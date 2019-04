A Vivir Que Son Dos Días (13/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1275 00:00 son las diez las nueve en Canarias primera parada en la Dirección General de Tráfico está en marcha la operación salida con motivo de las vacaciones de Semana Santa como se circula a esta hora Nerea Fernández buenos días

Voz 1 00:14 buenos días a esta hora todas las complicadas

Voz 2 00:16 en ese concentran en la Comunidad de Madrid donde estamos pendientes de un accidente en la A cinco en Navalcarnero que genera seis kilómetros de retención sentido Badajoz otro accidente en la bifurcación entre la M cuarenta y cinco y la M cincuenta en San Fernando de Henares provoca densidad circulatoria en esa m cincuenta ya ha obligado a cortar dos carriles de esa vía más dificultades en las salidas de la capital por la A uno a la altura del circuito del Jarama por la A tres en Rivas por la cinco en Móstoles y Las Rozas en la incorporación a la A seis desde la M50

Voz 1275 00:45 la operación salida en las carreteras y también en los aeropuertos no

Voz 3 00:48 vamos a acercar a Barajas donde sigue la huelga del personal

Voz 1275 00:51 que se encarga de los controles de seguridad y que ayer provocó largas colas allí está así a Valdés adelante

Voz 4 00:56 si a primera hora de la mañana del aeropuerto de Barajas amanecía con relativa normalidad a lo largo de las primeras horas los viajeros se han ido acumulando cada vez más en el control de seguridad en estos momentos ese flujo ha disminuido ya hay unos veinte minutos de espera aproximadamente sin embargo los viajeros no dispone de esta información porque las pantallas que suelen reflejar estos tiempos llevan desde ayer sin hacerlo los trabajadores de seguridad que cubren ese noventa por ciento de servicios mínimos advierten de que las aglomeraciones en mantendrán a lo largo del día también apuntan que aunque la jornada del domingo podría ser algo más tranquila el lunes espera que vuelvan a producirse colas como las de ayer

Voz 1275 01:39 y una cosa más antes del deporte el PSOE ha presentado dos denuncias ante la Junta Electoral Central y la Fiscalía de Menores por la campaña del Partido Popular Nuevas Generaciones en las que en la que utiliza la imagen de las hijas menores de edad el presidente del Gobierno las denuncias han sido presentadas por el secretario de Organización José Luis Ábalos uno de los escritos dice que puede suponer una intromisión en el derecho al honor de las menores subraya además que aunque el PP se ha desmarcado la tipografía y luego es el mismo

Voz 5 02:04 en el resto de la campaña ya así vamos con la

Voz 1275 02:06 acción del deporte Gonzalo Conejo buenos días buenos días parecen

Voz 0457 02:09 los cuatro partidos el más destacado a pesar de que Juan Varea el Betis el derbi sevillano nueve menos cuarto el Betis visita al Ramón Sánchez Pizjuán para verse la cara con su eterno rival a las seis y media Atlético Celta cuatro y cuarto Huesca Barcelona Ayala una española Alavés

es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora hay siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 1 04:53 lo que pasa

Voz 15 05:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 16 05:04 el el

Voz 17 05:20 sí sí sí mi de

Voz 18 06:22 hay eh prima un y mi

Voz 19 06:46 un

Voz 1113 06:55 en el tiempo que medió entre el final del franquismo y el inicio de la transición a la milicia vivió tiempos que tensaron la sociedad de los primeros años de la década de los años setenta un reducido grupo de militares demócratas agruparon en la clandestina UMD fuera suya un hermoso y arriesgada aventura determinó manos fueron detenidos condenados y expulsados del Ejército luego llegó el golpismo del 23F la supresión del servicio militar la polémica sobre la entrada de España en la OTAN conversamos con un hombre que vivió desde dentro todos esos avatares pagando con su carrera militar el deseo de un ejército demócrata se ha conseguido cuántos militares identifican con Bob

Voz 17 07:39 no

Voz 0874 07:50 en esto invitaciones esa primera pregunta que decía José cuántos militares se identifican con Vox

Voz 21 07:57 cuántos militares identifican con Vox yo creo que muy pocos los que se han apuntado como candidatos a alguien una de los llamó dinosaurios ellos ha sido llamado dinosaurios pero tienen todo el derecho del mundo eh

Voz 0874 08:11 pues no pueden hacer lo que quieran pero que ustedes hagan un ejercito demócrata creen que lo han conseguido

Voz 21 08:17 bueno yo creo que no tiene nada que ver el ejercito de hoy con el de entonces con el que queríamos nosotros nosotros ambos apostamos por a contarnos a esa organización precisamente para conseguir que el Ejército de entonces llevábamos formaba parte de lo que se llamaba del búnker pues no no impidiera una transición pacífica e la UMD no era golpista no pretendía hacer lo que hizo Portugal porque eran eran cosas países distintos allí no había vertebrado nada

Voz 20 08:54 nosotros pensamos que era la sociedad civil

Voz 21 08:57 la que debía hacer la transición pero sí va a encontrar como sabíamos y como así fue en definitiva con la oposición activa de el mando militar entonces el objetivo lo podemos el objetivo de o lo podemos resumir en una frase de José Fortes uno de sus principales líderes que era echar agua en la pólvora de los militares franquista

Voz 20 09:22 estas

Voz 21 09:25 han dicho al principio que esa aventura terminó mal terminó mal para unos cuantos pero usted pero sí por ejemplo

