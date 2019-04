A Vivir Que Son Dos Días (20/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 2 00:06 los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de treinta y ocho años acusado de asesinar a su pareja en la vivienda que compartían en Olot en Girona el cadáver lo ha encontrado la hija de la mujer al volver a casa de madrugada Jordi alteza

Voz 3 00:17 buenos días pues esto es una información que tenemos ahora el cada vez la encontrado la la hija el patrimonio cuando volvía de fiesta en su domicilio han sido hacia las ocho cuando se ha dado el aviso a la Policía que detenido al pálido de treinta y ocho años por ahora más información al respecto

Voz 1762 00:35 gracias Jordi la Seguridad Social pierde no veintitrés millones de euros de ingresos cada año por la falta de regulación de las plataformas digitales de reparto a domicilio como Globo de líbero es la estimación que hacen desde el sindicato UGT Rafa Bernardo la estrategia de las plataformas digitales detener a sus trabajadores como colaboradores en vez de como empleados es decir sin una relación laboral cuesta a la Seguridad Social seis mil euros por año por cada una de estas personas por cotizaciones que no ingresan y supone una merma en los salarios de estos empleados de unos cuatro mil euros anuales según las estimaciones de UGT como hay unas diecisiete mil personas en el sector la merma de ingresos para el sistema de pensiones es de unos noventa y tres millones cifra que se multiplicaría por tres

Voz 1312 01:12 el año que viene según el sindicato UGT

Voz 1762 01:14 señala que ya hay cinco sentencias judiciales señalando esos trabajadores como empleados sino como autónomos y exige a los partidos que en la legislatura que viene regulen adecuadamente este tipo de plataformas digitales y que no cedan a la presión de crear figuras laborales específicas para este tipo de negocios algo que para UGT supondría menos derechos para estos trabajadores menos ingresos para la Seguridad Social información del deporte José Antonio Duro buenos días

Voz 4 01:35 hola qué tal muy buenas tenemos cuatro partidos de Primera División

Voz 5 01:38 este sábado es la jornada XXXIII que ya tiene como definitivo al Alavés dos Valladolid dos hoy juegan el Barça más cerca el título cierra jornada desde las nueve menos cuarto frente a la Real desde las cuatro y cuarto hora el segundo Atlético ante el Eibar en Ipurua además la jornada comienza a la una Celta Girona tiene otro partido importante por el descenso a partir de las seis y media Rayo Huesca todos los partidos desde la una en Carrusel deportivo además en Euroliga ganaron ayer el Real Madrid y el Barça y en tenis Montecarlo Nadal se enfrenta esta tarde

Voz 1762 02:05 fue ni ni resto da por el momento más noticias dentro de una hora y en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 1 02:10 cadena S

servicios informativos

Voz 1860 05:40 está por salir la cofradía de nuestros cómicos de el gran humor desde Radio Jaén David Navarro buenos días muy buenos días muy bien en Radio Mallorca Llum Barrera como

Voz 1312 05:50 estás muy bien van día qué tal cómo estáis me encanta cuando como siempre hago el programa en días de fiesta de de vacaciones y además está esto es desperdigados por ahí menos mal que al menos tengo aquí a mi lado defendiendo el fuerte Virginia qué tal buenos días aquí estamos eh no hay gente para hacer la radio aquí en Miami nada nada nada nada

Voz 8 06:08 hora de Virginia que no tiene pasta

Voz 1860 06:35 muy rica también si es tu sí que tú sí que

Voz 1312 06:37 eres de profesiones

Voz 17 08:45 eh

Voz 18 08:47 sí

Voz 19 08:52 el uno

Voz 1312 09:01 comenzaban la semana con la decisión de la Junta Electoral de prohibir la participación de Vox en el debate que tenía organizado Atresmedia

Voz 20 09:09 primer lugar el Gobierno respeta absolutamente la decisión de la Junta Electoral Central fino habría sido muy extraño que fuera de otro modo

Voz 1312 09:18 pues sí la verdad ministra habría sido muy extraño que os parece a vosotros Televisión Española e os parece bien que contra programas el debate de Atresmedia el martes veintitrés de abril luego rectificando lunes veintidós romerías debate dos estafas no lo que pasa es que ahora

Voz 8 09:32 cuando cuando pasan estas cosas dices entonces a quién votamos a la uno la tres porque también están también saca papeletas no forma parte ya de de de la campaña electoral pero pero a tope a tope tú de quién eres aquí a venga Pedro define T

Voz 1860 09:48 no yo creo que les daba tiempo como en Antena tres ponen tantos anuncios

Voz 1312 09:52 yo creo que mientras anuncia

Voz 1860 09:54 pues con una música de vodevil titiritero hay corriendo el Palau hemos eso fallo no claro pero hubiera digo pero igual seguro que hubieran competido poniendo la ONCE Loterías vamos a ver el sorteo de esta noche mientras nuestros estaba

Voz 1312 10:10 ayer le en Twitter una propuesta que me parecía muy lo que hay que es pro contra programan con el cómo se llama esa de programa Supervivientes con la Pantoja el día del debate de esta Dama andando no des ideas que se me antoja presidente ya te todos Lía Pantoja lanzándose del avión llegando a Honduras yo creo que el debate no no sé no sé qué dice que que audiencia tendría pero bueno quién nos iba a decir que que ya hemos visto un debate y quién nos iba a decir que en ese debate en el que participaba Gabriel Rufián la zona de la clase iba a ser otra

