A Vivir Que Son Dos Días (13/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

la dirección de la resiliencia Los Nogales estaba informada de los malos tratos desde hace al menos dos años Antonio Piñero buenos días buenos días Javier se remontan a dos mil diecisiete

Voz 1024 01:07 las primeras quejas el hijo de una vela residentes que aparecía en el vídeo que revelados esta semana aquí en la SER la Comunidad de Madrid también ha admitido que conocía las denuncias aunque la inspección no detectó ninguna anomalía la empresa que gestiona el centro se enfrenta a un doble expediente una sanción de hasta seiscientos mil euros inhabilitación de subdirectora este es el testimonio aquí en la SER de Elizabeth una antigua trabajadora de esta residencia

Voz 8 01:31 no me gustaba ver cómo ataban a abuelas estaban super verdad eh la estábamos con la funda de las almohadas en la cama y alguno lo daban para darle de comer porque se movían

Voz 1024 01:46 en un comunicado emitido en las últimas horas el comité de empresa del grupo Los Nogales muestra su apoyo a la plantilla que no merece ser menospreciada dicen por unos hechos que por todo son condenables

Voz 1024 01:59 dime localizado el pasado jueves en el municipio de Puerto Rico el cuerpo fue encontrado en el apartamento de la pareja después de que el arrestado llevar los servicios de emergencia y sobre quién no pesaban denuncias previas de confirmarse como nuevo caso de violencia machista sería la víctima número diecisiete en lo que llevamos de año el teléfono de atención a las víctimas de los malos tratos es el cero dieciséis es gratuito y confidencial no aparece reflejado en la factura pero hay que borrar periodista llamar salientes

Voz 0874 02:26 Donald Trump estudia enviar a migrantes a las conocidas como ciudades Santuario

Voz 1024 02:30 sí ciudades que no destinan recursos a la persecución de sin papeles sí que generalmente están gobernadas por miembros ante el Partido Demócrata además la Casa Blanca ha acordado permitir que cerca de dos mil seiscientos niños de países centroamericanos se reúnan con sus padres tras una sentencia que rechaza la suspensión de estos reencuentros ordenada por la migración republicana según informa la CNN Trump dijo a un responsable fronterizo que lo indultó haría si fuese ha enviado a prisión por bloquear la entrada de Meirama

después de una semana fuera está de vuelta Lourdes Lancho cómo estás Lourdes buenos días hola buenos días Javier del Pino

Voz 1312 03:48 hasta Orlando fuertes tienes que Washington ya te sienta fatal

Voz 10 03:51 eh creo ser eso no con lo que te echado

Voz 1312 03:53 Nos estas vacaciones que está pensada hija donde estará mejor grande estará mi Javier y ahora ni un holograma te has currado

Voz 0874 04:00 bueno edad podía haber preguntado Albert Rivera pero yo creo que eso cuesta un dinero en no sé si podemos permitirnos sabríais

Voz 0874 04:28 a Alfonso Guerra cuando era joven claro

Voz 1312 04:30 elite pagarlo si es que esto es que se ha hecho toda la vida

Voz 1312 04:40 la Semana Santa o bueno cualquier periodo que junten varios desde fiesta y tenemos como siempre hay que hablar de alguna huelga protesta que afecte a medios de transporte

Voz 0874 04:47 bueno en este caso no afecta exactamente al medio de transporte en sí pero son los trabajadores de los controles de acceso y seguridad en los aeropuertos

hola buenos días hay cola pues la verdad es que sí a primera hora de la mañana había un poquito menos era relativa normalidad pero según va transcurriendo el tiempo va aumentando la gente que está esperando y ahora mismo abre a unos treinta cuarenta minutos de espera

Voz 12 05:36 hola buenos días hay cola pues la verdad es que sí a primera hora de la mañana había un poquito menos era relativa normalidad pero según va transcurriendo el tiempo va aumentando la gente que está esperando y ahora mismo abre a unos treinta cuarenta minutos de espera

Voz 1312 05:54 ayer se llevaba a la hora no la

Voz 1312 05:58 Sira decías en el en el matinal de escuchaba de decir que los servicios mínimos impuestos para este personal de seguridad en los controles son de el noventa por ciento

Voz 12 06:08 sí efectivamente un noventa por ciento de servicios mínimos y aún así los trabajadores de Il unión que hoy están aquí haciendo servicios mínimos unos dicen que están notando la falta de personal

Voz 1312 06:23 no sé si Javier que les preguntara alguna cosa

Voz 12 06:37 pues efectivamente hay un poco situación de caos en ese sentido porque las pantallas y que suelen mostrar los tiempos de espera en este caso llevan desde ayer sin mostrarlos de forma que los viajeros no saben cuánto van a tener que esperar de todas formas también comentan que han tenido en cuenta esta situación y que han venido con cierto adelanto más de lo habitual

Voz 1312 07:00 pues ir a cualquier cosa que cualquier novedad que había es que que tengas nos nos lo dice que conectamos contigo muchas gracias un beso

Voz 1312 07:12 pues ya lo saben si tienen que viajar y salen desde el aeropuerto de Barajas vayan con un poco de antelación porque se pueden encontrar esa esa cola de momento de de una media hora además fíjate que hoy sábado en el en el aeropuerto de Barajas van a operar más de mil vuelos Si miramos hasta final de Semana Santa hasta el lunes de Pascua serán once mil ciento setenta y nueve vuelos aterrizando o despegando de de Madrid son datos que ha facilitado AENA pero los datos que no que no nos dan son los vuelos que llegan o no o parten con retraso

