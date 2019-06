A Vivir Que Son Dos Días (01/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 7 01:01 iba la guerra comercial y apunta ahora hacia India México

Voz 8 01:05 Carlos Sevilla buenos días buenos días Javier el presidente estadounidense ha confirmado esta madrugada que el próximo miércoles retirará a India del programa de trato preferencial que permite una cantidad importaciones anuales libre de aranceles el mismo día entrarán en vigor las nuevas tasas del cinco por ciento que trampa anunció este viernes a las importaciones de México si el Gobierno de López Obrador no frena la llegada de inmigrantes a la frontera en tiroteos

Voz 9 01:28 trece muertos y cuatro heridos en el estado de Virginia

Voz 8 01:30 ya ha sucedido esta madrugada y entre los fallecidos está el atacante que ha sido abatido por la policía la matan Fasa producido en unas oficinas municipales y el autor del tiroteo era uno de los trabajadores el alcalde de la localidad Bobby ayer

Voz 10 01:42

Voz 8 01:47 habla de un día devastador para la ciudad de Virginia ha mostrado su apoyo a las familias de las víctimas la policía aún no ha revelado la identidad del atacante hoy se a revisar

Voz 9 01:55 doscientas mesas electorales en Zaragoza será

Voz 8 01:58 a partir de las diez de la mañana la Junta Electoral Provincial ha aceptado el recurso de la Chunta Aragonesista que pedía analizar todas las mesas de la capital la portavoz del Gobierno resta importancia a los errores en el recuento de votos que se han registrado en los últimos días que Isabel Cela

Voz 1506 02:11 ha podido haber un error humano a las once de la noche nacionalice pero no superior a ninguno el escrutinio que es lo importante está bien realizado tenemos todas las garantías toda la transparencia la revisión de las aves

Voz 8 02:29 las dejó ayer a Vox sin su único concejal en el Ayuntamiento de León y se lo dio al Partido Socialista que podrá gobernar si consigue el apoyo de Unidas Podemos de Unión del Pueblo Leonés

Voz 9 03:22 buenos días Lourdes Lancho Félix primero de junio Javier del Pino

Voz 1312 03:25 sabes que dentro de nada me voy de vacaciones se llega Juno

Voz 9 03:28 si te pones muy contenta y muy infinito que te veas vacaciones en junio muy bueno podrías meter un poco no es decir que me echarían de menos pero sabes que cuando tú te marchas pensamos en lo poco que nos queda de programa no sé cuando vuelvas pero de momento siguen las especulaciones compactos coaliciones apoyos

Voz 1312 03:54 te imaginas que vuelve y todavía no está claro

Voz 9 03:56 quería mucho de lo que hablar en verano los grupos de whatsapp el gran de los partidos deben de estar echando humo yo me pregunto si habrán abierto grupos no o chats en Whatsapp con los posibles socios en alcaldías

Voz 1312 04:07 el Gobierno y sobre todo yo no hablo de los grupos de que se abren en los partidos sino grupos entre los partidos que están hablando grupos mixtos les de el grupo de PSOE con Podemos el grupo del PSOE conciudadano se pueden ciudadanos bueno en fin imagínate que te equivocas de de chat que tiene

Voz 9 04:23 John no en el grupo de PP Ciudadanos Vox pones algo del grupo de PSOE Ciudadanos

Voz 1312 04:27 de calle no quiero ni pensarlo eh pues si las las reuniones en los despachos y luego están los recuentos en un sótano tú te imaginas ahora esos tipos en Sota

Voz 9 04:36 no contándolo todo en Zaragoza revisando toda ahora

Voz 1312 04:38 en Zaragoza pero es que ha habido más fallos en el volcado de datos en estas elecciones que en la votación de Eurovisión

Voz 9 04:44 el luego volcado debe ser bocado de las urnas tenemos muchos frentes abiertos para los pactos la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y por supuesto el de Barcelona el Gobierno también ya hay momento una pareja que se perfila pero que no se acaba de comprometer a usted como en Tinder todo

Voz 1312 04:57 te escuchamos a la portavoz en funciones del Gobierno Isabel Cela ya Pablo Iglesias de unidad

Voz 1506 05:02 digamos del Gobierno siempre ha dicho que va a mantener conversación se abre a todas las fuerzas políticas tan hemiciclo si bien también ha dicho que Unidas Podemos es acompañante preferentes

Voz 0900 05:17 será necesario establecer alianzas y colaboraciones estratégicas entre progresistas en todos los niveles de la Administración el gran reto que nuestra economía debe acometer es profundo y de largo recorrido y a nuestro juicio exige un Gobierno de coalición estable y coherente

Voz 9 05:33 pues es como quieres casarte conmigo bueno todavía no pero quiero que sea es mi acompañante preferente que denominación muy buenas

Voz 1312 05:39 sí de abril habrá que incorporarlo al léxico amoroso no acompañante preferente el otro pretendiente que dice bueno te refieres a Ciudadanos no ellos también apuestan por esa expresión de esa apasionada de acompañante os socio preferente pero es que en esto de los pactos como con las parejas podemos estar hablando de dos o ahora con todo esto del Poli amor a las nuevas familias podemos estar hablando también de tres porque Ciudadanos está dejándose querer por el PSOE como pretendiente o acompañante preferente que decíamos pero a la vez está haciendo Match com PP no sabemos en qué medida con Vox escuchamos a José Manuel Villegas ya el portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los montes

