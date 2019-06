A Vivir Que Son Dos Días (22/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0874 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:59 pero anoche en prisión de los miembros de la manada después de que el Supremo a la condena por violación pero Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 01:04 bueno siga Xavier hasta los quince años de cárcel por violar a una joven en un portal durante los Sanfermines de dos mil dieciséis el fallo del Alto Tribunal sienta doctrina aunque sigue pendiente una reforma penal desde el inicio de este caso los colectivos feministas aplauden este mayor respaldo judicial dicen de la cadena de reacciones destaca el mensaje publicado en redes sociales por el presidente en funciones Pedro Sánchez

Voz 5 01:25 sólo si es si escribe

Voz 1024 01:28 España sigue avanzando en la protección de los derechos y libertades de las mujeres no se va a detener porque la creímos porque os creemos por los queremos vivas libres Simian

Voz 0874 01:37 la SER ha tenido acceso a la declaración de Luis Bárcenas durante el juicio por la destrucción de su ordenador

Voz 6 01:41 a mi abogado lo pide que se entreguen los ordenado

Voz 7 01:44 por eso sí estaban los ordenadores vacío es absurdo no tiene ningún sentido esa es la principal prueba de que yo no estoy mintiendo

Voz 1024 01:50 seguida escuchamos más quién fuera tesorero del PP apunta que aquel borrado de los discos duros está relacionado en su opinión con la operación Kitchen ese presunto dispositivo policial clandestino apoyado por el ex comisario Villarejo designado a robarle documentación mientras estaba en prisión Bárcenas también habla de su fluida relación con el ex presidente Rajoy de los trabajos que le encargaban Sáenz Santamaría o Ana Mato IVE los presuntos pagos que autorizaba Cospedal

Voz 0874 02:15 el Consejo de Seguridad de la ONU tratarán la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán el lunes próximo

Voz 1024 02:20 Donald Trump dice que preguntó a sus hombres cuántos iraníes morirían en los tres ataques planificados en respuesta al derribo de Sobrón al conocer que podían ser ciento cincuenta dice que ordenó abortar la operación el presidente de Estados Unidos está dejando atrás lo que la prensa internacional ha bautizado esta noche como Un día de furia primero por amenazar a un periodista de

Voz 1061 02:40 la revista Time con enviarlo a prisión por foto

Voz 1024 02:43 para fijar una carta que mostró de Kim Jong il después ha tenido que desmentir que violara a una periodista hace más de veinte años en el probador de una tienda de Nueva York lo cuenta la propia presunta víctima en un libro que saldrá publicado el mes que viene

Voz 0874 02:57 tirón de orejas de Michelle Bachelet Nicolás Maduro

Voz 1024 02:59 Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha llamado a la autoridad de Venezuela a poner en libertad a todos los presos políticos

Voz 8 03:06 aunque aún llamado a las autoridades a liberar a todos quieren detenidos o privado de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pasiva

Voz 1024 03:15 adoro dice que tendrá en cuenta las recomendaciones ya Bachelet que ha anunciado además que dos personas de su equipo se quedarán en Caracas para supervisar la situación en el país

Voz 0874 04:04 y lo decimos muchas veces de la política la mayoría de las ocasiones gira en torno a las palabras políticos que dicen cosas duramente unos contra otros Lajusticia en cambio no se habla de la vida del mundo en el que vivimos por eso la sentencia del Supremo sobre la manada produce una extraña sensación de desahogo aunque me deja mucha inquietud que este tribunal pueda tener una opinión tan distinta de lo que se juzgó entonces la clave de la justicia suele estar en las palabras ellos su defensa decían que lo que pasó aquella noche no fue nada que fue básicamente una juerga

Voz 1447 04:34 juerga parece ser que se dice Si yo apunto que que juerga acaba con una persona tirada en un habitáculo importa dura calles conocida

Voz 1849 04:46 a las tres de la mañana desnuda

Voz 0874 04:48 se pregunta que se hace la fiscal Isabel Rodríguez es la que nos hacíamos todos salvo quiénes dictaron la primera sentencia obligar a una mujer a mantener relaciones sexuales es violación sea por la fuerza o se haga por medio de la intimidación que estamos hablando de tipos que intimida no hay más que verlos entrar y salir de juzgado con aspecto de gustarse mucho a sí mismos ahora el Supremo rectifica esa condena anterior Illa eleva a violación no agresión sexual y los años de cárcel suben de nueve a quince

Voz 1447 05:13 nosotros sostenemos a través de este motivo que los hechos probados son constitutivos de un delito de violación de un delito continuado de violación recogido en el artículo ciento setenta y ocho seiscientos setenta del Código Penal por entender que concurre fuerza intimidatoria suficiente por parte de los cinco acusados que fue la que les permitió realizar los actos sexuales descritos en la sentencia

Voz 0874 05:38 tiene suerte los mimbres de la mandada porque el Supremo también considera que los violadores lo que desde hoy es lo que son son violadores tenían que haber sido condenados a cincuenta años pero la justicia en primera instancia se equivocó al establecer que cada uno cometió un delito continuado en lugar de cinco delitos cada uno pero ni la Fiscalía corrigió ese error ni la Justicia permite ya modificarlo por cierto los nombres de los violadores por si alguien no lo sabe todavía Nos encanta repetirlo son José Ángel prenda Martínez Ángel Boza Florido Antonio Manuel Guerrero Alfonso Jesús Cabezuela Jesús Escudero

