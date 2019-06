A Vivir Que Son Dos Días (01/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 la final de la Champions en carros

siete de la tarde una una menos veinte Nuria de la Metropolitan Opera premio desde las fácil Follies en la capital con las acciones u garra de los equinos última hora Illa narración a dos voces

Voz 3 00:39 en la tertulia de cómicos de A Vivir Antonio Castelo señera como usted

Voz 4 00:45 edad Urrutia dado usted ha venido aquí

Voz 3 00:47 no a la Plaza Mayor que estamos aquí en directo ahora mismo en la calle al cubiletes te de la Ser cagué aliada esta que al han montado aquí si por la Champions si con un único objetivo

Voz 4 00:59 conseguir un sombrero de la Ser puesto que hace cuarenta años que oigo la SER usted cree que tiene derecho al menos al menos a un sombrero bueno nos alegró al menos usted es familia numerosa o parado no no larga duración porque son Tres sombreros no no simplemente bueno sí me puede dar otro más me pensión sí claro yo la numerosa o tiene a su cargo alguien depende

Voz 5 01:27 no no no no

Voz 4 01:30 responden por por trienios digamos

Voz 3 01:33 cuatro sombreros y es discapacitada usted tiene carné discapacitados dos sombreros

Voz 4 01:39 vamos a ver si hay una señora jubilada vivos pero su sombrero vivo cerca de aquí e Silvano el sombrero no hay sombreros tengo una amiga ahora mismo en casa porque una amiga mejicana que vive en casa amistades no producen hombre pues nada ahí te lleva un sombrero he tenido tengo hijos pero ya viven fuera de casa

Voz 3 02:00 no soy no depende de usted no es sombrero en y les graban y nada bueno pero perdone a partir de dos sombreros se puede quitar el cinco por ciento de IVA no mejoras de autónomos es todo lo he hablado yo con el con Gavela con el jefe de las

Voz 4 02:12 ah vale vale vale para mi ha sido un placer venir a veros en Airbus hombres tenernos hombre ahora sí me dais uno para Susana que está en casa no estaría nada además que continente de América es mejor

Voz 3 02:24 podría considerar el tercer mundo digamos entre nosotros como la verdad no no quería pero bueno vamos a colar por ahí por el tema solidario les vamos a dar un sombrero más vale por solidariamente países e latino sabe bueno él espalda al castellano de españolas

Voz 4 02:38 la eh en no era capaz

Voz 3 02:41 das amiga no que va cuando usted diga que sí que por qué porque le corresponde un sombrero

Voz 4 02:47 por qué si a discapacidad no es discapacitada pero bueno está aquí haciendo un trabajo problema eso no no es una científicas tu pena que es de menos de veinte mil euros no tengo ni idea te vamos a dar luz sombrero no pasa vale vale vale enhorabuena por Grama enhorabuena Laser perdona liquidez

Voz 3 03:05 otro testimonio ultimos Señora usted al verme que ha dicho lo único que ha dicho así vamos a empezar la tertulia y no he dicho eso que ha dicho

Voz 4 03:12 es que si hay que estar mucho mejor en persona que en televisión

Voz 3 03:15 más que del vale empieza la tertulia de cómicos con Javier del Pino Nabil

Voz 6 03:35 que hoy empieza a todo lo que tenemos que hacer ahora es incrementar ese apoyo electoral para no sólo liderar la oposición sino liderar España desde la oposición en definitiva no es sólo será alternativa de Gobierno sino volver al Gobierno de España cuanto antes

Voz 1005 04:20 pero se ha llevado al final cuánto les da pues uno por

Voz 1231 04:23 por ser oyente de cuarenta años

Voz 1005 04:25 un engaño llorando cuarenta no de cuarenta años de escucharlos y escuchándolos uno

Voz 1231 04:31 que me ha dicho que tiene un discapacitado a su cargo

Voz 1005 04:33 pero no es lo que se llamaba a la señora que me ha dicho que este que le parecía que estaba más delgado Rice a la tenías que haber dado Dios hombre saca de acción

Voz 1231 04:44 es decir que no he tenido que hacer nada porque era exclusivamente

Voz 1005 04:47 estoy muy feliz pero es que la abres por eso hacerle

Voz 7 04:50 el galardón en la cuenta cabreante es verdad

Voz 0874 04:54 estamos en la tertulia de cómicos con Antonio Castelo con Jorge Ponce con Llum Barrera en Un lugar en el que yo nunca pensé que íbamos a hacer un trocito no

Voz 7 05:00 qué yo tampoco Delpy y más en un día como este pues yo voy a casa

Voz 0874 05:03 a esta hora pues hablando de lugar en el que estamos solamente no estamos en la Plaza Mayor mira estos rarísimo es rarísimo porque además en la Cadena SER tiene un acuerdo estoy leyendo hay que somos la emisora de la UEFA Champions

Voz 1005 05:16 el festival que supongo que es esto que hay en la Plaza Mayor pisar

Voz 0874 05:19 serie de actos que tienen que ver con la final de la de la

Voz 8 05:22 Champions League que recuerda esta noche a pesar de ser la emisora de la UEFA Champions FES

Voz 1231 05:27 lleva yo recomendaría a todo el mundo que intentase no ir al a la UEFA Champions festiva sí

Voz 1005 05:32 a todo el mundo que pueda evitarse el mal trago este lugar tiene ahora mismo para mí la reúne como tres o cuatro es cosa de las peores calle la la humanidad que es mucha humanidad mucha gente a la vez fútbol y calor El siglo de años eh muchos niños en edad de molestar velada de más edad

Voz 7 05:50 te refieres a los hooligans de más de dieciocho años incita

Voz 1005 05:54 ahí hay mucho fan de los equipos que juegan esta noche un y mucho fan del de la Ser yo creo que si toda la gente que ha venido aquí a escuchar ahora mismo a vivir nos quisiéramos pegar contra el hotel

Voz 0874 06:05 ganábamos en contra los hooligans del Liverpool

Voz 1005 06:07 yo creo que sí yo mi propia aparte fue están fuertes no hay mucho fan del Liverpool que tienen una camiseta roja y el cuello de los fans no sé

Voz 0874 06:15 extinguida la camiseta verde que llevan un tiempo

Voz 1005 06:18 yo en Madrid y el sol está causando estragos

Voz 1231 06:20 desde esta mañana comprar antihistamínicos y escuche a uno diciendo sánscrito es creíble escrito

