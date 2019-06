A Vivir Que Son Dos Días (01/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 3 00:00 pues esta la parte más alta del Congreso el tan cacareado gallinero nunca mejor dicho lo de cacareado el lugar donde la Mesa del Congreso ha enviado a los veinticuatro diputados de Vox la Mesa del Congreso juez hubo para mortificáis lo dos arriba no queremos ver ellos orgullosísimo estar aquí entre gallinas porque las gallinas precisamente

el juego de la bandera que ellos defienden

pero ahí está muy humanos

hombre alegrando la toma de posesión del gallinero debates entre ponerla como la carrera llena como como enorme más presión

bueno pues hoy tenemos a la gente muy repartida bueno en Barcelona está el de siempre que sale Saló como usted sabe que me a Julio Rey Mauro

Santiago están aquí conmigo como estáis compañeros buenas

muy bien millón de ingleses como Santander

Voz 0874 02:18 te iba a decir porque sabiendo lo que hace cuando llega el día del orgullo gay supongo que la presencia de ingleses en la capital tendrán algo que ver con el hecho de que Peridis esté en Santander no está José María buenos días no

Voz 1109 02:28 pues por razones familiares la familia quiere salir de Madrid

Voz 0874 02:33 sobre todo cuando hay rudo barullo eso activa es decir barullo hay mucho además es que están fenomenal aquí los ingleses con el tiempo que hace Carmena les ha regalado un abono transportes que no les hace ninguna falta porque esto es a Palanca en una terraza

Voz 1532 02:47 cada una fan zone Clemente lo que era que es mucho mucha gente vine aquí que cree ver un partido pero en vez de ver el partido se quedan emborrachándose en una plaza claro porque tienen desde lejísimos a emborracharse en una plaza

Voz 0874 02:59 yo a mí no me aquí encajaban los números decían no han venido en no sé cuántos cientos de miles de fan pero bueno es que no caben todos en el estadio han venido aquí a otro de cerca

Voz 1109 03:08 pues le iban a poner una verlo en la tele el trasiego atrás Haidar

Voz 1252 03:14 ahora cuando venía Marx venían ya muchos autocares ya con ingleses esperando en un semáforo autocares sí sí por los de Marbella y yo creo que vienen directamente de Inglaterra ha de cuatro horas el caso es que los está está aparcando en el Retiro

Voz 0874 03:33 los autocares a los ingleses las dos cosas

Voz 1252 03:36 entre las dos cosas pero lo que hoy que esperando en un semáforo había un uno uno de los viajeros al lado de una papelera Il durante todo el tiempo que ha durado el semáforo estado sacando una bolsa latas vacías de cerveza y echando las una vez que chapeau por el sí

Voz 0874 03:55 eso de que las eche un abandono

Voz 9 03:57 gente de una forma cívicos al futuro que por cierto hablando de civismo de hooligans

Voz 1252 04:05 bien cuando subía este asunto los patinetes a ver si no conlleva tampoco la buena educación cívica porque me he encontrado uno en la mitad de un paso de cebra ahí dejado en jubilada en eso primero hay que hablar de él

Voz 0874 04:20 el uso de los patinetes porque además creo que hay legislaciones es un poco contradictorias sobre si puede ser por la acera no puedo decir lo pero se están convirtiendo mira en París es que no te lo puedes creer hay hay casi más pertinentes que gente andando

Voz 9 04:34 sí yo en Madrid va a pasar

Voz 0874 04:36 eso sí pero en Barcelona también está jugándose aquí

Voz 1252 04:39 daba la batería que digo lo de la bloqueo lo que sea de aparca lo dejes en mitad de la calle porque llevamos

Voz 0062 04:47 bueno es que se acabe la batería es que lo puedes dejar donde quieras vamos pues bueno a quienes tanto a que frunce nada más

Voz 0874 04:53 lo mismo pasa con motos motos eléctricas que con una aplicación te dicen dónde San aparcada la coges está el casco dentro hoy te mueves donde quieras el patinete es muy cómodo e te sientes un poco idiota

Voz 9 05:04 pero todo cuando te vas a algún tortazo más peligrosa bueno fíjate ese peligroso que lo estoy pensando y un buen compañero de este programa cuya hija

Voz 0874 05:15 bueno pues tuvo un accidente pues se lo llevó por delante un individuo no en patinete además de siquiera luego separó ayudar y tenía pues varias fracturas sí ha tenido una recuperación dolorosa así que hay que tener cuidado esto Santander no pasa no José María

Voz 1109 05:28 no aquí te llevan las olas

Voz 0874 05:31 te mueves mejor oye hablando por cierto el partido de esta noche ayer nos enteramos de que la SER tienen unos se muy bien qué acuerdo no sé muy que Federación o quién organice esto porque tenemos un estudio maravilloso montado en la Plaza Mayor con motivo del partido hay esto hacer un programa de radio desde la Plaza Mayor pues mola así que a las once nos vamos a ir allí un poquito antes en cuanto acabemos con James Brown bueno en cuanto acabemos de hablar entró y a partir de las once estamos con con Jorge Ponce con Antonio Castelo con Llum Barrera con mucha más gente en ese estudio en la Plaza Mayor de Madrid Si alguien quiere venir además creo que regalan sombreros de La Ser o algo así porque además es una especie de urna de cristal sí eso parece más bien un acuario pasiones estuve pero pero es muy bonito puesto

Voz 1532 06:19 la fan zone también o no tenemos un pedazo de pan

Voz 0874 06:21 eso es un campo de fútbol delante en has visto ha montado un campo de fútbol en la Plaza Mayor pero pero reglamentario uno entero casi ayer cuando fui a verle suyo lo vi vi parecía muy grande no sé si reglamentario pero sé que correr hay un título y si eso era bastante grande hoy os dais cuenta de que es la primera tertulia que hacemos en mucho tiempo

