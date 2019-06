A Vivir Que Son Dos Días (15/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0062 00:00 condiciones en Renault punto es

Voz 2 00:11 a vivir que son dos días

Voz 0062 00:13 Javier del Pino

Voz 3 00:40 sí que eh

Voz 4 01:19 murió las Donosti te gusta la música pero pasado con Bruce Springsteen que no te gustan

Voz 5 01:25 desde ayer creo sí sí digamos que para los que somos muy Springsteen

Voz 4 01:32 como que se nos quedaba cortito dice este paso terminan haciendo Standars americano Fernando Navarro en su crítica críticas del País contaba que aquella personajes demasiado grande como para que siga sacando discos como todos nos vamos a acordar de lo que había hecho antes sí sí sí

Voz 5 01:45 sí lo que ocurre que hombres con es su genio

Voz 4 01:48 el temperamento creativo yo creo que no puede evitarlo lo que ocurre que efectivamente te podías reinventar como Johnny Cash no al final de su carrera si encuentra un buen productos que es lo que le ocurrió a Johnny Carson sí que lo hacen es imprescindible que hubo en un productor bueno y es por ahí no en Barcelona a aquella estaba llevé en estas conversaciones estábamos junto con será el primero el huevo o la gallina han estado discutió no sobre si es mejor saber dibujar contar peor o contar mejor no saber dibujar han llegado al acuerdo creo que no lo ha informado de que lo importante es saber contar bien las historias y luego ya al dibujo acompañara

Voz 0062 02:24 saber transmitir exacto tu pulso no puede dibujar muy mal

Voz 4 02:27 todo todo esto con los médicos porque no es bueno es saber transmitir aventurarse a lanzar una nueva revista en el año en el que estamos es una decisión digna de admirar y si alguien piensa que es una revista cualquiera una revista fácil está equivocado porque es una publicación trimestral hablamos a mano no revista en papel que habla sobre el campo lo tiene todo para fracasar

Voz 6 02:50 el yermo López buenos días

Voz 4 02:53 yo no sé ya solamente falta que sea en blanco y negro no lo sé

Voz 7 02:56 sí conllevará contraria por por ponerlo muy difícil para que la gente la pueda comprar estamos

Voz 4 03:02 contar la historia es en la historia de un periodista harto del clic Beit no suelen que ha hecho en las audiencias las alertas móviles y cambias la redacción digital de un medio de masas americano que era Univisión con sede en Miami por el lanzamiento de esa revista en papel de la que ahora hablamos cuya base de operaciones atención desde Miami a ventosa de Sampedro provincia de solo

Voz 7 03:23 ya correcto sí si tabaco similar para que no fuese más fácil de llevar entonces cambié el clima tropical allí los manglares y los huracanes por la venta de San Pedro provincia de Soria

Voz 4 03:37 ablación

Voz 7 03:38 población cuatro contando Teté

Voz 8 03:41 el cinco

Voz 4 03:45 de ahí montado una especie de yo sé de venta ilegal o algo así para que publicar esto

Voz 7 03:50 no lo bueno como ahora Telefónica no regala un router a los pueblos donde no llega la conexión normal pues a través del cuatro Hey eso pues podemos ir enviando a a nuestra pobre diseñadora que está aquí en Madrid de Podemos y mandando dos artículo las fotos y eso para que ella ya aquí en Madrid lo vaya maquetado hoy el consejo de redacción por videoconferencia pues Whatsapp sí sí Ventosa la ventosa de San Pedro está muy cerquita de San Pedro Manrique el vuelo este famoso del paso del fuego donde la gente se echa a la novia o al hijo a a la espalda hay una brasa de fuegos y San Pedro Manrique verdad San Pedro Manrique está en las Tierras Altas de Soria población por esas ventosa en la metrópoli es la comarca ya son ellos

Voz 8 04:38 los elegancia de haber a zonas

Voz 4 04:43 es una revista que ha recaudado casi cuarenta y cinco mil euros para poder ser lanzada digamos se llama salvaje es nerviosos sobre el mundo rural

Voz 7 04:51 sobre el mundo rural sobre la naturaleza nosotros hemos utilizado la palabra campo como para intentar aunar lo todos los dos conceptos es básicamente una revista sobre todo lo que pasa fuera de la ciudad que es interesante entonces nosotros queremos juntar las historias que a veces se nos escapan dentro de la vida metropolitana y ofrecer una imagen más variada más diversa con enfoque de vista diferente del que se suele en los que se suelen tomar cuando se habla de de lo que pasa en el mundo rural en la naturaleza