Voz 11 06:14 no nos viene esté ahí

Voz 6 06:20 a mucha ACCEM antes que el ajuste

Voz 0874 06:23 ya nos conecta con la realidad y la realidad en la calle Génova en la sede del PP es que se puso en marcha una especie de trituradora de papeles ICOM algunos papeles no cabían en la trituradora porque estaba en el disco duro pues se hizo lo que había Mortadelo y Filemón que sacar un martillo básicamente escuchar a Luis Bárcenas en el juicio que hemos tenido acceso a las grabaciones en el juicio por la destrucción de ordenadores y me provoca una sensación agridulce porque es escuchar a un bandido hablando seguramente de otros bandidos tiene un punto de justicia poética dan ganas de escucharlo como siempre una serie de Netflix pero el olor demasiado fétido Si están desayunando tápense la nariz porque este es el show de Bárcenas

Voz 12 07:02 eh

Voz 13 07:13 poco

Voz 9 07:14 le pregunta entonces sino si es que no había nada relevante en esos ordenador lo ha dicho pero muy relevante pero antes de julio no era relevante siempre fue el que estuvo dentro del ordenador fue rebote vale

Voz 13 07:29 Banco

Voz 9 07:31 el ordenador Apple había documentos escaneados de recibos presupuestos de campañas electorales y cómo subían financiado quiénes habían sido Morán

Voz 12 07:42 mi abogado no

Voz 7 07:43 pide que se entreguen los ordenadores sí estaban los ordenadores vacío es absurdo no tiene ningún sentido esa es la principal prueba de que yo no estoy mintiendo que mienten y lo comprendo que este defienda sus clientes mientras su cliente

Voz 12 07:55 pero

Voz 9 08:00 te Cover yo Rajoy con María lo era que quedaba a disposición del partido e a partir de ese momento por ese motivo tuve deslumbra hechos

Voz 12 08:08 Xarla

Voz 14 08:27 me

Voz 0874 08:29 antes de que se me olvide mucha suerte a quién es ahora mismo no escuchan ni son uno de los doscientos mil aspirantes a profesores que hoy se examinan en las oposiciones en casi toda España es la mayor oferta en diez años es el día por el que han luchado por el que han soñado conforta saber que tanta gente muchos de ellos muy jóvenes quieren dedicarse a una de las profesiones más nobles que existentes la de enseñar y educar como ahora mismo sino se escuchan estarán muy nerviosos que no se olviden de lo esencial

Voz 15 08:56 sí

Voz 16 08:57 que no se les olvide llevar el DNI o el carné de conducir porque sin identificación no no puedes hacer al examen llevar una botella de agua porque con estas olas de calor que se nos vienen encima hay estar todo el día toda la mañana en el examen pues es un par de bolis porque siempre te puede pasan que eso te quedes sin tinta oye es un poco frustrante quedarte sin tienda a mitad el examen por lo menos poder tener otro de repuesto

Voz 17 09:22 los pies en el suelo

Voz 0874 09:23 también decía hay mucha concentración porque hay casi siete aspirantes para cada plaza disponible era Beatriz secretaria de Juventud de la Federación de Enseñanza con dos consejos que la verdad sea dicha buena servir también para cada día que vayan a trabajar al colegio si consiguen la plaza con treinta niños delante hay que beber mucha agua y tener los pies en el suelo sí podría me dedicara a todo un bloque de información a lo que dicen unos y otros sobre los pactos de investidura pero total para que mañana digan lo mismo ya lo escucharemos mañana así que nos fijamos mejor en tres apuntes que de nuevo tienen que ver con la justicia primero la sentencia contra las páginas web que albergaban enlaces a contenidos piratas los acusados han sido absueltos porque las películas los libros y la bueno los libros daño limpios había muy pocos has películas y la música no estaban en sus servidores es como si ellos publicaran una lista de casas con la puerta abierta los ladrones entraban gracias a esa lista pero ellos no entraban

Voz 20 10:21 el hecho de que de que nuestra cultura no tengamos no estemos de acuerdo en respetar si no te pillan es una barbaridad y se llama Robo y ya sabes Carles que otras veces te lo he dicho yo creo que el problema de raíz que que no sólo tiene ya que ver con el hecho del robo en sí sino con hasta con la nomenclatura lo que llamarle pirata tiene un punto romántico que a mí me escuece especialmente porque yo creo que no es piratería sino o romerías

Voz 0874 10:47 te buena definición gorro sería informática acuñado Mariano Barroso director de cine y presidente de la Academia en Barcelona ha expropiado hoy la primera vivienda vacía en propiedad de un banco BVA tercero en Tarragona el nuevo Arzobispado ha suspendido de sus funciones a tres sacerdotes que formaban parte de una especie de club católico privado en el que predicaban una doctrina dicen algo extraña también se les acusa de la violación del voto de celibato y otras prácticas prohibidas por la Iglesia dice el comunicado lo cual deja un amplísimo margen a la imaginación la maternidad ha sido noticia estos días por un lado la radiografía del Instituto Nacional de Estadística que muestra que en la última década ha descendido la natalidad en España cerca de un cuarenta por ciento por otro las desafortunadas palabras de Jesús Aguirre consejero de Salud y Familia de Andalucía que cree que la decisión de una mujer de abortar

Voz 18 11:48 es muy fácil informó vamos informa la paciente vamos dar ese tiempo Nadal información positiva por el tesón y la modelo malas de qué problema tiene madera mamá te apoyo social eso las ya le los suelo falle llega y es tu pendón eso es lo fácil deriva haya superado quién defienda no nacido

Voz 0874 12:17 Gloria alguien que piensa una psicoanalista que durante siete años dedicado al ayuda a madres y niños cuando escucha algo así buena parte de un poco de asco porque hay que decir