Voz 12 06:16 pues no va a haber negociaciones la negociación ese van a producir con con formas preferente como digo con el Partido Popular lo importante para mí no es la foto sino con quién se negocian los contenidos de los programas de gobierno en las composiciones luego hubiera línea roja insisto es que siente

Voz 13 06:32 a negociar a discutir a debatir a intercambiar ideas para ver cómo llegamos a promover es sentarnos a hablar y negociar y ver en qué sitios y en qué sitios no tiene sentido donde lo tiene menos vi como digo son pm capitales vamos a pretender forma parte de ventas

Voz 1312 06:47 eh con menos se montó un reality show hoy en día tipo Granjero busca esposa presidente busca socio preferente cambiando poquito de de tema te has enterado de la sentencia de aquel youtuber que humilló a un sin techo lo contamos

Voz 9 07:10 el joven de veintiuno años Can Warren o Recep como se hacía llamar en su canal de Youtube se dedicaba a hacer bromas de tan mal gusto como esa grandeza considerado un delito contra la integridad moral de esa persona sin hogar en la condena es pagarle una multa de veinte mil euros quince meses de prisión que no va a cumplir porque no tiene antecedentes la jueza no lo considera una broma como declaró el condenado durante el juicio pero lo más interesante es que prohibe acudir al escenario del delito durante los próximos cinco años y el escenario del delito es Internet

Voz 1312 07:40 sí sí sí a ver no es la primera vez que se prohibe a acudir al lugar del delito en una sentencia pero sí que es a escena la escena a la que se le prohíbe volver es virtual sea virtual osea Internet hablamos con Carlos Sánchez Almeida abogado especializado en delitos informáticos e Internet buenos días

Voz 15 07:56 hola buenos días cómo se para ejecutar esta semana

Voz 1312 07:58 sea como sea interpreta y cómo se controla que no pueda acudir a una plataforma de vídeos como Youtube

Voz 16 08:04 bueno pues eh es es difícil poder ejecutar en condiciones esta sentencia porque ello requeriría poder controlar el ordenador del del reo y eso es imposible asesino salvo que haya una nueva investigación tan no se no se les puede digamos instalar un programa que controle dónde entra ahí donde deja de entrar esta persona entonces una cosa es prohibirle que use su canal de You Tube prohibirle que que se sigue identificando que siga haciendo novillos eso es controlable pero que en dejar de ACCEM de acceder a You Tube es ese algo imposible de la misma forma que que sí que no se puede prohibir a alguien escucha en la radio

Voz 9 08:45 pero si lo que se le prohibe es entrar simplemente como usuario de Youtube que detenía sus dos perfiles es una rozaría también el límite a la a la libertad de expresión Se puede prohibiera esa

Voz 16 08:56 bueno el tema es que al reo por el hecho de serlo no se les priva de sus derechos constitucionales concretamente el derecho a la libertad de información y expresión con lo cual una cosa es impedir que pueda volver a cometer el delito e prohibirle aquellas actividades con las que ha desarrollado el delito pero que se pueda exprés e impedir que se pueda expresar impedir que sobretodo que se pueda informar es algo que que ya veremos qué dice la Audiencia de Barcelona ha supuesto un recurso pero yo creo yo creo que es que es una interpretación delante demasiado eh excesiva de la ley penal me parece bien la condena en tanto en cuanto la privación de libertad es un delito contra la integridad moral infligido trato degradante a una persona eso se tiene que castigar pero el tema son las medidas accesorias a la pena

Voz 15 09:44 es una prohibición total de acceder a que estúpido

Voz 16 09:46 la excesiva Carlos Sánchez

Voz 9 09:49 o sea que es abogado especializado en delitos de Internet gracias

Voz 1312 09:52 es absurdo recordamos que estamos hablando de ese youtuber que puso pasta de dientes en unas galletas simulando que eran una sobre hoy fue aún sin techo en Barcelona lo grabó mientras le daba esas galletas y se burlaba de él de sentencia novedosa a un logro histórico el que ha conseguido el sindicato de inquilinas de Barcelona Jaime Palombera buenos días

Voz 15 10:22 hola muy buenos días bueno exactamente qué es lo que busco

Voz 1312 10:24 se quedó

Voz 17 10:26 bueno aquí nos encontramos con un vecino que ve como una empresa inmobiliaria ha comprado su edificio ya está echando a todos los inquilinos pero este es decir no se planta dice basta se une al sindicato inquilinas y a través de la lucha consigue ya no sólo renovar su contrato de alquiler siete años sino que además consigue bajar el precio del alquiler consigue un contrato a precio más bajo por lo tanto es una victoria histórica que marca un cambio un cambio de tendencia

Voz 9 10:58 pero además ha soportado más de un año de acoso inmobiliario

Voz 17 11:02 si el acoso inmobiliario es una estrategia habitual entre empresas inmobiliarias para echar a los inquilinos de su casa para hacer de su vida un infierno y que se vayan en este caso eh Jauma aguantó esa ese acoso pero además con su

Voz 16 11:19 yo finalmente de que el empresa

Voz 17 11:22 es un contrato de alquiler nuevo de siete años ya precio más bajo porque antes de Jauma hasta mil familias se han plantado ya ante las subidas abusivas es decir llevamos ya más de un año y medio en el que hemos conseguido que más de mil hogares digan yo me planto ante esa exigencia de irme de casa o de pagar un alquiler absolutamente inasumible hasta conseguir negociar un acuerdo razonable Yes gracias a esas mil familias que ahora podemos hablar de que personas como Jauma ya empiezan a firmar contratos de alquiler a un precio más bajo podemos pinchar la burbuja pero depende de nosotros depende de que nos planteemos una aceptemos los abusos

