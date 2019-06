A Vivir Que Son Dos Días (15/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 6 01:00 el PP pacta con Ciudadanos recuperar la Alcaldía de Madrid pero les faltan los votos de Vox Piñero buenos días

Voz 1024 01:06 buenos días Javier lo dan por hecho el candidato popular José Luis Martínez Almeida irá que pretende ser alcaldesa Begoña Villacís

Voz 0653 01:13 voy a tener el alcalde si mañana la investidura los votos me acompañan de poder fechas al alcalde de Madrid durante los próximos cuatro años

Voz 7 01:19 véase de David Alcalde de más que reconocer pues ha sido un reparto justo eh en este acuerdo que hemos firmado con el Partido Popular y que va a ser con el que se gobierne esta ciudad la ciudad de Madrid

Voz 1024 01:31 que esa suma de concejales el PP y Ciudadanos XXVI sigue siendo menor incluso que él hace más Madrid y PSOE veintisiete Almeida necesita el apoyo de los cuatro ediles entre la ultraderecha un extremo que todavía está por confirmar Iván Espinosa de los Monteros portavoz

Voz 1 01:45 no apoyaremos ningún gobierno que no ha llegado o formado por formaciones políticas que no llegado pacto con nosotros estamos a tiempo es Allard Madrid esperamos que la responsabilidad de unos y otros eh tremendo evitar que el Ayuntamiento de Madrid caiga en las manos inadecuadas

Voz 1024 02:00 mientras en Barcelona Ada Colau tiene sus manos repetir como alcaldesa en vez del candidato de Esquerra Maragall después de haber recibido el aval de las bases de su partido para gobernar con el apoyo del PSC ID el partido de Manuel Valls en suma hoy se constituye más de ocho mil ayuntamientos en dos de cada diez ningún partido tiene la mayoría depende de pactos

Voz 0874 02:19 estás Manuel Macron amenaza con romper su alianza con Albert Rivera si continúan acercándose a la ultraderecha

Voz 1024 02:25 ciudadanos afirman no sentirse al olvido porque dicen no hay ningún acuerdo con el partido de Abascal Moncloa pide al líder de la formación naranja que deje de obstaculizar la investidura de Pedro Sánchez Isabel Celaá ministra portavoz

Voz 8 02:36 sorprende que aquellos que nacieron con una vocación socialdemócrata o de centro pues no se presten a construir la única alternativa que hay en este momento para garantizar la gobernabilidad de España en términos de Estado

Voz 1024 02:56 unas críticas que se suman a las vertidas el viernes en el diario El País por uno de los fundadores de C's Francesc de Carreras espetaba que el joven madurez irresponsables ha convertido en un adolescente caprichos

Voz 0874 03:06 queremos rechaza que Junqueras vuelva al Congreso para tramitar sus credenciales como

Voz 1024 03:10 eurodiputado el alto Tribunal decida así el permiso que solicitaba el líder republicano para poder acudir ante la Junta Electoral Central y prometer el cargo el próximo lunes ni tampoco viajará a Bruselas el juez Marchena explica que su presunto desplazamiento a la capital comunitaria pondrían un irreversible peligro los fines del proceso cuya debe deliberación se encuentra en su fase inicial después de haber quedado esta misma semana visto para sentencia

Voz 5 03:33 en la Cadena Ser a Beat que son dos días Javier del Pino

Voz 6 04:14 en la línea de salida de sus vacaciones en Barcelona Lourdes Lancho cómo estás buena idea

Voz 1312 04:18 hola buenos días la meta sirve también para

Voz 0874 04:20 al fondo eh sí cedido también la está viendo exacto porque para mí tacos

Voz 1312 04:24 comida que me cuesta irme sabes que yo soy de total entrega este oficio por si fuera no lo que dice Martí Gómez siempre José Martí Gómez dice aquello de que el periodismo es como un sacerdocio oye

Voz 1312 04:40 bueno yo creo que lo del sacerdocio no lo acabo de ver mucho vamos a empezar anda

Voz 0874 05:03 seguimos pendientes de algunos apoyos de pactos hoy hoy es el día como dices tú no crees que deberían poner también un límite para el Gobierno pasamos no hace tanto diez meses de Gobierno en funciones ahora estamos a la espera de que se cierren algunos de esos pactos municipales autonómicos que cuando conseguían una cara al cubo de Rubik antiguamente que es la otra noche

Voz 0874 05:49 a pesar de que el noventa y nueve por ciento de las víctimas son mujeres a manos de sus parejas o exparejas como el caso que estamos contando de Córdoba aunque todo parece indicar que es un nuevo caso de violencia machista el hombre estaba cumpliendo condena por el asesinato de su anterior pareja en Algeciras

Voz 1312 06:44 de escuchando es un fragmento del documental que ha hecho el New York Times sobre es el lado más oscuro e inhumano yo diría que monstruoso de la política de tolerancia cero con la inmigración de la Administración Trump es la historia de Konstantin motu como decía Un niño de un niño de cuatro meses rumano que fue arrancado de su padre de los brazos de su padre cuando intentaba cruzar la la frontera entre Estados Unidos y México repito cuatro meses

Voz 1312 08:02 si en lugar de de la empatía lo que parece estar también funcionando aquí en España es la estrategia del miedo in ídem cerrarnos no como si eso pudiera solucionar las cosas vamos a escuchar lo que decía el jueves en Hoy por hoy el portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros

Voz 0874 08:43 bueno se meten hasta con el Papa Francisco ahora no empezábamos comentando los pactos en ayuntamientos en comunidades autónomas es curioso ver cómo molestan algunos radicalismos más que otro

