A Vivir Que Son Dos Días (11/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1061 00:32 son las once las diez en Canarias continúa abierta desde hace dos horas la capilla ardiente del ex vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba sigue la larga fila de ciudadanos que quieren rendirle homenaje ya a esta hora está ya en el Congreso el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez hasta allí nos vamos Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 00:47 buenos días apenas hay lugar ya para las coronas de flores que recuerdan al ex ministro socialista hay que proceden de muchos agrupaciones del partido de muchos lugares de España también de la Universidad de medios de comunicación en el mismo pasillo porque tantas veces tránsito este histórico dirigente socialista en el que velan en este segundo día o al que velan en este segundo día el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez junto a ministros de su equipo y antiguos también ministros del ex presidente Rodríguez Zapatero ha horas espera que lleguen a esta capilla ardiente los Reyes eméritos Juan Carlos y Sofía el Rey Emérito también mostrar su respeto

Voz 1 01:18 aún político que desempeñó un papel fundamental

Voz 1468 01:21 en el proceso de abdicación del monarca mérito en favor de su hijo Felipe VI está previsto también que visiten esta capilla ardiente en los próximos minutos el ex presidente del Gobierno Felipe González y el líder de Ciudadanos Albert Rivera

Voz 1061 02:47 vamos con los deportes Toni López buenos días qué tal Íñiguez

Voz 3 02:49 los días desde las ocho y media en el estadio de Los Cármenes de Granada se juega la final de la Copa de la Reina entre Atlético de Madrid y Real Sociedad las rojiblancas buscan el doblete

Voz 1005 02:57 las donostiarras el primer título de su historia además

Voz 3 03:00 Liga un dos tres a las cuatro y Mallorca Sporting Lugo ya las seis Extremoduro a Zaragoza Numancia Alcorcón por cierto que en estos momentos comienza un acto en Cibeles donde Roberto Carlos y Paulo Futre le van a entregar a Manuela Carmena la alcaldesa de Madrid el trofeo de la Champions cuya final se disputa en el Wanda Metropolitano el uno de junio en tenis semifinales del Mutua Madrid Open por la tarde primero Quick Time y luego Rafa Nadal Chelsea para el final del cuadro femenino también entre medias entre Khaled Bertans en ciclismo comienza hoy el Giro de Italia de Fórmula uno Clasificación del Gran Premio de España desde las tres de la tarde en Montmeló

Voz 5 03:31 tres cosas hay en la vida

Voz 6 03:33 salud dinero y La Ser y quién tenga esas tres cosas que les dé gracias adiós verdad que sí salud no podemos dar aquí digno pero podemos dar gratis para todo el mundo la Cadena Ser

Voz 7 03:48 el Barça sea Lugo Tina venga siempre te recordaremos la OPI sal fina Vilas

Voz 1061 04:10 pues de momento es todo tienen más información como siempre en nuestra web en Cadena Ser punto com miles seguimos contando el sábado cuando se a mediodía las once en Canarias DNS

Voz 0763 04:19 servicios informativos

Voz 5 06:04 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 06:08 qué tal esto es la tertulia de cómicos a vivir entre un Castelo estoy muy cansado de trabajar

Voz 13 06:13 Ana Ana esto es son un sí

Voz 4 06:18 bueno esto es lo de después si esto la lo primero es lo de después de James Ross lo llama ahora ante ese llamaba la tertulia de cómicos si yo también lo llama lo de después de James me vas a torear así no sé a la gente le gusta mucho el Ros mí me gustas Medalla de Plata Medalla de Plata medalla de plata medalla de bronce también eh eso ya todos los demás allá a SER Historia no otra cosa a ser corso Vidor sí sí sí hoja bien pero a ver me da un momento momentito vamos a ver te voy a decir una cosa que a lo mejor cambiará tu manera en el en las votaciones de aquí de las generales Levy con papeletas de Vox llevando a vuelos de la mano dándoles la papeleta que acercando los esto lo vi yo personalmente testifique de fuera si eso se llama hace doping no puedes decir eso porque eso es mentira esto yo vi cómo lo hacía Ross sí sí sí sí dijo viejas me tenéis hasta lo soy muy tiquismiquis dijo soy muy tiquismiquis supe que era él por la palabra y la acercó hijo vieja vote vote a Vox

Voz 14 07:33 pues yo soy un Zarra pasó trozo dijo también no creo que no cuela bueno

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 14 07:45 a juego y también con él

Voz 4 07:49 es que les indestructible me vale de nada te gusta Alex Ross te mola mola mola porqué mola no te lo no te los explicar con un aplauso

Voz 15 08:02 ahora la medalla de bronce Javier del Pino

Voz 0763 08:16 lo que no me podía imaginar es que acabaría

Voz 1 08:18 hemos echando de menos a Rajoy porque mire lo que ha venido

A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 08:56 fíjate entenderé todo lo que podías haber dicho lo del pelo no lo he visto venir inmigrante tanto esto lo veía venir Vox lo del pelo no especialista el rock cabida ya eh

Voz 1 09:08 ya no se considera inmigrantes a los que hablan inglés perfecto y eso porque esos son como inmigrante ya tiene una cosa como despectiva claro eso es lo es turismo es turismo guay

Voz 0874 09:18 por aquí están Antonio Castelo David Navarro Llum Barrera

Voz 15 09:23 también vi el fin de semana pasado en los bajos de Azca con los nicaragüenses a navajazos

Voz 1 09:28 lo se lo debe porque bueno

Voz 1005 09:31 por si acaso alguien no lo sabe el público el el estudio está lleno de público y es público que en realidad venido a ver a un pianista tocar el piano y ahora cerramos las puertas se lo come la gente tiene que comerse esto con patatas

