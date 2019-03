A Vivir Que Son Dos Días (30/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser que es donde los días Javier del Pino

Voz 0874 00:07 pues no los viñetitas ya en la mesa primero la información José Antonio Piñero buenos días

agotado el primer plazo del Brexit la prensa británica aboga esta mañana por un adelanto electoral para desencallar la situación el Times riesgo de elecciones después de que los parlamentarios aplasta en el acuerdo del Brexit de Theresa May The Independent May esa lista para desbloquear las elecciones en diez días tras su tercera derrota The Gardian una votación más o elecciones generales cuarta votación prevista para el lunes en principio ya antes esa cumbre europea anunciada para el diez de abril en él España estamos recordemos a menos un mes de las generales que son además autonómicas en la Comunidad Valenciana y en las últimas horas se ha ampliado el plazo para pedir el voto desde el extranjero plazo expiraba hoy pero deben saber los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes CERA que todavía pueden hacerlo hasta pasado el pasado mañana lunes uno de abril y un día después el otro viernes por el futuro el movimiento juvenil contra el cambio climático que repitió protesta ante el Congreso de los Diputados hoy se celebra una edición más la número doce de la hora del planeta con esta convocatoria el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF anima a apagar la luz entre las ocho y media y las nueve y media de esta noche dicen que es un acto simbólico contra el calentamiento global del planeta

me parece que no estoy de acuerdo me parece que es desvirtuar la realidad

Voz 6 05:29 Aíto el pescado fresco congelado yen consejo

Voz 21 07:24 y ahora por un euro conversaciones que no constan insisto que no constan en los discos duros del comisario Villarejo por ejemplo la conversación de la serpiente con nada ni llevándose responda otra vez

Voz 3 07:35 la conversación de la serpiente la operación de invertir con el Rey Alfonso VI

Voz 23 07:49 la cosa se pone fea pues si está Santa Gadea

Voz 24 07:55 jurando sobre las Sagradas Escrituras atravesar decirme que juega

Voz 0874 09:07 en realidad superada por ficción así que nadie mejor que gente imaginativa para comentar la como Julio Rey cómo estás Julio buenas

Voz 1252 09:13 días muy buenos días pues pensando en el apagón solidario de esta noche ves se me vino a la cabeza que ella muchos miembros de la clase política son solidariza habían a pagar y César alguno lo lleva mucho tiempo

Voz 0874 09:30 Valentín pero también el tienen y seis José María Pérez Peridis cómo estás José María

Voz 2 09:35 Nuestros enemigos inteligentes humoristas brillantísimo los hombres de la radio oí que pasa qué quieres libres ahora lo que viene no hace sino su es Mauro Entrialgo cómo estás Mauro buenos días

Voz 0874 09:49 es al León Radio Barcelona que te la LES bien

Voz 0062 09:51 estoy por se da porque justo encima de la mesa de golpe hay un robot con una cámara no sé me estáis grabando me estáis viendo

Voz 27 09:59 es que no te lo puedo decir ahora digo que lo que no creo creo que no permite intimidado Un poco sí pero se mueve mientras

Voz 0062 10:08 no es como muy es muy futurista made in Villarejo

Voz 2 10:14 pues la verdad

Voz 0062 10:16 sí

Voz 0874 10:17 a vosotros revelándose como la policía patriótica del humor vosotros titulas dibujado bate gracias José María porque claro pues es como si fueras el Sherlock Holmes español le das demasiado prestigio detectivesco a Villarejo digo en la viñeta

Voz 1109 10:31 es que esa imagen suya con la gorrillas sobre la frente una carpeta abriendo el pecho ir detrás de unas gafas es muy de comisario mucho mucho mucho

Voz 0874 10:42 pero más que quede comisario tú les dibuja este detective vaya personaje de Julia además cuando hablamos de las cloacas del Estado hombre la última vez que hablamos de eso era con consecuencias mucho más trágicas que los que estamos hablando ahora pero estamos hablando ahora mismo al fin y al cabo

Voz 1252 10:56 o sea más es es la verdad es que es un problema es realmente serio en fin no lo obtener no lo tomamos nosotros poco a chufla como es nuestra obligación pero lo cierto es que es es uno de los problemas gravísimos que están ocurriendo en nuestro sistema democrático en estos momentos

Voz 0874 11:17 nosotros Ricardo

Voz 1252 11:18 cine y yo mismo dibujamos a Villarejo espiando naturalmente y con la boca abierta de la que salían ratas

Voz 7 11:28 en el disco duro

Voz 0874 11:29 los hay de todo allí ya digo allí como si estuvieras naturalmente bueno a veces lo parece a veces lo parecemos a veces de otro planeta seguís pues hoy pero esta semana me parece que ha habido menos atención

Voz 0062 11:45 y bueno es siempre hay novedades pero bueno o no el tema del del bueno ha habido la entrevista estaba Borrell que ha tenido mucha repercusión ha habido yo creo bastante reacción de vergüenza ajena

Voz 0874 12:00 sí el tremenda tú sabes sales que en la que hicimos un día un una conversación en vino me quise invitamos a Borrell a tal estudio también a conversar con él y la verdad que arrancaron como super amigo el pasillos todos mostraban además no sé como mucho respeto al profesor profesor

Voz 1252 12:18 ya cuando acabó el el esta conversación

Voz 0874 12:23 digamos que no tuvo todo el tiempo que quería para hablar supongo que fue eso pero se marchó de este estudio al grito de No me vuelvan ustedes a llamar

Voz 2 12:30 es que expira así siempre no llenó tres o cuatro veces que no pero no me haga más preguntas yo no soy muy mucho inglés pero lo entiendo todo lo que hizo en inglés con lo que me da la sensación que no habla muy bien inglés