Voz 9 06:42 sin tener elecciones dentro de poco es verdad podemos comentar las pasadas oye bien claro que sí o o el CIS que acierta últimamente no hombre

Voz 1746 06:53 lecciones acertó Tezanos pero vamos

Voz 1252 06:55 a verdad son poco menos pero este tenías una

Voz 9 06:58 mientras el resto Mauro me parece te he visto no me gusta de todo incluso de acertar no acepta usted no marzo menos decía que sea cierta cierta el CIS mal porque la gente se queja de esto es una manipulación cierta también mal porque hay gente que dice claro a ningún jurado los resultados claro acertar José María Nin en qué punto estamos en tu cabeza

Voz 1109 07:21 pues mira estoy viendo no el mar porque delante de la emisora hay un patio ya han crecido tanto los árboles que parece que estamos en un bosque esto es maravilloso todo verde desde el no como nosotros que estáis ahí en un zulo sea aquí se ven las gaviotas el cielo se intuye

Voz 0874 07:38 el mar aquí creemos que es de día porque hay un pequeño reflejo que entra por una unilateral de un pasillo pero pero solamente lo no podemos confirmar

Voz 1109 07:46 pues sí te digo que el castaño está maravilloso el nogal no cabe bueno bueno

Voz 0874 07:52 claro que me estás diciendo es que es que tenemos que salir del malditas centralismo no eso te cambia la manera de pensar

Voz 1109 07:59 creo que hay que salir de las de las oficinas cerradas sin vegetación sin naturaleza todas las terrazas tiene que ser verdes todos los tejados verdes las fachadas verdes ahora se lleva al verde

Voz 9 08:12 verde verde que te quiero verde de está refiriendo al verde que los partidos verdes ser de la europea subiera mucho claro es no es así se lo ha Merkel oye no sé si sois muy de tenis por cierto está celebrando ahora Roland Garros

Voz 0874 08:29 pero sí que sois muy de pantalón e de

Voz 9 08:32 grafismos y de ido dibujar de crear

Voz 0874 08:35 era un poco y resulta que el el cartel oficial de Roland Garros que es algo que no ocurre muy a menudo está firmado por un pintor español que tiene en su haber entre otros muchos reconocimientos el Premio Nacional de Artes Plásticas la medalla de Oro al médico al al Mérito de las Bellas Artes así que ahora mismo París de está absolutamente empapelada con esos colores y esos diseños que ha dibujado José María Sicilia en los escucha cómo estás José María buenos días

Voz 10 09:02 buenos días quién quién

Voz 0874 09:04 llama para hacer un cartel de Roland Garros te llama Roland Garros

Voz 10 09:08 pues me llama la educación a través de la galería Delon yo supongo

Voz 0874 09:17 a diseñar un cartel como éste significa la mayor exposición que puede haber recibido nunca para un dibujo tuyo a lo mejor

Voz 10 09:25 pues que sí

Voz 0874 09:29 te gusta el tenis

Voz 11 09:30 o lo ha cogido como un encargo no me gusta hacer yo no lo veo realmente

Voz 10 09:36 lo veo lo di cuanto nos ahí no

Voz 0874 09:40 hay que explícanos un poco la técnica del cartel porque creo que

Voz 11 09:44 es es una es una especie traducción sonora de lo que es un partido o algo así no son traducciones sonoras a través de

Voz 12 09:51 los informáticos de

Voz 10 09:54 en momentos de un partido de tenis en este caso es un partido de tenis hubiera año ochenta Hay algo de ellos quizás ochenta y de crisis Martina Navratilova

Voz 12 10:07 yo momentos particulares

Voz 10 10:10 después de los aplausos es lava la que provoca la raqueta

Voz 0874 10:19 pero pero cuando dices una traducción sonora esto esto cómo cómo se hace

Voz 10 10:24 traducciones sonoras pues en la Guerra mundial

Voz 12 10:30 ingleses y y para

Voz 10 10:33 interceptar las acciones de los alemanes desarrollaron unos opciones llaman Sonorama que son en dos en dos ejes en dos coordenadas X si el buen tiempo con lo cual el pudieron dibujar ese sonido pues dibujar los sonidos sean realidades como desmontar nada más lo mismo que es no es lo mismo que hacia Estados Unidos llama cobrar más y a componer con ETA actualmente es evidente dimensiones que con un amigo de desarrollar este estos programas y en eso estoy debido a veces en traducción de traducciones estando

Voz 9 11:27 ya ya y luego todo añade supongo los colores porque tono como decía

Voz 12 11:31 los colores y love colores espectro y así dignas

Voz 10 11:40 nada de inicio realmente a partir de ahí ya son nadie

Voz 0874 11:44 yo lo he leído

Voz 10 11:46 el arbitrariamente tú

Voz 0874 11:49 José María que siendo tú español y haciendo un cartel de Roland Garros mira que es coger un partido de Navratilova contra eh ver uno Rafa no le digo que no si no se podía haber hecho el mismo cartel o uno parecido con un partido de Rafa Nadal para ponerle ese componente español

Voz 10 12:04 estaba no estaba hice uno de Rafa Nadal

Voz 12 12:08 eres y dos mil seis cero el resultado

Voz 10 12:16 esta vez que fui alejado de lo que ellos simplemente te tenis realmente yo no yo no una traducción de lo que ha impartido pues era interpretables

Voz 12 12:26 en el caso de Nadal Federer y

Voz 10 12:32 no sé lo que a Madrid con mon pero vamos eh para mí el Pérez Roland Garros es más que el partido de tenis es una es una memoria mía de a mi infancia que cada uno sociedad Roland Garros a lo que a lo que lo que a lo que les propio no de partido de tenis pues es el inicio del verano

