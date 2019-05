A Vivir Que Son Dos Días (25/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser de una diré que es donde los días Javier del Pino

Voz 0874 00:07 en llena vivir la información con José Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 00:10 buenos días Javier mirando al veintiséis semen en hora y media está previsto que el ministro del Interior Grande Marlaska visite las instalaciones el centro de datos en el recinto ferial de Madrid en Irlanda ayer fue viernes electoral con sondeo elaborado por la radiotelevisión pública ART que da la victoria al partido de gobierno al democristiano Fine Gael no es jornada de reflexión en toda Europa hoy cierra campaña en Viena el candidato socialista a la presidencia de la Comisión Europea France Time urnas ante estas elecciones europeas autonómicas y municipales en la primera hora la vivir nos hemos detenido en la situación que atraviesan medio millón de personas que han nacido en España pero aún no tienen o están tramitando la ciudadanía por tanto no pueden votar solos testimonios de Ahmed Nasser el Alawi impulsor de la plataforma votar es un derecho Mi Carmen Juárez trabajadora familiar en el Ayuntamiento de Barcelona y coordinadora de la Asociación de Mujeres migrantes inmersas

Voz 2 01:00 somos muchísima gente que estamos civilizados que no nos hacen caso que saben que no

Voz 0874 01:06 con todos porque no tenemos un voto

Voz 2 01:09 por lo tanto nuestros problemas no importa

Voz 3 01:12 no te sientes Messi no te sientes ciudadana que te sientes una persona

Voz 1024 01:20 por lo demás hoy conoceremos el palmarés el Festival de Cine de Cannes dolor y Gloria de Pedro Almodóvar es una de las favoritas a la Palma de Oro anoche al español Oliver Laxe consiguió el premio del jurado con o que arde el primer largometraje en gallego en la historia del certamen francés y en cuanto al tiempo el sábado se presenta con lluvias en el País Vasco norte de Aragón Cataluña y Comunidad Valenciana hay cielos despejados y temperaturas más altas por el sur con máximas que van a rondar los treinta grados a medio día en Sevilla Jaén Córdoba hasta luego día

Voz 0874 01:50 cadena SER

Voz 3 01:53 los informativos

Voz 4 01:57 es más Retail veinte inteligente entiendas

Voz 5 02:00 cuando hablamos de tenis no referimos al uso de la tecnología en los espacios típicos en los que los clientes e han hecho el comercio tradicional la la venta tradicional

Voz 4 02:11 Lorente director de Desarrollo de Negocio Smart Retail de Telefónica Empresas

Voz 5 02:15 yo podría desde el probador que sabe ya que actuado podía decirle no me la quiero llevar que quedado por amigos a casa y yo estaría directamente haciendo una compra on line del espacio físico no y viceversa yo podía estar haciendo la compra online es decir oye me quiero probar estos zapatos esto de darle al botón de de probar in cuando entraba en Hacienda la Hacienda reconocería y me ir a probar esos zapatos no

Voz 4 02:37 es una rica del tiendas físicas inteligencia digital Acre fuerte

Voz 6 02:42 su negocio todo resulta más fácil con Telefónica

Voz 3 02:45 presas tu Partner integral de la transformación digital

Voz 7 02:51 Mora ya verás cómo te encanta minuto

Voz 8 02:54 sonar más de Securitas vital así entonces

Voz 7 02:57 obstante pero sí también te has puesto alarma

Voz 9 02:59 que cuesta mucho menos de lo que pensara escuché en la radio que podías calcularlo online en su web por lo que cuesta no veas la tranquilidad que da

Voz 10 03:06 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres ciento calculan una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 03:18 sin ya exámenes del trabajo las series has pensado cambiaría el portátil como en El Corte Inglés tienes ahora hasta ciento cincuenta euros de descuento en portátiles igualmente lo piensas con procesador AMD Gráfica Radio un Vega Windows diez además con las ventajas de los tecnoprecios de El Corte Inglés mucho más que un buen precio en homófonos

Voz 11 03:39 hola qué tal estás

Voz 12 03:41 para mi negocio no está yendo como esperaba Aíto cómoda

Voz 8 03:44 pues yo no doy a basto desde que puso en función la radio en poco tiempo

Voz 4 03:48 toda la ciudad me conoce esto sólo parar Hamid Mahmud

Voz 0874 03:52 deberíais probarlo es fácil rápido y económico al cliente que necesitas para túneles

Voz 13 03:56 yo

Voz 1 03:58 publicidad punto es tu negocio a despegar apunta Viana

Voz 2 04:12 poder comprendes poder decidir hoy hoy

Voz 4 04:16 la así colocan la restauración y promoción de los mayores en Radio tú Pepa agudo Hilton

Voz 14 04:26 sí

Voz 15 04:33 a vivir que son dos días en las redes sociales en Twitter arroba a vivir

Voz 4 04:45 alguna vez se calmará esté supongo que el margen que viene con el talento entonces tener talento para la música lo a mis padres no les gritó como él grita a sus cantantes juega usted es cristiano sus Tenet permite decirlo los que preocupe señora Smith hace la que sirva al maestro yo ya estoy acostumbrado Ser Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 16 05:15 sí

Voz 17 05:19 cuenta con las eh

Voz 16 05:22 más de mil no que pasa

Voz 8 05:36 la primera vez que Lady fue como si todas las luces sí apagar

Voz 0874 05:39 Jaime Miguel Reina hombre claro porque se fue la luz a sus puede que no

Voz 0812 05:43 nuestras historias de amor no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 1 05:56 en todos los televisores portátiles en más de mil electrodomésticos y productos de electrónica paga menos Carrefour merecemos lo mejor

Voz 8 06:04 oye Hugo tú tienes alarma la de Securitas Direct dique tal es que estamos pensando en ponernos una en mi calle todos los chalés tienen alarma y me preocupa que soy roban entro en en la medida que yo no tengo

Voz 0874 06:13 vas a estar todos los días preocupado porque iban a entrar a robar en tu casa porque cuesta merece la pena vivir tranquilo

Voz 10 06:18 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calculan una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 06:29 este domingo a partir de las ocho menos diez

Voz 18 06:31 a un euro menos en Canarias Car Ale electoral Minuto y resultado de la jornada desde todos los campos municipales autonómicas y Europa

