A Vivir Que Son Dos Días (06/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0874 01:00 los laboristas británicos critican que Theresa May piden más tiempo para no querer cambiar nada del acuerdo del Brexit de Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 01:07 así a Xavier la primera ministra solicitaba oficialmente a la Unión Europea una prórroga de hasta dos meses treinta de junio mientras el Consejo Europeo el planteaba una sesión flexible de hasta un año pero con el compromiso de participar en las elecciones europeas del veintiséis de mayo me iba a mantener contactos todo este fin de semana con el partido Jeremy Corbijn ante las críticas de algunos miembros de su propio partido los veintisiete van a votar estos plazos para el Brexit en la cumbre extraordinaria prevista para el próximo miércoles dos días antes recorremos dará entrada en vigor de una salida británica sin acuerdo

Voz 0874 01:39 Donald Trump rechaza aceptar más solicitudes de asilo en la frontera con México

Voz 1024 01:43 de que el sistema está lleno no podemos aceptar les ya ya sea por asilo o por lo que sea que quieran los sin papeles asegura votarán durante una visita en la frontera entre California y México donde ha contemplado un tramo de muro recién terminado esta idea del sistema lleno contradice las leyes internacionales de asilo que prohiben devolver a un inmigrante al país el que ha huido y en el que puede afrontar un proceso de persecución

Voz 0874 02:09 cuánto tiempo queremos por delante un fin de semana pasado

Voz 1024 02:11 por agua precipitaciones que serán de nieve por encima de los ochocientos a mil metros en la Cordillera Cantábrica Sistema Central Sierra Nevada los Pirineos esta concatenación de borrascas que van a afectar a la península hasta el domingo por la tarde mantiene activados los avisos de emergencia en una veintena de provincias ayer tarde por cierto una fuerte granizada provocaba el choque en cadena de cincuenta vehículos ocurría en la A uno a la altura de Somosierra al menos una treintena de personas resultaban heridas en esa final

Voz 0874 03:20 los quedan algo más de tres semanas para las elecciones pero tenemos la impresión de que llevamos meses viviendo en la campaña electoral que cada vez se ensucia un poquito más abundan los insultos descalificaciones son escasas las propuestas sobre lo que realmente importa a los ciudadanos que vimos en una competición constante por ver quién tiene la bandera más grande quién demuestra en mayor grado o de patriotismo o cómo romper definitivamente el diálogo con Catalunya en los últimos días ha entrado en escena un componente aún más estremecedor empezamos a tener la constancia de que el Estado ha estado maquinando durante años para favorecer los intereses de un partido político perjudica los teatros Antonio Nuño buenos días

Voz 9 03:56 buenos días entre lo que realmente nos interesa la verdad es que

Voz 0874 03:59 Nos cuentan muy poco eh pues casi nada

Voz 9 04:01 Ciudadanos tenemos que mostrar nuestras preocupaciones como podemos me presa

Voz 8 04:06 mi nombre es Jordi Pascual este es mi día a día

Voz 10 04:11 mi experiencia académica

Voz 0509 04:13 cita con más de tres licenciaturas en las ciencias económicas varios cursos superiores de la misma rama a raíz de la crisis hubieron empresas que cerraron en otras reducciones de plantillas empresas compradas por otros imponiéndose injusto en todas estas situaciones paseíllo

Voz 5 04:33 la entrevista sí sin problema perfecto estancia está yo y con lo que dio no esté impresionante muchísimas gracias muchas gracias como puede ser que la experiencia y los conocimientos que usted tiene este buscando trabajo en las empresas que doce

Voz 9 04:54 porque como habrán podido comprobar la voz que cierra este relato no es la misma que él comienza Jordi Pascual tiene veintiséis años y cuenta la historia de su padre que con un currículum envidiable no termina de conseguir trabajo Jordi padre es quién aparece al final para explicar la causa tiene cincuenta y nueve años Jordi dijo ha rodado un cortometraje y ha abierto una página web para encontrar trabajo su padre y denunciar la situación de los parados de más de cincuenta y cinco años el hashtag con el que se puede acceder a esta campaña en redes sociales es contrata a mi país

Voz 0874 05:25 ayer en Hoy por hoy los cuatro responsables económicos de los principales partidos se reunieron para hablar sobre sus programas una vez más abundaron los reproches faltaron poquito las propuestas en general los cuatro estuvieron de acuerdo en que los principales problemas son la precariedad laboral y la igualdad en materia de impuestos como era previsible PP y Ciudadanos optan por una bajada masiva inmediata PSOE y Podemos apuestan por una redistribución de la riqueza según niveles de renta y en cuanto al paro escuchamos lo que es pusieron que usó de Unidas Podemos Toni Roldán de Ciudadanos Daniel Lacalle del PP Pedro Saura del PSOE

Voz 9 05:56 el nuevo empleo que se crea tiene que ser un empleo estable y con derechos proponemos establecer medidas para combatir el abuso de la temporalidad que muchas veces hace de forma fraudulenta

Voz 0874 06:05 a abortar de raíz el problema de la temporalidad que en el fondo es el problema de la desigualdad acabando con los contratos temporales cambiar las políticas de forma

Voz 11 06:14 el Partido Popular siempre se ha encontrado con la destrucción de empleo generada por el Partido Socialista es el políticas regresivas y lo que ha hecho ha sido reducir la sangría del desempleo eliminar los elementos

Voz 12 06:26 los más lesivos de la reforma laboral proponemos reducir el número de contratos e nuevo Estatuto de los Trabajadores proponemos incrementar la productividad de la economía para con eso incrementar los salarios