Voz 1 10:45 he dicho una cosa sí sí tengan mucho cuidado con lo que dice o deban ahí amenazando vaya a los tribunales que no descarto eh usted me está acusando a un delito que Cayetana Álvarez de Toledo eso mismo incluso anunciar que va a llevar a los tribunales pero ya verás tú lo que usted tiene que estar aquí justificar un dinero que va a tener todo el tiempo del mundo para

Voz 1312 11:05 Pirlo Cayetana por cierto no os acordáis ya que la frase famosa en Twitter de dos mil dieciséis en la cabalgata de Reyes no el Manuela Carmena jamás te lo perdonará jamás bonos dio quede juego nos da esta mujer siempre y que sí sí sí sí va a estar ahí peleándose después de del rifirrafe entre Cayetana Irene Montero llega el momento de hablar de Política Territorial Gabriel Rufián e Inés Arrimadas nos regalaron otro de los momentos de la noche

Voz 1 11:33 que no tengan hace ministra de Defensa el PSOE muchos dudan de que nada es decir en el INE

Voz 1860 11:43 Deimos en la puerta sale calle de falta decir Itu flipa espero mucho chaval todo bueno el el tema

Voz 1312 11:53 o de Cataluña fue obviamente no es no es ninguna sorpresa al tema de Cataluña fue uno de los que levantó más pasiones en el debate y claro cuando Cayetana Álvarez de Toledo aumentó el golpe de Estado en Cataluña Rufián dio la oportunidad se sólo sirvió sólo ante portería que desplegó ahí su tan recurrente arte del fast españoles Partido Socialista no volverá hasta golpistas la palabra de la señora

Voz 1 12:17 pero podrá o no lo voy a estar muy importante es que con la inteligencia de los españoles Cayetana golpista

Voz 0765 12:25 a es Tejero seguramente tengo Tati sí

Voz 1312 12:28 sí sí pum pum pum ver

Voz 1860 12:31 sonoro anímica muchísimo es aquella calle empiece diciendo venga

Voz 15 12:37 aquí conmigo repite con quince minutos

Voz 8 12:41 técnica no pista verdad que dietas más sintético más que técnica no dista es técnica idiota lista que es pensar que el resto son idiotas a todo el resto son idiotas y ellas lista no a todo esto Vox tiro de victimismo por la decisión de la Junta Electoral Central de dejarlos fuera del debate y esto es

Voz 1312 13:01 que decía Abascal en la sexta después de anunciarse que no podían participar

Voz 21 13:05 lo que sabemos ahora es que en España siguen mandando los que mandaban hasta ahora los separatistas y los enemigos de España que acuden a la Junta Electoral Central para que bots no pueda participar en el debate de candidatos

Voz 1 13:19 claro que no busca el aplauso ahí electo de sí sí sí

Voz 1312 13:24 ya deja la frase en alto para aplauso no lo que pasa es que luego la liaron en con un pequeño detalle de de principiante yo diría o no a ver qué os parece la ACB que hable de comunicación de Vox se coló en un grupo de Whats Apps con periodistas un mensaje en el que decía básicamente que ya les venía bien que los excluyó

Voz 1860 13:41 los excluye grande el debate

Voz 1312 13:43 no sé si a vosotros lo de principiante inútil

Voz 1860 13:48 habéis visto

Voz 8 13:48 el mensaje SCO muy textuales falta como un guiño Llanos viene viene esto guiño guiño dejando el les han hecho un favor pero es que en el debate sin iban a hablar de ella de toro de caza es que hay muchos temas que se les ha escapado al quedar ante esta pillada la reacción de de de Bosch cuál ha sido pues echar del grupo periodistas que serán que han filtrado noticia os os ha pasado alguna vez una metedura

Voz 1312 14:16 de pata estas en whatsapp que el enviar un mensaje a que no era comprometedor a mi a mi empresa de recibirlo

Voz 8 14:25 a esas cuentas cuenta que esto es un poco terrible yo sé que los bolsas los carga el diablo y entonces los chasis de madres que hay hay hay un tema en el mundo guasa Bono madres se les suele llamar de madres aunque ya hay madres y padres pero a esa cosa que vas ahí como corriendo escribiendo y de repente se cuelgo mensaje que no se debería colgar ahí en ese Xavi criticando a otra en cuestión o incluso al marido de otra en cuestión destructor hay dices yo porque me tengo que enterar de esto ahora mismo que voy a recoger al niño me los voy a encontrar hay un chat paralelo Khedira de mi claro claro dices Uf prefería más no saber esto porque me creada aquí es son muy peligrosos los los versos

Voz 22 15:09 digamos que llego la dote equivocarse porque muy difícil eliminarlo Llum lo que te ponen nervioso debería ser más fácil es que tiene que ser muy inmediato lo de eliminarlos con eso ya eliminado en

Voz 1312 15:20 segundos ya me han dicho zanja te pille antes si se en la mar no cedía decirte dejamos el debate esta semana ha estado marcada por las la campaña por los mítines que se han celebrado a lo largo y ancho de España entre procesión y procesión puso un mitin no sé si habéis estado alguna vez en en algún mitin yo nunca yo nunca nunca si yo cuando era periodista fue una de las razonada bueno decidí cambiar de bando adaptado eh

Voz 8 15:56 comisión de servicio en comisión de servicios y yo creo que en los mítines es verdad que va mucha gente que son ya militantes de ese partido claro y luego va mucha gente indecisa de saber en cuál de los en cuál de los dos que tienen programas pasó anoche iban a dar más de comer o de caramelos y regalos libretas bueno