Voz 9 12:08 pero en Jaime Palomera del sindicato de inquilinas os deseamos muchos éxitos como este gracias

Voz 1312 12:14 usted lo que es lo que nosotros no sé si si ha seguido a la información de Chad el desalojo de una finca en la calle General Castaños en Madrid propiedad de los tíos del portavoz de Vox en el Congreso de Iván Espinosa de los Monteros este verdad lamentable ver cómo cómo hablan de echar ya sería los inquilinos como hablan de sus vidas dejándoles sin servicios ni suministros cuando algunos eran ancianos no el caso de de una mujer de noventa cinco años que acabó falleciendo y como además culpaban a la Familia por dejarla en el piso que era su casa de toda la vida no no sé si alguien si quieren tiene más detalles de este caso en en nuestra web

Voz 9 12:48 es una muestra detallada y documentada casi en primera persona de lo que es eso otras llama el mobbing inmobiliario pero en este caso desde lados sin escrúpulos que lo practica

Voz 4 13:13 creemos chequeo Covent Garden

Voz 2 13:20 como no

Voz 1312 13:25 Nos vamos a ir ahora está Huelva Greenpeace y la Asociación Mesa de la ría denunciado al Ministerio de transición ecológica el vertido a la ría de vela de Huelva por parte de la empresa Fertiberia de cuatro millones de metros cúbicos de aguas tóxicas dicen que este es el equivalente al contenido de mil seiscientas piscinas olímpicas para que nos hagamos una idea dicen también que esos vertidos son de las llamadas falsas de fósforo esos de las balsas de esos que son los residuos a que se acumulan tras los años de actividad industrial de esta empresa en la zona nos está escuchando Juan Manuel Buendía el secretario de la Asociación de la Mesa de la ría de Huelva buenos días

Voz 15 14:00 buenos días no pude parásito

Voz 1312 14:02 habernos según esta denuncia el vertido es de cuatro millones de metros cúbicos pero cuanto residuos tóxicos se acumulan en en en esta zona en la ría de Huelva

Voz 15 14:11 sí bueno vuelva específicamente las zonas vuelvan simuló el de ciento veinte millones de toneladas los residuos tóxicos no puede desde los pozos de presidirlo de la incluso de Huelva en auténtico mental lo que se ha producido durante décadas en Huelva bueno lo que ha ocurrido ahora precisamente que ha vertido pues el agua el agua todo si cabe que estaba montada eh sobre esta falsa una un de de agua colección como ha explicado en seiscientos piscinas olímpicas elecciones dan seiscientas tesina olímpica a través de de uno de los de una apertura de actividades se abierto de manera natural pero que bueno aunque la empresa ha mantenido silencio vídeos punta durante durante unos

Voz 9 15:13 de hecho Juan Manuel la empresa ha negado que existan esos vertidos dicen que el volumen de agua se reduce por la evaporación natural vosotros sabéis demostrar que se ha producido ese vacía un vertido ilegal contaminante

Voz 15 15:26 sí bueno la verdad que lleva décadas siendo de que lo que lo ciudadano oye con los venimos denunciando durante durante década de falsos empezaron diciendo que pido no eran no eran tóxicos no eran radioactivo ya se ha demostrado el propio Consejo de Seguridad Nuclear que son radiactivo las propio los propios

Voz 18 15:48 sólo desde la propiedad expresa demuestran que son tóxicos es decir que es un año años de engaños no lo que ha ocurrido ahora que con un proceso natural que una apertura de cavidades casitas estimó

Voz 15 16:00 es una formación que se produce él lo he no en los terrenos Tanguito o yo existe pero en este caso los dieciocho de de los partidos son son son son elementos que están sujetos a la acción del agua que han abierto unas cantidades son derecho uno uno

Voz 18 16:19 pero que sean descubierto ahora cuando se han vaciado evidentemente la empresa

Voz 15 16:23 dado trasladando agua de la mancha número uno de la que es la que llamaban de evaporación pero ahora no coinciden chicas resulta que la población ha sido muy rápida los primeros años pero ahora en los charcos liquidar no se evapora

Voz 1312 16:40 si bemol

Voz 15 16:42 no hay que te el régimen de evaporación que la empresa manifiestas bueno te echo en los extremos y a me dijeron adiós al respecto

Voz 1312 16:53 sí desde cuándo estáis esperando el dictamen del Ministerio de transición ecológica o medio de Medio Ambiente antes sobre la declaración de impacto ambiental que que que está proponiendo la empresa para acabar con este gran foco contaminante

Voz 15 17:05 bueno la empresa propone el que la marisma que arruinado cubrirla con una capa de tierra ese es el proyecto que ha presentado para la declaración de impacto ambiental el proyecto recibió del orden de tres mil alegaciones ahí nosotros presentamos treinta mil firma de Sierra no contó contra el proyecto muy bueno y hacer cumplir la Ley de Costas no sé de qué se presentó hace dos dos años y está dándole vueltas a un proyecto que incumple la propia ley de costas porque no se evalúa los efectos climáticos sobre la subida es más sobre esta falsa que están

Voz 9 17:47 Madrid no les podemos ver

Voz 15 17:49 a las generaciones una marisma eh tapada con una capita de tierra de treinta centímetros de una extensión tan grande como la Ciudad de Huelva es una verdad que no cabe en el siglo que vivimos entonces no entendemos que el Ministerio sigue mareando la perdiz con este proyecto que siempre es duro

