A Vivir Que Son Dos Días (06/07/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0874 00:41 estamos con Javier Fuentes con Hans Günter Kellner con a Moris porque querréis por ahí no se Tegueste es hablando pero me interesaría saberlo Hans Sara bueno es tuvimos pasteles ya lo ven en cancha series que enganchan

Voz 1409 00:57 eso eso menos hablando de que antes pues tendería a Río pues siempre una serie tonta las aunque

Voz 0754 01:03 estado para para programas es supuesta información tonta

Voz 0347 01:08 los

Voz 0874 01:11 han han cambiado serias tontas pero información tonta porque que es información tonta tampoco tengo muy claro el concepto bueno son esos formatos

Voz 0754 01:18 este informe Aymerich no sabemos que no hay una hay una visión que a renunciar a las informativos directamente y a solamente hacia el éxito

Voz 0347 01:32 para mí es promoción tonto

Voz 0874 01:34 lo Fardachón entonces léase Info tonta oye yo decía antes que quería reservar este huequito de la mañana sábado para abordar la cuestión de la aparente bloqueo político en el que nos encontramos y claro cuando uno piensa en cómo hacer esto no se te ocurren muchas ideas a mi se me ha ocurrido llamar a alguien en cuyo criterio hay que confiar profundamente porque es una de esos grandes visionarios de la política española que sólo opina desde la barra de un bar según dice él pero lo admiramos mucho lo queremos mucho es el escritor Manuel Vicent cómo estás Manuel buenos días

Voz 1409 02:09 al Saiz estás en Radio Dania sí se estoy aquí tenían trabajando en Denia viendo las Rolo

Voz 0874 02:17 las olas pasar Manuel yo yo ya sabes lo que te decía que te admiro mucho le tengo mucho cariño yo quiero que me expliques España eso lo expliques hasta gente que está aquí porque tú en en tus artículos el otro día publicaba su nuevo que me ha me pareció fantástico hablabas del odio en política tú te vas a una serie de claves hacías unas metáforas que a mí me gustaron mucho tú decías que Vox por ejemplo es como un condimento dominante es como el ajo o no que aunque tengas muy pocos siempre vas a saber a Jo entonces boxes el ajo de la política española

Voz 1409 02:44 sí sí yo creo que si no por otra parte también en cualquier relación de pareja tanto o una pareja así deja de empresarios etcétera El nivel siempre se establece por la parte de abajo siempre se establece por la parte inferior y en ese sentido yo creo que donde entre Bou siempre marcará una diferencia los medios van a ir a por él las cámaras van a a reducir las cámaras y como hoy se vive siempre en una realidad digital virtual donde estén las cámaras está la realidad Vox atrae más las cámaras que otro partido la realidad si la siempre Vox

Voz 0874 03:34 pero pero no sé si te refiera solamente aquellos lugares en los que Vox está negociando la participación en el Gobierno oxidado que ya existe todo el nivel de todos los partidos se vaya reduciendo como está pasando en otros países con los líderes populistas

Voz 1409 03:47 exactamente es decir la la la la base de convivencia La Sexta precio por la parte de abajo siempre en una pareja de decir sí sí madame cubrir hubiera estado casada con un hortera eh pues pues cubría haría la vida de hortera efectivamente y si éste no hubiera estado casada casado con una va hortera pues si no hubiera es imposible a subir de nivel siempre es más fácil bajar que subir en política en relaciones sociales en cualquier cosa la diferencia siempre a la marca la manada es decir es más fácil de estar en la manada que ser unas Z

Voz 0874 04:27 pero claro tú tú tú ha sido eras durante muchos años no sé si si que es visitando el Café Gijón maneras contertulio allí de las de las clásicas tertulias no

Voz 1409 04:36 no no yo hace quince años que no entró en el café absolutamente para nada

Voz 0874 04:41 bueno este con alguien o no o no

Voz 1409 04:43 nada es que yo vi que eso de envejecer en público en un ventanal como en un diagrama era era terrible cima de que uno ya está hecho una catástrofe encima que te vean por un ventanal casi como porque al lado está el Museo de Cera es que a veces me iba a un viaje por todo el mundo daba la vuelta al mundo y me los veía volvía la tertulia m a los veía exactamente en la misma posición con el puño en la mandíbula y mirando por la ventana

Voz 0874 05:13 esto no lo digo esto porque yo acabo el museo de cera o no pero en esas poco más más alejado en el tiempo en las primeras tertulias políticas que habían este país viví incluso antes de la dictadura dado lo que está pasando ahora cómo cómo se habría analizado con incredulidad con hay Dios mira hacia donde vamos a