Voz 1005 06:26 de forma escéptica les dijo es demasiado tarde no

Voz 1231 06:28 cuando ya no no hay ninguna parte de la Comunidad de Madrid cremas

Voz 0874 06:32 hola oye pero esto es verídico eh eh mira avisa que el balcón de la Plaza Mayor que pone con una foto de Manuela Carmena Íñigo Errejón Liman madre y ese es el peso del Rey orina a que no sabes quién vive allí

Voz 8 06:44 quién vive aquí voy a hacer como que no le

Voz 0874 06:47 muy ahí hay alguien que trabaja en la SER

Voz 1231 06:49 eh Gavela no

Voz 1005 06:52 he para alguien que hace un programa de

Voz 0874 06:57 sexo en la SER

Voz 1005 06:58 sí a la UEFA Celia Celia lista no reveló

Voz 0874 07:07 con lo cual yo puedo existir en Cuéntame

Voz 7 07:10 como más del balcón y ya está ya tiene

Voz 1005 07:12 ya está en la gente claro

Voz 1231 07:15 está entendiendo es que estamos dentro de una pecera al estudiada en mitad de una locura como si fuese una jaula de tiburones el tiburón

Voz 0874 07:23 ya salía yo me vi bueno ahora mismo yo creo en la gente nos podía echar cacahuetes por el tejado

Voz 1005 07:28 claro es un estudio que ha construido la carrera

Voz 0874 07:30 en mitad de la Plaza Mayor pues destruye acristalado siento decir a toda la gente que nos está viendo que está perfectamente acondicionado por se fresquito de maravilla y la pobre gente que ha venido pues debe estar pasando bastante

Voz 1231 07:41 el calor preguntas estas personas porque están aquí me han hecho mucha gracia que me han dicho porque Javier acaba de decirlo por la radio de repente pensado

Voz 1005 07:48 si Javier dice que ahora mismo que hay que quemar al

Voz 1231 07:51 cómo vamos todos y lo hermanos porque tengo Carande que si no el señor dice que si la gente salió a la gente está acogiendo mecheros podría empezar una revolución con los dos millones de oyentes

Voz 9 08:02 pero es curioso una vez hicimos creo que tú estabas Antonio programa en la plaza de Callao hicieron marrón seguro que está eh exacto eh creo que tuviste que tirar a alguna persona alguna

Voz 1231 08:11 eso sí sí sí sí sí el de allá también fue bastante locos

Voz 9 08:14 hemos hecho sí pero aquello sí que era una cosa con una convocatoria de antemano de cara a la gente que se estaba acumulando pues delante de la pecera analizamos pues hicimos pasar San Jordi con Ada Colau de este acuerdo es verdad que planteamos la plaza de Cataluña que habían mil personas Plaza Mayor yo creo que ya ya está ya lo demostró

Voz 1005 08:33 las plazas podríamos pero a mí no me apetece

Voz 0874 08:36 bueno bueno bueno vais a ver el fútbol por cierto yo mujer

Voz 1005 08:40 eso me gusta tanto

Voz 0874 08:42 tiene entradas y les sobran dos entradas a mi me encantaría ver a Imagine Dragons que tocan antes yo garantizo que en Meza Púbol devuelvo

Voz 1005 08:50 te te vas no amigo

Voz 7 08:53 la tele se es mucho mejor el cupo me gusta como me acuerdo

Voz 1005 08:55 anti vacunas ese es el nivel

Voz 0874 08:59 vamos con Antonio Castelo con Jorge Ponce con el Llum Barrera tenéis muchas cosas que comentar de esta semana post electoral porque esto al fin y al cabo es una tertulia política hay pero siempre que no están matanza mayor pues no deja de ser un programa más y un día más Heinze dice que es muy triste y que a nosotros nos va a provocar unos enormes vacíos en esta tertulia cómica y es que a partir de mañana domingo el rey Juan Carlos Rey emérito abandona la vida pública

Voz 1005 09:25 la vida pública o la vida pública Rivera tu tu tu tu no es que he dicho me gusta se va a ir a un sitio lo privado no se queda ahora en un sitio privado como Kalou a luces tenues con una sauna lado entonces que subieron a él ha modisto la vida pública Seramon monarca que supo reconocer los errores cometidos

Voz 6 09:48 sobre todo por mis museo del que lo siento mucho

Voz 1005 09:53 muy equivocado y no volverá a ocurrir esto es esto fue cuando cuando lo del hermano esto fue cuando se suelen hacer

Voz 1231 10:05 muchos elefantes yo no digo pues yo están alega que van provocando mal ellos no hay muchos elefantes que tú estás se ponen gallitos seguir Sete eh pero donde

Voz 0874 10:14 ven las orejas ahí en plena llegará hasta que no me das por supuesto un tipo campechano pero no olvidemos que suba un hombre de Estado que sabe poner orden en cualquier reunión internacional

Voz 7 10:31 porque esa fue buena

Voz 1005 10:34 este domingo que tiene en común con Castelo tenemos escuchar eso pero que es que es que no lo habéis entendido insisto en ella

Voz 1231 10:42 que no hay un amigo de eso

Voz 0874 10:44 los amigos de sus amigas

Voz 11 10:47 ver que ha sido en su oficina diciéndole

Voz 8 10:51 oye fue unánime

Voz 11 10:54 a su Comisión estará Corina porque tuvimos

Voz 0874 10:56 exacto cuál es cuál sea el correo electrónico de Rey arroba Zarzuela punto es

Voz 1005 11:00 a a España el mundo en la del Rey reían méritos arroba verdad

Voz 0874 11:06 quién quiere dedicar unas palabras a Dios porque nos va a dejar

Voz 1005 11:08 para dejar de dar noticias cuenta

Voz 7 11:11 es una pena porque él que nos ha dejado es bastante más tristón Not Noda no dado no

Voz 8 11:17 nunca fue uno es mérito no tiene mérito ninguno

Voz 7 11:19 no

Voz 1005 11:20 a lo mejor el de ahora es el Rey que necesitamos pero no el que nos merecemos y luego nos citamos alguno

Voz 7 11:25 el mente no yo creo que en ahora

Voz 1231 11:28 y ahora ya por fin se puede retirar a descansar

Voz 7 11:43 claro

Voz 0874 11:44 así hoy escuchábamos antes a Pablo Casado por sus palabras cualquiera diría que el domingo arrasaron bueno que cuando lo que pasa es que perdieron votantes por todas las partes tenían agujeros en el barco

Voz 1005 11:53 pero claro no dejes que la realidad te estropee el pero como hiciera comunes GM al fin y al cabo todo ocultados

