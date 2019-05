A Vivir Que Son Dos Días (18/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 Javier del Pino

eso de proponer a PP y Ciudadanos que se abstengan para permitir la investidura de Pedro Sánchez Antonio Piñero cometían bueno

Voz 1024 01:06 no sigas Javier y evitar así que el futuro Gobierno dependa de los mismos independentistas que esa semana bloquearon que Miquel Iceta pudiera ser presidente en el Senado José Luis Ábalos Isabel Celaá pero al

Voz 0874 01:15 por me gustaría más confiar en la abstención

Voz 5 01:18 de otros grupos políticos que saben perfectamente que se juega España y que hablan mucho de España de la Constitución prefiero confiar en la abstención de Ciudadanos por ejemplo

Voz 6 01:27 en en una forma perfecta para poderlo evitar es obviamente absteniéndose en la investidura con el fin de año

tenista de Lira ahora no es no Pablo Casado

Voz 0107 01:39 el Partido Popular no puede abstenerse a favor del partido que estaban negociando en Pedralbes la independencia de Cataluña portando que quede claro el Partido Popular no Sebastian Ernie va a facilitar el Gobierno de Pedro Sánchez porque no le conviene a España que gobierne el Partido Socialista Paulson social

Voz 1024 01:58 tampoco ciudadanos eh que también criticó la elección de dos catalanes en Meritxell Batet para percibir el Congreso Manuel Cruz al Senado para Inés Arrimadas es una mala idea en el caso de Batet porque mantiene una postura condescendiente dijo con el independentismo los socialista

Voz 0874 02:12 estas conseguirán desbancar al PP como fuerza más votada en las elecciones europeas

estas conseguirán desbancar al PP como fuerza más votada en las elecciones europeas
así lo refleja el sondeo de cuarenta de B que publica hoy el diario El País estimación de escaños PSOE diecisiete PP once decía Habanos nueve Unidas Podemos entre ocho y nueve Vox obtendría entre cuatro cinco eurodiputados en cuanto al pulso Junqueras Puigdemont la coalición de Esquerra Bildu conseguiría tres escaños Junts uno para facilitar por cierto el voto por correo las oficinas de Correos van a estar abiertas todo este fin de semana hoy sábado de ocho y media de la mañana seis será tarde y mañana domingo de nueve a dos

Voz 0874 02:43 Italia vuelve a frenar la entrada de un barco con migrantes rescatados en aguas del Mediterráneo

Voz 1024 02:48 hay rescatados el pasado miércoles por la ONG alemanas y de momento sólo se autorizó el desembarco de dieciocho personas en la embarcación viajaban once mujeres y quince menores entre ellos dos bebés el ultraderechista Matteo Salvini insiste en mantener cerrados los puertos a las ONG con migrantes aborda el líder de la Liga italiana por cierto encabeza hoy en Milán una marcha con representantes de una decena de partidos ultraconservadores europeos entre ellos da francesa Marie Le Pen vox ha anunciado que se desmarca de esa cita

donde siempre ellos estoy donde no había estado nunca Lancho buenos días buenas días destacan en A Coruña no estoy en La Coruña donde cosa rara en cuanto hacemos programa fuera de estar hablando a un teatro vacío media Valle que vemos que estamos haciendo una función para nadie un pequeño el teatro es muy buena que no y muy bonito qué bonita es la España centrífuga lo ves no mirara

Voz 1312 04:20 la feria que digo yo siempre me hubiese encantado estar hoy en Barcelona y así haríamos un costa a costa hoy en en High vivir además fíjate qué bonito suenan otras lenguas que también son nuestras

Voz 10 04:46 tú

Voz 2 04:51 Davis

yo hacemos el programa desde el Teatro Colón de A Coruña en el Encuentro Mundial de humorismo otra vez estamos por cierto en el último fin de semana de esta campaña y no quería yo mezclar política con humor poquito vamos a hacer durante toda la mañana pero el sábado que viene será nuevamente jornada de reflexión

Voz 1312 05:06 yo yo desde las convivencias espirituales que organizaban las monjas de Mikko Leno reflexionaba tanto Javier es unos fines de semana de retiro espiritual pero

Voz 0874 05:14 las fogatas cero mientras la campaña

Voz 1312 05:16 has siguen que ahora te comento un par de cositas esta semana hemos tenido una muestra de lo que es la política lo que significa tener marcado un rumbo claro

Voz 1591 05:24 estoy encantado me parece una elección fantástica y una señal muy clara de por dónde ha de transitar el futuro de la política catalana y española atrás

Voz 9 05:35 este identidades múltiples

Voz 1591 05:37 partidas a través de la convivencia de reglas democráticas aceptadas por todos son dos personas que trabajarán en esa dirección y que están muy muy muy bien preparadas para ello

Voz 1312 05:49 es Miquel Iceta y secretario general de los socialistas catalanes que esta semana se ha tenido que tragar un sapo político el era en la propuesta de Pedro Sánchez para presidir el Senado donde los socialistas recordemos tienen mayoría absoluta pero el Parlament de Cataluña que tenía que elegirlo como senador por designación autonómica no lo hizo porque el Bloque Independentista botón con

