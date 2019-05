A Vivir Que Son Dos Días (25/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 que son dos días Javier del Pino

es jornada de reflexión los partidos cierran campaña haciendo un llamamiento unánime al voto con Antonio Piñero buenos días buenos y Xavier otro alto nivel de participación en estas municipales autonómicas y europeas puedes repetir el resultado del veintiocho de abril tenemos la triple

Voz 6 01:13 la unidad de lanzar un mensaje claro y rotundo por la justicia social la convivencia y la limpieza

Voz 7 01:19 el Partido Socialista siempre se guarda la carta de llegar a un acuerdo con la derecha y si en España no va a ser posible es porque Rivera se ha vuelto loco y pasa por la derecha Vox

Voz 8 01:29 que pueden volver a confiar en este partido que este parto

Voz 1538 01:32 pero sigue siendo su casa que hemos tomado nota

Voz 9 01:35 porque entregarle los votos quedándose en casa al Partido Socialista

Voz 1538 01:38 Podemos ser queremos escenas como una el martes

Voz 8 01:41 cada día nos toca rematar la faena que hicimos el veintiocho de abril este domingo acudiendo a agotar todo

el PSOE quiere reeditar la victoria a Unidas Podemos confía en no perder más terreno el PP también quiere frenar su caída y evitar el sorpasso de Ciudadanos y está por ver que el fenómeno de Vox se mantenga o pierda efecto en dos horas y media ministro del Interior Grande Marlaska visita el Centro de Datos el desenlace de este veintiséis SMS lo contaremos mañana desde las ocho menos diez en un programa especial dirigido por Pepa Bueno la dimisión de Theresa May el siete de junio aumenta el riesgo de un Brexit duro

cero ver a primera ministra acabó en llanto ante la puerta del diez de Downing Street portadas en la prensa británica del sábado el Times todo acaba en lágrimas para Theresa May The Gardian Broken Bay Brexit rota por el Brexit Independent Boris Johnson libera la carrera para suceder a May y amenaza con un Brexit sin acuerdo de ese Berlín la canciller alemana Angela Merkel

Voz 6 02:37 se su

Voz 1024 02:40 se respeta la decisión de Meis subraya que la cooperación entre ellas siempre fue buena de confianza e insiste en la importancia de que el Brexit acabe siendo

Voz 11 02:47 ha ordenado un nuevo varapalo judicial al muro de Donald Trump

Voz 1024 02:51 un juez federal de California ha emitido esta madrugada una orden que bloquea temporalmente la decisión del Gobierno de desviar miles de millones de dólares del presupuesto del Pentágono del Tesoro para su construcción el Congreso recordemos aprobó en febrero más de mil millones de euros cantidad inferior a los cinco mil quinientos solicitados por el presidente que declaró una emergencia nacional para conseguir estos fondos hoy la justicia da así la razón a una coalición formada sobre todo por veinte

en la Cadena Ser que son dos días Javier del vino

Voz 13 04:00 supongo que estas otra vez en Barcelona

Voz 1312 04:02 pues sí más que nada por no darle más trabajo a Correos sabes que yo con con el servicio público estoy muy comprometida hoy una cosa que estaba pensando es un pensamiento Un poco de abuela eh pero te has dado cuenta que hace un año ya que Pedro Sánchez estaba registrando tal día como hoy la moción de censura contra Rajoy el caso de la Gürtel Sísifo en veinticinco de mayo registró el grupo socialista la la petición de una moción de ser

Voz 1024 04:27 solamente un año en el que relativos el tiempo en estas cosas entran tan tanto ha pasado que parece que es de un siglo

Voz 1312 04:36 no pero aquí estamos otra vez en jornada de reflexión mirando cómo una vez más los los sondeos que se publican en Andorra eso tan surrealista de prohibirlos los sondeos y los frutos no se otra vez hablando de investidura sigue hombre que eso que no falte esta última semana de campaña hemos estado hablando de la situación de los diputados independentistas en prisión preventiva Junqueras Jordi Turull Josep Rull Jordi Sanchez el lunes los veíamos recoger su acta Si de facto ya diputados lunes y martes vimos esa ese momento pero ayer fueron suspendidos tras la reunión de la Mesa del Congreso una decisión que sea aprobado gracias a PSOE PP y Ciudadanos y el voto en contra de pueden

Voz 1312 05:25 una controversia que ya se planteó en el Parlament de Cataluña y que el Supremo en ese caso sí resolvió aunque las circunstancias sean ahora por condiciones diferentes en la Cámara baja española y me parece que no se ha querido tomar la decisión allí en el Supremo entonces lo que tu decías ahora no me con lo del partido de TNS pasó la pelota al Congreso es el estuvieron pasando unos a otros en cualquier caso y sin entrar a juzgar si se ha hecho lo correcto no porque esto y los juristas se ponen de acuerdo ya hay quien dice que evidencia esta situación que en España la división de poderes no existe esto lo dice nada más y nada menos que un líder independentista fugado de la Justicia Carles Puigdemont

Voz 1024 06:26 oye tiene mal pensado pero estoy ya que haciendo cuentas ahora mismo si suspenden a estos

Voz 1024 06:47 si se quedan vacíos claro entonces Pedro Sánchez

Voz 1312 06:50 problemas en la investidura que si se construyen insisto estamos igual nos quedamos igual ayer obviamente Le preguntaron a la portavoz del Gobierno en funciones Isabel Celaá por este tema

Voz 15 07:00 siempre estamos pensando en los trescientos cincuenta años ciento setenta y seis y esto se producirá también por eh decisión fundamentada de la misa el Gobierno no está buscando ventajas adicionales de ningún tipo estamos a las reglas de juego que se corresponden en fondo y forma conforme a la ley

Voz 1024 07:23 oye pues estoy se puede leer una entrevista en El País con el nuevo presidente del Senado con el filósofo Manuel Cruz

