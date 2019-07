A Vivir Que Son Dos Días (06/07/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:59 Madrid central vuelve a estar en vigor después de la paralización cautelar de la moratoria de multas Almudena López y no buenos días

Voz 7 01:05 buenos días Javier es la primera medida que adoptó el Ejecutivo formado por el Partido Popular y por ciudadanos tras las elecciones municipales de mayo la decisión judicial llega después del recurso interpuesto por Ecologistas en Acción Greenpeace que se muestran satisfechos con el fallo

Voz 8 01:20 el viento nos aconseja no ha conseguido transmitir que plantea hacer comer y central dicen que habrá cambios dicen que en octubre luego Borja Carabante dijo que no va haber multas no saben qué van a hacer el juez ante esta decisión de de incertidumbre determina que no es posible una moratoria cuando ayuntamiento no tiene un plan encima de la mesa

Voz 7 01:37 el Ayuntamiento asegura que acatará la decisión pero tiene previsto presentar alegaciones en los próximos días

Voz 0874 01:43 la Comisión de la Competencia plantea una bajada de la tarifa de la luz y del gas

Voz 7 01:46 es la primera vez que actúa como supervisor los expertos estiman que cuando se aplique la propuesta el recibo de la luz puede bajar de media un dos por ciento y el del gas hasta un diez

Voz 0874 01:56 ayer viernes conocimos íntegramente la sentencia de la manada en la que se afirma que la violación fue premeditada

Voz 7 02:01 dice el Tribunal Supremo que hubo intimidación la suficiente como para que la víctima no reaccionará se quedase bloqueada considera que se produjeron hasta diez actos de violación en un minuto y medio

Voz 0874 02:11 el Tribunal Constitucional ha dicho que el ciento cincuenta y cinco tiene que aplicarse con límite temporal y en situaciones excepcionales

Voz 7 02:18 respalda su aplicación en Catalunya pero deja claro que es el último

Voz 0874 02:21 el curso ya dos semanas de la investidura de Sánchez continúa sin haber acuerdo con Podemos

Voz 7 02:25 sí todas las miradas están puestas en la reunión que Sánchez e Iglesias van a mantener el próximo martes PSOE y Podemos sí han conseguido llegar a un acuerdo para la formación de un gobierno en Navarra acuerdo que incluye también a Geroa Bai e Izquierda Unida la socialista María Chivite necesita la abstención de Bildu para convertir

Voz 0874 02:41 Mercè en presidenta de la Comunidad desde el Partido Socialista

Voz 7 02:43 está niegan que hayan negociado con ellos Isabel Celaá ministra portavoz

Voz 9 02:47 Navarra discurre para su Gobierno con plena autonomía como corresponde a una comunidad autónoma dentro de la legislación vigente y dentro de la Constitución el Partido Socialista Navarro no ha negociado en absoluto con los independentistas para nada

Voz 0874 03:06 este sábado tendrá lugar la manifestación del Orgullo en Madrid

Voz 7 03:09 cerca de dos mil agentes se van a encargar de la seguridad como novedad este año se incorporan al dispositivo agentes especializados en delitos de orina de odio para evitar agresiones homófobas

Voz 0874 03:59 pues estamos seguimos en tiempos de pactos aunque algunos acuda a todo tipo de vericuetos verbales para definir cuál es la relación con determinados grupos con los que aseguran que no tienen ninguna relación a nivel nacional PSOE y Podemos deciden si pactan cooperan no Sines volvemos a encontrar con las urnas en noviembre en los ayuntamientos y comunidades autónomas las ecuaciones son aún más complicadas en Murcia por ejemplo todo gira en torno a tomar café escuchen a Juan Carlos Girauta de Ciudadanos ya Rocío Monasterio de Vox

Voz 2 04:25 en este momento ya bromeó posará para tomar un café porque

Voz 10 04:29 lean mis labios Ciudadanos no negocia

Voz 2 04:32 acuerdos programáticos con voz ronca basada en Murcia es que estábamos negociando no tomando un café

Voz 0874 04:48 pues esta es la situación no el nivel según se mire Antonio Nuño días

Voz 13 04:51 buenos días tomar café es uno de los muchos

Voz 0874 04:54 circunloquios que hemos escuchado en los últimos días para definir lo que están haciendo ciudadanos Pepe y Vox en ayuntamientos en comunidades autónomas

Voz 13 05:00 sí lo que ocurre es que pocas veces esas reuniones de café han reunido a tanta gente y a tanta distancia porque mientras que Murcia estaban reunidos el presidente López mira si el secretario general del PP García Gea con un negociador anónimo de Vox al teléfono en Madrid estaban pendientes de esa reunión Pablo Casado por el PP Santiago Abascal por Bosch por su parte Villegas Dario general de Ciudadanos y Espinosa de los Monteros de Vox se encontraban casualmente un par de veces todo ello después de una reunión de cuatro horas y media en la que habían estado presentes miembros de los tres partidos eso en Murcia porque Madrid también se están moviendo los hilos para la formación de gobierno de momento lo único que sabemos es que el próximo miércoles se procederá a la sesión de investidura aunque de momento sin candidatos

Voz 0874 05:42 ya todos los territorios en juego que es Navarra los partidos llegaban ayer a un preacuerdo para que la socialista María Chivite presida la Comunidad cuatro formaciones políticas no tienen mayoría absoluta ni sumando por lo que necesitaba al menos la abstención de EH Bildu sin embargo EH Bildu ha sido excluidas expresamente por el Partido Socialista Navarro de esas negociaciones que se van a retomar cuando concluyan las fiestas de San Fermín que empiezan si luego lo recordará Cristina Pardo empezando

Voz 13 06:20 Intrum Antonio todo esto

Voz 0874 06:22 musicales a ninguno de los discos del programa que yo sepa

Voz 13 06:24 no no es que hemos recurrido a esta música porque vamos a hacer un viaje al pasado el mismo que está haciendo la ciudad de Madrid en la última semana sólo nos falta la voz de Matías Prats eso sí llega hasta hace unas horas los coches volvían a circular sin restricciones por el barrio de Las Letras la Gran Vía Fuencarral tras la moratoria de Madrid

