A Vivir Que Son Dos Días (04/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1024 00:09 sí a Xavier a esta hora pendientes el cuatro puntos el Exterior con una primera cita apuntada en la agenda la marcha a los cuarteles e Venezuela convocada por el presidente del Parlamento Juan Guaidó

Voz 3 00:19 como entregar un documento sencillo una proclama a la Fuerza Armada para que escuchen para acá tienen el llamado de Venezuela tiene la constitución de que es posible una transición democrática

Voz 1024 00:30 transición dice Guaidó que comenzó el martes treinta de abril el día que fue liberado Leopoldo López Guaidó ha respondido también al ministro Borrell que respetará las normas de la embajada española en Caracas para evitar F el activismo político el dirigente opositor en la legación diplomática pendientes también a esta hora del impacto del mayor brote de ébola en la República Democrática del Congo en los últimos cinco años según el último balance del Ministerio de Sanidad congoleño la cifra de muertos ya superado el millar en la India son al menos doce las personas que han muerto como consecuencia del ciclón Fanny el más importante que azota el país en los últimos cinco años también son al menos tres billones lo desplazados tanto en la India como en Bangladesh y en Estados Unidos corramos que son al menos veintiuna las personas que han resultado heridas en un espectacular accidente aéreo en Florida el Boeing siete tres siete en el que viajaban ha caído a un río ahí sigue flotando durante la maniobra de aterrizaje tras salirse de la pista por causas que aún se desconocen en el avión viajaban ciento cuarenta y tres personas luego buen día

SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madre

desde el sábado el domingo en la cadena

sede

Voz 0874 06:17 como cada quince días juntamos en esta mesa compañeros que son lo que han sido corresponsales nos hacemos preguntas sobre qué es lo que está pasando en el mundo o hacia dónde vamos hoy nos acompañan Hans Günter Kellner que es corresponsal en nuestro país de la radio alemana Deutschland Funk y el ex presidente de Círculo de Corresponsales Extranjeros cómo estás Hans buenos días hola no sé quién es el presidente ahora pues siempre te lo pregunto luego somos Villa en el presentes más Tucker que es otro alemán además otro otro de los alemanes hace lobby entre los corresponsales o no

Voz 0754 06:47 pasa es que si entre franceses y alemanes somos quizás los más numerosos el eje

Voz 0874 06:54 con ETA Jack representa ese eje francofono en esta mesa corresponsal de Le Fígaro ante otros medios franceses como estás Mathieu buenos días a Javier Bridges e Íñigo Domínguez ex corresponsal del grupo Vocento en Roma actualmente en el país cómo estás Íñigo muy bien porque llevas un folio escrito a sale un manifiesto que es lo que esto qué es lo que después se pondría hecho apuntes así a ese te apuntes más me estaban haciendo obras sabes conversando TUI y Mathieu sobre la cobertura de la noche electoral como fuisteis los dos a Ferraz y estabas ahí esperando a ver hasta que yo tampoco se lo creyeron y empezó a llegar gente tú comentabas Iñigo que presenta este con los corresponsales extranjeros no pasa que tienes todavía esa querencia no porque él es español llegue

Voz 0798 07:37 me dijeron donde los como esposa extranjeros hay sitio era en fuera al aire libre en el patio entonces Velázquez estaba bien una carpa ya había sitio es verdad para sentarse allí y bueno pues ahí escribí Iggy fue gracioso porque a eso de las doce y media una llegó el Guardian seguridad a echarnos se había todavía cómo como quince periodistas ahí escribiendo no iría más dejó esta cosa pues que que está clásica de bueno yo me voy vosotros pero la gente haya había pues otros países escribiendo de buenos todo esto cómo funciona derrame

Voz 0874 08:14 era ha obtenido mis horas me buen Mikel exacto que es verdad que tardó supongo que bueno lo visteis desde el principio a llegaste espero que tardaron unas cuantas horas no no solamente en aparecer gente por allí sino en que la gente que estaba dentro empezar a pensar que eso tenía pinta de ser una victoria

Voz 0798 08:29 sí de hecho me hizo gracia ya que bueno pues a las ocho y pico no había ninguna miente de nada obviamente pero enfrente de la sede lo lo puso había un edificio muy gracioso porque era como la trece Rue del Percebe que porque era un piso de estudiantes donde había banderas de todos los partidos injusto había unos en el tercero de Vox con la bandera poniendo música de Manolo Escobar Idi de la Legión a todo volumen no in el síntoma de que en la calle nadie todavía sabía que creerse es que nadie decía nada ha estado en todos calladitos escuchando la música de la Legión que salía por la ventana hasta que luego ya empezaron a creérselo ya puse la megafonía a tope y silenciar

Voz 0874 09:07 completamente la son muchos años esas cosas hay que dejar pasar un tiempo hasta que puedes asumirlas con naturalidad no el diario Libération titulaba la portada con las palabras la remontada la foto de Pedro Sánchez no hay que dejar pasar una ocasión de hacer un símil futbolístico en este continente en el que estamos no sé vosotros como en tu caso en Le Figaro Mathieu como te acuerdas como titula esté

