A Vivir Que Son Dos Días (30/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0874 01:00 la Unión Europea se prepara para el impacto de un Brexit salvaje pues Antonio Piñero buenos días buenos días Javier

Voz 1024 01:05 después en la tercera derrota parlamentaria para Theresa May desacuerdo con Bruselas para conseguir una salida comunitaria ordenada los expertos consideran esta negativa en la Cámara de los Comunes como un torpedo en la línea de flotación de la carrera política de la primera ministra Ignacio Molina investigador principal para Europa del Real Instituto Elcano anoche en Hora Veinticinco

Voz 1406 01:23 el liderazgo de Theresa May es que no puede estar más desautorizado para todos los estándares de una democracia parlamentaria tan asentada tan referente como el Reino Unido pues por supuesto que tenía que haber en ya hace tiempo llamado elecciones

Voz 1024 01:38 según la prensa británica Amey está abocado a convocar elecciones sino salva una cuarta votación prevista para el lunes

Voz 1038 01:44 ya antes de acudir a la cumbre extraordinaria convocada

Voz 1024 01:47 por el Consejo Europeo para el diez de abril dos días antes de que se ejecute un Brexit Sina

Voz 0874 01:52 el nuevo gran apagón en Venezuela en vísperas de otra jornada de protestas contra Maduro

Voz 1024 01:56 es un corte masivo de fluido eléctrico que ha vuelto a afectar a la capital a Caracas y que ha dejado a casi todo el país sin conexión a Internet los conservan datos están colgando vídeos en las redes contando lo que pasa

Voz 5 02:06 la única posibilidad de iluminación

Voz 6 02:08 que tienen los peatones es la de los carros podemos observar en puridad luego a la vivienda ningún mientras miles de argelinos salieron esto

Voz 1024 02:18 el viernes a las calles una vez más contra el régimen del presidente Buteflika ir reclamando el descabezamiento ahora de la cúpula militar Francia llega hoy al acto veinte el vigésimo sábado consecutivo de protestas de los chalecos amarillos además en la segunda semana así que pueda manifestarse en lugares emblemáticos de París como el Arco del Triunfo o los Campos Elíseos

Voz 0874 02:37 Ciclón y ahí deja más de setecientos treinta muertos en el sudeste africano

Voz 1024 02:41 en Malawi Zimbabue pero sobre todo en Mozambique donde la cifra de víctimas mortales roza los quinientos el riesgo de hambruna se extiende en un país que ya contaba antes el del ciclón con dos millones de personas sin acceso a alimentos básicos el principal objetivo de Naciones Unidas es además evitar que se propague una posible epidemia de cólera con más de doscientos cincuenta casos ya confirmados en los últimos quince días tras el paso del tifón ayer tarde además despegaron desde Torrejón setenta y un chalecos rojos que van a trabajar en un hospital de cooperación española en Mozambique

Voz 0874 03:52 el último fin de semana de marzo del dos Lancho antes mañana dormimos una hora menos

Voz 1312 03:59 que que no siempre nos toca es siempre nos toca el Rey oeste de la del cambio de hora oye que conversación no para empezar no falta nos falta aquello tan recurrente de hojas cómo pasa el tiempo buenos días qué tal estás Javier del Pino que como las alergias son las este año me parece no

Voz 0874 04:15 en malas vienen malas

Voz 1312 04:24 yo ahora seguiría hablando de en plan ascensor veinte optamos a los hijos sí iraquí nada ya fíjate en verano por lo que hay que contar pero bueno está bien empezar así con un poco un poco de humor no ningún igual se agradece no es igual que se agradeció ayer la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ver cómo se le escapaban unas risas a la ministra de Educación y portavoz Isabel Celaá que tienes ahí aspecto como de profesora no de de sería profesora ya las ministras de de Hacienda Política Territorial y Función Pública

Voz 8 04:53 suponen añadir al catálogo nacional tres especies de reptiles un mamífero dos plantas el mamífero es el cerdo vietnamita dice ella características singulares pero no le ponen nombre que ya se lo daremos se lo pasarán los servicios

Voz 0874 05:26 daba la ministra informar de las nuevas especies consideradas invasoras ya no está preocupado por cierto en este programa como demuestra el interés de Íñigo Domínguez en su presa ibérica con el avance del cerdo Leach que el club centro de cerdo vietnamita

Voz 0264 05:40 no una profesora que no se quiere ir porque tiene que

Voz 0874 05:42 mantener la compostura y los alumnos están ahí de cachondeo

Voz 1312 05:45 hacía más gracia por eso también porque están están sería no oye lo de la de los cerdos vietnamitas a mí me tiene loca y fotos ahí celebrando el primer cumpleaños de del cerdo con un gorrito

Voz 0874 05:58 eso demanda George Clooney no recuerdo si el avión titula

Voz 1312 06:00 dar en un periódico que decía ese muere el cerdo de George Clooney

Voz 0874 06:04 así tal como mala eh

Voz 1312 06:06 la hija de la duquesa de Alba yo un genio tenía tenía un cero enseñado bacon frito Rosario no veía concita el lo que pasa es que los cerdos hace hace ahí me hace mucha gracia nos reímos con el cerdo Lee el cerdo pero hoy las pitones que pase lo que tu decías pito pones a mi se me llena la la la la risa al pensar que hay pitones sueltas por ahí por por bosques