Voz 0874 06:41 como bien dices hasta ayer porque como nos contaba Almudena unos minutos un juez decidía ayer paralizar cautelarmente la moratoria de multas decidida por el Ayuntamiento

Voz 13 06:50 así es pero eso ha vuelto al pasado no termina ahí tenemos lugares destinados al disfrute de los niños que han pasado a ser aparcamientos el Ayuntamiento ha suspendido los foros locales y ha comenzado una batalla contra los foros vecinales y la guinda vuelve la censura la Concejalía de Cultura con Andrea Levy al frente suspendió ayer antes de ayer un concierto de Def con dos en el barrio de Tetuán porque su cantante César Strawberry había sido condenado por unos que enaltezcan el terrorismo

Voz 0874 07:25 pues son los nuevos tiempos políticos que corren por el Partido Popular también ha suspendido otro concierto con dos en el Rincón de la Victoria Málaga por esos mismos motín motivos por censura En otro orden de cosas el desfile de esta tarde en Madrid es uno de los últimos actos de la celebración del Orgullo LGTB un orgullo que recuerda en esta edición los cincuenta años de la redada de Stone Well cuando un grupo de homosexuales transexuales y lesbianas se negaron a seguir vejados por la policía de Nueva York este año se quiere homenajear a los primeros luchadores de de la causa en España que son los mayores las primeras generaciones que pelearon por esos derechos por lo que el lema central de la manifestación de hoy será mayores sin armarios Historia lucha y me mola

Voz 13 08:05 la celebración de este año ha venido marcada por las circunstancias políticas que se viven en España en los últimos meses fundamentalmente por la llegada de Vox a las instituciones para poder participar activamente en el evento los organizadores han solicitado la firma de un manifiesto manifiesto que recoge la negación a pactar con partidos que quieren menoscabar los derechos del colectivo LGTB ciudadanos se ha negado a firmarlo y la organización no le permite acudir de forma oficial sin embargo la portavoz de este partido en el Congreso Inés Arrimadas ha asegurado que ellos estarán en la marcha

Voz 14 08:34 nosotros estaremos claro que sí como siempre porque allí donde se defiende la igualdad allí donde se defiende la libertad allí siempre estará ciudadanos Le pese a quién le pese así que nos vemos todos este sábado por la tarde en la marcha del orgullo

Voz 4 08:47 vale

Voz 0874 08:52 de las cuestiones en las que se quiere incidir en esta manifestación del Orgullo es el aumento de los delitos de odio contra la comunidad LGTB pero no es el único colectivo afectado por estos delitos el jueves pasado al menos cuatro personas resultaron heridas en dos manifestaciones en el más nuevo en Barcelona esas manifestaciones eran a favor y en contra de un albergue de menores migrantes no acompañados conocidos como los menos el origen de Arco esto fue la supuesta agresión sexual a una menor por parte de uno de los tutelados del centro Antoni

Voz 13 09:19 tras estos incidentes algunas ONGs como Unicef denuncian la estigmatización creciente del colectivo de niños migrantes que llegan solos a España en declaraciones a la SER Sara Collantes especialista en migraciones de Unicef España pedía a las administraciones un plan de acción para evitar que siga aumentando este tipo de incidentes Lara que estamos muy preocupado

Voz 15 09:38 lo que estamos viendo cómo está creciendo la estigmatización entorno a esto llamados Mena si terminan siendo tratado como una amenaza y un problema de orden público por eso no resulta urgente es canto esto son ni que la mayoría son muy vulnerable que la inmensa mayoría no ha cometido nunca delito es todo lo contrario llegan con mucha ganas de encontrar la manera en salir adelante y que además tiene los mismos derechos

Voz 16 10:15 aquí

Voz 0874 10:24 los últimos datos que tenemos sobre delitos de odio cometidos en España pertenecen a dos mil diecisiete esos datos nos dicen que de un año para otro las denuncias habían pasado de mil doscientas setenta y dos a mil cuatrocientas diecinueve uno de los datos que recoge el informe el odio que no se cuenta publicado por la Fundación Civia su autora es María Bayo cómo estás María buenos días

Voz 17 10:45 hola buenos días qué tal lo cierto María

Voz 13 10:47 es que el dato no habla de casos registrados pero no podemos saber si los casos reales son muchos más

Voz 17 10:52 exactamente tenemos muy grave problema en contó con haciéndolo cortado y realizado reportajes hablaba con todos los actores involucrados en estar en relación con estos colectivos vulnerables a lo que protege el artículo del Código Penal su deber creo yo hablaba de que el mayor problema con el que se enfrenta es la isla denuncia difiere mucho víctimas de estas agresiones de estos delitos que se cometen nunca llegan a ser denunciados

Voz 19 11:19 porque porque ocurría esto María

Voz 17 11:21 que no se recogen en las estadísticas oficiales básicamente porque hay veces en las que las víctimas no consigue no no seré capaz de denunciar esto la Agencia Europea de Derechos Humanos por ejemplo dice que hay una serie motivos pueden ser personales eh y cada uno cada víctima tiene el suyo propio pero lo que más se repite son por ejemplo que la desconfianza la policía que puede ser también que que la víctima tenga Vergüenza a a contarle a un tercero a relevar a velar parte su identidad personal puede ser porque la víctima incluso tenga una situación América para mí ha dicho Dívar irregular entonces denunciado el básicamente a que sea deportado

Voz 0874 12:06 tú crees que motivos

Voz 19 12:07 no pero sí que si no por ejemplo el antiguo yo me pregunta si crees que la policía está

Voz 0874 12:12 es suficientemente bien digamos educada para que esta gente se sesenta bien cuando presentó la denuncia