Voz 9 18:14 cuál cuál cuál sería

Voz 15 18:16 considero a quinientos metros

Voz 9 18:22 no hablamos mucho ahora de la miniserie de Chernóbil pero no nos fijamos en estas pequeñas cosas cuál cuál sería la mejor solución para tratar estas aguas

Voz 15 18:29 bueno nosotros nosotros bueno las agua para la hawala empresa creó una una planta de contaminación de aguas que no son precisamente por ver si era viable la evaporación nosotros no la tenemos denunciados durante durante estos años que somos estaba colaborando que les estaban vertiendo al medio ambiente presuntamente obviamente de de hecho al vaciarse era sale de evaporación de cubierto que que sean abiertas cavidades casita en lo que hace conectar la marisma contar en la ría de Huelva con con esta falsa Hércules la conexión que que que se ha descubierto no en este proceso de para ello de supuesta evaporación

Voz 9 19:14 evaporación lo llaman ellos Juan Manuel Buendía secretario de la Asociación de la Mesa de la ría de Huelva suerte con todo esto porque nos afecta a todos un abrazo

Voz 15 19:22 ha a todo afecta al futuro de las próximas generaciones están de suerte

Voz 19 19:34 venga venga

Voz 7 19:40 pues hemos tenido mucha menos política hay muchas más juzgados

Voz 1312 19:43 se trata de lo que nos espera pero oye tú sabes lo bien que sienta darse un paseíto escuchar la calle bueno nosotros dentro de un par de horas vamos a salir corriendo y nos vamos a hacer es la última hora del programa a la calle no

Voz 9 19:56 me encanta acabemos con James Brown Nos vamos a la Plaza Mayor porque hay no sé qué cosas pasan en Madrid esta noche decirte que con fútbol no estoy hablando no el caso es que se ha montado allí un estudio que es muy bonito que está muy bien así que dijimos bueno pues hacemos ahí la última hora de programa con los cómicos con Jorge Ponce con Antonio Castelo con Llum Barrera puede venir la gente a vernos si quiere lo que es como una urna de cristal así que lleven a cabo pues porque parecemos focas en lo bueno yo previamente

Voz 1312 20:21 un paseo por la calle Arenal y además de los preparativos para eso qué pasa hoy a final de la Champions creo no me encontré con un tesoro como este

Voz 10 20:49 la primera es una de las mentes más brillantes que conocemos la segunda aquí a mi padre acabó como al final es el mismo pero es que no tenía efectos secundarios hemos porque tampoco sabía primarios Mi padre luchó lo venció si algún día los Coca cualquiera yo espero que luchemos así que por favor lo esos bulos sobre el cáncer que la gente se cree sólo causan más muerte debemos luchar no podemos relajarnos perdona que éstas que sí

Voz 20 21:29 esto es una es una práctica de clase que tenemos que hacer aquí los discursos y cada uno estamos haciendo algo que realmente nos llama la atención Yago ya que sentimos creencias expropia situado entonces estamos aquí tenemos la opción tanto a hacerlo en clase como en la calle pero bueno hemos elegido en la calle muchos porque queremos transmitir aquello que no importa aquello que aquello que vivimos

Voz 10 21:50 qué mensaje vais a transmitir basó tras una algo distinto entonces sí sí yo por ejemplo voy a hablar del inflamar infravaloración de las artes en España porque me parece que están infravaloradas que él tiene que además puestos de trabajo mejor salario

Voz 21 22:02 bueno cada uno va a tener un tema que nos toque no los dos uno

Voz 10 22:08 cuando era niña le pregunta a mi mamá Si voy a dejar la luz encendida cuando me iba a dormir ella me decía que no que hasta mucha electricidad yo a mi siete años no entendía con el problema yo solo pensaba que si dejaba el alumno encendida los monstruos debajo de mi cama no podrían salir más mamá qué tiene de malo gastan mucha electricidad ella me respondió que mientras tenía la luz encendida los cielos de los fosas polares derretir yo a mi siete años no entendía cómo mi bombilla la misma que luchaba con los monstruos debajo de mi cama podría retirarlos a miles y miles de kilómetros de mí señores tenemos un recurso tal mente Crack no dejes que tuvo un Villacé mala Nobel que dañen nuestro bucea no es que mate que no ven que Matas nuestros animal son vote hoy a energías renovables luchamos contra los Mossos debajo

Voz 21 23:21 Pérez entiende quería ser profesor retoca me tocas no sé si te llama Jorge Jorge Jiménez iré que coles son Instituto son de dos institutos visto muy jóvenes dos de de los de anteriores europea en Madrid es son algunos de comunicación de grado de comunicación

Voz 10 23:38 España tiene un déficit muy muy grande a la hora de enseñar a los alumnos a hablar a exponer esto es una experiencia más

Voz 21 23:46 sí sí lo es sobre todo para ellos perder el miedo a hablar en público hace una actividad como esta en plena calle directamente con algo que ya han preparado antes que lleva mucho tiempo preparando pues y les ayuda a definitivamente a ha superado cualquier menos hacen esto ahora en cualquier cosa los discursos está muy bien hilado es muy bien preparados porque lo siente cambio sí sí sí sí llevaban preparando los un par de semanas y bueno pues aplicando los principios históricos de la retórica Hay preparando poniéndolos en clave de hecho ya varias versiones han hecho alguna prueba incluso se y ahora ya es la apuesta definitiva

Voz 10 24:20 no vamos a ver de qué de qué va yo de las redes sociales

Voz 1490 24:24 Jorge pueden vetar abajo porque tengo que hacer el ejemplo luego subo es que sino si tenían

