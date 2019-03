A Vivir Que Son Dos Días (30/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1704

06:54

vamos en A vivir que son dos días el programa el Hoy por Hoy de fin de semana que dicen algunos eh bueno ha venido James Roach como hace cada sábado ha estado veinte minutos que es un tiempo razonable veo caras de un poco de decepción veinte minutos les parece poco ellos quieren una hora y media un cigarro y luego seguir otra hora y media y y claro eh a ver esto es una encuesta muy muy somera eh estamos aquí con no sé cuánta gente ha venido el público está calculo entre cien y doscientas mil personas por favor que aplaudan los que hayan venido exclusivamente a ver la tertulia cómicos Hinault a James Brown eh bueno ahora sabemos cómo se siente Podemos se crea adicción muy buenos días desde claro no haber aplaudido tienes que hablar no me llamáis Aitana Aitana aparte hay micro rápidamente esto que pasa tiene portavoz Aitana no Aitana tía esta fatal y no quiere hablar ni emocionado marrón pero habíais venido amena tertulia de cómicos no haber allí correcto te dirá eso te lo digo operamos mentira claro esto se llama cocinadas en cuentas no es que no escucha la radio no en los medios Main Street eh controlada por los poderes fácticos no te has enterado de eso de nada es que muchísimas gracias a todos por venir es una lástima que hayáis venido justo esta semana porque a partir de la semana que viene ya se podrá entrar con armas en la Cadena Ser pero justo esta semana era la última alguien tiene pipa allí tiene pistola por cierto alguien tiene una pistola no quién está señalando el que el te digo bueno pipa aclarar que tienes una pipa de fumar de encanta no nada que ver una peligrosa pero eso también mata pero más poco a poco también María que utilizar tu pipa para matar a la gente de la edad de fuma fuma vas matando claro no hago proselitismo bueno pues que lo sepáis público de la tertulia cómicos ya a vivir a partir de la semana que viene se puede entrar con armas en la cadena paginas que se planta águilas de Bosnia vuela bueno pensaba un aplauso muy grande ahora así para Javier del Pino