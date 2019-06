A Vivir Que Son Dos Días (08/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 no un rum rum

Voz 2 00:17 la vida no vivo para morir de muerte creo que se pueden hacer las cosas bien

Voz 3 00:21 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:49 Antonio Castelo Quique Peinado cómo estáis compañeros

Voz 1231 00:51 a ir de muerte de bienes murió de muerte

Voz 0874 00:54 sí en Radio Valencia está pero no

Voz 1231 00:56 estoy guardando el fuerte de la izquierda

Voz 0874 00:59 si tienes programa esta noche porque estas proyecto

Voz 3 01:01 el tuve ayer grabación y M quedado este fin de semana ha sido así se queda

Voz 1231 01:07 bueno todos una táctico para ir dejando a mi familia muy estricto conmigo antes era el apartamento en el oeste

Voz 0874 01:12 una grabación ha sido

Voz 1231 01:15 ha sido volverás en bici porque voy y vuelvo en bici a todos vamos en bici claro

Voz 0874 01:19 Camps exacto porque después de mucho tiempo sin noticias suyas ha reaparecido uno de los exponentes de la vieja guardia

Voz 4 01:26 hoy muy enfadado con la pareja del frenesí porque no es justo ni serio que el hombre del flequillo cambiante Dinamarca desde las camisetas el señor Puig y la señora Oltra utilicen a la Abogacía de la Generalitat contra tienes fuimos presidentes del Gobierno valenciano es una un escándalo

Voz 5 01:45 de primera magnitud para para puestos

Voz 3 01:48 esto es esto declaraciones divertida hasta un punto pero para los valencianos es que lo tiene todo bueno dejarán de votar al PP tres personas más pero sí lo tiene todo el hombre del flequillo cambiante por favor es que es cosa que eres hombre habla con qué desprecio dice camisetas sería un insulto eso eso que lleva la chusma

Voz 1231 02:10 el plan de tío que tú no tienes pelo que me estás en contra pues a hablar han seguido muy bien cabo esperas pero si algún día contáis alguno de los oyentes de la cadena ser un local de intercambio por favor llamarlo la pareja el frenesí porque me parece que es mejor nombre de ley

Voz 0874 02:24 hablar de Camps es hablar de pasta todo el mundo lo sabe y está señor esta semana sus señorías o casi todos ellos han presentado en el Congreso declaración de bienes nos hemos enterado de cuánto lo tienen en el banco los hay que declaran más de cincuenta millones como Marcos de Quinto de Ciudadanos

Voz 1231 02:38 pero eso lo entiendo pero vamos a ya interés sí

Voz 0874 02:41 dieciséis euros en la cuenta

Voz 1231 02:44 a ver si aquí en esta melodía Tom gorros en la puerta de que es algo pues que tenga dieciséis euros si eso te un a que tiene la cuenta ya ir claro

Voz 0874 02:54 para Comisiones eso vosotros lo conoce ya os diré quiénes

Voz 1231 02:56 si es por qué tiene esa cuenta sólo para multas de tráfico de velocidad porque es una persona que va saltándose todos los radares y cuando levanta una multa

Voz 0874 03:05 dicho dieciséis kilos y los otros los tiene

Voz 3 03:08 pues en una piedra a piedra del bajo

Voz 0874 03:12 pues más diputados más endeudados son Iglesias y Montero que tienen fe cien mil euros en metálico pico mil endeuda por el Charles de Galapagar ha no se Vox por cierto paga muy bien Abascal percibe un sueldo de más de cincuenta y cinco mil euros no tiene vivienda no tiene hipoteca pero tiene un coche y claro el coche lo escoge en función del nombre Jeep Commander

Voz 1231 03:33 Dick Commander el sería lo lo pidió que contaminara más suficiente necesita debajo que qué es el coche de la Segunda Guerra Mundial de los americanos de entrando ahí en esta obligados a su coche da nos decepciona muchísimo que no tenga caballos que seguirá tienen coche una ballesta seguramente sí

Voz 0874 03:58 Espinosa de los Monteros por lo que sea no ha presentado todavía su declaración del PSOE los que más dinero tienen o han declarado son Isabel Cela Pedro Duque estudio el estudio claro claro haber estudiado oye igual vosotros deberíais también hacer esto no no se lo hace los invitados

Voz 3 04:14 yo ya lo dije yo ya lo dije era que sí sí

Voz 1231 04:17 el Pedro está en Valencia con lo cual se sabe claro claro mi sueldo público tu son dos público no será si es público el público público sí digo trabajar en una tienda de izquierdas es muy difícil

Voz 6 04:35 los españoles fueron claros con su voto quieren que gobierne el Partido Socialista no hay otra alternativa posible o gobierna el Partido Socialista gobierna el Partido Socialista va a estoy alcanzando componer

Voz 0874 04:45 o sea que el jueves después de su reunión con el Rey no deja lugar a muchas opciones o yo o yo la dudas Zeep pretende acudir al debate de investidura sin apoyos

Voz 7 04:54 nosotros vamos a empezar esa ronda de contactos con las distintas fuerzas políticas las principales fuerzas políticas a partir de la próxima semana

Voz 0874 05:02 será con todos pues no lo sé lo que se vayan preparando para lo que se va a encontrar por un lado Pablo Iglesias que está muy dolido en lo dice una vez más

