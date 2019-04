A Vivir Que Son Dos Días (13/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0874 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1491 00:07 está en marcha la operación salida con motivo de la Semana Santa hace una hora ya se registraban las primeras complicaciones especialmente en las salidas de Madrid como están las cosas Nerea Fernández adelante

Voz 1915 00:16 buenos días a esta hora estamos pendientes de dos accidentes uno en la A dos en San Fernando de Henares dirección Zaragoza y el otro en la A cinco en Navalcarnero qué tipo culta circulación sentido Badajoz otro accidente en la bifurcación entre la M cuarenta y cinco y la M cincuenta en San Fernando de Henares provoca densidad circulatoria en esa m cincuenta y ha obligado a cortar dos carriles de esa vía además tráfico intenso en prácticamente todas las salidas de Madrid por la A uno en el entorno del circuito del Jarama por la A tres en Rivas en Villarejo de Salvanés Fuentidueña de Tajo en Las Rozas en la incorporación a la seis desde la M cincuenta y cinco en Casarrubios del Monte ya en la provincia de Toledo además de Ciudad Real congestionada la A cuatro a la altura de Manzanares dirección Córdoba y en Valladolid complicaciones en la A6 en Ataquines la avería de un vehículo pesado ha obligado a cerrar el arcén ya estrechar el carril derecho sentido A Coruña

Voz 1491 01:08 más asuntos los sesenta y cuatro migrantes rescatados en el Mediterráneo por el barco alemán Alan Kurdi tienen previsto desembarcar en Malta en las próximas horas lo ha anunciado el primer ministro maltés tras el acuerdo de cuatro países de la Unión Europea para su reubicación recordamos Irene Dorta que los migrantes han estado diez días en alta mar esperando que les dieran puerto seguro exactamente la situación del barco va a ser insostenible después de diez días navegando esta mañana el primer ministro maltés Joseph Moscardó confirmaban su cuenta de Twitter que los migrantes desembarcarán en el puerto de la isla serán red distribuidos entre Alemania Francia Portugal y Luxemburgo gracias a la coordinación de la Unión Europea ninguno permanecerá por tanto en Malta que según escribía al primer ministro no puede asumir esta carga además en un comunicado del Gobierno maltés ha lamentado la excesiva responsabilidad que sigue obligada a asumir en estos casos recordamos que Italia había negado el desembarco de la Alan Kurdi la semana pasada y finalmente será hoy cuando los sesenta y cuatro migrantes podrán pisar tierra

Voz 1704 02:04 el presidente de Estados Unidos Donald Trump

Voz 1491 02:06 dio la posibilidad de enviar a migrantes sin papeles que estén detenidos a las llamadas ciudades Santuario localidades en las que no se les persigue por su situación irregular además la Casa Blanca va a permitir que cerca de dos mil setecientos niños de países de Centroamérica se reúnan con sus padres que residen legalmente en Estados Unidos Info

Voz 0706 02:22 arma Carlos Sevilla el Gobierno estadounidense toma esta decisión después de una sentencia judicial que tumba la suspensión del programa que hacía posibles estos reencuentros ordenada por la administración Trump hace dos años este programa que comenzó en dos mil catorce permitía a los padres que viven legalmente en los Estados Unidos solicitar el estatus de refugiado para sus hijos residentes en Guatemala El Salvador y Honduras Por otro lado trampa ha reiterado esta madrugada que se plantea enviar a los migrantes detenidos en la frontera a las llamadas ciudades Santuario localidades que no destinan recursos a la persecución de los sin papeles que generalmente están gobernadas por dirigentes demócratas

Voz 1491 02:55 nos vamos ya con la información del deporte Gonzalo Conejo buenos días

Voz 0622 02:57 buenos días para hoy tenemos cuatro partidos el más destacado a pesar de que juegan Barça y Athletic es el derbi sevillano las nueve menos cuarto el Betis visita al Ramón Sánchez Pizjuán para verse las caras con su eterno rival ambos en la lucha por Europa además como decía también juega el Barcelona a las cuatro menos cuarto los de Valverde visitan El Alcoraz con muchas bajas no han viajado ni Messi Busquets Piqué Suárez Sergi Roberto ni Rakitic y dos horas más tarde el Atlético recibe al Celta con tan sólo catorce jugadores de la primera plantilla disponibles ya la una el partido que abre esta jornada de sábado español árabes

Voz 1491 03:26 es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora y siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 0874 03:31 sí

Voz 8 05:58 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 9 06:01 no no no no

Voz 10 06:04 cómo no

Voz 11 06:15 Ciudadanos os digo una cosa eh estén lema no

Voz 1704 06:19 lo vais a quitar de la cabeza

Voz 11 06:21 vais a estar en casa en la ducha con el vamos ciudad

Voz 2 06:25 a vivir que son dos días Javier del Pino y en eso tiene razón ciudadanos asilo

Voz 0874 06:55 el último de reconocer su lema de campaña lo ha hecho con esta emoción que nos pone a todos los pelos de punta bueno bueno una alegría tremenda

Voz 12 07:01 esta ciudad

Voz 1860 07:02 a lo que le daba yo creo que esto tema imaginero vosotros como sufragó esto eh bueno ve el lema el lema quizá más alta el lema dice venga vamos vamos vamos

Voz 1704 07:13 que está Garay dos en la reunión creativa y uno viejo lo vamos a tomar unas cañas ella jugamos fue tapamos

