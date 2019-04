A Vivir Que Son Dos Días (06/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

el Gobierno británico confía en que la Unión

Voz 1458 00:08 europea apruebe ampliar el plazo para el Brexit después de que la primera ministra Theresa May haya pedido formalmente ampliar ese plazo hasta el treinta de junio es uno de los temas que se van a tratar en la reunión informal de ministros de Finanzas europeos que tiene lugar hoy en Bucarest José Luis García Íñiguez buenos días

Voz 1061 00:22 los días el ministro británico de Finanzas acaba de decir a su llegada Bucarest que es optimista sobre la extensión del Brexit solicitada Bruselas ya ha añadido que espera que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo con los laboristas para la salida acordada dela Unión Europea es optimista también con respecto a la cumbre de líderes europeos que se celebra este próximo miércoles ya ha asegurado que todos sus colegas los ministros de Finanzas de la Unión están de acuerdo en que Reino Unido necesita más tiempo para el Brexit son declaraciones de un destacado miembro del Gobierno británico después de que ayer Theresa May solicitar a Bruselas una prórroga hasta el treinta de junio la propuesta del presidente del Consejo Europeo Donald Tusk es conceder una prórroga flexibles decir que expira tan pronto como Reino Unido esté preparado para dejar Europa

Voz 1458 00:57 hola el trampa apuesta por eliminar el sistema de asilo en Estados Unidos durante una visita a la frontera con México el presidente ha dicho que su país no puede aceptar a más solicitantes porque está lleno Judith Arroyo

Voz 4 01:09 presidente estadounidense ha dicho que el país está lleno y no admite la llegada de solicitantes de asilo

pero en cuanto el tiempo y en España a cerca de treinta provincias están en alerta por lluvias y frío hasta diez grados han bajado las temperaturas en zonas del interior peninsular el pronóstico con Sara selva sí

con la información del deporte Gonzalo Conejo buenos días buenos días

Voz 1965 02:14 las tenemos cuatro partidos para hoy a las nueve menos cuarto el partido que puede sentenciar por completo la Liga o dejarla muy abierta a Barcelona Atlético de Madrid los culés son primeros ocho puntos por encima de los colchoneros y los de Simeone ganan se colocarían a tan sólo cinco puntos mientras que si los de Valverde se llevan esos tres puntos que daría la Liga vista para sentencia antes tres partidos el Real Madrid Livan las cuatro y cuarto el español al Girona la una a las seis y media el Rayo Se la juega en casa ante el Valencia

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 23 08:24 cual

Voz 13 08:47 vivimos con Íñigo Domínguez Nature detallando las fuentes gays que con Cristina Pardo a te grabar alguna vez Villarejo Cristo

Voz 0874 08:53 es lo que te conté no no es sea verdad pero yo hemos tenido conversaciones muy sabrosas

Voz 0444 09:01 sí pero vamos quiere decir que no que seguro que estaba en otros menesteres yo no lo conozco además me preguntó

Voz 0874 09:07 Mathieu en Francia sí hay en Gran Bretaña alguna vez la Iglesia entra en política si hay hay no se sacerdotes o cargos del del estamento eclesiástico que dan su opinión sobre aquí

Voz 17 09:19 votar no o no doy en votara tal partido pero sí se pronuncian en temas de en español el matrimonio homosexual por ejemplo sí que ha habido mucho

Voz 1641 09:31 aquí también han dicho sus cosas en posición sí pero por ejemplo el aborto cansina es un tema para la Iglesia Ésa es en temas distintos pero no dicen utilicen hay partidos que dentro es ideología pues respeten los mucho la la iglesia es la política para hacer seguramente nunca para decir que hay que votar para cierto partido pero sí Sisa metí todo a veces desde el arzobispo y el jefe de la Iglesia anglicana

Voz 0874 09:58 ha hablado de la cosas de desigualdad y problemas de pobreza esos temas social porque en el Diccionario de conceptos políticos hablamos de curas Hipólito

Voz 0444 10:07 si lo hacemos porque los obispos pidieron hace unos días el voto para el veintiocho de abril aquellos partidos que defienden la vida hay que decir no obstante que no es la primera vez este es Gil Tamayo cuando era secretario general de la Conferencia Episcopal

Voz 24 10:18 en coherencia e pues el ejercicio del derecho al voto ejercerlo con un sentido cristiano con un sentido integridad en en en con con el compromiso de su fe que no se queda en el ámbito de lo privado sino en todas las manifestaciones de la vida

Voz 0444 10:34 en la vida política eso

Voz 0874 10:36 ella por ejemplo algo de lo que se está hablando mucho estos días la eutanasia

Voz 0444 10:40 por ejemplo hace unas horas sobre el hombre que ayudó a su mujer a acabar con su vida han dicho que la muerte provocada nunca es la solución tampoco es la primera vez que se pronuncian en ese sentido

Voz 25 10:50 no confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto eliminación

