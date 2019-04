A Vivir Que Son Dos Días (13/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser a vivir que son dos días

Voz 1024 00:12 les contaremos que no separa el arranque del primer fin de semana de campaña tras un comienzo marcado por la polémica de Falcon viajes ese vídeo de propaganda Nueva Generaciones critica los viajes de Pedro Sánchez destaca que lo haga el PP partido que sí que

Voz 4 00:25 tuvo una agencia de viajes real la agencia Pasadena

Voz 1024 00:28 como saben una de las empresas de la trama de corrupción Gürtel la que acabó con la presidencia de Rajoy y que ese mismo PP critique viaje ese presidentes cuando José María Aznar se hizo casi toda la campaña de las autonómicas de dos mil tres volando de Moncloa Torrejón

Voz 5 00:41 el helicóptero ahí tomando un avión el Falcon

hasta luego viene a Cadena SER

Voz 3 05:13 la primera tertulia de humoristas gráficos en campaña electoral con Julio Rey cómo estás pulió buenos días buenos días con alergia después

Voz 19 05:20 o sea bien se tres

Voz 3 05:23 lo metros eh

Voz 1109 05:24 y Pérez pero te iba a decir

Voz 1252 05:27 Sergio porque hay demasiado patrias y banderas

Voz 1109 05:29 suspensión a yo pensaba que era de las de polen no yo los patios y banderas

Voz 3 05:36 pero hay Peridis buenos días sí pero no estoy en Cannes

Voz 1109 05:39 España me retira

Voz 5 05:40 bueno bien la actitud viñetas de la semana y ahora a las comenta

Voz 3 05:43 Nos en poco bueno eso eso es

Voz 20 05:46 está hecho eh

Voz 5 05:48 y en Barcelona Aleix Saló cómo estás al Boladiez tal y te guardo una botella de vino que trajo Félix Beltrán el diseñador del logotipo del Che estuvo aquí en Radio el cubano sí sí sí sí trajo una botella de vino y una cajita de bombones de chocolate para hoy que bueno

Voz 3 06:03 se te pega muy bien sabes que aquella entrevista fue complicada porque bueno es cubano entonces está mucho meter baza

Voz 5 06:11 es que estaba todo bien

Voz 3 06:14 pero la próxima tertulia ya serán jornada de reflexión no podréis seguramente explayarse mucho así que todo lo que tengáis que decir sobre política decirlo ahora o calla para siempre o después de las elecciones yo no sé tu José María crucial a juzgar por las viñetas cuyas de esta semana da la sensación de que te creces bastante las encuestas del CIS

Voz 1109 06:37 bueno los aviones despegan pero también aterrizan au o como el satélite israelí que va la luna

Voz 20 06:44 es estampa no pero vamos

Voz 1109 06:47 sí parece con la gente que hablas que las otra esa es la vez anterior no votó al PSOE y tal dice esta de si oyes en bastantes círculos y entonces parece que hay una cierta un cierto reflujo del voto que fue a Podemos por desencanto por aquella marea de consecuencia de la crisis cada uno cada partido hace lo que hace este Sánchez es una ciudad es una ciudad porque no deja de sorprendernos no todo el mundo decía tiene que convocar elecciones nada más la moción de censura luego tiene que convocar ahora mismo porque cada vez peor hiel encuentra sabe yo creo que es un una persona que sabe gestionar los tiempos no sé de qué manera

Voz 5 07:33 o eso o que ha tenido mucha suerte

Voz 1109 07:35 bueno no sé si Laso punto de

Voz 5 07:38 batería de Zapatero a veces volea impresionante

Voz 1109 07:43 lo malo de la suerte es creer que la tienes para siempre

Voz 5 07:46 ah no no claro por supuesto hay seáis era

Voz 1109 07:49 el seriamente la salud nombre y luego el resto de partidos reconociendo justo la campaña que él es la que necesita no si me siento comodísimo completamente deja claro que después de lo de Andalucía pues ya se daba por hecho que las derechas iban a campar por sus respetos históricos no sin embargo pues hay fotos que les perjudican actitudes que les perjudican

Voz 3 08:12 a la derecha montada a caballo los tres en el caballo de Abascal hiló vamos ciudadanos dice Casado están ahí los ciudadanos diciendo pero es que no sabemos adónde nos queréis

Voz 1109 08:22 esa es la clave de ciudadanos ahora porque no es que nada entre dos aguas es que va a acabar

Voz 21 08:28 yo de una de una triple A va

Voz 1109 08:32 pues ahí está ahí están si dale que te pego subidos al caballo subidos a los toros subidos a Covadonga

Voz 1252 08:39 en lo que haga falta saber si si mañana pueden subirse a otro caballo tranquilamente incluso alguno de Troya sea ya no te preocupes en absoluto que haya son veleta es auténtica

Voz 3 08:51 tú dibujan a la izquierda en cambio montaba en el coche de Pedro Sánchez bueno se queda pequeño dice luego el coche se convierte como si fuera James Bond una especie de coche que vuela Lemos a Pablo Iglesias diciendo una cosa de la que hablaremos mucho seguramente después dice Pablo Iglesias una de las viñetas veo las carteras de Defensa de Exteriores de interior veo al CIS para mí de esas negociaciones no hablamos todavía mucho

Voz 1109 09:17 bueno por eso está en el avión fíjate que Pedro Sánchez

Voz 5 09:22 subió a un coche para para recorrer España le metió kilómetros cuando la en

Voz 19 09:27 el se yo les saque eh

Voz 5 09:31 sí reconozco que le daba ya por perdido para la política y todos contra un aparato de partido