Voz 1 06:41 vea pendiente de cada dato de cada reacción en cada punto de España

Voz 10 06:45 en un especial dirigido por Pepa Bueno con el apoyo de más de quinientos profesionales repartidos en doscientos sesenta y dos emisor

Voz 4 06:53 este domingo tú decides nosotros K

Voz 19 07:02 jura de Santa Gadea Abascal eligió algo los principios nacionales del movimiento de Fran

Voz 20 07:11 con oro por Dios por la Virgen de Covadonga por el yugo y las flechas por el Arca Santa con las reliquias de Don Pelayo o el pendón de las Navas de Tolosa por la Manning corto resalta Teresa por las lágrimas que derramó Don Carlos Arias Navarro al leer el testamento de Franco guardar y hacer guardar los principios fundamentales del Movimiento Nacional emotivas viejas

Voz 21 07:41 hola hola qué Santiago Abascal ha querido completar el la jura del otro día de la Constitución jurando aquí en Santa Gadea los principios fundamentales del movimiento lateral

Voz 22 07:53 nada más desde aquí va a vivir que son dos

Voz 8 07:56 dos días Javier del Pino

Voz 3 08:03 eh

Voz 25 08:22 duda

Voz 26 08:29 qué será

Voz 25 08:42 eh eh eh

Voz 0874 09:22 sí con corresponsales hay vuelta en esta jornada de reflexión con Íñigo Domínguez corresponsal en Roma durante quince años leemos en el país Costas Íñigo buenos días Ana Fuentes trabajó para la SER en China en Nueva York caras la redactora jefe de la revista económica de córner Ana

Voz 0132 09:39 hola buenos días Hans Günter Kellner escuela esposa

Voz 0874 09:41 aquí en España de radio que es la radio pública alemana qué tal Hans cómo estás muy bueno si bien Rayo Barcelona Javier martes a SAS que fue corresponsal en Washington para La Vanguardia donde sigue escribiendo como corresponsal diplomático a la Javier no estás hola a Javier buenos días y enhorabuena porque te acaban de dar el premio de Periodismo europeo Salvador de Madariaga que no sé si lleva dotación económica pero nos apuntamos si sigue

Voz 1980 10:03 ha dado la Coca Cola algo habrá que hacer

Voz 0874 10:06 es decir que el jurado destaca de tu trabajo y la dedicación de largas décadas largas décadas no hacía falta decir lo joven que no dice lo que dice Peridis empieza por los premios que debían los homenajes antesala de los funerales así que lo primero que galopada que esto ha devuelto hace mucha ilusión pues enhorabuena insiste oye que acabas de llegar de China además no si esto

Voz 1980 10:28 dado en el en el en la parte más al oeste de China donde hay una una población musulmana que está siendo reprimida de una manera increíble en el en el siglo XXI hola que ya está dos millones de de de estos uigures que son musulmanes en campos de reeducación que son campos de digamos de prisión donde ellos no pueden salir hay una situación de de de de Gran Hermano eh porque hay muchas cámaras por las calles vigilando lo todo reconocimiento facial y una opresión muy fuerte luego está en Pakistán también que se ha sido también muy interesante

Voz 0874 11:03 sí que además ves cómo se construyen carreteras en realidad son solamente para productos comerciales no para otra cosa

Voz 1980 11:07 exactamente los chinos están haciendo una ruta de la seda que va ir hasta el mar de Arabia cruzando todo Pakistán de norte a sur y en el norte de Pakistán donde yo estaba en muy avanzado los trabajos iban a ser y carreteras para camiones y mercancías chinas en lo que es esto la cesión de soberanía el choque que se está ya produciendo porque evidentemente la población local podéis imaginaros en nuestras zonas pues hay muchos talibanes mucho integrismo islámico pues están ya cometiendo actos de terrorismo contra estas estas infraestructuras

Voz 0874 11:41 estábamos comentando antes de Bruma Ana que si alguien tiene ahora un teléfono Huawei seguramente igual a pop es la palabra que más le ronda la cabeza no

Voz 0132 11:50 oye oye Xavier ya de vida ser complicada no lo de poder hacer a a los uigures porque yo estuve justo en Sin Jean ahora se cumplen diez años

Voz 1980 11:58 las revueltas cuando empezó todo

Voz 0132 12:01 la verdad es que temimos por por nuestra seguridad no era algo habitual pero la gente iba con palos arma por la calle pues hubo muchos heridos cámaras destrozadas fue complicado aquella cobertura que que hice para que para que para la SER fue fue muy complicada y fue difícil hablar con gente porque los ponías en peligro no sé ahora sí además con las cámaras es aún más difícil

Voz 1980 12:24 es es casi imposible detrás de meter pues en en una tienda con la excusa de comprar algo e intentar sacarle dos dos frases pero está hay tanta vigilancia que que en la calle nadie quiere hablar contigo ir ir dentro de los de los locales pues un restaurante sito en esto pues ahí también cuesta no es cuesta evidentemente tampoco quiere poner en peligro a nadie no pero simplemente observando y hablándolo porque puedes hablar con la gente notas esta o presión determinación del Gobierno chino de acabar con toda una cultura y una tradición de de de muchísimos siglos no porque los musulmanes están allá pues desde desde

Voz 0874 13:03 sí pero de la Edad Media no y en esas comunidades tan atrasadas y tan conservadoras llega algo tan remoto como el concepto de guerra comercial

Voz 1980 13:13 no hay nada de esto no ves ni un solo primero no es un comercio que pueda parecerse a un comercio occidental la economía es es muy primitiva muy básico de subsistencia ves incluso pues camiones que te en en los mercados con hielo y nieve de las montañas porque no hay neveras agricultura local se consume las patatas los pollos que hay allí y entonces es concepto guerra comercial es es totalmente abstracto

Voz 0132 13:41 soy muy Estados Unidos China no

Voz 1980 13:46 son conceptos que no entran yo creo en el en el día a día de estas de esta gente

Voz 0132 13:49 una de las de las imágenes más surrealistas de pero yo he estado siguiendo clara llegó diez años enganchada ese tema porque sabía todo el mundo sabía que iba a ser un polvorín no hila una de las imágenes surrealistas es tener al al señor degollado las cabras en el mercado de Kashgar la Cámara vigilando heleno doscientas cámaras por mezquita no entonces es claro eso es una economía efectivamente de subsistencia son callejuelas con con problemas de de de desagües de alcantarillas y sin embargo tienes todo perfectamente reglado de controlado desde sala de control de máquinas no si después todo lo que son las prácticas