Voz 1860 16:13 no pienso cuando estaba todo el rollo de Podemos el quince M como había todo el rato mitin mezclado manifestar sabia de estos claro antes era como muy mezclado no no sabía si vas a una asamblea abraza queda con amigos que ya había como una grave

Voz 8 16:26 él sabía tortillas es que claro es que

Voz 1312 16:28 eso une mucho si unas croquetas un bocata quedó su mitin si son muy útiles hoy en día los tal y como están las cosas los mítines políticos porque yo veo que van allí los convencidos a aplaudir cuando su la frase queda en alto lo que decías tú David la frase queda ahí tiempo aplauso

Voz 4 16:45 te indicamos una campaña moderada

Voz 1 16:48 centrada abierta ahí

Voz 1860 16:50 Nos muy o casado ya en dos mil quince Si campaña moderada la temporada abierta bien tranquila vida empezó tan tan moderado tan Chill como diría ahora

Voz 1312 17:02 que sus mítines no recordaban incluso a nuestra más tierna infancia con los payasos

Voz 1860 17:06 tele queremos tener un gobierno

Voz 23 17:09 con Pablo Iglesias de ministro del Interior con Puigdemont de ministro de Exteriores con Torra de ministro de Administraciones Territoriales y con Otegi de ministro de Justicia

Voz 1860 17:19 no querer más que Pablo Casado sea presidente España hay todo no ha aunque ojo que para moderado el cabeza de lista del PP al Congreso

Voz 24 17:33 que vuelva Juan José Cortés Pedro Sánchez no solamente se sienta a la mesa

Voz 20 17:37 con este con este tipo de de partido

Voz 24 17:40 los sino se sienta a la mesa con asesinos criminales y violadores pederastas al club que va a intentar dejar salir a la calle cuando quite la prisión permanente revisa

Voz 1312 17:49 yo lamento por si no ha quedado claro con toda esta enumeración de

Voz 1860 17:52 hola Pedro Sánchez

Voz 1312 17:54 en mal muy mal esto lo vio le llevó no lo dice Pedro Sánchez porque claro

Voz 1860 17:59 eso sí yo os pregunto qué cosa es creéis

Voz 1312 18:01 que no hace la buena gente de este país que me digáis

Voz 25 18:04 de lo que no hace es robar la buena gente lo que no hace es insultar a alguna gente

Voz 1 18:09 lo haces espiar

Voz 1860 18:11 claro pues entonces no sé

Voz 1312 18:14 a tiempo la buena gente que notó

Voz 1860 18:17 con ninguno

Voz 1312 18:19 hemos aquí eh chavales es que la campaña es lo que tiene esta campaña está despertando mucha creatividad entre los candidatos así hablaba Díaz Ayuso de Íñigo Errejón

Voz 1860 18:29 llama mina llama paleta Íñigo Torrijos ha perdido ahora él lleva Torrejón

Voz 1312 18:35 los dan el guión hecho chicos porque me lo habéis pillado no

Voz 1860 18:37 por que es humor de Doña croqueta eh de Juanito Navas promoción la

Voz 1 18:44 en la campaña no se está dejando declaraciones que elabora hubiésemos preferido no escuchar nunca usted dicen que un silencio en su no duda de verdad dan diciendo ustedes sí sí hasta el final

Voz 1312 18:56 a ver a qué creéis que se refería cuando decía hasta el final porque creo que todos estamos pensando lo mismo

Voz 1860 19:00 no percutir no refiere a percutir me dio la oportunidad de rectificar no no

Voz 0485 19:08 de que dice que dicho Jamal que dicho llamada

Voz 1860 19:11 además si aire es que le faltó decir a Irene Montero que vas provocando con ese bombo

Voz 1312 19:15 sabes sabes que elija el que decide si es que me tenso las pestañas esta mujer un lobo evitar decía que hemos seguido declaraciones que hubiésemos preferido no escuchar nunca y otras que jamás hubiésemos esperado que las a según qué

Voz 1860 19:27 Viva España claro que sí toma ya que os espera

Voz 1312 19:30 de llagas Pablo Iglesias cantando Viva España claro que sí

Voz 1860 19:32 hay over no sea Santiago a escala en la manida de lo bueno lo de Pablo Iglesias tiene vamos a mí me sorprendió bastante para ver si no puedes

Voz 8 19:40 el enemigo únete a él que está de moda ahora bandera española ahí viva España pues venga luego ya lo moderará

Voz 1312 19:44 hemos un poco pero os haremos pero lo más inesperado no sé si si lo habéis visto esto fue el encuentro que tuvo lugar en en laSexta Pablo Iglesias va a hacer un mitin a a Nalda La Rioja y entre el público aparece el alcalde que es del Partido Popular

Voz 1860 20:00 lo que sucedió a continuación os va a sorprender

Voz 1663 20:03 pues hoy estás en un pueblo precioso oí felicidades porque da gusto estar

Voz 26 20:07 comentada que muchos de los mensajes que se lanzan a veces sí que son muy fáciles de lanza creo que luego hay a la hora de gestionar hay que llevarlo a la práctica que comentaba también podíais haber hecho un poco más de hincapié depresión en esta medida yo al señor Sánchez ahí sí que lo he visto un poco de autopista libre eso sí que que decirlo

Voz 1663 20:22 si nosotros decimos que queremos estar en el Gobierno es porque las cosas se cambian desde el Gobierno Si no estás al final te la lían pero bueno está bien que levantamos así ojalá se pudiera debatir así con todo en La Ventana

Voz 1 20:33 que son cosa diferente un candidato del Partido Popular que saca el miro mucho mejor que Casado creo que cualquier día le sustituye

