A Vivir Que Son Dos Días (29/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:04 en él

Voz 0874 01:00 Donald Trump prometen diálogo para acabar con su guerra comercial José Antonio Piñero buenos días

Voz 1024 01:05 bueno sí a Xavier según el presidente esa onubense la negociación de estrenó por el buen camino sin entrar en detalles sobre la subida de aranceles al bajo away Tram ha señalado que la reunión con su homólogo chino ha ido incluso mejor de lo que esperaba una cita que ha marcado la recta final de la cumbre el G20 en Osaka donde la Unión Europea y los países del Mercosur han celebrado también su primer pacto comercial en dos décadas Mauricio Macri es ser presidenta argentina

Voz 6 01:28 este es el acuerdo más importante que hemos firmado nuestra historia tardamos veinte años pero logramos dieron un momento el tiempo en el cual encontramos muchos líderes con buena voluntad para transformar en esto es una realidad menos

Voz 7 02:59 en la Cadena Ser a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 01:48 detenida en Lampedusa la capitana del barco de la ONG alemanas si Watch

Voz 1024 01:52 llevaba más de quince días solicitando un puerto seguro ante los oídos sordos de la mostración italiana con cuarenta y uno inmigrantes a bordo finalmente Carola Raquel de treinta y un años ha decidido entrar esa madrugada atracar in extremis después de que una patrullera de la Guardia financiera italiana tratara de impedir su entrada en el puerto la capitana confía en que Italia reconozca la ley del mar de los derechos de las personas se enfrenta a un delito penado con entre diez años de cárcel y tres ya que el Utah precisa Matteo Salvini ha cerrado sus puertos a las ONG que lleva migrantes rescatados en el Mediterráneo

Voz 0874 02:24 la ola de calor está complicando las labores de extinción de varios incendios

Voz 1024 02:28 el fuego declarado al norte de la provincia de Toledo ha asaltado esta madrugada a Ávila y a la Comunidad de Madrid donde los vecinos de una urbanización han tenido que pasar la noche en un polideportivo de San Martín de Valdeiglesias en total y arrasado este fuego más en dos mil hectáreas ya está ahora intervienen más de cien efectivos de la Unidad Militar Emergencias así como medios aéreos en esa zona mientras en Tarragona se cumplen cuatro días del incendio que lleva quemadas más de seis mil hectáreas de la Ribera d'Ebre allí los bomberos mantiene las labores de contención del perímetro para que no avance en Laciana

Voz 7 03:38

Voz 0874 03:38 sí yo diría que abrió un capítulo en los informativos que se llamará algo así como política de verano y que básicamente una recopilación de mensajes desganados repetidos estamos en ese momento en el que todo lo que está ocurriendo seguramente esa puerta cerrada lo que se dice en público seguramente es distinto a lo que se dice en privado según Isabel Cela el Gobierno no quiere nuevas elecciones a pesar de que las encuestas dice el Gobierno castigaría al tienes entorpecen la investidura por eso da la impresión el Gobierno espera que el calor afecte a la conciencia de algunos partidos

Voz 9 04:09 reiteramos que es un acto de estricta responsabilidad y que efectivamente en el que queremos que las demás fuerzas políticas colaboren e con un sentido de Estado así que vamos a abrir eh el nuevo tiempo vamos a poner en marcha el reloj ibamos a concentrarnos vamos a concentrarnos en esta investidura de julio porque ningún alumno ningún buen alumno lleva sus notas a septiembre

Voz 0874 04:37 entonces les sale a Celia a la profesora que lleva dentro quién podría darse por aludido pues el gran funambulista de la política acuerdo funambulista más bien contorsionista aquel que cambie de postura según convenga

Voz 11 04:48 algunos estos días dicen es que a Sánchez le están empujando nos están empujando se está tirando en plancha porque yo me pregunto quién empuja a Sánchez a pactar con Bildu en Navarra quién la vergüenza empujar Sánchez

Voz 0874 05:03 escuche tener a Pablo Iglesias imaginen el ambiente que habría en un consejo de ministros en el que él mismo estuviera sentado justo al lado de Pedro Sánchez que es lo que quiere el líder de Unidas Podemos empieza a parecer que para Sánchez es como invitar a tu casa al vecino que peor decae

Voz 12 05:17 estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurdo

Voz 13 05:28 ahí fuera de época con un gobierno de partido uno

Voz 12 05:31 tendrán que reconocer lo evidente que los españoles han votado lo que han votado y que lo más sensato para nuestro país es un acuerdo integral de gobierno con políticas progresistas con equipos de gobierno mixtos plurales y progresistas

Voz 0874 05:45 un matices e irresponsabilidad de llevar al país a nuevas elecciones no sería solamente de quién se niega a aceptar un Gobierno de coalición también de quiénes no permitan la investidura porque conviene recordar que hace tres años que Podemos no apoyó la investidura de Sánchez y con eso nos regaló unos años más de Gobierno de Mariano Rajoy a ver si la historia se repite por culpa de un sillón en la Moncloa acabamos repitiendo elecciones vete tú a saber si eso no terminan disgusto para la izquierda dicho esto mejor olvidemos nos de la política de patio de colegio ocupe menos de cosas que realmente importan

Voz 16 06:36 a mí estar trae buenos días

Voz 0874 06:41 buenos días Javier estas en el centro de seguimiento los incendios en Ribera d'Ebre pero que son seis mil hectáreas quemadas ya está el perímetro cerrado sigue avanzando

Voz 0867 06:50 el incendio ahora mismo está cercano a la estabilización pero arden todavía un diez por ciento de estas seis mil hectáreas afectadas exactamente ahora mismo lo que está ardiendo son los municipios del sur de Lleida