Voz 27 12:42 sí

Voz 0062 12:44 pero lo que conocéis tenía más experiencia con la clase política ha sido tan irascible

Voz 1252 12:50 le siempre nos dicen tiene fama de mal carácter siempre siempre y yo de Sobrado y luego tienen un problema enorme que es la soberbia pero tenemos que recordar que estamos hablando del jefe de la diplomacia española que se dice pronto

Voz 2 13:04 entonces es el diplomático el Mágina como se dibujaba estuvo a Borrell

Voz 1109 13:10 pues bueno cuando hubo la bicefalia le ponía con Almunia en un sidecar y entonces le llevaba uno al otro y al final se convirtieron en dos Sidecar es es decir de una sola rueda y pasó lo que pasó si esos de los conoce decía la moto o exacta en recuerdo una intervención que era importantísima para Borrell en el Parlamento fue su puesta de larguísimo y entonces en el PP empezaron a hacerle un escrache o un móvil o como se diga empezaron a tras salir mover es decir se armó un guirigay que era imposible que ningún discurso no y se fueron yendo los papeles porque es que era imposible sea recuerdo estaba en el Parlamento de espectador de diputado secretaria ni de ujier estaba como nosotros así de paisano idea es imposible no se alegoría había interrupciones es decir fragmentar el discurso les sacaron de sus casillas totalmente

Voz 1252 14:24 el otro día en cualquier caso yo creo que fue un error tremendo pero a mí me pareció menos disculpable todavía su actitud posterior es decir encima luego no reconoce que ha cometido un error repito como jefe de la diplomacia dice que bueno que bastantes tu aguantando

Voz 0062 14:42 a mí me sorprendió mucho el el paternalismo que demuestra al final de la entrevista como diciendo bueno a ver si la siguiente no te pasas tanto chiquitín

Voz 0874 14:57 no yo no sé usted estás de acuerdo pero de de Santa entrevista no me gusta nada tampoco me gusta la actitud de este hombre no porque

Voz 2 15:02 bueno a mí la final sí que me gusta si al final juntas que usted quiere calentar más profesional imposibles

Voz 0062 15:11 es un medio alemán el entrevistador un estilo que me recuerdan mucho la escuela anglosajona que es muy agresiva

Voz 1252 15:18 muy muy inquisidor pero supongo que habrían advertido a Borrell de Cómo ser periodista no

Voz 0062 15:23 bueno ya ver que con una carrera larga uno tiene que estar bregado en este tipo de no

Voz 0874 15:29 jo digamos dando pero desde luego dará la impresión de que Borrell cada vez que se levanta una mesa se quita el micrófono quiero decir cómo

Voz 0062 15:35 esto no es la primera vez que hace sino de participar bien tiene que ser la última oye qué bien

Voz 0874 15:41 introduces el color en en Pedro Sánchez José María verdad te has estado contando con Julio es que funciona

Voz 1252 15:50 en las tiras de la Olletas de José María el color funciona muy bien ese color plano tan expresivo y además él no utiliza para enfatizar el mensaje quieren transmitir no

Voz 0874 15:59 a estas alturas ya no somos de izquierdas ni de derechas os está dando mucho juego la campaña o interés que llamar a un despacho Nueva York para preguntar a ver si Preziosi

Voz 2 16:09 no

Voz 1252 16:10 bueno pues sí la verdad es que yo intento ya eludir el tema de la campaña precisamente por lo hablando de necesidades por lo necio que están siendo todo lo vulgar francamente lo poco inspirador que resulta

Voz 2 16:26 ay bueno es muy repetitiva y no hay gente

Voz 1109 16:28 tras ser exactamente lo que dicen porque a veces es tan burdo que no se uno en insista en los años cuarenta en los años cincuenta del siglo pasado la verdad es que es de una pobreza de propuestas en concreto no hilo que trata uno es que propone no es una esta de insultos no de propuestas decir

Voz 28 16:50 muy bueno

Voz 1109 16:53 la la función nuestra es deslindar también posiciones de la gente hiciera Iván agrupados van agrupados yo creo que tengo un hallazgo que me está dando mucho juego que exponer al de Vox como un caballo que lleva a cuestas a otros que no quieren parecer que están subidos a lomos del caballo pero desde luego están cabalgando un tigre e ir Tireless lleva a su terreno no es bueno e Pedro Sánchez ha conseguido la cuadratura del círculo que es situarse en el centro

Voz 2 17:30 o le han situado esto lo difícil situarse éxitos te ponen a la extrema derecha

Voz 1109 17:37 tienes claro cero la izquierda eh pero las razones que sean era podemos más los acompañantes están fragmentada pésimos y cada día hay una noticia dicho

Voz 1252 17:50 Adrià es bochornoso

Voz 1109 17:52 es que le han dejado solo hay una gente que está haciendo el cerrojo de la España eterna ideó la autodefensa ID y cada vez que te salen con una los hechos pero bueno usted cree que está en estado Ohio

Voz 0874 18:10 sí lo buenas que yo uno empieza a escuchar cosas que dan ganas de pedir la independencia también

Voz 29 18:15 sinceramente no es mucho dar es apostó esta semana ir a ver que no es una opción como otra en este caso no soy del sector pero pero a ver

Voz 0062 18:31 mira dio uno de los debates que tengo a veces con independentistas muy muy muy muy extremos es es que a veces les digo pero crees que un señor de Soria que lo que ocurre en España también le apetecería separarse de todo está claro claro no tenemos las relativas de sentido yo creo que