Voz 1312 07:46 sí sí que además es el el aeropuerto con mayor tránsito que tiene mayor tránsito aéreo pero tú sabías Javier que hay gabinetes jurídicos que están pendientes de de estos datos que no tenemos que no nos han concretado pero sí que está muy pendientes a través de aplicaciones de la información que reciben en la en la red de las redes de de los de los usuarios que se ven afectados no son gabinetes especializados en reclamar las indemnizaciones a las que tenemos derecho como pasajeros puesto retrasos somos abogado estuvo

Voz 0874 08:15 Elena comisión aquí en Estados Unidos siempre se dice que es muy fácil distinguir a los abogados porque son los que van corriendo detrás de las ambulancias luego dar su tarjeta GT puede conseguir esa comisión de la indemnización pero bueno también en la Ser tenemos ya mucha publicidad no de gabinetes si hemos hemos conseguido recuperar tantos millones buenos datos

Voz 0874 08:39 en el caso de los de los retrasos aéreos la gente tiene que saber que tiene derecho a esos tres canciones

Voz 1312 08:44 es que mucha gente no lo no lo sabemos y me incluyo porque te pillas el el mosqueo cuando pasa te enfada si lo compartes en redes y punto ya ya está de indignas se puede reclamar y por eso ha ido a Barajas nuestra compañera de redacción Madrid Isabel Salvador para hablar con algunos pasajeros que están precisamente esperando esos vuelos retrasados con Marta Cary Carlos San Bruno que son abogado y comercial respectivamente de la la firma jurídica aérea jurídica aérea

Voz 14 09:25 vale muchas veces no tienes claro si te corresponde no entonces preguntas soldadura compañía dice no es que si el bueno se retrasa seis horas de corresponde no sé cuánto por no sé que si el vuelos resulta que no entonces nacional nadie dice lo mismo

Voz 15 09:39 yo pienso que al final eres conformista Hay no sé cuándo cómo

Voz 0874 09:43 pero tardamos

Voz 16 09:45 sí sí no no te contestan y al final un poco por pereza no pero es verdad que sí reclama te lo dan a mí y de hecho me lo dieron pero conozco gente que viajó conmigo y no lo ha recuperado por el por el hecho de no moverse

Voz 17 09:57 bueno realmente nosotros lo primero que en

Voz 18 10:00 Camus es que vienen con

Voz 17 10:02 problema vale contra el decirte compró León son vuelos que viene afectados bien sea por un retraso hay una cancelación una vez ubicamos esto vuelos de que vienen por supuesto no sólo de aquí España sino de diversas partes todo lo que hacemos es un estudio de ese vuelo es decir cuáles son las condiciones del vuelo porque ser retrasado que es lo que ha pasado cuántos pasajeros de dónde cuál es el origen o el destino de los pasajeros y una ubicado todo esto es que decimos Si venimos al aeropuerto cuando lo venimos porque depende de las condiciones que hayan causado el retraso o la cancelación de distinto vuelos es que se podrían reclamar uno a las aerolíneas

Voz 5 10:40 por ejemplo selló una causa meteorológica importante que haga que ese vuelo llegue con retraso probablemente no se pueda reclamar porque no lo alejaría la compañía aérea la jurisprudencia lo lo entiendes eso como una circunstancia extraordinaria entonces no se concedería la indemnización que está prevista según el reglamento europeo los vuelos low cost tienen más retrasos que los vuelos regulares

Voz 17 11:02 por ejemplo hasta ahora dentro de todo lo que hemos podido investigar las líneas que más se retrasan en top de de exacta de de la más retrasada a la a las que me me trazo tenga Ryanair Vueling Iberia depende más bien de la temporada de qué es lo que está pasando de cuál es el destino el origen sobretodo la cantidad de pasajeros que que que ha visto

Voz 5 11:23 hay algún destino que esté en esos primeros puestos de vuelos con retraso suele haber bastante vuelos a Canarias que vienen con retrasos ejercieran mucho recordó

Voz 17 11:34 eso no sólo de salida sino también de llega distintos vecinos dependiendo de del vuelo en el origen del vuelo es que éste podría reclamar no por ejemplo en ahorita en llegas que tienen su mayor exacto pero es una aerolínea que es extracomunitaria entonces ya aplica en otro tipo de de de convenio el convenio de

Voz 5 11:55 leal en este caso por ejemplo Lanzarote no llega a los tres

Voz 17 11:59 las horas de retraso a con

Voz 5 12:02 hasta las doce y treinta y cinco minutos de la mañana hay ahí anda

Voz 17 12:07 está todo aproximándose esto aproximándose al Ajax a la hora reclama hable

Voz 5 12:11 cuánto se podría recuperar en A Coruña por distancia porque no supera los mil quinientos kilómetros serían doscientos cincuenta euros y sin embargo el de Lanzarote ascendería a cuatrocientos euros el reglamento establece las cuantías en función de la distancia de los vuelos hasta los mil quinientos kilómetros son doscientos cincuenta euros de mil quinientos hasta tres mil quinientos son cuatrocientos euros y luego superiores a tres mil quinientos son seiscientos cuánto dinero dejará de reclamar en un aeropuerto como este millones no se muchísimo dinero yo pienso que es muchísimo dinero sí remoción por sabes qué me dijo un amigo

