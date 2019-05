A Vivir Que Son Dos Días (11/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:07 tenemos a los cuatro gráficos también la información del día José Antonio Piñero buenos días

Voz 1252 00:11 bueno sigas Javierre buscamos la primera imagen

Voz 1024 00:13 en de este sábado en el Congreso donde a esta hora está previsto que reabra sus puertas la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba con gran afluencia de público en la Carrera de San Jerónimo como ya ha podido comprobar María Manjavacas María buenos días

sí buenos días desde el Palacio de Neptuno se veía a gente que está haciendo aquí cola para entrar a la capilla ardiente que se acaba de abrir aquí en el Congreso de los Diputados decenas de personas decenas de personas que vienen de Madrid de otros sitios de España para rendirle un homenaje como decían a un hombre de estado a un hombre de paz les escuchamos

Voz 4 09:14 nueva campaña electoral la que está Julio Rey cómo estás Julio buenos días muy buenos días todos nuestros chistes que habéis publicado viñetas son buenísimos grabas comentamos José María Pérez Franco buenos días porque con esas gafas lo siento mucho pero no puedo pensar en otra persona después los motivos laborales tensionada cómo estás bien bien Mauro Entrialgo qué tal Mauro buenos días y en Barcelona al es algo que te día qué tal

Voz 0874 09:38 qué es lo primero el sábado que viene a diez el ocho de mayo hacemos el programa en directo en el Teatro Colón de A Coruña un programa centrado esencialmente en el humor política hay humor y todo tipo de comedia apertura de puertas a las ocho treinta diría que se bajen de entradas están en TEA pero las casi mil que hemos puesto están ya agotadas pero algo haremos para que entre todo el mundo que quiera entrar sin altercados de orden público por supuesto

Voz 1252 10:03 eso que somos provocadores pero bueno pero bueno

Voz 0874 10:05 trastienda del escenario siempre es muy grande allí meteremos que antes se hace falta cuando fue el último chiste o la última viñeta que pública esto sobre Rubalcaba José María lo recuerdas hemos con el dos mil once yo quien lo dejamos con botas rojas largas

Voz 1109 10:19 sí era era como el Pulgarcito a que lo el de las largas botas que las botas de siete leguas porque es que él veía lejos Rubalcaba ha negado haber es el político más italiano en el buen sentido de la palabra que hemos tenido los últimos años porque cuando decían en España marcaba finesa Ana Alfredo Rubalcaba nunca le faltó Fine era era fino era fino era muy bueno muy buen orador parlamentario pero sobre todo detrás de noveno porque entendía todos los hilos sea anal han

Voz 15 11:03 me ha dado mucho eh

Voz 1109 11:06 su participación en la abdicación del Rey bueno yo creo que lo mejor que hizo Rubalcaba que era muy difícil porque tenía todo en contra fue la dedicación de ETA

Voz 4 11:17 tres ido hizo con bastante discreción

Voz 1109 11:20 a pesar de los altavoces que ponían sus rivales políticos no porque podría parecer que había partidos que les interesaba que ETA siguiera o por lo menos seguir haciendo ruido que el ruido de ETA llega llega hasta estas campañas las acusaciones de complicidad con el terrorismo etcétera etcétera bueno todas las bandas terroristas o prácticamente casi todas sobre todo las que tenían a Rego

Voz 0874 11:48 territorial sabe mucho la expresión ésta de luces y sombras no dices tú cómo movía muy los hilos y le gustaba mucho mover los hilos también llamar manejar información era era muy inteligente pensaba digamos a largo plazo no cuando cuando hacía algo no lo hacía por el efecto inmediato sino por lo que podía provocar lo que hacía

Voz 1252 12:09 yo creo que le venía bien aquello de

Voz 1109 12:12 a la vista larga paso corto diente de lobo y hacerse luego esa información estará

Voz 4 12:19 me lo había al esto no sacó como contempla su figura tú que nunca le has votado va a decir no que nunca haya votado al PSOE sino porque no está en ninguna papeleta cuando tú votaban pero lo que cada uno quiera yo no digo no no no

Voz 0062 12:34 es decir si te digo la verdad no lo sé pero sí bastante Eiffel con el voto puede ser que lo haya votado dentro de la lista socialista evidentemente pero bueno ha sido una figura no recuerdo un partido socialista sin Rubalcaba digamos no Rubalcaba ya toda la etapa Zapatero fue una figura imprescindible probablemente para el que no es muy ducho en política públicamente tiene muy pocos digamos era una persona muy discreta muy ahora nada claro claro quizá eso contra ah pues fue el primero de lista en las elecciones de dos mil once fue verdad yo creo que se fue dos mil once es esas capas que estaba contando claro llevamos cinco años de tertulia cinco años

Voz 4 13:26 siete No estamos en el séptimo cuáles son el séptimo ya has acostado estoy bien estoy contando hemos hecho tres campañas electorales de las generales

Voz 0062 13:39 como cinco de autonómicas cuatro

Voz 4 13:42 toparán sí hemos hecho es cuanto referéndum por ahí

Voz 0062 13:48 Pepe ya me pierdo

Voz 1252 13:50 pues efectivamente lo que decía el escondo tuvo que dejar de estar a la sombra es precisamente cuando mostró postor más vulnerable no manejaba muy bien los hilos en nuestras