Voz 2 05:11 bueno no hay ningún contacto con Pedro Sánchez desde hace prácticamente dos semanas no le llaman lo suficiente

Voz 3 05:19 ay ay ay Whatsapp Said es incontestable cuatro de la mañana

Voz 1231 05:23 la sensación de que es como cuando tenemos un viaje del programa ahí hay un bolo todo el mundo empieza al Príncipe a pedir la Paqui yo quiero llegarán menos cuarto pero en un coche cojan no se da ya cuando ya se dice bueno a las diez allí todo el mundo vale ya todo el mundo éstas

Voz 0874 05:37 Nos vamos a venir pues no hay bolos

Voz 1231 05:39 vale no permite tú la tarjeta para el viaje del pasó hambre

Voz 0874 05:47 se parte de risa como si fuera una guardia

Voz 1231 05:49 Iger y al final es callar la boca o me voy sin vosotros

Voz 0874 05:54 pero fue el de Pedro Sánchez no tiene ninguna duda sobre la postura del PP lógicamente

Voz 2 05:58 que el Partido Popular no va a apoyar la investidura de Pedro Sánchez va facilitar con su abstención sólo porque conoce como presidente del Gobierno en este caso una segunda votación no lo hacemos porque no nos fiamos de Pedro Sánchez

Voz 0874 06:13 pues si no está claro lo remata Teodoro García Egea Pedro Sánchez hace todo lo posible por ser presidente porque es el único fin el fin de Pedro Sánchez y el Partido Socialista no es mejorar la vida de la gente sino es ser

Voz 3 06:24 no es es ser oye Vaya semanita cambios en la SER no García Egea haciendo promesas de la radio Javier porque esto cuando vas a hacer hoy por hoy el más ilusionado la ronda de contactos grada lo pide eh

Voz 0874 06:39 fue Abascal lógico porque era su primera vez todo un honor según palabras propias pero que no se engañe nadie que su amado monarca proponga Sánchez para formar gobierno no significa que Vox vaya a cumplir

Voz 2 06:49 en el año que viene yo creo que no debemos engañar a nadie que el presidente Sánchez puede esperar nuestro apoyo a la investidura ni nosotros creemos que hay en estos momentos ninguna posibilidad de rectificación de sus políticas como para que pudiéramos hacer un gesto

Voz 3 07:03 poquísimo eh que Vox de repente dijeran vamos a apoyar la investidura si le dejan disparar al techo yo creo que eso yo creo que le apoya

Voz 1231 07:12 Javier en Hoy por hoy rollo con el río

Voz 3 07:14 quién puede porque con este partido siempre cabe la duda es con Albert Rivera no vamos a apoyar a PP

Voz 2 07:20 Sánchez

Voz 8 07:21 y además Pedro Sánchez tiene mayoría para gobernar solo tiene que armar la como la armado nunca mejor dicho gobernando haciendo sólo ha convivido con el PNV eh con con nacionalistas con independentistas como

Voz 0874 07:35 sí claro el mensaje de siempre yo no sé cómo convencer a nuestros rivales para que os apoyo en este caso es muy complicado no está muy claro

Voz 3 07:41 dado Albert Rivera tiene que en cabalgar

Voz 1231 07:44 enfados porque ahora cómo se baja del enfado vital que lleva blande vale no hay razón para estar tan enfado da igual es esa madre que ya no tendré que echar la bronca porque claro

Voz 9 07:54 aquí hay pre Braque mí yo iraquíes eso vivir aquí

Voz 0874 08:14 bueno pues no sabemos cómo serán esas negociaciones en privado esta mañana comentábamos con una experta en mediación que ojalá en privado sean mejor de lo que escuchamos en público en público no son especialmente brillantes por ejemplo García Egea apela a un sentimiento poco común en la política

Voz 10 08:28 pido generosidad y pido que cada uno seamos conscientes del papel que tenemos y pido que se mide casos de éxito

Voz 2 08:35 como el andaluz para poder exportar los a otras regiones

Voz 0874 08:39 me pregunto qué diría el mensaje que les llega

Voz 1231 08:42 a qué suena el Whatsapp todo el todos somos un señor Le dio común más allá al corazón tan sólo García Egea Jose levantó el primero a atender al señor y ahí le dijo pero eso sí

Voz 3 08:57 la tragedia que pague

Voz 1231 09:00 Pau Gasol ha habido pido por favor a la gente que está escuchando radio que busque una foto de Teodoro García Egea y una foto de Joaquín Reyes haciendo de Karpov que son la bolsa pues son la misma persona de verdad por favor buscando es increíble

Voz 0874 09:16 bueno insiste en que ellos fueron generosos en Andalucía y que les tomaron el pelo así que ahora

Voz 2 09:20 la mente nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos lo que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado y que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto

Voz 1231 09:29 esto de la vas a traer a Ramos Abascal la ultraderechista cobarde e está está de la vas a comer el les están tratando

Voz 0874 09:37 Ellos como ellos tratan a las mujeres que cosita la portavoz de esta recuperación de palabras hacía falta era necesario en fin Abascal ha aprendido de los golpes que le ha dado la vida y la política ya no es el hombre que era ha cambiado incluso a mí me ponen entre la espada y la pared

Voz 3 09:55 hola espada pretendía darle la vuelta a un refranes Maher es como cuando los niños

