A Vivir Que Son Dos Días (04/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0874 00:59 para sobresaltos que nos llegan del exterior el último en Florida gente de un Boeing siete tres siete ha caído a un río Antonio Piñero buenos días buenos

Voz 1024 01:07 días Javier bomberos y servicios de emergencia de Jacksonville confirman que no hay víctimas mortales en este accidente de avión en el que viajaban ciento cuarenta y tres personas la oficina del sheriff informa de que son al menos veintiuno los heridos todos leves han sido trasladados a varios hospitales por causas que todavía se les conoce el aparato que había despegado de la Bahía de Guantánamo se ha precipitado al río san John's después de que suele acabar la pista de la maniobra de aterrizaje el avión no se ha hundido por lo que se ha podido evitar así una tragedia mayor

Voz 0874 01:37 de madrugada también ha resucitado el fantasma de la escalada nuclear con Corea del no

Voz 1024 01:41 han sido unas maniobras militares con proyectiles de corto alcance lanzados desde la costa este norcoreana durante veinte minutos y que han alcanzado una distancia máxima de doscientos kilómetros pero en un primer momento el Ministerio de Defensa de Corea del Sur alertaba del lanzamiento de al menos

Voz 0874 01:57 un misil son las segundas maniobras normal

Voz 1024 01:59 Meana sean menos un mes Pyongyang lanzó su último misil intercontinental hace año y medio antes de las cumbres bilaterales finalmente fallidas entre Kim Jong un hito halal

Voz 0874 02:08 la precisamente trampa asegurado que Vladimir Putin no quiere intervenir en Venezuela

Voz 6 02:14 darle quiénes lo se quieren va o en es

Voz 1024 02:18 Naciones después haber telefoneado al presidente ruso durante más de una hora contradice así a su Gobierno mientras el Pentágono sigue debatiendo opciones militares para acabar con el régimen de Nicolás Maduro de ese Caracas Juan Guaidó responde así a la petición de ministro Borrell para que Leopoldo López no utilice más la embajada española como centro activismo político

Voz 0874 02:38 así lo Mathieu las normas

Voz 7 02:41 evidentemente hay que hay que respetar las hay que

Voz 1024 02:45 Cortés Juan Guaidó ha convocado para hoy una marcha pacífica a los cuarteles en los que pretende entregar un manifiesto a las Fuerzas Armadas para que se sumen a la transición comenzada defiende Guaidó el pasado martes treinta de abril

Voz 8 02:57 ahora

en la Cadena Ser a it que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 03:42 buenos días Lourdes Lancho buenos días Javier del Pino sabes de lo que me daba cuenta además horas escuchando el resumen informativo que eran Todo noticias del exterior claro sábados como una isla entre dos campañas electorales el pasado era jornada de reflexión es algo que viene ya estamos en campaña y vamos a ver si aprovechamos el día

Voz 1312 04:15 como ya escuchábamos en los titulares vamos a seguir hablando de Venezuela hoy pendientes de lo que pasa allí de lo que pasa en nuestra Embajada en Caracas

Voz 0874 04:21 mira que es difícil por cierto tratar de saber o de contar lo que ocurre en Venezuela sin que te sientes engañado o manipulado Dime que me yo escucho Si yo te digo como como de tendencioso es por fin el caso es que nuestro Gobierno en funciones ahora mismo tiene la cosa complicada con la llegada como huésped en teoría del líder opositor Leopoldo López

Voz 1312 04:39 parece que la experiencia de Assange en la embajada de Ecuador durante siete años está muy viva porque ayer desde el Ministerio de Exteriores español le advertían España nos va a permitir

Voz 6 04:49 que eso embajada se convierta en centro de activismo político

Voz 1312 04:55 se refería el ministro de Exteriores en funciones Josep Borrell a la rueda de prensa que dio el jueves Leopoldo López a las puertas de la legación diplomática española rueda de prensa y luego también un par de entrevistas

Voz 0874 05:05 tiene su lógica hombre pide ser huésped de la embajada tienes que ser muy educado con el anfitrión para no ponerle en una situación complicada en la que de hecho es una de las razones que alegaron las autoridades ecuatorianas para echar a Assange será diplomática básicamente que se portaba mal decían Purito que detuvieron al periodista español que intentaba vender las imágenes y los vídeos de Assange no

Voz 1312 05:25 sí detuvieron a cuatro personas en Alicante entre ellas estaba este periodista español que se ve que querían extorsionar al ciberactivistas activista con con las grabaciones privadas renovaciones de bueno de fútbol personal que tienen de de su vida en la embajada ecuatoriana tres millones de dólares Le Le pedía

luego lo bajaron hay medio creen que sí porque vieron que la cosa

Voz 1312 05:43 se estaba colando bueno han queda ya en libertad después de que les tomase declaración bueno en cualquier caso como como tú decías esto es algo lógico que se quiera de alguna manera a controlar la situación siendo además tan delicada como es pero no a todo el mundo Liga parecido bien plano y no hay que dejar pasar nunca una buena oportunidad de hacer política los Montserrat es la cabeza de lista del PP en las próximas elecciones europeas