Voz 1109 09:38 después de perder unas elecciones y pues mira chico las bases estaban allí calentó las bases recuperó la moción de censura yo te juro que no la veía viable dada la heterogeneidad de los que la podían apoyar hay está de presidente Sagarra el Boletín Oficial

Voz 5 09:58 al Paca Boletín Oficial Payá

Voz 1109 10:01 hay hay está mientras los demás se confunden entre banderas pues el adopta una actitud alguna actitud presidencialista sería más parecido fíjate yo me parece ser la de Suárez

Voz 1252 10:15 el mismo político pragmatismo buenos modales

Voz 5 10:22 yo creo que es Suárez realmente se enfrentaba a un extremismo

Voz 19 10:27 increíblemente

Voz 5 10:29 potencialmente explosivo literalmente metafóricamente porque realmente había mucha violencia esa época Suárez hacia mucho trabajo de suavizó Izar suavizar no sólo Sánchez también lo hace un esfuerzo importantísimo perdona ley Santiago Carrillo por ejemplo también

Voz 1109 10:46 sí bueno pero hablábamos ahora esto blanco tal involución

Voz 5 10:49 hablábamos de Suárez lo vascas Sánchez me ha gustado ha decidido hacer un debate con una cadena privada sólo porque va a estar además de los cuatro partidos principales

Voz 1109 11:00 hombre claro lo que más le interesa claro

Voz 5 11:03 la política es una jugada política completamente porque al final el sabe que delante de Vox el resto se ven la dieta compitiendo con Vox queda como el moderado pero aquella cría hacer una reflexión porque no sé hasta qué punto estamos todos instrumentalizando Bosch porque hay mucha gente que Vox le es muy útil pero es que en el fondo no sé si estamos alimentando la bestia todos quedamos bien al lado de Vox Vox yo algo que siempre sorprende mucho por ejemplo los debates de TV3 Vox fue de los primeros invitados a TV3 porque te tres le encanta traer a este tipo de de derecha extrema española porque por comparación queda muy bien el el el otro y el resto de modo de tertulianos no creo que es muy peligroso

Voz 1109 11:47 todos somos responsables de hacerle el juego gorda dos tú sabes desde Cataluña desde Cataluña yo no he visto nunca tantas banderas como en las décadas y luego los balcones bandera llama bandera frontera llama frontera ejército llama ejército es es una ley de la física es una ley de la historia es una ley de la geografía completamente de acuerdo en el momento que haces un empacho de bandera mira yo recuerdo la célebre jornada vergonzosa del Parlamento de Cataluña cuando una señora muy respetable agarra quitó la bandera española la presidenta del Parlamento en vez de mandar a los sugiere es que la red pusieran en su sitio dijo aquello de señora señora alta como suplicando le la bandera no se repuso en aquel momento dije bueno han sembrado banderas de España con este gesto a miles sabes entonces pues mira Vox en cierta medida es hijo y reacción de una acción Ensino contrario cumpliendo las leyes de la esto de acuerdo

Voz 5 13:03 mucha gente de Madrid te estoy escuchando que te tres creo esta visión general parte de razón lo que pasa que es curioso porque cuando se pregunta a nivel decís al votante tanto real como potencial de Vox el tema que más preocupa al votante de Vox es la inmigración no es la independencia de Cataluña Cataluña queda

Voz 1109 13:21 por eso se va a Covadonga porque los inmigrantes entran por Covadonga todo tienes no lo sé

Voz 5 13:27 pero quiero que no te estoy dando la razón a la ley hay más factores si el factor inmigración está siendo un muy tienen mucho peso en el tema Vox el factor de el debate de género tiene mucho peso en Vox entonces hay multi factores aquí

Voz 1109 13:42 pero hay un elemento de arrastre de la botella sabes el arrastre la botella es que por muchos inmigrantes que hayan ciertamente que no son tantos como se dice ni mucho menos dada la caída de la población española porque hace poco éramos cincuenta millones y ahora somos cuarenta y dentro de poco estaremos perdida

Voz 22 13:59 no población como Rusia Japón pero bueno todo es bueno para el

Voz 1109 14:03 convento el otro día decían creo Santiago el de Vox que había que pensar en desmontar el sistema público de pensiones bueno hay cabe todo es decir es un cajón desastre

Voz 3 14:17 sí sí pero en todos los males pero hay no

Voz 1109 14:20 más tira ese de la bandera en dentro de poco

Voz 3 14:22 hemos de derechas en todo el mundo al final se aferran al tema de la inmigración porque es el que más vende no sé si me da a quién

Voz 5 14:28 problema de nuevo ahora diciendo que quiere construir ciudades

Voz 3 14:30 varió para de Guantánamo por decirlo claramente

Voz 1109 14:33 pero ahora para mí sobre todo en aquellos países que no tienen problemas vamos a decir fronterizos cuando el problema fronterizo es el enemigo exterior ahora el enemigo exterior para algunos es la inmigración pero fundamentalmente lo que más tensión ha causado después del golpe de Tejero que fue rápido pero es que esto ha sido una rebelión a cama o como sea vamos a ver un movimiento a cámara lenta que ha saturado a toda la sociedad yo no sé la saturación que ahora en Cataluña pero en el resto de España Chico es que no se respiraba pensando que otra vez íbamos a estar en guerra que otra vez los tanques a la calle

Voz 5 15:12 no pues te te dirá lo mismo que te he dicho con Vox el conflicto con Cataluña ha sido muy útil a mucha gente desde hace más de veinte años antes del proceso antes del Estatut sacar muchas empezando por Jordi Pujol completamente de acuerdo completamente de acuerdo desde los dos bandos pero es que parece que surge de la nada primero hay el tensión no no no no cambio la tensión de la que todo el mundo estaba viviendo de todo el mundo estaba alimentando repito medios de comunicación tenemos este debate de Piqué lo ha habido con el trasvase del Ebro lo hubo con la prohibición de los toros la vida con cualquier