Voz 1312 08:53 sí

Voz 1312 09:04 bueno vamos a seguir un poquito por aquí porque antes de irme de vacaciones quería recordar un momento muy especial que vivimos en noviembre fue a finales de noviembre era esta semana en la que estaba denunciando la parálisis de la oficina que concede las citas de asilo en Madrid Vimos cómo familias es hacían cola toda la noche al raso a esas temperaturas tan bajas para que les dieran cita en el mejor de los casos para meses después mientras tanto se veían obligados a malvivir atendidos por ONG's e incluso tenían que pasar la noche y tenían que pasar las noches en la calle con sus familias

Voz 0874 09:35 escuchamos aquel día yo supongo que algunos oyentes lo recordarán las historias de tres familias que lo tuvieron que dejar todo en su país porque estaban amenazados por la situación de violencia de Maras y paramilitares en algunos casos eran los salvadoreños Óscar Neiro Jeanette Hernández colombiano John James fiascos

Voz 13 09:51 yo trabajaba bien tenía mi coche tenía mi casa ella igual tenía su trabajo y todo estaba muy bien pero a medida ha ido el Gobierno que hay como ayudándole a las pandillas que le favorece prácticamente en todo Pi la policía también actúa para que ellos hagan Socós ahí ellos no no hagan nada entonces uno se siente obligado a salir del país y no por quitarles el trabajo como tú y asesinó porque uno siente que aquí iba a estar mejor que ella entonces cuando viene aquí a empezar de cero uno no por gusto deja todo lo que uno ya construyó para para quitarles el trabajo como es eso

Voz 14 10:38 Yánez cómo estás bien era esas historias parecida también no me historias parecida sí Salvador Salvador violencia violencia con las pandillas hijos adolescentes que pueden ser captados por los pardillos de hecho mi hijo ya está ya le estaban reclamando por eso tuvimos que dejar nuestra casa

Voz 15 10:57 allá en El Salvador ya un niño que tiene trece catorce años ya es como decirle un blanco ella tiene que entrar a estos grupos delincuenciales porque les obligan diciéndole que van a matar a sus familiares si ellos no se meten

Voz 0874 11:16 el llegáis a España lo que no imaginaba que tendrías que hacer cola

Voz 14 11:20 horas y horas para que es lejana sí sí la verdad es que

Voz 15 11:26 bueno mire a cualquier lugar es mejor que nuestro país ahorita porque nuestro país no podemos estar

Voz 16 11:33 no en el momento es muy Carme trabajar claro poder exiliada yo bueno ya en la hora venga para hablas con ellos también dudo que gracias sí porque no nos había separado nunca por lo que ha encontrado no primero hay que hago esto y así o la muy duro bastante difícil tiene nueve años al menor trece años el mayor y la verdad es que ha sido muy difícil a los con él por teléfono te te hacen preguntas sobre lo que

Voz 11 12:00 sí

Voz 17 12:08 aquello fue en noviembre estamos

Voz 16 12:10 en junio en James

Voz 0874 12:12 desde siete rompía la voz al recordar a tu familia

Voz 16 12:16 sí bueno días es claro que es algo que

Voz 13 12:20 eh bueno

Voz 16 12:23 no quiero recordar mucho se ese momento porque eh fue bastante doloroso y a pesar de que los recuerdos todavía están bueno eh eh ahora ya es otra etapa reaccionarios ya tengo mi familia conmigo entonces muy contento ahora turístico que te entrevistado de whatsapp pone algo así como nada mejor que estar con tu mujer y tus hijos emprendiendo el nuevo camino sí sí es es algo es empezar de nuevo pero es empezar con mucha fortaleza de Dios porque estar uno solo en las colisiones que vive estaba en noviembre diciembre enero bueno ya se dos dos meses están en España ya puedo contar con ello ya me dijo el menor estudiando es mayor todavía no porque bueno el caso debido a aquella grado estaba terminando pero en septiembre sirios que ya empieza a estudiar

Voz 1312 13:13 John John James vive en Santander hoy nos habla desde la emisora ahí estamos todos hoy desperdigados por el por el mapa de emisoras de la SER y para saber todas vosotros hemos pedido que volvía pues para contarnos eso cómo va la vida desde aquel día de noviembre que que no se explica estáis vuestra situación ibamos también a saludar a Jeanette Hernández buenos días

Voz 15 13:34 hola buenos días uno no tendría que decir

Voz 1312 13:36 porque estás es como ven los que era muy bien vamos avanzando Yánez está viviendo en un pueblo de Guipúzcoa con con su marido con Efraim sus hijos Efraín Gloria que tienen dieciséis y casi once años no como como va cómo va la adaptación

Voz 15 13:52 pues vamos muy bien gracias adiós y todos estamos era actividades mis hijos están estudiando mi esposo y yo también estamos en un en un curso de formación para poder ingresar al al ambiente laboral y bueno estamos bien gracias a

Voz 0874 14:12 el día estábamos todos en Radio Madrid nos veíamos las caras hoy como decía Lourdes estamos en cada uno sitio distinto las faltas saludar a Óscar Neiro que huyó de El Salvador con Nancy con su esposa y con su hijo Christopher de apenas tres años y que está ahora en la que ya es su ciudad es Zaragoza cómo estás Óscar buenos días hola buenos días

Voz 13 14:31 qué tal bueno todo bien gracias adiós aquí saludando a los

Voz 0874 14:36 el hombre Zaragoza es buen sitio para estar contento

Voz 13 14:38 sí sí la verdad que casi muy contento

Voz 0874 14:41 ha sido fácil este proceso de reubicar tener un lugar que seguramente tú ni siquiera sabía en qué sitio

Voz 13 14:47 sí la verdad es que así que no me costó mucho adaptarme aquí porque es una ciudad no tan grande si todo está muy bien la verdad