Voz 0874 12:57 bueno creo que ahora estás trabajando algo que tiene que ver con Hugo Chávez

Voz 10 13:01 pues en este caso son son son trabajo sobre Venezuela y el porque eso que llevamos lo lo lo lo que está ocurriendo no entonces en los hemos remontado a Sander o venta para traducir Chaves como propio piense que conduzcan incidieron no

Voz 12 13:27 y estoy con las niñas

Voz 1532 13:35 pero con el mismo sistema de traducir los sonidos a

Voz 10 13:38 sí lo que para el Ayuntamiento también en otros programas invenciones Arica entonces yo haría son son con bombones

Voz 0874 13:46 no sé si preguntarme cuál

Voz 10 13:48 le cuadren pues claro hay aplaude también hay toda la coreografía que rodea una

Voz 11 13:56 la gente aplaude pero de un poco como el partido de tenis pero pero luego perdona pero ya son más o menos amarga supo cómo funciona esto

Voz 10 14:03 bueno depende de cada uno es para unos era muy dulce para otros muy amargo

Voz 9 14:09 a poner

Voz 10 14:11 o diferente tratamiento

Voz 11 14:17 José María

Voz 10 14:19 los otros duraba lo hacemos esto es que la secta es muy popular en Caracas que maduró coño de tu madre

Voz 11 14:29 exacto porque lo veía venir y la idea español oye

Voz 0874 14:37 no sé si lo hemos entendido bien pero hay ahí queda tienes obras expuestas en el MOMA

Voz 1746 14:41 el Guggenheim en Nueva York y ahora es el autor de El el cartel que

Voz 0874 14:47 cuando que se ha empapelado por completo en las calles de París que es el cartel de Roland Garros en esta edición de dos mil diecinueve así que gracias por esta conversación al pintor José María Sicilia gracias José María un abrazo y suerte con los proyectos

Voz 10 14:58 es igualmente un saludo hasta luego

Voz 1923 15:00 este opciones sonoras de Chávez

Voz 9 15:05 con la Concha de tu madre

Voz 13 15:10 de de siempre

Voz 9 15:23 es el detalle tenéis un un Canal plus es creo en televisión no hay casi ha ido perdiendo audiencia o que todavía

Voz 0062 15:33 a qué depende la persona no porque es que es que es tan largo tan largo no etapa de tu hombre es está haciendo muy largo para los que están en prisión fíjate lo puedo asegurar de lo que se mete en las prisiones preventivas más largas que yo recuerde si se

Voz 0874 15:49 casi cuatro meses desde que arrancara ese juicio en el Tribunal Supremo retransmitido en directo cubierto por medio millar de periodistas bueno medio millar al principio ahora veremos cuántos quedan cuatrocientos testigos que han desfilado por esa sala ya sabemos que se juzga doce procesados uno de ellos por cierto en prisión provisional como dices tú preventiva cuatro son ahora diputados en el Congreso unos senador Junquera es además eurodiputado electo es posible que el caso quede visto para sentencia

Voz 9 16:17 que cuando

Voz 0874 16:18 lo que sucede es muy pronto la semana que viene que vendía el día doce El día doce se queda más IBI Pablo Ordaz es la persona que a través de sus crónicas en el país nos ha explicado ese juicio proponerlo has pecado desde una perspectiva muy particular que es no fijarse un poco en las cuestiones judiciales sino casi en el comportamiento costumbrismo

Voz 1746 16:41 sí es es la visión un poco de un paracaidista no que llega al al juicio alguien que no cubren anualmente tribunales que no se sabe poco cuáles son los trucos si las normas Italia llega ahí te cuenta lo que lo que ve cualquiera que llega desde fuera y que seguramente a los a los periodistas de tribunales pues eso que tú ves para ellos es accesorio la han visto muchas veces ellos se centra más en en el meollo de la costa

Voz 1532 17:09 porque decíais que que que quedan menos periodistas han ido cansando y se han ido huyendo como

Voz 1746 17:13 bueno sí por dos cosas una porque ha sido muy larga

Voz 0874 17:17 ya llevamos casi cincuenta sesiones

Voz 1746 17:19 que cuarenta y nueve no entonces hay dos cosas fundamentales esa no que la atención de los medios va decayendo sobretodo al principio

Voz 14 17:29 yo cuando hablaron los acusados cuando

Voz 1746 17:33 de cuando vinieron los testigos estrellas no por así decirlo no pues pues cuando vinieron los políticos con eh y luego porque al final con la era de internet casi es muy difícil estar en un sitio antes hablabais de de salir del centralismo el centralismo en el periodismo ahora es estar conectado concretamente en continuamente Irán de estar dentro del juicio supone que no puedes tener móvil y que tienes que estar cuatro o cinco horas de maravilla a a tres horas por la tarde

Voz 0874 18:04 entonces actualizar de mandar una crónica a mitad de la mañana

Voz 1746 18:06 han ido porque no podían subir fotos dos de Tsai tres salas de prensa en el en el Supremo donde están los periodistas ninguna están los de prensa por así decirlo la de radio luego hay un salón de actos que también se utiliza como sala de prensa y la mayoría han seguido estando pendientes ahí o incluso relata cómo se está retransmitiendo en directo lo pueden seguir desde su partido había

Voz 0874 18:26 te dije el otro día nos encontramos hace poco en una presentación de un libro y te lo repito ahora que tus crónicas me han parecido fantásticas sobre todo porque tienen un componente de humor y constante de ironía no yo no sé cuánto de humor hay hay en el juicio si tú lo estás inyectando un poco a la fuerza o si tú detectas también que hay situaciones cómicas