Voz 5 12:27 buenas setas estas cosas yo yo preguntaría no que que se me ocurre para el que hizo el niño no también para en la otra parte que que idea no porque parece que la mujer sería la única responsable de de todo creo que bueno es todas las ayudas sociales pues ahora que verlo no y también es una decisión la maternidad que hay que pensarse la mucho porque llevan muchos años entonces creo que es precipitado decir algo así y aparte el sufrimiento que tienen una mujer al tener que abortar la marca que deja en en digamos en el ciclismo y la historia que pudo afectar a otros embarazo siguiente pues yo creo que que es traumática poroso decirlo

Voz 0874 13:17 ha dicho siempre desde mi punto de vista todo ha sido muy elegante no es desafortunado es es es patético del ocho al doce de julio Día Internacional Menéndez Pelayo en Santander se va a celebrar un seminario que es escribir la maternidad no hay milagro más cruel que este tú participas en ese seminario se va a explorar el punto de vista de las madres de las mujeres que no pueden no que no quieren ser madres de las relaciones con los bebés con los niños pequeños de las madres enferma las crueles las despechada ser madre es mucho más complicado de lo que uno puede pensar no

Voz 5 13:48 la complicación diría yo porque siempre hay un encuentro con alguien que no conocemos que imaginamos nos imaginamos era una madre que que que luego no somos toda la relación con un bebé que aparece Ike llora grita y hace cosas no no responde a lo mejor cómo queremos siempre es un momento desestabilizador difícil ir conociendo a ese a esa niña o ese niño que que que está allí es un trabajo de a dos pero que necesita siempre ser comprendido también por los que están

Voz 0874 14:31 cómo se puede ser madre cuando se diagnostica una enfermedad mental

Voz 22 14:35 pues que con los primero lo que necesita un niño es y nos entendamos el amor con el pastelitos no con con la búho ni a o no el amor es poder pensar que parece niño queremos lo mejor y hacerlo mejor no entonces

Voz 5 14:53 ver mental se puede perfectamente tener amo yo creo que que que digamos el estigma que tiene la enfermedad mental tiene que ver con que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido locos por alguna situación hizo nosotros da mucho miedo entonces cuando vemos a alguien que bueno que tiene este diagnóstico sentimos miedo pero hoy en día gracias a la medicación a los apoyos que se tienen Ical la perfectamente pueden tener un bebé a llamarlo muchas madres de La casa verde decían esto yo los tregua La Casa Verde porque no quiero que le pase lo mismo que a mi hijo necesito ayuda si todas las madres en los momentos que siente que necesitan ayuda la pidieran pues estaría estupendo

Voz 6 15:47 Serbia te sientes reconocido en esas palabras

Voz 1849 15:49 bueno bastante bastante yo sobre todo el tema de de la ayuda de la ayuda que todos necesitamos para sacar adelante a nuestros hijos entonces bueno mi caso es un poco particular porque yo tengo un trabajo analítico no psicoanalíticos que me ha permitido a la maternidad pero es otra manera de ayuda no creo que con el apoyo suficiente cualquier mujer tenga trastorno mental o no lo tenga que acceder a la una maternidad Felicity Rosa

Voz 0874 16:19 cuál es tu diagnóstico tengo

Voz 1849 16:21 Lar

Voz 0874 16:22 igual que Virginia Woolf Sylvia Plath casi es la medalla de honor lo que dices sí gracias a un club de élite no lo sé desde luego no te impide hacer nada no para nada para nada alguna vez te planteabas antes de encontrar a gente pues como esta persona que te acompaña aquí te planteabas que tú nunca podría ser madre sí sí

Voz 1849 16:42 netamente de hecho el trabajo de pensar mi maternidad fue un trabajo que me llevó más de un año laboral M análisis ver bien no que realmente no las sociedad te dice que no puedes ser madre que no es es una buena madre pero la realidad es ahora es muy diferente no cuántas cosas ha perdido no dice que que la maternidad puede estabilizar a cualquiera en mi caso fue una factor de estabilización

Voz 0874 17:12 de esta milicia de estabilizarse la maternidad y la paternidad te vuelve loco también te lo puedo decir verdad Gloria uno de los efectos secundarios de tener hijos que de repente de El mundo está al revés si todo lo que antes contemplaban una manera ahora es de otra

Voz 5 17:26 exactamente es toda digamos que da la vuelta te da vueltas entonces ese si te estabiliza sabes en qué a mí ahora me gusta un poco la cultura japonesa ir dicen una cosa con esto de los hijos que dice que te enraizado no iba a mi me gusta esta palabra porque hay algo que y si tiene algo de criterio de realidad que tiene un hijo que te que te conmueve y que al mismo tiempo te hace más más feliz porque te vas como comprendiendo más que estas en un mundo que estas un rato que tienes que hacer que no sé qué suerte madura

Voz 0874 18:06 no en casos como como el tuyo le sirvió supongo que hay dos decisiones que son trascendentales yo os voy a pedir la opinión a las dos la primera es decidir si si quiero o no quiero tener hijos eso sí mi situación con mi diagnóstico voy a ser capaz de sacarlos adelante pero luego habrá otra situación a la que no sé si te has enfrentado ya sí le voy a decir a mis hijos cuál es mi diagnóstico

Voz 1849 18:26 pues mira las dos las dos una formativas la primera pues sí bueno yo partido de un deseo muy fuerte no entonces no quería ser madre y me decidí a hacerlo trabajando mucho de invierno que no había ningún realmente dentro de mí no había nada que me lo pudiera impedir no había ese amor entonces esa parte también y hace poco se lo conté a mi hija mayor que yo tenía un problema de salud mental

