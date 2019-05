Carrusel Deportivo (17/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 la Cadena SER Reus el Deportivo Dani Garrido

Voz 0684 00:05 sí bienvenidas bienvenida venidos Carrusel con la vámonos el Madrid por su undécima Euroliga la segunda seguida Illa tercero serbia de Pablo Laso el gigante ruso checas en rival ya atención porque como hemos juntado el logro turco ha caído Anadolu esto en la final nueve en punto de la noche Fernando Buesa Arena Vitoria Chess cargó el Madrid para cojo Marta Casas Antoni Daimiel Quintás

Voz 2 00:38 hola hola Joe Vitoria muy buena

Voz 3 00:41 a sólo dos carros desde el Buesa Arena con Juan Luis Giménez en la técnica para que esto suene con carros era está a punto de comenzar este partido Risi que puedan tener los árbitros del encuentro el Real Madrid en la posición más cercana de la cabina de la cadenaser valor al aire buenos Otello Hunter y Walter Tavares

Voz 2 01:00 primera buena madre Marta Casas

Voz 3 01:03 todos los equipos inalámbrico de la Ser muy buena Ballack

Voz 4 01:06 hola Marta Real Madrid que sale con Fago Campazzo Rudy Fernández Jeffrey Taylor Anthony Randolph es el quinteto que ha venido utilizando Pablo Laso el CSKA de Moscú con Nando De Colo Will Fly Bugs Bunny el Jarque curva no Otello Hunter

Voz 3 01:21 primera vuela para el Real Madrid primer ataque que no logra el rebotes sin embargo quede en manos del conjunto blanco Campazzo Walter

Voz 2 01:27 toros canasta anotó machacando dos puntos para tomar el partido para el techo del Real Madrid comienza

Voz 3 01:35 las semifinales de la forma al CSKA de Moscú cero Real Madrid

Voz 0699 01:39 el míster Óscar Quintana qué tal muy buenas hola muy buena gran Antoni Daimiel Antoni qué tal qué tal buenas noches primer Oscar sorprendidos por la victoria de Anadolu Efes en semifinales contra el Fenerbahce más allá de las bajas de la venía que es que es muy gorda evidentemente a tome

Voz 5 01:52 no todo mezclado yo no tanto yo creo que era el plan tapado a veces como en su momento yo comparaba cuando ocupan también se metió en la final luego llegó a la final y sobre todo porque

Voz 0699 02:00 a las gracias a los padres hablando de lo que hayan fallado

Voz 5 02:03 el año pasado en la final y cuando hablas ya pensando en la final no jugar la semifinal más Sefes como el talento que tiene y sin la presión ha sido

Voz 0360 02:09 mortal hay que tumbar Antonia seco el hecho Anadolu eh

Voz 6 02:12 sí lo ha hecho a base de de jugadores de mucha calidad y un latin ingobernable no han podido con suspiros grandes pues defender los bloqueos para este base tremendo que está en un momento de forma increíble bueno pues ahora centrados en esta revancha de la semifinal del año pasado con Real Madrid ese momento cero dos empezamos a comentar son tiros libres Joe

Voz 3 02:32 Daniel Sánchez Llibre anota el primero ha habido dos faltas personales consecutivas Marta del Real Madrid las venas

Voz 1509 02:37 cuenta segundos dos faltas una para Jeffrey Taylor la otra para Paco campañas

Voz 3 02:41 el primer tiro y lo he de Daniel saque dentro va por el segundo el CSKA de Moscú que es un equipo súper versátil las apuestas que dicen que de aquí saldrá el campeón de la Euroliga aunque bueno en muchos decirlo de las apuestas mejor no apostar ibamos a ver cómo transcurre el partido porque las apuestas en el otro encuentro como decía Óscar Quintana no todo serán favorables al Fenerbahce se pero es verdad que Anadolu Efes el año pasado fue el colista de la compete

Voz 2 03:04 acción ya está en la final asistencia para Tabarés otros dos punto para él cuatro para el Real Madrid uno para hacerse cargo

Voz 5 03:11 con encima de otra vez Óscar que importante si jugando muy bien el bloque la contracción Tabares que tiene setenta y tres por ciento en tiros de dos eh no perdona