Voz 13 06:42 sí

Voz 9 06:52 el paro fue una de las cuestiones tratadas en los llamados viernes sociales el Consejo de Ministros aprobó ayer un plan de lucha contra el paro de larga duración el plan será trienal contiene medidas de mejora de la formación y de la orientación laboral con las que se pretende reducir más de dos puntos la tasa de paro de ese colectivo hasta cerrar dos mil doce en el tres coma seis por ciento la norma que ha sido bautizada como reincorpora T

Voz 0874 07:16 oye algunas medidas incluidas en decretos leyes ya con Bale

Voz 9 07:18 dados como la ampliación del subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años o la bonificación en la contratación de parados de larga

Voz 10 07:26 qué

Voz 0874 07:29 otra cuestión que se ha colado en esta precampaña electoral es la eutanasia Nicolás pasado conocíamos la historia de esa pareja Ángel Di María José que llevan juntos más de cincuenta años en el ochenta y nueve a María José le diagnosticaron esclerosis múltiple Ángel ha estado cuidando de ella hasta el miércoles pasado en ese día pues para evitar más sufrimiento la ayudó a morir decidieron grabar todo el proceso envidio hacerlo público para denunciar la inexistencia en España de una regulación sobre la eutanasia Ángel fue detenido ese mismo día por asistencia suicidio luego puesto en libertad el jueves por la noche

Voz 9 08:01 la historia de esta pareja ha provocado un buen número de reacciones casi todas positivas en el sentido de apoyar la petición que hacían de poder poner fin a una vida cuando estas insostenible y lo único que queda es el dolor aunque claro está hay también quién no se aparta del camino marcado hoy decidido anteponer dogmas y creencias al sufrimiento humano escuchamos a Luis Argüello portavoz de la Conferencia Episcopal

Voz 15 08:22 nosotros pensamos que la muerte provocada nunca es la solución a los conflictos por qué no nos planteamos quizás mejor desde la afirmación radical de la vida de la vida como don a la hora de articular una ley que es una reflexión de la sociedad del común de todos nosotros ayudar a las personas en los cuidados paliativos ayudar a los cuidadores a la hora de poder hacer sobrellevar este momento tan singular que supone la situación de una persona dolorida sufriente sin esperanza quizás

Voz 0874 09:02 bueno pues la Iglesia siempre tratando de imponer lo que se debe hacer con el cuerpo de cada uno seguramente la mejor respuesta que se puede dar al portavoz de la Conferencia Episcopal es la que nos dio en este programa en A Vivir José protagonista de ese reportaje de Beatriz Nogal que emitimos hace un par de semanas decidió acabar con su vida después de llevar muchos años lidiando con la misma enfermedad que María José la esclerosis múltiple

Voz 1 09:22 la muerte además no tiene religión y tiene sabe de riquezas todo el mundo vamos a morir de una u otra manera además solos yo creo que además la sociedad no está preparada para darnos una muerte digna me refiero a ello por ejemplo que ahora inventarme cuidados paliativos yo he hablado con alguna persona algún amigo que tengo en paliativos ellos justifican que la eutanasia es el fracaso de la medicina como tales médicos pues entienden que mejor los cuidados paliativos que que estar a favor de la eutanasia yo los cuidados para activo paliativos creo son lo llamaría la sala de Poncio Pilatos porque creo que ahí lo único que hacen es mantenerte sedado para que no tengas dolor físico pero no dolor mental claro la eutanasia ya es diseñar a los médicos a que no solamente

Voz 0874 10:21 pues que la calidad de vida sino también la calidad de muerte el premio

Voz 1 10:25 y cuando este vea que es insoportable su vida

Voz 0874 10:27 pues entonces Amaury si quieren recuperar ese reportaje completo y se lo recomendamos pueden hacerlo en la página web Cadena Ser punto com o en las redes sociales de A vivir

Voz 17 10:41 no

Voz 9 10:54 otra cuestión que estaba protagonizando la precampaña es la inmigración estamos asistiendo a una dura batalla entre los partidos de derechas por ver quién es el que más barbaridades dice en temas migratorios sin tener en consideración que en definitiva estamos hablando de ser humano

Voz 0874 11:08 esta semana se ha hecho viral unirlo en Twitter escrito por una joven nacida en España aunque de nacionalidad marroquí si te más hacía en la da ese hilo comienza así me voy a presentar para las personas que no me conozcan soy hija de inmigrantes nació en España hace veintitrés años estoy acabando una carrera y sé que cuando acabe no podré opositar trabajo pago impuestos pero no puedo votar en el que es mi país y así miles y miles de jóvenes más cómodos algunos de esos jóvenes han empezado una campaña para que se reconozca ese derecho de uno de ellos es Ahmed Nasser la wikis portavoz de la plataforma Joventut multicultural musulmana la cómo estás buenos días

Voz 18 11:43 hola buenos días esperando

Voz 9 11:45 en qué consiste esa campaña a votar es un derecho y quiénes la estáis promoviendo

Voz 19 11:49 y yo pues nuestra la Campania bueno no hemos impulsado conjuntamente a mi compañera salida consiste básicamente en con lo nuestro objetivo principal es sensibilizar un poco sobre la problemáticas de que muchos muchos jóvenes casi el doce por ciento de la población española no puede votar por no tener la nacionalidad lo que queríamos ese debe indicar este derecho

Voz 0874 12:14 claro es un ejemplo tu caso en particular

Voz 19 12:17 vale por ejemplo en mi caso yo tengo dieciocho años por ejemplo este año no no puedo votar por no tener la nacionalidad entonces con esta campaña lo que hemos hecho es crear una una página web nos cuenta en de redes sociales entonces la gente que no quiere votar pero sí pero que sí que puede puede ser su voto a las personas que no tienen ese derecho