Voz 0874 07:18 pero siempre los mismos de este programa sensores faltan asesor añade humor comediantes guionistas Pedro Aznar Llum Barrera tapiz Navarro estéis en Madrid los tres

Voz 1704 07:27 estamos estamos muy sí porque estamos en Mallorca son casi casi en Mallorca te diré envidia quince irradia el lema Éste es si le pones un nos delante es es mucho

Voz 13 07:37 mejor no estábamos Ciudadanos no vamos ciudadano

Voz 0874 07:39 yo creo que Rafa Nadal lo mejor dicho me lo han copiado me han copiado que te digo que no os pregunto por la campaña es el programa que vamos a hacer en A Coruña dieciocho de estar allí creo que hay albariño gratis para los asistentes bufé percebes gratis para los entonces teatro Colón y me parece que es gran

Voz 1704 07:57 muy eran dile a V español que gratis hasta el dieciocho de mayo a lo mejor ya supo llevar armas todas las armas la noche de España ha cambiado mucho España ya esto puede ser muy divertido el presentador a nosotros no

Voz 0874 08:13 dieciocho de mayo en el teatro Colón de A Coruña hacemos el programa vais Varios de vosotros no sé si vosotros concretamente pero bueno es encomiable decisiones todos vosotros a lo primero David Navarro director del Daily semanario de actualidad que ocupa medio folio en un minuto resumen de lo que ha pasado esto siete días

Voz 1860 08:29 pues en el ámbito político sigue la encuesta todo estaba en campaña bueno todo no sé porque presidente Sánchez no sabemos están campaña OSE la montado ha metido dentro porque no se le dice que si va a un debate que esté Vox sino nueva voz dice que va sino va nadie sólo ello Rivera que no paran de salir hacer vídeo y meter la pata cada dos por tres uno sólo esta semana Casado que se lio con el salario mínimo interprofesional básicamente quiere subirlo por debajo de donde está o algo así no lo sé tampoco eh que la ayude mucho en Huelva su compañero Juan José Cortés que es Elio con Pedro Iglesias Pablo Sánchez que cuando va a Pablo Barrios por la calles por la casa que visita en su trastero porque tienen palos tercero quieren ver como presidente a Pedro Casado ya está ya ha incremento internacional que han detenido Assange a quién Assange de Wikileaks diseñó donde ni en el Reino Unido eso porque cuajados la retiro lo ha sido diplomático se ha tirado me la embajada ha puesto vote ni para comprar ni lejía Nina han dicho esa es hacer norma pero todo esto da igual porque porque comienza la Semana Santa veremos en esta Semana Santa Sánchez casado y Abascal hacerse fotos junto a la Macarena cortito de la Buena Muerte se hacen apuesta la primera foto de Casado se paga cinco uno que Ciudadanos hago una foto junto a Pepe y Vox se paga veinte a uno yo Juca de Pablo Iglesias se paga trescientos uno por cada euro apostado mañana Domingo de Ramos y eso significa que comienza la procesión es para uno y la vacaciones para otro eso sí ambas tiene un denominador común el turismo quiera Dios o no

Voz 14 09:52 no

Voz 15 10:09 es acordáis aquello de los de los Tres Tenores no pues el lugar de tres tenores son los tres temores con m de miedo de los españoles de sus derechos y sus libertades Jaca fáciles hacerle reír de manera eh

Voz 1704 10:20 yo quiero hacer bolos en mítines sería precioso tío o va a un mitin de quién te pasan Meetic de Pilar

Voz 0874 10:28 a amo Pedro Sánchez Casado prefirió irse a una discoteca Florida Park de de triunfaba hace años Lola Flores fue también el líder del Partido Popular

Voz 1704 10:39 gracias Iñigo hasta que no encuentre el voto de la derecha no me voy le gusta algo

Voz 0874 10:47 oye imagen moderada donde las haya e pasa por los foros de mármol Casado no solamente una cara bonita también es un tipo moderno cuarenta años defendiendo

Voz 16 10:55 los toros la caza la pesca para que ahora vengan otros a decir que está de moda cuando han dejado de estar de moda libertad para todos casposo ellos You bueno me llevan a todos eh

Voz 1704 11:08 no para los todo me flipa poner en tu currículum como un logro cuarenta años defendiendo los toros la caja la pesca perdónenme la chaquetilla ya

Voz 0874 11:16 con una pistola que rancio que no sus rancio yo sí

Voz 1704 11:18 en Francia desde hace cuarenta años con eso yo juego aferra creola Albert Rivera

Voz 0874 11:29 presente en Segovia pero sí aquí a utilizando en la tecnología

Voz 17 11:34 en Pedraza en diez segundos

Voz 0874 11:36 el vuelo

Voz 1704 11:38 qué bonito alabó estuvo en Madrid informa Granma

Voz 18 11:41 Pablo Iglesias en Carabanchel a pegar carteles como el de antes en estas elecciones va a haber sorpresas íbamos a hacer una campaña para llenar las urnas de verdades claro que se puede

Voz 1704 11:53 ha vuelto al rapero el Ramos ha vuelto al rap ha vuelto el rap de hecho pegada de carteles Pardo carteles Sorpresa sorpresa graffiti una vez muy mal muy a una playa

Voz 0874 12:04 Villa con su cara con hombre que tiene carteles autor de si podemos que graffitis los de Vox los de Vox han cogido cariño a Colón y la Estatua de Blas de Lezo atrevéis que hacéis aquí

