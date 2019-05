A Vivir Que Son Dos Días (25/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0979 00:07 en Estados Unidos un juez federal ha bloqueado de forma temporal parte del plan de Donald Trump para construir un muro en la frontera con México la administración Trump desvió miles de dólares del presupuesto del Pentágono y el Tesoro para que el presidente pudiera cumplir su principal promesa electoral Irene II

Voz 3 00:22 un juez de California ha dado la razón así a una coalición formada por veinte estados una organización ecologista y otra en defensa de los derechos civiles que habían demandado al Gobierno el Congreso recordemos aprobó en febrero unos mil trescientos millones de dólares para la construcción del muro pero la cifra estaba lejos

Voz 0874 00:41 dos de los cinco mil setecientos millones

Voz 3 00:43 que trampa había pedido así que para conseguirlos el mandatario declaró una emergencia nacional El objetivo conseguir los fondos sin necesidad de que fueran autorizados en la Cámara Baja que ahora controlar los demócratas así reasignar asignaron al proyecto unos seis mil seiscientos millones de dolares aprobados también por el Pentágono y el Departamento del Tesoro un dinero que ahora la justicia paraliza de manera temporal a la espera de que se emita una sentencia definitiva más asuntos

Voz 1 01:12 a vivir que son dos días acabamos de escuchar a Jauma duques director de comunicación del Parlamento Europeo ha explicado cuál debe ser el papel de los diputados que trabajan en Bruselas y que sus decisiones afectan a toda Europa Duc ha calificado de minorías a las fuerzas populistas y considera que tras las elecciones europeas de mañana deberán ser capaces de llegar a acuerdos

Voz 4 01:30 yo creo que van a ver varias minorías y luego vamos a ver si esas minorías son capaces de coordinarse entre ellas o no hasta ahora no lo han sido porque en muchos temas son muy diferentes incluso algunos son absolutamente antitéticos bueno pues ayer mismo vimos por ejemplo al partido que está en el Gobierno en Polonia diciendo que ellos con Salvini podrían llegar a acuerdos pero con Marine Le Pen no Salvini que llegar a acuerdos con Marie Le Pen

Voz 1 01:54 en cuanto el tiempo se esperan lluvias intensas en Cataluña y Baleares las temperaturas se mantienen sin cambios en la mayor parte del país Carlos Sevilla

Voz 5 02:01 hoy se esperan cielos despejados en la mayor parte del país aunque con lluvias fuertes en distintos puntos de Cataluña y Baleares y más débiles en el Cantábrico oriental del Sistema Ibérico las temperaturas irán en ascenso en la mitad norte peninsular y en descenso en el sudeste y en Baleares y aún así los termómetros alcanzarán los treinta y dos grados en Sevilla XXXI en Córdoba treinta en Badajoz

Voz 1 02:20 vamos ya con la información del deporte Toni López buenos días

Voz 6 02:23 qué tal buenos días termina la temporada para los equipos españoles se juega a las nueve en el Benito Villamarín la final de Copa del Rey entre Barça y Valencia el Barça busca su quinta Copa seguida de Valencia la octava de su historia Carrusel Deportivo desde las cinco también con la Segunda división la antepenúltima jornada de Liga tres hoy por la tarde Rayo Majadahonda Córdoba Osasuna Las Palmas Sporting Albacete también con la décimo cuarta etapa del Giro con la fórmula y el resto de deporte y con lo mejor previa de esa final de Copa del Rey entre Barça y Valencia

Voz 1 02:49 es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora es siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 13 03:54 disculpe conocen tan lema tiene una marisquería no

Voz 7 03:57 están buscando Nemo Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblones escribe se encuentran que bien

Voz 23 06:24 a cuenta con más de lo que pase

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 26 06:46 eh pero que conquista venga venga venga

Voz 0874 07:26 pues después del baño de masas que se dio en A Coruña vuelve Íñigo Domínguez te de se mostraron muy bien pero no es enviar un abrazo enorme pues cientos de personas que vinieron pero es que no pudieran venir la próxima vez que tú vengas con nosotros tendremos que buscar un teatro más grande porque no te has quedado pequeño exclusivamente por ti como saben esta sección el hacemos gracias a los oyentes que mandar noticias de sus periódicos locales al Whatsapp de A vivir que es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve hispanos han acumulado varias semanas así que hemos tenido que que clasificar las secciones como haría un periódico lo abrimos abrimos ese periódico por la página de sucesos ir Nos vamos a un lugar que solemos frecuentar en esta sección que es Asturias La Voz de Asturias veintisiete de marzo es una historia Un poco macabra en al final es una denuncia ciudadana es un tema te incómodo pero en fin vamos

Voz 0798 08:18 sí es macabra en el absurdo de la vida de la burocracia no bueno titular que siempre lo mejor deja el coche en un paso de cebra tras sentirse mal muere junto al vehículo Ile pone una multa de doscientos euros dices buen porque por morirse en fin bueno pues parece es que es la multa por aparcar en pasos de cebra no

Voz 0874 08:42 pero no veían hacia la Familia le llegó de

Voz 0798 08:45 pues eso sea así esto fue que además pasó en en en La Coruña a las cinco la mañana una patrulla de la Policía Local se encuentra un coche aparcado en un paso de cebra una puerta abierta y un poco más allá pues en vena un hombre en fin había fallecido etcétera que pasa pasa todo esto y luego le llega la multa a la familia pueda aquí