Voz 17 12:18 era justo lo he hecho hablando con la unidad de gestión de la diversidad de la Policía de Madrid una unidad que hay dentro de la publicidad de Madrid que no toda no todas las policías municipales no tienen obviamente pero esto es lo que se dedica básicamente es a a a estos delitos no va a dar esa cercanía a las víctimas a apoyarlo ha asesorarles sobre cuáles son sus derechos en el problema de siempre que tienen sus limitaciones obviamente en ellos me contaba que había víctimas en situación administrativa irregular e a los que no podían proteger se pusieron chico una denuncia vendado mirar que yo quizás no podían encargarse de que después no se abriese un expediente administrativo no para de sonado para o para averiguar cuál era la situación administrativa en España entonces sí que hay hay de es decir el Ministerio de Interior ahí hay un plan de acción en el que se recoge que hay la la policía debe tener más formación y cada vez se se está metiendo más formación sobre delitos de odio en las bases de la policía no para que esto no siga ocurriendo estoy para denunciar baje

Voz 0874 13:30 el pues ojalá que ese proceso continúe porque la gente tiene que sentirse cómodas cuando presente este tipo de denuncias María Álvarez del Valle periodista de la Fundación decidio gracias María un abrazo

Voz 17 13:40 muchísimas gracias

Voz 20 13:43 sí

Voz 13 13:58 hablamos ahora de otro tipo de violencia es el grooming sufren los menores Save the Children ha lanzado esta semana una campaña contra la violencia online esconde es el director general de Save the Children España Andrés buenos días

Voz 17 14:10 hola muy buenos vivas es el primer lugar

Voz 0874 14:12 aclaran los en los términos definen poco que es el grooming

Voz 17 14:16 pues mire al grooming es es una actividad por la cual un aborto se hace pasar por adolescente para ganar la confianza de otros niños niñas adolescentes y poco a poco llevara involucrado en actividades sexuales en España esto ocurre a un veintiuno por ciento de niños y Sandra este momento sea uno de cada cuatro de nuestros hijos e hijas está siendo contactado por adultos de forma anónima a través de redes sociales con la con la intención de involucrarse en actividades sexuales de cuatro si uno de cada cuatro un veintiuno por ciento es el el resultado del estudio que acabamos de lanzar

Voz 0874 14:56 sabes que ahora mismo seguramente ha dado escalofríos a muchos oyentes

Voz 17 15:00 a mí mismo como padre en el momento que vi los datos de pues me quiere me quedé muy sorprendido pero es así es verdad que las redes sociales el medio digital ofrece un espacio de impunidad ahí de anonimato que utilizan adultos para acercarse a a niños y niñas pues confines pues pues desde luego repugnantes

Voz 13 15:20 cómo se detectan estos estos casos Andrés porque evidentemente supongo que los menores no presentan denuncia la mayoría de los casos no

Voz 17 15:28 no no es fácil no es nada fácil no desde luego en en principio como padres y madres es nuestra responsabilidad desde luego es estar muy pendientes de del comportamiento de nuestros hijos no de atención a algunos que no son más que síntomas eh pero bosón por ejemplo pues pues la pérdida rendimiento académico e pues una especial de Homo una especial aislamiento o que nuestro sí José o hijas dejan de de disfrutar de actividades en las que se sentía muy bien alguna serie de de cuestiones negó que nos parezca que algo está ocurriendo ahí es cuando como padres y madres debemos preguntar debemos interesarnos y averiguar qué está ocurriendo porque es posible que nuestros hijos e hijas estén sufriendo alguna forma de violencia a través de medios digitales nosotros no lo estamos viendo

Voz 0874 16:15 pero es muy complicado luego como padres Andrés pensar en qué hacer o en cómo prevenirlo porque se pueden instalar filtros se puede un poco supervisar lo que hacen los los más pequeños pero al final es que Internet está ahí lo que tú puedas controlar seguramente es escapar de las manos porque pueden acceder a ello por otra vía no

Voz 17 16:32 si los Save the Children entendemos que la batalla del control está un poco perdida que lo que tiene interés es el acompañamiento a nuestros hijos e hijas lo que tiene interés es su educación en un curso según el responsable de las redes sociales y de los mecanismos digitales eso es lo que que me lo que tiene futuro no en poder Arlés para ser conscientes de que cosas resultan inaceptables llama la atención en el estudio también que en el caso de niños y niñas que han sufrido violencia a través de medios digitales más de la mitad de ellos no había tenido ninguna pauta por parte de sus padres sobre el uso de estas tecnologías es muy importante que los padres y madres primero conozcamos lo que está ocurriendo en ese en ese mundo los riesgos a los que nuestros hijos e hijas están expuestos y luego tengamos conversaciones con nuestros hijos sobre esto sobre Ciudadanía Digital uso seguro irresponsable de las redes

Voz 13 17:24 por parte de la administración de los poderes públicos cómo se puede proteger a los menores contra esa violencia online

Voz 17 17:31 hay muchísimo que hacer en materia de violencia la violencia hacia los niños y las niñas es algo completamente desatendido por las administraciones públicas en España hace mucho tiempo el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que es el máximo organismo de de velar por los derechos de los niños lleva ocho años diciendo al Gobierno de España que debe desarrollar un marco legislativo una ley de protección de la infancia contra la violencia que entre otros ámbitos recoja la violencia a través de nuevas tecnologías también en medio educativo es muy importante dar pasos la educar tenemos evidencias de que la educación afectivo sexual sea que los niños sean conscientes de que comportamientos resultan inaceptables es lo que tiene más capacidad de protegerles contra la violencia ella sin embargo está educación afectivo-sexual está ausente del currículo escolar y lo mismo pasa con la educación en ciudadanía visitan en uso según Ruiz responsable de las redes en medio digital es un ámbito de convivencia básico de nuestros niños niñas y adolescentes entonces igual que enseñamos normas de seguridad vial o de ciudadanía básica en el mundo físico debemos enseñar esas normas y esas pautas en el mundo digital