Voz 1409 05:34 ya tertulia que el cogollo de la aquella tertulia fue cuando era una tertulia digamos creativa fue desde cinco años antes de morir el dictador hasta la llegada de los socialistas vez un poco más era una tertulia de cómicos de magistrados de justicia democrática es decir progresistas de periodistas también pues de toda la gente a que solía pasar por allí no bien allí es estableció vimos exactamente esa es la esencia de lo que era lo que fue la Transición previo a la transición azar en ese momento la política española pues estaba dominada por un odio africano lista que FRA lo había traído de de de su juventud en en África después como esa ese odio personal entre tribus se fue cambiando a una lo que después se llamaría el espíritu de la Transición un consenso a convertir la palabra enemigo en la palabra adversario el África en las tribus rige un principio les hable a mi amigo una barrica de leche de camello a mi enemigo de momento una patada en la tripa bien eso a principio de la transición vinieran de Don vinieran bien del franquismo de la clandestinidad de la alcantarilla etcétera las fuerzas que formaron la transición se concitar un en empujar todos en la misma dirección bien cambiar el odio por el adversario no quepa eso bueno eso una tertulia Se veía decir los periodistas cada uno de su medio comíamos juntos cenábamos juntos tomamos copas juntos etc los cómicos cada uno traía sus chismes de cada uno de su trabajo también los magistrados que estaban abriendo camino etcétera Ahora bien cuando empezó a convertirse la palabra adversario para recuperar otra vez la palabra enemigo fue a mi juicio a mi juicio en la segunda legislatura de Aznar cuando consiguió la mayoría absoluta a aquello de sin complejos a por ellos etcétera se González váyase señor González sencillo soy más chulo que nadie que me columpio con la cadena del váter

Voz 0874 08:07 y a mi lo que tengo que leer

Voz 1409 08:09 en eso estamos es decir si hay algo que caracteriza hoy en la política española es el odio como condimento hiciese condimento está digamos personalizado un grupo de un partido que ha venido precisamente hacernos recordar el odio tribal pues peor y por otra parte la sensación que a mí me da siempre desde la cuidado sobretodo de bar de carretera Pérez que es peor todavía es decir que los políticos no son buenos profesionales es decir si los políticos que tenemos la mayoría eh puede haber alguna excepción se comportarán en una empresa privada como se comportan en política los echarían es decir de quinto por lo visto ha sido un gran ejecutivo de Coca Cola no ha pasado a Ciudadanos sí en ciudadanos sí sí de quinto en Coca Cola hicieran lo mismo que seas de conciudadanos lo hubieran echado comprendes es decir que por otra parte es decir tú llamas un fontanero te arregla mal grifo ya no los vuelves a llamar aquí lo sigues votando es decir a los políticos nefastos a los políticos ladrones lo siguen votando es decir algo

Voz 0874 09:29 pero me está tomando yo creo que una clave el otro día o lo hablaba también cuando una persona periodista que conoce todo el mundo es que al alguien tendrá que documentar alguna vez el daño que José María Aznar ha hecho a la digamos a la a la espíritu político de este país no a la confrontación

Voz 1409 09:47 no no es que es que ha devuelto la política al odio o el odio a la política es decir es un uno vamos es un un espécimen digamos tóxico sí de hecho en el es decir Rajoy sería todo lo que Moon etc etc pero tenía ese aire Maureen hasta de la restauración de tranquilo etcétera todo lo que pasa en Cataluña gran parte de la culpa la culpa la tiene este Rajoy pero bueno era una política que casi podías digerir la no pero es que en la política esté aznarismo que ha vuelto a caballo con con dos vertientes tanto la del Partido Popular como la de Vox es absolutamente tóxica

Voz 0874 10:37 bueno hay ciudadanos también hay cuando cuando digo que me queda es que

Voz 1409 10:42 vamos a Freud vamos que no sacaba las mías más desde el inconsciente del subconsciente Apala vamos los buenas esa esas saluda que desde fiestas cómo estás tú no crees que al final los tenemos los políticos que nos merecemos acabamos votando nosotros no sí bueno eso siempre se ha dicho no que al fin al cabo la política no es más que la superestructura de la convivencia de la sociedad no pero también puede ser que España ha tenido siempre muy mala suerte en los políticos es decir los política los más insultado que yo creo que es más insultado fue Azaña en su momento después fue es de Adolfo Suárez después fue al principio este Felipe después Rubalcaba son los políticos que han querido o tratado de torcer mínimamente el curso de nuestra historia no después como aquí sentir de maravilla como decía Rubalcaba oye a este Aznar presume de haber leído a Azaña no allí después a Adolfo Suárez le han puesto nombre a un aeropuerto después de haberlo Zahia herido absolutamente Felipe ahora lo consideran como el genio de de de la política española hay Rubalcaba pues ya viste el entierro que se le hizo no bien

Voz 4 12:12 sí es verdad pero por otra parte

Voz 1409 12:17 yo creo que la sociedad española es da un ejemplo continuamente a los políticos que es mucho mejor la sociedad española la vertebración social es las ganas de vivir que tiene España la ilusión que tiene por tirar la cosa hacia adelante que los políticos no los políticos es que el problema de los podios que no son profesionales ya lo decía Bogart es decir la gente de todos los ciudadanos la gente los ciudadanos y las ciudadanas se dividen en dos profesionales y no profesionales es decir asesino profesional poeta profesional fontanero profesional lo peor es no ser profesional

Voz 0754 13:00 sí pero no obstante eso Azkena te te matriz ahora el No obstante existe un