Voz 4 05:22 es curioso que todo esto surja del tiempo que visten en Florida que es un Estado que además cuida muchísimo su naturaleza bueno asustado que es es básicamente naturaleza no hay ir a ver Matisse son manantiales algo que todo el mundo hace al menos una vez en su vida y sin embargo descubriste te diste cuenta de que en España no no nos preocupa tanto la biodiversidad que tenemos no

Voz 7 05:42 sí es salvaje sale un poco de no ceder a envidia es una emoción muy buena para motivar en la vida hay ahí yo vi que que el ciudadano estadounidense medio que ningún sentimiento de identificación con sus paisajes con sus parques nacionales es que se siente muy orgulloso no ellos tienen esté moto como de America The Beautiful que son poco como joder somos la la nación elegida Dios nos ha puesto aquí en nuestro país es el mejor incluso en el escenario y en el Gran Cañón del Colorado y tal a mí me dio mucha envidia de que ella se siente sentaban orgullosos y nosotros que en España tenemos una naturaleza hay un patrimonio rural y tradicional magnífico somos el país de la Unión Europea con la mayor biodiversidad de de todos los países

Voz 9 06:27 no no no no lo valoremos y no ir

Voz 7 06:30 estamos viendo un poco con todo esto movimiento de reivindicación de de un mundo rural y eso de que no pasa no para de de irse a la gente de ahí cuando realmente son sitios estupendos Si escenarios estupendo donde poder vivir y poder

Voz 4 06:44 dar sí pero escúchame una cosa igual que hay una tendencia a marcharse de la ciudad al campo iniciar estas aventuras vitales de repente dejas tu bufetes de abogados te marchas a Ventós como noventosa

Voz 7 06:54 ventosa de San Pedro San Pedro población cinco

Voz 4 06:58 está también la otra manera de contemplarlo y está muy bien reflejado en la novela los asquerosos que es los urbanitas que van al pueblo pensando que aquello es idílico una vida fácil y tal básicamente para contar a sus amigos de la ciudad que ahora ellos viven en un pueblo son muy cool porque han dado ese paso no

Voz 7 07:15 sí totalmente me encantó la novela y creo que Santiago seguramente odio nuestra revista lo que estamos invitando a la gente a que salga al campo y que lo descubra él él que estoy seguro que es el personaje protagonista de claro de la novela yo creo que la va a odiar porque no quiere que vaya no había su pueblo danés que la ciudad deja de molestar Mencía sí ha dicho que existe ponerse de moda ir al campo se vuelve la Gran Vía cualquier una pregunta Guillermo porque la revista entonces

Voz 0062 07:43 más enfocada a al neo rural digamos a lo urbano que quiere de golpe descubrir el campo o también para la gente que lleva toda la vida en el campo y de golpe pues le va bien tener una sección de ellos que sea un catálogo detractores donde haber poder escoger un buen modelo

Voz 7 07:58 sería interés no es el caso no va dirigida a dos dos va dirigió dos dos porque sí que existe este movimiento un poco como de de de la ciudad reivindicar el campo intentar salir más y volverá a conectar te de una manera diferente con con la naturaleza pero creo que una cosa era una de las mayores reivindicaciones que tiene la la gente que viven en el medio rural es como tener su propia voz os ha como que que se hable de los temas que yo les preocupen no sería de de una redacción de Madrid como es el campo como se explique a ellos que lo que está pasando que Kiko que te temas son respectivamente bueno nosotros queremos hablar de todo queremos hablar de de artesanía que se hace en los talleres de los pueblos queremos revisitar Historias de los que allá por los años ochenta se fueron a las comunas y normalmente acabó mal pero bueno es una experiencia evita que por ejemplo esto es un artículo que en el número uno cuenta la escritora Sabina urracas que sus padres ella se se criaron ahí en ese entorno queremos ofrecer una picotear en en todo en todas las temáticas precisamente para eso para decir que no existe una sola visión del campo que más allá de tractores y toros no como algunos partidos políticos intentan transmitir y de hecho en el primer número no sale ningún tractor

Voz 4 09:11 en Tossa se han quejado bien cuánto tiempo ellos

Voz 7 09:15 llegamos el verano pasado desde que partidos

Voz 4 09:17 alcalde

Voz 7 09:18 era del PSOE ha ganado el PP

Voz 8 09:21 pero es el mismo personaje au sólo cuatro no es muy interesante

Voz 7 09:29 Indica a nivel el pueblo pequeño porque resulta que San Pedro tiene varias pedanías alrededor y que están un poquito menos tratadas que la metrópoli que que San Pedro entonces este año para estas elecciones se ha juntado en una lista a la pedanía de alrededor ya ganó el PP pero han desbancado al PSOE PSOE no sacado ningún concejal de esta agrupación de electores de las pedanías que sean como el partido periférico

