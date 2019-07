A Vivir Que Son Dos Días (06/07/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 un un rum rum

Voz 2 00:11 el optaría pedirle disculpas a los murcianos por el ridículo que ha provocado hoy el partido voz en la Asamblea Regional de Murcia un ridículo que se basa en este partido que venía de valiente y que al final Alter ha terminado siendo la ultraderechista cobarde que ha venido a la Asamblea de Murcia a votar con Podemos ya el Partido Socialista

Voz 3 00:31 a vivir que son dos días Javier del Pino sí es que el ridículo en este país esto

Voz 0874 01:00 sobrevalorado como sabe muy bien Llum Barrera Quique Peinado cómo estáis compañeros es ridículo no dijo que es un concepto que ahora está muy de moda pero vosotros no digáis con él igual que yo no todos quedamos un poco la cara ante el público hacemos el ridículo constantemente besan tanto

Voz 3 01:15 si además muchacho es ahora sí

Voz 0874 01:18 en tanto sitio Javier y ahora no me gusta

Voz 3 01:20 está la buscan castellano te has vida Spotify estoy quitando de agresiones en castellano entiende

Voz 0874 01:28 oye algún oscuro backstage de un teatro en algún pueblo de Girona creo que está Pedro Aznar estás Pedro buenos días aquí estoy aquí estoy tal como las veía

Voz 3 01:35 paciencia si no más recoge estoy en el zulo en el que tienen previsto meter apostemos la ahora cuando vuelva oscuro

Voz 0874 01:47 Baker suena suena a camerinos lo que te has colado a la espera de que entre el dueño del camerino

Voz 3 01:51 efectivamente tal cual también estoy en él

Voz 4 01:54 en en el en un teatro de San Feliu de Guíxols en en Girona efectivamente porque aquí se

Voz 3 02:00 está celebrando el festival Singla Festival de Comedia donde ahora a la una empieza el nada esto es el muchacho

Voz 0874 02:07 el festival de de Andreu no del Terrat

Voz 3 02:09 bueno si quieres te lo vendo un poco mejor pero no no hay porque Andre boxeo exacto

Voz 0874 02:14 es que trabajáis al punto de que establece que tenéis que estar ahí

Voz 3 02:19 efectivamente sí sí pero oye escucha eh apagado y todo el hotel

Voz 0874 02:23 yo no

Voz 3 02:23 mío cuando yo otro ahora además estaban hotel me buscaba la vida me ha dado tres tiques restaurante uno de cinco y eso es de cinco euros cada uno y yo creo tengo los tres no puede hacer un menú

Voz 5 02:39 en esta época San Feliú está barato

Voz 3 02:41 estaba lleno de gente rosa color que aquí en Madrid también hay gente rosa pero no torno

Voz 0874 02:50 ahora sería hay una larga lista de gente que actúan ese festival no que yo sé que está por allí Jorge Ponce y Castelo que está David también

Voz 4 02:56 en está David y luego esta noche hay un homenaje a Pepe Rubianes que es el que recibe el Premio Donostia y demás y eran un

Voz 3 03:04 pues un trozo de sus monólogos y demás bueno está muy guay la verdad no estoy hay muchísima cerveza que esto siempre

Voz 0874 03:09 ayuda a la comedia sí hay playa pero que eso es bueno pues yo no sé cualquier cosa no la he visto yo pero de de cerveza saltamos a Pedro García Egea no sé cuál es la vinculación intelectual de la comedia se les apoya son demócratas sino es ultraderecha escuchábamos antes García Gea que se quejaba de que habían negociado con la dirección nacional de Vox la investidura de su candidato Fernando López miras cada uno entendió la reunión a su manera al final no pudo ser

Voz 3 03:34 es una cosa te digo cómo está el mundo que no te puedes fiar Gianni de la ultraderecha debate lo digo es Kenny de los nazis Se puede si alguno ya

Voz 0874 03:41 raras las relaciones entre los tres partidos de la derecha en boxes repiten hasta la saciedad que nadie les quiere

Voz 6 03:47 tenemos derecho a que se respete a nuestros votos que se les trate a nuestros votantes como igual a los demás votantes ya está bien de políticas de cordones sanitarios de tratarnos como apestados a tratarnos como inferiores porque son me recuerda a otro tipo de políticos que prefiero no mencionar

Voz 3 04:06 hay es tan nosotros mismos tiene voz de monja mala

Voz 5 04:10 no tiene vocación de monja perversa

Voz 3 04:12 monja de estas que hacía daño a los y las que tú de las caballito a incluso incluso aves como malos sabes esto que hacían la tortura de la regla

Voz 7 04:21 eh la regla en la los tardíos la yema de los dedos

Voz 3 04:24 sí tiene toda la pinta de ser una cosa tiene muy poco

Voz 5 04:26 Sergio y acaba de empezar no es verdad que está como

Voz 3 04:29 como a cuatro chiquillos yo aquí yo lo bastante hace cuatro me parece poquito

Voz 5 04:36 qué teme está te da tiempo pero para que te metes en política

Voz 0874 04:39 contarnos como apestados tratarnos como inferiores decía ella cuando parece que está hablando de inmigrantes que es lo que ellos defienden y que se sienten no sé porque especialmente despreciados por ciudadanos además

Voz 6 04:49 no sé si les hace falta pasar el verano al partido Ciudadanos para ir a consultar a Macron que tienen que hacer

Voz 3 04:55 a ese es un golpe bajo hubiera quedado guay Mari Cruz Mari Cruz hubiera sido más debo al francés

Voz 5 05:00 pero Macron ya es como es es Running gas no osea está lo del Falcon eh de algunos y esto es lo de Macron que cambien ya porque ya ya lo tenemos muy

Voz 0874 05:09 hola a favor bueno y luego está este episodio que tenemos es hablado mucho del con lo cual solamente vamos a pasar por encima pero sí que quería saber vuestra opinión del enfrentamiento entre las dos formaciones que tuvo su momento cumbre en Twitter cuando el Community Manager del verano según dijeron esos o de Vox que ellos mismos decían que era solamente el delegado como el becario que pasaba por allí escribió en Twitter lo siguiente el colmo de la jeta dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios de ya de la merle el culo a Macron que os permite a sentarnos en una mesa llegar a acuerdos con gente normal sino pacta con el PSOE que es lo que queréis