Voz 1 09:44 hola a llamas huele raro

Voz 1005 09:46 cien personas cometer de tu

Voz 1 09:49 se humanidad oculta cultura a me repele

Voz 1005 09:53 en fin los nódulos que debe de tener Miquel Iceta que estábamos escuchando ante su voz todos los en las cuerdas vocales sí Miquel Iceta lo pide sí que lo hace siempre asustado

Voz 17 10:06 en el mismo sitio y ahora mismo sitio

Voz 1005 10:09 pues hemos ganado elecciones en unas ocasiones

Voz 17 10:12 ese no tras las hemos perdido nuestra forma de gobernar es conocida por la gente porque ya lo hemos hecho

Voz 1 10:19 instrumento se mucho no sé si es una táctica ya no lo sé no sé si es una táctica por unas cuerdas vocales vocales

Voz 1005 10:27 quería ser otro oye el sábado que viene hacemos el programa en el teatro Colón de A Coruña A Coruña

Voz 1 10:35 no sé si ven un segundo porque yo no puedo yo yo ya he dicho que estoy Rot no voy estará o

Voz 1005 10:42 Antonio Castelo o James Brown en A Coruña

Voz 1 10:45 sí hasta castells transmiten votación efectivamente exacto de buena idea no no no no lo hagamos que te iba a decir cansancio marca que efectivamente yo no soy querido como oye estoy en Twitter si podáis si yo estoy el teatro Infanta Isabel con la ternura quiero decir cómo no todo el mundo podía que este de Madrid Madrid que se venga a verme al teatro

Voz 1005 11:07 gente de A Coruña estamos en el teatro Colón a las ocho y media las casi mil entradas están están ya agotadas pero intentaremos que sí va más gente pues puedan de alguna manera a ver o Antonio Castelo o aquí hoy más otras diez doce personas

Voz 1 11:23 cantero lleva ante un organillo de estos de Casio que suena lo harás no no a lo mejor el organismo suena decir Arévalo o Rosalía

Voz 1005 11:38 oye por cierto no estuvisteis Llum la semana pasada hicimos un Coloquio como era el día anterior al día de la madre con las tres madres de los tres cómicos que estaban queda madre de Antonio la madre de Jorge Ponce y la madre de Pedro Aznar te gusta encantadoras es

Voz 1 11:52 a estoy más y más con las tres pero sabes qué

Voz 1005 11:54 eh luego hablándolo yo creo que tienen el mismo sentido del humor que vosotros

Voz 1 11:57 para todos y Tyson poco de sí

Voz 1005 12:00 no Antonio que me recordaba mucho Antonio le pegaba como Antonio requiere

Voz 15 12:03 sí sí sí sí sí sí es mi madre entonces yo me parezco mucho de a la verdad

Voz 1 12:07 que las madres somos muy importantes en la vida de los hijos fíjate estuve con Jorge

Voz 1005 12:12 Martes y le dije oye gracias por toda tu madre porque yo pienso es un esfuerzo y es un riesgo también pero todo lo que cuenta ibérico que estaba que estaba casi emocionada de haber ido no

Voz 15 12:22 el también también le gustó muchísimo tuvo no

Voz 1 12:24 los si Madrid hubiese venido mi madre mi madre ya vino y hubo que quitarle el micro público

Voz 1005 12:31 empezó Carrusel deportivo ya le quitamos el micro

Voz 1 12:34 es que mi madre con los futbolera que él se pone Raj haría bien en cuenta Javier que yo si la carrera de funcionario por ser cómico

Voz 1005 12:41 sí sí bueno no solamente la carrera un puesto

Voz 1 12:44 eso para que esto hay madres no sólo tuvo eh es verdad mi madre

Voz 0210 12:49 dijo que no sabía que esto era más emocionante que gracioso pensaba que hacer

Voz 1 12:54 pero tu madre toca el piano es muy importante buena se abre la veda de nuevos colaboradores entonces de repente pero sabes que esa fue una conversación muy

Voz 1005 13:01 pues ante que es la parte claro pues hacéis comedia que digamos como padre esas yo sin mis hijas en el futuro me tienen que decir quiero ser neurocirujano o quiero ser cómico

Voz 1 13:13 como padre pues siempre

Voz 1005 13:14 esas conmigo no

Voz 1 13:17 sí y conmigo ya vamos entonces o influencer influencer

Voz 0874 13:26 en fin vamos a intentar que tenemos una campaña electoral por delante vamos a intentar que rinde la alegría y el buen rollo más o menos como el que reinaba esta semana durante la pegada de carteles electorales en Alcorcón escucha

Voz 0763 13:38 veces

Voz 0874 13:43 actuales con lo que a mí no me vas a pegar tú a mí no me graves no me buen rollo

Voz 1005 13:49 el equipo del PSOE llegó pegó su cartel al rato llegó el equipo del PP gol suyo encima claro el cartel del PSOE pues duró nada buenos minutos se ha acabado con denuncias por agresión de unos a otros en ambos bandos un recuerdo a la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba que contrasta

Voz 1 14:05 tras tampoco la verdad con estas cosas

Voz 0485 14:07 tener en cuenta que nosotros que somos artista sabemos lo que cuesta lo los carteles

Voz 1 14:12 los sitios para los carteles una pasta eh y hay una mafia

Voz 0210 14:14 de que los tenga si hay dos huecos están

Voz 1 14:17 estoy muy serio sí sí sí sí

Voz 0210 14:19 atarle pelea Iñaki Urrutia tiene todo

Voz 1 14:22 serie de fotos que cuelgan Instagram de lo mal que pegan sus carteles salir me lo pongo en una esquina y le parten la cara por muy poco