Voz 19 12:15 si os han dicho que somos una colección de fan

Voz 1704 12:17 estas

Voz 20 12:19 lo dicho que somos

Voz 1704 12:21 gentes peligrosas retrógradas si os han dicho que queremos armar a la población y que haya tiroteos en los colegios donde esto es la ironía diciendo por eso hemos venido a fondo aquí regalaban cartuchos pipas que no es verdad Santiago Abascal no habla de dinero

Voz 0874 12:40 por que no nos hace falta esperar

Voz 21 12:43 a las doce para pedirnos el voto es una ordinariez como pedir dinero

Voz 1704 12:50 hay una cosa que que nunca se ha hecho yo no sé si ha hecho alguna vez pero nunca en campaña a pie en el voto por favor yo creo que el primero que lo hagan se lo lleva ha dicho oye cuéntame por favor espérate que acabamos de empezar piden está de rodillas no tenemos lemas tenemos campaña tenemos propuestas cuando llegamos al Gobierno

Voz 22 13:15 vamos a implantar una nueva asignatura por asignatura que se llama Constitución española claro

Voz 1704 13:21 la semana llamar así que se llamará conste la asignatura la tipo ciento cincuenta y cinco es el único que me se va lo mucho en casa estudié Derecho constitucional lo estudié yo hombre claro faltaría

Voz 0874 13:35 si usted va a ser divertido los niños tendrían que estudiar cosas como por ejemplo

Voz 22 13:39 nuestro sistema constitucional bien bueno estudiar que es un Estado sociedad para estudiar que es una economía de mercado estudiar cuáles son los principios principales de la Constitución nombres para saber qué es una constitución que es un Estatuto de autonomía es Europa

Voz 1704 13:53 es también es tan hija que tiene cuatro años deseando que se la que al final

Voz 1860 13:59 acabo de tantos Ali además hombre

Voz 1704 14:01 el mono ágape Yasin tendremos

Voz 0874 14:04 mítines casi a diario entrevistas en cualquier formato en cualquier forma eso lo tienes que decidir tuvo así que votar cabrones votaron lo que queráis pero no os quedéis cuando que te hace la entrevista son youtuber allí estaba yo

Voz 1860 14:17 lo veo bien votar lo veo bien tú me protege hasta en un bar Pedro si escucha votar vota no no no mira la tele nos hizo votar cabrones

Voz 1704 14:24 así es claro claro lo que pasa es que se refiera al otro lado o no

Voz 0874 14:28 lo suyo oye pero no escucha siempre que lo que Bertín Osborne consiguió con casado con Rivera y con Abascal es lo mismo que ha cosido esta semana este hombre Fort Castle youtuber con Iglesias es verdad es que se sintieran puedo como en casa y que le contara cosas de una manera campechana

Voz 13 14:40 cabrones y me ponéis una entrevista a las doce de la noche no me pongáis otra a las siete de la mañana por que voy a llegar ya arrastrado arrastrado inusual en peina como se llama esta el PP Cayetana Álvarez de Toledo he visto a Pablo gordo más viejo cuidando un poco para que

Voz 0874 14:58 aristocracia me veía un poco oye tengo que decirlo que efectivamente más viejos seguro porque ser padre

Voz 1704 15:04 eh envejecen inversión no sé porqué dentro

Voz 0874 15:06 los ahí vosotros ha perdido absolutamente la nuez os habéis dado

Voz 1704 15:10 cuenta que hay una línea recta entre la barbilla y el P

Voz 0874 15:12 sólo entonces sí bueno cuello o una rampa es es lo que tengo

Voz 1704 15:17 la gimnasia hay lo de perfilar músculo no es uno en lo suyo lo den tras siete de la mañana a las doce se está

Voz 0874 15:23 sí es verdad tenemos también oye el espontáneo mensaje al equipo y con la misma naturalidad el mensaje al electorado es que la caja haremos miles de veces haremos el gilipollas doscientas o cometemos errores que tiene lo que quieras pero a nosotros no hemos han podido comprar no tiene sentido cabreante

Voz 13 15:39 cuando cuando las cagado las cada en todo reconoce

Voz 2 15:45 oye

Voz 1704 15:46 me me encanta me encanta como eslogan Peña a la Kagawa bien bien ha rejuvenecido un poco en el lenguaje terminan al que ponga sobre lo que hay ahora

Voz 0874 15:58 no sabes hacerlo mal sabes cuando eres padre que lo intentas demostrar que sigue siendo joven Uncle es padre no claro claro que los niños a los Gemma

Voz 1704 16:05 pero lo dormirnos cabrones

Voz 0874 16:07 que a la peña decía este hombre Pablo Iglesias y en este ambiente distendido relajado se lanzó a contar sus primeras citas con su actual para

Voz 13 16:15 al principio cuando quedábamos yo siempre les decía que no queramos en tu sede o en la mía que no pasa nada bien siempre me citaba en hoteles

Voz 0874 16:23 tú que yo era como nada vamos

Voz 13 16:25 estricto así como muy clandestino quiera cuando entrábamos en una habitación de hotel que hay una cama que no sé qué que es como Pedro esto

Voz 0874 16:33 pero yo de gente que para follar mío

Voz 13 16:35 es que todo lo que ha descrito es mi fantasía

Voz 0874 16:38 como bien sabes Javier oculta con Pedro Sánchez esta es la política que no estamos viendo en los telediarios inquirió si Pedro Sánchez tomando cervezas en un hotel y los demás

