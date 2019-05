A Vivir Que Son Dos Días (11/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1510 00:06 la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso de los Diputados ha reabierto hace una hora abierto a las nueve pero las colas para entrar han empezado mucho antes ahí está María Manjavacas buenos días

Voz 1444 00:18 buenos días incesante el goteo de personas que están despidiendo a Rubalcaba en este salón de los Pasos Perdidos el ataúd cubierto con la bandera de España y uno el puñado de rosas rojas encima del féretro a un lado su familia su viuda sus hermanos en el otro la familia política y socialista Pedro Sánchez Ana Pastor varios ministros acompañan con su presencia de presenciando cómo la gente de la calle despide a un político bueno nos decía Francisco muy emocionado antes de entrar

Voz 2 00:45 periodista uno personas veinte años en el poder que está ya hay nuestro Isaías yo exactamente no como otros que han aprovechado el cálculo para ir por la puerta giratoria y Azores ganancias y beneficios este hombres nunca jamás lo ha hecho

Voz 1444 01:05 la infanta Elena se acaba de marchar de aquí de esta capilla ardiente que visitarán a las once los Reyes eméritos

Voz 1510 01:11 gracias María también hay un libro de condolencias en el Congreso y otro en la sede del PSOE en Ferraz los ciudadanos pueden ir a firmar hasta las ocho de la tarde segundo día de luto oficial en todo el país las banderas ondean a media asta desde ayer en todos los edificios públicos y hoy todos los partidos menos el PSOE retoman la campaña después del parón de ayer más cosas hoy pasa a disposición judicial el hombre detenido como principal sospechoso por el asesinato de su mujer en Torre Pacheco Murcia Maika Ávila

Voz 3 01:37 la Guardia Civil halló el cadáver de la víctima en su domicilio de Torre Pacheco Desnudo tumbado sobre la cama y con una flor en el pecho su presunta asesina fue detenido ayer en el aeropuerto de Alicante cuando trataba de huir a Ecuador pasará a disposición judicial en la localidad alicantina de Elche esta misma mañana recordamos que la víctima no había solicitado ayuda recientemente según fuentes del Gobierno de Murcia sí denunció hace diez años a su pareja por violencia machista aunque las medidas de protección que se tomaron entonces ya habían concluido

Voz 1510 02:05 vamos con la previsión del tiempo hoy se espera que suban mucho las temperaturas en buena parte del país Irene Dorta si hasta diez grados polen xima de lo habitual para esta época del año en los termómetros alcanzarán entre treinta y cinco grados en Murcia Zaragoza Valencia Sevilla Huelva Córdoba las temperaturas más bajas se registrarán era coruñés Santander donde llegarán a los veinte grados y el viento soplará con fuerza en la costa cantábrica ya andaluza en las Islas Baleares y nos quedan los deportes Gonzalo Conejo buenos días

Voz 0622 02:31 buenos días la cita del día la tenemos con el fútbol femenino Real Sociedad Atlético de Madrid se miden a las ocho y media en la final de la Copa de la Reina a las cocheras en busca del doblete nacional de títulos para ver la penúltima jornada de Primera División tendremos que esperar a mañana a todos los partidos a las seis y media en una jornada unificada con aún la lucha por la última plaza de Champions ir por el descenso además hoy las semifinales del Mutua Madrid Open a partir de las cuatro Djokovic Tim en las nueve la noche Nadal buscará el pase a la final ante Chivas

Voz 4 02:58 el guardameta esférico y lo recoge Clínic y Nexus intercepta Butragueño que se acerca peligrosamente a la línea de meta en Pyongyang el árbitro

Voz 5 03:08 sobre todo me suena a mí muy antiguo e vías escapamos de otra época escuchar el fútbol y el deporte más moderno

Voz 4 03:16 pues a escucharle el deporte en la Cadena Ser antártico Di Stéfano maravilloso

Voz 1510 03:23 es todo sigue la información en Cadena Ser punto com volvemos a las once las diez en Canarias

Voz 6 03:28 cadena S

Voz 7 03:30 servicios informativos

Voz 8 03:39 hasta el diecinueve de mayo el Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web tienes descuentos de hasta el cincuenta por ciento o deportes electrónica electrodomésticos vio gratis en toda la web desde cincuenta euros de compra aprovecha la semana de internet en la web del Corte Inglés

Voz 9 03:59 imprescindible comparable

Voz 10 04:04 acumular Anastasio es el fenómeno musical de la temporada que sigue conquistando a miles de espectadores en el teatro Coliseum Ichi penas para verlo con playas tu centradas en Anastasia musical punto es

Voz 11 04:18 a comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 1322 04:22 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instala el punto de recarga el se encarga de todo para que tu ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento octavo Centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 12 04:47 extrajo que has oído tantas veces has bailado tantas veces

Voz 6 04:54 sí o no colecciona con el país

Voz 13 04:56 los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega

Voz 11 05:04 por nueve con noventa y cinco euros el país tenemos un problema mejor anula hemos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo goteando no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución Víctor está muy cerca

