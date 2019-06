A Vivir Que Son Dos Días (01/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 lo que pase

Voz 0874 01:12 seguimos en la tertulia de humoristas gráficos un ratito más con Alexa ante algo con Julio Rey con José María Pérez Peridis ir voy a repetir que a partir de las once sin justo cuando acabemos tramos de programa con James Brown que viene por cierto un invitado también muy especial y muy querido de esta casa a ese tramo no estamos corriendo la plaza Mayor de once a doce hacemos allí el programa con Jorge Ponce con Llum Barrera con Antonio Castelo en un estudio que habilita en la Cadena Ser con motivo de la final de la Champions League

Voz 6 01:44 sí señor perfecto como si tuviéramos que corregir no hay que irse regala sorpresas no es tontería pero es que ayer fuimos a breves

Voz 0874 01:57 yo y todo el mundo nos para que sepamos que no sea una pregunta

Voz 6 02:00 amable de esas son menos donde donde donde lo da

Voz 0874 02:03 sí con peros de la SER no sé muy bien porque regala mostró

Voz 1252 02:06 toros de La Ser alcaldías el calor que hacen más se parece más

Voz 6 02:09 el sombrero no gorras sombreros de señora es una Fedor de estas no nos Fedor ese tipo como la que lleva Burque podría no ponerle el nombre adecuado hombre tengo que decir que son azules e azul ser azul azul Cadena SER Congo las letras estas no estoy seguro de que José María quiera llevar ese tipo de sombrero pero sí regalado yo te guarde oye

Voz 0874 02:34 queríamos hablar solamente un poquito de vuestra profesión porque hay un libro que tenemos delante es llama el humor gráfico de la editorial diminuta ahí es una recopilación de entrevistas con con gente como vosotros gente como de Lasheras se clavadita Banana José Luis Martín Manel de Villa Mauro Entrialgo ha puesto con los grandes Moro por cierto

Voz 6 02:53 yo soy de los más grandes fallece

Voz 0874 02:57 los autores que si estás en esta recopilación estas has estado en la tuerca ya has tocado techo a partir de ahí te cuesta abajo por cierto sabéis lo sabéis perfectamente ha fallecido a los noventa y dos años Josep María Blanco Ibars que es el histórico dibujante de La familia Ulises y el último autor vivo del tebeo

Voz 1532 03:14 con el segundo dibujante de la familia es segundo

Voz 2 03:16 primero have a vale vale vale joder

Voz 0874 03:19 cuando se puede con vosotros

Voz 6 03:21 o para esa generación

Voz 0874 03:24 que nos escucha hay que no sabe de que el hablamos cuando decimos TB o esas tres esas tres letras y podéis explicar lo que era

Voz 1252 03:33 pues la verdad es que no sé decirte muy bien el caso es que es instaurado de tal manera que los antiguos no decimos cómics sino que seguimos diciendo te veo

Voz 6 03:43 diciendo te veo más yo era muy del tedio tienen esas letras

Voz 1252 03:48 pero de esas tres letras que la verdad no sé si tenían siquiera traducción no decía la persona que le puso

Voz 1532 03:55 abre que que que pretendía que fuera de tebeo de te estoy viendo lo que pasa que el siglo ponía con v decían tú VO puso grave

Voz 0874 04:04 bueno pues de ahí surgió la palabra y la Familia Ulises que era una familia muy particular yo luego yo creo que se publicó también en en en otros en otras editoriales supongo que saltó editoriales porque yo no

Voz 1532 04:15 no lo que salto a otros editoriales fue la la propiedad de la revista tener a Valdes

Voz 0874 04:20 al libro en la contraportada

Voz 1546 04:24 así en el que hablamos se llama como digo el humor

Voz 0874 04:26 tráfico Gerardo Vilches es uno de los autores cómo estás Gerardo buenos días hola qué tal buenos

Voz 0880 04:30 ya

Voz 0874 04:31 cómo has escogido a los entrevistados ve porque estás Mauro pero no está

Voz 0880 04:35 Peridis de yo soy inocente en esta idea a la selección de los entrevistados la hizo el coordinador de del libro junto con el editor el coordinador está humorista gráfico de Barcelona y a mí me ofrecieron colaborar porque yo ya había hecho con la editorial otro libro anterior sobre el el guión del donde entrevistaba algunos guionistas españoles me plantearon hacer la entrevista a modo algo dado que lo tenía que a mano en Madrid Si se portó bien Mauro sí sí puede ser bombero no supo con las nubes si todo muy bien muy bien

Voz 6 05:11 por alusiones por alusiones a ver la palabra por alusiones han hecho dice no no porque a mí

Voz 7 05:19 es así de sencillo eso lo hago aunque no

Voz 6 05:21 pero el libro de humor gráfico e más que vea cómicos entonces tampoco humor gráfico estoy porque no quiero gracias