Voz 0874 13:08 la mismo a los a los partidos como si fuese

Voz 1409 13:11 clubs de fútbol

Voz 0874 13:13 no sé si pero eso es por el odio

Voz 1409 13:15 eso es exactamente por el odio por la tribu es decir las tribus africanas el odio es es consustancial el odio es la sustancia de la convivencia odiar al al de enfrente es el que te Dati tu personalidad es decir en el fútbol por otra parte el fuego lo que pasa en el en el césped es una idiotez es un insulso peloteo en medio del campo durante ochenta minutos solamente hay diez minutos de cierta emoción no un penalti o que si entra casi noventa que ir al por lo demás es el el el fútbol está en la grada de hecho muchos fútbol anglosajón la gente da la espalda empieza a cantar a beber a cantar eh no sabes lo que estás pasando el césped es decir es la pasión lo que hace que el fútbol sea lo que es no

Voz 0874 14:10 oye hay otra hay otra hoy otro elemento que no sé si Manuel es es muy español porque es curioso que que florezca cada poco tiempo y siempre que hay conversaciones políticas recurrimos a esa palabra que Forges además ha sabido a documentar muy bien en toda su carrera esa palabra sillón de repente unos quieren un sillón otros no quieren ceder ni un solo sillón pero es muy español

Voz 1409 14:31 sí porque es que aquí se llama hacer carrera política es decir el político es un especialista en el bien común no es alguien que se mete en política para cambiar la sociedad cada uno en su ideología pero el digamos la teología de la política esa es la ciudadanía la sociedad cambiarla cada uno según su presupuesto y sobre todo tener ese olfato del mal menor del mal menor que en el mal menor está el pacto está la convivencia está la cintura la flexibilidad etc pero es que aquí la política era como un oficio en que tú trabas consigues tu sillón vivías de eso se llama hacer carrera política no el político es un es digamos es una vocación de servicio

Voz 4 15:30 punto pero el

Voz 1409 15:32 el el el punto de gravedad el peso de la rueda es la sociedad no tú si yo no

Voz 0874 15:40 te cuesta entender por qué a la izquierda le cuesta tanto trabajo cuando es el acuerdo debería ser mucho más fácil

Voz 1409 15:48 peor es que es que la izquierda mira pasa lo siguiente la la yo creo que la la derecha no tiene ideología la derecha tiene intereses la derecha las tres derechas que hay ahora van a pactar pero vamos a afgano a lo mejor el paripé de repartir el botín pero están repartiéndose el botín ibamos como para dejar veinte mil millones a al enemigo según ellos lo que pasa que pasa que la derecha si tiene un corrupto pues no pasa nada la derecha hacerlos los negocios en la nos daría atracar los bancos a través de la del despacho del presidente del banco no pero la izquierda que es la izquierda es un sueño un sueño de igualdad de fraternidad de etcétera de justicia universal que sucede que si hay un concejal de un pueblo socialista o comunista corrupto se corrompe todo el sueño exactamente todo el sueño de una aspiración de bondad de universidad mientras que si se corrompe uno de derechas no pasa nada se le echa o no se le echa sede asciende a no ser asciende pero no tienen nada que ver con el sistema ideológico

Voz 0874 17:05 qué es lo que más te te molesta en estos tiempos de la medio

Voz 1409 17:08 mirad bueno me molesta que perdamos muchísima energía es decir tanto los que trabajan en la gente del común que trabaja que busca su vida para salir adelante en medio de dificultades enfermedades paros etcétera etcétera los intelectuales que en vez de hacer inteligencia están pendientes de la política que los artistas en vez de fabricar y de crear arte están pendientes de la política que todo que todo está pendiente de la política es decir es que no no es que desaloja demasiado es que hay políticos que desalojan vamos rompe el el Príncipe de Arquímedes brutalmente es decir de que lo destrozaron desalojan muchísimo más de lo que pesan yo porque tengo que estar soportando el día y noche a través de los medios porque otra cosa es que hoy la política ya no está en los Parlamento están los medios está en la sonoridad el chao chao de las tertulias etcétera etcétera porque un excelso artista que puede haber en España los hay tiene que perder un gramo de su energía pensando en unos mindundís en un dudes que en una tertulia los hubiéramos echado en la de museo de cera dices

Voz 5 18:31 eh

Voz 0874 18:32 oye has dicho los intelectuales que tampoco sé quiénes son los míos los intereses

Voz 1409 18:37 nadie nadie siempre de José Sampedro a laboralmente

Voz 0874 18:39 pero quiénes son ahora los intelectuales tampoco

Voz 1409 18:42 pero yo yo creo cosa que se queda cosa cuando te llaman intelectual es como si te agredieran no hombre Unión actual se necesita pipa una pipa de espuma el cuello alto es decir bobadas no acertar ni una no acertar ninguna es decir dos días antes de caer el Muro de Berlín no hubo ningún analista ni un intelectual que lo prohibiera que lo anunciara es decir no han acertado ni una el con la pipa eh no acertó ninguna es decir aciertan los artistas es decir por ejemplo Camí que era camino era un intelectual Camille era un artista era un artista que claro ese sí acertó por donde iba el mundo no

Voz 0874 19:33 oye te agradezco mucho la visita de ETA interrumpido la visión de las olas durante un ratito vial sí sí bueno yo creo que van a seguir ahí ahora cuando bueno seguro seguramente Manuel Vicent el escritor y columnista también seguimos leyendo te seguimos escuchando cuando quieres venir a este programa que sabes que es tu casa un abrazo muy fuerte Manuel