Voz 0874 12:45 no obstante esta campaña es ceden los tu voto CCD el voto y así vosotros podéis ejercer un derecho que no tenéis no

Voz 19 12:52 sí más o menos es así bueno esto es ha sido iniciativa de la gente que ha querido solidarizarse con las personas que no tienen ese derecho pero nuestras reivindicaciones van una osadía lo que pedimos es que primero que se agilicen los trámites de de claridad que hay mucha burocracia y lo segundo que que la ciudadanía pues el concepto de ciudadanía sea más amplio

Voz 0874 13:18 los vecinos se ciudadano sospechoso solos cuando

Voz 19 13:20 seguridad qué pensáis de las

Voz 9 13:23 continuas alusiones que se están haciendo a vosotros en campaña por parte de determinados partidos que hablan única y exclusivamente de expulsiones de vallas de control de fronteras

Voz 19 13:33 pero qué es un grave problema que los partidos políticos usen el hecho migratorio para hacer propaganda electoral y que siempre que hay siempre en alusión a la migración no a los extranjeros pues hablan de refugiados inmigrantes que que llegan en patera hablan de inmigrantes que saltan vallas pero aquí tenemos en España como casi un doce por ciento de personas extranjeras y nacionalidad y que están estudiando están trabajando como cualquier otro sedado yo creo que si los inmigrantes pudiesen votar a los partidos políticos pues no se atreverían a utilizar el hecho migratorio para para fines políticos

Voz 0874 14:16 la clave tú acabas de de dar justo justo en el centro de la diana de cómo se puede colaborar en la campaña votar es un derecho

Voz 19 14:24 bueno tenemos nuestra página web que es votar es un derecho punto es hay ahí pues tenemos las personas que quieren ser es que saben que no quieren votar en estas elecciones entonces se ofrecen para ser su voto hay un formulario para rellenar las personas que no pueden votar quieren exhibe un voto también tienen un formulario entonces lo que tenemos es una base de datos

Voz 0874 14:48 que iremos actualizando Ahmed Nasser el Alawi portavoz de esta plataforma Joventut multicultural musulmana gracias a suerte

Voz 19 14:56 muchas muchas gracias adiós

Voz 20 14:58 de Risas sí

Voz 21 15:12 seguimos hablando de Nigrán

Voz 9 15:13 antes y de nacionalidad muchos de estos inmigrantes tienen que recurrir a todo tipo de artimañas de trampas incluso para poder acceder a la nacionalidad o simplemente a un permiso de trabajo una de las situaciones extremas es lo que se conoce como Matrimonio por conveniencia nuestra compañera Isabel Bolaños fue testigo la semana pasada en el cuartel de Conde Duque de Madrid de una Performance muy peculiar que tiene que ver con este tema el título es oficina de donaciones de historias de amor

Voz 3 15:40 hola qué tal muy bien en una entrevista el formato

Voz 10 15:48 similar inspirado en las entrevistas que hacen los registros civiles en algunas instituciones de inmigración cuando el extranjero o alguien de fuera de la Unión Europea se quiere casar con esa extranjeros mal pues la primera pregunta es cómo dónde y cuándo

Voz 22 16:03 este pues nos conocimos en Guinea Ecuatorial Rey conocimos en España pues al final los seis años en las quedadas que hacíamos en Jaén porque vivimos en África cuando éramos pequeños los datos y creo que les segundo tercer año que la hicimos coincidimos silla los relatos de pensado en principio como lo está el del Ebro que suele tomar para desayunar café con leche pues que hace con leche tostadas le encanta una tostada con aceite virgen tomate fracturado generalmente con tomate un poquito esa a qué se dedica a la madre detonante la madre verdadera murió

Voz 10 16:40 mi su madrastra jubilar esta jubilada la secuestrada bajaba

Voz 22 16:47 era oficial de cancillería en la embajada de España en Guinea Ecuatorial

Voz 10 16:50 tiene alguna cicatriz sí aquí en la barbilla están en la barbilla lo tengo una cicatriz estupenda en la pierna izquierda creo que si alguien la pierna en el cual creo que tienen así tiene un golpe en una pierna por algo que se hizo que se clavó mezcla lo que se habían dejado afilado clavado

Voz 3 17:09 sí

Voz 10 17:09 cuál dirías que es la mayor aventura que habéis vivido juntos aventura que no sabemos algunas capaz de vez en cuando nos encanta descargarnos cuando lo podemos estar en la playa nos un poquito lejos donde no tomarnos dos margaritas Ikeda Roldós no sé cuáles fueron los últimos regalos que os hicisteis pues mire el día del padre me sorprendieron para él era el padre hemos comprado unas cremas de sí me encanta un champú me comprenden ese champú un momento de alegría cuando ya tenemos todo hecho en casa y la niña se acuesta Le Monde la buena noche habían apostado más de media hora la mayor de no si nuestros muertos de risa a dos dos pues porque está tonterías vaya muy bien pues ya está muchas gracias han pasado la sí han pasado la prueba porque han coincidido en casi todas las respuestas en las que no han contestado mismo ese de que pues una colección en la soltura a la hora de contestar que polvo adiós

Voz 0874 18:10 es una prueba podría haberlo sido pero no en ese caso la creadora de esa particular oficinas Clara García Fraile cómo estás buenos días

Voz 18 18:17 bueno el día cuéntanos supongo que sí

Voz 0874 18:19 este está oficina de donaciones de historias de amor

Voz 18 18:23 bueno en otras entrevistas que son parecidas a las que se hacen las instituciones y luego la idea es que también la gente puede venir a solicitar estas historias y está dirigido a las personas que como hubieran escrito explicado antes se ven obligados a España ahora estas pruebas para poder casarse pero digamos que no tienen una historia de amor de verdad