Voz 29 18:47 es más eh efectistas mente sí

Voz 1109 18:50 es la pregunta que me voy yo es estos señores representan el país real sea cuando ellas entrevistas por la radio viajas hablas pues con representantes

Voz 2 19:02 sí es difícil encontrar Tejo burraco los pero como no

Voz 1252 19:07 Ana va a poder representar

Voz 2 19:09 si bien el el problema gravísimo y lo estamos viendo también el Brexit

Voz 1109 19:15 es decir representan a toda inglés

Voz 2 19:17 Terra o cada uno su circunscripción su ideología o lo que creen que pueden conseguir votos una campaña electoral debe ser preferentemente pedagógica

Voz 1109 19:29 un muestrario admite ofertas con

Voz 2 19:32 tretas de mejora de vida de los ciudadanos a mí me desconcierta además estas declaraciones por ejemplo las de Suárez Illana dice la pregunta primera que me hago digo por qué ha dicho esto este señor osea se lo cree lo dicen sólo para decir la burrada más grande de tal forma que he salgan en los medios y entonces hablen de yo creo que deseamos cosas labradores

Voz 0874 19:52 se escapa en la entrevista que burradas soltará en una conversación con amigos imagino otro

Voz 2 19:57 o se ha creído eso de verdad cómo gestionará Un país que este señor va ser diputado con total seguridad por los puestos que está analista de tales segundo por Madrid cómo cómo va a llevar a la gestión del país alguien que que el engañan con un bulo por Whatsapp

Voz 1252 20:11 mejor Ditroi imagino

Voz 0874 20:14 que me acaba de ministro del Interior

Voz 1252 20:17 sobre todo que una cosa que yo creo que sobrecoge y es que con todo lo que consiguió su padre que hay que recordar que venía de la Falange era mucho más demócrata avanzado creo que es su hijo ahora mismo en pleno siglo XXI yo creo que eso habría que plantearse

Voz 0874 20:36 la pregunta que hacía José María es es es convenientes a quién representan pero es cierto que cuando les escuchas hablar parece que se presentan básicamente asimismo siga su interés por gobernar no esto lo decía Frank Underwood en House of Cards que no que ésa es la política te bajas el poder esto es más que política lo que parece que quiere algunos de ellos de una manera de hablar poder

Voz 1252 20:58 no no no es que para becas que es lo que quieren efectivamente y luego ya veremos porque como decía José María

Voz 0874 21:04 aquí propuesta programas esa no ha habido de todo esto perfecto sin demonizar a mucha gente que hace política como se debe hacer y gente que se preocupa por mejorar la vida de sus conciudadanos yo me refiero a determinados líderes que son los que más vemos en

Voz 1252 21:19 eso no son cabeza de cartel

Voz 2 21:21 además de las burradas también hay otra tendencia que además los medios centrada trapo que es en vez de hablar de las propuestas So de lo que pretende hacer cada uno hablar de símbolos no sé no sé si os dais cuenta pero la mayoría de los noticiarios empiezan con que si una de Ciudadanos ha dicho que una placa en contra de la tortura es mala que si el lazo que ha quitado Torra es ahora de otro color son lazos placas

Voz 0062 21:47 sí siempre decimos este este caso somos es decir los medios yo que incluiría también tenemos el incentivo este que les damos más atención

Voz 2 21:57 cuando tiran por este camino no y es más divertido como

Voz 1252 22:03 vox está haciendo su campaña a base de titulares de prensa

Voz 0062 22:06 claro pero es que Vox Abascal ni siquiera está dando entrevistas en medios de primer nivel hace una entrevista no

Voz 1252 22:13 no tanto las costuras

Voz 0062 22:15 se busca en en un medio completamente minoritario dice la tontería ésta de las armas de golpe estamos todos los medios haciendo repercusión de eso que en eso

Voz 1252 22:29 no me queda más remedio incluso que entrara a nosotros ahora yo Virrey con lo de las armas de Abascal y las pistolas y luego sobre todo con el rifirrafe con con Aznar no el pope de santón de la derecha que abajo rueda de Vox y hacíamos una viñeta en la primera se ve día Abascal con consume un cuarenta y cinco tipo Harry el Sucio repito sobre todo lo es socio aquí ya en la segunda se veía José María Aznar con en plan chulo yo con las armas de destrucción masiva no

Voz 0062 23:06 acaso en en esta carrera que sea la que estamos entrando como país de haber que la tiene más larga vamos a ver estamos abandonando el bipartidismo yo creo que de forma definitiva vamos a entrar en una etapa en la que va a haber cinco seis partidos en el Parlamento que van a ser decisivos

Voz 2 23:22 los soy sólo en la izquierda pero

Voz 0062 23:24 lo dramático es que está el problema es decir tenemos un un ambiente que es marcar líneas rojas con este no voy a pactar con este nuevo no le voy a saludar con este tal tenemos

Voz 1252 23:40 más largas larga para Parlamento que muy probablemente ya

Voz 0062 23:42 no se van a poder hacer gobiernos que no sean como mínimo tripartitos o sea el el escenario pide cada vez más diálogo en cambio el el el resultado que tenemos es cada vez más confrontación es decir

Voz 1109 23:55 pero no escenario más de moco

Voz 2 23:57 no tenemos

Voz 1109 24:00 no Sada durante muchísimos años un ejemplo de en pies en la tierra sentido que tienen una cultura para accionada de pactos primer pacto es que todos los años hay que pactar el cupo pero el País Vasco siempre está en la negociación tuve es que cada ayuntamiento se las apaña como puede porque es muy diverso es muy diverso y Gipuzkoa Guipúzcoa