Voz 0062 09:55 exacto no ha sacado dos concejales nacionalistas periféricos debemos nacionalismo periférico y centralista

Voz 8 10:02 cosos extra Ventoso el tenéis corresponsales en otros pueblos de gran población

Voz 7 10:08 Nuestra intención es tener corresponsales lanzaba un llamamiento para hacer ahí un una red de corresponsales salvajes que es intentar tener por lo menos un corresponsal en cada provincia extracción cada uno cuando ya lo tengamos en cada provincia mejor bajamos a nivel comarca oye cada pueblo es complicado

Voz 4 10:27 cómo se gestiona esto bueno habéis conseguido el dinero y lo publicado pero con con logísticamente desde un pueblecito pequeño con un que seguramente a veces segunda el tiempo que hace Sara

Voz 7 10:37 que si hace viento se va si se ha emergido como es la logística la logística pedí pedir una casa y un trastero en Madrid cada tres meses cuando imprime vamos pues habrá que venir aquí

Voz 8 10:51 en la revista meterlas en sobres diera con el aficionada de correo al señor escenario real tocado convivir sobres

Voz 7 10:59 enviarlos y pues sólo funciona

Voz 8 11:01 suscripción no va a distribuir también si vamos a distribuir no nosotros queremos que es lo que manos conviene por por el modelo de negocio por la relación que establece con el lector sea el de suscripción pero también vamos a a distribuirlos por librerías con una

Voz 10 11:14 lógicamente porque las mucha de la distribución no llega a los pueblos con lo que la gente tiene que conseguir la desaforada

Voz 8 11:20 sí osada más fácil para nosotros es tirar de correos que son estas empresas que llegan hasta la última casa todavía en en España yo yo sí que nos permiten distribuir no de esta manera cabaretera porque pase por poco tiempo después se puede eso ver perdona si tus vecinos han suscrito

Voz 11 11:36 eh sí sí sí sí lo sé porque como me llega el médico del nombre y el apellido Valencia claro si hemos estado Gredos ha suscrito

Voz 4 11:43 alguien que no sea suscrito Guillermo López creador de salvaje la revista que quiere sacarnos al campo suerte en la andadura cuando la tengáis impresa mandando un ejemplar pero echar un vistazo por lo menos por supuesto muchas gracias a vosotros José María Pérez Peridis Julio Rey Mauro Entrialgo Aleix Saló gracias compañeros de lo que mucha gente abajo esperando

Voz 10 12:01 parar porque ahora aceptamos público que viene mucha

Voz 0062 12:16 a vivir que son dos días Javier del Pino hola soy Manuel Vilas

Voz 12 12:22 de Feria y Feria del Libro querido Javier del Pino

Voz 13 12:26 aquí está otra vez tu poeta preferido una palabra mágica del turista primero el bufet libre de los hoteles vacacionales su turísticos es todo menos el bufet libre se basa en la ausencia de camareros el ausencia de charla con un maître que te oriente lo que es bueno comer en cada momento el bufé libre es comida amontonado a cuyo destino es la basura el bufet libre lo inventaron las cadenas de hoteles que quieren destruir la presencia de los camareros sin camareros El Mundo no tiene sentido

Voz 3 13:08 tomarán postre los no si aquí a ver que hay tarta la dulce bien

Voz 13 13:14 es más importante un buen camarero que un buen presidente de Gobierno de república o un Rey los camareros alegran tu vida en cambio

Voz 10 13:24 los presidentes de gobierno o de república o los Reyes la entristece todos cientos vacaciones tienes que coger un avión karate para ser humillados salgo que vuela

Voz 3 13:47 a un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa You

Voz 10 13:54 el vuelo se da la primera cornada que recibe

Voz 13 13:57 llegar hasta aquí destino debidamente humillado debidamente ofendido convertido en reúma artrosis cervicales derrotadas punto tres los hoteles se han especializado en tener diez o doce tipos de habitaciones la que has elegido por Putin punto com es barata no porque tú seas su CD de las ofertas ni de la navegación por Internet sino simplemente porque es la peor habitación del hotel cuando abres la puerta de tu habitación ideas que es una habitación oscura de una planta baja y que tus vistas dan a un patio de luces lleno de tubos

