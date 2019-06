A Vivir Que Son Dos Días (29/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 3 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 00:16 sí

Voz 5 00:20 aquí

Voz 7 00:30 huy fuera eh no no sí

Voz 11 01:38 Rovira buenos días buenos días soy yo puedo creer contra mí en Madrid sí hombre en sábado por la mañana soy un nómada te han cancelado algún ya te han quitado la caravana exaltado las salas pero todavía no existiendo Hoff pero revistas destacando pistas con las deberías permite no conduce con ella no son la ITV pasada he venido en tren entonces ya porque porque me niñas el ojo de que estamos hablando antes fuera de micrófonos de los incendios que además relativamente cerca hubo uno en tu cuando hace cuatro años a ningún lado muy muy fuerte si estamos hablando de cómo el fuego y el agua

Voz 0300 02:13 son dos de esas grandes cuestiones a las que no prestamos atención prestamos cuando tenemos calor en verano y no pasamos luego nos olvidamos completamente del cambio climático y todas esas cosas pero fíjate que en los conflictos que hay hoy en el mundo casi todos están asociados al cambio climático o a la búsqueda del agua también no el doble que aclaró son poblaciones que se mueven sobre todo en África por ejemplo no se van moviendo entonces conflictos entre poblaciones toda esta gente no en todo el Sahel no hemos hablado mucho aquí nosotros de Mauritania del Sahel de Mali es curioso no Kinca envió cuando detenemos las cuatro estaciones se acaba el verano y la gente se olvida y no se puede hablar de están hablaba en Francia hablan de los muertos del calor etc

Voz 11 02:56 oye oye hablamos una cosa muy distinta que no tiene nada que ver con el cambio climático de hecho vamos a empezar escuchando mensajes que de cuando en cuando oímos escucha

Voz 12 03:07 en La Ventana

Voz 13 03:18 no

Voz 14 03:30 he conocido miembro de los Latin Kings murió anoche apuñalado en Barcelona era menor de edad tenía

Voz 10 03:35 dice si te acusan de rico responde violencias robos que perpetraban para perpetuar la existencia de la banda y que hacían con extremada violín

Voz 15 03:44 por qué esta imagen inédita ha sido decía

Voz 10 03:46 sí va para identificar y detener a siete homicidas de la banda Domenico Random Play instantes después los veinte dominicano se tropezó pobres prohíba leía el lugar era el triste resultado de una multitudinaria pelea iniciada en las taquillas de Metro de Sol entre miembros de tres trinitario los vemos en el metro armados con cuchillos y machetes los enfrentamientos de las bandas latinas a veces acaban con graves apuñalamientos incluso muertes

Voz 11 04:15 sí claro cuando hablamos de agrupaciones juveniles de bandas callejeras es probable que a muchos les venga a la cabeza noticias como estas que escuchamos que tienen que ver con violencia robos con intervenciones policiales la historia que tú nuestra es hoy lo que he visto he estado trabajando estos últimos días lucha precisamente por transformar esa imagen

Voz 0300 04:32 es un proyecto que se llama Trans Gang con el que se pretende cambiar completamente a la filosofía de la lucha contra las bandas pasar de la represión con el objetivo de destruirlas la colaboración con los chavales de manera que las bandas se transformen y abandonen la violencia

Voz 11 04:46 ya entonces sería como convertía a los pandilleros en en la solución en lugar de problemas

Voz 0300 04:50 exactamente la idea es que las bandas no son la causa de la violencia sino la consecuencia de una situación de exclusión entonces lo que hay que hacer es buscar en las propias bandas aquello que tiene de positivo por ejemplo la música a la actividad artística los lazos de amistad entre ellos y utilizarlo en beneficio del grupo que hay

Voz 11 05:06 me que cuesta aceptar que existen esos elementos positivos por todos los prejuicios con los que nos enfrentamos incluso ese concepto no el proyecto aparte de la experiencia de un grupo de antropólogos que lo han probado en ciudades como Barcelona o Medellín que era quieren llevarlo a lugares como Madrid Marsella Milán Túnez Chicago sí

Voz 0300 05:23 de hecho es un proyecto global

Voz 11 05:25 precisamente estos días sus promotores participa

Voz 0300 05:27 están en las jornadas sobre la memoria de Madrid han presentado los resultados en seminarios hora la mediación en la en la en el que los miembros de las bandas aprenden técnicas de resolución

Voz 11 05:37 conflictos y sobre todo esto estuvisteis conversando Valentina Rajoy tuvo con el director del proyecto que es Carlos Feixa Icon María Oliver que es la antropóloga social y coordinadora del seminario de mediación en Madrid vamos a escuchar

Voz 16 05:51 estamos en la Estación Príncipe Pío en Madrid con el una parte del equipo de tran tran tran tran es un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea por el Comité de desde el Consejo Europeo de Investigación qué pretende estudiar las pandillas juveniles las llamadas bandas entre regiones del mundo en el sur de Europa el norte de África y América Latina el objetivo sobre todo centrarse en aquellos aspectos inclusivo de las pandillas iban los procesos de mediación es decir como la expande los miembros de las bandas utilizan las técnicas de mediación para resolver o intentar resolver sus conflictos utilizando a veces técnicas que los antropólogos hace mucho que sabemos que funcionan como por ejemplo el duelo de canciones que ya utilizaban los esquimales que ahora utilizan en las batallas de rap los jóvenes digamos ando tienen rivalidad ya he visto una batalla de gallos entre Latin Kings Ñetas them Barcelona eh que al final quedó en empate más o menos es real sirvió como reconciliación no porque los conflictos existen no puede negarse la cuestión es que a menudo estos jóvenes no tienen las técnicas ni la capacidad ni el apoyo para resolverlos de manera pacífica no de manera reducción