Voz 0874 18:43 oye Andrés ya que estás con nosotros Cross me mataría sino te pregunto bueno los dos avise impulsado un poco las nuevas leyes de protección a la infancia parecía que tenía cierto impulso esas modificaciones cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno pero ahora con esta falta de pactos y de acuerdos supongo que está está en paz

Voz 17 19:01 así es así es la verdad es que la verdad es que por desgracia estamos en contacto con tantos niños y niñas no víctimas de violencia que sentimos una enorme urgencia casi una emergencia social para que exista este marco regulador que proteja a los niños y las niñas que prevenga sobretodo no tanto que castigue sino sobre todo que prevenga episodios de violencia sexual u otros tipos de de violencia el Partido Popular avanzó mucho para lograr su su aprobación pero su legislatura terminó antes de que lograra la aprobación el Partido Socialista el último Gobierno ha avanzado muchísimo en casi llegó a probarlo pero también la legislatura se interrumpió esperamos que para el nuevo Gobierno esta sea una absoluta prioridad incluso que en los primeros cien días impulsen la aprobación de esta ley

Voz 0874 19:48 cuando me lo que me cuenta James también que haya un cierto consenso político porque en este país cualquier cosa se puede usar como arma arrojadiza Andrés Conde director general de Save the Children en España gracias Andrés un abrazo

Voz 19 19:59 un abrazo a vosotros hasta luego

Voz 21 20:02 no no eh

Voz 0419 20:29 Mail

Voz 13 20:31 la música puede ser una herramienta de transformación social que debe estar al alcance de todos es en caso de un grupo de músicos profesores y psicólogos infantiles que crearon hace cuatro años da la nota un programa que da apoyo escolar a niños y adolescentes en riesgo de exclusión social del barrio de Lavapiés a través de la música son más de setenta niños que acuden cada tarde al colegio público Santamaría para aprender a tocar un instrumento sinfónico recibir clases de Coros y Danza Chelo o el año se ha colado en uno de los ensayos de esta particular orquesta

Voz 0419 21:02 desde aquí que no da son estas las cantamos Notre

Voz 22 21:06 la más

Voz 0419 21:13 vale vamos ahí entonces fíjate Sandra no sale una nota nueva el sol sostenido quedará el chicas como Jamal Chema Candela asegura leería Sandra Franco a Lorenzo y las nos tocáis ellos se los vendieran Chelo y sabía tocar con la crisis aquí yo creía que era más fácil si estábamos tocando la canción de noche de infarto aún no mayor y cuánto tiempo le dedica pues depende también sí porque si es de cuatro hojas como ésta pues eh más clara cien hojas puestas damos menos como otro yo Laura te diez años hay vengo a diez años la viera la altos no no nació Gil anunció por ejemplo dije cuatro instrumentos que me gustaría tocar ya de ahí me eligieron y cuando toques con toda la orquesta como son todos los instrumentos cuando te equivocas nadie se da cuenta por ejemplo abetos aunque no sean de tu mismo instrumento es coger el ritmo eso estamos los lunes martes miércoles y los jueves iras viernes ya pacientes transitar la yo yo orquesta

Voz 23 22:25 Le psico social a buen en asamblea cuenta

Voz 0419 22:28 de psicosocial de los hechos vale sí que es una clase donde contamos como los problemas su a veces los que les ha pasado a cosas de dar nota nos ayudan cómo nos sentimos y eso digo yo la Asamblea el asambleas cuándo cómo qué vienes de un enfado del cole cuando yo ante como que te viene la es como da la nota entonces no pienses en las cosas malas de que te han pasado después también se dice por ejemplo en la información de los conciertos estas cosas a yo voy aula de estudio estudios un sitio donde te ayuda a estudiar o los padres no pueden ayudarte pues a ayudarte o están en el trabajo o algo así pues tú vienes aquí y eso te lo pasas UAI y altera también mola mucho y todos los profesores como tienes tanta paciencia la verdad

Voz 0268 23:20 bueno como todos los profesores y profesoras que están aquí en la nota pues la educación siempre hay que tener mucha paciencia y trabajar poquito a poquito pasito a pasito lo que hacemos es cada día vienen setenta niñas y niñas en diferentes horarios y hacemos pues eso diferentes digamos materia o áreas como son instrumentos fónico coro danza taller de psicosocial clases de instrumentos las asambleas los conciertos todo está super hilado para para poder trabajar desde muchos enfoques la transformación y conseguir que los niños niñas sean agentes de cambio el ochenta por ciento está en riesgo expresión social en muchos casos de vuelos migratorios de familia son niños y niñas que han tenido que salir los países muchos vienen también derivados por servicios sociales pues casos bastante graves de todo tipo tenemos un diez por ciento de personas refugiadas Nos dejaron este colegio público hicimos el acompañada de donación de instrumentos pero después fueron llegando las ayudas no y luego también pues conciertos quedamos con los niños y niñas y también eso sirve de financiación es sencillo dirigir una orquesta haré niños de tanta cederá pues no me sencillo pero es muy interesante entonces es muy motivador ya son reto

Voz 24 24:28 tienes que tener mucha imaginación para que esto al final yo les digo yo lo sé que estoy poniendo un mueble encima o por regla general no hay cambios de instrumento aquí se viene a tocar en una orquesta con la excusa de la orquesta venimos a conocernos más y hacer una buena piña

Voz 0874 25:04 los chavales se apañan para hacer una orquesta de setenta músicos casi buena Antonio yo creo que deberíamos enviar un recuerdo afectuoso Lourdes Lancho quién le queda solamente un día de vacaciones para que lo aprovecha bien te parece pues me parece muy bien la semana que viene espero que que esté ya para que hasta luego Antonio gasta luego escuchar al escritor Javier Pérez Andújar que creo que está buscando la fórmula para la salvación