Voz 1005 14:31 es escritores van a las librerías así de incógnito con gabardina hay gafas para ver dónde colocan sus libros vosotros os paséis por la calle

Voz 0210 14:38 sí sí sí sí sí totalmente mira de dicho es un tema esta noche que están tantas vendido sacó con Jorge y con y en el Palacio de la Prensa en Madrid y parte del trato es que te ponen la cara en las pantallas gigantes de Callao como parte muy importante del día

Voz 1 14:52 es emocionante cuando se levantinas Aíto pero esto no

Voz 1005 14:56 los espacios son propiedad del Ayuntamiento lógicamente

Voz 0210 14:58 no no de las de las mafias que pegan carteles

Voz 1005 15:01 ah claro porque además pegan entonces en los bares prohibidos

Voz 0210 15:03 claro pero Duran tampoco tiempo que pero ellos tanto el día pegando entonces tercer aseguran un cierto Rafa Hernando

Voz 1005 15:10 es un tema es otro pequeño dato quién es el denunciado por agredir a un concejal del PSOE que estaba grabando lo que pasaba os acordáis de David Pérez el alcalde de Alcorcón que tenía estas ideas sobre el aborto

Voz 19 15:20 en el aborto para mí considero in creo que muchos de los que estamos aquí lo compartimos lo mal pues yo pienso que es el mayo

Voz 20 15:26 el atentado el mayor eh el mayor atentado contra la dignidad

Voz 1 15:30 he del hombre que esa producción no

Voz 19 15:32 la historia creo que es el mayor crimen

Voz 1 15:35 humanitario que existe el aborto hombre ya lo ha dicho claro atentado contra Estonia

Voz 1005 15:42 hace mucho eh bueno ten en cuenta que ya cambió el discurso

Voz 1 15:45 más más centrista lo acusa cambiado si ahora sí el otro día dijo que

Voz 0874 15:49 para dar descuentos para abortos con carné joven pues te hombre seis me parece un poco fuerte la verdad dijo esto sobre el feminismo también escucha a veces son

Voz 21 15:57 mujeres frustradas mujeres amargada mujeres rabiosa mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir de cómo

Voz 1005 16:08 hay que pensar David Pérez ahora ha cambiado su alcaldía por el número dos en la lista con Isabel Díaz

Voz 1 16:14 es decir con bigote y pelos en el sobaco como como te pille la mujer solía

Voz 0210 16:26 a la pegada de carteles que pugnaron por quién ponía el suyo yo creo que al PP le interesa que peguen uno como de Pedro Sánchez pero que le pongan así corten un poco las siglas Vota PP y con la cara de Pedro Sánchez

Voz 1005 16:37 clarificar irá cuando se apañan no oye David Navarro siempre que viene hace un mini informativo porque claro la gente que escucha la radio el fin de semana es que no saben nada de lo que pasa alguna entrada no

Voz 1 16:47 hombre hay mucha gente que ya no hay ni la noticia si quieres para que este premio

Voz 1005 16:51 además icono con tu minuto que es el del agua

Voz 1 16:53 da igual del igual que el del igual del igual igual

Voz 0485 16:57 sí un minuto para una semana de visita El sueño bueno Pedro Sánchez ha enseñado a la casa un amigo por un lado a Pablo Iglesias que estaba interesado en saber cómo cuidaba el jardín eh para aplica los échale e también se pasó por allí Pablo Casado y Albert Albert Rivera le dijeron Pedro hizo lo me ha acostado no te creas

Voz 1 17:16 decían que estaba aquí de ocupa pero ya tengo

Voz 0485 17:17 trato de alquila de cuatro años con ciento gusto la casa hice bueno la de Bertín bueno está mejor vale pues toda la porque Abascal no ha ido a no ha ido hice algún día va yo que Pedro Sánchez ponía un detector de metales antes de la escalera antes del salud balas eh que ya ha empezado la campaña a las elecciones europeas autonómicas y municipales al que se le ocurra hace una de la comunidad de vecinos que tonto perdió y para la Comunidad de Madrid cada día sabemos más José de salud sus cada vez más porque si un día descubrimos que le gustaba lo atacó de Madrid a la hora de la mañana ahora sabemos que una ferviente defensora de los empleo basura se sí lo tiene ella tu candidatas y si en el ámbito internacional que Trump está bueno sufriéndolo arancel a los chino lo está cabreado sino cabreado es muy peligroso pero todo todo igual porque porque el ser humano se subirá cada día ya sí lo ha hecho Vicente Fernández e diré por un cantante de rancheras que este buen hombre rechazó un trasplante de hígado por si es donante era homosexual o drogadicto hoy pero bueno he comenzar la noticia diciendo que cantaba rancheras así que tapó

Voz 1 18:19 bueno día

Voz 0763 18:29 es verdad eso de Vicente permanecerá verdad de verdad

Voz 1 18:33 pero bueno el que se maravilla alauí es homosexual donante pero sí es drogadicto te viene Liga

Voz 0210 18:38 todo con premio

Voz 1 18:41 te lo ponen en piezas pero en fin

Voz 1005 18:47 ha sido la semana como decías de las reuniones el presidente se ha reunido con los líderes de los partidos más votados no con Vox todavía todavía no sabemos si alguna vez con ellos quizá hayan estado ocupados apagando el fuego que inició la formación en Melilla cuando felicitó el Ramadán a la comunidad musulmana Twitter sino de comentarios criticando les llamándoles ultraderechista cobarde Vox Melilla acabó retirando la felicitación de las redes sociales para dicen evitar la batalla campal y luego se lamentó porque y esto es textual esto es un claro ejemplo de cómo la religión está empezando a mezclarse peligrosamente con la política en nuestra ciudad