Voz 17 07:17 todos los daños bueno el curso de bueno el seminario de mediación Se se empieza a estructurar para dar una formación inicial en mediación en técnicas de mediación y de resolución de de conflictos mediación intercultural con con jóvenes pertenecientes a estos grupos se imparte se imparte el curso sesenta horas de duración con un fin de semana en el que conocimos a a pasar el fin de semana en Rascafría para trabajar de una manera más colaborativa un poco más distendida sí bueno se trabajaron pues eso el los conflictos trabajamos también el tema de de las pandillas de las pandillas nacionales un coco orígenes puntos en común Yves Le el tema de la mediación y la mediación intercultural bueno terminaron el curso con todas las horas trece que para ser un primer curso para hacer una primera un primer caso lo consideramos bastante bastante exitoso

Voz 16 08:16 en España la situación cuál es más es lo que María Katia y el resto de mi equipo en Barcelona están investigando ahora nosotros trabajamos en profundidad hace catorce años

Voz 19 08:27 mil cinco era un

Voz 16 08:30 una problemática una situación muy reciente eran las jóvenes de la generación uno punto cinco que acaban de llegar por reagrupación familiar con ellos llegaban llevaban su cultura de las pandillas por tanto era un fenómeno nuevo para nosotros si también para ellos la llegada a España quince años después ya ya podríamos decir que es la segunda generación muchos de ellos ya han nacido aquí estos grupos siguen existiendo ya no son sólo latinos y hay una mayor mezcla ya no son sólo más plural no sé lo que hay también una presencia importante de mujeres tiene en cuanto a las evolución de las pandillas en los últimos años como ha habido un tratamiento muy exclusivamente prácticamente policial penal sea entendida ha habido con la reforma del Código Penal del dos mil diez apareció la figura del grupo criminal asociación criminal que se aplicó de manera sistemática y casi siempre a estos grupos muchos vídeos fueron legalizados con lo cual se quebró un miedo por su parte y una Clan una tendencia en la clandestinidad mantenemos la tesis que ya hace quince en los van defendimos de que no son grupos criminales aunque hay miembros dos grupos que sí son cometen delitos pero no como no no no como organizaciones pueden considerarse no hay pruebas hasta ahora con alguna excepción alguno de los grupos quizás sí que ha evolucionado hacia un pequeño grupo de narcotraficantes pero en la mayoría de los grupos son grupos de Callejeros de como sedes

Voz 0300 09:57 tiene una bandida

Voz 16 09:58 a ellos se definen como una nación es una nación digamos juvenil dentro de otra nación que son al mismo tiempo transnacionales puesto que es la nación de origen sea Ecuador República Dominicana o lo que sea es la nación de destino España Cataluña donde estén es la nación juvenil que viene del concepto de la nación del hip hop no es la nación de los discriminados de los marginados que buscan respeto es el concepto que ellos defienden la búsqueda de respeto cuando en todos los ámbitos educativo familiar social urbano se les discrimina o ellos perciben que se les discrimina buscan un grupo que les reconozca como propio donde se sientan cómodos puedan expresar sus símbolos lo que a los que tienen una nación que es una bandera unos colores una o organiza un sentido identitario

Voz 11 10:53 la conversación interesantísima déjeme decir que ante un rato vamos a conversar con dos pandilleros sobre todas estas cuestiones que han surgido en ese diálogo que teníais en la estación de Príncipe Pío en Madrid incluido la violencia dentro de las pandillas es un proyecto ya se ha llevado a cabo como decíamos en ciudades como Medellín o Casablanca Barcelona Madrid lo están impulsando fundamentalmente dos antropóloga que son María Olivera que acabamos de escuchar Katia Núñez que nos acompaña en el estudio cómo estás Katia buenos días que tienen que ver las pandillas con la memoria histórica por cierto en el marco de unas jornadas de memoria histórica me estoy hablando de esto

Voz 20 11:27 bueno en el caso de Carles sobretodo es porque si hay una trayectoria el anterior desde los años sesenta con nuestra Kings que nacen en Chicago pero además hay una ocasión de la organización que también se crea en Nueva York entonces se recoge toda esa memoria de la formación en EEUU en los años sesenta setenta y luego el paso o el traslado a al país de origen de los que iniciaron la la organización en Estados Unidos como ha pasado con las otra hasta la crisis

Voz 11 12:04 si alguien preguntara en general cuál es el denominador común de las plantillas seguramente mucha gente respondería la la violencia o la delincuencia en vosotros creéis que hay otros denominadores comunes pues la exclusión por ejemplo o incluso la música no

Voz 21 12:18 además de que

Voz 20 12:20 la exclusión y la desigualdad serían las causas por las que integran estas agrupaciones también podemos decir que aunque parezca que no hay cosas positivas como la cohesión dentro del grupo la cooperación y la amistad que se crea los lazos casi familiares que se crean entre ellos que la idea de identidad que surge a partir de Puerto de pertenencia al grupo