Voz 3 05:42 aquí han hecho le han echado pero por blando eh

Voz 5 05:46 bien hecha por ser demasiado normal igual no

Voz 0874 05:49 lo he dicho a mi fíjate que al final porque esto mí no me sorprende me preocupa más lo siguiente es que el de Ciudadanos subcomité iban ayer no sé si del la primavera o del verano lo que se escribe también en Twitter que nivel Maribel enhorabuena ya tenis estribillo del verano puso un vídeo de lo Cox esto de qué nivel Maribel

Voz 3 06:07 sí un no

Voz 5 06:10 no es joven yo soy una persona esto está animando mucho a que volvamos a votar a este nivel es como si tiene ganas tengo de volver a votar no sólo que dentro de una semanita

Voz 3 06:21 cuando sea la investidura esta la primera sesión alguien diga efectivos que pretendería que pretende

Voz 5 06:27 sabéis porque a veces pero size porque como andamios la cabecita Pedro Sánchez es la tiene la tiene ahí como muy estudiada él mismo yo este estudio yo creo que lo está esperando a que la derecha se auto destruya como el espetó Hachette los mensajes Felipe gadget porque como están así ya bajando una

Voz 3 06:45 a la izquierda

Voz 5 06:46 tras peleando de Izquierda a dónde vamos a llegar

Voz 9 06:50 diga melón debe de de todo el rato y yo estoy de los ochenta y yo creo que ayer a alguien le dio un golpe de calor y lo vamos a dejar

Voz 0874 07:08 sabes que Vox dé marcha atrás si apoya al PP en Murcia y en la Comunidad de Madrid que Almeida dé marcha atrás que también te permita un concierto Def con Dos ya sabéis que el balón censurado un par de ellos en la capital que que había tuits que hacían enaltecimiento del terrorismo que hablaremos de todo un plato de esas cosas que le gusta hacer Almeida Iker están abriendo con honores la puerta de esta tertulia además no

Voz 3 07:29 con dos coches se va a llamar a ver si tocan

Voz 10 07:32 bien

Voz 11 07:35 todo

Voz 12 07:38 el debate de investidura se inicie el próximo lunes veintidós de julio a las doce horas continuará el martes veintitrés de julio cuando se llevará a cabo la primera votación quiénes Blanes

Voz 3 07:49 ah lo siento eh puede ser

Voz 0874 07:52 el levante ese debate de investidura son las fechas elegidas por el Gobierno y la primera votación que no parece que vaya a prosperar aunque con Pedro Sánchez nunca se sabe porque a veces a la sopresa Prometeo sin descartar además que algún independientes entre en el Gobierno y sigue sin llegar a un acuerdo con Unidas Podemos

Voz 13 08:08 esto no va ni de sillones grandes ni de sillones pequeños pero es verdad que que hay una cierta obsesión por los sillones por parte del Partido Socialista que no quiere soltar ni medio

Voz 3 08:18 medio sillón oye yo estoy sufriendo porque veintidós de de julio a Ferrer Asenjo y las vacaciones le gustan pero quiero decir que es lunes martes y por lo tanto si Ferrer a mí me levantan el puede alargar el fin de semana lo cual es positivo la investidura de lo que haga falta estar ahí la separación de falta claro

Voz 0874 08:37 que ha citado otra vez a los líderes de la oposición para hablar no parece que ninguno de los dos esté por la labor especialmente uno

Voz 0040 08:43 España necesita una oposición fuerte una oposición firme lo que querría Sánchez es que la oposición fuera o friki o radical o corrupta

Voz 3 08:52 pero si la radicado IP es corrupta friki es Ciudadanos os ha tocado todo nombre poco

Voz 0874 09:02 ah sí que Rivera el líder de Ciudadanos el le ha negado la palabra al presidente en funciones con argumentos poco frikis

Voz 0040 09:08 deje de confunde su papel que usted no es el Rey el jefe de Estado usted no hace rondas de consultas las hace el Rey

Voz 0874 09:14 que tú no va a una cosa que hacen daño empieza a recordar a José María Aznar cuando hacía posición solamente metiéndose con el PSOE recordó correcto decir lo lo lo que sí que la he dicho es contigo no juego

Voz 0040 09:24 qué es lo que no vamos a jugar al juego de Sánchez el juego de Sánchez es que no sé controlar Gobierno agotar todos los tiempos se agotará todos los españoles no trabajar ni mover un dedo para negociar un gobierno que juegan otros nosotros ya lo hemos visto ya sabemos cuáles son sus cartas y no vamos a participar el teatro de su juego ni de perder el tiempo ni que pierdan el tiempo los españoles

Voz 3 09:44 sabes que lo cual strip poker al strip poker yo me ya ahora el juego de Sánchez es un juego de beber ya te gustaría que tengo estaban haciendo preguntas si te vas quitando las que parece José Sánchez me hace mucha risa que les llame Sánchez porque les llama Sánchez

Voz 14 09:57 como de cómo despectivo en plan a el apellido muy vulgar

Voz 3 09:59 bueno con Sánchez del informe si eso Sánchez que informe es como dice el informe diversas por favor Ése es el cáncer que multa llamando a Sánchez

Voz 0874 10:10 qué le parecerá Sánchez esa postura de Ciudadanos

Voz 11 10:12 el despido en este caso que me pregunta

Voz 0874 10:15 te por el partido de señor Rivera pues simplemente que guardemos las formas el de constitucional

Voz 11 10:21 tener una cierta se decoro buenas formas fair play no sé cómo llamarlo estas cosas la gente lo agradece las cosas agradece vale todo

Voz 5 10:30 qué tiempos aquellos en los que se hablaba y parecía que podía

Voz 3 10:33 coleguita líderes jóvenes

Voz 5 10:35 frescos por la frescura anime a tomar por saco

Voz 3 10:38 la presión por los nuevos Pecos eh pero vamos a volver pero es que faltaba Rubio

Voz 0874 10:46 yo tenía ese es una como ejemplo whatsapp con alguien ahí de vez en cuando recuperas esa conversación y vi piezas ahí lo que fuimos nosotros y todavía tengo pero Pablo Casado tampoco quiere jugar Él en cambio un poquito más poético

