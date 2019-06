A Vivir Que Son Dos Días (15/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 entonces la Pepa Bueno hará hora25 día y el por hoy dos Ángels Barceló y Francino hará Larguero no no no no no no Broncano hará Hora catorce no no no vale no no eran Iñaki Gabilondo hará Contigo Dentro no hay Iñaki Gabilondo no era contigo en el ojo izquierdo lo va a hacer que que no el único cambio es que Ángels Barceló hará Hoy por hoy y Pepa Bueno ahora hora25 no me ha quedado claro Cadena Ser la vida es cambio la firma de Iñaki Gabilondo lo voy a hacer yo a partir de ahora él si se en Cataluña está atravesando calles ella

Voz 0874 02:46 con los rotuladores y lápices encima de la mesa con nuestros humoristas gráficos además en esta mañana en el en la que hay plenos para construir o constituir más de ocho mil ayuntamientos en nuestro país cómo estás Julio buenos días Julio Rey muy buenos días pues la

Voz 6 03:00 verdad que un poco desinflado con el último pulso despiste

Voz 0874 03:05 esto te preocupa mucho más que lo de la calidad de Madrid no te te afecta más en el Corán

Voz 4 03:12 donde sí hubo Mauro Entrialgo cómo estás Mauro buenos días

Voz 9 03:15 le parece muy bien esto de que los ocho mil ayuntamientos se hagan a la vez para que no sea una brasa de durante quince días diciéndonos no sé quién ha ganado en tal sitio

Voz 0874 03:23 lo aunque ocho mil a la de la realidad es que son ocho mil pero sólo hablamos del de Madrid va a veces al día

Voz 10 03:28 la verdad es así de triste

Voz 0874 03:32 a lo largo de cómo estás Alés Moll

Voz 4 03:34 al todavía en proyecto sí

Voz 6 03:37 de pactos también de bueno de de no pactos te iba a decir

Voz 0874 03:41 cuando de bases más que todo eso pero pero tú lo has dicho

Voz 6 03:43 pero ahora porque fuera de Barcelona todo mundo está pactando y haciendo lo que le da la gana

Voz 0874 03:46 es verdad José María Pérez Peridis cómo estás José María buenos días bien aquí

Voz 1109 03:51 lleno de humoristas todo el dibujante al menos tú en esta mesa

Voz 0874 03:54 es verdad soy como siempre el último de la clase pero bueno esto no acompaña de por vida

Voz 9 03:58 pero un poco Maristany oye que es que sí

Voz 0874 04:00 qué más os indigna de todo este circo de pacto es que hemos estado viviendo porque a mí por ejemplo me me da mucha rabia que el nuevo alcalde a que que la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena se marche lanzando un mensaje de dignificación de la política y quién llega hable de de de Manuela como una puedan mi una persona de la izquierda radical

Voz 9 04:21 que ha quitado las cosas a los ricos para ser pobre Arbolé y alguien ha apostado

Voz 0874 04:25 no no no se podía ser un poco más elegante y decir pues es una persona que ha hecho lo que ella consideraba que era mejor para la ciudad

Voz 9 04:30 aunque yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho hombre si va a pactar con la ultraderecha lo mejor es

Voz 10 04:35 o sea que nada de lo que sea para que no no y no está

Voz 6 04:40 soltando lo que han dicho que suelte es decir estamos hablando de un político que les puso Esperanza Aguirre sobrevivió Cifuentes es decir que es un corcho que flota total que dentro nada tendremos un tapón como alcalde de Madrid

Voz 4 04:55 sí mira hay doble sentido no diga sobre el que no voy a hacer ningún comentario yo recuerdo

Voz 1109 05:02 en la casi después de las primeras elecciones municipales había tres alcaldes verdaderamente eh agresivos era Hormaechea Santander Peña en Burgos Morano en León con un estilo eh pues como el que el PP está utilizando desde hace un tiempo

Voz 0874 05:22 hombre en Burgos acabó como acabó

Voz 1109 05:24 me acuerdo que quería tirar el teatro Principal y hacer oficinas el Teatro Principal que se restauró hace quince veinte años revitalizó la ciudad pero bueno me acuerdo una vez no sé si lo va a ser nacional qué polemizar con él lo polemizado conmigo en la radio no entonces yo dije que el alcalde tenía que ser la persona más educada de la ciudad porque el urbanismo tiene que ver con la urbanidad los edificios las calles el peatón y el coche se comportan educadamente entonces cuando un alcalde insulta a los vecinos a mí me llamó de todo que si era estaba vendido al oro de Moscú

Voz 0874 06:05 Izquierda Radical

Voz 1109 06:08 yo le decía mire usted sí usted se porta así en la radio como puede pedir a un señor que va al autobús o a alguien que semáforo que se educa usted no tiene fuerza moral para pedir a los ciudadanos que paguen impuestos cumplan las leyes sean educados entonces creo que es importantísima la figura del alcalde educado aunque Carmela lo ha sido Carmena lo ha sido con su actitud una señora de cierta edad que se ha comportado de una manera extraordinaria

Voz 0874 06:43 que incluso en su mensaje de despedida ha sido elegante

Voz 1109 06:45 desde entonces es un ejemplo por eso pues es una injusticia lo que está ocurriendo

Voz 0874 06:50 con la chavistas lo que hizo totalmente circos

Voz 6 06:53 María que hablando seguimos hablando de Madrid pero bueno

Voz 9 06:57 durante cuatro legislaturas hemos tenido un alcalde con nombre de árbol frutal que era educadísimo pero no accionan además ya pero el truco que tenía Manzano que se ha hecho en muchos otros sitios es tener un segundo a bordo matanza Tina hay que insultaba pero el alcalde no insultaba hacia las cosas como insultaba pero eso queda un poco mejor pero que el propio alcalde sea el que insulta es es bastante más cero pero eso a la política yo creo que

Voz 1109 07:23 es que la política tiene que ser Educación sobre todo bueno es el espejo en el que se tendría que ser y eso desde los griegos está escrito bueno el Parlamento ahora lo educó que bueno en los pies la educación que vamos los ejemplos que tenemos a nivel internacional son penosos y se bordea el el emperador que Strand da unas muestras de lo que es ser zafio maleducado

