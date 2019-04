A Vivir Que Son Dos Días (20/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1561 00:00 son las diez las nueve en Canarias la policía de Irlanda del Norte ha anunciado la detención de dos hombres por su posible relación con el asesinato de la periodista ira Macri la reportera de veintinueve años murió el jueves alcanzada por un disparo durante los disturbios registrados en la ciudad de Derry las autoridades investigan el asesinato como un caso de terrorismo cometido por disidentes republicanos bien pero el ex presidente del país Pedro Pablo Kuczynski ha sido condenado esta madrugada a treinta y seis meses de Pizzi a treinta y seis meses de prisión preventiva por su implicación en un caso de corrupción está acusado de blanquear dinero dar información falsa y pertenecer a una organización criminal informas ir a Valdés

Voz 2 00:39 el juez instructor acusa Kutxa Kinski de blanco

Voz 3 00:42 dar dinero y ocultar y proporcionar información falsa en caso vinculado con la constructora brasileña Odebrecht agravado por pertenencia a organización criminal el ex presidente de ochenta años podrá ser atendido en prisión de los problemas de salud que le mantienen hospitalizado en una clínica de Lima donde ingresó después de que se dictarán diez días de detención preliminar para él la Fiscalía sospecha que las consultorías de la compañía Odebrecht que ascienden a setecientos ochenta y dos mil euros podrían ser pagos ilegales a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas

Voz 1561 01:14 en nuestro país entramos en el ecuador de la campaña electoral hoy coincidirán en Alicante los actos de Pedro Sánchez y Pablo Casado Pablo Iglesias encabezará el acto central de Unidas Podemos en Bilbao y en el de Ciudadanos Albert Rivera cederá el protagonismo a Inés Arrimadas para dedicarse a preparar los dos debates televisivos previstos para la semana que viene y una noticia que avanza a esta hora la Cadena Ser los Mossos d'Esquadra han detenido en Badalona a un hombre que esta madrugada ha efectuado al menos tres disparos con un arma larga que podría ser un AK cuarenta y siete un kalashnikov nadie ha resultado herido Radio Barcelona Adrià dado a Atari

Voz 4 01:44 ha ocurrido sobre la una de la madrugada cuando unos vecinos han llamado a la policía alertando de que habían oído varios disparos en la calle Chile de esta ciudad del área metropolitana de Barcelona cuando los agentes han llegado al lugar de los hechos sólo han encontrado tres vainas que por el calibre les hacen pensar que se trata de este tipo de arma larga aunque todavía no han podido localizarla una hora y media después han detenido a este hombre como presunto responsable de los disparos la policía catalana descarta cualquier tipo de vinculación terrorista

Voz 5 02:09 pero continúa investigando a este individuo de cuya

Voz 4 02:11 Zidane no han trascendido por ahora más datos tiempo para el

Voz 6 02:16 la XXXIII en Primera tiene un resultado definitivo Elia ayer al Alavés dos Valladolid dos que saca momentáneamente a los blanquivioletas del descenso precisamente eso semana jugara Celta Girona desde la una en el primer partido de este día que además tiene programado el Eibar Atlético de Madrid a las cuatro y cuarto el Rayo Huesca de las

Voz 5 02:32 seis y media el partido el líder Barça Real Sociedad

Voz 6 02:34 a las nueve menos cuarto en Segunda ayer Alcorcón uno Málaga cuatro el primero del día Selwo Granada las cuatro en Euroliga ganaron los segundos partidos de la seria tanto el Real Madrid Panathinaikos como el Barça Anadolu Eden is Montecarlo Nadal Se enfrenta a Fognini en las semifinales del torneo

Voz 25 08:06 queremos que en la Constitución española ya figuren una serie de apartados en los cuales reconozca la plena igualdad nunca de la mujer la imposibilidad de que la mujer esté discriminada como lo está actualmente mujeres que estamos denso espacios políticos creemos que también contamos a la las decisiones políticas sino está cómo no estaríamos como es lógico

Voz 26 08:25 me dicen de la importancia y la responsabilidad si se tiene en cuenta que somos seis nada más mujeres que están

Voz 1312 08:34 precisamente sólida

Voz 27 08:35 María Teresa Revilla la único diputado de la Comisión la palabra para explicar su voto

Voz 28 08:48 señorías En este artículo que hemos votado afirmativamente la mujer española quiere por fin la plenitud de derechos es verdad que la votación ha sido unánime y sin disidencias como estaba reclamando en esta sociedad pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello

Voz 1312 09:11 veintisiete mujeres que contra viento y marea saliéndose muchas veces del carril que la sociedad de la época les había marcado llegaron a a esas primeras Cortes elegidas democráticamente para elaborar la Constitución que sería el marco de la democracia hijo del mayor tiempo yo diría de paz y prosperidad de nuestro país muy pocas pero participaron hicieron es luchar en la redacción de la Carta Magna aunque luego pocas veces se ha hablado de las madres que tenía esa Constitución se ha hablado mucho de los padres de la Constitución pero poco de de las madres de la Constitución pero son mujeres que tuvieron claro que su voz tenía que sonar aunque las llamarán señor diputado muchas veces que pocos sonaba el género femenino entonces Magis Iglesias buenos días hola Lourdes buenos días la conocen Magis es periodista lleva décadas dedicada a la al información política tú misma ha sido también pionera o no porque ha sido la primera mujer que que ha ocupado la presidencia de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España