Voz 1109 14:01 también cuando era subsecretario

Voz 4 14:04 yo lo recuerdo

Voz 1109 14:06 quizá lo habéis visto los más jóvenes en imágenes el Cojo Manteca fuera de Vitoria viéndolas llegar horas delante del banco según la imagen que parecía arrancada de e insiste comenzado bien porque era aquel que bajaba las escaleras recuerdo en la calle Barquillo en la acera de enfrente venía de comer Rubalcaba en los días del Cojo Manteca hizo una una movida la primera gorda contra Felipe González lo estudiantes Maravall y pues se desconcertó iba por la acera enfrente pero Alfredo qué pasa que hace no te preocupes son dos millones pero los tenemos rodea

Voz 4 14:54 pero vamos

Voz 1109 14:55 venía de comer iba tan campante oye allí no no flaqueó estuvo gestionando un problema gordo con los estudiantes porque era el ramo el estaba en el ministerio ahora en la parte alta pero no perdió los papeles en no le he visto perder los papeles en en cuarenta años

Voz 25 15:19 pero tiene razón lo que decía Julio de que cuando su figura publicará más pública es cuando peor se le daba no porque ese debate con Rajoy tampoco fue

Voz 1252 15:29 no es una evidencia pero sí que hay mira a buen orador

Voz 25 15:34 pero no quise ir Rajoy no no precisamente excelente y sin embargo el debate ahí flaqueó por qué

Voz 1109 15:40 no era fácil Él no era fajador niega su estilo era más fino

Voz 1252 15:44 no estilista lo de no

Voz 0874 15:46 les fíjate yo recordaba esta mañana que hace un montón de tiempo cuando yo prácticamente está empezando aquí estaban hora25 había un espacio que se llamaba Gobierno y oposición responden

Voz 4 15:55 no vamos a a se juntaba para Rubalcaba

Voz 0874 15:57 que si no recuerdo mal era de ministro de la Presidencia entonces Ia Francisco Álvarez Cascos como portavoz de la oposición incluso contra Cascos no perdía los papeles y mira que era difícil no

Voz 4 16:07 el resto Cuatro aquí contra contra el dóberman bermellón

Voz 0874 16:10 mucho la atención que tenía veinticinco años y hablaba conmigo un ministro

Voz 1109 16:14 luego he tenido un poco

Voz 0874 16:15 por cuando ha vuelto a ser profesor claro porque ese no es ése ha sido eso bueno mal político pero ex político ha sido muy buen ex político eso

Voz 1252 16:22 pudo corroborarlo porque teníamos un vínculo en común que es Llanes en Llanes coincidía con él en la playa me acuerdo que era un hombre metido en un bañador en nombre un bañador amarillo esa vía Instagram

Voz 4 16:39 sí

Voz 1252 16:40 era un hombre metido en un bañador y efectivamente no había gente que no era partidaria el hombre aguantaba el tipo

Voz 0874 16:49 perfectamente mira haya anoche nos llamaba a un poco conocido vuestro también supongo que es Manuel Campo Vidal el tuvo unas conversaciones con Pérez Rubalcaba para Canal Historia nos sugería sucedió una parte un extracto de esa conversación en el que hace un relato sobre una metáfora sobre la política y la química que es es es entrañable escucharlo ahora escucha yo

Voz 0093 17:14 lo veía el hemiciclo desde desde la tribuna de oradores veía el sistema periódico había los gases nobles las tierras raras

Voz 4 17:23 nadie es que eran los míos que en fin grupos

Voz 0093 17:25 gente moderada más maleable dúctil brillante por momentos no había dos los que no se llevaban con nadie haya él cuando estaba las tierras raras sí sí efectivamente yo veía además recuerdan poco una foto del periódico con ojo de pez te lo imaginas no había diputados hiperactivos hay una hay una un axioma en química que es que es que los compuestos que son muy activo son poco selectivos no entiende yo se lo explico a mis estudiantes entiende bastante bien aquí y nunca la química funciona como la vida Si quieres hiperactivo comiendo eres un trago te lo comes todo si por el contrario es la persona que le gusta comer poco pues es más exquisito no es verdad que la Larrea actividad lleva la hiperactividad y en política los conocerás hay hiperactivos estos tipos hiperactivos les pasa lo que al cloro que son muy poco selectivos

Voz 1109 18:15 qué tal muy poco eficaces no y ahora esto

Voz 0093 18:17 pesar de la teoría ésta de que disolvente con semejante disuelve a semejante no sin un compuesto orgánico se disuelven disolventes orgánicos y una inorgánico en inorgánicos no pues en la política pasa igual semejante disuelve a semejante por eso las coaliciones ante semejante son tan complicadas y a veces son mejor las coaliciones entre complementarios no ente antagónicos que eso pero yo digo que al final a la política le gustan más las expulsiones que las disoluciones no ese vale

Voz 4 18:42 para toda una clínica oye sabiduría a las pasadas elecciones los líderes que han yo también lo estoy pero aquí no con las última actualidad tiene

Voz 0874 18:53 sí es es es curioso escuchar verás que da da da da da un poco de pena es curioso curioso que sea que no está ahí nosotros entendíamos casi ninguna relación cuando apareció un mensaje de texto diciendo él no me ha gustado esto que has dicho o me ha gustado esto que has dicho en fin Alfredo Pérez Rubalcaba no creo que haya muchos políticos para los que se forme una cola