Voz 9 07:52 ya Defourny procedente ya dejaban alto que cualquier barbaridad que digas luego tampoco es tan exagerada no Berlusconi Javier

Voz 6 07:59 lo que pasa es que creo que en el fondo también los medios premian la zafiedad en no es decir cuando uno tiene la chanclas que tiene mucha más exposición en medios no es una forma tal final también de campaña no siempre quiere decir que vaya a ganar pero por ejemplo tenemos el caso de Ribó que ha ganado de nuevo la alcaldía de Valencia nadie lo comenta por ejemplo todo el mundo dice que la izquierda ha perdido Barcelona y Madrid tiene que ver pero Valencia ha sido un caso de éxito por ejemplo los ahí en otros sitios es decir realmente es es difícil hacer un diagnóstico porque en cada Ayuntamiento así de su padre su madre por ejemplo han pactado

Voz 1109 08:39 cómo podemos con Esquerra Republicana

Voz 6 08:41 no pasada nada pero como el foco no está allí hay como dos mundos no el debate electoral donde está el foco mediático el debate electoral ahí donde no está el foco mediático

Voz 0874 08:51 y lo que transmite el foco mediático quizás sea una sensación que tampoco contribuye a esa dignificación de la política no que es la bueno por lo menos a mi me lo parece es la sensación de que se están repartiendo un botín que da igual de quién haya sido ese botín no no hace falta ni dar las gracias ni tener un gesto de elegancia lo que hay que hacer es tocar poder pero la sensación es que se están repartiendo un botín yo reconozco que existían los alcaldes

Voz 9 09:16 no con esa mirada que tenemos muy de Madrid mega la propuesta Villacís pero según han estado comentando gente que se ha hecho en muchos sitios y se va a hacer por ejemplo en Ciudad Real en esta legislatura mayor música de que está repartiendo que gobiernan dos años y luego voy yo es una locura no tenía

Voz 6 09:35 los ayuntamientos hablamos claro

Voz 9 09:39 bueno pues en cuatro años no te da para hacer nada eso te digo imagínate

Voz 0874 09:43 en esta viñeta en New York Times se Salado mucho esta semana pero quería lógicamente vuestra opinión también ha anunciado que a partir del día uno de julio no va a publicar ya más viñetas políticas en en la edición internacional porque en la edición doméstica digamos ya no publicaba esas viñetas de opinión es una viñeta en la que se critica a un poco el seguidismo que hacer gobierno detrás de las políticas internacionales de Benjamín Netanyahu y entonces se ve a Trump su vetando la correa de un perro y el perro es Netanyahu que lleva además un collarín con la con la estrella de David S acusado hasta viñeta de ser antisemita al margen de lo que otros no se juegos sugiere a vosotros un dibujo de estas características en en en términos de límites del humor o de mal gusto au no se o de libertad gráfica también sí que me gustaría que comentabais un poco sobre lo que esto significa el hecho de que la prensa quizá también movida por esta corriente eh tan dada a la indignación pues haya decidido no correr más riesgos con gente con chusma como vosotros

Voz 9 10:48 es más que el el problema

Voz 4 10:50 en en los en la gente

Voz 9 10:52 que pasa con los chistes el problema que tienen los medios es que se han dado cuenta que el que el humor es muy libre quieren tener todo atado y bien atado y manteniendo un gráfico en tus páginas no tienes todo atado y bien atado tienes ahí un punto de descontrol que teme que el humorista que no puedes controlar in no quieren hacer eso y de hecho en el manifiesto en el comunicado que al sacaba en New York Times en el que en el que explica que van a seguir haciendo cómics cartoon que cómo se puede decir las dos cosas dicen que van a seguir haciendo cómics basados en la realidad es decir vanas van a hacer lo que es una novela gráfica es decir un tipo de Comic que puedes manejar que es el que no es humor de historias más largas eso sí con Valencia aunque sobre temas actuales y que puedan ser contra editado es decir editados y censurado

Voz 6 11:46 pues vamos a centrándonos en la nieta en concreto yo soy agnóstico pero como dibujante las cuestiones de fe como tema no me interesan es decir desde mi posición diagnostico sí que creo que la gente puede creer y tener fe en lo que quieras faltaría más diferente es los personajes públicos y políticos que apoyándose en esas en esas doctrinas en esas Fes hacen política y por lo tanto tienen actitudes políticas estoy hablando los ayatolás estoy hablando de los Papas estoy hablando de Netanyahu y estoy hablando de Trump es decir esta no es una viñeta antisemitas un cartoon político es un cartoon político que estás retratando una actitud política

Voz 0874 12:37 bueno hay que decir que claro en los periódicos o los grandes medios de comunicación en Estados Unidos están como todo el mundo sabe en manos del lobby israelí entonces es que despedir a un dibujante que hace una viñeta que puede ser interpretada por mucha gente como antisemita pues es sencillo

Voz 9 12:55 en realidad una caza de brujas en realidad ya que ni siquiera es de un dibujante habitual ver súbete tú ves creo que eso sea una viñetas indicada una si el caso concreto yo creo que en un momento otro lado habría asaltado por eso los periódicos tienen

Voz 4 13:12 no es curioso enseñaba pero José María M

Voz 0874 13:14 comentaras es un libro que se editó hace tiempo en el que hay un artículo del New York Times que te cita ti te pone un poco como ejemplo de cómo España ha llegado la democracia porque gente como tú puede hacer dibujos como los que tú haces

Voz 1109 13:27 en una de las mayores alegrías que me he llevado yo en esta profesión fue que el corresponsal en España del New York Times en el año setenta y ocho antes de la Constitución para explicar en Estados Unidos que había libertad libertad de prensa en España

Voz 6 13:44 como ejemplo de las tiras al país

Voz 1109 13:47 este periódico qué hace cuando no tenía estábamos estrenando la democracia Nos ponía como ejemplo resulta en vez de censurar dentro al dibujante con el fusible del redactor jefe con el fusible del director le fulmina porque a partir de chiste político claramente político hay protestas en la red manifestaciones delante la relación de reacción y agitación me parece una catástrofe