Voz 1 19:21 vox Melilla eh a marca está pensando en España

Voz 1005 19:25 los curas nunca han hecho políticas no ha pasado nunca

Voz 1 19:28 bueno eso es una camiseta de Vox Melilla la nueva camiseta Elche sigue tras día Toño nombre del local mola Bob del Melilla luego hubiera copa gratis hay que tener mucha moral para voz

Voz 1005 19:43 los que sí que acudieron a la reunión con Sánchez fueron Casado Rivera Iglesias en ese orden aunque a los de la formación naranja les hubiera gustado ser los primeros

Voz 1628 19:51 insisto el Partido Popular que creo que no ha entendido el rol que le han dado las urnas me ha entendido el porqué han pasado de ciento ochenta y seis escaños a sesenta y seis en apenas unos años

Voz 1005 20:01 es toda estoy un poco infantil no lo de oye te has ganado tú pero yo soy primero yo soy líder tú no eres el líder

Voz 1 20:07 no el delegado subdelegado según Arrimadas

Voz 1005 20:09 el gol del PP es el de tercera fuerza ellos serían los auténticos líderes de la oposición que seguido en empieza la reflexión constructiva por ver quién es el mejor segundo según Casado el líder de la oposición es el que tiene más escaños después de que ganara las elecciones entonces las matemáticas se lo preguntamos a Rivera son incontestables líder de la oposición a mi juicio no es un cargo es una forma de vida

Voz 16 20:34 el portavoz

Voz 1 20:39 la comedia ya está ahí punto Vox Cuerno de África

Voz 15 20:44 sí yo qué sé es una manera de pensar ser líder

Voz 1 20:47 posición una manera de están muy motivado Ringo Lam

Voz 15 20:49 no hay pelea pelea por ejemplo Rivera no rechazaría un de nadie que

Voz 0874 20:54 dije consumido nada la actitud después legiones después de la reunión

Voz 1 20:59 todos los favoritos

Voz 0874 21:02 así ha sido muy diferente entre los

Voz 1005 21:04 los líderes políticos Casado fue de incredulidad yo yo creo que hay muchos españoles que se nos quedó una cara de decir bueno al final esto que era la de Rivera más guerrera si Sánchez Iglesias van a gobernar España tiene que haber una resistencia y una victoria la que sea un contrapeso al Gobierno de Sánchez a quién no recuerda por cierto Rivera este disco

Voz 8 21:29 vio

Voz 1 21:32 los hombres

Voz 0763 21:35 los delegados

Voz 1 21:43 el aplauso aplausos en nuestro público venía ya con con la de Abascal justo están inyectando ves están metiendo Antena todas las películas patrióticas de los ochenta se está entrenando peor Aguirre de la oposición a ver quién es su legado del PP mientras tanto

Voz 1005 21:59 los intenta mostrarse más moderado que seguimos siendo

Voz 0763 22:01 la fuerza tranquila moderada que puede pactar a izquierda derecha renunciar a nuestros principios y los valores que es verdad da la risa comenta

Voz 1 22:10 qué es lo que aporte Carné Joven descuentos

Voz 1005 22:15 en Ciudadanos no hay piedad mientras tanto yo creo que en política

Voz 22 22:18 si viene llorado de casa vehículos amigos hechos ya

Voz 1005 22:20 uno viene a hacer amigos día llorar por las esquinas pero cuando quieres ganar votos Si hacerte el campechano y tal que haces bueno pues recurrió al fútbol uno cuando los resultados van mal en la primera parte del partido no hay que lamentarse y empezar a explicar qué es lo que pasados y nos han hecho falta si nos han hecho trampas Si el árbitro estaba despistado O'Shea hemos jugado mal hay que hacer es mirar hacia la segunda parte ilusionar a la plantilla estar el vestuario es decir que cerramos filas porque tenemos una segunda parte que jugar

Voz 1 22:49 pero el Betis que tiene entrenador faltaba apelaron cuando le rompieron la nariz a Luis Enrique os acordáis nos robaron eh que no aprobaban el partido entrantes se si lo que hace un futbolista futbolistas pensar en Pachá por la noche no pensar en la segunda parte no está pensando a veinte minutos de la segunda salían a remontar Le voy a remontaba el planeta Tierra esta noche

Voz 1005 23:12 Rivera se empeña en mandarle a Tercera División

Voz 0040 23:15 bastante tiene el señor casado con lo que tiene como para que yo le dejó yo estoy más preocupa pues los españoles por qué podemos hacer que con la crisis interna del PP o la descomposición electoral del Partido Popular creo que

Voz 1005 23:26 creo que lo que dijo Casado habla por sí mismo yo no sé con qué hablar con amigos ya en el espectro político adivináis cuál fuera reunión más tensa del lunes en Moncloa esto es verdad aquello de de salida le he dicho oye

Voz 0040 23:38 creo que habéis ganado selecciones la enhorabuena crea que es la obligación de formar gobierno tenéis mayoría para hacer

Voz 1 23:43 no creo eh allí con esa conclusión solo no lo tengo muy claro

Voz 1005 23:48 aquella recuento Florida antes si eso sí

Voz 1 23:50 la gente que es competitiva ya hasta el absurdo no ha perdido nunca

Voz 0874 23:54 fin les reconoce que ha ganado que tiene mayoría el debate

Voz 0040 23:58 la mano Leo ofrecido como primera mano tendida al Gobierno los cincuenta y siete escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el ciento cincuenta y cinco