Voz 1532 05:29 como el roto que quiere decir que hacer reflexiones gráficas

Voz 1252 05:33 es analista José María es un analista Grecia

Voz 6 05:36 el PSOE prefiere ser

Voz 0874 05:38 es un analista farmacéutico Gerardo tú eres historiador tienes una tesis doctoral supongo que futuro libro

Voz 0880 05:47 espero que sí sí espero que integramente Orica

Voz 0874 05:50 mal porque cuidado con las tesis

Voz 6 05:54 sobre las

Voz 0874 05:55 esta satíricas de la transición entre setenta y cinco y el ochenta y dos cómo de importante fueron aquellas revistas

Voz 0880 06:00 bueno pues bastante yo creo que en aquel momento desde luego fueron una punta de lanza para empezar a romper con un con muchas cosas con las que había que romper en ese momento era un era algo que yo creo que la sociedad demandaba

Voz 6 06:14 Gerardo es un es un visionario eh porque primero no había nacido y luego sólo tenía dos años hay que verlo para analizar aquellas bueno entrara

Voz 0874 06:28 les he visto días antes este orador no se dedican a esto

Voz 6 06:31 es verdad es verdad a toro pasado

Voz 0874 06:33 de haber sido antropólogo si todavía hiciera más tiempo en la en la Codorniz el Papa Bush Hermano Lobo por favor el cuerpo el jueves también lo mal

Voz 0880 06:41 que soy sí sí porque el jueves empieza en el setenta y siete mi investigación llega hasta el año ochenta y dos con la historia del PSOE así que analizo los primeros años del jueves también sí

Voz 1252 06:50 pero hay dos cabeceras básicas que son por favor sobre todo Hermano Lobo no sí sí

Voz 0880 06:55 de esas dos también hablo si si las las estuve revisan

Voz 1252 06:58 no todas minuciosamente es que ahí estaban todos incluso Vázquez Montalbán

Voz 0062 07:04 una pregunta porque se ha analizado el tema a fondo Gerardo se hacen más las publicaciones de de Madrid Barcelona y sobre todo también es vista tertulia las que hablamos más pero en el resto del territorio nacional ha habido alguna revista también ha sin transición que fuera reseñable

Voz 0880 07:21 pues a haber había una revista yo conozco una en Zaragoza de el colectivo Z que podido manejar un poquito oí estabas

Voz 1532 07:30 también también era muy interesante pero no tanto humor gráfico como una revista con orientación política que estaba gente como Antonio Altarriba luego Premio Nacional de Cómic en Euskadi

Voz 8 07:39 Galicia Andalucía novia algo

Voz 0874 07:42 con con más digamos desde su punto de vista de su visión del mundo estoy segura de que si no

Voz 1532 07:47 qué pasa que claro no tenían distribución nacional Euskadi

Voz 1252 07:50 con gente Segovia hacía material el cochinillo asqueroso nace como le llamaba sí

Voz 0874 07:57 que yo no sé si siguen siendo tu trabajo de investigación Gerardo pero mí sería la entrevista que me me gustaría hacer no sé si queda alguno vivo hablar con alguno de los censores que secuestrado aquellas publicaciones bueno Madrid habría encantado sí sí sí pero imposible localizar a ninguno habría sido alucinante Bajamar hablar

Voz 0880 08:17 con a estas personas que se dedicaba elucubrar

Voz 1532 08:20 iban contra Red dobles y triples

Voz 0880 08:22 adiós a las viñetas de esas revistas al haber preguntado

Voz 0874 08:25 sí se si realmente la hacían gracia los chistes si no lo hacían ningún

Voz 0880 08:28 una gracia yo estoy seguro de que si a mí lo que me han contado algunos dibujantes con los que sí que he podido hablar como Romeu por ejemplo es que los jueces muchas veces luego padre daban con ellos que cuando terminaba la vista del juicio les llamaban al estrado y les pedían dibujos para los hijos

Voz 9 08:44 Mara entrevistas si a una anécdota extraordinaria de Martín Morales en un juicio donde había puesto a un personaje con la bandera hay una estrella y tal y bueno tuvieron una a una entrevista relativamente dura no entonces la cuenta bueno

Voz 6 09:02 dígame la filiación de sus padres usted su padre que era hice Marte nueve mi padre guardia civil dame un abrazo sin los dos somos del cuerpo Elena

Voz 0874 09:14 lo digo en el setenta y siete hubo hubo un cambio se suprimió parcialmente el secuestro de publicaciones se derogó el artículo dos de la Ley Fraga del sesenta y seis que era el que sometía la libertad de expresión a los principios del movimiento pero en el dos mil siete y recuerdo una portada inmaduro la recordará muy bien porque sigue trabajando para el jueves iba solo