Voz 8 05:16 vigor tenemos más de sesenta tiendas cerca de Di para que siempre encuentres la abrigo solución que necesitas fontanería carpintería jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés bricolaje que Arregui

Voz 14 05:28 hemos hoy

Voz 15 05:30 sí

Voz 16 05:37 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir bien Facebook

Voz 17 05:45 David Broncano Ignatius nativos que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Jorge Ponce Manuel Burque Quique Peinado Andreu Buenafuente Berto Romero acudió en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este sábado a la una de la tarde gran apoteosis

Voz 7 06:09 la ignorancia es que de de paralización

Voz 6 06:12 nadie sabe nada alteró está diciendo con Andreu Buenafuente Berto Romero pero la nota estará escuchando

Voz 1 06:22 un nuevo programa de humor nuestra cadena SER

Voz 18 06:27 ah bueno

Voz 19 06:30 da con las pase lo que pase

Voz 0874 06:42 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 22 06:48 no

Voz 23 06:58 debe

Voz 22 07:01 eh eh eh

Voz 23 07:13 el hecho de

Voz 22 07:19 eh eh yo

Voz 23 07:38 tampoco han vestido

Voz 22 07:43 le he visto de que yo tenga que decir

Voz 23 07:56 con Gates ya

Voz 22 08:16 eh

Voz 23 08:26 K

Voz 22 08:35 eh

Voz 1113 08:44 de la camisa oscura de ayer a la corbata de normal el fascismo se confunde fácilmente con el autoritarismo pese a que tienen características que los diferencian Rosso autoritarismo son las movilizan a la población los fascismos movilizan determinados partidos populistas de derechas vigentes en el mundo democrático actual tienen connotaciones fascistas como en el pasado han entrado los parlamentos apoyados por élites políticas económicas y unas clases medias al armadas ante la inmigración y la crisis económica que ha traído paro y austeridad cómo frenar al fascismo al margen de movilizaciones un militante le dio la respuesta nuestro entrevistado presentado mejores propuestas políticas que las suyas

Voz 23 09:31 bien de Chase

Voz 0874 09:39 usted afirma que si miramos al pasado vemos que en el fascismo nunca accedió al poder derribando la puerta sino convenciendo al portero para que le abra la puerta viendo un poco lo que está pasando en Europa y en España en estos últimos tiempos le pregunta nuestro entrevistado al fascismo lo estamos abriendo demasiadas puertas

Voz 24 09:59 sí sí es obvio a pero es importante hablar sobre las diferencias entre el fascismo tradicional los partidos de la derecha porque creo que se puede hablar sobre a símil similitudes pero también diferencias

Voz 0874 10:16 es que en su país en Estados Unidos en el nuestro también en muchos otros la izquierda nunca ha sabido estar unida

Voz 24 10:23 Bush es difícil a ir obviamente y hace cien años hoy en día parte del problema al fracaso de la izquierda a responder a la al peligro del fascismo

Voz 0874 10:37 estamos charlando con mar Brey es historiador es uno de los impulsores del movimiento Ocupa Wall Street que tanto hablamos en su día y es autor del libro antifaz el manual antifascista publicado por la editorial Capitán Swing que acompañan esta conversación también a José Martí Gómez cómo estás José buenos días

Voz 1113 10:53 hola buenos días Javier buenos días Marc empecemos por el principio que es el anti fascismo

Voz 24 10:59 sí ha se puede entender anti fascismo en un sentido amplio de todos que resisten al fascismo pero mi libro eso pero hay una tendencia específica que en inglés se llama antifascista militante que es como a una extradición de acción directa si tiene un sketch te sismos al astado

Voz 1113 11:22 usted escribe en el libro cita varias veces la obra de pubs con Anatomía del fascismo pacto en escribe que el fascismo ha sido la invención política más importante del siglo XX usted lo suscribe

Voz 24 11:36 no estoy seguro a pero si el fascismo y las políticas de la derecha sigue creciendo en este siglo tal vez es cierto

Voz 1113 11:47 porque el populismo de derechas está más de moda que el marxismo

Voz 24 11:52 bueno a creo que ha al fracaso de la Unión Soviética ir a los problemas de los otros países de del socialismo ha la tienen un importe unos parte de esto ha pero también creo que hay mucha gente a que tiene mucho miedo de los cambios sociales inmigración a al crisis económico la respuesta de la derecha que la falta a tiene los inmigrantes gente diferente es más fácil entender

Voz 0874 12:28 mire lemas como en millones de parados son millones de inmigrantes que sobran son lemas que campan Un poco a sus anchas en en Europa en Grecia en Francia ahora Vox en España y que los votantes de Trump o muchas votantes europeos se sienten inseguros

Voz 24 12:46 en en en en parte es algo económico pero hay a movimientos de otro derecha en países donde no haya crisis económico también ha creo que el papel de la cultura se ha entrado en los Estados Unidos ha hemos visto cambios ha con más gente de Latinoamérica más inmigrantes Illa identidad blanca a ese peligro desde las perspectivas de la ultraderecha también movimientos para los derechos de gente gay transgénero a el país tradicional es en peligro desde su perspectiva

