A Vivir Que Son Dos Días (04/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

son las diez las nueve en Canarias el Grupo de Lima formado por doce países americanos que buscan una salida pacífica a la crisis en Venezuela ha pedido a las potencias internacionales como Rusia y Turquía que apoyan al Gobierno de Maduro que favorezcan una transición democrática en el país en un comunicado han ratificado su respaldo a la lucha contra el régimen chavista mientras hoy se han convocado marchas pacíficas por parte del presidente encargado Juan Guaidó

Voz 1510 00:27 el Grupo de Lima estado reunido más de cinco horas con representantes de doce países Néstor hizo es el canciller de Perú

Voz 3 00:33 incitan a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cumplir con su mandato constitucional al servicio de su nación ya los miembros del Tribunal Supremo de Justicia aceptara su soporte cómplice al régimen ilegítimo

Voz 0864 00:51 los ministros han propuesto al Grupo de Contacto Internacional

Voz 1510 00:53 formado por la Unión Europea y doce países de Europa y América Latina una reunión urgente para facilitar una transición democrática en Venezuela también han acordado invitar a Cuba para que utilice su influencia sobre Caracas este sábado se espera una nueva jornada de movilizaciones en el país Guaidó ha pedido que la oposición venezolana se manifieste a las puertas de los cuarteles militares en todo el país para pedir a las Fuerzas Armadas que den la espalda a Nicolás Maduro

Voz 1 01:15 por lo demás el Congo supera ya el millar de muertos por el brote de ébola que sufre el país desde el pasado mes de agosto según el Ministerio de Sanidad de del Congo él el brote se ha producido en una zona de conflicto donde la OMS y Médicos Sin Fronteras han suspendido en varias ocasiones sus actividades Judith Arroyo

Voz 4 01:31 es la mayor epidemia de la historia del Congo y afecta sobre todo al noreste del país la situación se ve dificultada por el rechazo de algunas de las comunidades del país a recibir tratamiento además de la presencia de guerrillas y grupos armados y la inestabilidad política además de mil quinientos contagios registrados mil ocho han tenido resultado mortal en este contexto las organizaciones humanitarias se han visto obligadas a parar su actividad en repetidas ocasiones Michael Ryan director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud

Voz 4 02:02 decía que luchan contra una situación difícil en la que se necesita crear un espacio mediático humanitario con en colaboración con el Gobierno en la ayuda internacional porque eso permitirá parar el ébola además confirmaba Ryan que a partir de este viernes añadirá una vacuna nueva la que ya se usa para intentar parar las muertes por esta enfermedad en el país africano y en España

Voz 1 02:21 en fin de semana se celebra el Gran Premio de Motociclismo de Jerez donde se espera que acudan miles de personas a esta hora hay tranquilidad aunque la noche nos deja la detención de una persona que circulaba a más de doscientos kilómetros por hora en el circuito de Jerez se encuentra nuestro compañero

Voz 6 02:36 buenos días ya está viviendo su fin de semana grande con motivo del Gran Premio de Velocidad con más de ciento cincuenta mil aficionados que ya están disfrutando de las motos y dejando la provincia importantes beneficios la noche fue larga pero relativamente tranquila hubo dos heridos en accidente de moto ingresados en el hospital de Jerez uno de ellos con pronóstico reservado el otro menos grave y la Guardia Civil detuvo ayer tarde aún conductor de un Lamborghini que circulaba a doscientos veinticuatro kilómetros por hora

Voz 0864 02:59 en una vía cuya velocidad máxima es de ciento veinte

seis en primera división con el Sevilla cero Leganés tres Victoria para los pepineros con tantos de Siri break White Óscar resultado que hace que los de Pellegrino cumplen objetivo hicieron la permanencia frente a un Sevilla al que se le complica la Champions para hoy más citas ligueras una Levante Rayo Vallecano a las cuatro y cuarto Español Atlético de Madrid seis y Alavés Real Sociedad nueve menos cuarto Barcelona Celta

Voz 10 04:29 no está siendo como esperaba Aíto como vas

Voz 15 06:27 sí

Voz 21 07:42 en él que pongan venga venga

Voz 0874 08:27 estamos con Íñigo Domínguez un montón de periódicos encima de la mesa pronto publicas libro dentro de poco de Íñigo paletos salvajes y política

Voz 22 08:37 es es uno de los mafia bueno las es la

Voz 0798 08:41 continuación del del libro que publiqué hace cuatro años

Voz 22 08:43 icónicas de la mafia puestos cada Mafia II

Voz 23 08:46 y a mí

Voz 0874 08:49 Doña de han tenido valor republicanas no ha salido todavía pero ya ya hablaremos cuando se paletos salvaje sale el el día trece son bueno es un buen nombre procede despojarle para muchas cosas

Voz 0798 09:00 bueno Saracho

Voz 0874 09:00 muchos análisis sobre los resultados de las elecciones en ninguno como el que podemos obtener de la lectura de la prensa local estás en sección hacemos en parte gracias en buena medida gracias a los oyentes que mandan noticias de sus periódicos locales los mandan al Whatsapp de A vivir puestos de fotografías a la Fes comentarios es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve o por Instagram en arroba vivir bueno como es natural hay mucha información de las elecciones el otro día cuando estuvimos haciendo la cobertura digamos el día que ese celebrar unas elecciones yo me acerqué con con Juanjo Millás son colegio que hay aquí cerca haber votar yo comentaba lo lo mucho que me sorprendía la cantidad de monjas que se cruzaban en mi camino hombre muchos conventos por aquí por el centro dilas y las monjas pues se deben de levantarse de la un lugar algo así con lo cual para allá es inmediata a las nueve de la mañana no pero pero ahí estaban todas