Voz 0874 06:27 no bueno hombre tampoco muchas bosque no preocupa mucho no me encontré ninguna pista no dijeron más cosas me separé ministros a todo animales sí

Voz 1544 06:37 con toda esta planificación por tanto sea elaborado la Oferta de Empleo Público dos mil diecinueve cuya cifra total de puestos asciende en dos mil diecinueve a XXXIII mil setecientas noventa y tres puestos

Voz 1312 06:52 has visto que buena dicción tiene la ministra de Política Territorial y Función Pública Meritxell Batet estaba anunciando pues esa oferta de empleo público que según nos dijo no es un aumento de plantillas sino que responde

Voz 1544 07:04 a qué responde pues a la promoción interna a la estabilización y también al aumento de las jubilaciones cosa que con un presupuesto prorrogado lo que ha permitido que el número sea más elevado de acuerdo con el informe de envejecimiento de la administración pública que les he presentado viendo como esas

Voz 1312 07:24 dilaciones previsiblemente cada año bandas

Voz 1544 07:27 ir incrementando sólo por ese efecto ya la oferta de empleo público aumentaría de manera significativa su su número su número total

Voz 0874 07:37 hombre esto es una buena noticia para quienes trabajan en la función pública porque cerramos la semana con la sentencia de la sala social del Supremo que dice que los interinos no tienen derecho a cobrar nada ser despedidos ni siquiera la indemnización que cobran los trabajadores temporales

Voz 1312 07:50 sí es zanjaba esta sentencia del Supremo en la disparidad de criterios sobre todo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara a indemnizar a una interina despedida después de estar siete años trabajando para el Ministerio de Defensa

Voz 9 08:03 sí

Voz 1312 08:12 este principio no te suena un poco a orquestar un poquito eh sonaba bueno estamos ya con la campaña electoral en el horizonte las campañas electorales en Alicante estamos en precampaña electorales ya estamos escuchando algunas cosas que parecen increíbles

Voz 0874 08:30 todos dicen que vamos a seguir escuchando barbaridades del calibre de lo de Suárez Illana el aborto Jendel tal donde lo queremos Mendo bien sí

Voz 1312 08:38 ni tampoco nos creemos lo del secretario general del Partido Popular Teodoro García El día

Voz 0874 08:42 The Gardien hacia me creo cualquier pues sí bueno vamos a recordar

Voz 1312 08:44 estos dos momentos en su es un Vito

Voz 10 08:47 seguro si no lo tocamos eso acaba siendo una vida en tu eso es incuestionable él que a mí me digan que se pueden matar antes os después mitiga los neandertales también lo usaban copas que esperaban a que naciera entonces Le le cortaba la cabeza en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento vamos a mirar hacia adelante usted sabe que

Voz 11 09:13 Irán e si alguien quiere interrumpir vuelos

Voz 12 09:16 estaré mente su embarazo pues tiene mucha

Voz 11 09:18 fórmulas para hacerlo puede incluso salir fuera de España

Voz 0874 09:22 E incluso no como se hacía antes de buena manera luego se rectificó diciendo que había llamado a un despacho de abogados de Nueva York y que la habían dicho que que son horas y ya estás como se solucionará o borrarse la barbaridad lo de llamar a un despacho de abogados en Nueva York como los pedantes dicen buscar en Google

Voz 1312 09:39 sí por no entrar a fondo en lo que dice García Egea que la tradicional hipocresía de de algunas

Voz 0825 09:44 es sociales para el tema no es muy franquista es muy del franqueo

Voz 1312 09:46 como esto no es decir que quiere hacerlo puede hacer buenos jugándose la vida y la otras pues pagándose lo porque pueden ir saliendo

Voz 0874 09:54 siempre que no lo veamos de qué pasa en tu casa exacto

Voz 1312 09:56 ayer el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se refirió también a estas declaraciones

Voz 0264 10:00 tenemos una derecha pre democrática

Voz 13 10:03 otra derecha que viene de la Prehistoria hablando de Near dentales de recortar los derechos de las mujeres sabéis al final la conclusión que yo saco después de escuchar las barbaridades que dice Suárez Illana

Voz 14 10:14 que ser Suárez no se hereda

Voz 0874 10:18 en el talento desde luego no se hereda hay tantos casos bueno si los haremos tuyo

Voz 1312 10:23 que en España hay en todo el mundo me es algo universal pero me imagino lo incómodas que deben sentirse las mujeres en el Partido Popular ante declaraciones como esta Si la polémica suscitada por un asunto que ahora mismo está plenamente asumido por la sociedad española en las encuestas en las encuestas del CIS no sale ni siquiera como como preocupación entre los españoles ayer Ana Pastor presidenta del Congreso y cabeza de lista del PP en Pontevedra dijo esto