Voz 11 12:44 hay organigramas dentro del grupo

Voz 20 12:47 hay una estructura bastante jerárquica además que ellos lo traen desde origen por ejemplo las que investigó se crearon las dos en Estados Unidos ya tienen con una estructura creada es cierto que hay muchas cosas que van cambiando según el contexto donde vayan funcionando pero en principio mantienen la estructura de origen

Voz 11 13:06 en algunos países de origen y por aquí han pasado familias que emigraron es casi insalvable a meterse en una de estas organizaciones porque Kaká no se pide reclutamiento cayese amenaza o entras o puede pasar algo a tu familia mucha gente llega a España huyendo de las pandillas en España se puede escoger entrar o no a una pandilla

Voz 20 13:24 sí porque yo creo que eso pasa con agrupaciones eh el donde hay más violencia no y donde el conteo

Voz 2 13:31 esto facilita esa violencia no

Voz 20 13:35 España no es así no ha sido así por lo menos los datos que tengo de los chicos ha sido de forma voluntaria hay porque eh les llamaba la atención su grupo de iguales no solamente por la nacionalidad de origen sino también por la edad no nos grupo urbano siempre han funcionado de esta manera de me uno a un grupo de mi misma edad e en el caso de estos chicos pues eran grupos con una identidad nacional con la misma identidad nacional pero además el mismo grupo de edad

Voz 11 14:04 en Madrid creo que los que tú conoces mejor son los de de pes que son Dominican Don't Play y los Trinitarios al Háblame de ellos como están no se granizado en que se distingue el otro

Voz 20 14:16 los dos parten del mismo origen en Estados Unidos y los Trinta es crean en una cárcel de Nueva York engaño ochenta y cuatro ochenta y cinco y los pisos también se crean en Nueva York pero ya en las calles ambos a se trasladan luego con las deportaciones al país de origen que eso pública dominicana allí siguen conformando crean capítulos comer dicen ellos los capítulos son las ocasiones que se crean en en otras zonas y luego se trasladó también al país a la sociedad de asentamiento en este caso en este caso España no es una qué vamos a decir una forma una tradición una ideología que viene ya de desde EEUU que allí máscaras

Voz 11 15:01 bueno yo es la parte en la que tenemos que escuchar con todavía más atención porque Bru había estado conversando con un par de chicos usar de pandilleros entonces integra a nuestro club señor Dani Alejandro Jordan y Alejandro es que han participado en este seminario lo cual ya dice mucho de ellos vamos a escucharlo

Voz 19 15:18 gracias

Voz 22 15:25 Jordan tengo veintisiete años me dedico a montar muebles y donde quitaran llevo aquí desde el dos mil dos se que te has criado aquí practicamente cinco años allí luego las dudas que no vine aquí mi mamá me dijo te gusta las amigo está no sé que estás aquí para que va como no soy de los amigos me voy a mi país me tienen para que vea la cruda

Voz 16 16:02 no

Voz 22 16:11 de padres peruanos estudiando sacando me la es la primera piedra aprendí porque es el cliente todo con la vida de los demás respetar lo demás yo no lo no no me enseñaron sino que

Voz 23 16:35 el día de la calle violentas de yo creo que no Mike de tratar los problemas notó violencia peleas

Voz 22 16:50 veis como grupo Red nosotros no somos un grupo No somos un grupo de amigos en un grupo colegas son como no organización como estos a la policía como el Gobierno que se organizaría tía de semana tras semana nosotros somos persona que decirle pues es la que manda ejecuta como con el Gobierno esté quemando y que ejecuta y los jóvenes se lo ciudadanos es igual igual ahí tenemos nuestro valoro poner como pal pie estos ciudad somos malo pues yo aquí así es como uno de la sociedad los periodistas todos esas cosas están diciendo María que cuando tenemos algo bien no se escucha que como ahora que sale en radio y televisión a un grupo juveniles han firmado la paz están haciendo eh buena sobre una comunidad no procesarle apuñalado sale día y noche noche y entonces uno contra hecho una lucha perdida porque está luchando contra los que son legales y cuentan los legal jamás para ganarlo ilegal a ojos de lo demás no te somos lo ilegal pero te sientes integrado no yo no pero tú le preguntas a la sociedad a día de hoy que lo Bengasi cualquier grupo de presión a que se reúna aquí hay dos dos pues en esta o presos detenido no sé cuánto ya está manchado por el grupo ya para la policía todo lo que están ahí que se dedican a robar hay dos violadores todos los que están ahí por lo menos la mitad son violadores se entiende y lo cogen hispano porque yo no paga te pongas papá máxime Meyer esa guerra tienen una mi lucha mi lucha es mi felicidad y la felicidad de los mil metros mi familia y la gente que me rodea yo no me olvido de lo que yo considero hermano que es para mí agradecen los hijos los padres no es malo para muchos la persona que vivían allí allá conmigo lo que me la mano cuando me va a caer y a caer mal a se entre los dos nunca me bien no hace falta ser de sangre el grupo que te aporta más Buyo me entiende el día años yo tengo ahí vi yo soy como un modo de vivir muy orgulloso muy te puede vivo digno pero vivo feliz orgullosos me entiende este dignidad mira yo no sé porque es muy tenga el grupo me entiende que la hay mucha gente que yo me incluyo antes me tiene que hacía dinero fácil haciendo Baena dinero fácil me tiene ya uno ya tú mi amistoso ya me solté todo eso así a trabajar tranquilo una vida digna boyante Adif no pero era muy fácil viene pallipes va metiendo