Voz 1312 12:56 extranjero dijo los españoles sois muy de protestar en la cola indignaron mucho pero luego no no no se concreta en ese ajena no sale mejor deberíamos hacerlo

Voz 0874 13:05 murieran los abogados ven en el tablón de llegada sobre la pantalla de llegadas lo que viene este negocio más que otra cosa es día insistir en esto en que en que es algo que corresponde a los viajeros no hace falta completar un abogado solamente que reclamarlo no pero en fin

Voz 19 13:28 algo de lo que no me he enterado al

Voz 1312 13:33 es el sonido de la salida del Cristo de la Buena Muerte el año pasado dado en Málaga esta cofradía que cada Jueves Santo vive este momento en el que los Legionarios cargan con la imagen del Cristo crucificado pues ya les ha dicho a los partidos que habían solicitado que sus candidatos fuesen a cantar a voz en grito el Himno de La Legión el jueves que viene pues que no vayan yo creo que todo el mundo puede imaginarse Kepa

Voz 0874 13:54 eso sí si ese día que estamos recordando el año pasado estaban cuatro ministros del Gobierno de Mariano Rajoy participando en ese ritual podríamos llamarlo cantando Soy el novio de la muerte de imagen muy polémica yo imagino que estando en campaña como estamos no quieren protagonizar algo similar este año por dentro saber

Voz 1312 14:10 no quieren polémica ahí lo lo veo bien oye ellos tienen su costumbre eh que no lo mezclan con otras cosas pero te das cuenta que ha pasado un año parece no te parece que fue hace mucho tiempo que con las imágenes a veía las imágenes con a Dolores de Cospedal en la tribuna cantando la de Zoido entregado ahí dando dándolo todo hace un año y está siendo todo un ritmo muy lo conoces para parece

Voz 0874 14:31 si tú mucho de menos a Rajoy la verdad

Voz 1312 14:41 oye si nos atendemos eh si nos detenemos a cómo ha arrancado esta campaña electoral creo que lo de desconectar en Semana Santa va a ser una buena idea

Voz 0874 14:48 ya hemos tenido polémica por el debate de los candidatos a ver si esto se regula de una vez por todas la verdad no se ponen de acuerdo en cómo debatir por lo que veo hasta ahora como decía eso de arranque de campaña tendremos que esperar a ese debate para saberlo

Voz 10 15:00 muchas propuestas contrastadas entre unos y entré

Voz 1312 15:15 este estoy muy de acuerdo contigo y que además si te fijas la tendencia de este año es que es que encima la tendencia es Los son los vídeos en las redes no con esos vídeos con un supuesto sentido del humor que pretenden convertirse en en virales por ejemplo tenemos el que ha hecho nuevas generaciones de PP que ha provocado ya de entrada que eleven protestas de los socialistas a la Junta Electoral Central ese ponga en conocimiento de la Fiscalía con este vídeo

Voz 10 15:41 ya Sánchez pagamos todos la han puesto en conocimiento de la

Voz 1312 15:45 fiscalía porque salen unas imágenes de de Pedro Sánchez con su familia en una playa pero son unas imágenes de cuando ni siquiera era candidato a la presidencia no era no era presidente

Voz 0874 15:55 se va haciendo un poco de memoria nos pusiéramos a repasar uno por uno de legislatura por legislatura el uso de avión eso de helicópteros presidentes vicepresidente

Voz 1312 16:03 bueno Rajoy helicóptero no utilizo mucho porque después del susto aquel con con Esperanza Aguirre además tiene tiene tiene bemoles que pongan lo de la agencia de viajes no después de de Pasadena Viajes hoy siguiendo con los vídeos de de este club de la comedia no de la campaña vamos con este otro de Ciudadanos

Voz 20 16:22 ahora que tenemos que estar remando todos a una para Pedro Sánchez este ahorro tira la toalla está cansado rezando pies está cantado Juan Pablo cansado habló

Voz 10 16:34 pero este es el Éste es el nivel él

Voz 1312 16:37 este es el nivel pero no te preocupes que vamos a recuperarnos un poco yo por quedarme me quedo con el chiste de Andoni Ortuzar del PNV en el inicio de campaña

Voz 21 16:45 eso sí creo que es una tortilla Solís premonitoria porque no me deja mirar a la derecha

Voz 0874 16:51 a través de PNV son buenos agradecer esos balones de oxígeno los discursos y en los debates entre Aitor Esteban el tractor ido Ortuzar nadie quién nos iba a decir que serían los vascos los que estén en el ambiente político

Voz 1312 17:04 de verdad es que tiempo más loco bueno pues la risa el festival del humor no ha acabado Javier porque ahora lo remató yo con mi campaña sobre campaña sobre campañas

Voz 0874 17:13 entonces eso que te has cogido vacaciones madre nada fino

Voz 1312 17:15 de de darme una oportunidad por favor que me explique que he cogido campañas que están aprovechando el momento de reflexión y capacidad de decisión ciudadana para concienciar y recordar de algunas de sus misiones algunos de de de sus propósitos son también además una denuncia por ejemplo la la ONG Pro Activa Open a Camps