Voz 0140 10:48 sí efectivamente soy una feminista soy feminista que además cada vez cada año que pasa soy más feminista in es lo que tengo que decir con respecto a las declaraciones que estoy dice creo que ya ha rectificado y ha pedido disculpas por lo tanto ya saben que yo siempre digo que ahora lo veo que es lo repite mucha gente es que no quiero que nadie hable por ni como mujer porque esto va más allá de los partidos yo pertenezco compartido pero desde luego no nadie va a hablar nunca por mí como mujer

Voz 1312 11:27 el otro día leía un tuit de Luis Garicano el cabeza de lista de Ciudadanos para las europeas que se preguntaba si usted hereda ochocientos mil euros de su padre cuánto paga Ciudadanos ha conseguido que sea casi cero en Andalucía Extremadura y Murcia para que no haya de mudarse para heredar bienes bueno pues no sé cuánta gente herida esa cantidad en España quiero pensar que beneficia a mucha más gente el pago de de ese impuesto pero bueno no se llama me roja peligrosa

Voz 0874 11:54 de hecho les ese tuit IUN piensa con qué facilidad en estos de ochocientos mil euros como si fuera un patrimonio medio en España no que cualquier árido pero bueno la abuelita

Voz 1312 12:02 la ventaja evidente es calderilla dando

Voz 0874 12:04 porque estamos en precampaña luego campaña casi continua hasta finales de mayo y el tema fiscal es una de las estrellas sobre todo para decir que se van a bajar o eliminar impuestos como usted que mencionas el impuesto de sucesión lo que no fluye tanto en ese argumentario es el mensaje de subir impuestos

Voz 1312 12:19 a veces tan sólo con que se promete aumentar los medios para perseguir el fraude fiscal y no dar facilidades a quienes eluden la hacienda sería una buena una buena medida es una forma de decir lo del fraude fiscal lo que lo que que lo que hacen no es ilegal pero no pagan los impuestos en España aún no los que Le los que le toca pagar desde hace unos años una serie de organizaciones no partidistas comprometidas contra el fraude fiscal crearon la plataforma por la justicia fiscal donde esta batalla Gestha el sindicato de técnicos de Hacienda Organizaciones de Consumidores y Usuarios etcétera nos está escuchando ya Cuca Hernández que es coordinadora general de ATA buenos días Cuca

Voz 16 12:56 hola buenos días el miércoles tres días

Voz 1312 12:58 Bill vais a presentar un documento con nueve medidas que propone como pacto de Estado contra el fraude fiscal España es el cuarto país más desigual de la Unión Europea una desigualdad que se ha agravado con la crisis además estamos arrastrando desde hace mucho tiempo déficits históricos en en nuestro sistema fiscal no de España creo que recauda casi siete puntos Dome siete puntos menos de impuestos exacto al al Producto Interior Bruto que el resto de países de la eurozona lo primero a lo mejor sería afrontar ese déficit entre lo que ese recado fiscalmente y la capacidad económica del país no

Voz 16 13:33 efectivamente el déficit dice además surge no solamente por aquellas vías por el fraude fiscal que es importante sino por una serie de medidas de elusión fiscal es legal pero que permiten a las grandes fortunas y a las grandes empresas pues bertran Pace trampas legales pero que al final genera también una desigualdad en cuanto a la contribución fiscal entre un autónomo o una pyme que paga pues ese señor que hereda ochocientos mil euros si mucho más él en Eric que fue en Andalucía ahora muchos en muchas regiones eso pone por poner un ejemplo

Voz 0874 14:23 declaro nuestra propuesta que lleva el pacto de Estado contra el fraude fiscal como digamos capítulo estrella lo como como luchas contra esto como luchar contra alguien que saca en el coche bolsas con billetes

Voz 16 14:36 pues bueno lo de sacar en el coche con bolsas de billetes ya es un poco antiguo ahora mismo las entidades financieras facilitan la la evasión fiscal tranquilamente hay una oficina dentro del banco que le hizo usted quiere tener una cuenta en piscinas dentro de un banco o hay infinidad así

Voz 1312 15:00 pues en Google crear una

Voz 16 15:02 junto a usó en verás finalidad de páginas web webs que ofrecen la posibilidad de crear esta cuenta

Voz 12 15:11 por supuesto esas cuentas

Voz 16 15:13 el hornos toro son aptas para aquellos que ganan treinta ni sesenta mil euros anuales sino para grandes fortunas entonces qué qué medidas pues por ejemplo se queja de que he allí el cincuenta por ciento de efectivos para luchar contra el fraude haces de lo que tienen otros países por ejemplo en España que hay menos personal para luchar contra el fraude fiscal es que empezaría por eso por crear puestos impostor eficaces para esa lucha contra el fraude fiscal indudablemente sí para ganar votos hacemos campañas electorales se proponen reducir ir le impuestos eh que además engaña porque éste no es en que que la gente que gana eh de salarios y sobre todo salarios de miseria como es lo que está suponiendo el crecimiento del empleo en los últimos años que nos engañen no los impuestos que ellos suena a pagar no son los van a reducir que esa reducción de impuestos va encaminada pues eso la reducción de impuestos de patrimonio que no pagamos nadie nada más que los que tienen patrimonio de todos hay que tener un piso hipotecado

Voz 12 16:44 no no es patrimonio de

Voz 0874 16:48 bueno pero hay que estar las deudas eso mucha gente que no lo recuerdo