Voz 22 09:32 GG

Voz 21 09:33 pero pero ojo porque se consiguió por lo menos así me lo reconoció después de dejar la presidencia y el propio presidente Adolfo Suárez que se creara un sentimiento de inseguridad al principio sobre todo porque no sabían si éramos diez veinte cien doscientos trescientos no lo es

Voz 20 09:57 había entonces ese sentimiento generación de IMS

Voz 21 10:01 seguridad fue lo que ayudó en cierta medida Adolfo Suárez a iniciar llevar a buen término la transición política él me lo agradeció

Voz 0874 10:12 el iba a decir todo esto además arrancó en sabemos que arranca de su hermano Guillermo pero el precio que esto ha tenido que pagar ha sido muy alto ha sido el precio de su carrera se arrepiente de haberlo hecho

Voz 21 10:22 en absoluto lo volvería a hacer más conciso no puedo ser

Voz 0874 10:28 desde luego estamos charlando con Fernando Rey que exteniente coronel retirado también periodista nos acompaña José Martí Gómez también como esas José buenos días buenos días

Voz 1113 10:38 la sociedad civil y los partidos políticos entonces todavía en la clandestinidad no le hicieron mucho caso

Voz 20 10:45 sí era clandestinidad Nos hicieron caso y después apoyo moral a pero sí de todo o no y libertad para lo en libertad desde para los militares demócratas pero luego yo el pacto el Pacto por las facturas y entonces pretendieron los gobiernos dentro

Voz 0874 11:02 onces tanto soy

Voz 20 11:04 cómo del PP e hundir a la UMD en un pozo de silencio y lo consiguieron luego bueno pues si actuamos hicimos cosas más tarde nosotros nos dice volvimos en el setenta y siete para no servir de coartada a otras organizaciones fascistas militares que existían ir a mayores sería mayoritarias para no servir de coartada pero luego pasó el tiempo más no pasó mucho lo XXXV años

Voz 0874 11:34 entonces el Gobierno

Voz 20 11:35 he oído un escrito del Consejo de Ministros reconociendo la labor de la UMD la mayoría abono y luego unas medallas las medallas israelí la mayoría estábamos muertos os retirados pero hombre tardaron pero nunca es malo si la dicha es buena

Voz 1113 11:54 ustedes fundaron Novo y media en Barcelona hay fueron convocados por el comandante Julio Busquets con grandes medidas de seguridad en los grandes entre comillas porque yo que conocía Busquets Pimpinela Escarlata Noguera

Voz 21 12:08 no no era precisamente de julio al que siento

Voz 20 12:12 tenía entonces un gran cariño ya resienten ganan cariño respire ir respeto y admiración por lo que hizo lo primero tengo que puntualizar que yo no fui fundador de la buena idea que me encontré un poco después fue mi hermano si era su casa cuando tenía once hijos habían todos se juntaron doce doce militares dos de Madrid el restante de la zona de Cataluña aunque no eran todos catalanes y allí hicieron el ideario Se fundó una UMD que ahora se ha vuelto a hablar poco es decir que la UMD era republicana la UMD no fue republicana monárquica bastante problemas teníamos consigue demócratas como por encima apuntó a otro

Voz 0874 13:00 claro se reunió en aquella casa con tantos hijos que cualquier asamblea pasaba casi inadvertida pero lo que pasa es que servicios de información militar sí que descubrió eso a organización detuvo a los principales cabecillas entre ellos estaba usted cuántos años Le callaron

Voz 20 13:14 cuatro lo que ocurre que como se había muerto General Franco ya ve a Juan Carlos a la jefatura del Gobierno se hizo una amnistía general para chorizos militares demócratas bueno para todo el mundo y entonces cumplido uno pero yo lo yo cumplí mi condena cuántos años uno uno en la cárcel uno en la prisión en las diferentes prisiones militares por supuesto expulsado del Ejército

Voz 0874 13:40 claro que se hablaba mucho de política en las prisiones militares

Voz 20 13:42 si la entre nosotros naturalmente que se hablaba de política caray hice hablaba todos los esto

Voz 0874 13:48 los que estaban allí eran de izquierdas todos los que estábamos

Voz 20 13:50 no éramos demócratas a mí también hubo una vez un estando en la prisión a través de una cinta grabada o el asunto un periodista italiano me preguntó si era marxista yo poco lo que he comentado antes le dije mire tengo tantos problemas siendo demócrata que si soy marxista o no ya lo decidiré luego porque con ser demócrata tenías bastantes problemas

Voz 1113 14:12 es uno de los militares de lo de mi de masoquista según me dijo el día el comandante Otero que asistió a la sesión del Congreso que promueve la amnistía excepto para ustedes

Voz 20 14:24 sí yo además he sido periodista soy periodista me pasa un poco como a por lo que me han contado es que si no me aburro de esta retirado de vez en cuando escribo algo les pasa