Voz 2 10:07 sí la primera en un ochenta y pico años

Voz 1312 10:10 casi uno desde los años veinte sí sí sí pero

Voz 2 10:13 yo creo que casi todas las de nuestras generaciones la generaciones que nacimos antes de la democracia pues hemos sido pioneras de algo porque la mujer no existía prácticamente en la vida pública hasta las fechas de las que vamos a hablar hoy que es la democracia la transición la llegada de un nuevo régimen eh GIS ha publicado un libro

Voz 1312 10:34 en el que en la portada se ve una leona con el mismo gesto que los leones de las Cortes de del Congreso de los Diputados pero es una leona se titula fuimos nosotras las primeras parlamentarias de de la democracia y hoy nos acompañan tenemos la suerte de de que nos acompañen tres de esas mujeres que optaron por tener una vida pública cuando hablar en femenino de vida pública con notaba un montón de afecciones todas negativas si yo diría podríamos decir que tuvieron que lidiar con tantos palos en la rueda para estar ahí no pero es admirable la fortaleza con la que se mantuvieron firmes no nos las presentas Magis

Voz 2 11:09 pues sí prime puedo decir que ellas trabajaron en casi en silencio y sobre todo sin ninguna concesión a la galería es hoy puede llamar mucho la atención porque hoy no se puede hacer nada ni se puede hacer un cambio ni actitud política sino hay algo de espectáculo y algo de proyección mediática por lo tanto el trabajo de ellas fue todavía más difícil del que se puede imaginar la hoy tenemos la gran suerte de que hayan querido venir a hacer este programa con nosotros y guiar a participar en un recuerdo de aquellos momentos nada menos que tres personas tres mujeres que son exponentes de lo que significó la presencia femenina en la de la incipiente democracia Nine es Vilariño era diputada por la UCD por por La Coruña para pronuncia de A Coruña ella participa de forma parte de un de una formación política de corte galerista tenía una visión periférica muy muy marcada que no tenía nada que ver con el resto de la UCD creo que su caso es bastante significativo luego tenemos a Dolors Calvet en Barcelona porque ya fue una pionera no sólo de la política del trabajo en el Partido Comunista entonces el el PSOE no que es el Partido Comunista en Cataluña ella bajo pues en la clandestinidad en el exilio participó en las actividades del Partido Comunista pero sobre todo fue una feminista de primera oral de aquellas feministas como que como ellas mismas decían inventa vamos el feminismo sobre la marcha no había las pautas que hoy tenemos ir después tenemos a Belén Landáburu que yo siempre digo ella fue senadora por designación real había desarrollado toda su carrera profesional como jurista en el antiguo régimen y sin embargo fue ponente de la reforma política persona imprescindible en la transición en la llegada de la democracia y además a

Voz 1312 13:06 prohibir la

Voz 2 13:07 la Constitución y hacer la Constitución prosiguió digo que ella es la clave de bóveda del sistema de la comunicación y continuidad del antiguo régimen para alumbrar una democracia en condiciones de paz como se produce se produjo en nuestro país

Voz 1312 13:23 bueno bienvenidas a las tres muchísimas gracias aceptaba la invitación porque sé que estáis todas ya a vuestras cosas si jubiladas Si

Voz 29 13:33 alguna alguna le ha costado e alguna

Voz 1312 13:35 el hemos tenido que convencer para que volviese un poco el foco no Belén tú siempre tú comentabas antes que alguien tenía que trabajar desde dentro para abrir las puertas que la oposición desde fuera estaba trabajando oí desgastando para para que cambiase algo en este país pero que desde dentro era necesario que alguien también empezase a ajustar la maquinaria no a abrirla para que se abrieran las puertas

Voz 30 14:00 exactamente desde las puertas para partes para abrirlas el momento oportuno yo eso fue una conclusión a la que yo yo soy muy temprano

Voz 1312 14:07 me encanta

Voz 30 14:08 porque realmente mi mi mi vocación política empieza en la universidad el año cincuenta y seis que en fin fue un momento importante porque era la primera posición visible a lo que era el el franquismo soterrado sí y después se hizo un parón pero durante ese tiempo como consecuencia de de esas circunstancias que yo había vivido la universidad llegue a esta conclusión no iba a ser posible un cambio sino había una acción y una reacción no es decir la posibilidad de que alguien empujará a las puertas ese ese dentro se abrieran esta esta convicción la adquirió el año cincuenta y seis y a partir de ese momento pues Henning fuertes

Voz 1312 14:52 señor de las de la primera revuelta estudiantil la primera revuelta estudiantil que habían nombres como Javier Pradera como Jorge Semprún también no que Federico Sánchez os armaron un documento Múgica Enrique Múgica también toma como era ser mujer en en esa en ese momento de efervescencia pues la verdad es que cuando analizo bueno primero

Voz 1902 15:19 quiero saludar a a todas la audiencia de la cadena SER y agradecer que desde luego creo que es extraordinario que nos haya pero no se haya hecho protagonistas que nos haya dado oportunidades como ésta de que nos escuche los españoles porque a veces somos las invisibles parece que no hemos tenido en aquella época nada más que el lago digamos que el papel de florero que alguna gente de una manera muy ligera les atribuía a las mujeres en las listas electorales a mí nunca me lo atribuyo porque yo fui en la lista para salir no para rellenar un hueco por tanto muchísimas gracias por darnos aún ahora estos tiempos cuando ya somos jubilar yo estábamos en otras cosas no decía que a mí me me invade a veces una sensación contradictoria porque no tengo ningún reparo en decir que yo fui diputada porque era mujer pero no sea fui la lista porque era mujer pero fui en la lista para ser diputada a mí me fueron a buscar un grupo de padres de alumnos a los que les daba clase creo que por algo me fueron a buscar por tanto lo dejo ahí sin más en las Cortes tenías que tener la idea clara de que te iban a dejar hacer determinadas cosas pero cuando llegabas a un umbral de ahí no te dejaban pasar