Voz 22 17:35 hace tres años fundamos Open Arms para rescatar las vidas

Voz 1312 17:38 a la deriva de los

Voz 22 17:40 a algunos les llamaron héroes otros traficantes

Voz 23 17:44 en estos tres años hemos rescatado el cincuenta y nueve mil cuatrocientas personas todas ellas abandonadas en medio el mar Mediterráneo algunos los llaman invasores nosotros solos vidas humanas

Voz 0874 17:55 lo hemos conseguido gracias a más de cinco mil donativos gracias a miles de personas que nos han dado su confianza

Voz 1312 18:03 es una campaña que dice Tú eliges vida son muertes si te vas a a la web de Pro Activa Open Arms ves que puedes dirigirle la la petición la pregunta a cada uno de los candidatos y te dirigen a su usuario de Twitter no la la pregunta eliges vida vidas o muertas no para que tomen esa determinación

Voz 0874 18:21 todos los medios de las que no escuchamos hablar los candidatos

Voz 10 18:24 que si y luego quiero

Voz 1312 18:27 compartir otra de la Federación Española de LGTB que nos advierte contra un síndrome

Voz 24 18:32 está entre nosotros lo creíamos erradicado pero ha vuelto con fuerza y son ya miles los casos no importa el género la edad ni la clase social nadie está a salvo

Voz 19 18:43 un amigo una compañera de trabajo tu madre tu cuñado o quién

Voz 24 18:48 sabe incluso tú puedes estar sufriéndolo es el síndrome del pero seguro que te has encontrado algún caso

Voz 0874 18:57 me parece bien que se puedan casar pero el colegios para educar pero me parece que esto es una hemos escuchado todos no siempre en casos de igualdad de derechos nueve de justicia social que sacaba con esa advertencia el pero

Voz 1312 19:09 sí se la la frase adversa activa no te entrada pero o te proponen hacer un test para saber si estás afectada por este síndrome del pero porque pretenden convertir combatir el discurso del odio contra este colectivo LGTB pero contra otros también que está repuntando en nuestra sociedad y apelan a los argumentos para rebatir el discurso en esta situación escondida no

Voz 0874 19:30 son cosas de las que no se hablan antes también Pepa Blanes decía en esta campaña o en esta precampaña lo hemos oído nada sobre política cultural política demográfica por ejemplo ha tenido que hacer un mitin solamente sobre políticas cinematográfica al a ver quién iba ya dijimos estaría muy bien

Voz 0874 19:47 a una campaña más

Voz 1312 19:50 bueno pues sí me ha llamado la atención porque no es una ONG aunque podría serlo por el mensaje con el que trabaja el mensaje que lanza es una empresa de seguridad que normalmente es una empresa de alarmas que normalmente pues apela al miedo no a la a la amenaza de los robos y demás pero ellos han lanzado el hashtag Protection Truth protege la verdad dan datos que desmienten que la mayoría de asaltos a domicilios y negocios tiendas de España lo hagan extranjeros de hecho dicen que el ochenta y seis por ciento de este tipo de delitos lo cometen ciudadanos españoles no se escucha Carlos Riaza director de protesta global España y Portugal buenos días

Voz 18 20:25 hola buenos días Carlos cuéntanos

Voz 1312 20:27 en qué consiste esta campaña pretende Truth

Voz 18 20:30 pues es muy sencillo la campaña evidentemente es una campaña para para dar a conocer nuestra marca nuestros productos pero queremos aprovechar para que sea una campaña de concienciación social porque pensamos que afrontamos más a la sociedad sino solamente hacemos una campaña publicitaria lo que hacemos es tratar de ayudar a un colectivo que es el colectivo de inmigrantes consideramos que por parte de algunos sectores de la sociedad no está siendo demasiado bien tratado porque creemos sinceramente que colectivo inmigrante ayuda mucho al desarrollo de la economía española ya el crecimiento ya a la generación de la riqueza en España son fundamentales para el desarrollo futuro de la misma

Voz 0874 21:15 pero igual que en Estados Unidos Tron decía que la frontera de México solamente la cruzan violadores ladrones ahora llega la campaña en un momento muy oportuno porque hay algunos partidos en España que también usan ese tipo de datos falsos para criminalizar a los inmigrantes

Voz 18 21:29 no no yo creo que no nuestro objetivo no es atacar a ningún partido político creo que vivimos una sociedad en la que cada uno tiene que pensar lo que crea conveniente nosotros eso si pensamos que es muy oportuno sacar la campaña en un periodo como este en un periodo de electoral ya que estos son momentos para la sociedad momentos de reflexión de reflexión

Voz 1024 21:48 general sobre dónde debe de

Voz 18 21:51 encaminarse nuestra sociedad es lo que hacemos es aportar una opinión nuestra opinión está basada en datos lo que queremos es que que genere que genere diálogo no y que ese diálogo tratas de que sea un diálogo constructivo que no queremos