Voz 0874 07:02 pueden Andy DACA o foca está ya está Camí estabilización de fuego

Voz 0867 07:08 bueno luego ya no quema sin control porque esta noche los bomberos lo han logrado perimetral veintiuna personas necesitaron Ayerra asistencia médica doce bomberos dos de estos continúan ingresados en el Hospital Comarcal de Mora de Ebro por agotamiento por calor lo ha explicado hace unos minutos el consejero de interior lo oíamos ahora Miquel Buch hoy más calor también previsión de más viento igual que ayer los bomberos prevén que pueda haber algún rebrote a lo largo del mediodía hay de la tarde coincidiendo con el las máximas temperaturas del día ayer Javier alcanzamos aquí los cuarenta y cuatro

Voz 0874 07:38 los que no es poco infracciones Oriol incendio en marcha que aparentemente controlado que arrancó en Toledo pero asaltado a Ávila ya Madrid sobra decir que el calor no ayudan nada como decía nuestro compañero y dado que mucha gente está a punto de empezar las vacaciones el cuidado con el campo a quienes no están acostumbrados a respetar esta Pedro Sánchez en la cumbre Dios saque a la cumbre del G20 a punto de dar una rueda de prensa así que antes de entrar queríamos pregunta nuestra enviada especial por la gran cuestión geopolítica de estos días que es la relación entre Estados Unidos y China ya que Trump está haciendo allí de Trump dando órdenes elogiando al príncipe saudí sin acordarse de casó quien un día más en su propio universo antes de entrar a escuchar a Pedro Sánchez parece que China confirmó de hielo en esas relaciones comerciales Inma Carretero buenos días

Voz 0806 08:37 qué tal buenos días no ha llegado la sangre al río y al final han acordado reanudar las conversaciones comerciales los presidentes Donald Trump sillín pim después de la reunión de hora y media que han tenido en un hotel fuera de donde se celebra esta cumbre y allí se han dejado ver tratándose de forma muy cordial trama comentado incluso que le gusta mucho China que es amigo del presidente y que está dispuesto a un acuerdo comercial justo eso es lo que decía mientras le disparaban las fue

Voz 17 09:01 los muy fuerte y claro está implicada hemos pasado mucho tiempo juntos y nos hemos hecho amigos de hecho creo que tenemos posturas muy cercanas unos estamos acercando poco a poco sería histórico que lograremos firmar un acuerdo comercial justo

Voz 0806 09:17 la verdad es que después de las amenazas de los días previos aquí en Osaka todo han sido buenas palabras entre los líderes de las dos potencias Trump incluso se mostró dispuesto a tratar el asunto de Huawei en su reunión con el presidente chino no ha sido el el único miembro de la familia que hoy ha acaparado flashes en Osaka porque ha venido su hija Iván K aún foro de empleo era miento femenino ella y la reina Máxima de Holanda han sido las protagonistas insertadas atendían las únicas tres mujeres de la foto de familia del G20 Angela Merkel Theresa May Christine Lagarde es una imagen llamativa de las muchas de esta cumbre que ya se ha clausurado ahora estamos a la espera de las conclusiones de ver cómo quedan los textos sobre comercio internacional y muy especialmente cambio climático porque ahí las posiciones de partida eran muy distantes

Voz 0874 10:43 que hay que ocuparse siempre no de la política sino de cómo la política afecta un poco a la vida de cada ciudadano así que vamos a fijarnos en un solo ciudadano en una en este caso es Irene González tiene veinte años tiene una discapacidad intelectual Síndrome de Down pero también tiene un empeño personal que ella quiere estudiar quiere ser administrativa puede hacerlo pero no la dejan queremos saber un poco más de su Historia María Jesús Magdaleno cómo estás buenos días

Voz 21 11:10 hola buenos días porque no puede estudiar Irene podrían no tiene título de la ESO el título de la ESO

Voz 0874 11:18 lo que nunca pudo sacarlo claro

Voz 21 11:19 pues nunca pudo sacarlo a pesar de aprobar

Voz 0874 11:23 cuentan la historia porque esta primera fase que me acabas de contestaba lo que me acabas de pronunciar ya me deja un poco inquieto

Voz 21 11:31 bueno pues Irene por su discapacidad está dentro del marco de la ley de atención a la diversidad es decir la ley prevé atender a los alumnos con discapacidad dentro de unas medidas especiales que siempre tienen que promover que ese alumno pueda estudiar entonces es cuando uno estudia Educación es malos es más que estudiar y es más que aprobar es decir la la educación es es una grandeza que hace que el individuo se forme crezca y pueda participar de la sociedad que en definitiva es lo que se pretende es decir es un camino a lo largo de la vida también te da otorga títulos que te permiten acceder a un nivel superior que esos títulos también te abren campo en el trabajo es decir que es más representativo que el papel en seis e nosotros queremos que Irene consiga el título por qué ese título la capacita para acceder a un nivel superior de formación es decir una vez pasada la educación básica obligatoria que pueda acceder a una formación más específica que la vaya preparando al mundo laboral porque lo que pretendemos como fin último es que Irene pueda tener una vida autónoma Ello pasa necesariamente por tener una formación académica una preparación laboral que la capacita para el día de mañana tener una vida plena y autónoma como casi todos los padres deseamos para nuestros hijos lo que pasa es que nosotros tenemos un punto un poquito más dificil porque las leyes no son claras esta sentencia lo ha venido a demostrar la sentencia reconoce que la administración no ha hecho bien los deberes

Voz 0874 13:15 has dicho antes la educación es una grandeza déjeme decir la gente supongo que ya lo intuido que tú eres la madre de Irene y que siempre ha sacado muy buenas notas siempre

Voz 21 13:25 ante esos notables y sobresalientes que uno dice bueno pues Irene viene un reconocimiento a todo su esfuerzo a todo su estudio a todo su empeño a toda su vocación porque por encima de todo Irene quiere estudiar la gusta estudiar apasiona le dedica mucho tiempo es decir Irene a pesar de tener discapacidad no va a ocupar una silla y aquí dejó dejó pasar mi tiempo es decir va como al resto de los alumnos va a aprender va a participar va a convivir y por supuesto a obtener lo mismo que el resto si tú aprueba unos exámenes entonces nosotros nos sentimos un poco engañados porque resulta que después de haber sido sobresaliente se traducen en una titulación con la argumentación de que Irene por su discapacidad tiene adaptaciones curriculares significativas y aquí está la Molar no totalmente