Voz 1231 10:02 Nos te hacen una interpretación de algo un niño pequeño que tú te quedas como diciendo jamás había pensado en el desequilibrio en una lógica de niños pequeños es yo cuando escuché pero pensamiento lateral por completo sea un tío que ha acogido y la pared en sólo Spider coge la pareja pero parece que pareja no investigó donde verla pero pero

Voz 0874 10:25 las puedan acudir en la cabeza escucha yo tengo una característica que puede llegar a convertirse en en un defecto quizá sí es que soy hipersensible ante lo que percibo como chantaje como porque es lo que siento es un chantaje yo ante el chantaje

Voz 3 10:40 es decir el harakiri político y dale tira tira

Voz 1231 10:43 la mentira

Voz 0874 10:46 esto lo dijo con Jiménez Losantos en es Radio ciudadanos bajo aplaudió al público

Voz 5 10:53 no tiene bajo ningún concepto va a pactar con

Voz 0874 10:56 no iba a sentarse a hablar con ellos aunque no sería la primera vez que hace algo que no quiere hacer

Voz 2 11:00 yo llevo un tiempo y en política yo he tenido que apoyar investiduras de gente que no me gusta un pelo

Voz 3 11:06 vamos a hablar claro yo podía la investidura de Rajoy e eh acordáis de las mierdas que hago no es verdad

Voz 0874 11:17 se empeña Rivera negar a Vox Vox empeñan que cambien de opinión ofreciéndoles todo un abanico de posibilidades

Voz 11 11:23 sí con Vox pues sigue habiendo muchas opciones puede producirse unos gobiernos de PP con Vox que apoyó a nuestra fuera puede producirse un gobierno sobre el PP que apoyemos Vox y Ciudadanos desde fuera que Isère no hay ninguna manera de que Flores entre en ninguna de las opciones que desbordando pues es posible que al final gobierna en algunos sitios y posteriormente ya que que censuras pero como digo nosotros buscamos soluciones para cada problema que poner

Voz 0874 11:48 bueno yo estoy seguro de que eso sea lo que buscan es un problema para cada solución y menos el Partido Popular Todos entendemos porque Ciudadanos le puede dar vergüenza que se les vea con Vox por ejemplo por dar de baja a una edil de su partido en Torremolinos por participar en una fiesta del Orgullo LGTB

Voz 12 12:11 algo con el partido pues simplemente que es durante toda la campaña hemos estado escuchando que si en nuestras filas llevamos personas homosexuales que si hay personas incluso negro incluso Grace

Voz 1231 12:25 el podíamos llegar a cualquier persona que haya cantado una de hecho si has llevado una boa de plumas bueno era un del cotillón no está claro

Voz 0874 12:38 el latín hoy dijo pues nos lo vais a bueno Kun

Voz 1231 12:40 negro homosexual antes de Negrín yo he tenido la gran judío argentino y homosexuales dice hoy la mayor minoría

Voz 0874 12:49 pues claro ejemplo por el que alguien le puede dar vergüenza pactar con dos firmar manifiestos a favor de la libertad pero no de la libertad en general sino por esta en particular defendemos el derecho a la autonomía del paciente y a la libertad individual ante leyes que prohíben someterse a una terapia de reorientación de la intención sexual cuando se trata de revertirla a la heterosexualidad incluso si esa fuera la voluntad de la persona y solicitará

Voz 1231 13:13 no me parece este matiz muy guay porque existen tú te somete tú eres una terapia porque quiere ser bisexual no lo apoya a no pero es cambiar peor perdone yo me animales quiero una terapia que permita hacer imagino que sea más hacerte heterosexual acabas cambiando te sexo tío esto no hubiera muerto esa puerta Vox no haber abiertos a puerta

Voz 0874 13:42 Rocío Monasterio ya lo dijo bien claro en febrero cuando le echaba en cara a Ayuso que su partido junto a Ciudadanos Podemos y PSOE apoyará la ley de Protección Integral contra la LGTB fobia

Voz 0277 13:53 esta fue la AP defendió una ley que resulta que hay que permite que los talleres de LGTBI de transexuales vayan al colegio de nuestros niños con ocho años le digan a nuestras hijas que puro ven a ser chicos si todas que prueben nuestros niños que prueben a se chicas pero hombre de que estamos

Voz 1231 14:18 pues es posible que ingresó en el Alonso Vega urgente como se puede sonar en blanco y negro es una es la que se hombre depende el chico que digan en plan de los ERE lo más pues si no te ya aval

Voz 0874 14:32 pero la verdad es que nadie sabe de qué esta mujer por mucho que lo intenta escuchar esto

Voz 0277 14:36 defensas sexta de la libertad de adoctrinar a nuestros niños con ocho años por qué no nos pueden dejar en paz porque no pueden respetar que hemos elegido un colegio por unos valores

Voz 1231 14:48 este donde vive esta señora lo había habido nunca a la quedado zoofilia para septiembre pero no estamos en tu hijo la zoofilia súper difícil yo creo que ya tiene son casos de gente que lleva a sus hijos a educarlos en los baños de Atocha a su hijo

Voz 0874 15:06 tema venga una lata de nuestros ni

Voz 13 15:09 Ellos con ocho años ahora se les dan unos cursillos en que bueno aquí tengo alguno por cierto en que se les dice que bueno que tienen que probar a ser niña hay a la niña a ser niño y todo esto con ocho años y probar nuevas prácticas sexuales explicarse las horas de más hablan de zoofilia de parar todo esto es lo lo cuentan esto es lo cuentan talleres

