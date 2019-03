A Vivir Que Son Dos Días (30/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

más o menos pero no no claramente que los puentes das las obras de unos son un poco como los hijos realmente está más otro es mejor en otro no se puede definir yo no tengo un buen de favorito tengo varios puentes favoritos vale pues es por razones diferentes

son básica es la vista de que entre sus dos pilares hablen no se hablaba antes me cuenta disco mientras fresco tiene mil doscientos metros de distancia entre los dos pilares principales Barrios de Luna que eso tal tipología tiene cuatrocientos cuarenta Yesa yo me acuerdo que cuando llegaba allí y miraba el pantano y digo yo tengo podía aquí hasta allí de obrar me producía cierto resquemor pero ese tienen uno confianza en que ha visto muchas cosas que uno ha hecho muchas cosas que cree que domina todo el problema no es verdad no se domina del todo las cosas se le haya algo de

a un puente un encargo de un puente has tenido es decir es imposible no se puede hacer es no no no por esa razón sino porque no se debía hacer ahí un puente es decir en Puente tiene una dimensión estética potente tiene una dimensión de situación y de ordenación del territorio clara una vez me plantearon Un puente en un sitio que era que no era tan necesario y entonces yo les pediría a los que eso es que no que no lo hiciesen simplemente es así y creo que hice bien que Guy de bienes los demás veces pues siempre lo es