Voz 1312 20:42 premio imagínese cómo serían los informativos o incluso esta misma tertulia de de humorista así todas las relaciones entre políticos de diferentes partidos fueran así nos queríamos nos quedaremos sin nada bien

Voz 1860 20:53 en fin el Rojo Vivo duraría menos que el parte meteorológico les ingleses no no hay nada nada nada

Voz 1312 21:01 hoy lo mejor de todo de todo es el final de esta conversación la conclusión a la que llega José Enrique Mon Rossi que es el periodista que los estaba entrevistando propició el encuentro

Voz 26 21:10 sí creo que en este caso pues que que de la mano todos avanzamos la isla ya no son un gran ejemplo

Voz 1 21:16 oye cortamos aquella porque si no esto va a acabar en confluencia de la gente no le caben más nombre ya en la papeleta

Voz 1312 21:21 hola es maravilloso es excepcional me parece maravilloso

Voz 8 21:25 no no a dejarlo por una cerveza aquí Terrence la papeletas y Samantha imprenta

Voz 1312 21:31 mientras tanto y aunque nos parezca mentira con tanta campaña continúa el juicio el del pues es tanta tensión que había con el tema no estas sesiones son más largas son muchos los testigos todos están diciendo más menos lo mismo y claro pasa lo que pasó

Voz 27 21:45 el siguiente testigo que es el inspector del Cuerpo Nacional de Policía número cero ocho siete cinco siete seis

Voz 6 21:54 no sé si voy errado pero

Voz 1 21:56 creo que el testigo compareció ante esta Sala

Voz 6 21:59 con anterioridad

Voz 1663 22:00 sí efectivamente compartió puede pasado por la tarde

Voz 27 22:07 pues qué haríamos si ustedes señor opina

Voz 8 22:14 bueno un poco largo no no sé si han visto alguna

Voz 1312 22:19 yo pensaba decir algo largo

Voz 8 22:22 este testigo sí lo tengo no lo tengo si hay como ver había versión además de que es largo y que ya lo tienen todo como decidido desde el día antes de empezar sonoras de quitarles una tarde o una mañana libre que puedan tener no vosotros sois de comics leía hizo leía comics

Voz 1860 22:50 me gustaba si yo diría pero ahora no ahora no ahora no perdón me mira infelices

Voz 1312 22:58 Imaz os al cine de animación eso sí

Voz 1860 23:01 sí sí muchísimo más que le a pequeña vamos estamos un poco esta generación Hanna Barbera Los no el os acordáis a mí me gustaba Pepe elevó el Zorrilla puestos

Voz 28 23:14 los gays no

Voz 1312 23:17 López todo todo bueno pues sobre la trastienda y las historias que que involucran alguno de los personajes más emblemáticos de nuestra infancia por ejemplo Mickey Mouse Tintín o incluso Eduardo Manostijeras escribe Pedro Delgado que había en su libro animación de Tim Burton a Betty Bop Pedro qué tal buenos días bueno

Voz 4 23:36 gracias por por acercar a la radio

Voz 1312 23:39 buenas trabajado dibujando escribiendo guiones en series largos de animación e imagen real las dirigido dos largometrajes publicado historias gráficas en varios medios has formado parte de la junta directiva la cabeza de me define qué te queda por hacer en en esto

Voz 4 23:54 no sé no sé pero es verdad que he hecho echó muchas cosas pero es la única manera en mi sector de sobrevivir

Voz 1312 24:02 de todo ello en España arrancas hay una anécdota que de arranque en el libro que me parece muy muy representativa de de esto que estás diciendo no Diaz ya trabajaba dibujando en una serie de animación la mítica serie de Don Quijote de la Mancha que yo recordamos de pequeños no hicimos y sí cantaremos la canción sí

Voz 28 24:21 le lleva dando vueltas

Voz 1860 24:23 pues yo tenía unos cromos y todo claro claro elegía y un día vas a una celebración familiar orgullosísimo malo que te inquieta

Voz 4 24:32 ya tiraron farol me creo tener un farol y digo bueno ahora llega la mía porque hay un montón de gente que no conocía incidido pues yo trabajo en la serie de televisión de Don Quijote de la villa de negro pequeñita con un pañuelo a la cabeza me dice hijos míos es que en esta vida hay que hacer de todo

Voz 29 24:54 sí

Voz 1860 24:56 búsqueda de trabajo de verdad ya ya con eso bueno cura de humildad por lo su mito

Voz 1312 25:05 esto fue en los años ochenta no sé si si crees que hemos avanzado y valoramos un poco más a a los ilustradores y profesionales que trabajan en el en animación en España

Voz 4 25:15 es posible que sí pero fíjate yo yo creo que sobre todo porque el sector sea utilizado ahora se hacen producciones que están destinadas más a el público objetivo son jóvenes y adultos y adultos jóvenes sobre todo Hinault los niños entonces en esa medida se valora más porque quién lo valora más es el público adulto un ejemplo sería la la película arrugas sobre el Alzheimer o el productor que era compañia por ejemplo yo hacía horas y en ese sentido sí se valora pero tampoco se ha evolucionado tanto creo que no

Voz 1312 25:55 ese están se hacen cosas interesantes ahora en España en el campo de la velada

Voz 4 25:58 yo yo creo que sí sobre todo viniendo el cine independiente la de Buñuel en el laberinto de las tortugas sobre Buñuel Las Hurdes esto esto jamás ocurriría una una estadounidense plantearlo llevarlo al cine de alguna manera cine de muy bajo presupuesto comparado con yanqui pero creo que el futuro va por ahí