Voz 0874 15:31 no salen selectividad yo no no no no no no

Voz 1231 15:34 te iba a cambiar la tele pública en Clan TVE empiezan a emitir cincuenta sombras de Pocoyó

Voz 0874 15:40 lo que clan va a ser Arola que psicóloga sexóloga autora de las cosas claras libro de educación sexual para adolescentes y jóvenes como usted buenos días hola qué tal amigo

Voz 14 15:50 fíjate ya de llegar a Rocío

Voz 0874 15:53 Derio a esta mujer le da un infarto no

Voz 15 15:55 pues fíjate que yo creo que no porque es que yo me iré a mí me parafina fíjate

Voz 0874 16:01 cómo se te ocurre qué hacer pero ella ella sospecho que defiende que a un niño no se puede hablar de sexo hasta los veintiocho años

Voz 1231 16:10 pues llegamos un poco tarde hasta el tercer hijo con un lío

Voz 0874 16:18 a ver aquí para que tienen además chavales pequeños correcto dentro de poco se van a enfrentar a algo a lo que nos enfrentamos todos los que somos padres cuál es la mejor manera de enfrentarse a esa situación

Voz 14 16:31 tratar el sexo como un tema más de los que nos provean realmente no tenemos que esperar a que haya un momento adecuado en el cual a empezar a hablar porque ese concepto de hijo tenemos que hablar y no funciona entonces lo que tenemos es que a medida niño va creciendo tiene preguntas tiene inquietudes tiene dudas pues llevamos hablando del tema ir resolviendo sido resolviendo sus dudas de manera normal lo dicho como si fuera un tomar adaptado lógicamente algas diferentes edades y las diferentes dudas que pueda tener

Voz 0874 17:00 pero claro ahora de repente en telediario a lo mejor el chaval de cinco años oye hablar de fetichismo de los pies porque algunos de Vox lo menciona como

Voz 3 17:08 eso sí claro es cómo empieza por ahí dice Carmen Polo papá

Voz 14 17:14 a ver lo más seguro es que escuche las palabras fetichismo y Liga y eso qué significa claro pasen los adultos entonces ante esa pregunta empezamos a comernos la cabeza como les respondo yo esto que es muy complicado niño no tienen tampoco necesidad de tanto conocimiento simplemente decirle bueno mira pues esto es una una práctica que hacen los adultos hay poco más que tampoco necesita mucho más dentro ese mito es tratar el tema con normalidad que a veces es lo que nos falta porque los adultos vemos el sexo con nuestros ojos y los niños ven el sexo con sus ojos unos ojos mucho más inocentes como adultos por supuesto

Voz 0874 17:51 el libro hablas de la identidad sexual entre los dos y los cuatro años dices empezamos a ser conscientes de nuestra identidad sexual entonces si fuera verdad lo que dice Monasterio que nadie sabe dónde ha visto tal cosa además yo creo eso lo inventa qué pasaría si a un niño más adelante les dijesen que tiene que probar a ser niño

Voz 14 18:08 claro es que yo ahí ya como como como que no te eligiendo no le decimos a ningún niño era ninguna niña que pruebe a ser otra cosa no lo que pasa es que niños y niñas pues tienen su identidad

Voz 0874 18:20 claro y son lo que son

Voz 14 18:23 exactamente es que nunca eso es lo que lo que a mí me da madre de todas estas declaraciones que nosotros podemos tomar avisa por supuesto pero claro nosotros no mí adoctrinar ni decimos que tienes que ser una cosa u otra ni probar ni dejar de probar no simplemente lo que pretendemos es que cada uno pueda expresarse libremente y pueda bueno pues si es niño es niños y niñas niña pero que no les obligamos a nada sino que cada uno exprese su identidad como es

Voz 0874 18:50 eh en tu no sé en tu carrera tu relación has este tipo de declaraciones de ideas tan retrógradas cuando algún tipo de represión

Voz 14 19:02 yo no me atrevo a hacer ese tipo de análisis quiero decir que eso ya es algo muy personal de cada uno y bueno pues cada uno tiene ideas que tiene sí que es cierto que a mí me sorprende que a estas alturas de la vida año dos mil diecinueve pues estemos hablando de terapias de para cambiar la orientación sexual cuando ya hacía muchos años que sabemos que no hay nada que cambiar porque no hay ninguna enfermedad entonces que vamos a dar estos pasos tan grandes hacia atrás me parece un poco alucinante y preocupante

Voz 1231 19:31 si alguien quiere consultar bibliografía la película Bruno les acabaron aparte que va a un curso de terapia de cambio de orientación sexual yo me acuerdo cuando adolescente y pensaba seré gay sí porque yo creo que me lo preguntaba muchas veces aún realmente tampoco ejercido como heterosexual con lo cual no sé creo que me que me gusta a las chicas estuvo me acuerdo que sale

Voz 0874 19:54 todo porque no ligaba claro pero

Voz 1231 19:56 nunca ha crecido de nada con lo cual hasta que no se

Voz 0874 19:59 la regla porque psicóloga y sexóloga autora de ese libro las cosas claras libre de educación sexual para adolescentes jóvenes políticos de determinado partido gracias ahora la claro