Voz 1109 19:17 enorme enorme enorme ayer para pasar por la que si es que además como el primer momento era institucional estaba el Rey estaba el presidente de gobierno no hay muchos políticos pues la cola no se movía Íñigo Domínguez en su crónica

Voz 0874 19:30 en el país de hoy cuenta que es la primera persona que había en la cola era una una mujer que se declaraba votante del PP pero que tenía grandes recuerdos de esa de esa etapa política al es a partir de ahora te voy a nombrar corresponsable

Voz 4 19:41 tras largas piernas gustaron muchísimo pero espero aquí la ratio solvente se lo queda

Voz 6 19:50 EFE

Voz 0874 20:01 esta vez me conformo con cuatro o cinco carteras de las buenas dice Pablo Iglesias responde Pedro Sánchez tendrá que apañar un monedero de segunda mano esto dibujar

Voz 1109 20:10 José Merino no sabes quién estaba en la cola no estaba dentro una enero fue de los primeros políticos de la oposición que estaba allí dentro ya no se propone donde pasaron porque la verdad es que era muy difícil entrar al principio pero fue

Voz 1252 20:29 el primero sorprender de hubiera la verdad lo de la cola yo creo que antes comentado yo creo que eso es una metáfora perfecta gente el ciudadano lo que añora es la vieja política

Voz 0874 20:42 fíjate yo ese tono no

Voz 4 20:44 tono dorado confrontacional al fin y al cabo no enfrentamiento constante con ironía pero sin la agencia en pisos en un poco ya le faltaron en la época de él

Voz 1109 20:58 las a él le ya el odio que le tenía mucha gente cuando lo del 11M fue terrible porque claro él corto la melodía que estaba en antena la melodía oficial ha sido ETA no

Voz 0874 21:12 hay hay una viñeta de vuestra de julio que me ha encantado la sede del PP en Génova burbujitas de texto

Voz 4 21:20 es más Brujas Brujas los bocadillos de texto ese beso abres sobres sobres eso era antes ahora es la misma seres Yves obras obras lo tenéis que en el

Voz 0874 21:32 listado de Especies en Peligro de Extinción a la pobre gaviota del PP y por la gacela Galápagos y hay que me toca que me toca oye todavía todavía es un juego no la campaña

Voz 4 21:46 no no estoy jodido es que no sé

Voz 1109 21:48 pues vamos a ver eso sin parar las cosas se mueven dicen muchas cosas hay encuestas bueno este es un momento bueno lo malo es cuando entras en la fase político administrativa de leyes planas de regulaciones y de reglamentos cuando ya bajamos al reglamento estamos fundidos

Voz 1252 22:11 lo que va del juego yo creo va a ser la resaca electoral es decir porque las selecciones estas municipal iban a marcar el devenir político estabas en barbecho

Voz 0874 22:21 la prácticamente que entonces

Voz 1109 22:23 lo que pasa es que no no marcar una nueva cultura política pactos a tres bandas e de antagónicos a lo mejor porque no queda más remedio que gobernar no fíjate que curioso que el País Vasco ha sido el ejemplo durante todos estos años del pacto porque había siete ocho partidos tenían que formar mayorías en los ayuntamientos mayorías donde veías el partido más votado sostiene el veto por ciento pues Caldera podría ser eso podía ser lo que llamaban los de

Voz 1252 22:56 el PP pacto de perdedores y ahora se han convertido ya en el País Vasco los más perdedores de todos no porque son una fuerza desaparecido

Voz 1109 23:03 ahora hay Pepe que vota es el alcalde la fuerza más votada

Voz 1252 23:07 sí es claro

Voz 0874 23:10 como Pepa menos en Madrid el Partido Popular ha personalizado su campaña contra el gobierno municipal en la figura de Manuela Carmena no en la acción de Manuela Carmena y las encuestas demuestran que se han equivocado con esto porque Manuela va a ganar estas elecciones pero a juzgar por las encuestas

Voz 1109 23:25 sí sobre todo en algunos casos acusándola de la edad yo creo es la acusación más alevosa que se puede hacer el otro día vi en televisión pequeño una pequeña entrevista de dos figuras que son el alcalde de Málaga Manuela Carmena luego hablaremos de Málaga cuando las hablemos de las ciudades del Mediterráneo no pero el chico con el estilo de Manuela Carmena en el guirigay que ha habido destacaba los modales

Voz 0874 23:54 lo que sí pedimos que los méritos formen parte de las decisiones políticas para escoger a nuestros líderes tenemos que entender que la edad juega a favor de los méritos

Voz 1109 24:05 mucho se sabe teoría da experiencia irá templanza corría que se las cosas desde una cierta con relatividad ya has pasado por la juventud sabes que eso un calentón ha pasado por la madurez que sabes que eso es una obligación yo llegas a un momento donde las calamidades con perspectiva yo creo que lo que da la edad fundamentalmente es perspectiva

Voz 1252 24:30 a mí lo que me preocupa es la poca importancia que es le da las europeas cuando yo creo que son

Voz 25 24:35 es que hay gente que no sabe si pero amigos que les dije no que tenemos que poner tres papeletas distintas si te dicen cuál es la tercera