Voz 22 25:58 bien lo haría

Voz 21 26:16 cada vez racios los menos Caco los unos a los otros

Voz 25 26:20 las unas a las otras o las otras a los unos hemos de de hacernos caso entre nosotros porque vivimos pendientes de que nos hagan caso los demás es como sino uno frágil la gente en vez de socorrer entre sí chapotear como loca a la espera de que viniera alguien desde lejos para salvarla pero lejos sinónimo de nadie vivimos más cerca de una línea de metro o de autobuses que de la línea del horizonte bueno eso en según qué sitios crece la opinión de que nada puede hacer Portillo quién está como tú se han fijado en el nombre de dos de los programas más vistos en televisión en estos tiempos uno se llama Sálvame ir otro se llama Salvados lo estamos pidiendo a gritos queremos salvarnos pero salvarnos de que de niño me encantaban las películas donde salía el Ejército de salvación la verdad es que únicamente lo he visto en el cine una de las primeras veces fue en los treinta y nueve escalones de Alfred Hitchcock de esa película también me fascinó su mentalista igual Hitchcock nos estaba diciendo que por mucho ejército que viniera eso de salvarse solo iba a ser posible por telepatía

Voz 0874 27:25 es decir bueno algo llegar lejos con algo que sí

Voz 25 27:27 lo pueda suceder con control remoto ya que esto es lo que quiere decir en griego el prefijo tele la televisión no salvaba porque llevaba en su nombre ese prefijo que al final se quedó con la palabra entera la tele acaso adelante de salvarnos a través de la tele fue como depositamos nuestras mejores esperanzas de ejército de salvación me maravilla va sobre todo lo que lleva a una banda de música otro día hablaremos de los himnos que es lo que se canta cuando ya nada puede ser

Voz 21 27:54 es verdad

Voz 0125 28:54 días

Voz 30 29:10 Chan

Voz 4 29:13 a that music se verá que me todo tipo de Sean Connery de Di Javi IBM da miedo usted a mí me buena eh pero un piensa eh sí en eso ha yo sé que le voy a hacer de Hydra ya era

Voz 2 30:42 estamos soportando estos canción el día que murió la música que cantaba con Mc en esta América

Voz 1775 30:48 Henin poco a despedida Pino no suena un poco el día en que murió la sección sí

Voz 0874 30:53 todo antes de el día en el que envió al vale porque te queda una semana más pero que programa McClain yo estaba pensando en algo mucho más grande que esta sección cuando hombres sobre esto pues sabes que está inspirada en la muerte en accidente de bienestar de seis grandes que para el Popper y sobre todo Buddy Holly deberán Buddy Holly a quién va dedicada en la canción y eso salía en la carpeta del disco

Voz 1775 31:12 sí sí lo puso en la carpeta de de la primera edición del disco Don Marilyn tres grandes efectivamente el bueno el decía que eran el Padre el Hijo y el Espíritu Santo lo dicen una parte de la canción una parte por cierto que que en España cuando salió la canción no pudimos escuchar cuando el tuyo no podemos porque éramos jóvenes todavía años setenta y uno Franco en el poder los censores de Franco consideraron que eso era una ofensa a la religión católica es decir aunque en ese momento de la canción en vez de sonar el padre Espíritu Santo pues faraón pitido no eso está Single original de de esa

Voz 0874 31:42 poco mira por lo menos no prohibieron la canción yo voy por dónde vas pero de canciones prohibidas ya que anda un poco escaso de temporada pero el sábado pasado lo dediqué hasta hoy nos contaras otra cosa

Voz 1775 31:52 sí tiene razón pero bueno hoy la noticia de la que vamos a poner música así que engancha con bueno con esa entrevista que ha dado esta semana el nuncio del Vaticano en España justo antes de jubilarse

Voz 0874 32:01 en la que acusaba al Gobierno de resucitar a un muerto

Voz 1775 32:04 exacto así que bueno hoy de alguna manera nosotros también vamos a resucitar a Franco

Voz 31 32:26 Froome vivirla indie que John Amin yo soy si me voy

Voz 1775 32:54 ojo que el tema es delicado te diría que para lo que nos queda pues nos dan porque igual no pero bueno en cualquier caso tranquilo que no vamos a hacer nada raro aunque tampoco vamos a poner canciones muy obvias no tipo Ay Carmela Si me quieres escribir de esas que se cantaban en la guerra no

Voz 0874 33:08 este esta que es una por ejemplo no es de la época en efectivamente pero sí que hace referencia a ese lema del No pasarán en la Brigada Lincoln el que es como se llamó a ese grupo de casi tres mil unidades es que viajaron a España como voluntarios para combatir el del lado de la República

Voz 1775 33:22 si la canciones de Joan un músico folk que estadounidense con muchos años de carrera bueno en activo y esto es de un recopilatorio que salió en Estados Unidos en año dos mil tres y que se llamo España en mi corazón canciones de la Guerra Civil

Voz 0874 33:36 Pete Seeger otro cantautor combativo dedicó también discos enteros a canciones de los milicianos

Voz 1775 33:42 sí era era era más evidente además bueno lógicamente ahí también canciones sobre los milicianos y sobre la Guerra Civil hechas por grupos españoles y estoy segurísimo de que estás deseando escuchar alguna esas muy agrega

Voz 31 34:11 algo así qué desea ya está bien no

Voz 1775 34:44 exacto así se llama esta canción suela de alpargatas una canción de Barricada la sacaran en un libro disco que sacaron en dos mil nueve Se llamado La tierra está sorda y era un libro disco dedicado entero a la Guerra Civil con dieciocho canciones cada una de ellas sobre una historia Creta de de aquellos años el líder de la banda Enrique Villarreal como sabes el drogas no sabes quiénes hizo más de cien entrevistas sobre este tema en algunos casos como protagonistas directos de aquellas historias como el caso de guerrillero que se llamaba Manuel Montoro que es el que inspira esta canción en concreto el nombre de suela alpargata lo da porque bueno entre otras cosas lo explicaba que usaban alpargatas como los campesinos para no dejar huellas en el campo no contaba después también drogas que la primera vez que entro en casa de Montoro a las doce de la mañana salió pasada la medianoche todo un día hablando después tuvo más encuentros como aquel primero y al final cuando por fin compuso la canción fue corriendo enseñárselo pero cuenta que llegó tarde no tenía cáncer de pulmón ya había muerto sólo unas horas antes de reflexión que hacía drogas en una entrevista con con el país que concluye diciendo senos están muriendo los protagonistas de aquella época es necesario que les escuchas