Voz 0874 14:18 porque eso no suele impide hacer lo que ella quiere solamente les dejan hacer FP básica creo no

Voz 21 14:22 bueno sin el título es eso pero bueno la FP básica no es una salida porque la FP Básica es una cosa que se inventó la Lomce que es alternativa a la eso que ya Jean sí es una aberración porque si la esos educación secundaria obligatoria no tiene mucho sentido que se permita alumnos no hacer la educación secundaria obligatoria ve a la formación profesional básica esto es una cosa del señor Wert para quitarse de enmedio a aquellos alumnos que no le daban el el el nivel que

Voz 0874 14:53 para que luego digan que nuestro voto no importa lo que pasa es que hay otra paradoja María Jesús es que a Irene no lo dejan ser administrativa pero sí que le permitirían ser electricista entonces no

Voz 21 15:02 bueno es que la la FP Básica que tenemos en en Cuéllar que es el pueblo donde vivimos pues la única que hay es esa el año pasado hubo la gran posibilidad de que hubiera una administración ella se llegó a matricular pero esa matrícula se anuló por un procedimiento administrativo lo que en un principio estaba destinado a que fuera pues dejó de ser pero yo me gustaría irme no que es la sentencia porque es muy importante esta sentencia va a abrir camino a muchísima gente es decir es un reconocimiento a qué a Irene ese la vulnerado un derecho fundamental porque ésta es este inicio de procedimiento jurídico que inicia como un contencioso administrativo contra una resolución de la administración a los pocos días estaremos en un juzgado cambió su denominación dejó de llamarse recurso contencioso a llamarse procedimiento por vulneración de derechos fundamentales

Voz 0874 15:54 si te GMT capitular de esta situación a los oyentes de otros recurrir estáis a la Dirección Provincial de Educación falló a favor del colegio presenta este es un recurso contencioso como dices la Fiscalía actuó de oficio porque veían y vulneración de derechos y ahora el Tribunal Supremo de Burgos de dictamina que efectivamente hay una vulneración de esos

Voz 21 16:12 así es así es literal

Voz 0874 16:14 deja tu hija a tu hija te dice para qué me sirve ganar si no me dejan estudia

Voz 21 16:17 exacto es decir ahora hay que ejecutar esa sentencia esa sentencia lo que viene a decir es que la Administración se equivocado pero lo que no dice esa sentencia es como la administración tiene que reparar el daño causado es decir Irene aprueba un primer cuarto de la ESO no obtiene el título entonces nosotros pedimos dado que las causas que nos dan son las adaptaciones curriculares significativas pedimos vamos a jugar con vuestras reglas repetimos sin adaptaciones y entonces te dicen que sin adaptaciones no te dejo entonces ante eso la fiscal emite un informe fulminante sino la permites tu digamos si la permites a estudiar con adaptaciones sino no titulas si no la permite esa estudia sin adaptaciones las dejó sin salida porque no va a conseguir el título

Voz 0874 17:09 haga lo que haga ya está ya está centrada en qué quieres era se quieres administrativa esa

Voz 21 17:13 esto es que bueno es una de sus salidas es decir ellas ella es muy consciente de cuál son sus capacidades a veces te dice que quiere ser actriz sí fue encantan los poemas la encanta bailar es muy variable pero luego llega al mundo real dice bueno pero realmente tengo que trabajar de algo yo creo que esto podría podría servir ahora por suerte el Estado está convocando muchas suposiciones reservadas a personas con discapacidad intelectual

Voz 22 17:40 sí están basando abrir el campo en empresas que hacen que hacen convenios para que las personas con discapacidad puedan

Voz 21 17:47 acceder a los trabajos yo creo que en que en definitiva lo que se pretende es que los las personas con discapacidad sean ciudadanos de pleno derecho y cuando hablo de pleno derecho es que tengan opción de trabajar que tengan opción de estudiar lo que no se le puede negar es la oportunidad porque es que a mi hija al han negado la oportunidad de suspender pero si no lo han dejado ni suspender es decir no te dejamos no hacerlas con con con adaptación entonces ahí ya en ese punto no me queda más remedio yo yo intenté evitarlo acudir dos veces a la Consejería de Educación para decirme está pasando esto por favor interceder la ley está de mi parte

Voz 0874 18:25 bueno la ley la Convención de la ONU la ley la Convención

Voz 21 18:28 de la ONU lo que ocurre aquí viene otra palabra mágica junto con las adaptaciones significativas es la diferencia que son matices pero que en la práctica es brutal la diferencia entre inclusión e integración hasta el año dos mil ocho con las leyes educativas e la educación para las personas con discapacidad estaba bajo el paradigma de la integración es decir eran estaba centrada en la discapacidad de la persona en lo que la persona tenía que hacer para esforzarse en conseguir cosas es decir vale yo te dejo venir a un colegio pero tú verás hasta dónde llegas tú te tienes que adaptar a lo que yo tengo aquí como marco normativo y Amis currículums ya mi ritmos entonces es como decirle a una persona que está en silla de ruedas te dejo acceder a una tercera planta de un edificio no te lo probó

Voz 0874 19:18 España exacto oye háblame habla un poco de Irene ya quiere ser administrativa en algún lugar rodeada de yo qué sé desde libros de de Política de Empresa

Voz 21 19:28 no eso no lo sabe es clave tan lo sabe biblioteca podría ser es decir los libros la gustan el trabajo de de organizar también la gusta pero Irene ahora jóvenes decirla queda mucho terreno para para que esté preparada para el mundo laboral al entonces precisamente lo que queremos es que los siguientes años no sé cuántos ella se prepare y además eso también la sirva es como cuando uno va a la universidad del si te estás preparando para saber lo que quieres hacer es decir el primer año que entra eso cuando acabas

Voz 22 20:00 si dices quiero hacerlo

Voz 21 20:02 esto es lo mismo luego te vuelve si no te gusta pero pero que es el Adela oportunidad de formarse