Voz 0874 13:26 yo creo que hay a cosas

Voz 24 13:28 parecidas a acá en Europa con el pactado de Islam especialmente fundamentalmente el fascismo es un enfoque sobre valores tradicionales y este puede entender su poder en este contrato

Voz 0874 13:44 pero defiende esos valores con un alimento muy claro que es el alimento del miedo cuál debería ser el el alimento para movilizar a la izquierda bueno

Voz 24 13:55 eh un una visión de un mundo nuevo a no creo que se puede a hacer un compromiso con la otra derecha la y también tenemos que presentar soluciones a problemas reales creo que aparte de la conversación es el fracaso de la izquierda a apoyando a iniciativas de austeridad dio liberalismo en los Estados Unidos al Partido Democrático ha sido a un partido de ir a tratados de libre comercio fue Chrome que presentó una alternativa aunque hubo un obtiene reciba a de la derecha eh

Voz 1113 14:37 cuál es el lenguaje de esta nueva ultraderecha eso que usted define como nazis con corbata

Voz 24 14:43 sí fundamentalmente creo que es identidad a hemos visto un cambio especialmente después de la Segunda Guerra Mundial ha de ir un un enfoque sobre la biología a en algo así mismo ha un enfoque sobre la identidad cultura idioma religión entonces hoy en día la respuesta de la ultraderecha en Hair oral es que bueno no somos racistas a estamos defendiendo a nuestra nación nuestra religión ir en parte es importante a hacer un enfoque sobre estas diferencias pero también es importante entender que hay un juego de palabras aquí porque fundamentalmente es sismo a la izquierda debe proponer una visión

Voz 0874 15:42 como se está bien esa expresión nazis de corbata porque implica una posición ideológica que debe debe de asustar frente a quienes dicen que bueno no son tan de derechas quizá no habría que llamarles ultraderecha habría que tener cuidado con ese lenguaje no

Voz 24 15:58 bueno en en el libro la frase naciste esa es una invitación de hablar sobre la relación entre la política en el Parlamento ida extradición de la ultraderecha obviamente hay diferencias importantes entre los partidos de la derecha pero también ha sido enfoque sobre valores tradicionales identidad oposición a inmigración oposición a Al Islam ese importante también hacer un enfoque sobre lo que tienen en común

Voz 6 16:33 usted llevó

Voz 24 16:35 sí sí no estoy de aquí pero que sabe bueno ha leído a su programa a es bueno para empezar fuesen

Voz 0874 16:46 el único camino el programa

Voz 6 16:50 bueno para empezar

Voz 24 16:51 a por Twitter tiene lema España primera obviamente este este Tron pandémica First In es interesante para mí ha

Voz 6 17:01 sí

Voz 24 17:02 estudio al Vox o nacional en Francia ha como ejemplos de un bus miento de la derecho a orar y caos que tienen vínculos Trans nacional es entender que aunque los contexto sean diferentes ah es están intentando a crear una nueva edición de la derecha derecho la otro nacionalismo su libro

Voz 0874 17:28 el titular un manual antifascista el antifascistas de calle digamos las manifestaciones o las concentraciones en ha dejado de funcionar ahora hay hay que hacer otro tipo de oposición a esa propuesta

Voz 24 17:42 sigue aquí es un poco chistoso porqué en los Estados Unidos desde las perspectivas de la prensa es algo nuevo a pero obviamente tiene una historia más larga como he escrito creo que hay un pacto de antifranquismo donde la cae pero también necesitamos a formas de hacer antifascista anti fascismo más amplios a porque cuando estamos luchando contra partidos de momento el anti fascismo de las cae no es suficiente

Voz 0874 18:14 hablamos mucho últimamente sobre los límites del humor lo que se puede decir lo que es políticamente correcto en la libertad de expresión debe amparar discursos racistas

Voz 24 18:25 a en general a si hay ahí

Voz 0874 18:29 no hay mucho más a que tenemos que decir

Voz 24 18:32 por aquí a por ejemplo en los Estados Unidos tenemos un discurso muy viejo de la libertad de expresión pero no que la mayoría de la gente no ha no piensa es que hay muchos límites sobre la libertad de expresión en nuestro país Bono grafía a la

Voz 6 18:52 eh

Voz 24 18:53 ah y muchas más no sé todas las palabras en castellano a pero también es importante pensador en los ejemplos más horribles en la histórica Enter fascismo para mí es la historia de mi familia judía que fueron matado en Polonia y Ucrania siempre es posible que a alguien parecido puede ocurrir la pregunta es qué podemos hacer como sigue daban de para la posibilidad cuando tengamos una comunidad con gente imagina avisada sin papeles a musulmanes judíos que se sienten peligro a en relación con un movimiento de la otra de hecho sus derechos de la libre expresión derecho de sentir seguros están en peligro están también entonces

Voz 0874 19:47 creo que es una lucha no

Voz 24 19:49 es como una un intento de crear un balance iré de derechos en un sentido liberal clásico