Voz 0874 18:47 o creíble de fábrica es una biografía amorosa básicamente

Voz 18 18:50 exacto les les damos bueno desplazamos inspira a partir de historias de amor reales

Voz 9 18:57 en el IDAE ya hemos oído quiénes a quiénes van dirigidas esas donaciones pero quiénes son los posibles donantes

Voz 18 19:05 lo de posibles donantes son cualquiera que se quiera hacer cada donar su historia y que tengan una historia de éramos creíble no tiene que ser real siquiera lo creíble

Voz 0874 19:15 el origen de esta idea creo que parte de tu propia experiencia en el extranjero no

Voz 18 19:20 sí bueno estaba rodeada de mucha yo por suerte como se europea incierto estaba viviendo dentro de la Unión Europea nunca he tenido problemas pero sí que mucha gente a mi alrededor mucho ha tenido que hacer todo tipo de artimañas nos viene de ahí la idea de poder darle con los que estrago que existe de verdad con un apoyo colectivo una visibilidad y un debate entorno a ellos un cuestionamiento de qué hacemos con estas leyes de fronteras migración que el permiten que que productos cursos de países se muevan con los facilidad que expresó una Si bueno así como una exposición Amos entorno a ellos

Voz 9 20:04 de qué materia lo sabéis servido clara existe un formulario estándar para este tipo dentro de estas

Voz 18 20:09 no no siempre depende de la persona que en la entrevista en todo pero ello porque he hablado con gente capaces de esas entrevistas ha informado también a través de la gente que las realiza si hablando con gente investigando algunas nosotras intentamos también

Voz 0874 20:27 imagino pues si acaso caen no Clara García Fraile es Tina ideado esta oficina de donaciones de historias de amor que tiene un punto teatral además muy divertido gracias Clara un abrazo y suerte

Voz 23 20:39 y del Congo oro

Voz 10 20:42 yo di

Voz 0874 20:44 en menos de setenta y dos horas los cadáveres de dos ancianos en Valladolid vivían solos al mismo tiempo también conocíamos una noticia en Japón hay personas mayores que se dedican a delinquir para poder entrar en la cárcel y así evitar la soledad y puede tener gente con la que hablar cerca de dos millones de personas mayores de sesenta y cinco años viven solas en nuestro país el catorce por ciento de los ancianos que están en residencias nunca reciben una visita

Voz 9 21:10 fíjate que no ha charlado con dos viuda de ochenta y cinco años que viven solas Angeles y Antonia y con Anja que es una voluntaria de la Fundación grandes amigos Ania les acompaña una

Voz 0874 21:19 por semana realiza con ellas muchas activó

Voz 9 21:21 sabes para paliar su soledad

Voz 24 21:23 creo que hay mucha gente que cada vez está aumentando más la soledad no son en la gente mayor pero si cada vez hay mas longevidad Si hay más problemas para cubrir todas esas necesidades pues emocionales sobre todo de compañía

Voz 25 21:43 qué significa para ti la palabra soledad mucha pena mucha pena vengo una vez por semana y bueno hemos hecho

Voz 24 21:52 Yeles de pasan de jabón vengo acompañarla a ver qué tal está a veces usó a comer a su casa o a la mía hace un año

Voz 25 22:07 verano en verano inaugurar el verano que viene a verme conociera a su papá a su hermanita en mi amable conozco subo a su novio muy contento con él también majo

Voz 24 22:25 que abre los ojos hacia lo que ellos han vivido cómo lo han vivido lo duro que es vivir en un mundo donde no hay comida donde tienen que salir hacia adelante la fortaleza que eso les ha dado también el tiempo

Voz 25 22:43 Nuestra Hunter Antonio también pudiese

Voz 24 22:45 en donde también hemos de ver claro

Voz 25 22:50 eh

Voz 26 22:54 aquí iban a buscarla a ella

Voz 25 22:57 después iban a buscarme a mí es bonito estar acompañada con personas que pues eso son agradables

Voz 24 23:07 aquí nos dan alegría te dan ilusión te dan energía te dan cultura

Voz 25 23:15 qué es lo que más te gusta tenemos ya con un cariñoso es prima hermana mayor y nos hemos simpática habláis mucho se que habláis o de nuestra de adecuando de lo pasamos bien entonces esas cosas cada uno sacaba su sillita

Voz 26 23:33 ahí ahí estamos en todo IC contaban las penas que tenía yo a ella y ella la línea yo eramos vecinos destinos menos ayudada ritmos pero hoy es sabe extinta

Voz 25 23:50 las aquel que ya somos somos diez ellos se ve a nadie pero en nadie las ve alguna vez una chica joven bueno y el alma es que el ritmo de vida de ahora pues impide esa comunicación teníamos es ya bueno tira por lo suyo llevó a hemos todos unidos somos ya no es uno son los otros claro

Voz 24 24:18 que a mí me gustaría hacer énfasis en las personas jóvenes sobretodo los nietos en los padres también en que inculquen a sus hijos el respeto por los mayores que les bañan a ver el que los cuiden el que respeten y que ellos también hagan de eslabón que los cuiden que los respeten que les escuche saben que les den voz El día de mañana ellos eran los mayores y a lo mejor entonces era cuando abran esa puerta mental y piensen ahora es cuando entiendo cómo se sentía

Voz 27 25:02 mi madre y mi padre mi abuelo

Voz 0874 25:07 bueno de la soledad pero comunitarios como desde luego y futuro para este país hoy el escritor Javier Pérez Andújar creo que vuelve al colegio