Voz 0040 10:57 Pedro Sánchez ha demostrado que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va ha intentado gastar estos dos meses

Voz 3 11:05 proyectar la responsabilidad que él tiene

Voz 0040 11:07 los que

Voz 5 11:08 no tenemos esa responsabilidad bien porque favorables para colla

Voz 0874 11:12 sabe a dónde va no sólo había preparado como ya es verano

Voz 5 11:15 por hable ya piensa en yate velero esas cosas los náuticos sin calcetines desde mayo de los tobillos parece claro

Voz 0874 11:23 la cubierta del barco Él mismo tiene un cierzo que les marca por dónde ir

Voz 1091 11:26 lo que no está en la lógica institucional es echar sobre los demás la propia responsabilidad de conseguir esa mayoría ni exigida rollos gratuitos ni afirmar al mismo tiempo una victoria electoral de largo mientras advierte con nuevas elecciones los juegos tácticos tienen que tener un límite y no estamos para estas diversiones tenga que negociar que negocia vallas

Voz 3 11:55 hasta es la tercera palabra de Aznar ya has desconectado

Voz 5 11:58 es que la política ahora tiene un ritmo un poco más vertiginoso

Voz 3 12:01 eh eh señor Aznar es como formato de Tele del noventa tiene no tienes escuadra

Voz 0874 12:07 sí escucharlo ha dicho apoyos siempre

Voz 3 12:10 pero no sabe pronunciar la palabra porque nunca los ha crecido el que tenga que negociar que negocie dice nos

Voz 1091 12:17 fiel que tenga que negociar que negocie eso que se llama el free rider el viajeros sin billete no tienen mucho recorrido en la política

Voz 3 12:28 lo que debe ser siempre piensa en inglés tocarlo

Voz 0874 12:32 José María Aznar ese viento que te hiela la sangre el que tenga que negociar que negocie pero tú no

Voz 1091 12:36 hablo pueblos una garantía del liderazgo el único que puede construir más pronto que tarde una alternativa real a la izquierda bueno

Voz 3 12:46 más pronto que tarde

Voz 0874 12:49 he llamado a ser un líder ser su digno sucesor a pesar del batacazo en las elecciones y de los resultados que auguran las encuestas en unas hipotéticas son notan hipotéticas ahora mismo elecciones ya ha visto la última encuesta del CIS el PP bajaría porque la judicial

Voz 1091 13:04 acertado en las decisiones que marcan la trayectoria del Partido Popular y tengo plena confianza que lo va a seguir hace

Voz 15 13:13 aquí estos eh

Voz 3 13:22 yo siempre he dicho que pido una cosa Desktop supera la cantidad de tiempo libre que tiene hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen

Voz 16 13:28 para poder Ángeles Petipa actuaciones nosotros como tenemos que trabajar como tenemos que sacar los asuntos que afectan a los ciudadanos pues lo no tenemos el tiempo libre para sentarnos hay encadenarnos lamentablemente como hacen ellos pero flautas después todo decir no

Voz 3 13:41 bienvenidos a mil novecientos sesenta y dos pero esta es una placa un ratito Almeida ahí mete hacer una limpieza bucal abre las Pelli

Voz 5 13:50 así como las pelis está españolas de los

Voz 3 13:52 no le llames de la manera esa eh

Voz 5 13:55 no no lo voy además de esa manera sin más pero lo hacemos aquí

Voz 0874 14:01 medida flamante alcalde de Madrid es nombre que les gustaría encadenarse como los demás pero no tiene tiempo libre

Voz 5 14:07 lo tiempo atrás una casco

Voz 0874 14:09 esa época en la que el candidato Almeida sí que tenía tiempo para quejarse por las políticas de Carmena en relación a Madrid central y además no lo hacía de cualquier manera escuchas

Voz 8 14:18 llevo

Voz 15 14:18 en minutos en una moto para recorrer doscientos metros de la calle Mayor veis es autobús escolar eh los taxis está bajando gente los taxis los impostor

Voz 0874 14:31 larga abramos esta callada a la circulación de cualquier coche pero sí será más fácil

Voz 3 14:35 claro claro habrá más tiempo y más espacio pasen tanques también por la calle Mayor si puede ser hombre carril Take claro

Voz 0874 14:42 es fijemos en en eso que menos en que entonces parece que sí que tenía tiempo libre para hacer cosas en en política no iba donde hacía

Voz 3 14:51 como Superman domingo Little tal atascos más con lo que está claro José bonitas después hay más atascos todavía

Voz 0874 15:09 el alcalde más decretará más atascos eran vídeos muy divertidos en los que buscaba alguna obra o algún incidente para grabar la cola de coches que se forma venderlo como un atasco provocado por Carmena ahora ya solamente le queda envidiar a los que tienen tiempo para limpiar paredes si tenemos aquí os

Voz 3 15:27 bueno para mí lo máximo lo mejor canción politicastros más también

Voz 0874 15:30 limpiando pintadas contra la policía Buero esta foto perdura hay que es lo que le quita el tiempo el ocio ya está la vida al alcalde ahora entonces

Voz 17 15:37 hemos iniciado un periodo de reflexión que es alcanzará hasta el mes de septiembre donde evaluaremos las consecuencias de Madrid central

Voz 3 15:45 Madrid jugándose lo que te lo coges de reflexión me Almeida más tope no vas a estar reflexionando te tendré que me encanta porque a Oropesa me encanta porque es barra libre de contaminación julio y agosto eh chicos a todos lo que me hace meses que se queden aquí que que es mejorable

Voz 0874 16:02 ayer se le cortó la reflexiona Martínez Almeida un juez paralizó la suspensión de multas para coches contaminantes que accedían al centro de la capital lo que al centro de la capital que fue la primera medida del alcalde su moratoria estrella todo eso por supuesto a la basura porque un juez así lo ha decretado no ha sido luto lo que le ha salido mal este alcalde el primer día sin multas para atravesar el centro con coches contaminantes que solamente seis días por supuesto aumentaron atasco quién iba a pensar no