Voz 1113 19:57 en el mismo futbolístico hay fascismo

Voz 24 20:02 sí a hice más de sesenta entrevistas con antifascistas de diecisiete países la mayoría me dijeron que hay en su país como en Italia bajo en Andalucía en Grecia la mayoría de de las otras son de la derecha

Voz 0874 20:21 es más grave para un país que exista un partido de ultraderecha potente o que un partido convencional pacte con un partido de ultraderecha y lo normal

Voz 6 20:31 pero ha

Voz 24 20:35 hay ejemplos históricos de ambos obviamente a bueno es lo más lo más peligroso en mi perspectiva es cuando la otra derecha sea normalizada esto se puede ocurrir dentro de un partido normal o lo ha con un proceso a despacio de integración a bueno los dos son peligrosos

Voz 0874 21:03 hay hay muchos elementos de fascismo puro y duro en la manera de hacer política de Donald Trump

Voz 24 21:10 sí sí hay muchos ejemplos por ejemplo ha sido autoritarismo a su sexismo a cuando ha dice que no importa si alguien mata algún inmigrante ilegal él lo hizo hace dos días ha a a sus vínculos con la derecha con figuras como Steve en en a Stephen K cuando no quería a distanciarse con David Duke al líder de Cooper exclaman

Voz 0874 21:44 cuando digo que hay gente buena y hay gente mala baba

Voz 24 21:47 por ejemplo si pero no creo que es un fascista en un sentido ideológica él quiere poder ir ahora a CIU a camino a poder ha sido a través de la ultraderecha

Voz 1113 22:01 hay muchas manifestaciones antifascistas hoy en los Estados digo no muchos porque

Voz 24 22:08 ah bueno hace un año y medio a a hubo mucha movilización de la otra te echa a grupos como a oración patriótica patriótica a los chicos orgullosos que es Don a un grupo sexista intentaron establecer una presencia por la calle y en general a no podía serlo especialmente a causa del papel de locos lo que se gama es Thaksin hito ACCEM es una palabra en inglés que es qué significa pública la información de la otra la derecha para que nos ha va puedan ser despedidos de sus trabajos por ejemplo después de la movilización de la otra la derecha en coches fueron dos mil diecisiete esto ocurrió muchas veces entonces recientemente la otra brecha no ha querido a mostrar sus caras en la pública

Voz 7 23:09 sí sí

Voz 24 23:09 entonces hay Mina hay menos manifestaciones antifascistas

Voz 0874 23:15 pero usted como historiador estudiar el pasado para entender el presente pero se intenta imaginar cómo será el futuro en lugares como Europa o Estados Unidos usted cree que la ultraderecha tocado techo o que es un movimiento que hay que seguir de cerca con mucho cuidado

Voz 24 23:29 a obviamente vamos a obtener un crisis ecológico ha con una falta de cursos en este contexto cuando a tensiones internacional van a aumentar a es obviamente para mí que a los lemas de la ultraderecha van a tener más poder porque van a ir tenemos que fortalecer nuestras fronteras a gente de fuera no son Lugo Asturias problema tenemos que hacer un enfoque en nuestra gente en este contexto cree que es muy importante que ahora antes de de todo esto a establecemos un internacionalismo antinazismo porque vivimos en el en la misma Planeta no no podemos hacer ver esto ha desde una perspectiva ha nacido una solamente

Voz 6 24:28 qué papel juega en este momento

Voz 24 24:31 un papel importante a más que en las décadas ultimas a hice entrevistas por ejemplo con antifascista está Inglaterra que lucharon en la ochenta y las noventa y me dijeron que en esta época el papel de las mujeres fue a investigar la otra derecha hilos hombres esperaron para luchar Ipad legar a ahora es es diferente obviamente todavía hay elementos machistas como existen en la sociedad pero hay grupos que se llaman fan Tiffany antifranquismo feminista en países como Alemania Austria y Holanda a I a asambleas feministas antifascistas en Londres a en los Estados Unidos también el papel de gente Strand gente cuyo a la gente ha sin bien abrió en su género ellos juegan un papel importante bueno fundamentalmente el fascismo tiene un enfoque estuve valores tradicionales la familia a la mujer sexualidad la nación todo esto tiene mucho que ver con el género a entonces al feminismo es muy importa

Voz 0874 25:52 te quiero decir principio que usted fue uno de los impulsores de el movimiento Ocupa Wall Street con aquellas acampadas en Washington y en Nueva York que Salud tiene este movimiento goza de buena salud todavía

Voz 24 26:02 bueno no existe por eso sí a empezó en dos mil once y fue inspirada por 15M por ejemplo ir término uno o dos años más tarde pero creo que fue muy importante en esta década ha como un impulsó a crear movimientos nuevos como Sneijder a la lucha por quince que es la lucha obrera para un sueldo mínimo de quince dolores y también las campañas presidenciales es de de figuras como les ha hablado tras las encuestas muestran que gente menores que treinta tienen como una perspectiva favorable a socialismo a ir esto es muy diferente que la días quedan de George Bush