Voz 1312 07:29 y claro habla del pues se dice que una sentencia absolutoria podría ser una de las soluciones de este embrollo en que nos han metido

Voz 1024 07:35 a una salida viable decía dice también que en este país no falta descentralización sino cooperación que es un elemento cohesión Ador en cualquier país que eso los nacionalistas e independentistas lo temen

Voz 1312 07:45 augura que en el momento en el que estamos no va a haber solución porque a los dos sectores del independentismo se la están enfrentados los dos sectores están mirando de reojo continuamente yo añado que los de la derecha han cogido esa linde y una vez cogen la linde no la suelta

Voz 1383 07:58 cuando llegue ese momento empezó el momento de responder a la a la sentencia los dos quieren aparecer como sectores que se hacen cargo de esa irritación Si uno de los dos sectores antes de llegar ese momento ha aparecido como más blando el otro le podrá recriminar tú no fuiste suficientemente solidario con los presos estalló desde el primer momento fui intransigente y consecuente etc etc entonces los dos van a jugar de aquí a a la sentencia previsiblemente a los máximos de hecho lo ocurrido con Iceta Vanessa de elección

Voz 1312 08:43 si hablábamos de los que cuestionan la separación de poderes en España hablemos ahora de la separa de la separación o el apego o no que algunos jueces al poder sobre todo al que estuvo cuarenta años mandando en España Clemente Bernal buenos días Clemente que habéis hecho Carolina Martínez sitúa para ser condenados a un año de cárcel a pagar dos mil ochocientos euros de multa más las costas judiciales en total más de cinco mil euros y una indemnización a un ciudadano por causarle daño moral que habéis hecho

Voz 17 09:10 pues mira hemos intentado grabar en la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona pues unas misas unas misas que celebra una una hermandad que se llama Hermandad de Caballeros voluntarios de la Cruz que es una bueno pues una banda que se funda directamente por por excombatientes en año XXXIX está armando ofrece todos los días diecinueve de cada mes porque el golpe de Estado el XXXVI en Navarra fue el diecinueve de julio pues hacer unas misas ante los cuerpos de los generales Mola algún brujo ahora ya ante su sepulcros vacíos porque se sumaron los sus restos en el año dos mil dieciséis pues hacer unas misas vestidos unas capas pardas con sus boinas rojas de de Roquetes

Voz 11 09:48 miedo da todo depende si intentamos

Voz 17 09:51 esa es mi separación documental y ese es el motivo por el que bueno un centro intervino la la policías inicia un larguísimo Hidalgo Tesco bueno proceso judicial que tiene unos ha llevado a a mí a esta condena que te has mencionado a ese ese es nuestro mi delitos

Voz 1024 10:09 grande que hay en España después de Valle de los Caídos para la exaltación franquista digamos

Voz 17 10:12 sí ese momento se hace en principio para alguno para homenajear al general Mola que murió en el año treinta y siete fue el que bueno de alguna forma hizo que los estos recortes estos carritos pudieran dar el golpe de Estado junto con él ellos muy agradecidos a sus servicios prestados pues le quisieron hacer este monumento gigantes porque el propio Franco bueno visitó en el año cincuenta y dos como has dicho es el segundo más de exaltación según un momento de exaltación franquista o fascista más grande del estado después del Valle de los Caídos lo pasa es que es el único que está en un entorno urbano están en pleno centro de la de la ciudad y digamos que desde los años cuarenta cuando se construyó pues preside preside la ciudad vi digamos que proyectar su sombra su sombra de olvido o no su sombra tóxica porque realmente es un monumento que vulnera a uno guía volvían a los derechos humanos en nuestra opinión es nocivo parece os agradece el ambiente social de Pamplona desde entonces hay una grandísima polémicas sobre el monumento en en la ciudad de hecho ahora mismo hay un concurso de ideas pues para ver qué se hace con el con el monumento no si se tira que excede si se resignó y chica o en qué se hace con

Voz 1024 11:13 pero pero entonces os condenan por grabar

Voz 17 11:17 intentar grabar estas misas no estas misas realmente bueno los que la celebran no dicen que son simplemente misas pero nadie lo sabe porque nadie ha visto nunca estas misas no pero Calvo el paisaje que he dicho antes no ante los cuerpos de los generales golpistas en ese ambiente en esa cripta bueno pues con toda la simbología que se puede uno imaginar pues nosotros tenemos grandísimas sospechas yo pero que no solamente nosotros sino la sociedad entera no ve qué tipo de misas son aquí en su homenaje en estas misas creemos que esas misas pues evidentemente vulneran con toda seguridad no las cualquier ley de Memoria Histórica y cualquier sexo hacen evidentemente una apología del del franquismo esta es la historia

Voz 1312 11:53 oye Clemente porque daños morales os os contarán también a pagar a indemnizar a uno de de los miembros de esta Hermandad de Caballeros de la Cruz por daños morales porque

Voz 17 12:03 sí bueno parece que los daños morales es una sentencia que va aparejada cuando hay un delito cometido lo curioso es que bonos para es paradójico para nosotros no porque durante el juicio aunque la jueza no admitió como prueba presentamos una carta firmada por los miles de de víctimas de Pere Navarro hubo tres mil quinientas víctimas no donde nuboso o no tres mil quinientos asesinados en el resto de España sabemos Club pues casi ciento cincuenta mil no una carta firmada por miles de víctimas en la que decían que se sentían humilladas por estas misas no que se celebran en el monumento eso sí que son daños morales para nosotros no hay sin embargo el final pues el club condenado por daños morales por celebrar misas pues en este caso suyo en este caso Diego porque esto es ya como una especie de mancha de tinta que se está extendiendo pues por todas partes y hay muchísimos condenados muchísimos problemas ahora mismo en Navarra hace dos días al cabo una noticia que a mí me me me indignó no yo creo que a todo el mundo esta señora de de noventa años y esto te llena no también no Carmen García Pellón cuando un pueblo que se llama Yesa un pueblo en el que año XXXVI matan a su padre le roban sus posesiones y ahora pues alcalde del pueblo quiere que se retracte porque la señora pues opinó que pues opinó lo que tiene claro que estaba indignada con lo que había pasado y lo denunciaron es es un poco lo que dice Emilio Silva el presidente de la ARMH no de alguna forma quieren quieren construir de nuevo el el olvido no en construir el silencio de nuevo no El miedo no yo creo que es algo que no que no podemos permitirlo