Voz 1252 24:43 lo que pasa esto

Voz 4 24:44 el referéndum tú tienes unos amigos muy raro

Voz 1252 24:47 no pero es importantísima es la votación porque la gente no es consciente de que el Parlamento Europeo también es nuestro afortunadamente

Voz 1109 24:55 el ente cómo se vota en municipales autonómicas y europeas en España el voto va a ser alto iba a elevar la media de Europa porque somos muchos votantes no hiló dado el desánimo socialdemócrata que hay bueno este este equipo pillo Portugal España puede cambiar o ayudar a cambiar un poco esta política el rigor

Voz 1252 25:21 dices que va a subir la participación porque dices porque va la gente a las municipales idea paso para extraer es claro pero el Europa conscientes de lo que hacen que lo que me sigue preocupando es decir Europa ante las decisiones que no lo importante que ha sido para parar este país no qué sería esté paisanos míos cuestiones europeas

Voz 1109 25:44 bueno la la los fondos europeos los agrarios por un lado hiló los los fondos de cohesión pues han permitido hacer unas infraestructuras extraordinarias

Voz 1252 25:57 eso sí país se desarrollen no

Voz 0062 26:00 no vas a ver la la la la gente tampoco es tonta es decir el Parlamento Europeo no tienen ni de lejos aún las competencias y el Poder que podría potencialmente tener es decir y eso la gente lo percibe al final las grandes decisiones siempre han perdido han pedido gays han tomado en el Consejo Europeo digamos que es esta unión de los jefes de Estado de Europa

Voz 0874 26:21 no

Voz 0062 26:23 no pero es decir el Parlamento está siendo útil es decir no no me tiendas de otra manera pero son cosas más sutiles son normativas medioambientales normativa sobre legislar que son importantísimas pero no sólo los grandes temas que arrastran digamos el discurso político

Voz 1109 26:40 pero nos pasa dentro también eh ten en cuenta que seguimos muchísimo más lo que hace el Ejecutivo que el Parlamento si todos los países que hace el Parlamento EEUU sabemos más de los tuits de Trump que el Parlamento de Estados Unidos Senado el Congreso allí

Voz 0874 26:56 dos ciudades en España que son Madrid y Barcelona tercera y cuarta metropolitana en Europa y en población entre esas dos ciudades suman en nuestro país casi la cuarta parte de los habitantes que a través del entendimiento de la falta de entendimiento entre las administraciones de esas dos capitales se puede explicar buena parte de los asuntos que rigen la vida política económica cultural ahora ya también turística ante este país es lo digo porque José María Martí fondos escuchan radio Barcelona estas porque José María buenos días

Voz 5 27:24 hola buenos días es economista y ex periodista

Voz 0874 27:26 por Moscú también por Estados Unidos como corresponsal de El País en Alemania en Francia redactor jefe de Cultura creo que acabas de publicar hace muy poquito yo lo tengo que hace un mes me parece Barcelona Madrid decadencia ya exactamente tal y como lo planteas parece que es una competición quién gana en el último capítulo

Voz 5 27:45 bueno en el último capítulo gana Madrid y obviamente por eso

Voz 0874 27:48 quería decir lo yo quería que lo dijera eres de allí

Voz 4 27:52 yo lo que hago

Voz 5 27:53 quizá un poco esa especie de lucha por la por las distintas hegemonía es que que han mantenido las tres grandes ciudades españolas a lo largo de más de un siglo prácticamente desde que los dos ensanches que son prácticamente simultáneos en la segunda mitad del XIX había la hegemonía cultural la financiera la política una subía o trabajaba estábamos muy acostumbrados a decir pues de la Barcelona de los setenta Se pasa la movida madrileña etcétera miles de cosas no hasta que de pronto en el siglo XXI esto se rompe de hecho yo empiezo mi libro con el con el famoso artículo de Maragall que se titula Madrid se va seguido de otro que asegura Madrid se ha ido quedando Madrid despega como una gran metrópoli Barcelona se queda detrás

Voz 0874 28:43 fíjate que comentábamos ahora fuera de antena que esta gente que está con nosotros en la radio José María pues son viñetitas dibujantes contaba Mauro que que hasta hace muy poco tiempo el el noventa por ciento de las grandes editoriales de cómics por ejemplo estaban en Barcelona y esto ha desaparecido

Voz 4 28:59 se ha descentralizado mucho y ahora hay otros punto

Voz 25 29:01 los más importante es Barcelona sigue siendo frecuentó más importante pero ya no es no lo es todo y era casi todo en cómic no

Voz 0062 29:09 no sólo cómics

Voz 25 29:12 por ejemplo es cuando hemos empezado hablando como un universo concreto en el que sucede eso no

Voz 5 29:17 la la el negocio a las grandes editoriales el mundo editorial en español era propiedad básicamente casi en un setenta o setenta y cinco por ciento de Barcelona hasta hace muy poco

Voz 0874 29:29 ese ese camino del boom latinoamericano

Voz 5 29:31 se fabrica en Barcelona hacer

Voz 0874 29:35 García Márquez Vargas Llosa también este este desequilibrio digamos en los últimos años en una ciudad y otra digamos el auge de una frente al declive de otra tiene que ver con una política de centralización por parte de determinados gobiernos