Voz 23 16:51 van juntos en la plaza de Colón de Madrid

Voz 0874 16:54 vale juntos la tomarse un vino

Voz 23 16:57 vamos a mandar a la oposición el próximo Bethesda agrega ahora

Voz 1704 17:00 esta Massimo Dutti encima

Voz 2 17:14 prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a que cuando hable del coche

Voz 13 17:27 pero forma decidir el puestos de Pablo Casado es eso es bastante menos en Pollán Paulino

Voz 0874 17:31 lesiones a lo mejor solamente a lo mejor se ha pasado

Voz 1704 17:35 bueno todo esto es todo esto eran pre osea ahora lo que sí era hora de Pablo Casado dice la campaña a repetir porque funciona muy bien váyase señor González que no falla el final eh

Voz 0874 17:47 nadie mejor que quieran Iñaki para expresar lo que muchos pensamos cuando escuchábamos cosas como ésa

Voz 24 17:51 que podría ser presidente de España el mes que viene pero que sigue pareciendo con demasiada frecuencia un bocazas alegre e inmaduro más fácil de imaginar cómo dinámico delegado de curso o abanderado de una tuna que como estoy

Voz 1704 18:05 es un por favor escúchame a cabreados Iñaki Gabilondo tú sabes lo que hay que hacer para cabrear ese señor el público algo de una tila

Voz 0874 18:17 en serio contadas a tres y pensar imaginados a Casado vestido de tu no has pegado montó abril seguro que no casados el de la pandereta que va dando botes por ahí no preste puedo quitar la imagen de la cara

Voz 1704 18:29 no se ese lanza luego hacer algún gorgorito pero seguro que sí había sido tan bonito

Voz 0874 18:34 verle vestido de tu nuestro recorrido electoral esta semana tenido más momentos de bocazas alegre inmaduro usando palabras tienda aquí con lo cual se pueden usar como este momento en el que dijo que iba a bajar el salario

Voz 25 18:46 pero quién ha dicho que bajar el SMI estamos en hace hindús de la semana ya yo no he dicho eso revisan las declaraciones yo lo que he dicho es que nosotros nada más llegar al Gobierno nos sentaremos con la patronal y los sindicatos

Voz 0874 18:55 los lo que debería haber hecho Sánchez entonces como no ha dicho vamos a revisar lo que hizo una queja ante eso lo que dijo

Voz 1704 19:02 lo típico del fado

Voz 0874 19:04 el resto de las Faith No como guía de cesiones a ver

Voz 24 19:07 vivimos un reales lo que Arés cumplir ahora que hablamos de cumplimiento de negociaciones la negociación que llevó el Gobierno con acuerdo de la patronal y los sindicatos para subida salario mínimo a ochocientos cincuenta euros en el año dos mil veinte

Voz 0874 19:20 sí claro yo no por ciento cien mil ochocientos cincuenta yo creo que es bajar pero por debajo pero pero ver

Voz 1704 19:29 da que él no ha dicho que lo va a bajar tenía tú qué hacer una resta no todo el mundo pueda hacerlo es que por eso cincuenta pavos ha subido el paro claro yo no entiendo pero si él lo dice y quiere Sybilla natalidad en España no también por eso cuenta

Voz 0874 19:45 bueno no es el único despistado en su partido la candidata a la Comunidad de Madrid Isabel diez Ayuso en un desayuno con la prensa lanzó esta propuesta

Voz 26 19:52 el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar de manera que se tengan cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar

Voz 1704 20:03 a la espera de la está lanza si yo es que antes olvida de una cosa tremenda yo como mujer os lo digo nunca las tienes todas contigo cuando estás embarazada de que aquello vaya p'alante claro exacto exacto escucha porque aquí

Voz 0874 20:16 llega cuando le preguntan qué pasaría concebida

Voz 13 20:18 yo no nacido muriese antes de nacer

Voz 27 20:22 bueno hemos estoy todavía aunque sería evidentemente si después ya está bueno no lo he pensado no pero yo creo que no lo tengo claro pero no yo creo que era el momento en el que una familia ya hombre a la hora de solicitar una plaza evidentemente no pero a la hora de expedir el título

Voz 1704 20:37 los sopesar los sorpresa estas manos estamos sea lo que Dios es una mujer la que ha visto niños problema pues ya lo pensaremos en tu cuarto buscando

Voz 0874 20:47 cazas simpático Juan José Cortés candidato del PP por Huelva se atragantó el discurso uno de los primeros mítines

Voz 28 20:53 la calle carta diciendo que quiere un cambio quiere a Pablo Iglesias a Pedro Iglesias es una calle que quieren a Pablo Casado como presidente del Gobierno el día veintiocho de abril eso es lo que quiere

Voz 0874 21:07 sí ha encontrado en la fecha eh quedárselo se oye una vez que tuvo tiempo de procesar lo que me he dicho que es un día después dio las explicaciones oportunas

Voz 29 21:17 no pero voy a mi mujer porque entiendo un poco como de digo era para ahorrar palabra el Gobierno que tenemos es el Gobierno eh

Voz 2 21:27 el Gobierno de que le llama las dijo Pedro Iglesia Pedro Iglesias si Coimbra Pedro Iglesias

Voz 29 21:35 pero el que manda es Pablo Gobierno de Pedro

Voz 1704 21:41 fue el teléfono está sonando el teléfono fijo que es alguien que De Juana I de si digo que te llamo para que te calles yo creo que el PP estará ayudar sin que te calles de dar vueltas al día esto no es un Góndola José Juan José Cortés en Huelva e hicieron ya no se puede cambiar fíjate lo comentaba