Voz 0874 12:01 eh al PP ya le basta con ser el mejor de los peores qué es lo que dicen ellos somos el partido que tiene que liderar ese espacio

Voz 9 12:08 hemos quedado muy por encima de Ciudadanos por supuesto muy por encima de Vox

Voz 0874 12:13 caer en la euforia pues es es lo que tiene que hacer que te habías optimismo como como nadie te de ti

Voz 6 12:18 no voy a liberar esta remontada voy a liderar este cambio de ciclo político voy a liderar está y volver a empezar para no sólo hacer al Partido Popular un partido más popular más atractivo sino para volver a hacer al Partido Popular

Voz 1005 12:35 claro que parecía que decía algo más

Voz 4 12:38 ah claro pero es que al Partido Popular que será popular

Voz 1005 12:42 el mismo momento que deja de creérselo bueno

Voz 1231 12:48 eso porque nosotros que estamos acostumbrados a escuchar así audio nos hemos quedado como

Voz 1005 12:52 es lo que más que nadie

Voz 0874 12:56 compañera de partido es candidata a la Comunidad de Madrid Isabel Ayuso también vio en su derrota una victoria muy merecida de los populares

Voz 12 13:02 ha sido difícil teníamos muchas cosas en contra era más candidatos nuevas caras desconocidas pero el tiempo ha demostrado que con trabajo y con sacrificio todo ese cola sigue

Voz 1005 13:11 no hemos perder de dunas han perdido todo se consiga comerse una mierda muy grande como hemos hecho se puede conseguir entre sus sacrificios hasta el momento se cuentan los concebidos no nacido que ya sabía

Voz 0874 13:21 los atascos que nos gustan más los madrileños que las tres de la madrugada

Voz 1005 13:24 a lo mejor los contrato basura

Voz 0874 13:26 las mujeres sin baja de maternidad y luego se ha sabido también que el comunes y manager de tu perro favorito

Voz 1005 13:31 eso sí verdad que yo estoy María

Voz 0874 13:35 minas cuando hacía eso no delante de un ordenador pues no que diría pecas

Voz 1231 13:38 el hombre diría beca yo creo que ya en su campaña la basado en qué área pecas sea así pero

Voz 7 13:44 el caso todas las perlas que nosotros claro tanto se ha metido en ella quiso fijáis

Voz 1005 13:49 la mirada de Díaz Ayuso es un becas es muy parecida a la pelota

Voz 1231 13:55 promoción laboral de Commtinuity de maña de un perro a presidenta de la Comunidad de Madrid sería una burla serían no se vaya

Voz 1005 14:01 todo el otro día la resistencia lo guionista exhibieron tiene muy bueno que dice ha pasado de community manager a manager de la Community es verdad

Voz 7 14:08 sí que sueldos tendría como Community Manager de Un perro

Voz 13 14:12 no sé lo que abre una nueva era una nueva

Voz 0874 14:17 es decir mientras tanto Ciudadanos no consiguió el ansiado sorpasso pero como dice Navarro eso da igual porque Rivera cree que lo tienen todo

Voz 14 14:27 implica el número de diputados autonómicos

Voz 0874 14:30 gobierna Andalucía ibamos

Voz 14 14:32 a gobernar la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento

Voz 1005 14:36 en Andalucía Ciudadanos no a la huelga cuando es así se pequeño matiz también

Voz 9 14:43 el problema de no ver la realidad del todo Lara no no te estropee la realidad de realidades y no no asumidas como ve su su realidad cuántos tiene tres cuatro dos no dos trenes porque no querido más Rocío Monasterio oí a alguien pero estamos en una posición inmejorable

Voz 0874 15:03 para hacer crecer el proyecto de Vox comer

Voz 9 15:05 tira Llanos lo haces los medios y tampoco vamos a contribuir a facilitar las cosas demasiado

Voz 1005 15:11 puede ser que no entiendo el concepto de autocrítica pero no sabe dijo

Voz 7 15:16 auto no entienda de qué va pregunta es fantástico

Voz 1005 15:19 estamos en un excelente mejorar si sacas cero llegando a fin Yucatán

Voz 7 15:25 yo sólo puedo aquí los con lo quitas de la derechito a cobarde dicen mentiras pues a eso nosotros no no van a ganar que llevamos mucho

Voz 1231 15:30 el argumento de estás en una posición inmejorable para mejorar creo que es el que más ha oído Froilán en

Voz 1005 15:36 de hecho que cuando nos dijeron a nosotros eso no Castelo en el primer Oscar Party que hicimos en Pamplona verdad promotor de allí que estamos todavía empezando lo hizo la crítica después dice el Chow sólo puede mejorar es donde podemos mientras tanto se dio

Voz 0874 15:53 batacazo y esta vez sí Pablo Iglesias lo reconoció aunque si hablamos en clave nacional esto es lo que contaba en una entrevista con público

Voz 15 16:00 eso hubiera ganado Pedro Sánchez las primarias en el Partido Socialista sin el movimiento moral sin el revulsivo que supone Podemos han esto no lo han reconocido dirigentes del Partido Socialista no te hace sentirte tonto un dirigente del Partido Socialista que después de las primarias aquellas un dirigente que por supuesto apoyaba Susana Díaz que me dijo cabrones habéis ganado vosotros las tengan

Voz 1005 16:21 pero he jugado esto es doble pirueta estilística de súper Scan un poquito

Voz 7 16:26 oye yo quiero las pastillas que toma esta gente es que yo me he hecho todo cada mañana vitaminas pero ninguna medalla este buen rollo

Voz 0874 16:32 qué habéis no fuera por el candidato de Podemos en Denia que sales Robben Kirchen de quién le iba a decir a cantar a Iglesias un poco las verdades de ese fracaso ya nada

Voz 16 16:42 Estimado Pablo Iglesias coletas no ocurre otra genial idea que hacer un mitin ya hablar de Amancio Ortega la noticia ha sido que Podemos no apoya la donación a las víctimas del cáncer me dijera en un programa de radios que sea a veces soltaba algún taco pues conviene a veces que algún político saca de la puta

Voz 1231 17:05 muy bien pero bueno el lunes hable con finales Rotten que sé si tengo que decir que que que no le cae bien Pablo Iglesias