Voz 12 06:05 lo que tenemos que hacer es no limitar la transición pacífica y democrática de Venezuela Yi esto lo tenemos que liderar España

Voz 0874 06:13 en estas listas europeas del PP por cierto para el padre de Leopoldo López no

Voz 1312 06:17 sí sí sí oye está pensando Lleó Javier en los traductores del Parlamento Europeo cuando intervenga Dolors Montserrat igual igual van a tener que pedir un plus nombres

Voz 13 06:31 y no nos viene desde ahí queda

Voz 1312 06:43 sí ya que estamos en en este ámbito internacional y diplomático la que sí ha podido lidiar Javier hemos estado

Voz 14 06:49 punto de tener que lidiar con una crisis diplomática con Canadá

Voz 1312 06:53 de quién hombre de Puigdemont iraquíes

Voz 0874 06:55 difícil enfadarse con Canadá pero algo hace días que sabemos que el ex presidente catalán cuyo de la justicia es bueno que habían invitado a unas jornadas en Quebec pero no había obtenido la autorización para viajar a Canadá Italia no tardaron tres minutos en decir que el Gobierno de España estaba detrás de esa negativa a dejarle entrar que había presionado a las autoridades canadienses para que no les dejasen pasar

Voz 1312 07:14 ya al final pues bueno al final resulta que todas una confusión un tema de incompetencia una chapuza llámalo

Voz 0874 07:21 española por decirlo de otra manera hoy eso eso les salen bien el estilo del hacha aquel que lo de que les habían salido más caro

Voz 1312 07:27 lo normal no porque solicitaron la autorización a través de la web quienes la oficial pagaron noventa y tres dólares canadienses que vienen a ser unos sesenta y dos euros cuando en las Pajín oficial del Gobierno canadiense les hubiera costado cuatro coma seis euros son siete dólares canadienses todo esto lo hemos sabido gracias al diario La Presse que que que lo ha publicado pero es que Prudhomme

Voz 0874 07:48 sí fue preguntado por el tema por uno de los líderes nacionales

Voz 1312 07:50 estas del que ve el contexto que no tenía ni idea de este asunto ni el Gobierno ni saben quién es este señor ni nada y es que llegaron hasta el punto de poner una denuncia a través de un abogado local unas como canadiense Puigdemont El equipo de pensemos puso una denuncia por no permitirles la entrada

Voz 0874 08:05 denuncia contra el primer ministro así que toda esta confabulación judeo masónica contra Catalunya resulta ser que Puigdemont se puso delante del ordenador se equivocó de página web y encima le cobraron sesenta euros por un trámite que cuesta siete

Voz 1312 08:17 eso lo digo yo como catalana ya de entrada eso debe doler el doble no

Voz 0874 08:22 decía un ilustre antecesor en la presidencia de la Generalitat Tarradellas en política

Voz 1312 08:27 puede hacer todo menos el ridículo hay quiso esto pensaba que iba a citar otra frase de Tarradellas que recordaba ayer en una entrevista en la contra de La Vanguardia el ex rector de la Universidad Josep Maria Brickell decía Tarradellas que Irán perro viejo en esto de la política decía nunca entre en una pelea

Voz 0874 08:43 pero ahora no sé si te refieres a lo de pus de modo al resultado electoral de algún partido político termina ahí me mira creo que se han comentado lo suficiente los resultados no vamos a hacer leña de del árbol caído

Voz 1312 08:52 pero bueno déjame que añada que la Fiscalía apoya que Carles Puigdemont pueda ser candidato al Parlamento porque no hay ninguna ley que

Voz 0874 08:58 el Estado español en el Estado español fíjate la

Voz 1312 09:01 fiscalía que tanto con la que tanto se han metido pues bueno ahora dicen que no hay ninguna ley que impida su presencia en estas elecciones europeas se demuestra con esta con esta medida en contra de la Junta Electoral Central que acordó tras la protesta del PP y Ciudadanos excluir el ex presidente y sus exconsellers de la candidatura europea pero bueno ahora esto tiene que pasar por el juzgado contencioso seguramente llegará al Supremo fin

Voz 0874 09:23 camino largo déjame adivinar se presentarán lo hemos visto seguramente saldrán elegidos pero no podrán venir a España a tomar su acta como eurodiputados serían detenidos volveremos a estar en la casilla de salida como en otros

Voz 1312 09:35 tú crees que Tarradellas tendrán una frase para cuando las cosas se ponen