Voz 19 22:07 verdad nadie ninguna idea ningún criterio no

Voz 18 22:11 de hecho a mí me ha resultado gracioso estos días viendo algunos respuestas que nos daban en el Twitter que hay algunos sectores de opinión dentro de Twitter que es lo que hacían era librarnos directamente a una corriente o a un partido político no porque se deben de pensar que cuando uno expresa una opinión sociedad se está ya posicionando directamente cuando debería ser lo contrario no debería ser pero el modelo social nos permitirá opinar independientemente de que estemos o no adscritos a ninguna corriente política

Voz 10 22:43 Carlos se hizo una empresa de seguridad

Voz 1312 22:45 según los datos en los que os Davis basado parecen están a esta campaña son datos oficiales

Voz 18 22:51 sí sí claro por supuesto todos los datos que nosotros reflejamos en la campaña y todos los datos que aparecen en los distintos mensajes que está lanzando dentro de la campaña salen directamente son la fuente es el Ministerio de del Interior ir solo eh son usadas aquellas estadísticas que están contrastadas por el propio Ministerio no es curioso porque siendo nosotros una compañía que que todos los días estamos gestionando situaciones de gente a la que le han robado o situaciones de gente a la que

Voz 0874 23:21 están intentando robar porque ya como os decía antes no

Voz 18 23:23 nosotros misión como empresa es conseguir la evitación de robo tenemos un montón de datos y sin embargo no lo somos izado en ningún momento en la campaña no porque hemos querido ser lo más puristas posible no solamente las fuentes oficiales que es que son las que nos ha proporcionado el propio Ministerio y en ese caso la verdad es que esto quiere decir que sólo disponemos de esas fuentes para la campaña

Voz 18 23:52 bueno muchas gracias a vosotros por la entrevista este lunes

Voz 0874 23:56 mucho para decir que hay alguna publicidad de estas empresas de seguridad de alarmas que provoca vergüenza ajena

Voz 1312 24:00 son intimidando miedo

Voz 0874 24:02 ver de manera impune no fue pues el escritor Javier Pérez Andújar también quiero hablar de campañas

Voz 1775 24:09 piñas porque aunque seguro que acaba

Voz 0874 24:11 los vamos donde escuchar

Voz 13 25:24 pero no sabría precisar de qué tipo de elecciones Se trata no porque este año vengan todas seguidas como los partidos de Liga sino porque ya hace tiempo que vivimos en una campaña permanente donde votar se reduce a una mera anécdota a un alto en el camino para que luego continúe la campaña ahora propaganda Wall puesto en azul o la comida de coco los sinónimos suena las palabras lo que las gamas cromáticas a los olores pueden disponerse así de mayor a menor gradación hasta llegar a la degradación final como me crié leyendo historietas de Sir Timoteo siempre confundo la campaña con la campiña me refiero a la campiña inglesa al paisaje de bellota Vilas el pueblo ficticio o donde vive en el Siri su mayordomo Pacho y el sargento blogs y el Burgo Maestre por citar sólo algunos de los parroquianos del AVE Tour ruta

Voz 0874 26:16 es decir la tasca donde se reúnen

Voz 13 26:18 también he viajado a menudo a la campiña francesa ha sido por el camino de Spirou que es mi camino de Swann lleva al castillo de champiñón donde mora el de brujo

Voz 0874 26:28 desde los tiempos de Robespierre los desean

Voz 13 26:31 recluida en sus castillos y así empezaron a volverse raros y hacer de noche lo que antes habían hecho de día en la historia del conde Drácula aprendemos que un noble puede vivir sin nada pero que nunca va a renunciar a su cochero su caso sirve además para preguntarnos si vale la pena salvar la cabeza de la guillotina a condición de vivir con una estaca apuntando al corazón yo diría que finalmente las campañas electorales han reemplazado a las elecciones quizá porque ya no hay mucho que elegir pues no es lo mismo elegir que decidir en esto nos parecemos al conde Drácula en que vivimos en plena campaña in que habiendo nacido para las elecciones tenemos cada vez menos elección

Voz 0874 32:26 cuando seguro y Rafa Beatles aires ganó sesenta y seis tan bueno no bueno

Voz 1775 32:32 nostalgia pero también eres o ha sido noticia esta semana todo esto seguro que has leído no

Voz 0874 32:38 sí sí sí la grabación que ha parecido de la que fue la única actuación en directo de los pitos en el mítico programa de la BBC mucho más pues si los Beatles pasaron muchas veces por ese programa pero solo esta vez era el dieciséis de junio de mil novecientos sesenta y seis

Voz 1775 32:54 estaban presentando esta canción Pepe eh actuaron en directo verdad antes grababan las canciones y luego se metía esto fue directo directo

Voz 0874 33:01 la ley que se había perdido esa grabación como como lo han recuperado

Voz 1775 33:04 mira lo que se ha recuperado y bueno nos la canción entera en apareció solo once segundos grabados así cutres no sé es un vecino de de Liverpool cuentan que era que lo grabó con una cámara de Súper ocho enfocando a la tele en el momento en que que actuaban aquellos había perdido en ABC no se sabe cómo no han trascendido detalles esa cinta que grabó ese vecino acabó en manos de un fan Mexicano de los Beatles y ahora una productora británica que se dedica a este tipo de cosas bueno ha conseguido contactar con él y le ha convencido de que el de esa grabación son once segundos sin sonido no ha sido fácil porque bueno cuentan que por miedo a que se la robaran Stefan sólo se lo había dicho a tres personas