Voz 0874 14:35 eso te lo puedo asegurar

Voz 20 14:37 de esto hace ellos yo iba al Congreso con mucha frecuencia y en aquella ocasión fuimos y se aprobó una ley de amnistía descafeinada por qué pues porque hoy once años después de la del setenta y siete eh amnistía a gente con delitos de sangre de uno y otro bando y sin embargo excluyó a los militares de la UMD luego del ya digo once años después por presión de Alfonso Guerra con la oposición de Narcís Serra pues posición absoluta se aprobó una ley de amnistía pero digo descafeinada porque luego hubo tres que volvieron pero no les daban destino de ninguna clase ni siquiera había gente que iba forzosa un sitio entonces el Instituto Valero pedía destino no se lo dan sobre lo tanto tuvieron que pasar a la a la Reserva Transitoria a mí hubo un alto miembro de Ministerio de Defensa que yo le pregunté oye vuelo pero si vuelvo me vais a dar el mando claro que estaba nadie el mando de una unidad al mando de una bandera y me dijo no te van a dar ni la caja reclutas de Soria no tengo nada contra Soria pero en fin eso era una manera de la y entonces me pasé a la Reserva Transitoria como acabamos todos empujados hacia hacia eso

Voz 0874 15:55 claro lo que pasa es que esto yo creo que Adolfo Suárez lo ha dicho públicamente gracias a la OMS de la Transición fue lo que fue la UME le dio margen para hacer cosas

Voz 20 16:05 bueno eso al presidente me lo dijo ya después de dimitido que fue haberme a al periódico donde yo trabajaba era director adjunto de Diario dieciséis me dio un abrazo y me dijo gracias porque os debo algo gracias a la inseguridad que crea estéis me ayudase is yo creo que la UMD no fue motor de nada pero que ayudó pues indiscutiblemente y me siento muy orgulloso

Voz 0874 16:31 usted ha dicho en alguna ocasión que el rodillo del PP ir a algún que otro ministro del del PSOE ya hemos mencionado por lo menos a uno se negaron a sacar a la UE media de ese pozo de silencio no que estuvo durante décadas no que hasta dos mil nueve cuando llegó Rodríguez Zapatero no se reconoció su su labor e incluso entonces se levanta algunas ampollas no

Voz 20 16:51 efectivamente bueno a principio de todos fue Carlos Sanjuán diputado del PSOE que había sido el agua mide el que presentó una eh una proposición no de ley en la que se reconocían el rodillo del PP que entonces tenía mayoría absoluta creo que era el dos mil dos una cosa así pues me echo para atrás luego más tarde lo intentó Rafael Estrella también del sol pero no sólo dejaron ni presentaron por qué José Bono que por el otro lado amigo mío o portal le tengo con independencia de nuestras diferencias eh se elevó a presentarlo porque dijo que es que lo llegaron los jefes de Estado Mayor de dijeron nos ponemos de rodillas para pedirle que él no quería humillar a nadie bueno monturas a mi juicio hasta que si efectivamente el dos mil nueve para mí lo más importante fue que sea aprueba la proposición no de ley con a iniciativa de Izquierda Unida de Gaspar Llamazares concretamente entonces y con el apoyo del PSOE sea aprueba eso empuja bueno empuja relativamente al Gobierno hacer en un comunicado del Consejo de Ministros que se publica en el Boletín Oficial del Estado reconociendo la labor de la web desde luego me comentó a mí una persona de Defensa oye y se habla de dar unas medallas que yo dije aquí El a los nueve dije yo no a los nueve no porque entonces habrá gente que se sienta discriminada a los catorce procesados hombre no se le podía dar a todo el mundo porque no yo queremos clandestino habíamos ido clandestinos no llevábamos una ficha no yo ambos carné entonces así se hizo y se les dio a los catorce procesados la Medalla al Mérito Militar la Cruz al Mérito Militar con diseños

Voz 1113 18:36 en su opinión y a partir de lo que usted ha vivido interiormente en esos años la transición tuvo más luces Soma sombra

Voz 20 18:43 yo creo que tuvo bastantes más luces pero que también tuvo sombras e si a nosotros por lo menos a mí el año setenta y cinco setenta y seis dicen lo que va a pasar no me lo creo que Bardem elecciones libres que va a haber una Constitución que va a haber libertad para los partidos políticos que va la verdad es que no me lo creo se consiguió mucho se podía haber hecho de otra manera indiscutiblemente se podía haber hecho mejor qué duda cabe se podía haber hecho peor también pero tuvo más luces que sombras porque en la sensación de libertad de los años ochenta de los años ochenta yo siempre cuando voy a dar unas charlas a los colegios que a veces me invitan fueron concretamente en Asturias y en Aragón los grupos de la memoria histórica voy a un instituto a explicar todas estas cosas y me preguntan pues eso la libertad que había entonces el área ahora simplemente pongo un ejemplo yo en el año sesenta y nueve que iba con mi mujer recién casados desde hace cincuenta años ahora la de un pico nombre es un tornillo no o pico y una señora cerró su paraguas porque yo brindaba médium Paraguay y dijo que vergüenza en España a partir de los ochenta en cuestión de relaciones sexuales se ponían ciegos sea entonces los los alumnos Se ríen pero empiezan a entender que las cosas cambiaron profundamente ido solamente por esto es nuestro no es más que un ejemplo lo que por ejemplo el ministro de

Voz 1113 20:17 interior de hoy tiene más problemas con la Guardia Civil y la Policía cree la ministra de Defensa