Voz 0880 09:34 qué pasó con ella sí porque en realidad la figura el secuestro editorial nunca se derogó se derogó ese artículo como bien dices que lo que hizo fue dar más libertad a nivel administrativo pero el secuestro ordenan juez si esa ley pues se les olvidó

Voz 6 09:51 claro la puerta del príncipe Felipe

Voz 2 09:52 si Letizia claro nadie la había usado en que yo

Voz 0880 09:55 sepa por lo menos en lo que respecta al humor gráfico ya las revistas satíricas nadie la había usado hasta que en dos mil siete lo desempolva han hecho a mí

Voz 0874 10:03 me han contado cuántas que estaban no sé si es tu caso Mauro

Voz 0880 10:05 pero que había de antes que no sabían qué era eso del secuestro un hombre sí

Voz 1252 10:11 en el caso de la portada del jueves no fue un juez

Voz 1532 10:16 sino directamente el fiscal general eh bueno

Voz 0880 10:18 efectivamente sí sí claro

Voz 1532 10:21 calidad fue la madre del juez en la que se quejó sabéis es

Voz 6 10:26 a ver a ver

Voz 1532 10:27 tú dices como un juez era el juez Del Olmo no como un juez se ha enterado de esta portada porque el juez no le el jueves su madre lo vio en la tele yo creo que en el programa de Ana Teresa se lo dijo a él el juez fue el que actuó en base a eso no me como la madre como la hija pero será lo que se comenta de cómo llegó a verla porque el juez no va hojeando

Voz 1252 10:50 las revistas satíricas cuando miras a esta hora así fuera es el caso por lo menos tendría gracia no y te quería un chascarrillo pero yo me temo que fue una decisión bastante malas malas USCA

Voz 1532 11:01 en primera instancia primero había llegado a la tele pero cuando llegó a la tele y empezaron a criticarlo todavía nadie había dicho nada

Voz 0874 11:09 oye y Gerardo y Mauro sois de revistas gráficas ahora mismo posiblemente cada jueves yo creo no

Voz 1252 11:16 revistas de humor gráfico bueno el temió temió en churro ilustrado lo estrado Mongolia

Voz 0874 11:22 vamos a llamarlo periódico gráfico más que otro vista árabe pero bueno es lo mismo así como cuál es cuál es el público pues otro es tenis no se le da estadísticas

Voz 1532 11:32 sí es la revista del corazón es la revista semanal más vendida pero siempre el JEME por ejemplo yo sé que permite saber todo sobre el perfil pero no no tengo acceso yo no pero lo que sólo hacer en cuando voy en tren tengo que ir al servicio no voy al que está más cerca voy al del otro extremo del tren mirando a ver qué gente lo que está leyendo a la gente no

Voz 1252 11:54 esos tal profesional menos libros

Voz 1532 11:58 de todos los escritores cada vez le voy viendo también qué libros le cada vez leen más tablets pero siempre en un tren siempre hay gente que está leyendo el jueves

Voz 10 12:06 sí siempre hay seis

Voz 1532 12:08 zonas que si te recorre dos jueves son todas de en de muy distintas hay personas mayores hay buenos chavales de dieciocho años cada vez menos es verdad

Voz 1252 12:20 no no no se está realizando lo había moderno en el monte está renovando el perfil del lector pero es gente muy el tema de las revistas satíricas no es porque la verdad es que sobreviven en el kiosco sobreviven con la venta directa puesto que no voy viven gracias a la publicidad se considera tan impresentables que las grandes marcas por supuesto no quieren anunciarse un humor no ha documentado el pasado de esta revistas Gerardo leves futuro

Voz 0880 12:51 futuro Si yo creo que a ver el humor gráfico siempre va a ser necesario entonces de una manera u otra siempre buenas es este tipo de publicaciones lo que pasa es que a lo mejor llega un momento en el que se hacen a través de de lo digital de hecho ya habido una experiencia reciente que satisfacción que fue una publicación que duró creo que tres años son una cosa así que era íntegramente digital

Voz 0874 13:11 era integramente digital sí bueno esto lo montó debían

Voz 0880 13:14 no bueno Manel Fontdevila Monteys Bernardo Vergara Guillermo Manuel del jueves de hecho

Voz 6 13:23 después de aquello oye pues mucha suerte con

Voz 0874 13:25 de este libro que se llama el humor gráfico hay una serie de páginas en las que habla Mauro

Voz 6 13:30 si las podemos marcar porque cosas más densas

Voz 1532 13:33 que que el que aquí porque aquí me dejáis menos tiempo

Voz 6 13:36 es que si por culpa nuestra recopiladas

Voz 0874 13:40 serie de entrevistas y Yeste este libro es el historiador Gerardo Vilches historiador y crítico de Comics tienes una buena colección