Voz 32 35:58 dice eso hace diez años eh

Voz 1775 36:01 traté Montoro no llegó a combatir en la guerra

Voz 33 36:03 ya he dicho al exilio en Francia nada más termina

Voz 1775 36:06 en mil novecientos treinta y nueve treinta y nueve pero volvió al año siguiente para combatir pero ya desde la clandestinidad clandestinidad en esos años sentido que se puso a combatir con los maquis entonces exacto los maquis de los maquis precisamente ahora la siguiente canción tamén española

Voz 2 36:56 que es una demasiado ochentero yo creo que además compraban los micrófonos en el rastro sólo escucha al bajo

Voz 1775 37:02 es verdad ochentero admitamos los suena regular tirando a mala mal sí sí suena mal desde el primer disco de Gabinete Caligari eran otros años nosotros tiempo no era fácil grabar el disco se llama Que Dios reparta suerte la canción Se llamaba maquis y bueno la calidad la grabación pues efectivamente no era de lo mejor pero te lo he traido por dos cosas todo en esta sección tiene una razón hablando de esa época no de los ochenta me refiero sino hablando de la Guerra Civil y de la II Guerra Mundial pues es muy conocida la anécdota de Gabinete Caligari en su presentación en el primer concierto que dieron en aquí en Madrid en el rocola no entro con la que fundó en nuestro

Voz 0874 37:35 con amigo pinos mira al geek y creo que la anécdota la conozco aquel hola somos Gabinete Caligari y somos nazis

Voz 1775 37:43 esa fue la primera frase que dijeron desde el escenario más tarde bueno Jaime Urrutia admitió que aquello fue un error que sólo buscaban impactar no porque era lo que había que hacer en esa época de cualquier manera bueno que se habían inspiró además en una polémica sesión de fotos que había hecho en su momento Brian Jones el de los Rolling Stone

Voz 0874 37:58 ya proyecto miras han cumplido cincuenta años semana

Voz 1775 38:01 es verdad pensé en tirar por ahí pero al final el elegido este tema no Soria las fotos en todo caso de Brian Jones es bastante curioso salían esas fotos con uno informa auténtico de las SS pisando una muñeca de juguete Lueza así en plan de broma no también dijo que lo hacía para para provocar por eso hizo lo mismo gabinete que además usó esa foto para su primer el año ochenta y dos pero a lo que iba segundo motivo para a qué talla traído esta canción de Gabinete en la letra habla de los maquis que emboscada en guardias civiles que les hacen emboscadas para quitarles las armas en la Sierra de Granada irse hablamos de maquis y hablamos de Granada pues hay que hablar sin duda de estos

Voz 34 38:42 yo

Voz 35 38:44 días

Voz 37 39:00 todo

Voz 35 39:04 Granada aguardaba

Voz 34 39:08 Re4

Voz 35 39:10 eso de los cuatro en mano

Voz 1775 39:18 sonara compuesto Quincy Jones dos hermanos claro quiénes eran pues muy buena pregunta lo mejor no te lo voy a responder yo

Voz 18 39:25 buenos hermanos quiero eran cuatro hermanos que al terminar la guerra en mil novecientos treinta y nueve pues se vieron abocados a tener que huir al monte informaron Un grupo de guerrilleros que se va a convertir en en un mito en en las filas de Granada

Voz 1775 39:44 ha respondido Pino Jorge Marco que es profesor de Historia de Ciencias Políticas en la Universidad británica de Bath y es autor también del libro Hijos de una guerra de que acaba de salir ahora la segunda edición en el que bueno cuenta que tenían de especial estos hermanos granadinos guerrilleros los hermanos Quero algunas cosas ya las sabía

Voz 18 40:02 pero una guerrilla urbana en España la guerrillas pues fundamentalmente rural en el caso Granada los hermanos quiero van a actuar fundamentalmente en en la ciudad de Granada porque ellos serán granadinos del Albaicín y el Sacromonte y esto les va a hacer que una de las características más importantes

Voz 1775 40:20 y otras cosas las descubrió mientras investigaba para el libro

Voz 18 40:23 cuando acudía a la Fundación Francisco Franco encontré que solamente habían seis informes relacionados con la guerrilla antifranquista lo que me sorprendió fue que de estos seis informes tres estaban relacionados con el grupo de los hermanos pero es sorprendente porque grupos hermanos pero en realidad era un grupo muy reducido pero digamos el coraje de sus acciones en la ciudad de Granada tuvo un enorme eco hasta el punto de que llegó a estar sobre la mesa del despacho de Franco

Voz 0874 40:51 así que de todos los informes sobre los guerrilleros maquis que llegaban al despacho de Franco la mitad hablaban de los hermanos quiero no quiero imaginar cómo acabar pues

Voz 1775 41:01 de imagínate nada nada bueno esa también fueron especiales por decirlo de alguna

Voz 18 41:05 mira la mitad de los miembros del grupo terminaron suicidándose antes de entregarse a las autoridades preferían morir matarse ellos mismos antes de ser detenidos por las autoridades franquistas el último de los hermanos Quero fue Antonio Quero Robles ya él mismo se suicidó después de estar tres días acorralado en un edificio en en el Camino de Ronda de de Granada

Voz 0874 41:30 la historia de los hermanos Quero oye no has dicho todavía de quiénes la canción que has puesto que esta sonando de fondo es verdad