Voz 0874 09:03 vehículo un poco ridículo se de por cierto era un joven de treinta y un años no se sabe nada de lo que pasó hoy porque murió de Coruña a León es un ejemplo de tener que explicar quién es el protagonista en el mismo titular porque no la noticia no es noticia

Voz 0798 09:19 sí eso es una noticia muy extraña de hecho yo leía el titular la noticia digo bueno aquí que que que es lo que pasa hay que quieren decir no sé si porque esto es una noticia bueno es que todo está el titular porque dicen investiga si la muerte del primo de Felipe González en Valverde de la Sierra fue un accidente bueno pues es un suceso como habrá muchos de un señor de ochenta y cuatro años pero que resulta que es pues primo de el ex presidente del Gobierno de Felipe González y bueno pues pues todo todo es que este es el primo de de Felipe González y nada investiga la muerte el primero

Voz 0874 09:50 aparecido con un golpe en la cabeza en las ocho de la mañana de ayer en una finca que se encuentra entre el cruce de Valverde de la Sierra del pueblo el fallecido fue encontrado por uno de sus hijos no aportan nada que haga pensar que esta muerte fue sospechosa ya pero el titular sí que hace a sus te iba diciendo como yo yo y cuidado insisto es el primo de Felipe bueno en fin mantenga ochenta y cuatro años vamos con ladrones y robos frustrados que es tu parte favoritas en la sección de sucesos en este caso Albacete pero lo cuenta el diario Sur eh

Voz 0798 10:23 de esta está muy bien es de estos que el redactor además digamos esa

Voz 0874 10:26 algo de esta señora tiene a B Spiderman a favor seguramente a todos los superhéroes de Marvel nosotros tenemos nuestros métodos también

Voz 0798 10:35 eso es bueno esto es un delincuente en unos grandes almacenes de Albacete que va directamente al departamento de menaje de cocina así lo cuenta la noticia dice eso por la compra de unos cuchillos la dependienta de cuarenta y cinco años le enseñó varios ejemplares y el hombre cogió rápidamente uno de ellos sólo con el cuello

Voz 27 10:52 ir dijo que le entregará el dinero en este punto el titular

Voz 0798 10:55 eso reducen a un atracador en la cabeza secretario que vamos adelante es un spoiler no eh por qué qué pasa bueno en ese momento dice la noticia un compañero de la víctima que había sido testigo de los hechos no se lo pensó dos veces y tras coger una sartén de la misma sección que estén imperante perderemos sección se estampó en la cabeza al atracador

Voz 0874 11:14 la resistencia de la sartén quedó sobradamente acreditado

Voz 0798 11:17 ya era hombre cayó desplomado no te

Voz 0874 11:20 eso parece es buenísima pero igual

Voz 0798 11:22 pensé es que usar pedazo en la cabeza con fuerza no tiene todavía

Voz 0874 11:25 dicho en cabeza de mamparas de estas de hierro no tremenda pensante se ha quedado no se te pegan restos en fin bueno hay más un estorbo esto es un increíble Rubén creíble porque es faro

Voz 0798 11:44 luego cae un grupo que robó más de mil doscientos palés hemos y que luego revendió pero como pues mil doscientos palés de madera

Voz 0874 11:51 pues tener tanta jeta es lo que hace es para robar

Voz 0798 11:54 de minutas una flota de trenes au de una portaaviones no se son estaba en el exterior de las instalaciones de una empresa en un polígono industrial desapareción y luego se los vendieron a otra a otra empresa

Voz 0874 12:06 por veintitrés mil euros después y eso es un dineral

Voz 0798 12:10 ahora bueno Camila la empresa que los compró también esta acción

Voz 0874 12:12 investigada del robo de los palés paseamos a la incautación del cristal de cristal y ahí lo dejamos así esta noticia nos la envía Ana edición del diario nueve cuatro uno de La Rioja

Voz 0798 12:26 sí aquí es como es mantener el suspense hasta el final no sé si de forma deliberada o no pero el titulares la policía de La Rioja se incauta del mayor alijo de cristal de España Icex vaya no el alijo de cristal ciento setenta y ocho kilos superan Clemente la mayor incautación realizada en todo el territorio nacional fue hallado en Cenicero no sé qué y luego cuenta que la operación ese llamó operación bacterias gracioso

Voz 0874 12:53 esta tarde muchas me gusta también que entre los detenidos

Voz 0798 12:56 se encuentra un hermano de A V apodado el velas

Voz 0874 12:59 no lo es que todavía subsiste

Voz 0798 13:01 me hace gracia pero bueno lo gracias otra noticia es que en ningún momento se explica que que el cristal es una droga es una mentalista tenerla no entonces tú estás diciendo bueno que han roto el cristal dada la cristalería o no sé

Voz 0874 13:15 hombre la Voz de Galicia pues sí la verdad es que tiempo no

Voz 0798 13:18 ha salido pero eh bueno este es un caso en vez de sadismo Salles sólo te voy a al el titular y su título Iguana en fin dice un sexagenario denuncia que pudo ser drogado y violado tras cenar con otro varón en un bar de luego a la mañana siguiente me desperté desorientado en la calle asegura la supuesta Víctor

Voz 0874 13:38 Imaz vice supuesta si pedirte que me él desarrolle es un poco el tema