Voz 0880 13:47 de revistas no en realidad no todo lo consultado en en bases de datos en archivos en la Biblioteca Nacional

Voz 1252 13:53 tal también en toda tengo un poco más tiene una buena colección

Voz 1532 14:00 tengo muchas cómics pero revistas satíricas de la Transición tengo cuatro-cinco que me compré por gusto

Voz 0874 14:05 en de los dos se hecho más estanterías a medida para guardarlo

Voz 0880 14:08 Mauro seguro creo que yo

Voz 6 14:11 acristalada rollo tengo el número dos

Voz 0880 14:15 codorniz Cué

Voz 7 14:18 pues un el rastro Balenguera eh

Voz 0874 14:20 Pérez Peridis Julio Rey Mauro Entrialgo Aleix Saló gracias por venir compañeros como digo James Roche Nos vamos a la Plaza Mayor no sé si con él

Voz 5 15:07 huy qué Embid

Voz 4 16:09 P

Voz 3 16:14 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 12 16:19 un viaje en el mismo que voy a descubrir que ha sido hermoso que River rondos pues mira yo para eso me pego un viaje cito a casa de mi padre que me ponen unas lentejas con chorizo que son de llorar de postre huevos fritos hay pa untar eso sí que es conocerme o no pues eso

Voz 6 16:33 a ti lo que te vendría bien es un buen

Voz 3 17:36 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 17:42 el verano de repente boom a mí me qué tal muy bien cómo estás verte aquí hasta aquí una audiencia de radio cómo estás bien bien sabes bien inglés centro ya están no no es mi parte favorito asomaron ante los juro

Voz 0874 18:01 sea pero que pasa que un inglés sin saludar no puede

Voz 2 18:04 empezar a hablar no en serio qué tal estás planificando el verano si tengo mis vacaciones en Estepona a seis días en julio y se pone paparazzi atentos a Dios mío no está bastante tranquilo y privar hoy ah voy a tocar en está light no es un poco pijo pero estoy muy emocionado a vea eh

Voz 0874 18:30 de perdona mi ignorancia pero no sé lo que es estar light

Voz 2 18:32 sí es un poco viejo dicho pijo si tampoco hippies que hijos es un festival Música

Voz 1546 18:38 sí

Voz 2 18:39 a ir hueco en septiembre hay estoy muy muy muy emocionado lo tengo otra vez en el Oratorio nacional pueda sala grande pues si reacción

Voz 6 18:50 porque lo ha visto toros pero eso te iba a decir

Voz 0874 18:54 yo hemos visto a Sokolov allí estaba

Voz 15 18:56 lo que es ser mejor guión en postor esto es esto que me parece Rubén Amón por favor

Voz 6 19:07 con Rubens

Voz 2 19:10 en tranquilo que digo Auditorio El día a a Santi en hacer el trece de septiembre en septiembre y luego vencer pero el Liceo Barcelona pero oye has tocado techo participan cuesta abajo como exactamente eso que es alegría esto está

Voz 0874 19:30 tenemos que hacer algo para el auditorio te darán podemos regalar entradas a los oyentes de la SER podemos Labs

Voz 15 19:35 no no pero es verdad grandes nada más caro mi culo no no

Voz 2 19:43 tenemos creo yo diez a entrar es gratis tal vez mi madre implica

Voz 0874 19:51 sabes que como como tú eres tacaño con nosotros yo buscar la manera de que tengamos seguro que tenemos algún tipo de acuerdo con el auditorio para que podamos regalar a los oyentes de la SER me lo estoy haciendo cuatrocientas pero unas pocas entradas no íbamos allí con una pancarta

Voz 2 20:08 no soy muy emocional de poner nervioso más que emocionado va siempre en eso no más emoción oro porque es Amin para mí es un es lo es lo más sabio ya al repertorio a sí sí sí ah claro Hope y luego en el Liceu serio nacimientos de dos cientos cincuenta años y entonces toro pleitos estoy nervioso Portillo pero por qué porque el auditorios Make no sé quién es mi nada espero

Voz 0874 20:54 todo estará bien bueno vamos a escucharlo primero un poquito de música además tenemos alguna persona a la que te quiero presentar a la que tú no conoces desde hace ilusión

Voz 2 21:02 pero es una manera de comenzar el día entonces tan bien es maravilloso viva si fenomenal no por qué esta pieza en especial no sólo porque es feliz manera comenzaba el día mucho felicidad ahí es importante es un día importante para los ingleses por cierto en serio porque no tenéis un partidos anoche a eso no importa tres cojones pero si si no es para tanto la mucho sí pero tú tú eres tú eres de turno de Londres a no soy me atrevo a material año pero serio nacido en Londres donde yo no entiendo nada