Voz 0825 09:38 muy cansinos

Voz 16 09:52 te das cuenta que

Voz 1312 09:54 no hay Consejo de Ministros la política esta así como un stand by porque empezamos otras elecciones es muy importantes porque está hablan de las municipales se habla de las autonómicas en algunas comunidades pero no de las europeas que parecen como la Tía María de la política pero en realidad muchas de las comunidades si muchos de los fondos que se gestionan en las comunidades y los ayuntamientos vienen de Bruselas ya que las importantes quizá también deberíamos resaltar que son las europeas es por eso que hoy que estamos así en este espacio en esta especie de Isla entre elección entre campaña y campaña la la historia que les quiero compartir un poco difícil de explicar porque es una de esas injusticias que son fruto de la legalidad de la burocracia burocracia exceso de celo yo no sé muy bien voy a intentar hacerlo empezando por el principio mira lo lo primero que voy a hacer es presentaros un espacio muy peculiar en pleno centro histórico de Barcelona ese espacio se le conoce como al fuera de la bargueño el agujero de la vergüenza yo creo que con eso ya está dicho casi todo no estamos situados en la ribera por encima de la zona del Borne esa zona que tan de moda está gente cada cerca del mercado de Santa Catarina ésta ha sido siempre una zona obrera de trabajadores que durante siglos han ido llegando a la ciudad para construirla

Voz 0874 11:07 me imagino que ahora a sus trabajadores también vienen de otros lugares pero esta vez tienen seguramente otros colores de piel y otras lenguas diferentes

Voz 1312 11:15 que necesitaríamos un atlas para situar a cada uno de los vecinos que hay en en esos bloques bueno pues desde entidades cívicas y desde el Ayuntamiento se ha estado trabajando mucho para evitar que se convierta en un gueto esta zona o que se turístico es que pierda su identidad como le ha pasado a tantas otras zonas de Barcelona aquí de momento si paseas por esos calles conviven ves que conviven carnicerías halal con farmacias ferreterías centenarias restaurantes de diseño y bares de toda la vida aunque es un equilibrio muy precario que en cualquier momento se puede romper sobretodo si no se protege del dinero de la especulación saber entre dos edificios de piedra de hace siglos uno de ellos es la casa natal del poeta Joan Maragall hay unos arcos que que une esos edificios unos arcos de piedra entre esos arcos en los bajos de uno de los edificios una asociación que se llama mezcla Dix consiguió la confesión pública y puso en marcha un proyecto que ha acabado junto con otras acciones vecinales por convertirlo en uno de los rincones con más encanto y auténticos de esa Barcelona que la turística acción está matando mira semana presentar ellos mismos mejor

Voz 7 12:20 hola buenas este desayuno que es que bueno no sé cómo se llama la verdad que sí llego yo te Brasil que estás haciendo el curso también tenemos a Van bomba hola sí sí sí sí estoy haciendo cursos de camarero estamos en la fase final llamado ya vamos a ir para buscaba atentaron contrato está el chicas Suleman no te quitan muy bien preparando el mismo bueno del del día no que hay hoy eh tenemos carne al horno con puré de patata estas por todos te voy a no te voy horario es porque ya esto

Voz 6 13:21 acostumbrado con frases son von cortes a nunca

Voz 9 13:24 pronto pero negra a cuando a la sea

Voz 6 13:29 a cuatro años aquí sí es claro y si te gusta montón he mucha experiencia aquí empezó aquí estoy siguiendo a una aquí me da la plena que me dicen quiénes balacera

Voz 7 13:44 buenas cocinero o te has hecho cocinero eh a raíz de trabajar en mes antes

Voz 6 13:48 es no y ahora he hecho el curso en en mezcla y ahora estoy cocinando ahí estoy soy el responsable de la cocina de escolares

Voz 17 13:58 es uno de los casos que yo llamo fichaje FIS que cuando empiecen el curso terminan los contratado directamente a por sus talento por lo que traen por lo que aportan no sinceramente cada uno se queda pues realmente lo que es el proyecto no cuentan aunque el proyecto para que lo sepa el proyecto es un proyecto que trabajan sobre la inserción sociolaboral gente que están en exclusión social gente que están sin papeles gente que están con asilos pasen por mezclar las formas tanto como en cocina como en salas de doscientos horas luego tienen prácticas en empresas que colaboran con nosotros tanto como hoteles y restaurantes a partir de este práctica peleamos para la oferta de trabajo la famosa Fesser fuerte de que si estas tres años sin contrato papeles sin papeles más contratos más caros lo que hace es ponerlo en la mesa a negociar con empresas para que eso sea posible tanto para los alumnos tanto para el empresario que quiere contratar también no como te metes

Voz 7 14:59 esto en este proyecto yo también empecé como

Voz 17 15:01 Suleman me gustó el proyecto yo salí estaba en notables y me llamaron y el proyecto me interesó mucho sigue trabajando puesta puestos hasta ser el gerente de ese espacio ahora y también personalmente buscando más experiencia como Hoffman y otros lugares que te formas un poco para realmente poder aportar lo que necesita