Voz 15 20:08 muchísimas gracias a vosotros

Voz 3 20:32 estamos a cambiar de tema ya sabéis que bueno pues

Voz 0874 20:36 yo esta semana un gran cambio es un movimiento de fichas que ha dado mucho que hablar

Voz 3 20:39 dar pero Javi cuando mañana allí

Voz 17 20:43 sí evidentemente el paso de jugar el desgraciadamente para aquellos que auguran enterrada volvemos pues va a ser una mala noticia porque va a seguir jugando en el equipo que me viene que tal

Voz 1231 20:55 lo que importa es el equipo y que va a hacer hora25

Voz 0874 21:00 Juan Mayoral así contaba en Hoy por hoy cómo va a apartar a Pablo Echenique de la secretaría de Organización de Podemos para encomendarse encomendarle otra tarea

Voz 2 21:08 que Pablo es una persona que va a ser crucial en una tarea que tendrá que encomendarle Consejo Ciudadano que evidentemente se reúne el sábado y el sábado habrá que hablar de todos estas de todas estas cuestiones que es nada más y nada menos que la acción de gobierno y las negociaciones

Voz 1231 21:25 creo que están reunidos ahora y creo que me Círculo Bellas Artes sexy gritamos fuerte no soy cuidadoso ni que que todo esto es un movimiento para dejarla si ya hay volver dentro de un robot gigante liarla bien gorda hablan de que que me estoy acordando de que payasos

Voz 0874 21:40 de hecho para quitarle hierro al asunto Iglesias publicó me en Twitter en el que Heidi empujaba la silla de ruedas declara os acordáis si bien ninguna tirar a Echenique por un barranco no sé si es más adecuada para su

Voz 3 21:52 es que no te lo van hacer tan fácil

Voz 0874 21:55 me dijo que acepta bromas sobre esto y claro vida moderna la multiplica por diez

Voz 1231 21:59 abrió la abrió la veda mucha broma mucho intento

Voz 0874 22:02 de poner en valor la nueva misión de Echenique pero lo cierto es que atrás quedaron esos consejos de amigo compañero

Voz 18 22:07 benéfica organiza ante Pablo me contesta me contestaban el apoyo ya es como follar no bares primero lo haces un poquito lo muy bien cómo te lo vas aprendiendo ya ya al final te va bien

Voz 3 22:21 eso podría dijiste que a día de hoy está fallando bastante bien no

Voz 1231 22:26 fíjate la definición la verdad dar dice al principio no te va muy bien luego vas aprendiendo te va bien es decir como todas las cosas en la vida pero le puso el ejemplo conducir como beber agua como todo al revés eh al principio luego te vas y luego ya van bajando hasta que te va muy mal eres realmente lo que más a Podemos gente viendo que te claro teniendo

Voz 3 22:45 en cuenta estas declaraciones podemos hace tiempo que no voy a seguir al pie

Voz 0874 22:50 tras los consejos de su líder a Echenique se le fue

Voz 3 22:53 en un poco

Voz 19 23:00 es un gran medio hacerlo

Voz 0874 23:09 de hacer mucho de los que se han alejado del núcleo a de los echan otros se van porque porque les da ganaba Íñigo Errejón infalible esas querían romper los dos Pablo quería romper con Íñigo Íñigo quería romper con Pablo yo no quería romper el partido así que me fui a mi casa se fue a su casa Ramón Espinar que no quieren romper el partido pero esta semana ha hablado más que en toda Asia Ramón en Podemos criticando la gestión de ese partido está

Voz 3 23:30 al pegando no por encima

Voz 0874 23:33 ahora voy

Voz 16 24:00 León

Voz 0874 24:03 fue un par de cosas más antes de la publicidad Franco fue Jefe del Estado en España antes del uno de octubre del treinta y seis según el Tribunal Supremo que asistentes tenis algún libro de historia en casa donde ponga Manuel Azaña Borraes con es Francisco Franco Bahamonde con tal de no sacar a Franco del Valle de los Caídos el el Supremo cuando hemos cambiado quietos estos va a interesar como autónomos que sois el PP despide a horarios de sus trabajadores en las Cortes después de cambiarles el contrato de fijos a eventuales para pagarles menos indemnización

Voz 1231 24:31 esto que quién se hable el infierno de un autónomo ya en el contrato a mitad te hacen con voz a nadie nos hagan sentir autónomos sois trabajadores es casi racismo Leiria yo mismo los autónomos somos los Lidia los negros no

Voz 3 24:52 incluso negros no

Voz 0874 24:54 lo mejor para el final el Villa de la novia del nuevo director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación Manuel Cortés ciudadano eh

Voz 21 25:01 estoy llegan máxime que todavía no había concluido su trabajo que me enseña la verdad que trabaja que hace el director general que añadió nunca hacer una renovación de así que el pero bueno no se toma me dice que hay ahí su nuevo

Voz 3 25:30 a cuentan a ver si tenéis novias simplemente con la escoba fuera de las instituciones no lo colgó ella misma ese gran aliada

Voz 1231 25:46 yo he visto suele ver una cara de Instagram consortes eh

Voz 22 25:51 por favor venga por favor ahora

Voz 23 25:55 a este país

Voz 24 26:48 a vivir que son dos días entonces

Voz 23 26:58 pero al llegar las ocho nos ponemos en modo Hora Veinticinco la actualidad de otra forma con Ángels Barceló