Voz 3 16:26 el para todos menos para él

Voz 17 16:29 pro pagados por la izquierda que es no se corresponden con la realidad tengo que decir es demostrable que ayer el tráfico bajó en la almendra central de la ciudad de Madrid no se produjo ese Apocalypse Apocalipsis de Chernóbil que nos estaban pronosticando como consecuencia de la moratoria

Voz 18 16:47 cómo va a ser vamos a ver al menos yo menos al ahí ya te hablo a ti directamente no vendían referir a ti de otra manera que no sea llamando te Almeida pero muchas madres no

Voz 3 16:55 coches sino dejaban pasar coches como el más atasco si si deja pasar los coches Rey es que no hay por donde a mí pero el coche no sabe lo que estáis entendiendo lo tienen entendiendo se refiere a tráfico de drogas mucho menos tras tendría esa era que yo yo cuando escucho a mira menos

Voz 0874 17:13 me miro imaginas siempre con Ortega Smith cogiéndolo de los hombros y el preparador

Voz 5 17:16 eso sí con un cubata ya con los hielos fundidos

Voz 0874 17:19 menos mal que hasta segunda de abordo que es Begoña Villacís se le ocurrió la solución perfecta para ese problema que no existía

Voz 13 17:26 dice además la gente que usted de transporte público insisto no es bueno venía centro claro en coche creo que esto es importante

Voz 3 17:34 oye no me no teme a las de izquierdas en Begoña por favor ahora eh no me venga diciendo que la gente lo coja cosas que son muy de izquierdas eh

Voz 0874 17:40 pues sólo le queda un objetivo en la vida a Almeida es conseguir que Pedro Sánchez no se desplazó en helicóptero en Falcon porque eso perjudica la contaminación y la calidad del aire en Madrid lo dijo esto lo dijo

Voz 19 17:58 bueno vamos a ver lo primero haber descansado qué necesitamos todos descansar

Voz 0874 18:07 aquí necesitamos todos reflexiona te lo pedía al presidente desde Bruselas pero va a ser difícil con las fiestas del Orgullo en su apogeo y si hay alguien que no sólo no va a descansar sino que lo va a pasar fatal fatal fatal es ella

Voz 20 18:21 los madrileños no tenemos porqué ver fiestas en que se de migre la dignidad de la persona que se exhiban de forma poco decorosa así Sagan actos de explícitos sexuales en la calle

Voz 0874 18:36 el decoro desde el no come

Voz 3 18:39 con una cosa Javier que se me ha ocurrido a veces puede pone la misma declaraciones de Monasterio con una música de película de terror es que si tú te lo imaginas como vestida por un hábito de monja la cara muy pipí te iba a decir con la música dentro en pegaban plano pero sea como una música de mucho miedo y lo coja mayor plaza y te hace una trilogía a ver si lo pueda hacer y se puede hacer otra cosa que es ponerle música por no sabes el clásico con

Voz 20 19:03 los madrileños no tenemos porque ver fiestas en que se ni quiere la dignidad de la persona que se exhiban de forma poco decorosa así Sagan actos de explícitos sexuales en la calle

Voz 11 19:20 queremos vivir

Voz 3 19:25 este nuevo ERE haciendo el amor una entrevista en la contra TV que tampoco es muy bien lo que es necesario dura contra TV contra TVE si no contra TVE

Voz 11 19:33 sí actos explícitos sexo

Voz 20 19:36 cuáles la calle

Voz 11 19:38 en horario diurno o nocturno que tal día como de noche

Voz 0874 19:47 estéreo en el poco tiempo que hace que la conocemos nos ha sorprendido con esa imaginación sobre todo en temas relacionados con el sexo atención a la comparación que hace del desfile del Orgullo

Voz 20 19:55 igual que diría lo mismo si por ejemplo tenemos una fiesta del orgullo de ser mujer y aparecen tres mil mujeres desnudas a las doce del mediodía en Madrid

Voz 3 20:06 es el Carnaval de Río señora pero me encanta El aparecen eh

Voz 5 20:11 más el orgullo no lo acaban de entender no vamos a celebrar el orgullo lo vamos a ver un poquito donde viene esto tantos años y hay que seguirlo explicando miedo

Voz 0874 20:21 me da por cierto señalarle al monasterio a un torero para que le susurra al oído palabras como éstas yo

Voz 21 20:29 susceptible de que Mishima que ustedes que ni muchísimo menos Mis amigos gays no se ven representados mucho como mozo perdón si no se puede se ven Noceda fue uno doce como focos

Voz 3 20:42 no existe por lo que sea yo que no le corregía que les estaba insultando yo creo que no es cierto hablando un poco del discurso que seguía monasterios yo quiero pedir a todos los toreros que ponga se pongan una toallita más porque ahí está marcando muchísimo más que pasa por ello

Voz 5 20:58 de ahí de ahí salen mucho en muchos que no querían serlo y lo son

Voz 7 21:03 por Madrid ahora qué pasa paquete apretaba luz editan explicabas posible

Voz 0874 21:23 Pepe Harris el Barbas un par de veces a programas a correr

Voz 3 21:26 sí que no viene

Voz 0874 21:28 al festival de música country where casa este fin de semana se celebra en Riaza ese pueblo de Segovia desde hace cinco años se hace este festival de música country su era relativamente pequeño y nos preguntábamos cómo afecta la presencia de gente con largas barbas

Voz 23 21:42 con sombreros de cowboys ha

Voz 0874 21:45 sitio pues votantes de Trump votantes deben Zarza Padilla si son tipos con pintas no son bajísimos por Villepin en particular es un encanto de hombre pero pero pero hombre tienen tienen su aspecto no Esther cómo estás buenos días

Voz 25 21:57 hola buenos días no trabajas rabiosa

Voz 0874 22:00 desde hace trece años objeto

Voz 23 22:02 si tienes algo ya te presté año unos

Voz 0874 22:05 no es un negocio muy bien situado en el pueblo que es una floristería

Voz 24 22:08 sí un hacia la dice de la plata un lujo lo tenemos aquí toda la vista sobre el ambientazo lo estamos viendo ahora mismo

Voz 0874 22:15 el ambientazo tú tú tú que sabias de música Cannes y antes de que casos invadiera