Voz 1458 10:55 deliberar moralmente inaceptable

Voz 0444 10:58 la persona no obstante con lo que han sido especialmente beligerantes es con el aborto

Voz 13 11:09 con el aborto más de cuarenta millones de seres humanos destruidos legalmente a través del ejercicio de la medicina todos la medicina para curar

Voz 26 11:22 en España de cifras

Voz 17 11:25 hemos oficiales hay dos millones de abortos mucho más que la Guerra Civil española lo podríamos llamar holocausto silencioso

Voz 27 11:44 motores de la cultura cueste poderosos

Voz 16 11:46 pues este reto

Voz 27 11:49 la estratega que es es facilitar que los recintos parecían concebidos puedas poner aniquilados

Voz 0361 12:10 acceso a los hombres a los varones la licencia dar absoluta sin límites de abusar del cuerpo de la mujer porque la tragedia se lanzaran a ella

Voz 0874 12:24 madre y para el aborto en el Holocausto judío ni más ni menos

Voz 0444 12:27 ese es el obispo de Cartagena luego te hablar un poco más del que también ha sido noticia esta semana los representantes eclesiásticos también salieron por ejemplo para pedir a los diputados que votaran no a la actual ley del aborto

Voz 0361 12:38 yo creo que toda persona debe votar concienciado un diputado no es una engranajes de una maquinaria sin más

Voz 0444 12:45 si el ex portavoz de la Conferencia episcopal Martínez Camino dio el siguiente consejo a los que votarán a favor

Voz 18 12:51 confesarlo se ríe

Voz 13 12:54 parando públicamente el mal causado ha sido públicos mal colocado

Voz 0444 12:59 bueno escuchábamos antes a Rich Pla comparar el aborto con él

Voz 0874 13:03 pero el ha sido noticia esta semana por impulsar esas terapias para reconducir a los homosexuales

Voz 0444 13:07 si hace unos meses era noticia el actual portavoz de los obispos Luis Argüello por estas declaraciones tan desafortunadas

Voz 0627 13:15 pero tanto en el presbiterio como en el Episcopado pedimos el el Ibex dentro de esta configuración de varones célibes pedimos también el que se reconozcan y que sean enteramente varones no

Voz 0874 13:30 por tanto heterosexuales además que dice configuración de fábrica tuneados para hacerle bueno vale que la iglesia tenga opiniones carcas pero igual se podían expresar con algo más de sensibilidad

Voz 0444 13:39 pues seguro que sí porque eh fijaos lo que decía Rech Pla sobre el feminismo

Voz 13 13:44 conviene indicar que el feminismo ideológico no es más que un paso en el proceso de construcción de la Toscana

Voz 0444 13:51 de construcción de la persona y de autocrítica han hecho alguna vez con la pederastia por ejemplo se tímidamente pero alguna de sí compartíamos

Voz 16 14:01 pues que que ahora los percatado unos casi de silencio cómplice

Voz 0444 14:06 luego es verdad que se requiere su opinión la de la iglesia un montón de asuntos de actualidad que les afectan de una manera u otra por ejemplo la exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos pues que no se podían oponer a la petición de la familia de enterrarla Almudena la Iglesia

Voz 28 14:20 no fue denegarle aún Cristiano sí está ya establecido eso estos cementerios interiores en las iglesias si tiene un derecho adquirido una familia no puede negar Saro

Voz 0444 14:30 también hablaron sobre Cataluña días que dijeron una cosa es recuento de votos el referéndum que se llevó a cabo en alguna iglesia de Cataluña no pidieron una oración por los responsables políticos

Voz 1814 14:41 en especial invitamos a la oración por quiénes en este momento difícil tienen la responsabilidad en el Gobierno de las diversas administraciones públicas verá gestión del bien común pidiera convivencia social

Voz 0444 14:57 aquí también se pronunciaron por ejemplo sobre la reforma laboral

Voz 0361 15:02 ir trabajo no es una mercancía más detrás del trabajo está la persona claro problemas con

Voz 0874 15:09 sigue entonces Chris que siguen estando muy presentes en la vida política de esto

Voz 0444 15:12 en sí pero también he encontrado abundantes ejemplos de políticos de todos los colores que nombran adiós no sé si en vano o que miran a las alturas para pedir ayuda en las

Voz 1458 15:21 la solución de nuestros problemas entre otras cosas

Voz 0444 15:23 las

Voz 29 15:30 Santa Teresa de Jesús que como sabéis hablaba de sus tiempos de tiempos recios seguro que en estos momentos es una importante eficaz y potente interceda ante nosotros ante España para España en estos

Voz 9 15:44 los rayos para nuestra parte

Voz 16 15:51 está embajadora universal de Huelva que en La Virgen del Rocío y que nos ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis tiene esta búsqueda de bienestar todos los días de los onubenses una ciudad no muchas gracias a todo yo creo que esto se merece un viva la vivienda