Voz 0874 06:08 ha sido uno de los temas de este último tramo de la semana y Pedro Sánchez después del rechazo del Parlament en te voy a decir aquello de los jugadores de cartas no lo veo lo dobló porque las dos personas a las que se refería Iceta son también catalanes y socialistas Meritxell Batet y el filósofo Manuel Cruz que iba como independiente en las listas del Senado ellos son sus propuestas alternativas para ocupar la presidencia del Congreso de los Diputados irá del Sena

Voz 1312 06:29 si ambos son catalanes republicanos socialistas y federalistas y el presidente en funciones Pedro Sánchez ha hecho una buena jugada porque nadie puede acusarle de no tender la mano de no apostar por el diálogo la política además fíjate que Manuel Cruz ya ya es diputado ya era diputado ya ha salido elegido como senador por tanto no se pueden no no se pueden negar a a que sea presidente del Senado ambos eh además de los los dos políticos rompieron la disciplina de voto por el derecho a decidir en Cataluña al referéndum y también en la famosa abstención en la investidura de Rajoy manteniendo el no es no que le costó el cargo a Sánchez

Voz 0874 07:01 correcto también deslegitima el discurso de los independentistas que llevan tiempo haciendo en el exterior no diciendo que España es un país opresor donde no se respetan los derechos fundamental

Voz 11 07:10 sí

Voz 1312 07:17 el otro tema del que hemos hablado aquí en la SER e imagino que muchos comercios y pequeñas empresas es esa carta que ha enviado a Hacienda hay que han recibido muchos de estos pequeños negocios

Voz 0874 07:27 sin muchos porque España es un país de autónomos de pequeñas y medianas empresas

Voz 1312 07:31 Hacienda mediante esta carta les comunica que están ingresando menos de lo que declara de media el sector Yves avisan que si esas diferencias persisten podrán ser investigados claro que la medida ha provocado la indignación entre estos trabajadores ya muy machacados por la crisis

Voz 12 07:44 por la cara que se me quedó esa asustado porque te quedas asustado pues hombre porque estamos hablando de un sexto cuando estamos haciendo muchas horas donde un sector que ha sufrido mucho con esta subida deriva un sector que va a empezar a sufrir con las cuarenta horas y un sector donde desde arriba lo están diciendo te estamos controlando está del todo y si seguimos asustados

Voz 0874 08:07 me lo imagino que pensarían muchos pero Cristobal Montoro estaba ya jubilado decide escuchamos también esta semana lo que piensan los técnicos de Hacienda que lo ven como una medida positiva que les puede liberar recursos para luchar contra el fraude de grandes empresas y corporaciones

Voz 1312 08:19 claro porque es lo primero que piensas no mira investigan a los pequeños como este peluquero que escuchábamos pero a los grandes se les escapan todos pues no quizá es para liberar esos recursos bueno en la sección de frikismo de campaña estas semanas rescatamos han a Rocío Monasterio candidata de Vox al Ayuntamiento de Madrid que tiene una propuesta muy peculiar para que los jóvenes accedan a datos

Voz 13 08:37 en la Comunidad de Madrid sí puede hacer ese ese trabajo como ha hecho en Umbría de avalar los créditos de nuestros jóvenes en un porcentaje

Voz 14 08:46 y luego e ir bonificando o ir con donando según Ban

Voz 1312 08:50 también según las familias van teniendo

Voz 14 08:53 niños no bueno Hungría

Voz 1312 08:54 sí a la Hungría de Orban como como referente no he según cálculos de nuestro compañero Alfonso Ojea con el precio medio de una vivienda en Madrid y tal como están las hipotecas se necesitaría tener doce hijos más para condonar la viuda ser que hay que ponerse

Voz 16 11:53 el movimiento en sí nace de parte de científico que firma contratado por qué como científico loco que no les escuchan entonces dicen más tenemos que pasar a la acción como parte de sociedad civil como científicos aquí en España bueno es tramoya muchas ciudades a no en Valencia Barcelona Girona Zaragoza es decir está cuajando evidentemente estos movimientos no surgió de la nada en Inglaterra no que tenía detrás un trabajo de captación de de que la gente se pueda haciendo consciente en el trabajo que estamos realizando ahora ir pensamos que va muy bien en España y seguiremos haciendo acciones que que llamen la atención para conseguir las medidas que que tenemos

Voz 1312 12:32 Enrique Muñoz muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana

Voz 13 12:36 muchas gracias a vosotros

Voz 1312 13:03 vamos a hablar ahora de un tema que ha salido en campaña y que también suele ser uno de los puntos que de interés que tenemos en en este programa y me refiero a a los mayores a la gente mayor estamos en campaña electoral y a veces pues eso se dicen cosas contra los adversarios políticos que parece que a falta de argumentos pues se tiene que ir por ahí mira vamos a escuchar ahora diputada electa del PP en Cataluña la única que tiene el PP en Cataluña Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 0874 13:29 igualmente a escucharla provenga y a la candidata

Voz 1312 13:31 alcaldía de Barcelona por Jones per Cataluña del ser

Voz 18 13:34 porque eso es Manuela Carmena una posición ideológica impostura sentimental una forma de hacer política como ñoña pues o en este caso debería decir cómo se