Voz 0874 23:58 el fútbol pero sé que uno de los dos equipos que juegan

Voz 2 24:01 Beteta decís pero este Londres James te pongas como te no soy de los fanáticos se comportan mucho me deja sin vez eres de Londres de Londres no del Londres saber si la diferencia si eres de Londres hace mucho tiempo que eres es uno de los equipos que juega esta noche contra el Liverpool sí que qué concepto tenéis de Liverpool que sus de Londres a Liverpool bastante judo como ciudad sí por supuesto por los Beatles por la historia que hay algunas cosas más pero a quién quieres que gane esta noche yo yo Haas Kimi te da igual no pudo tú tú quién quieres que dan de Michael

Voz 1546 24:48 que creo que gané yo creo que la evidentemente inducido bueno pero también ha porque pienso que ganará es mejor equipo que el todo no pero nunca se sabe cuando ya todo se veinte minutos cualquier cosa puede pasar no sería la primera vez que el club de situación ventajosa a priori a los Kagan para ese es mi esperanza que no lo haga pero te hace que es la primera vez

Voz 2 25:21 no está en contra si es que eso iba a decir que no es es vosotros

Voz 0874 25:24 sí yo pensaba que los ingleses famosos en España tenía un grupo de Whatsapp nada

Voz 15 25:29 sí pero estoy muy alegre de verte

Voz 6 25:34 es mi placer conocerte también ahora

Voz 2 25:37 es es una es coincidió en los pasillos de la SER

Voz 0874 25:39 tampoco pero bueno al final ha ocurrido yo yo

Voz 2 25:42 quería no hablar de fútbol porque por razones

Voz 15 25:45 damos por el que la Audiencia no no no no

Voz 2 25:48 quería es que Michael siempre hace unos análisis fantásticos de la antropología del fútbol

Voz 0874 25:53 yo yo quería que me que ambos explicar AIS

Voz 2 25:56 lo que significa el fútbol en Inglaterra frente a lo que conocéis en España

Voz 1546 26:00 yo sí hay hay hay diferencias o más similitudes bueno ten en cuenta que los ingleses inventaron esto no entonces forma parte de su ADN sobre todo en el norte de Inglaterra es un producto del balompié clase obrera donde más bien el rugby las clases más a más medio altas no sí yo pienso que un chico en el norte de Inglaterra que si juega bien Omán siempre ha jugado el diferencia una cosa donde yo creo que Inglaterra tiene una cierta ventaja al respecto España no solamente dan en en el fútbol sino el deporte si está entendido

Voz 16 26:39 dos como uno una cultura de paz

Voz 1546 26:43 Ortiz pues si está conocido y utilizado por varios razones por Brent herramienta para la inclusión social ha es mucho más allá pero desde hace muchos años ya los ingleses dejaban pensar en ganar en algo que inventado porque realmente los ingleses han inventado en muchos de podéis para mayor felicidad pero resto del mundo

Voz 6 27:02 sí sé más en Inglaterra bueno aquí dos ingleses

Voz 0874 27:08 Dj ponernos en nuestro sitio en España

Voz 1546 27:11 lealmente esposa visto como un juego a preciso y que se pierde pero pienso que es un poco más importante que eso hemos llevado este hemos derivado de los hooligans lo que dice que nos da mucha vergüenza no está muchísima vergüenza no eso comportamiento en general no está muchísima vergüenza no solamente en el fútbol no vemos nuestro escenario político es que nos da muchas cosas mucho Rubén

Voz 0874 27:36 eso te iba a decir déjame que te pregunte una cosa el comportamiento de los hooligans tiene más que ver con cómo es el fútbol lo cómo son los seguidores de fútbol o como es Inglaterra porque por ejemplo los turistas jóvenes en España

Voz 1546 27:48 se comportan como el promedio es un tema más bien social y que muchas veces el fútbol ha sido una excusa para una energúmeno Prados falta ahí por casi veinte mal también inglés es un es un lugar donde es una vida Street a las nueve no había dos minutos no ha tienes tu medio de comer y tienes que volver a Calahorra hay si no te manda el rincón a la cama sin cenar no ha entonces al desde

Voz 17 28:18 eh la disciplina inglesa sí que Igea

Voz 1546 28:20 desde el fútbol a muchos de energúmenos lo utiliza para portarse mal Páramo como queremos si escaparse si nosotros vemos muy claramente en los distintos a puerto sea de Stansted Luton en Gatwick Heathrow es que la gente este mamá ya en la sala de embarque uno en avión es como si se escapa vine Hispania a portarse mal y hacer justo lo que no esto logrado en el Reino Unido es que hay un elemento de Aroca anunció soberbio y considere que puede portarse mal en España