Voz 2 24:28 bueno a ver yo no es por Álava es más burgalesa Vizcaya

Voz 1109 24:32 ha sido industria liberal históricamente

Voz 2 24:35 me has mirado antes de llamarnos burgalés el a veces Álava que el son magníficos burgalés tiene incluso un enclave que se llama me atreví

Voz 0874 24:49 era Baqué

Voz 28 24:50 pues no lo sé de Treviño nunca le oí

Voz 2 24:53 las ni de ni de vascos les de su pueblo pero las ventas de Armentia

Voz 1109 24:58 Europa está en la cultura del pacto desde hace mucho tiempo también el bipartidismo ojo Francia con un sistema mayoritario Inglaterra tal y como es pues laboristas o conservadores con otro partido bueno aquí los los partidos nacionalistas catalanes han jugado un partido bisagra con apoyo exterior en cual no había mayor poner siempre ha habido mayorías absolutas pero había una cierta había un cierto bipartidismo lo llamaban el bipartidismo imperfecto que además lo buscaron los constituyentes para evitar el guirigay de la República de Weimar eh

Voz 31 25:37 porque el tener que hacer

Voz 1109 25:40 estos con mimbre roto son mimbres inflexibles es muy difícil ahora lo que lo que es aterradores que digan yo ya no te adjunto pase lo que pase a ese partido no había que votarle ya porque es una prueba de responsable oiga usted está aquí para arrimar el oro

Voz 0062 25:56 para la gobernabilidad si a usted

Voz 1109 25:59 los electores le dan una cuota de poder suficiente para gobernar o influir en la gobernación no puede decir

Voz 2 26:08 oiga que yo me Pyro de hecho en el que no estoy el primero a la Fira en uno de los sondeos el otro día decía que la mitad de los votantes de Ciudadanos la mitad el cuarenta y tantos decía que su Gobierno favorito sería son ciudadanos entonces vas al a votar a un partido que qué crees que ha mentido hacer otra cosa es que se lo que dices

Voz 0874 26:30 presentamos pasando a la historia como uno de los peores errores de la de la campaña política no oye déjame saludar que está esperando en Radio Murcia Ana al baño estás ahí Ana buenos días

Voz 30 26:40 hola buenos días Galván y con una eñe al final Luis

Voz 0874 26:42 complicadísimo de antecedentes algún primo que es el ha quitado la eñe no estarán encantadas de sí sí porque

Voz 30 26:51 la verdad que da muchos problemas la eñe

Voz 0874 26:54 Ana es uno de los vuestros es dibujante es diseñadora y nosotros somos vuestro dolor

Voz 29 27:02 exacto las

Voz 0874 27:05 añado el cartel del Salón del Cómic de Barcelona hemos aunque es el cinco seis y siete tú has visto vale el cartel sí por supuesto precioso eh ya estoy enamorado ese cartel cuenta lo cuenta lo que esto Radio Ana no que lo cuentas muchas gracias más que describe el cartel de Ana para que se ruboriza digo no bueno a ver a mí me parece es

Voz 0062 27:24 delante porque el Salón del Comic es un gran clásico no del mundo del cómic pero en cartelería aunque habían habido carteles muy bonitos se estaba quedando en muchos clichés el el el Bruguera las torres venecianas del recinto donde se hace de golpe ha venido gana Ilya inculcado para mí un una savia nueva un una estética completamente innovadora

Voz 1109 27:48 sí

Voz 1252 27:48 ha añadido vamos a decirlo muchas personajes femeninos que también es leer que eso afortunadamente Leaks está ocurriendo en genera en nuestro sector y advenimiento de de las colegas que efectivamente están abriendo ventanas ir despejando unos el panorama no

Voz 0062 28:06 yo estoy en caso me gustaría preguntar ahora que tenemos Ana es que los explica ella el que le inspiró

Voz 1252 28:12 para carteles

Voz 30 28:13 bueno pues como me dieron carta blanca para hacerlo lo único que me dijeron que tiene que ser para todos los públicos y que llegar a la gente

Voz 0874 28:23 Ellos anteriores no

Voz 30 28:24 como que habían visto algún trabajo suyo anterior

Voz 0874 28:26 les asustó bueno la la

Voz 30 28:29 la nueva directora que es Meritxell Puig confió en mí lleva dos años y está intentando renovar en bastantes sentidos el el salón manteniendo lo que ya tenían pero quiere que sea más inclusivo que haya más fanzines más editoriales pequeñas y sobre todo más participación de mujeres que bueno históricamente

Voz 2 28:51 me equivoco pero igual es la primera vez que una mujer hacer el de Barcelona

Voz 30 28:55 pues soy la segunda junto a Ana Miralles ya lo sé pero hace como nueve años algo así la segunda que a mi a veces me lo dicen como si fuera algo genial tiene la primera mujer una segunda que acércate sinceramente no

Voz 0874 29:12 claro que yo voy yo creo que tú querías o de que quiere escenificar como la creatividad surgen no sé si de la precariedad porque es un una pequeña sala en la que viven no trabajan muchos jóvenes no has dibujado

Voz 13 29:26 sí

Voz 30 29:26 eh exactamente lo que quería era dar visibilidad a ese universo que que gran público no conoce donde yo creo que están los genios ir ajenas del futuro los nuevos talentos gente que hace cómics sin ninguna posibilidad de profesionalizar se por amor al arte entonces tiene toda esa libertad y autenticidad que hace que las cosas sean distintas que rompa moldes y que juegan con los códigos del cómic

Voz 1252 29:54 hay que comer perdona Javier recordar en este momento hablando con una compañera a un personaje clave de la reivindicación feminista en Cataluña que fue Nuria Pompeya estamos hablando de los años sesenta en plena dictadura franquista