Voz 0798 09:56 yo creo que muchas son extras contratadas por la Junta Electoral porque ya forman parte del paisaje para hacer una selección

Voz 0874 10:03 sería claro si monjas votando

Voz 0798 10:05 en la foto bueno pues empezamos precisamente con una noticia que nos hace temer por por esta imagen clásica no sea que vayamos a perder porque fue esta descubren a una monja robando votos de ancianas para el PP en Bilbao

Voz 5 10:22 esto Raquel

Voz 0874 10:25 este me hace mucha más gracia el subtítulo tras el incidente ha quedado prohibida la entrada de monjas al aula electoral no his Iván iban de paisano no

Voz 0798 10:34 bueno pues eso puede ser una monja de la residencia de la inmisericorde de Bilbao pues fue sorprendida por dos apoderados de Unidas Podemos que intentaba robar el voto porque lo que hacía que hacía hice el les pregunta bueno a quién vas a votar daba igual lo que dijera la el anciano o la anciana que cogía la de Pepis ha metía no era una monja la cazaron dos veces no y al final ya la la mesa B del distrito VIII decidió que quedaba prohibida la entrada de monjas directamente de tengo pero bueno extraído a la Fiscalía o sea luego se sea todavía ayer había noticias de la prensa vasca

Voz 0874 11:07 me habría que preguntar en la puerta asusté monja es decir Ave María Purísima responde a lo mejor Illán pero ya había sido cazada varias veces estos maneras

Voz 0798 11:17 dice sí cazadas veces esa misma mañana aparece entonces ya después de percibirla

Voz 0874 11:21 ha tomado medidas drásticas está está en el diariosur es decir solamente en cuatro cinco días en La Voz de Galicia el día veintinueve si aquí fue una de las incidencias

Voz 0798 11:30 es curiosas del día de las elecciones que además acabó bien no que el titulares este aparece sano y a salvo el matrimonio de octogenarios de Ferreira que desapareció el domingo tras ir a votar esto es el fin de la historia porque la primera fue desaparece más claro murió después de ir a votar no entonces pues que para paso bueno pues primitivo más chao chao no aparecieron en la salida de la autovía A ocho a la altura a la altura de Lorenza bueno no se sabe muy bien qué paso yo tengo curiosidad la verdad porque lo único que se sabe es que después de votar y a ser traslado en coche a comer a un conocido restaurante y ahí se perdió su pista no esta frase puedes empezar una novela con esta pero bueno apareció aparecieron siempre unidades pues bueno a porcentuales

Voz 0874 12:17 entrecomillado sano y a salvo si no no sé no sé porque humillado sano y salvo a lo mejor no porque

Voz 0798 12:24 si no se en el uso de las comillas en titulares eso

Voz 0874 12:27 merecería lo mejor un espacio en este en este

Voz 0798 12:29 quizá es por por por hacer ver que es que es la declaración oficial de la policía que lo dicen ellos sino lo dices tú no entonces imagínate que tu provincias está

Voz 0874 12:39 así hace las comillas en el aire aparece sano y salvo

Voz 0798 12:42 ya lo que estás diciendo o quizá no si si a la ironía a veces es muy sutil también a mí me hace gracia en los titulares cuando dices fulanito dice ahora la hora como que antes no lo decía ya ahora no pues si a veces las comedias irónicas en este caso yo creo que no sólo entonces darle un cariz oficial al asunto

Voz 0874 13:05 yo esas sutilezas la veo con cuando la prensa rosa se hace un titular sobre una mujer a la que por ejemplo sacan una foto en en traje de baño en la playa no es diferente decir Juana Gómez a sus cuarenta y cinco años en biquini a los cuarenta y cinco años en equipo

Voz 0798 13:25 si se cierra la sus es que se lo pueden

Voz 0874 13:27 permitir teniendo esos años a los es que cómo se le ocurre del periodismo en fin me cuesta creer que en y también en un pueblo donde hasta hace poco era tradición lanzar cerdos al salvarlo haya pegado una subida importante el Partido Animalista y esto ha pasado lo cuenta La Verdad de Murcia

Voz 0798 13:45 sí ha pasado en Ceutí es la noticia la verdad es el Pacma duplica sus apoyos en Ceutí el pueblo de la fiesta de marranos Alvar esto también recomienda marranos salvarlo inmediatamente capturó me atención obviamente esto o lo de marcharnos al barro en qué consiste bueno consistente en una charca de barro a seis cero seis teniendo los participantes que capturarlos el uso de los mira

Voz 0874 14:10 pero es de unos porque es donde se ha prohibido ese periodista

Voz 0798 14:13 es en este festejo los cerdos eran engrasados previamente para dificultar el poder agarrar los lo que daba lugar a situaciones de estrés torceduras en sus miembros ilusiones lesiones que sufrían los animales durante esta fiesta fiesta entre comillas aquí también es sinónimo entonces el premio consistía en el cerdo vivo etcétera entonces el en dos mil dieciséis el Pacma el partido animalito esta pues empezó a moverse para que se algo en esta fiesta la Consejería de Agricultura de Murcia prohibió la celebración ya al Ayuntamiento lo suspendido sustituyó por unas pruebas deportivas ya con gente que hacían cosas Navarro toboganes obstáculos buscar objetos escondidos en fin en el barro