Voz 2 28:54 pero eso es canción cuando era que hay una jam sessions Encabo Spain que arar proteínas

Voz 6 29:03 decir que no no exenta España Hay deja que tu cerebro se aprovecha no

Voz 2 29:08 qué variedades al fin al cabo que que te iba a decir

Voz 0874 29:14 no hubo tiene muchos componentes es uno de ellos es esa agresividad son más agresivos los los hooligans ingleses que los españoles

Voz 1546 29:23 sí sí bueno pues apenas hay hooligans en españoles debo tener mucho cuidado con lo que acabo de decir porque si existe si con tal que sólo hay uno uno demasiado pero comparando con lo que son las brigadas ultradefensivo eh inglesas los los españoles son infantiles digamos no a y además hay un elemento en en España donde Hervé cazamos cualquier tipo de atisbo a la derecha agresiva etcétera etcétera sin embargo en terreno ha sido así a a no es que no se puede comparar apenas hay violencia en el fútbol español lo hay poco evidentemente cualquier atisbo aquello es malo pero los ingleses desafortunadamente el llevan en esto yo lo digo la edición hemos

Voz 2 30:19 aquí en España no no Roche dirá

Voz 6 30:22 a Dios gracias Lourdes Montes pero esto lo decía todo

Voz 0874 30:24 desde el fútbol podemos entender mejor vuestro país

Voz 2 30:27 excedencia yo decía que juegan un equipo Delon

Voz 1546 30:29 tres y un equipo de Liverpool tú eres de Londres tú eres de Liverpool

Voz 0874 30:33 yo no sabía es que el equipo de Liverpool es un equipo de

Voz 1546 30:35 de rojos tierras sí sí porque bueno la la el equipo señor señorial de este el estamento a mes el protestantismo el rico ETA no sé qué de hecho Anfield era propiedad de Eton hace años que alquilaba dedican de fútbol de de Ewerthon y luego claro funcionaba el puerto los Astilleros y el Puerto y hubo muchísimo mestizaje en leve quizás el mayor en lugar de mestizaje después del Londres de hecho es la única ciudad en el Reino Unido que que exceptuando en Londres que tiene dos catedrales uno católico y otro protestante pues si es cierto que el Everton acaparaba toda burguesía de del Liverpool pues los retales los irlandeses la gente a China es toda gente impopular E hicieron del Liverpool digamos no lo los pero de mil leches la la gente medio irlandesa medio acaba no sé que sí hicieron ir siendo católicos también hicieron del Liverpool inglés equipo que no empieza hasta bueno cincuenta y ocho sesenta

Voz 16 31:50 me he visto en era gran club entonces Liverpool era a movimiento medio con rol muy

Voz 1546 31:58 soy sindicalista Bill Shankly una exentrenador de de del Liverpool llegó a decir que no es casualidad que rojo

Voz 0874 32:08 oye vosotros es diríamos a principios hoy seguramente los dos ingleses más famosos que viviese en España James como quien dice acaba de llegar aunque dice que ellas del Betis que tú llevas aquí más de media vida en Michael hay mucha gente que James lo dice esto de tu pasión por España no te preocupes que se te pasará con él

Voz 1546 32:23 en la lonja

Voz 2 32:26 aunque con Joaquín

Voz 6 32:28 a a España en general

Voz 1546 32:31 a un día con mi compañero Carlos Martínez que llevo al lado suyo comentando partidos casi treinta años a vino y no haría hace cinco años estamos compartiendo un vuelo yo empezaba quejarme de Hispania miraba dame un brazo Candela Palazón quiere que que que felicidad es expansión de verdad poquísimas critican España reciben tantos años yo a la banda España époque al británico esos Disneylandia ver además COAC mucho mejor no pero faltaba que Carlos nunca me he escuchado criticar Hispania y lo critiqué éramos tiempos cuando empleo el Gobierno anterior estaba yo estaba un poco desencantado de que España no si alguien es españolas

Voz 0874 33:22 que James mucha croqueta mucha tortilla y tal pero nunca criticado España con lo cual de español tiene poco

Voz 15 33:27 eso no es bueno que has dicho Javier quejarte de algo de violencia de género porque no pero estoy más pero algo que algo que no se puede comportamiento antropológico que Farsal hablando de bonos pues un asco todo está eso es lo peor que tienes que decir

Voz 2 33:53 lo peor no hay cosas difíciles en todos los países se por supuesto es malo

Voz 15 34:00 inmenso de ondas

Voz 6 34:03 la corrupción política dónde vas a ir a parar

Voz 2 34:07 entonces esto Wang bala

Voz 0874 34:12 España es el sitio que tiene más equilibrio como comunidad

Voz 2 34:15 han acabado

Voz 0874 34:17 te hace sentir como en casa pero espera que es un proceso verdad Michael cuando llegas a un país primero te deslumbra y luego incluso a lo mejor hay momento de rechazo porque echas de menos tus costumbres después te adaptadas y te conviertes un poco en en habitantes de ese país