Voz 24 22:20 pues yo no sabía nada de música country

Voz 0874 22:23 nada nuevo pero bueno

Voz 25 22:26 había escuchado una canción de gira la canción del está claro salida pero creo que más personas el aprender a bailar la ya las eh

Voz 3 22:38 pero pero bueno poquitas ahora a diez

Voz 0874 22:41 kilómetros de Riaza en Corral de Ayllón hay sesenta habitantes en un pueblo de esos sesenta doce han apuntado a clases de country y cuando se suman de otros pueblos son unos treinta actuaron el puedes explicar por ejemplo Esther lo que es el la dance no

Voz 24 22:55 sí es un pues ir lo que dice la palabra su baile de línea

Voz 3 23:00 muy bien te lo está diciendo una palabra a Javier que me falta tender

Voz 25 23:05 es que sino es que si no saben inglés en casa

Voz 23 23:10 sí sí yo te digo yo sé de los los Jayhawks Stephen Earle

Voz 0874 23:13 el Joan Oller fijar es tú tú te cruzas con ellos y lo real

Voz 23 23:15 entonces no

Voz 24 23:18 yo todavía no lo sé pero estamos empezando

Voz 25 23:21 pero ser simpáticos articular

Voz 24 23:23 escucha por tener aquí el negocio el primer año que llegó el festival

Voz 23 23:28 pues está muy chula

Voz 24 23:30 el ambiente está muy bien es muy familiar la que puedes ver desde familias con niños estar gente de mediana edad más mayores dice hasta me gustaría el segundo año Llanera se envidia cómo bailaban todos ahí ahí con ese coordinaban y ese buen rollo ya empezamos a querer a visitarlos a bailar

Voz 3 23:50 a de perdona perdona me la curiosidad es que yo creo que todos los oyentes de la vivir están muertos por saber esto entonces usan en EEUU cabinas bailado alguna vez

Voz 0874 24:00 te te puedo jurar que no hubiera hecho no habría prueba

Voz 3 24:03 cuando te has dejado barba

Voz 25 24:06 el tienes que salir a intentarlo la sardana de

Voz 0874 24:12 te dudando entre Wyoming o Riaza este tema esas dos posibilidades oye eso son son cuatro

Voz 25 24:17 día personas su cuatro mil personas de las que llegue

Voz 0874 24:19 a dónde metes a cuatro mil personas

Voz 24 24:21 son cuatro mil personas las que van a entrar al concierto pero se prevé la llegada de unas nueve mil personas

Voz 25 24:28 no qué va pero claro con mira tengo un acto Laura mismo que llega hasta la plaza claro claro comprando más cerca exigir a Soler no

Voz 24 24:40 hay mucha gente que no que simplemente disfruta del día del ambiente de los conciertos gratuitos en la plaza de

Voz 25 24:45 baile oye zona que van al concierto

Voz 3 24:49 a ellos pero cuatro personas haciendo líneas eso es muy fuerte

Voz 25 24:52 hombre empate del desfile de Corea el martes

Voz 24 24:56 en esa línea de haciéndolo muy bien Él y otros muchos aquí intentándolo

Voz 0874 25:00 bueno en vuestro caso Esther sabemos que te hemos sacado de un ensayo porque las doce aceite un espectáculo en la plaza

Voz 24 25:08 sí vamos a intentar dejarle a nuestra se cada vez tienen listo un poco alto que ha tenido un año con mucha paciencia con nosotros

Voz 25 25:18 vale muchas veces también divertirnos porque la lía

Voz 0874 25:22 esta vez en esta recta no

Voz 25 25:25 bueno mis cositas hay curvas

Voz 3 25:29 hay dos cositas de los Red me exhibe el country que tenéis que practicar unas escupir tabaco y la otra es el incesto

Voz 25 25:37 bueno según Cobeja como oye

Voz 0874 25:45 no pero Esther uno asocia a lo mejor es mi imaginación que pertenece también a los ochenta

Voz 3 25:51 una socia Festival de Música de verano con holgura

Voz 0874 25:54 aquí no no

Voz 24 25:57 pues hasta aquí por el momento no a forro aquí hay muchos sobre todo muchas Motta palpables

Voz 25 26:05 bueno muchas pantalón corto mucho aquí

Voz 24 26:08 pero ya se está llenando eso pero a pasos agigantados

Voz 0874 26:13 que disfrutéis me encanta hablar contigo Esther festival de música yo tengo casa y si alguien quiere comprar flores en Riaza Él que es en la plaza de pueblo holandés

Voz 24 26:21 esa es la vista de la plaza aquí tienes a la plaza pregunta esto es la florista el aquí estoy

Voz 25 26:29 bueno en fin es que mira Arias aquí

Voz 24 26:31 los comerciantes y toda la zona hace un esfuerzo para que todo el mundo sea muy bien acogido

Voz 25 26:36 qué voy que beso fuerte Esther suerte muchísimas gracias por todo unos días Ross

Voz 3 26:53 has dicho ovejas con las que hay que tener cuidado no nos dejan son las que tienen que tener cuidado para no dependes Descendimiento esa para es que si estoy pensando en mi verdad

Voz 0874 27:01 ese te estoy has querido rentable

Voz 3 27:04 que había perdido Javier sé

Voz 0874 27:07 seis que no te deja que la cama en fin no sé porque saltamos de aquí a Josep Borrell la semana pasada renuncia Montana

Voz 18 27:17 que no les veo aquí siendo de Berlín que antes este Lincoln la comedia pero ahora han ideado

Voz 0423 27:21 cómo estamos esto qué instancias políticas tanto en España como Air Europa han hecho pensar el presidente del Gobierno y a mí mismo que no era muy razonable que de puesto de ministro de Asuntos Exteriores quedara vacante durante un tiempo indefinido

Voz 0874 27:39 Borrell va a ser el nuevo jefe de la diplomacia europea os acordáis de lo diplomático que fue con un periodista que no era así a las preguntas de sí

Voz 11 27:49 no no tienes con tu that

Voz 3 27:53 no sé ustedes yo no sé usted inglés árabe y Hawk periodista inglés que inglés y récord es lo que digo yo cuando oigo Melendi stop stop