Voz 21 24:30 no estamos dos uno va

Voz 22 24:34 el escritor estadounidense Mark Twain decía que es más fácil engañar a la gente que convenciera de que han sido engañados

Voz 10 24:41 pero de verdad creéis que esto es tan fácil

Voz 1312 24:43 esto es lo que te encuentras por la calle de hecho me había fallado una grabación incluía la radio un poco triste idílico entre sí

Voz 9 24:50 tampoco está mal vas a pescar un pez diferente es que esto de las redes sociales que estaba haciendo una chica ponen una silla como en el Speakers Corner nos podemos subir yo también me subiría es decir unas cuantas cosas que sí como el escritor Javier Pérez Andújar que nos quiere hablar de algo que yo no contaba por lo menos en su repertorio matemáticas

Voz 24 25:48 ahora eh

Voz 25 26:12 nunca Fincher problemático sino todo lo contrario detestaba los problemas eran lo peor del colegio los problemas del libro de Matemáticas la de trenes que salían de una estación a otra sin llegar a ninguna parte la decilitro cabía ni botella de vino en mi casa que siempre vivíamos agua la hacía vuelos que tenían el triple de años que su nieto más pequeño hay abuelos que dejaron de cumplir años expulsado de la historia también es cierto pero esto no os lo explicaba el profesor de lengua que es preferible meterse en problemas a meterse en líos pues los problemas se prestan a resolverse iré los líos no hay manera de escapar en política no ha ocurrido eso por no

Voz 1775 26:52 a los problemas hemos sido metiéndonos

Voz 25 26:55 lío y cada vez que hay elecciones es decir cada vez que parece que vayamos a salir de un lío acabamos igual de enredados el principio se acuerden de la serie enredo un enredo es un lío contado por un guionista en eso también estamos igual antes decíamos que los políticos nos entregaban y ahora que nos mete en líos se trabaja sin guión se improvisa Se confunde a los votantes con oráculos como si la gente fuera la voz del destino que va sacarnos de lío se le pide el poder a la gente pero cómo vamos a poder si ya no lo tenemos es eso lo que se ve después de cada recuento la terrible incapacidad de cada una de las cien partes que formamos este rompecabezas el poeta Ángel González nos enseñó que Heráclito traducido al chino decía que nadie se mete dos veces en el mismo lío tendría que vernos ahora me acabo de acordar de Jorge Manrique se imaginan sus coplas también en chino nuestra huida son los líos que voy a nadar en el mar si mejor no traducir la segunda mitad bastante jodido está ya el mar

Voz 1 28:29 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1 29:08 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 28 29:11 no no

Voz 9 29:56 hombre esto me sorprende Rafa de eso se trata de sorprendente para ayudarte para que no te aburre

Voz 1775 30:00 a las tu sección de me música

Voz 9 30:03 el ochenta por ciento de Aranjuez por ejemplo

Voz 1775 30:05 de Aranjuez compuesto mucho antes en mil novecientos treinta y nueve lo compuso el maestro Rodrigo en París donde vivía y donde había estudiado música no lo hizo tras un encuentro con uno de los guitarristas más conocidos de aquella época Regino Sainz Se llamaba la obra se estrena al año siguiente en el Palacio de la Música Catalana de Barcelona era la primera vez que había un concierto para guitarra y orquesta organizado en España imagino que ni el propio Rodrigo se esperaba el el éxito que tuvo aquello aquella misma tarde gustó tanto que el público les sacó a él a hombros Ile pasearon por allí entre gritos de admiración por las calles de alrededor de T

Voz 10 31:14 por qué

Voz 1775 31:15 bueno aseguró que sabes que hay muchas versiones de El concepto de el juez hasta Miles Davis grabó uno aversión pero esta que traídos la interpretación que hace el guitarrista Narciso Yepes y lo he traído porque porel por Yepes empieza la noticia a la que vamos a poner banda sonora a las elecciones

Voz 9 31:30 como la resaca postelectoral pactos negociaciones en Bruselas las diferentes lecturas que se pueden hacer de una misma encuesta como la de

Voz 1775 31:38 ha habido muchos temas se pero poco a poco de momento te voy a ir contando no se Narciso Yepes billetes gran guitarrista clásico español

Voz 9 31:45 vamos a también por inventar la guitarra de diez cuando hay que verlo

Voz 1775 31:48 el PSOE decía Yepes que las seis curas se quedaba corta no que le faltaban armónicas y por eso él mismo inventó en tan luthier inventó una guitarra diez cuerdas dice que les daba más resonancia y que a la vez le permitía tocar cosas de de música barroca no que estaban originalmente escritas para la luz claro yo desde fuera lo vean

Voz 9 32:02 los bajistas con cuatro es obra

Voz 1775 32:04 cuerdas a alguien como yo que eligió el bajo porque pensé que iba a ser más fácil que la guitarra porque de las cuatro Corea me parece algo enorme no pero bueno la conexión de allí en todo caso eh sigue por otro músico español que compuso algunas obras específicamente para Narcís Oller

Voz 9 32:18 bueno lo de los guionistas de cine que escriben pensando que un actor determinado va a hacer ese papel no

Voz 1775 32:24 exacto también pasa en la música y así compuso una obra que llama tablas para Narciso Yepes Antonio Ruiz Pipo otro músico y compositor español que también toca otros palos como la bossanova en este homenaje Villalobos