Voz 5 29:52 bueno yo apunto a que hay un elemento que creo que es como seminal en todo esto que es cuando que es un elemento de tipo administrativo básicamente eso que hablábamos de los parlamentos el efecto que tienen las leyes a a medio y largo plazo no en el año ochenta y siete incluso antes de que Barcelona alcance su momento de gloria con los JJOO Jordi Pujol desmonta la Corporación Metropolitana de Barcelona que era la gran máquina de la metrópoli no abarcaba Barcelona la Barcelona real porque considera que aquello pues es el enemigo de alguna manera no para el nacionalismo catalán barcelonés siempre así era sobre todo en aquella época famoso cinturón rojo pues será en la plaza de ese miraban Puyol y Maragai haber quién quién la tenía más larga por decirlo de alguna manera no Puyol con una mayoría absoluta en el Parlament desmonta la la las recuerdas y metropolitana que era el arma de la Gran Barcelona la dejar reducida a su término munición

Voz 0062 30:55 recordemos que era una mancomunidad de municipios no que compartían competencias

Voz 4 31:00 sí estaría más parecido a lo que es ahora mismo

Voz 0062 31:02 el tamaño de municipal de Madrid digamos buena

Voz 5 31:05 el tamaño municipal de Madrid lo lo decide Franco en veintitrés cree añade a Madrid su alfoz pasa a tener los la dimensión que ahora tiene y no lo hace con el resto pero Barcelona es bastante hábil incluso al final del franquismo para crear este instrumento que la Corporación Metropolitana dotarse de una especie de instrumento parecido cuando éste desaparece desaparece la máquina de crear Barcelona se reduce a una ciudad de uno coma siete millones de habitantes

Voz 0062 31:37 atomizada completamente recordemos no sé si conocéis los que no conozca es Barcelona pero aquí tenemos por ejemplo Hospitalet que no deja de ser una extensión de la masa urbana de Barcelona calle con calle que Madrid sería considerado otro barrio más de de Madrid en cambio aquí es otra ciudad mi propio pueblo digamos esta quince kilómetros del centro de Barcelona es la propia más masa urbanas sería considerado un barrio de Madrid

Voz 5 32:01 es una cuestión política obviamente será una decisión política que el caso Hospitalet es como Hospitalet es creo la décima ciudad de España o la novena o si no con doscientos esencial e incluso financiero considerable al al romperse la corporación va por libre es muy difícil volver a reconocer todos

Voz 0874 32:23 centramos de manera aunque sea tangencial en en como el proceso afecta a la al crecimiento de las ciudades lo que dices tú que el problema de Barcelona es que los nacionalistas siempre han tenido manía

Voz 7 32:34 sí por cómo cómo cómo

Voz 5 32:37 decía antes no porque porque de hecho Barcelona eso área metropolitana no es nacionalista no votan nacionalista mayormente esto ha sido una tradición que viene desde la Transición cuando todo todo todo el área el famoso cinturón rojo lo de Barcelona pues lo tiene la izquierda en el PSC y el PSOE y sus derivadas controlan todo lo que es la gran Barcelona el resto pues es territorio convergente y esa es una de las grandes pugnas que además si me apuras hay que buscarlas muchísimo más a más allá no es la Cataluña han viaja contra la Cataluña nueva El mundo comercial y burgués de Barcelona contra el mundo feudal de de del Interior viene del siglo VIII no

Voz 1252 33:26 siempre estamos en el siglo XXI

Voz 5 33:28 si se sigue igual pero es curioso

Voz 1109 33:31 que Barcelona tenía todas las cartas en la mano el plan que habla en los ensanches el Ensanche de Barcelona de Cerdà es una Ensanche ambicioso

Voz 5 33:42 el Ensanche de Cerdà se lo debemos al Gobierno central de Madrid porque recuerda poco además recuerda poco porque no ganó el concurso para Ensanche lo ganó ahora no recuerdo como se llamaba que era un modelo mucho más o mucho menos ambicioso el plan Rovira que era un madero circo

Voz 1109 34:03 Clarke iba creciendo en torno a las murallas con calles

Voz 5 34:05 mucho más estrechas aquí resulta que Madrid había en aquel momento por esas cosas del destino un gobierno progresista que además tenía un componente masón importante que cuando vio el plan de Cerdà dijo no a nosotros nos gusta este e impuso el plan Cerdà sí

Voz 1109 34:24 el de Madrid que es el Plan Castro pues fue la ampliación de el Salamanca también las manzanas serán más pequeñas no tenía un gran espacio dentro no te chaflán flanes las calles eran de veinte metros y la verdad es que lo tiene todo Barcelona tiene el mar volcada al Mediterráneo que es Europa iba por delante de Madrid en todo la implantación geográfica óptima sin embargo pues por un empequeñece cimiento del horizonte

Voz 0874 34:56 la gestión del turismo también quizá por todo

Voz 1109 34:59 todo lo tenía todo si es que te gustaría

Voz 0062 35:01 acordar también hubo un momento en la transición y los ochenta que Barcelona estuvo a punto de ser el pueblo audiovisual de España de televisiones las televisiones privadas estaban planteándose venir aquí para que había mucho potencial y Puyol se opuso a eso no es un creo un capítulo poco comentado pero Pujol tuvo un poco digamos que Barcelona fuera la capitalidad de la audiovisual español porque se iba a diluir un poco no