Voz 1024 13:27 se muy generoso llamándolo misa porque eso es algo más que una misa es una ceremonia de de de exaltación del golpismo que nos llevó a la guerra civil eh hay una causa abierta en goteo punto o RG para intentar ayudar en el pago de esa multa y que el documento

Voz 17 13:42 el hombre desde luego es con la diciendo que dices yo lo que quiero es agradecer no a toda la gente que nos apoyó a lo largo de este proceso que ha sido pues esperpénticos grotesco no desde el principio nos apoyo muchísima gente y ahora mismo desde luego agradecerá este grupo de pues de ciudadanas y ciudadanos que nos han dado esta plataforma de apoyo para sufragar la multa hay por supuesto a todos los están poniendo su pues su pequeña o grande aportación no yo creo que eso eso es una de las mejores cosas no para mí el apoyo mutuo las cosas que nos hacen mejores no como sociedad y no tengo más que agradecimiento para para toda esta gente

Voz 11 14:13 pues a seguir hablando Clemente Bernal abrazo y suerte

Voz 1312 14:22 sabéis que la anterior jornada de reflexión hace poco más de dos semanas escuchábamos a personas que hasta ese día no podían votar eran personas con discapacidad intelectual que por primera vez estaban siguiendo la campaña electoral informando se iban a ejercer su derecho a voto

Voz 1024 14:36 el trabajador de un restaurante unos más motivados que otros pero bueno como la mayoría de las sí pues hoy os propongo escuchará quién a pesar

Voz 1312 14:43 haber nacido en España de haberse criado aquí estudiado trabajado etc no van a poder tener voz una vez más en esta selección

Voz 1024 14:49 esto lo hacemos muy a menudo incluso cuando no haya elecciones queremos protestar digamos aunque sean mediáticamente por las dificultades y el método surrealista de voto rogado que prácticamente deja sin derecho de voto a decenas de mil

Voz 1312 15:00 la marea granate siempre la la visibilizando aquí pero ahora imagínate a quienes viven en España nacieron aquí han estudiado trabajan investigan pagan impuestos etcétera etcétera no pueden ejercer ese derecho fundamental de la ciudadanía es el caso de de Carmen de Carmen Juárez que huyó de la violencia en Honduras vive en Barcelona desde hace catorce años trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona Como trabajadora familiar es coordinadora de la Asociación de Mujeres migrantes diversas y es el caso también de Ahmet nacer Alawi que estudia segundo de Bachillerato acaba de cumplir los dieciocho y con la ilusión que le haría al pobre no va a poder votar e han Amin iniciado con una compañera contra Haifa la plataforma votar es un derecho vamos a escucharles

Voz 19 15:39 somos muchísima gente que estamos civilizados que no nos hacen caso que saben que no cuántos porque no tenemos

Voz 1557 15:47 un voto y por lo tanto nuestros problemas

Voz 19 15:49 no importa hay municipios aquí en Catalunya que la población digamos extranjera o de origen extranjero que no puede votar llega a un treinta por ciento Entonces es una gran injusticia que el treinta por ciento de la población de los vecinos y vecinas no puedo no puedan elegir quién será el alcalde

Voz 20 16:10 no te sientes ves no te sientes ciudadana

Voz 5 16:14 te sientes una persona

Voz 20 16:18 por qué se están negando el derecho al voto el derecho de decidir en mirad quién gobierna hará tu ciudad y qué políticas se aplicarán en edad que es donde vive sin reúne sí que es lo más próximo que tenemos y hay personas que dicen que lo tenemos que asumir porque si hemos venido a vivir aquí es lo que hay pues no no la realidad ha cambiado la sociedad ha cambiado hemos hemos pasado en poco tiempo una sociedad multicultural por lo tanto la legislación se tiene que adaptar a esta realidad no pueden SER que democracia hayan vecinos y vecinas que no pueda votar que no puedan elegir a su alcalde no pueda aunque no pueden influir en aquellas políticas que se hagan porque si no no nos dejan fuera y luego pasa lo que pasa que lo gobierna fascista de tú como es uno para culpar de todo lo malo que pasan una sociedad en vez de hablar de la problemática real que existe tú conoces

Voz 19 17:20 sí sí yo hace poco que hace meses que cumplidos los dieciocho años y como una persona que soy una persona que diese siempre interesado el activismo en mundo de la política porque desde muy pequeño creído que la política como como explican es el elemento transformador de la sociedad pero al llegar a los dieciocho años sabía que no tendría esa ilusión de poder ir a votar y la verdad es que el día de las elecciones su cuando se acerca a las elecciones siento una gran frustración una gran impotencia una rabia muy grande porque al final es como que soy como ha dicho Carmen soy un ciudadano de segunda y al final como en mi opinión no no no importa porque al final no puedo expresar en las urnas donde realmente importa hace meses militar en un partido político pero creo que es una gran incoherencia que personas y nacionalidad puedan participar en el partidos políticos pueden militar puedan ayudar en las campañas electorales pero a la hora de votar o eligen a sus representantes o a la hora de presentar sí que es el voto activo no pasivo no puedan no puedan hacerlo en la Constitución se habla de sufragio universal miramos Ken el quince por ciento de la población no puede votar entonces no podemos está hablando de un sufragio universal