Voz 0798 13:42 bueno dice el hombre se dice el hombre explica fui

Voz 0874 13:46 te ríes

Voz 0798 13:48 es que dice fui a cenar con conocido dimos una botella de vino y no me acuerdo nada más hasta la mañana siguiente que me desperté desorientado en la calle fuéramos mal indicó la supuesta víctima que actualmente se encuentra en Fuerteventura con su familia que esto no sé qué tiene que ver porque da igual que quiere su

Voz 0874 14:04 pero no sé

Voz 0798 14:06 bueno para supongo es para situar no entonces bueno luego hay una explicación complicadísima conocí a este hombre por un amigo que me iba a mudar al sur de la provincia entonces qué quedamos y no sé que al día siguiente se levanta eso es cerca de su casa con un golpe en el pómulo izquierdo dolor en la vejiga y una sustancia pegajosa en la entrepierna Hugo cómo cómo es esto último una sustancia pegajosa en la piel en la pierna Berna se activó el protocolo de agresiones sexuales y bueno ahí queda todo muy raro no se el desenlace

Voz 0874 14:36 otro se sabe algo pues si esa fue identificado

Voz 0798 14:38 sí pero la noticia no aclara nada más tú mismo misterioso supongo que tendrá continuación esto

Voz 0874 14:45 pegajosas pone usa esta palabra si sustancia pegajosa en La Nueva España y estaba vamos a pasar a la siguiente el progreso

Voz 0798 14:57 es pasar por alto si no sólo leer lo que ya te estalla la cabeza según Theorem pero no entiende nada dice cuelgan fotos eróticas de la menor que huyó con un primo del preso resucitar

Voz 0874 15:06 vale sólo quiero saber el peso de los niños lo de interés

Voz 0798 15:09 pero es que cada palabra que que van añadiendo complica más todo no bueno en fin dejaron lado todo esto lo el preso resultados que es bueno es una historia increíble que pasó pues hace ya tiempo en en Asturias porque en un centro penitenciario pues un un preso pues pues pues murió certificaron la muerte los servicios médicos y cuando iban a practicarle la autopsia que ya estaba en la Bolsa de todo esto

Voz 0874 15:31 me digas sí bueno el hombre lo bueno al susto claro eh

Voz 0798 15:37 va a España contó que el el relato de del propio implicado dijo tuvo una sobredosis por mezclar pastillas con alcohol me desperté en el hospital primero me dijeron me había puesto malo y luego me fueron contando que los forenses me habían dado por muerto ya había despertado en la morgue no me lo creía dice la frase memorable Cuba iba a estar muerto si ahora estoy vivo

Voz 0874 15:57 mejor manera de explicarlo a oye pero que son bueno que de repente no es claro que abren una bolsa estás tú y te despiertas con con la cremallera de la bolsa de plástico si me lo mal que me despierto oye Galicia la historia de una conductora que también la da mucho juego porque hemos escuchado ya en estos en podríamos haciendo esto muchas excusas para justificar determinados comportamientos estas buenísima si está en el progreso eso

Voz 0798 16:22 una conducta da positivo en alcohol tras un accidente y alega que bebió esperando

Voz 0874 16:27 Tráfico está bien pensada desde si lo tomará que es el de llegar a Guardia Civil claro dice dio

Voz 0798 16:36 dio el doble de lo permitido cero coma sesenta y siete no entonces dijo eso que no consumir bebidas alcohólicas antes de ponerse al volante sino después mientras esperaba que llegará la Guardia Civil el lado más que la jueza ha considerado sus explicaciones inverosímiles me porque dice que no encontraron el turismo ni en los alrededores ninguna botella lata de cerveza

Voz 0874 16:56 no hay más que investigar para llegar a la verdad no claro

Voz 0798 16:58 entonces bueno pues multa de mil doscientos sesenta euros frente al carné quince meses en fin

Voz 0874 17:04 la excusa era buena o otro lado con pocas luces estamos las mía fue otro oyente al renuncio de además dice dedicada Íñigo Domínguez para su sección publicada en el Diario de Burgos el diez de mayo del dos mil diciendo sí

Voz 0798 17:16 está muy bien ese clásico ladrón ladrón torpe que tan tan entrañable no resultan no dice asalta un bar a martillazos topa con los dueños dentro entonces el relato es muy opté porque los dueños del establecimiento que estaban en la cocina preparando los primeros desayunos cuando se asustaron al escuchar golpes y al salir a la zona principal de local para saber qué ocurría se encontraron con alguien que intentaba entrar dando martillazos a la puerta trasera se que para colmo estaba abierta bueno entonces el hombre se fue corriendo a llegó a la policía índice los agentes le detuvieron a pocos metros en el entorno agazapado entre no es malo

Voz 0874 17:56 bueno todo no

Voz 0798 17:59 bueno encima es que había intentado en otros establecimientos ya había a varios sitios

Voz 0874 18:03 pues a esta noticia es también tiene un final un poco triste pero hace falta explicar pues claro el titular la manda por cierto Belén beatos de la enviado insisto algo a echar seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve que dice hay que tener cuidado con los jóvenes cuando van al volante

Voz 0798 18:21 en los jóvenes ya es mucho decir porque el titular es herida grave tras atropellar a un niño de tres años con su bicicleta Un niño de tres años pero bueno es que la mujer de ochenta y cinco años callo a la ribera del río desde una altura de dos metros

Voz 0874 18:36 o sea que bueno me lo primero es el chaval letras años serio triciclos yo creo no cuatro años ya ya estamos viendo