Voz 0874 22:06 no dejemos de fijarnos en el principio de la frase que pronuncia que decide explicarle yo a mis hijos a mi mujer

Voz 1704 22:11 claro como mujer para que entiendan un poco que no entienden es

Voz 0874 22:18 pero le ha faltado contarles que en su partido las cosas siempre han sido mucho más sencillas antes

Voz 2 22:24 un vaso es un base y un plato

Voz 0874 22:26 exacto y sin embargo ahora en estos tiempos que corren cuando cuando tiene dos salas es un pacto Ci

Voz 30 22:36 me sabe mal pero echarnos a Rajoy de verdad

Voz 0874 22:39 eso será mucho más

Voz 31 22:43 de China

Voz 0874 22:46 Cis aunque lo más interesante ya no son los resultados sino las valoraciones que hacen los partidos esa pugna por ver quién hace el comentario más gracioso de esta edición por un lado tenemos a ciudadanos con Villegas a la cabeza

Voz 32 22:56 pero al señor Tezanos defiende que ella pudiera cogiendo su facilita porque Nayaf cambio de Gobierno Se va a cambiar la forma de funcionar

Voz 0874 23:04 del CIS ese volver al CIS profeso

Voz 32 23:06 penal y no al servicio del partido porque claro

Voz 0874 23:09 que sin practicó queda finita en las que forman PP sino está Dolors Montserrat que Europa tenga en su Gloria a Gisela mandamos hay dos que luchan por el mejor chiste primero Teodoro García bueno sí Si atendemos a lo que a los datos que estamos manejando con el creo es una opinión que el CIS es más falso que la tesis de Pedro Sánchez sino que las notas de Casado no no no no

Voz 1704 23:37 la tesis de Pedro es curioso que es es capaz de decir CIS perfectamente pero luego Sancha la osa como que la consonantes decía Carlos de Siria apoya

Voz 0874 23:47 casado que tampoco su su patrón oro del fraude sea el máster de Pedro Sánchez no en la lucha por el comentario más gracioso y mordaz sobre El CIS también emite Pablo Casado con dos aportaciones unas comparativa

Voz 33 23:58 yo el último CIS Adige que era era la de Pedro Sánchez pero este decir ya es algo ya sobrenatural es la multiplicación de los panes y los peces es el mejor presidente del mundo mundial es increíble la verdad la verdad

Voz 1704 24:11 qué ha dicho el último CIS es que Pedro Sánchez le falta ganar Eurovisión osea está está tope con todo el rubio otra otra

Voz 0874 24:20 tentación está más valorativa han cambiado Black

Voz 33 24:22 al fina de la cocina osea esto ya es Sferificaciones nitrógeno líquido esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià

Voz 0874 24:30 esto lo ensayado delante del espejo echó muchas

Voz 33 24:33 qué le queda un poquito más

Voz 0874 24:35 el PSOE y Podemos no participan en este festival de humor porque les beneficia o poco porque no son tan graciosos esto es así que es lo más gracioso que ha dicho Pedro Sánchez en los últimos días

Voz 1860 24:44 demostró que cuando digo no es no es no es no es no realicen tres veces ya hay mentiras

Voz 1704 24:50 no es no es no es no es no es no

Voz 0874 24:54 no sé cuál es vuestra valoración pero falta alguien que tenga realmente Inge ingenios no preparado no si alguien alguien te puedes plantear algo que de repente te haga gracia

Voz 17 25:01 sí

Voz 0874 25:01 yo voto portero eh yo creo que todo

Voz 1704 25:04 no es el hablar de sí claro pero le falta ritmo todavía tiene

Voz 0874 25:08 va a ritmos Leon Russell voló Currás el seis en la pausa hay que currar Vox también les faltan no solamente eso les falta sentido del humor os acordáis de Rocío Monasterio llamaba al cero dieciséis fingiendo ser un abuelo más tratado bueno bueno es que se lo decía a veces no es nuestro podía creer atención a quiénes creen que puede convencer para que les voten

Voz 34 25:26 hay votantes del que era del PP está estafado al votante que está la abstención ya hace mucho que no voto al votante del partido veleta que ya no quiere votar les porque les da inseguridad al votante del PSOE que sí que cree en España porque los ahí ya al voto que votó incluso a Podemos enfadado con el PSOE y el PP y que luego se dio cuenta de lo que era podemos era la izquierda

Voz 1704 25:55 bolivariana ha sido muy guay porque hemos tenido como silencioso escuchando esto durante unos segundos alguien en su coche ahora hecho esto Radio María exacto el turno de cómo

Voz 0874 26:08 es casi tan disparatado como que Cayetana Álvarez de Toledo le ataquen unos pijos según parece en la Universidad Autónoma de Barcelona

Voz 35 26:15 lo que aconsejamos que contra consiga había un grupo de unos ciento cincuenta niñatos totalitarios subvencionados unos pijos reaccionarios tendría digamos secuestrar la universidad para sus propios fines ideológicos

Voz 1704 26:28 los reaccionarios que ella sabe reconocerlos pero es que yo creo que lo que más le molestó es que fueron subvencionados se tiros a la universidad la privada importa el pelo hubiéramos y encima vienen

Voz 0874 26:40 insultarme es un duchar que más afiliados

Voz 1704 26:43 has caro e como un perro de ahí

Voz 0874 26:46 la terminar el paseo con yo diría que lo mejor de la semana para derribe cero de paciencia es que es un barco Julio Iglesias