Voz 9 14:19 lo que significa

Voz 1109 14:20 bueno son los gobiernos los que persiguen a los humoristas pero ahora que los propios periódicos paladines de la libertad en Estados Unidos donde la la la la libertad de prensa es el bien por encima de todas las libertades porque sin la cual no hay democracia resulta que despide por unas cuantas protestas ya no nos que despide llano como machistas ya no público más

Voz 0874 14:45 por sexo no la adición nacional

Voz 1109 14:47 internacional me parece que es un gol que han metido pero vamos a ver qué fuerza tiene para protestar de lo de Erdogan de lo que hizo lo hicieron los ayatolás de la de lo que pasa en Rusia y en otras vías que hay por el mundo de la pederastia de la Iglesia católica bueno sí ejemplo también pero se pueden hacer

Voz 0874 15:11 hechos se y además ahora

Voz 9 15:14 en Estados Unidos siempre han sucedido esto que la línea editorial de un periódico muchas veces ha sido siempre contrastada por las líneas editoriales de sus humoristas gráficos se han mantenido como qué distancia hay personas libres y estableciendo un diálogo con la línea editorial del periódico y esto limita las líneas editoriales de los periódicos porque se se limita lo que te mandan desde arriba no Vila credibilidad

Voz 6 15:36 el luego estamos estamos hablando del New York

Voz 1109 15:40 ains nada menos que ha sido referencia

Voz 9 15:42 lo que puede dar ideas a otros bueno no

Voz 6 15:45 bueno eso y a mí precisamente lo que me da gracias que hacemos perdona nuestra salud nuestra salud aquí la verdad es que yo no sufro como viñetitas ningún tipo de censura decirlo yo creo

Voz 9 15:58 me consta que vosotros tampoco

Voz 6 16:01 no digo me hace gracia porque precisamente The New York Times recientemente de los últimos años acá tienen mucha fama de tener una sección de Opinión inenarrable que están dando tribuna a gente que Perianes realmente es a veces incluso anti vacunas de poner en duda cosas absolutamente evidentes de hecho han tenido muchas críticas hubiese sentido pero claro no son viñeta la viñeta corre muy rápidamente por las redes las viñetas muy rápida de leer rápido muy rápido utilizar como lo ha dicho muy bien no hay nada más incompatible con la mentalidad de Corporación una viñeta yo nunca he oído nada más trágico que cuando una empresa me encarga una viñeta por qué me buscaban poniendo tantos filtros de aguar el humor que acaba siendo una viñeta que da una pena terrible por qué porque porque no es que es que son contra son dos espíritus contrarios no la espontaneidad y la caras de tocar las narices de las viñetas a veces son incompatibles con esto

Voz 1109 17:01 es una línea roja dentro de la democracia tremenda claro evidentemente no reservamos las vestiduras cuando lo de Charlie esto pero realmente lo que se pretende

Voz 9 17:13 no es lo miles de una creencia silenciar

Voz 1109 17:15 cualquier crítica que tenía que ver con gente de esa creencia porque aquí no se está hablando del pueblo judío Holocausto Netanyahu con su política de asentamientos y apropiación presiona a los países maestro aunque eso sí

Voz 0874 17:31 o absoluta lo que marca él tal

Voz 1109 17:33 eh a Jerusalén y los Altos de Golán para Israel es decir bueno bueno

Voz 6 17:39 no

Voz 4 17:40 hablabais antes antes de

Voz 6 17:43 tras nosotros Javier de ese reportaje extraordinario Times precisamente a propósito la inmigración del inmigrante que ha caído en las fauces de trono pero yo ahora me pregunto no está no lo están utilizando blanquearse asimismo para desmarcarse Donald Trump cuando lo cierto es que el primer muro conseguido implantar Donald Trump ha sido precisamente gracias al New York Times y bueno

Voz 0874 18:09 no hay dos personas en la mesa con quiénes quería charlar un momento además vosotros seguro que conocer muchos colegas de profesión que tuvieron que renunciar a su pasión por dibujar y por las viñetas para dedicarse a otros desempeño que pagan a sus facturas porque vosotros sois todos pobres como todos hoy hacemos el camino inverso son dos médicos internos residentes una de Medicina Interna otro de Medicina de Familia se conocieron durante sus primeros años de profesión y se dieron cuenta de que tienen una afición compartida más allá de los bisturí son las curas es la afición de de dibujar de hacer cómics son Guido Rodríguez Lema cuando Sánchez verde cómo estáis

Voz 4 18:45 compañeros buenos días

Voz 0874 18:48 médicos adjuntos en Urgencias del Hospital Fundación Jiménez Díaz aquí en Madrid id dibujante si creadores de Bloc yo doctor con un libro y a punto de salir a la venta creo que esta semana además

Voz 11 18:59 si la semana que viene que se llama el club

Voz 0874 19:02 las batas blancas crónicas de urgencias en nosotros quería hablar no solamente de por qué habéis decidido narrar esas crónicas a través de dibujos sino de muchas más cosas que me sugiere este libro aparte de las deudas que tenemos todos cuando vamos al médico esto supongo que da para mucho puesto Live también dice mucho de cómo somos como sociedad por ejemplo cómo tratamos a los mayores cuando los hospitalizados como nos olvidamos de ellos o como a veces no queremos hacernos cargo de ese de ese familiar muy mayor que ya está curado y tú estás en la playa no quieres ir a él no esto lo contáis vosotros pero primero quite monos por delante lo digo porque José María venido duchado por si había algún tractor

Voz 10 19:37 al tacto rectal para todos

Voz 0874 19:42 quitemos de la mesa lo temas de poco más escabrosos a los que dedicáis un montón de páginas porque yo creo que tenéis una una especie de mentalidad médica adolescente que a mí me encanta porque es muy como muy gamberra

Voz 4 19:52 objeten orificios bueno vamos con ello

Voz 10 19:55 es que esto no

Voz 12 20:01 cuando empiezas la la mano trabajar en urgencias es muy habitual que siempre alguien a algún mayor te cuenta la historia de que has sacado de algún orificio alguna cosa rara ya sea por una cucaracha un oído o pues hubo una una