Voz 1312 16:52 eh Cuca sonaba un poco predicar en el desierto porque la tendencia no favorece demasiado no por ejemplo hace unos días Europa ha rechazado imponer la llamada tasa Google a las grandes empresas tecnológicas supusieron países como Irlanda Suecia o Dinamarca Francia parece que va a sacar adelante

Voz 17 17:09 de ese impuesto pero no no no es la tendencia

Voz 16 17:14 no no es la tendencia porque estamos en un en una Unión Europea en la que a pesar de que no están incluidos muchos países como paraísos fiscales en la lista que la propia Unión Europea saca hay muchos países que en el informe exprés que recientemente aprobó en el Parlamento Europeo por ejemplo plantea que hay países como Países Bajos Irlanda el Malta Hungría he están haciendo políticas de Luxemburgo a están haciendo las políticas agresivas que él los convierte en no no son paraísos fiscales son algo muy parecido es esos países además tienen una gran incidencia ya m en que independientemente de las recomendaciones al Parlamento Europeo las decisiones se toman en el consejo europa de la Unión Europea bien ese consejo están los primeros ministros ve a todos los de los veintiocho países intentan frenar cualquier modificación cualquier propias propuesta que imite la capacidad que tienen cada país para digamos crear políticas agresivas que permiten por ejemplo a Ikea o agua o a él el se el trasladar sus beneficios por ejemplo a por él que hubo una sentencia el Tribunal Europeo que forzaba a regularizar los impuestos porque estaba pagando el uno por ciento en costra de beneficios en Irlanda de todos los productos que se vendían en el resto de Europa

Voz 1312 19:10 madre mía con decir la marca ya no hemos hecho una idea de lo que de lo que no estaba pagando en cada país pues Cuca Hernández coordinadora de Attac muchas gracias por habernos atendido un saludo

Voz 16 19:21 gracias una cosita Bezana si recordar a todos que el día tres de abril es él el día en el aniversario de salida a la luz de los papeles de Panamá que en La Plata Jornada justicia fiscal está convocando acciones en diversos territorios te contra los paraísos fiscales y en concreto el día tres de abril es cuando presentaremos en el Congreso de los Diputados está propuesta de mover puntos de pacto de Estado contra el fraude y la evasión fiscal

Voz 17 19:54 pues muchísimas gracias un abrazo

Voz 1 19:58 adiós

Voz 0874 20:01 entonces se celebraban los cumpleaños y ahora se celebran los aniversarios fruto de este panorama

Voz 1312 20:05 mira esas cosas

Voz 0874 20:08 nacional mira esta canción seguro que él estrenar

Voz 1312 20:10 si no suena todo a veces no te rindas Don't Give Up canción original de Peter Gabriel con que aquí escuchamos la la versión de Willie Nelson y nieto Connor pero el significado es el mismo no no rendirse es va muy con la historia que os queremos contar ahora la de un hombre joven deportista activo empresario de repente cae enfermo se siente sin fuerzas para nada nadie sabe qué le pasa hasta que se le diagnostica encefálico mil it is mi al Gica una enfermedad rara que le deja como sin batería y precisamente esa es la imagen que utiliza en el proyecto que ha puesto en marcha para dar a conocer esta enfermedad recaudar fondos se llama Lou Lou va Triman Servando Castelló buenos días

Voz 12 20:49 hola buenos días desde donde no se habla

Voz 1312 20:51 soy

Voz 12 20:52 pues ahora mismo estoy en el norte de Lisboa aquí es una una horita menos acababa de aparecer

Voz 1312 20:59 el es la sexta jornada de viaje porque así iniciado un viaje quiero recorrer toda la Península Ibérica para visibilizar esta enfermedad que tiendas no

Voz 12 21:09 sí y no sabía qué otra cosa hacer para visibilizar las entonces pues decidí recorrer toda la Península con mi furgoneta cuarenta y siete provincias españolas tiros dieciocho distrito portugueses

Voz 0874 21:21 que tu enfermedad porque le costó tanto dar con ella

Voz 12 21:26 pues porque es muy difícil de diagnosticadas no hay hoy tengo yo envío marcador entonces eso lo complica todo muchísimo estoy trabajando muchísimo tanto en Estados Unidos como en otros países también el buen el iniciativa aquí en España para conseguir un marcador iba a partir de ahí también pues una solución pero es que es una enfermedad muy compleja porque afecta mucho sistemas del cuerpo que afecta pues es un sistema digestivo sistema endocrino sistema nervioso autónomo sistema inmune todo el cuerpo prácticamente en Antequera

Voz 0874 21:57 has sin batería como dices tú no quita claro tiene

Voz 12 22:00 más de sesenta síntomas uno es eso que una fatiga y que es crónica que no se cura con el descanso o hacer cualquier esfuerzo y luego lo pagas durante a lo mejor días meses o incluso años en los casos en los casos severos que es lo que más quiero visibilidad es como para que la gente se haga una idea siempre digo lo mismo todos hemos tenido una gripe pues es como tener una gripe fuerte trescientos sesenta y cinco días del año eso en el digamos en el en la parte más leve que es la que yo tengo es que la la parte severa que es la que yo más quiero visibilizar es gente que está en su cama que no no tiene vida yo incluso a niños de ocho años entonces yo creo que esa injusticia que la gente tiene que conocer