Voz 0798 18:41 es que dice dice bicicleta pero bueno acá obviamente supongo que sería todo sin querer citar pero la las casualidades pues la mujer cayó desde dos metros no dice la la Policía Local hace un llamamiento a los padres para que vigilen los movimientos de sus hijos por pequeños que sean

Voz 7 19:00 los movimientos

Voz 0874 19:12 la siguiente siguientes secciones noticias de los oyentes que tienen o hacen referencia a una mezcla de animales y comida pobre con la que nosotros somos menos portavoces de lo que la Audiencia soberana de Prensa Ibérica envía a aguas no lo único que hacemos es transmitir un poco lo que recibimos bueno también Skaar vamos de vez en cuando he pero

Voz 0798 19:34 bueno hay que excavar mucho de cómo cómo en este que es que ya sólo les

Voz 0874 19:37 el titular te mueres de risa con todo porque si si Diario de Navarra que es una noticia de agencias de Europa Press del del catorce de mayo publican esta noticia hay tanto que explicar venga del titular

Voz 0798 19:50 el los lanzamos así a Bestia El yihadista abertzale Navarro asegura que compró un arma por una plaga de gatos

Voz 0874 19:58 Víctor FM alega que no comparte los postulados radicales del yihadismo ya que celebra la Navidad consume estupefacción se siente Loreto bueno es queda más pues bueno así un juicio en la Audiencia Nacional que le juzga

Voz 0798 20:12 en este hombre por un delito de auto adoctrinamiento ya auto capacitación terrorista que ya son los delitos muy curiosos agrego capacitación cerró la tabla de este yihadista abertzale bueno entonces no entonces el para defenderse dice que no comparte los postulados radicales del yihadismo dice pues de celebrar navidad de consumo estos pacientes que tenía en casa un fusil AK AK cuarenta y siete de aire comprimido porque lo adquirió para hacer frente a una plaga de gatos

Voz 0874 20:35 bueno voy a ver una sección de excusas baratas

Voz 0798 20:37 yo luego Express mujer acceso aunque no tengan que ver porque lo cuenta en la crónica misma gracias con cuando hacen estos desvaríos que no sabes muy bien porque lo cuenta no dice preguntado por el deseo que tenía de mudarse a Senegal constatado en la investigación el joven lo atribuye a su muy buena relación con los senegaleses dice me habría gustado ir casarme quedarme a vivir por su forma de vida su cultura son gente muy amable buena cariñosa no se meten en problemas lo que aquí en España no veo vamos

Voz 0874 21:05 comillas coma

Voz 0798 21:06 ajado

Voz 0874 21:09 mañana no se ven estas cosas donde Senegal más animales y no me resulta extraño ver en el mismo titular a Donald Trump y el cerdo gallego La Voz de Galicia recoge un tema internacional que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China para publicar una gran historia local que esto siempre insistimos pues es algo que nos da una lección de periodismo

Voz 0798 21:28 el el talento de la gallega para hacer cualquier tema Gallego su pueblo es increíble no porque en este caso los tuit de Trump engordan al cerdo gallego sea fíjate tú que como de una otro bueno aquí lo explica todo auguran que la guerra comercial entre China y Estados Unidos disparará la exportación de porcino español al país asiático provocando un alza de precios que beneficiará a los productores de Gales

Voz 0874 21:52 hasta no igual llegan un poco lejos no pues sus conclusiones

Voz 0798 21:55 pero bueno dice que la exportación de productos acerca aumentó un treinta y dos coma ocho por ciento en los dos primeros mes

Voz 0874 22:00 desde este años bueno pues entonces verdad los tuits de Trump en Gordon al cerdo gallego y enhorabuena Gallego de no pobrecillo Cerdó acaba mal en esa historia de Galicia Castilla y León en en Ávila los colectores entraron en campaña según este titular no

Voz 0798 22:16 en Ávila Ávila rezo diario digital dice una nube de insectos úteros intenta boicotear un acto del PP

Voz 0874 22:22 malditos masones

Voz 0798 22:24 sí bueno pues cuenta la crónica que que en el que la presentación de la candidatura autonómica al PP en en Ávila bueno pues que aparece una invasión de de insectos que lo dejó en paz a nadie alguno se levantaron de las sillas estos periodistas hice lo llamativo es que los candidatos situados a unos metros más allá no se vieron afectados por la plaga no se les vio espantar los no ya aquí te voy a meter uno que este no lo tienes tú porque la acabo de encontrar a verdad es que muy gracioso perdona que que que te pilla traducción premia va a merecer la pena dice UPL da un mitin para los dos vecinos de Santa Cristina del Páramo en señal de lucha contra la despoblación

Voz 0874 22:57 dice leyenda

Voz 0798 23:00 pues en eso pero hay dos vecinos entonces el candidato al municipio bueno pues fue para allá porque todos tenían los mismos derechos pero fueron más concurrido lo esperado porque asistieron vecinos de otras localidades del municipio que hay cuatro pueblos bueno en total serían como una docena pero claro por ese leyenda entre comillas no mira

Voz 0874 23:18 es leyenda entre comillas

Voz 0798 23:20 pero bueno es dañar el encuentro también es campaña electoral

Voz 0874 23:23 es verdad oye yo creo que en esta sección teníamos que hacer también un poco como hacen cada año la ceremonia de los Oscars que es el Inmemorial en fallecidos vamos con el de hoy sí

Voz 0798 23:34 españoles y burro Ripollés ha muerto bueno ético mediterráneo de este yo dice que el muere muere el bueno el burro Enric Pollini uno de los iconos del universo de Ripollés que es un pintor castellano universal como dice el periódico que bueno tiene una fascinación por esta especie de hecho tiene cuatro en en que tenía en en en en su finca bueno pues