Voz 20 20:22 pues es una pregunta un poco difícil eh yo creo que la ministra de Defensa tiene menos problemas porque el Ejército está en general bueno pues no sometido asumen que estaba a las órdenes del gobierno legítimamente elegido y luego el ministro del Interior es que claro que ha heredado todo eso que se llama a las cloacas del Estado de una manera que ahora ha surgido bastante sucia pero bastante elocuente y esa herencia el ministro Marlaska pues tiene dificultades para ponerla hará respecto a lo que volvió me han dicho antes de la Transición quería añadir una cosa eh la transición de acuerdo llega el PSOE al poder en el ochenta y dos bueno está el golpe había sido el golpeo el pacto con los golpistas que hubo un pacto con los hagamos líos con el Rey de mediador y entonces había cosas que no se podían desarrollada de la Constitución y no se desarrollan de acuerdo a lo compro como se dice ahora pero a partir del ochenta y seis pongamos que ya estábamos en la OTAN que ya estábamos en el Mercado Común que ya estábamos que ya no había la amenaza de los militares se podían haber desarrollado bastantes leyes e no se hizo por qué porque hubo un acomodo el poder los partidos el partido en el poder que entonces era el PSOE se acomodaron y la sociedad en cierta medida también gritamos poco teníamos que haber o más

Voz 0874 21:51 usted entre dieciséis en esa segunda vida como periodista denunció muchos intentos de golpes de Estado uno Juan ochenta era uno cada semana siempre la cafetería Galaxia

Voz 20 22:02 siempre siempre siempre he dicho que

Voz 0874 22:04 entonces mandaban más los periodistas siendo los empresarios ahora ocurre al revés

Voz 20 22:08 en mi periódico puedo garantizar que se que es una locura era una locura porque manta vamos mandaba en la redacción mandamos los periodistas que tampoco yo entiendo que los tiempos evoluciona que el que paga exige ir entiendo que no pueda ser eso pero también entiendo que entonces había un editor que luego tuve diferencias con él muy fuertes que era Juan Tomás de Salas que como también estaba loco apoyaba la redacción el director general sin embargo decía es es el piso de los locos tenemos que apoyarles porque son los que hacen el producto pero en el tema de los militares siempre actuaron con yo pude actuar con absoluta libertad y hubo veces que si les les transmitió oye que se está preparando tal golpe no se publicaba ose publicada después

Voz 21 22:59 entonces pues lo paraban y el jefe de la UCO de la involución en él

Voz 20 23:05 CSIT Santiago gastos que es este país muchísimas cosas pues procuraba porque el ministro fuese a comer que se les dije oye que estáis descubiertos no hagáis estupideces osea restaba mejor quince a veinte capitanes a su casa a su casa no banderas donde su mujer Le tiraba de la manga así iré decía Pepe y la letra del coche Pepe y el colegio de los niños y los árboles involución listas Se le pasaba no poco pero sería más

Voz 0874 23:34 más intentonas de las que nunca supimos no sí o sí

Voz 20 23:37 más hubo más o la brigada paracaidista de la División Acorazada

Voz 21 23:41 hubo el Lerma hubo la de la Coruña hubo Melilla hubo hubo no

Voz 20 23:47 hasta bien es cierto que algunos militares de la antigua buen me de no reorganizando luego MD pero hicimos una cosa que se llamó el grupo Sacconi a creamos diez o doce que teníamos amigos en todas las partes pasábamos información a los políticos o bien a través del PP o del PSOE o directamente a través del CSIC les pasábamos información de posibles golpes que estaban en marcha unas veces nos hicieron caso y otras no porque del 23F Nos faltó darle la fecha

Voz 1113 24:19 en una de dudó a democratizar el Ejército

Voz 20 24:23 vamos a ver yo voy a decir una cosa que no va a ser muy popular eh el ejército no tiene no es democrático en el sentido de que las decisiones se toman votando no tiene una jerarquía la cota XXXII se toma porque lo dice el jefe no porque se vote ya que eso de ejército democrático que sirvió indiscutiblemente sirvió yo era partidario entonces de no entrar en la OTAN pero oye pasa el tiempo si no puede cambiar de opinión pero no de convicción pero en todo caso sí porque se vio que existía otro mundo y los oficiales pues además se enriquecieron con el idioma con la tecnología las nuevas tecnologías Iker las nuevas formas de ver la vida yo tengo que felicitar a nuestras Fuerzas Armadas actuales y de unos años a esta parte porque según me consta su actuación en el extranjero ha sido brillante siempre en conexión con el pueblo al que iban más o menos a proteger jamás se hubo digamos violaciones que hiciera el amor eso sí pero por conquista no por abuso bueno eh no son noticias puedo estar equivocado

Voz 0874 25:36 usted también investigó los primeros pasos del GAL en el en el sur de Francia

Voz 20 25:41 en cuanto a acallado de todo lo que

Voz 0874 25:43 pues entonces

Voz 20 25:45 y lo que supe acabe contándolo prácticamente todo yo recuerdo que el suplemento aquel que hicimos el día dieciséis así mata el GAL el a la última página había como treinta nombres que ponían personas relacionadas no no no era acusatorio lograrlo podía con el GAL con la lucha del GAL de esas treinta personas pongamos que veintitantas

Voz 21 26:10 fueron luego o acusados o fueron como testigo a los Who

Voz 20 26:14 dice que hicieron posteriormente sobre el GAL yo del GAL una de las cosas que puedo contar más más que me parece más significativa es cuando el comandante te lo puedo contar el comandante cortina de del CSIC que estuvo procesado y absuelto por el 23F se presentó con un informe del Mosad lanas equipos los servicios secretos israelíes sobre cómo combatir a ETA en el informe se decía que había que combatir a ETA en su madriguera sea en el sur de Francia