Voz 13 09:30 se titula como hay dos ediciones la primera titulado sobre

Voz 23 09:34 la necesidad de pactos porque era

Voz 13 09:38 Nos fiamos del todo del sondeo entonces para el dijimos que ningún partido iba a poder gobernar en solitario la segunda que iba a poder que era el favorito para entablar esas negociaciones no sea que era la fiesta tardó en arrancar en la sede del PSOE en en Francia y en general a las ocho conoció las urnas las dos tres principales publican cada una su sondeo aquí de urna que aquí no hay de urnas en la última semana los militantes reaccionan no sea o Britten de alegría no pero aquí es como si no hubiera pasado nada a las ocho era como las siete y media ignora pues la la información había dos cosas que interesaban en Francia yo intentaba convencer a a a mis jefes sobre todo los medios audiovisuales que que lo más importante era quién ha ganado y quién puede más probablemente formar gobierno la otra cosa ir a Vox pero es que lo de Vox entra con fuerza en el Congreso yo les intentaba decir que bueno que visto desde París a lo mejor pero que es que Vox respecto a las expectativas que alimentó durante la campaña por sus mítines con mucha gente por las encuestas y al final cosechó menos de lo que sí

Voz 23 10:50 qué esperaba ya hay que recordar que la extrema derecha eh

Voz 13 10:55 España es un diez por ciento cuando en Francia es un vente con Italia es casi lo mismo

Voz 0874 10:59 a Vox es lo que más se han fijado los medios europeos no

Voz 0754 11:03 en si a mi me parece además que estábamos a punto te te fabricar una profecía cumplida cumplida y a los periodistas con tal de de acertar la gran sorpresa es decir un un un resultado mucho mejor de lo esperado todo el mundo escribía se centraba mucho esos eh en sus crónicas lo que observaba yo demasiado en la extrema derecha mientras mientras era un partido de un diez por ciento siempre asilo en las encuestas y en en en el resultado bueno tanto a mi me parece que habría que tratarlo con un partido de centro como mucho además también en sus en su valoración ahora a unas observaciones cómo sacamos el partido debe ser cómo realizan su trabajo parlamentario es decir que presupuestos es qué propuestas tienen para las provisiones a los problemas reales el país en sanidad en mercado laboral en esas cosas yo pienso que eso es la mejor manera de es decir que después del gran discursos de patrióticos es solamente el ir más allá ya que estábamos hablando de te coalición ese tal en Alemania es que enseguida se pregunta con quién va a formar Gobierno es no se pregunta bombear Gobierno monocolor monocolor o no coalición o no sino se supo tiene que si tiene que haber coalición porque así es un poco la cultura política alemana ahí yo pienso también que Sánchez sería bien asesorado en en en no rechazar esa opción de forma tan brusca como los Dacian Ciolos

Voz 0874 12:40 de partida o al menos no tengo una curiosidad vosotros pueblo todavía tu crónica en el país e Iñigo la que describisteis desde Ferraz que tenía cientos de comentarios leer los comentarios con la gente dejan en vosotros crónica yo intento

Voz 13 12:53 hoy al final cedo y si los digo intento no cuando son porque muchas veces no creo que no son motivos de sus lectores sino que son los que

Voz 23 13:02 la masa pechos de Tomás mantuvo

Voz 13 13:05 dice hablábamos de Vox yo hice una noticia sobre cómo Vox utiliza la historia de España para su discurso es decir el franquismo pero cuenta la historia de España tal y como se enseñaba durante el franquismo casi una una página del periódico sobre sobre eso toros de gente que que que que está crónica antes hablamos de su imperio editorial de centro izquierda pues que esa crónica debía ir ahí que era una vergüenza que decía publicará una cosa así que se metiera con ellos no llaman la bueno entonces sí es un periódico de línea conservadora

Voz 23 13:43 lo quiere decir que que que que no puedas eh

Voz 13 13:46 de gritar lo que es la extrema derecha entonces eso muchos comentaristas estaban enfadadísimos con eso

Voz 0874 13:52 son comentarios que proceden de Francia sí sí sí

Voz 13 13:55 entonces se leído los de comento con gente que comentas son son los más cabreados con la con la vida y es mejor no hacer demasiado caso

Voz 0874 14:09 no pero son lectores de periódico uno de oro intuye que es gente que nació un esfuerzo intelectual por entender las cosas no

Voz 13 14:15 sí lo que hay que leerlos pero tener la distancia Valente esos comentarios pero no tienen por qué ser representativos de no es un sondeo está bien saber lo que hay pero no es un son

Voz 0798 14:29 yo no yo no los leo porque ya tenemos bastantes problemas eso eso dejó Fellini una vez que que una una aristócrata le dijo a me gustaría mucho hacer cine dijo Ferine bueno que tenemos muchos pero no pues

Voz 0874 14:43 qué le insultan lo bastante por la calle como para los cinco

Voz 0798 14:45 que si alguna vez miras pero como generalmente ves yo qué sé trescientos comentarios Icex pero que se puede comentar tanto supiera una cosa si te metes están hablando generalmente el primer comentario al quizá tiene algo que ver con lo que ha escrito el segundo ya despega y el tercero están el híper espacio ya están hablando de otra cosa y el comentario ciento veinte están en una discusión entre dos ahí que se están pegando que no tiene nada que ver realmente yo supongo que hay gente que a veces ves algún comentario que alguien que tiene una critica que a veces pues es interesante punto de vista ganas considerado pero para llegar a uno de esos te tienes que tragar tanta morralla que al final un número merece está claro que en la próxima que escriba Esteban a poner ya bueno pues puede decir esto que me pasa igual cuando yo no tengo Twitter pero claro la gente cuando me que insulta no sabe dónde ir es es curioso pero es muy significativo que pues pues no tienen disfrutar te pues bueno es mejor