Voz 20 18:42 hay otros países que el derecho al voto no está ligado a la a su realidad la residencia lo que pasa es que no hay voluntad política porque yo vivo trabajo estamos dispuestos aquí y así como igual de válida para nadaron hasta altas tasas universitarias me tengo con debutar para dos euros al mes

Voz 1312 19:02 estamos escuchando estos ciudadanos que tienen toda la razón yo creo Javier incluso Carmen lleva siete años eh esperando que se resuelva su expediente de nacionalidad no el Defensor del Pueblo lo dijo que es que le faltan persona personal pregunté me preguntaba cómo se puede cambiar esta situación tan tan injusta este disparate No pregunte a a un referente para mí es catedrático en Filosofía del Derecho ex presidente del de CEAR del Comité Español de Ayuda al Refugiado ahora acaba de tomar el acta como senador llamé a Javier de Lucas para saber qué pensaba de todo esto oí las vías que había para arreglarlo pero hay que ponerse a ello ya

Voz 17 19:34 mito como ya lo tiene dos vías de arreglo envió una la que hay a más largo plazo y que de una vez se desvincule la el ejercicio de derechos políticos a la nacionalidad y se a la residencia por lo menos a escala municipal porque es que se hará paradoja también de que hay gente que vive en Argentina por ejemplo que jamás en su vida pisa un pueblo de Galicia y que puede votar en las municipales de Galicia es absurdo que mucha gente por ejemplo de Cabo Verde que vive en Galicia porque están alistados en la flota pesquera lleva muchos años y es tan quieren familias allí pueblos de Galicia y esa gente no puede votar a su pueblo y el cambio uno que jamás ha pisado el pueblo que lleva que está a miles de kilómetros sí que puede votar eso no se puede no se puede sostener la otra vía a más largo plazo es o bien modificar la directiva residentes de larga duración para que esa directiva reconozca el ejercicio de derechos políticos que por otra parte en varios estados de la Unión Europea menos escala municipal está reconocido simplemente con que se tenga la residencia los esté incurso en una razón de de privación de derechos y la otra la última es por supuesto la reforma constitucional es decir bueno del artículo trece hay que reformarlo por qué porque cuando se redactó aquí nadie pensaba en la inmigración lo m setenta y ocho lo único que tenían en la mente de la gente era la emigración

Voz 1024 21:10 el mundo ha cambiado mucho debemos caminar

Voz 1775 21:12 no volveremos a este tema y no solamente cuando sean de elección

Voz 1024 21:15 es en fin mañana va a ser un día otra vez de ganadores y de perdedores aunque todos digan que han ganado al final pero ganadores siempre se piensa también el escritor Javier Pérez Andújar

Voz 22 22:14 cada vez que hay elecciones les dan ganas de decir que gana el

Voz 23 22:17 por como si votar fuera un torneo una competición un juego pero en realidad es injusto porque los mejores nunca ganan tampoco hay que dar por sentado que vayan a ganar los peores lo que sospecho es que siempre ganan los más fuertes o casi hay historias como la de David y Goliat y hay cuentos como Sastre Cillo valiente sin miedo donde los más hábiles son los más avispados son quiénes se salen con la suya más vale maña que fuerza dice el refrán pero la Mañas un sucedáneo de la inteligente decía o acaso una inteligencia sin desvelar la maña sólo un recurso para no perder jodido de la inteligencia es que no le importa perder esto no lo hace por soberbia sino por amor por amor propio Amoros Juego limpio el amor la respuesta lo cantó John Lennon en la época en que dejó el activismo político y dejó a Yoko Ono fue cuando grabó el disco Mingués su salida del laberinto exterior fue un laberinto interior se puede considerar a John Lennon un perdedor quizás sí porque de repente perdió la vida se la quitaron en la portería de su casa como cuando le quitan el móvil a un adolescente de barrio claro que vale más maña que fuerza pero en una democracia quién ha maña unas elecciones sería totalmente antidemocrático lo bueno de la democracia es que con ella no valen ni la maña y la fuerza acaso la democracia sea como una canción de John Lennon que se construye sobre el amor pero tampoco es así del todo pues muchas veces el amor no es justo ni democracias injusticia la diferencia entre votar en Eurovisión y votar en las urnas es que en democracia es más importante votar que ganar aunque luego Huelva La Maña

Voz 1775 27:29 todo tipo de Bruselas no mira la verdad es que muy bien date cuenta que fui para allá para seguir el debate entre los candidatos a presidir la Comisión Europea después de de esas importantes elecciones europeas que tenemos aquí mañana pero además tuve tiempo de hacer más cosas ahí

Voz 1024 27:43 al alcohol de música la música soy un profesional

Voz 1775 27:45 eh conoces esto que está sonando pero estaba pensando que esto

Voz 1024 27:48 español podría ser perfectamente Rafael explica

Voz 1775 27:51 Nico que canta se llama Eduardo Ramos eh pero en su momento cuando grabó este disco grabó con varias bandas la voz también en solitario tenía como nombre artístico el de Eduardo eh grababa hoy en Bélgica que es el país donde vivía te puede ser un poco raro todo esto que te estoy contando de hecho te está sonando un poco raro pero enseguida lo vas a entender

Voz 1557 28:08 escucha esto que grave estos días allí en Bruselas

Voz 11 28:26 cuéntanos dónde estamos estamos aquí

Voz 33 28:28 células en las puertas de la pop de de de al que es la entrada vamos la frontera entre el barrio español San Gil lo que es el centro