Voz 1746 18:45 sí hay situaciones cómicas siempre hay que poner por delante eso no el respeto a doce personas que están ahí que se están jugando muchos años que ya llevan un tiempo en año y medio casi dos años en la cárcel y que se están jugando muchos años eh pero quitando eso a y teniéndolo siempre presente que hay gente que se está jugando un poco su libertad si hay incluso ellos no ellos hay momentos en que se lo pasan bien hay momentos chocantes hay momentos en que sobre todo cuando cuando algún actor del juicio ya sea pues alguien desde el Tribunal en este caso el juez Marchena o los abogados defensores al fiscal pues no lo hace bien no o o no se pone nervioso hacia una pregunta un poco ridícula entonces hay muchos momentos de esos en que en que

Voz 14 19:32 bueno porque levanta levantan murmullo levantado

Voz 1746 19:35 la sonrisa no tuvo retransmite es muy bien

Voz 0874 19:38 como el juicio se parece aún EGM podríamos decir no que todo el mundo gana alguna manera siempre que comparece Un testigo para unos lo hacen fantástico para otros es son Fantozzi que ha metido la pata

Voz 1746 19:49 sí sí si luego hay abogados especialmente yo ya les digo yo soy un paracaidista no soy un experto pero desde fuera desde los bancos del público que además están siempre llenos no sobre todo por público independentista no que viene a Barcelona a a a verlos no hundía dice vuelve a un par de días cita

Voz 0874 20:09 no funciona esto pero no hay que pedir entrada no

Voz 1746 20:12 no veta al público basta con llegar antes ponerse a la cola por cierto el otro día fue Juanfran se llama no el jugador del Atlético de Madrid

Voz 0874 20:19 a mí me preguntan por eso no hay duda

Voz 1746 20:21 cuando lo he dicho si quieres Escobar Frank como somos sí sí sí que su pareja no sé si su mujer y su novia había terminado derecho dijo que él había regalado eso ir un día al juez

Voz 9 20:33 Ebay las entradas no no no no

Voz 1746 20:35 puso en la cola fue se puso en la cola espero

Voz 9 20:37 yo no hable en la cola como regalo para ella como regalo para ella bueno remake romántico irreal lo bastante bastante económico Por otra parte

Voz 0874 20:46 bueno antes me merecías que están llenas de público idea de

Voz 1746 20:49 público o desde el que está como en mi caso no que que he ido todos los días ahí dentro durante durante tanto tiempo ya pues vas aprendiendo un poco de qué preguntas e la va a rechazar el Tribunal en este caso Marchena o Gallen no hay ahí abogados de es ya que en la depende bueno yo creo que por ahí está muy repartido como la lotería no

Voz 1532 21:12 en en redes sociales que alguna misma preguntas el admitía unos y otros no no una villa de que si usted había sentido miedo que aún policial le dejó hablar a todo el miedo que había sentido y en cambio un acusado no lo dejó pues eso alguna

Voz 1746 21:27 es un testigo clase seguramente de si depende de él él va modelando una si de todas formas yo creo que ha sido bueno cada uno cuenta la historia cómo le va supongo que algunos se que que desde el punto de vista de la Fiscalía alguno está incómodo porque Marchena ha sido bastante duro con ellos y les ha marcado muy de cerca y desde el punto de vista de las defensas también no pero es verdad yo te iba a decir que que hay abogado especialmente patoso no por ejemplos dos de Vox bolso se parecía era una de las expectativas que había no como los ellos ejercen la acusación popular sí parecía que le iban a utilizar como una caja de resonancia y en realidad no sin más bien al contrario porque eso de ahí ahí sí que hay una unanimidad han hecho preguntas malísima siempre a rebufo de la Fiscalía y ahí sí que yo escrito más de una vez que parece que estaban actuando a favor de la sí es verdad

Voz 0874 22:23 o cosa que me sorprende que lo dígase aquí cuentos crónicas porque te vas a cruzar con ellos pasado mañana otra vez ayer me crucé y te van a decir me patoso en la radio

Voz 1746 22:30 sí semana se sienta te a decir pero al mismo tiempo

Voz 0874 22:32 molestan tampoco verdad esperábamos que esta vez no

Voz 1746 22:35 están hay muchas preguntas le Cela han dicho que es improcedente Dahl muchos acusado muchos testigos cuando han ido

Voz 14 22:42 han dicho bueno yo voy a responder a todos a la Fiscalía la abogada del Estado pero esto no porque son unos fascistas unos machistas y un hostal ellos han aguantado han protestado no bueno pero no han aportado son han sido un cero a la izquierda completamente

Voz 1109 23:00 es una pregunta no se Excal es estaban coordinados han estado a la altura de lo que se esperaba sean para o bien enjuiciar

Voz 1746 23:08 pues eh yo te digo ya te digo siempre desde la distancia de que soy un paracaidista de que no soy un experto pero visto lo que he visto allí ha habido un fiscal de los cuatro son han sido han llevado la acusación cuatro is han repartido siempre han estado no en la sala en en turnos de dos en el en el idioma del juicio sería un binomio no porque allí a los Mossos le llaman binomio en el grupo ganar sí sí o sí los ha habido uno que es el que tiene más experiencia del trabajo en sala Javier Zaragoza que lo ha hecho muy bien porque también el juicio es un gran espectáculo si eso tan cursi que se dice ahora el relato del relato del juicio era muy importante independientemente de lo que luego vaya a pasar en la sentencia