Voz 0874 26:54 sí la que haga en Irak un país como Estados Unidos en el que la palabra socialismo es casi tóxica de Brey historiador y autor de ese libro antifaz el manual de la antifascista publicado en España por Editorial Capitán Swing impulsor de aquel movimiento Ocupa Wall Street gracias Marco un abrazo

Voz 24 27:11 muchas gracias hasta luego adiós José adiós

Voz 6 27:13 claro

Voz 23 27:16 de de Chase eh

Voz 22 27:35 eh eh

Voz 23 27:46 de de

Voz 22 27:49 aquí eh es lo de

Voz 25 28:08 sí

Voz 6 28:40 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 27 28:42 en veinte segundos imposible explicarte todo el control confort y seguridad que tierras sentir el asistente de conducción pro Pilot del Nissan Qashqai

Voz 6 28:50 lo que sí es posible explicarte que con

Voz 17 28:52 Isaac Sky disfrutar de la última tecnología de este dieciocho mil quinientos euros financiando con ERC iba acerca tu concesionario y descubrir toda la gama con la etiqueta CE Nissan Innovation Data

Voz 28 29:04 en clave atlántica reencuentro musical entre músicos flamencos y cubanos con Alain Pérez Vicky Morente de la de Milanés entre otros dirección artística de Javier Limón once de mayo Palacio de los capitanes generales Habana Vieja organizan Cadena SER y el país patrocina Iberia apoya Acción Cultural Española Habana quinientos años

Voz 29 29:27 hola qué tal estás

Voz 30 29:29 muy preocupada mi negocio no está yendo como

Voz 6 29:33 pues yo no doy abasto

Voz 0874 29:34 desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 14 29:37 aquí también con y esto es un no parar

Voz 17 29:40 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegar hasta el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 7 29:46 sin ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta Viana

Voz 8 29:56 hoy vuelven los cheques mágicos en Hipercor ya el supermercado de El Corte Inglés este devolvemos todas tus compras de alimentación droguería y perfumería en cheques mágicos que podrá utilizar en próximas compras aprovecha ten solo que es mágico en Hipercor supermercado El Corte Inglés

Voz 9 30:16 dos imprescindible para

Voz 10 30:23 tan popular Anastasio es el fenómeno musical de la temporada que sigue conquistando a miles de espectadores en el teatro Coliseum Ichi a qué esperas para verlo con playa centradas en Anastasia musical punto es

Voz 31 30:39 protege tu hogar con la alarma líder de alarma de Securitas Direct dotada con la última tecnología y controlada por el mayor número de expertos en seguridad consigue la ahora con el seguro Hogar familiar de Mapfre en cualquiera de sus oficinas y te ahorras tiene

Voz 6 30:55 infancia son recuerdos de un patio de Sevilla abro el novelista no

Voz 32 31:01 escucha la especial multitudinario con gente que viene absolutamente toda todas partes ya está a gusto con muchísimas gracias por asomar de La Ventana la verdad

Voz 14 31:10 ventana ya del un todas las tardes de cuatro a ocho de la tarde hora menos en Canarias a bordo con Carles Francino

Voz 1444 31:18 casi desnudo como los hijos de la mar en la SER

Voz 16 31:33 a vivir que son dos días en la red

Voz 6 31:45 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 33 31:49 en el mejor de los tiempos que era el peor de los tiempos de la sabiduría es también de nada

Voz 34 31:58 la época de las creencias y la incredulidad la idea de la luz de las tinieblas la primera de la esperanza viaja

Voz 22 32:11 todos lo poseía pues

Voz 34 32:13 pero no teníamos nada que ha mirado al cielo ido se extrae ya vamos por el camino puesto en una palabra en aquella época era parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insiste que que tanto en lo que se refiere al pie como el mal sólo es aceptable la comparación en grado superlativo

Voz 35 32:37 Historia de dos ciudades Charles Dickens mil ochocientos cincuenta y nueve

Voz 6 32:43 la Reina se el

Voz 36 32:47 hola qué tal yo me llamo María Luisa Fernanda no se llama El nos encanta nos encanta la Cadena Ser me gusta muchísimo la Cadena Ser el Carrusel deportivo si todos los días todos lo deportivo gran Garrido no presenta arte reparto muy bien Teherán Erasmus fuera de toma pan toma pan y moja Luis la verdad es que hablando que además canta tal

Voz 6 33:25 Carrusel Deportivo un equipo compenetrado

Voz 0874 33:32 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 6 33:47 oye qué raro entrar con tanta gente y tan en silencio como como demostramos en por la es verdad pueden aplaudir ustedes

Voz 0874 34:04 pues aquí James Brown aquí una audiencia por delante James Atlante que algo que quieres hacer sobre tu actividad cibernética de física química

Voz 37 34:18 aquí mil qué bueno está haciendo yo me siento mucho mejor mucho más tranquilo

Voz 0874 34:26 oye recuerdo la primera vez que hablamos por cierto para que la gente sepa ya si tiene que estar defraudada de antemano o no pasa tocar hoy para tu claro