Voz 1312 16:43 me imagino que ser feminista como decía Magis una frase muy que me ha gustado mucho no que el feminismo como que lo ibais haciéndose iba se iba creando pero está claro que la piedra angular lamiendo la piedra base el feminismo es la igualdad y en ese momento la igualdad no se veía por ningún lado incluso penalmente la había un trato diferente hacia la la mujer por el hecho de serlo no

Voz 31 17:04 sí era muy te ficción ser mujer en aquellos momentos ya or tampoco es fácil eh hay que decirlo yo cuando entré en el Congreso de Diputados me sentí te tira de toda la gente que había mantenido dignidad durante la tapa de la dictadura que había sido capaz de aguantar los exilios la cárcel de la muerte en algunos casos y poder poner todo esto encima de la mesa eche representante una opinión general era que las mujeres según que no podíamos hacerlo entonces había que luchar en esto en todas partes eh tenías que defender diciendo esto lo defiendo yo estoy redactado yo por lo tanto voy a defender dio en el Congo eso no lo sé no no nadie te regalaban nada pero esto los ha pasado a todas las mujeres en todas las etapas de la vida

Voz 1312 18:00 si eso iba a decir ahora a veces incluso ahora pasa esa acción que no es enorme

Voz 31 18:05 pero yo cuando una mujer me dice que le han regalado no sé qué es evidente que hay que luchar por todo

Voz 1312 18:10 en la en China

Voz 31 18:12 que damos la gente mayor chicas jóvenes no os penséis que las cosas conseguidas hasta hoy están fijas ya hay muchos intereses en volver atrás atrás ciertas reivindicaciones porque es muy cómodo tener alguien que soluciona problemas entonces las mujeres cuando queremos ejerce como personas que nos ponen inconvenientes

Voz 30 18:35 Belén si yo quiero hacer un uno una inclusión a esta situación es cierto que en aquellos momentos no era fácil ser mujer porque el ambiente social

Voz 29 18:47 pero la gasista

Voz 30 18:50 era machista y también hay que hablar de de la de las mujeres supongo que por lo reflejo de esa sociedad machista las mujeres a veces han sido las mayores en en migas de sí mismas porque tenían una resistencia a actuar a comparecer etcétera yo tengo que decir que la verdad es que a lo largo de mi camino no tuve demasiadas dificultades ni en el momento del franquismo ni en el ni ni por supuesto en las Cortes en yo no tuve especial especial

Voz 32 19:22 que porque tú tienes un carácter Belén ir es un verso suelto eh yo entiendo lo que dices que que tuvo el tema te has mantenido siempre pero tú has hecho tu vida y te has marcado tu destino pero no era lo habitual en las mujeres por ejemplo de decir o qué

Voz 1312 19:39 que optaba por una carrera político o por un compromiso político igual a vosotras a las tres os ha apoyado vuestra familia pero a una ruptura familiar para muchas mujeres

Voz 30 19:49 cierto porque es que además yo me desenvolvía en un mundo que era el mundo del derecho el mundo mundo El mundo jurídico la situación era cuarto

Voz 1312 19:57 es compañeras tenga la facultad

Voz 30 20:00 pues yo creo que empezamos a carrera ocho en la facultad de de San Bernardo que era una delicia y es verdad que las cosas no eran fáciles pero es que la sociedad eso sí

Voz 1312 20:13 es que para para situarnos un poco en el momento de la de la transición el momento que vosotras encontráis en esa en ese congreso constituyente se hacen los Pactos de la Moncloa ahí no entra en esa amnistía no entran los delitos por los que muchas mujeres estaban en prisión amancebamiento la adulterio vamos

Voz 31 20:31 The Concept olvidos

Voz 1312 20:33 la oye cultivable

Voz 31 20:36 daba mucho las primeras cortes y no estuvimos a la altura en el tema de la mujer y no era tan difícil

Voz 1312 20:42 este eres y te lo echaban en cara las feministas porque hay algo que se dice ahora

Voz 31 20:47 claro yo yo entré porque estaba muy unida o movimiento feminista pero también nuevos movimientos de barrios a los movimientos sociales la gente tuvo un desengaño con las primera legislatura a la Constituyente es la siguiente yo pincho también que es que no sabíamos de dónde partíamos Hidalgo yo no sé si somos conscientes de pensamiento que viene en los momentos anécdota de que en un debate en una televisión se quiso vetar la presencia de pie larva hago porque era la única mujer en el debate de los hombres decían es que no nos podemos vender con ellas porque es una mujer no podemos discutir las cosas todo el mundo estaba de acuerdo

Voz 2 21:34 pues yo creo que lo que acaba de decir dolor se lo que antes he dicho Belén nos sitúa en donde creo que este libro con sus vidas a dónde nos lleva a analizar la situación de aquel momento con la mentalidad de aquel momento

Voz 29 21:50 pero claro yo no me lo en primer lugar

Voz 2 21:55 pues que la teoría tanto jurídica como digamos matemática o política era una cosa y la realidad social era la que se imponía

Voz 1312 22:06 pero la realidad es que mil novecientos setenta

Voz 2 22:08 hay siete cuando se produjeron las elecciones de cada cinco trabajadores en España sólo uno era una mujer eh por supuestísimo y además tenía que haber accedido al trabajo con la autorización del marido etcétera central tenía los cuidados del hogar además de la familia etc