Voz 0874 14:48 este bueno está bien y al final mira el Pacma

Voz 0798 14:51 ha duplicado sus votos un tres coma dos Molina

Voz 0874 14:53 lección que se puede aprender en esta historia en el que dice que seguimos en el ámbito electoral pero este titular de Europa que es en Navarra

Voz 5 15:00 es

Voz 0798 15:01 la empresa navarra Florencia eso ochocientos veinte desalojados de un local de Azagra con capacidad para ciento veinte personas que no se podría decir duplicó

Voz 0874 15:10 o sea se había acabado ya el el Diccionario

Voz 0798 15:13 sí dice los desalojados celebraban una fiesta denominada Día del borró

Voz 5 15:17 a lo mejor tampoco contaban bien

Voz 0798 15:20 entonces te preguntas qué pinta esta noticia al bloque de buen al te lo explico bueno es que este día del borracho en donde sigue esta fiesta que veía era era la jornada de reflexión

Voz 5 15:27 no

Voz 0798 15:27 para la jornada de presión El día del borracho ya había allí pues bueno pues eso el ocho veces más de la de la foro no te preguntas cuáles fueron los resultados en este pueblo que yo lo he mirado pues fueron PSOE novecientos diez votos Navarra Suma setecientos veinticinco podemos ciento setenta y nueve Ibooks ochocientos veinte h las mismas que desalojaran del bar no es lo Vox cientos cincuenta y dos veces que está

Voz 5 15:54 no me lo ponían abuelo y además es que no puede coincidir que que que Grant

Voz 0874 15:59 sanas ha pedido a la comedia de este país no puede

Voz 0798 16:02 la cifra con los desalojados del bar porque muchos de los desalojados eran menores encima tampoco votaron pero es que esos a menores

Voz 0874 16:09 para celebrar el Día del borracho bueno el diario Gara mira en el diario Gara aparece con este desorden no es una interesante

Voz 0864 16:19 esto es eso siempre

Voz 0798 16:21 las cosas de otra manera claro y entonces aquí es muy curioso porque el titular de el día de las elecciones al día siguiente el día veintinueve era Euskalherria y Cataluña ya han evitado una Moncloa triunfa Chita esto por qué entonces siempre hacen sus cálculos dice si se quita del resultado a estas dos naciones en el resto del Estado las derechas superaron a PSOE Podemos por ciento cuarenta escaños haciendo treinta

Voz 0874 16:43 cinco que harían falta solamente ciento treinta pero la mayoría con lo cual estarían gobernando ahora mismo son matemáticas

Voz 0798 16:49 entonces dicen que está bien claro hice un Estado español con ambas naciones independiza Se refiere a Euskadi Cataluña PP Ciudadanos y Vox pudieran lograr la mayoría

Voz 0874 16:57 pero no se da cuenta que eso no se hace a muchos no querer

Voz 0798 17:00 que se independiza es caro dice lo que no es que no se empezó que eso hace que que que que es un argumento más para todas la independencia Inma es más aún y al revés quizá Vox diga pues en juego una idea es independiente porque queremos ganar

Voz 0874 17:36 estas dos noticias nos van a hacer entender muy bien algo comentamos mucho en esta sección es el nacionalismo de la prensa local es un componente obligatorio si periodismo es curioso que lagartijas sean vistas como una maldita lagartijas en un sitio como héroes

Voz 0798 17:51 no es que dude acceso porque aquí se ve toda todo ese matiz no de de lo que tienen en el nacionalismo y el presumir de tu pueblo no por qué esto viene a cuento de una lagartija que el titular del correo de otro día era una lagartija procedente de Ibiza color coloniza gaste lugar gaste lugares esta ermita tan bonita que tristemente ya se ha hecho famosa por Juego de Tronos ya ya uno no se puede acercar allí porque es que está masificado es un horror pero este artículo habla de una lagartija autóctona de San Juan de gasto H pues que hay ha desaparecido porque alguien en los noventa soltó una lagartija de Ibiza que que es mucho más grande y ya la hecho desaparece entonces

Voz 0874 18:30 eso sí al huido

Voz 0798 18:33 han ido a tierra firme se han hecho fuertes ahí la ganadería que reafirme no porque hay un pequeño hay una espina sale hay un paso a la península giran una quita con la con un estandarte bueno pues el el el artículo este del correo tienen un poco las Time un poco de sentido de pérdida de cinco

Voz 0874 18:52 exacto yo también contra las lagartijas divisas eso es como

Voz 0798 18:55 esto fíjate estas que viene aquí ahora no entonces bueno qué pasa pues que te vas a busca el diario de Ibiza una noticia hace unos meses claro el tono es completamente distinto porque el titular ya es las últimas lagartijas ibicencas de Gaztelu Watts decenas de podar Chispi tu tesis resisten en la pequeña península vizcaína pese a las campañas para erradicar

Voz 0874 19:14 siquiera dos campañas han podido con ellas dije ibicenca que sigue campando a sus anchas