Voz 0754 15:39 en la radio no tenemos la carta esa lectura hice y vi pero sí se reciben también de oyentes suelen ser oyentes entonces militantes es decir el los y los más activos son son los eh independentistas alemanes ese decir alemanes a favor de la independencia catalana

Voz 0874 16:04 y ellos son muy suelen ser muy Piero lentos el tenemos los canales que que es

Voz 0754 16:12 hay que tomárselo en serio me parece positivo que son Facebook y Twitter que en los que es interesante a veces también porque ahí tú como autor de reportajes puentes intervenían también y contestar de muchas veces la gente que al principio parecen como muy radicales en el en el momento que tú les das una respuesta empieza a ver una discusión más más suave y esos Canal este déficit Peck son son

Voz 0874 16:41 buenos porque nos hacen trabajar

Voz 0754 16:44 yo pienso que trabajamos mejor luego también hay gente gira insulta a mí me han llamado fascista de ese las elecciones porque yo no quería

Voz 0874 16:53 sobredimensionada Vox bueno is it desde luego esto es muy lejos de fascismo siempre pudo Twitter pues

Voz 13 17:02 tener más yo creo que los comentarios primero porque el el el el usuario se dirige a ti con tu con tu arroba es decir casi con tu nombre y apellido entonces me parece un poco más fácil entablar un diálogo yo lo hago bastante y es verdad que hay gente como tú dices que que que en cuanto les responde ser un tono educado bajan porque igual no espera en cuenta de qué están hablando como si la entonces no usan el mismo el mismo tono y hasta te agradecen tu dice bueno esta critica puede tener sentido pero no estas formas por ejemplo en los comentarios no se espera un una respuesta pero es muy raro entonces creo que es más barra libre y efectivamente como hablan de cosas con lo que has escrito que no sean leídos

Voz 0798 17:45 eh hay hay una hablando de de la reacciones en el extranjero en en la prensa italiana ha sido curioso es un aspecto que es el partido de Salvini el ministro de Interior eh que es de la Liga Norte no eh antes de las elecciones pues mando un tu ITA Santiago vasca deseándole lo mejor caros Santiago no sé qué tal cual la prensa ella ha hecho ver que hace un año que esos mensajes eran ha pues a los independentistas catalanes porque claro en la Liga Norte entonces deseándole lo mejor apoyaban los independentistas catalanes entonces ya ahora están apoyando a vasca pero también es la extrema derecha entonces bueno es una de estas desgracias

Voz 13 18:24 si le contestaba diciéndole italiano en tus asuntos penales

Voz 0798 18:32 pero se van a ir ahora mismo al mismo grupo parlamentario entonces

Voz 0874 18:37 no les quedará más remedio no lo sé

Voz 0798 18:40 luego me ha hecho gracia leyendo las crónicas italianas que a veces cargó con la visión es exterior que tenéis vosotros simplifica mucho más de lo que significamos nosotros no por ejemplo a las esencias no no pero pero no te tenéis más capacidad para ver las cosas como son tranquilamente no por ejemplo en la en en la prensa italiana padre Félix al País Vasco decían la región opulenta del Norte no buena es verdad pero jamás aquí hay dinero en San Sebastián Haro y luego por ejemplo Partido Socialista hice nombre pomposo dice no porque decía socialista obreros cosas de manual de historia escolar no pero pero aquí no se nos ocurre pensar que estamos acostumbrados ya a fundar esas siglas no hay luego obviamente en en no sé por qué pero bueno sí lo sé la prensa italiana todo lo que sea belleza siempre tiene un un protagonismo no entonces me acuerdo al día siguiente leyendo los titulares de la prensa extranjera decía en la prensa alemana esto luego te analizan la entrada de Boston de la izquierda tal prensa italiana Il Belo Sánchez hacía es verdad ellos siempre se fijan en la belleza no sí aunque sea así que era el titular del corriera el velo Sánchez dar porque porque de hecho por ejemplo en la en la portada de internacionales que es una revista que hay ahora la podréis ver pero miras la forzada cuál era el modelo español sale Sánchez con con la han puesto Un destello en los dientes no de publicidad sí bueno pues para ellos no es que sea guapa a parte de esto los huesos con el gas también son muy muy muy muy muy lúcidas y muy muy corta antes no me dicen cosas muy curiosas pero desde Italia particularmente llevando más en serio interesa mucho esta capacidad que tienen partido izquierda de derrotar a la derecha que desde allí parece impensable no porque como como como que esa batalla está perdida en el Partido Demócrata que tiene ellos no hay por dónde cogerlo no encuentran un líder está muy perdidos no entonces de repente ver que en otro país alguien lo consigue

Voz 0754 20:38 eso es cierto en todo esto

Voz 0798 20:40 pero es una realidad social demócrata de europea esa lectura europea desde aquí no la vemos pues estamos en nuestras cosas pero desde fuera es mira es un ejemplo no hay un partido de izquierda que poder becerro

Voz 13 20:52 es de veintiocho que tiene un partido generar socialdemócrata veces más allá Izquierda como en Grecia o en o en Portugal que es una coalición pero siete de veintiocho hay quince que son del derecho centro derecha cinco cinco de centro y uno de gran coalición que es el de Hans entonces claro llama mucho la atención lo que aún un partido de ida en este caso es el el mayor país donde donde ganan