Voz 1902 22:28 analizar algo hoy sin contextualizar en qué situación se da creo que es cometer un inmenso error histórico incluso yo creo que la sociedad española creo en su conjunto en su inmensa mayoría cuando votamos la Constitución así lo viví así lo protagonice recorriendo Galicia entera de los pueblos más grandes a los más pequeños tenía una inmensa ilusión sí que es cierto que pudo haber frustración en esos sectores de los que hablabais pero allí hemos hecho lo que hemos podido que no era mucho yo me siento que cumplí con mi obligación de en el grupo y en la sociedad defender los avances que se fueron haciendo desde luego me parece que siendo lentos que yo no voy a decir que no no ha ocurrido una cosa diferente de lo que ha ocurrido con otras cosas que también fueron lentas siguen siendo lentas como es por ejemplo una mejor distribución de la riqueza

Voz 31 23:33 me parece que son dos cosas diferentes no es la Constitución que esta es que la primera legislatura sólo fue Constitución

Voz 1902 23:40 Naldo los acto hemos todos

Voz 31 23:43 muerto en lo que tú dices y otra cosa es que las leyes que se iban de diva antes que se van pactando en curso son los pactos o no se ejercieron cuando tenían que verse hecho esto es lo que

Voz 1902 23:55 encadenó van

Voz 31 23:58 a lo que la gente creía mucho que la Constitución arreglaba

Voz 2 24:02 Dolors es que yo recuerdo perfectamente una de las cosas que me comentabas en la conversación en la entrevista Llera exactamente que la frustración que sentiste es que pudo sentir también Carlota Bustelo porque en el PSOE habían también un grupo de feministas muy potente que en los Pactos de la Moncloa no se incluyó la amnistía para las mujeres y en esos tuviste tú muy en prime

Voz 31 24:25 la línea de en Congo eso también lo defendí tampoco se ganó eh que no vota no me he encontrado a más de la mitad del Parlamento pero después de estos pactos decían por ejemplo algunos anticonceptivos a cargo de la seguridad social y la información pues la esto no se iba a que llegó estas cosas chico eso sabes cosas que tenían que hacer se podían haber hecho

Voz 30 24:51 es que a mí me ha pasado un poco lo mismo que la dolor que yo no no actuaba como feminista lo he descubierto después quiero Fermín pero la verdad es que a mí lo que me seguramente porque a partir de un de una has hecho instinto ahí es que a mí lo que me interesa venderán los derechos fundamentales de toda persona y por lo tanto haber llevado una o por lo menos la mitad de la sociedad que eran las mujeres que estaban en situación en sitos en situación de inferioridad pero efectivamente no era no era tan fácil también es cierto que ha sido un camino lento

Voz 1312 25:27 la foto de el primer día de esas Cortes baja la Pasionaria por la escalera tú vas a su lado su secretaria cuando entras no al Parlamento junto con Dolores Ibárruri dicen que tú eres su secretaria

Voz 31 25:43 los árboles pues yo un acabado yo vi el siguiente esos ETA Arias es portada de periódicos

Voz 1902 25:52 en relación con las anécdotas más que una anécdota era una cotidianeidad que trabajaba como una negra en cuestiones muy importantes luego diré una como única y luego pues la defendía que la defendía y salía a la tribuna que enseña la tribuna señor que además lo siento mucho porque cualquiera de las tres que estamos aquí de todas compañeras no es que no tuviésemos capacidad para defenderlo yo creo que que teníamos a veces sentíamos hasta rubor en que algún hombre defendiese cosas en las que se notaba mucho que de eso sabía más bien poco yo simplemente cuento siempre una cosa no voy a explicarla mucho porque además tengo un testigo vivo todavía que has Miguel Herrero de Miñón que algunas veces lo contó con mucha gracia yo he tenido algo que ver en algunas puntualizaciones en el texto constitucional jamás nadie me ha dado la oportunidad de poder decir en el Parlamento defender algo que tuviese pues que que ver con algunos artículos como puede haber sido el XXVII alguna cuestión relativa al Título VIII que es el de las autonomías etcétera en los que he trabajado muchísimo muchísimo pero me me doy por satisfecha porque sí que las ideas se recogían aunque menos de lo que nos hubiese gustado como es evidente no sé si no no pero sí

Voz 31 27:14 a partir de ahora no podré un montón

Voz 1312 27:16 con uñas alguien alguien

Voz 29 27:22 día de de de ningunear a Belén no venga me pasó una cosa muy llamativa yo creo que debería

Voz 2 27:30 a contarla le pasó una cosa muy llamativa cuando se sacó la chaqueta al que en el Congreso de los Diputados hay una temperatura todavía oye tengo que decirlo una temperatura adaptada al vestuario masculino Belén nos puede contar qué le pasó cuando en el hemiciclo

Voz 30 27:47 sí y además era era mi primera actuación en el en el Parlamento porque era justo en el en el juramento como procurador en Cortes yo iba con un traje chaqueta un crimen entonces en el momento de yo me quedé en el momento de bajar de de subir las escalerillas aquellas para para jurar pues no me había puesto les ETA y cuando volví a mi escaño un procurador me dijo Belén no te quites la chaqueta porque aquí no se quitó la chaqueta

Voz 1537 28:20 ya hay tiempo quería contar una cosa simpática sea estoy desde el Vestuario yo que una de las cosas que más me impresionó fue ver entrar la Pasionaria con Alberti a La Pasionaria pues se acercó Pilar Bravo para pedirle que bajase en el aire acondicionado porque