Voz 15 15:53 absolutamente debate más absurdo de todo acaba

Voz 5 15:55 va decayendo en en Cataluña contra España y esto era portada vende periódicos toda vamos

Voz 1109 16:02 no no me fieles a todos los españoles en la caverna AIS estoy hablando de media perdóname hay una cadena que vive de eso sí hay la mayor parte de la población no comulga con eso y además hablar de Cataluña todo hablar de Cataluña con un solo ser como si fuera un ente cuando Cataluña son los catalanes uno es hijo de madre completa

Voz 5 16:25 cuenta lo que vota completamente de acuerdo te hablo al nivel del debate simbólico porque el nivel debate simbólico cuando el PP criticaba futuro no hablaba de Pujol a él el que estaba la tribuna hablaba de Pujol la gente cuando llevas con el con el micro preguntar era Cataluña para

Voz 1109 16:43 nos ya pero estáis poniendo no serios no priístas que yo que yo te contaré la madre y somos irresponsables

Voz 5 16:52 no sé si acaso yo creo que es lo que más esto al

Voz 1109 16:54 ese es el PP sinceramente si es que estaba dentro

Voz 4 16:58 pero aparte de es como el primero

Voz 1109 17:01 candidato voy en fin Felipe González dijo una vez que el mayor mérito de Fraga

Voz 21 17:07 era haber metido a todas la caverna dentro de las urnas que votara a Urtaran un partido es decir que no fueran extraparlamentario

Voz 1252 17:16 sí pero eso son residuos José María el fenómeno Vox yo creo que es un fenómeno nuevo que hay que contemplarla de analizarlo de otra manera eh bueno hay residuos del franquismo lógicamente pero vamos residuo

Voz 5 17:29 de votantes relativamente joven pero se sirvió

Voz 1109 17:32 SER residuos o alevines quiero decir que es que se descubren de nuevo porque eso emerge por generaciones de la patria de la como yo

Voz 3 17:43 yo soy Rubén Amón en El País no quiere Pablo Casado exhumar los restos de José María Aznar los asumen como propios si al final es una vuelta a lo mismo oye debería apoyarse

Voz 4 17:52 con Vox por cierto un comentario muy rápido sobre

Voz 3 17:55 esta campaña de Falcon viajes porque al final yo creo que los los líderes políticos también intentan usar el humor en beneficio propio y cuando lo hacen acaban haciéndolo mal habitualmente

Voz 1109 18:04 claro porque no lo tiene Javier

Voz 20 18:07 sí es que

Voz 1252 18:09 es decir que para tener humor aunque suena un poco pretencioso hay que tener un poco

Voz 3 18:12 de inteligencia ya sabes que además el PSOE va a recurrir a la Junta Electoral Central esa campaña porque dice que hace un uso intolerable en uno de los mes de la imagen de las hijas del presidente Pedro Sánchez que son menores de edad que están con los padres en una playa de Ibiza no sé a quién se lo han ocurrido estas tonterías no pero alguien tendría que pedir responsabilidades también dentro del partido me saludar un momento nuestro corresponsal en Roma que es Joan Solés que hemos escuchado ahora mismo está fuera Joan buenos días

Voz 0946 18:37 buenos días Javier

Voz 20 18:39 allí todo bien

Voz 3 18:41 pero espero con amenaza de lluvia creo que estás muy bien acompañado porque queríamos hablar contigo un poco de política hay Periodismo es un tema en este caso además visto desde Roma muy controvertido tienes a tu lado a una persona con la que queríamos charlar un momento seguramente por su nombre los oyentes no sabrán quiénes Antonello chapa tú pero acaba de publicar un libro que es Berlusconi Gandia te digo los oyentes no sabrán quiénes pero sí habrán visto su trabajo seguramente no

Voz 0946 19:08 seguro seguro porque Antonello Zappadu es un profesional de la prensa que durante años ha documentado las construcciones de dudosa legalidad en la inmensa finca Certosa del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi en Cerdeña o la presunta apropiación de restos arqueológicos fenicios todo ello cubierto con el secreto de Estado que decretó su Gobierno además ha documentado el desfile de joven citas al aire libre levantando pasiones y algo más en algunos señores sobre el tres el tres veces primer ministro italiano Silvio Berlusconi se han hecho películas obras de teatro se han escrito crónicas sean han dibujado tiras cómicas memorables de algunos colegas periodistas de humoristas geniales y se han publicado más de trescientos libros el último es Berlusconi Berlusconi divertidísimo para no llorar la visión desde la óptica de Antonio chapado que acumuló más de ochenta mil imágenes del particular mundo de Berlusconi que por ello ha acumulado también querellas procesos judiciales amenazas persecuciones y aquí en la fiscalía italiana prohibió la difusión de aquellos desnudos entre otros el pito empinado de todo un primer ministro no italiano y checo para más señas prohibidas aquellas fotografías en Italia ahí estaba otro monstruo de la prensa que consiguió una exclusiva para el diario El País que se difundió en todo el mundo Miguel Mora hoy director de la revista contesta

Voz 3 20:36 de hecho Miguel Mora este también en Radio Madrid era corresponsal de El País en Roma en aquellos años es director como dices de la revista digital contexto cómo estás Miguel buenos días hola muy bien vosotros qué tal muy bien durante años fuiste corresponsal de El País en la capital italiana tuviste más de un encontronazo con Berlusconi incluido ahora nos contarás esas famosas fotografías de Vila Certosa cuando las viste por primera vez