Voz 0874 33:40 es un tesoro es una auténtica rareza nunca había visto nada que esa actuación salvo quiénes lo vieron en directo lo claro claro raro es que no lo tuviera almacenada ese entonces se grababan en en y en que se grababa no

Voz 1775 33:51 claro hace años un directivo en en el año dos mil fue esto de un director ABC explicaba que bueno que no tenía claro que había pasado pero que no siempre en la BBC habían sido tan cuidadosos a la hora de guardar estos documentos no el jefe de la productora ha conseguido ahora recuperar decía estos días en la prensa que para de los Beatles esto es algo así como recuperar el Santo Grial no no sé estoy pensando Javier qué pensar a Luis de todo esto

Voz 0874 34:15 no que Luis Merino es una copia completa El de aquel concierto no solamente solamente segundos tienen su santuario bajo llave en una caja entonces tras una noticia ya lleva la banda sonora incorporada tiene decir que son un argumento facilón no tengo un poco bajo de creatividad últimamente ciudad está Elena que esta sí yo creo que necesitó canciones series

Voz 1775 34:42 es un poco flojo admite estoy igual hacia déjeme estoy como como otras cosas se pero bueno no te lances no te pases porque es verdad que esto de los Beatles te lo quería contar porque realmente me llamó mucho la atención la noticia pero la noticia que traigo a la que voy la música es otra eso sí está también conectada con los Beatles o por lo menos conectaba con Lennon y a ver si

Voz 0874 36:07 es por eso por lo que lo pone firmes por eso es por eso lo poco

Voz 1775 36:09 también porque no sé si sabías tú que John Lennon en su momento se compró una isla esto labrarse una pues mira la isla una isla irlandesa se llama poca cosa eh tiene el tamaño de unos diez campos de fútbol allí sólo viven ahora ovejas pájaros aves marinas pero aquello podría haber sido otra cosa porque Lennon la compró en mil novecientos sesenta y siete hay fotos de una visita que hizo al año siguiente con con Yoko Ono en una entrevista que dieron poco después a la Rolling stone Lennon le preguntaban cómo se imaginaba la vida cuando tuviera sesenta y cuatro años

Voz 0874 36:41 me decía esto es cuando pierda el pelo dentro de muchos años

Voz 1775 36:44 después Bono ahí Lennon respondía que bueno que esperaba ser una linda pareja con Yoko de viejecita dos viviendas frente a la costa de Irlanda quizá

Voz 37 36:51 en esa isla no mirando álbumes de fotos sí buenos recuerdos de la locura no los que realmente no les salió bien

Voz 1775 36:57 no hay Bono se cruzó Mark David Chapman subida tenía otros planes fíjate que sólo un año antes de su asesinato por cierto esta canción que suena el Lennon la la había pensado será había cedido a Ringo Star para que hasta cara a Ringo en un disco lo que pasa es que en medio fue asesinado a Ringo luego ya le daba mal rollo grabar esta canción y al final lo que en fue recuperar grabaciones previas que había hecho Leno pero bueno a lo que hoy un año antes del asesinato un abogado de Londres estuvo incluso moviendo los papeles para reactivar los permisos de construcción en esa isla porque realmente Lennon tenía planes tenía idea de hacerse hay una casa no

Voz 0874 37:28 lo que pasó con la isla después de su pues luego heredaría

Voz 1775 37:32 Yoko Ono claro fruto largo Yoko yo con la vendió poco después en mil novecientos ochenta y cuatro aunque todavía la conocen allí como la la isla de los Beatles la conoce en la zona esto esto de la isla seguro que te ha gustado Pino pero voy a buena noticia no que me estoy me estoy liado

Voz 19 37:50 no

Voz 1775 37:51 la noticia va precisamente de esto eh la noticia que elegido esta semana es

Voz 37 37:55 millonario detenido en Miami Miami nada de Miami

Voz 1775 37:59 por robar en un supermercado esto lo hizo lo hizo sólo una semana después de comprarse una isla por ocho millones

Voz 0874 38:06 de dólares te quedan ocho millones y un poquito de calderilla les faltaba la calderilla yo salvarlas

Voz 1775 38:11 toman la cuenta no bueno no sé como fue el caso es que según según ha salió en la prensa estadounidense se dedicó a comprar en un supermercado cosas como un par de cafeteras una caja de bombillas una colcha para la cama y al día siguiente volvió devolverlo todo recupera su dinero se lo dieron en total eran unos trescientos dólares pero luego cuando fueron abriendo las cajas vieron pues que en vez de las cafeteras originales había una cafetería más vieja en de las lámparas avión balón de baloncesto en vez de la colcha vio una funda armada en fin una una rareza no desde millonario

Voz 0874 38:41 bueno es una técnica que ya usó lo recuerdo ahora un un asesor de George Bush hace como quince años también fue detenido por devolver objetos que en realidad no eran lo que él decía que devolvía la verdad que fue un bochorno no solamente para las sino para la Casa Blanca en aquella entonces no recordó

Voz 1775 38:56 ha habido casos de otros famosos no que han sido pillado

Voz 0874 38:59 dos robando no

Voz 37 39:01 en caso Juana una Ryder no la actriz claro o

Voz 1775 39:05 bueno Jennifer Capriati creo que también tuvo

Voz 0874 39:07 esta no hay más lo recuerdo pero ha habido mucha gente hombre algunos serán que manos es una enfermedad más que otra cosa no