Voz 0874 26:47 menudo me no si no

Voz 20 26:50 así lo explicaba además yo entonces Gutiérrez Mellado furgón dos generales a Suárez le miró y dijo que hacemos Illes di la respuesta de los militares fue estas cosas se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan Suárez no dio luz verde otra cosa es que la policía indujeron viajes y el Batallón Vasco Español casi la triple A pero no hubo luz verde de actos cargos de de gobierno con el GAL sí hubo hubo

Voz 0874 27:22 aquel echando la vista atrás ahora que lo pienso usted ha estado en dos profesiones digamos de alto riesgo carrera militar carrera periodística ahora no sé cuando contempla un poco la situación actual española cuál cree usted que es el peor peligro para este país

Voz 20 27:39 el paro

Voz 0874 27:40 mucho más viraje a la derecha de la población mucho más que el populismo

Voz 20 27:44 bueno si entramos en esa dinámica e es muy difícil porque ahora ya lo del bipartidismo se acabó hace cuatro cinco años y ahora sí ha salido la ultraderecha que estaban bajo el paraguas del del PP llegará ha salido Con con estos nuevos aspirantes al Congreso es que no quiero nombrarlos porque es que son muy listos hacen como dicen los americanos que hablen mal de mí pero que escriban bien mi nombre entonces dicen una barbaridad luego otra y luego otra Ical están atrayendo gente que antes votado al PP ya era pues han encontrado otros líderes estamos en una situación preocupante sí pero no excesivamente preocupante y sobre todo eh yo una vez escribe cuando decía Si hay muchos partidos el Parlamento serán caos yo escribí pues viva el caos porque yo como administrado quiero que mis administradores tengan que negociar que tengan que hablar que que no sea lo que yo digo sino cedo aquí para conseguir aquí negociar y eso es lo que van a tener que a ver si o no ahora las recetas de la llamada izquierda sí que son diferentes de las recetas de la derecha pero tiene recetas si tienen de recetas Se nota recetas para la sanidad recortar o no recetas para los derechos civiles la ley mordaza o no hay recetas para muchas cosas que son diferentes cuando dice yo no soy votante del PSOE porque no lo soy no pero cuando dicen es que es lo mismo no no las recetas son diferentes tenemos esperanzas tenemos esperanzas de que

Voz 1113 29:31 de que esto se encarriló una maldad sobre el ejercito como el de tierra parece que se ha democratizado bastante a la aviación también pero ese dicho de que la Marina va mucho por el mar pero poco a poco por el mundo es cierto

Voz 20 29:46 a los marinos siempre lo que han sido ha sido bastante elitistas pero elitistas porque lo da el cuerpo al Cuerpo General de la Armada lo da la vida que hacen y la tecnología y la y eso que van mucho porque mar pero no se trataba de democratizarse Se trata de respetar a la democracia como sistema eso desde mi punto de vista lo hacen indiscutiblemente Fernando Rey Lane teniente coronel e Hipercor

Voz 0874 30:14 esta muchas gracias esta conversación Fernando en el futuro

Voz 20 30:17 de nada de aquí os dejo y me voy a las cálidas arenas de Cabo de Gata donde se está francamente bien

Voz 0874 30:24 me parece muy bien pues buen fin de semana o lo que queda de fin de semana un abrazo gracias a vosotros hasta luego José

Voz 1113 30:30 adiós adiós

Voz 18 30:36 un

Voz 23 30:55 muy

Voz 7 36:11 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 24 36:15 claro que en hoy eh inerme que pongan vamos a ver en la seis

Voz 0874 37:00 don de radios hablado tanto de La Verdad de Murcia por ejemplo porque el Faro de Vigo o La Nueva España El Norte de Castilla y más que deberíamos hablar de esos grandes periódicos Íñigo Domínguez cómo estás buenos días

Voz 3 37:10 buenos días

Voz 0874 37:12 la pasada que tenía más si la entrevista con el ex director del mundo nos llevó más tiempo del previsto no pudimos hacer esto llega claro lo que tenemos encima de la mesa esto esto es un caudal de de recortes de portadas de enlaces de animales por supuesto no

Voz 3 37:25 no damos abasto no hay animales que no falte

Voz 0874 37:28 sí sí yo creo que tenemos que un programa solamente para esto o una extensión no podemos ir hasta las dos por ejemplo y hacer de doce a dos solamente esto tenemos un número de teléfono que es de whatsapp el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve allí unos pueden enviar enlaces Soto fotografías periódicos en los que ustedes encuentran algo de lo que los medios mainstream deberíamos estar hablando y no hablamos algo que no sagaz dejar o quedar en ridículo a nosotros que que esto es un poco el objetivo la gente piensa que es el contrario pero lo que tienes que nosotros queremos como ignorantes que es lo que realmente somos

Voz 5 38:02 soy muy bien muy bien

Voz 0874 38:05 empezamos con el comercio titular el titular clic Beit un poquito extra eh

Voz 3 38:09 sí es el único cartel y un hotel asturiano a favor de las mascotas nunca un perro Nos robó toallas serán conmigo

Voz 0874 38:16 mientras que pinchar hay que pinchar ahí claro que dice

Voz 3 38:19 sí hemos confirmado que nunca han pero les he robado toallas pero bueno lo lo que lo que dice este establecimiento de Villaviciosa es que ha hecho un cartel irónico dando la bienvenida a los dueños de perros compara la actitud de los animales con las de los clientes más in civilizados no entonces