Voz 18 19:49 no se dignidades acabar el día Hay sentirte que sabes que estás bien contigo mismo que te sientes bien contigo mismo del decir quiero cambiar lo consigo y puedo hiciese puede en comparación de como yo era de unos años a como soy ahora si hay un progreso notable sabes estábamos metió en la calle todo el día en la calle sin hacer nada sabe lo que dice buscando dinero fácil muchas veces es mejor estar más tranquilo hacer las cosas bien pensar por lo menos decir esta tranquilidad no me la quita nadie sabe a diferencia antes era para tratar de desmontar dos grupos no sé pero él habla de la complicidad arreglar las cosas contando buenos

Voz 22 20:39 como que era la mayor victoria de los policías esto es es desorganizada los grupos porque es un grupo de un problema como uno ya hemos están matando ya está sino trabajar la policía matando es entre ellos pero cuando tú eres de una esto inducido gotelé de todo quedamos bien Cuco gestuales otro problema yo dormí ellos me envió ya no te dedicas a comer o te dedicas a hacer organización la mía la tuya ya la policía no tiene un dolor de cabeza tiene a veces grande eso llego aquí me tienes defensivamente por problemas de Latinoamérica ya aquí pasó tuvo un muerto muerto un difunto oí que no es cualquier cosa muy bien pero en una guerra entre las sólo entre las y no un problema que haga venir aquí porque los Ñetas todo que el problema aquí fue ya vienen otros Santo Domingo vienen problema de Nueva York entonces vine aquí como yo me llamo mal porque aquí no se llevan bien pues también aquí peleamos programa internos hacen tablas sea aquí y no tenemos problema porque mantiene tenemos que estar todos lo mío felices los dos

Voz 24 21:54 eh

Voz 25 21:57 sí

Voz 11 22:00 es decir que no se ha costado mucho que está en ellos pidieron que fueran la estación de Príncipe porque viven fuera de Madrid en las afueras de Madrid y es un poco el quid punto de unión por eso el sonido no era todo lo bueno que nos habría gustado pero suficiente para entender esta estas historias que cuentan con tu Katy las has escuchado muchas veces es en Madrid por ejemplo hablamos este tipo de bandas hablamos de Vallecas de Villaverde de Usera Tetuán hasta qué punto existe una relación directa entre entre la pobreza y la inmigración y el acercamiento de estas bandas

Voz 20 22:29 bueno hay gente que incluso ha relacionado la criminalidad con la migración y la pobreza no pues es que yo creo que no que no es correcta yo creo que cuando una persona emigra muchas veces no tiene las mismas

Voz 6 22:43 eh

Voz 20 22:44 por las mismas facilidades o al principio las mismas oportunidades Ekin ya está o ha nacido en en este lugar al que se ha movido otra persona al que le daba su ciudad de acogida no entonces muchas de estas familias que han emigrado a han llegado a los varios con menos recursos tienen menos recursos para activas con jóvenes para profesionales para intervenir con ellos etcétera entonces eso se nota cuando llegan allí muchos de estos chicos con los que yo investigación con los que he estado trabajando viene además un conflicto migratorio que han creado sus madres y madres sus padres emigraron primero tenían unas condiciones muy muy precarias cuando llegaron a a España porque no tenían una situación regularizada las dominicanas empezaron el servicio doméstico en el barrio de Aravaca con unas condiciones muy mal si entonces cuando ya empezaron a regularizar su situación haría agrupar sus hijos habían pasado muchos años por lo tanto sus hijos llegaron ya adolescentes aquí no pero qué pasa que cuando estaban en Santo Domingo

Voz 1113 23:48 o en cualquier pueblo

Voz 20 23:51 por si las madres enviaban dinero las remesas entonces es en sus pueblos Sellam ellos eran los chiquitos no

Voz 11 23:59 Granero escaso si entonces ese

Voz 20 24:02 Enero cundía porque eran en euros al cambiarlo en pesos dominicanos pues ellos tenían mucha mejor situación que muchas familias se allí vienen de una situación vamos a decir de bonanza en el país de origen a una situación ellos imaginaban que iban a seguir igual de menos bonanza o de pobreza porque vienen a los barrios más pobres en una situación la madre trabaja las más estaban todo el día con unas familias que se han creado nuevas con una situación es muy dura yo

Voz 11 24:28 llegan al desencanto como un como punto de encuentro no

Voz 0300 24:31 si hay una cosa que nos contaba Carlas que era la globalización de todo esto incluso en los hablaba de que hoy se utiliza las redes sociales de internet que incluso bandas que no se ven

Voz 11 24:42 hablan no se hablando no es bueno

Voz 20 24:47 el caso de los dos los disparos Didi Peace perdón Trinitarios hay una conexión trasnacional porque como dije antes se crea en Estados Unidos