Voz 0825 13:47 el debe ser consciente de sus limitaciones eh

Voz 19 13:50 lo mejor es que a lo mejor no llega a todos pero yo no le he dicho nunca ahora que tiene setenta y seis años es una obviedad que lleva trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona desde el mil novecientos sesenta y cinco tiene dos quien no hubiese nacido es no están casados en el sesenta y cinco

Voz 0874 14:05 mira eso serio decía Ronald Reagan las supuestas en herida de Manuela Carmena luego lo matizó Álvarez de Toledo diciendo que ya se refería a la imagen de abuelita entrañable que según ella explota Manuela Carmena llegó a decir yo atención porque esto es un insulto gravísimo las famosas magdalenas de la alcaldesa las compraba en el súper y tuyo Lourdes podemos dar fe eso no es así

Voz 1312 14:27 te acuerdas cuando era colaboradora del programa venía en bici en con la bici el casco

Voz 15 14:32 como sabe magdalenas donde había comprado la mantequilla lo bueno

Voz 1312 14:36 siguiendo con esa línea de de meterse con los más mayores quiero hablar de un anteproyecto de ley que ha presentado la consejera de justicia catalana Ester Capella para modificar el Código Civil catalán y que se pueda de serenar a los malos hijos

Voz 0874 14:49 no se podía hacer ya esto sigue bueno han pasado grandes Istok

Voz 1312 14:51 de Falcon cree si todo esto en tu nombre no

Voz 15 14:54 a los viñedos Angela Channing una

Voz 1312 14:58 pero en este caso no referimos a negar la la herencia e incluso la legítima a los hijos que hayan maltratado psicológicamente a los progenitores a los testador es nos referimos a esa parte la legítima esa parte de la herencia que si lo si se tiene que dar a los hijos pero bueno mejor nos lo va a contar Josep carné buenos días

Voz 16 15:15 bueno sí carne es presidente de la

Voz 1312 15:18 la Federación de Asociaciones de Gente Mayor de Cataluña en que en qué consiste esta medida es ese consisten de heredar a los malos hijos

Voz 16 15:26 bien es que no lo que sí se permite evidentemente sí que se ve a él en este fin este anteproyecto de ley lo que permite equiparar el maltrato físico con el maltrato psicológico la legítima la legítima que le correspondería a un hijo a se puede decir no puede no no la va a percibir Seaman legítima porque el testador tiene siempre que reservar un veinticinco por ciento de su patrimonio como legítima para repartir entre estos es sus hijos sean uno sean dos Josean cuatro entonces si hay uno de estos hijos que maltrate psicológicamente a los padres entonces este dijo no no puede que no recibir nada que prevalece es la opinión opinión sino lo que ha confirmado que le ha sucedido al testador ir en línea en todo caso el hijo mal no tendrá que demostrar que la logrado que no existe el tema de maltrato

Voz 13 16:29 pero entonces basta con que lo lo lo diga no

Voz 16 16:32 exacto prueba prevalece la opinión del padre en este caso el padre de un padre una madre no progenitor que dice pues al hijo tres no de quiero dejar nada porque no me ha tratado bien entonces tiene que ser lo que le correspondería por ley tendría que demostrar el de que no actúan de esta forma no

Voz 1312 16:55 es que qué tipo de sociedad tenemos no cuando se tiene que case coaccionar para que no se maltrate a los padres no

Voz 16 17:01 ahora lo que pasa es que en todos los casos Colón lo más preocupante de todo ese tema es decir que cuando hablamos de maltrato es una a algo que es invisible delante la sociedad quién es el padre que denuncia a su hijo que ha habido maltrato es difícil que lo haga a una denuncia en este caso a los Mossos d'Esquadra por tanto ahí tenemos un problema de que queda invisible nata psicológico como ese era pues es decir tú para tienes que ganarte no legitima no la va a percibir porque te corresponda por ley sino que además tienes que ganarte la haciendo un buen trato a la persona que tienes a tu cuya

Voz 0874 17:45 no es interesantísimo tendríamos todo reflexionar sobre sobre esto porque estoy seguro de que todos conocemos a alguien autores pensamos que alguien no trata bien a sus mayores no Josep Carner es presidente de la Federación de Asociaciones de Gente Mayor de Cataluña gracias por estar con nosotros un abrazo

Voz 16 18:00 de lo contrario

Voz 21 18:10 Sanma

Voz 1312 18:15 he visto

Voz 21 18:17 de pensando en cómo

Voz 1312 18:20 como les hablamos a los mayores no que a veces no nos damos cuenta que los tratamos como niños no hiciese tratar como niños pasa por faltarle al respeto a la peor de las maneras de de tratar a una persona pequeña o mayor quiero decir

Voz 0874 18:35 de más de lo que yo digo todos conocemos a alguien si si si tú estamos poniendo una cara a lo que acabamos de