Voz 33 32:36 no no

Voz 34 32:58 no

Voz 9 33:08 y quién eso quién era en tenis Ripoll son mucho

Voz 1775 33:11 el granadino que bueno nada más empezar la guerra civil e a su padre le detiene el bando sublevado en Granada y el bono huye con su familia Barcelona allí es donde se forma musicalmente después completa estudios en París como había hecho el propio maestro Joaquín Rodrigo Ivonne hizo su carrera básicamente como pianista pero como compositor hizo escribió sobre todo para guitarra de joven de hecho el tocaba la guitarra incluso la guitarra flamenca no él era andaluz de Granada como te digo siempre levantó mucha conexión con su tierra en lo personal y en lo musical también por ejemplo lo era bueno gran admirador de otro andaluz ilustre Manuel de Falla

Voz 36 33:44 eh

Voz 2 33:48 o humano

Voz 0874 34:32 parece ser reconoce el día Manuel de Falla compositor gaditano el más importantes de la primera mitad del siglo veinte en España junto a Albéniz Turina Rodrigo como decías esto es la Canción del fuego fatuo seis notas ya nos llevan al Amor brujo

Voz 1775 34:45 te veo muy preparado Pino pero reconoce que al margen de más de sí pero al margen de su música y esto quizá los eh más jóvenes les va a sonar batalla el abuelo pero supongo que el nombre de Manuel de Falla títere otra cosa la cabeza los billetes de cien exacto el billete de cien pesetas será el primer contacto que teníamos que Manuel de Falla cuando por primera vez de propina o de o de paga o de algo nos daban un billete

Voz 9 35:07 lo intentaba en el programa que puso dos fotos una de Manuel de Falla yo ha de Beethoven y un millennials no sabía distinguir el uno de lote

Voz 1775 35:13 se abre todos sabemos que fallara Calvo prohibía cierto eso se está perdiendo todo eh pero bueno si traigo a fallar aparte por el billete de cien pesetas porque bueno además de todo esto que decimos pues daba nombre a la asociación cultural que se creo en Barcelona en el año mil ochocientos cuarenta y siete cuya primera actividad Eto'o Homenaje a Falla sólo unos meses después de que muriera en Argentina murieron en exilio esa asociación durante casi una década dio mucha vidilla al panorama cultural desde Barcelona organizaba conciertos en los que a menudo se presentaban los buenas composiciones de sus propios miembros y entre ellos ahí estaba Antonio Ruiz Pipo como decía pero también estaba allí y además será uno de los fundadores de ese de esa asociación otro músico compositor que es el autor de esto que vamos a escuchar ahora la pieza se llama Cinema Català el autor es Manuel Valls

Voz 9 36:24 sé que suena como a derrota dramática reconoce

Voz 1775 36:28 peques de estoy sorprendiendo esta vez echaban Manuel Valls Manuel Valls exacta

Voz 9 36:31 este es supongo tener algo que ver con nuestro Manuel Valls ex candidato a la alcaldía de Barcelona por ahí vendrá la noticia ser

Voz 1775 36:39 correcto estás en lo cierto el resultado de las elecciones municipales de la semana pasada en Barcelona ha sido muy ajustado hay empate técnico entre Maragall y Ada Colau

Voz 9 36:46 había ido con personas diferentes

Voz 1775 36:48 la de la semana Manuel Valls el candidato que contaba con el apoyo de Ciudadanos pues se desmarcó rompió un poco los esquemas diciendo que ofrecía a todos sus concejales a la candidata de Barcelona en Comú Ada Colau para evitar así una alcaldía independentista ha la noticia a la que elegido poner música en sección de y la música lo está poniendo otro Manuel Valls el músico que

Voz 9 37:08 primo del padre de este Manuel Valls por los pelos eh

Voz 1775 37:12 no hombre está perfectamente hilado me temo que no no conocías a este Manuel Valls al músico nipón esta canción de fondo que Tallón y por otra que también es suya y que eh es que es muy muy muy famosa en todo el mundo pero siendo tú creo que tampoco lo vas a conocer escucha

Voz 38 37:28 como Guti

Voz 39 37:33 The Sun claro

Voz 1775 37:36 ha traido a Joan Manuel Serrat cantando el vino el Barça Serrat no es poca cosa eh pero entonces el himno del Barça lo compuso el vamos a llevarle etíope Julio sería el deprimo yo les llama Gringo es el primo del padre de Manuel va además Picoc compuso la música del himno de él del Barça sí que estará noticia mira de hecho pensé traer como noticia al Barça en vez de a Valls que esta semana perdió la Copa del Rey porque jamás el Barça hoy estará pensando en la otra gran noticia de este fin de semana otra noticia que quizá no tengas controlada en no yo

Voz 40 38:34 huy vaya

Voz 1775 38:36 la vaya cambio no te te explico habrás notado que a muchos ingleses hoy no por aquí porque estoy viendo venir claro eso es porque te lo a contar esta noche que jugó aquí en Madrid la final de la Champions Champions en su entorno muy importante para el fútbol europeo es como para que tú lo entiendas como yo que sé sería como el equivalente a Roland Garros pero pero poco más

Voz 9 38:53 la Champions es el torneo que permite que actúe en Madrid Imagine Dragons daría cualquier cosa por una entrada claro para ese momento en el que actúe

Voz 1775 39:00 eso es no lo luego regalaría y esto también tiene su música esto que esta sonando ahora es el G8 Tottenham que es una canción que hicieron Jason Day de avales trajimos otra vez al programa para animar a su equipo el equipo londinense Tottenham antes de una final de Copa que iban a jugar en el año ochenta y siete Desde entonces esto se ha convertido casi en un himno perdieron aquella final pero la canción sea ganó el libro