Voz 0798 21:16 sea capaz de ganar unas elecciones en Europa

Voz 13 21:19 ya me mucho la atención y la otra parte de análisis

Voz 0798 21:21 he leído en algún sitio también en la prensa italiana es bueno que los partidos de extrema derecha empezaron así aquí llega más tarde pero es que en todas partes empezaron poquito a poco sin España son inteligentes quieren que no les pase lo mismo que aprovechen el ejemplo de lo que ocurrió en otros países y que hagan políticas sociales efectivas porque porque la Liga Norte hace veinte años eran cuatro locos de repente en las regiones históricamente rojas comunistas Sanidad Romaña empezó a asombrar en la prensa que que el obrero votaba la liga norte dirá incomprensible como ha ocurrido según el frente

Voz 13 21:57 el nacional es que de momento no de Le Pen padre ayer ultraliberal en economía eso tiene un techo o sea no puedes ellos dicen los oros los votantes mentira en los sondeos lo que tenemos y en los barrios los lácteos que votan no son gente pero en todas partes empiezo

Voz 0798 22:14 sí quizá en algún momento den ese salto que eso ya aumenta su representación no entonces alertaban de que bueno si la izquierda ha parado por fin pero esto puede ser solo el principio sea hay que estar muy atentos hay que trabajar en ello para que no crezcan las cosas que

Voz 0874 22:29 estoy déjame sumará es también saber corresponsales extranjeros a Diego Cabot que nos escucha desde Radio Barcelona spray Diego buenos días buenos días cómo le va

Voz 17 22:37 sí escuchándole atentamente gracias a acercarte

Voz 0874 22:39 momento de la radio en este viaje por España yo no sé si todo esto que estás escuchando te resulta muy ajeno desde Argentina seguido muy de cerca lo que estaba pasando por aquí bueno

Voz 17 22:48 así obviamente que las elecciones todos los procesos electorales en en en Europa y Estados Unidos básicamente en Argentina se mira bastante no así quizás tanto lo que sucede en la región aunque les parezca mentira no de cobertura de Argentina vamos muy enfocada a lo que sucede obviamente en Estados Unidos y lo que sucede en Europa sí que todos los fenómenos esto no no son ajenos para nada al contrario sin embargo claro con nuestras preocupaciones día diarias quizás ése es una lectura de segundo grado no hay muchísima gente que tiene en la que tiene que tiene como otro tipo una agenda mucho más inmediata

Voz 0874 23:26 ya dificultades para llegar a fin de mes digamos no va así

Voz 17 23:28 la mente porque bueno es una sociedad todavía se escuchaba ahí cuando hace unos minutos hablaban de los comentarios de la voluptuosidad decir los dichos a la hora de de sí por ahí de criticar o no o o también a en alentar no a los periodistas en Argentina sucede exactamente lo mismo oí con muchísima violencia también desde lo discursivo entonces ahí como como una sensación de de país estancado en las discusiones en las posibilidades de dijera el proyecto a largo plazo y demás entonces también es verdad que hay con una agenda bastante bifurca según los sectores que sectores sociales incluso hasta tarde ah bueno seis hay se sí un tipo agenda y quizás en el interior del país otra muy distinta

Voz 0874 24:14 ya claro en tu caso y ahora contamos porque supongo que entre esos comentarios habrá más de una amenaza no con la que has liado en Argentina

Voz 24 24:21 sí sí totalmente el tema es que qué entidad

Voz 17 24:26 la uno a ese tipo de amenaza no se ha hecho alguna que otra por ahí sentido con poco más cercana otra otra son te iría como las típicas escudarse en el anonimato que hoy por hoy te entregan las redes sociales no tan fácil para para como usted decía en a robar un periodista llegaron un periodista hay por ahí amenazar lo o o obviamente también lamentarlo pero insultar a un poco escudado en ese anonimato

Voz 0874 24:53 a Diego conocía esta semana en la entrega de los Premios Internacionales Rey de España de periodismo le ha ganado uno de ellos es vicesecretario de Redacción del periódico argentino La Nación el uno de agosto del año pasado ese periódico publicaba los cuadernos de las más para quienes no sepan significado de la palabra colma es sinónimo de soborno claro el paralelismo con lo que ha pasado en este país con los papeles de Bárcenas más de uno otro lo habrá hecho hoy te la habrá preguntado llama la atención ese hay muchas concomitancia entre una cosa y otra en tu caso Diego cuantas cuántos políticos y personas vinculadas también a la política están ya procesadas ciento cincuenta creo no

Voz 17 25:33 en este momento hay alrededor de siete setenta y tres setenta y cinco se oigo pasó estos días pero setenta y tres hasta que me vine personas que están imputadas a la espera de con el procesamiento confirmado por la cámara a la espera de un juicio oral y hay otras setenta y cinco o más o menos básicamente mayoritariamente empresario Si unos seis siete ex funcionarios que están a la espera de la el procesamiento que seguramente será inmediato

Voz 0874 26:04 hablando de esos siete cuadernos creo que eran siete no sino

Voz 17 26:07 hay cosas que el día que han en tus manos

Voz 0874 26:10 cuanto más lo que puedas contar de cómo que han en tus manos

Voz 17 26:13 cómo decide empezar a trabajar bueno ahí hay un poco de casualidad hay otro poco de causalidad no es así ha hecho está construyendo en Argentina entonces estaba