Voz 38 34:37 yo quiero que toques pues sí o no

Voz 39 34:42 él

Voz 37 34:45 entonces todo el rato no vengan no no tocar pero han bueno eso espectro Kamen la naturaleza buscando a un poco pero ya no te horaria pero cara a a la a la talla anotando en la naturaleza

Voz 6 35:08 absurda como ahora no toca ahora mismo venga adelante alejado el paquete de tabaco encima del piano que le tendré en cuenta

Voz 40 35:31 ah

Voz 41 35:38 para eso sí o no a ver a Clara eh

Voz 42 36:14 va a que le ha

Voz 41 36:26 eh

Voz 40 36:46 se va a

Voz 41 36:49 a ver

Voz 42 37:10 eh eh

Voz 43 37:20 no

Voz 41 37:40 sí

Voz 40 38:15 ah

Voz 41 38:32 sí es una sí y sí sí

Voz 39 40:34 poco a poco que bueno

Voz 0874 40:36 SER temprano te gustan mucho las piezas que tienen muchas subidas y bajadas que son como España ruso la vida por eso es lo que tú haces es carretera déjame es decir que si alguien quiere venirse la próxima vez que esto es por aquí que no recuerdo ahora mismo cuando es Si quiere forma parte del público y tener la suerte de te toca también en directo pueden enviar un correo a a vivir arroba Cadena Ser punto com cree una larga lista de espera pero en fin cabemos todos siempre iba a decir que yo recuerdo cuando nos conocimos la primera vez con la entrevista con el libro de cuerdas

Voz 6 41:07 pero

Voz 0874 41:07 que ya menciona este entonces que existía la idea de hacer una película sobre el libro te acuerdas porque libro ya se había publicado en Inglaterra y en Estados Unidos lleva que un poco después y ahora ya sabemos quién va a hacer de ti déjame encontrar una cosa porque es amigo de Benedict si yo una vez me enseña esté la foto que te había mandado caracterizado como tú

Voz 38 41:27 pues sí había puesto unas gafas y el pelo y la verdad es que sí

Voz 6 41:33 el digo Benedicto como si todo el mundo conociera Benedicto hacerlo esto Najwa acto en el mundo exacto y seguramente con la mejor voz tiene una voz maravillosa voz está bastante extinga

Voz 0874 41:45 pero ya podemos decir quién va a hacer de tipo Sundance no secreto sabemos quiénes no estamos desvelando nada va a hacer de té Spiderman

Voz 38 41:55 mi hermano es verdad es verdad si sí qué suerte que de día el director a entonces sí bastante guapísimo

Voz 6 42:10 a su pareja se fue al Papa noción el Hola un poco más entonces sí

Voz 38 42:18 tú eres mi

Voz 1 42:25 oye

Voz 0874 42:25 pero eh es una gran estrella si quedan ocho guardas macho va a ser una súper producción

Voz 6 42:31 Don a sí

Voz 37 42:33 versión muy fuerte si tengo un poco de MIR es un poco raro yendo al cine para mí era uno Pío prima sobre Teese

Voz 0874 42:52 vas a estar muy encima de la A

Voz 37 42:54 no poquito con la guión pero no es misma que ni se dan

Voz 0874 43:00 se harán más o menos en has tenido que firmar un contrato con digamos como Hollywood de ahí está el libro haced lo que queráis con él

Voz 37 43:09 no no no no soy muy integración tiquismiquis no son muy controlado como controlado lo más posible a

Voz 46 43:22 eh mi hijo de mi sobre

Voz 37 43:25 conmigo han

Voz 0874 43:27 sí bueno creo que la película acaba cuando empieza a trabajar en la radio que haya un cameo de Richard que usted ha dicho

Voz 6 43:33 que no hay ETA exclaman Nati Carmen Machi sí

Voz 0874 43:42 pero sale a la radio no al final de la Liga seguro a ver con qué con quién te has metido esta semana hasta entrado en alguna polémica no me pregunto no sé si ha pasado algo que que si ya te has metido con alguien esta semana estás enfadado con alguien es discutido con había

Voz 6 44:01 a esta pregunta no

Voz 0874 44:04 siempre que vienes aquí claro por qué por qué

Voz 6 44:07 lo que tú me cuentes

Voz 0874 44:09 me lo veló por tu integridad vuelva a nosotros no nos metemos nunca con nadie nunca jamás en este programa ponemos música no demás bueno básicamente oye te veo que hay varios chavales jóvenes en en la Audiencia de todo el rato si quieres si te quieren hacer alguna pregunta osea que te quiera hacer alguna pregunta que hago que luego la gente se queja de que no tienen tiempo de hablar contigo si Time

Voz 37 44:36 exacto bueno todo todo

Voz 6 44:40 es mucho más fácil

Voz 0874 44:42 ganas hay que hay que ser completamente transparente sea igual oye alguien ha dejado una planada gigantesca en el control porque la semana que viene hacemos el programa La Coruña con esta nota o la equipo es para que vayáis abriendo boca de cara a vuestro próximo visita en La Coruña gracias por todos los momentos de radio quedáis cada fin de semana y buscar tan que que muchas gracias en en a quién nos ha traído tienen la ha traído esto alguien