Voz 1005 17:15 te has se inicia cuando hizo Estimado Pablo Iglesias pues coletas y aquí eso anula el estima que la verdad no puedo pero a raíz cuadrada al cuadrado Se van claros pero si este es el ejemplo del mal perder vamos a ver cómo es el ejemplo del mal ganar que también lo Juan Manuel Sánchez Gordillo alcalde de Marinaleda todo clásico once tiene una gran ayer hablé con él y un gran futuro por detrás

Voz 0874 17:40 cuarenta años en el cargo eh ha vuelto a ganar pero por los pelos y con bastantes votos menos escuchar cómo no agradecer

Voz 17 17:55 no a las acabo

Voz 1005 18:00 no lo ha votado a las tinieblas dotado vivienda eso esto es legal sitio ese hombre

Voz 7 18:04 bueno no sé si es legal pero antiguo muchos en el pueblo

Voz 1005 18:08 sólo hay una empresa privada de me como en qué lugar del mundo ya sólo queda una pero va a llamar Siberia bueno a ver vamos a interpretar también esto

Voz 0874 18:19 eh porque esto ha sido muy polémicos durante la semana hay quería saber cómo lo encaja el vosotros tiene que ver con los independentistas y si la portavoz del Govern Meritxell Guaidó dice que venga

Voz 18 18:29 dado que el independentismo ha ganado en Barcelona a pesar de que haya pasado de dieciocho quince a pesar de que haya pasado dieciocho y que comí siquiera ya en el Ayuntamiento este es otro eso es otro tema las elecciones municipales a veces tienen otros resultados yo otras lecturas no solamente claro pero es que es distinto claro si hay que saber leer entre

Voz 1005 18:50 en el resultado que tu quieras ganado

Voz 0874 18:52 esa explicación no queda muy clara así que la periodista de Antena tres insiste en que por favor que le resuelva este es el tipo de periodismo que a mi me gusta hoy cuando alguien te dice una cosa eh eh perdóname Hanga escucharlo

Voz 18 19:05 ha ganado yo he dicho que ha ganado porque quince concejales independentistas pues a digamos que que que que que que es más que lo que suman no nosotros los otros grupos no juntos sino mayoritariamente no independentistas son quince

Voz 9 19:25 pues como no y si se ha empezado a temblar

Voz 1231 19:31 ojo ahí el esprín si este hongo la periodista la señora acaba

Voz 6 19:41 ha empezado la remontada que hacíamos referencia incluso el yo diría que

Voz 0874 19:48 qué podemos decir que que hoy empieza a todo todo lo que han empezado son los juegos del pacto a todos los niveles solamente puede quedar uno y si para eso hay que volverse más comprensivo pues se volvió más compras

Voz 9 19:59 vamos a recordar a Casado hace sólo un par de semanas

Voz 1231 20:02 en España sólo hay un partido de centro derecha que es el Partido Popular y otro partido de extrema derecha que es vox vale ya hay otro partido socialdemócrata disfrazado de liberal desde hace un año y medio

Voz 0874 20:15 estos hace un par de semanas que cuando querían centrase y renegaba de la ultraderecha Éste es el caso

Voz 6 20:20 hace solamente dos días es un partido que se sitúa a la derecha del Partido Popular y eso no es una calificación peyorativa o yo no

Voz 1005 20:26 bueno pues nada en algún sitio se tiene que poner tiene que poner cualquier para ponerla hombre os acordáis de

Voz 0874 20:34 José Luis Ábalos hace un par de semanas

Voz 19 20:37 nosotros eh cuerdos e con Ciudadanos la actitud de Ciudadanos sigue siendo la actitud de alguien que no entiende que habido elecciones no no yo creo que no no no es cierto

Voz 9 20:54 vale dos semanas atrás dos días atrás Ábalos en Espejo público posteriores alguna conversación telefónica para emplazar nos ha tratado

Voz 19 21:06 de poner en común un diagnóstico del país en concreto de algunos territorios muy singulares hace falta estar por encima de las cuestiones partidistas

Voz 0874 21:19 claro ya podía darse por tanto alguna de las condiciones que sugería hice hablar con el PSOE pudiera suponer la alcaldía de Madrid para ciudadanos

Voz 7 21:26 ese es el territorio singular no estoy gravilla

Voz 0874 21:29 llegas hace un par de días no vamos a pedir

Voz 1089 21:31 es una inmolación

Voz 6 21:34 en principio no está previsto lo que sí está claro es que

Voz 1089 21:38 cuando tengamos un acuerdo a aplicar renegar de las políticas de Sánchez de paro

Voz 6 21:45 con los separatistas

Voz 0874 21:47 sí con los populistas

Voz 7 21:49 bueno pues eso siempre es decir veintitrés sientes Melchero están pendientes de mechero y el bidón de

Voz 1231 21:55 lo que más que va a pasar Javier tú tú que tienes que hablas con gente importante les cuente siempre asusta no es que sea

Voz 0874 22:01 vuelve escuchándonos ellos hablar también de líderes sino de pagos no pedimos renegar de de líderes sino de políticas no pedimos renegar de líderes sino de políticas es decir no es necesario renegar del todo sobre su largo luego está Errejón que no tiene muy claro dónde está ni dónde ha dejado de estar

Voz 0799 22:19 no lo tengo claro la verdad yo sentimentalmente el fundado y le voy a tener siempre muchísimo respeto a perder le pregunto la práctica esta inscrito es militante nadie me lo ha aclarado pero no se tendrá que decidirlo Podemos

Voz 1005 22:32 el pobre si es de Podemos echado

Voz 1231 22:35 claro es cuando tú cuando te va a salir otra casa pero cuando estás empadronado te lo están cambiando

Voz 7 22:40 llegan las facturas a la otra casa pero nadie dice nada no se y te cortan

Voz 1005 22:44 por el camino está pasando lo mismo como acabamos de cambiarlo de casa

Voz 1231 22:48 ha ido a su casa me están llegando sus cosas a él dos aquel se va a otro cara

Voz 0874 22:51 de Errejón hace un par de semanas dispuesto a apoyar al PSOE y hace un par de días yo no les gustaba tanto Ángel Gabilondo

Voz 0799 22:56 la política que es pasión y distanciamiento pues al PSOE le falta una parte también de pasión yo creo que en Madrid le tenía que haber puesto un poquito de ganas porque era un objetivo al alcance pero no se puede ir con las manos en los bolsillos

