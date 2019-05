A Vivir Que Son Dos Días (11/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

dentro de una hora reabre en el Congreso la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1024 01:03 pero Antonio Piñero buenos días buenos días Javier capilla ardiente que en principio cerrará sus puertas a las dos de la tarde en este segundo día de luto oficial los Reyes el Gobierno ir representantes entre el resto de los poderes el estado de la familia política española así como cientos de ciudadanos acudían ya este viernes a la Carrera de San Jerónimo para dar el último adiós al histórico dirigente socialista ha sido un buen político

Voz 7 01:26 negociador siga solar

Voz 8 01:28 cuando dejó de ser politico volvió a su actividad docente así que es un modelo de lo que deberíamos seguir todos porque esto no profesor ha sido una eminencia

Voz 1024 01:37 Algaba será enterrado mañana por la tarde en la intimidad por deseo de la familia su fallecimiento provocó la suspensión de la campaña por el XXVI EM por parte de todos los partidos menos Vox

Voz 0874 01:47 compañeros de partido lo recuerdan como un gran negociador y un nombre

Voz 1024 01:51 escuchamos al presidente Rodríguez Zapatero Elena Valenciano y a Susana Díaz anoche en Hora Veinticinco

Voz 9 01:56 se una persona que era herencia ayuda permanente compartir practicamente

Voz 10 02:02 yo estoy por Simón

Voz 9 02:04 consternado muy detectado

Voz 10 02:07 muy muy muy bien

Voz 1312 02:09 no hay personas que están en el momento

Voz 11 02:11 adecuado en el lugar adecuado y ese fue el caso Alfredo estuvo muchos años en la lucha contra el terrorismo pero a la persona adecuada para

Voz 1312 02:19 a mí me recuerda que esta misa no fue Carmen Chacón

Voz 1024 02:23 antes de abandonar la capilla ardiente en torno a las once y media de la noche Pedro Sánchez ha dejado escrito en el libro de condolencias un texto que arranca así citando a Manuel Azaña quién dejó escrito que la política es realizar dedicar a ello todo el empeño energía y optimismo Alfredo dice Pedro Sánchez se entregó en cuerpo y alma para hacer un país mejor

Voz 0874 02:43 hoy pasa a disposición judicial el hombre detenido como principal sospechoso del asesinato de su pareja

Voz 1024 02:48 esta noche con la policía lo arrasaba este viernes en el aeropuerto de Alicante a punto de volar a Madrid rumbo a Ecuador y unas horas después de que encontrar el cadáver es mujer en su casa el número de atención a las víctimas de los malos tratos en España es el cero dieciséis cero uno seis es un teléfono gratuito es confidencial no aparece en la factura pero hay que borrar las llamadas venceremos

Voz 1312 03:45 estos días estás por ahí supongo Lourdes los en Barcelona

Voz 0874 03:51 bicefalia funcionan deslave Capello mira

Voz 1312 03:53 es una un proyecto muy bonito de Estado no vi capitalidad

Voz 0874 03:57 sí capitalidad buenas para la ser siempre apostaba

Voz 1312 04:00 mucho por eso también

Voz 0874 04:04 es inevitable empezar este repaso de la actualidad con la despedida del que fuera vicepresidente ministro del interior ministro de Educación Secretario General del PSOE

Voz 1312 04:11 Pérez Rubalcaba y lo hago con esta canción de Antonio Vega mira mañana domingo hace diez años que que nos dejó ya sé que mucha gente dirá sí pero esta canción canta a la física Alfredo Pérez Rubalcaba era profesor de química pero bueno es una de mis canciones preferidas si a mí me parece un bonito Memorial sabiendo como sabemos además Javier que no escuchaba a esta hora mucho Sabas

Voz 0874 04:35 sí sí de vez en cuando el mensaje Abbas yo fíjate yo recuerdo en Hora Veinticinco cuando aparte del Gobierno con Felipe González y se montó una sección que llevaban a Gobierno y oposición responden y cada viernes venía a él con Francisco Álvarez Cascos que parecen dos personajes antagónicos y sin embargo era muy divertido estar con ellos se ha dicho muchísimo en las últimas horas se unos veinticuatro horas se han recurrido recurrido a muchos lugares comunes nuestro de luces y sombras gran político con gran es político el gran con fabulador también yo yo de él me quedo con una cosa hay tantas veces nos hemos reído mucho con él no y es que tenía una capacidad que compartimos mucho en este programa es su capacidad para tocar las narices

Voz 1312 05:17 sí además fíjate lo has dicho tú yo creo que es lo que mejor define la la altura política de Pérez Rubalcaba es la única unanimidad a la hora de despedirlo es famosa ya una frase que que todo el mundo recordaba ayer que que él siempre decía no España es un país en el que sabemos enterrar bien y es muy difícil contra el consenso en nuestra clase política y ayer lo hubo en recuerdo de este político socialista que desempeñan muchos cargos en el Gobierno en la posición en el partido pese a que a veces no lo ponía fácil era para muchos un honor tenerle enfrente así lo reconocieron ayer por ejemplo el presente