Voz 0874 20:09 pero ya tiene veinte años al principio cuando empecemos a conversar entonces yo notaba que tú en tu cabeza rondaba una frase que es tú decías yo quiero que se prepare quiero que tenga un trabajo que es pensar en cuando sea autónoma supongo que en en un caso como el suyo más que en otro tú piensas en cuando tú no estés no

Voz 7 20:24 exacto

Voz 21 20:25 eso es lo pensamos todos los padres pero no solamente cuando no estemos es decir yo creo que ir en el tengan una vida plena desde el minuto uno de su vida Irene nació con muchas dificultades vino a este mundo mucho antes de lo esperado con seiscientos gramos ya en el hospital Nos dijeron bueno que vamos a hacer esto es prácticamente inviable es decir aquella frase que nos dijeron de buen una opción sería donar su cuerpo a la ciencia fue nuestro nuestro pide Mer mazazo en la vida es decir ya esas personas había que decirles pues mira a veinte años de vida plena que ha viajado por media Europa que hace nada estaba en Nueva York que tiene un montón de ilusión de motivación de entusiasmo porqué alguien tuvo que elegir que predecir hace veinte años que la vida de mi hija no merecía la pena que no sería feliz y que no sería feliz si alguien me tiene que decir ahora que mi hija no está capacitada para estudiar este año en FP básica como alternativa a la eso no ha tenido ni apoyos ni adaptaciones los módulos troncales los módulos troncales que son los mismos que es estudia lo mismo que en la ESO matemáticas lengua historia bueno por lo que se llama se cosa eso lo aprobado es decir lo que hace falta es que les den una oportunidad hace veinte años se decía que las personas con discapacidad intelectual no eran capaces de leer no eran capaces o no les habíamos enseñado porque en cuanto les hemos enseñado han sido capaces

Voz 0874 21:47 qué tal un beso muy fuerte a Irene no sé si estará escuchando está está mira que ayer esto

Voz 21 21:52 de cena está muy bien

Voz 0874 21:54 mucha suerte con esta lucha que tenéis por delante a nosotros nos ocuparemos de vosotros no no te importa que te llamemos dentro de un tiempo a ver cómo vais yo

Voz 21 22:01 pero yo espero que la siguiente vez sea para para deciros quiéreme ha tenido el título y que puede elegir un seguir formándose seguir estudiando

Voz 0874 22:11 decías María Jesús en un beso fuerte

Voz 16 22:13 un beso gracias

Voz 0874 22:28 vamos a hablar de un colectivo especialmente vulnerable a veces nos olvidamos de ellos que son las personas y el FBI mayores solamente en la Comunidad de Madrid viven ciento sesenta mil en toda España estima que son casi un millón y muchos de estos mayores sufren de manera especial la soledad porque se encuentran desubicados a medida que cumplen años y cada vez hay más voces que reivindica la necesidad de fomentar espacios actividades entre se habla de residencias para ellos Beatriz Nogal ha charlado con Ángel que tiene setenta y un años Mónica A67 y Eduardo sesenta y dos en la sede madrileña de la Fundación veintiséis de diciembre que trabaja en favor de los derechos de estos mayores

Voz 13 23:05 pues efectivamente no sabemos donde estamos porque no damos la cara los mayores es que no la damos por miedo ten en cuenta que era una persona que tenga setenta años de ahí para adelante ha vivido un franquismo muy aferrado a él entonces tiene ese miedo es verdad que no se nos ve pero quizás por miedo porque chica nosotros hemos estado con el beso oscuro vuelve son la sombra nosotros no hemos podíamos decir que éramos gays no permitían Mis compañeras lastran y menos todavía aún Mónica tú eres transexual

Voz 23 23:38 sí sí somos una generación que venimos de una educación y una cultura todavía evidentemente modelo franquista entonces hay mucha gente que todavía con esas edades y mayores como dice Ángel nos atreven a decidirlo por ejemplo están en residencias o en entornos heterosexuales entonces viven un poco

Voz 24 24:01 en el armario a los problema de los mayores es en toda la inyección sexuales el problema es que se ha se profundiza en colectivo LGTB porque la gente no es capaz de todo todavía habrá consejo veinte libertad se unen medio en que se encuentren

Voz 23 24:22 eh sin un entorno mayoritario hay unas relaciones sociales familias hijos-nietos hay unos vínculos en nuestro caso como no existen esos vínculos hay que potenciar los vínculos de la amistad los vínculos asociativos los vínculos que nos hagan estar unidos porque no tenemos los otros vínculos típicos entonces eso hay que potenciarlo

Voz 13 24:44 a los jóvenes sí pueden tener la la oportunidad tener hijos pública somos nosotros los que ya llegamos a ese privilegio a esa o esa opción cuando éramos mayores Leonardo porque mi frustración es no tener hijos eh eso te lo digo claro no once cuando yo era joven y sentir ahora hay novedades entonces alquiladas Tricky boda hay muchas veces que no existían pero Eduardo mes en escucháis es ahora antes tuyo en uno teníamos a esa opción ni él tampoco ahora a tener darle la sociedad tiene que entender

Voz 23 25:18 independientemente de que se solamente como unas cuestiones sexual eso de identidad detrás hay unas personas con las mismas inquietudes que tiene el oyente las mismas en los gusta tener hijos como a todo el mundo y las busca el fin que es que no no nos diferenciamos en Nara obviamente a nosotros nos ha negado sino se hecho muy difícil y eso pues quiérase o no también pasa factura aclara emocional

Voz 24 25:43 no hay una ese cambio en en educación formal que se cambie la la las leyes no va a cambiar el comportamiento en de todas las

Voz 23 25:53 vamos Abed es necesario crear una residente al eje TB para darle salida a unas características que en una residencia común no te Baena coger un futuro esperemos que cuando todo se normalice Illa en las cambio generacionales sean muy productivos ya no hará falta una residencia LGTB todas las residencias serán LGTB hace todas las islas del planeta porque todos estamos englobados pero de momento todavía