Voz 1312 18:40 a lo que acabas el contar no en que reflexiona hacer no quede que tenemos que llegar a coaccionar incluso para que se trate bien a los mayores bueno oye ya que estamos hablando de la Consejería de Justicia de la Generalitat porque esto es una propuesta de de esa quería de modificar el Código Civil in el ejemplo que voy a que voy a dar ahora da una idea de cómo afecta la división interna y las rivalidades entre facciones independentistas os os cuento esta esta consejera de Justicia Ester Capella es de Esquerra Republicana ya anunció esta semana que a través de un decreto urgente se iba se iban a limitar los precios de los alquileres eh recordemos que en Barcelona se ha tocado techo en cuanto al al precio de del alquiler es un tema muy grave y lo ha hecho pues eso pocos días a pocos días de las elecciones claro no han tardado nada en reaccionar desde Cataluña vamos a escuchar a él sarta Dean

Voz 22 19:27 a la cree DIU es alta apartamento al territorio iba a dar

Voz 1312 19:30 la ola partan quedadas ataques dice que al decreto dice que es el Departamento de Territorio que tiene que regularlo porque es quién le que tiene la competencia no de de Vivienda entonces le pregunta la periodista L se han precipitado es que República Dana en un acto electoral anunciando este decreto y ella contesta absolutamente

Voz 0874 19:54 bueno yo no sé qué más se puede decir que se procese sus tensiones internas no y al final como siempre quiénes pagan son los ciudadanos los que están a favor y los que estén en contra de la independencia porque no pueden pagar la vivienda

Voz 1312 20:05 claro es que estas cosas y yo creo que la ciudadanía lo tiene lo tiene que ver no porque supongo que todo el mundo le queda claro que la Consejería de Territorio está en manos de de un partido que es de derechas Jones per Cataluña Il decretó así les limitaría el negocio a muchos de ellos sin quizá el tema vaya para largo si es que sale y a veces con esto del frente común nos olvidan las políticas que hacen o las que en teoría defienden unos y otros

Voz 7 20:33 no

Voz 13 20:40 lo que hace no tanto

Voz 23 20:55 eh

Voz 9 20:57 tú

Voz 11 21:09 Sam lo aguante

Voz 0874 21:19 estamos unos por lo menos en el teatro Colón de A Coruña aquí hacemos el programa hoy en el Mundial de humorismo porque no me llevas nunca tienes miedo a que te deja bien no es porque se empieza el cable que sabes que todo depende de un cable al final no incidió cinta aislante mal puesta entonces alguien tiene que hacer programa Lourdes tienes que ser tu estilo no que le pregunten

Voz 1312 21:40 en qué contenido y que se que se decae

Voz 0874 21:42 Conexión con La Coruña haría esto tienes mucha conversación

Voz 1312 21:45 sí aquí haría equipo y no seguro que saldríamos Adela

Voz 0874 21:49 pues esto te ocurriría oye tenemos bancos donde sentarnos a escuchar lo que dice el guion y las agravado uno de los gallegos de este equipo que que hay unos cuentos Dani

Voz 1312 21:57 Sousa se fue a Santiago y el centro socio cultural del barrio de evite en Santiago de Compostela allí dan un curso de ciudadanía digital para mayores porque a veces damos por hecho que todo el mundo unos entiende cuando hablamos

Voz 0874 22:11 qué TUI de información en la no

Voz 1312 22:14 pues como madre una abuelo

Voz 0874 22:17 cómo configurar un servidor de correo no

Voz 1312 22:19 exacto en España la la brecha digital es es importante en zonas como Galicia con muchas áreas rurales donde además el acceso a la tecnología se ve dificultada por la falta de cobertura de de banda ancha vamos a conocer este proyecto cómo se manejan con el ordenador

Voz 10 22:36 no

Voz 24 22:39 te me un poco ya que es el curso que está aquí estas diez personas están gastando Ciudadanía Digital iniciación a Internet un mundo explotar Ciudadanía Digital son poco después de acercar un poquito las redes sociales e Internet

Voz 10 22:54 en este caso tuvo acceso a estas nuevas tecnologías intentan evitar

Voz 25 23:14 mira tienes tira a este equipo

Voz 10 23:17 a tantos arreglo porque sabes apuntó

Voz 4 23:29 el día porque vuestro trabajo a Ariel

Voz 10 23:32 en ese tiempo

Voz 4 23:34 empezamos a no

Voz 10 23:36 yo no porque puntal porque usted tampoco tenía a mi porque lo que han aprendido lo que se son emprendido afrontando aquí estamos para buscar en pleno derecho copiarlo Dora izquierda rango por ejemplo abrir abrir cuentas de correo no pues buscamos ir a la imagen un documento

Voz 0825 24:08 vamos a pega

Voz 10 24:09 ya no digamos si dentro de poco a poco después cuando termine el curso eso sí puesto no es antes poco como olvidados a lo mejor ellos el sentido de decir oiga es están ustedes tanto con los ordenadores y es que a mí nadie me enseñaron lo sabes

Voz 26 24:31 claro eso sí hay cosas que nos va a costar mucho hacerlas ordenador nada osea a tramitar campo en el banco así cosas siete Leer quiero lleva ventanilla yo acepto es suban más rápido de lo que es de que los otros aprendemos llegado por lo menos