Voz 0818 05:48 de de la Xunta de Galicia el popular Alberto Núñez Feijóo

Voz 1312 05:50 hoy la presidenta del Congreso Ana Pastor

Voz 9 05:53 entonces va con reconocimiento que ese reconocimiento primero de que es una persona que ha tenido una visión de Estado y segundo que ha sido útil a los intereses generales españoles y tercero que ha sido un personaje político de primer nivel en el Partido Socialista como organización política en tiene el Gobierno socialista no porque lo siguiente yo creo que hay una gran consenso en España de que ha sido un político con visión de Estado y eso lo echamos tanto de menos en este momento que se pueda imaginar este que tiene doble mal que un gran orador negociador fantástico pues creo que si de un servidor público excepcional no que la demostrado en todo momento que ha sabido ir se hizo y que ha vuelto a lo suyo no que esto para mí es un político es una cosa también importantísima no saber estar y también saber qué te vas

Voz 0874 06:41 saber que te vas eran famosas las sesiones de control en el Parlamento y sus enfrentamientos a la oposición las réplicas eran inteligentes serán rápidas no como ahora que a veces son muy muy mal educadas a veces incluso ordinarios no

Voz 1312 06:53 acto unas yo no es el caso del hacía sonreír

Voz 0874 06:55 incluso a quiénes iban dirigidas de esas réplicas de los recordaba el portavoz parlamentario del PP Rafael Hernando y el ex presidente valenciano y ex ministro con Aznar Eduardo Zaplana

Voz 13 07:04 igual que solo hay uno no hay cada uno pues se tiene ahí desarrolla un papel de brillo con luz propia bueno y nosotros lo tuvimos fáciles no no fue fácil hacerle la oposición

Voz 9 07:17 pues era muy duro sobre todo el mundo lo sabe todo el mundo destacado yo creo que con razón por su brillantez parlamentaria su audacia su inteligencia una excelente negociador un hábil negociador que era muy discreto y lo que yo valoraba muchísimo del era cumplidor de la palabra dada

Voz 1312 07:36 todos coinciden en su discreción su sentido de Estado yo añadiría la visión que tenía del Estado que a menudo entraba en colisión con algunos líderes nacionalistas que también ayer expresaron su respeto hubo en recuerdo de Rubalcaba que estando en el Gobierno gestionó momentos muy delicados y difíciles de nuestra historia reciente escuchamos al ex presidente de la Generalitat Artur Mas y el presidente del PNV Andoni Ortuzar

Voz 9 07:56 a por la Copa consecuencia en otros discutíamos mucho con él porque la adicción de Euskadi del País Vasco debe soluciona el problema la violencia no siempre se compartida o no siempre se ve igual desde Madrid que desde Bilbao o desde las que no pero pero él el hacía ese esfuerzo por estar por estar cerca por por no por por por hacerse presente por lo ofrecerte una salida

Voz 0874 08:26 el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha firmado un artículo de despedida de homenaje en los periódicos lo titula un rival admirable dice entre otras cosas ni vivía obsesionado por la imagen NYSE perdía por un regate cortoplacista es un modelo en de sus dice Rajoy a lo mejor tendríamos que revisar lo bueno que tiene eso que se ha llamado últimamente la vieja política no Lourdes

Voz 14 08:47 sí sí sí el tono de oro lo buenísima

Voz 1312 08:51 eh reflexiones nunca habían en Mali sobre todo ahora que estamos en campaña bueno oye vamos a cambiar un poco de tercio

Voz 1312 09:20 esto es una campaña que ha puesto en marcha el Consejo General de Enfermería se le ha preguntado a ciudadanos algunos de ellos famosos que digan en una palabra lo que es una enfermera para ellos es que mañana se celebra el Día Internacional de las enfermeras pero también mañana esa es la la noticia que a nosotros nos importan miles de personas en trece comunidades autónomas se presenta a las oposiciones para cubrir puestos de trabajo que ahora son interinos temporales y muchas veces precario

Voz 0874 09:45 o sea que no son plazas nuevas digamos de enfermera

Voz 1312 09:48 bueno no son plazas nuevas y eso que hacen mucha falta porque el noventa y ocho por ciento de los contratos firmados en el año pasado fueron temporales en nuestro país hay un déficit histórico de de enfermeras no en toda España hay Case

Voz 0874 09:59 trescientas mil enfermeras osea tocan las tres

Voz 1312 10:01 de quinientas sesenta y tres profesionales por cada cien mil habitantes una proporción que está muy alejada de los países de de nuestro entorno no en nuestro sistema sanitario menor dato que me han dado en el Consejo General de Enfermería necesitaría más de ciento sesenta mil enfermeras para llegar a las novecientas sesenta y ocho por cada cien mil habitantes que es la media europea

Voz 0874 10:21 la variedad de diferencia tremenda hoy están conmigo Yolanda y Pilar

Voz 0874 10:46 sí sí totalmente de casi todas quién es hacéis este trabajo tiene que ser vocacional pero que esa ese desequilibrio porque no se equiparan las plazas a la oferta europeos amplía la oferta

Voz 0818 10:59 bueno todo va un poquito también en relación a las necesidades no y la carga de cuidados que tiene que tiene la población está muy relacionado en el modelo asistencial no que se le da a los pacientes probablemente en mi compañera pues eh a nivel en el hospital pues de dar una necesidad de recursos que también funciona a veces de del de la época del año no estamos en verano en navidades pues es verdad que los procesos se complican según la estación del año ya en momentos en los que es verdad que hay una falta poner mucho más recursos para dar respuesta a las necesidades de nuestra de no no no yo en el ámbito mío no que es la Atención Primaria en los centros de salud pues efectivamente estaría muy bien poder contar con algún recurso es verdad que ahora mismo se van adaptando cada vez más las necesidades que tenemos a la realidad que nuestros pacientes tienen porque en el momento en el que estamos pues con una estrategia encima de la mesa hay que cada vez somos la población más longeva eso sí tenemos más llegamos a tener más años no pero con mucha más patología en ese sentido pues que además de la carga de cuidado la visibilidad enfermera tiene que dar ahí tiene que estar ahí presente para dar respuesta hay a la a la población no