Voz 10 14:42 ventiladores ruidos de las cocinas olor a gambas y cargadas de pájaro lo entenderá todo

Voz 3 14:50 usted primero que hace su aporte

Voz 10 14:56 bajo esa recepción IT Jan que esa es la mierda de habitación que pagaste piel recepcionista cuando te hayas ido triste en silencio se moriría de risa

Voz 15 15:10 punto cual cualquier obra de arte que quieras ver en la ciudad de tus sueños exigirá que pague una entrada cara que hagas una cola angustiosa as IT deprimidas y cuando estés delante de la llamado cuadro o escultura o arquitectura o lo que sea estar de mal humor sediento también

Voz 9 15:36 no

Voz 0405 15:39 te prevén cualquier sí que cojas en cualquier ciudad europea de las que tanto te gustan porque con tienen arte dura de costara justo el doble que en España justo el doble pero eso en el mejor de los casos el peor igual cuatro veces más que en España entonces entenderá sexo que los economistas llaman producto interior bruto y la renta per cápita esas palabras que los políticos españoles no nombran nunca precisamente por eso para quiero hoteles de qué país pierdes

Voz 16 16:20 ah

Voz 13 16:21 punto seis te entran ganas de echarle la culpa de la fealdad poderosa del turismo low cost internacional a tu marido o a tu mujer le pasa a todo el mundo por eso la gente se divorcian macacos

Voz 10 16:34 yo les

Voz 13 16:36 de que sea lo único bueno que te pase las vacaciones te cuestan un divorcio eso es que el Espíritu Santo el mismísimo Jesucristo están de tu parte punto siete no olvides una cosa estás de vacaciones ya eres un turista no porque hayas logrado algo excepcional en tu vida profesional y económica

Voz 17 16:58 los de sino por porque ahora

Voz 13 17:00 empleados subalternos

Voz 17 17:03 obreros y trabajadores de toda la vida

Voz 13 17:05 se les llama turistas para no ofender

Voz 18 17:08 ha sido el herido lo voy a los premios bajo una medusa

Voz 19 17:23 hola encara asustado dio pronto

Voz 15 17:29 todo nueve la primera línea de playa no existe

Voz 10 17:34 es más fácil ver a Dios que ver la primera línea es más fácil que eso te aparezca la vi que la primera

Voz 3 17:48 esta fórmula punto décimo y último Decálogo del Tour

Voz 20 18:05 no pero escúchame

Voz 10 18:08 si tus abuelos eran de pueblo y aún te queda una tapia puede B UGT se hizo siete tomos de clásicos de la literatura universal y ponte a leer bajo la sombra de esa Tapia veranea en esa Tapia si haces eso que sepas que estas haciendo el acto revolucionario detuvo

Voz 0062 19:01 a vivir que son dos días vientos veintiuno novecientos a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 20 19:33 cómo

Voz 4 19:33 estás tú muy bien todo esté todo transporte no después no sabes sabes que después de este espacio vienen los cómicos y los cómicos se quejan de que cerramos las puertas para que no salga a la gente porque pero a la gente le gustaría marcharse porque son son I have no mejores yo creo que sí bueno cuántas de los que están aquí están por por por cuentas de los que están por los cómicos

Voz 8 20:09 cuántos

Voz 21 20:11 no pero simpático eso

Voz 22 20:14 cómo estás estás bien sí sí bastante un poco friki a pero si no tengo más hasta o Custo Augusto estaba aire el festival estable un poco pijo pero estoy muy emocionado entonces Marbella creo no si Emma vea que he hecho a mí tengo mis vacaciones en Estepona en julio inquiere

Voz 4 20:37 dar el hotel en el que vas a estar aquí es más quiere acercarse a a no voy a hacer el Top Gun and balconing no como buen inglés por favor hombre a pasaste tres pueblos con esto

Voz 22 20:50 a Londres sonaban quería sí pero cuatro tías máxima pun tiene que ver con con tu familia o con la película a las dos

Voz 23 21:02 ah han

Voz 22 21:04 no es uniones I A

Voz 23 21:07 la lucha está mejor venido

Voz 4 21:11 la película antes hablábamos un poco se empieza a rodar pronto

Voz 22 21:14 a fin de año oí Ud es fea pero sí toro a poder

Voz 4 21:23 déjame recordar que ya se ha escogido a quién te va a interpretar

Voz 22 21:26 que es África

Voz 4 21:29 hay que aspiran a Spiderman Irma la película conquense llamar a Spiderman instrumento si estamos bien entonces empieza rodar en a final de año entiendo por lo que sé de esto que al menos hasta el dos mil veintiuno no creo que esté lista la película