Voz 0874 14:57 tan tratado todos muy bien según creo sí

Voz 13 14:59 si eso sí la verdad que la fundación que no recibió pues nuestra todo de maravilla y hasta el momento todo está perfecto

Voz 1312 15:07 todos estáis haciendo cursos de formación para poder trabajar no soy cuando cuando tendréis los papeles para hacerlo cuando podréis ya valernos por nosotros mismos

Voz 0874 15:15 sí

Voz 13 15:17 yo lo el permiso de trabajo pues ya ya lo tengo pero de momento ahora solo estoy estudiando ahí ya pronto cuando acabe pues que estoy a la espera de de un trabajo hoy ya se intuye

Voz 15 15:33 pues yo termino mi curso gusto la otra semana miércoles mi permiso de trabajo lo tengo finales de este mes de junio bueno muy contenta por eso porque ya me abre más las puertas para poder ser autónomo qué te pues eso es lo que que que en este momento estamos buscando poder nosotros seguir adelante nosotros solos

Voz 0874 15:58 seguir con nuestra vida no habría decir tu John James este puto estás

Voz 16 16:02 bueno yo he la semana que viene en pienso son curso es es con la una empresa que se llama cerca que trabaja más que todo con discapacitados pero también no haberlas puerta a los refugiados il mi permiso de trabajo está para agosto

Voz 0874 16:17 para que estará exactamente si tu mujer

Voz 16 16:22 mi esposa empezó ayer el el concurso ella como tiene la formación en Colombia como un a auxiliar perdón administradora financiera entonces en peso acá ayer algo similar a eso bueno ya el permiso de trabajo ellas tapan a septiembre más o menos saque esperamos que para esa fecha ya estemos aspirando a a veteranos debido y currículo a una vida por delante hablando un poco de cómo se están integrando buen vuestros hijos en en en tu caso tú decías uno de ellos ya está escolarizado y deporte

Voz 0874 16:57 Nos

Voz 16 16:58 si el menor bueno el les cuesta todo mucho más fácil porque pues él tiene nueve añitos Yeles más dado a adaptarse fácilmente la las condiciones que les toque entonces en este momento el ya bueno ya están próximos a salir de vacaciones pero le ha sido muy muy fácil ya me cuenta mucho que tiene muchos amiguitos en el colegio y el tema de la alimentación del clima dándole a no le ha costado mucho el mayor bueno no empecé a estudiar todavía como como leve si ahora pero esta red está yendo a practicar de baloncesto he que está muy ansioso de que llegue septiembre para empezar el año escolar pero dentro de lo normal estamos todos muy muy incómodos la ONG que no que no ha no residió en Santander ya ha sido muy con ese veinte con nosotros hemos aportado lo Lasesarre yo alimentación alojamiento transportes entonces sea que no podemos decir que que estamos mal porque no es así gracias a Dios estamos tranquilos que lo importante contamos con con una de las cosas más necesarias en nuestro país que la seguridad yo a mi hijo en colombiana nunca lo ha sabido salir de su casa sólo a ninguna parte mi al colegio ya a las prácticas de baloncesto se va solo en alguna ocasión nos acompaña el paradero de buses cuando no pues no pero no tengo la obra que tenía en Colombia y Janet que todavía te da un poco de cosa pensar que aquí dejamos a los niños solos por la calle irá yo que sea excursiones escolares

Voz 15 18:34 sí sí bueno eso para mí sigue siendo un tema difícil porque no no tengo todavía la confianza o que que quizás también sea un problema mío que todo no es superado todavía porque me da miedo dejar a ir de campamento a la niña hoy en vacaciones

Voz 0874 18:55 pero son tu país habría sido un riesgo enorme no

Voz 15 18:58 sí definitivamente y a en El Salvador no lo pienso ni siquiera y no la dejo salir porque es un peligro eso ya no se podía hacer definitivamente entonces ese temor yo todavía quizás lo tengo y bueno estoy trabajando en ello con ten con la psicóloga porque no todavía no no no tengo esa confianza que yo sé que aquí no pasa nada pero

Voz 1312 19:26 pero en la que da miedo dentro si Zidane yo creo que el año que viene ya ya pueden Gloria de de campamentos yo no sé si contáis vuestra historia la gente que con la que estáis trabando relación amistad os pregunto vosotros contáis cuál es vuestra situación como cómo lo hacéis esto

Voz 15 19:44 ah bueno generalmente pues no mil No me gusta comentar en la situación que que me encuentro que pues porque hay gente que lo lo puede tomar bien y gente que tal vez no no les resulta que bueno entonces realmente no no no lo comento pero si te te conocido persona hace por ejemplo con con los que me el curso que pues son muy buenos ahí ellos saben ello yo le he comentado oí es una expectación un apoyo que que bueno eso me ayuda también

Voz 1312 20:25 los casos que estamos conociendo han acabado han acabado bien hay algunos casos que no tanto que después de conseguir el dinero para el pasaje después de arriesgarse pues son son rechazados si tienen que volver a sus países es el caso de una hermana de de John James que está ahora en el aeropuerto de Barajas precisamente retenida con sus dos hijos pensando en esas personas que habían dejándolo todo para venir a España los volvemos a enviar a a la casilla de salida o más bien dicho en este caso a la boca del lobo pues pensando en miles de en esos miles de casos hemos invitado también Estrella Galán secretaria de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado buenos días estrella

Voz 19 21:02 hola buenos días estamos hablando

Voz 1312 21:04 de casos que afortunadamente pues están están haciendo su vida aquí en en España pero hay otros que no qué porcentaje de personas solicitantes de asilo lo ven denegado