Voz 25 24:54 dos

Voz 20 24:55 luego van al país de origen República Dominicana luego vienen aquí hay una conexión trasnacional si las redes sociales han jugado un papel primordial allí no porque hay una comunicación vía internet con con con otros miembros de Ekin de la misma organización ha fuera de España

Voz 11 25:13 pues yo te agradezco el diálogo y te deseo la mejor de las suertes con con este experimento que ha dedicado media vida yo tendremos bastante que este cruzada particular no

Voz 20 25:24 lo estoy haciendo la tesis doctoral sobre el tema y bueno si tengo cinco años trabajando en ello pero Carles sí que ya

Voz 11 25:30 a ver si yo te puedo preguntar de dónde eres originalmente crianzas americana

Voz 20 25:34 yo dominicana que

Voz 11 25:37 Núñez antropóloga social e investigadora en el proyecto Trans Gang gracias por venir Cate gracias a vosotros recuento ya Robira pues dentro de un par de semanas pero todavía unos además hasta luego

Voz 26 25:47 se espera

Voz 27 26:00 otros

Voz 28 26:09 a vivir que son dos días Javier pase lo que pase

Voz 3 26:20 a vivir que

Voz 28 26:21 son dos días Javier del Pino

Voz 2 26:26 con tu

Voz 6 26:37 a ver si a todos y a Ribéry en el que que si es a Sarah Palin a a la de haré

Voz 1113 27:36 la muerte y la doncella fue una desgracia estrenaba el que hace treinta años triunfó muchos países primitivo mensaje que captaban los que sabían de muerte y tortura bajo las dictaduras memoria hubo olvido era la pregunta que subyacía en el texto la desmemoria Muti sería la respuesta tres mujeres Bale en hablar de la dolorosa memoria que dejan las dictaduras en mayo se público como si una Ángel la joven que era el título a la obra militó en la guerrilla urbana Argentina fue detenida se supone que torturada y asesinada no se supo más de ella encontrar un hueso tuyo saber de tu tumba para poner una flor es la frase que cierra el libro miles de últimas esperan eso una tumba

Voz 2 28:17 una con una voz

Voz 11 28:26 tumbar digna con una flor la desmemoria hay personalizan a toda una sociedad que os pregunto porque es la garantía de una sociedad y de un país es su capacidad para recordar el pasado

Voz 15 28:38 bueno recordar este en primer lugar la memoria siempre implica alguna mención del olvido digamos recordamos todo eh récord la el acto de recordar y sobre todo pasados que tienen que ver con violencia tiene una mención selectiva recordamos algunas cosas y otras quedan guardadas en el olvido

Voz 11 28:59 acordamos lo mejor o lo peor

Voz 15 29:02 recordamos a veces lo que no resulta tan controvertido es decir para esas sociedades conflicto pues violencia que tienen que reconstruirse a veces este eligen reconstruido recordar que en principio aspectos no tan controvertido es decir a que eso que produce más sobre niveles de conflictividad

Voz 11 29:24 hay que quién se encarga de de de buscar intentar que la gente recuerde

Voz 2 29:30 vuelos distintos factores sociales

Voz 25 29:32 no hay una persona o una institución que manda o prohibe recordar en realidad de lo que hemos estudiado nosotras como investigadoras en Argentina es que las maneras en que la sociedad recuerda dependen de la vitalidad de las acciones de ABC familiares a veces de organizaciones como las organizaciones de derechos humanos a Argentina a veces de políticas estatales a veces de emprendedores muy solitarios de personas de una o dos personas que obstinadamente deciden luchar por una causa Memorial durante años hasta que logran ser escuchadas así que la respuesta es que no hay un instancia única que decida

Voz 1288 30:14 sí llegaría en un sentido más amplio y más político que hay que confundir en pensar que las políticas de memoria o la memoria está vinculada al pasado es decir trabajar sobre la memoria una sociedad en realidad es trabajar hacia el futuro la memoria es una dimensión que tiene que ver con el pasado tienen que ver con el presente pero permiten reconstrucción de una comunidad hacia el futuro en particular comunidades que han atravesado violencias extremas no como sucede en España y como sucede en Argentina y en América Latina

Voz 11 30:40 en tantos otros lugares y recordar ayuda a perdonar o ayuda a entender más bien

Voz 15 30:46 bueno él perdón perdón tiene como dimensiones no una podría ser la decisión individual de alguien de una víctima que queda en su en su fuero interno este y otra cuestión es pensar que el perdón se puede decretar en términos en términos sociales este a veces eso es una forma de silenciar más que incluso una forma de olvidar pero sobretodo una forma de silenciar de que de evitar que determinados conflictos tensiones que tienen que ver con ese precedente pero que son este urgentes que tiene que ver con ese pasado pero que son urgentes son el presente sean capturados este limitado no

Voz 1288 31:27 sí hizo gregaria también que el perdón Si es una dimensión individual en general es posible y es viable para un sujeto que ha vivido determinadas experiencias cuando efectivamente ha habido políticas aquí si hago énfasis en las instituciones políticas de Estado que permitan que una persona creció afectada pueda pensar en términos de perdón entonces en ese sentido insisto la importancia de las políticas de memoria de verdad y justicia me parece que son condiciones de posibilidad para que después podamos