Voz 0874 27:22 condiciones en Renault punto es

Voz 1626 27:24 desde la ventana doce oye estás líneas las firmó el hermano cretino del más fuerza el veintinueve de abril de mil ochocientos treinta y tres historia para dejarle muy clarito a Fernando VII que el heredero de la Corona tenía que seguir llevando pantalones Nieves Concostrina

Voz 23 27:42 de lunes a jueves en La Ventana con Carles Francino en la SER

Voz 26 27:51 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 9 27:57 el mío veda serle e B que era boca eh Endesa ha pensado que no descartes

Voz 0874 28:23 la prima de fondo seguimos en A Vivir con Antonio Castelo con Quique Peinado en Radio Valencia sigue spray Pedro perdió en junio pasan varias cosas abren las piscinas por supuesto íbamos a festival por semana y algunos de ellos son interesantísimas porque tanta gente que no conocemos en este programa Nos gusta la música como todo el mundo sabe y hoy toca jazz un tipo muy particular de jazz así que vamos a escucharlo en directo

Voz 29 29:01 eh

Voz 31 29:08 sí

Voz 32 29:13 sí

Voz 29 29:24 eh

Voz 34 29:36 hoy

Voz 36 29:45 ah sí

Voz 24 29:52 mundial sí sí

Voz 31 30:16 más

Voz 35 30:22 he

Voz 24 30:30 ah

Voz 35 30:40 eh

Voz 24 30:48 no

Voz 35 30:53 y y

Voz 24 30:58 no

Voz 34 31:11 sí

Voz 0874 31:15 no

Voz 32 31:20 ya

Voz 33 31:29 no

Voz 5 31:32 no

Voz 38 31:33 en

Voz 31 31:40 sí

Voz 39 31:41 Hugo

Voz 33 31:45 hola

Voz 39 31:47 eh

Voz 40 31:51 sí

Voz 33 31:54 eh

Voz 0874 32:02 bien existente Rivero y qué tal cantando así cualquiera con ellos López que organiza su novena edición enviarla López Óscar Gómez Gómez te llamados López sí que hay un colaborador en este programa Carlos

Voz 3 32:18 precisamente lo hacía este hombre es carbono

Voz 0874 32:21 que que que que en la banda que salen tan buenos pianistas bueno

Voz 5 32:25 el pequeño yo creo que la música es Cuba es música música siempre siempre lo ha sido siempre de hecho pues bueno de de esa mamá jazz que acaba de cantar Ángela que es bueno estamos haciendo un tributo a Billie Holiday exhibe una más grandes jazzistas de la historia que hace sesenta años que desapareció justo este año sigue tan vigente y tan viva como como nunca no de ahí pues bueno en en La Habana nace el jazz latino que es lo que nosotros cultivamos acaba de hacer Ángela un tributo muy muy específico a lo que hacía exactamente Billie Holiday pero en el festival vamos a ser la música de Billy Holiday las canciones que hizo famosas Billie Holiday en en la en latin jazz que es llevarle darle un toquecito

Voz 0874 33:13 esto que de La Habana sí más sabroso dice

Voz 5 33:16 que se en los años cuarenta dicen posiblemente sea una leyenda urbana pero dicen que él hace unos años cuarenta en en el Tropicana después de que sea él terminaba el show un jovencísimo Bebo Valdés se quedaba en el piano y los los millonarios yanquis Americanos pues yanquis Americanos lógicamente le decía le pedían quisiera canciones Se del jazz americano le pedían pues este tipo de T gracias tuviera peleó Bebo le ponía un bañito Neptuno y de ahí nace dicen que hay se pues tienen machito chico Farrelly tantos otros que que lo hicieron grande en el en el mundo entero

Voz 0874 33:58 Pepe te escuchábamos ahora al piano en Cuba au sabes música

Voz 5 34:01 o vas a saber música

Voz 3 34:03 sí sí

Voz 43 34:05 la verdad que es algo que que yo creo que ya nacemos no con con eso culturalmente no sólo la música de adelante

Voz 3 34:10 en general

Voz 43 34:11 pero es verdad que de de muy pequeños tenemos la toda la formación clásico y la música

Voz 3 34:17 del lado popular con Juan

Voz 5 34:19 fíjate cómo será el detalle histórico del que en Cuba en los era el foro brama nace como sabes hace ciento y pico años no pues en Cuba en los años treinta y cuarenta había veintitantas compañías discográficas todas las la multinacional RCA etcétera y compañía locales veintitantas no sean una isla que en aquel momento tendría cinco millones de habitantes se vendían discos por un tubo una cosa

Voz 0874 34:44 luego se Pepe llevamos música lo lleváis en el ADN en casa ya están las conversaciones con vuestros padres con vuestros abuelos o hay una educación musical desde pequeños si no hay ahí una educación

Voz 43 34:55 musical en mi caso en particular todo mi familia son músicos pero en general hay hay una hay una hay una educación no de en general

Voz 0874 35:07 todo los en los colegios programa hasta ahí nos quejamos mucho de la falta de ese programa de educación musical

Voz 43 35:13 ya bueno es cierto que ahí eso eso está muy presente y es verdad que la formación que que traemos es muy importante también

Voz 0874 35:23 y además como has jugado nos gusta juntarnos y si se acercó Ángela tú eres de Ibiza Ibiza sí como has acabado cantando de versiones de Billie Holiday