Voz 19 21:16 desgraciadamente a sólo una de cada cuatro personas que solicitan protección internacional reciben una respuesta favorable estamos muy por debajo de las tasas de reconocimiento de europea está en torno al cuarenta y ocho por ciento mientras que nuestra tasa de reconocimiento está solo en el XXV por tanto podemos decir que todavía España es un país pese aleja de ser un país solidario o abierto a las personas refugiadas

Voz 0874 21:45 estamos conociendo la historia y la evolución de la historia de tres familias muy concretas que nos la cuentan además con con mucha amabilidad todos evolucionan estrella más o menos iguales integran tan bien como los casos que estamos conociendo en este programa

Voz 19 21:58 el procedimiento de integración con las personas refugiadas está a todas las personas que igual está diseñado desde la propia experiencia de nuestro país a las organizaciones que llevamos trabajando desde también el propio Ministerio de Trabajo inmigraciones que lleva desde el año ochenta y dos con todo un instrumento que es el sistema de asilo puesto en marcha es cierto que el tema del lenguaje y cultural es definitivo para la mejoro o más difícil integración las personas con las que estamos saliendo programa sean de origen latinoamericano y ya la barrera el idioma desde luego ellos no la tienen en todo caso el procedimiento para todos es el mismo a los seis meses de solicitar protección internacional todos y cada uno de ellos independientemente de donde procede tienen autorización para trabajar y las organizaciones sociales como CEAR que trabajamos con ellos tenemos colaboraciones con empresas que están abiertas y colaboran para lidera haciendo las personas refugiadas y a través de una formación previa ahí de una ustedes expectativas vamos haciendo todo lo que es un proceso de integración laboral

Voz 0874 23:19 Estrella Galán secretaria general de CEAR gracias un abrazo

Voz 19 23:22 gracias a vosotros y a vosotras

Voz 0874 23:25 me gustaría preguntaros a vosotros tres allane Etta James a Óscar Si en algún momento se sentido mal habéis notado os habéis sido maltratados habéis notado algún tipo de rechazo en en todo este proceso en vuestras vidas a parte del del puramente burocrático

Voz 15 23:42 de mi parte no no he sentido ningún rechazo yo pues es más estoy muy agradecida con unas personal de CEAR que que no hacen apoyado que no han llevado de la mano dirigiendo unos en cada paso que hemos tenido que dar pues no no he sentido ningún

Voz 16 24:01 tengo el rechazo no tiene nada que buscar John James en mi caso perdón en mi caso al contrario yo creo que este el momento para estar uno altamente agradecido con primeramente con el Gobierno español a pesar de que algunas cosas que se viven como lo que pasó en noviembre pronto que se están vulnerando algunos derecho que ya pues es mejor hablar de cosas positivas ahora hablar de poner en mi caso Cruz Roja en el caso de la asociación o en la ONG MPDL eh la señora Patricia Fernández y su grupo de trabajo como el el para Javier Elche lo son personas que han servido en en en su momento fue la mentalmente para todos nosotros es el caso de ahí la familia os por mí yo y mucha gente más en cuanto asesoría en cuanto a ayudar como alojamiento alimentación y muchas cosas más de la parte humana todas esas cosas quiero agradecérselo porque yo pienso que sin esas personas y esos organismos y entidades hombre la vida de nosotros quién sabe que sería ya de pronto hubieron casos en los que hubo que dormir en la calle o qué sé yo otros no lo vivieron pero pero al contrario en vez de rechazo o discriminación yo pienso que el momento para hablar de cosas positivas y lo que lo que estamos viviendo algo completamente positivo se los profesionales García

Voz 0874 25:40 estás ahí en la emisora con tu chaval no lo extraído

Voz 16 25:43 eh desafortunadamente mi esposa está un poquito el porque ella sufren migraña bueno ahora tenía un poco

Voz 0874 25:51 mal de salud hasta el día de ayer te acercaste donde me parece la misa sí sí pero que no va a ser fuerte de que no te perdía días esta mañana una oye que a mí me gustaría raros a todos a otros tres a todas dentro de un tiempo desde el principio de la próxima temporada a final de año por ahí a que vengáis a que no habléis de vuestro trabajo porque seguro que ya estamos todos trabajando ya es una cierta experiencia laboral a contarnos cómo ha sido eso lo lo hacemos os parece hombre claro que sí para nosotros

Voz 16 26:19 sería una gran satisfacción poder rendiremos con usted

Voz 0874 26:22 cadena SER

Voz 16 26:24 el lord de ahí Fermín

Voz 0874 26:26 toda la mesa de trabajo para nosotros ha sido un abrazo a quienes vimos Óscar Neiro que está en Radio Zaragoza John James Cascos que está en Radio Santander Genet Hernández que está en de San Sebastián de mucha suerte a los tres es un abrazo muy fuerte

Voz 14 26:39 es casco beso

Voz 20 26:42 gracias por

Voz 6 26:44 también

Voz 0874 26:46 tú te puedes marchar pero tampoco tras muy lejos no sé qué vale vale sé que tengas que saltar al

Voz 1312 26:51 Alfredo

Voz 0874 26:53 hoy vamos a escuchar a Javier Pérez Andújar a nuestro escritor quiere hablarnos de los Los Chichos que han marcado su vida y seguramente no son los Chichos son los que están descansando