Voz 0874 20:15 es que me he avisar a los espectadores a los oyentes que van a escuchar cosas muy raras que han pasado en urgencias pero que todos verdad entonces verdad cucaracha han oído Ice que se queda

Voz 12 20:23 la ese super habitual los nosotros ya jugamos a ver qué es lo raro sea tenemos una especie de concurso de a ver quién saca la cosa más rara de normalmente son de culos la gente suele suele tener personal

Voz 6 20:37 vivas las cucarachas o no

Voz 12 20:39 bueno que estás un poco de tienen que reanimar es el segundo paso pero no lo habitual es sacar de otro es cierto que tenemos con una mentalidad muy muy chabacano muy soez y y la verdad es que en un momento yo estuve preocupado porque hubiera tantas anécdotas de culos si dependes en en el cómic pero lo de los culos es es muy habitual sacamos desde cirios Pascual es sitio

Voz 1109 21:05 yo creo hasta el muñequito

Voz 12 21:07 hemos sacado pues una patata tallada que un señor mayor detalló una patata para jugar con ella pero no sale a escena radiografías he visto en el disparo no lo cual no nadie sabía lo que tenía dentro ya lo menos quería decir entonces es una cosa que otra cosa de su sea la gente suele meter todo lo que puede

Voz 0874 21:24 por no el placer está la historia de ese ese vibrador diminuto que claro que tomó carrerilla y se convirtió una tuneladora básicamente así es así

Voz 12 21:34 es que el problema es que las cosas que libran no están diseñadas para ese orificio signo tienen un tope entonces intercambiarlo supone que las fue como una tuneladora entonces hubo una una pobre muchacha que se tumbaba vino porque en un juguete se había quedado dentro tumbó en la camilla y es que la camilla virus vibraba tocaba carrera camino de la camilla vibraba mujer lo tenía está pasando fatal

Voz 0874 21:56 pero bueno pues va a vosotros sois médicos hay que decirlo e insisto en ello y esto lo habéis vivido o lo han contado compañeros y lo ha retratado y aquí vosotros Calais al paciente nada más llegar

Voz 11 22:08 con los años la verdad es que es impresionante prácticamente por cómo se mueve ya entrando a la hija ya casi vale voy a coger paciencia

Voz 0874 22:19 y más o menos puede saber si es un hipocondríaco si esconde algo que nos quiere contar

Voz 11 22:24 hombre luego también es cierto que necesita pero sí que la es decir la la Historia no el plantar la que tienes con el médico además pisar te da pero pero es cierto que con con los años ya se va cogiendo un ojo clínico que bueno ya no sólo por el que entraron la consulta ya el el señor que te cruzas en el metro radial no has dicho

Voz 0874 22:48 y vosotros un poco la dinámica ha sido es hacíais el blog pasa vais a historieta gráfica cosas que os contaba no cosas que vivía AIS y al final el material era demasiado sabroso sólo suelo hacerlo

Voz 11 22:58 escabroso Esquerra la historia es un poquito distinta el el tema es nosotros nos conocemos trabajando allí en urgencias de bueno independientemente de que la medicina no es lo que era antes que nosotros nos han vendido una idea de la medicina que no es la que es

Voz 0874 23:16 es vivían no

Voz 11 23:17 eso te genera cierta frustración pues bueno el cómo

Voz 4 23:21 lo que no tienen esas explicaciones

Voz 0874 23:23 sí es es muy curiosa claro ellos dicen ellos han crecido con el boom de las series médicas entonces presidido pensando que la medicina te deja tanto tiempo libre que puede resolver asesinatos en los ratos que tienes entre esguince y es yo pensaba que iba a ser Divac Dick Van Dyke

Voz 12 23:37 solventando casos de asesinato mientras veía cosas o no se o House pudiendo insulta a los pacientes

Voz 9 23:43 aunque aunque también hay una cosa muy contradictorio en el libro que por un lado de Fish que mientras estáis haciendo la residencia no tenéis ni un momento libre ya a la vez lo estáis contando con un libro que ha tenido que costar mucho tiempo

Voz 10 23:55 a dibujar lo no sólo tiempo costado sudor

Voz 11 23:59 lágrimas relaciones de todo pero cuando

Voz 10 24:02 lo lo cuando trabajaba dime cuando era durante la noche empezara la pregunta

Voz 11 24:09 que la siguiente le los nosotros cuando nos planteamos este este proyecto fue justo después de hacer un máster de Kome que también tiene sus más si vemos que negociar con nuestros jefes y muchas gracias a ellos y no están escuchando sí

Voz 12 24:26 pelota y después el después de hacer el máster pues

Voz 11 24:29 dijimos bueno vamos a hacer algo no ya que hemos hecho esto esto lo hemos hecho porque nos gusta porque de siempre me ha gustado dibujar pero vamos a hacer un proyecto entonces como desde el punto de vista dibujante pues tampoco teníamos nada que ofrecer como bueno pues pues vamos a ofrecer a la par de que no que no tienen otros no que es la medicina entonces eso planteamos dos proyectos paralelos lo que es el blog lo que es la novela gráfica y la novela gráfica pues la desarrollamos a lo largo de un año un año en que nos pasó de todo eh justo después de firmar eh el contrato

Voz 4 25:04 Jansa rompió el brazo abrazo con Ángel Juanes al que dibuja

Voz 11 25:11 bueno dibujamos los dos lo que pasa que que el el no sabíamos planteado cómo hacerlo entonces eh yo hacía los Stories

Voz 0874 25:19 Juan hacia la línea yo empecé

Voz 11 25:22 es hacer un montón de Stories que no me enseguida

Voz 10 25:24 a la línea porque claro él estaba lesionado y además estaba hasta arriba de drogas para aguantar el dolor

Voz 12 25:32 escribía el guión lo tenía que definir finalmente lo escribía con un dedo viajando en drogas entonces hacía un guión distinto cambié vernos cualquier Paco sí sí

Voz 10 25:45 de fármacos todo legales y compra venta de corte recetas que te habías esto tú mismo tengo la decencia de pedírselo a otro de urgencias estáis en la Fundación Jiménez Díaz