Voz 1409 19:52 venga un abrazo todos verano no

Voz 0874 19:55 se va a venir dentro de quince días pues no sé qué va a aparecer mejor lo que deja allí o lo que bueno aquello también está el norte Grübel también se lo preguntaremos de Mauricio ya vosotros Sarah Morris a Hans Günter Kellner Ana Fuentes de esas compañías es un verano fantástico a la vuelta de verano nos escuchamos a lazos igual este verano

Voz 6 20:19 se aquí eh pues bebía eh eh

Voz 0874 22:34 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 12 23:27 buenos días señoritas Ramos el hombre de la foto es de un informático norteamericano que la primavera de dos mil llenó cubo con objetos variados y lo dejó en un pequeño bosque cercano a su casa a continuación informó de la latitud de lugar en un foro de Internet de usuarios escribiese yo comienzo así el juego geográfico más internacional que existe miles de personas en todo el mundo lo conocen como Geo cachito su visión si es que decir aceptarla será seguir la pista de localizar el objeto ocultado con el jugador de esquí cachito que se halle más próximo a su domicilio

Voz 2 24:07 buena suerte señorita Ramos esta grabación

Voz 12 24:10 otro destruirá cinco sacudió

Voz 2 24:13 vale

Voz 13 24:17 tengo es modificar el jefe

Voz 14 24:20 sí vale me he descargado la aplicación deje

Voz 15 24:24 Loukachenko voy a ver a ver si alguno cerca de mi casa trece hay trece tesoros escondidos están los trece por lugares por los que pasó bastante a menudo vale pues eh voy a elegir este que está como a un kilómetro ochocientos metros a estas horas además aquí no creo que haya mucha gente así que no haré mucho ridículo pues hala

Voz 2 24:52 a buscar tesoros

Voz 0347 24:59 Xavier ese territorio en Washington exactamente en el edificio Jefferson de la Biblioteca del Congreso

Voz 0874 25:06 Carlos esto a sus tareas junto pues sí

Voz 0347 25:08 poder del cine es este cambiarnos de tiempo de lugar con un simple plano tengo delante uno de los mapas más buscados de la historia porque éste dio por perdido por legendario hasta que lo encontró un erudito jesuita a principios del siglo XX como página dentro de un libro en la torre del castillo de una familia alemán

Voz 0874 25:26 sé de qué hablas y recuerdo que fue una gran noticia en Estados Unidos que el Gobierno alemán aceptara la venta de ese mapa con la condición de que estuviera expuesto permanentemente cinco millones de dolares por suscripción popular más otros cinco que puso el Congreso para alcanzar los diez millones de dólares que fue el precio total final nunca había pagado tanto por un mapa

Voz 0347 25:44 el mapa tiene dos retratos a la izquierda el geógrafo más famoso del pasado el griego del siglo II Claudio Ptolomeo que hizo el primer mapamundi increíblemente completo increíblemente exacto para su época ir a la derecha médico discusión porque el varón el mapa es que abajo a la izquierda aparece por primera vez la palabra americana la vitrina que protege al mapa más caro del mundo está a la altura porque costó trescientos mil euros es totalmente estancada en vez de aire hay Gazprom hay un grado de humedad exacto inconstante además un cristal antibalas de dos centímetros y medio en la vitrina está escrito con letras doradas certificado de nacimiento de América

Voz 16 26:25 es también estaba protegido por un éxito Cannes la vitrina Teo

Voz 0347 26:32 la media que

Voz 17 26:34 no

Voz 18 26:36 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0347 26:42 hola qué tal cómo estás

Voz 0874 26:44 eh cerramos la temporada de miénteme cine con mapas con geografía las pantallas de los dispositivos hacen que nunca se haya visto y usado tanto un mapa más ahora en verano cuando la gente se pierde con facilidad busca sitios el buque Google tiene interés en que dentro de algunos años toda la tierra Stemm apeada a escala de un píxeles por centímetro cuadrado como siempre pero soy una mezcla de asombro y un poco de miedo sí

Voz 0347 27:08 estás en Haití Filipinas cuando se produce un terremoto como pasó en ambos casos hace poco la geolocalización salvó cientos de vidas al podrá orientar a los equipos de salvamento con precisión a sitios como con la policía depende

Voz 0874 27:21 está claro es que el hombre quiere saber dónde está respecto a lo que les rodea irse conserva una tablilla su media con más de tres mil años que muestra pueblos su posición respecto al mar como

Voz 0347 27:33 el cine histórico los mapas Carlos pues hay tendencia a pensar que usaban casi como hoy lo hizo Hilda Glass con Espartaco es un buen ejemplo verás por los mapas que aparecen por el Cuartel de mando de este personaje del que la historia no sabe apenas nada Iker convirtió en revolucionario una novela pues casi podría haberlos usado Patton en la Segunda Guerra Mundial

Voz 0874 27:52 cuando entonces no tenían mapas no no

Voz 0347 27:55 vamos no deberíamos imaginar ejércitos usando mapas hasta el nacimiento todo lo anterior son exploradores que van y vienen constantemente informan a lo sumo tener itinerarios muy sencillos como planos de metro la palabra mapa por entonces se refería a un pedazo de tela y la más usada hasta el siglo XV es carta los italianos siguen llamando carta al papel de ahí llamar cartografía la ciencia de los mapas

Voz 0874 28:17 hablamos de esa ciencia ahora mismo con alguien que sabe más que nosotros pero al margen del histórico el cine sigue usándolos constantemente yo yo diría que cada vez más incluso