Voz 22 27:35 en una época en la que muchos hombres tenían es es nace en ese aspecto eran multitud pero siempre me vienen los mismos nombres a la cabeza me refiero a Umberto Eco o Francis Ford Coppola Chicho Ibáñez Serrador era otro de ellos murió la semana pasada ahora veo que vivido simultáneamente bajo el influjo de dos nichos antagónicos en todo en sus pintas sin sus vidas hace más de quince años que también murió el otro a ratos llora de Chicho Sánchez Ferlosio si un aristócrata quiero decir culturalmente cantaba está en latín un aristócrata que se hundían el barro a la búsqueda de las raíces y el pueblo ocultos y luego en vena el Romance de ciego como bandera lo que en Chicho Sánchez Ferlosio era el pueblo en Chicho Ibáñez Serrador era lo popular y así descubrí la diferencia entre lo popular y el pueblo en política aún está más claro no es lo mismo Partido Popular compartido del pueblo pero los partidos populares y la cultura popular funcionan porque también tenemos un corazón popular estamos hechos como las abejas pero en vez de poseer una infinidad de ojitos tenemos múltiples corazones mi corazón Chicho Ibáñez Serrador empezó a latir antes que mi corazón Chicho Sánchez Ferlosio y así un corazón es el sitio de donde vengo y el otro es la tierra de promisión entre lo popular y el pueblo palpita el populacho por tanto he de añadir que con la suma de Chicho Ibáñez Serrador Sánchez Ferlosio he sido de Los Chichos ya sé que un día prometía hablarles ni más ni menos de cómo el dramático más recordado de la dictadura se titulaba Historias para no dormir de cómo en tiempos de los interrogatorios de El Niño el concurso más popular se llamaba Un dos tres responda otra vez pero eso está en nuestro corazón Chunguitos y hoy tocaban los Chicho

Voz 23 29:42 Javier del Pino buenas días que en los dos sorteos del triple Estela XI de los números premiados han sido

Voz 6 29:51 en el sorteo de la mañana cinco en el sorteo de la noche uno

Voz 1 30:23 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 6 32:25 lo que le cuesta avanzar a esta canción poquito a poco porque no lo conozco

Voz 1775 32:29 es una banda independiente británica eh Bono incluyeron esta canción en su segundo disco año dos mil diez y luego las sacaron también en una edición limitada en un Single para el día de la tienda de discos de aquel año ese día que celebra para reivindicar las tiendas pequeñas de discos que siguen vivas no sacaron sólo mil copias no suponga una rareza

Voz 0874 32:47 la situación es una canción ranas es que se cómo se llama perra se llama España

Voz 1775 32:51 Spanish Sahara Sahara España

Voz 0874 32:54 por qué no solamente es un juego de palabras porque es verdad que el Sáhara Occidental llegó a ser reconocida como una provincia más de España en los últimos años del franquismo Salvà efectivas del sacar a España

Voz 1775 33:03 y de hecho eh salían los mapas mapas del mundo como el Sáhara español y cuenta el líder de este grupo que se llama Janis Philippoussis de origen griego claro que la idea para el título de de esta canción Le vino precisamente cuando compró en un mercadillo de Oxford después de un concierto una cinta de caset de una banda local Ivonne será envolvieron esa cita con el papel de un mapa donde se leían ese mapa se veía la parte justo que ponía Sahara español eh bueno le pareció que esa idea encaja muy bien con el ambiente de la canción que tenía en la cabeza en la que ya estaba trabajando lo veía como algo apocalíptico pero que al mismo tiempo a Hermoso no hay permitía diferentes interpretaciones todo eso les vino a la cabeza con ese resumen gala

Voz 6 33:52 bueno pues sí que les sacó jugo un papel de Victorio pero en realidad la canción entonces no tiene nada que ver con el Sahara España

Voz 1775 33:57 pero hay una cosa poética Ainhoa Arteta se le ocurrió contaba también durante una visita a las islas griegas a visitar a su padre y de allí cuando se encontró una playa remota un sitio precioso muy alejado se encontró un perro muerto flotando en el agua no una escena que decía que era como muy bueno de verdad alucinógena pero con una rara belleza de ese contraste le salió la letra de la canción que como dices pues si no tiene nada que ver con

Voz 0874 34:17 con el Sahara pero buenos luego está bien traído lo que imagino que lo que sí que tiene que ver hoy con el Sahara español es la noticia a la que quiere poner música

Voz 1775 34:24 su puesto que está bien traído como siempre en esta sección y la noticia de la semana en la que pongo música es la siguiente Reporteros Sin Fronteras ha presentado esta semana un informe sobre la libertad de prensa en el Sahara Occidental el título ese informe ya lo dice casi todo no un desierto para el periodismo así que hoy Pino música para el Sahara

Voz 6 34:43 sí

Voz 6 35:16 este desierto informativo aunque el término está harto usado el famoso agujero negro en el caso del Sahara creemos que es bastante evidente que ni salen y entra mucha información no nuestro querido presidente de Reporteros Sin exactos

Voz 1775 35:31 la voz de Alfonso que resumía en esa frase pues las conclusiones del informe durante la presentación del mismo lo que suena de fondo la música que suena de fondo es la canción casilla del británico Pete Frattini idea saharaui Aziza Brahim Racine somos sigue inglés de origen italiano que ha colaborado bueno con gente como venga

Voz 6 35:49 pero hombre por cierto viene ahora Benjavid

Voz 1775 35:51 va en creo les voy a llevar bueno ya ya hablaremos de eso fuera y bueno Aziza Brahim es probablemente la referencia ahora mismo una vez que ya no están manejan de la música saharauis en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf en Argelia donde llegó su madre huyendo de la ocupación marroquí del Sáhara una vez que se había retirado España del territorio como bien decía al principio e España había estatus de provincia pero año setenta y seis en la entregan año setenta y cinco en realidad el entregan a Marruecos ya Mauritania una retirada que se confirma en el año setenta y seis que el justo cuando nace