Voz 1980 14:25 más vinculadas al Islam pues podría ser pues esto sacrificar un animal según los ritos tradicionales está prohibido como tú sabes los los uigures y en otras provincias de China también sucede la población tiene unos carnet es como un carné de conducir pero son carne de ciudadanía por puntos y una cosa que haces más te van quitando puntos y una cosa mala es por ejemplo a la mezquita

Voz 0132 14:50 pero decir no en puntos

Voz 1980 14:52 si te quedas sin puntos en campos de reeducación hoy pues Blasi tienes puntos no no coges un avión exactamente exactamente no puedes viajar no pues coger un autobús luego te vigilan los propios vecinos Éstos se han recuperado una práctica de la Revolución Cultural que los vecinos de un bloque de vivir por ejemplo pues se vigilan entre ellos y cada x tiempo pues hoy le toca el del cuarto primera ser el vigilante dentro de unos meses era el del tercero segunda y entonces ellos estos estos vigilantes van reportando a las autoridades el comportamiento de tu familia ya han cogido a muchas familias acogido digo entre comillas pero es verdad que a través de por ejemplo de los niños de sus hijos

Voz 0874 15:31 en el colegio no les pregunta bueno en casa ley

Voz 1980 15:34 el Corán y mi mamá Meles versículos del Corán de vez en cuando Kumba el campo de reeducación

Voz 0874 15:39 nueve mira que a mí me interesa también

Voz 0798 15:42 otros viaje que has hecho Pakistán esto qué cuentas de esta carretera de el norte de Pakistán aquella zona es es una de las más remotas del mundo eso puede revolucionar Pakistán particularmente esa esa zona no

Voz 1980 15:54 sí sí totalmente es una zona muy aislada que tradicionalmente se comunicaba más con China pero con China hay un paso que es un paso fronterizo estas a cuatro mil ochocientos metros que está cerrado la mayor parte del año por nieve justo ahora en mayo si habría seguiría habiendo mucha nieve y entonces son unos valles muy aislado si cada valle es como una patria con sus propias costumbres sus propias leyes el Estado no llega controlada de estos territorios

Voz 0798 16:20 por eso es que llevamos yo estuve allí hace muchísimos años y esa sensación de estar realmente en el culo del mundo nunca tanto como ahí pero ya sólo hacer una carta me parece increíble ya que empiece a hacer una vía comercial y luego lo que dices allí son cada cada valle es una una tribu con su mundo sus jefes de estado allí la presencia aquí o a tener que no se puede ser conflictos no

Voz 1980 16:43 ahora hay mucha vigilancia mucho ejército protegiendo la la construcción de esta autopista que espada paralela a la cara Highway que es una autopista que existen en los años sesenta Bono la utopía bueno pues sería una una carretera normal sí sí de doble sentido de muchos sitios no está ni asfaltada Highway como autopista pero los chinos están haciendo una obra de ingeniería increíble porque el terreno es muy angosto salvan valles Si barrancos Si a perforar montañas hacen presas evidentemente la población local no se iba a beneficiarnos no veo cómo se van a beneficiar de esos pasos de ahí el movimiento contestatario que está bien

Voz 0874 17:30 en este en esta cuestión de la guerra comercial de Ana no sé hasta qué punto es proteccionismo lo que estamos viendo hasta qué punto Es un ataque comercial preventivo lo que estás en Estados Unidos

Voz 0444 17:38 bueno lo que hay varias

Voz 0132 17:41 factores no pero al final cuando la gente cree que el problema está por los aranceles de Alfaro es una cuestión de ínfima no comparado con lo que subyace ahí al final Estados Unidos ve que hay una empresa china que además como tantas empresas chinas es opaca ahí está ligada pues al ejército y a la inteligencia del país eh si no quiere que ese conteste su liderazgo mundial con sus empresas que están al final tienen toda la cuota de mercado entonces Huawei que técnicamente es buena y que ya ha firmado acuerdos con muchísimos países está disputando un liderazgo eh la primera vez que un presidente de Estados Unidos antes ya habían dado órdenes al sector público de que no comprara y herramientas teléfonos y componentes de Huawei pero es la primera vez que se le dice al sector privado lo que lo que tiene que hacer no en esto los términos entonces claro se han invertido mucho las tornas lo interesante para mí son dos cosas la primera que Estados Unidos ahora es proteccionista China va de defensor del libre comercio oí acordamos hace dos años en Davos no es Sitting Pin hablando de bueno el comercio mundial el multilateralismo mientras Trump habla de repliegue y la segunda es que va a hacer Europa porque Estados Unidos claro que ha ido presionando uno por uno a los actores grandes para que para que les cierren la puerta a Hawai pero no es tan fácil sí además pues tecnológicamente Europa es irrelevante porque no tiene una empresa gorda que pueda hacer frente a esta batalla no

Voz 0874 19:12 pero es que va a hacer Europa claro para Estados Unidos y para China Europa es Alemania como decía Henry Kissinger no

Voz 0132 19:17 claro claro entonces en Alemania pues hay una gran división eso Hans lo lo contará mejor seguro y entonces qué qué haces tú sigues teniendo acuerdos con alguien con quién te llevas bien aunque quieres poner coto porque al final pues filosóficamente hay cosas que no hace como tú si quieres que cumpla las leyes de mercado y tal pero al mismo tiempo tiene mucho músculo no es nada fácil pero tiene más de de de pulso que de guerra de aranceles

Voz 0874 19:44 pues bien el problema y yo

Voz 0754 19:47 pienso en Europa no es completamente secundario en esto y Alemania es también el él en el momento que que el sistema operativo Android no funciona encima de los teléfonos va entonces si a esos teléfonos dejan de ese funcionales es decir porque los chinos pueden inventarse un nuevo sistema operativo pero no va a ser competitivo es que ya hubo intentos te te un tercer sistema operativo y fracasaron

Voz 0874 20:14 además en las palabras sistema operativo chinos asustan mucho sí

Voz 0754 20:17 a ver si el y el segundo el de lo que sí a mí también me preocupa hay ha hablado con militares en seguir ciberseguridad en Toro de Europa sí preocupa mucho porque la arquitectura te te determinados componentes eh y y si permiten el espionaje de no solamente dos terminales sino sobre todo de los Torres te pierdas antenas iba es la empresa que más sabía lastró desde hoy las antenas de cinco G los investigadores los militares en todo el mundo occidental están muy preocupados porque los sino son los que realmente los más avanzados están en eso