Voz 1902 28:35 hacía muchísimo frío hay las mujeres pues sobretodo sabéis que le contestó la Pasionaria muchísima gracia estaba el micrófono abierto pudimos escucharlos no sé si Dolores se acordará le dijo eso les ocurre porvenir inadecuadamente vestidas

Voz 1312 28:54 ella asumió asumía que al parlamento había que ir con sus medias con su red decían el impresionante bueno yo fue una de las imágenes que verdaderamente me impresionó porque no me imaginaba yo cuando la vía siempre iba

Voz 31 29:09 muy bien ves muy práctica para acabar

Voz 1312 29:12 forma de forma muy breve os quiero pedir vuestra opinión

Voz 1902 29:14 sobre el respeto como Patrimonio de de político no del personaje político

Voz 1312 29:20 como activo se ha perdido

Voz 1902 29:23 el respeto yo no tengo ningún inconveniente en empezar agradeciendo que utiliza es la palabra respeto porque la palabra tolerancia me produce un cierto rechazo porque yo la imagino como una supremacía del que tolera prefiero que se diga respeto yo creo que en gran parte si se ha pedido al respecto que hay rebrotes de intolerancia y de y de sectarismos muy preocupantes en la sociedad española quiero decir que todas las reformas políticas son posibles creo que la transición lo demostró es posible modificar la Constitución incluso es posible que en Cataluña se vote se haga un referéndum de autodeterminación si la Constitución se reforma en ese sentido eso es posible pero la fractura social que se está produciendo en España los brotes de odio que serán minoritarios pérdida de respeto hacia las instituciones en general me parece que son un asunto de la máxima gravedad duros cómo lo ves tú sí bueno yo pensé

Voz 31 30:37 ante sólo ha apuntado a que tenemos también un poema asociado porque las distancias entre los que más tienen los que menos tienen en los últimos años ha aumentado la crisis ha sido mortal Cataluña hemos sido sí héroes de los recortes aquí se ha recortado más que no restó de España sea recortado más Gobierno de Cataluña y a partir de aquí se pueden explicar muchas cuestiones eh aquí en estos momentos también hay la sensación a veces de que no hay interlocutor no hay manera de negociar pero yo estoy de acuerdo en que si en hace cuarenta años fuimos capaces de acuerdos gente tan diferente ahora esto sería posible también en el marco de renegociar lo que hiciese falta yo que como soy de la cultura de año setenta y ocho o de un régimen de setenta y no me escondo de video pienso que es tiene aquel momento fuimos capaces de llegar a un acuerdo ahora no es más difícil que en aquel momento relató el día que ponerse hacer

Voz 30 31:50 bajo mi aplauso silencioso la viniendo a decir de verdad que agradezco extraordinariamente esta claridad me alegro haber muchos logros es que

Voz 32 32:05 el respeto que bueno

Voz 30 32:07 estamos en lo transición bien los constituyentes creo que es algo que debería tenerse muy en cuenta con el respeto y el consenso porque llegar a la Constitución no fue fácil para nadie todos tuvimos que ceder

Voz 31 32:23 dos que estábamos allí tendríamos una opinión ello pensó que tenemos que defender el trabajo hecho todo que ha durado estos años citado y al mismo tiempo defender que ahora después de cuarenta años no pasa nada si se modifica

Voz 1312 32:37 claro es que no no pero con el mismo espíritu no pero es que no es posible porque la Constitución no lo permite

Voz 31 32:46 nadie entendió pero yo viví un momento en que se dieron la mano Carrillo y Fraga si salgo darse era tan difícil en aquel momento gente que había sido enemigo ya había sido enemigo en casos de muerte porque había estado en consejos el de muerte Case que ahora no hay manera es decir que la gente es mucho más fácil por supuesto la mucho más fácil es cuestión de Bono

Voz 1902 33:13 puntazo de quienes tienen la capacidad

Voz 29 33:16 hago Magis para

Voz 2 33:18 bueno yo simplemente sumarme al espíritu que entonces se decía de consenso que es concordia es decir buscar el interés general terminar simplemente con una cita de Pérez Llorca uno de los ponentes de la Constitución que acaba de fallecer que qué me parece que resume claramente y esa es la herencia que nos ha dejado este tiempo y que Nos dejáis vosotras y que yo querido recoger en esto libro en este libro para que lo recuerden los que lo conocieron lo conozcan los que no estaban entonces cito textualmente a Pérez Llorca entonces no nos unió el amor sino el espanto y el espanto era el miedo al fracaso era necesario ponerse de acuerdo para poder discrepar creo que son palabras lapidarias que pueden cerrar el espíritu de nuestra conversación de

Voz 31 34:13 yo sí yo os agradezco muchísimo a las tres calles venido porque vosotras visteis un paso adelante y ahora nos toca a nosotras no dar un paso atrás y fijaos que hemos empezado a existir dice que alguien ha dicho que padecían madre tiene titulación

Voz 7 34:30 me quedé parada con que cuenta que iba demócrata

Voz 1312 34:33 estoy triste déjame que lo fuiste imagínate en los que creían que no era tan malo imagínate en las que no lo hemos vivido de las madre