Voz 28 25:16 sí

Voz 3 25:52 en Kentucky

Voz 28 25:58 me he dado cuenta de por qué escribo

Voz 31 26:00 y también de porque Leo por supuesto es que el mundo me haya hecho así como a Jeanette como vi es el rebelde yo escrito todo el día sentado me hizo así el colegio acabo de darme cuenta de que mis días de escuela están llenos de listas de palabras a ellas me debo a las palabras maestros las maestras se esforzaban enseñarnos concepto pero yo me quedé como el increíble hombre menguante atrapados en una telaraña en una red de léxico de vocablo por ejemplo cuando el profesor nos explicaba las nubes de mirar arriba veía los fluorescentes del aula temblando en el techo blanco y entonces miraba a mi cuaderno estaban las palabras también temblaban pero de vida porque para aprenderse las nubes había que saberse un sortilegio de palabras mágicas como estratos cirrosis limbos cúmulos el mundo era puro léxico ustedes no lo vieron claro con las comarcas yo no iba a salir de San Adrián hasta muy tarde y el extranjero y el más allá eran lo mismo pasado el río y entonces llegaban las comarcas para salvarme formando interminables columnas de voces herméticas y sugestivas a la vez el maestro unos dictaba palabras misteriosas cada una era un peldaño en la escalera hacia el cielo que estaba por llegar de manos del rock'n'roll nos decía habia Sanabria Tierra del Vino Tierra del Pan y Tierra de Barros Las Hurdes yo estoy hecho de palabras como todas las casas de las novelas de Dickens están hechas de ladrillo el estómago de los rumiantes también era de palabras pero sí era pura biblioteca si había está dentro un libro panza Vecilla libro cuajar las diferentes clases de triángulos fue las propiedades reflexiva asimétrica que transitaba cuantas palabras llegando por todos lados

Voz 28 27:46 yo sabía que estaba de nuestra parte

Voz 3 27:50 sí

Voz 1 28:07 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 33:07 no

Voz 46 33:11 a ver

Voz 3 33:18 Juan vale

Voz 40 33:30 no no avión cuando te pegas para Padre de Familia ni tampoco no no había Luca no habrá un motivo para ponerlo siempre tú sabes que siempre hay motivo sería que la noticia

Voz 0874 33:40 esa poner música hoy trae su propia banda sonora eso narra presuponer a una cosa fácil ha puesto en los programas malos de radio no los programas bueno cerrar

Voz 1775 33:48 las bien como cuando me encargase esta sección de la noticia esto suena a lo que es una que fijase el rapero asesinado hace unos días en su tienda de Los Ángeles Ésa es la notica

Voz 3 34:00 explica Mike hastiados Nanysex

Voz 0874 34:09 sé lo que he leído que era hijo de un emigrante de Eritrea que había crecido rodeado de esa cultura de bandas del sur de Los Angeles que veía como una zona de guerra donde la gente moría como algo normal porque es verdad que pasa y que los que vivía desarrollaban los que viven desarrollan como cierta inmunidad

Voz 1775 34:24 sí desfilaba estaba como orgulloso de esa cultura de bandas decía que había mucho rapero de pega y que él no que él de verdad había estado ahí dentro y comparaba esta situación con el estrés postraumático de los que vuelven de la guerra consiguió sobrevivir a todo aquello de las bandas pero mira al final murió víctima también de esa violencia sin sentido le disparo un tipo con el que había discutido unos minutos

Voz 40 34:44 eso no se son las zonas que yo imagino de los hacer eso en lugares a los que la policía no se atreven pero seguramente es estaba seguía muy comprometido con su barrio ya había hecho inversiones como esta tiene para mejorar la las condiciones de vida de los jóvenes allí y hoy como te digo vamos hay bueno a partir esta noticia por por este tema músicos asesinados algunos casos si son muy famosos muy conocidos de John Lennon John Lennon exacto es el que quizá sea viene antes a la cabeza pero hay otros casos y algunos con historias muy curiosas

Voz 0874 35:28 es que con esa línea argumental entrevistas las justas con esa políticos ponía

Voz 40 35:35 hoy Viesgo no tenía entrevista dicho es deba ser un buen tema sonido Motown Marvin Gaye exacto es desde el olvido con fue el primer disco con el que Marvin Gaye vendió más de un millón de

Voz 1775 35:45 copias fue también el primero con el que consiguió meterse en las listas de éxito llamas el primero la primera canción que escribió a medias con Smokey Robinson otro peso

Voz 40 35:54 dado la Marvin Gaye me estoy acordando a ver a ver no Cuétara tu cuenta de que su muerte fue también

Voz 1775 36:01 bastante curiosa él pasó el bueno la época ahora de la Motown él estaba allí era incluso cuñado de Berry Gordy del del fundador de la casa de discos en los ochenta después de todo aquello pues ya pasaba por una época un poquito más difícil más complicada estuvo metido en temas de drogas asuntos de depresión Ivonne aunque tuvo algún éxito en una línea más disco modificó un poco su música pues bueno no eran buenos tiempos no para intentar centrar un poco de arreglar las cosas decidido mudarse volver a lograr ese mudó a casa de sus padres pero las cosas no eran como se imaginaba las peleas con su padre eran constantes hay quien habla incluso se especulaba con que había habido abusos en la infancia Ivonne así hasta que el día antes de cumplir los cuarenta y cinco años su padre entró en La habitación de Marvin Gaye con una pistola y le mató

Voz 0874 36:47 así a sangre fría asesinato tal cual bueno

Voz 1775 36:50 la justicia no lo veo así lo vio como un homicidio voluntario le cayeron seis años de prisión al padre de Marvin Gaye después salió libre y murió tiempo después en una