Voz 0874 24:01 días tristes para Ripollés dos puntos han muerto Ripollés siempre estará conectada luego explica

Voz 0798 24:07 contracción al le dio el apellido del universal pintor castellonense con la palabra Pollini

Voz 0874 24:12 no el pintor ha hecho declaraciones sí lo ha hecho de sí sí sí

Voz 0798 24:18 bueno representa el cariño del esfuerzo los pinos el corazón de los hombres personificado en una especie que es todo humildad grandeza ya que tenemos que respetar

Voz 0874 24:26 no podría estar más de acuerdo acabamos de perder una serie de oyentes en esa

Voz 0798 24:30 calidad pero buenas estamos no sea fuera de bromas eh yo estoy yo soy un admirador de ello por ejemplo que su libro más eso se quiere verte es que me hago publicidad siempre de Platero y yo porque es un libro precioso está muy olvidado aprovechó la

Voz 0874 24:43 sin duda ya ya las siguientes la envía José Antonio León Mangado es el diario La Rioja dice el oyente maltrato animal tradición Tiempos modernos

Voz 0798 24:54 sí era era esto es muy curiosa porque es en Santo Domingo de la Calzada es el gallinero más vip del mundo bueno no hay cantó la gallina después de muerta no eso es entonces hay toda una eso la leyenda antiquísima que entonces qué ocurre pues que desde ya se sabe desde el año mil trescientos cincuenta el Papa emitió una bula por la que permitía que hubieran pues dos gallinas vivas en la catedral dentro y que concedía bula a quiénes entre otras cosas miraran al gallega la gallina que hay en la Iglesia en todo siempre hay Aídos entonces ha habido quejas de Sony malicia etcétera diciendo que qué vergüenza qué tal pero

Voz 27 25:29 ha defendido la la iglesia diciendo que que bueno que viven de maravilla que les dan de comer que como que están ahí

Voz 0874 25:35 lo alto e en un sitio muy pequeñito yo creo tampoco creo que vivan de maravilla

Voz 0798 25:38 bueno no sé son gallina un gallinero gótico no creo que muchas

Voz 0874 25:42 podamos presumir de estar lustrosa son la foto yo me imagino que ellas prefieren esto va a otra cosa supongo en otra noticia de gastronomía hay dos en Asturias una en Galicia y además así

Voz 0798 25:56 las dos son muy buenas en la primera es muy misteriosa esotérica diría yo no va a España sorpresa embovedado hayan ofrendas con fruta bisutería velas en un camino ya aquella música de misterio es la segunda vez que los vecinos encuentran una especie de bodegones en una zona apartada que relacionan con rituales de suerte y amor

Voz 0874 26:14 pero eso hay que investigarlo no bueno pues que es un picnic

Voz 0798 26:17 eso sí pero hay que se que se

Voz 0874 26:19 Junta y lo dejan allí se marchan y no consumen nada

Voz 0798 26:21 bueno me está entrando hambre es una

Voz 0874 26:24 de hacer brujería porque se tiene pinta de ser algo bueno ha mandado mucha gente mira la bodega la voz de una de ellas maravillosas de Galicia el GPS extravió

Voz 0798 26:35 aún checo en Vilar de vos y los vecinos la regalan chorizos el cosas

Voz 0874 26:40 que Oriente cosechó el conductor solo hablaba

Voz 0798 26:43 a su idioma nativo los guardias civiles tuvieron que comunicarse a través de esta lector de Google no te gustaría que para la crónica entera es buenísima pero eso es un contador de un tráiler de checo que apareció allí no se situaba y bueno salió todo el poco a ayudarle la Guardia Civil y hasta las ocho de la tarde que por fin consigan desbloquear el sistema porque el sistema de seguridad Se sabía desconectado por calentar el embrague pues ahí la tarde dice bueno durante todo ese tiempo los vecinos además de jalarle se ocuparon del checo Livan llevando chorizos y otras viandas que él Caminero agradeció al despedirse de todos entre lágrimas y abrazos un día vuelve con su familia

Voz 0874 27:20 ya desde el pueblo nacido sido amistad total yo creo que vamos a dejarlo aquí porque tenemos tantas delante que no nos va a dar tiempo antes de que llegue la desconexión publicitaria bueno sí

Voz 0798 27:30 de qué contarlo y memoria y memoria

Voz 0874 27:33 en regresamos a ella muy rápida la última el sí porque

Voz 0798 27:35 pues ayer se consiguen que todo pase por allí no bueno adiós aniquilado a Niki Lauda no nos hemos enterado todas predice nieto de o cordero bueno pues cuenta la historia de de de un Juan Lauda Crespo que en mil ochocientos noventa llamaban o cordero del Ayuntamiento de Nogueira de Ramuel reconstruir en su genealogía porque emigró a Buenos Aires luego fue a Cuba a Estados Unidos en Nueva York nacieron cuatro hijos uno de ellos fue capitán de las Fuerzas Armadas norteamericanas la Segunda Guerra Mundial participó en bordean burdeos en Japón se caso con una austriaca habría nacido liquidó la duda habría habría apuntó que lo es hay quién dice habría lo deja

Voz 0874 28:13 así no hay que poner a alguien a investigar esto no no está prohibido usar preguntas en los titulares en el libro de estilo está prohibido no bueno no sé lo que está prohibido es nuestro mal adiós a Montes Neiro Íñigo Domínguez abre la puerta de atrás está pues aquel pasillo