Voz 2 31:57 a pensar en una perdón individual parejas

Voz 25 32:02 bueno y sobre la otra parte de tu pregunta hacia su da a entender la memoria yo creo que a veces a su entender y a veces es muy importante para entender recordar pero con esto no basta a veces es necesario poder hacer algún tipo de trabajo adicional para que esa recuerdo que nosotros tenemos que a veces está fijado en algún cliché en alguna frase hecha no permite ver complejidad de lo que sucedió a veces es necesario hacer un trabajo para repensar un poco no sólo con el recuerdo alcanza

Voz 11 32:39 estamos charlando con Claudia Rafel que es doctor en Ciencias de la Comunicación Valentina Salvi que socióloga Marina Franco que es historiadora y las tres además investigadoras han trabajado en diversos proyectos sobre memoria histórica en Argentina les acompaña también desde Barcelona José Martí Gómez como San José buenos días

Voz 1113 32:54 buenos días Javier buenos días Claudia Valentín hay Marina en qué dosis de generosidad volviendo a lo que hablaban ustedes antes que dosis de generosidad por parte de las víctimas es necesaria para poder avanzar y normalizar una sociedad traumatizada

Voz 2 33:13 qué pregunta este

Voz 15 33:18 en primera instancia las victimas este el primer acto de generosidad es poder testimoniar es decir poder contar muy difíciles hoy eso en sí mismo es un acto de generosidad poder hacer público tener la esperanza de que alguien pueda escucharlas en sí mismos un acto de generosidad es decir ese ese relato el que el que permite empezar a hilar fino poder reconstruir sentidos sobre procesos de violencia que en muchos casos quisieron ser ocultados disimulados este y y tapados INVI civilizados así que este primer acto de generosidad para una sociedad que quiera empezar a a a a mirar hacia adelante pero digamos recorriendo su su propio récord de paz de camino en ese pasado es

Voz 2 34:12 es ese es hablar es hablar

Voz 11 34:15 hablar entes sabéis que en España no sé si cómoda al corriente estáis porque sé que lleva unas semanas y vive por supuesto de conocéis un poco la actualidad de este país pero sabes que hay determinados políticos que a esto de la memoria histórica lo llaman la guerra del abuelo y qué es mejor taparlo porque levanta viejas heridas

Voz 1288 34:32 sí efectivamente antes hacía alusión a la cuestión de que la memoria en realidad es la condición de posibilidad futuro sea sin memoria no construimos una vida en comunidad a futuro pero si me permiten quería agregar algo sobre la cuestión de la generosidad de las víctimas efectivamente podríamos pensar en esa dimensión pero para casas que no sigue las víctimas primero tienen que conocías como tales primero tiene que haber una sociedad que estoy dispuesto escucharlas que esté dispuesta a hacer memoria efectivamente que esté dispuesta a reconocer lo que vivieron entonces para poder pedir restar pues las víctimas primero al que haberle dado un espacio y hay que darle dado algo que empieza por el mismo reconocimiento de la quién de las víctimas que nuestro hay víctimas hay victimarios sino solamente colocamos el acento en estas figuras de quienes han sufrido cuando sufrió a manos de otros entonces me parece que no lo hacía una víctima primero tiene que haber una reconstrucción de todo el entramado en el cual después pedimos algo a las víctimas no digo esto me parece que claro cuando hay sociedades que no hayan revisado ese pasado

Voz 25 35:34 me para agregar me parece que esa dimensión de los victimarios fundamental porque también a esta idea de que hay una dosis de generosidad en las víctimas y que esto no les les toca perdón a las víctimas pone el acento en en haber sufrido una violencia acción debe provenir solamente de quienes han sufrido la violencia yo creo que la sociedad también tiene que poner el acento en entender aclarar quienes ha servido los responsables de esa violencia si los responsables han actuado en estructuras por ejemplo nosotros en Argentina hablamos mucho Otter de terrorismo de Estado porque los desaparecidos argentinos provinieron de estructuras del Estado no eran estructura paraestatal es de la dictadura entonces en ese sentido de estructuras orgánicas sistematizada entonces hubo un Estado represor y además hubo personas de carne y hueso que ejercieron la violencia hay que poder identificar aclarar quienes son también poder nosotros hemos tenido un proceso justicia largo y que ha podido por suerte en los últimos años poner a muchísimos represores en en que va a tener que dar cuenta en el banquillo de los acusados pero pero no sólo eso sino a tener que dar cuenta de esas acciones criminales y eso realmente creo eso ha sido muy sanador porque pone también el acento en que no sólo la víctima sufrió la violencia alguien ejerció yo ese alguien tiene que poder dar cuenta de eso que hizo

Voz 1113 37:10 en España la Iglesia católica apoyo la dictadura la represión franquista que porque el jugo la iglesia de las dictaduras de Argentina de Chile de Brasil

Voz 1288 37:21 bueno o papel bastante similar en particular un papel similar fue el caso argentino mientras que en Chile y en Brasil de las iglesias son también muy fuertes y al comienzo las jerarquías efectivamente acompañado los golpes estado pero muy rápidamente comensal perdona a sudar y a solidarizarse con las víctimas es Brasil Chile mientras Chile en particular cumple un rol fundamental en la construcción de hemos de a su de entornos de derechos humanos mientras que la argentina de manera mucho más homogénea bien hay excepciones la Iglesia acompañó la dictadura y la acompañó hasta último momento acompañó en cuestiones tan extremas como dar consuelo a los torturadores hay casos de eclesiásticos que asistieran sesiones de tortura para consolar luego a los torturadores esto