Voz 0874 28:03 el de inglés ya cerramos con esto Donald Trump haciendo gala del gran conocimiento histórico de su país aquí está en su discurso de celebración del cuatro de julio

Voz 27 28:12 en saben saben difamar a mí me han dicho que lo ha hecho

Voz 0874 28:22 el presidente enjundia del en mil setecientos setenta y cinco nuestro Ejército se hizo con el aire embistió murallas tomar puertos hizo todo lo que tenía que hacer quién forman Henry bajo el resplandor rojo de los cohetes salir victorioso fue aviones en mil setecientos setenta y cinco

Voz 3 28:35 eso sí los tiene tras lo habían hecho no llegaron los aviones tan pronto pero hicieron los aeropuertos en previsión de que se inventara el de cara

Voz 0874 28:44 yo ya estaba hecha

Voz 3 28:46 pues estoy hablando de Faemino y Cansado la frase de A mala hostia todo huela mira con este homenaje también a los ochenta Pedro estás también breve

Voz 22 29:04 oye

Voz 30 29:51 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 31 30:00 pienso lo You Were muy muy ancha

Voz 0874 30:18 Llum Barrera Quique Peinado y en el backstage del Teatro de San Feliú de Guixols Pedro tiene tiene que actuar o estás allí de declara como es

Voz 3 30:28 no he venido a que me paguen las cosas soy de invitado tío esto es maravilloso

Voz 5 30:33 debido al estar parados sin hablándonos no sé

Voz 3 30:37 yo estuve en un ratillo pero vamos que venido de verdad llevan seis meses impar menor Terrat han decidido invitándoles sueldos

Voz 5 30:44 después ya te ha fastidiado

Voz 0874 30:47 cuidar de tu hija los fines de semana claro

Voz 3 30:49 pues este es exactamente la felicidad que llevaba medias a fuego la niña me han invitado ya soy más feliz que tendría

Voz 0874 30:55 fin no todos los cómicos de España están allí contigo en Radio Barcelona hay Esteban Navarro Venga Monjas cómo estáis Xavi Esteban Díez

Voz 32 31:02 tal muy bien cómo va eso que representando al colectivo de los idiota

Voz 0874 31:07 entonces no invitados por el terreno

Voz 5 31:10 por el orgullo de bellota también ya siguiendo la línea esta

Voz 0874 31:14 oye esa salsa que sabes que todos los cómicos me hablan bien de vosotros no sé que tenéis porque a algo algo no funciona cuando todas la gente habla bien de ti exacto puede que puede que sea por miedo a de esto por si acaso no podríamos decir haríamos que sois los primeros cómicos youtubers porque en dos mil seis sólo hacía unos pocos meses que había Youtube yo creo que las cámaras serán de seis cuarenta ochenta no no llegaban a megapixel todavía

Voz 32 31:45 si bueno era grabamos en una acá con una cámara muy pequeñita y muy cutre ni nosotros sabíamos lo que era Youtube de hecho estábamos como descubriéndolo sobre la marcha si la verdad es que lo que ha dicho es es bastante así pero no sin involuntariamente vamos

Voz 0874 32:04 involuntariamente no no había no sabía es que esta vez habiendo quizás el camino claro ni idea nos enteramos al cabo de

Voz 1984 32:11 dos años que estábamos colgando todos esos vídeos

Voz 3 32:14 pero nos acabamos de entrar ahora cuando no pero bueno claro

Voz 0874 32:20 entonces la posibilidad de cobrar por colgar vídeos en Youtube nadie podían imaginar

Voz 3 32:26 ahora seguramente Rice con los vídeos

Voz 0874 32:29 eso que va que va

Voz 32 32:32 claro que no se presta los ingresos de You son una cosa más

Voz 11 32:37 que hable no no no para nada

Voz 3 32:40 cuánto cuánto decirlo porque es que la gente lo sepa cuánto se cobra por por

Voz 0874 32:44 mil visitas en

Voz 32 32:46 momento resistencia cuanto eso está claro

Voz 0874 32:49 este es el amor cuánto vale un chucho de crema más o menos se pues se da para ese poco más no me digas que no está mal vivir de You Tube os acordáis están dos mil diecisiete

Voz 11 33:01 sí bueno impediría dos mil doce

Voz 3 33:04 es la TDT bajará muchos programas si habrá programas para todos pues hija pero claro no

Voz 0874 33:09 lo mismo bueno desde que empezasteis en Youtube ha cambiado mucho la forma de relacionarse con Internet también la forma en la que los padres a escucha

Voz 8 33:18 cada Juan dijo a ver cómo

Voz 3 33:22 sale mucha publicidad que te que hace esto es que te tires instalarla

Voz 33 33:33 sí

Voz 3 33:36 sí

Voz 34 33:39 es que es parte entre padres

Voz 0874 33:44 entre

Voz 11 33:46 cuéntanos tu madre

Voz 34 33:53 el reto de tienes entre

Voz 11 34:00 les ha hecho mucha gracia nuestros padres esto no lo haré

Voz 32 34:05 Buscar Google Google está basado en Mi padre lo de buscar Google Amis padre me me te veo que la última búsqueda en Google es Google

Voz 3 34:15 está

Voz 5 34:17 engañando igualmente

Voz 3 34:20 para que no se te caiga un mito no mires mucho más de busca

Voz 11 34:22 tras de ella

Voz 0874 34:28 ven cosas que hacéis en vuestro espectáculo Esteban le pide alguien del público que que suba a escupir en alguna parte del cuerpo yo no sé sabéis que Ignatius lo hice en la vida moderna y a ella la persona que lo hizo lo escupió en la boca y sí sí sí el público vuestro es similar al que yo veo en la radio en la vida moderna tienes que tener cuidado con

Voz 1984 34:47 estas cosas no es peligroso ya no quedan partes del cuerpo por ser esculpidas ahora mismo en esta gira

Voz 0874 34:54 a veces esas cosas también más serias como venga venga monjas directa una que son siete cortometraje

Voz 23 35:00 es que dirigió gente como Carlos vermut Ernesto Sevilla Miguel Noguera de nuevo donde está aquí en el negocio no sé yo si