Voz 1775 39:14 ya hay otros no hay psicólogos estudiando qué que le vamos a hacer esto hay músicos también y en esto estamos en que bueno podríamos recordar a Josele no en sus polvorones

Voz 0874 39:22 hombre siempre Josele se estaban ahí para cogerlo cuando fuimos hiciera otra cosa eso no era robar no es verdad es verdad eso es otra cosa

Voz 1775 39:28 ha visto también casos de Justin Bieber Britney Spears pero bueno como como esa música nueva encajar muy bien aquí en A vivir más que a músicos robando cosas en los supermercados lo que hace es poner música a músicos comprando islas

Voz 39 39:49 y y

Voz 0874 40:41 este entra más en la categoría de actor que en la de músico

Voz 1775 40:44 bueno él mismo dice es verdad que es actor y que conocemos por su faceta de actor pero él mismo se reconoce como músico frustrado no de hecho bueno toca en una banda que seamos los vampiros de Hollywood hacen versiones pero con dieciséis años el lo que quería era músico y lo intentó hizo entonces otra banda que se llamaban de Keats hay vídeos hay en Youtube interesante viéndolo con diecisiete añitos cantando pero bueno aquello no funcionó bueno lo gracioso es que para poder subsistir empezó acepta colaboraciones pequeños papeles en series películas de cine y mira al final de tanto colaboración para subsistir pues una isla

Voz 0874 41:16 el tiene la compra también si Bono

Voz 1775 41:19 eso será compró después de rodar Piratas del Caribe no parece que una cosa lleva a la otra tenía que pasar caprichosa de una isla en Bahamas dice que su refugio para escapar de la acoso de los paparazzis y bueno ahí está nota Félix construirla en las Bahamas vamos no es el único caso vamos a ir con otro músico que también tiene conexión con las Bahamas pero por otros motivos

Voz 0874 42:34 Kravitz cuál es su conexión con Bahamas bueno su madre nació en las Bahamas por eso sí

Voz 1775 42:39 te dice que siento un vínculo muy especial con va más y por eso se compró una isla de hecho han montado un estudio para trabajar dije que que aquí inspira mucho a escuchado el estribillo no de la canción

Voz 0874 42:49 es Johnny no la conocía

Voz 1775 42:51 canción esto es reciente del año pasado la canción se llama De hecho Johnny casi tiene su su historieta Ponte en el año noventa y cinco la madre de Lenny Kravitz está presente nació en Bahamas estaba ingresado en un hospital con un cáncer de pecho en estado ya terminal para poder estar cerca

Voz 0874 43:07 ella el cantante se mudó una temporada a la casa

Voz 1775 43:10 por el productor Rick Rubin una mañana habitó sale del hospital donde ha pasado la noche con con su madre para irse a casa de productoras una ducha injustas en cuanto le llaman el hospital para decirle que su madre acaba de de fallecer ese que da cuenta destrozado confuso no sabe qué hacer está al pie de la escalera de la casa y en ese momento bajando por la escalera aparece Johnny cas que estaba también viviendo en casa de Rubin porque estaba grabando con el un disco John Cale abraza le consuela empieza a hablarle de la vida de de su madre bueno no había nadie en su familia Lenny Kravitz cuenta que en ese momento apareció Jony Casto fue muy raro mucho subrealista pero bueno que fueron diez minutos mágicos no que el quiso después agradecer con esta con esta canción de imágenes recibir

Voz 0874 43:50 el sermón una especie no se ayuda de Johnny Cash en pasillo tú solo eso tiene que ser un lujo

Voz 1775 43:57 en ese momento con esa voz no yo

Voz 0874 43:59 sabes sabes quién vive en Bahamas no

Voz 1775 44:03 ah me vas a pillaje luego lo hemos entrevistado en este programa no

Voz 0874 44:06 hace demasiado Mike Oldfield hombres estudiando vamos por Skype era complicadísima hoy pues tengo que por cierto se mudó a programas después de vivir mucho tiempo en Ibiza a una casa que como tú muy bien contaste

Voz 1775 44:16 luego se la vendió a desgracias exacto exacto hoy el débil llevan mucho las islas se lo que no sabemos es si es la isla de la que vive Mike Oldfield es la tiene en posesión será suya o a lo mejor ahora

Voz 0874 44:29 pues miren gran va a Marisol

Voz 1775 44:30 bueno pues vamos con otro que sí que tiene islas ya ya cerramos escucha esto

Voz 43 44:42 eh

Voz 44 44:57 no no

Voz 37 45:33 que se bueno sabes que es lo que espera Roger botes Ospina no has contado tú no me echo una seña Pink Floyd o la canción ya sabes la compuso Royce botes al margen de esa actividad como músico pues bueno tiene teme una faceta de empresario y con otros famosos

Voz 1775 45:52 han comprado una isla en la costa de Florida con la idea de construir allí un hotel bueno dicen que bueno fuera de los circuitos turísticos habituales que sea un reducto de paz iban algo mira que encaja muy bien con esta canción no que está funcionando