Voz 34 28:37 qué es esto de El Barrio español

Voz 33 28:40 te crea donde se concentraban los emigrantes españoles aquí durante los años sesenta setenta de vinieron porque estamos cerca de la Guardia Civil que es la estación de trenes entonces la gente venía llegaba a la estación de tren indirectamente

Voz 1538 28:54 se quedaban a vivir por aquí para este barrio siguen notando en algo que

Voz 11 28:58 qué era o qué era el barrio español lo que sigue

Voz 1538 29:01 siendo el Espanyol

Voz 33 29:03 pues queda poco ves a la gente que sigue hablando de España por las calles tienes algunas pescaderías todavía tienes algunos bares probamos una decena de bares queda abierto ahora mismo en la época había doscientos bares a lo mejor años hablamos poco

Voz 19 29:17 cierto

Voz 33 29:18 los españoles empiezan a llegar a Bélgica en el cincuenta y seis pero bueno es a principios de los sesenta que empiezan a llegar masivamente en los setenta habría setenta mil españoles de los que treinta y cinco mil estaban en Bruselas y casi todos vivían aquí en este barrio de San Gil entonces eh todas las calle Las Tiendas a peluquerías los restaurantes

Voz 1538 29:38 los comercios serán españoles aquí muchos tiene serán los españoles que venían aquí en estos años pues en la gente

Voz 33 29:43 de humilde de zonas humildes de de España mayoritariamente Asturias Andalucía aprobamos que venían de toda España venían a trabajar muchos en las minas pero otros en las industrias eso en cualquier cosa que había mucho trabajo la época se ganaba bien entonces se quedaban un tiempo y muchos se quedaron a vivir entonces hubo hubo mucha solidaridad entre ellos se llevaban muy bien organizaba se organizaban en asociaciones

Voz 22 30:06 que ya habían mucha mucha buena sintonía entre el tenemos una vuelta por aquí me diseños

Voz 35 30:18 suena cada hora eres tú es imperativo así la recuerdo en inglés Jack en la eh

Voz 1024 30:30 no sea que aprovechase que te enviamos a cubrir esta historia para luego también hacerlo de la Comisión Europea no es Javier de falta de sensibilidad nunca deja de sorprender con quién estabas hablando en esa vuelta que te has dado problema del Peñón de de Bruselas éramos diez

Voz 1775 30:44 turística B era Miguel Menéndez que es un profesor de Salamanca que llegó ayer a Bruselas en el año dos mil doce iba solo para una semana de vacaciones pero estando ahí encontró trabajo se quedó bueno pues estos años caminando por esas calles que me enseñaba el otro día se dio cuenta de que algo se estaba perdiendo ese estaba aprendo algo de la historia de muchos españoles por allá

Voz 33 31:04 esta calle cuales entonces esta la de la calle Alta que se llama entonces aquí en los años sesenta se crearon Defence literalmente de de restaurantes españoles vamos habría doce concretamente que que ofrecían flamenco todas las noches entonces tú venías a cenar comida española después de cenar tenías el espectáculo de flamenco no sólo para españoles los belgas les encantaban los años sesenta el flamenco ahora estamos aquí justo a la entrada de la calle pues éste era el rincón el Torremolinos el Alicante todo será todos seguidos en un restaurante españoles los artistas vivían encima del restaurante

Voz 11 31:44 cómo ha llegado has abierto estos cómo te mete estuve en esta historia

Voz 1538 31:48 pues hablando con la gente yo empiezo

Voz 33 31:52 luego aquí a Bruselas nuevo no conozco nada de todo lo que hubo aquí hace años pero empieza a encontrar discos grabados por estos restaurantes de vinilo de los pequeños Single

Voz 11 32:00 espera espera cómo es eso de discos grabados por los restaurantes eso es algo que creo que hay que explicar

Voz 33 32:06 sí vamos a los restaurantes tenían contratados artistas de flamenco todos los artistas graban una canción en algún estudio de los que había que en Bruselas pero los restaurantes pagamos la grabación a cambio de poner la la publicidad del restaurante detrás del disco entonces ponía Juan Lucero por ejemplo artista exclusivo del restaurante El Rincón

Voz 32 32:24 como vemos esos países tanto de Upper portó una ya

Voz 5 32:31 hola no se les cuento una

Voz 1538 32:41 me puedes enseñar algún disco de sostiene oiga

Voz 33 32:48 haberle no es algo de lo que aquí entonces aquí tenemos por ejemplo restaurante El Rincón magnífico espectáculo flamenco de las cordobés citas Los Ángeles de Andalucía pivota cuatrocientos tres estamos a la puerta frente justo estamos a lo mismo ante el restaurante El Rincón tenemos aquí otro restaurante mar bravo en el trescientos noventa y siete restaurante Torremolinos el cuatrocientos cinco la Square del centollo otro restaurante aquí Andrés Machado atracción flamenca que es este bar aquí de la esquina Restaurante Los Candy les restaurante Nerja aquí a la derecha lo tenemos

Voz 11 33:25 este es buenísimo porque también con dedicatorias no en este mira pone para disfrutar unas felices vacaciones en compañía de padres hijos y hermanos vayan todos a comer al mesón toledano Nerja Aitor

Voz 33 33:37 sino que es muy curioso estos disco entonces a mí me me parecían eso gracia y los empecé a comprar qué momento en qué momento

Voz 11 33:44 es bueno hasta que esto hay que contarlo esto hay que recopilar lo haya algún momento hay que que hay un cambio que digas esto tengo que hacer algo más