Voz 0874 38:35 ya ya han colocado cartel por todo el hotel el cartel dice lo siguiente

Voz 3 38:38 dice los perros son bienvenidos a este hotel nunca tuvimos perros que fumaba en la cama quemando las sábanas non con perro Nos Roberto hayas opuso la televisión a todo volumen peleado con su compañera habitación nunca tuvimos perros borrachos que romper a los muebles por eso se su perro responde por usted usted

Voz 5 38:53 es bien Corpas dando al perro esto estaría en ponerlo en los hoteles de Magaluf por cierto el comercio otro clásico titular sacado de un estudio

Voz 0874 39:02 noticias dice buenas o malas para el turismo Astur

Voz 5 39:05 sí sí bueno es uno estos estudios que que bueno

Voz 3 39:09 pueden servir para cualquier cosa porque dice Asturias el mejor lugar del país para el turismo en dos mil cincuenta por el cambio clima

Voz 5 39:16 vaya imagen

Voz 3 39:17 vayan haciendo sus reservas para el dos mil cincuenta según un estudio augura que el Mediterráneo tendrá problemas de agua cifra en un catorce por ciento el descenso de visitantes extranjeros no bueno pues dice que entre dos mil cincuenta y uno y dos mil ochenta por ahí Asturias norte al inicio tendrán la mejor situación para acoger al turismo extranjero en verano mientras que el resto del país sólo obtiene la calificación de

Voz 5 39:40 aceptable no ya estoy viendo los claro

Voz 0874 39:42 desde la oficina de turismo asturianas disfrute del Apocalipsis en Asturias el mejor lugar hoy en Galicia el el Faro de Vigo ladrón con derechos de imagen eso sí

Voz 3 39:52 esto es muy buena muy buena es una es la mandado las

Voz 5 39:54 de que escucha esta es decir no pues el título

Voz 3 39:57 el ex atraca en el supermercado Puri cuelga la foto del sospechoso en el local le denuncia la denuncia perdón supermercado

Voz 30 40:07 el nombre ya es para para has

Voz 3 40:11 se ha quedado actriz entonces la historia bueno pues a esta mujer la atracan pero les da tiempo a tomar nota de la matrícula del vehículo como uno de los atracadores se quita el pasamontañas al salir

Voz 5 40:25 entonces la reconoce no entonces que haber esperado treinta segundos más no que sí había calor no sé si claro

Voz 3 40:32 que Puri ni corta ni perezosa se mete en Google y empieza a buscar al dice es muy curioso porque dice busco su foto en la red pero que que que no se como moscas a alguien en la total dice que encontrar una foto y la puso en el establecimiento que pasa pues que el tipo de la foto el presunto atracador funde allí la denunció por poner la foto Il exigió que la red mirada claro pero pero pero ahora atracador de verdad Se supone según ella sí pero claro el consideraba que estaba informando pero bueno leyendo El faro para ver cómo no deja mucho en suspense

Voz 0874 41:11 suspense también la fotografía que vemos en el este es el diario de avisos en Canarias claro la de la fotografía

Voz 5 41:18 es un tractor en una vaca muerta básicamente no

Voz 3 41:20 Samuel Montoro es un toro y además un señor toro en el titular dice bueno ya el suspense ya no los ir directamente siguen sin desvelar el misterio de como un toro acabó llegando a la costa de El Médano no se descarta que haya sido arrastrada por la corriente etcétera no y entonces bueno cuenta que El misterio este este todo lo que aparece allí pero al día siguiente a los buena los dos días el periódico en este caso se ha preocupado a resolver el enigma

Voz 5 41:49 sí cuidado y atención al al uso excelente

Voz 0874 41:51 de las comillas en un titular si el toro

Voz 3 41:54 toca apareció frente al Médano procede de uno de los barcos apetitosos

Voz 5 41:58 entre comillas uno de los barcos apesta

Voz 3 42:00 no

Voz 5 42:03 bueno pues bueno dice el Diario de Avisos

Voz 3 42:06 k fue arrojado con toda probabilidad desde uno de los barcos que transportan ganado desde Sudamérica a Europa que en Canarias son más conocidos como los barcos apetitosos dado que es un fétido olor incluso ha provocado que el Puerto de Las Palmas les haya prohibido recalar en

Voz 5 42:20 lo mismo de su transporte ganado en un barco se les cayó un toro pues sí pues no se tiraría son para ganarlo no

Voz 0874 42:28 si todos los coches se te cae un toro por la borda

Voz 5 42:31 no sé se tiraría entre ellos un poco perdió una pues perico se tú sabes que en los cruceros desde ya lo contábamos ahí hay un alto nivel de suicidios en los cruceros esto de digamos de placer bueno ya hemos tiene siguen donde no debe ser también no

Voz 3 42:45 es un cruzar una vez me lo pasé bomba viste la tele

Voz 0874 42:48 hace ya no es si el siguiente la pasan nuestro compañero y amigo Nico Castellano y la cosa también va de animales aunque nos ponemos poco escatológico de hecho creo que esté un sorteo sorteo mezclen alguna vez de Kepa no

Voz 3 43:03 sí sí lo me acuerdo hace ya un par de años así bueno ya no te llamó la atención porque es un sorteo en Canarias bueno vamos a ver primero una foto alguna vaca mirando a cámara muy buena Aravaca muy mona hay bastante en la inopia y esto explica la la noticia porque dice no hay ni mariposa