Voz 22 21:47 pues creo que ante una solución

Voz 4 21:50 estoy muy venga

Voz 22 21:52 aunque no eso hoy queremos hablar mucho sobre

Voz 4 21:55 el el piano si como como instrumento que primero escuchamos un poco de música muy breve sí sí soy creo que son solamente dos minutos

Voz 22 22:03 sí pero muy muy es más a Graves Schumann buenos días bon bondad de damos esa jamás Sauer Mozart así no pero sí Si relajarse un poquito oí escucha esta

Voz 24 22:25 ah eso

Voz 26 22:37 sí

Voz 27 22:38 a un lado

Voz 24 22:45 no

Voz 26 22:54 sí

Voz 24 23:03 sí

Voz 25 23:11 un niño

Voz 24 23:13 tú

Voz 28 23:49 sí

Voz 29 23:54 sí

Voz 26 24:18 uu

Voz 27 24:19 tú

Voz 30 24:22 eh tú

Voz 26 24:37 Khan

Voz 27 24:41 el

Voz 25 24:51 y no

Voz 27 25:05 play

Voz 32 25:12 sí

Voz 22 25:18 parece bastante sencillo pero para tocar tocarlo con eso es una muchos años

Voz 4 25:26 la partitura aparentemente es simple pero ahí es donde tienes que poner tu talento como pianista en tu sabría decir qué modelo de piano es escuchando

Voz 6 25:39 este sea un Stein en modelo que es el el piano por excelencia que escogen el noventa por ciento de artista Si salas de de primer nivel Patraix que es Patrick que creo que se dirigían a mimbres

Voz 4 25:52 el director técnico de Gelves piano una de las personas que se encarga de dejar a punto el instrumento para los grandes maestros como Martha Argerich o Grigori Sokolov viajas con él incluso correcto con con Sokolov

Voz 6 26:04 bueno principalmente en España Portugal pero bueno hemos llega con él hasta hasta Helsinki dime cómo es Sokolov una mañana de miércoles cuando te encuentras con el el el hotel tomando desayuno bueno yo lo dejo desayunar tranquilo desayuno en mi mesa y luego nuestro punto de encuentro es delante del del piano te iba a decir claro es el pie

Voz 4 26:25 lista posiblemente más respetado del mundo ahora mismo

Voz 6 26:30 es un trabajo de alta tensión el tuyo afinar su piano asegurarte de que estaba a punto ya que que lo conozco con el paso de los años y que se ha hecho mucho más más fácil pese que al principio lo llevaba pasa mal porque es muchas responsabilidades hay alguien que conoce muy bien el instrumento incluso mejor que muchos técnicos de de piano

Voz 22 26:50 no no no no no lo primero

Voz 6 26:53 el para es muy importante el el ajuste del del instrumento a estar mejor que perfecto bueno comentó que que se mueve constantemente de concierto a otro pues hay pequeños desajustes que hay que estar muy muy pendientes de ellos

Voz 4 27:11 qué tienen que ver con con la madera con con la estabilidad del escenario claros los cambios de temperatura de humedad principalmente

Voz 8 27:19 afectan desde

Voz 6 27:21 los encuentra cumpliendo tienen unas catorce mil piezas y el gran número de ellas en el mecanismo

Voz 8 27:26 entonces ahí hay filtros

Voz 6 27:29 el la madera también también se mueve la tabla armónica va cambiando constantemente alguna

Voz 4 27:35 trece te ha leído la cartilla te he dicho este este rey sostenido está mal ajustado en la frecuencia

Voz 6 27:43 bueno él por ejemplo es muy metódico en el tema de pagadores que es es es la parte que apaga el sonido es decir si que en algún momento pues un minuto antes de abrir puertas él estaba con el frac dando vueltas alrededor del piano intentado Soliz bueno pues un un detalle de de última hora que para el noventa por ciento de pianistas sería irrelevante símbolo para él es el es el todo o nada

Voz 4 28:08 no no puedo no se levante seguramente ni siquiera lo notaría otros pianistas no totalmente mi eso Sony técnicos muchas veces a tú tú subes al escenario una vez que está al piano te aseguro que lo justo es también lo ha finas exactamente si se revisa la