Voz 9 23:52 sí eso lo han tenido

Voz 1746 23:54 también muy claro los abogados defensores entonces a Zaragoza la puesta en escena ha sido incluso muy cinematográfica lo típico de no hay no algunas preguntas no va a dejarlo ahí una respuesta meta y los otros especialmente Consuelo Madrigal que que fue fiscal general del Estado ha dado tardes de gloria los cronistas porque por qué ha sido terrible desde que es que no

Voz 0874 24:16 con los deberes hechos a veces no sí sí sí sí el otro

Voz 1746 24:19 ya no por ejemplo no sabía y después prácticamente como tenía que actuar que el otro día el el fiscal también en Jaime Moreno no sabía los eh fueron los vídeos se han puesto unos hechos acción y otro por la defensa y él no sabía la fecha no había sido y eso a lo mejor porque ellos se defendían luego cuando vieron en los periódicos que habían hecho un poco el ridículo inexplicablemente no porque si es verdad que si el Estado considera que ha habido un golpe de Estado que menos no que que nombrar a los más ahora es que se estudian no ellos dicen que eso no tiene luego importancia a la hora de la sentencia porque el juez o el tribunal va a saber pero a efectos de imagen era terrible

Voz 1252 25:00 y tú que has cubierto desde el primer día ha notado el paso por la cárcel físicamente en los acusados

Voz 1746 25:09 no yo creo que no porque no se ha visto allí se les ha visto al principio ahí ha habido movimiento eh ellos al principio estaban todos en el banquillo de los acusados delante del tribunal luego algunos se han ido el Tribunal yo creo que ha intentado ser por el carácter especial no entre comillas de este de este proceso quiénes son los acusados tener un poco más de manga ancha de verlo en pequeños detalles no por ejemplo enormemente en estos tipos de aunque sea a Rato al que esté en en el en el banquillo comen un bocadillo no aquí pues Se sea como el juicio está siendo tan largo pues el un menú del día y se les deja salir al a una especie de un patio que hay ahí a que fume por ejemplo en los últimos días se les está dejando usar los móviles no expresamente pero una especie de bueno que tengan cuide entonces muchos de ellos se fueron detrás de sus abogados en teoría para preparar mejor su defensa a las preguntas a ciertos testigos está el paso bueno pues supongo que es es muy duro ellos la parte buena entre comillas de la celebración del juicio que va en muchos familiares que pueden estar con ellos después de de tres a cuatro en una pausa que durante las pausas que se hace en a las doce de la mañana pues lo saluda a los ven hay algunos que de esto que se ve más ensimismado no por así decirlo no como Juncker pues no sé que yo estaba pensando si Juncker asiste LB como muy hacia dentro no escuchar por ejemplo que es un gran relaciones públicas porque si está continuamente y yo por ejemplo me siento se sientan las autoridades luego hay unos bancos a la prensa que y luego están los familiares muchas veces se sientan los familiares detrás Isère escucha decir que duro no que duro no parece como si lo escuchara no que te da la vuelta con una sonrisa pues los saluda a los anima bueno pues ves a gente que lo está pasando peor seguramente eso ya depende claro década de cada uno

Voz 0874 27:15 cemento teléfono móvil tú hablabas de móviles de estraperlo una de tus crónicas en teoría

Voz 1109 27:21 bueno le puede suponer lo que pasa que

Voz 0874 27:23 el juez que juega con los severo que es algunas veces se ve que alguien usa móvil y hacer la vista gorda si no

Voz 1746 27:29 la vista gorda sí de hecho nosotros no a lo público un día ya porque el típico sonido del móvil no es que todos llevamos grabados

Voz 0874 27:39 ah sí pues

Voz 1746 27:42 y a Rulo Turull hay

Voz 9 27:47 bueno cómo se te queda la chuleta como nuestra totalmente totalmente ante Lux y eso

Voz 1746 27:52 crees que es cosa de Marchena o poesía

Voz 9 27:55 no no creo no es del tribunal

Voz 1746 27:57 he intentado ser dura en algunas cosas y que claro exenta que lleva tanto tiempo en prisión preventiva pero sí pero bueno es decir que es verdad que hay cuando entras allí otra cosa ese a mí lo que me llamó la atención al principio de esto vuelos vuelos decir seguramente porque soy un pardillo en este tipo de cosas el silencio no es con todo el ruido que ha envuelto al juicio que lo siguen volviendo hay que lo volverá después de la sentencia el silencio del Tribunal esas reglas que permiten escuchar al otro no los primeros días no yunquera todos pudiera con estar el tiempo que quisieron y ahora escuchando veías a la Fiscalía y a los de Vox y al público escuchando escuchando al otro durante un tiempo reflexionando sin un móvil que te pueda

Voz 15 28:46 he distraer

Voz 1746 28:48 no es un ejercicio que casi no estamos acostumbrados a ver

Voz 0874 28:52 en mandan en Manuel Marchena he visto una evolución también

Voz 1746 28:56 no yo creo que sí he visto como psicóloga pero sigue he visto pues son cansancio no que había momentos por algún momento por la tarde algún momento que ha salido luego en las redes como tú decías tal que que sí que que parecía que sobreactuado a un poco que o que estaba más harto que en otro momento no han sido muchas jornadas y es verdad y eso sí que lo hemos visto todo que las defensas han actuado muchas veces yendo al meollo de la cuestión no intentando aportar las pruebas sobretodo en algunas no en el caso del ex consejero de Interior con el abogado Javier Melero ha hecho juicio como si lo hubieran acusado de un delito contra la seguridad del tráfico quería desde el principio todo enfocado a que este hombre salga y hay otros que siguen una vía muy paralela no por ejemplo a muchos a mi el primero nos ha extrañado que sea habla tanto de los heridos que hubo de los lesionados de esos mil contusionados uno Le llamaban heridos otros en realidad sólo hubo uno grave no pero bueno hubo gente que le dieron el que le soltaron ahí la seguridad y entonces claro no se juzga ahí pero sea por eso te diga es decir dos partes una se ha insistido mucho en eso