Voz 1312 26:23 a tu criterio que película de dibujos animados

Voz 8 26:25 a a la mejor

Voz 4 26:28 mejores hay muchas pero yo creo que hay un referente porque lo veo en los chavales lo digo en el buen sentido sábado a lo mejor tienen veinte años de diecinueve casos son chavales pero lo veo la gente más joven mucho más joven que yo pues por ejemplo Miyazaki con eh ha exigido que es del dos mil uno pero sigue siendo un gran clásico del cine ir de alguna manera ha arrinconado a Disney antes era Disney para todo no también era un topicazo también un topicazo en fin es excesivo pero yo este maravilloso a lo que ha conseguido la productora de nexo muchas manos y mucha gente

Voz 1312 27:08 claro ahí hay mucha pasta allí claro hay mucho sí ha conseguido llevarnos a los adultos a haber antes las pelis de animación se iba con los niños necesitaba la coartada del niño para

Voz 4 27:18 pero pero había algo que era odioso por lo menos lo detestado siempre lo escrito por ella más de un sitio eso de que sea la época del franquismo no hablan de cine familiar yo siempre decía cuando se habla de cine familiar haya alguien durmiendo

Voz 8 27:33 no pueden estar buscándola todo pero siempre es la vuelo claro

Voz 1312 27:37 pero las pelis no sé de Dreamworks Pixar apelan ahora los adultos también entonces ahí como la lectura adulta niño siempre

Voz 4 27:45 es una evolución y efectivamente el éxito bueno hay una cosa muy curiosa el éxito que es un referente el éxito de la mano de Blancanieves Victoria de la manzana es porque tiene una doble lectura Blancanieves está amasando piña común un pase de Peña como ya hiciera acerca la vieja que es la bruja dice que hace niña dice Blancanieves pastel de piña porque resulta que quiere en alegrar la vida al gruñón estos podía tener muchas lecturas pero Boya ir por ahí además becas justo al al peor de los siete le quiere hacer el pastel porque su empleo o algo así la bruja le dije pero vamos a ver es Tommaso menos es esto a los hombres no le gusta la piña les gusta la manzana el niño lo entiende como algo casi de miedo la bruja batacazo pero la adulto a niveles inconscientes piensa en el pecado de Dani entonces ese tipo de de dobles lecturas es lo que ha hecho que algunas películas

Voz 1312 28:49 en viendo tu libro hace un repaso de del origen de de muchos personajes

Voz 29 28:54 ambos por ejemplo cómo acaba matando al gato

Voz 1312 28:58 Félix vale pero ahí me voy a es un personaje curiosísimo que tiene prueba muy bien esa evolución no es firme

Voz 4 29:09 un buenas un personaje habrá gente que pueda pensar que es indeseable porque a mí me da grima

Voz 30 29:15 pero pero tiene cosas

Voz 4 29:18 muy curiosas surge la hace un dibujante se llama Grimm huy que luego trabajan Blancanieves un tipo muy famoso surge de una especie de Meeks especie de monstruo Frankestein entre un pequinés la cabeza de un pequinés Betty lleva orejas largas y la nariz es una trufa pechos de de una mujer joven una mujer sí una joven unas iba a decir unas nos Ras por decirlo alguna manera más final

Voz 1312 29:47 está muy viva

Voz 4 29:50 en fin creo que es una extraña mezcla es una extraña mezcla es una extraña mezcla

Voz 1312 30:00 qué

Voz 4 30:01 a los a los a los sajones les gusta mucho porque son muy hizo fílmicos bueno yo soy hispano inglés origen osea que en ese sentido no se habló no te has apuntado tanto osea no pelotas abundó andando pero quiero decir que que lo digo sin malicia los sajones les gusta mucho que si los perritos que ser no sé qué a cinco pero vamos

Voz 1860 30:24 a bordo e a Vox que no les gusta mucho

Voz 4 30:28 bueno es que son esos son de comen aparte precisamente lo debo bien escopetas podremos saber lo mismo la utilizan desde luego sí

Voz 1312 30:40 es es es un libro que repasa como digo desde el origen de los personajes tiene un una la profundidad porque no sólo te dedicas a repasar la la cultura occidental sino que mira también a otras culturas como hacen sus dibujos animados que es lo que crees que más puede ser

Voz 4 31:01 lo de este lo bueno de este libro sorprende algún sector de mi profesión que yo me haya atrevido podrían me querrían cortar las manos alguno a incluir los Thunder vivir series con marionetas como lo o como los de La bola de cristal incluirlos animación sé que hay gente que no me lo ha perdonado además ha ocurrido que diferente no no pero es que está bien pero animar quiere decir dar vida a animar no es otra cosa que darán vida del latín luego hoy tienes gente como Richard Williams que hizo quién engañó a Roger Rabbit fue el director de animación es una de las grandes figuras del sector en en en el mundo vivas qué hace un auténtico Elogio de los mapas de de Barrio Sésamo es decir ir analizando el Times que yo tengo algún libro del de animación y en el libro habla de esto yo siempre he quedado clase hablado de los de los mapas de Jim Henson no es lo mismo pero sí es lo mío no porque estás dando vida a algo que no la tenía en ese sentido es animar eso es lo que no lo quieres no me perdonarían pero lo más así luego por supuesto creo que lo más interesante también es la parte africana en la parte de las mujeres a las que nadie lamenta si eh