Voz 30 16:10 porque nosotros celebramos la Navidad ponemos el Belén ponemos el árbol celebramos nuestras tradiciones nuestra Semana Santa Inés sentimos orgullosos ya que no le guste ese aguante Paul que nosotros somos los españoles celebramos la Navidad y la Semana Santa

Voz 16 16:25 polémica porque el quicio alcalde de Kay lado la medalla de oro de la ciudad a la Virgen del Rosario Lacalle de oro de la ciudad que ha girado polémica porque podemos la criticó cuando lo hizo el ministro del Interior Jorge Fernández fue otra medalla

Voz 31 16:48 de todas las madrileñas

Voz 18 16:51 y madrileños

Voz 31 16:56 renovar en esta solemne celebración el voto de la

Voz 16 17:03 Señor Rajoy está preparado mañana claro estoy preparado allí si Dios quiere es como lo tú la que preguntaba Rajoy

Voz 0444 17:22 es que iba a a la sexta en entonces ese día no iba a hacer declaraciones Branly dije está preparado para añadas esta y me contestó que sí que vendría si Dios quiere y siempre encuentra el contacto no

Voz 0874 17:35 se supone que con todos estas voces de sacerdotes para ti habrá sido como regresará a la COPE porque tú vienes de la Cope

Voz 0444 17:41 pero no te creas yo trabajé muchos años en la Cope pero jamás conocido ninguno obispo saque quiere decir que no conoce nunca ningún obispo cosa que eso da idea de lo que yo mandado nada

Voz 0874 17:53 Matti detallaron fuentes Gaesco que Íñigo son los ha pasado la Prensa Ibérica la guardamos para la semana que viene entonces gracias por venir compañeros ejemplos

Voz 0361 18:18 a vivir que son dos días Javier del Pino Maddalena

Voz 32 18:22 es un hombre vasco yo creo que sí espera Badal eres un hombre vasco que las pruebas la pregunta en euskera no más con nombre Magdalena sabes qué desordenado las si bien digo yo pregunto eh si vienen a comer dime te no estabas ya

Voz 2 18:42 la frase Tura monta la ha con vidas me voy

Voz 9 18:47 los sábados a la una de la tarde una hora menos en Canarias señor rector aquí era

Voz 1 18:52 nadie sabe nada yo no sabíais vasco

Voz 1458 18:56 ignorando con Andreu Buenafuente

A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 33 19:07 no

Voz 0874 19:32 bueno tenemos a James Brown pero tenemos de nuestros pianistas favoritos por múltiples razones ya hacía tiempo que no les saludamos Javier Perianes cómo estás Javier buenos días está Javier todo bien como hubiera gustado estuvieras por Madrid pero en Madrid es muy difícil eh

Voz 1814 19:46 haya o poquito más complicado así que nada me pillas ahora en medio de una gira poquito larga y extensa de recitales Gerald metidos camino de de Bruselas y luego Bruselas Oslo para hacer números tal Emaya nada no lo hacen quién hacían vamos

Voz 0874 19:59 sí sí sí siempre hablamos de cómo esté Rice vuestra agenda no para meses sino para años solamente por curiosidad y también algunas capitales en las que vas a tocar en los próximos meses

Voz 1814 20:11 los próximos meses bueno ahora o no Londres Frankfurt el próximo mes de entre abril y mayo pues es el culmen hay junio vuelvo a París con la orquesta Los Ángeles con la Filarmónica los and Day optan Lamela la Primavera de Praga de Praga y luego ya en junio contestamos una gira muy bonita no Veselin ahí en Australia por diferentes Txiki con diferentes orquestas así que bueno eso es lo más inmediato hasta junio pero sí bueno apasionante y un verdadero placer poder hacer lo que te gusta ir poder también viajar y conocer otros otras culturas y otras personalidades

Voz 0874 20:45 no pero sí siempre que nos vemos en un aeropuerto y tú con muy mala

Voz 1814 20:48 sí es verdad pero bueno la última vez que me pilla este recién llegado de Tokio

Voz 0874 20:53 ese camino de Granada no se me olvida

Voz 1814 20:55 yo tenía un jet lag y un cansancio importante pero bueno

Voz 1 20:58 al día si estábamos luego oye te llamaba por no

Voz 0874 21:01 cosa que yo decía que pasas muy poco además ya no es tu base de operaciones creo que ahora vive en Huelva si no me equivoco Sevilla en Sevilla en Sevilla Sevilla en Sevilla sí pero pasas por Madrid esta semana por fin

Voz 1814 21:13 sí sí en en esta enorme gira de recitales que te comentaba pues uno de ellos en el en el prestigioso ciclo extenso de grandes pianistas que siempre es un placer volver y bueno me sentiré claro como en casa y allí estaremos el próximo jueves el cuello con un programa dedicado a Open si falla bueno sí pero el tercer cuarto concierto de la serie de delito anunció entonces que eso bueno como te decía un verdadero placer volverá a Madrid claro