Voz 10 24:53 una vez escuchado alguna vez hablar desde la nube aplausos

Voz 9 24:59 porque aquí a Santiago bastante estaba bastante

Voz 10 25:03 este curso éste se llama Ciudadanía Digital ya creen que ustedes ciudadanos digitales con la cabeza intenta me frutas los digital

Voz 25 25:18 qué maravilla qué vienes

Voz 0874 25:20 desde les sale el monitor que lleva dentro de Sousa eh es que pueda o lo he dicho que estamos en el teatro Colón de A Coruña en el Encuentro Mundial de humorismo y claro a quién iban a llamar ahora payasos de la radio en declaraciones al programa aquí de de las pasadas las ocho hasta las doce del medio mediodía cuando un montón de invitados como un montón de gente con gente ya haciendo cola para entrar porque sabían en las puertas en cuatro minutos están las entradas agotadas pero si alguien quiere venir adelante que abrimos más anfiteatro Si hacemos sitio para

Voz 1312 25:46 madre mía lo que estás liando Javier Javier Pérez

Voz 0874 25:49 Doohan ha estado en Buenos Aires hablando de Barcelona a ver qué nos cuenta la vuelta

Voz 27 25:56 eh eh eh que de hoy en día

Voz 28 26:11 quien no

Voz 29 26:34 nunca había estado en Buenos Aires de modo que antes de llegar era para mí una ciudad de palabras fervor todo el rato me venía a la cabeza fervor de Buenos Aires es el título del primer libro de poesía de Borges su poemario tiene casi cien años pero está enorme Metrópolis es cinco veces más antigua la devoción que Borges había definido como fervor irrumpió en mí como fulgor era lo mismo que un destello infinito como un resplandor que al igual que sus interminables calles y avenidas llevas sí a la nada o mejor dicho a ninguna parte Buenos Aires es la ciudad más grande puesta en el fin del mundo un estallido desesperado de civilización en la linde de un territorio hecho de y Pampa la gente en Buenos Aires se vuelve loca como los náufragos de la balsa de la Medusa comprendieron que era el supervivientes abandonados a su suerte esta es una balsa con millones de personas yo que llegué a esa metrópolis convulsa en busca de Roberto Arce de sus siete locos de Saint del astrólogo del Rufián melancólico acabe convertido en otro de ellos termine deambulando entre autobuses de colores e inmensas naves de paredes sucias que daban cobijo a mil tipos de comercios garajes anunciados en azul con la M mayúscula de estacionamiento termine con los pies enzarzados en la dentadura Piñana de sus adoquines contemplando maravillado un cielo inmenso que ha piso sonaba la gente sin que a nadie pareciera molestarle insistiendo encienden el tic tac del corazón como giraba al revés el tiempo de Villa Crespo de Palermo de San Telmo de Belgrano de la Escuela de Mecánica del mismo modo que en todo el hemisferio sur el agua traza a la inversa su espiral para decir adiós estoy ya en Barcelona pero creo que aún no he vuelto cuando llegue les contaré como prenda libre día quién a la busca del astrólogo

Voz 9 29:03 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 29 33:57 no

Voz 10 34:05 que me va

Voz 40 34:16 mete de Ndi sí que entré

Voz 10 35:05 voz de pies

Voz 25 35:11 clásicos americanos Clint Eastwood

Voz 9 35:14 Nuestro Clint Eastwood en la radio es José María va a tener vuestra José María Bueno

Voz 0874 35:17 hola buenos días Javier fiestas aquí esta mañana porque Rafa Panadero ha tenido que cumplir con una pequeña obligación laboral que lo ocupa durante la semana entre colaboración y colaboración musical en este programa que su trabajo primordial digamos

Voz 1108 35:29 se ha tenido que ejercer de jefe de Internacional ya ha viajado a Bruselas porque hay unas elecciones europeas el próximo domingo no sé si sabes

Voz 0874 35:37 sí de las que tú estás muy pendiente también como corresponsal parlamentario son importantes además coinciden en España suele decirlo con elecciones autonómicas y municipales

Voz 1108 35:44 sí de esas precisamente quería hablaros esta mañana de artistas de cantantes que han ejercido de alcaldes

Voz 0874 35:51 eso hace que encaje que haya empezado con Clean is good cantando no sabía cuál era el motivo de que saliera cantando tanto en este en esta sección pero está claro que la estoy de aquí por ser porque fue alcalde de la ciudad de Carmel un pequeño pequeño pueblo en la península

Voz 1108 36:06 de raíz de los Angeles muy agradable en efecto y seis putt además de actor y director de cine toca el piano ha compuesto de hecho varias bandas sonoras de algunas de sus películas y cuando empezó en una serie de televisión de vaqueros se atrevió a cantar temas como este don Félix Miguel

Voz 0874 36:21 que no es su faceta más que ponga la de cantante pero tampoco está mal no incluso

Voz 1108 36:26 hay visto bueno lituano ha tenido momentos de mayor

Voz 0874 36:28 día como cuando habló a una silla vacía dirigiéndose a Obama en la convención republicana

Voz 1108 36:33 oye es curioso porque es republicano pero luego defiende los derechos humanos la sociedad multirracial está contra el intervencionismo militar estadounidense