Voz 40 36:58 la residencia ancianos en la historia sí

Voz 1775 37:02 vamos con otro con Bono con el mismo estilo musical ha parecido

Voz 47 37:10 chopa

Voz 0874 37:35 Thompson que es un gran músico dice que se lo tiene una cosa clara en su vida es que quiere que cuando sea su entierro suene música de Sam Cooke en concreto es la canción alma esta creo que no pero está muy bien ponerla Obama ha estado en Sevilla esta semana y otro gran fan de Sam Cooke es bueno espero

Voz 1775 37:51 claro que Obama le mencionaba a menudo no por abono destacando esa faceta de Sam Cooke de luchador por los derechos civiles de hecho en aquel histórico discurso dos mil ocho en Grant Park en Chicago noche electoral una referencia al ser vendrá un cambio una de sus canciones más famosas pero a mí me gustan poco más estarán que sí

Voz 40 38:10 yo me he conocido a lo sabía que iba a Huelin horas Harrison Ford Garage sale también en otra película me escuchado ya hay otra escena decide a esta banda sonora una

Voz 0874 38:23 el espacio sobre canciones que estaban bien pero ya hemos escuchado demasiado

Voz 1775 38:27 a punto como Hotel California por ejemplo cuarta es verdad

Voz 0874 38:29 además se puede escuchar ya Hotel California es verdad siempre está

Voz 1775 38:32 durante un clásico ya el pésame de amistad están es eh

Voz 0874 38:35 sí también extraer escúchame más allá de únicos

Voz 1775 38:37 digo esta canción también sirve de banda sonora una escena maravillosa de la película Animal House de John Landis en la que John Belushi está haciendo del propio John Belushi como era él en la cafetería así que quién esté harto de esta canción y a recuperar la confianza que había esa escena pero además otra cosa que por eso le atrae opino todo hay un motivo eh suena estaba la edita de amor Hart Sanford bailando y tal pero hay estudios serios Bono en varias universidades de Estados Unidos que ven en este primer gesto de Sam Cooke con su compromiso político ese cosas como no sé nada de Historia Biología no era un simple recurso poético era en realidad una denuncia la situación por la que pasaban por la que vivían

Voz 0874 39:15 los jóvenes afroamericanos imaginación educativa y Cooke murió también tiroteado esta creo que me la sé por la recepcionista de un hotel de Los Angeles como cantante estaba pasando una noche con una mujer que acababa de conocer

Voz 1775 39:27 es una historia hay Ranilla no esa mujer reconoció después que bueno que se dedicaba a la prostitución que había salido corriendo de la habitación después de robarle el dinero

Voz 40 39:37 la ropa cinco parece que Sam Cooke salió detrás de ella y yo desnudo claro cuando vio a un hombre negro gritando en medio desnudo no tuvo otra idea que pensar que era un peligro de exacto había otra teoría que ha hablado de complot de muy bueno muy elaborado

Voz 1775 39:53 para asesinarle quedarse con todos los derechos de autor que estaba generando ya Sam Cooke pero bueno la justicia dio por buena esa versión de la recepcionista así que quedó libre vamos a cambiar completamente estilo

Voz 3 40:26 eh eh

Voz 48 40:31 a ver si hay

Voz 0874 40:50 a ver cómo acaba esta historia no no no

Voz 1775 40:53 está gustando por la cara no supo que las escenas grandes

Voz 0874 40:55 ser de la buena música

Voz 40 40:57 a veces lo hablamos del hace

Voz 1775 41:00 tiempo en esta misma sección cantautor italiano que bueno apareció muerto año mil novecientos sesenta y siete tenía sólo veintiocho años en la habitación del hotel en el que estaba en Sanremo donde acaba de participar en el famoso festival de Sanremo

Voz 0874 41:14 me suena que cuenta en su día que se suicidó por lo mal que lo había hecho

Voz 1775 41:16 bueno yo voy a decir lo que piensas de eso pero es verdad que la actuación había sido un desastre la primera versión que se dio es que efectivamente se había hecho Sidao por lo mal que que lo había hecho el habían eliminado nadie la había votado en desastre pero bueno había muchas dudas por ejemplo nadie oyó ningún disparo no y eso que en las habitaciones de al lado pues abiertos cantantes que estaban en ese mismo festival gente como Lucio Dalla Fontana eso hacía pensar que se disparó con silenciador nunca apareció no apareció ningún avala la herida estaban el lado izquierdo Luigi era diestro y todo muy extraño no así que las presiones de familiares y amigos durante todos los años posteriores

Voz 40 41:55 hicieron que al final la la investigación Se reabriera el año dos mil quince

Voz 0874 42:00 descubrió que aunque Luigi tengo tenía una pistola la herida de su cabeza encajaba con el disparo de otro modelo exacto y entonces pues con fabulaciones posibilidades un poco película además

Voz 1775 42:10 estrenar totalmente a a película de la mafia de hecho pudo ser un ajuste de cuentas de de la mafia en concreto de los marselleses no uno de ellos de este clan había sido novio de la cantante con la que actuaba aquella noche Luigi y con la que había tenido una relación no da bien dicen que puedo tener un componente político porque se descubrió después que era miembro del Partido Comunista Italiano Ba Fin fuera lo que fuera nunca se llegó a identificar al asesino si es que hubo un asesino realmente no vamos con otro estilo de música con otro cantante bien murió de forma violenta algo que sé que te gusta un poquito de reggae