Voz 1005 24:06 en Cataluña si se considera

Voz 0040 24:08 los que sí

Voz 1 24:11 eso sí la mano con escupitajo para que lo que te quiero

Voz 1005 24:20 me encanta cuando público en el estudio pr su cara cuando tienen que escuchar en directo la publicidad

Voz 15 24:25 hoy es una cosa sobre la de este curso es la que está viendo ahora de con Argel es que no me han echado ya que dice dos cosas que dice si no bueno voy no vamos a intentar venderlos nada no no

Voz 0763 24:39 todo por para que veía ojalá el micrófono

Voz 1005 24:47 es estafa fama saca el piano antes tenido casi sin darnos cuenta nos hemos metido ya en otra campaña electoral desde ayer oficialmente nos preparamos para votar en las autonómicas y las municipales en las europeas son aunque los nacionales también a su público

Voz 23 25:01 como María Jesús Montero puerta a puerta contacto directo me da igual donde en el bar en el mercado el bar en el tajo en la puerta del colegio cuando vamos a casa de una vecina

Voz 8 25:12 cualquier lugar aunque esta gente sale a la calle también el protagonismos de otros entre los locales las formas en las mismas el veintiuno de mayo Nos jugamos que Rejón pueda ser

Voz 1 25:21 la economía de la Comunidad de Madrid vicepresidente o consejero de Transportes donde les sitúe a mí me abren las carnes ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Economía Agraria en la cartera pero bueno es es que uno de la gente que está aquí hoy utiliza la expresión Simon abre la lo Ignatius

Voz 0874 25:48 es lo mismo que se decía de Manuela Carmena no que viene el lobo

Voz 1 25:51 porque que viene luego ya sí sí sí

Voz 15 25:53 la del dato que nadie habla de eso

Voz 1 25:56 con la oposición de lo que ha bajado la deuda con ella una pasar

Voz 1005 25:58 es que es curioso porque es verdad que parecía que se iba a juzgar por su gestión social

Voz 1 26:03 para este cambio medio ambiental

Voz 0210 26:05 destacado en la económica la obsesionados

Voz 1 26:07 con lo del Madrid central no lo de los coches oiga grabándose vídeos constantemente oye

Voz 1005 26:12 por ser orgullo veía la Casa de Campo que bueno pases para otros dígalo

Voz 1 26:15 hola oye pero ahí dijo Ayuso una cosa no me dijo nada

Voz 0210 26:18 la Casa de Campo está llena de familias tú has sido mucho

Voz 1 26:22 este igual

Voz 15 26:23 para el cincuenta y seis pues así lo llama el familia pero bueno como irá ahí voy a decir que son una unidad familiar si bien claro son familias y bueno la la soprano por mucho que se celebran las carnes

Voz 1005 26:39 se lleva toda nuestra atención es ella candidata por el PP la mujer que ama los atascos cundía la que quiere gobernar para los concebidos no nacidos

Voz 1 26:48 expresiones Flaqué en el día el SIDA está pavor del SIDA la que ahora tiene todos los palos sida

Voz 1005 26:55 es apoyo a la que ahora tiene un concepto muy particular sobre lo que es el empleo

Voz 1 27:01 a ver yo prefiero un empleo a que no haya amplió luego a mí cuando empiezan a empleo basura me parece que es ofensivo

Voz 24 27:06 vivo para la persona que están mejor deseando tener ese empleo basura que sean doloroso

Voz 1005 27:11 caso de que con esa misma lógica Isabel Díaz Ayuso prefiero medicamento caducado a ningún medicamento no es lo mismo y mientras que llega ese momento la candidata del PP no ha regalado otra perla

Voz 24 27:21 esto porque a nadie se sea la Casa de Campo

Voz 25 27:24 eh ya no sólo porque son

Voz 24 27:26 es un bien patrimonial es también un escenario de las familias de los vecinos de mala manera

Voz 1 27:31 hacer deporte etcétera si semana durante el día sí sí sí

Voz 15 27:36 vea la Casa de Campo y verás que hay mucha gente haciendo sudando haciendo desde familias enteras lleva suelta todos los chistes que tengan sobre esto de golpe familias enteras de gente que en taxi bueno a una velocidad muy rara muy muy despacio pero la gente perdiendo

Voz 1005 27:57 Michel de veinte por hora no sabemos muy bien por qué

Voz 15 27:59 acerca de si como siempre

Voz 1005 28:02 ese lío y como siempre la justificación pues no no ayudó

Voz 24 28:05 desde luego el orgullo gay con el Partido Popular ha tenido sus mayores cuotas de participación y creo que se tiene que seguir desarrollando como siempre donde siempre eso sí fomentando el descanso de los vecinos y la normalidad de del Instituto no voy a entrar en polémicas estériles yo mismo creo

Voz 1 28:20 claro la falta de Ci y tengo un amigo gay otro negro que lo sepa

Voz 1005 28:27 Ayuso no entra en polémicas porque está claro que cada vez que abre la boca se desencadena una conspiración a su alrededor

Voz 26 28:33 todo lo que digo yo siempre

Voz 25 28:36 no

Voz 26 28:38 periodistas de extraerlo mediante para hacer activismo político

Voz 1005 28:43 claro claro bueno para hacer broma también que no pasa nada que es culpa tuya Castelo que dice solamente se puede hacer lo que nosotros hacemos