Voz 0874 12:13 pero es una paradoja ha visto desde fuera que hagan falta tantas enfermeras y que sin embargo emigren al Reino Unido por ejemplo

Voz 17 12:19 sí bueno e la enfermería española es una enfermería muy profesional con unas capacidades unas cualidades yo una formación exquisita excelente eso hace que seamos muy reclamadas por el resto de países europeos ir muchas veces ante la precariedad de que laboral que hay en Nuestro país opten por por salir fuera de España porque porque es muy reconocida fuera es verdad que los ratios dejan mucho que desear con respecto al resto de de países europeos países que están muy cercanos y muy próximos a nosotros el eh a la temporalidad hace que el personal y o sea muy variable varíen mucho de unidades y sobre todo a nivel de los hospitales entonces de eso hace que los contratos unas veces puedas estar en cardiología dentro de un mes tengas que estar en urología que qué es lo que va a provocar pues que la asistencia y la aplicación de cuidados las en la atención al paciente Byrs va a verse perjudicado

Voz 1312 13:20 el mañana en Galicia las enfermeras los enfermeros bueno lo los que opten a a esas plazas que se han convocado van a acudir de negro vestidos de negro en protesta por la precariedad laboral y las pésimas condiciones como como se define la precariedad laboral en Enfermería horas apuntado algunas cosas pero cómo cómo se vive esa precariedad

Voz 17 13:39 bueno yo a nivel del hospital lo que ocurre es que el número de Der el ratio de enfermeras por paciente es es evidentemente y muy dificultoso es decir la atención la calidad asistencial se ve muy comprometida porque dos enfermeras tienen que atender a una planta completa de de unidades hay unidades muy complejas con con pacientes muy crónicos con pacientes y envejecidos que necesitan muchos cuidados mucha asistencia mucha atención y muchas veces el tiempo es muy limitado no puedes dedicarte el tiempo que precisa el paciente y eso se debe en va se va mermando en la atención y la aplicación de cuidados

Voz 0874 14:23 hay alguna faceta un puesto de trabajo que sea menos conocidas y que deberíamos poner en valor

Voz 0818 14:29 pues yo ahí sí que me gustaría aportar aportaron en el sentido de que todavía nos queda un poquito dar más visibilidad a la enfermera no de atención primaria de los centros de salud para que la población bien para que la sociedad la la conozca más y pongan en valor es todo todo aquello de lo que se pueda beneficiar nuestra población de los cuidados de todo aquello que le puede enseñar su su enfermera no es verdad que cada vez la población nos conoce más nos demanda más porque además las enfermeras de los centros de salud no sólo trabajan en el centro de salud es decir también dan asistencia a la Comunidad en los domicilios en la consulta en los colegios por lo tanto cada vez más está demandando es esa atención enfermera esos cuidados que tenemos que darle al a la población va reconociendo un poquito más esa visibilidad que tiene que tener

Voz 0874 15:18 yo lo tiene si Pilar García gracias por ser durante estos minutos la Lapo de la enfermería gracias vendido un abrazo y mucha suerte a todos y a todas porque se presenta mañana a esas oposiciones entre comunidades eh

Voz 19 15:37 tú a Sanma

Voz 1312 15:44 yo no sé si lo que voy a hacer está bien o mal pero en las campañas municipales dan un mate gas muy bueno Javier en realidad me fascina los vídeos promocionales de algunos candidatos son como esos anuncios de los cines de barrio o de pueblos que son entrañables y cuando voy a uno de esos cines dentro antes para verlos Rosa

Voz 0874 15:59 me podría ser sketches de la resistencia totalmente

Voz 1312 16:01 eh eh vamos a empezar con con la campaña del candidato el PP al Ayuntamiento de Leganés que se presenta él mismo y sus objetivos más inmediatos con su ciudad

Voz 20 16:09 no he dicho quitar el olor a pis que me han dicho lo los vecinos de Leganés limpiar las calles legal

Voz 21 16:14 les huele mal esa es la realidad Miguel Ángel

Voz 22 16:17 por qué un pepineros

Voz 1312 16:20 el dinero sí es totalmente es que así se les llama popularmente a los habitantes de de Leganés que antes era una zona de huertos donde se me decían muy bien los pepino sería muy bien los Pekín

Voz 0874 16:30 la política tantas selecciones no se amplían la cultura

Voz 1312 16:32 bueno pues la política es a veces difícil de explicar por las decisiones que se toman lo mejor es que lo haga el que hasta ahora era concejal en el Ayuntamiento de Ferrol el concejal del PP Alejandro la UTI y ahora es candidato por ciudadanos antes que se lo diga nadie lo dice

Voz 21 16:49 algunos dicen de mí que soy un cambia chaquetas

Voz 23 16:52 en realidad puede que sea cierto porque me quito la chaqueta de un partido que perdido sus valores e incumplió sus principios para ponerme una en la que seguir defendiendo dos

Voz 0874 17:00 en la política municipal es la más cercana al ciudadano se puede meterse hay que conectar más a pie de calle no estás correrla escuché ayer en en el programa que con