Voz 49 42:59 sí sí sí

Voz 40 43:20 pusieron en dicho con sarcasmo pero sí que me gusta y yo pienso que no habría existido Police eh es verdad esa evolución está bien

Voz 1775 43:28 además es Cano pero pero yo pensé

Voz 40 43:31 terminamos lo decía que la ironía pero bueno siempre siempre

Voz 1775 43:33 me confundo el que canta entonces es uno un gran músico que seguramente te guste porque es Peter de toda una institución en el reggae en Jamaica fundador de hecho de The Wailers

Voz 0874 43:43 Bob Marley sí exacto con Bob Marley compuso

Voz 1775 43:45 de hecho algunos bueno algunos de sus grandes éxitos como el que quedar estándar lo hicieron a medias Peter todos también hizo su carrera en solitario con canciones como esto que escuchamos legalizado ya te puedes imaginar lo que defiende la legalización de la marihuana el tipo más muy comprometido también el tipo Sam Cooke Éste fue de los primeros en pronunciarse abiertamente contra el Apartheid en Sudáfrica tuvo una polémica con Suu Manel porque le hizo perder muchísimo dinero al cancelar un una actuación un concierto en en Israel porque Israel estaba vendiendo armas al régimen del Apartheid

Voz 0874 44:15 cómo murió Peter la se pues mira murió también

Voz 1775 44:18 en asesinado en su casa por unos atracadores pero un poquito raro no año mil novecientos ochenta y siete Tenía cuarenta y pocos años acaba de volver de una gira estaba en casa en Jamaica descansando cuando entraron tres hombres armados pidiéndole dinero uno de ellos además era un viejo conocido al que el PIB el propio Peter dos había ayudado a salir de la cárcel dijo que no tenía pero ahí los atracadores bueno presionaron les retuvieron estuvieron torturando durante horas para que dijera dónde escondía dinero la situación se fue poniendo amarrada con el tiempo porque allí van llegando amigos que iban a verle sabían que había vuelto la gira les iban cogiendo como rehenes no al final creció tanto la atención que el jefe del grupo que era supuestamente amigo de todos se puso nervioso y bueno para dos tiros

Voz 0874 45:00 Camps no habría dudas entonces no el asesino se sería condenado

Voz 1775 45:03 fue condenado efectivamente ahorcamiento Amaury de muerte ahorcado al final se lo comunicaron por cadena perpetua

Voz 40 45:08 sí hay sigue cumpliendo cadena perpetua

Voz 0874 45:17 no te da tiempo alguno más en esta sección que vamos a llamar alegría alegría

Voz 1775 45:21 me da tiempo habrá más puede dejar el revelado íbamos con poquito ellas este es el el disco del histórico disco Train de John Coltrane

Voz 0874 45:49 pero no murió por un cáncer John Coltrane Gordos

Voz 1775 45:51 en Cáceres cierto eh de hígado creo que era pero es que no voy a hablar de Coltrane hablo de del que está tocando la trompeta en este momento en este disco el trompetista que era votos ese disco con Coltrane era Lee Morgan por lo visto en prodigio eh cuando sólo lleva cuatro años tocando un instrumento se había regalado la primera trompeta con catorce años ya que tenía dieciocho cuando le ficha Dizzy Gillespie para su gran orquesta provisto Gillespie Bono está alucinado con cómo tocaba el chaval no a partir empiezo una gran carrera que incluye la participación en este disco de Coltrane personalmente hubiera personal estaba casado su mujer dicen que fue un apoyo fundamental por ejemplo para salir de su adicción a

Voz 40 46:30 la heroína hizo que volviera a la música después

Voz 1775 46:32 de pasar un par de años sin tocar y su mujer fue la que una noche de invierno del año setenta y dos en Nueva York fue a verle actuar a un local donde estaba tocando llegó justo en el descanso entre los dos pases que hacían bueno les sorprendió con una sus amantes por lo estuvo en era bastante dado a estas cosas y bueno a Helen Morgan llamaba sacó una pistola que llevaba nervioso suele disparó por culpa de la nieve cuentan también que los médicos tardaron en llegar hasta el local y cuando llegaron intentaron reanimarle pero bueno ya era tarde y murió desangrado su mujer pasó un tiempo en prisión pero bueno poco después salía

Voz 40 47:05 son libertad condicional que volver ya está

Voz 0874 47:08 las contento de la mañana del sábado esta manera no

Voz 40 47:10 en fin y al cabo la historia setas completas pero es buena música no de fondo

Voz 1 47:28 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1915 50:13 muy buenos días las ochenta y dos familias desalojadas en la avenida de Pablo Neruda en Vallecas tras una explosión de gas han pasado la noche en albergues son casas de familiares hay diecisiete heridos leves ahora los bomberos tratan de asegurar el inmueble porque la estructura está muy afectada el concejal de Seguridad Javier Barbero explicaba ayer en la SER que todavía se está estudiando cuándo podrán volver los vecinos a sus casas

Voz 19 50:35 en principio lo que es con seguridad es que como mínimo van a ser dos noches en cualquiera de los casos sí que se ha activado el lunes en el distrito de Puente de Vallecas ni un grupo de trabajo y una oficina de atención para los los directamente afectados donde habrá profesionales tanto de la Junta como del Samur Social inclusive también de bomberos de cara ir información explicaciones en torno a cuando es la posibilidad de la muerte