Voz 0798 19:19 por eso no entonces es el tono es muy curioso por porque simplemente por algo como una lagartija pues uno saca que se enorgullece de ella porque es de tu pueblo o no o es una invasora que pobrecita las nuestras no que es ridículo todo porque estamos hablando de Tejas pero bueno luego ya ha superado este este obstáculo es graciosa lagartijas no porque luego resulta que está Lagartija ibicenca es una superviviente nata porque Perasso lagartijas suele ser muy gorda sobrevive con nada porque llega a practicar el canibalismo incluso como Lugano de las de las gaviotas que como dice la vice del día de Ibiza hice hambre desde luego no pasan no porque en las de Gaztelu lugares tan gordita

Voz 5 19:59 sin más aquí

Voz 0798 20:01 luego pues llegan tener once centímetros no sin contar la cola dice mientras que los las lagartijas vascas no pasan de los siete el tamaño importa mucho

Voz 5 20:12 sí y luego dice que también el

Voz 0798 20:15 la prensa de Ibiza dice que han eliminado ya estos años mil seiscientas catorce lagartijas ibicencas y como si nada

Voz 5 20:22 dice se esta expresión

Voz 0874 20:27 en fin oye el el la sección de prensa gallega que hacemos cada vez que hablamos de los periódicos locales no nacionalismos como los gallegos hay pocos digo en en el sector del periodismo no eh en un montón además whatsapp de esta por ejemplo es la mandado un oyente de Faro de Vigo en el día veintinueve

Voz 0798 20:48 si la esperanza de vida de los gallegos no tiene límite supera por primera vez la barrera de los ochenta y tres años no ellas llegan a los ochenta y seis de ellos superan los ochenta que presiona pero yo es como

Voz 0874 21:01 siempre hay que hacer ejercicio de pensar que bueno pues llega este teletipo no llega a esta información este informe en el que se dice que los gallegos y las gallegas tienen la mayor esperanza de vida se reúne la Mesa de relación los jefes de sección Italia como lo titula si alguien tiene que levantar la mano es decir la esperanza de vida de los gallegos no tiene límites

Voz 0798 21:22 ese ese momento tal reacciones a que no Ayna

Voz 0874 21:25 Price y si alguien tiene que pronunciar esas frases a haber el Lugo el progreso del día veintiséis de abril otro titular también que tiene elementos muy particulares

Voz 0798 21:35 si un coche inteligente la lía parda en Lugo llama emergencias desde el taller eso es lo que hizo el coche inteligente del capitán muy bueno un poco el cuya dice el servicio ciento doce recibió una alerta de un accidente de tráfico Lugo al activarse el sistema Icod de un vehículo que estaba en un taller que yo por cierto no tenían idea este sistema tú tú el tuyo lo tiene tu coche

Voz 0874 21:56 no sé pero supongo que será que tendrán una tarjeta SIM el coche no falla algo pues llama bueno resulta que está

Voz 0798 22:01 en el taller el mecánico manipulando yo qué sé el ordenador lo fuera pues activó el dispositivo de que avisa de accidente entonces a la central de datos no se de donde este ir cuenta movilizó a todo el sistema Emergencias de hoy todas las ambulancias los bomberos hallar ayer

Voz 0874 22:16 cuenta ayer de un pueblecito en el que no pasaban

Voz 0798 22:19 por eso IU dijeron bueno falsa alarma ha sido

Voz 0874 22:22 pero es curioso que en fin en Nueva España eh

Voz 0798 22:27 sí aquí hay una cosa que es que me llama mucha atención este titular la administración asturiana sufrió un millón de amenazas cibernéticas en seis meses que yo no sé si los hackers lean le han cogido manía a Asturias es una apuesta pero me parece muchísimo

Voz 0874 22:42 aclaran algunas comunidades además administraciones locales no por eso nos centramos en Asturias ya pero

Voz 0798 22:47 les pasa esto de un montón de gente atacando a todo el mundo todo el rato en toda España

Voz 0874 22:51 antes no dedicándose atacar administraciones agentes a pero también no encerrarse con Asturias es ir a fastidiar no tienen no sin millón de sentido Millet amenazas no lo sé de sucesos ibéricos destacables en el diario Sur también lo hace solamente unos días

Voz 0798 23:08 este es un sucesor textos de existe todo de chiste de toda la vida estrella a su vehículo contra un club de alterne del que lo habían echado en Vélez mala

Voz 5 23:17 lo primero adrede o fue contratada adrede

Voz 0798 23:23 la tele viola el artículo dice el hombre estaba en el establecimiento junto a un primo suyo me hace gracia el primo no llegar Reagan es dice cuando fueron invitados a abandonar el establecimiento que esto es un eufemismo un eufemismo ya lo de invitarte abandonar en fin cuando fueron invitadas a establecimiento sobre las seis de la madrugada pero lo primero

Voz 0874 23:41 a las seis de la madrugada a las seis de la mañana

Voz 0798 23:44 eso tras protagonizar una pelea con el personal del club el individuo ha decidido montarse en su coche embistiendo contra la fachada del local que ha resultado muy dañada es verdad que sea una foto sale vamos la presión al local moment completamente apoyada planada unos buenos y en la prueba de alcoholemia el conductor arrojó un resultado de cero coma seis que es más del doble

Voz 0874 24:05 bueno no estoy yo me lo veía venir vuelos gerundio no son nuestros en el sur este titulares muy de Mortadelo es muy tuyo también