Voz 3 35:34 pues no no de David Guetta

Voz 1231 35:38 como un poquito más mayor que ese repertorio que habla pero esas cantantes de discoteca dice que hay que están pinchando el líder de saxofón no

Voz 42 35:49 sí yo creo que me bueno es aparte de la salté y yo tuve la suerte de crear un ambiente donde había mucha música no no mi familia no había nadie músico si agencia hay algunas que cantan muy bien pero músicos no hay pero sí estuve mucho alrededor de Dj's un poco más familiares el de orquestas Si y desde muy pequeña pues me puse a cantar no fue no fue usted cantar por Whitney Houston más que por bien no

Voz 3 36:15 por por Whitney y lo que es lo que tiene verdad

Voz 42 36:18 también es la la edad que tengo bueno le pedía a mi madre un casete Whitney con nueve o diez años y ahí me puse a gritar en la habitación sola y con un poquito más mayoría me marché a Barcelona a estudiar a la ola de ella si empezáis

Voz 0874 36:31 hacer muchísimos músicos a compartir y ahora te escuchamos esta vez oye Óscar tengo aquí una lista de gente con la que has trabajado y tengo la tentación de enorme de pedirte un cotilleo de cada uno de ellos

Voz 2 36:42 no sé de pedía Miguel Bosé

Voz 5 36:46 me ajusto obrero

Voz 1231 36:50 a casi todos

Voz 5 36:52 esto es lo que él mismo ya los cuenta renombre pues yo empecé los primeros tres discos de Miguel cuando éramos los dos muy jovencito Si y la verdad es que es un tío humanamente extraordinario extraordinario con quien mantengo una relación hoy en día tiene un enorme corazón tiene una es es tiene un sentido del humor fantástico y a mi me parece que eso es muy importante en la vida el sentido el humor y bueno es de los de los pocos realmente artistas con los que he trabajado que que mantengo una excelente relación

Voz 0874 37:26 el sentido del humor Camilo Sesto

Voz 3 37:31 qué duro

Voz 1231 37:35 como era pero hoy once dice his prime no os ha cuando estaba a tope tu disco firmado

Voz 0874 37:40 a a Jesucristo en todos los sentidos no

Voz 5 37:43 Camilo es un gran éxito pero un personaje muy especial muy

Voz 0874 37:49 no sé qué está sucediendo complicado es complicado

Voz 5 37:51 implicadas en esa época ven complicado preguntarle por esa cola ya lo era en esa época ya lo era estamos hablando hace casi yo yo ya todos los treinta años desea que veinticinco treinta años

Voz 3 38:05 no tienen Massiel

Voz 5 38:06 ya lo era Massiel estará lista también sí

Voz 0874 38:09 sí genial más si el general Luis leí una entrevista de luz con ella IP me gustó mucho

Voz 1231 38:15 sí el otro día la escucharlo tres entrevistas fue maravilloso algún día a día me caso la voy a invitada a la boda sin conocerlas sí por favor aquí lo que venga a uno la boda

Voz 5 38:24 no estuvo en mi boda Massiel estuvo en los cincuenta años de casados de mis padres y le regaló un Siruela padre

Voz 3 38:32 bueno fíjate qué tal acabo apareció en la diez gramos

Voz 5 38:39 en un club de ya lógicamente los entramos en Clamores Mis padres se bueno hace ya años que se fueron a aquella fiesta Massiel apareció con un Siruela

Voz 1231 38:49 Price sigue además seta que llevaba un Siruela

Voz 5 38:52 lo lo celebramos

Voz 3 38:54 no se lo de verdad

Voz 5 38:58 genial hace mucho que no hablo con ella pero me encanta es una verá

Voz 0874 39:00 ahora cuéntame algo de estas dos personas que tiene además una carrera sumamente parecida yo creo que son hermanas gemelas Bonnie Tyler o Julio Iglesias

Voz 3 39:14 bueno bueno bonito el me cayó muy mal muy

Voz 0874 39:18 pero qué camino es tanta

Voz 3 39:20 mucho peor canta muy bien sin duda alguna cantada por lo menos yo no sé si sigue cantando bien pero era una pesada me sabor de volver a ver en la L a la gente no va a haber aquí ya que esta este programa

Voz 5 39:40 Julio Julio es un tío encantador Julio es un es un genio del marketing y de las relaciones públicas

Voz 1231 39:47 la y table una una notita es volver a esa mirada tiene wifi de embarazo

Voz 5 39:59 de julio me grabó tengo el privilegio grabará una canción que acribilló con Albert Hammond se llama un poco de todo porque además fue bastante éxito en algunos países y bueno es una canción que todavía es un copyright que todavía pues da alguna alegría

Voz 1231 40:12 pero nada de julio julio se pese a Jaume sólo por ejemplo hoy

Voz 5 40:18 es una una una leyenda no una una anécdota si te puedo contar que en una ocasión perdona

Voz 0874 40:24 infantil eh no no no no

Voz 3 40:27 así que si yo sé no entiendo zoofilia

Voz 5 40:32 es una vendetta simpática no sea yo me reuní con él

Voz 1231 40:34 ah bueno en el

Voz 5 40:37 a no tener en mi hija para preparar un trabajo de repente nos sentamos en el en el no sé no recuerdo fue en la habitación el lobby con otras personas de la compañía y me dice oye lo primero que te tengo que advertir es que ha puesto abajo porque me como cincuenta y cinco dientes de ajo al día es verdad era horrible porque decía que suele mantenías joven