Voz 0874 36:42 bueno es uno de esos republicanos progresistas que abundan en Hollywood si te paras a pensarlo

Voz 1108 36:46 claro una libertad de palabra en cualquier caso y de acción que parecen vedados a la mayoría de candidatos que concurren aquí en España en una formación política

Voz 0874 36:55 en otros países hay músicos que hayan sido alcaldes

Voz 1108 36:58 en Francia hay alguien que también es famoso incluso en España es muy conocido es canto autor ya ha sido alcalde

Voz 7 37:18 eh

Voz 2 37:22 eh la foto les le teoría

Voz 9 38:10 no

Voz 1108 38:12 no sé si ya le ha reconocido es Francis cabreo el aquí conocido por La quiero a morir un clásico de esos años setenta y que el propio Cabriel interpretó en español y el que luego se han hecho inversiones incluso

Voz 0874 38:23 fíjate escuchando el principio porque pensaba que podría ser de que no es lo bien

Voz 29 38:28 qué le tan relajado tan tan de Oklahoma no

Voz 1108 38:32 el Info fue alcalde frases ver si de una pequeña población hasta for en la Aquitania francesa en el sudoeste que es de hecho su pueblo natal porque allí nació en el seno de una familia de emigrantes italianos el alcalde durante un mandato que en Francia es de cinco años pero luego ha estado vinculado al Ayuntamiento como concejal hasta dos mil cuatro y es curioso porque en la canción que estamos escuchando habla de la decisión de tirar un árbol centenario que está en una rotonda a punto de caer

Voz 0874 39:00 de una división complicada sin duda para un alcalde de ecología historia del pueblo

Voz 1108 39:05 a políticas lo que tiene Javier a veces hay que tomar decisiones contra tus propios antes

Voz 0874 39:09 incluso el alguno es bueno pero antes en la política locales porque estás implicado en la comunidad en la que vives pretende participar un poco en la mejora en el desarrollo

Voz 1108 39:15 sí pero no todo el mundo se atreve a dar ese paso una cosa es un pequeño pueblo del sudeste francés como este Francis Cabrer y otra cosa una gran ciudad sin duda es más fácil si vas en grupo

Voz 2 39:40 esta idea ya

Voz 25 40:02 no

Voz 1108 40:05 ahora hay gente que tiene la música su expresión ciudadana y política y en un momento determinado bueno dan

Voz 0874 40:10 ese paso nuestra selección musical se tienen los años en París se esto me sonar todas maneras a música mestiza no ha entendido a hablar de españoles y portugueses

Voz 1108 40:18 habla de una calle de Toulouse de hecho la ciudad arroja por el color de sus edificios de ladrillo que tanto gustaba por cierto a nuestro añorado Carlos Llamas se trata de un barrio muy popular donde llegaron los exiliados de España los emigrantes de Italia de Portugal y Argelia donde nación grupo que se llama C

Voz 0874 40:34 acepta que me recuerdan un poco a la música de Manu Chao y la mano

Voz 1108 40:37 sí porque son más o menos de la misma época con las mismas inquietudes Z fue de hecho un colectivo musical que dio el salto a la política municipal en este cambio de siglo bajo las siglas motive es

Voz 0874 40:49 motivados sí que llevó a conseguir en dos mil

Voz 1108 40:51 uno cuatro concejales que no es poco en el ayuntamiento de turno

Voz 0874 40:55 dos mil uno ha pasado mucho siguen allí o no

Voz 1108 40:58 siete años después en dos mil ocho decidieron integrarse en una candidatura conjunta de la izquierda antiliberal lo que provocó la ruptura interna del grupo municipal musical Salah mostrarán Imagine se Free de da acabaron enfrentados también hicieron un Iglesias Errejón es el que tiene la izquierda donde también tenemos la figura del diletante

Voz 0874 41:19 diletante que que cultiva la política como aficionado porque no se atreve como profesional ya sea por inseguridad por no considerarse capaz de ello no

Voz 1108 41:27 entre los cantantes tentados por la política municipal tenemos a alguien muy conocido eh

Voz 40 41:36 vive bien el come come no a ver le vengo no eh

Voz 0874 42:23 la voz inconfundible a Adriano Celentano que es todo un referente en Italia de la música también de la política pero nunca dio el salto a al ejercicio de la política no como hizo su paisano Berlusconi pues fíjate

Voz 1108 42:34 que hace unos años se dejó querer un amigo suyo le propuso eh su presencia en un acto público para que fuera nada menos que alcalde de Milán

Voz 0874 42:42 qué pasó no se concretó no

Voz 1108 42:45 fíjate que Celentano incluso llegó a anunciar su primera medida será derribar la torre Pirelli un rascacielos milanés al que ya dedicó la canción que estamos oyendo un albero de treinte Pjanic un árbol de treinta pisos en el que simbolizó ya en los años setenta del absurdo a su juicio del desarrollo desmedido e inhumano de la ciudad

Voz 0874 43:26 en el otro lado Estados Unidos de Francia de Italia en el Reino Unido que se parece tanto a Estados Unidos en estas cosas no ha habido algún músico que haya dado ese salto a la política