Voz 33 33:52 hay un momento yo ya había tenía la idea en la cabeza pero ha habido un momento un día concreto que al final del mercadillo hay una señora que está tirando una caja de discos a la basura hilillo cojo busco en esa caja de discos y ahí uno de estos discos de Juanito Martín que viene la biografía por detrás profesor de guitarra con la academia aquí en el barrio daba conferencias tenía programas de radio en la radio belga intervenía la biografía este señor yo me me tienen Terre no venía nada de de él sin embargo preguntaba a todo el mundo por los bares todo el mundo conocía era una eminencia del flamenco yo no había nada escrito sobre esta persona y aparte todos estos archivos los inmigrantes los estaba tirando porque se están muriendo los hijos no quieren guardar todas las cajas de recuerdo de sus padres los que no la basura se vuelven a España entonces no les interesa guardar esas cajas entonces todos esos estaba lleno de basura por eso ya me puse a recopilar lo

Voz 1538 34:42 al menos para que los emigrantes tuvieran un recuerdo sonoro de esa época

Voz 11 34:47 qué tipo de de grabaciones qué tipo de canciones hacían todos estos inmigrantes españoles que estaban aquí

Voz 33 34:52 estas grabaciones a mí lo que me sorprende es que eran casi todo rumbas flamenco festivo que era lo que les gustaba en verdad a los belgas cuanto más salvaje mejor sea mejor cuanto más rápido la guitarra lo que me gustaba y los españoles también buscaban es un poco fiesta Hay beber unos vinos sin olvidar un poco la la jornada de trabajo y la semana luego me contaba una anécdota la hija de uno de estos propietarios de un bar que también era cantante que decía cuando mi padre cantaba el emigrante de Juanito Valderrama mucha gente se le se ponía a llorar iban de Éluard directamente mirando al suelo así tristes apenados a casa porque se acordaban de su familia de sus pueblos entonces a él no le interesaba cantar eso porque la gente se iba lleva sin embargo a los pone a cantar rumbas ven hasta vino para todos se especializa en cantar canciones festivas ya como

Voz 1775 35:50 horas has conseguido no ha sido fácil no discos

Voz 33 35:52 empecé muy difícil lloros que empecé encontrando un poco por casualidad en mercadillos así bien luego ya para encontrar todas las grabaciones yo iba con nuestros discos a los bares españoles que quedan abiertos sacaba llegó allí conocí a este hombre claro estoy vive aquí éste es mi tío se pone a lo mejor a cantar las canciones

Voz 19 36:10 no

Voz 33 36:10 no se acordaban de ellas porque la escuchaban en los bares en los Yukos a todos los bares que tenían aquí españoles tenían

Voz 1538 36:17 Yukos estos discos se escuchaban ahí en los Yukos

Voz 11 36:21 por eso va a ser difícil que estén abiertos ahora

Voz 29 36:26 aquí a yo

Voz 10 36:28 euro

Voz 36 36:31 no debería ir

Voz 1775 36:36 paseo más español pero Bruselas distribuir esto con lo que poco nos conformamos los españoles y desde luego estoy que no sabe gramos rumbo a Bengasi rumba hispano belga sonidos de la emigración española en Bélgica así se llama ese maravilloso libro con tres cedés además que bueno que ha sacado Miguel con el resultado de todo ese trabajo de toda esa recopilación de canciones historias también

Voz 1024 36:56 de la época está muy bien el trabajo de Miguel Menéndez pero tú Rafa primero turismo después haré es esto es periodismo te estallaban otra cosa

Voz 1775 37:03 a ver Pino el trabajo serio de investigación sobre el terreno tú sabes que exige sacrificios para mí no fue fácil la verdad pero bueno pensé que tenía que hacer el esfuerzo por el bien de tu programa por el bien de de A Vivir así que si nos fuimos de bares

Voz 1538 37:18 a ver dónde hemos llegado a esto que es pues estamos aquí en la dupla es que es la paralela a la de dónde estábamos antes estamos a la puerta de la FIRS que es la discoteca más famosa de Bruselas que la primera discoteca de tecno que hubo en el país pero es que antes era la sala española más española hay más grande de todo el Centro Europa por aquí pasaban todos los grupos las orquestas y los grupos españoles que venían también venían aquí desde Julio Iglesias de Antonio Machín pero ya Los Chichos Los Chunguitos Las Grecas Peret eras

Voz 33 37:47 esta música en la que ha gustado a los inmigrantes no tengo fotos que me han ido pasando los inmigrantes que han guardado archivos de esta época y los carteles mira que tenemos un cartel de derrumbada tres hoy veintiséis y mañana XXVII del dos días seguidos Rumba Tres en el disco

Voz 10 38:05 corro M

Voz 33 38:09 será el disco rojo la parte el disco verde otra discoteca también tenía cine había películas en español también aquí

Voz 11 38:17 no todo era rumba no no no

Voz 33 38:19 pero a parte de las grabaciones lo que está buscando son los archivos eh periódicos de la época carteles fotos entonces había un periódico ejemplos años sentado muy conocido el volcán ir había un artículo por ejemplo que hablaba de cascabel de Jerez el primer guitarrista profesional aquí en Bélgica que decía me volveré a España hay será entregado el estaba aquí por un tiempo no como la mayoría de los emigrantes se piensa y luego otra noticia de unos pocos años después cascabeles Jerez ha muerto está aquí enterrado en Bruselas sabes que murió aquí no pudo volver a a morir a España está aquí enterrado en el cementerio

Voz 37 38:54 no

Voz 1775 38:58 a errores de su guitarra así hay unas cuantas historias como ésta de cascabel de Jerez en en el libro lo más llamativo es que bueno Miguel no sólo ha hecho el libro ha localizado a muchos de esos cantantes que aún siguen vivos ya organiza un festival un concierto donde algunos de ellos se van a volver a juntar iban a volver a tocar por primera vez en algunos casos en más de cuarenta en Bruselas en Bruselas efectivamente este fin de semana es me lo contaba mientras seguíamos el otro día el paseo por ahí por Bruselas