Voz 2 30:11 lo que solita estaba estaba solita

Voz 1252 30:13 lo con un valor increíble

Voz 30 30:16 increíble y además será reivindicado hace poco desde la Asociación de autoras de cómic ha dado bueno en su reconocimiento esos premios pero ha estado muy civilizada esa mujer con el talento que tenía

Voz 1252 30:28 sí sí sí sí la verdad es que sí pero bueno bueno nunca es tarde pero sí conviene efectivamente reivindicarlo en cualquier momento no

Voz 0062 30:37 yo todo caso permitiré recordar Anna es una grandísima profesional ha trabajado para agencias de publicidad como la señora Ogilvy ha publicado ilustraciones para New York Times para prensa internacional pero me fascina mucho su faceta de de cómic independiente porque tú luego sacas tus cómics creo que

Voz 1252 30:54 en el último Ellis no sigas por ahí porque con lo de la ñ la utilizan para la marca España

Voz 0062 31:03 pues mira estaría bien me gustaría que nos explicaras la la faceta de de cómic independiente no porque aquí estamos unos autores en esta tertulia que tratamos digamos temas quizá más de barra de bar no sé cómo decirlo pero tú estás en un en un sector que que que

Voz 30 31:21 bueno sí porque ellos empezaron haciendo fanzines por lo menos Maura me consta que segurísimo

Voz 2 31:25 estoy todavía sigue cuál es tu experiencia publicando compitiendo

Voz 30 31:30 mi experiencia era sí porque tengo un poco diferenciadas la faceta de ilustrador ahí dibujante de cómic yo lo tengo claro y soy consciente de que no me voy a enriquecer dibujando cómics entonces para mí es la faceta más libre y más personal en la que yo me lo paso mejor además ha coincidido que yo he sido soy una autora tardía yo he coincidido también con una generación de gente fanzine era de autoedición que son mueve por festivales nuevo nuevos que llevan ya unos años y que cada vez tienen más público y me unido a todo eso y sobre todo me lo he pasado bien

Voz 0874 32:08 a esas publicado en El País Público yo no yo que en el New York Times

Voz 30 32:12 eso es muy reciente la verdad siempre divertido probar de años haciendo eso estoy

Voz 0874 32:16 aún así seguro que nuestro trabajo del alumnos habían digamos no si te trabajar en esto te da para vivir de manera digna

Voz 30 32:23 en ilustración sí sí me da para vivir e desde hace poco si hace unos cuatro años sobreviva

Voz 1252 32:32 hay que celebrarlo

Voz 30 32:35 talleres siempre tiene que hacer unos extras incluso diseño gráfico lleva una temporada que ya ya estoy muy centrada en la verdad

Voz 2 32:42 es una pregunta personal que dónde vives porque estás hablando desde Murcia a es has vuelto a vivir a Murcia o es que nunca había salido de yo nunca

Voz 30 32:49 no amigo Madrid llevó a porque me pasa

Voz 2 32:52 el Madrid veinte digo tengo búsqueda

Voz 33 32:54 todo el mundo tengo mucha pegamos

Voz 30 32:57 hacia tengo aquí una sobrina pequeñitas pero que ya dibujan y que y que soy la tía guay mi madre tengo a mi madre que cosas no voy a contar tampoco esas cosas tan personales pero bueno Ringo Paul cuestiones familiares y ahora estoy pasando las etapas en Murcia encantada también de estar aquí pero bueno tenía que sólo quería decir si lo de la eñe siempre digo que no es una licencia artística que porque yo jamás me pondría por supuesto una eñe mi apellido a propósito

Voz 2 33:26 pero hay que pronunciarlo por supuesto no recuerda muchos apellidos murcianos de de raíz catalana

Voz 3 33:38 eh

Voz 2 33:41 estaba estos no estaba Ana totalmente del Alba

Voz 33 33:43 Dani Galván

Voz 0874 33:46 sí

Voz 30 33:46 eh eh nuestra Paquita lo cambió cuando me Familia en su día bajo hacia la zona de Alicante y les puso una eñe

Voz 0874 33:56 bueno es la diseñadora del cartel del Salón del Cómic de Barcelona y muchas cosas más gracias por la conversación Ana ahora José María dime que te recuerda esta música te recuerdo algún

Voz 7 34:14 tú no contigo fue la última las votos del no desde que fuimos

Voz 1109 34:19 Mariano

Voz 2 34:21 te has mencionado Iberia a ver si cae otro no pagan muy bueno Nos invitaron éramos artistas invitados a mí me gustó mucho el viaje pues porque veía un cierto movimiento tuvimos la suerte de entrevistar Eusebio Leal sino un que entrevistar entrevistarle darnos poner sobre el patrimonio

Voz 1109 34:42 cuando nos contó pues del malecón no que es pues un paseo

Voz 31 34:48 increíble que ha habido ya muchos capital América no que les proponen levantar veinte

Voz 1109 34:54 esos hacerlo una avenida

Voz 0874 34:57 ya te digo contestar Bucks con lo cual

Voz 1109 35:00 pues él decía que aparte de disparate el punto de vista urbanístico cortaban los aires frescos que hacían mucho más a la ciudad de esto podemos hablar con nuestro

Voz 0874 35:11 invitado y la verdad es que para mí es me da cosa porque yo yo llevado esta pegatina en la carpeta de de de cuando dice la carrera hacia alguien piensa la imagen del Che Guevara ahora mismo en una imagen icónica del Che Guevara todo el mundo piensa en ese mismo grabados ser tú un grabado de julio no no es eso

Voz 2 35:29 es una foto quemada porque manda

Voz 0874 35:31 sí solamente negro y blanco colores con el con el Che con con la boina revolucionaria es decir mirando al horizonte está en Barcelona la persona ahora mismo creo que está junto al es la persona que ha hecho eso grabado que es Félix Beltrán cuesta ir a usted imagen cómo estás feliz buenos días