Voz 1108 43:34 cuál se sí de hecho uno de los integrantes de una de las bandas de brit pop más influyentes de los últimos años

Voz 42 44:10 ahí ahí somos dos nuevos m a Irlanda la cata de Daniel

Voz 0874 44:47 uno de los temas más representativos de plomo que es la banda que tuvo que competir con Oasis y aunque no llegó a alcanzar tanto éxito mundial como los Gallagher bueno pues sí que se ha convertido con los años en banda de culto no

Voz 1108 44:58 si su líder Damon Albarn sigue sorprendiendo por esa creatividad que bueno que lleva a cabo en solitario en sus conciertos en solitario si al frente de formación es tan singulares como Gorillaz cuyos

Voz 0874 45:09 ponente sino recuerdo mal son dibujos animados nave pero Alban nos ha metido en política que yo sepa

Voz 1108 45:14 no hay efecto suben bueno es activista pero no ha dado el paso a la política efectivamente Se trata del batería de Blair de Ron Tree que milita en el Partido Laborista e intentó entrar fíjate en el ayuntamiento de Westminster City en el del distrito de la calle Church de Londres y finalmente consiguió ser consejero del condado de Norfolk

Voz 0874 45:35 pues al final lo consiguió el de todas maneras son sí que son muchos los cantantes que se han metido en política de más altos vuelos no solamente municipal no estamos hablando de Rubén Blades si Bill Gil

Voz 1108 45:47 si a ellos por ejemplo ha sido ministro no romperá desde en Panamá Gilberto Gil en Brasil

Voz 0874 45:52 también está yo suelo que llegó a ser candidato a la presidencia en Senegal

Voz 1108 45:56 no lo consiguió y la verdad es que hay bastantes nombre todo al cantante el grupo australiano The Midnight Oil no me acuerdo hará del nombre exactamente pero también ha estado metido en política pero ya te decía que quería en esta ocasión hablar de alcaldes de concejales de política local

Voz 0874 46:10 la semana que viene estarás dando cuenta precisamente de esas elecciones municipales autonómicas y europeas desde tu voto trabajo que es el de

Voz 1108 46:17 sí parlamentaria en jornada de reflexión estaremos así que hoy era el día para que no nos persigue a la Junta Electoral Central que ya sabes que está muy quisquilloso en esta campaña

Voz 0874 46:27 así que Rafael sabado que viene deberá sortear los temas político pero yo creo que el chaval tiene recurso

Voz 1108 46:32 sí sin duda además vendrá fresco de Europa

Voz 0874 46:34 en A Coruña en Galicia entre la gente en el teatro y arrancamos a las nueve

Voz 10 46:39 junto con él hasta luego sólo un abrazo

este sábado desde las tres un
a mí me en Canarias última jornada de Liga

Voz 53 49:38 primer turno de partidos en los que se decidirá Europa el segundo turno en el que se confirmará el descenso y a las seis de la tarde queremos se campeonas de del de esta figura de lactancia suspendería Olimpic de Lyon Juan Sol Lucia

Voz 54 49:59 carril Carles

Voz 55 50:06 a vivir que son dos días Madrid Isabel

Voz 9 50:11 lo que queda

Voz 0825 50:13 muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado en el que tenemos que lamentar la muerte de dos jóvenes esta madrugada en accidente de tráfico jóvenes de veintisiete y veintiocho años que ha muerto en un accidente de tráfico ocurrido sobre las cuatro y media de la mañana

Voz 1312 50:27 en Guadarrama el coche en el que viajaban

Voz 0825 50:29 con otros dos jóvenes de la misma edad se ha salido de la carretera dando varias vueltas de campana han fallecido prácticamente en el acto los otros dos ocupantes han sufrido solo heridas leves

Voz 1312 50:40 según ha informado la SER emergencias uno

Voz 0825 50:42 dos así tenemos que arrancar la información de Madrid en este sábado de cielos parcialmente cubiertos que se irán despejando a medida que avance el día mañana fresquita todavía a esta hora las máximas no van superaron los dieciocho grados los termómetros se van a ir recuperando poco a poco el jueves volveremos a superar los treinta grados pero esto será el jueves de momento y a esta hora el termómetro marca ocho grados en el centro de la capital

Voz 10 51:09 al

Voz 0825 51:17 los candidatos a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma multiplican los actos en el último fin de semana de campaña el presidente en funciones Pedro Sánchez volvía ayer por la tarde a pasear por las calles de Madrid

Voz 1108 51:29 el próximo alcalde Madrid que tal como está oyendo vosotros eh eh ser portando piense tienes un ratito N

Voz 0825 51:37 esta ocasión con los por los distritos de la tiene Carabanchel para arropar a su candidato a la alcaldía de la capital a Pepu Hernández después ya en Alcalá de Henares y en formato mitin con Ángel Gabilondo buscando a los indecisos también los de los partidos de la derecha Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 51:53 qué tal buenos días ayer en Alcalá de Henares Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo coincidieron en algo están cerca de conseguir el cambio histórico