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 30 28:46 infancia son recuerdos de un patio de Sevilla

Voz 19 28:50 hola buenas tardes escuchen multitudinario con gente que viene absolutamente todo a partir ya estamos todos muchísimas gracias por eso Marte La Ventana la verdad

Voz 7 29:02 ventana todas las tardes de cuatro a ocho de la tarde hora menos en Canarias a bordo bonificar las Francino

Voz 19 29:09 así desnudo como los hijos de la mar La Ser

Voz 22 29:22 a vivir que son dos días en la red

Voz 31 29:29 sí

Voz 7 36:18 que entre por favor

Voz 1194 36:30 muy buenas Xavier cómo estás bien será aliado el cable siempre me acaba de llegar y ya estoy haciendo

Voz 0874 36:41 está destrozando el esto a mí me cuesta pensar eso lo hace muy bien porque ya tiene mucha práctica en ello pero que te tienes que desdoblar

Voz 20 36:48 las tú cuando estás en este estudio barbaridades pero cuando vienes a vivir pues sí exacto a ver si tengo que no

Voz 1194 36:55 soy muy bueno averiguando cuál es el contexto a veces acierto a veces no contestara para eso he encontrado un sistema que no te he contado pero se lleva la mochila puesta un efecto psicológico ven ven ven ven montado esta movida yo creo que funciona quién lo quiere aprobar si vas con la mochila apuesta te da la sensación de que todo es transitorio es te da una sensación psicológica de que no hay que darle tanta importancia a las cosas porque tú estás de paso por ejemplo yo vengo aquí a tu programa si sale mal mi intervención tengo la disculpa de Miralles que no venía esto yo iba otro lado me has pillado tengo la mochila a lo mejor eso te quita peso de encima lo pueden probar lo pueden probar

Voz 0874 37:37 pero yo tener una cosa si algo tienes que haber aprendido ya en tu tiempo en la SER yo lo llevo tatuado es que nuestros pasos transitó

Voz 1194 37:47 el primero de todo el mundo sabe porque es obvio le cuesta asumir al actual entonces estas cosas me agarro a estas pequeños trucos psicológicos pero es verdad que la vida todo es transitorio

Voz 20 37:58 somos presentes sus sesiones de difuntos oye

Voz 1194 38:03 mi mensaje optimista para para vivir dos días

Voz 0874 38:09 a vivir que son los días que es como tú creías que semana a este programa Stage

Voz 1194 38:12 yo no no supere no me enteré del verdadero nombre programas hasta después años después de estar colaborando en A vivir que son los días yo lo elegirían a Javier consienta feo alguien que acaba de llegar a La Ser creciendo dijo me voy a callar pero no creo que sea bueno sabes que si sueltas menos tacos que James Brown esto es es curioso claro sabes que James vine aquí los niños tienen que taparse los oídos de los padres se preocupan porque soltado tacos no nunca sueltas ninguna yo yo sí como pocos la verdad es que no hay nada moderna yo creo que de los tres seguramente el que menos suelta a mira posiblemente sí es verdad que tengo esa imagen es un poco destruye pero luego luego luego sí que son cosas que es verdad que no no me salen no me sale me me me suena mal me suena incluso por ejemplo no puedo decir que si no no no de verdad diga que no a Kaká siempre ha vale vale en el terreno personal en lo personal soy muy medido para esa

Voz 0874 39:07 pues David es llevar al igual entonces porque

Voz 1194 39:10 David va a tope porque le gusta encantar ese terreno David que que van a tope yo siempre fíjate y luego la fama me la llevo yo pero yo personalmente soy el más apocado

Voz 20 39:18 oye estás con Angela supuso no sé si puedes

Voz 1194 39:22 se lo he dicho en la vida moderna vale vale vale ella lo único que me pide es que yo porque dice no digas que soy nutricionista porque realmente soy química no soy dietista es verdad hay soy química de formación no pasa que me dedico a esto la química de delante

Voz 0874 39:36 a través de la química altera tu aspecto digamos Angela Ángela Quintas el mundo conoce pero claro tú lo haces por un reto también cómico sí

Voz 1194 39:43 el eso es lo que me impulsa porque yo se lo dije a digo Ángela quiero tomarme por supuesto se vio tu trabajo eres dietista yo no voy a hacer bromas sobre esto pero también te voy a ser sincero digo a mí lo que me motiva el chiste entrarse claro eso hay que tenerlo en cuenta también hicimos la puesta en la vida moderna que que Héctor de Miguel pesa ochenta y cinco kilos yo estaba en Siem hasta hace dos semanas el reto era antes de que se acaba la temporada él había moderna final desde junio yo tengo que ponerme en ochenta y cinco tienes que perder ahora mismo unos quince aproximada si ahora mismo ya sólo diez estoy en noventa y cinco bueno pues mes largo Ángela nosotros lo consigue habrá que voy en tiempo voy Ángela de dijo esto es una locura sinceramente no creo que te sobre tanta grasa ya se sorprendió no se esperaba que yo en quince días a cinco

Voz 20 40:32 yo

Voz 1194 40:32 Mitre Sami mi propósito es a noventa si llego a las dos últimas semanas yo noventa Soccer veo a tiro el objetivo es e Bay ya a lo loco a lo loco que última dos semanas ya en plan monje en la sierras comer saber mentir o por un barranco

