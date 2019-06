A Vivir Que Son Dos Días (22/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 un un un run run

Voz 2 00:39 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 01:06 qué falta hacía que a que pusiera las cosas en su sitio en verdades como puños ahora Antonio Castelo Jorge Ponce Quique Peinado Javier que nos ha venido la radio como como inicio ultimamente de Nissan dando vosotros

Voz 3 01:18 andando pero en la terraza de mi casa tengo un bidón de diésel ardiendo siempre veinticuatro oráculos llevan un carrito yo voy mañana a caballo tirado queroseno por el Golfo de juego hablamos de esos

Voz 0874 01:32 planes que nos tiene preparado el nuevo alcalde de Madrid que podría ser una brillante estrategia para matarnos de contaminación a los que trabajamos en la Cadena Ser y a los que viven en choca con lo cual se desatendido

Voz 1005 01:41 los grupos como esos rojos

Voz 3 01:47 vuelos intenta salvar El Corte Inglés a Doña Manolita se lo vendieron todos a lo que se vaya a más la purga que le dio un soplo como la operación Faisán salga usted aquí sabes si tienes si tiene ya cincuenta y cinco hitos es a veces tú no vas a llegar a ver la Navidad

Voz 0874 02:04 Castellano cuenta que ya no se multa por venir al centro en coche el coche particular que contamine lo que quiera contaminar a alguien me va a decir a mí lo que yo puedo contaminar como ocurrió el sábado que viene vestido de gente por última vez así que si quieren venir no sé si hay sitio todavía pero en fin un correo a vivir arroba Cadena Ser punto com repito a vivir arroba Cadena Ser punto com nosotros vamos a estar aquí

Voz 4 02:27 otros estarán ya sus cosas nada ya está ya está ya sacaba la voy a mirar a ver cómo está gastarle ya sabéis que esto es una ha insistido muchísimo aunque hubiera flores

Voz 0874 02:43 contaba antes creo que todo el mundo se quiere hacer un selfie ahora con Manuela Carmena Si todos los que ahora si quieren hacer selfies hubieran votado por ellas hay unos cantar en defensa estás entrenando

Voz 3 02:51 el centro se que hacer más el fije los barrios como una nutria eh cuidado ha visto eso

Voz 0874 02:56 en el Manzanares

Voz 3 02:58 ah mira mira ahora

Voz 1005 03:02 pero estoy ya sabes cómo lo resuelven los de Vox hombre ahí escopeta él mismo caballo vamos

Voz 0874 03:10 se está celebrando el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas el abogado del PP Alberto Durán insiste en que no había nada de nuestros ordenadores por eso lo estaban martillazos eran inservibles el ex tesorero más famoso de la historia de este país contaba esta semana todo lo que

Voz 6 03:23 en el ordenador Apple había documentos escaneados de recibos a presupuestos de campañas electorales y como sabían financiado quiénes habían sido los donantes

Voz 0874 03:32 senador Apple

Voz 3 03:33 sí yo creo que el cardenal Pell aquí tengo que más me gusta de la Hugo hay una una cita que demuestra que Rajoy nunca encendió su ordenador recordáis habéis visto nunca lo entendió en todos los años

Voz 0874 03:48 esto es una cosa que me llama mucho la atención cuando hacían entrevistas en Moncloa en el despacho de Rajoy es que no viernes Nador ya para mí yo como pasa aquí

Voz 3 03:55 la libreta es va como el profesor Xavier con las cosas

Voz 0874 04:03 mucho papel Mírame el correo Bautista hasta aquí más o menos lo que puede haber dentro de cualquier ordenador pero

Voz 7 04:10 le pregunté entonces sino si es que no había nada relevante en esos ordenador lo dicho hubiera muy relevantes muy relevante pero antes de julio no era relevante siempre

Voz 1005 04:24 vale vale le voy conociendo más vendidos habla más que mi

Voz 0874 04:30 en fin nadie resiste a treinta veces un ordenador si no hay nada dentro destruye discos duros a martillazos lo que yo creo que nadie ha hecho nada

Voz 1005 04:39 estás Pinal de Juego de Tronos cuidaba desenfadado mucho

Voz 3 04:42 a ver igual mi abuela era la jefa de informática

Voz 0874 04:45 déjame decir que estos audios y los tenemos porque ha tenido acceso a ellos en exclusiva nuestro compañero Miguel Ángel Campos que cuando consigue este tipo de audios y le damos las gracias por ello primero nos llama nosotros y luego informativos siempre hacer esto Miguel Ángel

Voz 3 04:58 no ayer ayer que ha estado grabando nosotros bueno pues bien nuestro técnico de vídeos supo hago media hora porque solo había una persona toda la Cadena Ser que fuera capaz de bajar ese vídeo nosotros tuvimos que empezar media hora más tarde esperando no que ha llegado una cosa de Bárcenas que a ver si la pueda jugar este señor y ahí estuvimos esperando a Bárcenas media hora ayer

Voz 0874 05:15 en fin no es demuestran los audios el poso de resentimiento que le queda a Bárcenas

Voz 6 05:19 Miguel Bajo se veía con María Dolores de Cospedal en el despacho de la secretaria general en Génova mil hacía entrega de la fractura abogó ella negaría a las órdenes de imagino que a la tesorera para que sea

Voz 1487 05:32 el Asedas hace sentir un cariño Roa igual quiere está muchísimo el casco

Voz 0874 05:36 ya lo sabía todo era la que partía el bacalao por supuesto ya lo niega y en cuanto al nombre que con más calor Le pedía que fuera fuerte

Voz 6 05:43 lo que yo pacte con el señor Rajoy don Mariano era que quedaba a disposición del partido e a partir de ese momento y por ese motivo tuve despachos a la Secretaria mi secretaria como para

Voz 0874 05:55 sí hombre lo mismo eh señor Rajoy don Mariano es es una manera muy de es Radio de llamar a alguien