Voz 1538 39:25 así que bueno a ver qué sexto puesto son los carteles

Voz 33 39:29 Iván aquí dice que va a reunir a artistas de esta época de los años sesenta el primer cantaor flamenco profesional que llevo aquí mil novecientos sesenta que ahora tiene ochenta y cuatro años volver a cantar sea juntar con gente de los tablaos que había que en los años setenta Toni la tata Moreno es una crack tenemos a los cuervos grupo que hace que eran los ídolos de todos los jóvenes emigrantes en durante los años sesenta Se van a juntar cuarenta y seis años después

Voz 11 39:53 oye y esto veo que es en una sala que se llama la atención

Voz 33 39:56 claro que es una sala que pertenece al Centro Galego de Bruselas que cumple este año

Voz 11 40:00 cuarenta años Miguel está muy bien todo esto de la rumba ay la música de los emigrantes pero

Voz 33 40:06 sólo que comer ya no que íbamos a comer aquí en el que pone el Picos de Europa uno de los pocos restaurantes abiertos de esta época que se como bien asturianos y ya verás que puchero bueno te haces por dentro

Voz 11 40:40 bueno pues estos son los cuervos si di lo que querían Tarkovski muy bien la verdad es que unas lentejas espectaculares eh

Voz 1775 40:46 anota el sitio deportivas alguna vez a Bruselas de tienes antojo de de certezas Picos de Europa se llaman el festival dices este fin de semana este fin de semana es casi casi me olvido esa es la noticia de la que estamos poniendo música en la sección hoy ese efecto Iván aunque también podría haber sido la reedición de un Single de los cuervos ese grupo al que mencionaba Miguel que que efectivamente como dices son estos que suenan el disco sable hace unos días cuatro canciones y un folleto contando todas de historia aquel interese

Voz 11 41:10 de mandar un correo a info arroba Matt moi récords punto com Mahmoud récords como suena y bueno ya te digo los grupos Los cuervos un grupo Pazo

Voz 1538 41:19 su día llegaron a estar anunciados como teloneros de los Rolling

Voz 1775 41:23 Stones en el Olympia de París que también Miguel

Voz 1538 41:25 no esto me lo contó Tino el gran

Voz 1775 41:28 con el bajista y líder del grupo asturiano que ahora vive allí en Gijón con quién hables solo unas horas antes de que cogieron habían para irse a a Bruselas a tocar en ese festival

Voz 1557 41:37 mi padre era ganadero y entonces un día pues pasar reconocimiento para ir a trabajar la mina y a medida Amy padre pues no les gustó y me ha dicho hijo era expresiones deben encerrarse una vez muertos de enterarse de vivos no es buena cosa vete a donde tú quieras pero me gustaría que vayan a trabajar a mil metros de profundidad pedirá otro decía mi padre para poder hacer el pasaporte hice el pasaporte y a los pocos días con casi nada de dinero y una maleta viaje rota pues me fui a Oviedo cogió un tren tiene dirige a Bruselas

Voz 34 42:13 no

Voz 1557 42:31 entonces en una ocasión con unos chicos que conocíamos allí lo hablemos oye porque no necesitamos a un señor ahí que tienen un bar que nos deje Soto sótano para poder comprar unos unas guitarras y tocar y aprender a tocar la guitarra y tal y así empecemos hasta los ratones marchaban porque no lo Mons sabe

Voz 39 42:54 en

Voz 22 43:02 consideramos rockero nosotros tocábamos desde Jiménez hasta Rosado todo lo que salía nuevo nosotros en aquellos años había tal riqueza de música que escuchaba a los Beatles dos días después a millones con hay al día siguiente entonces pero rebate el debate derribado con Yaalón reveló un día después salía Barris Jean con el día después sacaban los Rolling satisfecho yo voy ya pues en una ocasión estábamos tocando en una sala acerca de la gran plaza de proteger once con señor a nosotros me dice dice estoy el director de la Piris aquí casi que nada para nosotros sola Files son aquellos tiempos

Voz 19 44:10 pues no estaría ustedes ente dejar de hacer un CD testigo revoluciones yo quedé sorprendido y lo digo claro que sí por supuesto señor Lam de hecho sí hombre vino a mi boda no hay eh

Voz 13 44:24 el mundo

Voz 22 44:29 no hay una canción que que me gusta por no sólo por cómo es la canción es que la canción que hicimos nosotros a finales de los sesenta que es vuelva a soñar es es tiros empezó a ver en España casi diez años entonces había una posibilidad de promoción en España en una ocasión pues enviaron me enviaron a mí una Un no tengo en casa un telegrama Televisión Española diciendo sin interesaba venir a a participar en una misión de división nosotros encantados de la vida cogimos el furgón desde Bruselas que vinimos a Madrid y luego al final nos dijeron que estaba suspendido el tema porque había gente que no estaba interesado en promocionar grupos que no residía en España en fin

Voz 1775 45:31 por Bruselas yo bastante disgustado y bastante visionado que para nosotros era una ilusión que nuestro país poder tenemos escuchara en nuestro propio país

Voz 10 45:51 arte cuando vino con nosotros

Voz 22 45:55 solamente tenía quince años ya grabó el primer disco ese chico tenía todo para triunfar en la vida de esta gente que nacen con dos eran batería excepcional echó Themis de mi rusos intentó bueno me pregunto a mí que sí habría conveniente que Salvador para hacer una gira con con él a Estados Unidos y Salvador tenía hasta es tan joven como que otros llevársela una agilidad yo he dicho que no dice yo yo pertenezco a los cuerpos y mientras gol cuervos sexista sería miembro de los Cuerpos este es bastante dramático no por qué