Voz 33 34:48 ah ah ah

Voz 1646 35:20 ser Europa me llamó el director de lo que es una iniciativa para migraciones alrededor de Europa Eloy surgió en el año dos mil quince como una respuesta ante la mal llamada crisis de refugiados que debemos llamar oportunidad enviados la idea deje lo iba a cambiarla estación de migración de ser un tema divisoria a ser un sistema de soluciones de lo que ya hemos James Baker no impulsores de cambio porque realmente el sector de migración está lleno de soluciones está lleno de gente que está resolviendo temas y queremos traer eso a las ejercicio que ayudará a proveer una respuesta muy diferente a la que estamos dando a la migración pues hay tres partes que hacemos la primera es acelerar o replicar iniciativas que ya funcionan alrededor del mundo las llevamos a países donde tienen necesidad lo hemos hecho esto en Alemania en los Países Bajos en Turquía en los nórdicos en España

Voz 1312 36:16 acabamos de hacer

Voz 1646 36:17 en Italia eh vamos a ir a Portugal otros sitios para poco conectar estas iniciativas la segunda cosa es colaborar ayudará a la los días de políticas públicas y los que están tomando decisiones a conocer soluciones y conocer líderes migrantes que están promoviendo impulsando cambios hemos hecho por ejemplo la primera cumbre de políticas migratorias en la Unión Europea en Bruselas el año pasado la tercera cosa que queremos hacer es cambiar la narrativa migratoria mostrando que los migrantes no son objetos pasivos de compasión sino que son agentes activos de impulsar cambios alrededor del mundo y vienen con ganas de contribuir a hacer cosas creo que si hay un mensaje que quisiera transmitir de parte de lo que estamos viendo alrededor del mundo es que a los migrantes son impulsores de cambios en pero hay que dejarle IVE la sociedad es que acogen también tienen que será moderadas no podemos implante hacer políticas públicas y esperar que la gente reaccione sino que hay que pedir a las personas de la calle que se hagan impulsores de cambio eso chisme que es para coger para dar la bienvenida is it para contribuir juntos con los migrantes a una sociedad mejor

Voz 1312 40:07 les proponemos en los próximos minutos hablar de música hablar sobre musica con alguien que sabe mucho de música él es Óscar García Blesa este experto musical escritor guionista creador de programas de televisión director define podríamos seguir diciendo cosas que ha hecho y en las que ha participado no acabaríamos acabaría la la sección buenos días Óscar qué tal

Voz 5 40:26 buenos días cómo estás muy bien no es conocí

Voz 1312 40:29 hemos este verano hicimos este verano en una sección hablando de placeres culpables que es el título de uno de tus libros y a mí me gustó tanto me lo pasé tan bien que pensé tengo que volverá a coincidir con Oscar y qué mejor que en esta Semana Santa y que todo está tan denso la información tan intensa con la próxima campaña electoral que nos espera en fin que nos apetece escuchar música divertirnos un rato y aprender además

Voz 5 40:54 bueno pues ahí pues la música desengrasan precisamente ahora en el fabuloso hablar de música es uno de mis placeres no ocultar en este caso es un placer real

Voz 1312 41:02 son canciones que seguro que ustedes van a reconocer iban a disfrutar porque son de esas canciones que nos han tocado una tecla no sabemos cuál pero que han permanecido ahí a lo largo del tiempo de los años canciones que además tienen un hilo conductor esta semana le he pedido a Óscar que pensase un tema sobre el cual hacer girar los discos

Voz 5 41:21 el tema esta semana lo que esconde la historia es cuando detrás un poco ese momento de que te dicen que no en alguna de tu carrera en aumento de tu carrera no eso no ha ocurrido en el trabajo no ha ocurrido e incluso a lo mejor una relación sentimental pues muchos artistas también estabas les ha pasado que paradójicamente después de un éxito enorme que han tenido como vamos a ver en en el en el día de hoy estos artistas tuvieron un rechazo bastante enérgico por parte de sus primeros contratantes no resulta bastante curioso

Voz 1312 41:49 va a resultar muy curioso porque algunas de las de las figuras de los cantantes músicos que vamos a a repasar son ahora mismo mitos incuestionables como este primero

Voz 1 42:11 sí

Voz 5 42:34 esta Elvis también tú sabes esto cuando dicen de vez en cuando lo de lo de una familia muy humilde orígenes muy humildes una familia con en el caso del expresó era verdad verdad Milán muy pobre el perdido su padre muy siendo aún siendo niño Chelse se junta con un señor estaba allí Danny Wright este señor eh pues un poco Jean Príncipe su carrera de consigue un contrato con Sun Records que salir del mítico el mítico sello de Sam Philips pero no tiene el éxito que le esperaba este señor primer mánager le dice tú lo que eres Acebes dedicarte a conducir un tractor vale sea imaginaros SAS cuando les pasa vendido en la cantidad de discos mil millones de discos en todo el mundo desde el año cincuenta y cinco entonces crudo después es que Elvis Presley ficha por RCA lo demás es historia

Voz 1312 43:23 todo el mundo imagine ahora mismo el contra plano del tipo que le dijo esto después de ver el exitazo de Belvis no

Voz 5 43:29 bueno hará en el día de hoy vamos a ver un montón de casos de precisamente gente con nombre y apellidos que que dicen madre mía el día que les dije que no este artista abierto con la tierra

Voz 1312 43:38 menuda colleja le debió rondar en la en la empresa cuando decir cómo escapar esto burro

Voz 5 43:43 pues imagínate Han pasado muchos casos de estos en muchas historia ITA hay decenas de casos en España también por supuesto

Voz 1 43:50 M

Voz 1312 44:15 vale estamos todos cantándola la canción de Alejandro Sanz Corazón partío yo te decía antes te odio porque es cuando me envía hasta en la lista de canciones las escuché estuvimos toda la tarde en la redacción cantando esta canción