Voz 0763 28:49 pues yo tengo un cojín porque Arena no bajarle el micro de verdad

Voz 1628 28:58 la cosa señor Torra se empieza a desobedeciendo a los tribunales acaba fugado de la justicia no sé si usted aspira a ser el compañero de piso de Puig Yamón en esa en esa casa de los fugados de Waterloo

Voz 1005 29:14 cuánto cuánto van a echar de menos a Inés Arrimadas en el Parlament en Barcelona

Voz 5 29:19 especialmente Torra mires

Voz 0763 29:26 sí señora Arrimadas

Voz 8 29:31 Silent si es que ha quedado aún más res

Voz 1005 29:37 habló ese silencio decía parafraseando lo que dijo en su día a Rivera lo que queda tras su paso por el Parlamento la nada la nada bueno estuvo estuvo esa ahí

Voz 15 29:48 los copistas días que van a cerrar por todos los papelitos que decía eh

Voz 0874 29:54 a la hora de que va ser toda la infografía perdido muy alguien habrá deja delegado y pierde el presidente de la Generalitat gana el presidente del Gobierno

Voz 1628 30:00 Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulos es capaz de hacer lo que sea con tal de seguir utilizando el Falcon y seguir estando en Moncloa hizo lo que sea con la tesis hizo lo que sea con el libro es decir es un Fake de presidente

Voz 1005 30:13 el presidente desfalco del fango también yo creo que ya caducado poco

Voz 1 30:16 pero lo de la tesis también qué aburrimiento yo como cómico

Voz 1005 30:20 no es un chiste al que vas si alguno funciona antes

Voz 0210 30:23 sí sí a James Ross pero es verdad que como cómico John me entristece mucho que haya ganado Pedro Sánchez la verdad porque es es es tirar piedras al tejado ya me has dicho que es muy difícil sacarle chiste porque realmente fíjate no dan noticias locas casi perfecto esto es que Mariano Rajoy

Voz 1005 30:42 que cada semana es una faena hacer

Voz 15 30:44 Aguirre no esté ahí es ahora de pena Rita Barberá

Voz 0210 30:47 todo eso es para mí es una faena porque es mucho más difícil pero eso ellos tienen que retrotraerse a un chiste que es el el Falcon que está pero es que no ha dado nada nuevo entonces me parece mal que no de polémicas locas nueva

Voz 1005 30:58 Juan Luis Moreno ex socio director de Innovación de Bali cómo estás Juan Luis buenos días

Voz 14 31:04 el cuanto pude perder ves un brutal

Voz 1005 31:06 me me del presidente Fake en en hacerse viral

Voz 27 31:11 la verdad es que muy poquito porque ahora ya todas las redes sociales y la verdad es que instantes se han convertido en plataformas estupendas para visualizar para difundir este tipo que se trabajan con un lenguaje audiovisual además son noticias impactantes y a veces como un rumor que se difunden claramente y de la Semana Santa

Voz 1005 31:31 pero lo pues nos acabas de presentar un informe sobre política redes sociales y democracia analiza el impacto que ha tenido en la era digital el dos de los mes Zipi los trenes sociales aceptadas la democracia queremos saber las conclusiones o mejor te despido antes de que me las cuentes

Voz 14 31:48 sí pues como era una manera retórica permite verdad cuadro venta no debe decir ante de Roma

Voz 1005 32:01 cero sí

Voz 14 32:04 bueno pues mira si efectivamente

Voz 27 32:06 es decir porque hemos analizado como las redes sociales se han convertido en el nuevo milenio de comunicación no hay tomos dos paradas campañas políticas perecieron salpicado por parte de los políticos para para comunicarse con los posibles votantes de una forma muy mucho más directa más lasciva mucho más y bueno intentando también quitar el filtro dicen a veces como palmito tan tras la unidad que como no te haces no es verdad que ni efectivo con los usuarios teníamos la sensación de que estamos entrando en una conversación directa con los políticos estuviera en el salón de la casa incidirán parte de conversar

Voz 0210 32:47 pero Juan Luis que quien crea esos BM eso sea de donde nacen

Voz 4 32:51 cosa que sabes lo que te digo no porque tú ves Manices que sí

Voz 1 32:54 mira si es un BM que está dirigido

Voz 0210 32:56 quien lo quién lo ha creado quién sabe lo creado Pedro Sánchez en un portátil

Voz 27 33:02 pues no pero no me mantiene pero asegura que uno de sus detractores o uno claro

Voz 1005 33:07 claro que la capacidad de creativa

Voz 27 33:09 es increíble el pedí

Voz 0210 33:12 yo creo que los crean ellos mismos quiero decir que creo que hay un equipo de el de cada partido que que un equipo que pueden ser dos personas que ya está preparado incluso que se preparan en vez de los otros hilos distribuyen el para qué

Voz 1 33:24 teóricamente revela nada y tú piensas que los

Voz 0210 33:27 lo ha hecho por detrás un votante real lo que está a favor en contra lo malo

Voz 1005 33:30 dirigidos a hacer tras Juan Luis Moreno director de Innovación de Bali gracias Juan Luis un abrazo negocias Salgado despidió precipitadamente porque en diez segundos llegue a la publicidad

Voz 0763 33:43 yo tengo eso nos paga las cosas

Voz 1005 39:33 estamos con Llum Barrera con David Navarro con Antonio Castelo ícono Mong Fandi

Voz 0763 39:36 entre otros

Voz 1 39:38 tú gente que hay que decir explica

Voz 1005 39:42 porque la gente que está en el estudio no entiende lo que pasa digamos cuando hay publicidad con de publicidad pues me lo escuchamos vemos pues digamos un poco más íntimamente tu lean paralelo