Voz 25 26:25 en un en un en un nieto

Voz 17 26:27 inmueble alquilado durante el tiempo que dura la construcción iconos si hay a un vecino que había leído un libro mio que había escrito hace muchísimos años porque básicamente vivía pegada mi casa no se paraba una pared y él se acercó en su momento hace más dos años tres si entre dos y dos años y medio quizás me comentó un poco que me conocía el puerto de ahí que había leído un libro mío me pidió que le firma el libro lleva siempre somos en construir una relación básicamente porque él me empezó a contar cosas que yo como cualquier P modista que está metido en el día a día enseguida se da cuenta si tiene o no y si es verdadera o no oí qué tipo de acceso tiene esa persona Lafuente me empezó a interesar lo mantuve como fuente hace un día me confesó que efectivamente él tenía muchísima desinformación porque a un amigo del uno de sus mejores amigos era el chófer de uno de los hitos más importantes la Argentina no de entonces

Voz 0874 27:35 Marcelo inciso aquí para remarcar que las mejores exclusivas periodísticas nacen de la casualidad siempre por eso Taylor de coger el teléfono en la redacción está sonando y que nadie quiere coger de repente loco

Voz 17 27:47 mire usted aunque usted para completar esos capaz que hay decenas de pedidos por semana y uno por ahí alguno termina siendo una gran una

Voz 0874 27:59 Diana el chófer tiene siete cuadernos

Voz 17 28:01 el te ofreciese te igual no tenía un poco de temor de que de que la justicia lo Shane provincia momento todo ese núcleo el poder estaba siendo investigado por un juez incluso él mismo entonces lo se los da a este amigo suyo y la otra cosa con la que también funciona el periodismo que es con la traición hizo amigo decírmelo a mí entonces un día me dice mira el chofer que eso te conté me trajo una cantidad de documentos y me dijo que me lo jugar de si queréis pasar a verlo me dijo iba obviamente fui y ahí empezó todo pero como digo no solía si es también la traición es estar en el momento justo no hay tanto mérito buscando al traidor

Voz 0874 28:48 hedor hizo empieza a saber allí números maletines billetes Viajes trapicheos

Voz 17 28:55 claro ahí ahí lo que lo que empieza lo empiezo a ver es obviamente lo primero que miré recuerdo lo abrí lo primero que miré es hasta cuándo se acaba no el registro era ver más o menos en la fecha de los registros entonces vi que eran más o menos de dos mil cinco a dos mil quince eran unos diez años donde él iba anotando casi todos los días al inicio todos los viajes no sea el inicio era el típico cuaderno de un chófer que trabaja que tiene que facturar su viaje no tiene que cobrarlos entonces anotaba los kilómetros la distancia el lugar donde pasaba a recogerlo lo dejaba entonces y después con el tiempo claro el pasa digamos a a ser parte de un núcleo mucho más un núcleo y hay mucha más confianza imagínense que trabajó diez años transportando ministro y entonces yo imagino que se pisen como a relajar las en las conversaciones dentro de este auto y empieza a conocer más cosas y la empieza a notar no así que ahí sí había tache de nombre personas en modelos de autos el dominio del auto domicilios ir a veces no siempre ABS los montos que que llevaban seguir cuando él escuchaba bueno y el trabajo fue activamente sí sencillos de lo periodístico que básicamente chequear cada uno entró esos datos lo que se podía chequear sin como nosotros decimos Argentina sin levantar la perdices todo eso sí sin sin que nadie se entere de lo que estábamos haciendo no

Voz 0874 30:42 luego te estoy visto investigando durante meses para asegurate de que todo anotado el real era era verdad antes de incluso decidir si se publicaban uno no

Voz 17 30:52 claro nosotros tuvimos muchos meses chillando dándole información y entonces logramos entender más o menos que eso era verdad más allá de que era un tema que a mí me sonaba mucho porque es un tema de cobertura donde sea ese área donde el Estado Se con se relacionan por así decirlo con los privados ya sea por concesiones servicios público obra pública compras yemas fue un poco siempre mi área de cobertura de históricamente eso fui seguir fui editor de de Economía diarios no de la nación entonces tenía como una una una relación muy cercana con todos los grupos de poder ir a mí me sonó realmente verosímil todo lo que vi al inicio pero bueno empezamos a chequear como te digo primero veamos todos los todos y cada uno de los cuadernos para tener una base dato después empezamos a ser una un obviamente listados de direcciones de nombre sociedades directores empezamos saber todo ese tipo de cosas también empezamos a mirar cómo eran los flujos de pagos del Estado a esas compañías en esos momentos a ver si se correspondían los pagos de las compañías mejor dicho que recibía las compañías con estos pagos ilegales que hacían hicieran a encontrar muchísima congruencia en eso no así trabajamos durante bastantes meses

Voz 0874 32:24 es descubriste es una red de sobornos básicamente

Voz 17 32:29 bueno lo que funcionaba era una red muy muy grande de dónde están implicadas obviamente la las empresas más grande de la Argentina de todo el mundo de las servicio público en las concesiones la obra pública como te digo se los grandes grupos y capitales argentino esas empresas un poco que se llevan a Aimar más de cien años en el mundo la construcción con funcionarios del Gobierno anterior que armaron exactamente un esquema para básicamente sobre facturar sus servicios os sus compras al Estado devolver una parte no devolvía el más al menos el veinte por ciento del dinero que les entregaban en obra en estas empresas que estaba desde la empresa más grande la Argentina que Chin que también había pagado un millón de dólares en un momento hasta la empresa que fue del presidente de la familia el presidente Mauricio Macri que ahora desde el primo hermano y también el primer Ruano fue uno de los que tuvo que ir allí para ahora el número dos de esa empresa lo metieron preso digamos quedó detenido hiel para salvar a su número dos el primo del presidente fue reconoció que efectivamente habían hecho pagos ilegales al Gobierno anterior y así se sucedieron una cantidad de confesiones inéditas en Argentina porque hasta hace poco tiempo existe la ley del arrepentido para casos de corrupción diría que este fue como el caso de esa ley obviamente explotó no