Voz 1109 35:24 si a Barcelona le perjudique le perjudicó la orografía no que está constreñida entre montañas y sin embargo en el caso de Madrid ahora hablando de área metropolitana insista en Guadalajara en el ámbito es que si miramos la renta Guadalajara quién ha subido muchísimo en renta gracias al al al Henares pero es que la Universidad de La Cala pues se ha ascendido en el ámbito de Guadalajara pero está Toledo

Voz 5 35:54 esta Ciudad Real el libro justamente la sitúe en Madrid

Voz 1252 35:58 va de Ávila Ciudad Real de Toledo

Voz 1109 36:01 admite Segovia eh en fin de semana mete

Voz 5 36:04 obvia por supuesto ya está

Voz 1109 36:06 eso es verdad entonces acogieron territorio luego aprovechó la globalización y la llegada de las multinacionales como dice el libro

Voz 5 36:17 al privatizarse

Voz 1109 36:18 las grandes empresas públicas y hacerse multinacionales y saltar a América Latina en una gran oportunidad que hubo de comprar pues teléfonos otras entidades eléctricas en un cierto precio pues Nos dimos cuenta casi de la noche a la mañana que nuestras empresas eran multinacionales claro es que si hay

Voz 4 36:38 desde el ámbito de Madrid es que llega hasta Lisboa

Voz 1109 36:40 por qué no se ha hecho el AVE que no quieren los portugueses pero es que el ámbito de Madrid ahora mismo es potentísimo tenía que haber sido al revés porque España gravita en Europa sin embargo es como si Barcelona hubiera perdido la vocación mediterránea que tuvo Cataluña yo acabo de venir de Nápoles es que es impresionante la influencia de España a través del Reino de Aragón y lo de los Borbones en Sicilia Nápoles todo Cerdeña es decir que hay una parte de Italia que es francamente barcelonesa en alguna medida no

Voz 5 37:17 claro claro la Corona de Aragón incluso hay un hay uno de los reyes creo que es Alfonso el Magnánimo que se larga a Nápoles dirija harto de de las peleas entre los catalanes si abandona Barcelona no hay una cosa que ha apuntado que es clarísima que es una cosa que Madrid no había tenido que era esa la hegemonía financiera la economía económica que ahora adquiere a través de las privatizaciones lo que se llama el IBEX35 que es nuestra manera de explicar cómo se produce esa acumulación de capital con las privatizaciones del año dos mil incluso las anteriores que empieza ya al PSOE no que crea el la gran la gran enseñar sea económica y financiera que que hace que este Gran Madrid se dispare pero fíjate es

Voz 1109 38:04 no no hace que Madrid pierda su principal virtud hacer madrileños a todos los que vienen tengo información de primerísima mano de de que los empresarios europeos cuando el indican a sus mejores trabajadores los mejores líderes que escojan ciudades Madrid está siempre entre las primeras del mundo en elección pelos

Voz 25 38:32 directivos de multinacionales pero luego hay cadenas de ropa que sólo van a a Barcelona que no a Madrid

Voz 4 38:37 pues comparemos la ropa con la ópera

Voz 25 38:39 se quiere decir que no es cuando decían todas las empresas a Madrid no hay determinados tipos de Industria que funcionan mejoras

Voz 4 38:46 estoy en Barcelona en la tienda de Tintín inmadura pero yo me refiero a una cosa tener o no pero yo a Madrid ha hecho madrileños a todos los que bien así que básicamente

Voz 0062 38:57 porque alrededor de Madrid no ha quedado nada

Voz 4 39:00 no no no no no estamos fagocitado Alex vente para España lo he dicho fíjate fíjate

Voz 0062 39:13 ciudad vibrante maravillosa pero Madrid ha crecido también muy a costa de dejar un un un agujero negro alrededor de las Castilla

Voz 4 39:22 pues arreglarán Zaragoza por ejemplo empezar

Voz 0062 39:25 la voz es la excepción precisamente una excepción

Voz 4 39:28 comido Aragón entero

Voz 5 39:31 alrededor de Zaragoza no hay absolutamente nada es la única ciudad que no tiene periferia mire se acaba en la última calle ir más allá no hay nada fíjate si el caso muy curioso no

Voz 1109 39:41 acogedora Madrid que cuando estaba en su apogeo ya habían hecho la atentado a Carrero Blanco estaban en la calle el mirlo iban al supermercado cuando entraban decía el pega atienda estos la ETA por qué

Voz 4 39:59 pues porque eso no nos has hecho todos los vascos que eran de la ETA José María esta esta campaña con las llaves de la ciudad no premio que le falta

Voz 1252 40:09 yo previo a ver vivir aquí yo lo pregunto en Barcelona unos es consciente de este declive

Voz 5 40:18 sí en Barcelona En Barcelona somos conscientes de tantas cosas es un momento muy complicado este en el contexto es aplicarlo