Voz 0798 24:15 no es que me puede pasar lo mismo

Voz 5 24:18 porque si si fuera un caco te pasa

Voz 0798 24:21 bueno desde Sevilla un delincuente se deja una citación judicial en el sitio en el que robó si me puede pasar el el ladrón entro mediante un butrón en una administración de lotería dejó olvidado un documento del juzgado con su nombre y apellidos pero no temas Grecia aunque sigue haciéndolo del butrón que es lo más elemental en el agujero en la pared

Voz 0874 24:40 total además Butrón parece que los solemnizar un poco pero bueno nosotros agujero para entrar mágicamente la bueno pues hablo me llevaría muchos papeles y le cayó o se calla uno a la fortuna de que fuera justo una citación judicial con su nombre con su domicilio

Voz 0798 24:54 pero tú te vas a robar con la citación judicial encima

Voz 0874 25:13 a ver en Semana Santa también es es un acontecimiento que da mucho juego a muchos periódicos de este país

Voz 0798 25:21 si estas está antes de si además ha coincido con la selección es bueno

Voz 0874 25:26 has entre cofradías tipo de cosas eso me ha llamado

Voz 0798 25:29 la atención este este año y en Cartagena que es una de las Semanas Santas más más conocida de España aunque muy famosa y ha habido una discusión entre dos de las principales cofradías que es todo muy curioso el titular los más las critican a los cáliz que buscan el aplauso fácil

Voz 0874 25:49 buscan el aplauso fácil entre comillas entre comillas hilo

Voz 0798 25:52 de marras cáliz que es esto bueno pues primero explicaciones y es esto

Voz 0874 25:56 de qué se les acusa pero bueno aquí un lío de esto

Voz 0798 25:59 que es en esta uno documentarse bueno pues los marras y los Cali son dos de las cofradías más más populares de las cuatro históricas que hay en Cartagena no conocidas por su rivalidad que es como ser que un equipo huato los marras son de los de la cofradía más Raja que es la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno que es como la más antigua no lleve a este nombre porque el origen de su apelativo es porque sus fundadores sufragaron los gastos de la procesión con los beneficios obtenidos con la venta de un tiburón o conocido con ese nombre el marrajo no llamar fíjate grande y luego los cáliz viene de California que es la es que no sé si la la el nombre entero porque es larguísima pero bueno es es pontificia Real Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el doloroso paso de El Prendimiento y la esperanza para la salvación de las almas

Voz 0874 26:44 el carné por grandes

Voz 0798 26:47 entonces constituida en mil setecientos cuarenta y siete empezó con el ingreso en esta cofradía de unos marinos que venían de las expediciones en California ha estos

Voz 0874 26:54 qué bonito lo marras contra los Calixto Bieito entonces que lo que ha pasado

Voz 0798 26:57 bueno pues que el el hermano mayor de la Cofradía marrajo domingo Bastida hizo un discurso dice nosotros llevamos los tronos al paso y en silencio de forma natural no buscamos el aplauso fácil el populismo es decir las como

Voz 0874 27:12 ya

Voz 0798 27:14 con frases como ésta quiso marcar distancia con la Cofradía California el hermano mayor de quién dedicó parte de su discurso de ayer por la tarde con motivo del Cabildo de las yemas a responder a las puyas ya alusiones realizadas el lunes Santo por los encarnados durante su Cabildo de los da

Voz 5 27:29 de eso es imposible es como me estoy perdiendo a ver pero antes que lo que dijo de los dátiles bueno

Voz 0798 27:34 pues eso todo se debe a que este año ha habido polémica por la pretensión de los California se recoger el corte en los coger el cortejo el silencio del juez tanto más tarde no entonces qué pasa domingo Bastida se mostró inflexible tras insistir en que no tiene nada que dialogar sobre esta propuesta sino acatar lo dispuesto por el obispo alzó la voz hizo una advertencia ya que cosechó una ovación el Viernes Santo es y será patrimonio de la cofradía marrajo sino que esta noche vayan a las doce y cinco en la calle Jara que se van a enterar

Voz 0874 28:02 no a las doce y cinco Cartagena

Voz 0798 28:05 se viste de morado y también citó retórico e a los pasos del otra cofradía por llevar la imagen a la carrera de quién ha dicho que el AVE no ha llegado a Cartagena bueno mira fíjate cómo es el Astra no y luego en nuestra al día siendo otra noticia arremetía contra la caverna cofrade

Voz 0874 28:22 no no se acuerda de hecho mira el titular del día ya se habla en la verdad

Voz 0798 28:27 si los marras se unen ante el extremismo y la secularizada

Voz 0874 28:30 fíjate que pensamos en su día atraer a un representante de cada una de estas dos cofradías no sábado miedo

Voz 5 28:35 porque nunca se sabe si Pedro fíjate que estamos dando procesiones que salía no parece él políticos no tifosi no sé casi podríamos y bueno mira si quieres primero está el Almería

Voz 0798 28:48 si éstas siguen siendo la Semana Santa el diario de Almería y no sé si lo hizo con un cachondeo

Voz 0864 28:55 si el miércoles

Voz 0798 28:56 tanto titula riesgo al alza por la peor plaga de profesional

Voz 0874 29:00 uno pensaría que tiene que ver con el hecho de manera de denominar al hecho de que las calles

Voz 0798 29:07 sí pero hablando de las procesiones la plaga de profesionales que buenas notas Arucas no que además bueno no voy a voy a decir que es la funcionaria del Pino no

Voz 5 29:17 me fui a evitarlo no vale vale James acabar con esta el Diario de Sevilla el diario Sevilla