Voz 0347 28:25 si se usan sobre todo para resumir viajes de forma eficaz y barata nuestra memoria tal vez recuerde las primeras imágenes de Casablanca con la música de Max Steiner en la primera imagen de Casablanca es un mapa de África que es sustituida por la de la Tierra girando envuelta en nubes que se detiene justo ante un mapa de Francia con las notas de la Marsellesa y mientras una voz nos pone en situación una línea movimiento recordarás va trazando las ruta

Voz 19 28:50 Lisboa se convirtió en el más importante centro de embarque pero no todo el mundo podía llegar directamente a Lisboa y así se formó la tortuosa inciertas ruta te refugiados nutritivas de París a Marsella a través del Mediterráneo a Orán luego en tren o en coche o a pie bordeando la ribera de África a Casablanca en el Marruecos francés aquí los que contaban con la fortuna del dinero de la influencia de la suerte podían obtener visados de salida deslizarse hasta Lisboa

Voz 20 29:22 de Lisboa huevo mundo pero los demás esperaban en Casablanca esperaban esperaba

Voz 0874 29:34 yo no sabía por cierto de del poder los mapas hasta equina doctor americana contó que lo usaba en la sala de espera de su consulta ella había descubierto que sus pacientes perdían la mirada en ellos el ser alejaban tenían incluso la sensación de esperar menos tiempo a la hora de su consulta pero para hablar de los poderes habituales de los mapas y de su historia hemos dado con la mejor ayuda que es Marcos López miembro del Instituto Geográfico Nacional cómo estás Marcos buenos días

Voz 9 29:59 bueno días Javier cantado de recibiros iba a vuestra disposición para lo que queráis

Voz 0874 30:04 el sitúe manos Marcos geográficamente estamos en Madrid en el Instituto Geográfico Nacional en tu despacho y sé que está rodeado de mapas para hacernos una idea elige un par de ellos

Voz 9 30:14 tengo un mapa en relieve de la cuenca del Ebro muy grande y a mí me gustan especialmente los mapas en relieve son de los que no han perdido protagonismo frente al papel porque es cierto todos los que nos dedicamos a esto vemos que las ventas en papel van bajando por la cartografía digital sin embargo hay dos aspectos que se salva no dos partes de los mapas que se salvan que no tienen esa tendencia a la baja que son los mapas en relieve y la cartografía antigua

Voz 0874 30:36 técnicos que tienes tú ahí colgados cual eliges una

Voz 9 30:38 clásica ptolemaica la la segunda de Europa con el perfil un poco extraño que le asignaba Ptolomeo programa sirve para comparar porque incluían juntos esos mapas cuando se incluye un mapa modernos incluía la tabla clásica y algunos autores incluían el mapa moderno ya con el contorno actualizado pero aquí se da una cosa muy curiosa y es que no eliminaban el anterior a Ptolomeo se le tenía un gran respeto en el Renacimiento con lo cual se publicaba su clásico y el moderno pero sin decir que el otro estaba mal ni desactualizado ni eliminarlo ni sustituirlo se publicaban los dos que eso es una curiosidad cartográfica también una muestra de respeto hacia su sabiduría

Voz 0347 31:14 hay muchas más personas a que pensaba que tenemos cartografía histórica por las paredes en mi caso por ejemplo un mapa del siglo XVII de un geógrafo holandés

Voz 0874 31:22 en mi caso un mapa que es el mapa que siguió Ponce de León tras la fuente o buscando la fuente de la eterna juventud y nos dedicamos al tema Makos no sé que sería mirar las paredes de tu casa estarán llenas de mapas no tengo la casa ayer

Voz 18 31:34 en A de objetos ni nada por el estilo llama mi mujer no me deja porque la decoración mando yo así que mi hija así me dice a veces mi hija de trece años

Voz 9 31:45 yo no sé qué tal pero bueno entra dentro de las cosa normales de su edad

Voz 0874 31:50 ya te digo que te te suena o

Voz 9 31:53 soy practicante chin pero sé lo que es básicamente se trata en hacer una un juego de encontrar pistas y en contra por objetos utilizando la orientación y en este caso el GPS yo creo que en España no es tan popular como en otros sitios pero parece ser como con otras actividades que el que lo prueba al engancha hay es realmente muy satisfactorio para ello insisto que no lo he practicado operamos y en nuestro mundillo geográfico cartográficos y es una es un término conocido lo que sí se hundía avión Pokémon de estos se jugaba hace un par de años como era el esto que si iba por la calle con el móvil planas lo Pokemon si se que había uno en el instituto eso es es el mayor tesoro que cibernético los hemos encontrado

Voz 0874 32:35 bueno pues hemos puesto a Paqui Ramos a seguir este juego como dices menos conocido en España que en Estados Unidos por ejemplo donde hay gente verdaderamente obsesionada está pone su vida en peligro incluso o arrastra a la familia a unas vacaciones en Centroamérica para escaparse unos días en busca de un tesoro en mitad de la selva

Voz 0347 32:51 ahí está siguiendo el juego nosotros vamos a seguirla

Voz 14 32:56 bueno pues estoy en el parque Juan Carlos I en en la aplicación del móvil dice que mi tesoro aquí lo llaman Geo caché es tradicional que lo colocó Davy Tzipi el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho según esto es un objeto pequeño que no es muy difícil de encontrar así que es perfecto