Voz 6 45:11 gracias gracias para la palabra una

Voz 39 45:15 el gran monstruo Bettini

Voz 0874 45:20 tú eres muy de tortilla de patata ha habido cierta polémica con esto no

Voz 37 45:25 eso es un tema más poroso que Cataluña

Voz 6 45:31 nos estamos centrando en lo que se lo juro un tuit

Voz 37 45:36 defiendo yo soy

Voz 6 45:39 se sevillista no no está muy bien no había escuchado nunca a servicios te voy están pues si si no

Voz 0874 45:52 yo digo eso soy de los que les gusta la tortilla con cebolla pero ser cebolleta parece que va a votar a Vox Mi Anta o político de su movimiento político tú eres te voy esta mientras por ciento quinientas respuestas en enserio ganado buenistas o anticipo voy esto

Voz 37 46:12 te hacen conmigo sin cebolla

Voz 0874 46:18 dice voy esta pues si tú eres sólo patata

Voz 6 46:20 sí pero es racista de la cebolla chorizo en la tortilla no sé si lo llego a saber te traigo aquí a alguien

Voz 0874 46:37 total que ganó la tortilla sin cebolla correcto

Voz 6 46:39 sí bueno prefiero yo con cebolla que yo siempre pierdo mucho aprende naves escuchamos un poco

Voz 0874 46:53 que

Voz 6 46:54 aunque no muy vale pues entonces no se ha Víctor

Voz 37 47:05 muy muy mucho en poco menos de dos minutos muy tranquilo entonces

Voz 6 47:10 las ojo es abrir los oídos hoy las orejas si se hora Hans sí bueno orejas como que pasta pasta orejas hasta que tienen que ver orejas a vale porque algunos tienen como la forma de oro bueno está cogido por los pelos esto es bueno escuchar a esta pieza pequeña me de dos minutos

Voz 47 47:42 sí

Voz 48 47:47 eh eh no no

Voz 49 48:50 no

Voz 38 48:53 tú qué maravilla minimalismo si se iba a decir es

Voz 0874 49:01 una pieza para incluso quiénes quieren empezar a tocar piezas más poquito más complejas

Voz 37 49:05 pues sí porque esto es bastante sencillo

Voz 0874 49:07 si alguien de quiénes están aquí ha empezado a tocar el piano recientemente o toca el piano

Voz 50 49:15 ensaya a lo mejor alguno de los chavales son tantos

Voz 0874 49:19 mira aquí tenemos noche te importaría intacto un segundo con nosotros o cuando mira te tenemos aquí a Gemma Gemma es gemela de las castañas programa ya saben la de Broncano

Voz 6 49:29 cómo estás con cómo te llamas Laura Laura

Voz 0874 49:33 cuánto tiempo llevas tocando el piano Laura

Voz 6 49:35 cuatro años un poco más de cuatro años

Voz 0874 49:38 si conocerá James Brown no te he dicho que lo dejes

Voz 6 49:42 sí que te que te gusta

Voz 1 49:44 de del piano

Voz 37 49:46 es como más

Voz 1 49:49 puedo ser yo me encuentro no sé

Voz 0874 49:52 está más bonita tu saque cuando tus padres te quieren castigar tu para explicarles cómo eres te sientas al piano

Voz 1 50:01 bueno

Voz 0874 50:03 estaría bien pero no estaría bien hay que hacerlas todas las semanas todos los días como como practicas

Voz 1 50:07 sí sé sí más o menos intentó tocar todos los días voy a clase de piano también

Voz 0874 50:16 hay una cosa que nosotros hacemos mucho en en este programa es hablar de la necesidad de educación musical de mejorarla de recibirlas y no te la dan digamos en en la enseñanza pública o privada

Voz 1 50:29 tú qué enseñanza musical has recibido pues la que se da en el instituto y luego pues estoy yendo a una escuela de música donde a tocar el piano algo pasó algo que te hizo decir me apetece tocar un piano

Voz 6 50:47 no

Voz 1 50:47 fue un poco que yo quería tocar un instrumento porque porque no porque él quería ir un amigo me empezó a tocar el piano entonces como que lo pero lo probé Vijay pues me gusta mucho que más amenas

Voz 0874 50:59 en en casa escucháis a Jens pueblos radio

Voz 1 51:01 sí le obliga estuvo tus padres de tus padres a normalmente mi madre lo pone como estamos

Voz 38 51:09 ah pues a veces James es el lenguaje que cuidarlo no no perdona digo que a veces James se del lenguaje que usa

Voz 6 51:17 la sanción no porque con el tono que tiene

Voz 1444 51:22 es más suaves no

Voz 6 51:24 quizá puede decir cualquier cosa que como tiene ese tono no pasa nada no si quieres que hagamos una prueba en directo que diga una barbaridad con su tono a ver si nos parece bien aquí esta es la línea roja colinas

Voz 0874 51:43 oye Laura como convencerlas a alguien de que tocar el piano por tocar el piano digo tocar un rato la semana un rato cada día es es algo que te ayuda en la vida en muchas cosas