Voz 1312 22:40 cómo llevas lo de lo de estar conduciendo tantas horas cada día como como que maneja es con esa enfermedad

Voz 12 22:46 pues esta mañana ha estado a punto de dejarlo porque ayer es un tema que me afecta mucho calor hizo mucho calor aquí en el sur de Portugal de ICV instaron muchísimo gratos pierna fije descansando mucho coche en la furgoneta haciendo muchas paradas mucho hidratación yo nací comentando un poco a al destino yo sabía cuando empezaba esto que que es podría terminar pero no se podía y entonces pues bueno hoy día a día simplemente día a día

Voz 1312 23:17 pues no te rindas

Voz 0874 23:19 en la página web no lo luego patrimonio

Voz 12 23:22 el luego Battery Man punto com ahí también la gente puede hacer donaciones pero investigación porque yo creo realmente lo creo y tengo esperanzas que con investigación estos curas tarde temprano como ha ocurrido con otras enfermedades yo antes de terminar me gustaría si me permitiese mandar un mensaje a mi compañero los enfermos sobre mi compañera porque un ochenta por ciento es mujer yo creo que tanto no abandoné por favor aguantar tener esperanza y la música suene vamos a seguir velando por favor no rinda ahí

Voz 0874 23:54 Céfalo mi elitismo observando castellano que tenga mucha suerte con cuidado y que puedas completar ese reto recorrer toda la Península Ibérica futuro

Voz 12 24:02 el que esta visibilidad eternamente agradecido

Voz 18 24:05 mira te voy a Graziano

Voz 1 24:12 no

Voz 0874 24:15 eso es que tenemos sabes que te hemos un domingo movido en Madrid si se va se va a llenar de gente que vive rodeada de la nada habitualmente al Madrid lo vamos a pasar

Voz 1312 24:25 rodeada de campos de árboles de bosques pero no de servicios de atención que deberían tener como ciudadanos que son de este país no vamos a hablar dentro de un momentito

Voz 0874 24:35 antes si quieres vamos a ver qué pasa por la cabeza nuestro escritor a Javier Pérez antes

Voz 7 25:09 no venga me quemo siempre que pienso meteorito

Voz 20 25:28 me acuerdo de aquella serie de un niño que llevaba un coche de carreras

Voz 0874 25:31 Bonig eran dibujos se titula

Voz 20 25:33 daban meteoro bólidos meteoros somos esclavos de los sinónimos cada persona es sinónimo del resto de la humanidad pues aunque cada cual tenga su propio significado todos venimos a decir lo mismo además de las aventuras de meteoro recuerdo también el meteoro submarino Éstas eran marionetas como los guardianes del espacio de ese modo se mezclan mi recuerdo lo mismo que en una tormenta de oro litos el día en que no explicaron el Sistema Solar descubrí que yo era un antisistema memorizar los nombres de los nueve planetas imaginar los como canicas que giraban en torno a aquel Wade fuego que era el Sol una colisión interplanetaria a golpe de Chiva pie bueno Tutti agua supe que el sistema iba a traicionar nos como al final ocurrió cuando expulsaron a Plutón de Los Planetas pero para entonces yo ya me había hecho más viejo que el siglo en que nací y Los Planetas eran otros arrasaban en los festivales de verano en televisión Félix Rodríguez de la Fuente decía que vivíamos en el planeta azul si tomamos las palabras y les damos la vuelta como el bolsillo de un pobre veremos que las costuras se llaman polisémico en esto las personas también nos parecemos a las palabras y queriendo decir una cosa a veces acabamos diciendo otra distinta yo vivía bueno toda mi familia mi barrio mi mundo vivíamos entonces de un planeta azul aún todo era azul en aquellos días las camisas las divisiones maldita Lisenia porque se trataba de un azul opuesto al que había guardado Antonio Machado en su último bolsillo me refiero al de los días azules y al sol de la infancia aquel suyo pero al azul profano de Rubén Darío

Voz 7 27:16 vale

Voz 0264 27:43 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 32 34:47 donde sea o no es que que todo en lío a exhibir Ken técnica

Voz 1 35:08 y va a nado eh

Voz 0874 35:37 le hemos dado libre a Rafa Panadero seguimos Lourdes porque hemos querido dedicar estos minutos hablar de uno de esos temas que de repente surge todo el mundo habla de él pero nadie acaba de hacer nada que solucionarlo o de buscar soluciones para ese problema hablamos de la España vacía o la España vacía da como quieren ellos que lo digamos porque la gente no se va porque si de sus pueblos no

Voz 1312 35:56 sí ahora parece que a todo el mundo entra la prisa no hay candidato que no pise pueblo cada día recordemos esa imagen de Pablo Casado susurrando las vacas en Ávila no nada es casual

Voz 0874 36:05 no yo siempre estoy al lado de los tractores no lo dijo

Voz 1312 36:07 están en juego noventa y nueve escaños de esas provincias que tienen entre tres y cinco diputados y que esta vez ante la fragmentación de partidos parece que son decisivas y hoy sigue importante claro