Voz 0874 18:57 que tiene cuántos años trece años y se porque claro

Voz 1849 19:00 es más pequeña tiene ocho y ella me dijo nunca lo hubiera pensado mamá me sorprende mucho lo que me dices nunca he notado nada yo creo que también de alguna manera yo también la la hecho bien saberlo de alguna manera a pie de que igual ha podido colocar mejor pero pero vamos hayan hecho que nunca ha sentido porque yo jamás me he quitado del lugar no de lugar de madre de sostenerlas de nunca nunca les ha faltado ese ese apoyo no

Voz 0874 19:35 yo supongo que Gloria que hay un estigma todavía enorme en torno las enfermedades mentales esto lo sabemos todos pero que afecta sobre todo a quienes la tienen tienen más miedos de los que deberían no que que tu trabajo es convencerles de que pueden tener una vida normal gran medicación está

Voz 5 19:48 si la terapia está ahí sí exactamente no yo Fundació Manantiales pionera en este tipo de cosas no pero que tengan una vida porque hay que tener una vida realmente este este estigma para para hacer vida que a mí me importa mucho yo yo hablo y ha hablado siempre de madres posibles Se puede tener la posibilidad de ser madre sin quitarnos quitarnos un poco esto de la buena de la mala creo que bueno Silvia puso a lo lo dice claramente no y que los niños en el caso decir día pues no la reconocido como tal pero yo le contaba Paqui que que una niña que atendía en Casa Verde que tenía un padre con enfermedad mental y que había momentos que suponía raro es cuando bueno este papables es hace cosas raras como mi papá quiero mucho quiero decir que el cariño y lo que siente que les da su padre su madre no no afecta a que eso sea algo para ella significativo

Voz 0874 21:01 hoy os agradezco mucho la conversación con Gloria Holguín que psicoanalista Silvia García madre diagnosticada una enfermedad mental dos de las ponentes en los cursos que sobre éste y otros temas relacionados con la maternidad todos ellos se van a dar mucho van a celebrar del ocho al doce de julio en la Universidad de Santander a las dos tú con tu terapia tú con tu maternidad porque además trece años es el principio de la adolescencia

Voz 6 21:24 a Gárate que vienen en señores gracias a la verdad

Voz 5 21:28 la satisfacción

Voz 0874 21:38 hace ya casi veinte años que para consultar cualquier nombre fecha suceso de la historia Llanos a cuidar los libros la gente todos lo buscamos en la Wikipedia que es la enciclopedia digital que ha puesto el conocimiento universal al alcance de todos pero de todas las biografías que podemos consultar en Wikipedia sólo entorno al quince por ciento son biografías de mujeres de sus miles de editores alrededor del planeta sólo un diez por ciento son mujeres Isabel Bolaño ha estado con las integrantes de cuarto propio que es un grupo de mujeres que se reúne cada martes en un centro cultural del barrio de las Letras en Madrid para luchar contra esa brecha de género en la enciclopedia digital más consultada del mundo

Voz 24 22:16 una cita a como investigador del dicho directores de museos de estamos yo seguí especializada en el mundo del arte contemporáneo que es mi mundo profesional desde entonces tengo hechas bien se ninguno estaba en la Wikipedia son prácticas nieve seguirá directoras de museos e con publicaciones hechas la galerista Soledad Lorenzo que es la mejor galerista española los últimos veinte años Saura ya Rajoy ha sacudido no tenía Wikipedia hubiera dado mejor entonces yo cuando tengo reunión con ellas digo mis hijas porque es que se posicionó

Voz 25 23:05 Matilde Ucelay la arquitecta que fue la primera mujer arquitecta Cristina de Middle Juana de puro algunas me las han borrado tengo todavía todas estas para hacer

Voz 24 23:16 de las claves es que tenga muchas referencias a Guti que pedía no es una una fuente primaria entonces todo lo tienes que referencia Irujo también la forma que no va a los que no asista esta mujer mujeres estupenda o no pero es verdad que parece como que las entradas de mujeres somos mucho más que usted nada es que que no son otra de las cosas que me ha llamado la atención casi más que las mujeres que no está estado que es abrumador eh muchas de las que están como están porque aparece como mujeres de hijas de tenéis perfiles muy diversos a ver si ahora sí sí luego tenemos sobre compañera bonito ellos porque bueno subraya hiper por me llamaba así con cariño yo me dedico algo que no tiene que ver con esto trabajó en una empresa de ingeniería el departamento jurídico Últimamente estoy bastante implicada en traducir del gallego a Castilla de grupos de música por ejemplo a dada Loba son cinco músicas mujeres que además son feministas que como dicen ellas hacen música con m de mujer es meter mujer bueno sobre todo venir aquí compartirlo es muy enriquecedor Consuelo creo que está de acuerdo conmigo Sylvie estoy de acuerdo además jubilación me permite disponer de muchísimo más tiempo del que antes tenía aquel dedicaba que economista último artículo creado fue el de Dolores Cabezudo que ha sido la medalla al mérito de la ciencia la investigación en la educación universitaria lo que más me gusta es cuando me meto con alguien y logró descubrir y pioneras kioscos estás nombrando es que que que ahora mismo está de actualidad que pues no pues una referente increíble abrieron caminos Sue porque que lo que estamos haciendo construyendo nuevos artículos son también referentes claro hoy es que es la pedía al siglo XXI y que cualquier persona puede evitar siempre con unos mínimos de objetividad de referencia es el único hombre del profesorado secunda

Voz 26 25:26 entonces se sabe muy bien que los chavales utilizan Wikipedia como fuente primaria de información no sea es lo primero que minan sí que eso les llama mucha atención a la vez dejen que el conocimiento surge que hay un señor un consejo de listos y de listas que son los que meten toda la información ahí bueno sobre todo de lo visto el la diferencia que hay no entre entradas de hombres y de mujeres