Voz 1546 34:33 yo no pasen el proceso de echar de menos los Aute no han pero a mí me parece por ejemplo mi mujer y yo me acuerdo cuando alquiló una clase cuando vinimos a Madrid había unas goteras que caí en las gotas y en una mesa de de

Voz 17 34:53 de de de comer de caoba

Voz 1546 34:55 mismo lo vimos llamó al jefe o el dueño de la casa Il explicó el problema bien no te preocupes mandaré un fontanero prime a los tres semanas llegó el fontanero resultó Javi que era don donde el Canódromo la el váter había una tuerca que había apretar pues hizo un agujero en el techo del comedor para llegar a esa puerta pues se solucionó el problema pero os dejo con un agujero porque claro el fontanero no escayolada claro entonces llaman en España existen y entonces yo llamaba llamaba la el baño no te preocupes para hay pasará a alguien para tapar agujeros vino al mes a mes vino un tipo impuso una mancha gris entonces el techo es una cosa terrible hasta que había pasado una semana si yo empiezo ver la belleza de esa mancha Chris parecía según anglo determinado un vasco con una txapela con una pipa y un bar una barbilla larga yo me quedé apreciando ese arte abstracto no hasta que él ve con Pino a los tres meses un señor a mi puerta Colón palo y un rodillo ahí arriba y hay un mono azul me dice que pasa Robin Hood datos que sí sí soy hombre pero el techo de hecho ya ha olvidado el techo no entonces yo me di cuenta que han pasado tres meses mira yo no tengo la culpa a mí me avisaron hace un mes era para pasar a vale esto esto cabrea muchísimo a mi mujer y a mí me parece muy gracioso

Voz 2 36:36 es que no eres español hasta que no te has metido en obras esto

Voz 1546 36:39 si es Vietto que mira comanda Sagrada Familia

Voz 6 36:45 cuánto tiempo los golpes bajos de verdad mejor ellos oye por cierto no sé si conocéis al

Voz 0874 36:50 un dúo cómico llama pantomima full que hace poco en Comedy Central publicaron un vídeo ellos puntúan a personajes au a cosas hablando un poco de lo que significan después le ponen una nota el otro día hicieron uno sobre sobre sobre James que gracias a una mención especial a Macron escucharlos escucha

Voz 8 37:09 muy buenas hoy hablamos de James Road vamos a ver sus cosas buenas y sus cosas malas primera cosa buena le parece bien todo Darra

Voz 1532 37:17 ya pero si eres él es de puta madre

Voz 8 37:19 sí es inglés pero se comporta no llevará al borracho por el centro meando en las esquinas desnudo en fuentes o haciendo balconing seres extranjero y sigue está James Rouse parece que España va a ser la hostia hay no es así está bien pero no para tanto su libro decepciona es por su buen rollo no compres el libro porque te dar todo el bajón es de todo menos buen rollo diezmada también va siempre con la misma camiseta de pan deja claro que el músico hasta la ropa y tiene fotos con famosos tiene fotos con Leiva Carmena Buenafuente o ahí igual que el dueño de un asador de la sierra punto haciendo James Rockets tres con joder

Voz 2 37:58 lo que hay

Voz 8 38:00 ten Roach mejor que hooligan pero peor que Michael Robin

Voz 6 38:05 tras punto cinco

Voz 2 38:07 eh

Voz 6 38:08 oye bodegas cuenta Imaz nos ha traído no sólo es un poco pronto cinco venimos venimos no Benissa forman una entente cordial pero tiene esa Michael Robinson que ha ganado se deja Michael se siempre en tu equipo de vais a que vas tiempo oí el galones hay libros decepciona porque de piezas que se pasa

Voz 0874 38:36 cocina o algo así

Voz 6 38:39 yo porque me leí el libro antes de que

Voz 2 38:41 James vivida en España

Voz 18 38:43 sacase pues estabas admiración por por nuestro país pero si hubiese sido al revés pensaría que iba a ser un libro pues de no te has roto de pasear por ahí no te esperas poquito tomate es igual no llego

Voz 1546 38:59 sí es un tipo nacido hizo una cosa con nosotros vamos a otro país vamos a otro nación no sabemos nada ni el idioma cultura y calibre Sulca Fillon y tú vas la gente te hace sentir feliz ese agradecimiento es realmente importante desde que ese como James España a mí desde mi punto de vista europeo muy lógico y así me siento yo también porque mira yo llevo treinta y dos años aquí yo tengo una vida de Lena felicidad gracias aquí os conozco entonces como yo puede poner a parir a un país que tanto instante felicidad salta