Voz 0874 46:05 la gala estuvieras aquí si la letra cuenta listo

Voz 1775 46:08 área bueno la ausencia de un amigo no parece que está dedicada Syd Barrett que fue bueno miembro original de Pink Floyd que dejó la banda con problemas psicológicos parecen al poco de empezar a su carrera y eso hizo que bueno David Emory botes asumieran el papel principal esta canción la la compuso botes después de escuchar fíjate estaban tocando en Abbey Road grabando una virtud escuchó el riff de la guitarra el principio qué estaba haciendo se fue a otra sala ya volvió con la melodía y la letra hecha de esta de esta manera

Voz 0874 46:34 yo no seria en el estudio tres de lo estaban estoy otras víctimas interpretan paso en ese estudio como Historias de la radio lo que también es si recuerdas cuando Obama dejó la Casa Blanca se marche directamente desde Washington a la isla privada de un amigo multimillonarios recuerdas que no si él Branson exacto de una enorme conexión musical porque sin él no habrían existido los Sex Pistols en el pan por supuesto no habría existido

Voz 1775 47:12 Mike Oldfield esto todos los lleva a que hay que hacer un programa en Bahamas no un a vivir en las Bahamas y se lo mueves tú haces supera llamadas hechas a acabar

Voz 0874 47:20 los con Pink Floyd con Waters que además está muy activo políticamente

Voz 1775 47:23 dame altivo pero mira esto esta canción que pensé que viene a decir que que es entra en esa categoría que hablabas el otro día de las que ya son canciones históricas míticas pero que han sonado demasiado amistad número parece está tiene que seguir sonando

Voz 37 47:36 te parece no

Voz 0874 47:37 la merecería ser que esa canción como en California pero de hecho si quiere ser en el futuro lo haremos eso es lo que te propuse canciones que nos encantan pero que ya hemos escuchado demasiadas veces y no hace falta volver a escucharlas y si alguien quiere mandarnos propuestas porque no las manos vale dio un espacio con desigual reto

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 12 51:23 buenos días lejos de la obra la obra de colas que llegaba a producirse en algunos momentos ayer la situación ahora mismo vuelve a ser de relativa calma aunque ha llegado a ver a lo largo de la mañana esperas de hasta cincuenta minutos en estos momentos hay unos venta aproximadamente los trabajadores de seguridad que hoy han tenido que cubrir esos servicios mínimos apuntan que aunque la jornada el domingo podría ser algo más tranquila el lunes espera que vuelvan a producirse colas como las de ayer por su parte los viajeros que esta mañana comenzaban sus vacaciones están siendo especialmente previsores prefieren tener que esperar dicen a perder su vuelo

Voz 0825 51:58 gracias a los trabajadores de la seguridad del aeropuerto que presta la empresa Il Unión piden recuperar la antigüedad perdida por la acumulación de contratos y mejoras también como la inclusión de medidas de conciliación familiar de la información política Aldesa costó llegar a un acuerdo pero al final al límite del plazo cerca de medianoche lo han conseguido Podemos e Izquierda Unida se presentarán en la Comunidad de Madrid con una candidatura de confluencia en las elecciones autonómicas del veintiséis de mayo lo harán como unidad Podemos Izquierda Unida Madrid en pie Carolina Gómez

Voz 0393 52:31 el lugar de la épica en las izquierdas al PSOE madrileñas han servido un capítulo de agonía pero quién sabe si de supervivencia o de rentabilidad en las urnas con el plazo prácticamente agotado terminaba a las doce de esta noche Podemos Izquierda Unida han cerrado un acuerdo para confluir Se presentarán juntos a las próximas elecciones autonómicas bajo el nombre Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en pie donde se integra además la corriente anticapitalistas la cabeza de lista será Aisa Serra de Unidas Podemos como número dos la portavoz de Izquierda Unida Sol Sánchez

Voz 0012 53:00 este acuerdo atiende a lo que no sabía manifestado mucha gente lo que nos estaban reclamando en un acto de trabajo y acuerdo para llegar finalmente a una candidatura conjunta que no atomizada además la izquierda madrileña

Voz 0393 53:18 la composición del resto de la lista que ha generado fricciones hasta el último momento y los detalles del acuerdo se conocerán esta mañana pese al pacto in extremis la izquierda se presenta fragmentada en Madrid con todo serán tres papeletas las que compitan con las otras tres candidaturas conservadoras Gabilondo Serra ayer Rejón frente a Diaz Ayuso Aguado y el cartel de Vox seis propuestas dos bloques

Voz 0825 53:40 el comité de empresa de la residencia denunciada por la Fiscalía de Madrid por presuntos malos tratos de tres extrabajadores en la residencia Los Nogales de Hortaleza defiende que el resto de la plantilla no se merecen ser menospreciados ni calumniado en su conjunto por unos hechos que dicen son condenables las primeras quejas del hijo de una de las residentes que apareció en el vídeo que revelados esta semana aquí en la SER se remontan a dos mil diecisiete la Comunidad de Madrid también ha admitido que conocían las denuncias aunque la inspección no detectó ninguna anomalía el consejo de mí esos aprobaba ayer precisamente la creación de la figura del fiscal de Sala coordinador de las personas con discapacidad mayores en situación de vulnerabilidad una figura con la que el Gobierno pretende actuar en casos como el de la residencia Los Nogales investigada como saben por maltrato a sus internos la justicia la ministra de Justicia es Dolores