Voz 3 06:01 no hay en vez de ordenadores tenían una persona sentada en la mesa grande hola soy donde muy buena memoria

Voz 0874 06:08 en Paris no dejará la secretaría también tuvo palabras pero no de cariño precisamente el preguntaron por cómo escanear los documentos y esto fue lo que responde

Voz 6 06:17 de dos formas oyó directamente que tenía un escáner en en mi casa o a través de de mi secretaria porque evidentemente mi secretaria parte como declaró de coger llamadas de teléfono

Voz 2 06:28 fin dos euros al mes

Voz 1005 06:34 con más habría daban por ejemplo para estar calladito se puede es el corrupto

Voz 3 06:40 doy pasivo agresivo eh

Voz 1005 06:43 mira no se lo esperaba esto días

Voz 3 06:45 ya que a día de los escaños bajando al Work Center emplearon un día que tienen que robar muy tarde que sí

Voz 8 06:58 aquellas formaciones políticas que estoy diciendo que no a la investidura del Partido Socialista que es lo que están proponiendo el bloqueo unas nuevas elecciones tiene que decirlo claramente

Voz 9 07:08 porque no están apoyando la estabilidad de España ni la gobernante Liga salvo

Voz 0874 07:12 que es lo mismo que decía Rajoy en dos mil dieciséis se negó a hacer tuvo que dimitir de su cargo no parece que vaya a repetirse la historia Rajoy que como decíamos al principio ha reaparecido cree que no es el PP el mejor candidato para abstenerse

Voz 1487 07:26 se puede gobernar como les he dicho antes con un acuerdo con Ciudadanos quemarropa ir a robar mejor

Voz 0874 07:33 que se abstenga ciudadanos pero Rivera ha estado estos días ocupado con otras cosas que lo veremos si Pablo Iglesias más callado que de costumbre sigue con reuniones con Sánchez a ver si puede rascar algún ministerio que es el objetivo por el momento su empeño el único que ha sacado es a José Bono del armario de la naftalina con una historia de Huber tú que ejemplifica lo absurdo de querer ser ministro a toda costa el ejemplo quizás no fue el más acertado

Voz 4 07:56 dice Gil Robles me está llamando Areilza permanentemente que no le llaman para ser ministro tierno escuchaba ya le llama Areilza lo dice Gil Robles pero José María no te preocupes con la cantidad de mujeres que se mueren sin ser punto así que tú quieras

Voz 0874 08:15 a la mejor anécdota que hubiera sido de España sí

Voz 3 08:17 aquella aquel congreso del PSOE en vez de cantar Zapatero hubiera ganado el hombre que hubiera sido después aquí involución dónde estaríamos ahora llegamos al mismo punto pero dentro del otro lado no acaba

Voz 0874 08:29 corrido en poco más zafio hablando de naftalina quién diríais que se muestra de acuerdo con que el PP y Ciudadanos se abstengan en la investidura de Sánchez

Voz 10 08:36 no yo creo que sí deberían abstenerse en el fondo no hay mucha diferencia entre lo que ellos propugnan y el Partido Socialista el ochenta por ciento son programas muy parecido y por tanto si la avería hacer nosotros no obviamente presidente ni siquiera nos ha convocado Nos ha señalado como el único partido al que no convoca para conversaciones eso es evidente es señal de que estamos en las antípodas ideológicas

Voz 1005 08:54 para entonces yo tengo que reconocer una cosa que no me gusta que me está pasando que es que el Vox Espinosa de los Monteros una especial

Voz 3 09:01 se están convirtiendo en estos malos que me empiezo

Voz 1005 09:03 nacer gracias como Frank Underwood en House of que son muy mal porque son malos contra los malos también en Pinto reír un poco de

Voz 3 09:12 sí Joy bien dónde está el Abascal hace cuánto que no les saca no les sacan eh ahora bien el calor y los abuelos a mediodía ya no

Voz 1005 09:21 está intentando batir su récord del montaje de montar el rifle

Voz 3 09:24 los centrales del día

Voz 0874 09:26 Pascal con este panorama ayer la ministra Cela anunció en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la investidura va a ser pro

Voz 7 09:33 seguimos esperando que la investidura sean Julio seguimos esperando que la investidura sea en julio se está trabajando para que sea

Voz 9 09:42 así de la mejora con prisa no Riki

Voz 2 09:50 muy orgulloso de en el señor Orbaiz hallada

Voz 11 09:53 ese paso de querer ser alcalde de mi ciudad ganarle al Barcelona ese paso que dé un paso valiente es un paso que le honra y desde luego creo que es una gran noticia para los demócratas españoles que Weis pueda ser alcalde Barcelona

Voz 0874 10:05 a ver fecha de este Cor veintiséis septiembre del dos mil dieciocho años eso es decir esas palabras que dedicaba Albert Rivera su flamante fichaje Trump ex primer ministro francés tenía Rivera muchas esperanzas puestas en él a pesar de que ya apuntaba maneras no es usted el candidato de Albert Rivera sí yo soy candidato inyecte pero claro Rivera tiene una conexión con la verdad que es digámoslo ya pasaje no de tan independiente que ha hecho puesto que ha querido facilitarle la alcaldía algunas de las personas que más odia su líder era era muy sencillo

Voz 3 10:37 hubiera Colau hubiera marcado

Voz 0874 10:39 el independentismo el independentista pues

Voz 3 10:42 pues no había otra otra solución claro

Voz 0874 10:45 eso se ha desencadenado la furia de Inés Arrimadas que ha sido la encargada de despedir públicamente

Voz 12 10:50 insisto no voy a recibir lecciones de aquellos que han hecho alcaldesas de Barcelona a una de las personas más sectarias populistas que tenemos en España

Voz 3 10:59 cuál era el plan cuál era el plan es cuéntanos cuál era el plan Navia que

Voz 1005 11:05 lo que no les sale ni bien a ciudadanos Jenny entonces yo también en un digo