Voz 14 30:12 porque una era una manera de desgastar no la a la otra

Voz 1746 30:15 de no al Estado al Gobierno del PP en su casa que fue el que aplicó al ciento cincuenta y cinco y luego se ha dejado no se ha llevado por ejemplo a ninguno de ellos ya han llevado mucho testigo del partido sabes de sus partidos de Esquerra o de tal que son testigo políticos que el tribunal escuche

Voz 15 30:34 ahora hay a qué te digo yo

Voz 1746 30:36 a Tardà es dar un discurso político no tiene ningún tipo de relevancia pero un poco los han llevado porque por el momento de ese directo de la tele

Voz 1109 30:47 claro esto

Voz 0062 30:49 no es que me gusta saber la opinión de alguien que está ahí sí porque al final es uno no puede ver el juicio por sí mismo o no puede interpretarlo mi caso por ejemplo me faltan conocimientos siempre la recibe es filtrada según el medio y según como decía el el relato no parece un tema quizá porque toca de cerca muy complejo muy complejo aquí incluso la gente más crítica con el proceso y le da también cierta vergüenza ajena con todo el pueblo digamos todo el juicio éste es común es complicado

Voz 0874 31:26 gente crítica con el proceso la gente favorable el pues no no no

Voz 0062 31:28 que la gente Fabra el supuesto pero incluso la gente crítica y el cuando os pregunto su opinión sobre el tema del juicio y tampoco se sienten aquello muy orgullosos de lo que está ocurriendo

Voz 1109 31:41 pero es que sentido en qué sentido a eh

Voz 0062 31:45 es que no no te sabría explicarlo es explicar ese es es más una sensación de sentirse representado por el sistema judicial digamos y el tipo de declaraciones de los fiscales

Voz 1746 31:57 visión tiene señor no sentirse le va a sentirse o no en este caso no sentirse claro es que si no hubieran estado y en en prisión provisional hubieran estado libres habría sido la percepción muy distinta yo creo que sé con seguridad yo creo que sí yo también ahí ya que estamos especulando de cómo tendré yo creo que si no se hubieran fugado ellos estarían en libertad piense de Gucci Si yo de eso eso tampoco se puede demostrar evidentemente nunca se sabrá pero yo estoy convencido de eso

Voz 1109 32:37 con el riesgo de fuga estos que se jugarán pero claro claro

Voz 1746 32:40 yo creo que para nadie es cómodo no hay verlos ahí

Voz 1532 32:46 la prisión preventiva el bueno pero esta gira además de Alsasua también ha sido así como acogerá hoy allí no se fugó nadie

Voz 0062 32:53 de serie B además pero con unos métodos casi de de bueno de cómo quién tiene ahí un grupo de terroristas no cuando son gente completamente inofensiva a nivel a nivel de violencia dejamos

Voz 0874 33:08 sí sí la imagen pesa mucho yo no cosa que suele pasar en política ya algún político lo comentó alguna vez en este programa y es lo que más le molesta de la políticas como un amigo de un partido contrario es amplísimo contigo porque es amigo tuyo pero público habla mal de ti y luego dice ayer perdona que haya dicho esto cómo se del otro partido pero no te preocupes que seguimos siendo amigos en el juicio serán esos exactos de repente a yo que sé pues a un abogado de de Yunquera es hablar con uno de Vox y luego se van a tomar una caña

Voz 1746 33:36 tanto como eso no pero por ejemplo Melero este abogado del The Fall que es un abogado muy conocido en Catalunya El sí mantiene no con los de Vox que yo lo creo que los de Vox van ellos sólo Si ya está eh con la con la Fiscalía he con la Abogacía del Estado el bueno los abogados comparten al final son profesionales y están allí comparten espacio lo que sí me llama mucho la atención es que después del en las en las pausas en los recesos sobretodo de doce a doce y media que es un poco la que sea hace religiosamente los abogados intentan explicar bastantes a los periodistas buscan a los abogados y los abogados buscan a los periodistas esa es la spin room

Voz 9 34:18 entonces completamente magia de cerca sí

Voz 1746 34:20 salto pregunta

Voz 1109 34:23 presidente ha perdido los papeles en algún momento o a esta altura incluso superior a lo que se esperaba

Voz 1746 34:30 yo creo que sí yo creo que esa luego algún evidentemente si estás cincuenta lo que tú decías antes de exista cincuenta días de puede sacas este corte de grabación en este momento puede que te sea exagerado pero yo creo que ha estado bastante en en es dirigiendo esa orquesta estaba bastante tengan en cuenta que Ellos han intentado que que no se les fuera de las manos no a Iceta visto hemos visto todo que ahí ha habido testigos que han llegado un poco provocando no al al Tribunal no y provocando e intentar hacer saltar las costuras de lo que era propiamente un juicio no ellos ha intentado que es que el juicio no fuera ni por un lado ni por otro de las manos

Voz 1532 35:13 que me imagino que con todas las horas que te has comido juicio luego en tu tiempo libre no irás a escuchar la cantidad de analista actrices que no eres experto aquí nadie somos expertos pero hay mucha gente muchos medios hasta en las redes sociales que dice ser esto dice ser expertos ven que está estudiando Derecho y te empieza a explicar cosas por Twitter sí sí supongo que que que no habrás estado escuchando es la hora de esquí