Voz 0874 21:40 si si estás en el Auditorio Nacional el día once de abril que es este jueves si no me equivoco a las siete y media de la tarde en ese mismo escrito maravilloso porque además la gente de las fundaciones que ha hecho en no solamente por Ci es es muy grande pero estoy trae a todos eh

Voz 1814 21:56 no no es un ciclo maravilloso y bueno yo recién llegado Madrid como como estudiante del Conservatorio eran los concierto a lo que más me gusta ir disfrutado muchísimo viendo a lo dijimos que Aneca que visto desde China va a por su puesto así como a niña Christine sacaría en fin han pasado todos los grande eh mucha Josep Colom diez yo he podido disfrutar como espectador de de todos aquellos grandes árticas que traía la la Fundación Ezker se que lo sigue trayendo así que bueno si eso eso ciclo legendario prestigiosos que que que estar en el Auditorio Nacional de Madrid

Voz 0874 22:32 bueno tú no lo sabes pero vamos a hacer una cosa contigo el jueves ya ya te lo contamos el jueves no te preocupes si te pilla te pilla de improviso disparó más divertido que nos debe una visita eh que el piano está afinado

Voz 1814 22:43 eso en cuanto podamos subsanar esta esta ausencia mierda tanto tiempo y lo arreglamos de esa manera vale

Voz 0874 22:50 feria nacional el día once de abril siete inmediata Javier Perianes en abrazo fuerte como siempre

Voz 35 22:58 no eh

Voz 38 23:28 la

Voz 39 23:34 ah sí

Voz 38 23:50 bien

Voz 22 23:57 a vivir que son dos días

a vivir que son dos días

Voz 42 29:16 sí

Voz 22 29:30 huy

Voz 0874 30:37 Rovira buenos días pero eso ya estaba pensando en tú qué pasa esté tanto tiempo en África cubriendo toda la información de ocurría allí con tantos viajes ahora estás dedicada a esto y otras historias escribir libros también no echas de menos no no tienes como una llamada que te dice deben

Voz 1458 30:52 cuando voy a respirar un poco de aire africano Si bueno si les voy mucho muy poco pero precisamente estado pensando esto semana sabes que hoy el XXV aniversario del genocidio Ruanda no yo estaba pensando a raíz de esto que dices en la importancia que tienen las historias de la gente no porque fíjate que Ruanda veinticinco años después todavía las víctimas la gente que sufrió el pueblo todavía no tiene claro exactamente cordura eso es lo que pasó las responsabilidades del genocidio la posición internacional bueno y saben cosas muy sucias no creo y como se avanza como país sino resuelve ese conflicto entonces yo estaba pensado y bueno a nosotros que contamos historias de gente y al final la historia de la gente es la para qué mantener la realidad más interesante alquiló cubrir

Voz 2 31:38 hasta que yo se de la humanidad

Voz 1458 31:42 sí pero que al fin es lo que decía que al final hay unas de estructuras que sea la gente por ejemplo ahora en Mali que ha habido estas peleas entre comunidades Ica hay muchos muertos de vecinos no pero todos esta gente si tu vas allí un reportero senegalés querría el otro día fue a visitar a estos pueblos que se mataba entre ellos y la gente decía que lo único que tienen es miedo porque pero les pregunta pero ustedes a corriente de la guerra que hay en Mali contra el yihadismo dice no no no sabemos nada es decir se ha provocado una situación política se ha roto el Estado está a todos los países occidentales la ONU todos allí ya hay matanzas entre pueblos porque la gente no conoce lo que está pasando por encima de ellos no entonces esto me parece muy sustancial ver qué al final Veinticinco años después de estas historias todo el mundo que salvaje eso no etcétera no no vemos por ejemplo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario unos meses antes del genocidio dieron unos créditos al gobierno genocida abrió para comprar armas no

Voz 0874 32:39 no podemos o no hablamos bueno pues historias pequeñas son siempre las que definen las historias grandes no las que nos permiten avanzar hacia el entendimiento de esas historias y es lo que hacéis vosotros por las carreteras secundarias historias pequeñas pero en este caso de este país vamos con ellas

Voz 45 32:57 qué

Voz 0874 33:02 a la semana un buen amigo de este programa que es periodista Javier Sancho no hablo de un grupo de mujeres en Málaga que decidieron organizarse para combatir el frío

Voz 1458 33:12 caso escolar en uno de los barrios más necesitados de esa ciudad se juntaron para para ayudar a los niños de la calle a que hagan los deberes escolares a la escuela no porque son niños del barrio La Trinidad y El Perchel que aunque son barrios diferentes comparten la misma historia de marginación pues en él viven muchas familias pobres de esos estructuradas tocadas por la droga incluso la delincuencia no

Voz 0874 33:33 se hacía falta esos niños alguien que les recordara quiere saludar a hacer eso es deber es una vez que acaba eso horario escolar es una historia de mujeres que empezó como un taller de costura por cierto