Voz 0874 15:23 en este proyecto

Voz 7 15:25 cómo te llamas monja tras pegó un buen desayuno hemos si no estoy con mi escucha cuántos años tienes tú también eres jovencito dieciocho estás aprendiendo para camarero porque ahora estoy

Voz 18 15:43 estoy en curso de mezcla es que para buscar trabajo bueno

Voz 1312 15:50 cuéntame tu historia moja tú vienes a España es venido con tu familia no

Voz 18 15:55 se fue en aterra viniendo aquí sin familia o antes si yo vivo en centro ahora para complique dieciocho

Voz 7 16:09 no al cumplir dieciocho te quedas en la calle sí

Voz 18 16:13 ahora esperando papeles coge papel y me gusta el trabajo

Voz 7 16:18 trabaja bien el compañero muy bueno bueno condena excelente bueno lo mejor es bueno

Voz 18 16:24 mucho tiempo aquí para eso no habla perfecto pero entiendo Stevie que mezcla de I más D

Voz 10 16:35 es lo que nos enseñan pues no tratan como familia pues no sólo con nosotros sino que van a unir más jóvenes pues en peores circunstancias hay mezcla ir pues lo tratan como una familia uno se siente bien y además estamos aprendiendo algo no tan abre una puerta para hacer una practica así papeles osea es un paso muy muy grande para nosotros pues muy importante

Voz 7 16:56 yo vengo de mi país y estas cosas no se hacen en la verdad eso mi asombrado de Honduras

Voz 10 17:03 me siento muy feliz pues y espero que eso no llegue a observar pues más que todo por los que vienen pues porque es una oportunidad muy grande

Voz 7 17:11 oye pues nada os dejo que está muy poderoso bueno pues todo el mundo gana con este proyecto

Voz 1312 17:24 a uno de los mejores ejemplos de economía social y solidaria en el que como tú quizá ese benéfico se beneficia todo el mundo es que además los clientes que vamos tenemos una terraza muy bonita precios razonables en en la zona que solía el Jerez ante que fue uno de los primeros participantes en este proyecto nos contó hasta qué punto están arraigados en el barrio como compran en las tiendas de proximidad de los negocios de los comerciantes del barrio además pues eso instruyen a a menores no acompañados que deambulan por las calles fíjate que hoy la prensa publica una información que el dieciocho por ciento de de de los Mena de estos menores no acompañados según los Mossos acaba el dieciocho por ciento delinquiendo delinquiendo o sea que el ochenta y dos por ciento si se les ayuda integral sin problema

Voz 0874 18:04 no es sólo un dieciocho por ciento es me me ha parecido entender que se iban a tener que ir de allí entonces

Voz 1312 18:09 bueno si nadie lo remedia es un espacio público a los cuatro años sale la confesión en el Ayuntamiento de Barcelona la han tenido que volver a sacar en dos mil once fueron los únicos porque nadie quiere ir allí como ahora les va bien pues ha ha licitado ha optado por licitar otro otro empresario un empresario que ya tiene terrazas en lugares emblemáticos y turísticos de Barcelona ya ha ganado

Voz 0874 18:29 claro Groucho Marx decía algo así como que la política es el arte de buscar problemas encontrarlos hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados

Voz 1312 18:38 bueno en este caso no sé si va a ser exactamente sí porque me consta que hay además lo han manifestado públicamente que en el Ayuntamiento están también afectados lamentan el resultado el concurso público pero las normas son así los y los técnicos encargados de valorarlo han decidido puntuó armas al otro proyecto ellos poco pueden hacer es algo que decidieron esos técnicos Gala Pin es la concejal de distrito de Ciutat Vella buenos días gala

Voz 19 19:00 buenos días qué tal esta historia podría ser

Voz 1312 19:02 el ejemplo de cómo la especulación económica gana un proyecto social bueno para todos algo que debe ser especialmente decía yo doloroso para el actual equipo en el Ayuntamiento

Voz 19 19:11 claro es que la Ley de Procedimiento Administrativo no que en las que se va a hacer un concurso público que en principio la lógica de la Administración entiende que los concursos

Voz 20 19:24 con a la forma más democrática de Darwin

Voz 19 19:26 pero no todo el mundo a presentar ha sido no a ganar un un espacio como como este luego podemos entrar a discutir si esta ley de procedimientos administrativos la es la más justa o no a un botón de todas el justamente introduciendo cláusulas nuevas para que yo tenga tenga más puntos más peso la contratación bien gestión laboral no en este caso por ejemplo se valoraba también un proyecto que tuviera la capacidad de hacer trabajo comunitario con los diferentes equipamientos que hay en en la zona como ya se mezcla Biz no pero lo que sí que no podemos hacer por mucho que a mi política