Voz 5 44:29 bueno es una canción que es un es un himno del pop en español es un año noventa y siete es el Corazón partío de Alejandro Sanz naturalmente una canción que rompió todos los récords en este país es el disco más vendido de la historia con más de cinco millones de discos vendidos en España es un disparate de canción una maravilla lo que ocurre que Alejandro no tuvo unos inicios como todo el mundo pueda imaginar no el el la había firmado un primer disco con un acompañáis para Vox la antigua EMI que hará forman parte de Warner grabar un disco bajo el nombre de Alejandro Magno hay

Voz 1312 44:59 de acuerdo yo me acuerdo

Voz 5 45:02 aquel disco no funcionó aquel disco no era precisamente lo que además Alejandro es todo lo que Alejandre perseguía artísticamente y no fue un estrepitoso fracaso un disco que no pasó de poseso de quinientas mil copias en aquellos momentos que era poquísimo Alejandro creado te puede en moto tipo de música que te puede canciones obispo de de emociones y ahí es cuando el pidió su carta de libertad Hay buscó ese momento de cantar ser apagó la luz Viviendo deprisa o este tipo de canciones que todo el mundo recuerda en el año noventa y uno se convirtió en el artista pues que todo y todos conocemos no un un un mito una leyenda del del pop latino y que y que tuvo un traspiés al principio que no era precisamente exitoso

Voz 1312 45:42 tener las cosas claras proponeros ser alguien diferente es también yo creo que la marca de la casa de la siguiente artista imagino que Lady Gaga no sé si se aprendió a perfilar au a diferenciar atrás o a partir de de un rechazo inicial ya era así desde el principio

Voz 5 46:34 bueno yo creo que el que el caso de Lady Gaga que ese muy paradójico porque es una persona que ha sido tan sumamente variante o variable en en solo en su propuesta artística Grohl tenía muy claro desde principio el el el primer rechazo es el típico artista que le va a dar igual sea que eso que dices que tienen que Teneluz pues en el caso de de de Lady Gaga ocurre exactamente esto a principios los años dos mil firma por la compañía decían que es una compañía relacionada con el mundo de hip hop había fichado a Jaycee como ya que ha dicho a Rihanna y los Beastie Boys en los años ochenta una compañía muy potente que dirigida por Rubin el socio de Rick Rubin aún señores llamaba y se llama ley Reid le dijo que lo suyo hoy lo de cantar no lo veía muy claro hiló imaginados ficha por la compañía Universal graba este álbum continuidad de paparazzi que vendió veinticinco millones de discos en todo el mundo y luego además lo que decía al principio el mucho más importante de la gran variedad de de de colores que tiene la la carrera de de Liga sin ir más lejos este año ganado el Oscar a la mejor canción en latín

Voz 1312 47:36 será de de ha nacido una estrella no

Voz 1 47:41 vale

Voz 1312 48:28 rechazos iniciales de grupos en los Beatles

Voz 5 48:33 bueno este es el seguramente seguramente es el caso más conocido en la historia de la música más conocido no es que estamos dando del artista más importante de la música de todos los tiempos íbamos decirle a sus herederos por su familia vamos a hacerle nombre y apellidos daba Dick Rowe vale Rowe le dijo a George Harrison y Paul McCartney que se dedicaran otra cosa que en ese momento no se llevaban los grupos dicho este bueno de Ditroi fichó a un grupo se de tres me León con un líder que como todos sabemos no vendió nada automáticamente George Martin se marchó de compañías se cambio a la EMI y ahí los Beatles pues hicieron historia como todos sabemos bien es cierto que este señor Rowe que formaba parte el sello Decca firmó a los Rolling Stones un poco en contrapartida algo algo tuvo pero imaginar los imaginaros a día de hoy haberle dicho que no a canciones que bueno que se convierten en la banda sonora de degeneración es generaciones durante años

Voz 1312 49:33 bueno da menuda carga de venir debía llevar ese hombre toda la vida pobre

Voz 5 49:37 de ahí los ahí lo dejamos es el nombre del Señor no no

Voz 1312 49:39 vamos a mover de de zona pero saltamos de Isla de el Reino Unido nos vamos a Irlanda

Voz 39 50:34 Juan de Sande y los puedo

Voz 1312 50:37 los

Voz 1646 50:38 también les enviaron a casa

Voz 5 50:40 es por supuesto por supuesto Éste es uno de mis grupos favoritos la Historia es muy de película de de grupo tradicional no es decir el batería pone un cartel buscando grupo en el típico tablón de anuncios de local de ensayo aparece Bono con sus gafas de aparece desde pequeño trece días se juntan allí graban sus maquetas son felices ahí en el Dublín lluvioso y mandan sucinta al acompañada Rs o no y entonces el señor deseo que no vamos a decir su nombre pero la carta sí que está en Internet porque a la para que la gente lo ve chistes que esto es esto es un son cosas que ocurren al escuchar la cinta de los U2 en ese momento le devolvió la carta diciéndole señor Bono no ha gustado mucho que nos envidioso música pero le le invitamos a que se dedique a otra cosa

Voz 1312 51:44 de este himno reivindicativo hay un cambio de guión total buenas ponemos es súper

Voz 39 51:49 a Nina

Voz 41 51:55 si hay que hacer a Tel Quel

Voz 29 52:15 entiendo que alguien le dijera exhibirán mira chaval porque es que

Voz 1312 52:20 a ver siguiendo las normas de la mercadotecnia claro no sabes nunca que va a triunfar y quién viene este chico con ese aspecto de uno cualquiera