Voz 1915 50:59 noche trágica en las carreteras madrileñas un hombre de cuarenta y cinco años ha muerto esta madrugada tras chocar con su vehículo contra un árbol ha ocurrido Majadahonda en la capital una mujer de veinticuatro años ha muerto al chocar la moto en la que viajaba contra una farola ELA uno el tráfico ya se ha abierto parcialmente en Somosierra en sentido Aranda de Duero tras los accidentes múltiples que ayer por la tarde obligaron a su cierre hay una mujer en estado grave y otras treinta y cuatro personas heridas leves comienza el sábado con la sierra en alerta amarilla por nieve las lluvias y la nieve van a volver a caer sobre todo por la tarde vamos a ampliar la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 51:40 buenos días hoy tendremos una situación meteorológica muy parecida a la de ayer sensación de frío durante todo el día además acentuada por el viento que muchos momentos superará los sesenta kilómetros por hora en toda la Comunidad rachas de más de ochenta en cotas medias y altas de la sierra pero parece también mucha precaución en puntos de montaña a los bancos de niebla

Voz 40 52:00 la lluvia que entre el medio día

Voz 0978 52:02 final de la tarde se presentará en forma de chubascos e incluso alguna tormenta acompañada de granizo también afectando a cualquier punto de la Comunidad la cota de nieve cuando esté más baja alrededor de los novecientos metros de altura y mañana tiempo parecido pero con nubes menos activas se multará menos agua y menos nieve también el viento va a perder un poco de Inter

Voz 1915 52:21 ciudad ya atención si tienen que moverse en metro esta mañana sobre todo a primera hora porque entre las nueve y media y las diez y media de la mañana los maquinistas del suburbano vuelven a secundar paros hoy en las líneas dos cuatro seis ocho diez a doce con unos servicios mínimos del cincuenta y dos por ciento Estos trabajadores protestan por la falta de vigilancia de la miento en la red de Metro

Voz 53 52:41 la contratación insuficiente que dicen no cubre las necesidades del servicio

Voz 1915 52:53 ocho y cincuenta y tres minutos de la mañana el chico detenido por acosar en el instituto Ciudad de Jaén a otro compañero de dieciséis años que se suicidó el lunes está ya en libertad la policía siguientes tirando Si el suicidio es consecuencia directa del acoso el chico dejó una nota en su teléfono móvil contando que este compañero de instituto le había amenazado pero también hablaba de otros problemas personales la Consejería de Educación mantiene abierta su propia investigación el consejero Rafael Van griten defendía la vigilancia que se está haciendo para evitar casos como éste

Voz 55 53:21 todo está descendiendo en más de un cincuenta por ciento no que esto evite al cien por cien que se produzca un caso como esto eso es prácticamente imposible pero desde luego seguiremos trabajando por ello esta mañana

Voz 1915 53:35 Pepu Hernández presenta oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Madrid en el Palacio de Cristal de Arganzuela el ex seleccionador ganó las primarias del PSOE hace menos de un mes y hoy además estará a partir de las doce del mediodía en A Vivir Madrid con Puri Beltrán y en Ciudadanos es el candidato a la comunidad Ignacio Aguado se defiende de las acusaciones de fraude en las primarias que le dieron la candidatura otro de los aspirantes Juan Carlos Bermejo que ya denunció ante el pan

Voz 0874 53:58 la irregularidad en el proceso ha llevado

Voz 1915 54:01 protesta Lajusticia denuncia que Aguado contó con las herramientas del aparato para hacer campaña no respeto la jornada de reflexión Virginia Sarmiento Juan Carlos Bermejo ya denunció ante el partido supuestas irregularidades en las primarias que perdió por más de mil votos ahora ha acudido a la justicia insiste en que Aguado contó con las herramientas del partido para hacer campaña yen que además no respetó la jornada de reflexión por eso pide lo siguiente

Voz 56 54:23 la suspensión de la candidatura de Ignacio Aguado y la repetición del proceso de primarias basado en la vulneración de los derechos fundamentales del derecho de asociación recogidos en la Constitución española

Voz 1915 54:35 candidato de Ciudadanos insiste en la transparencia y recuerda que la Comisión de Garantías del partido ya concluyó que no había en cumplimiento por eso dice no teme por su candidatura Ignacio Aguado

Voz 57 54:45 entraron en absoluto el Comité de Garantías de partido que es un órgano absolutamente independiente ya presentó un informe ante la petición de de este afiliado en un informe en el que constata corrobora que no hubo absolutamente ninguna anomalía no tengo nada más que decir

Voz 12 55:00 es el plazo para inscribir las candidaturas acaba el próximo

Voz 1915 55:03 el diecisiete de abril por lo que en caso de que el juez decida que hay que repetir las primarias los tiempos ya son ajustados en Alcorcón el que fuera secretario de Estado de Administraciones Públicas en el Gobierno de Rajoy consejero de Hacienda con Esperanza Aguirre Antonio Beteta irá en las listas del PP para las próximas municipales ser Madrid hizo este Belén Campos

Voz 1463 55:19 además de ser secretario de Estado de Administraciones Públicas Beteta ocupó entre otros puestos los cargos de consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid consejero de Economía y Hacienda en la comunidad y también portavoz del grupo popular en la Asamblea de Madrid la candidata a la Alcaldía de Alcorcón Ana Gómez ha valorado el trabajo de Beteta en la administración en tiempos de crisis Le ha considerado una persona honesta sencilla dicho Icon una gran

Voz 1915 55:42 reputación desde el Partido Popular tan

Voz 1463 55:45 bien han anunciado que no van a imponer una tasa de basuras en este municipio que la candidatura de Alcorcón también va a estar integrada por los tenientes de alcalde Luis Galindo Susan amo

Voz 1915 55:55 esta mañana Vox presenta en un acto en Leganés a sus candidatos para las elecciones generales del veintiocho de abril allí intervendrá entre otros la presidenta de la formación en Madrid Rocío Monasterio SER Madrid Sur Víctor Rodríguez