Voz 4 20:58 pues las de Bieber cuando menos mandó Antoni lo May lo por Skype me acuerdo que hablamos de que tenía las fotos me acuerdo de que Berlusconi prohibió que esas fotos de prohibir se publicaran en Italia Il Antonello yo hablamos no recuerdo bien las circunstancias pero nos pusimos en contacto oí entonces miras fotos había muchísimas era una colección larguísima de fotos no sólo de la casa hay de los desnudos que ha contado Joan Solés sino también de los aviones de Estado cargando a docenas de mujeres jóvenes que iban a las fiestas del del Cavaliere no del ex Cavaliere ya porque luego le quitaron el cargo bueno era un momento digamos de en fin la mezcla completa de lo privado y lo público en Italia no mira a la casa de Berlusconi pero también a una residencia oficial de Estado no irlandés era era realmente impresionante como él mezclaba lo público y lo privado como los aviones utilizaba veces aviones del Estado italiano pero a veces aviones de Mediaset también para trasladar a las a las chicas bueno yo creo que Antonello tuvo la la gran la gran visión de de saber que allí se estaban produciendo hechos que podían parecer privados pero que eran de gran relevancia política no insulso fotos y de hecho demostraron pues que Berlusconi utilizaba

Voz 24 22:32 a sus sus su cargo su cargo

Voz 4 22:36 público para hacer relaciones públicas para una manera de una manera un poquito peculiar no que aunque sin consecuencias también eh sin consecuencias bueno acá acabado juzgado y condenado por abuso de menores por prostitución de menores mejor dicho entonces sí ha tenido consecuencias que ha tenido consecuencias aquello no es ha sido una La una larga historia judicial pero ha acabado acabó condenado por eso todavía queda un juicio del caso Ruby no de aquella chica marroquí que era menor de edad y en el que ha habido además una muerte muy sospechosa no de una de las testigos clave una una modelo tunecina que se llama inmanejable que murió hace un mes y medio no hace un poquito menos un mes el uno de marzo y a sustancias tan sospechosas que los médicos del hospital de Milán donde se murió no saben de que sea moto parecería que se ha muerto en de un envenenamiento de sustancias radioactivas

Voz 3 23:42 sin sin consecuencias políticas porque sigue

Voz 1109 23:45 ha sido hoy vas aspira Parlamento Europeo eso sí

Voz 4 23:48 sí desde luego no consecuencias políticas aquello aquello no tuvo ninguna no era era curioso ver cómo la Iglesia por ejemplo que era su aliada en aquel momento pues pasó completamente de puntillas por aquello no

Voz 3 23:59 que no se le perdona por ser como el macho italiano pues he visto sí es bueno

Voz 4 24:03 generaba votos no porque era como él decía que él era la tripa de los italianos no que conocía las tripas de los italianos probablemente la verdad déjame corporal

Voz 3 24:12 allí no se escucha ese fotógrafo ese foto reportero Antonello chapa tuvo cómo estás Antonello buenos días buena ciudad todo hola cómo estás

Voz 1109 24:20 a gusto caro

Voz 4 24:22 va

Voz 3 24:23 claro vosotros tuvisteis que negociar aquellas fotografías yo no sé no sé si se habló mucho dinero o alumnas de contenido

Voz 23 24:29 he Antonello sí

Voz 4 24:32 si te preguntaba a los con la verdad que fue una negociación facilísimo porque además Antonello no ni siquiera pidió mucho dinero por las fotos

Voz 25 24:41 no no verdad tiene razón Miguel yo quería yo tenía muchos problemas porque Berlusconi con un hombre poderoso puede pensar en un hombre que tienes todo la prensa italiana más o menos prensa italiana no hasta por ciento de la sociedad que tiene o cuatrocientos te da que o participación y Sterne o diez de la familia de Berlusconi sólo matar con una lucha muy poderosa controló el crío un diario muy importante Estero El País era perfecto para esta historia

Voz 3 25:22 hubo hubo mucho debate interno Miguel en el país sobrevive y publicaron esas fotografías

Voz 4 25:26 bueno yo las mande a Madrid Si el debate me imagino que lo tuvieron ellos sabiendo los riesgos que asumían que el había prohibido las fotos en Italia hay no cabía descartar una demanda me imagino

Voz 5 25:37 pero pregunta cuando dices prohibió las las fotografías de Italia de Italia en sus medios

Voz 22 25:43 no no no no amenazó con

Voz 1109 25:46 llegar fue a un juez cuál fue al juez y consiguió

Voz 4 25:48 el juez dijera que que no se podían publicar fotos de la de esa casa no des de esa residencia en Italia el caso es que ya existía Internet entonces claro al publicarlas en en España e inmediatamente se publicará también en Italia aunque fuera de una manera indirecta como pantalla de lo que hace había publicado en El País no

Voz 3 26:07 claro aquí aquí el debate supongo que Antonello te habrás enfrentado al muchas veces donde está la barrera que separa a un fotoperiodista de un paparazzo tú ahora publicas os os presento Berlusconi Gandia relata la historia de esta villa en Cerdeña hay tu experiencia durante aquellos años cuéntanos un poco lo primero como conseguís te esas fotografías

Voz 25 26:26 estaba hablando de un periodo más largo eh yo la primera vez que tomados fotografía a Berlusconi no mantas cuatro cuando él llegó en Cerdeña

Voz 19 26:38 y después

Voz 25 26:41 esto lo fotografió oficiales e indie una una rueda de prensa siempre