Voz 0874 36:16 ayer mismo el Gobierno aprobó un plan de setenta medidas para luchar contra la despoblación

Voz 1312 36:21 si los objetivos de estas medidas los explicó la ministra de Política Territorial y Función Pública Meritxell Batet

Voz 0874 36:26 conseguir una igualdad real

Voz 1544 36:28 y efectiva entre todos los ciudadanos y ciudadanas la libertad de elegir donde quieran vivir y que no se vean supeditados a esa lección por condicionamientos externos a la no discriminación por tanto un mayor equilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano

Voz 1312 36:47 provincias como Soria o Teruel llevan años reclamando la atención de todos para no acabar siendo desiertos que no se cierren esos pueblos zonas de España que se sienten olvidadas despreciadas y que reclaman pues eso no servicios tan básicos como atención médica adecuada centros escolares y aprovechando que es lo que decíamos antes un momento político perfecto mañana en Madrid semana semana manifestar no van a reclamar la atención de todos porque no son Ciudadanos de segunda son plataformas como Soria ya o Teruel Existe que van a ir al frente de la manifestación a la que van a acudir personas de toda España son noventa y cinco plataformas de asociaciones de veintidós provincias españolas Vanesa García de Soria ya buenos días

Voz 0098 37:25 hola buenos días esta manifestación

Voz 1312 37:27 también una una advertencia a los políticos para que ahora no nos utilizan en campaña no

Voz 0098 37:32 así es de todas formas es ya era hora de que nos plantamos Nos oigan no se escuchan sobre todo pero no vamos a dejar que no se utilicen y que los utilicen en sus programas preelectorales ahora en estos momentos tenían que haber hecho su trabajo hace tiempo porque si estamos aquí y así es por su culpa

Voz 0874 37:52 eso te iba a decir Vanessa os van a escuchar seguramente esta semana iban a prometer un montón de cosas pero luego después del veintiocho de abril Vanessa se cortó la comunicación con Soria yo creo que vamos a ver si ahora estás ahí ahora si me escuchas

Voz 0098 38:09 sí sí en a ver estamos acostumbrados a que nos hagan promesas y después no se cumplan entonces no nos van a engañar queremos hechos ya hasta que no haya hechos no vamos a creernos nada

Voz 0874 38:20 decía que tienes amigos radiofónicos ahora mismo que tú no conoces que están en Teruel son Juan Iranzo Francisco Herrero como estáis Juan Francisco pues gracias buenos días Pijuan eres diseñador gráfico trabajas desde EC ellas que es tu pueblo de toda la vida nunca nunca te has planteado marcharte del pueblo

Voz 33 38:40 ante Armenia plantearme no porque gracias a ellos pues he conseguido asentar en mi pueblo y puede sacar adelante mi trabajo desde allí pero sí que es verdad que hay veces que tiene la tentación de de ahí fuera

Voz 1312 38:50 el representación de salir fuera viendo cómo cómo te faltan muchas cosas Francisco es el ejemplo de de que nació de ese éxodo

Voz 1544 38:58 rural porque tú familias de fuera a Valencia

Voz 1312 39:01 conservando la explotación agrícola en agua Tong que es el el pueblo en el que ahora estas tú no

Voz 5 39:07 exacto bueno mi caso es un poco al contrario sea yo lo que he hecho ha sido volver y bueno mi padre se fue a Valencia en los años cuarenta Irán y madre cuando se casó con mi padre a finales de los sesenta valiosa que en el pueblo no había futuro pues se fueron a Valencia a la ciudad

Voz 0874 39:28 volviste a Washington dieciocho habitantes si a que subir las elecciones es una comunidad de vecinos que reúnen un domingo por la mañana no

Voz 5 39:37 sí sí sí vamos a ver en en en mi piso en Valencia vive vimos mucha más gente que ya no sea en dos o tres plantas vivimos ya más osea

Voz 0874 39:48 sí pero lo porque dieciocho oficiales igual son menos incluso no

Voz 5 39:52 sí son menos son menos estamos cinco casas abiertas Si bueno pues podemos ser diez personas depende depende del día es una población que fluctúa

Voz 0874 40:02 ya sé que esta esta pérdida te va sonar a un idiota urbanita como soy yo pero os lleváis bien entre todos porque si no esto no es un poco complicado

Voz 5 40:09 si no por suerte por suerte vamos nos demos por la calle no saludamos Si podemos ayudarnos los unos a los otros los ayuda

Voz 0874 40:17 campaña ahora mismo en ese pueblo

Voz 5 40:19 eh electoral au electoral pues que yo sepa no de momento no se ve mucha historia y se supone que el alcalde actual se volverá a presentar si bueno volver a salir elegidos y no pasa nada

Voz 1312 40:36 era esto ya estoy estoy de este periodismo oí hirviendo que el futuro que tenias que no había ningún tipo de estabilidad aceptar este el que tu tío Faustino te empezar a soñar como