Voz 24 25:50 lo llamamos sabiduría universal pero si no está hecha por mujeres ni trata de mujeres estamos seguros de que pueden ser universal es como indicio sea cuando las ves subidas un subidón diciendo que ha hecho algo por esta mujer no combatir esta mujer se posicione y me da mucha felicidad satisfacción

Voz 6 26:14 bueno dedicar el tiempo libre cosas como ésta para que ellas estén también en la Wikipedia pues falta escuchar al escritor Javier Pérez Andújar para quién su hobby es jugar con las palabras porque soy nos quiere hablar de las frases hechas

Voz 27 26:45 no hay nada más triste que una frase hecha en desuso porque las frases hechas han sido inventadas para todo lo contrario es decir para ser utilizadas en el lugar de las frases normales una frase hecha no es normal ya que lo normal es ir construyendo las frases mientras se habla la frase hecha al lenguaje lo que la comida congelada la comida cada vez se tira más de frases hechas en estado de descomposición no es que ya estemos olvidando en los de saber hablar por nosotros mismos sino que ni siquiera tiene vamos a servirnos de lo prefabricado es que en el fondo hasta para desenvolverse en el lenguaje oral es necesario haber leído esto es lo mejor del verano el tiempo para leer se acuerdan de cuando la gente se llevaba un libro a la playa en unas de aquellas playas de los quince años me leí Las Crónicas marcianas de Ray Bradbury la arena ardiente de bocata se hundía bajo mi peso adolescente como la arena roja de Marte se pegaba el libro la playa era lo más parecido al desierto desierto detrás de una vía lleno de gente mojada como salvada de uno frágil el espejismo del hombre de los polos las familias a la sombrilla mientras otros estaban a la sombra ya empezaban a pringar los amigos y la piel a la lata de nivel yo hubiera preferido es decir ni vea como la objetivo de los dictados los nombres propios siempre acaban imponiendo su capricho

Voz 0874 28:09 algún día igual que hiciera una red los presos

Voz 27 28:12 comunes los nombres comunes se subieran al tejado del lenguaje de las frases hechas y nadie emplea las horas muertas la que me lleva a aquellas playas de los veranos en Barcelona decíamos las horas muertas decíamos matar el tiempo menudo espejismo

Voz 6 30:32 siempre está bien escuchar esta canción pero yo creo que como te hay haría en esa categoría de grandes canciones que a fuerza de haber sonado demasiado sobre todo de la radio en en las tiendas pues ya no ya es otra cosa no estoy Hotel California de los votos

Voz 1775 30:46 no no no no no estoy de acuerdo en absoluto Pino te veo un poco obsesionado con esa idea igual puedes encargar una sección

Voz 6 30:51 con con esa con este motivo no para el año que viene conmigo

Voz 1775 30:55 se pero bueno en cualquier caso miran calle canciones que puedan entrar en esa categoría que que tú te has inventado este Brown Sugar en absoluto ese riff de guitarra con el que arrancara canción pueden seguir pasando décadas años Jean

Voz 6 31:05 yo iba a seguir siendo algo especial y emocionante evitar aunque solos debajo rara vez se escuchan en la música Bellver Brown a la provocación Azúcar Moreno de el título hay detrás de una referencia a la a la heroína no es vuelve marrón bueno cuando se calienta

Voz 1775 31:29 esa es una de las explicaciones que se ha dado tradicionalmente a esta letra la referencia a la heroína pero en realidad la atleta está hablando de las esclavas negras africanas que eran vendidas en Nueva Orleans bueno pues acababan en algunos casos siendo violadas no porque usamos blanco algunos de ellos llegó al presidente incluso

Voz 0874 31:45 muy serio que después con el aire rockero que lleva la canción sentir de a menudo como si hablara sencillamente de un tipo Blanco teniendo relaciones sexuales con una chica

Voz 1775 31:54 Blanco que le atraía una chicane por lo visto Jagger se inspiró al escribir la letra en bueno la atracción que sentía una corista de de la banda que estuvo acompañando a Turner con quién ellos los Stones estuvieron de gira en el año sesenta y nueve pero más allá de eso está como decías esa referencia velada a la heroína con la que los Stones juegan en en la letra para comparar con otra esclavitud que es la esclavitud a la que te somete la adicción a la droga no hay más canciones que juegan con esa conexión entre la esclavitud como una entendemos históricamente a la esclavitud de la droga escucha estables

Voz 6 32:24 sí

Voz 30 32:28 mira mira

Voz 9 33:50 solitario exacto

Voz 6 33:52 el disco del mejor seguramente a buen disco hablando de Bach además tiene que glam que en paz descanse ellos son de las tortugas azules ochenta y de

Voz 0874 34:02 tienes la cruzada de los niños en referencia a esa leyenda poco conocida aquí sobre miles de niños alemanes y franceses en siglo XIII quisieron llegar a Tierra Santa para reconquistar las dicen señor acabaron vendidos como esclavos

Voz 1775 34:14 una historia bastante alucinante como dices poco conocida creo yo aquí y que tiene mucho de leyenda pero también como casi todas las leyendas pues tiene una parte de conexión hechos históricos no te resumo la parte leyenda Jesucristo aparece a dos chavales dos pastores y les pide que Hunter a un ejército de niños un ejército pacífico con el objetivo de cruzar Europa para reconquistar Tierra Santa al plantarse allí conquistarla con la presencia a sus almas limpias no bueno al final esos niños movilizan por miles llegan a Marsella donde dos comerciantes les ofrecen llevarles en barco embarcan pero bueno en vez de acaban en Tierra Santa acaban siendo vendidos como esclavos en Alejandría