Voz 4 40:28 sí sí

Voz 5 40:29 hay una cierta centrífuga acción yo creo que la ciudad ha perdido una parte importante de su alma no hay un proyecto el problema es que no tiene ningún proyecto de futuro si uno escucha las campañas electorales de todos los candidatos alcaldía de Barcelona no se vislumbra que nadie ofrezca nada son todo pues ni que es Alonso ignoran pero no no hay no hay ningún proyecto es como en parte porque Barcelona el municipio de Barcelona está acabado en términos urbanísticos que quedan muy pocas piezas por encajar casi prácticamente nada son reto porque la gran Barcelona está mucho más allá es que Barcelona es a la Gran Barcelona lo que el Ensanche era a Barcelona no y eso en cambio no está articulado no se puede gestionar no hay ninguna herramienta para gestionar

Voz 4 41:24 aquí tenéis un problema pendiente que las cercanías sin porque por ejemplo

Voz 1109 41:28 manías en Madrid

Voz 4 41:30 era una cierta en campaña porque es cómo funciona el Metro en Madrid

Voz 5 41:38 totalmente cierto lo del metro en la línea nueve no se ha acabado la cercanía son un desastre

Voz 1252 41:43 sus dos de cercanías en Madrid no opina lo mismo José María pero no cubre traemos aquí les encantará

Voz 0874 41:52 ver a Vallejo José María has hecho no sé si ha comparado la gestión municipal de los últimos cuatro años si hay algo que Manuela Carmena podría aprender de Ada Colau o viceversa

Voz 5 42:03 bueno eso es una de las grandes paradojas que muestra los tiempos que vivimos no porque hace cuatro años muy yo escribió a la España de las ciudades lo lo publicase un par de años y allí obviamente la gran estrella pujante era Ada Colau que era un personaje que en toda Europa será reconocida incluso la revista Politico Las situó como la cuarta o la tercera política con mayor proyección de futuro nadie daba un duro por Manuela Carmena que estaba siendo sometido a un bombardeo incesante de una de una de una de una potencia que era difícil salirse no y además ella misma había dicho que no se iba a volver a presentar estamos justamente en Le hemos dado la vuelta al calcetín total

Voz 0062 42:49 con lo tiene muy difícil

Voz 5 42:51 la alcaldesa Carmena va a arrasar probablemente

Voz 0062 42:55 habiendo cambiado de partida o que no es fácil

Voz 5 42:58 si habiendo exacto y ha soltado lastre es que cambia de partido yo pero yo creo que ha hecho sí

Voz 1109 43:02 me ha sido muy valiente en eso y en otra cosa yo creo que he conseguido convertirse en referencia de su equipo que ha luchado contra la contaminación y contra el entre ficción en cierta medida osea el quitar el trasporte masivo del centro de Madrid era una decisión que se reclamaba desde hace años sin embargo no ha habido valiente que se atreviera a coger el toro lo que

Voz 1252 43:25 son básicamente es humanizar Madrid

Voz 1109 43:27 personalizarlo es gente en la calle

Voz 0062 43:31 permíteme una última pregunta Josep Maria porque estamos hablando sólo de Madrid y Barcelona como habitualmente pero ahora mismo cuál consideras la tercera ciudad de España

Voz 4 43:42 España

Voz 5 43:43 en en en proyección en futuro potencial pues yo creo que Málaga de acuerdo más que Valencia o Bilbao en estos momentos es más brillante tiene más cultural tiene una ciudad muy interesante porque recuerdan cierto en cierto modo poco como a Miami una ciudad que va de Málaga hasta Estepona son son casi

Voz 4 44:08 ya sabes con con más mérito sin feria abril haciendo amigos se llama más

Voz 5 44:17 es ahora mismo en en oferta por ejemplo en oferta museística no hablando de de la de ese declive de Barcelona Barcelona ya no es ni siquiera una segunda oferta museística de España ni siquiera la tercera a la cuarta esta Madrid está Málaga

Voz 4 44:32 va después de Málaga

Voz 25 44:35 hace una semana y no te lo acabas no no te lo mereces

Voz 4 44:37 pero fíjate que venció también ha desaparecido eh bueno no valen Valencia penitencia todavía está pagando pero el lo es pero él sí que apostó por la carta de mejorar el borde de recuperar

Voz 1109 44:53 centro histórico obra cultura Cutura eh

Voz 0874 44:57 José María Martí Font y libro se llama Barcelona Madrid decadencia ya auge gana Madrid ya lo hemos contado pero no

Voz 4 45:05 bueno lo Vox debería hasta luego

Voz 1252 45:25 te Solaris de de cuando colaboraba

Voz 4 45:28 este programa antes de ser alcaldesa tuvo que dejarlo lógicamente venían bici al programa en bicicleta eléctrica habrá supongo que no la usaría porque se tendría que ver multas a ella misma soy defiende la bronca no aquí Cristina Pardo cómo estás qué tal muy buenas hay semanas en las que nos cuesta encontrar de qué hemos hablado que no hayamos hablado ya hay semanas en las que es muy fácil sí

Voz 0444 45:53 venga

Voz 0874 45:57 hoy en el Diccionario de conceptos políticos Cristina Pardo hablamos de Iceta y el Senado

Voz 0444 46:01 sí porque Pedro Sánchez le ha propuesto como presidente del Senado cosa que no ha entusiasmado a la oposición es curioso porque Iceta líder del PSC es una persona que según dicen nunca creyó que sería candidato de nada