Voz 1 51:56 pues a Ter San que te relaja y te despeja muchísimo pues haber tenido un día muy duro que sea ahí a través de de la música pues relajarte odies no sé

Voz 0874 52:07 tú crees que rinde mejor en el colegio por ejemplo en los estudios gracias a que tocas el piano porque sí

Voz 1 52:12 porque es como algo más que quiera hacer no sé

Voz 0874 52:15 sí es baja la Laja Hazte tan mucho oye pues Laura gracias por venir has oído ver allí y esto es lo que hay no tengo más que ofrecerte es James y demás alguien alguien quiera hacer alguna pregunta James alguien que también entonces yo sobre algún tema ahí hay una chica su niñas super pequeñas visto este muy latente un niño pequeño y cómo se me clavaba tengo siempre tanto con ellos como en la radio me hay que difuminar es la cara se llama Andrea han estado cuántos años tienes Andrea

Voz 6 52:46 nueve y nueve años y qué haces aquí

Voz 0874 52:51 voy a hacerle preguntas de otra manera sabes dónde estás Andrea

Voz 6 52:57 pero sabe es un poco qué es esto donde estamos sí que es una cadena de montaje de fábrica de coches una cadena de que claro que escuchas la radio tú Andrea

Voz 0874 53:13 a veces escuchas la radio cuando te ha dicho esta mañana a tu padre o tu madre que vamos a la radio va a escuchar música clásica tú has dicho

Voz 6 53:21 sí sí sí sí la verdad

Voz 0874 53:33 no me digas que serías capaz de tocarla en ese piano que hay ahí

Voz 6 53:37 no quiero yo tampoco Javed

Voz 0874 53:40 es la respuesta más sincera que ha dado nunca me invitado no quiero mañana mañana gracias Andrea gracias por venir de eso hasta ahora bueno pues yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta para James o cerramos el circuito de preguntas porque aquí la gente te pregunta cualquier cosa ya lo sabes pues vamos a escuchar si te parece la pieza Diego Horowitz que estaba sonando antes por debajo

Voz 50 54:04 te haces una eso me da la mano Amine son creo cinco vientos no no no no vamos que no hay que luego la comente muy fuerte

Voz 0874 55:00 no

Voz 51 55:03 no eh

Voz 6 56:21 que destreza

Voz 37 56:24 es el mejor pianista del siglo XX AA en técnica al no no sé no nos creen que tú soqueado bola todas tu amigo Javier

Voz 6 56:39 el Barça Antxon Colom

Voz 37 56:42 Josep codo estuvo por aquí ya tocado hace pocos días fue el concierto bocadillos sí

Voz 6 56:50 buen tipo este acuerdo sí sí sí sí el puto amo está narrada no no pasa nada visto lo ha pasado no lo está pasando algo así te parece bien Laura que diga lo que diga el puto amo no son para la proto es algo que no lo has visto que no ha habido ni nadie ha movido un músculo pero tu caro toros porque a veces también a mí me llegan ciertos mensajes y ciertas llamadas entre va como puede decir esto horario entonces es son cosas mal

Voz 0874 57:22 bueno yo tengo mi opinión pero mi opinión cuenta como cualquier otra como la de cualquier otro oyente esto es un programa Democràtic tenía Cuéntame mi opinión es que eh tú te lo puedes permitir otros no paro porque a lo mejor pues mira hay una cosa que yo cuando cuando yo era extranjero vino porque no habían España me solían decir a cómo eres extranjero que de Wii también hacen de sí te puedes hacer cualquier cosa que da igual lo que haga porque como los extranjeros buena perdón

Voz 6 57:49 bueno pues hoy mismo esto quiero ser respetuoso fue sevillista quiere se oye a ver dos cosas aquí tenemos

Voz 0874 57:58 en un chat en la mesa yo tengo un ordenador ordenador que están en la en la pantalla de control donde está el realizador y están los productores donde nos intercambiamos mensajes importantes sobre los invitados sobre lo que está pasando la última hora del último mensajes como está la empanada esta es la profesionalidad de este equipo oye quedó minuto algo rápido el piano antes de las noticias

Voz 6 58:23 el pasado las noticias

Voz 0874 58:26 cualquier Cui

Voz 6 58:27 y Elton John yo se lo que se tenga la cabeza dando no venga

Voz 54 58:37 está o no

Voz 40 58:50 yo

Voz 6 58:58 tú sabes quién te está roto

Voz 0874 59:01 a través de Google casi que sabes en el disco es ese piano servirlo tocarlo

Voz 6 59:08 no lo sabías fans si a mí lo que me gusta mucho queda

Voz 0874 59:15 es que queda en cuarenta segundos para las noticias bueno

Voz 6 59:17 no no lo sé si una chiste no chistes y si me lo supiera lo contaría fatal sabes tú alguno que me la grabadora como que no se ha puesto Twitter alto

Voz 38 59:32 bueno tengo un existen durante cinco son darle una entrevista de trabajo si el tipo dice que muy muy muy gusto si es bueno tú a tú con goles

Voz 19 59:47 bueno cómo supiste a