Voz 3 11:11 en qué idioma hablabas yo ya no lo sé te lo juro que él dio cuando se acuesta para la noche en que sueña que es el de Andorra

Voz 0874 11:19 a las no recibe lecciones de nadie en ese tiene algo en común

Voz 13 11:23 pues yo no recibo lecciones de oposición a los populismos de todo tipo y al nacionalismo

Voz 0874 11:30 ni en Francia Manuel Valls despechado ese paseo en un día por todos los medios que pudo con el mismo mensaje el jueves estuvo en Hoy por hoy

Voz 13 11:39 Ciudadanos se dice liberal progresista y europeísta pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho de hecho con una formación liberal

Voz 3 11:52 reaccionaria pero el ha con Ciudadanos de hace cinco años se ha pactado en diferido progresistas ya no decía

Voz 0874 12:02 y tampoco ha dicho nada que no supiéramos ya lo que no sabíamos es que ascendía a la misma fuente de inspiración que nosotros

Voz 14 12:07 se regía pues siempre eh

Voz 1487 12:11 cuánto cuánto peor mejor cuánto cuánto cuánto peor mejor eso no no cuanto peor siempre peor peor mejor para todos

Voz 2 12:21 cuanto peor para todos mejor mejor amparan

Voz 15 12:24 si cuyo beneficio político

Voz 1005 12:27 a la altura del maestro

Voz 0874 12:31 maneras de este asunto ha puesto nervioso a Rivera sobre todo cuando le preguntan por su diferencia de criterio con los partidos liberales de Europa no sé no lo sé pero ante gracias pregúntele a ellos

Voz 3 12:39 así con esta afirmación da da por hecho lo contrario pactar

Voz 0874 12:45 sí claro tan agobiado está que esta semana en Bruselas se le escapó

Voz 16 12:50 bueno pues una verdad a medias pues yo creo que Macron y el Gobierno hablamos Malisse directamente has dicho lo contrario apoyan nuestros pactos nos han felicitado incluso Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo más allá de los dimes y diretes la realidad es es claro yo no sé

Voz 0874 13:05 sobre todo en la Casa Blanca apoya este programa

Voz 3 13:08 mermado si nos está escuchando Macron a ver no te han dicho que no te hablo

Voz 2 13:13 Pollán copia

Voz 3 13:16 minutos cinco minutos más a Rivera de preguntas y efectivamente se viene arriba y me llamó

Voz 0874 13:22 bueno de Macron no desmintió ni en público ni en privado han apoyado la política de parte de Ciudadanos es la primera vez que Le cuestionan dentro de su partido y no parece que sepa gestionarlo muy bien año

Voz 17 13:34 porque además Valls no es el único problema que se cierne sobre Rivera no es que a lo mejor al final que publica el acuerdo para que se entienda que lo que estamos diciendo es que estamos decimos que según este acuerdo para el conjunto de España que habrá coaliciones de gobierno en todos aquellos Sepang probar que Vox tendrá responsabilidades concejalías de gobierno irresponsabilidades en las administraciones públicas este caso ayuntamientos que correspondan

Voz 0874 13:58 vox amenaza con hacer públicos los acuerdos firmados con PP y Ciudadanos esos que te Rivera negaban en otra vez yo pregunto qué habrán firmado ya verás que tengo interés por ese pesebre por favor

Voz 3 14:07 bueno hay una cosa que se extrae de ahí que ellos mismos dicen lo publicamos os ponemos la cara roja de las cosas que no sabe cómo somos nosotros como sois tan loco de hacer lo que habéis hecho que si lo enseñamos el vamos a poner la cara roja

Voz 0874 14:23 pero al Partido Popular no le da tanta vergüenza reconocer que negocian con la ultraderecha yo diría que incluso les hemos tan casi orgullosos bueno Teodoro García Egea en Telecinco con el señor Ortega Smith de yo hablo

Voz 2 14:37 yo diría casi a diario estuvimos hablando el domingo estuvimos hablando ayer ignoro previsiblemente también vamos a volver a hablar esta tarde

Voz 0874 14:46 el amor que maravilló me cambio eh por Teodoro

Voz 2 14:50 no no implica Ortega Smith cada media hora

Voz 0874 14:54 en la Comunidad de Madrid las cosas están complicando Isabel Díaz Ayuso todavía no es presidente el que si es alcalde ya es José Luis Martínez Almeida ahora es cuando el noventa por ciento de los oyentes se pregunta a nosotros que no importa lo que no somos de Madrid bastante tenemos con lo nuestro es verdad es que cuando nos estábamos acostumbrando a tener cuentas saneadas algo de calidad del aire también de repente llega

Voz 18 15:14 menos mal que está el Partido Popular menos mal que el Partido Popular ha tenido la responsabilidad y el liderazgo para gestionar este cambio en la ciudad de Madrid a la lista de las opiniones que hemos ido escuchando

Voz 0874 15:27 Martínez Almeida en Antena3 cuando creíamos que que de lo peor nos habríamos olvidado ya ya

Voz 1487 15:32 es Nothing like que vela máximos vemos al borde otra vez de

Voz 18 15:38 es poder hacer ese sondeo poder decir a todos aquellos sectores que están implicados oye como veis que pudiéramos volver a intentar hacer esto es una fase muy preliminar sí pero yo creo que por lo menos merece la pena hacer este sondeo

Voz 0874 15:49 el sondeo para ver si volvemos a ser listos para acoger unos Juegos Olímpicos y la respuesta sí hombre pues sí contamina hay mucho

Voz 1005 15:55 mira me entiende bien de CO2 a la gente eso con La Marató para empalmar tres

Voz 3 16:02 no veo porqué que hay entre el PP y el deporte no lo entiendo pero no es el deporte son los fastos en general un poco en la política porque en la previa

Voz 1487 16:11 Manuela Carmena dijo algo así como que era una idea tentadoras dejó poco abierto es decir la gente Madrid de verdad a unos Juegos Olímpicos yo me pregunto