Voz 1 46:26 mira lo sabía lo sabía pues mira algo

Voz 25 46:29 no es igual sí pero digamos comunicación formal no había vida

Voz 4 46:33 en aquel día si yo cuando vi la qué hacemos

Voz 25 46:36 estaba ahí de repente estoy en la cama poco el teléfono que sonaba era Iñaki Gabilondo entonces cuando colgué rápidamente llamé a mi madre y le dije oye esto es inminente

Voz 1 46:46 voy a cantar bien preparados pero la verdad es que fue bueno una cierta explosión se a mí para la familia

Voz 0444 46:55 tiene varias peculiaridades Iceta representa una sensibilidad que en principio no es mayoritaria en el PSOE por ejemplo está a favor de los indultos a los dirigentes independentistas

Voz 1252 47:04 lo hubiera una parcela vincularlas sino en la línea

Voz 0444 47:09 da pediría al indulto se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de la consulta ir en contra de la prisión preventiva

Voz 4 47:15 yo creo que sí la prisión preventiva está durando demasiado es decir que la metido en más de un lío a Pedro Sánchez

Voz 0444 47:20 cual otra peculiaridad Iceta es que en los mítines Grieg

Voz 28 47:24 a juicio concentrarme en el partido socialista el máximo de votos progresistas entre otras cosas y perdonar que barra para casa porque yo no quiero volver a dar a Mario

Voz 0444 47:38 es que es incapaz de gritar mucho

Voz 1 47:41 Pedro mantente firme libra no estoy

Voz 4 47:52 en el Senado a gripe estas declaraciones

Voz 0444 47:55 si fueran donadas tanto que en el M T b3 hicieron incluso una versión musical fiscales

Voz 1 48:22 a Hillary for Julia

Voz 0444 48:30 pero también se version asimismo para a su manera admitir que echa de menos a Rajoy

Voz 1 48:37 yo lo que no sabía lo que no me podía imaginar es que acabaríamos echando de menos a Rajoy porque mira lo que ha venido después vuelve María

Voz 0874 48:52 me imaginaba Iceta es que era tiene en común eso con la gente

Voz 0444 48:55 Clemente si déjame que te cuente otra peculiaridad de Iceta el baile por muy comentada sus coreografías de Queen en la anterior campaña en la que por cierto según dio al PSOE

Voz 25 49:07 siempre pensé que bueno que bailaba fatal yo de cuando era joven más bien es de los que se quedaban la tampoco no me gustaba no veía que fuera muy mucho lo mío y de repente ahora pues he redescubierto vuelven venta

Voz 1 49:21 y es un pase tipo esquí y dejando sin mucha variedad

Voz 0444 49:29 desde ese punto de vista tengo que decirte que si finalmente es presidente del Senado Iceta podría seguir vinculado a la música la musa

Voz 4 49:36 sí sí que luego a la hora de la verdad no está

Voz 0444 49:39 aburrido Ésta es una senadora del PNV

Voz 29 49:43 a raíz si Berry

Voz 0444 49:54 este es el ex ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo explicando en el Senado porque había cantado en un acto el novio de la muerte

Voz 30 50:02 pensaba yo que estaba en la voz y usted a ser Malú rosaría aunque por el acento ha visto que no e incomprendido por qué ha hecho usted a mí la pregunta porque si el ministro que mejor canta claro que sí sequía de canto francamente bien Isabel usted por qué

Voz 4 50:19 porque me apetece cantar bueno pues hay que decir que no es nada han pasado cosas importantes en el Senado cosas importantes en palabras juntas nunca mucho

Voz 0444 50:29 el Senado sí porque aquel día al Congreso está en nombradas por ejemplo allí fue donde compareció Rajoy para explicar su SMS a Bárcenas y hay un motivo más por el que Iceta si finalmente va al Senado pues puede sentirse allí como en casa

Voz 4 50:44 claro porque el PSOE tiene mayoría ahora no

Voz 0444 50:47 bien hay gente que grita esta es la ministra de Justicia Dolores Delgado

Voz 31 50:52 he tenido que CR ministro de Justicia Fiscal General del Estado

Voz 4 51:02 también es una manera eficaz de despertar algunos senadores

Voz 0444 51:06 sí aunque a juzgar por algunas intervenciones de los presidentes de la Cámara Alta hay quien podría pensar que los ganadores está mejor dormidos

Voz 32 51:25 a mí personalmente me parece que es lamentable esta es la imagen que queremos a los ciudadanos porque que tienen problemas los sale para quiere soluciones nombre no no se puede tolerar este comportamiento que estamos teniendo la cámara

Voz 6 51:36 María

Voz 32 51:42 yo veo que me de Fuente interrupción continuó en castellano tiene la palabra señoría pero no voy a descontar absolutamente nada

Voz 1 52:04 qué clase de código silencio

Voz 32 52:07 Señorías silencio señoría lo digo yo yo por favor de Señorías silencio silencio señorías es lamentable lo que estamos haciendo cuando lo veamos

Voz 0444 52:30 las cámaras de televisión lo saben

Voz 32 52:34 hola presidente dice yo silencios señorías termino

Voz 6 52:39 silencio

Voz 4 52:48 a ver si ahora tenemos que suscribirá el podcast de hoy en el Senado que va a ser moderna ahí

Voz 0444 52:55 Martín por Congreso Cristina Pardo

Voz 4 52:58 un beso fuerte habría Julio Rey Mauro Entrialgo José María Pérez Peridis Aleix Saló gracias compañeros marido