Voz 32 35:09 no no ninguna porque cada cortometraje hecho mira lo de dirigidos lo diré que salió de una manera como muy natural hablando con comiendo un día con vermut diciendo formula persona eh no con claro con la persona vermú diciendo como sería muy divertido que dirigiera son Venga Monjas con estilo que a partir de aquí vimos que podíamos pedírselo a otros amigos que también eran director

Voz 11 35:35 les apetecía dice sumaban a la

Voz 32 35:38 la guasa pues eso luego con el tiempo dijimos Usted podríamos hacer un dvd con esto es es es el negocio que hicimos del que tampoco vimos ni un duro

Voz 0874 35:47 te te iba a decir yo yo yo creo mucho en este sector al de los vidrios nuevo o no de la comedia de a seguir el mantra de Google que es tú crea un servicio genera Un público ya veremos luego a ver cómo lo más noticias lograron este toda la comedia falta esa última etapa sabes tú trabajas mucho hace muchas cosas pero es mucho más complicado

Voz 3 36:06 compañeros de venga sólo para que lo sepa es casi todas las entrevistas de Javier la intención suyas que acabas queriendo dedicarte al McDonald's sardanas que es lo único que te salvará la vida bueno aparte de tener el cortometraje

Voz 0874 36:21 también habéis hecho un descubrimiento que es una crítica de cine

Voz 8 36:26 hola qué tal mira es hoy una compañía os voy a presentar la película Dos tontos doscientos gusta cuando la veáis es normal la película bueno pero eso no es escalaba a darnos vuestro fíjate que viene como diré que diente Maceo llevó al pobre delante ese peor que yo he ahí la cabeza Alcina era el chófer ves is hacía pasar por el por el dueño del coche era el chófer esto donde es esto donde María Jesús María

Voz 3 37:15 es dije

Voz 1984 37:17 María Jesús comentando Dos tontos muy tontos

Voz 32 37:21 es una cosa de hace muchos años si realmente es bastante emotivo esto porque hace mucho ya que no podemos grabar nada con María Jesús porque no señora que ya están mayor que apenas se puede mover de su casa quiero decir que no ya no ya no da para más

Voz 0874 37:35 el personaje de mucha si no Candice Hansen María Jesús está muy bien

Voz 11 37:41 vale pues

Voz 32 37:44 sí que tenemos cortometrajes es como la idea esta divertida que comentara películas vamos poniendo DVDs Si con un micrófono iba

Voz 0874 37:52 la FIA no es muy divertido pero ganar dinero ganar dinero tampoco

Voz 3 37:58 no este tendría Javier es verdad no

Voz 0874 38:04 oye que tenéis cortometrajes en ese esta crítica de cine yo no sé cuál es el el el Plan Un poco de futuro que más cosas hacéis

Voz 1984 38:12 bueno pues sobre todo los espectáculos no claro tenemos una gira de shows con la cosa está de da Suiza que es que nos disfrazados de Los Simpson volvemos a hacer los episodios de la serie fatal ahí ahí es donde pasarlo de las escupía nadas in bueno ya ahora también existe venga monjas en formato concierto donde cantamos las canciones el tipo padres en redes que hemos escuchado hace un rato

Voz 11 38:40 hay y alguna otra movida hay un punto de desidia en la no

Voz 3 38:50 bueno pues hacemos cosas en sitios

Voz 5 38:52 mira que son catalanes ya lo decía Rajoy son catalanas hacen cosas

Voz 0874 38:56 es de una serie que hacía teatro se presentaron un montón de serio entre ellas

Voz 3 39:01 quita Sara

Voz 32 39:02 los vengamos ha presentado una serie

Voz 0874 39:05 presenta un evento de estos te dan todas las serios para ver pero estoy convencido de que mucha presentadores les sus pues ya en el texto pero yo de casualidad me vi y de casualidad no porque tengo interés me vi todas las heridas da ellos se subieron sin

Voz 3 39:20 decirme nada se subirán al escenario en personaje sea no subieron ellos preparadas para ellos obras Services hubiesen personajes dos mongol Los increíbles de es verdad

Voz 5 39:30 esto es muy tonto suerte había visto la serie

Voz 3 39:33 día de que iban los personajes entrevistar porque no conocía cuando acabe luego por la noche el gallito Le dije digo Si yo no me niego a ver la serie en el jaleo que me metáis a mí porque vosotros estáis súper a gusto en ese en el que hubiéramos fracasados

Voz 5 39:45 quería a ver yo a Bertín Osborne a ver cómo los hubiera entrevista

Voz 3 39:47 pero pero esto Arévalo también presentador personaje un presentador malo sin saber que entrevistarle podía pasar un ratillo malo pero la verdad es que estuvo divertido pero yo cuando lo vi venir gestos cabrón carrera es pasar de Oporto buenas oportunidades en buenas oportunidades fracasando estrepitosamente los los Venga Monjas los abismal

Voz 11 40:10 mira ahí ahí ahí estaban Paquita totalmente mira que donde cada cada dúo

Voz 0874 40:17 no Nacho Vigalondo porque os ayudo o

Voz 5 40:20 es muy fría que también Nacho Vigalondo

Voz 11 40:23 a qué te refieres en general porque no ha no

Voz 0874 40:25 porque creo que hemos intuido escribió un post

Voz 32 40:28 sí bueno sí eso fue muy al principio yo creo que Vigalondo fue como la primera persona que habló bien de nosotros así como a lo grande en plan como que puso en su blog en ese momento los bloque era como un referente así muy tal y puso como hostia estos tíos son lo mejor y a partir de ahí empezó a seguirlos mucha más gente entre ellos pues por ejemplo Miguel Noguera y lo vio ahí se puso en contacto con nosotros que también está empezando a hacer sus movidas y tal y de ahí surgió por esa amistad y entonces entre Vigalondo no hay tal siempre esta semana algunos es que es que

Voz 3 41:04 al hondo a venga monjas a a a los que Arango Ibiza Gawker localidad de tal a toda esa ese tipo de comedia a él le flipa porque llevamos lo he visto alguna vez en directo viendo en estos vuelve loco porque les apasiona y es como el gurú realmente de de decenas

Voz 32 41:21 no es un apasionado claramente oye pero bueno mecenas lo que es lo que te da es un griterío y juerga no te creas