Voz 0874 40:49 que haga falta pero ella ella lo primero te voy a decir cosas ella tú no sé si los sabios pero en lo que es buenos engordando a los clientes

Voz 1194 40:57 me ha dicho que ya especialista por ejemplo en actores

Voz 0874 40:59 exacto en hacerles gordo Manuel Burque hizo una bestia parda y luego lo volvió a a Rato

Voz 20 41:06 decir Mario Casas creo también sí sí adelgazando

Voz 0874 41:09 no sé si está

Voz 20 41:13 de hecho de hecho fíjate

Voz 1194 41:15 hoy yo ella tiene ha ordenado el yo me lo tomo como si fuera ella me ha dicho que coma cada tres de cada cuatro ahora yo quiero ayudar un poco como actualmente cada media hora a media hora yo tengo la sensación de que esté comiendo más que nunca pero siempre con comida encima siempre con comida xima siempre lleva llevas en esa mochileros llevo tortilla llevo con jamón puedan llegó llegó el perdona el la sensación y el otro día empecé empecé a comer llegue a casa me invitó que que los invito porque abro me quiso hacer una encerrona me aquí os invitó a mi en su casa ayer yo me llevaba comida por mi parte con jamás cortitas a Ross con pavo o sea yo comiendo tacos comiendo la comida que el régimen

Voz 0874 42:07 me parece que si no yo no sé si fuese

Voz 1194 42:09 así pero a mí me está resultando entonces

Voz 0874 42:13 llevarse un surtido hay no te importa que mete la mano bueno no sé si esto es un dato no periodismo profesión de Alto Riesgo meter la mano en la mochila nadie

Voz 1194 42:23 hoy pues mira justo ahora lo tengo sólo llevarlo aquí siempre la mochila

Voz 0874 42:28 que es algunas obras

Voz 1194 42:32 hay unas alguna mandarina podrida

Voz 0874 42:35 el día llevar aquí Giuseppe justo ahora no me digas nada en la máquina de Boyacá que come algo cada media hora

Voz 1194 42:43 por lo que sea para lo que peli me ha dicho que siempre que no sean hidratos de carbono yo todo lo que sale de la tierra son hidratos de carbono eso no comer solos lo que vuele o lo que corra lo que yo voy en la calle alerta

Voz 0874 42:58 oye aquí yo siempre digo que cuando viene por aquí haces muy bien ese desdoblamiento de tu papel y ahí siempre te comportan una manera fantástica además propone es hablar de historias que siempre son muy edificantes frente a cosas que haces en la vida moderna que yo no sé si este público lo sabe como por ejemplo el Elvis canario

Voz 42 43:17 eh

Voz 1194 43:20 no no

Voz 20 43:25 en la vida moderna que no sé si estoy mira eso habéis comprobando si hay un Elvis canario por ejemplo

Voz 1194 43:37 de lesionados

Voz 20 43:40 pero hay hay yo lo

Voz 1194 43:42 en Facebook hecho hay encontré más de diez personas se entonces no busque demasiado pero hay como a primera vista te salen como doce personas que se llaman efectivamente Elvis canario así que la mayoría de ellos centroamericanos y sudamericanos también en Estados Unidos viva a alguno de origen latino la mayoría de ella yo me puse Elvis canario ir esto es una lucha sólo puede quedar uno

Voz 0874 44:07 si te has dispuesto a que sean Juego de Tronos Santi González responsable del club de fans de Elvis en Canarias cómo estás Santi buenos días

Voz 43 44:14 hola muy buenos días así a todo tu equipo de del programa en esta mañana de sábado desde aquí desde Tenerife ahí eh

Voz 0874 44:24 una diferencia muy grande entre un auténtico Elvis canario y un impostor de una discoteca

Voz 43 44:31 la verdad que lo bonito que que si llevó

Voz 44 44:36 fue en el tema del humor pues bueno que va más se es como un excelente lo que de lo que se hace no pero se lo llevamos ahora al tema del humor pues pues lo puedo tomar como como algo más o menos positivo siempre y cuando él

Voz 1194 44:57 no es que iba a contar que ayer Nina no te voy a decir una cosa presidente del de Elvis canaria tiene que volver a ser lo que siempre palos imitadores de El el kung Fu las emboscadas los barrancos como Men say to you y Elvis Canario oficial que soy te obliga a que te cuadra

Voz 44 45:26 es que además que tras tanto me que que no yo no he dicho impostor simplemente espectro simplemente espectro es como una P

Voz 43 45:37 Kenia no cómodas y vuelta negativa eh porque pero

Voz 20 45:43 inventadas tú eres esta palabra mala fama los canarios por culpa de gente como tú tú como tú el léxico canario no es reconocido hoy en día como algo oficial

Voz 44 45:55 te digo hombre ya que lo pues yo te trabajo un poquito más pero también valoro todo lo que estás haciendo

Voz 20 46:01 pero espera espera esta tarea no no no no no

Voz 44 46:09 cómo porque todavía no ha empezado bien

Voz 0874 46:11 déjame porque no lo sabe que cuando llamamos a Santi Le dijimos Nao Ignacio Caro asumimos que todos los canarios son fans Ignatius esto es una cosa que yo creo que es clara cabe pensarlo no asumimos que él sabía quién eres y qué hacías con Elvis canario

Voz 1194 46:24 porque yo soy representante claro cuándo

Voz 0874 46:26 yo veíamos entre me decían pues llegó con un español en Wyoming comiendo sabes claro