Voz 1704 26:56 me gusta que me gusta que me gusta cantar consta que me gusta mucho mérito tenéis ahí de Mérida yo doy pie yo doy pie lo reconozco verdad Juana ves que yo ahora entiendo mi gente curiosa

Voz 0874 27:16 lo que pasa es que el estaba pensando en ese momento me tiene que gustar Julio Iglesias ante este público On Me tiene que no gustar hombre como procesales de hombre es verdad estadística un hijo de Julio Iglesias está mirando te siempre

Voz 1704 27:27 en adelante cualquier acertada

Voz 0874 27:34 en fin lo mejor a su sentido del humor ni su energía a la hora de corear el lema de partido a lo mejor es su amor por la música casi casi a la altura del candidato del PP en Almería Javier Aureliano García este señor no podría ganar las elecciones o podría presentarse al casting de Operación Triunfo atención a la versión electoralista que ha hecho de la canción Davidson

Voz 1 27:53 Dios mío ya le ha

Voz 0874 28:11 verdad

Voz 1 28:12 con todo la Davis parecían vamos

Voz 36 28:33 me gustaría echarme

Voz 0874 28:35 ya que hablando de música

Voz 36 28:37 tradicional almeriense es porque alguien no lo ha reconocido

Voz 2 28:46 y que hicieron Aznar con González lo que hizo Rajoy Zapatero lo que hizo Rajoy con Sánchez resulta que Sánchez tiene miedo hacerlo conmigo con nosotros porque

Voz 0874 29:00 mire a las parejas que Sánchez se niega a debatir con Casado ahora mismo debatir el todavía presidente ha negado al cara a cara y al de Televisión Española pero ha aceptado el debate a cinco que les proponía Atresmedia claros un grupo que tiene en la provincia la publicación de su libro no pero vamos a será el veintitrés de abril tienen exactamente diez días para llegar al debate en la mejor posición posible hay un dato que es absolutamente frío matemático quienes lo puede dar Carlos Estévez qué es director de Search Marketing y analítica web en internet República cómo estás Carlos buenos días

Voz 37 29:31 la Javier qué tal buenos días según el último estudio

Voz 0874 29:34 habéis hecho sobre las búsquedas en Google y en redes sociales de los candidatos a la presidencia estás en mejor posición cuanto más llamativa es tu pareja porque lo que más se busca de los candidatos igual que de mucha gente es su pareja es correcto

Voz 37 29:47 bueno no realmente todos los candidatos pero en este último mes y medio de Albert Rivera

Voz 1704 29:53 hombre claro porque todo el mundo sabe que está con Julio Iglesias pero de izquierda haciendo Ushuaia

Voz 0874 29:58 es que buscan Albert Rivera el cincuenta y dos buscan algo relacionado con la que dicen que su pareja que es es Malú del top diez de búsquedas relacionadas con Albert Rivera el ochenta y seis por ciento de las mismas se refieren a su supuesta pareja buscando palabras clave como Malú Albert Rivera Malú Rivera Malú y Albert Rivera en el caso Carlos de Pablo Iglesias hay alguna similitud Albert Rivera en las búsquedas

Voz 37 30:22 a buscar su pareja evidentemente porque también está en la política pero sí que llama la atención que como no podía ser de otra manera su casa sale a la casa

Voz 1704 30:33 hombre claro también que no se llamado

Voz 37 30:35 la atención se busca mucho me me Pablo Iglesias bueno no sabe realmente bien

Voz 1704 30:39 no lo harían que todos los candidatos se buscará el nombre al candidato más Malú a ver qué sale a Pablo Iglesias Malú a lo mejor ávido hay un roce anterior en el caso de Pedro Sánchez Carlos

Voz 0874 30:49 tiene que ver con su libro también no exactamente

Voz 37 30:51 Pedro Sánchez y tenemos hay parte de su libro y también que nos llamaba mucho la atención la ropa de Pedro Sánchez

Voz 0874 31:00 vamos el el traje de Pedro Sánchez

Voz 37 31:02 esto tú lo has dicho

Voz 1704 31:05 a falta de traje y unos brutos muy iguales eh

Voz 0874 31:08 pero estáis hablando queda sin cuestiones vamos a redes sociales los protagonistas aquí sí que cambian porque Pablo Iglesias gobierna en Twitter y en Facebook pero en Instagram el líder a caballo

Voz 37 31:19 en Instagram el el líderes Santiago Abascal y también Albert Rivera por allí cerca

Voz 0874 31:26 exacto que nos llamaba la atención

Voz 37 31:28 en este punto que por ejemplo en redes sociales como Twitter y Facebook no sólo a nivel de un líder político sino a nivel de partido están dominadas por Podemos con mucha diferencia por los demás pero las más enfocadas audiovisuales y más de fotos como es Instagram que sí que están en dominadas o por Vox por Ciudadanos

Voz 1704 31:47 qué te parece es el tema Cascales la que una cosa dentro de el colectivo gay Santiago Abascal es muy tienes toda la razón

Voz 0874 31:57 lo estás imaginando no lo sé porque me lo

Voz 1704 31:59 no no no no es que el otro día yo decía pero que me dices dice no no somos muchos que les seguimos porque si hace fotos como nos gustan a nosotros ay calla calla que inició en esta claro está en la foto porque se va a gusto estar hoy todo el mundo yo me quedé como que dije en serio digo pues el día que lo sepas ya viste más Oporto me voy me voy a meter voy a poner un comentario de esos un rifle pues qué tal regla Carlos este