Voz 1746 35:36 sus crónica esos Vara no he hecho hoy mucho en la prensa saber porque ya está probado el delito de tal o es imposible oeste tiene que salir libre porque no hay nada en contra no sea es una ese esa sensación no de quererse anticipar la jugada hay con muy pocos y herramientas no tenemos no para de exteriores que que con todo lo que estás contando relatando iba a ver sentencia ellos estoy convencido y luego está el otro día hablaba del del retrovisor en el Tribunal contestando al Tribunal está muy pendiente de qué va a pasar luego porque esto no aquí no esto al Tribunal de Derecho europeo de los Habsburgo y eso lo tiene muy presente sea yo creo que la sentencia iba a ser ajustada a lo que se ha visto allí no a lo que han publicado TV3 El País au si no a lo que hay y lo que se ha podido demostrar

Voz 9 36:30 ahora sin consideraciones políticas y eso ya yo creo que no

Voz 0874 36:35 es difícil estar plano hay una anécdota que cuenta José Martí en su libro de memorias el del solía cubrir juicios todo le encantaban además el periodismo de sucesos

Voz 1746 36:44 el el cuenta que claro no tiene

Voz 0874 36:46 derecho siempre que cubría enjuicie publicaba una crónica luego el juez salía Le decía usted no tiene ni idea de derecho que pues la verdad es que no entonces lo decían tantas veces que estudió Derecho entonces después de escribir una crónica ya sabiendo un poco salió el mismo juez le dijo a usted estudió Derecho ahora no es si esto ya sus crónicas en el asfalto así que es muy

Voz 1746 37:04 por fin me acuerdo en el juicio del 11M un compañero que que que era un experto no era un maravilloso cronista de me dijo nota mucho que ha venido a pocos juicios no si yo me defendí como pude y se nota mucho que has venido a muchos no pero sí es verdad es que tú hay que ir por eso lo primero que he dicho soy un paracaidista voy veo

Voz 9 37:26 cómo lo gracias cierto punto parece es un dibujante exacto tendrás que someterte a una a un proceso de descompresión alguna manera que no sé cómo será Pablo Ordaz te seguiremos leyendo los días que quedan y luego disfrutar unas vacaciones sin ningún juez delante gracias por venir

Voz 1746 37:42 a vosotros hasta lo ocupará básicamente de hecho hará bien

Voz 9 37:44 Cristina Pardo quienes quieren precisamente de de juez Marchena

Voz 17 37:48 eh

Voz 9 38:36 buenos días qué tal voy dos días oye ya sé que no estás en la puerta de Génova estos días que tienes otras labores audiovisuales y tal

Voz 0874 38:42 pero cada tu conservas una agenda muy importante

Voz 9 38:44 sí así que que te han contado te va a pasar quién va ser el alcalde el cabeza abonar pues si ella

Voz 0444 38:50 ah yo debo decirte que a mí esta estos momentos de mercadillo me divierten bastante rastro sí efectivamente luego a mí hay dos cosas que me parecen especialmente interesantes que es la ruptura de la palabra dada que que que va a ocurrir preclaro Ciudadanos yo con el PSOE no Icon Vox tampoco pero claro una de las dos cosas es falsa

Voz 9 39:10 claro y luego el PP dice yo

Voz 0444 39:13 vox bueno sí claro acuerdos tal y Feijóo diciéndonos que Vox no está en ningún gobierno sea el que lo entienda que les compra

Voz 9 39:20 no aquí a tu conoces algún político que cumpla su palabra en ese caso aparte de que tocar poder tocar poder eh

Voz 0444 39:25 ya ya ya ya ya no pero este mercadillo va a ser divertido estas dos semanas y luego la incertidumbre de los políticos que estén ahí a un paso de ser candidatos y que luego se van a quedar sin nada o sea que encima hay que recordar que el reparto el

Voz 9 39:37 pues con solamente regular todo Carlos reparto de sueldos allá oye hoy en el diario de conceptos políticos para alejarnos aunque sea un pelín de la política de proponía hablar del juez Marchena Super Star

Voz 0444 39:48 sí porque el juicio del es que él preside está entrando ya en su recta final y éste podría ser un buen resumen de su labor al frente del Tribunal

Voz 9 39:57 hombre por favor y eso que Alicia por favor que podían haber entendido pero yo creo que ha quedado claro que es un hombre con carácter

Voz 0444 40:03 sí hombre renunció a presidir el CGPJ después de que el PP se jactaba en un grupo de Whatsapp de poder controlarle así que si tiene carácter y fíjate que hace algún tiempo le tocó juzgar en el Supremo Artur Mas y a sus consejeros por la consulta del 9N y allí ya se vislumbraba lo que luego veríamos en este juicio

Voz 21 40:20 mi casa y además intento practicarlo me enseñaron que tenía uno que esperar al que al otro acabará que pudiera preguntar

Voz 22 40:28 esto no es su casa esto es el tribunal

Voz 0444 40:33 precisamente a este hombre a Francesc Homs Se lo ha vuelto a cruzar ahora en el Tribunal Supremo porque está de abogado de uno de los acusados

Voz 23 40:41 entonces me obligado a sugerirle que plantee los términos de la pregunta contra el otro fue haciendo su sugerencia lo que pasa que esta sentencia estableció si usted me permite simplemente no mire ahora su querella e indicó que es una sugerencia para que usted entienda pero no es una sugerencia venga entendido es quién manda aquí faltaría más a ir

Voz 1923 41:01 pudiesen además de otra manera me tengo muy claro

Voz 0444 41:04 a juicio si todo el joyas y si si a ver de vez en cuando se ha visto que era humano incluso un humano con cierto sentido del humor

Voz 24 41:13 no sé si voy errado pero creo que el testigo y ha comparecido ante esta Sala con