Voz 6 39:39 jugador defensor James

Voz 0874 39:43 que en vuestro caso Alberto y lo versus a meterse con James Brooks en este país es como meterse con Iñaki Gabilondo esto es anatema no se no Pedras

Voz 18 39:50 es el juego y más teniendo en cuenta que en estos mismos vídeos

Voz 6 39:56 dado a Abascal nos hemos sentido Málaga siendo pues ya sabéis una nota no no era la que había que poner

Voz 18 40:04 exaltó naves que está dicho cómo no fue pasa con vergüenza de no me puedo creer que está haciendo esto pero lo he visto

Voz 6 40:11 a mí no me lo intentamos hacer una oye abriendo sí

Voz 0874 40:15 yo olvidé veo que cuando habláis hay un momento en el que se ve que vosotros mismos el principio del final de puesta carrera hay que esto Estaca

Voz 6 40:21 es lo que vamos a salir de este fango ya no ya no sé

Voz 18 40:26 pero bueno ahora James podrá decir cosas más de España

Voz 6 40:30 pantomima full que tuviste el vídeo antes de que yo te lo sí bueno pues

Voz 18 40:40 pues on Twitter el muelle este

Voz 2 40:45 no entiendo que alguien me explique si seguís seguís pregunta por qué escribí montaje tres punto cinco

Voz 6 40:54 sí es muy tiquismiquis en todo esto no puntuación dijeron que no que puntajes bonito la palabra pero no existe pero si existe apunta otra cosa lo mejor luego por puntuación

Voz 2 41:08 en cuanto hay hay hay mucho

Voz 1546 41:11 palabras que no existen que hasta cuanto antes de existir

Voz 6 41:14 te vende yo me acuerdo hace unos años

Voz 1546 41:16 la comentando un gol que marcó Zamorano en el campo de Historia Michel coge un balón en el ángulo esto desde la esquina ellos definen a repetir mira Michel ha sido de tres un espacio minimiza no claro no me dijo que que no existe la palabra pero como coño existiré mi es algo más viene debería existir que mínimo

Voz 0874 41:40 dice por línea interna siempre había querido decir esto nunca lo que he dicho que me hice policía interna que puntajes en Argentina

Voz 2 41:46 sí lo es son puntajes entonces a lo mejor por una cuestión con es medio punto menos

Voz 6 41:52 por por escribir mal eso hará más porque oye pero

Voz 0874 41:59 en serio veis cuando hacen ese sketches sobre vosotros hoy imitaciones yo ya ya son tantos otros Molés Tyson verlo ya pasáis

Voz 1546 42:07 lo ha yo bebía de maravilla con ocho años de Europe en vista de los que no les en Los guiñoles como usted que a mí me encantaba no es que a mí me gusta cuando me estoy encantado

Voz 2 42:22 es lo que pasa es que eso es cosa

Voz 1546 42:25 de de tímpanos creo no es decir que yo nunca escucho a nadie hablar igual que yo poquito yo no me veo a mí a entonces nunca me he dejado ninguno mis imitadores como aquello de que me lo aportado nunca que ninguno qué pero tienes que termine negro me alegro mucho que me que me imitan

Voz 0874 42:45 bueno pues oye Alberto Casado y de Rober Bodegas es suerte

Voz 1546 42:49 nuestro futuro que pasé muy duro

Voz 6 42:51 no no me veo sabes también

Voz 2 42:56 el toro Esther es de El País Semanal mañana porque estás haciendo en medios no he dicho que Fenoll Marcello es el dado que tenemos hacía en su pagina web anterior increíble donde dan vida a las pinturas es muy muy bonita muy al Roma en la que tú participas no en esto

Voz 19 43:25 no no no estar escribiendo uno es para semana a comer

Voz 6 43:31 cien metros ahora con una columna que mira Javito

Voz 1546 43:36 esto es esto está mal pensaron que tú pensabas que él estaba haciendo esto por alguna razón que estaba interesado por algo determinada no no sale de su alma comenta

Voz 6 43:48 los británicos una oye

Voz 0874 43:50 gracias por venir a todos a Michael Robinson a Alberto Casado ya Rober Bodegas de pantomima full ya un poco de música James

Voz 2 43:56 sí una pieza que compuso post hilo compuso cuando tenía dieciséis años escucha esto

Voz 0874 47:36 ah

Voz 2 47:37 de que escribe muy bien en el país pues sí mucho hubo ocho es antes mencionábamos Rubén Rubén Amón escribe de muerte pero pero siendo son CRAM ha escrito y un gran tertuliano por cierto

Voz 19 47:51 ya pero ahora voy a escribe correctamente tal vez muy puerta algunos consejos pues no lo sé a mí déjame que haberlos esa reunión no