Voz 0874 34:02 si llegan va a afectar ya a salpicar a Cristina Fernández de Kirchner ETT sorprendió de alguna manera Diego el descaro lo los bolsos no además de el elemento porque tiene una parte cómica también pero también tuviste que investigar de dónde venían donde hacían no de de qué material eran

Voz 17 34:19 sí en realidad esa todo eso es como es la la poca sofisticación pero la crueldad de la formas no oí del doble cursa mi una de las cosas que más me me impacta por ejemplo ahora que hoy por suerte tenemos esta biblioteca con la vía de la cotidianeidad que es Internet dentro es uno puede volver unos años para atrás a ver qué sucedía efectivamente ese día me sorprendía el doble discurso doble moral no un gobierno que ayer a las siete de la tarde estaba anunciando y hay algo en la Casa Rosada argentina en su momento cognición Kissner estábamos todo el día con cadenas nacionales donde se anunciaba desde de aperturas de fábricas hasta una caniche en algún barrio no tiene una obra grande sin una canilla e ir y entonces uno veía eso no voy por ahí durante ese día habían recaudado dos o tres millones de dólares y lo habían dejado en el departamento de la expresidenta entonces tenía como como que que me impactó me me me me dolía mucho ver esa doble moral tan digamos descarnada como se veía mi ahí perdón y la otra cosa me impactó mucho como la periodicidad de de de ese procedimiento durante tantos años no sea no es que fue un hecho aislado FON un proceso que duró al menos diez años

Voz 0874 35:45 no podemos dejar de borrar en la cabeza cuando dices un poco la la la

Voz 13 35:50 poca sofisticación del entramado claro en nuestros

Voz 0874 35:52 el ex de Bárcenas eran también

Voz 17 35:55 quinientos euros sabes apuntados a la pidiendo un

Voz 0874 35:58 en un papel Hans quería es decir algo o Carles

Voz 0754 36:00 el Bremen el primero quiero nuestro éticas que no es casualidad luego tienes la suerte de tener a alguien que detrás dispuesto a traicionar a su amigo y entregarse a ti los cuadernos sino primero también porque en las elecciones sigan muchas veces llamadas te amenace falta alguien suficientemente de la sensibilidad suficiente

Voz 0874 36:24 la idea te hace arte hace escasos

Voz 0754 36:26 decir la suerte el reportero que llamamos es son Alemania eso se ganan los buenos

Voz 17 36:31 es verdad es verdad que por eso digo un poco de casualidad mucho de causalidad no porque él se acerca a mí hay había escrito había leído algo que se había escrito

Voz 0754 36:40 de la la y el segundo mérito tuyo es que también que habéis comprobado esto porque sabemos al menos en España eso es así que muchas filtraciones son muy interesadas y muchas veces inventos que a nadie con pruebas sino simplemente se publican directamente que especialmente de esos portales honran pero mi pregunta es a tire era la sensación que esto tiene consecuencias porque nada hay un politólogo aquí en España muy famoso Pablo Simón que va a publicar un libro que dice Nos país estrenó su entorno en general la corrupción no tiene no se penaliza en las urnas en Argentina si ha habido un cambio de gobierno pero a tire la sensación que en Argentina la corrupción si se penaliza o las cosas siguen

Voz 17 37:25 igual una en la opción claramente no se penaliza o no se penalizaba tampoco es digamos judicialmente no prácticamente hay escasos procesos si quieres con éxito de de investigaciones profundas sobre corrupción y eso que la hay mucha tampoco lamentablemente se perdió en las urnas no porque las los de la la Casa de América Latina tienen esa cosa de liderazgo que por ahí es difícil entender aquí pero los partidos son muy personalistas esa cosa de liderazgo y el seguimiento casi religioso no hay común núcleo duro en Argentina que no no no no es permeable a ningún tipo de este tipo de cosas de este tipo no estamos hablando de alrededor de un treinta por ciento Argentina ahora bien dicho esto hay algunos efectos que no son menores por ejemplo los los populismo no se agotan inmediatamente por lo menos esa es mi visión lo que yo veo es que en general hay un inercia populismo en general mantienen mi anciana líderes populistas salvo casos que hayan salido digamos muy mal parados de Gobierno con algún tipo de revuelta además los populismos mantienen no mantienen todavía un electorado durante muchísimo tiempo o por lo menos durante un tiempo entonces eso está en Argentina eso es de lo electoral desde el judicial como decís los países hizo tendría que mirar la historia tratar saca una conclusión en base a los hechos fácticos que hay sobre la mesa que es un poco estudiar que pasó dos caso por Jones debería bueno la verdad es que en general estos casos terminan dilatando se por muchos años perdiéndose en en laberintos procesales y finalmente hay muy pocas o prácticamente ninguna efecto concreto dicho esto tendría que decir en este caso es distinto porque primero porque es un caso de la justicia nosotros no te olvides que llevamos este juicio realizamos antes de publicarlo en la foto alguno de este caso omiso y se entonces la Justicia trabajo antes de que se conozca en la prensa doce fue cómo decirte cómo antes de la campana no fue antes de dar esa campana de de de de alerta yo muchas enseñamos los los medios Castro fueron antes en silencio recolectar una candidato pruebas y la otra cosa que pasó a diferencia de otras es que existe esta ley del arrepentido entonces hay alrededor de cuarenta empresarios y varios funcionarios seis funcionarios confesos que han confesado sus delitos no dicen bueno efectivamente yo pagué dinero no y después hay una discusión jurídica así son parte de una asociación ilícita que es una figura legal que esos en Argentina para personas que se dedican a delinquir que armó una estructura para delinquir o si son simplemente o pena por cohecho que básicamente pavo y más pero en realidad a diferencia de otros casos en este hay arrepentidos a modo de conclusión si uno tuviera que juzgar por la historia eso diría posiblemente no pase nada pero este caso tiene particularidades como son desazón no y los arrepentidos no es menor porque hay de cuarenta cuarenta y cinco personas que se han confesado