Voz 13 26:21 hace Fall claro muy bien dicho todavía hace falta por qué porque una residencia llama la normal como tú no quieras llamar homosexual no puede decir que igual porque sabes que realiza el compañero que es heterosexual y con ese maricón no quiero que me pongas cuando rompamos ese techo no hará falta recientes LGTB es que es así es que claro no se trata

Voz 7 26:44 el eje TBI la residencia eh

Voz 0874 26:58 y la vez que conviene escuchar estos días que hablemos tanto de orgullo gay no es falta también por oír a Javier Pérez Andújar al escritor que hoy juega con fuego estas las novelas de Julio Verne

Voz 10 27:23 Ellos cuadros con Santo lo que llevamos dentro es fuego para ir al centro de la Tierra los personajes de Julio Verne entrarán por la boca de un volcán se acuerdan de la palabra cráter es una voz Griega que hace referencia a una especie de Copa una vasija en las clases de Historia del Arte la llamábamos cráter estudiar Geografía yo estudiamos arte utilizando las mismas palabras igual es que el mundo no se puede explicar de otra manera en lo más profundo y en lo más elevado vamos a encontrarnos con el fuego el fuego íntimo que hay dentro de la tierra en el núcleo un núcleo es lo que nos hace uno las lenguas de fuego que no llegan por el aire y aterrizan sobre la gente como les pasó a los apóstoles cuando el Pentecostés otras dos palabras griegas lo que los griegos latín ocurre igual que con los Beatles y los Rolling Stones lo mismo pasaba con los antiguos bolis Bic fue antes del pensamiento único ahora ya no tenemos dos escrituras elegir por ejemplo Gloria Fuertes escribía fino y Lucía Méndez escribe normal es más normal el periodismo que la poesía el periodismo es el fuego de fuera y la poesía es el fuego de dentro lo decía en Expediente X la verdad está ahí fuera y dentro de uno sólo hay palabras José Bergamín explicó que las palabras son espejos donde nos miramos y que por eso la arrase mató delante un espejo reflejarán las palabras la realidad el espejo de la escribía fino y espejo de Valle Inclán escribió esperpentos la literatura es una sucesión de espejismos ahora que para espejismos los de Tintín otro día les hablaré de Tomás rodaja el Licenciado Vidriera que se volvió transparente el alud un membrillo como Antonio López en aquella película de Erice

Voz 13 29:09 a vivir que son dos días

Voz 1 29:11 Javier del Pino

Voz 27 29:48 y es limitada

Voz 1 29:54 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 8 30:08 continúa en la gente hombre claro

Voz 1775 30:48 hombre un Riesgos estos días a Michael Jackson bueno sí un riesgo además claro poner algo que bueno porque ha sonaba mucho pero es que el otro ella existen referencias a él a Michael Jackson bueno está que traigo tsunamis preferiría decir casi cualquiera que hubiéramos traído iba sonaran muy conocida porque casi todas las de Michael Jackson son muy conocidas así que yo soy muy claro

Voz 28 31:07 voy a poner un clásico

Voz 1775 31:36 pues eso Beijing en su día ya trajimos también a esta sección por otros motivos hoy el único motivos que bueno la noticia de la semana a la que voy a poner banda sonora pues es que se ha cumplido el décimo aniversario de la muerte de Michael Jackson y además me acordé de esta canción exactamente la semana pasada cuando hablabas del con con Luis Merino y con cómo le llamamos y el otro pino no

Voz 0874 31:59 no salía el gran pino y al pequeño pinacotecas opinó Sabrido promotor musical es todo un personaje responsable de haber traído a España a gente como Queen como los Stones como de Luis como Madonna o como Elton John muerto conteniendo Nana increíble increíble Elton John porque yo creo que es un tipo que lleva toda la vida queriendo ser lo que no era no o queriendo corregir lo que él consideraba que eran errores no poniéndose pelo diciendo que no es gay y ahora que ya está ya le da todo igual ya es sagrada asimismo siendo como es y es una deliciosa

Voz 1775 32:31 el concierto una maravilla casi tres horas de concierto

Voz 0874 32:33 me parecía que faltaban clásicos todavía mira yo

Voz 1775 32:37 yo no fui tendría algo que hacer no por qué

Voz 0874 32:39 a lo mejor es que estaban agotadas ti

Voz 1775 32:42 pero no entiendo que que no me llevara supongo que tendrían que hacer me lo hubiera dicho

Voz 0874 32:46 bueno es que tú tampoco ese crítico musical de este programa es una sección de música en este programa

Voz 1775 32:51 bueno el gran pino pequeño Pino que trajo también a España además de Elton John a Michael Jackson y aquí en A Vivir en la semana pasada pues Bona habló de esa amistad

Voz 0874 33:01 eh que tenía no te digo una cosa también muy valiente que es defender lo que considera que su inocencia no insistía en que su niño Michael Jackson siempre sido niño hablábamos también de cómo hay una generación que casi sabe más de de él por las denuncias de abusos que por su música

Voz 1775 33:16 claro y decía el gran pino que no entendía que algunas emisoras de radio está pasando en Reino Unido sobre todo no con la BBC por ejemplo pues hayan tomado la decisión de

Voz 0874 33:25 de no emitir más canción bueno ir argumento que lo usaba es muy válido el decía que cuesta entender que alguien pueda pensar que una canción de Michael Jackson sea una mala influencia para alguien las cosas claro musicalmente estas recortando mucho en el ámbito de actuación

Voz 1775 33:38 las canciones están fuera de duda no pues por ahí vamos a ir hoy pequeño Pino canciones prohibidas

Voz 7 33:48 no

Voz 29 33:49 a a honrar a día

Voz 0874 34:03 canciones prohibidas has dicho empiezas con este Deep in the Heart of Texas nada menos que de Pink Crosby está seguro de lo que dice es que Rafa