Voz 6 28:21 a la afinación

Voz 4 28:24 igualmente son son los últimos ajustes

Voz 6 28:25 detalles de

Voz 4 28:26 mecánicos que es lo que más importa siempre vamos con la parte fea de la entrevista estos pianistas no los los Sokolov Marguerite se alguno más que me viene a la cabeza no no recuerdo quién no que tiene mal carácter en general no depende yo por ejemplo pensaba eso es todo lo contrario es una mujer muy dulce

Voz 6 28:49 incluso una un dato curioso y bueno no es tan exigente con el piano como yo habría pensado en un primer momento en alguna pasión me ha tocado hacer de niñera parado su nieto iba a comprar videojuegos porque bueno ella estaba quería centrarse en el ensayo Nieto quería ir ha salido a dar una vuelta ahí será más importante en ese momento para ya que el el propio sí

Voz 22 29:13 es ahora más fácil ante tal

Voz 4 29:15 sí claro yo yo yo tengo la sensación de que los grandes pianistas o por lo menos los de ahora no sólo los de antes comparados con los grandes divos en otros terrenos de la música por ejemplo no son excéntricos deben ser como grandes maestros del ajedrez no gente que vive en su mundo no sé si con mal con mejor peor carácter pero pero que no tienen esas grandes excentricidades no

Voz 22 29:38 pero general la verdad que que no son son gente bastante centrada con alto nivel de inteligencia mucha sensibilidad y cuenta la historia de una cena porque para mí es todo explico toros sí

Voz 7 29:53 bueno yo creo que es una lacra pero

Voz 8 29:56 él es alguien muy crítico consigo mismo

Voz 22 29:59 la eficacia de los mejores en al mundo pero

Voz 6 30:04 ya el Talk Talk Talk Talk él es muy crítico consigo mismo graba sus sus conciertos el el mismo Consell grabadora para luego escucharse después

Voz 4 30:15 la calidad no será muy buena no cuando se lograba

Voz 6 30:17 yo creo para él es suficiente para analizar

Voz 4 30:20 técnica digamos para verse en donde se ha equivocado que barbaridad explica me porque es irrefutable que está muy Anson es como el paradigma del buen piano es una marca que ha conseguido en este terreno el de la música instaurar se contamos con una solidez que en cualquier otro sector empresarial es imposible encontrar

Voz 6 30:41 bueno sino vamos cien años atrás un poquito más estable ha sido en cierta manera el inventor del piano moderno tal y como lo conocemos hoy en número de patentes técnicas y qué poco han cambiado desde desde entonces lo que hace aún está en especial es la forma en que se construye no está e incluso el mueble es un componente del del propio cuerpo acústico en caso de pianos suele ser un elemento decorativo puramente

Voz 4 31:11 cómo estás por un un está igual porque creo que ahora te vas a Japón a a no sepa vagar arreglarlo a colocar un piano nuevo que alguien ha comprado por ciento y pico mil euros vas tú expresamente a colocarlo como lo transportas

Voz 6 31:25 o sea que también consolidado

Voz 4 31:28 entre varios no sé que también

Voz 6 31:30 era una sola persona el piano va va sin patas sobre un costado llevan Patín especial una funda de protección tiene el caso de que va a Japón va en una caja de madera especial claro llegada con sensores de de Jockey vuelco marginada para alertar a al personal que que lo mueve desde el almacén hacia el avión que que es algo frágil y Stein Spirit es un sistema de reproducción del traje solución de de San Jansons y bueno ya no que que toca solo que toca solo que cuesta ciento y pico mil sólo tenía que pasadas las casi casi todo llegará pero

Voz 4 32:12 sabemos que son muy caros Si alguien aquí

Voz 6 32:15 a parte de la gente que están ese estudios seguro que esa oficina

Voz 4 32:18 al piano o lo ha empezado a ser raíz de lo que ha escuchado por la radio y hay mucha gente que seguramente lo será en su casa si alguien dice mi sueño es tener unas

Voz 6 32:25 en Hoy no sé todos

Voz 4 32:28 todo casi tome una se compra un coche que todo el mundo se podría permitir en este año

Voz 6 32:32 hasta cierto punto es cuestión de prioridades a veces es verdad que el Stein es una inversión en el caso de un coche uno puede comprar un coche de alta gama nada más salir de concesionario vale menos de la mitad en el caso de un extraño se revaloriza con el tiempo cada año supera entonces un cinco por ciento el Cio de venta de uno pero bueno tampoco hay irse sea un extraño para poder disfrutar de la música hay posibilidad de tener un piano acústico en casa por casa y menos de lo que cuesta nada SL tú decías

Voz 4 33:02 es que por cincuenta euros al mes mucha gente lógicamente paga eso por Internet también pues pagar eso Pumpido