Voz 11 38:13 exacto de María que estamos hablando

Voz 1288 38:15 hace un entramado de entre Iglesia y poder militar muy muy estrecho que es de larga historia en la Argentina dicho todo esto no se puede obviar que por supuesto hubo este religioso que estuvieron del otro lado para decirlo un poco esquemática mente que se solidarizaron con las víctimas que fueron víctimas también que hubo desapareció religiosos etcétera Pero institucionalmente la Iglesia ha cumplido un rol realmente muy muy difícil muy inadmisible en la Argentina y sin embargo hasta el momento la Iglesia no ha hecho realmente un mea culpa de de su acompañamiento al régimen militar y a la represión más más

Voz 11 38:54 Tros sólo ha pensado en todo el mundo me parece hay otro concepto muy interesante cuando hablamos de memoria que es el concepto de la reparación de las víctimas como como ser repara un daño personal estoy hablando claro inmediatamente en España imaginamos que hablamos de la Guerra Civil en vuestro caso de tantos desaparecidos pero hay otras grandes conflictos en Estados Unidos empezó hablarse incluso de compensar a los descendientes de los esclavos no pero pero como se repara un acto tan atroz

Voz 15 39:22 bueno la reparación implica como como como decía marinas un conjunto de de políticas pero también un poco de conjunto de políticas públicas que pueden pasar desde actos conmemorativos son reivindicaciones o políticas en el plano de Educación o la restitución son de de de por ejemplo de los legajos de los legajos de trabajaba en las personas desaparecidas un conjunto de medidas que implican este el reconocimiento de del lugar que tuvieron a estas personas este antes de la violencia este pero la reparación este digamos implica también este otras cuestiones vinculadas a

Voz 1288 40:11 yo diría que implica porque vinculadas a un proceso que es totalmente íntimo personal es decir es difícil establecer cuando una persona se sienta reparada es decir puede haber yo insisto soy una convencida la importancia de las políticas de memoria injusticia como políticas de Estado pero además hay una dimensión en que alguien aún con política de Justicia puede sentirse reparado porque es irreparable lo que les sucedió otra persona puede si sentirse reparada la experiencia en la Argentina que las políticas de Justicia tenía un rol fundamental en la reparación porque un dato clave para entender el proceso argentino es que nunca fueron pensadas las políticas políticas de venganza digamos nunca los organismos derechos humanos internos de venganza porque habían sufrido las víctimas sino en términos de reparación la Justice los casos de Justicia han sido vistos y sentidos como reparaciones

Voz 25 41:03 lo que eso quería agregar es que la especificidad de del caso argentino tiene que ver con la figura del desaparecido aquella persona que en algún momento fue secuestrada y que los familiares no la vieron más nunca supieron más esta persona no pudieron como dijiste tú al principio no pudieron tener una tumba para asesorar lo una flor entonces recibían como dijo Marina esto es irreparable o en términos este esenciales es irreparable sólo uno puede pensar en trabajos de reconstrucción de de algo en relación a la víctima desde el estado de las ciudades más general sí es importante entender que Cieza si el Estado puede hacer algo para que esta persona encuentra el cuerpo de su hijo de mujer de su esposo de eso eso puede asegurar a trabajar en esa reparación por otro lado otro tema en Argentina importantísimo muy terrible acción el de los nietos apropiados no sé a ustedes saben que muchas mujeres desaparecidas jóvenes mujeres desaparecidas fueren desaparecidas embarazadas fueron secuestradas torturadas y luego se esperó a que nacieran sus niños hice las hacen sino posteriormente para que esos niños fueran entregados a familias militares son familias sosegadas a al mundo militar con la idea de que esos niños no nacida era niños y niñas no nacieran o no lo fueran criados en lo que esos Alan familia subversivas entonces hay más de cuatrocientos niños que que que que las Abuelas de esos chicos están buscando desde hace cuarenta años te esos cuatrocientos y pico sólo han podido encontrar asiento treinta gracias a un trabajo enorme de cuarenta años que usted seguramente conocen a las Abuelas de Plaza de Mayo entonces en contra de cada una de esas chicos que ahora está son adultos incluso tienen esos mismos hijos poder darles el nombre sus verdaderos padres por restituir los tu historia forma parte de la reparación

Voz 20 43:03 no sólo para agregar que hay que pensar también

Voz 15 43:05 en a las víctimas como sujetos activos es decir eso es organizan en colectivos avanzan sobre el espacio público reclamando por sus derechos y eso también la la la la idea de la de la agregación de de unirse y activar de manera este con reclamos demandas concretas en el espacio público con formas organizativas este con reclamos completos al Estado también este es una forma de reparación

Voz 20 43:32 José

Voz 1113 43:32 en pleno franquismo de España Un el sector amplio de España celebró la victoria del país en una Eurocopa contra la Unión Soviética ustedes en Argentina muchos años después celebraron la victoria del Mundial convirtió la la tribuna hay que preguntarse porque una sociedad se lo pregunto a usted es porque una sociedad celebran la victoria de un país en su país mientras el país sufre la represión qué fenómenos extraños sacude a la sociedad para olvidar en ese momento lo que está sufriendo