Voz 0874 26:00 claro supongo que vosotros pensaría es que en urgencias todo lo que llegan son grandes catástrofes grandes urgencias como hemos visto siempre en la serie Urgencias básicamente son las

Voz 9 26:10 entonces bueno esguinces y mocos

Voz 12 26:13 así lo que preguntado antes de si calamitosa la gente nada más llegar ahí llega un momento en el que lo puedes resumir la Messi la historia clínica en prácticamente cuatro preguntas es desde cuando le duele desde hace un mes ya sabes que no es urgente automáticamente no es un problema ha ido a su médico de cabecera no no ir al médico de cabecera sabe que no le no le importa también le duele te tampoco le importa tanto si te preocupa algo los jugadores en el momento ya a cuatro preguntas más y puede saber si te está tomando el pelo pero es que un muro esto está mal decirlo porque nos da de comer

Voz 0874 26:44 pues es una profesión con la que paga llegábamos a fin de mes

Voz 12 26:47 pero es cierto que la gente hace un uso regular de las de las urgencias que viene por cosas que no debería pero bueno insisto nos da de comer

Voz 10 26:55 yo ya he aprendido a que cuando yo vamos prueba

Voz 4 26:59 a ver si somos serios no es regular

Voz 6 27:03 es un mal uso de las urgencias

Voz 1109 27:07 en las los centro de salud están cerrados a esas horas porque lógicamente mucho se tendría que dirimir en el centro de salud que que no está lejos de casa y España está llena el centro de salud no

Voz 11 27:18 sí pero pero bueno la gente tiene la experiencia de avería urgencias y que le han atendido antes que a lo mejor no no es una es no es una experiencia que se repita en el tiempo pero ya eso es algo que se ha quedado en el saber colectivo es decir no es que es si voy a mi centro es algo me dan cita en dos días voy a urgencias metiendo en el momento y eso ya es algo que es muy difícil de

Voz 1109 27:41 me podía haber urgencias son el centro sale

Voz 12 27:43 las hay hay centros de salud que tienen muy poquitos en en Madrid pues uno de cada diez que se con se llaman su a posar ya y tienen un médico un auxiliar pueden hacer cosas deriva

Voz 1109 27:57 el hospital todas las urgencias a mi me parece que es un coste altísimo porque el los hospitales una infraestructura eminentemente cara no

Voz 11 28:06 a parte de que los servicios urgencias es precisamente los servicio del del hospital que más dinero se gasta

Voz 9 28:14 pero obviamente no aprovechando que estoy

Voz 4 28:17 aquí yo creo que habría que que que qué pasa con con este sistema que tengo en el brazo no decir yo llegué con un infarto urgencias tuve que esperar la realidad

Voz 12 28:31 la verdad es que

Voz 6 28:32 sí es cierto cometemos errores los médicos no somos perfectos esto lo digo yo por sea no pero estoy no entendieron fue increíble no no la culpa es efectivamente del sistema es decir hay personas con Cukor cucarachas unos ruidos

Voz 12 28:49 que están antes que yo pero no ni siquiera Cuca hechas los oídos dentro de cabe sabemos que no se va a morir la L la la racha no va a comer hacia dentro no va a apoderarse

Voz 4 28:57 del es bueno oye así empezó valiente paso con la radiación

Voz 12 29:05 el problema es el que viene por rozaduras en los pies que yo he atendido rozaduras en los que es todas las del mundo y es poner una tirita decirle a chico lo que me joroba es tener un informe de eso porque es mi tiempo y es tiempo que

Voz 0874 29:17 quita otra persona impuestos que pagamos todos

Voz 12 29:20 sí sí el problema es que obstruye unos

Voz 9 29:22 urgencias es la poca solidaridad es decir

Voz 12 29:25 yo he llegado a sacar a no es una cosa habitual pero si no llega a sacar de del cuarto de paradas a una persona con un paciente dentro del cuarto de parada reanimado Leo haciendo un trato a Hu

Voz 9 29:38 la lo que es el cuarto de partido cuarto paradas es la

Voz 12 29:40 pero lo peor fue la habitación más pues más inminente Si viene alguien pone infarto y lo detectamos automáticamente al cuarto parada ya iban todos

Voz 6 29:48 Lima me atendieron cuatro médicos

Voz 0874 29:50 es un día en ese sitio déjeme decir que igual deberías cambiarle el nombre a cuarto de reinicio solo pues sí

Voz 10 29:55 sí

Voz 12 29:58 partir de alarma suena una campanilla entonces todos nos movemos como si fuéramos como polillas a la luz entonces yo llega a sacar a gente de ahí porque era su turno y le tocaba es decir no no no no día pero señor es que mira mira cómo está este accidente de tráfico y verle entonces la puerta pero ahora que lo entendiera ha habido para que lo entendiera no es novo no vamos enseñando la los las partes bajas de los demás oye hay pues ya que habla

Voz 0874 30:21 me de solidaridad hay un episodio que además esto Rice de manera muy muy bonita toca mucho y es el episodio de una señora a la que sus hijos mayor la ingresan con creo que dificultades respiratorias no recuerdo mal y cuando a los cuatro días llamáis al hijo para que vaya buscaba la señora porque ya está bien de hijo por supuesto está en la playa que dice que no puede porque ha pagado el apartamento durante quince días y que no puede ir a recoger a su madre esto esto esto tiene que estar mucho de doler mucho no

Voz 11 30:47 pasa muy habitual que además en verano saquen es que no es que sea una anécdota en realidad en muchas anécdotas que que creemos reflejada en el libro que son la anécdota arquetípico pero de no de una cosa que nos pasó una vez sino de cosas que pasan muy habitualmente que la verdad es que el abandono básicamente no

Voz 12 31:08 no sólo son las gasolineras es decir esa mi abuela no se bajaba del coche cuando viajábamos a Bilbao porque porque no quería que lo dejaremos en la gasolinera detenía es en mi interior pero es que las los hospitales son las nuevas gasolineras se abandonan ahí en esa anécdota en concreto la viví yo yo de tener que enfrentarme con una persona telefónicamente porque no quería cuidar a su familiar a mí me supuso unas tres cuando además