Voz 1005 23:08 en su opinión el chaval

Voz 7 23:13 es que ya se ha hecho mayor y también ya será hablar así dijo

Voz 1005 23:15 además yo creo que es el cuarto intentando hacer sabría

Voz 1231 23:18 luego Pepu que es mi candidato favorito

Voz 1005 23:21 claro que te encara ya fantástica candidato del P

Voz 1231 23:24 qué te parece un rollo a la política

Voz 1005 23:28 aquí va a haber juegos

Voz 0874 23:30 vamos con con Vox lo único que quieren los de boxes según Espinosa de los Monteros que alguien les dé un poquito de cariño

Voz 20 23:35 lo que no vamos a hacer es apoyar gobiernos compuestos por uno o más partidos que no hayan sentado con nosotros ni siquiera gobiernos en los que haya un acuerdo entre dos formaciones y sólo unas designé con nosotros

Voz 1005 23:47 entonces me parece muy feo realmente estoy de acuerdo con él si los seiscientos siquiera contigo como esta espinosa que tendrían llevando a la caza este

Voz 7 23:54 yo qué consejería o que o que regido Uría pediría

Voz 1005 23:57 somos la de armas acordar armas y deporte armas y medio ambiente hay una de sabe no hay Consejería de munición pues la creamos proponen hacer el carril diésel que es ahora sólo es sólo coches de veinte años cuando al volante claro si tiene prioridad no tenías que ellos esto

Voz 1231 24:18 los los carriles especiales de ayudarlos llame a pintar colas

Voz 1005 24:21 la a España por el suelo que entendido es por donde iba el carril España Davis hablaban de sentarse pero si es sólo sentarse que dice Villegas entonces

Voz 1089 24:28 pues yo lo digo lo de la imagen sentado no me preocupa no va a haber negociaciones las negociaciones se van a producir con

Voz 10 24:35 con este forma preferente como digo con el partido poco

Voz 0874 24:38 claro claro pero yo no sé qué tiene en contra de estar sentados en ellos negocian en barra de bar que hay que estar de pie claro

Voz 9 24:43 muy bien pero su solamente pide asentarse entonces Ariño esperamos que se nos acercan a formar parte del Gobierno y la respuesta es que yo creo que sería razonable bueno la verdad es la verdad piden una cosa más que es esta es que ella misma se daba por

Voz 0874 25:01 políticamente acabada la noche electoral

Voz 9 25:03 durante estos días ha resucitado y ha resucitado precisamente por los titubeos por las dudas de Ciudadanos porque qué qué recurre a la palabra resucitar verbos resucitar los que hombre

Voz 1005 25:15 porque ya saben cobra quiere decir

Voz 1231 25:18 pero estamos hablando de Manuela Carmena que ojo ojo

Voz 0874 25:21 eh pero Carmena yo creo que es había apuntado ya White

Voz 1005 25:24 limo algo así había verdad

Voz 7 25:26 cerrábamos Bono de trescientas clases de yoga

Voz 1231 25:30 pero hay que tiene ganas de volver si vuelve va a decir eh me habéis obligado a tirar la matrícula de tres sitios

Voz 1005 25:36 pues claro que sí

Voz 0874 25:37 que estamos en mitad de la Plaza Mayor con Jorge Ponce con Antonio Castelo con Llum Barrera

Voz 9 25:42 con una serie de gente que estaba haciendo un esfuerzo

Voz 1005 25:45 vernos a través del cristal

Voz 0874 25:48 vida de hecho Guti unos sigue antes Crystal su

Voz 1005 25:53 a ver quién va a va a ponerse peligroso porque

Voz 13 25:56 sí señor el gorro gorro

Voz 1005 26:00 el problema además es que la sombra que está dando ahí delante el son se está levantando se está reduciendo y esta gente va a empezar a pasar calor se ponen nerviosos van a empezar a tirar a los cristales anti gente pedradas las piedras es sostener porque

Voz 0874 26:14 dos o tres primeras tiras están a la sombra pero yo veo ya

Voz 1005 26:16 lo que está pasando no no esto esto en breve va a ser eh

Voz 1231 26:20 esto es vocalista Nauru Cornellà tengo un mensaje para todo el mundo hay unos altavoces fueran nuestra no están oyendo verdad todo el mundo que está aquí esperen a la salida Javier del Pino

Voz 13 26:29 dar un sombrero a cada uno

Voz 7 26:33 con sombrero y dos besos

Voz 21 26:45 hombre

Voz 1005 27:48 a ver Javier el que no habéis entendido de que no quería salir a la calle ya en la calle no estoy en la calle estoy aquí delante me veis aquí aquí tiene que sí por detrás de un aplauso para Jorge Ponce no no me den un aplauso que no estoy bien de verdad no quiere un aplauso no me gustaba de esto no pues bueno yo quiero esta señora está aquí hola qué tal cómo está muy bien cómo se llama Isabel Isabel vamos a pensar cómo vamos a organizar la conquista que este cubiletes de la Cadena SER vale el uso hombre el sol empieza a levantarse va a golpear duro yo entramos ahí o morimos sí que tenemos que estar alerta cubiletes Isabel Isabel estamos ya en primera fila voy a Javier del Pino ahí Isabel ahí es que no se habla marroquí cojo una piedra yo creo que si tiramos una piedra ese cristal no se rompe rompe si vamos a tiro yo traído una botella de agua sabe he traído una botella de agua yo quiero porque tienes tu sombrero quiero sombrero sí pues entonces tienes que coger la botella de agua que les voy a dar tirarla al cristal de la Cadena SER me me llevara para vivir cuando no eso tan civilizada se Isabel gira me voy a dar quiera hacer daño Isabel en el cristales anti gente eso hemos

Voz 13 29:14 bueno pues a tirar venga a ver a ver

Voz 1005 29:19 tiene la suerte fuerte tiene la así miedo además más protegidos que esto sea lo menos radiofónico que hemos hecho nunca mejor ya le ha dado con el tapón no se ha escuchado nada de la sí ha dado fuertes se ha ganado usted por vandalismo sacan a usted

Voz 18 29:33 está mucha policía por ahí

Voz 1005 29:35 que hay mucha está fichado

Voz 8 29:42 la que lleva droga Isabel

Voz 18 29:45 en silencio mejor

Voz 1005 29:48 el exespía está Bellucci la del Windsor escucha Isabel Isabel ha contratado Villarejo Isabel que es la que le ha hecho la campaña Rivera madre mía para quién trabaja Isabel