Voz 0874 34:50 pero es que tiene algo de verdad las leyes es sí

Voz 1775 34:53 en esos años sí que hubo mucho movimiento de personas en general en toda Europa no vagabundos que se movían por razones económicas por toda Europa no por una mala traducción del latín en las crónicas de la época pasaron a la historia como niños cuando en realidad no eran niños serán siguiente pobres que vivían del hambre habían tenido que ven sus tierras bueno muchos acabaron efectivamente siendo vendidos como estaba

Voz 0874 35:10 y eso es lo que cuenta es la canción de esté la canción les cincuenta

Voz 1775 35:13 da cuenta eso bueno toma la parte más de de la leyenda con con esa Historia de los niños que acaban como esclavos ya hacen la conexión con otros dos momentos históricos que golpearon a juventud europea según veía estigma la primera Guerra Mundial y la presencia de la droga a comienzos de los años ochenta en Inglaterra donde él contaba que bueno a los traficantes esto era un hecho no repartía droga en las puertas de los coles para enganchar a los chavales no y con todo en la cabeza pues Steen hizo esta grancanaria ya que noticias con esta música algo sobre drogas bueno mira podía dar puesto sobre droga porque esta semana han incautado en Estados Unidos que creo que es el mayor alijo de coca de la historia del país dieciséis toneladas no pero no va por ahí la noticia si te fijas las dos canciones que puesto hasta ahora tienen referencia es verdad a la droga pero también a la esclavitud y la noticia viene esta parte ha arrancado en el Congreso de Estados Unidos ha arrancado las primeras sesiones en la última década para debatir si los descendientes de esclavos deben recibir algún tipo de compensación económica por parte

Voz 6 36:27 de del país no del Gobierno de Estados Unidos porque vamos a sí

Voz 32 36:31 no no

Voz 34 36:43 eh eh

Voz 32 36:47 ya no Lets play

Voz 33 36:59 van

Voz 32 37:02 en

Voz 6 37:09 no es un tema delicado no como compensa ese sufrimiento que compensa a terceras cuartas quintas general

Voz 1775 37:16 claro que quiero que pasea de un lado pues están los que dicen que remover todo esto puede incluso dañar las relaciones de vendía entre blancos y afroamericanos no el otro lado pues están los que consideran que bueno pase lo que pase sea como sea pues sí que habría que hacer justicia de alguna manera compensar todo aquello no

Voz 0874 37:30 los primeros esta semana testificó un ex jugador de la Liga de Fútbol parques Owens afroamericano que vino a decir que lo que unos desconocidos hicieron a otros hace doscientos años no tiene nada que ver con con ellos hoy día porque eso es algo que no tiene que ver su ADN de ahora no entre los del segundo grupo Los los que sí piden alguna compensación pues el actor Danny Glover la gente lo recordará por arma letal eran no exacto hombre para que en esto es un imperativo moral democrático y económico dijo él

Voz 1775 37:56 eso dijo si hay debate no está claro además eh todo esto llega el momento en el que bueno está arrancando otra campaña presidencial pero más allá ese debate la verdad que veo pocas posibilidades de que es llegue alguna decisión firme no porque el líder republicano Mitch McConnell en el Senado ya ha dicho que mientras él esté allí mandando ahí no se va a aprobar nada que tenga que ver con esto no sí que bueno Nos quedamos de momento con la música que les estamos poniendo a la noticia con esta banda sonora con esta gran canción de Randy Newman esto es del año siguiente al Brown Sugar con el que empezábamos e iban a la canción esta cuenta como un comerciante está hablando con los esclavos a los que va a trasladar a América Illes anima a navegar con él dice hacia algo así como una terapia desde buscando el sol

Voz 0874 38:35 en plan irónico pero sí bueno Newman decía que

Voz 1775 38:37 que a lo que él quería hablar del tema éste de la esclavitud sin hacer algo así muy explícito no no quedarse en eso de que es la esclavitud que él no estaba haciendo raíces no la la Ser y en su canción pero es verdad que alguno no lo pilló según el propio animan incluso eh

Voz 6 38:50 yo esto al escuchar una versión así muy muy festiva muy festera que hizo de este mismo tema a Vidal

Voz 34 39:00 eh

Voz 32 39:02 no

Voz 6 39:05 yo escucho Randy Newman y no puedo evitarlo

Voz 1775 39:09 a ver si el trago más grande mantengo que traer el Dirty que me encanta bueno vamos con otra más reciente que también está conectada con el tema de la esclavitud pero ya con lastre Artur Mas moderna escucha

Voz 35 39:18 ah

Voz 36 39:30 aquí si le eh

Voz 37 39:36 aquel de la eh

Voz 36 39:42 y es que era todo era pues ya

Voz 37 39:50 aquí no

Voz 36 39:53 eh

Voz 38 39:59 eh

Voz 36 40:07 todo

Voz 6 40:10 no

Voz 36 40:15 yo

Voz 6 40:18 desde hace mucho tiempo en esta canción de que se pero es una canción de amor bueno pero

Voz 1775 40:24 sí es verdad puede ser una canción de amor es una canción de amor pero escucha la historia que hay detrás de grupo como sabes de clic Faith banda de Boston estuvieron activos en la de de dos mil ya casi al final de su carrera estaban de gira por Asia tuvieron ocasión de pasar por Camboya y allí visitaron un albergue de una ONG fundaciones llama somalí MAM para bueno una fundación que colabora con un programa contra la trata de personas y la explotación sexual no forma de