Voz 0874 31:36 esa persona vivía en el piso de ese familiar

Voz 12 31:39 tal cual es es muy fuerte pensar que haber

Voz 1109 31:42 sí sí a las personas mayores se les deriva a hospitales cuando tenían quizá

Voz 0874 31:47 que están residencia si las hubiera O'Connor

Voz 1109 31:50 familiares pero hay una tendencia a que en puentes vacaciones etcétera aumenta un tipo de pacientes no

Voz 11 32:00 sí sí sí hombre haber también quiero decir rompiendo una lanza a favor

Voz 0874 32:05 de de Lugo el resto de la población

Voz 11 32:08 bien es cierto que que cada vez hay más población mayor cada vez las familias son más pequeña por tanto hay menos hijos sobrinos que ocuparse de cada vez más abuelos pero claro es cierto que que el hospital no deberían ser ese sitio al al deberían acabar a personas porque muchas veces no no les pasa nada

Voz 0874 32:31 lo que son casi la cama del hospital es infinitamente más

Voz 1109 32:33 que hará que una de residía hombre que pues es decir más cara probablemente es que

Voz 12 32:38 no te sabría decir sin las listas no te lo sé decir pero muy probablemente sea mucho más cara mucho peor porque en las camas de hospitales que tienes el el vecino del habitaciones un enfermo entonces te puede contagiar te puedes enfermar puede pasar cualquier cosa hay un tipo infección específica que es el centro hospitalaria entonces pues ahí tienes más riesgo de coger enfermedades estando en hospital y eso yo me canso de explicarlo con muchas veces me dicen bueno ingrese a familiar dos días dos días no sea en casa va a estar fenomenal cuide le de le comer lo que les gusta las pastillitas hemos mandado que va a estar fenomenal

Voz 0874 33:13 pero menos riesgo además no haber otro capítulo del libro el capítulo en la parte digamos más gamberra de vuestra manera de contar vuestro día a día es la parte que tiene que ver con la escatología porque no decir cosas que os han pasado y que nadie había dicho que ibais a vivir como médicos y son cosas que son muy

Voz 4 33:30 he aprendido a decir Fecalon más calor la palabra que Javier claro cuando cuando por ejemplo de esto que contáis

Voz 0874 33:39 es una muestra de heces

Voz 4 33:41 y la gente no tiene la palabra muestra detrás

Voz 10 33:45 en mente una bollería un bote rebosante saliendo por los lados les encanta luz

Voz 12 33:53 sea yo pensé que claro lo que hablábamos antes yo pensé que la medicina era como todo muy bonito que las series de televisión de repente van así yo he de reconocer que me manchado de fluidos que no sabían que existían es decir haber sido una cosa porque todo salpica todo Mancha acabas metiendo las manos donde no debe

Voz 1109 34:11 todo resbala Torres va a los colores hablas mucho

Voz 0874 34:14 los olores también hombre yo he perdido el olfato

Voz 12 34:16 un olfato se tiñe es cierto

Voz 9 34:19 o sea el el la base de libros que reunir para comer y contáis estas cosas es verdad que habláis de estas cosas comiendo palomitas para el apetito es es vamos

Voz 11 34:29 con tal como lo hemos planteado en la novela lo hemos hecho como más ameno pero pero es es horroroso

Voz 0874 34:36 no me gusta quedar como profesión porque eso

Voz 11 34:38 hablamos de eso si no porque me deshará de porque no pueda comer ni nada sino porque me aburre porque quiero desconectar me apetece hablar de otra cosa

Voz 4 34:46 mira había un humorista Chumy Chúmez quizá un libro que se llama o lo recomiendo ayer casi me modelos los pies hipocondríaco muy e dice que los hospitales sólo se habla de caquita ya bueno yo es que últimamente era un libro delicioso un humorista médico que era Miranda que publicaba en codorniz Miranda era médico hubiera sale Madrid

Voz 1109 35:12 sí existe esa viñetas de M sí sí no no no me humorista

Voz 0874 35:17 hay luego iba a su consulta diagnosticaba pero está vale vale vale

Voz 10 35:21 o que no soy lo que está pensando que claro

Voz 0874 35:24 en Estados Unidos la tú vas a una Facultad de Medicina haces una encuesta en la gente que se ha apuntado a esa facultad si le preguntas porque estas aquí dice pues porque quiero ser rico porque quiero ser médico porque como todo el mundo que todos los médicos americanos son ricos es una profesión que está sobrepasada y que contribuya esa burbuja sanitaria que hay en ese país aquí vosotros porque quise este seis médicos

Voz 12 35:47 tengo un equipo que yo adoro mi profesión me gusta voy a decirlo ya para que quedó en algún momento del programa Madrid vale a mi a mi me gusta lo que hago me gusta ayudar a la gente me gusta acude gente pero yo me equivoque sea yo pensé que esto iba a ser otra cosa otra cosa totalmente distinta o sea yo esto a lo mejor yo me hice médico por el dinero por la Fahmi por las chicas ningunas tres cosas es decir no no ha habido no ha habido forma de eso yo fui engañado por las series fue las series por lo que yo me creía que menos no quería creer Dine

Voz 10 36:24 pero no es lo que decía no no no fama tampoco apoyó y íbamos a ver si se pero por qué porque hemos diversificado hubiera chic de la chica a ver a ver

Voz 12 36:39 yo no yo he de decir que que yo pensaba que Anatomía de Grey era mentira vale eso yo lo pensaba yo pensaba que él no se ligaba en el hospital originalmente en el guión de la novela gráfica queremos hacer era mi vida mi vida ha sido un día damos hay muchas chicas es decir de todo tipo

Voz 0874 36:59 yo

Voz 12 37:00 pero no quiero entrar regularlo y no no quiero entrar no quiero entrar en esto por favor yo perdí por este cómic perdía a mi pareja yo tuve que dejarme relación dejé también mi piso perdí una un mes de excedencia en el trabajo para mi ha sido un parto este este Tommy

Voz 6 37:15 no hablemos de los partos porque lo contáis seguidos es mejor no decirlo