Voz 11 41:30 a quedar no

Voz 0874 41:34 que conste que hasta ahora la habéis sacado vosotros vamos a escuchar otro de vuestros vídeos es de una webserie qué hacéis con la revista GQ

Voz 1984 41:42 buenas veamos Mickey soy un ratón bueno en realidad me llamo Migueli soy consciente que soy un ser humano pero desde pequeño me siento ratón un ratón como la copa de vino me levanto por la mañana y me siento ratón en Vigo a ver dónde está el que eso porque me encanta el que eso te valer atónita pues me paso el día haciendo cosas de ratón a ver no sé muy bien qué hace un rato una parte lo del queso porque no lo puedo buscar en Google porque los ratones se supone que no pueden buscar entonces como este pez que se muerde la cola ratón que se muerde la cola en este caso estoy un poco atrapado con esto luego está el tema de las trampas hay un montón de trampas para ratones y uno tiene que ir con mucho cuidado con eso porque es que te pueden pillar pues yo me he comprado una trampa para ratones para darle a la casa así como un rollo ratón apresarlo un poco como una punta de que eso que me guste mental por ejemplo al parmesano impongo la trampa más digo oye pues a el que sólo quiero raramente atrapa la trampa o que como despisté de es que me cazo

Voz 0874 42:46 claro sacarle pasta este sketch

Voz 11 42:48 oye que culmina de por lo deje Cuba ahí sí que nos tienen pero también hay países que están pagando el alquiler como quien dice

Voz 0874 42:58 bueno era la pregunta rancia de la entrevista es de donde viene el nombre de venga monjas porque como sabéis barajado otros nombres pues mira que lo cuenta Esteban es un

Voz 1984 43:09 Tritón nosotros siempre estamos gritando cosas por la calle sobre todo

Voz 2 43:13 quien perico

Voz 0874 43:16 pero cada momento en el que teníamos que poner un nombre a nuestros vídeos el grito no

Voz 1984 43:21 con el que estábamos obsesionados era esto de Venga Monjas limitamos a una madre superiora diciendo como Peña mancas a cenar tal impostor se quedó así nos arrepentimos cada año que pasa decimos hostias pudiésemos volver atrás este venga es es como

Voz 3 43:38 esa animal no pensaba toda la vida que era venga monjas de vengar a una monja a la que le habían hecho algo no estoy seguro

Voz 0874 43:47 en ciudades como Madrid que se ven muchas monjas por la calle por razones que desconozco bueno hay conventos en el centro supongo seguro seguro que más de una está un poco cansada de no saber porque les dicen por la calle Venga Monjas no

Voz 11 43:58 hay que un

Voz 32 44:00 mayo creo no paras tal si es verdad

Voz 11 44:02 ahora ya no lo cual no tarde

Voz 5 44:06 venga venga venga vamos Castillo con los ingresos supone una clara también puede ser como Bubba venga monja véngame

Voz 3 44:13 que no hay tantas preguntas has de Mariló Montero madre él

Voz 0874 44:19 la nevera quién la tiene

Voz 3 44:21 el que la la dedicatoria de Mariló Montero en la nevera a yo ostrás pero qué tipo de documentación de qué medios trabajar

Voz 5 44:29 sí somos gente que estudia jo qué bueno es

Voz 32 44:32 yo compartí un Ilustres ignorantes con Mariló Montero era una era lustres trataba de El Deseo ese ese programa y me hizo una dedicatoria que ponía Te deseo Mariló muy bonito embarcarse pero esto es un mito

Voz 3 44:48 te levantas por la mañana ves eso en la nevera

Voz 5 44:50 ya estás anima para todo el día

Voz 1984 44:54 oye rayos eso habéis hecho alguna vez Radio Radio en un bueno tuvimos una sección en un programa rarísimo el el que diferenciar gerencial diferir pero con qué emisora eso y no

Voz 35 45:07 a a los no

Voz 3 45:09 acuerdo de rayos

Voz 32 45:12 San Feliu de Guíxols era una como muy pequeñita muy local hay ir nos dieron como un llamas era como una época en la que no estábamos comiendo los mocos muy fuerte como plan de no no no había nada que hacer realmente entonces nos dieron esto que era como radio novela que para no

Voz 11 45:29 un mundo muy muy extraño de explorar

Voz 3 45:35 Nos inventamos historias para que

Voz 32 45:36 dicen ruidos como que alguien abría la puerta

Voz 3 45:41 kamikaze

Voz 0874 45:42 solamente para dar trabajo al técnico de sonido la Unión esto

Voz 3 45:45 pero oye pues igual podíamos pensar algo no claro llega la oferta eh

Voz 5 45:50 ves esos os ha visto tan desgraciado Javier estoy una entrevista de trabajo Javier es tan de izquierdas que acoge gracias a no quedarnos con la cambiar

Voz 0874 45:59 estoy Esteban Navarro venga coma monjas gracias por venir compañeros y suerte de Llum Barrera Quique Peinado Pedro Aznar sal de ahí antes de que entró al camerino

Voz 3 46:09 déjale que el Estado no viste coño

Voz 7 47:16 las personas se debe

Voz 1091 47:17 a sus coches no sé en qué cabeza entra lo contrario o que hay más importante las flores los líos la salud la vida el coche es un amigo un siervo un hermano un padre sin coches como sospecha el alcalde de Madrid seríamos salvajes ama tu coche defiende a la familia podría ser su lema hay que tener el corazón de goma para no llorar cuando no encuentras plaza de aparcamiento no existen problemas de automóviles y problemas de Umar

Voz 23 47:44 no separados todo es el mismo problema

Voz 1091 47:48 resulta imposible que tu coche sufra una avería y que este dolor no repercuta en tu alma chilla rompe la bomba de la gasolina un rozamiento aussie rascas la defensa en el garaje algo sentirse desgarra también Martínez Almeida se derrumbara así monóxido de carbono contaminación te quiero sería su lema de repuesto podríamos vivir sin coches si podemos vivir sin abuelos cuando mueren o sin padres cuando nos vamos de casa y cuando un día también fallece no digo yo que no podamos subsistir sin vehículo una temporada pero qué clase de vida sin amor sería esa

Voz 7 49:11 tras una Uribe Moya