Voz 13 35:48 un placer estar aquí un honor también

Voz 0874 35:50 eso es sabes que yo yo creo que es seguramente una de las uno de los dibujos que ha estado estampado más camisetas en la historia de la Ilustración

Voz 13 36:00 pero habla aunque no tengo estadística pero una aceptación bastante amplia el transcurrir de los años y ha sido además un recurso para perpetuar lo que es el la presencia del Che como revolucionario y sobre todo que no se olviden que fue asesinado no cayó en combate lo asesinaron le amputaron las manos al cadáver y escondieron el la parte restante del cuerpo

Voz 0874 36:34 esto fue un encargo

Voz 32 36:37 eh sí trabajé durante he bastantes años para la lo que le llamaban la

Voz 13 36:48 comisión de Orientación Revolucionaria eran encargos que con lo cual es un uno contaba en cuanto a atenderlos con suficiente tiempo esto ha sido una de las causas por las cuales por una parte el trabajo tenía que ser sencillo por un lado otra las autoridades que a veces son diríamos inquisitiva mas no tenían tiempo porque el trabajo tenía que circular inmediatamente

Voz 0874 37:25 por inquisitiva no sé muy bien que entender

Voz 7 37:29 es decir

Voz 13 37:31 trabajo como había poco tiempo se pedía con una precipitación que conducía a que no se hicieron un trabajo detallista y un trabajo que realmente

Voz 32 37:43 de llegase a requerir varios días pero incluso eso sí

Voz 13 37:51 en no diríamos que un equipo especial que estaba constituido por un político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba por un fotógrafo un impresor bueno en mi caso la parte del diseño durante los discursos bastante extendidos de Fidel Castro

Voz 32 38:17 se iba a del selecto

Voz 13 38:24 seleccionando punto importante del discurso que siempre era aprobado por el político no impidieron que había bastante democracia bien había una retroalimentación de opiniones de todo esto uso destacar es que se imprimía inmediatamente ya al amanecer ya aparecía en vallas claro en paredes como cartel y bueno realmente el público el pueblo pensaba de que nosotros teníamos el el discurso de Fidel Castro con anticipación lo cual no era cierto más dependiente de los puntos que el tocase en en los discurso Él tenía una capacidad de improvisación descomunal

Voz 0874 39:16 no se cansaba eh dime

Voz 1252 39:19 no iba a decir que esa premura en el tiempo también marcó un poco el hecho de que el carácter el cartel tenga ese carácter esa energía ese blanco y negro tan poderoso no se hubiera tenido más tiempo tal vez lo abrió pulido más no habría quedado tan enérgico

Voz 13 39:35 claro bueno siempre ha tratado de que mi trabajo sea simple si puede ser algo ornamental pero no se debe exceder de lo que es suficiente para evocar reflejar lo que luego lo ornamental la simplicidad es simplemente no o aumentar la dosis de lo que hacía falta

Voz 1252 39:59 encontraba usted medio gráfico necesario para transmitir un mensaje clarísimo que usted tenía no

Voz 13 40:05 lo principal es es tal adentrado a en en los contenidos los contenidos lo que condiciona todo lo demás y tener en cuenta los estratos el público si es para jóvenes y para adultos para jóvenes de la tercera edad como como yo a veces dicho para incluir me en ese

Voz 29 40:32 entonces el grupo debo decir que se ve muy jovial Félix esto lo lleva dentro el Mary

Voz 2 40:40 lo de ese póster es que consiguió poner a Che Guevara en la mitología

Voz 32 40:44 eso sí lo elevó a la categoría de mito mi propio acuerdo uno que había de Mary Lynn también pero ya de

Voz 29 40:52 de sus artistas es artista digo que se dedicaban

Voz 2 40:56 a la pintura no en cada país representa una cosa

Voz 0874 40:58 en España era un poco pues el antifranquismo

Voz 1252 41:01 no bueno de hecho todavía es un icono que se siga utilizando no es único no antisistema ahora mismo el Che Guevara Secrero Félix cuando ahora mismo guste este cartel suyo este icono tan clarísimo que es estar interpretando por ejemplo se le está quitando la célebre estrella de la boina están poniendo una marca de zapatillas muy conocida

Voz 1109 41:24 que la agradece

Voz 13 41:27 me parece que no estoy de acuerdo me parece que es desvirtuar la realidad me explico si se incluyen hacer

Voz 1109 41:37 lo tienen derecho

Voz 13 41:40 bueno Fidel propuso e impuso una ley con la cual estoy de acuerdo porque tiene una contraparte el acceso a la cultura no debía de estar realmente limitado por derechos autor pero eso mismo se lo aplicaron a él y ese cartel de varios a mis carteles han sido un precio inclusive por Feltrinelli cuando no había fallado digo poco antes de su fallecimiento el ERE el vitoriano autor italiano

Voz 1109 42:18 sí

Voz 13 42:18 sin primero cientos de carteles pero no hubo o no se podía hacer

Voz 0874 42:25 exclama así que Fidel te priva de los derechos de autor por Dios ustedes todo lo has hecho en Nueva York

Voz 13 42:32 él él consideró un concepto válido que el el acceso a la cultura sea cual sea la Press la procedencia no debía estar limitado o o truncó como acceso por los derechos autorizar

Voz 0874 42:52 dura linda con la publicidad y el marketing y con el negocio bueno para es que de hecho recordemos Félix cero

Voz 0062 42:58 la carrera extensísima ha trabajado con agencias de publicidad de primer nivel como McCann