Voz 56 52:03 ya sé que la palabra históricos se dice para demasiadas cosas no queremos a la ultraderecha si tiramos a ultraderecha no la queremos

Voz 0861 52:09 la frenaron una vez y quieren volver hacerlo y para conseguirlo Pedro Sánchez no sólo apela al voto masivo al Partido Socialista llama incluso a la puerta del votante de derecha

Voz 56 52:21 a ellos también les convocamos el próximo veintiséis de mayo sabéis por qué porque hay mucha gente de derechas que considera que no hay derecho a estas tres derechas que sufrimos en España

Voz 0861 52:31 SM Sage no es casual en Madrid en el Partido Socialista hay quienes admiten que hay un sector dentro de la derecha que podría decantarse por Ángel Gabilondo

Voz 25 52:41 a veces te encuentras por la calle que le dice hablando a ver si ganas bueno pues intentarlo pero yo yo solo no soy capaz de nada

Voz 0861 52:50 pero no está solo ayer ante cerca de mil quinientas personas el candidato socialista se comprometió a que si es el futuro presidente su Gobierno será paritario

Voz 0825 53:00 campaña electoral en la que Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en protagonista en esta ocasión no por lo que ha dicho sino por lo que no dirá por su ausencia en el leve

Voz 1312 53:09 te con todos los candidatos a la Comunidad de Madrid órgano

Voz 0825 53:11 estado por la Cadena SER y el diario El País este mismo lunes

Voz 1312 53:15 en con el equipo pero vamos parece que está decididas

Voz 0825 53:17 será por lo tanto la única que falte a pesar de que tan sólo tres días antes decía siempre acepto todas las preguntas voy a todos los debates pero sí que creo que en muchas ocasiones yo digo una cosa es extrae un fragmento para dar la sensación de todo lo contrario el fin de semana que los actos de campaña se suceden los candidatos de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital y a la comunidad Manuela Carmena Íñigo Errejón se han propuesto llenar hoy el Madrid Arena Carolina Gómez los candidatos de Más Madrid han llamado hasta por teléfono las casas para pedir a la gente que vaya

Voz 1410 53:50 hola buenos días Manuela Carmena la alcaldesa de Madrid me gustaría Si es posible acudir a un acto que estamos preparando en ese va a celebrar el día dieciocho a las doce de la mañana en el mal

Voz 0825 54:02 dice haré no en ese pabellón Multiusos de la Casa de Campo en Madrid Arena acaben hasta doce mil personas tres mil menos que en Vistalegre o el Palacio de los Deportes dos plazas que a los líderes políticos nacionales les cuesta allanar el equipo de Íñigo Errejón asume este reto el de organizar un acto tan ambicioso en la recta final de la campaña para tratar dice en de visibilizar el entusiasmo que está notando con la colocación de miles de banderas en los balcones el apoyo en las redes sociales y los llenos que se apuntan en cada acto las entradas se pueden reservar a través de la web aceptan donativos de entre cinco y cincuenta euros la candidatura explica que se están financiando a través de microcréditos y crowdfunding son un partido de nueva creación en no reciben dinero público los candidatos que siguen frenando su programa electoral Isabel Serra candidata de Unidas Podemos a la Comunidad que ayer pasado por La Ventana de Madrid quiere revertir la privatización de la gestión de los hospitales en la Comunidad pero mientras se consigue

Voz 57 54:58 es una ley de homologación mientras tanto mientras divertimos todas las privatizaciones para que no nos supongan más coste además a los ciudadanos una ley de homologación para los trabajadores de las contratas únicamente técnica además de prometer técnicamente se puede hacer el la cuestión es cuánto coste suponen para la ciudadanía supone además un coste mayor

Voz 0825 55:18 o la de Vox que anunciaba que con donará a parte de la hipoteca de las familias por cada hijo que se tenga Rocío Monasterio creemos que la condonación de ese aval y de esa deuda tiene que ir en función y favorecer a aquellas familias que se lancen a tener hijos porque en Vox lo que queremos es promover la natalidad proteger a las familias animar a nuestros jóvenes a que tengan a que tengan hijos quién presente hoy sus propuestas sobre familias era la candidata de los populares en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso tengan en cuenta además Correos abre sus oficinas este fin de semana lo hace también lo hizo sábado hasta las seis de la tarde mañana domingo de nueve de la mañana a dos de la tarde para agilizar la gestión del voto por correo y evitar así que se repita la imagen de colas interminables de las elecciones generales continúa repartiendo la documentación electoral recuerda que una vez recibida Se puede ejercer el derecho al voto en cualquier oficina postal

Voz 25 56:12 sí

Voz 52 57:59 en la Cadena Ser pues malas noticias para el deporte madrileño porque el Real Madrid se queda fuera de la Liga de la Euroliga

Voz 1312 58:09 a baloncesto Uxue Caballero buenos días

Voz 1509 58:11 hola qué tal buenos días perdió ante los rusos por noventa y cinco noventa y dicen adiós a la Euroliga los blancos no podrán revalidar el título en la final será Anadolu Efes CSKA de Moscú el domingo a las ocho y media de la tarde escuchamos las sensaciones del jugador blanco Gustavo Ayón tras el partido