Voz 1312 20:00 también que no me guste por decirlo así en términos más nada

Voz 19 20:03 más de calle no no me no me gusta que me parece una pena que hayan perdido un concurso lo que no puede hacer eso mañana a Mañanes concurso lo que sí que vamos a hacer es lo que estamos haciendo es buscar otras alternativas de hecho hay otros cambios también en los en los pliegos de contratación de este tipo de de espacios que se incorporarán no para facilitar que aún más que que proyectos como mezcla dije puedan presentar y tengan opciones frente frente a empresas que están habituadas a presentadas a concurso

Voz 1312 20:34 ahí están desde esta asociación recurriendo a los tribunales porque cuestionan la claridad la justicia algunas cláusulas

Voz 19 20:41 yo les hizo como que nosotros no cosa no podemos ni queremos Omaña concursos creo que es digamos que para mí no de manera contradictoria con es buena noticia que vayan a la a la justicia ordinaria para impugnar el concurso y si después es un juez el que les da la razón pues ojalá pueda volver al espacio no hay que está

Voz 0874 21:01 que está ahora mismo lo que sí que claro que sí

Voz 19 21:03 al tener presidentes en este concurso las bases contemplaban que el espacio tenía que gestionado por un proyecto social entonces más allá de la fórmula jurídica que tenga la empresa que que ha ganado tendrá que hacer inserción laboral tendrá que hacer trabajo comunitario tendrá que trabajar con productos sostenibles y lo que sí queremos decir el Ayuntamiento evidentemente es vigilar que se cumplen las cláusulas del concurso que ha ganado esta empresa con un proyecto en el que dice que hará todo este mientras es buscar un espacio alternativo donde pueda desarrollar su su labor que es una labor que creo que es importante no

Voz 1312 21:37 algo para el barril

Voz 0874 21:38 también como modelo de ciudad como modelo de ciudad Gala Pin concejal de Ciutat Vella en el Ayuntamiento de Barcelona gracias

Voz 1312 21:45 vale gracias a vosotros por tener todas las partes hemos llamado también al Colectivo Ronda la cooperativa de abogados que están llevando las reclamaciones de de este proyecto ha abogado buenos días hola buenas

Voz 0874 21:56 pero tal y como están las cosas hay alguna esperanza en que pueden seguir allí

Voz 19 22:00 bueno realmente a estas alturas

Voz 22 22:02 pero ciertamente pero realmente complicado

Voz 19 22:05 lo porque en su momento mezclan diversas alegaciones ante el Ayuntamiento con el fin de que corrigiera según su criterio a la hora de valorar su oferta en su momento no quiso rectificar al Ayuntamiento pero el recurso correspondiente que fue desestimada por parte del Ayuntamiento Mir siguiendo indicaciones del propio Ayuntamiento de Barcelona presentamos un recurso especial ante el Tribunal de contactos del sector público que bueno que sean los tribunales un órgano administrativo recientemente este tribunal entrar a discutir el tema de cuando se ha declarado competente y ahora hemos interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que esto sí que es un órgano judicial no lo que ocurre es que bueno que son procedimientos largos pero sí que es verdad que a estas alturas el procedimiento para ser muy difícil que parar el desahucio de mezclará del espacio en los que ocupa a actualmente a estas alturas ya es ciertamente complicado pararla la maquinaría administrativa cláusulas las que

Voz 1312 23:08 estrenáis Marc

Voz 19 23:11 eh en relación con el canon que se exigía las empresas que necesitaban para este concurso el Ayuntamiento de Barcelona estableció un mínimo de dinero anual un mínimo de euros que son tres mil euros que establecía para poder prestar el servicio ayuntamientos no puso un techo máximo pese al pie a que bueno impresas con una capacidad económica importante pudiesen por poner sobre la mesa grandes sumas de dinero como así ocurrió en este caso nos encontramos con que mezcla Bill hizo una oferta queda un sesenta por ciento superior al mínimo que exige al Ayuntamiento que logra Por otro lado un empresario que ofreció un setecientos por ciento más de los que oferte el mínimo que exige que el Ayuntamiento veinte veinte cantidades en es que una entidad sin ánimo de lucro como mezcla en definitiva una fundación pero en ninguna de las mareas podía llegar qué ocurre qué tal cual están confirmadas las bases del concurso Se da la puntuación máxima en este apartado a la empresa que ofrece más dinero de tal manera que eléctricas en concreto la empresa ofreció cinco veces más de lo que me está y esto supuso que en este apartado mezcla vi obtuviera cinco veces menos puntuación

Voz 0874 24:25 que que ofrece en el mundo en que vivimos un setecientos por ciento más el dinero es el dinero a has dicho que había otra causa para vosotros queda cuestionable