Voz 1231 40:59 yo era ya ha hecho lo hemos con la mitad de la población mundial de mucho más mérito eh cincuenta y cinco eso me lo confesó él personalmente y cinco dientes de eso cómo se pasa en pastillas así como si fuesen pues esto lo hacía mi abuela también es duro bastante broma pero luego suda San José claro pues eso me yo lo primero que me dijo me advirtió os carrito no te preocupes que Massiel lo está sin trabajo porque es que apesta

Voz 0874 41:24 se lo decía todo el mundo solamente los amigos no lo sé

Voz 5 41:28 oye que Madrid va a ser

Voz 0874 41:29 creo que el mayor club de jazz del mundo durante varios días

Voz 5 41:32 hombre del mundo no tampoco es digo no lo sé yo hombre yo me he tirado un poco burdo es decir que es un club de jazz más grande de Madrid porque son cuatrocientos metros cuadrados en el hall de los Teatros del Canal que vamos a decorar sus reservas pequeño escenario dónde va a haber una actuación un artista cada noche desde el martes día once hasta el viernes día hasta el sábado día quince dos pases diarios de las ocho y pico con copas con osea es algo que no se ha hecho nunca Canal y que es un bueno es experimental no vamos a ver qué pasa queremos se os esperamos allí la entrada es absolutamente razonable como cualquier club de jazz de Madrid y luego pues te tomas una copa y al precio pues es igual lo mismo súper razonable y unas tapas también para habrá continental latin jazz

Voz 1231 42:22 el chiquillos se puede no latin jazz corpiño

Voz 2 42:27 claro que sí el jazz es sal

Voz 5 42:30 ya jazz es un espacio maravilloso el mundo debería ser latin jazz porque el latin jazz fusiona todo todo ahí no hay banderas no hay fronteras más

Voz 1231 42:38 Julio Iglesias de julio hay latin jazz

Voz 5 42:43 a mí me preguntaron en México botón la segunda edición de Class que México llevamos sin condiciones también me preguntaron en una emisora de radio así como los otros tres tiros también muy cachondo me dijeron porque yo produjo en los años ochenta Garibaldi que es una fue un invento un invento absolutamente or Theron pero que vendimos millones de discos no me preguntaron y cómo es posible que las Un festival de latin jazz también producirá Garibaldi porque la música yo vivo de la música y la música además era música es o la buena o la mala si está bien hecha todo depende

Voz 3 43:21 la orden de la nota como decía mi amigo realmente papá todo depende de lo ahorrado la nota es verdad en la vida todo depende no

Voz 5 43:28 tal es así que echaba ocho al HB hecho que te sube la cabeza te puede poner muy bien en un momento determinado

Voz 0874 43:34 puedes odiar no oye vaya cargaron un día te vienes aquí pero de verdad a contarnos cotilleos porque España

Voz 3 43:41 la de Rocío Jurado Sara Montiel se el Puma Berto todo el público no el otro día me estás con pero mira le asustado cuando mencionado no no pobre hombre no

Voz 1231 43:56 el PUVA como que el otro día que está estamos gestionando películas como pluma mira si se está nutriendo de pelota Turquía

Voz 3 44:05 después de cómo está la selva porque esto que me estás asustando

Voz 5 44:11 después de pues por lo menos cinco seis años sin vernos me lo encuentro en San Juan de Puerto Rico en un festival en un camerino y le digo como siempre José Luis qué bien te veo tío Has hecho un pacto con el diablo y se dijo yo sólo hago pactos con Dios

Voz 3 44:32 hombre como matrona

Voz 0874 44:40 descargados metió gracias por venir hasta la próxima ya que enviar un abrazo hasta luego

Voz 44 45:04 Koenig de derecha ni Aza va a eh en la que le iré eh eh

Voz 45 45:29 esta noche va

Voz 44 45:32 la eh día a día y a mí

Voz 46 45:46 que eh

Voz 16 46:18 eh

Voz 47 46:38 sí

Voz 46 46:40 qué

Voz 16 47:07 sí

Voz 3 47:17 mala racha algunos días oye silbidos de giras y son los tuyos poniendo te verde la vida no extiende cheques en blanco ni siquiera Pablo Iglesias

Voz 1235 47:27 Berto en tener la culpa y fulminar al que esté a su lado para disimularlas pero qué más da no vale la pena fingir ser los días aciagos en los que defrauda vamos a los más queridos nos pertenecen a todos Irving Weiss el autor escocés de Trainspotting evocó en cierta ocasión su recuerdo favoritos del Mundial de fútbol del ochenta y dos Escocia estaban en el grupo de Brasil Nueva Zelanda y la URSS y en la última jornada se jugaba el pase a la siguiente ronda contra los soviéticos Weiss sacudió a ver el partido a un bar del puerto de Edimburgo su selección empató quedó eliminada recuerdo que uno de los nuestros Rey Miso un ex no se atrevía a pasar el balón el tipo a mi lado junto a la barra empezó a gritarle a la televisión qué haces pedazo de burro serás bastardo Cacho inútil de mierda pues preguntó al dueño del local quién era aquel logro

Voz 10 48:26 tío sabes que me dijo es míster Solbes el padre del futbolista

Voz 16 48:43 eh

Voz 47 49:01 qué

Voz 16 49:24 tuve eh