Voz 0874 37:19 porque antes contribuimos a que me haya más hijos desde

Voz 6 37:22 no nos apetece hacer Cartoon político en una palabra había hacer un chiste fácil destripar la realidad política pues no lo sé no sé si

Voz 12 37:31 estaría capacitado la verdad es que me parece una una labor súper compleja y súper complicada y transmitir la realidad política de una manera que sea graciosa cuando a mí lo único que me apetece es insultarles lo siento oye cosas

Voz 0874 37:45 ADECCO la visita que me habéis hecho antes de que saliera el libro que como digo sale esta semana el Bloc se llama Yo doctor

Voz 12 37:54 si es que al principio no queríamos dar nuestros nombres por lo que

Voz 10 37:58 hubiera pasado pero no queremos que original me

Voz 12 38:00 cuando planteamos todo pensaba que había sido yo quería metido

Voz 10 38:04 que está en la contra páginas web

Voz 4 38:08 no

Voz 0874 38:08 el club de las batas blancas se llama El libro Crónicas de urgencias Guide Rodríguez lema Juan Sánchez verde médicos adjuntos en Urgencias en el Hospital Fundación Jiménez Díaz en Madrid no lo sé pero yo creo que es de los mejores pero los que pues se puede estar por nosotros sólo por supuesto gracias por venir suerte con el libro y ojalá que nos tenga que ver con vuestro o lugar de trabajo te quedas por aquí que viene Cristina y luego tenemos un poquito más

Voz 15 39:37 está extirpar de qué tal muy buenas días tienes que despedir a un colaborador se lo dices a la cara o lo dejas caer es que no me pasa

Voz 16 39:46 yo he todavía pero yo soy muy de cara a ello

Voz 15 39:49 cuando alguna vez tampoco me ha pasado nunca tan despedida no siempre lo he tenido mucha suerte a lo José María García este es específico

Voz 0874 40:00 no pero queríamos hablar hoy de gente a la que se les deja caer que es una manera muy fea de desprenderse de alguien

Voz 1 40:05 sí porque además eh tú fíjate ahora que se están fraguando los pactos en nuestro país puede ocurrir que vaya a sacar un buen resultado electoral un resultado que en la noche electoral fue aplaudido y de pronto en cuestión de horas te quedes en la nada

Voz 0874 40:16 o que la culpa sea de alguien que no esperaba que la culpa fuera suya

Voz 1 40:19 no

Voz 17 40:32 que hoy en el Diccionario de conceptos políticos con Cristo

Voz 0874 40:36 hablamos de gente a la que se deja caer sí

Voz 1 40:38 hay hay bastantes no me he tenido que remontar a un pasado muy lejano en estos últimos días ha habido dos caídos el primero el Rey Juan Carlos al que parece que la embajada funcional pública

Voz 0874 40:50 no sé si se sabe ya por qué pues no exenta

Voz 1 40:53 mente y es raro porque tampoco tenía una actividad institucional desaforada entre de a

Voz 0874 40:58 es oficialmente perder a los toros ya como persona

Voz 1 41:00 a día es recurrió para explicar lo que ha pasado al mítico Jaime Peñafiel

Voz 18 41:06 han obligado si está peor de lo que se dice a lo mejor es un tema de salud porque da transparencia a la Casa Real vivía luego

Voz 1 41:16 es que tampoco lo sabe tampoco otra al que han dejado caer en estos últimos días esa Pablo Echenique como secretario de Organización de Podemos igual es porque no siguió los consejos que le dio al principio Pablo Iglesias

Voz 1662 41:26 tengo que nunca ha estado organizado y te da me pregunto cómo se hace eso qué significa organiza Arte entonces Pablo me contesta me contestaban las políticas como follar a bares primeros lo haces un poquito no muy bien luego vas aprendiendo y al final te va bien

Voz 0874 41:46 no iba palabras con la de fallar pero como les pues pues entonces que según la teoría de Iglesias sí Echenique tiene que seguir aprendiendo

Voz 1 41:54 sí en Podemos han intentado suavizar la caída dicen que cuentan con él a tope

Voz 19 41:58 desgraciadamente aquellos que piensen que hachemí que va a dejar de jugar un papel fundamental en nuestra formación política

Voz 12 42:04 se equivoca se va a llevar un gran chasco

Voz 1 42:06 más o menos lo mismo que a Echenique le paso a Javier Maroto del Partido Popular fue el director de campaña de Pablo Casado

Voz 0874 42:12 si la invitado el cargo claro si fue a juzgar

Voz 1 42:14 de Casado el único responsable de la debacle electoral o igual es que tampoco hicieron mucho caso a sus consejos

Voz 11 42:20 sí

Voz 20 42:20 me parece que se escapa algo mejor porque hay que ser natural tienes que ser fresco si tú tienes previsto de decir una cosa de otra manera pues buscaba donde tiene que hablar como les sale cómo lo siente en cada momento no frescos y tres Inite alguien ligeramente la pata parece si alguien mete la pata el ayudo a sacarlo

Voz 0874 42:39 me han dado muchos frescos en los últimos años

Voz 1 42:42 creo que se refería otro tipo de frescura otro de Podemos al que fueron dejando caer Íñigo Errejón

Voz 0874 42:47 en Podemos se cayó del todo sí pero el descenso

Voz 1 42:50 empezó cuando planteó una candidatura alternativa Pablo Iglesias en Vistalegre eso hizo que les relevarán como Secretario de Política de Podemos

Voz 21 42:56 los ojo a lo que dijo aquel día

Voz 22 42:58 yo estoy muy satisfecho de poder seguir aportando al proyecto de Podemos y a los compañeros que les toque asumir nuevas responsabilidades les deseo toda la suerte y me van a tener siempre

Voz 0874 43:07 ya que el sustituto siempre a tener al lado dice visto

Voz 1 43:09 algo parecido le ha pasado a Gaspar Llamazares ha terminado fuera de Izquierda Unida por montar una plataforma alternativa fíjate cómo era su relación con Alberto Garzón en sus últimos días la forma