Voz 0132 20:57 de todas maneras perdón un poco por poner un poco de honestidad intelectual al final es verdad que los chinos son muy opacos todo esto pues tiene muchos claroscuros pero al final son las empresas tecnológicas de Estados Unidos como Facebook las que no se han dado muchos problemas de desinformación de espionaje de privacidad y mucha de la información de que tenemos de Internet va por cables subterráneos que ahora mismo al noventa y cinco por ciento están dominados por Estados Unidos

Voz 0874 21:25 hablamos de Europa abismos un alto el Europa también es sólida que mañana por supuesto todo el mundo sabe que hay elecciones municipales autonómicas doce comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla más de ocho mil ayuntamientos buscan gobierna pero también hay otros comicios de los que no habla tanto que son los europeos el otro día hacíamos un poco el ejercicio de recordar aquella escena de la película de La vida de Brian cuando uno decía que han hecho los romanos por nosotros y Alcántara ya que más lo sabía muchas cosas y si preguntas en voz alta Cacho Europa por nosotros enseguida alguien dijo el roaming es gratis pero no salían muchas más cosas que yo no sé si esto es un problema de de comunicación por parte de las autoridades sobre los departamentos que se ocupan de son Europa es un problema de entendimiento es un problema de desinterés queríamos hablar porque desde Bruselas no se escucha Jauma que es portavoz y director general de Comunicación del Parlamento Europeo consta llama buenos días

Voz 11 22:17 con la qué tal buenos días muy bien tu llegas

Voz 0874 22:20 al Europarlamento con veintiocho años creo ya te quedas ahí

Voz 11 22:24 pues sí llegué bastante joven de hecho a los veinticinco Prou como funcionario a los veintiocho si bien desde entonces aquí estoy ayudando a que la gente sepa un poco más que es el Parlamento Europeo para qué sirve como funciona y sobre todo cómo le afecta en su vida

Voz 0874 22:42 hemos fallado también nosotros los periodistas explicando o no explicando lo importante que son las elecciones europeas de mañana

Voz 11 22:50 yo creo que sinceramente creo que no es decir si comparamos con lo que fue hace cinco años au diez años yo creo que los medios de comunicación en España y en muchos en muchos otros países esta vez han hecho un esfuerzo bastante particular yo he visto montones de artículos y de referencia así de dossiers por todas partes y mi conclusión es que quién quiere saber algo sobre la Unión Europea o sobre las elecciones europeas lo puede saber muy fácilmente otra cosa es que luego en España haya campañas a la vez y que lógicamente la campaña local la campaña autonómica puesto sea sentida como mucho más próxima por electorado y sobre todo sobre todo por los propios políticos

Voz 0874 23:30 de hecho creo que España es muy europea hay mucho europea según todas las encuestas detenidamente las más europeístas de Europa pero somos europeístas por desconocimiento entendemos lo que es Europa tú crees

Voz 11 23:42 yo creo que si de entrada te diría que Europa es muy europea hay mucho europea porque todos los sondeos de los últimos dos o tres años lo que yo diría lo llamaría los sondeos post Brexit te dan porcentajes muy muy muy altos de de de ciudadanos que no que se sientan europeístas no se trata de eso sino que se sienten europeos pero que además entienden que lo mejor para su país es ser miembros de la de la Unión Europea en España yo creo que eso lo tenemos un poco ya en el gen democráticos es decir que la propia el propio sistema democrático español se entiende sobretodo ligado a Europa Europa es democracia y la democracia supone también formar parte de Europa

Voz 0132 24:27 Jaume yo buenos días quería preguntarle

Voz 0444 24:30 qué tal quería preguntarte si

Voz 0132 24:32 parte también de de falta de honestidad y rigor Nuestros gobernantes porque muchas veces cuando van a Europa votan en un sentido ciertas políticas o se alían con familias políticas que Natur naturalmente es lo que se suele hacer allí en Europa y cuando vuelven aquí critican directamente a sus adversarios se desvinculan de las decisiones que acaban de votar y al final el titular acaba siendo la culpa es de Bruselas

Voz 11 25:01 si eso sucede sucede muchos países de hecho empieza mal ya cuando la gente habla de Bruselas en tercera persona los políticos no pueden hablar de cursadas tercera persona porque Bruselas son ellos quiero decir cuando se toma una decisión en Bruselas no la toman unos señores señoras desconocidos que nadie sabe quién son la toman los ministros de los gobiernos de los Estados miembros y la toman los eurodiputados que han sido elegidos por por la gente y los ministros los eurodiputados no viven en Bruselas o en Estrasburgo viven en sus casas en sus países de es decir que yo no diría que Bruselas toma decisiones yo diría que las decisiones se toman en Bruselas pero esos son dos cosas diferentes

Voz 0874 25:44 creo tú rechazan por lo que sabemos se identifica con ningún partido político lógicamente pues una cuestión ética profesional lo llevas treinta años allí ha conocido la mayoría de eurodiputados de nuestro país cómo crees que gestionan ellos los parlamentarios ese eje nacional ideológico por el que a veces votara a favor de tus ideas puede perjudicar a tu país

Voz 11 26:06 lo llevan bien lo llevan bien porque este Parlamento es un Parlamento que da muchísima autonomía al diputado y aunque es a la que hay disciplina de voto dentro de los grupos esa disciplina se relaja cuando se trata de temas nacionales aquí cada diputado tiene que crear su propia red su propia red de digamos de de aliados y sus aliados no siempre están en el propio grupo parlamentario la mayor parte de los momentos y de los teme

Voz 0874 26:31 ah sí por supuesto pero hay veces en los que hubo

Voz 11 26:33 no va a buscar los aliados en función más bien de una cuestión digamos de interés geográfico de interés territorial es decir que un día he estado de un partido político pues a lo mejor vota en contra de otro partido en temas sociales au económico sobre Medio Ambiente después en la Comisión de Pesca pues si viene de una zona marítima pues acabará votando a lo mejor lo mismo que otros diputados que vienen de zonas marítimas con los mismos intereses eso se lleva bien y eso es bueno yo creo que aquí los dotados al principio llegan todos pensando que sólo son diputados nacionales que vienen al Parlamento Europeo y al cabo de muy poco tiempo se dan cuenta de que no de que son diputados europeos que no están trabajando sólo para su circunscripción para su país sino que están trabajando que están legislando para quinientos diez millones de europeos