Voz 18 30:01 vais a ver esta pista como está ahora metido donde está metido ello

Voz 1005 30:05 el pase pero él tiene díganos de es hora de que lo sepa el artista el Villa el silla de más Villa hay que ser austeros caso Villarejo por llamarlo el que sea pues yo no estoy arresto Isabel se ha puesto el sombrero para camuflarse de la Cadena SER como hay cientos de personas un poco un poco como Anonymous el sombrero de las SS la veamos garrafal para sacarle pases dentro porque hace que estamos le voy a dar otro hecho delictivo ya entiendo que la señora estoy poniendo oso pero este señor se está sumida en la Plaza Mayor con Antonio Castelo con Jorge Ponce con Llum Barrera

Voz 0874 30:39 da la mesa porque claro hay mucho hooligan en Madrid había mucha preocupación sobre si habría incidentes en teoría incidentes está Alfonso Ojea de redacción Madrid ir Alfonso Se están portando muy bien

Voz 1005 30:50 se están portando Sí Se están portando perfectamente tampoco vamos a decir que porque hay que esperar a que termine era compañera Elia y ahora esta es la gran oleada de de llegada B

Voz 0874 30:59 déjame decir que Madrid se ha portado muy bien con el hijo de echarle Henares ha dado una bueno transportes yo decía esta mañana que inútilmente

Voz 0089 31:04 trescientos mil euros no los acostaba los madrileños de nuestros impuestos cosa que no está mal eh porque sólo va a revertir en que consuman y en que está en hoteles etcétera Entre los detenidos bueno detenidos hay cinco tres por resistencia a la autoridad dos por atentado a la autoridad se ha producido

Voz 0874 31:18 bueno en varios puntos de la capital pero en Javier

Voz 0089 31:21 en casi cincuenta y dos horas que llevamos de aplicación del dispositivo más grande de todos los tiempos añadió que nunca cinco detenidos tres son por por resistencia que no han querido identificarse empujó

Voz 1005 31:32 y luego está ahí Sabadell Isabella de Villa pero vamos a veces que no se veía nada que están roza cobren Peter

Voz 7 31:41 claro que tiene el Brexit ya no son lo que era no desde luego pero bueno vamos a analizarlos

Voz 1005 31:47 pongamos son valencianos

Voz 7 31:50 me han pegado algo vamos a esperar a las

Voz 0089 31:52 próximas horas porque hay que hacer una salvedad es que tenemos a cincuenta mil británicos sin entrada aproximadamente

Voz 1005 31:58 eso es un bosque y algunos mitad de ellos hasta Cabré exacto muy bebidos y la gente lo son los que más preocupan a partir de que de que tengo que abra las puertas el One Day se iba ya entrando detenidos por resistencia a la autoridad aunque hay que decirlo su defensa sin saber que están siendo retenidos porque hemos estaban entrenando de Alfonso Ojea gracias a vosotros Javier

Voz 8 32:19 las para una buenos días qué tal muchas veces por aquí en la Plaza Mayor yo con ganas de estar en la me de la Plaza Mayor pero me

Voz 0874 32:26 bueno bueno en estos días recomiende una serie de Netflix de este cómico francés que llama Cat no recuerdo el nombre aquel el mal si es cierto que es un cómico que es súper famoso en Francia llega a Estados Unidos entonces en aduanas de dicen que es usted no yo soy muy famosa esto tiene que acaban enseñando sus vídeos en Youtube actuando en pabellones pero dice que es en Francia

Voz 1005 32:47 claro claro Pablo Arcila

Voz 0874 32:50 muchísimo pero en breve en España

Voz 1005 32:52 claro que el famosísimo en Colombia

Voz 0874 32:55 es famosísima en Miami

Voz 8 32:57 es que ese es el problema Kenia en Colombia me conocen

Voz 1005 33:01 yo comparo lo mío como cuando las

Voz 8 33:03 gente no tiene pueblo que nacen en Madrid les pregunta mano pero tus padres no de Madrid también entonces esa angustia que en diciembre no tienen un pueblo para visitar puede pasa lo mismo con Colombia porque la gente Misano pero es que tú la vas a Petare entre los colombianos yo pero cuál es que a mí no me conoce porque yo voy carrera la hice en Miami ITA fuera tan tan famosa era conocida pero tan famosas

Voz 0874 33:22 bueno eso dicen los famosos quedan de con ellos por la calle pero pero tú has estado veinte años en Miami ahora vienes a España ha estado veinte años como periodista habría que decir si vimos España como cómica lo digo porque yo también estoy pensando cuál puede ser si del resto

Voz 8 33:37 como como te digo llevamos por su parte degradando poco a poco con los años se va a ser igual

Voz 0874 33:47 cómodas ese salto condeno realmente yo

Voz 8 33:50 he sido locutor de radio toda la vida no es que hay me considere cómica para nada sino que estando en la radio como era una radio que tenía muchísima audiencia en Miami en Univisión Radio entonces una vez escribí un monólogo para para celebrar mis cuarenta años y yo llamo mis cuarenta pero Le puse como el doble sentido de mis con doble s por aquello de que en Colombia es casi todas las mujeres son mis esos exactamente muchas cosas no me alcanzó nunca para nada porque la verdad es que fue una niñita bastante Feito entonces pues yo dije ya que no tuve nunca una corona ni mis entonces esta esta obra que seamos mis cuarenta me coronel como mis cuarenta la obra tuvo mucho éxito dure tres años girando en Estados Unidos en Latinoamérica entonces ahí ya me estaba convirtiendo un poco en cómic Ita ahí empezó trago ayer pese si bien Emily Celebrity hacer vela si ya decidí renunciar a Univision y salir de Estados Unidos y librarme un poco de del Gobierno este nuevo que había llegado a ellos porque yo vengo aquí

Voz 4 34:43 mira mira arenga que la culpa sido tuya

Voz 8 34:48 en parte sí en parte por hoy en parte porque me di cuenta que después de muchos años había cosas que antes a mí no me molestaban no me no sentía que me afectaban y cuando vi que había cosas que empezaban a afectar dice haber un momento aquí las cosas no van a cambiar creo que estaban empeorando un poco entonces pues la que se va soy yo el padre no

Voz 0874 35:05 qué ha visto tiende a mejorarse si aquí seis meses después

Voz 8 35:07 ya había otro presidente de el dos elecciones maravilla

Voz 0874 35:11 oye estás en una obra de teatro ahora mismo aquí en Madrid dos días a la semana se llama cambio de mente en el teatro Cofidis Alcázar sí que es que una vez te encontraste vacío cuando cuesta hacer una función preocupado el fútbol