Voz 1775 41:35 la vida que esto es una sección de música aunque no soy crítico musical sí que hacemos una selección de música los que suenan son Lagartija Nick grupo de referencia en Granada que además nos contaba Jorge Marco que andan metidos con él en en otro proyecto

Voz 18 41:47 el grupo de Lagartija Nick pues está desarrollando este proyecto de realizar una película en la cual se con minoría la historia de la guerrilla antifranquista de los hermanos Quero con la historia o el sádico que es un nieto de los hermanos Quero que fue encantador y maravilloso de flamenco pero que falleció siendo muy joven y no pudo desarrollar su su carrera

Voz 1775 42:09 Carico Arico Pino flamencos bueno quédate con ese nombre que yo me he quedado con ganas de ponerte algo del igual es algo que viene no así para cerrar temporada a lo grande o de momento lo dejamos aquí con esta impresionante historia no de los hermanos Quero toda una referencia Granada como son la

Voz 0874 42:22 dijo Nick también si la semana que viene es el último pero el último último un antiguo pero último último último

Voz 2 44:13 mujeres con historia y mujeres viajeras mujeres pioneras mujeres que llevaron una Beatle

Voz 40 44:21 tres con las botas puestas este sábado a partir de las siete de la tarde una hora menos en Canarias el viaje de una niña Sara en la boda mujeres con las botas puestas con Ángeles Caso este verano

Voz 42 44:44 admite son dos días Madrid Isabel Salvador

Voz 2 44:48 hace unos días

Voz 0825 44:50 las nueve de la mañana miramos a Madrid en este sábado de cielos despejados sin cambios en las temperaturas las máximas vuelven a los XXXV grados de momento y a esta hora el termómetro marca veintidós en el centro de la capital iraquí vuelven también las multas a Madrid central el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital decidía paralizar Madrid central la medida estrella de Manuela Carmena y en cinco días un juzgado de Madrid le ha dicho que no la decisión la tomó apenas unas horas después del recurso contra la moratoria presentado por Ecologistas en Acción Greenpeace en nombre de la Plataforma en Defensa de Madrid central Alfonso Ojea

Voz 0089 45:24 el recurso de los ecologistas y de las asociaciones vecinales del centro de Madrid asume que la moratoria sobre Madrid central no tenía un plan alternativo para evitar la mala calidad del aire en la ciudad por tanto si no hay plan alternativo la suciedad que flota sobre la capital va a proseguir de forma grave para la salud pública Adrián Fernández de Greenpeace España

Voz 8 45:44 también nos aconseja no ha conseguido transmitir que plantean hacer comer y central dicen que habrá cambios dicen que en octubre luego Borja Carabante dijo que no va haber multas no saben qué van a hacer el juez ante esta decisión de de incertidumbre determina que no es posible una moratoria cuando ayuntamiento no tiene un plan encima de la mesa

Voz 0089 46:01 en todo caso al tratarse de medidas cautelarísimas se suspende ya esa moratoria y el Ayuntamiento tiene tres días por delante para presentar alegaciones

Voz 0825 46:10 Madrid central sigue por tanto operativo y eso supone que se multará a los que entren en la zona que lo delimita sin cumplir los requisitos el juez no ha entrado en el fondo del asunto pero el hecho de devolver Madrid a la situación anterior tan sólo cinco días después de que el nuevo equipo de coalición que forman Partido Popular y Ciudadanos aprobar esa moratoria es ya un importante revés Carolina Gómez

Voz 0821 46:31 dos horas tardó el Ayuntamiento de Madrid en responder a la decisión del juez Almeida asegura que acatará ese auto como no podría ser de otra forma dice aunque lo va a recurrir va a presentar alegaciones tiene tres días para hacerlo el consistorio considera que la moratoria que aprobaron se ajusta a derecho porque se hizo aplicando un artículo que contempla la propia ordenanza de Madrid central volvieron al periodo de avisos en el que los conductores eran informados de que estaban accediendo una zona de bajas emisiones pero no sanciona

Voz 0825 46:56 los la postura del equipo de gobierno sigue siéndolo

Voz 0821 46:59 misma añaden estos meses continuarán las reuniones con los afectados para plantear un modelo alternativo más eficaz que mejore la calidad del aire

Voz 0825 47:06 pues mientras presenten ese modelo alternativo Inés Sabanés responsable de Movilidad en el equipo de Carmena impulsora de ese Madrid central cree que se trata de un aviso muy serio al Ayuntamiento de Madrid sobre su obligación de proteger la salud Sabanés en La Ventana de Madrid

Voz 17 47:21 es una gran no quisieron la suspensión de esta moratoria que por otro lado era una medida que fue un fracaso y un autentico caos habido una reacción ciudadana espectacular también europea todo esto ha tenido

Voz 43 47:36 un ente entre sí

Voz 17 47:38 acto pero para mí lo principal es que el mensaje es que es un claro aviso a navegantes al Ayuntamiento de Madrid

Voz 0825 47:45 el magistrado señala que de no adoptar la suspensión cautelar se perdería la finalidad legítima el recurso dado que se habría producido una evidente emisión de gases contaminantes en esa zona en Madrid central a causa de la entrada de vehículos contaminantes no autorizados que al no ser sancionados durante ese periodo de aviso entrarían sin limitación sin control alguno ocho y cincuenta y tres

Voz 2 48:17 a vivir que son dos días Madrid Isabel Salvador Ondo Nino nos olvidamos sábado en el que Madrid se viste de orgullo es por el tema de la libertad que cada uno identifique como quiera es libre a mi me parece que Madrid lo pasa todo el año que no esto

Voz 33 48:33 la orgullo pero sí que el orgullo

Voz 2 48:36 la gente se siente más libre como Kenny es su momento mientras sean ejes hay que seguir haciéndolo

Voz 44 48:43 creo que ahora mismo es el momento de reivindicar nuestros derechos al mal