Voz 1 39:52 no ahí no se estaba pasando por esa familia aquí

Voz 15 39:54 el público no oí uno de los niños

Voz 1 39:57 bueno la Casa de Campo que ha hecho no tenemos no

Voz 15 39:59 el equipo de Familia son como otro tipo de familias más más más tradicional ha dicho por qué no saca el gobierno esto me ha hecho niño eh por qué no lo saca el Gobierno un plan renove del cojín con por ahí no ahí los de segunda mano o kilómetro cero sabes porque hay mucho cojín de cero

Voz 1 40:16 ya de las esta fotos tenéis en el guión

Voz 1005 40:20 Juanma Moreno Bonilla con nuevo gobierno

Voz 1 40:23 el hay muchas mujeres

Voz 15 40:25 no ya con emoticonos de flamenca del Oise

Voz 1 40:29 ah vale sí sí dimitieron y Luchino o algo de es que es verdad si vamos a ponerlas

Voz 1005 40:34 ahora en la red es presidente de la Junta de Andalucía en la Feria de Sevilla y un titular solamente para comentar antes de saludar a nuestros invitados Juanfran jugador del Atlético se le ha regalado a su esposa muy bien sí pero cumpleaños por lo que sea acudiera a una sesión del juicio de

Voz 1 40:51 como regalo te regalan esto es una mierda día de la madre

Voz 1005 40:56 no la mujer estudia Derecho

Voz 1 40:58 a parte de Juanfran claro es que con la vida que ha dado su alegrías

Voz 0874 41:08 me pierdo en esta ominoso muy bien

Voz 0210 41:10 no que el futbolista pues bueno

Voz 0874 41:13 ya que estamos con June con Antonio David con cien personas y con tres invitadas más que son Eva Soriano victoria Martini Thais Villas

Voz 1 41:29 el público está mirando la puerta porque sólo atentado dos falta habla yo falta alguna no estáis estás donde estás

Voz 25 41:35 estoy aquí en Barcelona

Voz 1 41:38 a Javier Javier no quería

Voz 25 41:40 SAR entonces me he quedado aquí no

Voz 1005 41:43 ha sonado como lo que me dicen mis jefes cuando me meto con la publicidad después

Voz 1 41:46 así hay reconoce lo ayer fuiste a una sesión de juicio del pluses porque estás muy integrada en eso perdona pero yo lo encuentro un grandísimo regalo ver a toda esa gente con la toga pero directo a Gadafi regalazo la verdad un regalazo eh

Voz 1005 42:00 no sois tres de las ocho mujeres a las que vemos en las que faltaban que es el leit de los viernes en Movistar de porque hoy en día o estás en Movistar o no eres nadie

Voz 1 42:09 somos para subir a los que no seamos nosotros no mirarme a mí también yo tampoco estoy yo tampoco estoy una fracase

Voz 0210 42:16 yo es que he pasado por todas las compañías telefónicas y al final me

Voz 0874 42:19 la APD bajón no sé lo que pasó

Voz 1005 42:25 si detrás de las cámaras el público también es femenino

Voz 25 42:28 es un poco todo no sé si es una mezcla de hombres mujeres osea no

Voz 1005 42:33 equipos eh

Voz 25 42:35 el equipo está compuesto por mujeres Si bueno hay un chico eh no así bueno están en están en si estaré Annie que es coordinador de guión sí sí sí sí es verdad Thais pero pero tendría menos ves no victorias a es una cosa que eres como una voz rara en mi cabeza

Voz 1 42:52 pais siempre querida ahí sí vale pero pero

Voz 1005 42:56 porque si todo el equipo son chicas Avis estén en ella tiene su privilegiado

Voz 1 43:00 Dow sus bonos un chico agradable de ver y de estar con él un rato

Voz 18 43:05 la Cámara de meter a alguien y dijimos pues al guapo claro pica cuota de colas

Voz 1 43:12 mujeres pues en este caso se ha puesto postres es para que el para que la gente que hablar hombre

Voz 1005 43:17 pero la idea de este programa

Voz 25 43:19 el villano pero contento pensando M

Voz 1 43:31 es muy buena gente en él es verdad

Voz 1005 43:32 no pero sé que no nos recordáis fue una oferta de la televisión fue una oferta vuestra en sabes que había espacio para este tipo de producto

Voz 25 43:39 pues yo creo que sí osea a mí me lo ofrecieron mi hija bueno pues para alante

Voz 18 43:45 que aquí estoy porque yo la verdad no sé muy bien qué hago yo con la comedia lo único que me he dado cuenta es que soy vista quema de hecho mucha gente

Voz 25 43:51 la comedia lo único que me lo cuentas

Voz 18 43:53 visca pero me parece muy bien porque llevaba como veintiocho años saber que lloraba

Voz 1 43:56 pero te diga eso es verdad cámara visca el delantero pero que dices te lo justo pero eso sí que es verdad pero cuando de una cama de repente empiece empieza el misticismo sí sí sí sí sí muy corta porque intentan minar al cuello Nene a la vez eso suele pasar efectivamente así que posó muy contenta

Voz 0210 44:17 es porque intentar poner mirada intensa

Voz 1 44:21 no no

Voz 15 44:24 ha sido Pedro Piqueras y Pedro intensidad pero mira fuerte recuerdos pero sí sí sí sí muchos a Antonio

Voz 1005 44:33 hemos dado al piso de Jorge Ponce somos Cole cuando Jorge Ponce ido hay que decir a uno

Voz 15 44:37 claro él sí siempre si es vecino de Pedro I con el portero vamos de cañas con Sergio me dio recuerdos Perotti