Voz 0874 27:22 no llevaba como ves esta alianza

Voz 1980 27:24 fuerzas populistas liderada por Salvini cómo se van a comportar en el Parlamento Europeo que que peso vaticinios que iban a tener

Voz 11 27:31 bueno en primer lugar el peso tienen que determinar lógicamente los electores quienes voten en en segundo lugar aquí ya tenemos varias experiencias de intentos de alianzas más o menos consolidadas pero de de cosas que son muy diferentes porque hablamos de la ultraderecha hablamos de los Europa Cobos hablamos de los antieuropeos hablarnos de los euroescépticos hablamos de la extrema izquierda todo esto son cosas diferentes que no se pueden meter en el mismo saco porque no lo son yo no creo que vaya a haber una minoría euroescéptica o una minoría de ultraderecha que van a ver varias minorías y luego vamos a ver si esas minorías un capaces de coordinarse entre ellas o no hasta ahora no lo han sido porque en muchos temas son muy diferentes incluso algunos son absolutamente antitéticos bueno pues ayer mismo vimos por ejemplo al partido que está en el Gobierno en Polonia diciendo que ellos podrían llegar a acuerdos pero con Marine Le Pen no Salvini que llegar a acuerdos con Marie Le Pen a partir de aquí eso qué quiere decir que podemos acabar en la misma situación de la legislatura presente y es que toda esta gente acabe en tres grupos parlamentarios diferentes alguno de estos grupos participando de verdad en el trabajo legislativo en el trabajo de cada día el Parlamento Europeo y otros pues mucho menos

Voz 0754 28:52 el Hans primero me gustaría también si me permites es el el no son no son muy elegantes las preguntas tesis en teoría están prohibidos pero Javier empezó con una pregunta que ha hecho creo que también hay que contestarla no si si nos olvidamos que Europa Siro un continente con caras y siglos de guerras y vivimos son un tiempo un poco anormal en realidad en Europa que son son varias décadas Yasin guerras y eso desde luego también es él el mérito de la Unión Europea el y el hilo hay cosas más más más actuales que yo vengo ahora de Doñana por ejemplo es son los los tres actrices sobre las sobre medio ambiente son muchas veces

Voz 0874 29:38 las únicas que han frenado en España

Voz 0754 29:40 el el boom inmobiliario en en en en en el tema medioambiental no y luego está también la Europa social que también existe y los mercados es decir es que hay tantas cosas que que funcionan porque funciona hemos ropa Ilic y son determinantes para nuestra vida diaria que nos nos estamos por supuesto pero cómo sería nuestra vida sin manos eh eh tú te lo puedes imaginar te has hecho una vez exégesis ejercicio como diría viviríamos sino a la Unión Europea

Voz 11 30:13 es muy difícil hacer ese ejercicio quizás ahora empieza a ser un poquito más fácil cuando uno ve lo que está pasando con el Brexit todo lo que puede pasar con el Brexit pero es muy difícil tienes mucha razón en Si yo creo que aquí hay hay dos temas uno es intentar explicar la Unión Europea desde el punto de vista histórico y otra es desde el punto de vista de las ventajas concretas y hay gente a la que le resuena mejor una cosa ya Giottos a los que les suena mejor o la otra yo por ejemplo hace un rato aparcado el coche para venir aquí al estudio el Parlamento Europeo enfrente un edificio que hace setenta años será la sede de la Gestapo en Bruselas

Voz 0874 30:49 no nos olvidamos de estas cosas

Voz 11 30:51 qué hace setenta años estábamos en medio de una guerra tremenda ya había miles y miles de personas muriendo en los campos de concentración eso no son películas esto es lo que estaba pasando aquí hace muy poco tiempo setenta años no son nada y como dices tú la Unión Europea de alguna manera lo que ha creado es una una pausa histórica en algo que ha sido la historia probablemente más sangrienta del del mundo pero es verdad que eso ya muchas personas no les dice nada y entonces también es importante que sepan qué cantidad de cosas que tienen que ver con su vida ya no se deciden en sus países deciden Bruselas o en Estrasburgo en común con gobiernos con representantes de gente que tienen los mismos problemas que tienen las mismas necesidades y que viven las mismas situaciones y eso va desde la política de Medio Ambiente en la Unión Europea tiene la política de Medio Ambiente más progresiva de todo el planeta a la política energética de consumidor es de protección social y luego pues podemos ir a los temas muy concretos el Parlamento Europeo me hace unos meses publicó una web que se llama exactamente así que hace Europa por mí son cientos y cientos de fichas concretas sobre temas que van desde como decíamos el final del roaming a los permisos de paternidad las medidas de Medio Ambiente

Voz 0874 32:07 trabajadores desplazados Protección de Datos legislación de datos de pasajeros servicios de paz

Voz 11 32:13 con wifi gratuito en lugares públicos el Bloc in el copyright cientos y cientos de cosas que se deciden de esta manera hay que se deciden por los diputados que mañana serán elegidos entre otros por los españoles

Voz 0798 32:26 de de eso te quería preguntar porque tú llevas hay treinta años no habrás visto pasar eso cientos de diputados españoles cuál es el nivel de los diputados españoles que iban allí porque muchas veces sobre todo hacia

Voz 0874 32:37 pues la verdad parece que los aparcan ahí a mucha gente que no saben

Voz 0798 32:40 colocaron que estás hablando pero te imaginas gente que que que a lo mejor no sé si habrá viajado pero que no entiende idea adecuadas de Europa y dices bueno esta gente que hace allí lo cuál es el nivel que has visto tú ocurran a pasan siempre Annie Gloria hay gente que que que está a la altura

Voz 11 32:59 hombre haber hay de todo como en todas partes pero yo te agradezco mucho la pregunta porque me me permite aclarar una cosa esta historia de los los elefantes au los cementerios desde eso la gente que ya aquí al final de sus carreras en I