Voz 2 33:18 para mi primera vez

Voz 14 33:21 a ver qué es lo que ponen esta pestañear descripción dice que existen diversas teorías sobre la construcción de las pirámides en este parque dice que hay varias pirámides la nuestra está rodeada de césped vale pues esto es como una pista vamos a dejarlas de espalda a buscar por la zona pero se muy discreto hay una gran cantidad de runner salvajes observando

Voz 2 33:49 pues sí cuando invocaba han de pasar dos

Voz 14 33:52 mi otro en bicicleta y la pirámide justo la tengo a mi espalda eso quiere decir que voy por el buen camino

Voz 0874 33:59 ahí sí pero vamos a dejar que se sienten relató que coja aire que fue lo que te llevó a los mapas Marcos

Voz 9 34:05 llegas de momento hay en común que no tiene muy claro lo que quieres hacer siempre verdad que me habían gustado los mapas me gustaban los mapa pues esto de asistir a fusiones y cosas por el estilo campamentos siempre me llamó la atención ver que lo que había en el mapa efectivamente estaba en la realidad que eras capaz de orientar Te lo dije ante la desorientación esta adolescente de qué hago dijo en por lo menos esto sé que me gusta y así empecé a estudiar Topografía Ingeniero Técnico en Topografía luego completé el ciclo superior ingeniero grafía John nunca yo tenía una cierta de formación técnica hay ver que había o mundo que actualmente a mí me interesa más que no digo que sea más interesante sino que a mí me interesa porque quizá lo otro ya me lo sé y me empezó a interesar y la verdad es que me metí en estoy y creo que es algo generalizado porque en fin los que estamos en el servicio de documentación me parece que están todos bastante implicados en en esta tarea de difundir la cartografía antigua

Voz 0347 34:58 acabamos de pasar muy rápidamente por algo que no es tan sencillo para gran cantidad de personas lo de entender un mapa él le he preguntado a un profesor de Geografía e institutos la semana pasada si sus alumnos serían capaces de leer un mapa la respuesta

Voz 0874 35:12 desde que hablamos Carlos bueno los estudiantes

Voz 0347 35:14 los españoles se encuentran con la geografía general al entrar en la adolescencia y luego con la de España los dieciséis de diecisiete años pero pregunté por ambas edades sobre su habilidad para leer en un mapa ayer el proceso no pensó dos segundos para decir inmediatamente que no en general no nuestros temarios incluyen todavía ríos afluentes pero no está la capacitación para leer un mapa esto puede ser dramático o cómico pero no es fácil identificarse como reflejó Luis Berlanga en su película La vaquilla cuando varias personas se ponen delante de un modo

Voz 21 35:44 bueno es que aquí en el mapa yo no me aclaro mucho pero como que no te de por dónde sale el sol que quieren sólo la déjate de sol el pueblo Tati eh pues para estos que incluso estos yo estoy yo esta es la estar Packard yo yo yo toco claro yo lo tengo claro vive el sol sale por aquí le da al anotar pero esto son era seguro mejor momento miércoles aquí pone Molino de o eso es lo que está donde ya lo Tyco ya lo tengo poco

Voz 3 36:21 según el mapa

Voz 22 36:23 estoy a cuatrocientos metros lo que pasa es que aquí me lo señala como en línea recta es decir tendría que atravesar ir caminando sobre las aguas del estanque hasta llegar a él creo que tengo que dar un rodeo o cruzó el puerto doy un rodeo

Voz 0874 36:41 Kucher cuente los a ver qué pasa mucho de lo que rodea el mundo de la localización geográfica se presenta a modo de juego Marcos también muy dramáticamente como una pesadilla tú en qué lugar estás

Voz 9 36:52 no pueda dormir pero sí causa cierta inquietud que te encuentres

Voz 0874 36:56 es Hinault digo a los que tienen un poco más de fondo

Voz 9 36:59 acción que saben cómo quitar esas preferencias de los navegadores etc pero que este localizado continuamente no es una cosa conspiran oiga pero no sé es algo inquietante en las soluciones no utilizar móvil pero quién utiliza un móvil que hay que meditar esa privacidad de nuestro movimiento podría reconstruirse la vida de una persona sabiendo su camino al trabajo las tiendas a las que va a lo que hacen los fines de semana simplemente rastreando su localización sería facilísimo Ivonne no hablo de otra cosa ya de la vida privada infidelidades etcétera cosas de ese estilo facilísimo reconstruir la vida de una persona gracias a la a la tecnología ya a la cartografía bien hecha

Voz 0347 37:35 tenido por favor lleva me cerca de donde está Marcos la dirección es la Casa del Mapa gracias

Voz 0874 37:42 que salgas del del despacho vayas al encuentro de Carlos en la exposición de mapas que tenéis abierta al público cuéntame qué papel está jugando el Instituto Geográfico en todo esto