Voz 0874 40:48 la actitud por ahí voy exacto es es lo que ellos Center

Voz 1775 40:51 dieron lo que más les impresionó lo fácil que resultaba allí en Camboya comprar un niño no bueno después estuvieron allí en ese albergue conociendo las historias de los niños y niñas que había allí tocaron unas cuantas canciones salieron impactados por el efecto que tuvo en particular esta canción había allí dos chavales cuentan que se habían inglés les pidieron que fueran traduciendo la letra la letra habla de aferrarse a alguien y cuando bueno frases como intenta ocultar tus cicatrices con tanta fuerza siempre en guardia no dejes que me vaya notaron que algo especial pasaba allí y no decían que ni siquiera un concierto pero que estaban tocando simplemente canciones una habitación pero la energía y los sentimientos que vieron algo comparable al mejor concierto quebrando no

Voz 6 41:38 no puedo tengo tiempo una más que creo que tengo gustito justifica vamos vamos

Voz 10 41:55 no

Voz 39 42:16 no buena

Voz 6 42:39 te cuento rápido está

Voz 1775 42:40 es la canción que abre el último disco de Rihanna se llama Freedom Highway el disco la canción Se llama a gusto del consumidor cuenta que sacó el título de un anuncio que dio un anuncio de esa otra nueva forma de esclavitud que es la explotación sexual conocidas hasta que no pues está muy interesante hace blues country ya bueno canta compone toca el violín y toca también

Voz 1024 43:00 el banjo de hecho ha sido la primera

Voz 1775 43:03 mujer fue la primera mujer creo que de momento es la única en recibir el premio Steve Martin a la excelencia en el banjo y el bluegrass si alguna vez se lo lleva a Castelo más a ver si será lleva se iba titular el día es como esta canción porque pensaba que era bueno que tenía peso como para titular do disco pero claro estábamos en el año dos mil dieciséis llegaron las elecciones ya sabes ganó Trump ya hay bonos sintió que tenía más sentido llamarle como al final hizo no disco la autopista la libertad por cierto ha vuelto ya arrancado tras una campaña de cómo lo ves ha recaudado veinticinco millones de dólares cuatro horitas acá es calderilla hasta luego

Voz 19 43:37 no

Voz 40 43:41 no

Voz 1915 43:56 qué tal buenos días dieciocho grados a esta hora en el centro de la capital suben las temperaturas hoy a las máximas van a superar con claridad los treinta grados y casi veinticuatro mil personas están a punto de enfrentarse a la mayor convocatoria de oposiciones a maestro que se celebra en Madrid y que empiezan unos minutos a las nueve de la mañana en juego aquí en las región tres mil quinientas plazas para profesores de infantil primaria y casi siete aspirantes por cada plaza esta convocatoria es parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y los sindicatos tras una década de sequía para reducir al mínimo la interinidad que aquí en Madrid en estos momentos afecta al veinticinco por ciento del profesorado Sonia Palomino de los cuarenta y seis mil trescientos profesores que la Comunidad de Madrid once mil seiscientos son interinos el objetivo reducir al diez por ciento la interinidad en dos mil veintidós La de hoy es la segunda gran convocatoria de oposiciones prevista en el acuerdo alcanzado en dos mil diecisiete entre el entonces Gobierno del PP tres sindicatos Comisiones Obreras UGT y CSIF Antonio Martínez presidente de CSIF Educación en Madrid

Voz 1775 44:59 que yo en Madrid vamos a convocar tres mil

Voz 42 45:01 las también pues estos es la mayor de la historia el año pasado convocamos doscientas plazas para por ser secundaria muchísimo empleo al año que viene tocará oposiciones secundarios de nuevo en el dos mil veinte y esperamos uno muy numeroso también de plazas

Voz 1915 45:15 para las de hoy hay ciento ochenta y siete mil aspirantes en toda España casi veinticuatro mil de ellos en nuestra región donde las oposiciones son sólo para Infantil y Primaria los exámenes empiezan en unos minutos a las nueve de la mañana y los aspirantes contarán con dos descansos de veinte minutos cada uno oposición tienes que siguen al último día de cole en Madrid acaba de terminar el curso con algunos problemas en Secundaria ha provocado de nuevo por Raíces el sistema informático implantado en todos los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid se lo contamos a esta hora en la SER los profesores de los institutos se han encontrado una sorpresa en los boletines de las notas finales en lugar de rellenar los sellos como es habitual el sistema lo ha hecho por sí mismo a partir de las calificaciones obtenidas durante el curso pero sin tener en cuenta las valoraciones personales que cada profesor pueda hacer del trabajo que han realizado los chicos la Consejería de me dice que no se está suplantando a los profesores que se les está ayudando Comisiones Obreras denuncia que es ilegal Isabel Albín

Voz 0720 46:13 trata de un documento ilegal porque no cumple la normativa básica en materia de evaluación una normativa que es estatal y que deben eh su debe sujetarse a ella todas las comunidades autónomas y por tanto todos los alumnos deben ser evaluados según esta normativa y además es ilegal porque suplanta las funciones del profesorado que vienen bien definidas también en la normativa básica lógicamente esta evaluación debe debe realizarla al profesorado no una máquina spa vendedora de valoraciones y evaluación según un algoritmo que por cierto se desquitó

Voz 1915 46:46 no ceder un curso mientras se prepara el que viene sin que todavía haya aprobado el calendario escolar la Consejería de Educación espera tenerlo listo la semana que viene aunque no se esperan sorpresas las clases se empezarán los primeros días de septiembre y los exámenes de recuperación volverán adelantarse a final de curso al mes de junio por tercer año consecutivo no habrá por tanto exámenes en septiembre para los que se estrenan los niños de tres años dice el consejero en funciones Rafael Van Ken que el noventa y tres con siete por ciento de las familias obtenido plaza en el colegio público concertado que había elegido como primera opción una cifra una décima mayor que este curso que acaba de terminar es el mejor dato de la serie histórica