Voz 0798 29:24 curiosa esta noticia porque es caminar la forma más rápida para moverse en Sevilla han hecho un estudio de movilidad de cuarenta y siete mil encuestas y resulta que cómo se llega antes a los sitios andando mucho más que en bici en coche en autobús eh así que se iban a Sevilla desorienta muy bien

Voz 0874 29:39 además me viene muy bien para lo que debe dar ahora con Javier Cansado que está aquí en Íñigo hasta dentro de un par de semanas a lo mejor en Galicia por cierto sabes lo que podíamos hacer en Galicia si vienes en enfrentarnos Mariscal a los representantes de de la Voz de Galicia de Faro de Vigo periódicos que tantas alegrías que lleven ellos una selección también a lo mejor no no ellos estarán allí para defender su trabajo

Voz 0798 30:03 a ver si lo defendemos ofrece frente a tu nivel de comedia sobre sus fieles admiradores

Voz 24 30:09 tu edad

Voz 20 32:49 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 30 32:56 aquel día no fue posible salir a dar un paseo

Voz 31 32:59 por la mañana jugamos durante una hora entre los matorrales pero después de comer Mrs Beat comía temprano cuando no tenía visitas el frío viento invernal tras unas nubes tan sombrías

Voz 32 33:09 es una creencia tan penetrante que toda posibilidad de salir se disipó

Voz 28 33:15 yo me alegré no me gustaban los paseos largos sobre todo en aquellos tardes de invierno

Voz 32 33:21 regresamos de ellos al anochecer yo Julia simple con los dedos agarrotados con el corazón entristecido por los reproches de Si la niñera yo humillada por la conciencia de mi inferioridad física respecto de Lisa John Georgian Arri los tres Elisa John Ana se agruparon en el entorno a su madre recriminado en el sofá rodeada de sus hijos que en aquel instante no se peleaban y hacían alboroto mi parecía sentirse perfectamente feliz a mí no me permitió unirme al grupo diciendo lamento que tengas que estar apartada de nosotros pero mientras yo no hayamos comprobado que te muestras más sociable y natural que has adquirido modales más espontáneos y atractivos voy a tener que privar a los privilegios que les corresponden a los niños y obedientes

Voz 20 34:14 Jane Eyre durante mil ochocientos

Voz 1 34:17 cuarenta y siete se eh

Voz 20 34:21 es quizá

Voz 35 35:36 yo había hecho IM eh pues paso que está muy claro

Voz 2 36:07 qué te vienes al tenis de la semana que viene como humor nada en este mes de comer promesa

Voz 0864 36:13 me gustaría mucho porque necesito estímulos de otro estilo me he vuelto loco surge Moltó luego zumbando total tío pero y que las notado que ha variado tu manera de ser pero me pasó una cosa de ayer pero pero tío digo menos mal que me he dado cuenta pero zumbando en la cabeza me Steve metido en tal vorágine que estoy vuelto audio el yo no voy con unas zapatillas de que me valga o lo que sea o me están anchas somos tan estrechas carrito también eres tú no es Mis pies de pronto me vi abrigado la idea de cortarme el dedo te lo juro os haré pródigo pero sí totalmente no sonando y bueno pues yo no puedo hacer ya que no encuentro la zapatilla tal y como me cortó el dedo pero así así me cortó el dedo

Voz 0874 36:57 pero estamos hablando del del Juan ético pero lo que pasa que es

Voz 0864 37:01 eh terminen tienen juanetes que estalle el hombre que vale Valgrande que yo soy guardia Juan que yo la puntos de ahí lo dejo te juró durante diez segundos pero con total certeza osera pues me cortó el dedo ya está me cortó el dedo un poquito no pero digo pero que me pasa ser como que Chris que que me está pasando y claro es que llevo estoy metido en una en una en fin un lío morrocotudo de trabajo de cosa diferente de de implicar un montón de de como decía un un soldado un general tengo muchos frentes abiertos

Voz 0874 37:37 lugar común donde los haya lo lo que pasa yo yo voy a contar una cosa desde hace semanas hacemos programa en Coruña el día dieciocho de mayo por cierto entrada sentí que te aunque no estoy seguro de que den pero en fin Ikea tiquete las cobramos ahora no

Voz 0864 37:51 la clave para que luego no haya gente esperando fuera

Voz 0874 37:54 y y te decíamos para Galicia con nosotros y tú decías Juan tu te cita pero es que estoy tan aliado Tony Blair Ícaro aquí dos años diciendo en esta gran cadena de emisoras

Voz 0864 38:05 edad española gana eres museos

Voz 0874 38:08 te llevas diciendo mucho tiempo que tú quieres trabajar menos y sin embargo estas más liado que nunca de hecho voy a decirlo tú ahora mismo sales de aquí te metes en un coche te vas con Faemino

Voz 0864 38:19 no sé si esta noche si esta noche

Voz 0874 38:22 ocho ocho ocho ocho Iberia yo creo ocho de la tarde a las ocho es una cosa que nunca habría dicho hace treinta años pero

Voz 0864 38:28 sí claro pero es que claro está en la cresta de la ola si os por lo que sea yo hago yo que pensaba en retirarme resulta que que que que lo que tengo que rechazar trabajos todo el rato es verdad es verdad que es lo que tiene ser