Voz 1775 34:12 no suena a canción prohibida esto pero claro fácil hubiera sido llenar esto de canciones que en algún momento fueron prohibidas pues por tener referencias sexuales palabras malsonantes por insultar a un Gobierno o a una monarquía Se nos ocurren algunas seguro o para hacer reivindicaciones más directas y claras como aquello que pedía Paul McCartney con los Beach no de devolver Irlanda a los irlandeses

Voz 0874 34:31 eso sería muy fácil de verdad que hay montón eso es sería

Voz 1775 34:34 Masjádov fácil así que vamos a ir con otro tipo de canciones que alguna vez también han sufrido censura por otros motivos

Voz 0874 34:39 esta Bing Crosby por ejemplo pues eso cuesta

Voz 1775 34:42 la cuesta imaginárselo pero pero si esa esto parece una canción inocente que habla de Texas e vínculos agrava en mil novecientos cuarenta y dos en plena Guerra Mundial bueno el caso es que a los directivos de la DC les pareció demasiado alegre pensaron que incluso podía distraer a los trabajadores de las factorías de armamento durante su jornada recuerdos en una Guerra Mundial llegaron a decir que incluso había riesgo de que soltarán las herramientas para acompañar con palmas la canciones has escuchado las palmadas no Kutcher ojo eh le censurable esta canción no No somos nadie yo con Bing Crosby porque esta será volvieron por eso por ser demasiado alegre pero es que tenía otra dijo for Christmas que será censuraron también por ser demasiado melancólica decían que podía bajar la moral de los combatientes eso claro es escucharle cantar que que volvía a casa por Navidad no en fin vamos nota aquí te sorprende

Voz 0874 36:08 bueno hay que estuviera prohibida una canción tan buena muy me podría imaginar que a los Kings les ayudarán canciones como Vitoria que te te de una forma bastante sarcástica el periodo más imperial de la historia de Gran Bretaña pero estás Lola

Voz 1775 36:20 claro parece que es más fácil censurar cuando no estás haciendo coña con la reina no pues no les censuraron esta Lola que cuenta la historia de un tipo bueno que liga con una chica lumbar una noche Illa cuando se hace de día eh bueno sea cuenta que no todo es lo que parece que es un travesti no pero como decía su autor reune Ray Davies pues es una canción de amor al fin y al cabo este Lola

Voz 0874 36:40 la prohibieron por eso por contenido sexual porque otro por contar la relación de un hombre con un través

Voz 1775 36:44 no no sé si te has fijado pero he traído esta versión caso Now que en la primera estrofa dice eso de la conoció en un bar donde bebía champán sabía a Cherry cola algo así como un refresco de Cerezo

Voz 0874 36:55 la nueva cola conseguir hacer claro pero es que Aíto

Voz 1775 36:58 versiones en las que dice Coca Cola y ahí fue ahí estuvo problema la letra original e de los Kings decía Coca Cola a la BBC pareció que eso era publicidad encubierta así que dijeron que no remitían está prohibida en la dirección exacto y entonces le hicieron volver a Ray Davies que estado Nueva York voló desde Nueva York para cambiar solos a parte de la letra que cantar en de Coca Cola Cherry cola bueno así la canción puedo sonar en la principal emisora británica la verdad es que con la BBC hay que tener mucho cuidado si eres un compositor dos mil trece

Voz 0874 37:50 cuando murió Margaret Thatcher una campaña redes sociales para que la canción nacimiento donde which is dead La bruja muerto de Mago de Oz si subieran en las listas empezó a venderse muchísimo llegó al número dos de esas listas de ventas en la el dilema es esto todo casi todo noticias

Voz 1775 38:05 bueno claro que fue noticia tenían el clásico programa allí de bueno el plan es todo el cuarenta al uno no que iban repasando la lista de los más vendidos Ícaro se plantearon qué hacemos cuando llegamos al al dos que era cree esta canción de la Bruja muertos Mago de Oz como dices tampoco querían faltar a los seguidores y familiares de la Dama de Hierro

Voz 0874 38:23 que visto lo visto unas elecciones son muchos sí

Voz 1775 38:27 en bastantes fueron conscientes de eso y por eso los resolvieron con diplomacia británica no decidieron que llegado el momento iban a Bonet siete segundito de la canción sólo después añadieron espacio este comentario han llegado homenajes de todo el mundo para Margaret Thatcher pero también hay personas que han salido a celebrar por las calles del Reino Unido se acabó como siempre la BBC ABC muy pulcra ahí ya otra cosa fueron como nosotros ahora otra canción también con censura en la BBC

Voz 16 39:59 no lo sitúa esto esto se llaman split

Voz 1775 40:02 en en con Z al final tenga el exacto al principio el nombre siquiera explica que viene a ser algo así como apuntas abiertas no del pelo pero se lo cambiaron el nombre a en acababan Z N Z porque ese N Z son las siglas de de Nueva Zelanda que es de donde era este grupo ahí estaba de hecho cantando en fin que fue el que luego hizo Claude House bueno en esta canción contaban la historia de una separación una ruptura amorosa pero lo hacían comparando así en plan poético con esos largos viajes que hacían los barcos que iban a descubrir ya colonizar Australia y Nueva Zelanda

Voz 0874 40:35 tampoco les gustó al bueno no les gustó en la vez

Voz 1775 40:37 porque la letra y el título se hace mención a barcos con fugas no que acaban hundiéndose ponemos que esto era el año ochenta y dos Reino Unido año ochenta

Voz 0874 40:46 las Malvinas Malvinas Argentinas

Voz 1775 40:48 la guerra de las Malvinas exacto guerra con Argentina y alguien el ABC les sonó poco apropiado eso de hablar de barcos con fugas que se hunden cuando un submarino británico nuclear acababa de hundir al Belgrano Un barco argentino en un gente muy polémico lo curioso es que es verdad que el disco se publicó en esa época en ese momento pero la canción sabía grabado meses antes así que era imposible que hay hubiera ninguna crítica ni clara ni oculta al papel del ejército británico no bueno vamos con la última