Voz 6 36:25 eh vamos contra Garzón

Voz 32 36:47 no para ha no no lo era eh eh

Voz 0874 38:05 a dónde vamos porque no podemos quedarnos dice la letra de esta canción que evidentemente no exagerar

Voz 1775 38:09 los saharauis encaja viene con la historia de de Asisa Brahim el que cantes británicos llama Antoni Hazard es un compositor que ha escrito para bueno para mucha gente para los Hollins para Manfred Mann para los Jacques Verges en su día también ha colaborado con gente como Elton John yacía coros en algunos sus primeros discos mira entonando la canción se llama mamá como dice Si eso encaja bien con con esta historia de la huida no con con su madre

Voz 0874 38:33 han pasado ya más de cuarenta años de aquello yo de Sahara Occidental esa triste categoría de conflictos olvidados

Voz 1775 38:38 el caso ha eso hacia referencia también el informe de Reporteros no no se habla del Sahara porque Marruecos que controlaba los territorios ocupados no deja entrar a los periodistas de fuera mira el mismo día que ese presentado este informe expulsaron del Lluna yo disfraz una foto española que estaba allí para algunos cursos y en cuanto a la gente que está entró pues bueno Marruecos tampoco les deja trabajar no hace la vida imposible a los que intentan trabajar dentro como periodistas turistas como Ahmadineyad y del colectivo y media un colectivo muy interesante que está haciendo un trabajo muy interesante ahí dentro y al que le acaban de dar por cierto el PP

Voz 33 39:09 mio Julio Anguita Parrado de periodo cualquier saharaui que intenta informar sobre la situación es víctima de torturas malos tratos o privación de la libertad arbitrariamente huye de despidos de trabajo o confiscación de material

Voz 1775 39:26 dentro del Sahara dentro de lo que son los territorios ocupados nos contaba Ahmed uno de los periodistas han convertido en víctimas pero al mismo tiempo están obligados a ser testigos no de de lo que pasa en las violaciones de derechos humanos hacer periodismo hay dentro dice el informe se ha convertido ya en en un acto de heroísmo

Voz 34 39:44 a la eh de no

Voz 0874 40:41 el contexto no sustituyó la información que nos llega como denuncia Reporteros pero es también una forma de que no se olvide

Voz 1775 40:46 es una forma de que el tema siga hay presente no pero es que además el disco está muy bien este que estamos escuchando ahora se llama Gordon has quedes también británico tipo curioso porque bueno empezó tocando el bajo era compañero de pupitre o de colegio incluso de Robert

Voz 0874 41:01 el loco de que incriminan exacto igual

Voz 1775 41:03 no cuando se en el grupos Clay lo que le

Voz 0874 41:06 es son las campanas correcto también

Voz 1775 41:08 no te hay muy muy atado a tu rock sinfónico bueno le llamaron a él para sustituirle y acabó grabando The Sun para discos con la banda el caso es que desgracias de también acabó bastante harto de ellos decía que aquello era una Reunión de neuróticos que no se decidían sobre qué música querían querían hacer lo dejó empezó una carrera en solitario sobre todo como músico de acompañamiento pero tuvo también algún éxito como esto que escuchamos no año dos mil uno e saco esta canción aguando desde que sonó por primera vez justo un día antes del once de septiembre de dos mil uno en radio ABC se convirtió en todo un éxito de hecho es la canción que más han pedido a los oyentes

Voz 0874 41:43 en todo Historia de la emisora de la BBC es curioso las clasificaciones tan raras que se hacen no mentado porque

Voz 1775 41:49 eh no no opino sentido serio esto es de Wikipedia

Voz 29 41:52 no

Voz 6 42:00 no te quedes todos muy anglosajona crear estará cuando Sage vales tiene es bueno

Voz 1775 42:06 de razones justo mira también dice el informe no que España tiene una responsabilidad histórica con el Sáhara no sucedería notar también en la atención que deberíamos estar prestando los medios españoles un territorio que fue España y que bueno como se dijo también la presentación no está en guerra pero no está en paz vamos a cumplir nuestra parte vamos a cerrar si te parece Brown grupo español que sabe muy bien de lo que habla cuando habla de Sáhara

Voz 35 42:35 esta es la tormenta y el tiempo Salva

Voz 6 43:00 la segunda por lo menos sí pero

Voz 1775 43:01 está más que justificado eh eh Vetusta tiene mucha relación con los saharauis ellos saben están los campamentos de refugiados en Tinduf organizando talleres de música han colaborado mucho sobre todo Guillermo el guitarrista e colaboraba con el Festival de de Cine y Sahara Bono hasta en su primer disco llevaban esta canción que

Voz 6 43:17 además saharaui Rowe hombre como es una mezcla no del eso yo Xavier Prou

Voz 1775 43:22 exacto que es en el fondo es lo que es esta canción una canción que ellos mismos cuentan no que nació con un aéreas y muy beatle por eso lo de Abi rol pero que cambió cuando volvieron de uno de esos viajes a los campamentos lo explicaban Guille mucho el cantante el guitarrista en una entrevista con tu amigo David Broncano en la resistencia

Voz 11 43:39 una de las primeras veces que fuimos hacemos talleres con los niños tocábamos canciones con ellos y todo se pone hacer palmas así cualquier ritmo dos por cuatro seis por ocho no entonces decíamos el concepto introducción aquí a lo loco como dice gente habilidosa del conservatorio la Herta tales hacen taca taca taca

Voz 39 44:00 ataca tanta cantaban Cossío atractivo tres ya lo sé pero batería además si si deseas desarrollar los más preocupa rigor

Voz 11 44:08 lo más sencillo es con un elefante ese balanceado como cantas elefantes una antes se balance cantaban enemigo un elefante se va