Voz 1312 32:16 es un libro que cuando tienes en las manos piensas que vas a hacer un viaje nostálgico como todos estos libros bueno sí que recuerdas algunas cosas pero sobre todo a mí lo que me ha sorprendido es que me ha aportado muchas más cosas de las que me ha evocado

Voz 4 32:28 quizás quiso decir cosas que no se fían dijo es que vamos para para repetir lo mismo en en veinte mil libros que me parece aburrirse

Voz 1312 32:37 pues animación de Petty Bob a Tim Burton Pedro Delgado que había muchísimas gracias por venir a vosotros diábolo ediciones un libro magnífico pues para un día como hoy que no hace muy buen tiempo hice puede estar

Voz 4 32:49 con la torrija puso la torrija

Voz 1312 32:52 volvió a los ahí nosotros volvemos enseguida

Voz 18 33:11 a vivir que son dos días

Voz 33 33:13 en las redes sociales y en Twitter arroba a vivir y en Facebook adivino

Voz 1 33:22 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 22 33:28 compañera usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo una vez advierte que lo miro a los ojos y una beta de amor reconoce en los míos que sus fusiles y piense que Delirio a pesar de la B o tal vez porque existe usted puede contar conmigo si otras veces me encuentra años sin motivo no piense que flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato yo quisiera contar como usted es tan lindo saber que usted existe no se siente di económico decir contar aunque sea astados con que sea hasta cinco no ya para que acuda apresuró mi auto

Voz 34 34:15 río sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo hagamos un trato

Voz 8 34:24 Mario Benedetti mil novecientos setenta y tres

Voz 1 34:27 cadena SER el disco

Voz 32 34:31 silencio sepulcral

Voz 6 34:33 esta nueva temporada Belén Gray escribirán

Voz 35 34:41 incluso ridículamente

Voz 6 34:44 cada mes dos capítulos de estreno Basta ya disponible en Podium podcast punto com una ficción todas las miradas viejo

Voz 1 34:55 a usted

Voz 6 35:01 Great criminal con Mona León Siminiani

Voz 32 35:06 Podium podcast punto com

Voz 42 37:35 la espera el sol nos da de lleno las canciones se hacen lenta es Barcelona no daba Jeffrey esas fiestas que por esas fechas

Voz 28 37:59 el próximo dieciocho de mayo se celebra en Tel Aviv el festival de Eurovisión donde Mickey representar a España con la venda la habéis escuchado chicos hombre no hemos cantado hasta me he aprendido estribillo y frases siguientes que son bueno vale estribillo yo si nosotros Hendaya cayó lo que viene sólo quedo la alegría

Voz 1312 38:24 el chaval le hombre hombre bueno pues IMS acompaña una persona que sabe perfil

Voz 43 38:28 la mente eh lo que está viviendo

Voz 1312 38:32 ahora aquí porque ya pasó por es todo el año pasado ahora viene a presentarnos su último disco mil dieciséis estamos escuchando la canción que da título a a su trabajo es Alfredo García buenos días cómo estás Alfredo

Voz 1860 38:45 qué tal cómo estáis muy bien

Voz 43 38:47 estas eh en Madrid eh

Voz 1312 38:49 apoyando a a Mickey con una canción muy diferente a la que lleva este es el año pasado es una ruptura de aval Haditha a a no parar de bailar en creo yo creo

Voz 0765 38:58 es muy inteligente también con las apuestas que llevan este año los diferentes representantes de otros países la mitad o tres cuartos de propuestas son baladas llevó una de las canciones más famosas

Voz 1312 39:13 yo creo que es que ya perdona eh yo sé que te voy a meter un berenjenal pero yo creo que el año pasado se tendría que haber un poquito más de marcha Sobral ganó con una balada

Voz 1860 39:20 si al año siguiente no metas otra avalada por qué no va a ganar y que rompa

Voz 0765 39:27 teníamos que ir a B haber ido con que no siga las luces entonces

Voz 1312 39:31 está tiene en veintidós años acera que estaba estudiando la eso

Voz 1860 39:36 no no estaban Universidad no pero es verdad que iba a hacer nada

Voz 8 39:41 no se sabe los planes nuevos

Voz 1860 39:44 escúchame que déjame que de eso

Voz 1312 39:46 a la pregunta no hace nada que estaban estudiando la es relativamente reciente y es que me hace mucha gracia porque han cogido una de tus canciones un profesor de instituto y me parece tan bonito que cojan una canción tuya y la pongan como ejemplo de de figuras poéticas no de mirarla obras literarias dice que el de la tierra está Marte dice hay tres metáfora dos antítesis una Sinde Don un paralelismo Nadj un epíteto una asistencia que por qué no

Voz 1860 40:12 maravilla no que que te vas a mí no me parece más verdad sí

Voz 0765 40:16 cuando compuse de la tierra hasta Marte nunca me planteé que tuviera todas esas cosas creo que es una de las cosas que que que en el colegio no nos enseñan no que sea desarrollarlo no mire nos tienen a todos sentados para que no aprendemos unos nombres de unas cosas pero después no lo desarrolla muy muy creo que

Voz 1860 40:34 mientras estabas tú sentado en clase en qué estás pensando yo estaba escuchando canciones está escuchando admitió David Castillo que es poeta escucha

Voz 0765 40:41 a Sabina Hay y ya José Miguel Conejo Leiva

Voz 1312 40:45 tiene buen gusto tiene buen gusto voy en cuando pensamos en un programa en un talent show como es Operación Triunfo imaginamos a concursantes el estereotipo que se tiene de pues a artistas aún por formar no en en tu caso es muy diferente porque eres músico eres artista tienes un montón bueno tienes tras un buen bagaje como ahora en un pub has demostrado por qué decides presentarte a un concurso así