Voz 0798 33:15 aquí al principio también claro

Voz 11 33:17 claro no es decir aquí hay de todo es decir prácticamente ya no hay ningún ninguna ocasión en la que cuando se forma un Gobierno en un Estado miembro no haya uno dos o tres eurodiputados que deja en el Parlamento para formar parte de de ese gobierno lo que quiere decir que el Parlamento también es una cantera no sólo otras cosas pero es que luego cuando ves llegar a esa gente que han sido ya pues diputados en su parlamento nacional ministros etcétera etcétera la mayoría llegan con ganas de trabajar y la ventaja de esta gente es que saben mucho de política Illes que saben funcionar no les tienen que enseñar nada es decir que yo creo que en el cuando una de las riquezas del Parlamento europeos precisamente esa no es ya a las diferentes culturas políticas que llegan aquí sino el hecho de que tienes gente con carreras políticas muy diferentes con gente muy joven que está empezando con gente más mayor que está pues en la fase X de su vida política y eso

Voz 1980 34:13 enriquece o

Voz 11 34:16 a los eurodiputados en función de lo que han hecho no han hecho antes yo los catalogo me guardo el catálogo en función de lo que hacen aquí como es como decía antes es un Parlamento queda muchísimo autonomía pues tengo que decir sinceramente que estés probablemente el Parlamento de la Unión Europea en el que más baja en el que más horas echan en el que más te tienes que estudiar los papeles porque sino todos los estudios tú no se los va a estudiar nadie porque

Voz 0874 34:41 ya ha sugerido que tiene una lista negra para un libro que publicar con otro pluviales no mucho más tarde cuando me jubile allí cuando estás cuando llegas uno se hace más

Voz 0798 34:53 menos europeísta es decir uno uno descubre

Voz 0874 34:56 hay cosas que no sabía que que nos llena de esperanza o algo

Voz 0798 34:59 te ves empieza deprimir de que

Voz 0874 35:02 sacra menos en Europa como pasa como en el Vaticano no

Voz 11 35:06 pues se hace más europeo y te lo digo sinceramente mira antes de ayer una colaboradora mía me envió una danesa me envió una LIC con una web danesa en la que un un señor está promoviendo la participación en las elecciones europeas desde el punto de vista digamos proeuropeo y bueno pues con un con un lenguaje muy proeuropeo pues ese señor hace veinte o treinta años era la oveja negra del Parlamento Europeo era el euroescéptico más radical que en aquel momento tenía el Parlamento Europeo Hans Peter von pero como este caso hay muchísimos y de hecho en muchos casos sobre todo yo te diría de pragmatismo es decir de gente que viene aquí con la idea de que habría que cerrar la Unión Europea o que habría que desmantelar la luego cuando están negociando una legislación sobreprotección de trabajadores desplazados pues se meten en el tema y cuando se mete en el tema al final lo que hacen es pues el trabajo de todos los demás diputados presentar enmiendas intentar que sale

Voz 0874 36:02 inflación tenga sentido para los trabajadores

Voz 11 36:04 diferentes países es decir que al final la ideología o los manifiestos políticos pues en muchos casos se quedan en la puerta de la sala

Voz 1980 36:16 cómo se vive desde el Parlamento el pulso con la comisión porque al final parece que quien tiene el poder realmente en la Unión Europea son los estados a través de sus comisarios en este Gobierno de la Unión Europea y el Parlamento queda como como un poco desplazado a la hora de decidir realmente las políticas que sean de aplicar

Voz 11 36:33 esa es un poco la la visión de yo te diría de hace unos cuantos años eso cambió radicalmente con el Tratado de Lisboa entre otras cosas porque ahora al presidente de la Comisión Europea lo tiene que elegir el Parlamento y eso ya de entrada crea una digamos una una una relación entre las dos instituciones muy diferente de todas formas para ser muy sincero aquí tenemos que distinguir en entre aquellos temas en los que el consejo es decir los estados deciden por su cuenta en ese caso deciden por unanimidad lo que quiere decir que muchas veces no deciden nada porque no logran la unanimidad y los otros temas que son la inmensa mayoría en temas legislativos en los que la decisión la tienen que tomar al mismo tiempo el Parlamento y el Consejo en ese caso el Consejo por mayoría no por minoría no por unanimidad y ahí pues de lo que se trata es de poner en marcha una negociación que hace que al final para que se apruebe una ley en Europa sale tiene que contar con el visto bueno del Parlamento por un lado del Consejo por el otro y eso es bueno porque quiere decir que cuando esa leyes aprobadas pues representa unos intereses muy

Voz 0874 37:41 oye yo estaba pensando en una última curiosidad la desigualdad provoca perdedores de la globalización digamos hizo cometen habitualmente en populistas del populismo se pasó al antieuropeísmo como como Le vendes Europa a uno de esos perdedores

Voz 11 37:56 pues contándole las cosas que estaba descontando hace un rato que yo he escuchado con muchísimo interés contándoles lo que están haciendo los chinos contándoles lo que está pasando en Estados Unidos contándoles la evolución política de Rusia de Vladimir Putin contándoles la situación en Turquía o en el norte de África comparando todo eso con lo que pasa en la Unión Europea con lo que no pasa en la Unión Europea ir haciendo un poco también la prospección estadística de que va a representar la Unión Europea en los próximos años en el dos mil treinta en el dos mil cincuenta cuando prácticamente ningún país de la Unión en europea pueda contar en solitario prácticamente para nada el único país que podría seguir en el G8 sería en el final no en el principio de la lista sería Alemania dentro de unos años cuando el planeta tenga ocho mil millones de habitantes quiere decir que el país más poderoso de la Unión Europea Alemania representará el uno por ciento de la población mundial y toda la Unión Europea presentará el cinco o el seis por ciento eso es lo que la gente tiene que entender es decir que con todos los problemas que tiene Europa con todas las cosas que no funcionan cuando haces la comparación con cómo está el mundo y cómo está evolucionando el mundo es evidente que al final tienes que sentir también la cierta tranquilidad diría incluso un cierto orgullo de ser europeo y ser miembro de la Unión Europea y eso es lo que tenemos que explicar por qué la gente entiende perfectamente cuando se lo cuentas que sí así es como va el mundo oasis como va del mundo pues nos interesa a los europeos ir juntos e intentar defender un modelo social político y democrático de vida que no es precisamente mayoritario en el planeta