Voz 31 41:49 eh

Voz 7 42:32 pues también ha sufrido ofensivo

Voz 0874 42:33 no no recordaba yo estaba más ningún tema como Money for nothing que fue un exitazo con

Voz 1775 42:38 sin ahí de fondo es que sí sí porque la estaba grabando en una isla donde estaba de vacaciones y colaboró en la canción y esos pueblos de principio y el final de la canción los hace Sting esta esta canción podría entrar en esa categoría que hablábamos al principio de de fácil porque la censuraron por una palabra malsonante ahora te lo explico

Voz 0874 42:56 estamos creo que se cuáles pero la quería traer por qué

Voz 1775 42:58 esto ocurrió me sorprende en año dos mil diez más de veinticinco años después de que saliera canción y como quien dice pues hace nada no hay cómo fue pues mira el tema de la canciones que más la compone tras bueno cuando está escuchando como en grupos repartidores en una tienda de Nueva York se están quejando en alto de de su trabajo mientras no quita a la vista de la tele donde estaban poniendo vídeos de la MTV

Voz 0874 43:20 claro para las generaciones escucha exacto los millennials en la MTV la MTV pues era una cadena donde suponían vídeos musicales veíamos siempre Phil Collins era fuera quien fuera estaba cincuenta

Voz 1775 43:31 de Estado a subsidios de bueno si no sonaba así no tenías tu vida y no eras nadie no bueno de ahí sales de tono irónico que lleva la canción de mar no frenó todo toda la canción diciendo que los músicos se ganan el dinero por la cara prácticamente sin hacer nada que basta con que salgan en la MTV no iban a reflexiona como que tendría Óscar aprendió a tocar la guitarra cosas así no pero hay una frase que ponen Ofer refiriéndose a uno de esos músicos en la que dice ese pequeño

Voz 0874 43:56 maricón con pendiente y maquillaje lo hacen planes

Voz 1775 43:59 el único pues bueno esto alguien encargada de pareció muy grave le pareció que no podía sonar en la radio porque textualmente se estaba refiriendo a la orientación sexual de alguien de un modo bejatorio puso su denuncia correspondiente ante el organismo de la radio allí bueno salir de ahí la canción estuvo más de un año prohibidas las el Money for nothing

Voz 0874 44:19 cualquier día Nos prohiben Fulham de Gil porque va en contra de los enfermos de salud mental o algo así

Voz 1775 44:24 buenos prosiguen la sección la semana que viene eso no

Voz 0874 44:26 áreas de todo mal

Voz 13 44:38 a vivir que son dos días Javier ocho para mayores de catorce

Voz 2 44:49 a vivir que son dos días

Voz 7 44:51 Madrid

Voz 0806 45:01 hola qué tal muy buenos días un saludo de Elena Jiménez la ola de calor no nos va a hacer perder los cuarenta grados en la Comunidad de Madrid IES pronóstico del tiempo hace que se complique las labores de control de Peri metraje del incendio que en la tarde de ayer comenzó en la localidad toledana de Almorox y que afecta a la Comunidad de Madrid entre los municipios de Cadalso de los Vidrios hice ni cientos cuatro hidroaviones y cuatro helicópteros de la Comunidad de Madrid se suman ya para tratar de extinguir este incendio que ha quemado mil novecientas hectáreas la mayor parte de ellas en la zona de Madrid quinientas personas de la urbanización entre pinos han sido desalojadas todas están bien y han pasado la noche en un polideportivo municipal de San Martín de Valdeiglesias de momento tampoco pueden regresar a sus casas Carlos Novillo es el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias uno uno dos de la Comunidad de Madrid

Voz 1346 45:50 no no para nada porque además con con El día que que no se espera que un día pues de alto riesgo donde pues ya las temperaturas comienzan a subir en breve tenemos también dejaba primer vientos parecido al de ayer y de momento no es el único otro lado el el enfrente

Voz 0806 46:08 más asuntos estamos en plenas celebraciones reivindicaciones del Orgullo LGTB y en Madrid en las últimas horas se ha celebrado el orgullo crítico quieren que tenga más peso las reivindicaciones que la fiesta y para ello han recorrido el centro de la capital con ellos ha estado nuestra compañera Marta Alberca

Voz 33 46:27 cientos de personas de todas las edades ya han manifestado para pedir un orgullo más libre un orgullo que vuelve a sus orígenes reivindicativos más allá de los conciertos y espectáculos

Voz 34 46:36 es una manifestación que busca como volver a los orígenes de

Voz 13 46:39 manifestar a todos los derechos no montar una fiesta

Voz 35 46:42 que el veintiocho J siempre ha sido el día de reivindica

Voz 7 46:45 eh

Voz 35 46:46 somos tan feminista conseguimos un de una manera

Voz 13 46:50 es una manifestación donde las banderas arcoiris

Voz 33 46:52 han sido las grandes protagonistas también hubo espacio para las pancartas donde se podían leer frases como el orgullo no es un negocio y los municipios los ayuntamiento

Voz 0806 47:01 lucen de diferente forma la bandera arco iris en Madrid ha quedado relegada a un lado en el centro una enorme bandera de España además de la que siempre ha existido en la fachada del consistorio de hecho el alcalde del Partido Popular José Luis Martínez Almeida no llegó ayer ni a participar en el acto de colocación de esa bandera Begoña Villacís de ciudadanos índice alcaldesa defiende que la capital es una ciudad abierta desde más Madrid José Manuel Calvo asegura que se han echado ambos en brazos de Vox les escuchamos

Voz 36 47:29 niego la mayor respecto de que hayamos orillado la bandera del orgullo gay yo creo que está en la fachada del Ayuntamiento de Madrid por tanto parece difícil decir que se ha orillado esa bandera y en segundo lugar no tienen absolutamente nada que ver con ninguna petición de voz

Voz 37 47:41 porque Madrid lo permitía Madrid lo permitía lo permite y lo va a seguir permitiendo porque nosotros vamos a seguir siendo esa avanzadilla de derechos civiles y sociales no sólo en España sino también en el mundo