Voz 19 26:47 Peñas no y después pero cuando yo estaba en Colombia sí

Voz 25 26:55 escuché la historia de la espalda Verónica Lario quisiera

Voz 19 26:59 que no era muy brava con el que trató

Voz 25 27:05 a una pública habló con un amigo

Voz 19 27:08 ver una muchacha lindar

Voz 25 27:11 y lo dice a Casto que eso casado contigo le gusto selló el periodo en Colombia y entonces Pasqua Pasqua el sábado de Pascua vados caminando Sentieri donde yo sabía que podía tomar fotografía muy tranquilo muy porque el sistema de seguridad de era bueno y fotografía Berlusconi con la mujer Manuela mano que andan caminando en el parque y nada contra Berlusconi con cinco chica con dos chica que está Massú la ardilla una les tocaba otra de tocaba la gallina a estas fotografió la publicó ese tema semanales o Jim

Voz 19 28:01 el director Pino muy valiente como el director

Voz 25 28:06 por lo

Voz 26 28:08 y Soma

Voz 25 28:12 tengo mucha muchos problemas con esta con el grupo editorial Rizzoli y está fotografía

Voz 5 28:20 pero lo más un ven un millón cuatrocientos mil copias

Voz 26 28:24 no está mal para un semanario

Voz 3 28:26 esa fotografía pero claro Berlusconi es un personaje con un poder inmenso yo recuerdo Miguel que en alguna rueda de prensa posterior el decía al país ese periódico que yo puedo comprar en cualquier momento algo así dice

Voz 4 28:36 no sí tuvimos un pequeño rifi rafe en una rueda de prensa porque a mí me tocó preguntarle porque los compañeros me dijeron bueno tú le tienes que preguntar por

Voz 24 28:44 por por las putas

Voz 4 28:47 y me tocó preguntarle eso que en una cumbre bilateral con Zapatero lo cual no fue agradable y recuerdo que tuvimos así una especie de intercambio a un poco agresivo el dijo que porque no no sabe anda un café amargo y yo le dije que por qué no con un poco de Belén de veneno y luego pues el responder a la pregunta diciendo que el jamás había pagado por sexo porque él era un conquistador era el primer ministro más duradero de la historia de Italia porque en fin era un tipo muy simpático aquello lo que en fin lo que escondía aquello era

Voz 20 29:22 digamos el el el verdadero

Voz 4 29:25 los todo un personaje que había tenido relaciones con la mafia con la con la Iglesia con con en fin con todo tipo de delincuentes que le rodeaban que le ayudaban a captar chicas jóvenes allá donde iba el el digamos el el magnate enloquecido por sus por su creación de las de las televisiones que que convertía a su casa en un plató de televisión en el que destilaba en las tazas las azafatas no yo recuerdo también que después de aquella rueda de prensa en Cerdeña con Zapatero Berlusconi lo que hizo fue invitar a Zapatero Ávila Chertoff ha entonces le metió en el helicóptero se lo llevó allí a tomar un café según se cuenta le enseñó lo en fin sus dominios Si lo que había allí Zapatero dijo bueno me gustaría quedarme pero no puedo porque canta Sonsoles en el coro esta noche y tengo que volver en cualquier excusa es buena para salir de allí corriendo a partir de allí pues a Berlusconi siempre se refería Zapatero como el que iba a los que prefería los coros a la diversión no como un como un hombre de orden pero en fin lo lo lo extraordinario historia es que aquello estaba más o menos en fin toleraba hasta que la mujer de Berlusconi no dijo que su marido estaba enfermo que era un enfermo porque lo único que quería era estaba rodeado de chicas jóvenes sino más jóvenes posible realmente ahí ah no no pasaba nada no bueno una parte lo ha explicado hoy es que dominaba el ochenta por ciento los medios de comunicación pero los demás la izquierda italiana nunca supo digamos utilizar eso a su favor no siempre bueno Berlusconi era la máquina de de ganar elecciones Si la izquierda no no encontraba la manera alguna

Voz 1109 31:07 día metido en la cárcel lo no no no imposible

Voz 4 31:10 eso sería imposible ya tiene muchos años además Ayad Alaui algún persona ni siquiera como Al Capone no no no él hará algún servicio social como lo hicieron nacer cuando le condenaron por lo de rugby no hay supongo que si si finalmente se le condena en el tercer a juicio de Rubi pues pues tampoco ir a la cárcel ahí lo lo que decía al principio que es importante saber es lo que ha pasado con esa amor con esa testigo clave de ese proceso no porque realmente suena va a asesinato ruso tiene toda toda la pinta pero habrá que ver cómo termina no todavía no se conocen las pruebas de la autopsia llevan un mes haciéndola osea que es una autopsia realmente impresionante de la red

Voz 3 31:49 ahora no Antonello tú dices que tienes ochenta mil fotografías más sí

Voz 25 31:54 eso sí todo en Colombia pero no una Akin Italia

Voz 3 31:57 porque aquí puedes tener fotografía Deep Berlusconi como la mía pues bueno pero los brotes en la nube a lo mejor no lo que se en el Google Ráez naciones quiero decir que mira mira

Voz 25 32:10 yo olfato ochenta las fotografías Berlusconi no era da periodista fotoperiodista Berlusconi ahora Ciprés se aísla a capitalista P piensa que que os El País Público una sola foto di Mirek Topolanek que en directo Polán es que

Voz 19 32:33 y en política

Voz 25 32:38 el minucioso a todo lo cargo político encargo partitivo del partido después de ocho meses de de las fotografía dato invenciones

Voz 3 32:47 se jubiló con una sola fotografía pero Topolanek en esa fotografía estaba con su mujer no estaba con además no no estaba con la mujer no lo estabas daba

Voz 19 32:55 desnudos con Il pipí era esto

Voz 20 33:01 estamos dando más detalles de los necesidad de formación

Voz 25 33:04 yo yo lo que quería hágalo público la público al

Voz 3 33:08 Easyjet descubre dice claramente solamente pixeles la cara no no prisioneros perdonadme Antonello al