Voz 3 16:18 lo sé porque yo creo que aparte ahora cada vez es más menos rentables unos por ejemplo con el orgullo gay que son unos fastos muy grandes ahí no se puede robar tanto eh la comunidad homosexual no no no no entra la corrupción

Voz 0874 16:33 ahí tranquilos que medida tiene más planes en la cabeza para que el Ayuntamiento de Madrid vuelva a ser lo que era

Voz 18 16:38 pretendo recuperar esas comidas que se hacían con los alcaldes de Madrid el alcalde ha sido una comida con el alcalde anteriores yo pretendo recuperarme abriendo efectuando

Voz 0874 16:46 el Consejo para Manuela cuidado con lo que le ponen en el plato que se lleve a quién para aprobarlo

Voz 3 16:51 hágalo tu Almeida no pero tú ese tema que me lo que los planes del Gobierno de Madrid sean los de un chaval de dieciséis años vamos a quedar a comer con gente mayor

Voz 1005 17:02 lo que no instauren la paradita para merendar es la merienda a media tarde larga claro

Voz 0874 17:07 luego el parqué pero como nos gusta consular unos con unos puntos hemos mirado a ver si hay alguien que esté peor que nosotros y lo hemos encontrado

Voz 4 17:15 Ourense solidaridad con ustedes las fiestas más típica que son el Carnaval magosto es que son la fiesta local esta fiesta no salen a nivel nacional ningún lado hicimos que tenía antes que promociona estos inutilizada cuéntanos Telediario que no quiere ver qué sale un elemento ideario nacional sale un reportaje del magosto del Bierzo estos no nos no son capaces de promocionar en agosto orensano colmillos del Bierzo viernes chupan

Voz 3 17:49 ha visto que tiene el alcalde de Orense ahora por yo no sé tiene los ojos de Paquirrín tiene dos puñaladas en un pedorro a limpiar no hay nada porque es un boli Bic en un top manta hace explota plomo

Voz 0874 18:04 escucha del boli Sami Vadillo

Voz 3 18:07 he leído en hombre cordero

Voz 1005 18:09 por lo tanto un gallego

Voz 0874 18:14 Pablo Pérez Haakon Mette democracia orensano nuevo alcalde de Ourense también por pactos que me por votos

Voz 3 18:18 es el tema de televisión con varias botellas de vino vacía

Voz 0874 18:21 pues porque el peso de sedes del magosto no vamos a parar solamente hubo un momento que te hemos invitado con la que queremos hablar largo y tendido pero antes escuchada consejero de Salud y familias en Andalucía es que sus Aguirre Partido Popular sobra decirlo consejero de Vox ojo de Ciudadanos consejero de Salud y Familia dando su opinión sobre cómo hay que atender a una mujer que quiere abortar

Voz 17 18:43 pues va muy por delante sí que lo va a dar la información que es positiva va a dar de qué problema tiene mamá te apoyo social eso sólo le lo suelo falle llega es tu pendón eso es lo fácil

Voz 1005 19:01 qué no se puede hacer humor metió son invito no cómodo rápido de

Voz 3 19:07 no sabía que teníamos al doctor House o sea si abortar lo llama el chupa entorno a un a un by pass triple que lo llama pero el chupete no es horrible sea piénsalo el sopetón y lo que es hay una cosa conceptual que es que todo el mundo que está en contra el aborto piensa que quién va a aportar lo hace eres

Voz 0874 19:30 cómo se toma unos vinos pero sí al aborto

Voz 3 19:32 lo hacen así comentó con una ballesta

Voz 0874 19:35 nunca en su vida vuelven a pensar en ello no nada

Voz 3 19:38 abortar no no sé qué pasa ultimamente que allá

Voz 0874 19:40 anda independentista dando una rueda de prensa hay un periodista de Antena tres molestando eso es lo que les lo que decía era presidente de la Asamblea Nacional Catalana cuando creía que el micrófono estaba cerrado escucha muy bajito digamos a escucharlo doblado por eso

Voz 12 19:54 aquí desagradable esa periodista de que medio era la Morena la española esa duda que no te voy a dar el titular que quieres borde

Voz 1005 20:03 hola

Voz 3 20:05 qué has dicho Atresmedia no sé ni qué es eso Javier pero Sevilla plata el año pasado de Santa seguimos sí sí sí sí es la que la que hizo la pregunta a la portavoz de sobre quién ha ganado el turismo en Barcelona pero sí lo

Voz 0874 20:20 como allá donde haya un periodista haciendo preguntas claras hay un miembro de Vox con respuestas confusas vamos a escuchar a Jesús García Conde de Vox en Castilla y León en su primera rueda de prensa Un compañero de eldiario punto es Le pregunta por sus políticas de ideología de género boa

Voz 19 20:35 pues va el asunto iba por la ley por la ley de diversidad sexual que se quedó en el en el Parlamento no tanto entonces nosotros vamos a hablar de ese de de todos los asuntos que tengan que ver como lo estamos haciendo en nuestro en otros parlamentos ir ir nosotros hablamos también de allí pues la derivada de violencia

Voz 0874 20:56 eso intrafamiliar

Voz 17 20:58 mira hay casa en Castilla y León en concreto

Voz 19 21:01 nosotros hemos hemo tenemos un programa lo hemos enseñado a todo todo el mundo a lo largo de estos cuatro años iremos desgranando todas las todas las medidas que o todos los debates en los que estemos que preferentes

Voz 1487 21:15 no se acuerda ahora para desacuerdo

Voz 3 21:18 buenos acuerdos desde la persona del como parece a sacarme el saque me he encontrado Javier que es que lo quiero reproducir cada vez que me pregunta si voy de bolos este fin de semana Smith al lado mirándole muy mal con lo cual estaba acojonado y es que cuando el está haciendo una pregunta la periodista Ortega Smith está dando las