Voz 1410 44:19 a Lancia porque porque

Voz 11 44:23 o salsa es porque a ellos les como incluye luego la confianza de mí ni no no no no ni porque tiene un Maradona igual

Voz 6 44:44 también la explicación musical o tú que sabes lo complicado que es nuestro exilio es muy difícil cantar como

Voz 1775 44:49 cantan ahí los saharauis es bueno para ellos es fácil porque no lo han hecho toda la vida así lo difícil para ellos es pues casi todo lo demás no sobrevivir a este conflicto del que cada vez cuesta más hablar

Voz 6 44:59 si cuya solución por cierto es política que siempre salva el tema humanitario pero esto es un tema político como se dice también que no hay forma reportes como bien traído cascos de nada

Voz 1 45:26 a vivir que son dos

Voz 40 45:37 a vivir que son dos días

Voz 6 45:38 Madrid

Voz 0867 45:46 qué tal buenos días a todos sábado en el que ese van a recuperar las temperaturas Oli practicamente ausencia de nubes en toda la región los termómetros pueden llegar hoy a los Veintisiete grados ahora mismo tenemos catorce grados en la Gran Vía en el centro de la capital y José Luis Martínez Almeida sí el nuevo alcalde de Madrid de madrugada el Partido Popular ha cerrado un pacto para que la ultraderecha vote a favor del candidato del Partido Popular en el pleno que arranca a las once en punto de la mañana que apurando el reloj alcanzaba anoche un acuerdo de gobierno con Ciudadanos

Voz 0653 46:17 con un acuerdo de gobernabilidad para el Ayuntamiento de Madrid que va a permitir poner fin a estos cuatro años de Gobierno de Manuela Carmena de la izquierda radical que hemos tenido en la ciudad de Madrid voy a tener el alcalde mañana en la investidura los votos me acompañan al alcalde de Madrid durante los próximos cuatro años

Voz 0393 46:32 hoy hace de David Alcalde no ha sido en

Voz 7 46:35 reparto justo sólo falta con la risa

Voz 0867 46:37 puesta de Vox que como digo se ha cerrado pasadas las cuatro de la madrugada Carolina Gómez sabemos poco pero en principio Vox no entraría en ninguna de las áreas de gobierno que se reparten cinco cuatro entre Partido Popular y Ciudadanos no buenos días

Voz 0393 46:50 qué tal buenos días encerrado de madrugada el fleco que faltaba Vox apoyará hoy la investidura de Martínez Almeida pasadas las tres de la madrugada mes Espinosa de los Monteros lo adelantaba en Twitter pues parece que haya acuerdo y una hora después lo confirmaba el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea en unas horas tendremos gobiernos para la libertad en toda España decía todavía no sabemos en qué términos exactos se ha producido ese acuerdo pero sí que los votos de la extrema derecha derecha árabe harán hoy al alcalde al popular Martínez Almeida hay que ayer cerraba ese acuerdo con Begoña Villacís tras diez horas de negociación a cara de perro PP y Ciudadanos acordaron un gobierno de coalición en el que no entraría Vox eso quedó garantizado medida sería el alcalde Begoña Villacís vice alcaldesa y los populares se quedarían con las áreas más importantes salvo urbanismo economía hay familia que serían para ciudadano

Voz 0867 47:37 de acuerdo por tanto Almeida será alcalde de Madrid Carolina del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos hay ochenta puntos por los que se va a regir ese futuro gobierno con un punto destacado Madrid Central e las dos formaciones van abrir un periodo para la reflexión digamos que habrá una moratoria para las sanciones a partir del uno de julio

Voz 0393 47:54 sí es probablemente una de las cosas más destacadas de ese acuerdo programático de ochenta puntos que en ningún momento aparece la combinación de palabras eliminar Madrid Central que es lo que Martínez Almeida ha repetido hasta la saciedad el documento habla de convertirlo ID simplificar los protocolos hay además dos puntos que pueden soliviantar a la extrema derecha manifiestan su intención de defender de manera expresa derechos de las personas LGTBI prometen aprobar un plan de acción para luchar contra la violencia machista en el documento recoge además literalmente que el orgullo se seguirá celebrando en el centro de Madrid y no en la Casa de Campo como quiere Vox también se incluye un plan integral de lucha contra el supuesto problema de la ocupación ilegal en la ciudad de Madrid IU dotar de más medios a la Policía Municipal para que luche contra los manteros el resto de medidas son las que ya se recogían en los programas electorales de ambos que les hemos escuchado durante la campaña en el ámbito económico fundamentalmente pues bajar impuestos el IBI por ejemplo prometen reducirlo al mínimo legal

Voz 0867 48:48 en gracias Carolina en salud hasta luego este sábado siguiendo el calendario previsto ese constituyen además los ciento setenta y nueve municipios de la Comunidad de Madrid con votaciones en algunos casos todavía con resultado incierto Cristina Machado qué tal buenos días

Voz 1434 49:02 buenos días Javier la gran mayoría necesita pactos para alcanzar el poder donde no se logren gobernará la lista más votada hay acuerdos de todo tipo los más previsibles Partido Popular con Ciudadanos y Vox o PSOE Más Madrid y Podemos pero también hay combinaciones más originales como el pacto entre PSOE y Ciudadanos en San Fernando de Henares o el del partido de un ex concejal socialista con Vox en Villanueva del Pardillo hay cambios de gobierno notables como en Alcorcón donde el PP va a ser desplazado gracias a la cual