Voz 1312 17:08 muchas gracias y lo quise recuperar Bono también la política e las campañas municipales tienen mucho flow Ada Colau candidata a la reelección como alcaldesa de Barcelona en la anterior campaña apuesto por la rumba catalana El famoso run run no sé si lo recuerdas pues ahora se ha puesto malo ta no canta ella eh avisó

Voz 25 17:34 desde el Ayuntamiento

Voz 12 17:46 sí

Voz 0874 17:49 pudo haber vida en sí

Voz 0825 17:59 el me me encanta la de hoy

Voz 0874 18:02 sí sí me es hacer un seguimiento del frikismo en campaña yo te lo borda Cosmo municipal la verdad tema iba una sección de la

Voz 1312 18:09 oye Walser podemos decir a Cristina no

Voz 0874 18:12 en sintonía de fondo dejando escuchar a ver que nos cuenta el escritor Javier Pérez Andújar

Voz 4 18:16 sí

Voz 26 18:24 eh

Voz 27 18:39 toda la vida he desconfiado de los súper héroes

Voz 0874 18:41 me gustaban más los héroes

Voz 28 18:44 sería cualquier marino de Jack London al hombre araña superando hilos de seda por las muñecas la causa estaban las palabras lograba descubrir el mundo aprendiendo cómo se llamaba todo aquel todo eran las novelas de mar Nara me resultaba más fascinante y lejano que los nombres de las partes de un barco porque a Spiderman lo tenía demasiado cerca lo que a él le sucedía lo contemplaba vamos a diario la vuelta de la esquina trepar por las paredes de los rascacielos no podía compararse con trepar al palo m sana o el palo mayor Goethe y andar en equilibrio por la CIA el mar tenía más palabras que los bloques entonces iba la enciclopedia buscaba una lámina con las embarcaciones para saber me las desde el Abbottabad hasta el Supremo se acuerdan de la novela El lobo de mar es de las más tristes de Jack London en el cine lo hizo Edward G Robinson el actor que nos enseñó que nuestro último refugio iba a ser un abrigo largo aquel libro me caló hasta tener pesadillas con la ceguera que al final sacude al capitán Larsen la soledad del lobo Larsen en su a apartarse del género humano había mucha más humanidad soledad que en el exilio permanente de Lobezno Lobo hombre de los X Men reclamando se ambos de la estirpe de los lobos uno significaba lo contrario de lo otro lo que en Lobezno era salvarse por regeneración en el lobo de mar era salvarse por degeneración al fin y al cabo ser súper héroes resulta fácil tan sólo se trata de una cuestión de presupuesto Secrero era más complicado costaba la vida la gente estaba hecha de otra pasta no existía la autoayuda porque toda ayuda era una quimera

Voz 0825 20:32 ah

Voz 4 20:33 eh

Voz 31 20:54 a la

Voz 1 20:57 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1 24:57 las Javier del Pino

Voz 39 24:59 sí

Voz 41 25:35 o aquel bingo huy

Voz 1312 25:59 qué tal buenos días qué noticia les pones música bueno a qué noticia le estás poniendo musica con este tipo de Villa

Voz 0874 26:05 estupendo uso menos clásicos atento atento a la

Voz 1775 26:08 noticias Jeff Bezos el dueño de Amazon el hombre más rico del mundo ha presentado este jueves la nave blue moon

Voz 0874 26:14 con una cerveza si bien visto

Voz 1775 26:17 mira lo podían patrocinar porqué es su última creación es una nave con la que dice que va a poder llegar a la Luna en el año dos mil veinticuatro igualador continuidad de poner unas pegatinas de la cerveza ahí cuando llegue dice Bezos que bueno que por el beneficio de la Tierra el hombre tiene que volver a la Luna esta vez lo tiene que hacer para quedarse

Voz 0874 26:33 allí lo es un poco fácil esta asociación que me haces no caminando sobrevive al una a ver

Voz 1775 26:39 lo fácil hubiera sido poner la canción Blue Moon que por cierto también me gusta no me acordaba de cerveza fíjate pero he traido tan porque hay una historia hay oculta que que te quería contar resulta que bueno estén compuso esta canción en el año setenta y ocho Poco después de que Armstrong dijera aquello de gran paso para la humanidad y el pequeño paso para el hombre lo hizo una noche que volvía estaba en Munich volvía al hotel volvía algo borracho de de subidón bueno le vino la melodía a la cabeza se puso a dar botes por la habitación saltando la primera frase que escribió con la melodía que tiene tenía la caza fue Walking on the run caminando en la habitación dirá la luna eh ya fue a la mañana siguiente cuando bonita el cambio letra porque lo de la habitación de sonaba un poco tonto también buena porque la sensación que en realidad había tenido esa noche pues se parecía más a lo que debe ser caminar sobre la en la Luna

Voz 0874 27:26 también contaban que Yesterday de los Beatles será exclama Alex no yo es bueno no está mal la historieta pero es verdad que la Luna siempre ha tenido mucha influencia en la música pop David Bowie con Space quizá lo más claro no sé

Voz 1775 27:38 eh pensé a Bowie pero la verdad es que sonaba mucho ya en esta sección no y en cambio hay otro que creo me falla quizá la memoria vestirme fue de la memoria nunca hemos puesto en esta sección no digo yo en el programa y que bueno yo creo que contigo hoy sobre seguro y además mantengo el tema no de la influencia de la luna en la composición de canciones

Voz 14 28:33 manera reprimen aumentos de sueldo lo poner a Mike Oldfield ha echado te contado alguna vez que hemos entrevistado nadie