Voz 0798 40:58 pero entonces

Voz 0754 41:00 a nivel penal dices no nuevo animal a nivel penal Anni B

Voz 17 41:04 Lourdes urnas como te digo son es un caso también inédito porque muchos lo lo consideran el caso judicial más importante de corrupción de la historia argentina entonces los efectos que a causar todavía no lo sabemos no y además no es que hay gente que obviamente como decía hoy un poco al inicio pero se aplica aquí también que tiene urgencias realmente mucho más drástica no como por ejemplo toda la cuestión energética estamos conviviendo con inflación anual de alrededor del cincuenta por ciento y un crecimiento de los sueldos de no más de veinticinco

Voz 0874 41:40 el escenario por curar día hay una tardía

Voz 17 41:42 dio muy grande y entonces bueno hay gente que obviamente no quiere corrupción tendría que es como segundo de segundo grado porque además los políticos hoy a Hamás explican que gran parte de lo que sucede se explica por aquello no

Voz 0874 41:58 hay marcar una cosa que tú has dicho y es que vosotros estuvisteis investigando durante mucho tiempo montar una redacción tipo Spotlight a la gente que ha visto la película no fuera del periódico para que nadie diera la voz de alarma tomasteis una decisión que periodísticamente es muy dura que es poner esa información en manos de la Fiscalía antes de publicarla en el periódico con lo cual los arriesgaba es a que una filtración por parte de la justicia os arruinar a la exclusiva

Voz 17 42:25 si en este caso a mí yo fui como muy en algún punto muy cuidadoso manejo que suele daba la información pero también obviamente por una cuestión personal porque nosotros no periodista tenemos básicamente un gran activo es creo que nos crean no que nos crean para que nos cuenten cosas Lafuente sigue norcoreanos

Voz 0874 42:49 nuestra sociedad internacional lectores nosotros

Voz 17 42:52 usuario de Internet para poder publicar nuestro producto entonces suponía en juego muchísimo no si me equivocaba tenía sensación que podía llegar ser mi último trabajo periodístico citó actúe como muchísimos cuidado esos soy abogado de profesión y estudié muchísimo derecha aunque no les aunque no lo crean jurisprudencia hay otros casos del otro lado del mundo para ver qué hacer no irá maravilla de tener un tipo de prueba así con casi como una cámara no una cámara con un documento que nos iba mostrando hasta los lugares donde donde recogían el dinero y todo eso que básicamente es una una historia increíblemente cinematográfica quieren no porque eso ley eso jugarnos imaginar lo que está sucediendo conociendo a los personajes y demás pero además pero esa esa esa maravilla de esto en primera persona escondía también una enorme debilidad no que es bueno hay que casar a una persona no silenciar una voz así como me han dicho varias veces en Argentina no se mata tanto por venganza especialmente en estos delitos pero si se mata mucho silencio no en este tipo de delitos de hecho hay un fiscal que todavía no sabemos irse mató bueno mataron con certeza más allá de lo que cada uno pueda más hacer una opinar de reglas pruebas que hay pero básicamente todavía no está cerrado ese caso que el fiscal Nisman que el día anterior a denunciar era presidenta apareció muerto en su departamento

Voz 0874 44:23 entonces

Voz 17 44:24 es es bueno había que ser muy cuidadoso también con las responsabilidades con con los efectos yo podía genera el diario no un diario siento casi ciento cincuenta años publicara una cosa que no pasa mal podría haber sido muy muy doloroso en paralelo Editorial entonces un momento me pareció que la opción para preservar un poco la tanto la prueba como a este chófer que podía aparecer muerto cualquier día o que podía irse a vivir a cualquier país con unos cuantos Misioneras la gestión se que a los a los interlocutores no les faltaban digo bueno

Voz 13 45:01 esto puede suceder

Voz 17 45:03 el público esto en el diario que en una gran historia para salir en soledad Internet absolutamente toda la exclusiva durante mucho tiempo podría implicar no solamente quise fumigar que se fume en las pruebas sino también que este hombre pueda tener algún tipo de consecuencias después todo lo que venía dispuesto a la recolección de pruebas y además era muchísimo más larga no así que así fue in bueno fue una decisión como es decir muy difícil que la pensé mucho el día me acompañó en la decisión éramos tres personas en líder en los que sabíamos nada que estudian que trabajan conmigo al anoche en mi casa donde trabajamos todas las madrugadas de diez de la noche más o menos a cuatro en la mañana durante meses la verdad es que lo lo pensé mucho y en un momento me pareció que era la mejor opción si es que eso quería que esto tenga algún efecto más celo periodístico no que en algún punto ahí si quieres ahí como una ni lo más ciudadanos que periodístico