Voz 0419 48:46 no me gusta

Voz 45 48:48 la el colorido de las tiendas eh

Voz 0419 48:51 ambiente que hay en la gente

Voz 0825 48:54 la manifestación recorrerá el centro de la capital con importantes cortes de tráfico desde las once de la mañana en la zona de Méndez Álvaro y la glorieta de Atocha desde donde sale las carrozas a partir de las cinco de la tarde se corta el tráfico recuerden en todo el recorrido del desfile desde el paseo del Prado el eje central de la Castellana Colón cortes de tráfico y un importante dispositivo de seguridad Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 49:15 buenos días aproximadamente dos mil agentes van a vigilar la capital durante la celebración del Orgullo el dispositivo está formado por policías nacionales principalmente por agentes de Seguridad Ciudadana policías municipales vigilantes de seguridad de Metro Cercanías y servicios de emergencia aunque la mitad de este despliegue está formado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía como ya ocurrió el año pasado semana colar los accesos a las plazas hacer cacheos similares a los que se hacen a las entradas de los estadios en partidos de grandes finales como novedad Se va a desplegar agentes de la Comisaría General de Información para detectar y evitar cualquier tipo de delito de odio no se descarta de hecho la llegada a Madrid de grupos radicales neonazis procedentes de diferentes puntos de España como en otras ediciones las posibles agresiones a preocupan a la policía fuentes de Interior no quieren cuantificar cuántos agentes están destinados en esta misión concreta pero es una partida superior a otras ocasiones fuentes policiales consultadas por la SER aseguran que además de esto no existe una amenaza específica para este evento aunque eso sí subrayan que seguimos teniendo lo que sabemos todos la genérica por el nivel cuatro de alerta antiterrorista por eso se van a colocar también bolardos alrededor de las plazas más importantes para evitar cualquier tipo de ataque con vehículos pesados como cambia

Voz 0825 50:27 las fiestas de vindicación buscando la visibilidad del colectivo que se unen en el orgullo según un estudio de la red empresarial por la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral sólo cuatro de cada diez deciden salir del armario de las consecuencias que esto tiene de discriminación laboral hablamos con Rubén López director del Observatorio madrileño contra la LGTB fobia Icon Óscar Muñoz coordinador de Herrerín

Voz 46 50:50 cuando una persona LGBT ya su trabajo tiene dos opciones o no cuenta que es LGBT y eso significa controlar toda la información que comparte vives como una especie de armadura no puede ser tu porque no puedes compartirlo que eres o lo cuentas y cuando lo cuentas puede estar sometida burlas y chistes comentarios financió la oficina ya no eres el ingeniero jugadores el mariquita la oficina no o la chica bollera serán casos más graves Jean en contextos mucho más conservadores y también a lo mejor empresas más pequeñas y medianas a lo mejor donde no están educadas en este sentido donde serán mobbing situación de mobbing situaciones incluso de despido por eso solamente cuatro de cada diez salen del armario en sus trabas

Voz 32 51:31 sí pero eso es un porcentaje muy bajo sí pero realmente es que en la sociedad todavía es salir del armario como se dice se penaliza incluso lo vemos en redes sociales lo vemos en todo como que porque tienes que decir que eres gay pues no es que tenga que decir que soy gay es que soy gay y entonces a lo mejor puesto contar que voy con mi pareja este sitio eso por ejemplo notamos que cuesta muchísimo entonces a la hora de contar cualquier tipo de discriminación Cuén nos cuesta muchísimo más tú no estás seguro no conoces tu entorno por lo tanto no te atreves a lo mejor es la probabilidad es un veinte por ciento de que ocurran estas cosas pero porque te la vas a jugar si estás hablando de comer estamos el trabajo te me lo voy callando me lo voy callando encerrando a primer trabajo pasa a ser un infierno

Voz 46 52:14 la mayoría no va a entender que tú estás destinado que se lo expliques un hombre no entienden lo que es el feminismo la huelga de géneros y no lo explica no ponernos a lo que es que una mujer pasé miedo cuando va por la noche a casa sola porque él nunca lo aplasta sólo tienes que explicar pues con las pasa lo mismo como nadie lo ha contado hasta ahora porque pensábamos que es una cosa en la vida privada no personal privada que nadie yo voy a contar en trabajo pues hemos tenido que venir nosotros Sacyr nómina vamos a empezar a hablar de esto porque es importante

Voz 0825 52:39 vamos ya con el deporte hoy todo pasa por el Atlético de Madrid Gonzalo Conejo buenos días

Voz 1038 52:43 pues sigue tal Isabel buenos días el Atlético de Madrid hizo público un comunicado en el que exigía Griezmann presentarse mañana para iniciar la pretemporada además de cargar duramente contra él y contra el Barça al que acusa de negociar con Griezmann en un momento de la temporada donde el club estaba jugando no sólo la eliminación de Champions ante la Juventus sino también el tipo zulo de Liga contra el propio Fútbol Club Barcelona algo que consideran vulnera los periodos protegidos de negociación con jugadores la gota que colmó el vaso fue la reunión que desveló Bartomeu entre ambos clubes en la que el Barça pidió el aplazamiento del pago de la cláusula aparte Héctor Herrera fue presentado ayer como nuevo jugador del Atlético de Madrid el mexicano ha firmado por las próximas tres temporadas dijo que está muy feliz por llegar a un club histórico de compartir vestuario con jugadores como Koke Saúl en cuanto a los contactos con Simeone afirmó que de momento ha hablado con él

Voz 47 53:37 es verdad que he tenido poco contacto con el con el míster han sido charlas muy muy pequeñas pero bueno creo que tendremos bastantes días para hablar para para ver qué qué es lo que le gusta o qué qué es lo que quiere de mí

Voz 1038 53:52 también habló de Joao feliz ya que pasarán a ser de rivales a compartir vestuario sí ha recalcado que le parece un jugador muy inteligente