Voz 9 37:51 desde el Instituto si estamos llevamos un tiempo retomando esa labor de recuperar porque yo lo llamo así recuperar patrimonio para el estado toda esta cartografía antigua que está en manos privadas que termina desapareciendo dispersando se cuando nosotros la adquirimos primero hacemos una inversión porque eso no suele perder valor segundo la ponemos a disposición del público con lo cual ya es de todos los españoles porque lo digitalizados y lo ponemos alta resolución la difundirlos y además recuperamos ese patrimonio es decir estamos haciendo que el día en la medida de lo posible que las obras de la cartografía antigua importantes que a la gente les parecen cara lógicamente lo son pero creo que como administración tenemos el el deber de intentar recuperar eso para que sea de todos lo sé no lo metemos en un cajón porque sino no valdría para nada la idea es hacer exposiciones digitalizar Lee ponerlo en Internet que eso sí igual lo más importante porque llevan muchísimo margen de alta resolución

Voz 0874 38:44 bueno mientras eh Marcos baja a la que el mapa que está al lado Carlos tuyas llegar

Voz 0347 38:49 sí en la entrada de esta exposición qué te saca del tiempo dos minutos te relaja porque tampoco es una sala demasiado grande se entiende lo que has contado de la sala de espera de la doctora americana está centrada en la vuelta al mundo que empezó Magallanes y que terminó Elcano pero también con mapas anteriores que tal vez examinada ambos ahora solamente una persona disfrutando el aire acondicionado mientras va leyendo de un mapa otro y esta es la reunión más completa de los Papas del momento que puede verse en Europa todos los tamaños todos los colores hay hasta un globo terráqueo del tamaño de una pelota de balonmano un poco más pequeño que es un facsímil exacto de una de la época mira ya acerca Marcos Marcos

Voz 0874 39:28 mientras su propio mapa Paqui progresa hacia uno de los trece tesoros ocultos cerca de su casa que la indicado ese juego del Ocaña

Voz 14 39:36 bueno pues supuestamente ya estoy aquí en la zona así que voy a empezar a buscarlo pero antes voy a ver en la aplicación a darle a este botón

Voz 4 39:45 a ver qué dice mete la mano

Voz 14 39:49 no tengas miedo sin ella no te quejarás tranquiliza en un parque al lado de un árbol no sé a lo mejor también es en el suelo aquí pone que el último lo encontró el diecinueve de junio osea hace nada está escrito en inglés hice que como había gente trabajando cerca que se lo tuvo que llevar y que volvió horas más tarde a dejarlo en su sitio un poco complicado cuidado que está lleno de bichos hice otro asqueroso he metido la mano sacado demasiados bichos pues qué bien voy a ver si consigo alguien que meta la mano no me hacen mucha gracia

Voz 0874 40:36 lo interesante es Carlos que este juego el lo está haciendo Paqui una mujer pues lleva a uno de los debates de género nuestra cultura una de las grandes tonterías de la historia aseguró objeto de chistes de tópicos sin gracia de columnas en medios de comunicación sobre hombres que se niegan a preguntar por una dirección o mujeres que otros no son capaces dicen de encontrar la Cartera correcta en un mapa

Voz 0347 40:55 a esto lo llaman brecha cartográfica y ha pasado a los laboratorios de psicología cognitiva donde se estudian minuciosamente por supuesto también al cine generalmente apoyando esa supuesta diferencia como algo biológico en una película alemana que se estrenó hace poco usó como título porque los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas porque duerme basado

Voz 23 41:17 tengo mi propio GPS

Voz 18 41:19 sirven como sabes porque el norte estoy yo en este Arquímise por dónde voy

Voz 23 41:24 preocupes sabes qué es lo que tiene del GPS

Voz 18 41:31 lo que gira Sale derecha no pasa nada de verdad

Voz 23 41:33 lo que enfade con mujeres y sentido de la orientación

Voz 18 41:39 no pasa nada los hombres y somete científicamente demostrado tenemos una percepción más desarrollada vosotros tenéis otras cualidades las meter poemas de memoria a narrar respalda

Voz 0874 42:00 me extraña Marcos creo que muchos esperan identificar con esta secuencia de película incluyendo eso de que está científicamente probado que decía el actor con tanto mapa en tu vida tu crees que hay alguna diferencia

Voz 9 42:11 no yo creo que esto puede ser más bien una leyenda urbana una broma o con la que queramos llamar un chascarrillo pero yo tengo quiero decir aquí trabaja mucho en mujeres habló del aspecto estrictamente ese de entender un mapa y orientarse que son capaces perfectamente de entender un mapa y orientarse en más no es uno en no es me parece una broma pero es verdad que cuando nos juntamos tres o cuatro topógrafos o de formación similar íbamos por ahí no tenemos GPS no perdemos tanto hombres como mujeres él lo típico de ahí ha pasado alguna vez en algún congreso relacionado que estamos en una ciudad que no es la nuestra donde no se siempre decimos ojo de buen tanto tanto sabio de la lagarto

Voz 18 42:46 no hay aquí ningún tienen idea

Voz 0347 42:50 ahora mismo aquí hay una exposición sobre la vuelta al mundo e cuando la gente entra de esta disposición a dónde les lleva a la vista donde les arrastra