Voz 5 43:22 este es que este es el titular es que estuvieron tambor le daría el tambor le dice

Voz 3 43:28 ni mariposa ni maravilla Kagan en el Valsequillo me me me obliga en el sentido de ha pronunciado estas palabras soeces pero bueno es que es la tercera edición de la caca de la vaca

Voz 5 43:40 Bush fue SK plácida sentido del deber

Voz 3 43:44 si puedes verlo lleno de estas palabras bueno es que consiste este sorteo que ya alucinados cuando contamos a primera vez bueno pues que dividen el el el terreno en parcelas ya cada una tiene un número entonces llena el estadio cada uno tiene su número a ver si la vaca Kagan tú en tu número bingo poco raro no si digo lo lógico no se bueno pues la crónica de la jornada el treinta y uno de marzo bueno como acaba el sorteo bueno pues tuvo un final inesperado ya que ni mariposa primero ni maravilla después hicieron la caca que debía decidir la parcela ganadora después de más de tres horas tres imagínate Roger tuvo que sí el sorteo con bolas el que decidiera que Elvira Monzón la poseedora de la parcela diecisiete mil doscientos cuarenta y seis era la ganadora de los dos mil quinientos euros del premio bueno por por eso espero bien

Voz 5 44:42 en el bombo de los chinos pero bueno

Voz 3 44:45 dos mil quinientos euros pero vamos esto

Voz 5 44:48 el sistema fallo muy ingenioso pero no sale bueno claro que que hayan comido imagino seis tres ocho ocho a cinco cinco tres cuatro nueve que ser no me la que la gente nos está mandando estás

Voz 0874 44:58 historias Diario de Burgos dieciocho de febrero como hace ya casi un par de meses un accidente con grandes MR

Voz 3 45:05 pues sí el el titular es verdad dice El milagro del escapista no el milagro del escapista es una crónica muy larga es de un accidente entre Quintanilla del agua y Santa Inés en Burgos Ike pasa bueno pues que se cae un secado

Voz 30 45:22 con un coche a al aún

Voz 3 45:24 tal al río Arlanza iban a sacar el coche y no no hay nadie dentro entonces piensan que ese ahogado y tal que pasa bueno pues que mientras buscaba su cuerpo en el río el conductor pedían un van a cuatro kilómetros del lugar en el que chocó con un tractor destrozó su BMW

Voz 0874 45:42 lo que me gusta perdona el uso del verbo pedir el el el conductor pedían

Voz 3 45:46 pues sí pediría si no lo mejor es que pasó de agua porque luego te es la lacónica gracias a y entonces dice mientras buscaban su cuerpo por las tierras de labor el Real lanza al conductor entraba en el bar Paco de Quintanilla entonces aquí junto al supermercado Puri explosivas declaraciones dice Sara en Comillas fue cuando estaba aquí todo el jaleo del fútbol INI me enteré me pidió un botellín de agua le pregunté que si era frías o natural pago fue explica Restoy que es el del Paco de Quintanilla

Voz 5 46:18 si vas no es otra que la de Navarra

Voz 3 46:20 si no reparó que hubiera nada extraño en el joven bueno pues entró y salió resulta que era el del BMW destrozado

Voz 0874 46:25 ese es el milagro de la escapista

Voz 5 46:28 sí

Voz 0874 46:38 este titular del de Europa Sur diario de Algeciras día uno de abril que me en el en la cultura anglosajona es el día de los Santos Inocentes

Voz 5 46:46 sí pero yo creo que no

Voz 0874 46:49 no se corresponde con las esto va en serio así que yo creo que podíamos todos reclamar este plus mira mi

Voz 3 46:55 no no a Europa Sur de poner que luego bueno da mucho que hablar porque claro hay se alimenta

Voz 5 47:00 ah tópicos nefastos pero bueno dice

Voz 3 47:03 los empleados municipales de Algeciras cobrarán un plus de quinientos euros por no faltar al trabajo

Voz 5 47:09 este es vuestro sueldo que es no

Voz 3 47:12 es un complemento de productividad ligado al bajo absentismo laboral osea para hacer que me da gente deje de faltar al trabajo entonces pues es hay creo que es un cupo de días que si no te pasas pues te cobran para te pagan el plus pero si te pasas pues ya no lo cobras no entonces para que falte poco y bueno pues no es poco porque el plus tendrá un coste de trescientos cuarenta y siete mil quinientos euros en dos mil dieciocho

Voz 0874 47:36 parecido en dos mil diecinueve no quiero que la gente cobre su sueldo no llega a trabajar para justificarlo en Galicia una de esas historias que está muy bien descubrir en La Voz de Galicia firmada por Cristina Tavío

Voz 3 47:49 por si esto es del diecinueve de marzo dice el mar abastece de aceite de girasol la costa de Camariñas y vecinos de Haro recogieron cientos de botellas que llegan desde el domingo a las playas no y bueno pues es un artículo muy interesante porque es de un de una o sea que que que en algunas partes de la de la costa gallega pues es una tradición no lo de coger cosas que ya playa sí

Voz 0874 48:14 en términos periodísticos digamos esa vieja técnica de empezar la crónica con un entrecomillado de unas declaraciones en este caso son son brutales

Voz 3 48:21 sí son en gallego lo que dice es una una mujer dice primero les voy a Free unos filetes al perro y el gato sino bueno ya lo pruebo yo