Voz 1312 49:33 lo alcanzado entre PSOE Podemos otros ayuntamientos

Voz 1434 49:36 que resisten en Villalba por ejemplo el Partido Popular seguirá gobernando con el apoyo de Ciudadanos gracias a que la izquierda ha sido incapaz de llegar a un acuerdo y pocos han conseguido una mayoría rotunda aunque también los hay el Partido Popular en Tres Cantos y Villanueva de la Cañada y el PSOE en Fuenlabrada en Soto del Real son varios ejemplos la mayoría de los plenos se va a celebrar por la mañana aunque algún ayuntamiento ha preferido dejarlo para la tarde las sesiones terminarán con la designación de los alcaldes y comenzarán con la constitución de la Mesa de Edad que está formada por el concejal de mayor edad por los más jóvenes en Parla por cierto finalmente se va a celebrar al aire libre para que pueda estar en esa mesa de edad el edil más joven del PSOE que no puede entrar en el salón de plenos porque va en silla de ruedas IS espacio municipal sigue sin estar adaptado

Voz 0867 50:26 gracias Cristina incertidumbre que se resolvía ayer en El Molar donde ha sellado un pacto entre Ciudadanos y el PSOE en Colmenar Viejo también se cerró el acuerdo por el que el Partido Popular seguirá gobernando en ese municipio gracias a los votos de ciudadanos pero como decimos sin duda el cambio más importante es el relevo en el Palacio de Cibeles el mandato de Manuela Carmena finaliza aquí Más Madrid estará en la opada acción como lista más votada con una portavoz o un portavoz todavía por determinar aunque Rita Maestre es la mejor posicionada para el relevo Carmina llegó al poder en mayo de dos mil quince gracias a la suma de los votos de la izquierda un mandato que ha supuesto un paréntesis en los gobiernos del Partido Popular aquí en la capital y en el que Carmena deja como herencia provisional ya veremos por cuánto tiempo dos proyectos clave la reforma de la Gran Vía y la puesta en marcha de Madrid Central hacemos memoria con Ana Martínez Concejo del Servicio de Documentación de la SER

Voz 0142 51:14 el pacto logrado entre PSOE y ahora Madrid permitió que Manuela Carmena se alzara con el bastón de mando en junio de dos mil quince poniendo fin así a veinticuatro años de gobiernos del PP en el Ayuntamiento madrileño

Voz 1 51:25 prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo

Voz 0142 51:31 nada más llegar Carmena tuvo que lidiar con la renuncia de Guillermo Zapata por sus tuits sobre judíos y víctimas del terrorismo la polémica por el cambio de nombres a las calles por el plan de Memoria Histórica estuvo en el origen del relevo de la edil de Cultura Celia Mayer y un golpe claro de autoridad de Carmena fue el cese del delegado de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato después de que éste rechazara el plan económico financiero aprobado por el pleno municipal

Voz 1410 51:56 ante esa situación pues lógicamente no pueden tener un delegado de Hacienda que que no apoye eh

Voz 0142 52:03 partidaria de la participación ciudadana en los asuntos municipales han sido varias las consultas en las que los madrileños se han pronunciado sobre cuestiones relacionadas con la ciudad mucho revuelo levantaron el protocolo anticontaminación o el cierre al tráfico de la Gran Vía en Navidad pero sin duda el plan que más ha dividido a la opinión pública ha sido Madrid Central

Voz 1410 52:23 has vida menos hubo aquí estamos por eso porque sabemos que seguramente

Voz 0142 52:29 esto salió para compensar los sinsabores de la legislatura la cara más dulce de la alcaldesa sus magdalenas esta despedida

Voz 1410 52:37 me parece muy hermoso que acabemos estos cuatro años de trabajo junto con aplausos unánimes yo creo que eso es una esperanza de la necesidad de la dignificación de la política este acto que hemos querido hacer pues yo quisiera que se convirtiera en una tradición de este Ayuntamiento que siempre se despida así esta corporación

Voz 0867 53:01 el último pleno de Manuela Carmena a partir de las once cita en el Palacio de Cibeles con el pleno de investidura de José Luis Martínez Almeida como nuevo alcalde de Madrid tras el acuerdo que esta noche ha cerrado el Partido Popular con Vox y vamos con otras cuestiones del día con varios sucesos que nos deja la noche en la región un accidente tráfico la M607 Manzanares el Real que se salda con un motorista de cuarenta años heridos se encuentra en estado muy grave ingresado ahora mismo en el hospital de La Paz y también en la capital reyerta por partida doble un hombre de treinta y nueve años está herido grave tras sufrir un ataque con arma blanca en Tirso de Molina otra mujer de XXXVIII ha sido atropellada fue atropellada ayer en la vía de los Poblados de Hortaleza se encuentra en estado grave también ingresada en La Paz ir nueva denuncia por las torturas en el CIE de Aluche una noticia avanzada por la SER la jueza de control del centro de internamiento para extranjeros asegura en un auto que uno de estos internos fue agredido por un policía que la dirección del CIE tapó los hechos es la segunda denuncia por torturas que la jueza eleva en estas últimas semanas Nicolás Castellano

Voz 1819 53:59 la juez se manifiesta de manera contundente que en el sí

Voz 1620 54:02 de Madrid no se cumple el deber legal de velar por el respeto a la integridad física y la salud de las personas internas sin que puedan ser sometidas a trato degradante detalla los indicios de que el interno fue agredido con un objeto contundente en la cabeza por un agente de policía no identificado la noche del veintisiete de abril cuando esta persona estaba en uno de los al ser los hechos constitutivos de un posible delito de tortura acuerda remitir el caso al Juzgado Decano de Madrid para que se investigue además destaca que la dirección del centro omitió comunicar al juzgado estos hechos tan graves de los que tenía conocimiento tanto el servicio médico del CIE como la Cruz Roja la jueza tampoco pudo escuchar a ese interno porque los expulsaron antes de que el treinta de abril ella misma visitará el centro