Voz 1194 46:30 claro es que una vez hubo bastantes hasta hace unos años leitmotiv el programa de Andreu Buenafuente coincidió que yo tenía que intervenir ese día que era el Día de Canarias que a mí no se le ocurrió mejor cosa que hacer un desnudo desnudarse llega a excitar los calzoncillos cámara estuvo muy atento rápidamente pinchó la cama ahora más lejana al final no se vio nada pero fue lo suficiente para que mucha gente de las Islas Canarias renegar de mi dijera este hombre no nos represente te los nuestros hasta en el periódico Cartas al Director que raro que raro que un loco medio desnudo no te repara

Voz 0874 47:10 hay hay que pensar mucho para llegar a eso el caso es que a Santi le mandamos unos cuantos vídeos tuyos haciendo Davis canario y su respuesta fue menos mal que Elvis está muerto porque si llega a resucitar IB esto se muere de un infarto el representante del club de fans de Elvis en Canarias en cuántas personas forma es ese club por cierto

Voz 43 47:32 bueno ahora ahí tenemos como

Voz 28 47:34 vamos a un club en ciencia oficial

Voz 43 47:36 sí estamos llevando por las redes sociales pueden nosotros somos un colectivo grande que llevamos que nos gusta la música si hay desde total uno trescientos quince más o menos trescientos veinte hay entre el más el más jovencito tiene dos añito aquí el más veterano tiene ciento uno

Voz 0874 47:56 vale ya Ignatius cuánta gente había en el último espectáculo que habéis hecho en Canarias

Voz 1194 48:02 bueno eso es lo tuvimos la suerte de actuar en el pabellón de Santa Cruz de Tenerife en la hamburguesa que son tres mil quinientas personas

Voz 20 48:09 Santi González responsable de Canarias gracias hasta luego

Voz 45 48:18 Pedro es una eh me lo puso en bandeja eh gracias Javier por sacarme de éste

Voz 0874 48:23 bueno oye tienes un papel de plata creo que dabas mañana ruedas

Voz 1194 48:27 ah pues si mañana precisamente una chica de Tenerife Cora Cruz que hace un cortometraje se llama naranja muy y me pidió que si podía

Voz 20 48:36 con coproductora se lo está pensando me personaje sordomudo con el cómo estás buenos días están en medio del tiempo todavía eh

Voz 46 48:52 buscar otro coplas pelota

Voz 28 48:57 sí estamos aquí John peinada

Voz 1194 49:02 te estás a punto de empezar el rodaje hoy ya verdad

Voz 28 49:07 sí estamos hoy rodamos en la primera parte del cortometraje que lo rodamos con Alfonso II Delgado y que que es el el señor relanzó la lotería de hace unos cuantos años acuerda del que le guarda cariño de lotería porque no tenía dinero no este también aparece en el corto y estaban allí justo a los dos previos por lo tanto todos los sorteos

Voz 0874 49:32 oye pero tú socióloga aseguró que el corto tiene algo que ver con cuestiones no se vitales

Voz 28 49:38 sí bueno yo sería estudié Sociología

Voz 47 49:41 sí pero luego varón M ido por otros derroteros si he ido experimentando de todos sí sí sí

Voz 28 49:48 efectivamente el cortometraje está basado en un relato de de mi madre de que escribió hace muchísimos años como no es más quince por lo menos trece quince años

Voz 47 49:59 si no cogí un avión porque

Voz 28 50:04 porque me parecía que bueno aparte de que tenía unas imágenes muy bonito alguien muy cinematográficas e me parecía el tema era hacer de hace mucho tiempo es muy actual y hablaba de una de algo como que que no que nos afecta a todos no como una especie de enferme la generacional no depresión generacional que sufre en la la generación entre los treinta y los cuarenta años sabes no supo con complejo de Peter Pan

Voz 1194 50:32 sí un poco así son gente no Cora y bueno me lo está explicando justo esta semana el el papel de grasa aceptarlo

Voz 45 50:40 no se trata de gente

Voz 1194 50:43 ya tienes cierta edad ve que su vida se mueve entorno la precariedad que no no no no termina de encontrar cierta raíz lo se encuentra en un mundo en el que ya han apostado por cierta aventura Hinault acaba de de de de la cosa aparecer algo más sólido

Voz 46 50:58 lo que un sueño con lo cual ellos intentan permanecer en esa edad supongo no por miedo

Voz 28 51:03 es como como un conflicto entre el viejo paradigma demuestran padres que a lo mejor era estudiar y conseguir tu trabajo y te estabilidad con treinta años yo también está vida medio hechas y el nuevo paradigma que bueno por un lado tiene más que ver a lo mejor con la forma en la que vivimos que es como más más flujo su todo más más más fluido no más líquidos pero que al mismo tiempo tampoco se permite en legalizarse o quiera probar de todo pero nada te especializa así nada pero no me saben que las maneras de un un giro de todo eso diferentes cosas que te gustan que experimenta buscarte la vida con ello y con ello que no es así

Voz 0874 51:42 como como tú

Voz 28 51:45 tracción no de o de incentivos

Voz 1194 51:48 yo creo que hay que estar en esa situación perdona a gente que tan eso que nació hace unos años a lo mejor eran outsiders o gente marginal pero realmente hay hay cada vez más gente en esa situación que describe estos de la sociedad no tiene más remedio que empezará a buscar la fórmula para adoptar esas cosas que hace unos años eran aberraciones en el sentido de que no forman parta de la norma