Voz 1775 28:40 mira Michael residencia en va más lejos

Voz 0874 28:42 el número de Skype y yo le podría llamar

Voz 1775 28:45 cualquier momento que ahora mismo que podríamos ya que siempre hay en fin me lo has contado más de una vez se como te gusta eso de entrevistar a ya a ídolos de juventud ámbitos históricos no como Mike Oldfield

Voz 21 28:55 mi grito Campo Viejo un clásico que siempre se ha dicho que que dedicó

Voz 1775 28:58 esta canción a John Lennon otro otro mítico la canción estaba recuerda aseguró no en el disco Crisis aquella aquella portada no

Voz 0874 29:04 verde verde tonos verdes la luna

Voz 1775 29:06 nadando sombra una torre a un edificio que está sobre el Mari mientras su nombre mira desde la esquina de la portada

Voz 0874 29:11 han desde la orilla hecho creo que quién diseños aportadas el mismo que hizo tubular Bells la detuvo lectura ves que se que es histórica queda ya teníamos con de portadas históricas pero bueno puestos a hablar de portadas de discos canciones hubiera Luna no podía faltar

Voz 14 29:53 hombre aquí es dado en el clavo esta canción nos ha llevado a muchos

Voz 0874 29:58 sitios en nuestra cabeza nuestra juventud a veces sin necesidad de provocar digamos esos viajes con otra serie de productos solamente siempre sentando no

Voz 1775 30:11 es la canción con la que cierra cierra el disco que termina con ese latido del corazón con el que empieza también en fin un disco

Voz 14 30:17 bueno sorprendente el disco y todo lo que supuso

Voz 1775 30:20 bueno que cambió seguro a la historia de Pink Floyd pero quizá también la historia de la música

Voz 0874 30:24 ver disco conceptual de Pink Floyd en el que Roger Waters bajista asumió todas las letras algo que era muy importante para él y que según ha dicho después en alguna entrevista era su gran pelea con el resto de la banda y sabían pelear sí

Voz 1775 30:35 bueno esto Exterior mucha experiencia en en pelearse no han tenido todo tipo de demandas acusaciones en todos los años de historia grupo no es que cuando grabaron esto años setenta y tres pues todavía no todavía se llevaban bien de hecho este disco fue el que les lanzó a la fama no años setenta y tres como te digo hacía bueno prácticamente nada que el hombre había llegado a la luna y eso sin duda pues si influyó o no en todo el concepto dice

Voz 0874 30:57 estoy pensando en no saber si la pasión de pincel para el espacio fue una cosa pasajera

Voz 1775 31:02 la Mencía de discos posteriores ya hubiera estado bien no saber algo más del destacar oculta de la Luna

Voz 0874 31:08 de traer a gente a la que nadie conoce hubiéramos podido entrevistar a alguien que no es lo contar habría estado muy bien

Voz 1775 31:14 si hubiera estado hombre mira quién está aquí

Voz 0874 31:16 Mason batería de Pink Floyd cómo estás usted claramente si el dar caer común es de verdad Nick Mason batería de Pink Floyd usted recuerda Si Si este álbum este disco lo que estamos hablando surgió de la pasión por el espacio de Pink Floyd o fue una idea que de repente les llegó a uno de ustedes

Voz 21 31:34 al cuadro esto es la historia de Dark Side of the Moon salía o Chencho es bastante curiosa si hablamos de cómo hicimos este álbum fue realmente un álbum conceptual primero empezamos trabajando con retazos de musical después nos juntamos y acordamos que lo que queríamos hacer era una pieza musical sobre las presiones que sufrimos en nuestras vidas y de hecho nos sentamos y escribimos cuatro o cinco cosas como punto de partida

Voz 14 32:09 da mucha el dinero la mortalidad los problemas antes o después Roger escribió

Voz 21 32:17 las letras en torno a estos conceptos hay algunas ya las tenía también teníamos ya algunas músicas pero otras tuvimos que escribirlas

Voz 14 32:28 qué podemos encontrar de de ese álbum en la exposición que que acaban de inaugurar en Madrid sobre hacen Queen we can fue otra yo creo que la exposición vemos cubierto con detalle la historia de

Voz 21 32:45 todos los álbumes que hemos hecho son crímenes están por ejemplo algunos de los instrumentos que utilizamos en el estudio de ser culé cuál es la fecha en que se ha prestado también mucha atención a los elementos gráficos muebles porque cada una de las cosas interesantes The Dark Side of the Moon es que el éxito que tuvo no se debió en mi opinión a un solo factor al menos cinco seis influyeron mucho además de la música y las letras son muy relevantes para gente de cualquier

Voz 14 33:16 la UCI entra muy cruel

Voz 21 33:21 teníamos un ingeniero de sonido maravilloso a Alan Parsons teníamos la ayuda de Chris Thomas fue en un me que hizo un trabajo fantástico en la mezcla final del álbum fue como una suma de muchas cosas las que contribuyeron al éxito incluido el diseño de la portada

Voz 0874 34:02 ya que estamos charlando con Dick Mason que es el batería de Pink Floyd si recuerdas otra Príncipe temporada cuando estuvimos en Ávila doctor unos en el estudio en el que se había clavado dacha donde muchos intuyo va vamos lógicamente Martin mencionaba como en el caso de los Beatles el el enfrentamiento o la competencia entre Lennon y McCartney promovía la creatividad entre ellos yo me pregunto si en el caso de Pink Floyd y ahora que sabemos sobradamente conocido que la relación entre Roger Waters y David Gilmour no ha sido