Voz 1458 33:42 en el año dos mil cinco lo promovido por la Fundación alta mar las mujeres a empezar a se juntaban para empezar a compartir experiencias y se dieron cuenta que sus hijos cuando salían del colegio se quedaban en la calle jugando y que nadie les les ayudaba a hacer los deberes y ella

Voz 17 33:59 tampoco tenía la formación para hacerlo en la educación los recelos en las demás y así es como nació esa asociación al Tamargo o como se convirtió en un proyecto de apoyo escolar integración para esos niños del barrio

Voz 1458 34:11 el colegio los niños se reúnen en un local muy bonito de la asociación merienda en primero les dan la merienda y luego los voluntarios les ayudan a hacer los deberes hablan se conocen también su ayuda a las madres con cursos de alfabetización o apoyo para sacarse el graduado escolar

Voz 0874 34:27 así que te fuiste a Málaga con Valentina Rojo para conocer los barrios de El Perchel Norte y la Trinidad y las historias de las personas que están detrás de este proyecto

Voz 1458 34:34 te damos con Victoria Marín que es la directora de alta mar en El Corte Inglés de

Voz 0874 34:39 pero si te típico para hacer bueno villanos

Voz 1458 34:41 en el centro con toda la intención porque dijo ahora veréis como estos barrios marginados estado justamente al lado nuestro no

Voz 0874 34:47 dice allí empezasteis el recorrido entonces acabábamos de

Voz 1458 34:49 ante la iglesia del Cautivo es el el Cristo del del barrio donde nos espera María y Carmen dos de las mujeres que llevan a sus hijos y sobrinos al repaso la

Voz 2 35:05 un barrio que ha ido evolucionando pero pero sigue siendo mucha necesidad

Voz 46 35:10 pero vamos yo personalmente vivo de setecientos euros de pensión de viuda ir somos cinco

Voz 0874 35:16 con la casa

Voz 46 35:17 entonces tienes que depende mucho de de tirar ayuda

Voz 2 35:20 ningún tú decías que llevas este aquí eh Sobrino sobrino tengo dos sobrino tengo doy mi en mi casa quiénes son tus sobrinos porque vivir contigo

Voz 46 35:30 pues porque la madre tiene un problema de drogodependencia aquí es Jairo lo tengo desde que tenía quince días porque la madre tuvo una época mala Illa después tuvo su tiempo bueno se quedó embarazada de de sequía y ahora puesta en un centro a puerta recae y entonces pues me he hecho cargo también del hermano pide la madre cuando viene si con veintisiete años me quedé viuda contra el niño que fue eso pues porque Nervión edema celebra el joven no cinco el tiro

Voz 2 36:07 que en alta mar que les ayuden a hacer los deberes que hacía

Voz 46 36:10 no que no ahora yo lo que hacen es que cuando van a discutir no discute

Voz 2 36:15 hablan de su madre que dicen

Voz 46 36:18 qué Jairo que entiende lo que es ser problema es cómo querrá vivió pero no los quiera asimilada por dolor lo que no quiere porque es que la echa mucho de menos entonces destacó la verdad que también se está sacrificando en como mucho porque él lo primero que dijo era si me tengo que ir a un colegio interno porque iba ahí no me voy para que me madre ser pura se que con diez años no se ha él era capaz de llamar mejoró muchísimo su actitud su conducta veinte claro se les nota porque era un niño que no tenía puesto una disciplina colegio ni para levantarse ni para recoger a la hora de recogerse no tenía porque su madre estaba en la calle no tenía ha tenido un cambio vamos ahora no te puedes ocupar de los deberes de Orallo en algo pero tampoco puedo mucho tampoco mi estudio han dado paz no puedo yo hice primaria me salimos muy pronto porque mi madre tenía que trabajar yo tenía un hermano menor tuve que cuida de entoces mi estudioso lo básico

Voz 3 37:24 esta puestas si es una vía con cargo no se ha contado su barrio pero dice que ella no lo conoce porque ha nacido en Trinidad Perchel contó que vio mucha necesidad muchísimo fue económica trabajo complica el trabajo trabajamos y esperanza ante tan trabado porque también mucha gente va a buscar trabajo en que dice que es aquí como que ya tiene hay una frontera independientemente de lo que digamos aquí que tenemos apellidos que a mí hoy empieza pues no gusta

Voz 16 37:55 como apellido

Voz 3 37:58 te Heredia Jiménez ha dicho de la Trinidad y con corte pues claro la gente tienen una una máscara todavía de esto que no es la que realmente es hoy de nuevo estudio pedidos yo me veo Martínez nada entonces ya hago como que salimos hombre pues claro que no lo mismo le yo Jurado a mí me han a buscar trabajo da que vivía en calle Pissarro sin embargo me he ido a ir a Barcelona o coincidencia eh que no es pero que yo está el mismo currículo la misma persona eh ya que allí no yo sí soy José en era ayudante de cocina que tienes hijos tienen yo tengo cuatro y dos por una parte ido pero no puedes con tu segundo segunda pelea con cuatro ni yo el primero el primero tuve seis año con Hey luego me di cuenta cuando era bueno la conquista de ahí me aprendí que todo fallos sorprende no fue la rotación sepa Gemma relación una relación tóxica de primera hora Hay no nos dimos cuenta ninguno de los dos hasta que allí ha servido para ahora viene Lama Misilo o tenía más cuenta de mi hija y me ha servido para saber lo que no quiero ni ninguno de los mil los conoceréis a todos esta tarde puedes