Voz 0874 32:26 sin tener República gracias Carlos un abrazo

Voz 1704 32:30 adiós a los ciento puesto

Voz 0874 32:31 bueno es en Google sabéis esto de los algoritmos te pones un nombre de cuáles son las búsquedas el puesto Llum Barrera lo lo primero que me sales Llum Barrera marido volver a Instagram no sé qué decir Llum Barrera edad lo dejamos ahí sales Llum Barrera tiene pareja no sé si lo con

Voz 0874 40:29 y era como diría Roach suban un poco el volumen de la radio relajen se disfruten porque nos acompaña la voz y la trompeta de Andrea mutis

Voz 50 40:38 ah

Voz 51 40:42 a Ortega

Voz 52 40:48 mi ser cínico

Voz 53 41:07 a quien eh

Voz 54 41:14 a prueba

Voz 42 41:17 en un pozo

Voz 52 41:20 mi paseo da sí

Voz 54 41:43 votos

Voz 55 41:44 tú

Voz 52 41:47 ahora

Voz 56 41:50 no

Voz 10 42:09 me

Voz 57 42:20 sí

Voz 50 42:54 y van

Voz 10 43:12 eh

Voz 51 43:27 para mí

Voz 52 43:30 eh mi fase verdad sí

Voz 0874 44:02 Andrea mutis cómo estás Andrea hola muy bien es yo creo que es la primera vez en este programa que alguien asentarse poner a trompeta encima de la yo creo que mucha gente vaya por la vida con una trompeta no en tu caso de desde cuando recuerdas que llevas una trompeta encima

Voz 37 44:16 así como para tocar en lugares ya desde los trece años que empecé a tocar con Josep con Jean

Voz 0874 44:21 no con la guitarra está José travel Lladó buenísimo que puesto además chaqueta para tocar en la radio me encanta donde

Voz 1704 44:28 eso es respeto por el medio

Voz 0874 44:30 te acordarás pero hace tres años el día de Sant Jordi hicimos el programa en la calle Caspe si contamos hay un escenario y había miles de personas y Serra hasta el programa

Voz 37 44:38 sí me acuerdo y recuerda que había mucha gente que decía

Voz 0874 44:40 pero quién es esta chica a esta chica es Andrea mortis entonces era una niña prodigio ahora te siguen en la niña prodigio

Voz 37 44:49 yo si me lo preguntan mucho pero es así me molesta pero es que no se más allá de lo que digan esta niña pues no niño no soy pero yo entiendo que eso verdad que tenía un hijo ya se acabará sacara el la palabra guerra

Voz 0874 45:04 Guinea es veinte entonces ahora tienes veintitrés estos tres años que has hecho

Voz 37 45:08 esos bueno a como te decía desde los trece ya son diez años que giro con mi quinteto hemos hecho bastantes cosas este es el octavo disco por ejemplo que presentamos ahora bueno me intermedio pues hay cosas impone convivan con con con invitados como Hamilton el saxo discos de con él o esas otras cosas con otros invitados como voy Gordon discos que entre todos así que hemos estado siempre bastante productivos a si has compuesto mucho

Voz 0874 45:36 en el disco nuevos preferido cantar temas de otra gente

Voz 37 45:38 bueno no en este también hay tres composiciones originales en el anterior también pero hasta entonces nunca había hecho originales nunca

Voz 0874 45:46 la razón para ello no ha empezado

Voz 37 45:49 los últimos tres años hay demasiada gente en la que

Voz 0874 45:52 el magiar no supongo en sí claro a mí me gustan mucho verdad

Voz 37 45:54 son canciones que me gustan cuando me las canciones me dicen algo pues me gusta transmitir las sobretodo cuando son canciones que la gente no conoce mucho y pienso que lo puede hacer llegar a otras personas Chad porque las canciones que ya por ejemplo ya no se interpretan tanto cuando me gusta mucho y pienso que es una lástima que haya personas que no les llegue este esta bonita melodía o estás bonita composición también sabes para mí no es mejor hacer una canción original porque muchas veces hay tanta tanta música de la cuál elegir que hay mucha hay música de tanta calidad en todos los ámbitos que revivir esas canciones yo creo que tiene mucho mérito también sea no creo que tenga mucho mérito sino que también tiene mucha mucho sentido para mí y además también son fruto de un trabajo y de un de un han inspiración no de un compositor que está ahí que yo creo que tiene no se tiene mucho valor para mí el hecho de dar vida a otras canciones que me que me apasiona

Voz 0874 46:46 ahora hablamos un poco del disco pero cuando cuando tú descubriste el jazz te enamoras enseguida de lo estabas escuchando yo qué sé lo que hubiera hace trece años en la radio sí

Voz 1704 46:55 estaba escuchando lo que había en la radio de

Voz 37 46:59 además pop de canciones infantiles antes de los antes de los diez años así

Voz 0874 47:04 de repente el jazz fue como un rayo de luz

Voz 37 47:07 qué descubrió lo que tú querías bueno se fue entrando ya fue algo que fue entrando poco a poco gracias a que tu un profesor que están muy apasionado Joan Chamorro entonces el introduce a través de la escucha transcripción a a grandes músicos de jazz así por así pues eso empecé a aprender esta música antes de que por eso mi padre siempre había gustado la música menos intentaba poner discos de Joe Pass de Charles Mingus de de veamos Tron y Sonny Rollins que asuntos favoritos eso sí lo habíamos escuchado pero tampoco mucho interés la verdad hasta más tarde que ellas y Nos gustó más a mi a mi hermana