Voz 0798 38:44 sí vamos a serlo

Voz 0864 38:46 bueno no no no no no lo peludos ricos está claro no no menos lo es que alimentará mostró es que no me avergüenzo y cuando me dicen que tengo mucha pasta joder te mucha pasta lo ganado yo llevo esta es mi vigésimo séptima temporada así parar lo has ganado lo has perdido luego luego resulta ganar Si bueno lo puso por por perdido no perdido no perdido porque he contribuido el Estado no ha contribuido el ahora no vale entonces el claro pues trabajó y trabajó muchísimo y no me quejo porque me pagan bien es un trabajo muy muy en fin que tengo muchas satisfacciones que se me hace muy feliz pero claro es un trajín poquito sabe lo que es el trajín que Felipe es una ley que había en en en Hispanoamérica que mediante los los españoles tenían derecho a que un indiano les llevará el les llevará el tus cosas transporte oye llevamos estas cosas hizo Xeral eso era el trajín

Voz 0874 39:43 a él también saberlo mira ahora que dices esto de la riqueza hay un cómico nacido Marruecos francés que se llama Gat algo con el apellido empieza por ahí pero no me acuerdo de un una una especial de comedia en Netflix tiene una serie nueva en este divertidísima y el otro día en su estándar pero si lo ves te lo recomiendo de verdad porque si está muy bien decía que él es un nuevo rico y entonces explica la audiencia era en Estados Unidos la actuación el actúa en inglés aunque con su acento francés explicaba que les un nuevo rico en un nuevo rico bueno pues es una persona que era pobre que se primeros años de vida y luego pues soy muy famoso en Francia pues soy rico entonces explica por ejemplo que como nuevo rico él no puede el viaja en primera porque es rico pero claro si le ofrecen champán él no puede decir que no entonces cuando de repente dice que viajan primera Il ofrecen champán al de la dicen no no no a veces dice procaces

Voz 5 40:36 es gratis claro pero sí sí

Voz 0874 40:39 esa dicotomía entre tengo pasta pero ellos

Voz 0864 40:41 pero yo soy un nuevo rico pero soy ruin

Voz 0874 40:44 la ruin pero esto esto es lo mismo que yo te digo claro estábamos hablando tuyo si vamos al tenis la semana que viene que es en Madrid el torneo oeste se tú te podías permitir ir a la zona VIP

Voz 0864 40:56 pero no voy a ir pero aunque no nos topamos otra muchas de rodilla como muchos a tomar una cosa como ésta porque nuestra condición es la que es hígado no además esto es muy divertida a mí sí sí necesitará algo quieren algo y tal yo no hay cortapisas yo digo ositos yo soy rico digamos de cuenta miente yo mi actitudes de su no no no diré no de de lumpen pero yo me gasto sea no tengo gasta de ningún tipo yo sólo lo he estado atesorar oye cuál es tu relación creo que ha tenido un problema con un patinete

Voz 0874 41:29 qué te que porque vamos a ver vamos a ver vamos a la baja las cosas

Voz 0864 41:31 alitas sea él el próximo enfrentamiento civil en nuestro país va a ser entre los peatones hilos conductores de de vehículos de pero al menos no se movió pero casi los los los ciclistas y los patinetes es va a haber un conflicto grave yo creo que las autoridades municipales que creo que los que tienen fin potestad por favor hay que decirles algo no no puede ser no puede ser que en aras de que de que son alternativos y que utilizan una serie de ventaja te refieres

Voz 0874 41:59 Massa patinetes o incluyes bicis incluye a todo

Voz 0864 42:02 todo todo todo vamos a patinetes potente por la calzada que eso ya está previsto

Voz 0874 42:07 bueno bueno pero quedan yo he visto cosas he visto

Voz 0864 42:09 ayer vía porque si aún aún a un señor con un niño de cómo cinco seis años en patinete por la calzada digo esto sin casco te dijo pero es que no pues es es la son poco de las manos todo están restringidos

Voz 0874 42:23 hombre es una cosa nueva y al principio pues hay que adaptarse a acostumbrarse a lo que le ha pasado a David tú sabes no

Voz 0864 42:29 claro sí claro ya se lo voy a decir yo la resistencia pero escucha de sí si es que yo sé que cuando discuto con mis hijos al respeto son problemas de viejos me dicen digo bueno ya pues si lo hoy troncos hoy viejo porque voy a hacer que voy a hacerle la vida mi óptica de viejo que si un tipo realmente son tipos para la bici con la acera y me dan un golpe no hacen mucho daño y hueso ya están un poco fastidiado entonces óptica de viejo vale sí pero que vaya por la calzada al ciclista y además les recriminan a alguien se le pegan encima se enfadan se enfada pero bueno a lo mejor

Voz 0874 43:02 eh tú te tienes que acostumbrar a ellos igual que ellos

Voz 0864 43:05 sí o hay una serie de normas que hay que cumplir yo creo que

Voz 0874 43:07 qué razón obviamente por por la acera no no se puede ir con este tipo de vehículos pero una vez que ya van por su sitio oye lo que quédame efectivamente es mucho la bici no pero ya no no acotó

Voz 0864 43:20 a ver si eso resulta que es en ese en España en estos momentos para cualquier cosa

Voz 36 43:24 hay decenas de de de ir a decir cortapisa bueno hay decenas de Day de leyes au o