Voz 46 39:23 además de ello ahí supe el primer año que hicimos los Reyes Magos describieron escribieron la carta Llera pues su novia eso yo pido la equipación del Málaga yo del mal

Voz 16 39:33 yo no sé que yo la cita de pin y pon

Voz 46 39:37 de pronto leemos una carta pues yo quiero un carrito de la compra para mi mamá si sobra algo si puede ser una por una pelota de

Voz 16 39:46 como más Puma entonces nos quedamos claro impactados con

Voz 46 39:49 con la carta Jairo L

Voz 47 39:52 E l lo el niño fue viendo

Voz 46 39:54 José regalado más el primer año fue increíble lo regalazo es que que que se regalaron de pronto les llamamos a él el último Jairo tu regalo un carrito rojo de la compra el niño es que se le iluminó la cara

Voz 16 40:09 de verdad le dio un abrazo

Voz 46 40:12 el abrazo más bonito que he visto y le dije

Voz 48 40:15 eh eres feliz

Voz 16 40:17 estoy súper feliz con el con el carrito de la compra entonces ya adelante todos dijimos pues por haber sido tan generoso les regalamos ya la equipación

Voz 49 40:25 del Málaga la pelota de reglamento en vez de

Voz 46 40:28 la de gomaespuma está porque dices madre mía estos niños que pueden podía no pedir lo que quisieran porque nosotros ni consolas ni móviles ni cosas de están y Play ni nada pero pide pudiendo pedir un regalo para él algo que él hiciera ilusión sólo pensó en su madre lo que él hacía falta un carrito de la compra nada más

Voz 50 40:50 ya

Voz 16 40:51 eh

Voz 0874 41:03 un ejemplo de lo que acabamos de hablar de cómo las historias pequeñas historias de vida son las que te ayuda a entender un poco cómo funciona este país Turingia extremeño que quiere para el carro de la compra ha llamado la atención que el haya un estigma no solamente en el código postal sino también en las sílabas de tu apellido no no dudaron la gente identifica la apellido

Voz 1458 41:24 por el barrio de decía de la calle Barcelona ya era mejor que la otra

Voz 0874 41:28 las llegando presentes son currículum interferida es Jiménez y bienes de ese barrio directamente

Voz 1458 41:31 el club a la papelera esto es tremendo como es el barril el barrio será mal Perchel porque precisamente en un barrio de pescadores que ahora ya no queda nadie no pero es el Perchel es donde se colgaba el pescado las razón para ese ese cara hoy todavía conserva un aire de pueblo con sus calles estrechas casas bajas

Voz 51 41:49 en urbanismo que lo he ido ahogando

Voz 0874 41:51 sin habilitar prácticamente en una zona verde indico en un tipo de edificación por las fotos que he visto muy particular no soy lo que comentaba entrar en el audio

Voz 1458 41:59 están las Corral no los bueno los corralón es perdón Gemma recuerdan recuerdan las corrales de Madrid no

Voz 0874 42:07 iba no es con la éstas que en el barrio de Lavapiés no las tienen esta misma estructura de unas viviendas en un parque central que comparten la vagos excepción cuando se hacía vida en ese en ese patio central donaciones solamente valía para tender la ropa que hoy en día la mayoría de esos edificios ya están rehabilitados tienen tienen baño por supuesto vosotros alguno para ver para ver cómo era no lo que es lo que hace es actualmente

Voz 1458 42:30 pues a Carmen que no es enseñar a un corralón como pasábamos justo estábamos paseando por la casa de su primo José ni de su mujer María Ángeles María Ángeles es una devota de la Cofradía del Cautivo es más mujeres que militan esta cofradía

Voz 16 42:43 Nos invitaron y bueno tú en lo que es lo mismo son varias casi sin cuatro y cuántas personas viven más gente venga aquí soy siete cuántos vecinos hoy aquí se seis vecino no tengo nada tu madre ella vive aquí yo ahí durante este hecho en acción Salgado me queda alguna suerte somos la atrevida para mí es un honor porque ya se está deprimida a la misma hora que sale la Virgen es muy fuerte yo nací enfrente en el ochenta y nueve que sigue siéndolo Chen tiene iban respeto hasta el número cuando lo echaron abajo que yo ya vivía aquí tú no te puedo imaginar es abuela cuando llovía es darle pues la son no qué sensación más mal Emmys paredes debidos Vittorio cuando yo en que no derrumbar con lo pasé las viviendas no era ahí sale libio yo de verdad Dios volvería otra vez

Voz 3 43:57 ahora estoy aquí a tiempo de llegar al colegio y Yannick hacia de comer