Voz 19 24:35 ah sí a ver hay otro o uno de sus caballos de batalla a discusión que hemos tenido condena que empalamiento o en las que centremos del judicial esté en relación con el número de trabajadores que se adscriben al servicio por parte de la empresa de los buques estilistas y las empresas que proteger patricios que sean personas sí que lo establecido en las bases que valoraban especialmente que fueran personas en riesgo de exclusión social y con dificultades para acceder al mercado laboral aquí lo que ocurrió lo que acuda sí lo es que a pesar de que mezcla vi los quince trabajadores que pretendía adscribir a la prestación de este servicio en el poder a pesar de que de los quince trece se encontraban este riesgo de exclusión social en la mano la máxima puntuación en este apartado de la máxima puntuación implicado que le otorgan a tres coma cinco puntos más en términos globales estrategia perdió el concurso por tres puntos por lo tanto existe apartado se ha convertido en absolutamente crucial

Voz 1312 25:33 pues qué paradoja marque que la valoración de uno de esos grandes valores que es dar oportunidades a personas en exclusión social también les haya hecho perder esos tres puntos tan valiosos más Aguilar gracias y ojalá todo se resuelva

Voz 19 25:45 haremos todo lo posible hay mucha traspasarle luego

Voz 0874 25:48 lo habrá mucha gente que a lo mejor piensa que hemos dedicado mucho tiempo a una cuestión muy pequeñita

Voz 0825 25:52 barrio muy pequeñito al fin y al cabo no pero yo creo que usar esas

Voz 0874 25:54 en grandes cuestiones a la que en este programa nos gusta dedicar la atención y es cómo queremos que sean las ciudades en las que vivimos y de hecho un concepto carro seguro que lo tienen nuestro escritor Javier Pérez Andújar claro ha sido uno de mayo el tiene conciencia de clase ya me imagino de qué clase

Voz 23 26:10 ah

Voz 10 26:49 siempre he vivido en números rojos quiero decir mirando en el calendario los días festivos de todos estos números el mar Rojo era el primero de mayo vaya tiempo ahora pasa sin pena ni gloria y eso que ambas las acumuló en cantidades insoportables qué retoño de la clase obrera iba a figurar se que el Día Internacional de los Trabajadores con sus pancartas en letras claras sus pegatinas en el jersey de lana o echando a perder el cuero de la chupa los megáfonos de de Calero palizas por encima de todo aquel paseo triunfal y mañanero o por el corazón de Barcelona de la ciudad de cada cual el volver corriendo un poco de la policía hay otro poco con la prisa de poner la tele para ver qué decía el telediario y así sumergirse uno en el en la emoción de oír los nombres de todas las capitales del mundo invocada una una de manifestación en manifestación Berlín París México DF Yakarta Seúl esa correlación en personas de carne y hueso con aquel viejo fantasma que recorría manifiestos y consignas quién iba a figurar sí que todo ese sueño diurno programado cada año no iba a comer es una rosca al lado de los Sanfermines porque hoy Primero de Mayo es menos noticia que el siete de julio cambia el poder de los números si cambia el poder de las palabras la conmoción del uno de mayo la tiene ahora el ocho de marzo en estos los números no traicionan las palabras son más resbaladizas imagínense yo creía que mi sentimiento se llamaba conciencia de clase yerra resulta que la gente le dice orgullo de barrio hemos pasado de la conciencia al orgullo de modo que lo que antes era comprender ahora es vanidad para rematarlo también hemos pasado de la clase al barrio lo que antes era explotación ahora es territorio no sé porque me hice de letras

Voz 1 29:02 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 13 33:35 amarillas

Voz 0874 33:44 y Rafa está tu madre yo no sé si les gusta mucho es muy funky como tú es que pues mira si te cuento lo que vamos a hacer largas Gasol no te lo vas a creer pero tiene que ver con madres de personas que trabajan en este programa se lo digo que venga nadie más bueno esto es se Jamiroquai no ya has escuchado al principio que al bajo una cosa que sonaba muy rara no alguna vez eso no no vivir un instrumento que se llama Viller y dub no pude instrumento típico australiano va como siempre aportando al

Voz 1775 34:14 de esta pequeña se creó bueno sabes donde ver el nombre no de Jamiroquai

Voz 0874 34:17 tenía que algo que ver con una tribu de indios norteafricanos no exacto los irlandeses que se sí pues ya que significa tantas cosas en inglés también en el terreno de la música

Voz 1775 34:29 no improvisación es la mezcla palabras que que pensó el líder del grupo Jay hay que hay para para nombrar su banda esto que sones de su primer disco salió en el año noventa y dos con el que bueno de alguna manera renovaron el panorama el funky en el mundo no en aquellos años el éxito grande les vino poco después más o menos cuando fueron invitados a tocar en el festival de busto del año noventa y nueve unos conciertos que se han ido organizando para bueno para conmemorar el histórico no el legendario del sesenta y nueve

Voz 0874 34:54 yo estoy que han cancelado por cierto la adicción que estaba prevista para este año por los cincuenta años