Voz 1005 21:43 después si que no me entero

Voz 3 21:48 mirando cómo lo estoy diciendo viendo a más Laura Cornejo periodista del diario punto es muy gracioso que la gente se puede que lo vean vídeos porque es muy gracias

Voz 0874 21:56 paramos si sentamos aquí lo logra

Voz 20 22:02 pedí pero te pediré heredaron y la edil lamentan me debe pedir la casa ta taca taca ta hombre de pedir la

Voz 21 22:21 hasta

Voz 2 22:37 y dónde ir

Voz 14 22:43 a vivir que son dos días

Voz 22 22:48 un premio Ondas no es un premio nunca lo ha sido un premio Ondas es en realidad una escalera que sube más allá de cualquier meta un puente que te hace cruzar hacia el reconocimiento porque para cada uno un Premio Ondas es algo distinto pero para todos es siempre mucho más que ganar premios

Voz 23 23:11 Premios Ondas los más prestigiosos galardones de Radio y Televisión que se concede en España entre el premio sondas punto com e inscribe tu candidatura

Voz 25 23:29 a vivir que son dos días

Voz 14 23:31 ayer Del Pino

Voz 0874 23:49 la pues con Jorge Ponce con Antonio Castelo y con Quique Peinado y decía que está sentado en la mesa uno de mis ídolos en realidad son dos eh porque te este señor aquí Luis Merino que ha sido director de musicales en esta cadena yo siempre recordaré a mis primeros años cuando era un don nadie

Voz 3 24:04 cuando molaba me hacía caso y me señala

Voz 0874 24:07 cosas de música que me regaló un disco lleva a su despacho su despacho era como Disneylandia para nudos si bien bonito pero

Voz 15 24:14 mucho epistolar abría un cajón y salía un bajo

Voz 0874 24:17 de Paul Mccartney si diría bueno en la llevó planean

Voz 3 24:22 los robar por cierto una guitarra firmada por creo que se puede ser esa no puede ser es diría ayunas por los cuarenta colgada la de Bruce Springsteen perdón si pues está bajo étnicas hoy es una cosa que ya lanza sin nadie me dicen Ada acabaré robando a la provisiones pero deja deja otra cambio decir lo importante es que no deje ser hueco deja una firmada por Pitingo lo dejaré

Voz 0874 24:44 ella Luise te pedía que viniera para que nos presentes a este individuo que está tu derecha que vamos a ver cómo lo digo mientras que yo he empeñado lo que tenía para comprar una entrada para ver a Queen el cenaba con Freddie Mercury

Voz 15 24:59 en toda mi carrera hay muy pocas personas con las que me me haya relacionado durante cuatro décadas primero como ambiente profesional y luego como como estrecho amigo del que está aquí es el causante de que hayamos podido ver en España Elton John desde que desde la primera vez que vino a Queen estén a Michael Jackson a Madonna los Stones a Paul McCartney pero no sólo eso mantiene con ellos una relación sí le cogiera el teléfono te aseguro que muchos de esos teléfonos están en el teléfono de ese adolescente que se fue de su casa porque no querían futuro agrícola joyas Cavaliere de la República italiana

Voz 0874 25:37 Gemma débil tenemos aquí dos Pino

Voz 15 25:39 los mayores no iba bien

Voz 1005 25:42 ahí no Javier

Voz 25 25:45 qué tal cómo estás buenos días muy bien gracias

Voz 0874 25:47 siete de fondo vale una pasta que pilla Villarejo

Voz 25 25:50 ahora ya no vale tanto que muchos desgraciadamente de los bonos ya no están con nosotros interrogantes aquí muchas de los

Voz 0874 25:56 los pero muchos siguen ahí no

Voz 25 25:58 pues bueno pero esto no ahora mismo una Antonio ya está en su retirada que estamos ahora mismo Ayer fui a verla Pelle de verdad que me emociones todo bien

Voz 3 26:06 está lo que te parece que

Voz 25 26:08 que es auténtica es él no ha hecho en su no ha hecho ninguna censura idealmente fue emocionante un momento de la pedí que me llegó al corazón de porque de lo que estuvo insufrible muchas veces la gente ve es grande y lo viste gran personaje este gran todo pero después atrás cuando es toda aquella sufrimiento que pedido dejó de incomprensión de de complemente dice ubicada de una sociedad que no leyó el cariño que él buscaba este cariño el Estado constantemente allí tiene también su generalidad en la música es el todo

Voz 2 26:38 eh actúan Madrid cuando su exquisito espacio no está supera contaba pero eh

Voz 0874 26:45 déjame de decir que en parte conozco a Pino porque llevamos mucho tiempo trabajando intentando conseguir una entrevista con Elton John esta semana que está en Madrid y es imposible lo primero por la logística de Elton John cuenta lo que quiere es cómo llega cuando llega

Voz 25 26:58 estos son ya ahora mismo está muy ligado a su familia para eso muchos años ya lo de dormir en hoteles es del pasado le acuerdo a todos los tics del pasado cuando tuyos una ayudante de un hotel en nuestra mente a todo la fiesta todo lo que llevaba con él lleva ya veintiocho años él Tom que ves desde que se hizo Alcohólicos Anónimos que el ciclismo siempre estar en casa con su marido y cada día llega al concierto directamente desde el aeropuerto a concierto cabe desconcierto en el la última canción estuviese siempre que se pone un chándal hasta que llegue la directamente al ocho sube al avión de vuelta a su casa

Voz 0874 27:33 debajo de echar lleva el pijama puesto

Voz 1005 27:38 el avión en doble fila esperando no

Voz 3 27:41 la cola Colacao tanto en el avión legal Colacao este fin de semana pasado Jorge yo hoy con Iggy Rubín Villa de nuestro espectáculo y pues nada es casi lo mismo coche cuatro en la última canción se lo has de cómo tiene bruxismo adelante ya con el cacharrito