Voz 9 42:57 hombre ahora mismo como acabamos de poner el mapa de Fra Mauro nada más entrar es un mapa que tiene más de dos metros au aproximadamente vamos al mapa una un monje italiano del siglo XV un mapa que además es icónicos Se le considera digamos la máxima expresión de o la última expresión el el canto del cisne del de la cartografía medieval es un círculo de unos dos metros de diámetro con lo cual el formato es tremendo mapas como es el el digamos el último gran mapa medieval con el concepto medieval que había de cartografía que es un círculo lo cual no quiere decir que consigue pararan la tierra plana que eso es otro mito que habría que remontarse sabía perfectamente desde aquí desde antes que la tierra la esférica bueno pues es un círculo que intentan robar todo

Voz 18 43:42 el mundo qué es lo primero que aparece en el horizonte con dos aproxima una carabela su escuela su caso fruto de la cierto tú tienes ocurre si la nave viene del norte del sur de poniente ocurre siempre y en todos los mares todo marino sabe de la redondez de la tierra

Voz 2 44:06 un agujero donde se pueda meter

Voz 14 44:09 se pueda esconder que está lleno de bichos habrá que hay una alcantarilla yo con mi experiencia podría intentar abrir la tapa y meterme dentro pero no pienso ver aquí hay una barandilla y la barandilla está llena de agujeros voy a ver si a lo mejor está metido dentro de alguno de estos agujeros por donde pueda meter la mano a ver la gente que pase por aquí me vea mirando pensará que su algo a ver antes de meter la mano voy a ver si consigo ver algo ni por este lado ni por este otro voy a ver un poco más adelante en este más pequeño no he encontrado espera que pasen una persona voy a disimular

Voz 17 45:04 sí se ha encontrado

Voz 18 45:11 esta que acaba de demostrar lo que decía

Voz 0874 45:14 los de igualdad de sexos diferencias educativas no biológicas pues que la misión no era tan imposible a lo mejor Marcos vamos a usar una serie muy popular de hace años que es el Ala Oeste de la Casa Blanca para llevarte al Despacho Oval donde se acaba de reunir un grupo de geógrafos para pedir una ley

Voz 25 45:29 le que obligase a las escuelas públicas a enseñar geografía con el mapa hecho con la proyección de Peters en lugar del tradicional de catorce por qué quieren cambiarla porque la predicción de Merca aumentado las actitudes imperialistas de Europa durante siglos y creado un prejuicio étnico contra el tercer monta se distorsiona el tamaño real de países y continentes está diciendo que está mal desde luego Europa está dibujada mucho más grande que de Sudamérica cuando con veinte millones de kilómetros cuadrados Sudamérica es casi el doble que Europa que tiene diez millones y medio Alemania aparece en mitad del mapa cuando está mucho más al norte un momento está diciendo que Alemania no está donde creo nada está dónde cree de esta buena pregunta

Voz 5 46:14 cuál sería tu respuesta este diálogo Marcos

Voz 9 46:17 la proyección Merca Thor como su nombre indica llega a comer Kato

Voz 18 46:20 es decir ya en el siglo XVI final el siglo XVI

Voz 9 46:23 convierte los rumbos de brújula en línea recta sobre el mapa no es una prohibición adecuada para representar el mundo porque no mantiene esa proporción de las de la superficie pero sin embargo sí era adecuada harán menos relevante para la navegación de hecho era la que había que utilizar para navegar

Voz 18 46:38 esto esto estos conceptos o conflictos que salen ahora Sobrequés y es euro centrista o no sé qué

Voz 9 46:44 yo desde luego no lo V vamos creo que los de formal los que tenemos formación técnica en esto nunca hemos visto ese concepto porque vemos la prohibición Mercat como un gran avance científico técnico en su día para poder navegar con determinada precisión

Voz 0874 46:57 ya bueno pues hablando en términos geográficos estamos a punto de salirnos del mapa así que Marcos López que es ingeniero de profesión Historiador de corazón en el Instituto Geográfico Nacional gracias Marcos orientarles en este espacio

Voz 9 47:09 qué cantado los de recibiros y a vuestra disposición para lo que queráis

Voz 0874 47:14 Carlos supongo que tú te quedas también entre mapas porque te vas de vacaciones asturianas

Voz 0347 47:18 yo me voy a quedar aquí con Marcos que me tiene todavía que enseñar algunas cosas de esta exposición porque hay demasiadas de las que no tengo ni idea así que felices vacaciones a todos

Voz 26 47:30 vale pues aquí pero tengo un paquetillo envuelto en esparadrapo IU tiene un muñeco el muñeco de una de una guerrera

Voz 14 47:40 podría ser yo les falta un brazo atado con una goma del pelo al paquete voy a ver si el paquete se puede abrir el paquete se abre dentro a ver hay como una gotita de juguete de un muñeco hay varios papelitos Olivia Alicia Alberto aquí no cabe nada más eh un montón de piezas de plástico de juguetes pequeñas vale es que se supone que cada vez que te encuentras uno de estos Geo cachés tienes que colocar tu nombre y luego dejar tu alguno de tus tesoros yo voy a dejar dos cosas uno voy a dejar apuntado mi nombre porque es sido la que lo encontrado como regalo para los futuros cazadores de tesoros que pasen por aquí voy a dejar el número de teléfono de Javier del Pino no voy a dejarlo con su nombre se lo voy a dejar el número de teléfono quién escuche esta sección sabrá que corresponde a él pues va a ser muy divertido ver a cuánta gente le llama durante este verano para confirmar que también ha encontrado el tesoro todo lo que he dicho lo voy a dejar en su sitio misión cumplida