Voz 5 48:29 una vecina solo

Voz 3 48:30 de sobre que se llevó cuarenta botellas de aceite de girasol buena dice de lo que parece aceite de girasol a casa por eso hace la prueba con el para el gato no y bueno entonces luego salió un artículo sobre sobre el arte de recoger cosas de las playas en Galicia y había una foto preciosa de de hace tiempo de dos mil seis de una mujer de en qué se lleva o no lleva encima de la cabeza acarrea una foto

Voz 5 48:58 que se funda una hecho

Voz 3 49:01 entonces el reportaje de La Voz de Galicia es lo que trae el mar en la Costa da Morte desde impresoras a bidones sospechosos

Voz 0874 49:09 los vecinos mantienen la tradición de los recolectores de cremas son puestos que llegan a la orilla el último episodio es el de las botellas de aceite de girasol en Camariñas

Voz 3 49:17 pues es esta mujer con la con la con la impresora esta pero tuits fotocopiadoras una impresora una empresa

Voz 0874 49:22 la lo puede pero la verdad es que no me extraña ya lo contó un día mira ahora que lo pienso también gallego Juan Tallón que la impresora es lo que más ganas te trate a arrojar al mar luces no pero poco toda la tinta que se consumen que siempre se gasta en el momento más más inoportuno esta frase que tú has leído que citan la voz no nos damos cuenta de la semana pasada pero ya verás cómo se van a poner alguno lo primero les voy a unos filetes al perro y al gato sino no se mueren ya los pruebo yo la mujer que ha dicho esto espero que no tenga cuenta en Twitter porque lo va a pasar mal en las próximas horas

Voz 5 49:53 en en Galicia Faro de Vigo veintidós de marzo

Voz 0874 49:56 piensa ahí sí esto es buenísima esto es una de las joyas

Voz 3 49:59 de esta semana

Voz 5 50:00 porque bueno el título ya lo dice todo a ver si lo digo siempre y me dice la eso es un viejo chiste sabes no lo lo de lo de él

Voz 3 50:11 Kamasutra posturas avanzadas como como cómo hacerlas sin reírse bueno pues esto es lo mismo como decir este titular siendo y se dice la Iglesia Grove ilustra con dos actores porno una hoja parroquial sobre el diálogo

Voz 0874 50:22 hay que decir a la fotografió las vamos a poner la fotografía en en Twitter la fotografía ya no se uno ve a esta pareja imaginan que quizás a lo mejor se dedican remotamente algo

Voz 3 50:37 bueno en fin bueno fuentes de la iglesia explican que se trata de un error sin ningún tipo de intencionalidad pues el sacerdote que se encargó de elaborar la hoja parroquial cogió una foto de Internet sin conocer la identidad de las personas

Voz 5 50:49 qué Force que foros frecuentar a este sacerdotes a equivocarse tontamente está fuerte

Voz 3 50:56 la crónica la foto puede verse a un hombre ya una mujer que no se miran así como un texto impreso en portugués y tal y que dice en los dos actuales es muy común ver discusiones bobas entre casados falta comprensión y diálogos saludables no entonces pues la cogí ahí bueno pues en fin entonces en la en la parroquia de San Martín y San Vicente de grave pues tuvieron esta esta sorpresa más de un millar de ejemplares imprimieron

Voz 5 51:22 luego también el qué

Voz 0874 51:23 detectara que esos dos individuos sus una actores porno también tendrá algo que explicar no

Voz 5 51:28 lo lo lo habrán entrevistado

Voz 3 51:30 si no está la entrevista pero bueno preguntas

Voz 5 51:33 esto también es de la Voz de Galicia por cierto Carlos Gil el día cuatro de abril esto es como un chiste no de iban francés

Voz 3 51:40 sí sí porque es lo que lo que gracioso es que en Galicia pues contamos siempre enteras increíble aún francés pero el caso es que acaba en Galicia francés entonces es un conductor francés que se pierde y acaba en Monforte

Voz 5 51:55 les dijeron usted tire eso sí que es pierdes pierdes

Voz 3 51:59 a kilómetros bueno acabo en el hospital después de que una patrulla la Guardia Civil lo encontrasen una carretera desconcertado es lo menos que puedes estar no raro es este francés sí sí bueno muy bueno pues dice día siguiente recibió el alta en el Hospital La Guardia Civil gestiona un alojamiento en Monforte porque al parecer no estaba en condiciones de conducir pero el hombre insistió tanto en marcha se que la acabaron buscando una grúa para que lo llevase a él y a su coche hasta

Voz 5 52:26 sí sí que sabe estaba por Milán

Voz 0874 52:29 no estoy por ahí siguiendo con lo que hablábamos de Murcia y las pistolas el la última vez que hicimos esta sección la la región donde donde más pistolas había después de Madrid te acuerdas

Voz 3 52:39 sí y entonces pues claro la verdad decidieron salir del tema como hay que hacer es bueno porque pues bueno entonces hice un reportaje que hice agentes y militares jubilados colocan a Murcia a la cabeza en licencias de pistolas la Guardia Civil sólo concede el permiso de armas cortas del tipo B a civiles que acrediten que su vida corre peligro

Voz 0874 52:57 lo que pasa es que eso nos hace pensar que mucha gente Murcia corre peligro esto cómo se justifica un poco el certificado de no sé

Voz 5 53:05 a quién te da quién

Voz 0874 53:08 censo de gente que corre peligro y no se refiere