Voz 17 40:46 llevarlas a la tierra de de la familia no

Voz 5 40:49 sí a ver un momento que que estaba en paro llevaría un año o un año y medio una cosa así en paro si surgió la oportunidad emitió dejaba la tierra hay pues bueno decidí cogerla y gracias a él pues aprendí lo poco que se ahora pues bueno ya me formado por otras vías

Voz 0874 41:07 sí más cosas pero

Voz 5 41:10 pero bueno la base es la que la que medio tío

Voz 0874 41:13 y decíamos que era su diseñador gráfico con lo cual tú con una buena conexión a Internet un lugar cerca digamos al alto poder irá al recoger no se de pinturas cosas que te pueden hacer falta no puedes trabajar perfectamente en cualquier pueblo sí claro en mi caso es lo más importante es tener una buena conexión a Internet Isaura tienes sí la verdad es que sí pues yo te digo una cosa justo estuve en Zaragoza hace un par de días haciendo una cosa es un reportaje que atravesamos kilómetros y kilómetros por lugares en donde no había conexión telefónica en no había cobertura

Voz 17 41:47 sí en Teruel allí zonas que

Voz 33 41:50 las esa cobertura móvil prácticamente no existe ya no solamente ha vuelto a movie No también las carreteras

Voz 1312 41:56 de hecho tu negocio por ejemplo no sería viable si viviese es tan sólo a veinte kilómetros de donde esta hace ya no el si estuviera el más hacia la sierra no podrías ni tener conexión a Internet ni tu tienda virtual ni te llegaría a lo mejor la paquetería

Voz 33 42:08 claro así es curioso que a veinte kilómetros al trabajo puede condicionar tu futuro

Voz 17 42:15 eh vamos otra vez cosa

Voz 1312 42:17 a Soria porque allí también en radio en La Ser en en Soria está escuchándonos Pedro Medrano ex director de la Asociación Forestal de Soria y uno de los impulsores de una iniciativa Montes de socios de la que hemos hablado varias veces en este programa que intenta recuperar pues eso la propiedad comunal de los montes y apostar por su mantenimiento y explotación Pedro en buenos días

Voz 34 42:36 hola buenos días es el momento ahora de decir que basta

Voz 1312 42:38 promesa así que se concreten medidas para que sea posible tener un proyecto vital de esa España va vacía ovacionada

Voz 34 42:45 pues yo creo que sí que es una grandísima noticia lo que va a ocurrir el domingo en Madrid que todas la sociedad haya sido capaz de movilizarse la sociedad de los que estamos en las provincias los que vivimos en los pueblos los que viven en las capitales de provincia todos lo las personas que están vinculadas con los pueblos pero que se tuvieron que ir esa diáspora y que se siente identificada con con nuestros problemas

Voz 0874 43:07 no dejaba que es pregunta todos hemos sufrido recortes durante los últimos años durante los últimos en la última década habría que decir todos los españoles con una pérdida de calidad de los servicios públicos pero en zonas rurales el cierre de un ambulatorio o de un hospital cercano es mucho más dramático porque puede ser que una hora más dictamina por carreteras que supongo que no estarán en muy buenas condiciones algunas puede ser un paso más hacia la desaparición de su no

Voz 5 43:33 eh haber yodo

Voz 14 43:36 llevo diciendo ya unos meses

Voz 5 43:40 que que tampoco estamos del todo mal es todo es mejorable eh para empezar pero una urgencia médica por lo menos en agua Atón ya masa ya más a urgencias y en un cuarto de hora tienes tiene es un equipo médico e incluso una UVI medicalizada osea Jean bueno es que además tenemos experiencia leer ya he tenido la experiencia entonces se que pasa e imagino que hay otros sitios que que no lo tienen tan fácil pero yo creo que se ha hecho mucho en los últimos años y lo único que podemos hacer ahora es tratar de conservarlo eh conservarlo igual y la medida posible mejorarlo por supuesto

Voz 0098 44:20 pues sensorial no estamos nada bien a parte de cierre de ambulatorios en la provincia tenemos un hospital que necesitaba una buena reforma Nos faltan especialistas alguna especialidad tenemos que ir hasta Burgos que son ciento cuarenta kilómetros para una simple visita médica de un especialista hay que desplazarse a Burgos y por fin ahora nos lo están reformando con unos una miseria de dinero cuatro millones de euros que parece mucho pero no es nada y bueno también era hora ya de que no lo arregla eran pero Soria para ser una capital de provincia creo que no se merece esto estará en esta situación en la sanidad entre otras cosas

Voz 1312 44:58 estamos hablando de la capital

Voz 0098 45:01 capital de Soria así por ejemplo

Voz 34 45:03 vivo en un pueblo que es desde los diez pueblos más grandes de de la provincia de Soria no tenemos instituto fue a una auténtica por puntilla para para el futuro del pueblo porque a partir de que lo quitaron empezó caer la población tenemos montones de servicios

Voz 22 45:18 como dice Vanesa aún a ahora

Voz 34 45:20 bueno no la situación aquí en Soria en Castilla León no es no es las