Voz 14 34:31 es la mejor si

Voz 0874 34:34 me tenía entre ellos fue buena o fue mala para la banda

Voz 14 34:38 hacen que

Voz 21 34:40 lo que sí

Voz 14 34:41 yo creo que la competencia que había dentro de Pink Floyd Picture supera con mucho a la de los Beatles al se llevaban optan a Efe no no yo creo que a veces es más las fricciones que la competencia Koichi Townshend desde luego la ventaja de un grupo frente a una intérprete que trabaja sólo es la capacidad de alimentarse de las ideas de los otros sea de manera sana o de manera crítica fueron las del ministro si piensas en Lenon McCartney que hizo Keith Richards y Mick Jagger esa competencia es frecuente

Voz 1775 35:23 cómo es ahora la relación entre todos los miembros del grupo

Voz 14 35:26 Is Si descartamos definitivamente una nueva reunión de de la banda de Pink Floyd a ningún fue Mónica uno no apostaría mi dinero en una reunión del grupo Alce

Voz 21 35:41 pero déjeme que clarifique una cosa Wall el ciclo y Chinchón cuando hablamos del Dark Side una de las mejores cosas de ese álbum es que ese es posiblemente en el que mejor trabajamos juntos Drive no fue sólo Roger y David y las aportaciones de Río fue enorme en lo que se hizo muy Liam realmente fue después cuando empezaron a surgir diferencias en el grupo David Lee cada uno empieza a pensar más en lo que querían hacer en solitario más que pensar en el grupo

Voz 0874 36:12 somos un poco de de la estructura musical de la obra de de Pink Floyd pero una de las cosas que se ve en esta posición

Voz 14 36:19 como se trata de una banda que estaba por delante de su tiempo en términos de tecnología

Voz 0874 36:23 incluso se creaban aparatos que usaban solamente en los conceptos de Pink Floyd y me gustaría que hablar un poco de esto

Voz 14 36:29 son de Pink Floyd con la tecnología de la música hay dos elementos en esto primero teníamos la ventaja de la tecnología que había en el estudio en Abbey Road

Voz 21 36:45 es uno de los mejores estudios del mundo

Voz 14 36:48 que de la gente que trabajaba allí vi teníamos la ventaja de otros grupos como los Beatles que no sabían antecedido hispano ya habían experimentado con algunas tecnologías nuevas nueva opción del cheque George Martin particularmente fue uno de los primeros en usar los efectos de Flying If Bicing en un estudio

Voz 12 37:10 eso por un lado

Voz 2 37:46 no Josep Lluís Bassets mal

Voz 14 37:49 muy muy hardware

Voz 21 37:52 por otro teníamos fama de usar mucha tecnología puntera

Voz 14 37:56 ah pero en realidad

Voz 21 38:00 no teníamos acceso a las máquinas que la gente pensaba que utilizábamos web feo y llegamos muy tarde al uso de los teclados más sofisticados cinco

Voz 14 38:10 a y como el faralaes el profe especial

Voz 21 38:16 el solíamos ir dos años por detrás de los grupos o los intérpretes que los usaba

Voz 14 38:21 Fanon Wise

Voz 21 38:23 a veces nos encontrábamos maneras más simples de producir esos mismos efectos

Voz 2 38:44 cara

Voz 14 38:47 hay algo que llama la atención en Pink Floyd y es la presencia casi constante de barro pese a que sólo fue parte del grupo en los dos primeros discos es una presencia casi constante habido bueno discos dedicados a él canciones dedicadas a él referencias él en conciertos incluso la última vez que tocaron juntos cómo hubiera sido Pink Floyd si si hubiera seguido en activo hacen Pink Floyd no es footing

Voz 21 39:17 yo creo que la vida de Pink Floyd habría sido más corta sí si se hubiera quedado IU hubiera sido el único compositor Chi

Voz 14 39:26 pues sí la longevidad del grupo se debe al hecho

Voz 21 39:28 eso de que pasó por varios cambios en la formación Ken hachís y hay otros ejemplos como Genesis of Fleetwood Mac de grupos que han durado mucho gracias a eso al cien cuidaros cuidaros yo lo que creo es que sin ir nunca habríamos arrancado

Voz 0874 40:10 en esa época hubo una serie de grupos y de personajes rompedores con con la historia anterior del rock crearon puesto que sea llamado rock sinfónico hablamos de ustedes de Camel de Mike Oldfield de Yes de tantísima gente pero muchos de ellos luego han renegado de esa etiqueta de rock sinfónico el explicamos a un milenio sal lo que significa

Voz 14 40:31 hacer que el rock pareciera una sinfonía as a supongo que no sé es algún Freeman

Voz 21 40:41 una respuesta corta es decir que no puedo explicar con palabras lo que hacíamos o lo que intentábamos conseguir mil si a los millennials les tocaría algo de nuestra música para ver si la aprecian

Voz 14 40:57 antes

Voz 21 40:58 creo que una de las cosas que se pueden decir sobre esto que me preguntan Zein es algo que se refleja en la exhibición que acabamos de inaugurar es algo que en realidad no me gusta mucho lo que hizo mismo ocho tenue que nos hace parecer más listos de lo que en realidad somos porque todos se presenta de una manera ordenada como si en su día pensáramos en lo que íbamos a hacer después chut irse pues la mayoría de la música que hacíamos la desarrollamos en el estudio cuando surgía una idea