Voz 13 43:05 efectivamente lo que me pasa

Voz 0062 43:07 C fascinantes como has tenido una carrera profesional que va desde propaganda para un estado comunista hasta una agencia de publicidad

Voz 29 43:15 o eso parece fascinante la verdad

Voz 13 43:20 bueno el término comunes como estaba bastante adulterado porque todo el mundo todos estamos convencido que el realmente las condiciones sociales los avances son espectaculares en la ciencia espectaculares en cuanto a todo lo lo tecnocrático para decirlo con tono despectivo porque se sobrevalora pero realmente el mundo está lleno de contradicciones increíbles de medidas uno de los problemas yo tengo ciudadanía de Estados Unido también uno de los problemas que que me preocupa como a tantos otros ciudadano es que de tu que tiene el presidente Donald Trump pueda causar una crisis con el el impronunciable en cuanto su nombre presidente de Corea del Norte

Voz 2 44:19 a quién

Voz 13 44:21 la consecuencia fatal pero espera Félix

Voz 0874 44:24 los tú el autor del cartel más famoso de la historia el cartel de Che Guevara tiene pasaporte americano

Voz 13 44:30 bueno no tengo el pasaporte que tenía a Martin Luther King no tienen un cartel sobre ellas

Voz 1252 44:41 sí sí sí

Voz 13 44:43 confiado en Internet lo que es la lo las copias

Voz 0874 44:49 yo el cartel pero también es conservas el pasaporte cubano claro claro entonces cuando cuando sale de Estados Unidos ibas a Cuba que pasaporte utilizado

Voz 13 44:58 bueno me estuve unos años sin ir a Cuba después escondo llame pasaporte estaba en sido tengo tres nacionalidades una la mexicana por nacimiento porque mi madre había sido era Maya en la parte de la costa de la península de Yucatán por lo tanto de acuerdo la Constitución mexicana uno tiene derecho si la madre inclusive lo tuviera una laca tenía los mismos derechos de de adoptar la ciudadanía tengo también la ciudadanía de EEUU porque trabaje en Estados Unidos durante años tuve la la residencia permanente pero después por diversas causas y me me estuvieron presionando muy mi hija sobre todo para que yo adoptara pueblo ciudadanía de EEUU me concedió y también cuento con la ciudadanía cubana estuve repito un tiempo sin visitar me a en me enviaban invitaciones es decir las cuales yo apreciaba pero las declara

Voz 2 46:19 la catalán años

Voz 13 46:21 volví a Cuba cuando llegó a la embajada digo yo no tengo ya pasaporte cubano hay alguien uno de los funcionarios salía de una de las puertas de ahí de la embajada ese inclinó hacia la ventanilla donde estaba la funcionaria que tramita todo esto o encauza donde uno debe de ir para mi honor le dijo a ella es una gloria de Cuba tiempo era muy corto para el pasaporte porque no hay que olvidar que Cuba se tiene que estar cuidando constantemente de los adversario de los atentados

Voz 0874 47:03 igual habló crecen en Cuba

Voz 32 47:04 sí realmente

Voz 13 47:09 esto una de las causas por las cuales bueno ya cuando yo decido permanecer en Méjico lo que ocurre es que el cartel cubano tuvo una etapa de intensidad hay de trascendencia mil novecientos sesenta y ocho mil novecientos de setenta y cinco más hombre

Voz 0062 47:31 cartel político publicitario

Voz 13 47:33 es lo mismo al igual que se vende un detergentes de un político

Voz 0874 47:40 oye sabes que el estreno con esta frase como diseñadores no hay mejor eslogan es Félix Beltrán una gloria cubana como dijo esa persona la ventanilla del cartel del Che Guevara que todos hemos visto alguna vez o todos hemos llevado alguna vez como pegatina en la carpeta de casos de julio todavía tiene alguna camiseta Erwin feliz

Voz 1252 48:00 no si nostálgico

Voz 0874 48:03 visita hace que estás en Barcelona también progresaron del cómic así que pasarlo bien el día

Voz 13 48:07 alto honor siempre estar en esta ciudad culminante en cultura en tanto humanas

Voz 27 48:12 Peter es un pasaporte que también eh así ella preferiría más que otros que no le encarga un cartel calla calla calla no des ideas luego Félix gran abrazo para todos

Voz 32 48:37 en pedirle un cubano me gusta mucho Christine tal cómo estás

Voz 0874 48:42 pero más allá de lo que quieres hablar así que vamos allá enseguida porque me interesa mucho es candidato sin niños

Voz 0444 48:47 sí porque él Pablo Iglesias ha vuelto su baja de paternidad con declaraciones tan sorprendentes como esta

Voz 2 48:53 orgulloso de haber

Voz 34 48:54 el cumplido mis tres meses cuidando a mis hijos que ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida y creo que también es son me prepara para gobernar de otra forma creo que después de haber estado tres meses limpiando culos y cambiando pañales que estoy más preparado para ser un buen presidente que antes de hacer habla usted como siempre el padre otros increíbles pero yo me siento mucho más preparado después de hacerlo

Voz 0874 49:17 es verdad que además lo tiene obligación tal y como de dicha especie la verdad que en los tiempos que corren decir que limpiar caca te hace mejor como político da que pensar

Voz 0444 49:23 sí hay una epidemia porque esta misma semana Albert Rivera ha declarado en El hormiguero lo siguiente acerca de su hija Daniela

Voz 27 49:29 a mí me ha cambiado la vida a mi hija y padre una hija te convierte una persona distinta te da mucha más sensibilidad te te ayuda a comprender muchas cosas una conversación con una hija te hace muchísimo más que muchos muchas horas de vuelo en política como siempre había sido muy rentable