Voz 0874 28:00 no vamos a ver un poco de Freddie Mercury porque fue buenos amigos que todavía echas de menos en gira por todo lo que podía haber aportado no en una carrera que secreto echar temiendo siempre lo echaremos

Voz 25 28:10 sino como persona pero esta gente nunca se han ido no conseguirán porque están siempre allí con su música de ahí yo diría mira al aparato en la vida Freddy su mejor momento nunca a probablemente los Cuina no llegaron a a la nueva generación con la fuerza que ha llegado hoy después de que un acuerdo de encuentro mi hijo de doce año mi hija de doce años de dos de trece que están no apasionados tan completamente Fun fun fun de Freire como ni en los mejores tiempo todos los hubiera sin magia

Voz 3 28:40 es uno de los mejores grupos para iniciar a los niños en la música en las canciones de cuidan a los niños les entran ingresos

Voz 25 28:46 es increíble te digo que vamos a que hoy en día yo pienso que Queen está más vivo que nunca Freire ver además vio

Voz 0874 28:52 a mi hija de año y medio para su forma no tienen dice sí de ocho palabra su forma de decir que pongan música es Tutu

Voz 3 28:59 esta ta es muy no

Voz 0874 29:05 la ciudad cuenta cuenta la historia no porque de otro de sus grandes estatus grandes contribuciones a la historia de la música es que la canción Barcelona se ha convertido además más que un himno deportivo casi nacionalista podíamos decir surgió en tu cabeza su

Voz 25 29:21 realmente sí pero surgió casi por casualidad porque en el año mil ciento ochenta y seis tomos tú sabes seguir en agosto Madrid estaba siempre va a encontrar un gato por la calle tres de agosto porque estaba en aquella época sí que agosto era como vacaciones todo el mundo se va de vacaciones es donde se ese va a

Voz 3 29:43 del lado aquí al lado y claro

Voz 25 29:45 el uno de agosto Barcelona tres de agosto Madrid sino de agosto no debe ella naturalmente que ya es como ahora que tú tenías el Internet o tenías el Xavier Massó entrada cual dónde vas cómo va la venta no soy yo soy más homenaje cuando salga a la venta donde llego a detenerlos allí taquilla comprársela entrada con suerte el día de bueno vais bien palpables en el pulso de que iba probó en el uno de agosto en Barcelona lo defendí porque estábamos a la Costa Brava ahí esta mi criterio digo no hay problema tendrán muchos ingleses mucho turismo vamos hasta fuerte efectivamente invasor enfunda ha sido brutal no tenía pulso para Madrid calor allí estábamos después del concierto en sus que estaba allí en en en Barcelona después el concierto concierto fue el jueves en Madrid era el domingo porque el técnico siempre dos día of para para todos

Voz 0874 30:44 claro

Voz 25 30:45 cuando me acuerdo que estamos allí volaron Roger Taylor a Roger Roger podemos hacer una entrevista opina mis nunca su entrevista eh bueno no es muy importante Madrid gustos no hay nada a España el gusto está pasando muy bien de todo lo demás no cierto sí que pasa final arte de magia le digo seria hay ser alguna entrevista es Rocha haría muy bien en España las plegara sic divino Informe Semanal uno de los programas más importante de España este histórico nunca le he dicho nadie imagine lo que era presentaría esto trata de magia Fede venga vamos lo hacemos en esto llama Ramón Colón estaban Informe Semanal digo Ramón prepara las cámara que nos vamos al hotel Palace tienes a los Queen mañana viernes grabamos para mejor semanal del sábado a todo esto el ex Ramón alma todo el operativo vamos al Palace se hace la entrevista ya partido allí efectivamente el día tres se emite el Informe semanal que fue primer yo creo de música a nivel dedicarlo todo un programa una buena parte del programa ellos cuántos después se consigue con todo tuviste que sí fue una locura Parisien como los Grizzlies salían por toda la ciudad por todo lado las taquilla hay unas colas interminables antes hemos triunfado a ver si va bien y consiga a partir de allí me olvido de yo ni había visto el Informe Semanal Anne nada no hasta que un día en Barcelona yo estaba en aquella época que quería ser un divisa que se llamaba sella acabó llamándose quería ser un programa de televisión Ibiza

Voz 3 32:16 bueno sí sitios si necesitas en Soria

Voz 25 32:21 lo que le daba de vuelta de vuelta a vuelta cuando se es un día estaba aquí en mi casa que estábamos hablando porque Manolo lo tenía trabajando marcando Montes que quería ser una canción en castellano y él estaba enseñando a cantar en castellano entonces made Roper

Voz 3 32:41 yo opino que le pegas a todo eh te puede estar con Winnie con Manolo García no

Voz 25 32:47 Manolo era un gran amigo mío era un gran amigo mío sigue siendo un gran amiga mía bueno estamos allí hablando que quiere darle la vuelta como podía llamar leía esto le digo poco vi la ponemos nunca había visto de programa del programa mientras estoy viviendo veo que cuando le preguntan quién es la artista más te gustaría trabajar en España dice mí cada mañana me levanto con mucho la caballería sueño de mi vida a trabajar como ciudad Caballé semi siendo en Ibiza no metidos in vitro desmentidos de la cual demando un Telepizza Freddy el digo oye tú harías esto bongos at vamos encantados de la vida tú lo consiguió cuentas promedio aquí podríamos escribir un libro

Voz 2 33:35 madre

Voz 0874 33:36 propaganda cuenta un poco lo que puedas encontrar

Voz 25 33:39 ya ya todo esto naturalmente que sí yo me encuentro que que me entusiasmo pero claro no fue fácil conseguir que el mundo de la ópera Montserrat se come con Freddie Mac no hubo muchas dificultades yo pienso que mucho de eso los artista muchas veces muchas figuras

Voz 3 34:01 bueno va con el tiempo con mucho

Voz 25 34:03 dificulta consigo una cita consigo una cita el día veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y seis ochenta y siete monto en el hotel Ritz de Barcelona