Voz 1252 33:16 mejor también tiene cirugía plástica en el Pipita

Voz 25 33:18 dicho no no no no mentira mentira o no una una periodista una periodista de la República Checa no he diciendo apunto que Topolanek y quiere aportar ningún tribunal porque porque dice que esto era del periódico vamos vamos vamos a mostrar el pipí vamos de haberse la fotografía en mentira o puré de verdad

Voz 20 33:43 seguido que hagamos hablando de esto

Voz 3 33:46 habíamos yo creo quiero por Berlusconi Julio José María y al es hacer ejercicio de política ficción de trasladar esta situación a España yo no sé si claro es complicado saber porque es verdad que era un ex es un recinto presidencial pero es un ámbito privado Antonello saca las fotos subido a una colina por decirlo de alguna manera no lo caro hay interés informativo porque de hecho El País supongo que ese debate lo tuvo en su día Iggy decidió publicarlo

Voz 4 34:13 sí lo tuvimos claro el debate también de la privacidad de un primer ministro es es un debate también complicado no se puede informar sobre la vida privada del primer ministro se debe hacer y en qué circunstancias hay que hacerlo no ese debate también se tuvo

Voz 1252 34:26 el Rey por ejemplo claro

Voz 4 34:29 llegar exacto entonces bueno hubiera convenido que se supiera las andanzas de nuestro Rey por ejemplo antes de lo que se han sabido sube hubiera cambiado algo es la historia de este país pues a lo mejor si lo sabemos no entonces bueno es es ese debate siempre lo vamos a tener los periódicos y los periodistas yo creo que en fin no no soy un amante de la transparencia total pero sí soy un defensor de que la prensa debe vigilar al poder hasta

Voz 20 34:53 en sus andanzas menos menos es que hay una cosa mucho más grave es la mezcla

Voz 1109 35:00 vamos a ir obscena de lo público o lo privado lo particular la comunicación la judicatura es decir el manejo absolutamente de cara inmoral a la luz del día para corrupción no para vergüenza de los ciudadanos yo creo que muchos italianos han tenido que sentir mucha vergüenza de el presidente que han tenido el personaje pero es que además ha sido un personaje contase contagioso es letrado claro cuando ves a Berlusconi o el Berlusconi que hemos conocido este año estás viendo a estás viendo completaba Salvini estás viendo al al álbum puede porque detrás de todo eso sí siempre hay un desprecio a la ley desprecio a a la moral a la ética es el el gran eslogan el poder lo puede todo si no tiene ninguna barrera y luego lo que quiere luego el machismo

Voz 4 35:59 lo que que se desprendía de todo aquello no de ser un señor que era un sátiro hay un puntero pues que fuera el primer ministro de representar a ese país

Voz 3 36:08 el país se lo perdonara también y que el país se lo os lo aplaudía a veces

Voz 4 36:11 que Europa en que Europa se lo permitiera también porque recordemos que Europa no no movió un dedo con aquella historia no dijo nada nunca hasta que Berlusconi

Voz 1109 36:21 pues sí ha dicho la Iglesia

Voz 4 36:23 compartía con él porque en fin no pagar impuesto si los menores pues fondos características pero además de además de eso Europa hasta que Berlusconi no se negó a aplicar los principios de austeridad de Merkel no no lo no no movió un dedo para echarlo y lo he hecho forzó a marcharse solo porque no cumplió con los preceptos de la austeridad no entonces pusieron a Mario Monti impusieron a Mario Monti sin sin elecciones nada quitaron de media a Berlusconi pusieron a Mario Monti bueno es también un indicativo de que en Europa la corrupción la moral la ética lo que decía José María pues no ha sido tan importante como

Voz 1252 37:03 cogiendo económica cogiendo el hilo que de José María puede ocurrir que otros vendrán que votarán porque

Voz 4 37:10 eso que ese es el problema en Italia es que siempre parece que cava más hondo respecto al a lo que viene antes no recordemos que Berlusconi llegó al poder después de del proceso de Mary el talento Police que acabó con los partidos de la de la República con el Partido Socialista con la Democracia Cristiana idea de aquel aquella catarsis judicial en fin de que es lo que cimiento en por un lado también de persecución de la corrupción sanas surgió Berlusconi que ha marcado la política tiene la italiana durante veinte años después de la llegados Salvini no que es infinitamente peor no es eso te digo en el sentido de que Berlusconi nunca fue un tipo xenófobos nunca fue un tipo

Voz 20 37:53 iba a los suyos tenía tenía a sus veleidades ya es eso filo

Voz 3 37:59 el anhelo de esas ochenta mil fotografías las conservas no sé para pues alguna vez te encuentras con Berlusconi te amenaza o algo así

Voz 20 38:06 yo no no no no me absolutamente Mamma Mia no no Berlusconi no

Voz 25 38:14 creo creo que aquí o trabajando Cuní uno porque creo que existía una autocensura no era parte del grupo editorial italiano que que tengo miedo de Berlusconi que Berlusconi tiene más

Voz 19 38:28 el un poder editorial cometiese va a Miguel

Voz 25 38:33 la planta pero siento de la de Italia

Voz 19 38:36 Se trata clase editorial

Voz 25 38:43 séptima Ali diarios muy poderoso te dice no no no no no me bueno no no es bueno no se puede trabajar con

Voz 4 38:51 vale

Voz 25 38:52 estas situaciones ochenta mil fotografías pero mira ello tomamos fotografías también eran que con un motor fotográfico Eto'o se hablamos de secuencia fotográfica pero sí más o menos y sólo las fotografías

Voz 3 39:06 yo te reivindica es como fotoperiodista no como un paparazzi

Voz 25 39:08 absolutamente sí fotoperiodista o Il derecho fotógrafa Berlusconi publicar Berlusconi porque un político no tiene privatización privatizadas por qué