Voz 0874 49:45 los políticos acercarse a los niños en campaña ahora se ve que ya hemos dado un paso más

Voz 0444 49:49 en el caso de Rivera además es reincidente porque en una campaña convirtió

Voz 2 49:52 en una carta a su hija en un espot electoral

Voz 6 49:56 el día que puedas leer esta carta quiero que vivas en un país mejor

Voz 0874 50:00 que yo Pablo pasado a Pablo Casado debido Pablo pasaron mal estaré yo pensando Pablo pasado ha leído también varias veces hablar de su hijo

Voz 0444 50:08 sí porque nació prematuro y es algo que él esgrime siempre en su discurso contra el aborto esta semana he estado en Telecinco hablando con niños le preguntaban esto sobre su hijo

Voz 35 50:17 muy joven te dijera que fuera carnaval princesa que debía

Voz 36 50:21 bueno pues nada que elija una

Voz 2 50:24 me hace todas porque mi hija tiene

Voz 36 50:27 Samak las princesas Disney detiene a haré

Voz 37 50:29 el horas pulse de ella Cenicienta Elsa

Voz 32 50:35 llevamos está ya claro es el típico pijama que luego acaba en la cabecita de de que no lleva detrás lo que estás se lo sabía

Voz 0444 50:42 Pedro Sánchez en alguna ocasión también ha hablado de sus dos hijas qué haría si se hicieran del PP pues básicamente quitarles la tontería es Pepe

Voz 27 50:51 bueno no pasa nada no pasa nada eso será la adolescencia yo luego ya les vamos

Voz 0444 50:58 esa misma pregunta se la formuló Bertín Osborne a Rajoy del que dijo pues que cualquier cosa menos del Barça

Voz 0874 51:03 a hijos tienes dos muy bonito no

Voz 38 51:06 te gustaría que alguno de ellos se dedicara a la política

Voz 2 51:10 yo creo que es difícil II sale del PSOE que

Voz 1109 51:16 pues oye pues lo peor era que eh

Voz 0874 51:20 saliera donde equipo fútbol contra otros ex presidentes del Gobierno qué tal hablan tanto de su sitio

Voz 0444 51:26 bueno sin más por ejemplo Zapatero vio cómo había cierta mofa porque sus hijas posaron vestidas de góticas con Obama Il luego está Aznar elaborados descubriendo así ha tenido que hablar mucha Aznar desenlace donde de la tarta salieron decenas de imputaciones que si la trama Gürtel que es regalos de Francisco Correa que si ese señor quién es

Voz 39 51:43 parece bastante normal que los invitados a una boda hagan regalos a los contrayentes parece bastante normal in no tiene tampoco nada de anormal que haya muchas personas hoy algunos de sus invitados que regalos que tengan que ver con la actividad que desarrolla

Voz 0444 51:57 sí es verdad que generalmente la foto de los hijos la familia y todo eso parece que vende mucho en elecciones así de contento está Zapatero el día que se encontró con un grupo de escolares el Senado que no sé si podrían ir para políticos porque lo contaban todo con pelos y señales

Voz 3 52:17 le voy a decir una cosa este esto que me ha pasado encontrarme con vosotros es lo que me lo mejor que me podía pasar

Voz 0444 52:35 es Pablo Iglesias cuando no limpia culos también se sentía preparado para ser presidente porque no desaprovecha ninguna ocasión para hacer promesas electorales

Voz 40 52:43 hay una cosa que tenemos en el programa que a lo mejor os gusta cuantos estudie es primaria los tres pues nosotros pensamos que no tiene que haber deberes en primaria

Voz 0444 52:57 de todos modos a miden los niños me encantan las es si se mira esta de riberas del programa Ana Rosa

Voz 6 53:06 bueno eso me dice mi madre

Voz 0444 53:10 y luego están los políticos que hacen preguntas a los niños por ejemplo te imaginas a Rajoy haciéndolo un mitin de verdad que no tiene desperdicio

Voz 3 53:17 esto quiere ser cambio verdad quieres sí ha dicho que este concurso

Voz 0444 53:24 lo siento pero a mí me hace mucha gracia encontrados en momento de un día que recibió a unos niños en La Moncloa y les explico un poco lo que es la popularidad el camino para ganar las elecciones

Voz 7 53:33 vamos importantes caerle mejor a más que amén

Voz 0444 53:42 voy a poner lo que se muy gracioso también

Voz 41 53:44 subir el IVA para este niño que venía aquí los chuches va a subir el IVA de los che

Voz 2 53:53 después de esto

Voz 0444 53:53 a Rajoy subió el IVA ya aprendí algo más tal y como demostró en una conversación posterior con otros niños

Voz 32 53:59 el precio de las chuches

Voz 0874 54:03 más efectivo esta promesa de no subir las chuches de la iglesia de suprimir

Voz 0444 54:07 venga voy a terminar con otra de Rajoy él tiene dos hijos y luego aparte tiene una niña

Voz 0874 54:12 la famosa niña de Rajoy no si aquélla no

Voz 0444 54:14 ya que dio más vueltas que una noria en campaña electoral todas las sacaban a relucir el PSOE Izquierda Unida y por supuesto el PP no siempre con buenas intenciones

Voz 42 54:26 yo quiero que la niña que nacen

Voz 3 54:28 España

Voz 42 54:29 tenga una familia una vivienda y unos padres con trabajo

Voz 3 54:40 de Rajoy

Voz 2 54:46 Cristina Pardo Julio Rey José Mari Peridis Mauro Entrialgo Aleix Saló

Voz 3 54:50 habrá que buscar una niña

Voz 2 54:54 lleva a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 3 57:36 oye