Voz 38 47:53 estamos en un momento en el que lo que hay que reivindicar sobre los derechos de las personas LGTB eso es lo que tenemos que reivindicar y eso es lo que el Ayuntamiento de Madrid debería priorizar y al final vemos que es esa ultraderecha allí es vox con esos cuatro concejales quiénes están marcando la agenda de gobierno

Voz 0806 48:08 en la bandera del orgullo está ya también en el edificio de la Asamblea de Madrid en la sede institucional de la Comunidad en la Puerta del Sol con una presidencia prioritaria a lo largo de todo el balcón del Gobierno regional en Villalba por ejemplo el ayuntamiento del PP ha puesto también la bandera de España y una un poquito más pequeña del orgullo aunque es un paso teniendo en cuenta que ese ayuntamiento el año pasado

Voz 1775 48:29 no colocó la bandera del arco iris en Alcorcón

Voz 0806 48:31 ya sin el popular David Pérez con gobierno del Partido Socialista también luce ya la bandera del orgullo llegamos así a las ocho puntos

Voz 13 48:39

Voz 39 48:49 muy pronto sí

Voz 0806 49:03 este es el sonido de la bicicleta de los ciclistas que han salido a la calle a favor de mantener Madrid central la asociación pedal libre ha salido este viernes por la tarde noche a las calles de Madrid para reivindicar que se mantenga esa zona de bajas emisiones en el centro de la ciudad de hecho esa protesta es la primera de la que va a haber hoy a las siete de la tarde entre Callao Cibeles el lunes va a entrar en vigor la moratoria que elimina las multas sin que sepamos muy bien cuáles son los planes del alcalde Almeida a partir del treinta de septiembre sobre la venta de vivienda a los fondos buitre el Juzgado de Instrucción número XXXVIII abierto juicio oral contra los dos responsables de esa operación el ex consejero delegado de la Empresa del Suelo y la Vivienda de la empresa municipal en la época de Ana Botella hizo el apoderado de Fidel el fondo buitre Carolina Bravo

Voz 0821 49:50 la justicia ordinaria da un paso más en la causa abierta por la venta de vivienda pública fondos buitre el Juzgado de Instrucción número XXXVIII ha abierto juicio oral contra los dos responsables de esa operación el exconsejero de la EMVS en la época de Botella y el apoderado de Fidel están acusados de tres delitos malversación prevaricación y fraude la decisión se suma al auto que avanzamos a ser de medidas cautelares que imponía a esas dos personas a permisos le ella Alfonsa vides una fianza por responsabilidad civil de veintinueve millones de euros similar al perjuicio que se pudo ocasionar a las arcas municipales el juez prohibía además al fondo buitre enajenar esas viviendas sin advertir expresamente de que el destino de las mismas depende de lo que decidan los jueces al final del procedimiento

Voz 0806 50:37 decenas de activistas intentaron parar ayer en Parla el desahucio de Angélica y sus dos hijos menores de edad de cinco nueve años uno de ellos con una cardiopatía congénita era la sexta vez que pasaban por esa situación y en esta ocasión se han quedado sin casa ante la fuerte presencia policial la familia ocupaba la vivienda pagando un tercero y el Ayuntamiento de Parla intentó mediar con la comisión judicial y ahora busca una solución temporal para esta mujer y sus dos hijos en lo político Partido Popular y Ciudadanos siguen negociando el martes termina el plazo para convocar un pleno de investidura Vox mantiene su agenda en blanco sin reuniones oficiales ni extraoficiales Ciudadanos no descarta ningún escenario incluso que Ignacio Aguado sea el presidente el popular Pedro Rollán presidente en funciones de la Comunidad de Madrid descarta por completo esa posibilidad

Voz 40 51:23 esto ya empieza a ser algo surrealista lo digo de verdad eso es un absoluto despropósito que lo único que hace es poner en evidencia que la formación política ciudadanos que ha sacado menos escaños que el Partido Popular no respeta la voluntad de los ciudadanos

Voz 0806 51:48 vamos ya con los deportes Héctor González qué tal muy buenas

Voz 41 51:51 qué tal buenos días Renato Lodi lateral izquierdo brasileño será nuevo jugador del Atlético de Madrid el futbolista actualmente en el Atlético Paranaense desembarcarán el club

Voz 0874 52:00 así Blanco por una cifra cercana a los veinte

Voz 41 52:02 cinco millones de euros para las cinco próximas temporadas el que ya luce con su nueva camiseta es Marcos Llorente presentada ayer en el Wanda Metropolitano tras su marcha del Real Madrid

Voz 42 52:12 el hoyo con con naturalidad es que es algo poco común esto qué qué ha pasado pero pero bueno era lo mejor para mí y estoy encantado y muy feliz de de venir aquí y luchar juntos por esta camiseta nosotros aspiramos a a competir no a competir y pelear todos por todos los títulos

Voz 41 52:31 en el equipo blanco el nuevo nombre que sale a la palestra es el de Antonio Rivera guardameta del Alavés y de la selección sub veintiuno y en el capítulo de salidas o de está cerca de aterrizar cedido la Real Sociedad y también estas en forma de traspaso la marcha de Kovacic al Chelsea por cuarenta y cinco millones y la de Theo Hernández al Milán por veinte pueden ser cuestión de días otro que podría salir es Dani Ceballos así nos lo decía anoche en El Larguero

Voz 43 52:53 quiero jugar quiero ser feliz no quiero no quiero estar en un banquillo en mi momento yo creo que es momento de dar un paso adelante de disfrutar del fútbol una Eurocopa y creo que tengo muchas ganas de jugar esta Eurocopa pero sobre todo demostrara a todo el mundo que que sirvo para esto oí el año que viene creo que va a ser mi año

Voz 41 53:15 además en el Gran Premio de Austria de Fórmula uno K

Voz 1775 53:17 los Sainz saldrá mañana último la carrera pase lo que

Voz 41 53:20 pasé hoy en la clasificación tras haber sido penalizado por haber tenido que cambiar el motor de su Mclaren

Voz 44 53:27 a nada