Voz 30 41:11 pues por la sencilla razón de que creo que cualquier músico cualquier artista que quiera dedicarse a esos sabe que para poder dedicarse vivir de ello no vale con apuntar hacia una minoría sino que aspira a un público grande y aspira a que

Voz 44 41:28 el escuchen cuantas más personal mejor pero Alfred en el momento te sentiste como como un poco borriquita

Voz 32 41:33 yo en pruebas ahí haciendo

Voz 1860 41:36 al contrario es a la prosas hacía yo allí dentro era el verso libre un poco estaba estaba en la clase está en la en la en el aula de química experimentando a ver que qué canciones podrían salir era una maravilla no éramos todos del programa otra vez aquí todos queremos estar ahí yo te ahí tener veinte años y tener talento

Voz 8 41:53 yo creo que hay mucho no seré yo me me me pongo en su piel y me siento cómodo mucha presión Night esta grabando todo el rato te están examinando todo el rato dices en algún momento dices lo mismo en el metro tocando

Voz 0765 42:06 fíjate fíjate fíjate que no es la forma te da cosas que no son muy agradables pero después te da pues todo ese público ese gran

Voz 8 42:15 el único que corean sus canciones en la sala bares

Voz 0765 42:18 la sala Joy Eslava y que hasta en Sevilla e te corean el himno en catalán de tu pueblo

Voz 1860 42:24 que es impresionante del Moral que suena este disco sí

Voz 1312 42:28 entonces una persona sensible una persona que pues vive y le gusta muchísimo lo que hace en algún momento te hemos visto con con alguna crisis de ansiedad más si ahora decías la fama te da cosas buenas cosas malas como como conjuntas estas dos cosas teniendo ese espíritu pues tan sensible no sé si con la fama te ayuda a desestabilizar más

Voz 0765 42:50 no no no no de hecho Operación Triunfo me estabilizó el todo porque rompí con una vida entre comillas como como ya antigua nos con una vida en la que yo tenía ansiedad de lo estaba me lo estaba tratando y tal y cuando entré allí pues fue como romper con todo me dedicaba lo que más me gustaba del mundo IBI la oportunidades dar voz a eso que me había pasado que yo en el momento en que me pasaba no sabía que me pasaba porque nadie a nadie sabía lo que me pasaba ni nadie hablaba de ello yo creo que hablándolo yo creo que puede ayudar a otros Alfred celeste pasándolo mal

Voz 30 43:23 mismo creo que es inteligente hacerlo porque yo creo que nadie les

Voz 0765 43:29 está pasar por una época de ansiedad y menos y no sabes lo que te pasa entonces era la oportunidad para ayudar a otros

Voz 1312 43:34 el estar en la Academia te has puesto que te han dejado trabajar con libertad porque mucha gente habla pues de la industria discográfica de lo que marca el a los programas de televisión todos sabemos lo que es la tele que es un espectáculo pero tú has sabido encajar bien ahí

Voz 0765 43:49 hay algo muy interesante de de Operación Triunfo y es que tienes la oportunidad de hacer lo que quiera veinticuatro horas para que el mundo de la lo que sabes hacer yo hice canciones y creo que

Voz 45 44:02 la verdad de las canciones viendo que son

Voz 0765 44:04 cien por cien tuyas

Voz 32 44:06 lo que he hecho es pues uno

Voz 0765 44:09 ahora artesana que no lo entiendo

Voz 30 44:12 de de filtros ninguno de nada entonces

Voz 0765 44:15 creo que la como el mejor kit para para encajar dentro de escuelas becas creo tener buenas canciones que al final es de lo que va de vecinos reacción cuál cuál nos tocaría pues voy a tocar una que últimamente eh pues me encanta tocar en directo que Wonder

Voz 46 44:34 ah

Voz 48 44:42 a mí

Voz 1860 45:01 no lo vi

Voz 49 45:06 huy

Voz 50 45:11 y le de

Voz 48 45:47 ah ya

Voz 47 45:59 me

Voz 51 46:11 sí

Voz 48 46:43 Mi

Voz 47 47:05 la ida

Voz 52 47:12 no

Voz 53 47:16 sí sí

Voz 8 47:21 mi muchacho hoy Alfred si era de repente te dijeran que en un par de años te vuelven a proponer para Eurovisión que dirige dirías

Voz 29 47:33 esto a él

Voz 1860 47:37 hay encanto tu maquinita Virgen Vega regalar Alfred porque seguro que estaba hasta las pelotas a veces da muchas cosas es genial pero hoy es decir no dignos regalando enserio el botón del no por favor lo voy él por la calle con diferentes no no sólo tiene unas si aprietan

Voz 54 47:56 yo era otro

Voz 1312 47:59 como ya Alfred volver a hacer una mención al que bonito verdad Alfred volverás a Eurovisión

Voz 1860 48:04 sí pero no no lo estará sí pero representando Macedonia a a cantar y cantar en raro raro raro y son países que gustan más que España

Voz 8 48:18 muy remota que yo sólo sé si viene cantar Llum Barrera conmigo hombre yo siempre he dicho que sería eh he visto nada igual he visto a nadie cantar copla mejor que yo iría por la juerga pero iría tan convencida como se más mayor yo iría tan convencida de que no nos veríamos un Torrado más que nos pagaríamos nunca juega en Eurovisión eh