Voz 0874 47:42 pero en España el el jazz no cuaja todo lo que debería no no no nos va a ser rica hacia bueno pues eso trabajo

Voz 37 47:50 no tiene estos dos drama pero no la verdad es que tengo muchísima suerte porque si me incluyen en festivales que no son ni de jazz así que a ver que no para hacerse rico pero me refiero que tengo tiene su visibilidad sobre todo en nuestro grupo tenemos ese aspecto muy buena acogida ahí estoy súper feliz por ello también es verdad que si tienes razón que hay grupos de jazz buenísimos aquí locales que no se sabe y llevar lo sabes ni dónde ir a verlos porque no hay opción de por ejemplo sabes que tocan en un garito iba levas haberlos pero es verdad que cuesta mucho ganarse la vida según como no es mi caso pero el caso de muchas otros músicos de jazz buenísimos así que

Voz 0874 48:29 que vale mucho y que no consiguen siquiera locales para tocar no

Voz 37 48:32 bueno sí que cuesta que no tienen cabida en festivales por ejemplo no cuando es una música que tiene mucho trabajo y que muchas es es un proyecto de bares te bastantes músicos todo pero no claro saque es complicado mover porque también en un club no ganan lo suficiente para atraer a siete o diez personas lo más y bueno eso pero bueno ojalá yo pienso es que claro ya estuvo tuvo su poco época más dorada con el swing con los Cruner Si todo eso después también tengo todavía éxito con Miles Davis y todo eso hoy en día e incluso las personas que tiene más éxito a ver con con respetando la opinión de que sean diferentes pero yo pienso que aquellas personas que tienen más éxito en ellas siempre tienen una una cierta mixtura con el pop sabes si era personas que realmente tiene mucho éxito que se ganan la vida como como cantante de pop porque es una cosa pues midió medio au sean me refiero de estilo no pero el mundo del jazz bueno hay hay personas que todavía eran bien pero que es ese otra cosa sabes que no está en su punto álgido pero bueno también pienso que tiene sus seguidores y también

Voz 0874 49:41 yo eso circuito no sí que hasta ahora sí

Voz 37 49:44 pero había sido mucho de gente mayor pero esta juventud dentro

Voz 0874 49:46 años como tú fíjate fíjate que no

Voz 37 49:49 creo que cada vez más eso es bueno

Voz 0874 49:51 por qué decides hacer un disco de música brasileña jazz con música brasileña

Voz 37 49:57 es que estaba escuchando mucho mucho está el tipo de música y me gustó me apetecía mucho poder llevarla a cabo poderla interpretar poder aprender un poco más y tocar con instrumentos como el pandero caraqueño guitarras si te acuerdas que los invitamos para este disco porque es una instrumentos que que que tienen un camine tienen un sonido que la verdad que yo creo que transmite mucha alegría la samba y todo esto es muy sesgada bien bastante popular no quizás hoy en día pero de años atrás loca alegría todo si si viene mucho así decantar en grupo también por eso me interesa y me me gusta mucho por lo menos esta selección de canciones sabes todo pues yendo de un artista otro de una canción a la otra y aquellas que me imaginado en forma de interpretarla concreta o que me ha parecido que quedarían bien con el grupo o con ciudades canta selló y tal entonces de hecho la selección hemos bueno ya que está la selección buena después añadimos unas cuantas originales claro con pues se tres canciones para que qué me parecían que sea con la idea de que tuviesen estuviesen bien encajados en el disco y también hay una canción de Ignasi Terraza que está en el bonus track de Japón pero no piden un bonus track o sea que no se puede encontrar pero bueno supongo que algún día Ita bien hay una canción original de pandero de de que sea más Sergio de vista si lo de baile y una canción de amigos en marzo que así que hay algunos originan de tu país

Voz 0874 51:29 uno de los mejores públicos sigue estando en Japón para el jazz

Voz 37 51:32 sí pero para ellas más de sueño no sé si para el jazz más tradicional como lo que hacemos nosotros

Voz 0874 51:38 bueno pues en los delitos con una última canción no sé si porque cantas en castellano en catalán brasileño portugués

Voz 1704 51:45 vamos a hacer otra en portugués que también es este

Voz 37 51:47 nuevo disco que se llama sólido pues André

Voz 0874 51:50 éramos gracias por suerte contado

Voz 59 52:12 sí

Voz 53 52:19 eh

Voz 52 52:38 le

Voz 62 52:41 así que como cubre tú

Voz 53 52:55 le paso

Voz 59 53:04 sí sí sí

Voz 42 53:10 oye Si tú

Voz 53 53:20 si puedo

Voz 59 53:22 una

Voz 42 53:24 sí

Voz 53 53:27 sí

Voz 37 53:37 se ocupa

Voz 54 53:41 tengo

Voz 42 53:48 venga

Voz 54 53:52 cuando

Voz 53 53:55 eh

Voz 42 54:04 sí sí sí

Voz 53 54:15 ah

Voz 10 54:32 no sí a nada

Voz 57 54:58 sí

Voz 50 55:19 eh

Voz 64 55:33 no

Voz 65 55:43 no

Voz 54 55:55 si se echa

Voz 53 56:12 sí

Voz 37 56:16 sí sí sí

Voz 42 56:20 sí

Voz 53 56:22 a mí sí

Voz 59 56:39 sí sí

Voz 42 56:44 sí

Voz 59 56:50 yo no

Voz 58 56:56 sí

Voz 0874 57:00 gracias diríamos motes