Voz 0874 45:24 sentarse en Teruel

Voz 5 45:25 a ver todos matizó hable por supuesto en Teruel también hay especialidades a ver qué hace un mes y medio hubo una manifestación para reclamar la falta de médicos osea no quiere decir que aquí estemos la gloria no es así pero decir que estamos abandonados del todo pues tan pocos yo creo que es mentir osea hace falta mejorar bastante eh pero bueno e si alguien quiere vivir en en un pueblo de Teruel y servicios mínimos que yo creo que que se cumplen estamos bien que lo diga

Voz 0874 46:01 pues porque es verdad que España funciona en cierta medida la sanidad es la que es supongo que está bien estructurada para que si hay una urgencia como dices tú pues alguien pueda atenderlas

Voz 17 46:09 yo sólo es cuestión de

Voz 34 46:12 de Sanidad y de infraestructuras ahí cosas por ejemplo que no tenemos por qué renunciar los que vivimos en los pueblos yo por ejemplo tengo dos dos hijos de dieciséis y de catorce años para mí es imposible realizar lo que cualquier otra familia que vive en una ciudad hace es decir llevar a los chicos son las extraescolares de inglés poderlos llevar un día una piscina porque para poder hacer eso me tengo que mover entre carreteras entre nieve entre entre animales que se cruzan

Voz 0874 46:37 por las noches es un riesgo altísimo

Voz 34 46:39 entonces yo estoy renunciando a una serie de abrirles a mis hijos una serie de puertas para para el futuro no

Voz 5 46:45 entonces yo creo que eso no es aceptable ahora

Voz 34 46:48 como en una en una sociedad que presume de tener de ser igualitaria entre el campo y la ciudad eso no es de recibo y luego sin entrar al tema por ejemplo que es lo que me corresponde a mí de los bosques el tema del abandono territorial decía el compañero de Teruel que allí en su piso de va de Valencia viven diez personas pero es que diez personas que viven en un pueblo les corresponde gestionar a veces un patrimonio de ocho mil hectáreas entonces no sólo las personas que está en una situación de abandono es el problema ambiental de deterioro que se genera a partir de que las personas abandonan los pueblos un problema que nos afecta a todos que eso es lo que tiene que entender la sociedad urbana que ese problema de abandono del medio rural al primero que les afecta a ellos luego en el verano si nos lamentamos todos de los incendios forestales los incendios forestales son el síntoma la verdadera enfermedad es el abandono del medio natural que se produce porque la gente se tiene que ir

Voz 0874 47:43 a mí me imagino y supongo que todos vosotros cuando escucha a los políticos ahora todos ellos es decir no es que nosotros siempre estamos muy cerca del tractor se nosotros defendemos el medio rural de tendréis que pedir cuentas no te es que exigirles que os lo demuestran con hechos

Voz 0098 47:57 claro es que quién se cree eso sí que a estas alturas una vez escribió un artículo para un periódico de Soria que puse puse de título sorianos no tontos pero vamos a ver igual que que los los sorianos igual que el resto de España tanto en el mundo rural como en Soria Teruel insisto son capitales de provincia que también sufren la despoblación y tienen muchas carencias bueno pues que no somos tontos señores políticos que no nos creemos las cosas que queremos hechos que tractor y que tractor bastar este señor por Dios se igual ha visto un tractor una vez en su vida

Voz 0874 48:29 muchas son los que toman las decisiones en los despachos

Voz 1312 48:32 la el criterio y la sabiduría de de de la gente que ha trabajado y ya vivido durante siglos no esas esas tierras yo les invito

Voz 0098 48:40 que vengan un fin de semana a mi pueblo que es precioso Sotillo del rincones Soria Soria capital que estén en fin de semana la bueno mejor una semana así ven cómo es la vida a diario entonces los señores políticos verán cómo es la vida día a día la vida real de verdad no la que ven en sus despachos o les pueden asesorar personas que tampoco están muy puestos eh

Voz 0874 49:01 cuántos y cuántos habitantes en Sevilla

Voz 0098 49:03 yo en invierno cincuenta y dos sapos nada menos

Voz 0874 49:06 pues van con más consejeros que los pues otros habitantes eh no hay sitio para todos os agradezco mucho el dialogo y mucha suerte mañana en esa manifestación en Madrid que va a reclamar atención porque no son ciudadanos de segunda plataformas como Soria ya o Teruel Existe manifestación de toda España noventa y cinco plataformas en todo mal a de veintidós provincias españolas desde ser Teruel Juan Iranzo Francisco Herrero desde ser Soria Pedro Medrano iba en ese García gracias a los cuatro un abrazo fuerte mucha suerte muchas gracias hasta mañana

Voz 0098 49:36 las doce en la Plaza de Colón en Madrid ahí Colón

Voz 0874 49:38 ha escogido otro sitio bueno gracias a saludar

Voz 35 49:48 no

Voz 25 49:53 sí

Voz 0177 53:24 con nuestro con todos los informes que vio la Cámara cuenta en la que se han detectado algún indicio de irregularidad o de cualquier otra naturaleza que no parecerá normal por supuesto lo hemos elevado la Fiscalía en este caso pues imagino que haremos como en todos la propia la Abogacía de la Comunidad será quiénes a medida los datos y quién decidirá si debemos elevar a uno e hemos actuado siempre en esto con coherencia exactamente igual en otro y creo que lo que nos da la fuerza puedes decir que siempre actuamos de manera no