Voz 2 34:18 vamos con Catherine Catherine también me pide un piano podemos sabrás

Voz 3 34:25 no no no

Voz 25 34:28 para ya la conozco puerta cuando llega que conseguí esta entrevista cuando vamos abajo llegamos al la mesa vía ante sillería Freddy en avión privado con Mike Moran que compositores la canción de yo invito a ver si llegamos se vamos a comer al estar en árabe y es que digo encantada cuando te metes atrás cuello dice que no hay seis junto yo ya los huesos

Voz 1005 34:52 con lo los

Voz 25 34:53 al final no efectivamente siguiendo vamos allí por la puerta estos ciento y pico dentro de llegar allí atrás Se me digáis qué va a pasar porque lo había dicho que bien pero entra allí Félix se pone de música Sea Bright Eyes wide aquello me vengo arriba él es ponga allí en la mesa el veintinueve de mayo quiero estrenar esto no era discoteca de Ibiza

Voz 2 35:21 exacto es básica que de Ibiza eh

Voz 25 35:26 qué piensa lo he visto yo digo efectivamente a esa cifra un loco que dice me dice que me que me levante me he dicho en de la huido es decir cómo te permite el otro vamos hacia arriba me fui a Libia segundo del me fui a casa más tristes que es imaginar nada me ocurre digo yo he estado muy lanzados para el día siguiente me digo bueno se lo consigues convencerla yo te hago la canción estrenamos en Ibiza

Voz 0874 36:01 ese entrar dijo Alfredo otro otra

Voz 25 36:04 la odisea que tengamos la allí veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y siete en la discoteca Kuta Ibiza se estrena la canción Barcelona con Fredy de telonero Duran Duran Spandau Ballet POYS Free Noone Marie John último de la fila

Voz 1005 36:24 me quedo

Voz 2 36:26 a ver días oye lo de lo de Chuck Berry se puede contar

Voz 3 36:33 porque ya no es nada

Voz 2 36:36 lo que ya no te digo que todo en la

Voz 25 36:39 la música tiene sabemos ya que todo lo que fue el movimiento sobre todo en Chamberí Luis incluso el movimiento de la cual desconfiaban muchísimos de todo un mundo quiera muy suyo que seré yo

Voz 3 36:55 Brad no gente que venía dinero

Voz 25 36:58 mi mano no le explicas muchas claro lo demás me acuerdo que que que que Maddie San Sebastian el velódromo de Anoeta empiezo a actuar tampoco fue concierto aquello que ha reventamos todo estaba bien ya que de media hora Se baja dice no no metas dos mil quinientos dólares más hondo sigo escuchando

Voz 3 37:17 que mirar con esto no me lo pensase broma

Voz 25 37:20 mira de considerarse vacas Eva ya todas estas agrario tengo dos mil quinientos que tampoco puede pagarla porque la taquilla lo que nosotros pagábamos después la carga descarga la seguridad en todo lo demás afean había otro remedio que ese eh ya final volvió a salir pero claro yo como pago ahora dos vasco de todo ello digo oye si esta señora te aquí binario tengo para pagar allí no salió a cinco de la mañana

Voz 1005 37:45 no hacerle daño cuando acabado pero esto la RIC hablabas de Asia

Voz 15 37:50 ha dejado un detalle interesantísimo de cuando salgan Informe Semanal de de Queen Brian May se cabrea

Voz 2 38:02 bueno ahora no vamos a que habría que hacer

Voz 0874 38:07 tú fuiste un buen amigo de Michael Jackson Michael Jackson seguramente una generación entera que le conocen no por su música sino por otra cosa ha dicho

Voz 25 38:16 no sé cuál es tu opinión o como cambiado todo lo triste es a mí siempre que yo creo que a su tiempo le hicieron mucho daño cuando yo conozco a él está seguro que por su cama han pasado más de tres o cuatro mi niño que él era Peter Pan a Peter Pan de verdad el nunca presión nunca quiso crecer tu esa Maicon toda reacciona o cualquier en cualquier charla en cualquier rollo siempre verás a mi jodido ese año hablando como él tendiendo el mismo entusiasmo de la misma pasión siempre ha creído que los niños eran los únicos tenía un alma limpia que no que no te engañaban qué te te realmente podías confiar ir a Peter Pan yo dudo de tres mi niño los dos días los niño que el acusaron a principio aguando los veinte millones cuando lo quiso Aminatou a padre estas se suicidó padre e hijo han dicho nunca porque no era verdad ahora después de su muerte a dos niños que iban con él que cuenta en todos ellos ni ha querido el documental porque debería haber yo te he tenido no no quiero verlo porque es es me afectaría mucho a emocionalmente porque tenía una relación muy buena está siglo vale lo conozco personalmente los últimos tres Tour europeo de Michael sólo ha venido a España no hay ninguna otra ayuda europea se España estábamos haciendo incluso lo de las cultura Lladró para da la todos los jefes de Estado del mundo con un libro de la Declaración Universal de los niños para que cada jefe de Estado cuando fue a ver la escultura leer el libro por su compromiso apoya ya es un mundo malos se tiene kilos Chema cuál es la palabra ese un niño puede decir lo que quiere muchas veces los niño y los momentos se por interés yo no quiero Madonna Custo de otro día dijo que ella no se lo creía para nadando a los niños esto sí de fue la única que tuvo otras voces gana empieza a tener otro valor hay siempre latente que como es políticamente correcta me la ha margen para que te quema a pesar de su vida personal a pesar de lo que sí dice no es decir no ha habido una más grande que la música influido tanto no sólo en la música negra con la música blanca ha sido lo único que probablemente Black American que ha conseguido realmente traspasar llevar la música a todo Israel

Voz 3 40:29 pero el pino o por ejemplo ahora después es que el otro día Jorge yo discutíamos sobre ese tema en el coche yendo a Bilbao hablamos de ese tema pero ahora después de este documental Michael Jackson no suena en las emisoras más potentes de Inglaterra