Voz 16 44:04 le diese tantas vivencias tan bonito y ya

Voz 52 44:21 por otra de puedo también tengo al comando más cauto

Voz 16 44:31 que tiene cautivo tiene una túnica que no tiene que lleva porque lo hicieron sin Tunis cautivo ida de crudo el cura lo que pasa que fue en verdad no porque impresiona muchísimo pero lo visto y cómo he visto profesional esté es impresionante el título en la lista si es que no pase el cambio mucho mucho sensación no sé tan grande tan mi que no sé qué cómo llamarlo yo cuando lo chic yo porque yo no sé cantar mucho la norma de cócteles chopo le digo su lúgubre entero levante el barrio habanero será una mujer de respetar allí al dentista yo lo que veo

Voz 52 45:33 veo lo que generaba gitano pues una cosa no lo había creer

Voz 16 45:39 no

Voz 0874 45:48 las relaciones siempre que nos colamos en caso de alguien sin permiso y que hemos puesto como una mirilla en que estamos mirando y escuchando no me quiero imaginar cómo se debe de vivir la Navidad en esa casa

Voz 1458 46:00 te lo puedes ver no una gran devota y uno lo que sí que es verdad es que sí vive esta sensación de aislamiento El barrio a pesar de estar en el centro

Voz 0874 46:09 ya existe una frontera que no es física sino mental

Voz 1458 46:13 al entre dos mundos excepto en al fundamental no unas horas antes de que comenzara ya los niños para la apoyo escolar seguimos la conversación con Carmen y María en la sede de alta mar se sumaron también Yolanda María la presidente de la asociación

Voz 16 46:28 habla de la Navidad

Voz 5 46:31 me da mucha pena porque sienta suena mal lo malo no por eso también hemos empezado esta bajada la fiesta de los corralón eh eh estamos atrayendo al público a que pasen del puente pacas eso está muy importante centro es que somos somos el centro

Voz 2 46:46 las fronteras no física sino psicológica exacto

Voz 5 46:50 se hacen a las personas que aquí nos cuesta mucho salí sí que es verdad que cuando tú vas avanzando que en mi caso pasó eso cuando yo fui avanzando diga habíamos mundo no y esa aquí sigue estando no conduce lo he visto recuerdo cuando empecé a trabajar sea el sueño diecisiete dieciocho años pero todavía te sentías muy muy pudorosa se me acuerdo que empecé a trabajar había hombres y mujeres ella me se me esperaba las mujeres no hombre era como no me hable no he visto porque novia normal a esa dinámica si sigue estando todavía lluvia hablamos de me va a mí cualquier habla con este hombre para que quiero alemán y ahora te digo que no me ha a pagarla conecte con la que sea que son cosas una frase muy típica que si yo un hombre fuera de que hiciera puede haber sabido de quisiera no se lo puede hacer multiplica sobre todo en la persona que él de verdad que no acción machista no ha sido pero sí que es verdad que es la que llevaba a la casa en el plan de de cocina de todo eso y Mi bandera poder va el típico

Voz 49 48:01 sí sí sí

Voz 5 48:09 espero que era un hombre maltrataba de estas cosas así un hombre aquí más de lo pudieran salir no me pudiera pero mi madre no no iba

Voz 40 48:16 lo que me van a decir que lo que no

Voz 5 48:20 desde hace días esa parte pero sí que voy a ser la solución no no no la solución es que India podamos hacer todo lo mismo

Voz 0545 48:28 sí bueno yo creo que es lo que se decía que hay que que hay que abre es el camino a aquellos pueden conseguir lo que ellas quieren que era el ser no te si quieres ser profesionales a por ellas si quieren ser madres pues a por ellos a una cosa no contra

Voz 5 48:46 a la otra también perderte Cortés que la parte está que tu de no es incompatible es totalmente pero mucha no saben el sueño que tienen todo porque sí porque por ejemplo a Bello estoy muy contenta de vida que lleva ahora mismo pero sí que es verdad que si hubiera tenido otra opción de vida con la mejor me hubiera gustado que

Voz 1458 49:05 estudió cuenta que tan robo

Voz 5 49:08 saben o hagan exactamente lo que no puedo yo no concibo yo pensar que una niña hoy en día contiene con doce trece desde diga escribe madre claro que es un esto es que ese mal pero yo no escucho decir es que quiero ser abogada que que los médicos que quiero se ya cuenta desde las que se sacó el graduado escolar y también tú si la eso porque tenía miedo a apostar por la eso y me lo saqué también trabaja la pesca ya aquí o India eso se recicló con los pescadores pues la construcción lleva esa era creo que también turismo turistas entre los barrios sí qué voy a hacer pero bien buscando cosa

Voz 48 49:50 a qué experiencia

Voz 2 49:53 es preciso lastrado voy

Voz 49 49:57 no Experience dio la gente viene buscando playa descansando en la playa no porque la viven en tornaba vienen buscando la me lo me lo sé