Voz 19 39:25 por qué

Voz 25 39:26 el pueblo la gente debe saber todo de él esta cosa no dicha yo me Barbara Berlusconi amor

Voz 3 39:33 Deferr contando que un político

Voz 25 39:36 lo público han que cuando dormían

Voz 3 39:41 bueno pero oye tiene también derecho al respeto

Voz 25 39:44 mi propia intimidad no recuerdo si el caso francés de de Holanda Holanda

Voz 5 39:51 sin hacer nada ilegal porque era mayor de edad dieran dos personas adultas lo sacó no había me dice claro que gobernó Francia durante años todo el mundo sabía que tiene un amante también pero bueno ahora estaba viendo en el caso de Hollande porque Hollande realmente no había ningún crimen a Francia esa pues consideró que eso era información pública necesaria en este caso ahí es más relativo lo que ese

Voz 4 40:15 valga también en el caso de la en el caso de Berlusconi es otra cosa importante es la

Voz 27 40:19 el riesgo de que fueran chantajeado o de que el pusieran en peligro a fines

Voz 4 40:27 la seguridad del Estado porque Hollande recordemos que se escapaba con la moto de la encuesta de perdón de la de la escolta de la escolta para ir a ver a su amante no es que a nadie le importaba que en fin lo de los amantes en Francia está completamente normalizado lo que lo que lo que sí lo que importaba era que el Dios escapaba de la escolta a la chica hay en ese rato pues no lo vigilaba nadie que en fin ya sabemos que hay algún tipo de de peligro no lo es el caso de Berlusconi todavía peor porque se arriesgaba a ser grabado en cualquier circunstancia extraña por los teléfonos móviles de las chicas de los que iban con él lo con lo cual con ellas y eso podría provocar una desgracia

Voz 1252 41:12 que no ya ocurridos hace que no haya ocurrir

Voz 4 41:14 que es una de las teorías con Donald Trump una de las

Voz 5 41:17 ya es es que Rusia tiene compra tiene material comprometido de que por eso que por eso no está actuando de forma fuerte contra Rusia no es una de las teorías del famoso hotel de Moscú a todo no

Voz 3 41:30 yo no sé si dado que de esta charla que hemos tenido no ha quedado un poquito Machi Lula debes

Voz 4 41:35 seguro que sí

Voz 3 41:37 hacer un poco un ejercicio de imaginación pensar si esto hubiera pasado en el año en el que estamos con con la revolución que tenemos en marcha la revolución feminista que tenemos en marcha Si Si la prensa también la sociedad habría reaccionado de una manera diferente yo creo

Voz 27 41:53 que si de de hecho desde luego que sí de hecho la única el único movimiento que hubo realmente

Voz 4 42:00 potente contra Berlusconi fue el las manifestaciones de mujeres que se organizaron por su cuenta fuera de los partidos políticos que que tomaron las calles de Roma entre otras ciudades protestando por el machismo del primer ministro fue el único signo de vida inteligente de de reacción política caso en fin lo personal es político sobre todo en este caso las mujeres fueron las que denunciaron realmente eso no es que sea

Voz 1109 42:26 Tico contrapoder

Voz 4 42:29 así y todo lo que no decían los medios lo que ocultaban los medios las mujeres lo pusieron de manifiesto que era sobre todo el el el machismo bestial que en el que había digamos fomente fundado su imperio Berlusconi porque recordemos que Berlusconi empieza con la televisión en un circuito privado de televisión que monta en en una urbanización que crean Milán en Milano Due hiera una cosa en la que las amas de casa se desnudaba no sea empezó así el imperio Berlusconi no Telecinco era sí desde etc pero es que es es digamos esa clasificación brutal de las mujeres que han que han hay hay documentales sobre eso de que se han hecho en Italia bastante buenos y realmente es un una brutalidad no viene bueno eso es otro de los

Voz 3 43:16 los que les mezclan con la Iglesia no el libro de Antonello Zappadu se llama os presento Berlusconi en Italia me imagino no lo Antonello

Voz 25 43:27 vamos a que España no

Voz 3 43:30 Antonello Zappadu tu foto periodista oye gracias por la conversación porque no es que no se haga usted hace pensar un abrazo y suerte con el libro ya nuestro corresponsal Joan Solés y por supuesto también a Miguel Mora ex corresponsal de El País gracias compañeros un abrazo

Voz 4 43:44 gracias a brazo quedaros

Voz 15 45:42 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 29 45:50 Jeanne B

Voz 30 46:09 el maniquí

Voz 7 46:17 Cristina Pardo buenos

Voz 3 46:18 qué tal muy buenos días y yo recuerdo en el libro que publica hasta hablabas mucho de las campañas electorales que habías cubierto te dieron mucho juego lo han hecho

Voz 0444 46:25 pues yo las campañas electorales siempre al menos pero reconozco que lo que está viviendo estos días Ése es difícilmente

Voz 20 46:31 superable bueno tales tiempo pues son capaces

Voz 7 46:36 hoy en el Diccionario de conceptos políticos hablamos de campañas raras

Voz 0444 46:40 y lo hacemos partiendo de una propuesta que ha hecho la candidata del PP a la Comunidad de Madrid Isabel Diaz Ayuso que ni ella misma sabía explicar del todo

Voz 31 46:47 concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar que se fue de manera que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa os solicitar plaza escolar

Voz 1252 46:59 permítame yo no quiero ser aguafiestas ni mucho menos pero en caso de que se produzca cualquier problema las ayudas se devuelve no como es

Voz 32 47:07 hombre no lo hemos estoy todavía pero la idea sería evidentemente

Voz 7 47:10 después ya no lo he pensado

Voz 32 47:12 pero yo creo que

Voz 3 47:15 no lo tengo claro yo creo que no hay que olvidar pronto yo creo que no es lo más lógico que he dicho