Voz 0874 45:59 claro buenos días digo yo primero

Voz 13 46:02 de quiero felicitar porque creo que ese café que toma siquiera resulta ser decisivo o esa llamada telefónica que escuelas pues tampoco son el fruto del azar sino la recompensa de de las noventa llamadas que también coges veo que no dan ningún resultado premiará a la perseverancia muchas veces luego hemos dicho a otros carros de Bárcenas evidentemente porque también hay cuadernos con entrada de dinero es que al final los casos de corrupción suelen ser muy básicos cuando cuando funciona si se cobra aún una factura

Voz 16 46:37 de una empresa de seda para financiar

Voz 13 46:41 o financiar el sueldo de

Voz 23 46:43 un político muchas veces son constructoras que dependen de mercados públicos no entonces mi pregunta es eh hablamos mucho siempre de los corruptos pero la corrupción es un baile de dos Restoy quiero preguntar también por el corruptor los hay entre empresarios entre testigos en el juicio arrepentidos eh quiero preguntarte si también ha habido pues empresarios importantes del país y que que han sido pues en la actualidad Si hay pues también una una conmoción por parte del país por verlos corruptores si esos van con más discreción

Voz 17 47:30 en realidad esta causa tiene esa particularidad que ha expuesto a los dos lados parte como decís esto es un es un baile que se que se baila dos ha expuesto cruelmente a las dos partes ya hay arrepentir de los dos lados de los empresarios y de los corruptores los funcionarios no se fusionan entonces tienes tienes como una una foto muy real no donde por ejemplo hay un empresario que hice bueno eso todas las semana perdón todos los meses llevaba ciento cincuenta mil dólares a la Casa El ministro me sentaba en un sillón de Tai color que quedan tal lado a lado siempre recuerdo que había unos bonsái porque al ministro les gustan los bonsáis cuenta hay detalles de ese tipo de por ejemplo el presidente de la Cámara construcción que cuenta Iglesias nosotros nos juntábamos en la oficina y ahí ahí repartir las obras y el Gobierno hinojos entregaba un adelanto del veinte por ciento y entonces ese veinte por ciento lo volvíamos entero íbamos a la casa de no sé de íbamos a una financiera donde dejábamos el dinero bueno al final efectivamente Emilia que está listado no todos estos que venían acá eran todos constructores que me pasaban en el listado del Gobierno para que les cobren el veinte por ciento ya puede tener por ejemplo el relato de un piloto de avión que sean nosotros íbamos hacíamos viajes con bolsos nada más a Santa Cruz íbamos a la madrugada sin pasajeros con Balic agitaba el Siena volvíamos sin pasajero con están vacías es el relato por ejemplo de Contador de la Familia Kirchner que cuenta que la alguna vez en la casa lo hicieron guardar alrededor de veinte y pico de millones de dólares que lo guardó en lugar de estaba el tanque de agua entonces

Voz 24 49:22 no pillo un armario alma entonces dio el eh

Voz 17 49:29 el operísticos yo te diría que como que eso es lo que más me satisface de que finalmente nosotros lo que queremos es que la historia que contamos se termine por por comprobar los hechos prácticamente no están no hay controversia sobre los hecho hay mil controversia sobre digamos quiénes que gran implicación tenía otro aquello cuestiones procesales los hechos han quedado sobre la mesa con una espantosa digamos si crees crueldad para la sociedad que ha que ha tenido que convivir con esto no es que cosa

Voz 0874 49:57 esa forma parte de esta historia de Íñigo sí

Voz 0798 50:00 me llama la atención Diego atención Dati la importancia de de cualquier persona en una democracia este chofer podían haber apuntado en el cuaderno y no hubiéramos sabido nada

Voz 13 50:09 otros chóferes nos han apuntado y nunca se ha sabido nada pero una sola persona es importante lo que puede hacer a veces no que que por cierto de absolutamente bueno él fue detenido el primer

Voz 17 50:21 cosa ahí ahí fue el primero al primer arrepentido dijo que efectivamente todo eso lo había escrito él que era toda su su mano grito que toda es todo eso que estaba puesto ahí era era todo real que lo podía contactar con cualquiera que quisiera hacer creado no ese fue como él primar el primer arrepentido El ingresó a un sistema como de protección de testigos aunque él no es testigo porque estaba todavía imputado como parte pero aun sistema estos de de de protección y ahí está en algún lugar que nadie sabe dónde se el otro día le volvió a mandar una una carta a

Voz 25 51:04 ahora al juez un escrito tan

Voz 17 51:06 el manuscrito nueve páginas diciéndole un poco contando que obviamente

Voz 0874 51:11 intentando a despegarse diciendo que solamente lo Jafar oye pues gracias por a esta conversación con nosotros pues de nuevo enhorabuena por ese premio Diego Cabot vicesecretario de Redacción del periódico argentino La Nación antes de despedirte déjame hacer un llamamiento a todos los conductores que no estén escuchando comprado su cuaderno empezaba a apuntar y algún periodista los escuchará Hay leerá ese cuaderno esos apuntes de Diego un abrazo fuerte te quedas muy buenas

Voz 17 51:38 mira me quedo un par de días más si después una vuelta por Europa después de un año intenso

Voz 2 51:46 Bismarck y bueno

Voz 17 51:47 que disfruta un abrazo gracias bueno muchísimas gracias a ustedes es lo digo

Voz 0874 51:51 pues vosotros Hans Günter Kellner Ignatius detallaba que gracias por venir compañeros de Íñigo que hace un rato tenemos Prensa Ibérica vale

Voz 26 51:58 buenas tardes