Voz 0718 43:20 bueno me ha mandado un telegrama si esos ponerse en contacto no sé lo qué es pero en todo caso mamando a un telegrama en el cual se mantiene en la posición con respecto al transfuguismo dice que no es exactamente transfuguismo pero que casi yo le he dicho que si no hay una reiteración digamos una rectificación perdón de la denominación de la injuria que significa algo detrás uva pues que yo no voy a hablar con Kimi injuria

Voz 0874 43:45 llámame tú que no que me llames y así

Voz 1 43:47 más caídas Ángel Garrido que abandonó las listas del PP en plena campaña electoral para irse a Ciudadanos

Voz 0874 43:52 el PP le despedirán con mucha pena pues no

Voz 1 43:55 caída empezó el día que le buscaron una sustituta como candidata a la Comunidad de Madrid Garrido estaba falto de afecto

Voz 9 44:01 sentirse querido

Voz 23 44:02 en la formación política dónde estás donde trabajas es muy importante como para ustedes también las organiza

Voz 4 44:07 Nos con el trabaja no creo que eso créeme que su

Voz 0874 44:10 esencial también Pedro

Voz 1 44:12 Sánchez tiene algún caído Pedro Sanz

Voz 0874 44:14 es en tiempo que usan habiendo consigue cargárselo por mucho que lo intente

Voz 1 44:17 no pero tuvo como ministra Carmen Montón que vio como su máster se puso en entredicho en aquellos días en los que parecía que nadie demuestran si no hay nada como que te respalden

Voz 18 44:27 Carmen Montón está haciendo un trabajo como ministra de Sanidad extraordinaria

Voz 0589 44:32 le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 0874 44:38 hombre hablando de másteres a Cristina Cifuentes también dejaron

Voz 1 44:41 la empujaron sin contemplaciones fíjate lo primero que se filtró fue un informe de la UCO que implicaba Cifuentes en la trama Púnica ella ya en aquel momento no descartaba el fuego amigo

Voz 24 44:51 yo es que las casualidades ya con cincuenta y dos años que tengo me cuesta mucho creer he tenido la sensación hoy que que usted no descarta el fuego amigo yo ya no descartó nada ni de un lado ni de otro

Voz 1 45:02 luego salió lo de su máster también pensó que el origen no era muy lejano pero intentó aguantar

Voz 4 45:07 a los que queréis que me vaya no me voy me voy a quedar siendo hubo está preside voy a seguir puso algo a lo mejor dotada

Voz 1 45:15 si la filtración de un vídeo antiguo por ejemplo pues la hizo caer Se le veía robando unas cremas en un supermercado y hay que decir que hay la caída fue estrepitosa

Voz 24 45:26 anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 1 45:31 hablando ya del PP tengo más caídos el propio Mariano Rajoy aunque parecía imposible le abandonó el PNV en la moción de censura Aitor Esteban explicó de una manera que casi parece que estaba homenajeando ha caído

Voz 25 45:42 no es fácil decirle no es sencillo definir pero hay que hacer lo hemos

Voz 1 45:49 hay que decir no obstante que el hecho de caer no tiene porqué empeorar tu situación mira Rajoy ahora esto pasó hace unos días del chiringuito de forma entera al que se acercó a comer

Voz 0874 46:02 hay que decir no era una despedida de soltero sí sí a lo mejor había hay un nivel bueno en todo caso al final en el PNV le pagaron con la misma moneda que acostumbraban a usar contra Rajoy

Voz 1 46:12 sí porque él por un lado te respaldaba después te imputaban pero además Rajoy al final te dejaba caer que se lo pregunten sino a Francisco Camps Campos

Voz 16 46:23 como siempre y la historia será una historia feliz dejó la presidencia de la Generalitat

Voz 26 46:30 la dejo en este mismo instante inocente completamente inocente de las barbaridades que durante estos años se han dicho de mí

Voz 1 46:43 el mismo patrón se siguió con el ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez Génova les respaldó y al final nada

Voz 27 46:49 Pedro tienes todo nuestro afecto todo nuestro apoyo todo nuestro cariño el cariño que al Partido Popular de Murcia alcarreño que te dan los ciudadanos de Murcia porque es de justicia es de justicia porque eres una persona honrada e intachable te vamos a apoyar

Voz 4 47:06 te vamos a apoyar Pedro en estos momentos se ha registrado en la Asamblea regional mi renuncia a mi dimisión presidir la región donde

Voz 1 47:16 hoy voy a terminar con Esperanza Aguirre

Voz 0874 47:18 la mujer que más veces se ha caído casi en su casa

Voz 1 47:20 por ejemplo unos días antes de las elecciones municipales se filtró su declaración de la renta ella nunca dijo claramente que podía hacer fuego amigo pero el caso es que pidió la dimisión del ministro Montoro yo digo que ese fue mi caso la única española

Voz 4 47:34 si eso ocurre en Inglaterra el ministro ya no sería el ministro ya se lo digo su caída

Voz 1 47:39 o fue por fases y fue como por escalones no me encuentro

Voz 0874 47:42 muchas veces dimitió muchas concretamente tres

Voz 1 47:44 ahí van dejando

Voz 16 47:46 de lado el luego iba cayendo

Voz 1 47:49 no iba cayendo hasta la calle afinando

Voz 28 47:58 mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea ID presidenta de la Comunidad

Voz 14 48:11 Iker

Voz 0589 48:12 en el momento de dejarlo reposar todo yo entonces que quiero pues vivir más cerca de los míos de mi marido de mis hijos de mi madre de siete hermanos y dedicarme pues eh

Voz 29 48:31 mate

Voz 0589 48:36 la gravedad de esas informaciones que no estén demostradas de lleva a presentar mi dimisión como presidenta el señor Granados fue secretario general del Partido Popular de Madrid porque yo por eso asumo responsabilidad política

Voz 14 49:00 no

Voz 0589 49:05 por eso vivito del cargo político que usted concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular cargo en el que me colocaron los ciudadanos de Madrid no mi manera de concebir la política como servicio a España y a mis conciudadanos me lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no haber vigilado a Ignacio

Voz 0874 49:48 bueno pues lección aprendida para político es un es necesario al día siguiente es la bueno políticos periodistas Cantabria