Voz 1005 44:45 pero el pasado miércoles les dijo desde que vino aquí

Voz 15 44:47 sí lo he escuchado otra rabioso el serio sólo escucha esto no puede ser es que Pedro es muy enrollado e súper Enrique Piqueras a las malas así

Voz 1 44:55 el de la mañana puedes ver un nombre andando por Madrid

Voz 0210 44:57 ha vivido con un sombrero la triste

Voz 0821 45:00 Pedro aquí

Voz 1 45:02 las mañanas para para para papá hice hace como ocho kilómetros y esto es la última habla de él sí sí esto y a veces se pone la

Voz 0874 45:09 Papa camuflado eh elefante en la habitación aquí hay

Voz 1005 45:15 mismo uno dos tres cuatro mujeres que hacen comedia Dos hombres que hacen comedia es diferente la comedia de unos y de otros bastante

Voz 18 45:23 pues no se ha contenido o a lo que vivimos

Voz 1 45:28 vale genial y bueno yo creo que contenido

Voz 18 45:30 al final cada uno habla de lo que sabe lo que quiere usaba independientemente del sexo que tenga tu haces la comedia que te gusta sea yo puedo hablar de cosas y me voy a morir en cualquier momento

Voz 1 45:41 no te mueras habrá que os pastillas la tertulia no me voy a acabar muriendo Barcelona no lo vería mujer eso es

Voz 1005 45:51 te preocupa

Voz 15 45:54 ahora ya no es vecino ves que mi madre darme piso quién iba a ser vecina de Pedro Piqueras sorianos

Voz 18 46:01 sí sí sí vamos pasando los pisos son pisos de cómicos entonces como son pisos mejor queremos decir

Voz 1 46:06 ya no son baratos de la comedia

Voz 18 46:09 no de una otro para subiendo en el estamento cómico te puedes permitir posa en el yo y buen Rivas no tengo muy yo estoy muy poco sí

Voz 1005 46:21 lo que ha sucedido con el fenómeno de David Broncano y es que es verdad que todos los cómicos han como que han subido todos un escalón se entonces Jorge sacarme de piso Antonio al de Jorge alguien al de Antonio alguien habrá de dejado desde dormir un puente

Voz 0210 46:32 totalmente es que pasa eso porque al final el yo creo que una cosa es que los

Voz 5 46:36 conmigo no no nos cuando empiezas piensas que tú si triunfo sí

Voz 0210 46:42 estás compitiendo contra tus compañeros y compañeras que les tienes que quitar el puesto para para lograr están en ese puesto pero es mentira los puestos los creas tú mismo contuvo calidad es decir la los los puestos nuevos se crean Si tú llegas al nivel necesario para que el público paga

Voz 1005 46:56 porque claro y eso suele pasar o iba a decir solamente porque el que está por encima de ti sube un escalón con lo cual queda vacío ese escalón tira de la manta no porque un cómico de repente desaparezca o no sólo eso no tiene ahora un poco más bueno pero es que no pero sí que hay pero sí pero pero no

Voz 1 47:12 no estamos viviendo una importante perdón pero esos puestos en cuanto a mujer es mucho más complicado es mucho más complicado si verdad no hay mujeres no hay tantas mujeres cómicas se nos exige mucho más nuestra no exigimos mucho más y ahora mismo hay una hay una fecha de caducidad de las mujeres quedarme en cómicas va bastante más precoz

Voz 25 47:35 muy dura sí bueno yo empecé en Youtube y la verdad que o sea que los comentarios que ves dirigidos a las mujeres son muchísimo más es como te voy a matar sabes que estás muchísimo más heavy que que lo que puede lo que puede recibir un hombre yo eso es lo que lo que lo que he vivido yo creo que bueno no sé

Voz 18 47:51 es parte nosotras estamos mira con lupa todos allá no solamente el contenido que aportamos dentro de equis programa sino yo recuerdo cuando estaba leitmotiv que me escribían porque esta chica va siempre con el mismo traje digo os habéis dado cuenta cariños que mis compañeros van igual también todos los días claro que Florence lo humano con el mismo traje tal igual se cambia en la camisa pero van igual vestidos no porque esta chica va vestida siempre igual yo como porque no te mueres

Voz 1 48:13 a mí me dijeron amén a mí me dijeron no me hace gracia y además no estás ni buena que yo dije no

Voz 16 48:20 necesidad

Voz 1 48:22 estás buena no tienen por qué hacer gracia porque ya estás buena dentro de un enfado de riesgo que forma parte

Voz 1005 48:29 es algo el título es algo así como pues tiene desgracia a pesar de ser

Voz 1 48:32 sí sí claro así eso no soy mujer mujeres

Voz 0210 48:36 hombre Vicky adelantado una cosa que lo has dicho nada más empezar pero es que es lo que queda de salir en la tele que es que alguien te ha dicho que les bizco

Voz 18 48:44 no no alguien no horda así hordas eh que no es una persona que estoy muy orgulloso

Voz 25 48:48 la de porque no creo que sea lo más duro

Voz 1005 48:51 las cuando suben a escena yo creo que

Voz 18 48:53 venta de lo que es la vida se las juzga

Voz 25 48:56 euros Siem si se si es lo que haga sea es dependienta de un Zara

Voz 18 49:01 al menos si es farmacéutica yo no juzgará no me parece

Voz 1 49:06 crecer es perfecto

Voz 0874 49:10 tres de Hacienda tampoco bueno te juzga más duramente pero no sé si te das cuenta de lo que es la vida cuando ves Youtube