Voz 1775 34:59 es todo todo un poco raro no porque es verdad que primero anunciaron que iban a vender las entradas a partir del veintidós de abril salió un comunicado diciendo que retrasaban no daba nueva fecha no que retrasaban la venta y al final esta misma semana pues el bueno el principal promotor o por lo menos el que ponía más dinero ha dicho que que se cancela pero lo anunciado por su cuenta han salido al resto de organizadores diciendo que eso no es así que van a seguir adelante con el proyecto aunque ya no tengan el apoyo de ese yo te concedería

Voz 0874 35:24 hace poco vi el documental de Netflix sobre el festival falla que también fue un enorme fraude que somos unos años se tendría mucho cuidado a la hora de soltar mucho dinero por una entrada de estas estaba previsto para mitad de agosto ya estaban cerrados muchos artistas entre ellos The Killers gitana y ahora pues sabe que pase lo que pase no

Voz 1775 35:41 está haciendo todo muy caótico bueno en eso yo creo ese parece el al original no que bueno luego fue leyenda por la parte musical pero desde el punto de vista de la organización

Voz 0874 35:49 él fue un desastre natural tú llegas te haberlo aquel no llega estas quitando no tenía tres años tú tampoco da bueno pero podría estar la noticia a la que vas a poner música

Voz 1775 36:00 no no mirará noticias otra noticia que me ha gustado bastante creo que con otras noticias de del panorama internacional de esta semana pues ha pasado bastante inadvertido te te explico el Reino Unido se ha convertido en el primer gran país esto de Reino Unido gran país algunos lo en duda duda los tiempos recientes no con el tema Brexit pero bueno es el primer gran país entre conoce formalmente el estado de emergencia climática el Parlamento británico aprobó una moción en la que bueno reconocen que el calentamiento global es la mayor amenaza existente para el medio ambiente pero también para cosas como la seguridad o la economía y por eso dicen hay que tomar medidas urgentes

Voz 0874 36:34 tiene que ver con esto de que son una banda británica

Voz 1775 36:37 que este primer disco que estamos escuchando el disco Se llamaba emergencia en el planeta Tierra tenía varias canciones así con mensajes de contenido social casi canciones protesta y entre ellas estaba esta que suena que se llama cuando vas a aprender con Allen igual en la que hablan directamente de la complicada situación por la que está pasando el planeta y se plantean esta pregunta que a veces nos hacemos no de qué qué tipo de plantarle vamos a dejar a nuestros hijos y esto era de comienzos de los

Voz 0874 36:59 noventa igual las cosas no estaban tan mal como ahora

Voz 1775 37:02 desde entonces han ido a peor las cosas pero bueno algunos en el mundo de la música por lo menos ya

Voz 0874 37:07 ya lo veían venir incluso bastante

Voz 1775 37:09 tres años han

Voz 5 37:20 qué me eh

Voz 0874 38:10 Jackson Brown en su primera época del primer disco si de él

Voz 1775 38:14 bueno Ganis setenta y cuatro su tercer disco Caracas

Voz 0874 38:17 escuchando también se sí comprabas

Voz 1775 38:19 ya das en la calle comprando discos en las tiendas Se llama antes del diluvio y es una canción que habla de cosas como bueno el regreso a la naturaleza los abusos que se están cometiendo contra la Tierra o los esfuerzos que de Jackson Brown que había que hacer para protegerla

Voz 5 38:32 sí sí sí fue muy bien

Voz 7 38:38 que por cierto sabes que nació en en Alemania

Voz 0874 38:43 yo sabía la base militar en Heidelberg ahí su padre militar estaba destinado allí pero es curioso porque estaba destinado allí para escribir en el periódico barras y estrellas que al periódico de de la Base Militar mira del siguiente seguro que también sabes

Voz 1775 38:56 montón de cosas

Voz 32 39:05 sí

Voz 16 39:26 con el

Voz 0874 39:55 lo tercero has leído el libro te lo recomendó en su día no me da tiempo

Voz 1775 40:00 lo que me recomiendas no me da tiempo es el padre del ilustre Rufus hijo también de otro periodista por cierto no no no Rufus claro como curiosidad yo no sabía este hizo un papel pequeñito en la serie más

Voz 0874 40:13 de nuevo no me acuerdo

Voz 1775 40:15 no yo lo he leído en mi trabajo investigación semanal participantes capítulos de aquella serie recuerdan el hospital militar la guerra de Corea recuerdo

Voz 0874 40:22 el helicóptero que aterriza de la entrada no la es verdad que este jardín de Planeta también entre otras cosas de los problemas de calentamiento global dice cosas como hace calor en diciembre y frío en julio cuando llueve diluvio desde un cielo venenoso pero todas las mucho más irónico como siempre en el lodo mucho más el de Jackson

Voz 1775 40:41 tiene un puntito hay más de mala leche no está muy bien esa frase que dicen esta canción de hasta Bob Geldof está preocupantemente delgado claro ponte esto desde el año ochenta y seis pues bueno poco después de el de We are the world