Voz 6 33:06 ha alquilado no Buesa buen piano piano básico pero pero bueno aceptable para para empezar y un piano acústico el el como el que tiene es básicamente su casa no es más que el deben ver a ver

Voz 22 33:19 uno de los mejores diez cuando ya con la empresa cuatro tipo con mucho que de oro con enorme el coro Nica su cara con enorme tú tú piano

Voz 4 33:39 en tiene también para que tú puedes tocarlo sin molestar a los vecinos si no recuerdo mal

Voz 22 33:43 no no no no me ha pasado

Voz 4 33:46 a todo lo contrario el que era un vertical más vale bueno sí es verdad que ahora tiene su novio Éste desde media cola de que de que es tres cuartos de estos es cuatro y estén no tiene sistema de escuchas entonces tenía que haber invitado a los vecinos

Voz 22 34:00 pero ya nunca nunca toca hasta antes de las mañana hasta las doce de la noche no si lo noches porque te te

Voz 4 34:10 tú decías que los los piano se revalorizan pero también tienen una vida útil no

Voz 6 34:14 si el el caso de bueno para un hogar puede pasar de generación a otra en el caso de un piano de de concierto hay gente muy diferente el fin y al cabo el piano es una máquina bueno puede pasar un poco como en las motos de competición en la hace diez años por muy buena que fuese en su momento no es mejor que la de la temporada actual ya

Voz 4 34:37 supongo que también el proceso afinar un piano ha cambiado muchísimo con el paso del tiempo porque ahora en cualquier iPhone tienen puede de aplicación

Voz 6 34:44 allí la ciudad y bueno ahí hay aplicaciones que facilitan mucho el trabajo pero no deja de ser una herramienta es un poco lo que es la radiografía un médico te ayuda a visualizar la afinación pero al fin y al cabo es el el oído humano y la mano sobre todo lo más importante no es sólo afinar el piano sino que quede afinado y aguante durante todo el concierto

Voz 4 35:04 claro que cuenta unas horas no yo no sé si tú que llevas toda la vida dedicado a esto además es una empresa casi familiar lo tuyo Patrick y notas que en este país hay un cierto un cuidado mayor de la educación musical o ves que están empezando una tendencia a incorporar el piano en en en la vía

Voz 6 35:21 ya del de ciudadano normal no porque yo yo que crecido con la idea de que un piano era inasequible puede luego mi familia lo era era una cosa que solamente se podía acceder de barrio de Salamanca sí yo creo que poco a poco se va haciendo normalizando el el tener un piano eh sí que es verdad el boom digamos de venta de pianos pues fue hasta los ochenta y luego una caída y yo creo que ahora por lo menos de mi punto de vistas se está incrementando

Voz 22 35:49 tres años Estados Unidos ha están paz

Voz 4 35:55 no había más pianos que bañeras no sé si esos buenos malo no

Voz 8 36:00 es muy bueno es mejor pocos Tiki

Voz 4 36:04 había muchos olores en en en España está aumentando por tanto el el el ratio digamos de pianos por domicilio tú crees

Voz 6 36:11 yo creo que sí sí en esa experiencia al menos diez

Voz 4 36:15 vamos a escuchar un poco más de música y luego te despedimos Patrick agradezco mucho de diálogo que hemos venido y creo que no sólo es un poco también de de que que que tienes en el calendario a partir de ahora pero tú querías James escuchará me parece muy muy bonito si el estudio opus veinticinco el número uno me parece tú sabrás lo has cogido pues si sí vamos con ello

Voz 34 36:43 a la

Voz 35 37:07 a nada no

Voz 26 38:27 eh

Voz 36 38:37 ah sí

Voz 24 38:49 no

Voz 4 39:03 a la Sokolov pero no si oye sabes que Patrick aprovechando que estás aquí porque James como todo divo pues se deja mucho que el piano no estaba como el quiere en el ángulo que el Silver te acercas al piano eres capaz de hacernos un diagnóstico para saber si tenemos que comprar uno nuevo o podemos tirar con este porque nuestro nuestro ordenador habitual que eso Óscar Olivera que igualmente que tú lo conoces bien Javier Perianes y siempre dice que a este piano hay que pensarlo a lo mejor no a este está ahí no sé si te te apetece acercarte un momento mirar a ver si sí lo podemos poner en guapo por aquí si yo viéndoles de aquí lo recomiendo desde aquí que lo que lo primero que queremos si no es una buena para hacer de los diría yo semanalmente esto no sé si es bueno que te lo digan no no parece es de los setenta parece de lo siguiente al piano sí un piano como éste incluso aunque se desafinan con frecuencia aunque tenga treinta cuarenta años es recuperable digamos ese poder mantener lo que es la estructura del piano instalar todas esas catorce mil piezas que dices qué hacer