Voz 0874 39:27 bueno pues si después de este mensaje no dan ganas de votar hay que hacérselo mirar ya me tuvo que es portavoz y director general de Comunicación en el Parlamento Europeo y gracias por esta conversación desde Bruselas suerte con los políticos nuevos que te aterrizan por allí que tardará un poco en Carlos muchísimas gracias y eso que la gente vaya a votar porque se la juegan en un abrazo llevamos hasta luego Cristina Pardo así que seguimos en nada tres minutos

Voz 27 40:25 eh

Voz 29 40:37 en el arte el día seis

Voz 3 41:04 eh

Voz 30 41:38 consultorio de Elena

Voz 1980 41:40 no

Voz 31 41:42 si me preguntas en tu carta si además de cortar Nos el pelo las uñas o comer más o menos actividades a las que Llanos ha autorizado Ortega Smith podemos hacer más cosas sin dejar de ser femeninas por su puesto que podemos lo más importante es lucir hermosa para él descansa cinco minutos antes de su llegada para que te encuentres siempre fresca y reluciente retoca tu maquillaje listón en el cabello ilustre lo mejor posible para el te muerda que han tenido un día duro lo ha tratado con compañeros de trabajo quieres esporas todas ya sabes dónde encontrar hasta siempre L

Voz 8 42:23 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 3 42:29 de

Voz 0874 42:31 no estás Cristina hola qué tal pues muy bien

Voz 1980 42:33 tras dos jornadas preelectorales y sobre todo mañana echas de menos de urna

Voz 0444 42:40 lo que más echo de menos esos las campañas si las campañas y que echo de menos

Voz 0874 42:45 por la parte de la trastienda porque luego los que Kubrick campañas escucha ese mismo mensaje todo lo si que la gente no sabe ya que desde el podium Se repiten los chicos

Voz 0444 42:52 sólo cambiar una frase cada diente esa es la la la que todos destacamos amiga ha cambiado

Voz 0874 42:57 pero tú lo ves en tu casa por la tele si yo te imaginando que como micrófono

Voz 0444 43:03 no pues ahí es una sensación nueva que

Voz 0874 43:06 estuve yo tú estuviste en el Congreso el lunes no Iñigo qué tal mal en Mar de mucha camiseta

Voz 0798 43:12 sí había era todo muy florido impasible la demanda una mezcla ahí increíbles

Voz 1980 43:20 eh

Voz 0798 43:21 explosiva de personajes de consignas pero bueno era un día para hacer gestos para hacer fotos para bueno y cómo caen campaña la muy muy este histórico histórico histérico histriónico tres cosas no claro porque allí la gente va a pillar sitio sin saber que luego será así me sitio me operaron por eso habilitara si bueno era infantil todas a coger sitio pues a sólo dos horas antes dotó muy marcial para coger la posición dotada Sánchez aparecen en la foto está como una colleja y luego pues eso los los daños Per Cataluña también cogiendo sitio detrás todo bueno pero esto para que no sea tendríamos que estar pensando en el país de que vamos a hacer aquí de aquí a cinco años estamos con la chorrada dónde me va Santa

Voz 0874 44:04 no no los recuerdos hoy en el Diccionario de conceptos políticos para empeorar un poco más hablamos de surrealismo en campaña

Voz 0444 44:10 sí debo decirte que no me ha costado mucho la sección de ahí que el material es abundante primero que pasa así mezclas campaña electoral fiestas de San Isidro eso sí que es el resultado de esa suma aquí con los representantes de Vox

Voz 32 44:27 nadie más le mola

Voz 33 44:30 Carme Nate poco aquí

Voz 32 44:34 mi madre sí

Voz 33 44:37 sí ya por sí abriremos que ese rastro el sábado

Voz 0444 44:48 no tenga que la cosa sólo puede mejorar que no voy a hablar de zoofilia hay un capítulo especialmente delicado que es el de los vídeos electoral

Voz 0874 44:57 la sesión de hoy no nos la van a perdonar los evidente si sí

Voz 0444 44:59 pos electorales musicales para mí el mejor de la historia es este de hace años del candidato a la alcaldía de Oyón en Álava

Voz 0874 45:27 venga mítines serán el karaoke bien

Voz 0444 45:29 hoy con otro este es Antonio Alarcó del PP canario que ese grabó el siguiente vídeo balanceándose sobre un caballito de madera en un parque

Voz 4 45:37 entonces llovido un caballito

Voz 1 45:40 los y los niños para recordar que la una a la época favorita entrar en la niñez Rivero

Voz 0874 45:53 Beatles cero porque tiene una rayita para luego

Voz 0444 45:59 están los candidatos que hacen vídeos como para un

Voz 0874 46:01 público concreto me acabamos de escuchar no exactamente para para que no se pudo

Voz 0444 46:06 ese este que viene ahora está clarísimo es Ada Colau youtuber hablando como en plan moderno así como juvenil

Voz 3 46:13 esas de extrema derecha traía autobuses de toda España decían que iban a ser mucho cuero poquito dos con tantísima gente con gente súper para UER ya sabéis que es bien él hablar de cosas bonitas sí pero tampoco podemos ser un happy flowers a lo largo de las cosas bonitas y hacemos ver que no pasa nada cuando nosotros están haciendo es esta semana hemos tenido otro ejemplo tremendo tremendo tremendo

Voz 0874 46:40 youtuber

Voz 0444 46:42 venga vamos a contrastar dos formas de hacer campaña por ejemplo la de pedir el voto todo el rato a todo el mundo personas y también cosas Teo García De Gea hizo pública su conversación con un robot

Voz 34 46:54 se lo robó el día vicios muy bien

Voz 0874 47:02 me comparado con Juanma Moreno pidiéndole el voto de una vaca una buena jugada

Voz 0444 47:08 en el lado opuesto esta Ángel Gabilondo un señor tranquilo reflexivo pura filosofía ambulante me he permitido ponerle una música relajante a uno de esos mítines

Voz 0874 47:20 ver

Voz 36 47:22 motivar moviliza emocional

Voz 0874 47:29 a un abrazo muy fuerte Ángel que es el filósofo de la campaña esta campaña se en total

Voz 0444 47:35 eso no sabemos cómo es de efectivo lo que sí parece importante para los políticos en campaña es dar una imagen como de positividad alegría buen rollo y tal como por ejemplo Pedro Sanz sí sí sí ha hecho una campaña plana oye que vamos a ver a mí con Sánchez además siempre me pasa que me parecen poco natural sea todo lo contrario que Mariano Rajoy va a Málaga por ejemplo dice que le encanta la ciudad porque pues por cosas como ésta