Voz 0765 48:44 en España cuando hacemos la Pepa en España después ya no

Voz 1860 48:47 no no es lo que parece bueno a ver juega juerga tienes que estar bien para hacerla actual si no

Voz 1312 48:55 se cuál sería tu próxima próximo objetivo aparte ahora ha sacado este disco está es tu criatura ya lo sabemos pero

Voz 0765 49:02 pues el próximo objetivo es sacar un buen segundo Single muy creo que creo que va a sorprender yo creo que es una cosa muy cuidada muy alternativa y creo que la gente no se va a quedar qué tal

Voz 1312 49:18 si hablas de hablamos también de las colaboraciones que tienes en el en el disco chulas exhaustiva al mes de sí sí bueno la verdad es que son son son

Voz 0765 49:28 cuatro buenos amigos que que estuvieron supera abiertos a a entrar en esta locura de disco y la verdad es que he conseguido cosas que creo que nunca volvería a volvía a suceder que es que los dobles Vian volvieran a cantar en inglés que Carlos Agnes cantar a un un blues

Voz 1860 49:44 Poli que canta en catalán

Voz 30 49:46 aquí no hay lo de Paula Paula

Voz 1860 49:49 más en su registro hasta más eso registros pero bueno sacarlo un poco al mainstream no

Voz 1312 49:53 que en hemos visto además que en el creo que en el último concierto de Barcelona hacia una una versión de un tema de de Michael Jackson de Michael Jackson Human Nacho uno con Rossi y creo que la portada del disco también es algo tan tiene algún también un homenaje bueno

Voz 30 50:09 en a ver es un homenaje a tres partes

Voz 1312 50:12 es que si me dices que sí si me llegas a decirle que la portada no tiene homenaje llama a Gemma Jiménez que está aquí es

Voz 8 50:20 me atrae lo tienes el disco aquí

Voz 1312 50:22 bueno pues es es que Gemma Jiménez Gemma es becaria del programa súper fan tuya bueno está nerviosa que me me lo has así ha venido a quién le firme el disco

Voz 1860 50:31 cómo que estás súper nerviosa todo el día

Voz 1312 50:34 lleva días nerviosa porque quería todo mira pues

Voz 1860 50:36 yo te lo explico

Voz 0765 50:38 el número de casting míos mil dieciséis por eso se llama mil dieciséis el número de casting de Operación Triunfo entonces la pegatina del cásting era una redonda pero es una redonda igual que lo es Marte entonces martes el el el planeta rojo entonces dije vamos a la simbología de de la Tierra hasta Marte de Marte al ojo entonces pues ese es el significado del ojo rojo pero también dije es como como cuando Bowie llevaba el en a en paladín el ojo pintado aparte el fondo es igual que el Fondo de el

Voz 30 51:08 la portada de Ledo Bin de de Nikkei

Voz 0765 51:11 dicho que también tiene esa esta pose en en la portada instale sin camiseta y bueno creo que también tiene un poco de de Michael porque Michael tienen una

Voz 1860 51:22 vale tenso eres una portada de disco cuando yo siempre repaso de la historia del

Voz 8 51:29 Alfred entra en una tienda de Desigual tiene una semana

Voz 1860 51:33 no no falta una terapia faltaba dejarle acabar con su receta entonces sí si casi no acabo

Voz 0765 51:39 después hay otra fotografía de Michael Jackson que también tengo una redonda pinta mucho más grande que la que es una foto que es inédita que ese mal el payaso azul con que con la que me represento muy identifico mucho porque él decía que cuando él actuaba y tal había mucha gente pero después después de actuación no había nadie se sentía como sólo entonces es también

Voz 1312 51:58 Michael Jackson a lo mejor no se momento ahora para hacerlo no

Voz 0765 52:01 la música de Michael Jackson siempre que se tiene con maneje dar porque creo que es el artista más completo de toda la historia de la música

Voz 8 52:09 déjale vayan Michael Jackson

Voz 1860 52:10 cómo no voy a parar esto se

Voz 1312 52:13 vale vale vale haría estar lo que él ha regalado Virginia de verdad acaba has creado un monstruo hemos creado un monstruo oye me me ha encantado como canta salir de tu pueblo que bonito es ese tema

Voz 0765 52:26 bueno a mi pequeño homenaje Balada para mi ciudad no Amy Delta que tanto me ha dado tantos momentos de de tantas canciones y tantos besos robar nada

Voz 1312 52:36 mira si es que de verdad que el lema Gemma

Voz 0485 52:39 me gusta esta comienzo querían

Voz 1312 52:41 Gemma le me quieres hacer alguna pregunta

Voz 1860 52:44 entendible Gemma eh

Voz 32 52:48 el suyo y preguntarle algo

Voz 1860 52:50 pero bueno lo dejamos solos

Voz 8 52:52 ahora ahora me odias no vengan Gemma aprovecha estos la radio Time in escupe sobre el Single que has mencionado antes en segundo sin él que puedes contar que por él que buena tengo una periodista es Gemma pues eso bien vale más cantado

Voz 0765 53:12 que está a punto de salir si está a punto de bueno claro

Voz 8 53:15 vaya vaya vaya vaya Isa estira tampoco en español en catalán no en inglés

Voz 1860 53:20 es que lista eh

Voz 8 53:24 el macedonio

Voz 0765 53:30 lo que te digo es que va a sorprender va a tener un

Voz 4 53:32 hombre yo he dicho que no se ha llevado

Voz 0765 53:34 yo trabajo está inspirado en todas esas metáforas

Voz 30 53:39 llevan un poco entre la fama aquí