Voz 16 40:52 es más

Voz 1775 40:57 hoy me extraña que es dejado pasar la oportunidad cima que hacía mucho mucho tiempo que no no teníamos ocasión te voy a dar otra otra opción ver

Voz 3 41:36 sí a ello ahí le digo esta área quedes min a ver clara a Vesta en el mes hará

Voz 0874 42:22 esta no la dejó pasar lo que es unas Ben Harper era anterior como dijimos era Luton tercero dos grandes artistas y los dos por supuesto aparecen en el primer y segundo CD de A vivir que son dos días cedés que aún se pueden comprar cuya recaudación íntegra a Payasos sin frente

Voz 1775 42:38 la gracia razón que bien pero muy natural nada forzado que viene hemos metido el aprobó efectivamente como dices el que suena es Ben Harper la canción se llama disculpe señor he tenido mis dudas no a la hora de incluirla porque bueno no habla sobre cambio climático pero es verdad también que incluye referencias directas como os toque dice de disculpe Señor el petróleo en el mar la contaminación en el aire que puede ser todo esto iban hace alguna mención también a la reacción de cambio climático con los intereses que tienen las grandes compañías grandes corporaciones no

Voz 0874 43:07 Ben Harper yo creo que nos gustan los dos creo que viene a los jardines del Botánico este verano viene viene a varios festivales más lo visto anunciados este verano habrá que estar alguna

Voz 3 43:16 venga ya

Voz 1775 43:22 supongo aparte Ben Harper que a estas alturas estás echando ya al menos alguna referencia a Una verdad incómoda

Voz 0874 43:28 una verdad incómoda que es ese documental que salió después de un montón de conferencias y charlas de Al Gore que fuera vicepresidente con Bill Clinton sobre los efectos del calentamiento global en el año dos mil seis cuando ya no tenía trabajo no sabía

Voz 1775 43:43 pues de aquella histórica hay polémica derrota que bien recuerdas duro contra Bush en las elecciones presidenciales del año dos mil ligadas Ayala palabras Florida no

Voz 0874 43:52 aquellos quinientos y pico votos después de aquello se ha comprometido muy seriamente con la defensa del medio ambiente Yves le dieron incluso

Voz 1775 43:58 el Nobel de la Paz pesa a cualquier si puedes decirlo sí pero bueno la verdad es que este documental que reconoce que ayudó bastante a que el tema del cambio climático estuviera en la mente de todos no por eso aunque bueno lo que viene no me gusta demasiado pues yo creo que sí merece estar aquí la crea la canción principal que sonaba en aquel documental

Voz 33 44:16 claro no

Voz 34 44:47 que dicho lo mismo

Voz 9 45:03 Elizabeth de Becks me también bueno

Voz 1775 45:07 ahí estamos no que ni fu ni fa no pero bueno yo creo que tenía que sonar no algo le pidió que con pusiera eh algo para ese documental ya cuenta que cuando le dio trabajando en la campaña que estaba dando conferencias hay en primera línea de batalla pues sintió algo así como muy muy emotivo inspirador porque veía bueno que algo estaba demostrando que la preocupación por la tierra no es ni republicana ni demócrata Rohaní azul que en realidad es solo verde no de ahí nació este Necesito despertar qué sé yo también otro premio no fue como el Nobel pero Bono se llevó el Oscar a la mejor canción de aquel año vamos a cerrar sino con algo completamente distinto no de esto que era una canción conocida que se llevó un Oscar compuesta por un artista famosa para un político famoso pues vamos con otra canción de alguien que bueno en realidades eh pues es una aficionada a la música pero la canción no estaban mira

Voz 36 46:01 M H

Voz 1775 46:40 pero la verdad es que no me suena de nada no te es normal que no te suene eh quién cantas llama Diana Lin Li es canadiense más que cantante Bono es activista de hecho ellas conocían ese mundo porque tiene una granja en la que cría insectos que dice que pueden servir como alternativa a los pesticidas no lo describió la canción se le ocurrió cuando la ONU hizo un llamamiento para bueno para que es para recopilar que la gente hiciera canciones relacionadas con la Cumbre del Clima de París que era una cumbre Bono crítica para este asunto año dos mil quince bueno ha montado algunos famosos pero también muchos aficionados como ella no dice que sólo quería hacer una cancioncilla para bueno pensando qué le diría a sus amigos a los líderes mundiales que iban a ir a esa cumbre sobre si estuvieran enfrente de yo no la compuso la grabó la colgó en Internet se encontró que a los pocos días e la ONU la había puesto la canción en su página web junto a una foto del secretario general Ban Ki moon Ivonne empezó va a funcionar dice bueno que fue en cierto modo fue un éxito desde fuera hermano no curioso

Voz 0874 47:35 no a lo mejor es que en la bueno hay mucha gente con mucho tiempo libre para colgar fotos no para componer quitará buscando canciones por Internet

el A vivir que son dos días Javier del Pino