Voz 14 41:26 sí

Voz 21 41:26 no había esa sensación de pensar en cómo lo estábamos haciendo

Voz 1775 41:31 usted ha vuelto a tocar ahora tienen una banda que además lleva por nombre bueno el mismo nombre

Voz 14 41:36 disco de Pink Floyd no sólo los Secret imagino que de ser difícil elegir un repertorio con con la historia que tiene detrás alguien como Nick Mason Cham Spain ya de sus funciones es

Voz 21 41:53 en este grupo a sor zulo Secrets estamos limitando lo que tocamos al periodo anterior a dar un sólo hasta ahí Kjelling si nos centramos mucho en Syd Barrett allí en las dos bandas sonoras que hicimos para veces Rober en buey el signo de algún modo es fácil y pim Running sólo llevamos un año con esto Chase inicio le hemos escogido las canciones que nos gustan a todos los que estamos en el grupo pero nos queda todavía un montón de material

Voz 0874 42:55 bueno pues déjame recordar que la exposición sea abierto en Madrid hace un par de días creo que arrancó de hecho en el museo en Londres medio millón de visitantes se ha escogido esta ciudad para una exposición itinerante que tenemos el privilegio de poder disfrutar ahora dejan explicar que lo primero enhorabuena porque ha pasado del batería de los pequeños que es el mejor

Voz 14 43:18 hablando ahora como ya tienes que despedir a Nick me

Voz 0874 43:20 es una batería de Pink Floyd las dos preguntas tontas que hacemos como fan sí como antes que somos de la misma

Voz 1775 43:27 yo tengo una curiosidad de su banda actual e sorprende también la presencia de Gary Kemp guitarrista Espando vale en esa banda como se incorporó al proyecto porque parece que no tiene mucho que ver Espando Ballet con Pink Floyd

Voz 0874 43:39 ciertas trashumante espantado su puesto hacen que Exxon hueco creo que en esto

Voz 21 43:49 dice la pena decir una cosa Miura manche

Voz 0874 43:52 el ordenador y el hecho de que alguien sea

Voz 21 43:54 conocido por haber tocado con una banda New romántico o haber hecho rhythm blues o lo que sea la mayoría de ellos tienen un talento musical mucho más amplio suelen Six pero de algún modo ha sido una experiencia fantástica comprobar que además de estar en un grupo que nos dejó grandes canciones vale pinches como Spandau Ballet escritas por Garrett dice comprobar que además es un gran músico y un gran admirador de seguir así que era una combinación perfecta no es que hiciéramos unas pruebas para ver a quién cogíamos Se trataba de encontrar gente que tuviera el entusiasmo de hacerlo de unirse al grupo

Voz 31 44:36 Luis

Voz 44 44:49 quedan va qué en la eh

Voz 0874 45:05 pues debió terminar con la clásica pregunta que se hace a una estrella de rock yo yo le he visto a usted en un escenario con cien mil personas interpretando el muro alguien que ha estado subido en ese escenario ahora Gimnástica escucha de hubiese les gusta el reggaetón o algo así

Voz 14 45:21 a buen se

Voz 21 45:24 y no le diría que la música que menos me gusta escuchar es la nuestra y la tocamos y la gente escucha Many pero si tengo que escuchar algo hay tantas cosas que no influyeron en su día Crispín en Roma en mi caso como batería me influyeron un sinfín de intérpretes de la era del pop americano X Irving Blake o incluso Buddy Rich uso suspenso escucho mucho por placer pero también para aprender de ellos en cambio el tsunami de los de hoy en día también muchos bricks o particular que tiene este periodo en la música es que es un entorno mucho más duro para trabajar en él mucho más que cuando empezamos nosotros uno es conseguir un contrato con una discográfica hoy es casi imposible casi tienes que ser famoso antes para que una compañía firme contigo

Voz 0874 46:19 este que los sketchs que

Voz 14 46:22 además como los chicos aprenden música en los colegios su destreza musical es fantástica he visto chicos de catorce años tocando sitio pensado pero como lo hace es una sorpresa constante pero sí hay muchos baterías que me han influido Keith desde Ginger Baker aquí

Voz 21 46:44 Moon Cal Palmer

Voz 14 46:46 de hecho is sobretodo Mitch Mitchell mío entre el batería de Jimi Hendrix

Voz 0874 46:53 pues Nick Mason batería de Pink Floyd Le agradezco muchísimo la visita a este programa también los recuerdos musicales que estarán siempre con nosotros muchas gracias por venir un abrazo Václav

Voz 14 47:05 quién quién gracias por traerme gracias ya Rafal la semana que viene Ringo Star como mínimo bailamos

Voz 2 50:03 a vivir que son dos días Madrid

Voz 2 50:07 no

Voz 0825 50:09 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de cielo prácticamente despejado suben las temperaturas que hoy iban a oscilar entre los veintinueve grados de Aranjuez y los veinticuatro de Collado Villalba de momento y a esta hora el termómetro marca quince grados en el centro de la capital en unos minutos a las nueve de la mañana se reabre en el Congreso de los Diputados la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba donde ya a esta hora son muchos los que están esperando María Manjavacas buenos