Voz 9 39:20 Liberpul tienen un escenario música que les daría para mucho si no

Voz 1775 39:23 también claro eh mira para que no nos acusen de quedarnos sólo con un lado del partido con el lado londinense vamos también a a poner algo de música para el otro equipo para el Liverpool

Voz 9 40:45 cómo voy a cortar un ahí dentro de Pink y las hembras lo que hacía Tim franceses asientos que duraban media cara de un disco

Voz 1775 40:52 de hecho en este disco la cara B de este disco es una sola canción de más de veinte minutos

Voz 9 40:57 ninguno de los menos conocidos que estás fieles la canción tiene discos

Voz 1775 41:00 la madera no grabado eh año setenta y uno grabado en los estudios que bien conoces de Davis Road

Voz 9 41:07 hombre nuestros estudios Taburete pero esa es la conexión con Liverpool vía los Beatles es poco flojo

Voz 1775 41:12 Ana espera a la conexiones mucho más directa acorde con el nivel de la sección quizá nunca te habías dado cuenta pero sus cánticos que han sonado un poco de fondo al principio de esta canción se repiten de forma mucho más clara cuando termina la canción están grabados en el estadio de Anfield el estadio el Liverpool son aficionados del propio equipo de Liverpool cantando el You'll Never Walk Alone el himno del equipo una canción de la que

Voz 9 41:33 también os hablo aquí algo que es verdad que hemos hablado de ella fue muy bien pues sí que gane el mejor no o sí hombre que gane principio no me refiero a la sección comparada con la semana anterior

Voz 1775 41:44 claro era falsa

Voz 3 42:10 a vivir que son dos días

Voz 46 42:37 a vivir que son dos días

Voz 9 42:39 María Isabel Salvador

Voz 46 42:41 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana

Voz 0825 42:44 iremos a Madrid en este sábado en el que a esta hora el termómetro marca veintiún grados en en centro prepárense para el calor porque hoy llegaremos a los treinta y cinco grados Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 42:55 buenos días a esta hora el ambiente Se nota suave mínimas que en muchos barrios de la ciudad de Madrid no han bajado de los veinte grados como cualquier noche de verano iba a lucir durante toda la jornada el sol las nubes que se vea no serán importantes máximas de treinta treinta y cinco grados más cerca de los treinta y cinco en la mayor parte de poblaciones las más altas cerca de los ríos Tajo y Tajuña el sol estará presente como decíamos la mayor parte de horas también mañana domingo con temperaturas que bajarán pero apenas se notará el lunes bajarán un poco más será a medida que avance la semana que viene cuando este descenso será más evidente

Voz 0825 43:26 de momento en sábado caluroso sábado de final de Champions

Voz 40 43:35 Liverpool en el Metropolitan

Voz 0825 43:37 a partir de las nueve de la noche en un partido que se juega dentro informa del campo con miles de aficionados ingleses que siguen llegando a esta hora a Barajas y allí nos vamos a la T4 Julia Molina buenos

Voz 48 43:47 días buenos días baraja se ha convertido en una auténtica marea roja porque durante toda la mañana no han dejado de llegar aficionados del Liverpool a esta terminal cuatro algunos vienen de muy lejos

Voz 49 43:58 el río aquellas que muy

Voz 9 44:01 ha tenido acceso este irlandés que viajó

Voz 48 44:03 dado desde Nueva York hasta Madrid a ver esta final de Champions y que se vuelve mañana mismo y es que en general todos esos viajeros vienen bastante ligeros de equipaje el plan de la mayoría según nos dicen es apoyar a su equipo volver a casa esta misma noche o mañana gracias Julia vía

Voz 0825 44:18 G de ida y vuelta del aeropuerto al centro de la capital con un dispositivo especial en el transporte público que sea reforzado durante todo el fin de semana Virginia Sarmiento buenos días

Voz 50 44:28 buenos días la línea ocho está reforzada desde las seis y media de esta mañana porque muchos aficionados vienen directos desde el aeropuerto desde las diez de la mañana se incrementa el número de trenes en las líneas dos cinco cada una de ellas servirá para una de las aficiones la del Tottenham utilizará cinco hasta Canillejas y la del Liverpool La2 hasta Las Rosas la línea siete de esto nada al resto de aficionados aumentará el servicio desde las cinco de la tarde y hasta la una de la madrugada también la EMT refuerza tres líneas de acceso al estadio la veintiocho de Puerta de Alcalá Canillejas la XXXVIII de Manuel Becerra las rosas la C2 entre Felipe II y las rosas cuando acabe el partido además del refuerzo de nuevo de la línea ocho de Metro habrá dos lanzaderas de autobuses también desde puntos separados con destino al aeropuerto las rosas para llevar a los aficionados del Liverpool hasta la T4 y la junta de distrito de San Blas para los del Tottenham hasta la T uno

Voz 0825 45:20 se refuerce el transporte público especialmente

Voz 50 45:22 sí el de seguridad Alfonso Ojea

Voz 0089 45:25 cuando se han cumplido ya cuarenta y ocho horas de operación especial de seguridad llega el día grande el día del partido y el día de las concentraciones de aficionados por el centro de la capital a media mañana las fans del Liverpool Tottenham van a estar a rebosar de seguidores toda la madrugada ha sido un ir y venir de autocares y taxis al aeropuerto de Barajas para reunir en Madrid a dos aficiones a las que les gusta mucho la cerveza y los cánticos degrada pero que no son rivales Juan Carlos Crespo es el comisario general de Seguridad Ciudadana el hombre que dirige este dispositivo de seguridad al mismo tiempo