Voz 1923 41:18 debilidad

Voz 22 41:19 sí efectivamente compartir pueden pasado por la tarde

Voz 1923 41:26 pues qué haríamos si ustedes señor opinan que es perfectamente

Voz 21 41:30 ya a veces

Voz 0444 41:35 incluso sonaba como un poco pan y con los abogados

Voz 1923 41:38 es lo que es la movilización no tiene ninguna trascendencia no tiene ninguna trascendencia yerra usted en la estrategia defensiva

Voz 0444 41:46 pero lo más frecuente ha sido lo otro lo de hacer de profesor de instituto

Voz 1923 41:51 que quede constancia que esta parte estaba intacto dando está quedando constancia que ya no lo interrumpa me permite bueno puede interrumpirse a mí yo a usted es ilegal ya bueno pues

Voz 14 42:03 no no no

Voz 1923 42:06 que no no no claro que sí sí

Voz 9 42:08 sí sí sí que resume muy bien lo que se acude ahí sí

Voz 0444 42:11 cómo será la cosa que en alguna ocasión los abogados han terminado pidiéndole perdón no sé qué imaginación señor

Voz 1923 42:17 Pina

Voz 24 42:18 a los que da igual lo dejo lo de

Voz 1923 42:22 lo que podemos hacer es que te testifique usted en lugar del testigo parece esto no es serio se opina nuestra dio pie desengaño usted

Voz 25 42:30 normalmente se comporta como un letrado serio pero este momento no se ha comportado como letra observe usted con pero ese mérito ya está ya está como como tengo razón mejor lo dejamos hace otra pregunta te y la explicación es que quedar exacciones porque igual las explicaciones agravan su actitud muchísimas gracias

Voz 9 42:46 como diría yo si me pagan esa bronca

Voz 0444 42:49 a juicio si tanto que Marchena ha tenido incluso que pedir en alguna ocasión calma al público asistente

Voz 26 42:56 viceprimer vamos a ver

Voz 25 43:02 bueno primero vamos a tratar de evitar las muestras de aprobación de su producción el público profesor esto no es un intercambio de comentarios incluso los comentarios jocosos ya no así

Voz 0444 43:14 otra cosa es que ha tenido que reprimir han sido los tacos Éste fue el día en que declaró el líder de Omnium Cultural Jordi Cuixart

Voz 1923 43:23 insisto en julio en este tío vamos a intentar las intersecciones coloquiales no esperamos a reprimir las manos

Voz 9 43:29 evitarlas a exprimir las hasta muy bien escogido a ellos les gusta nuestra cosa Marchena en un juicio como no sé con el Bigotes por ejemplo daría vueltas la cabeza no

Voz 0444 43:37 tal cual el juicio del también se ha caracterizado por la nómina de testigos si tengo que decir que tampoco con ellos ha sido condescendiente el juez Marchena lo cortaba todo de raíz Éste fue el día que declaraba Gabriel Rufián

Voz 9 43:50 yo creo que se pueden se pueden llegar a decir un montón de cosas en torno al al proceso político

Voz 1923 43:56 mire que vio fue el señor Rufián mire si se que se puede llegar a decir un montón de coste dicen con seis y más cosas no me no me interrumpa muchísimas cosas de usted no ha venido aquí a decir muchísimas cosas y a dar su opinión sobre lo que significó ese hartos que bien corto

Voz 9 44:11 ver Ibeas Rufián sin hacer una Performance que error

Voz 0444 44:14 es raro si también la tuvo Marchena con el ex dirigente de la CUP Antonio Baños

Voz 1923 44:19 las juntas le formule la acusación pueden me permite Señoría yo me negaré ha contestado lo que sí es decir que pueden no

Voz 0444 44:30 en general con todos los testigos ha tenido alguna sobre todo con los que propusieron las acusaciones muy Siria

Voz 9 44:39 no pude quedar ninguna cuestión ya está zanjado

Voz 0444 44:42 es para terminar te he traído unos cuantos ejemplos más del poderío de Marchena cada vez que un testigo se iba por donde no debía

Voz 1923 44:55 a esta pregunta es un CD se dirigieron a los titulares para el desarrollo de esas actividades como los que ya

Voz 28 45:05 Nos hubiese visto ninguna

Voz 1923 45:09 pero que no responda a las preguntas de la abogacía y artículos hemos estar perdiendo el tiempo Romer perdón porque esto tiene consecuencias legales y usted nos hace perder el tiempo es sencillo se formula una pregunta la pregunta se declara pertinente usted responda hasta el primero de octubre esta noche con con décimas con fiebre vamos a ver vamos a ver si pregúnteles exactamente qué dice el uno de octubre en relación con lo que es la votación de base se porque siempre estamos con las con las décimas es para explicar que nos lava es igual de silencioso o que estamos vamos mal perdemos el tiempo yo el uno de octubre al cine te vamos a ver señor sale ya usted no viene aquí usted sí juristas y es hora de filosofía tiene que saberlo perfectamente usted no viene aquí para escuchar al tribunal su grado de alucinación estado febril usted no puede estar leyendo un guión nada no no no tiene usted estaremos más nota recordáis tuyas mías no notó la ley que sufren estas estén basadas en un guión para consultar lo primero que tiene que hacer es pedirle permiso al tribunal pedido permiso no ha habido ningún piso de ahí que usted deje ese guión sobre lo que tenía previsto decir esta sala responde a las preguntas conforme se verán pregunta te va a contestar en castellano si no quiere contestar en castellano es muy sencillo usted se levanta se levanta a sube las consecuencias legales de su negativa a contestar terminado

Voz 9 47:09 Mujica mordió el polvo

Voz 0444 47:11 hoy ya te digo

Voz 9 47:14 Cristina Pardo hasta la semana que viene a día de hoy

Voz 28 47:17 los seguimos ahí