Voz 0864 43:31 el epígrafe que tienes que cumplir para hacer lo que sea sin embargo al ciclón la bicicleta va tienen yo soy de ciclista dejarlo claro yo soy ciclista Isaac siempre salgo a la calle voy pertrechado con el casco con todos los todos los todos los ítems pero pero de mallas de El Clot pongo todo claro si si si es que te haces daño la bici te si si el tema es que por Dios por favor yo no lo quiero pero el día que se caiga una vez verán lo que es eso de la bici Carlsen asfalto digo pero bueno dos casco ponemos casco que es que cuando te caes al suelo con la bici te pega junto a la siempre si obliga a está siempre contra el actual con troncos entonces y lo quiero decir es que hay tantísima medidas para restringir el uso a decir el libertario de las cosas que lo me ocurre se saltan los semáforos vamos las laderas dices es si insisto me hice mis hijo tema de viejo digo que sí que son obvio que reconozco yo te lo digo te lo doy todo lo hecho es un tema de viejos

Voz 0874 44:26 si alguien te quiere decir algo si algún usuario o alguien te quiere decir algo sobre esto para que encontremos una esfera de entendimiento digamos tenemos el teléfono seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro no digo que no sé si alguien te puede convencer de que tú seas a lo mejor un poco más permisivo o que eso que que que deje es porque a la gente acostumbrarse hago que es nuevo no y que y que yo creo que dentro de poco tiempo pues todo el mundo será un poco más

Voz 0864 44:50 a ellos Javier si yo es verdad ellos que seis por ello si dejé las bicis de Madrid la bici como motor que por cierto la bici de Carmena bueno sólo Ana Botella Ana Botella pero bueno no voy a entrar ahí

Voz 0874 45:02 yen que me duele reconoció a sus llegar ahí eso

Voz 0864 45:04 la vicio de Carmena pues la bici al menos esa es escoger una cierta

Voz 0874 45:08 tú no no oye algunas de esas coge más que las motos que te es una velocidad que dices cuidado casco muchacho poniendo un casco pero digo bueno seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve Si alguien quiere dar algún consejo a Javier sobre cómo manejar esta historia no yo creo que lo está no

Voz 0864 45:45 es que ya ya el colmo es que soy un ser deleznable hará hoy un casero asqueroso soy soy soy un caso soy los caseros somos asquerosos

Voz 0874 45:56 tienen propiedades que luego pues te completaron que sí

Voz 0864 45:59 a la Casa de la casa ves que lo que escasa

Voz 0874 46:04 Nos el cambio de gusto está en su caso

Voz 0864 46:07 sí sí yo dije Dios nunca nunca tuve la idea de una casa de las cosas tengo dos bueno pues vida real

Voz 0874 46:14 mente te sientes más estresado habrá que sea tu

Voz 0864 46:17 pero no estoy estresado porque el llevo una vida que es que es muy

Voz 0874 46:21 muy complicada el sentido que estoy haciendo muchas cosas diferentes tengo tengo trabajo muchas cosas

Voz 0864 46:26 hombre me mi impronta a mi rollo pero muchas cosas que tengo preparada que tengo que ver películas tengo que le claro

Voz 0874 46:32 es problema por ejemplo Gara que dice lo de ver películas en el podcast que haces eh

Voz 0864 46:36 Bornes hay hay dos todopoderosos y luego aquí dragones

Voz 0874 46:41 de aquí de premio de premio claro la gente piensa que es muy fácil que sentarte delante de un micrófono y empezar a hablar

Voz 0864 46:47 un hombre hay a parte a parte de eso hay pero hizo notar temas que o me interesa pero tengo releer Últimamente estoy hablando mucho de los ejemplos son los los los sacrificios sacrificios humanos en la España América precolombina y aunque lo sé me gusta ahí de siempre he leído y tal pero claro tengo que refrescar lo Si tengo que dedicarle tiempo aparte el tiempo real de hacerlo si te voy a hacer la gira así la gira con ilustres y la gira

Voz 36 47:14 Mino oí vi ya estar ahí

Voz 0874 47:18 sí pero hace tres años tú estabas en un punto en que decías ya voy a empezar a dar un paso atrás lo voy viajando con Faemino solamente hacemos no sé cuántos shows al año y beber mucho menos está ahora estás en una fase que a mí me sorprende porque de ahí has pasado una fase mucho más activa veinticinco días al mes trabajo veinticinco días más menos lo que trabajan todos los españoles

Voz 0864 47:39 sí claro claro si si si vas a que bueno si bien porque tengo claro pero no porque ellos gente los españoles trabajan veinte pero yo Tajo XXV pero

Voz 0874 47:49 quiero decir estamos ahí ahí en

Voz 0864 47:53 de momento y a lo mejor tampoco se poco ciudad que yo trabaje cuidado que lo que yo haga su trabajo no es verdad ya no salir

Voz 0874 48:00 el escenario y hace reír y tal la gente se piensa que es muy fáciles como esto de la radio de sentarse a hablar a hay que valorarlo alargaría un poco esto en particular sí entre otras cosas un poco y el caso es que estás en esta situación en la que en la que te veo más estresado y en la que ya te has obligado a dar un paso atrás y vas cumpliendo años como dice Si te vas encontrando peor pero eso también te ha llevado a un punto que para nosotros es incómodo y es que estás muy lejos sí

Voz 0864 48:31 no no lo conozco pero si es que los actos ahora mayores ya sabes que cualquier cosa no

Voz 0874 48:36 antes era todo yo te te decía venta hacer una especial lotería

Voz 0864 48:40 algo está con mucha ilusión la lotería con la ilusión tremenda ahora se te ocurre