Voz 0444 47:20 estos días de precampaña han estado plagados de cosas raras por ejemplo la famosa propuesta de Vox de que las personas honradas tengan armas

Voz 33 47:27 con el cenicero con un palo con el cuchillo de cocina con la licencia que les haya dado el estado son españoles asaltado su casa ve como amordazar a su familia como intentan violar a sus hijas

Voz 19 47:40 tiene derecho

Voz 0444 47:44 es una casi echa de menos las propuestas de antes las de toda la vida por ejemplo Jesús Gil y las viviendas gratis

Voz 34 47:52 la vivienda como necesidad del que no pueden tener vivienda Ali pagar ochenta mil para darle echará a tener vivienda Granada para conservar bien iba a ser del Ayuntamiento de Álvaro ahora vamos a hacer cinco mil en cuatro años bajo dicen que no hay suelo

Voz 0444 48:12 ahora bien sí

Voz 4 48:16 sí que es verdad eso sí sobra suelo

Voz 0444 48:18 también sobraron los imputados por corrupción urbanística los hay también que le pegan al cinismo ve la paja en ojo ajeno pero no la viga en el propio

Voz 7 48:26 me da asco la gente que hace que hace política así que dice siempre lo que lo que conviene a lo que arranca el aplauso

Voz 26 48:31 eso el aplauso fácil

Voz 0444 48:37 en época electoral es mejor no prometer mucho porque sino te puede pasar como a Albert Rivera

Voz 35 48:43 estaremos en la oposición no apoyaremos la Invest

Voz 3 48:46 dura

Voz 35 48:47 mire el proyecto de Sánchez líder señor Rajoy que no está aquí

Voz 7 48:49 pero como subir

Voz 3 48:51 pues si estuviera al final apoyo a los dos eso es

Voz 0444 48:53 a lo largo de nuestra historia reciente hemos visto técnicas innovadoras para pedir el voto por ejemplo recientemente con las cacas de tu hijo

Voz 36 49:01 que después de haber estado tres meses limpiando culo

Voz 7 49:04 sí cambiando pañales estoy más preparado

Voz 36 49:07 todo para ser un buen presidente que antes de hacerlo

Voz 0444 49:10 aunque sin duda la manera más chocante de pedir el voto es esta del popular Alfonso Rus en la campaña europea de Arias Cañete o algo

Voz 12 49:19 una paliza

Voz 0444 49:22 bueno Times Live

Voz 7 49:25 es es sin duda una buena técnica ISO

Voz 0444 49:27 María luego está eh pues Juanma Moreno que la última campaña Andalucía también hablaba con las vacas

Voz 7 49:37 pero el botón que se que el campo en época

Voz 0444 49:42 electoral viste mucho

Voz 7 49:45 aquí viendo este campo de alcachofas bueno a mí realmente me emoción

Voz 0444 49:53 bien en campaña

Voz 7 49:54 con lo que sea éste es Monago pidiendo el voto o lo que sea esto a mí me gusta camelo aquí la moda sí que me gusta lo indie o la fusión vuelta no a mí Camela

Voz 0444 50:07 las campañas raras también llama la atención la habitual resistencia de algunos dirigentes políticos hacer debates son noches en las que todo sea dicho predomina el mal humor

Voz 37 50:19 no

Voz 38 50:23 hay y permitir que la cuentos debatirán organizó la anterior

Voz 39 50:29 pues este es el cuarto cuánto han hecho sentados este es el único de acuerdo sigue tiempo para señor Aznar

Voz 38 50:37 qué le da permiso para seguir o no seguir al Señor no dormir no me da permiso sino que esto es una cosa para que la opinión extendida el próximo debate lo hacemos y tiene usted lo hacemos sentado en una butaca vacía Grameen a mi me da igual

Voz 7 51:01 ha empezado su intervención el señor Rodríguez Rubén Pérez Rubalcaba que consiguió Rodríguez Zapatero perdió el debate

Voz 37 51:11 no no no

Voz 7 51:17 porque el presidente del Gobierno sino Rajoy tiene que ser una persona decente y usted no

Voz 40 51:25 lo que no se puede recuperar uno de la afirmación Ruiz ruin mezquina ya señor Rajoy miserable que ha hecho usted vaya gol

Voz 0444 51:36 el momento cumbre también tendremos que tragar los los habituales vídeos electorales cada vez más estrambóticos Éste es de Teresa Rodríguez de Podemos en Andalucía

Voz 37 51:46 la última encuesta habla claramente en la provincia de que no hemos comprado con lo menos tres sí pero lo celebraron o acabamos con los caninos

Voz 0444 52:09 y no pueda bueno hoy voy a terminar con algo que a mí me parece genial los lapsus en campaña hay de todo y en todos los partidos desde no recordar por qué te tienen que Bogotá hasta olvidarte en nombre de todos los candidatos y en definitiva no saber dónde estás dónde vas

Voz 7 52:37 uno de las propuestas

Voz 41 52:38 va a ser la realización de un de la Casa de la Cultura ponerlo a realizar

Voz 7 52:48 realizar cómo era el centro de alto rendimiento

Voz 42 52:57 hoy precisamente después de de Bilbao vamos a ir a a Guipúzcoa vamos a visitar que he hecho

Voz 12 53:08 está diciendo que quiere un cambio quiera Pablo Iglesias a Pedro Iglesias en la calle a Pablo Casado como presidente del Gobierno el día veintiocho de abril me gracia no te puedo confunde con pero sería un error que no me lo podría permitir alcalde Alicante se llama

Voz 7 53:44 Cristina Pardo en buena Semana Santa

Voz 42 53:47 igualmente un beso