Voz 1288 44:04 bueno efectivamente la Argentina tuvimos el Mundial de el setenta y ocho en mil novecientos setenta y ocho que se celebró en la Argentina en medio de un gran festejo nacional yo creo que ahí para remitir el caso argentino funciona un fenómeno muy particular que por supuesto este interés por el fútbol que es una pasión popular etcétera pero también funciona la capacidad de movilización de lo que sabemos las causas nacionales es decir lo que las fuerzas armadas logró hacer inmovilizar socialmente entorno a una causa nacional que parecía parecía estar por encima de cualquier otra cosa y eso fue posible por el momento en que se dio el Mundial del setenta y ocho se dio dos años después la dictadura del golpe Estado cuando todavía efectivamente había un consenso importante en relación con el Gobierno militar esto es clave en la Argentina ni en ningún otro país las dictaduras siga sin apoyo social entonces el Mundial setenta y ocho pudo generar estas políticas de movilización social de un cierto olvido o damos vuelta a la cara de lo que sucede porque efectivamente el Gobierno militar contaba con un amplísimo consenso y apoyo social para reprimir ir esto voy a estar muy claro el apoyo al gobierno era en función de tener represiva que su Gobierno estaba haciendo sobre la supuesta su versión

Voz 2 45:16 eh

Voz 25 45:17 bueno y también era una sociedad amordazada con miedo amenazada en la que las informaciones sobre los desapareción no circulaban a los medios estaban censurados y no sólo eso sino que además mucho tiempo a la gente lo nosotros los que investigamos las que investigamos sobre temas de memoria de Historia reciente también descubrimos que no era solamente la censura sino que muchos medios de comunicación fueron totalmente funcionales al al poder autoritario que se hicieron ricos gracias a que pudieron crecer a la sombra del poder dictatorial entonces creo que eso también sirve para el presente para preguntarse qué hacen los medios que no iban a festejar cuestiones aparentemente a veces superficiales cuando alrededor nuestro están muriendo se miles de inmigrantes y sumiendo en la pobreza de personas

Voz 11 46:13 hay que recordar aquí en este programa trabajamos mucho el tema de la memoria histórica ahí yo creo que muchos políticos no comprenden lo que significa encontrar esos restos hablabais vosotros yo hemos entrevistado a personas que esa Ferrán Sola una fotografía que es lo único que tienen de ese padre o de su hermano de ese tío abuelo Iggy de repente tener un lugar al que al que ir a depositar una flor inicia que a cambiar por completo todo ese concepto de ser una víctima que por fin ha encontrado a la persona que sufrió aquella violencia Argentina sufrió aquella dictadura militar que dejó a su paso miles de muertos y desaparecidos pero es sabido constituirse como modelo casi a la hora de trabajar en el concepto de memoria histórica os agradezco mucho la visita Claudia que es doctora en Ciencias de la Comunicación Valentina Salvi que es socióloga Marina Franco que es historiadora al principio me habéis preguntado cómo no vamos a apañar para hablar somos tres pero mira lo habéis hecho muy bien os ibais complementando una gracias por venir y mucha suerte

Voz 25 47:06 la Grace

Voz 6 47:15 la eh

Voz 29 47:24 eh

Voz 28 47:28 a vivir que son dos días Javier Delpy

Voz 3 47:31 no ser Europa

Voz 30 47:37 el programa Europa con

Voz 31 47:38 los ciudadanos promueve la historia y los valores compartidos de Europa mediante la financiación de planes y actividades que mejoren las condiciones para la participación ciudadana y contribuyan a aumentar la comprensión de la historia de la diversidad de la Unión para facilitar su implementación la Comisión Europea ha desplegado en los países miembros entre ellos España los llamados puntos europeos de ciudadanía Augusto Paramio subdirector y nos cuenta un poco más acerca de la finalidad del programa

Voz 32 48:06 bueno pues el programa lo para con los ciudadanos es un programa europeo que promueve los temas de la ciudadanía por el propio nombre indica en su epígrafe siempre a nivel transnacional es decir que es un programa

Voz 7 48:19 eh potencia que va a contra

Voz 32 48:23 esté los valores europeos en el acto

Voz 31 48:30 tendemos a pensar que presentar conseguir financiación de la Unión Europea para un proyecto supone pasar por un largo calvario burocrático posiblemente nada más lejos de la realidad estos puntos europeos de ciudadanía se encargan de ayudar a los ciudadanos en los trámites necesarios para que una idea obtenga los fondos suficientes que le permita llevarse a cabo pero cuál es el primer paso para presentaron

Voz 32 48:55 acto pues el primer primer paso eso es bueno que lo sepan tienen que tener un Gasperi entidad desde que tienen que tener un pique Number que es un número de identificación una que tienen esto ya descargar el formulario y luego lo que tienen que hacer es pues dar forma a subir a su propuesta compartirla con sus potenciales socios lo desean por nosotros nuestra oficina que se encarga de toda la ayuda es gratis es un servicio quedamos quedamos gratuitamente hacemos jornadas informativas talleres de capacitación en el ministerio donde estamos integrados que estamos en Cultura y Deporte

Voz 7 49:26 hemos