Voz 8 35:24 llevaría pese a echar una una vez culpa al yo hoy por ejemplo ahora termino voy a mi casa más revelar lo piensa el fútbol porque justo fue la semifinal cuando eliminaron al Barça mi esposo por lo general va a las funciones citar ese día él fue el que eso ya pero claro no pensó para tumorales la alegría que me dio cuando le eliminaron al Barça cuando llegué al bar donde estaba bien lo encuentre paz

Voz 1005 35:48 ha sido que a mí me fue peor en él

Voz 8 35:51 pero bueno fue lindo porque de todas maneras es haber agarra un poquito de piel también cuando vi un teatro tan vacío hay hay que hacer la función para veinte para cien es que cuando tú eres tú sola sólo con dos personas ya hay que hacerla claro no es que cuando haces un monólogo pues es complicado si hay más gente en el escenario como la ternura por ejemplo que son como sesenta pues unos acompaña esta persona Elsa se pero te acompañan con los otros Delgado eso sí pero no solo

Voz 0874 36:17 ahora ahora lo llenas eh

Voz 8 36:19 ha visto algún vídeo hay mucho no sí sí si a ver ese día fundía en particular buscaba estaba la Champions veníamos de un puente festivo del prime heridos de mayo es que me tocó una fecha complicada no estoy dos veces a la semana Javier sino por llenar uno imagínate dos

Voz 9 36:33 no

Voz 8 36:34 no me quedan dos funciones este martes el martes

Voz 0874 36:37 en los martes se decía ayer en Univisión y esto es muy poco español dejar un trabajo en el que pagan bien no sé cuándo te pagaban pero es que en Univisión hay muchos medios y suelen pagar muy bien

Voz 8 36:47 depende a quién les pagan bien tienes sin genes ajenas a quién lo cuidó lo que está claro por eso es que va todo el presupuesto sobre rabo pero si había un poquito ahí de cristal que había que ya pasar porque la verdad es que estaba en un programa que era muy escuchado tiene treinta años al aire ya hay sí entonces superar ahí eso ya era muy complicado porque siempre te vas a quedar ahí como la compañera de la segunda de ya yo estaba un poquito

Voz 0874 37:13 Bustos como de segunda de un hombre sí dos bueno

Voz 8 37:16 vamos a todos déjame decir una cosa para quien no lo sepa

Voz 0874 37:19 el aspecto de Univisión es el mismo que tenía como diría yo pues la RAI en los años en los que se veía claro

Voz 7 37:29 que había un Jaimito y una chica guapa

Voz 0874 37:31 sí es decir si todavía da esa sensación de Fox News pero a lo bruto la todas las chicas a todas las mujeres tienen que llevar facilita tienen que vela

Voz 8 37:40 siempre me viene fatal por el calor pero no portaban partículas porque no podemos poner a hacer lo que queramos lo que pasó si la verdad empecé a ver empecé a ver que ya me estaba quedando como un poquito pequeño todos lo las cosas que yo quería hacer mi redes sociales jueces son bastante potente yo estaba en una obra de teatro en los lo que llaman los Focus Group pues salía digamos muy bien calificada por la gente y sin embargo seguía ahí entonces decidí que insisto si las cosas no van a cambiar pues

Voz 1231 38:08 yo pasa muchas veces exceden muchos casos de de segundos que se cómo claro llegaron a un tope dentro de dónde trabajas pero eso de los Focus Group y Tote indica que puedes tener un futuro mucho más

Voz 0874 38:20 con hay hay una persona detrás de Jorge que pensando un poco de miedo es decir deteriorado

Voz 1005 38:25 he notado ya esto es dispar El Vado subió estás mira vamos a hacer una cosa muy bonita voy a poner la mano a ver si la copa y tan curioso pero aun así me he emborrachado un poco contacto a través del solar yo de verdad que estoy horrorizado pero ésta no me digas que no podrás yo voy a sacar una foto ahora está viendo la malla en la valla está cediendo es que si no podemos salir de aquí cuando nos enteremos para cuantos días pero esto me da miedo

Voz 7 39:03 tenemos sólo agua mientras este programa tenemos alguna

Voz 0874 39:06 extranjero residente que es James Roach que cuando llegó a España pensó que España es lo mejor de lo mejor y dos años después no sea la pasada yo no sé si tú has pasado por lo mismo

Voz 8 39:17 de hecho los amigos cercanos dicen tuvo la Jenson colombiana encanta España si es un año y medio y todavía se ha quitado todavía me encanta lo que pasa es que claro cuando no vive toda la vida bueno veintidós años toda la vida pero en Estados Unidos que hay que tomar el coche para toda esta para buscar el pan que no comía pan tú comiendo pan a quien se quemó claro

Voz 0874 39:42 qué culpa tengo yo son crimen no

Voz 8 39:44 vale entonces yo ahora me siento como libres los camino agarró el metro y cuando cuento esto la gente mira cómo pero serás tonta y es que son cosas que estoy valorando ahora porque para mí son nuevas son mejores a mí me dio pero que los es como los como los novios sale me se me va a quitar y luego Giampiero Sacchi meter en la cabeza esas cosas a mí no a mí no me duele la cabeza

Voz 2 40:06 se refería después de ver

Voz 1005 40:11 hay palabras que no entiendas de España

Voz 8 40:13 no ya he ido aprendiendo es que viviendo en Estados Unidos en Miami yo intenté aprender a hablar inglés pero termine hablando cubano ir y cuando dije que me venía España fue España donan el mejor español del mundo como no es la primera nota ah ya empecé a aprender unas palabras nuevas cutres coñazo currar Cotillo hortera guarro gilipollas frita mogollón pringados capullo guay chapuza va a tomar por culo que es una

Voz 1005 40:38 pasando chapuza la última también están

Voz 7 40:41 para para ir me para todo eso más de aparte

Voz 8 40:45 has dicho más tacos que todos en la pretemporada estimó estábamos cuando menos que sí es verdad es que es lo primero que que te que te enseñan no cuando llegas a un lugar nuevo los los tacones claro usted sí que lo está haciendo nada

Voz 0874 40:58 es distinto lo humor colombiano del humor español sí

Voz 9 41:00 no podéis hacer bromas con el narcotráfico una cosa que el lugar común

Voz 8 41:05 yo bromas pues no es que me parece que eso está como pasado de moda pues hacer bromas con eso

Voz 1005 41:10 ha funcionado todavía el narcotráfico es bonito eh

Voz 7 41:13 sí pero no pero no necesariamente pero es algo que sí ha hablado con Netflix de series

Voz 1231 41:19 sí estuve en Sudamérica actuando y la gente me dijo perdona es el valenciano allí el el narcotraficantes valencianos salvo marroquíes colombianos Vallés