Voz 49 50:37 días buenos días y la Carrera de San Jerónimo estaba ya con muchísima gente haciendo cola para despedir a Alfredo Pérez Rubalcaba algunos llegaban aquí nos decían desde las siete y media desde las ocho casi llegan a la plaza de Neptuno han venido de Leganés han venido de Madrid han venido de pueblos del norte sobre todo hemos visto de mediana edad como decía venimos aquí a D pedir a uno de los pocos políticos que quedan ya con sentido de Estado la capilla ardiente lo decías tú abre en unos minutos abre a las nueve de la mañana teóricamente porque aquí las escuelas Si pasa lo de ayer serán interminables la capilla cerrará a las dos de la tarde aquí en el Congreso de los Diputados donde se va a honrar la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0825 51:18 decías María todos los partidos políticos excepto Vox suspendían ayer los actos de la campaña electoral por el fallecimiento del ex vicepresidente del Gobierno campaña que retomarán hoy a excepción del Partido Socialista mensajes de condolencia ante reconocimiento a un hombre de Estado que sí ha sucedido se han sucedido en las últimas horas Pedro Rollán presidente en funciones de la Comunidad de Madrid José Manuel Franco secretario general de los socialistas madrileños

Voz 21 51:41 Rubalcaba es y será siempre un ejemplo para los demócratas por una vida plena dedicada a reforzar las instituciones

Voz 1312 51:48 así como también nuestro Estado de Derecho desde

Voz 21 51:50 el diálogo y la lealtad hay pocas figuras

Voz 21 52:04 su figura de hombre de Estado y servidor público quién destaca

Voz 0825 52:06 dado también en las últimas horas desde la alcaldesa de Madrid a la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso o Ignacio Aguado desde Ciudadanos un político irrepetible para Pepu Hernández la Universidad Complutense donde daba clases como profesor de Química recuerda Rubalcaba como universitario convencido y un servidor público ejemplar el rector ha rescatado el trabajo y la dedicación del ex vicepresidente que había vuelto a la universidad después de dejar la política los partidos partidos políticos que retoman hoy los actos de campaña electoral a excepción como les decíamos del Partido Socialista los candidatos siguen desgranando sus propuestas la candidata del Partido Popular en la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso anunciaba su intención de impulsar un Inter Rail dentro de España y de recuperar el Espacio de las Artes de Metro de Madrid Ayuso que después de la polémica de las polémicas que ha suscitado con sus últimas declaraciones sobre la fiesta del Orgullo o el trabajo basura decía esto la polémica que se está instalando en suscitar en los

Voz 0562 53:09 Dios les puedo asegurar que no le ocurra ningún otro candidato hombre en esta campaña todo lo que digo yo siempre cuestionado de igual el tema que hable donde hable que ya se encarga muchos periodistas de extraer lo conveniente para hacer activismo político hoy no periodismo con las cosas que digo

Voz 0825 53:23 Isabel Díaz Ayuso que es periodista se defendía apuntando al mensajero la alcaldía en la alcaldesa en este caso Manuela Carmena y candidata a la reelección participa esta misma mañana en un acto sobre feminismo en la plaza de Opera Carmena que ayer se mostraba abierta a que Madrid vuelva a postularse como sede olímpica si revalida la alcaldía de Madrid pues sí yo creo que es podría ser tentador y hay que ver las posibilidades que tendríamos pero por qué no por qué no decían la alcaldesa en las respuestas en la daba ayer en La Ventana de Madrid el candidato de Madrid en pie municipalista Carlos Sánchez Mato

Voz 14 53:57 yo creo que esa etapa ya pasó

Voz 0362 54:00 y es evidente que nos dejó una ciudad llena de elefantes blancos esqueletos que nos han costado muchos millones de euros por cierto que nos ha costado algunos y algunas trabajar mucho para reducir esa deuda creo que caminar por esa vía sólo hace que se frota las manos los de siempre

Voz 0825 54:18 el candidato del Partido Popular a la Alcaldía José Luis Martínez Almeida desgrana esta mañana sus propuestas en materia de deporte para el Ayuntamiento de Madrid ayer se comprometía a habilitar quince mil plazas de parking en aparcamientos disuasorios si llega a la Alcaldía a Pepu Hernández dice que ETA

Voz 1312 54:33 vienen política juega en equipo

Voz 0825 54:36 si apuesta por el juego limpio nosotros

Voz 51 54:38 somos quizá y lo he dicho en alguna ocasión la fuerza que trabaja en común para el común que

Voz 0874 54:43 a mi me parece que en otros sitios pues es

Voz 51 54:46 arreglárselas las usted como pueda au si tiene dinero salga adelante si no tiene dinero va busque Lass no se nosotros creo que trabajamos para como no somos somos los que jugamos del equipo son los que jugamos limpio somos que lo jugamos bonito

Voz 0825 55:00 desde Ciudadanos Begoña Villacís quiere que Madrid tenga un museo dedicado a la movida

Voz 52 55:05 te va a destinar parte a tener el Museo de la movida madrileña un fenómeno que vive en Madrid fue un fenómeno que además es reconocido mundialmente e Iker muy típico madrileño

Voz 14 56:33 a vivir que son dos días Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 56:37 la Policía Nacional ha detenido en el distrito de Tetuán en la capital al líder de un clan internacional de tráfico de cocaína tenía una orden europea de detención en vigor desde el año dos mil ocho el detenido había ordenado ejecuciones a miembros de bandas rivales pero además organización robaba en pisos y traficaba con grandes cantidades de cocaína como destacaba la portavoz de la Policía Municipal

Voz 56 56:55 el clan que pertenecía era conocido en España desde el dos mil ocho por su vinculación con la organización criminal en el robo de domicilios con el tráfico de cocaína a nivel internacional así como con distintos crímenes relacionados con este tipo de acciones delictivas