Voz 5 50:08 te invitamos la fiesta son de treinta y uno de mayo al siete de junio quedáis todo el mundo invitado una posible gracias bueno su sueldo de los calientes tía Gloria que miedo de duelo

Voz 16 50:25 ahora muy legal que se iba a Beyoncé velaban las casas

Voz 5 50:33 como es la tradición porque ponen anual mucha Valle en la caja con los melones y vinimos íbamos vaya a los vecinos ha ido produciendo común no me voy a comer hay que comer o para sacar no te va a comer pero sí que es verdad que era multitudes pero come aquí es muy cercanas mudado quién todo tuyo

Voz 49 50:57 pero el relevo pero siguió

Voz 5 51:00 a mí no me toca nada como yo tengo

Voz 1458 51:02 ante ello vamos

Voz 5 51:04 muy poco

Voz 16 51:09 sí

Voz 0874 51:09 lo tuyo no puedes comer que queda muy mal no quedó muy muy presionante toca nada como capacita

Voz 1458 51:16 las de un gazpacho París solo hombre bueno es una especie de gazpacho nos pensábamos pero no es un plato típico de Málaga no tiene nada que ver con el gazpacho se hace con huevo patata gambas hice toma caliente

Voz 0874 51:27 perfecto para un velatorio nosotros lo durante bueno hemos empezado esto porque queríamos hablar de de de esos niños a los que se les ayuda a hacer los deberes porque sino no los hacen sencillamente pues allí

Voz 1458 51:36 cómo vamos a verlos en la asociación tienen unos doscientos niños y niñas que se alternan y cada cada uno de ellos

Voz 17 51:43 entre un

Voz 16 51:44 voluntario en Cervera

Voz 51 52:04 treinta y tres sumamos

Voz 16 52:11 en once años

Voz 51 52:15 no te casos la escuela no la verdad es que no sé cuando lo venían pues estaba a mi casa y hacia los deber ir por ejemplo fue el que no te hacía porque me aburría la poderla Tele cinco hace tres días viernes vengo lunes martes miércoles nosotros Dios que el otro día pues en casa estudiando no sé qué haces deberes sola sí

Voz 16 52:39 ya que te gustaría ser de mayor claro yo prefiero defender pues la gente que lo necesite conoces abogados y abogadas por ahora no

Voz 51 52:52 me gustaría conocer alguna no me acuerdo pero a la que aprecian abogado y cosas así centros Pauline mi padre Él lo tiene un trabajo sea en muchas veces pues arreglado coches amigo y cosas así lamentaba Janún según sea su trabajo en los de los metales raros eso mi madre ama de casa que verdad me tuvo un catorce claro yo yo quiero ir a a Estados Unidos de mayo a Japón Egipto es muy claro yo quiero visita allí la cultura de cosas así

Voz 16 53:33 hasta el propio al Japón de Barcelona más Hacienda te gustaría ir al desierto ahora es que se está estudiando ahora el de Almagro quiero a Bamako aquí Hay de todo aquel que no una buenísima la verdad que es donde estamos y luego iba yo había España conoce

Voz 51 54:20 Mas bueno dónde está Teruel hizo que

Voz 16 54:31 dónde no

Voz 51 54:37 te suena de algo hombre y Badajoz para que ellos nunca invicto cogió pese a buscar el mapa que tienen que estar aquí

Voz 16 54:58 no más

Voz 51 55:03 a mí me llamó Jairo también trece años sabida queda alto porque bien porque me hace falta ayuda para Ancelotti porque soy muy vago el trabajo hombre bajito no me me cuesta ponerme a trabajar

Voz 16 55:22 cuéntale lo que tiene médicos

Voz 51 55:26 porque porque como me han operado parece más interesado esto de DC cirujano Dennis de lo pero me lo he leído pero hay que estudiar yo creo que sí tuve que ser tu hermano médico tú futbolista vivir juntos verdad porque es juntos porque yo bebía con mi tía él vivía conmigo porque mi mi madre no podía como y me abuela juntos donde estoy yo sé que estáis combatiendo m mis junto a Nastun damos voz día porque él sacaba muy incómodo como ha quedado cama pero ésta rompió yo había ida puede dar la cama ir porque es mantener una raya en medio en como dormir la verdad en unas Ryan May también tiene como puntito como botón me llevó creando con ello tú mi vida una misión secreta que no podemos Heaven para la verdad la verdad por qué no Ballan tras la paías sin día porque no no vale que no iba a los más de cinco años más creo yo mucho más lavar

Voz 0444 56:47 me dijo que la última película que vio fue Harry Potter sin quemar

Voz 51 56:53 un secreto verdad compacto que van a sacar súper buenas notas vamos a invitar a toda la familia de sorpresa al fin de semana dais Carmen y su hija cuyos dos pues una querella por veinte eh no mienta d'esquadra que anima cada tenemos deberes si no tenemos Leno donde jugó la cola es la puerta de que tenemos una porquería