Voz 25 40:43 porque como te decía que hay problema está ahora mismo como un eres políticamente correcto una es la música primera queda mucho no te hagas o con los personas que la música es un es un lenguaje emocional que rompe cualquier barrera que llega cualquiera dudo que no haya bidones las creaciones basado un solo chaval que no haya bailado cantado con Michael Jackson ahora porque un ex ejecutivos de la cadena decide que la música Michael Jackson que esperar hasta la música médicas jazz o que tiene algo que va a influir malamente Sobral yo qué pasa que no es un ídolo ahora mismo que es el de poder transmitir eh yo creo que hay mucha hipocresía y muchos espeta el agente es bastante no no tiene yo creo lo que eso significa

Voz 1005 41:26 durante los hechos Jerry Lee Lewis la biografía de Rey Jerry

Voz 3 41:29 es buena otro elemento podría podría a escuchar y tararear

Voz 15 41:35 sabemos lo que le pasó a los Beatles con Lennon cuando dice que son más famoso de Cristo que el club Klux Klan monta una gran hoguera en todos los pueblos del sur de Estados Unidos de zona sur para quemar los discos excelente negocio porque luego los volver a comprar otra vez

Voz 0874 41:50 pero oye hay una serie de conciertos con gente que viene de una carrera musical larguísima de hecho esta noche en Madrid

Voz 25 41:58 una de las alma más bella de la música o modelos tiene más vamos más puro probablemente la persona más comprometido lealmente Bonns no sólo su trayectoria ha sido un tío que busca siempre la sensibilidad la emoción conectarse y creo que va a ser de los concierto más emotivo más emocional que se van a ver y Madrid aparte de Cantal donde que cuando vas esta noche allí que todo lo que hemos dicho en más de una ocasión no pongas Che desenchufa el teléfono no hagas no te metes esto mete en el bolsillo sientes de con ETA decidió creo que es una de las noches de la cual ellos seriamente recomiendo a todo el que te dejen en casa que ese va en allí con su compañero con su amigo o quien sea el que disfrutan esta noche de una velada allí una noche que esa subida porque eleva traspasará y corazón

Voz 0874 42:47 oye el otro día hablábamos si ya muy brevemente sobre cómo seguimos regresando a este tipo de estrellas no llevan trabajando treinta cuarenta años en el mundo de la música como ahora cuesta mucho pensar que alguno de los que admiramos nuevos pueden durar tanto tiempo intentaban buscar los nombres de grupos de personas de los que nos acordaremos que viviéramos dentro de cuarenta años solamente no dentro un poco más porque el resto o muchos de ellos son producto de marketing de producto de la música

Voz 15 43:13 amante ha quedado descartado ya bueno

Voz 1005 43:15 tirito es más oscuro

Voz 25 43:18 ya yo creo que la cosecha como se dice en término de vino que últimamente estoy muy apasionante en vino la cosecha en los años sesenta setenta ochenta noventa es muy difíciles de de de de a igualar la imposible prácticamente no porque primero con la porque creo que hoy en día que estamos un poquito sujeto a lo que es el play list toda la gente la juventud realmente no es tan melómano Gomera éramos nosotros debamos Jo en porque no tienen ni la canción ni la capacidad de poderse sentar escucharon un álbum entero

Voz 0874 43:53 el tiempo libre ahora una esponja quinto día

Voz 25 43:56 se siente supone escucharon un alto pero luego

Voz 3 43:58 hay muchas horas en Spotify por ejemplo se jacta es decir que es que es escucha más música en Spotify que en todas las radiales que oye pero no escucha exactos a suena no lo sabe en Play

Voz 25 44:08 sí pero el play lista también poner una una canción del otro para ya no exista que haya conexión ni vas más allá de buscar de qué te quiere contar que te está contando de todo esto es un momento que incluso un año después se haya otro y tú diste que no saben siquiera con era al anterior cuerdas por lo tanto se se consume de una manera muy distinta pues hay joyas comí mantendrá no como ha sido plenos últimos años ha muy bien no como Muse o con

Voz 2 44:38 como el escribano porque ella

Voz 25 44:40 de hecho cuando piensa que hace cuatro años estaba tocando en un metro y allí haitiano que en un Wanda con una moción con una eh una conexión con una letra que realmente está enamorando estaría momento cuando hay tanto a una juventud que o India difícil ver estas cosas pero sí que es bonito ver que aún hay gente que desde la sensibilidad desde la creación de esta la canción aun consiguiendo conectar con los no sea puramente producto comercial de momento que va más allá

Voz 0874 45:12 sí que te agradezco mucho no solamente la visita sino porque gracias a te he visto grandes conciertos en en mi vida así que no te retires que creo que no tiene intención de hacerlo de que Ibiza está en tu cabeza permanentemente

Voz 25 45:23 no tengo a tendría una cosa ahora mismo estoy trabajando justamente lo que se la conectividad de los teléfono va por otro lado estaba con con debut Mobile estamos trabajando en un proyecto Bustamante ABS los teléfonos con ETA para criar realmente una aplicación que conecta cinco billones en medio de teléfono para que realmente podemos tener un alter ego que es todo un poquito de este sin sentido del de líder mundial para que los jóvenes se sensible es realmente el compromiso de ayudar realmente entre todo a que este mundo realmente puede llegar a ser porque me gustaría MI5 pudieran vivir sin ello pudieran disfrutar de un mar limpio de una tierra limpia y estar allí May que no gracias de muchas

Voz 0874 46:08 yo no te olvides del teléfono volví a tener cerámica pues esta noche habido diez

Voz 25 46:13 según lo muchas Luis Merino gracias por venir

Voz 0874 46:15 si a vosotros Jorge Ponce Antonio Castelo Quique Peinado hasta la semana

Voz 3 46:18 sí