Voz 6 40:10 la mayoría hay piezas que no se puede lo que es el el armazón de hierro fundido el arpa bueno lo que es el el el anillo el marco el mueble pero lo que son componentes mecánicos el cuerda si es decir es un piano para para un hogar un uso doméstico da para otra generación cuando es un piano de eso

Voz 4 40:29 es que es media cola sepia no en una casa normal cuesta meterlo eh

Voz 8 40:33 se decanto totalmente pero no hay manera oye que te agradezco mucho más cargado con cosa sí bueno según parte de regalitos a nosotros si a vosotros este Javier es parada para es un un diapasón que es una importante herramienta pero si eso es para para qué fines Eloy de que James no engañen no sea cuando yo vengo aquí porque que darle un golpe a esto no exactamente

Voz 4 41:00 B

Voz 8 41:01 lo pones entre los dientes también en toda la cabeza y luego para James con igual te decepciona porque aunque parece un cartón de tabaco no lo es si esto bueno en los ochenta cuando yo era niño esto era un regalo era lo más en un pequeño ocasión esto es para que este verano eso te lo cambio ya este verano cuando éste es en el en el chiringuito no sandalias y calcetines puede tocar una una fuga para sardina boquerón por ejemplo tiene pilas

Voz 21 41:41 venga si Stoner que maravilla que dentro calle toca tengo alguna

Voz 8 41:57 no lo destaca quiero que despida es el espacio no cuando llegue

Voz 37 42:02 sí sí y sí

Voz 8 42:13 el único modelo espera tocar este que necesitábamos repasa esta alineación quizás esto

Voz 4 42:19 muestra que estén we and Sons por mucha fama que tenga de ser una firma carísima tiene modelos de pianos para todo el mundo casi para que me está empezando hasta uno de los más caro

Voz 8 42:28 entonces ahora los uno de trescientos cuarenta mil euros me dices que decía no bueno llevar baño de oro hay Gaspar Anton John y poco más con baño de oro en serio si hay alguien que se había pedido algo muy especial en el piano

Voz 4 42:48 qué le pongáis algo no se es bueno

Voz 8 42:50 plata o un atril especial de desde que quedé un piano nuevo color a juego con sus gafas de sol está de nuevo no sí creo

Voz 4 43:05 era mucho ver cuando uno de estos pianos es machacado un escenario por una estrella del rock que igual cree que es una guitarra eléctrica que cuesta mucho menos

Voz 6 43:13 a veces asusta a sus tampoco oye

Voz 4 43:15 qué te agradezco la visita que es director técnico de piano de las personas que se encargan de dejar a punto el instrumento de grandes maestros como Grigori Sokolov y además Him meses el distribuidor oficial de los pianos estén we and Sons en España es tú no lo sabes pero también nos va a regalar un pianos tengo Jansons está aquí esperando

Voz 8 43:33 pero cuando nos vayamos a cada uno un día yo quién te quiere hablar si quieres que quiero

Voz 22 43:44 sí sí que ETA tiene nueve años no ERE padres alado quieres toca tu hijo está Nui creciente pues si te te específico

Voz 4 43:59 euros esto con la paga de verano todo lo puede sacar adelante no

Voz 8 44:02 ciento cincuenta

Voz 4 44:05 habéis venido déjame que pregunte a esos dos chavales que te tienes ahí Gemma habéis venido

Voz 22 44:09 porque es han obligado no o

Voz 4 44:13 de verdad habéis dicho sí sí vamos a ver aquí por la mañana

Voz 21 44:18 vaya ayer me lo contó pero no lo quiso

Voz 8 44:23 ya insistiendo y no me lo quiso contar entonces por la mañana ha insistido pero pero pero más ayer no me lo cuenta es lo que viene siendo una sorpresa así que entonces cuando ha dicho has dicho bien dicho

Voz 21 44:38 la radio es más bien

Voz 8 44:42 adiós a tenemos que marcharnos llenos de que si quieres despedir como hace siempre al sí por supuesto

Voz 22 44:49 estado mira a

Voz 8 44:52 la Feria del Libro a partir de las siete de la mañana las todo lo que corre corre que viene

Voz 4 44:58 diez segundos cuando es bueno

Voz 7 45:00 pero toca algo no