Voz 51 45:57 Nos nos han constatado los policías británicos que colaboran con nosotros que están colaborando ya de hecho con nosotros que los partidos entre ambos equipos en Gran Bretaña son de bajo riesgo que a priori eh no prevemos

Voz 0089 46:17 que haya una confrontación entre equipo desde esta mañana la capital Se va a ir sellando progresivamente hasta que a las siete de la tarde los tres anillos de control alrededor del estadio Metropolitano sean el lugar más seguro del mundo

Voz 0825 46:30 de momento sin incidentes la noche ha sido tranquila y los servicios de Emergencias atendieron ayer a unas veinticinco personas por lipotimia debido sobre todo al calor y a la aglomeración de gente en la Puerta del Sol en la Plaza Mayor donde se concentran los conciertos y las actividades programadas previas a este partido a esta final la ocupación hotelera roza el cien por cien en Madrid este fin de semana alojamientos en los que se han disparado los precios también en el caso de los apartamentos turísticos especialmente en el centro donde los vecinos muy contentos no están

Voz 0062 47:00 que no Simba de los hooligans ingleses no aquí entre sesenta y cien mil personas que nos van a visitar en un centro de Madrid que tiene ciento treinta mil habitantes

Voz 1506 47:12 estamos hablando de de overbooking absoluto y por eso

Voz 0825 47:19 se han editado un vídeo que distribuyen por redes sociales y en el que se puede leer en inglés entre otras cosas que beber en la calle se multa con seiscientos euros orinar au hacer ruido con setecientos cincuenta

Voz 52 47:30 hay pintar graffitis con cuatrocientos las

Voz 0825 47:32 asociaciones vecinales del centro animan así de esta forma que escuchan de fondo a los vecinos a grabar todas las infracciones que se cometan para denunciarlas conjuntamente Jordi Gordon es su portavoz

Voz 0062 47:43 si de repente en un edificio pues eh está ocupada por diez o quince hooligan y montan un follón fuese lo que queremos es que los saberlo denunciarlos digo que si hay botellón en las calles hoy iba a querer a Trias de vandalismo etcétera detrás bueno todos juntos podemos hacer muchas más fuerza

Voz 0825 47:59 el centro de la capital está tomado desde hace días por la Champions hoteles restaurantes bares tiendas Madrid espera ingresar estos días más de sesenta millones de euros según estimaciones de la patronal pero como el fútbol es más que la Champions hoy nos queremos quedar con otra final para la que seguros aficiones les va a sobrar entrega son la de los equipos de alevines que se juegan también este fin de semana pero en Valencia otra final la Danone Nation el caso es que son más de trescientos chicos y chicas de entre diez y doce años muchos de ellos de equipos madrileños como el Atlético de Madrid el Getafe o el Rayo Vallecano a quienes preguntamos

Voz 1490 48:35 es el fair play está el fair play el hueco lírica la imagen del fútbol no lo ya tiene nosotros seguimos con jugar agresivo pliegues como como el Albacete no lo hay Xarla tiene muy buenos cuando hacemos una falta algo pues siempre los pero haremos creamos el balón fuera el de estos sucio es otra el limpiar lo dice que siempre hay que ser competitivos pero con el juego limpio por delante

Voz 13 49:06 el Adra escucháis ya los padres grita

Voz 1490 49:09 el árbitro que van en cuando perdió hablarles diciendo que propone son niños que se tranquilizara equipo Gena Spanair en nada ya hay otros que la Mondays antiquísima es Argentina

Voz 0825 49:29 bueno pues seguimos con la alegría de estos chicos y con el deporte porque hay algo más que Champions Amanda gala buenos días

Voz 0419 49:35 qué tal buenos días y Madrid acoge la final más importante del mundo la capital lleva días haciendo previa al partido de esta noche muchos aficionados ingleses también españoles están disfrutando desde como decimos hace varios días del ambiente que se respira en la capital por esta final que viviremos a las nueve de la noche en el Wanda Metropolitano con este Tottenham Liverpool de al margen de esta gran final ayer conocíamos que el Atlético de Madrid se plantea llevar acciones legales contra el Fútbol Club Barcelona el motivo la adelantó Manu

Voz 1312 50:03 el año en el larguero y es que Griezmann y el Barça fin

Voz 0419 50:06 coronel contratos del francés en el mes de marzo Además hay buenas noticias en Getafe porque José Bordalás coronaba como técnico azulón hasta dos mil veintidós y hoy antes de la gran cita final con la Champions tenemos un encuentro en Segunda División Alcorcón Nastic partido que se disputará a las siete en el estadio de Santo Domingo y cerramos recordando que mañana el Real Madrid de baloncesto se enfrentará a las nueve y media de la noche ante el Manresa

Voz 50 50:31 cara

Voz 3 50:34 vale

Voz 0825 50:38 antes de irnos recuerden que este es el primer fin de semana de la Feria de Libro una feria que es también un motor económico para el sector editorial y para los libreros ya les decíamos que hoy llegaremos a los XXXV de máxima ir segundos decían en esta feria nos decían que el sol y de las casetas de ello también depende las ventas de libros este fin de semana

Voz 0545 51:00 se nota mucho el sitios sitios por sorteo no tocado muy buen sitio céntrico en el sector editorial me editorial y luego con la tarde hace sombra la tarde la parte más venta continuó hace mucho calor

Voz 53 51:12 él y además está en nuestro caso por Sol de tarde con lo cual aquí que la gente Calama que no pegar a menos el sol a Keats traemos casi todo el catálogo puesto que tenemos unos tres mil títulos vivos