Voz 0874 48:04 además soy malagueño muy muy malagueñas

Voz 3 48:10 luego que una señora le llama guapo en un mitin

Voz 0444 48:13 pues Rajoy responde la veo usted

Voz 33 48:15 bien a favor y tiene la razón en lo que dice

Voz 0874 48:21 las frases de Rajoy con sujeto verbo y predicado tampoco ve todos los días

Voz 0444 48:25 no de hecho lo habitual es guíen los mítines tarde o temprano se termine haciendo un lío

Voz 37 48:33 para representar a todos los españoles sean quienes sean venga de donde venga vaya a donde vaya siempre

Voz 0874 48:44 mira mira aquí va bien

Voz 0444 48:47 bueno Icon Rajoy y otros políticos termina hoy hablando de lapsus candidatos que no saben dónde están ni con quién hablan Mike di

Voz 38 48:56 el tapete

Voz 1 49:00 uno

Voz 13 49:04 la realización de un

Voz 1 49:09 la Casa de la Cultura ponerlo a realizar como era en verdad para rendir del Centro de Alto Rendimiento la humana

Voz 39 49:27 está diciendo que quiere un cambio quiere a Pablo Iglesias a Pedro Iglesias en la calle y quieren a Pablo Casado como presidente del Gobierno

Voz 33 49:39 hoy precisamente después de de Bilbao vamos a ir a a Guipúzcoa vamos a visitar

Voz 1 49:49 tampoco el Partido Popular

Voz 40 49:51 dado ha fallado a los españoles

Voz 1795 49:54 a nada sirvió los argumentos de peso de mucho peso pues hubo uno tiene que ver con las facciones otro tiene que ver con el subsidio las ayudas por desempleo y otro tienen el desempleo pensiones y el tercero tiene que ver no hace lo que puede empezar enorme empezaba Loles ahora le digo los tres afirman que no no no no no no perdón

Voz 1 50:31 que soy el único candidato a la presidencia del Gobierno que no va a venir a Navarra

Voz 1795 50:36 no lo sabía

Voz 1 50:39 ah bueno ya que va a venir a Navas lo que quería decir que si se hubiera tenido tú

Voz 0874 50:48 estos estos cortes de voz para tus reportajes en la radio alemana de alguno habrás hecho unas unas elecciones sí sí sí

Voz 0754 50:54 fui a San Isidro además se prepara para curioso

Voz 0874 50:56 campaña para conseguir la campaña de política

Voz 0754 50:59 en este municipal

Voz 0874 51:01 buena decisión si Kubrick este chotis de Vox Eloy indirecta no es que no no no y Vox

Voz 0754 51:09 que tampoco tengo Sandro tiempo para su partido

Voz 0874 51:12 el tiene que venir a darnos una lección de periodismo de verdad iraquí Iñigo que te toca mañana no sabes no

Voz 0798 51:18 era de momento hasta la la noche espero no hacer nada salvo de emergencia ganar pero iba a votar no pero caro tras las generales pues si vas a la sede de los partidos pero mañana es un día con miles

Voz 0444 51:31 el sitio bonito mañana es Génova eh seguro y el lunes también pero pase lo que pase

Voz 0874 51:37 por qué Génova porque canapés pues no para qué

Voz 0444 51:40 en porque puede ser un drama ha yo creo que si logran mantener Madrid pues el lunes la cosa estará más tranquilas si pierde en Madrid la noche va a ser un funeral el lunes va a ser una guerra mundial

Voz 0874 51:51 dile generales hay que vivirlos Ana Fuentes Hans Günter Kellner Xavier Mas de Xaxàs Cristina Pardo gracias por venir compañeros sin Ivo quédate que tenemos Prensa Ibérica hasta ahora

Voz 0444 51:59 adiós

Voz 8 53:31 a vivir que son dos días Javier del Pino buenos días hoy no venimos a convencerse de que compres el cojín confort él porque seguro ya lo conocéis es probable que esta lo tengas

Voz 17 53:42 seguro que sí porque es que hemos vendido ciento veinte mil cojines a través de la radios son muchos los oyentes que lo tienen y están encantados con él no te vamos a contar las virtudes que tiene para cuidar de tu espalda mientras estudia su trabajas

Voz 41 53:54 pero te vamos a contar que se termina ya que hoy es el último día que puedes comprarlo llamando al nueve cero dos veintinueve diez veintinueve o en la web universo Tao punto com

Voz 42 54:03 bueno es que además aunque es fabuloso dura muchísimo tiempo quizás ha llegado el momento de renovar lo porque como es lógico como ocurre con todos Ilya

Voz 17 54:10 las cosas se desgastan con el tiempo hay muchos oyentes que nos llaman precisamente para eso para renovarlo les viene fenomenal para la espalda Illa se han acostumbrado a tenerlo en casa incluso quieren tener otro en la oficina porque se han dado cuenta de que les ayuda a evitar lesiones y también porque después de probarlo pues quieren regalárselo a sus hijos que ahora mismo ya empiezan a pasar muchas horas delante del ordenador

Voz 42 54:30 enviar que los padres que también pasan muchas horas sentados y el con Forges puede ayudarles a evitar dolores es en los glúteos además fíjate al subir un poquito a la altura de los asientos a las personas más mayores les ayuda a incorporarse más fácilmente por ejemplo el sofá

Voz 17 54:44 con ciento veinte mil ciento veinte mil que se han vendido es que lo tienen personas de todas las edades y profesiones con aquí en la radio lo tenemos todos eh son muchos

Voz 42 54:52 las es la verdad bueno pues ha llegado el momento de pedir este Ecofin que está pensado para evitar tensiones en la zona lumbar y dorsal y nos puede ayudar adoptar una postura correcta y evitar que no es tras vértebras sufran más de la cuenta pide lo hoy mismo en el teléfono nueve cero dos veintinueve diez veintinueve o en la web une

Voz 17 55:08 eso Tao punto com así que ya sabes el cojín con gel se termina así lo tienes renueva lo insinuó lo tienes aprovecha para pedirlo antes de que no lo puedas encontrar ofrece a mí con esta calidad