Voz 5 52:28 o es que has dado en el clavo hilos luminarias de la compañía de discos a los que presentó el primer la primera maqueta el bueno de hecho eran dijeron que era muy ñoño

Voz 1312 52:42 a dónde pinta sobre todo le dijera

Voz 5 52:45 oye un tío pelirrojo no va a triunfar en la vida

Voz 1312 52:48 el rojos no ligan es el que te dice Tano

Voz 5 52:51 entonces desde fuentes estaba de marketing lo el pelirrojo no encajaba recordemos que serán viene de la calle en el sentido en el buen sentido de la palabra es decir era era un músico callejero como como tantos otros que se buscaba la vida con su guitarra tocando en en en Inglaterra y cuando presenta sus maquetas ese aspecto afecte ante que tenía un poco así como de chavalas sin embargo despistada de ello con ese con ese color tan rojizo de pelo postizo que la gente saliera corriendo la gente de la dieta además dicen hay que recordar que los dos discos de Zidane son los dos discos más vendidos en lo que llevamos de milenios sabes que creo que me tienen un poco la pata

Voz 1312 53:54 estaba pensando quién tendría ahora en las narices de decirle que no a Madonna algo decir negarle algo a Madonna

Voz 5 54:02 pues bien hay una hay una frase esto también es una historia de Madonna que que un poco a tu pregunta ella cuando cuando se entrevista con la R de la compañía sirio récords en el año setenta y nueve le pregunta el señor a Madonna actúa que aspira a ser en esta carrera de tal y ella le dijo a ser la número uno ya comerme el mundo dijo Pierre esta lo tiene bastante claro no efectivamente fuera número no se comió el mundo pero no lo tuvo fácil ella ella durante el tiempo que vivió Nueva York hizo hizo grafías para Artesa de segunda dormían los McDonald's tuvo trabajos así bastante bien arrieros durante aquel tiempo pero sí que tenía muy claro que tenía tenía buenas canciones is su primera maqueta cuando llega la primera compañía en la respuesta que recibes de no estás mal lo pasa que te falta material este disco en concreto vendió veintiocho millones de al final el el este negocio está formado por canciones y las canciones trascienden y ya sea gel polla sandía Andy son grandes que emocionan y que la gente

Voz 8 55:00 esta sentencia al tiempo sin canciones

Voz 5 55:03 no hay no hay contacto con la gente no hay emoción entonces lo más importa es la materia prima en este caso

Voz 1902 55:07 todas son canciones sensacionales

Voz 42 55:17 de

Voz 1 55:19 el jazz

Voz 1312 55:49 una de las que decían podría ser sucesora de Madonna porque ha habido un montón de candidatas a ser la sucesora de Madonna solariega antes acabamos con

Voz 5 55:58 acabamos con Betty Perry y fíjate que también hay que ser un poco justos siempre echamos jugamos intentado echarle la culpa al señor que no fichó a los Beatles Val que no contestó el teléfono a U2 fíjate esta también mete la pata en este caso Katie Perry sacó un primer disco nadaba ella firmaba como Kate Hudson vale eran disco de rock cristiano que es un es un género muy muy típico en los Estados Unidos digo que fue una catástrofe vale ahí un poquito

Voz 1312 56:24 la culpa la Gad claro claro claro está mal enfocada

Voz 5 56:26 claro claro es decir que tú tú cuando eres tu carrera en este caso yo no lo no lo tenía tan claro o no sabía hacia ella sabía que quería ser artista lo que pasa que también el repertorio o el típico el título el tipo de género al cual te diriges pues en este caso no fue acertado el el pop Cristiano que como te digo venden millones de discos en en los Estados Unidos en su caso no le funcionó era muy joven ya tenía años firma con la compañía de Alanís Morissette firmada por el por el productor Glen Ballard que había hecho el exitazo de Alanis de Jack Little PIL entonces pues nuevamente se convierte en un artista demoledora y una de las más innovadoras de los últimos años

Voz 1312 57:13 pues con ella lo vamos a dejar estos artistas yo mira no creo que deberíamos recordar sus deberemos recordar los nombres de quienes le dijeron ese primer no es en ese portazo que les dieron en la cara con mal rollo sino con buen rollo porque forman parte de la historia sin duda tiene su papel ese no esa esa puerta en las narices en la pues en el Central el personaje en el mejorar en el busca realmente lo que se quiere perfilarse no

Voz 5 57:39 efectivamente el el yo creo que ese es no es muy importante el el uno en la vida de vez en cuando también te da te da alas no te empuja a seguir persiguiendo tu sueño y en este caso pues gente no es tan fácil yo he trabajado muchos años en compañías de discos no es tan fácil ver las cosas a posteriori si pero en el momento en crudo no te creas tú que están sentido decir esto va esto lo va a Petacchi marital jugársela así que le doy un voto de confianza a aquellos señores que les dijeron que no halló Ma a John Lennon Paul McCartney aunque madre mía

Voz 1312 58:10 más que cuando llegas luego triunfalmente muchos discos más que la peineta hay que decir un grafias porque a lo mejor eso no me hizo más fuerte OME hizo ser lo que soy ahora Óscar García hable son placer compartir contigo música buen rollo y mucha información porque siempre tienes un montón de historia tras las canciones y los artistas que forman parte de nuestras vidas

Voz 5 58:30 la música te en historias y eso es lo que buscamos

Voz 7 58:33 lo que contamos un beso gracias