Voz 27 46:46 nosotros

Voz 1557 46:49 teníamos un concierto en Colonia Alemania y entonces yo me fui con el furgón que yo tenía el permiso de conducir de ellos pues volvieron los cuatro en coche a la altura del V pues no sé lo que pasó un despiste no sabemos lo que pasó yo por lo menos no lo sé se dieron tres vueltas de campana de pasaron a otra parte en autopista ahí pues Salvador se murió todo se fue en cuestión de segundos la ilusión con la muerte de una persona muy querida por todos nosotros y la ilusión de un grupo de chicos que primero eramos amigos y luego o músicos pues se desvaneció en cuestión de segundos no

Voz 41 47:52 digo yo bueno

Voz 22 47:54 hace cuarenta y seis años en España no nos abrieron las puertas y ahora hay gente española como Miguel por ejemplo que está interesado en que también hablen de nosotros en España ya se lo agradeceré siendo

Voz 5 48:15 ido

Voz 1538 48:19 entonces me cojo el bajo virus en funciona la yema duras ahora tengo un oído que me cuesta me cuesta ofertas de trabajo porque yo siempre he un currante llevo dos meses y medio acelerando todos los días una media de una hora no no podemos olvidarnos que entre los cuatro que vamos si sumamos casi trescientos años

Voz 1557 48:43 no somos niños me entiende más niños nadie

Voz 1024 48:47 que tienen casi la misma ilusión hace casi cincuenta años que no

Voz 1775 48:50 se juntan vaya historia de esta noche vuelven a tocarán vérselas alguien nos escucha desde allí pues ya los bueno sí puedo asegurar que alguien nos escucha desde allí oye pues nada a ver cuando viajas a otro sitio y me tras otra convenga antártica me parece es Bru Rovira en versión musical

Voz 11 49:05 tras en versión musical en español de Juanito Valderrama luego luego dirán que no poner música española

Voz 42 49:17 no

Voz 33 50:02 María Isabel Salvador

Voz 1 50:06 qué tal muy buenos días hasta las nueve

Voz 0825 50:07 de la mañana miramos a Madrid en este sábado de cielos despejados luce el sol las máximas hoy algo más altas van a rondar los veintisiete grados de momento hoy a esta hora el termómetro marca trece en el Centro así se presenta en Madrid este sábado veinticinco de mayo

Voz 0825 50:30 los partidos políticos que aprovecharon hasta el último momento para pedir el voto en unas elecciones en las que todos tienen la mirada puesta aquí

Voz 40 50:38 a partir del veintisiete de mayo como presidente del Gobierno si puedo venir a la ciudad de Madrid Isère recibido por un alcalde socialista por un presidente socialista yo creo que merece la pena ese sueño para gobernar España

Voz 0825 50:52 Ignacio Begoña creemos que gobernar mal y con ese mismo objetivo todos los candidatos pedían el voto en los actos de cierre de campaña el candidato socialista a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo para cambiar esta comunidad

Voz 40 51:04 no nos conformamos con menos que lograr ser la primera fuerza votada en Madrid

Voz 44 51:10 a todos los madrileños y madrileñas y les convoco les convoco a lograr una mayoría de progreso para reformar y transformar y modernizar e impulsar la Comunidad de Madrid

Voz 0825 51:23 Isabel Díaz Ayuso reivindicando también un Partido Popular que otros han querido copiar

Voz 45 51:29 pido el voto para todos aquellos que en algún momento dudaron ya han optado por otras opciones buscando al Partido Popular donde no estaba porque se disfrazó harán pero ni son ni serán el Partido Popular

Voz 0825 51:41 Isabel Díaz Ayuso que era también fue también protagonista en el mitin de Ciudadanos Ignacio Aguado

Voz 46 51:46 para el reto que tenemos por delante que es que Madrid despegue de una vez que Madrid en Pie

Voz 33 51:50 a comparar con las grandes regiones de Europa y del mundo

Voz 46 51:53 no nos vale un proyecto al que se acabe la gasolina yo no me quiero montar en un coche que no tiene gasolina y mucho menos con una conductora que les gustan los atascos

Voz 0825 52:01 sí desde Vox su candidato Ortega Smith que también miraba a los populares

Voz 47 52:06 no otros miraban hacia otro lado y silbaba cuando llegaban absurdo aplicaciones de un artículo ciento cincuenta y cinco absolutamente ineficaz ya los cincuenta y cinco días porque les interesaba ellos estaban derogado el setecientos cincuenta y cinco para llegar a un amigo

Voz 0825 52:25 Pirata de Podemos Isabel Serra buscando el cambio en la Comunidad de Madrid

Voz 48 52:29 ahí va no porque decía que era

Voz 0825 52:44 mitin de cierre de campaña en el que el candidato de Más Madrid Íñigo Errejón buscaba el cambio para gobernar desde abajo

Voz 1704 52:50 yo soy de izquierdas porque me han parido así estoy profundamente orgulloso porque vengo de padres militantes que lucharon contra la dictadura no hace falta haber votado alguna cosa concreta no hace falta tener ningún carné para darse cuenta que la Comunidad de Madrid hoy hay una huelga de trabajadores del metro para que les dejen hacer su trabajo el problema no son los trabajadores el problema es el Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 0825 53:17 elecciones autonómicas y municipales en ese cierre de campaña también con los últimos mensajes de los candidatos al Ayuntamiento de la capital

Voz 1860 53:24 al hilo Goya fallaron a ellos a vosotros con el tiempo de mi vida a vuestra disposición y no se entiende sin la Comunidad de Madrid jamás volverá volverá a haber un ayuntamiento que adopte medidas que van en vuestro perjuicios y consensuar las previamente creéis que va a hacer Manuela Carmena

Voz 49 53:43 cuando Sánchez sacrifique una vez más Madrid como hizo en los presupuestos para satisfacer a los independentistas dada

Voz 50 53:50 amor los temas ya sabemos que todos los otros partidos estos medios progres de comunicación vayan a remolque de lo que nosotros marcamos

Voz 51 54:06 el veintisiete civiles a pelear por Madrid ya Pelé