Voz 43 47:25 que son unos datos e para estar satisfechos trabajamos desde luego para que ese porcentaje sea lo más alto posible Ike esas cincuenta y cinco mil familias que han pedido la escolarización en tres años de este curso diecinueve veinte pues obtengan su primera opción

Voz 1915 47:43 ocho de la mañana hay cincuenta y cuatro menos el Partido Socialista y Ciudadanos han presentado este viernes su gobierno de coalición en San Fernando de Henares es una de las combinaciones más raras tras las elecciones de mayo teniendo en cuenta el veto de Ciudadanos al PSOE a nivel nacional y también a nivel regional a SER Madrid de Henares Jorge Pardo

Voz 1061 48:06 el pacto entre PSOE y Ciudadanos devuelve ocho años después la mayoría al Gobierno de San Fernando de Henares el alcalde el socialista Javier Corpas vuelve a señalar al Ejecutivo saliente para explicar que con su participación no era posible dar estabilidad a un Gobierno que hubiera necesitado de cinco grupos incluido el de la exalcaldesa Katy Rodríguez en Más Madrid para sumar mayoría tanto el regidor como el líder de Ciudadanos en la localidad Alberto once sillas insisten en que el acuerdo era el único posible

Voz 42 48:31 es un Gobierno que responde a una necesidad imperiosa en esa zona de nadie tomar decisiones importantes en estos cuatro años en la estabilidad desde el principio nos preocupaba como quedó claro que era imposible que otra composición diera estabilidad por la actitud de algunos concejales de la oposición

Voz 44 48:44 cualquier otro tipo de de alternativa o Gobierno Frankestein paridad que volviéramos a revivir estos cuatro años nefastos

Voz 1915 48:51 una comisión de seguimiento que se reunirá dos veces al año

Voz 1061 48:53 año velará por el buen funcionamiento de la coalición el alcalde además tiende la mano a la oposición y ofrece al resto de grupos políticos estar presentes en la junta de gobierno carpa también señala que serán invitados a la próxima reunión con la administración concursal del caso Plaza España el principal quebradero de cabeza en San Fernando de Henares

Voz 1915 49:10 el lunes se va a retomar el juicio a la auxiliar de enfermería acusada de matar a dos pacientes en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares última sesión en la que la acusada tendrá la oportunidad de tomar la palabra antes de que el jurado popular se vaya deliberar ayer terminarán las declaraciones de testigos y peritos que sospechan que el aire introducido las mujeres pudo ser el de las tomas de oxígeno que suele haber en los cabeceros de las camas de los hospitales Antonio Navarro es el abogado de una de las dos supuestas víctimas

Voz 0874 49:38 la salida de

Voz 45 49:39 dije no el oxígeno subidas que dijo claramente que ese sistema se puede el sistema de que tiene de la vida hace puede enchufar directamente al oxígeno con lo cual eso sería un método rápido y súper eficaz de introducir aire a presión patinadores

Voz 1915 49:57 de Madrid se han vuelto a concentrar en Cibeles Se hacer una mal hacha por la ciudad para reclamar al Ayuntamiento de la capital que se les permita circular por los ciclo carriles de la ciudad quieres su propio espacio como un tipo de transporte más dicen y quieren también autorización para hacer una ruta mensual al estilo de lo que ya ocurre en otras ciudades de España como San Sebastián y Barcelona y de otras ciudades de Europa como París y Berlín Angeles revuelo

Voz 1022 50:20 quince kilómetros sobre ruedas los patinadores de Madrid han vuelto a las calles para protestar después de leer el manifiesto delante del ayuntamiento han recorrido el centro patinando para pedir que a ellos también les hagan un hueco en las calles Carlos Barbero de la Asociación de patinadores de Madrid cuenta que llevan más de dos años haciéndolo

Voz 42 50:37 los patines son una realidad en Madrid al igual que otros medios de desplazamiento como puede ser la bici o los tapices eléctricos creo que los patinadores tenemos que tener un hueco en las calles

Voz 1022 50:49 también quieren que el ayuntamiento autorice un viernes al mes la marcha de los patines aseguran que en otras ciudades de España y de Europa está permitido

Voz 1915 51:02 vamos ya con los deportes y con el Real Madrid que es campeón de la Liga ACB Héctor González buenos días

Voz 1022 51:08 qué tal buenos días título liguero número treinta y cinco para los blancos después de ganar anoche al Barça A68 setenta y cuatro en el Palau Blaugrana en el cuarto partido de la final de la Liga Endesa para dejar la serie con el tres uno definitivo von partido colectivo donde destacaron Tabares Campazzo o los triples de Rudy Fernández

Voz 46 51:37 y increíbles seguimos creyendo en nosotros

Voz 1022 51:40 hoy somos una familia Pablo Laso suma ya diecisiete trofeos desde que llegase al banquillo blanco hace ocho años entre ellos cinco Ligas

Voz 47 51:47 es difícil jugar las ocho finales más Salah muy bien de lo del trabajo durante el tiempo yo creo que eso es lo más para mí lo que más me enorgullece la sensación de que el equipo es muy competitivo esto es algo que que a mí como entrenador pues me enorgullece mucho

Voz 1022 52:01 además dos nombres centran la atención futbolística Fernando Torres que ayer anunció su retirada del fútbol en activo lo hace en Japón donde se fue después de dejar el Atlético de Madrid y Marcos Llorente precisamente nuevo futbolista del equipo rojiblanco traspasado por el Real Madrid pasó ayer el reconocimiento médico y firma hasta el año dos mil veinticuatro

Voz 1915 52:19 Nos vamos con la música de Los Planetas

Voz 49 52:47 la banda granadina se sube esta noche a los escenarios de la noche

Voz 1915 52:50 EFE Las Noches del Botánico