Voz 8 41:30 que a mí eso no me no me molestaba no me nada es indiferente me da pereza pero no que me moleste sabes no todos a todos los colombianos que están provocó todo el te lo vimos sí pero no lo he sido nunca hago como ves que me saque cada cinco días algo sobre narcotráfico es que es que todas las pistolas y las funciones en la Historia del Dogma

Voz 1231 41:52 mental no escrita de no sé qué es como jolines

Voz 8 41:54 no hay una serie te dicen pero no tienes que ver está otra que es la verdad pero no suena en Flix es que en Colombia empezó todo con el patrón del mal Italia y luego se están quejando por Sky mismo iba Ebay muestra les otra cosa y es que no tiene

Voz 1005 42:06 no lo entonces ya está así funciona que

Voz 8 42:09 sí sí sí mismo hecho la película de de bar de mí pero yo creo que no funcionó más porque ya estaba contado

Voz 13 42:17 pero ya izquierda retardan terreno Valerio

Voz 8 42:20 ha sido un éxito sí lo eran sacados diez años antes

Voz 0874 42:22 veces en tu espectáculo en el teatro en cambio demente de qué hablas

Voz 8 42:26 bueno hablo precisamente del cambio de mente porque la gente me pero tú estás loca como bajar Miami el salario irte a España yo les sí entonces hablo un poco de todo lo que me encontrado aquí yo no pretendía venir a hacer un espectáculo Event pretendía en ir a estudiar a conocer a ver mucho teatro que lo está haciendo escuchar mucha radio que lo está haciendo pero a medida que va caminando iba encontrando cosas que me llamaba la atención y las escribí y es lo que cuento en él en el espectáculo me ha costado por ejemplo el tema de almorzar que usted dicen comer a las dos de la tarde pues pues se hará a las diez de la noche es que es quincena las diez de la noche escuela media España por eso sí a las dos de la tarde los padres antes de las tres no lo está ya claro claro sí sí sí sí Colombia comemos a las doce y media del día esté esas abraza estarán no se tomando una prostituta cuando uno se hace hoy justo hoy una cerveza no

Voz 7 43:15 sí han quedado porque hay mucho hooligan y no sé si han hecho provisión de barriles suficiente

Voz 8 43:19 pero en el espectáculo lo de todo eso de cosas que me he encontrado el correo en la calle que me llamó mucho la atención tanto a la calle como me gusta la palabra amor y tantos años fuera pierden

Voz 0874 43:30 Miami no carros los coches

Voz 8 43:33 no podemos dar besos por la calle con su pareja o lo que sea un beso beso si es que lo que yo veo aquí es una laparoscopia que eso sólo se hace pues allí no ha yo pensé

Voz 1231 43:44 aquí en Miami tenían sexo por la calle la gente lo saque

Voz 1005 43:47 se podía todo un barrio de pues es verdad sí pero

Voz 8 43:52 sí en la calle a ver empecemos porque es que la gente no va caminando por la calle entonces llevó que están esperando que el semáforo y en lo que Candel semáforos como reo de corzo que empieza acabó pero por el que tengas no no lo con lo que vamos a seguir con la vida de patines no y eso es un cigarrillo o las dos correo no

Voz 0874 44:11 quizás cuando vinieron a España los primeros días una de ellas me dijo Papá aquí la gente anda por la calle parece que no va a ningún sitio

Voz 1005 44:20 parecía que no sabes muy bien en Estados Unidos en tener un objetivo porque si no te

Voz 8 44:27 policía aristas donde sí

Voz 7 44:29 no tiene sentido

Voz 0874 44:33 la última pregunta que es la que le hago a James muchas veces se resiste a contestar

Voz 1005 44:37 cuando te vas te lo pregunto siempre que lo que te vacía y a Nito me algo que no te gusta

Voz 0874 44:45 de de España

Voz 1005 44:48 cuánto tiempo queda de programa tantas cosas

Voz 8 44:52 no no no es casual ya te digo hasta el momento se hayan bobada no no termino de que no me gusta bueno no me gusta mucho cosas que están pasando con la desigualdad que eso no pasa en España eso pasa en cualquier parte yo te diría que todavía no invita un mes dos pero bueno

Voz 1231 45:07 están a Esperanza Aguirre

Voz 8 45:09 me estarán dando de qué cosas no sale España te acabar una lista larguísima

Voz 1005 45:13 seguro claro voz

Voz 0874 45:16 bueno tú espectáculos ya a cambio de mente teatro Cofidis Alcázar los martes a las ocho y media quedan solo no

Voz 8 45:22 no no es que ojalá fueran los martes a un martes ahora

Voz 0874 45:27 otro Martha Lehman cinco pero te quedan dos martes cuando por los martes hasta dentro de dos martes menos dos cambio de mente Paul Arcila además tenemos una amiga común que es Marcela Sarmiento que es un encanto suerte con el espectáculo con tu ingreso en el sector de la comedia que en España funciona muy bien porque ya Ríos

Voz 8 45:47 si está gente trabajo recoge además nos dejan trabajar en empresas que no tienen que ver una con la otra parte si no te queda

Voz 7 45:57 Jorge porque tuvo un problema ya han decidido que hay que meterle entre los sitios porque si no haces

Voz 8 46:01 mal el libro yo abro la nevera me sale broncas no

Voz 0874 46:09 yo Castelo Jorge Ponce Llum Barrera y a la gente que está aquí al sol pobrecillo es darles un sombrío

Voz 7 46:14 luego algo sombreros para ofrecer hoy Ponte muy actual que estamos está

Voz 0874 46:20 vamos estamos hasta ahora en la Plaza Mayor de Madrid por ahora el partido de fútbol de esta noche ha sido bonito poder decir esto que un día hicimos un poco de radio en este precio se gracias a todos y hasta la semana

Voz 13 46:29 que viene el mejor

Voz 2 47:35 todas las casas hay

Voz 1235 47:36 la reserva de libros que su dueño aún no ha leído en que tal vez nunca Alea ya se verá ahí cabe todo los libros buenos los malos los que no sabes cómo llegaron a casa los libros regalados los prestados los robados o los comprados tal vez con los ojos como se compra algunos días una lámpara o una hamburguesa cuando el libro entra en casa a veces sucede algo imprevisto o no pasa nada y eso es lo que pasa que libro queda recluido en una especie de pasillo de la muy

Voz 8 48:06 muerte a la espera de que lo leas