Voz 3 03:18 juega el CSKA votando Nando De Colo Nando De Colo en la defensa con Jeffrey Taylor tratando de hacer la vida imposible al francés se cuadra el lanzamiento porque estaba pisando no anota el rebote de quién de Tabares que aunque de Fierro Daimiel pues era una pieza importantísima

Voz 0699 03:31 partido es sin duda sin duda es una de las claves

Voz 6 03:34 el dominio de Tabares ahí dentro lo que pueda intimidar sobre todas las penetraciones de los exteriores de CSKA

Voz 1509 03:39 además llega con muchas ganas porque los dos partidos de liga regular ha sufrido problemas de faltas y ha podido disfrutar y jugar mucho

Voz 3 03:45 qué pena qué buen balón de Rudy Fernández para Walter pero para Jeffrey Taylor no anotó ahora va a haber falta personal a creo que te Rudy Fernández Marta será la primera pero la tercera del Madrid muy rápido en la primera de jugador menorquín

Voz 1509 03:58 el Real Madrid es la final ahí Tabares al caboverdiano la tercera del Real Madrid sino llevamos un minuto un eso es peor

Voz 3 04:05 era la primera Tabares hay que guardar mucho a Tabares porque es el jugador al que menos pueden defender aunque evidentemente elevan a tratar de hacer defensas mixtas hizo alarde hacerle la vida difícil al caboverdiano nueva Hackett al tiro libre el punto que lleva el CSKA Moscú el suyo el tiro libre anota II puntito para que hay que decir Marta Casas que la grada está llena que el Real Madrid es el equipo español pero que el Real Madrid

Voz 1509 04:28 no juegan casos no no juega en casa se ha quedado ha quedado muy patente en la presentación hay tres mil aficionados aproximadamente del Real Madrid pero el resto del pabellón podríamos decir sin miedo que va en contra del Real Madrid

Voz 3 04:40 claramente tres puntos para que los tres del CSKA cuatro del Real Madrid los cuatro de Tabares juega el Real Madrid jugó a conjunto blanco tratando de coger el ritmo al partido Campazzo va a buscar a Tabárez le han hecho una ligera zancadilla por decirlo de alguna forma colegiada del partido ha sido la que ha pitado Marta laca la falta personal y la FAD

Voz 1509 04:58 da de Hackett la primera del CSKA vemos si digamos

Voz 6 05:00 Antonio que han sacado bien no ha sacado bien es un emparejamiento poco arriesgado para CSKA su jugador grande más lento que Campazzo si Campazzo aciertan las decisiones en el uno contra uno Le puede hacer mucho daño en jaque

Voz 3 05:14 a nota el primer tiro libre Campazzo para poner el tres cinco en el marcador con dos minutos exactos jugados en el Buesa Arena va por el segundo al argentino que ya os digo que tiene unas ganas a esta Final Four que no recuerdo a la vérselas en ningún instante de su carrera con el Real Madrid yeso que Campazzo echa muchas ganas siempre tres seis tres arriba al Real Madrid anotó los dos tiros libres que han paso jugando el conjunto ruso en lanzamientos de tres

Voz 2 05:39 es triple de

Voz 7 05:42 él

Voz 2 05:44 del conjunto de Clive Gordon

Voz 3 05:47 la canasta aclara tres puntitos para el empate a seis en amargados Rudyard trata de refundar De3 el balón al ya roza el rebote para ellos nuevamente quizás un ataque demasiado rápido precipitado volara Clay Burt Clyde jugando en tratando de medir el pasito atrás les dejaron solo afortunadamente no entra el balón no hay que decir Óscar Quintana que este equipo es muy difícil decir quién es el tres cuatro que es el cinco los jugadores sembró en todas las posiciones pueden ocupar prácticamente todas

Voz 5 06:12 sí bueno está claro que surgir Tunas el tiro de tres presentadas tiempo y despacio puede meter como prueba el primero no yo creo que Hernando tirado un poquito más de declararle dudas cómodo Campazzo tratando de ambos

Voz 3 06:22 la asistencia se encontró la perdida de balón recuperara Daniel Shaker empate a seis en el marcador hemos consumido tres minutos del primer cuarto hay Daniel Hackett va os tocó exterior Nando De Colo asistencia detrás no anota el rebote para que al Buzz Campa sólo saca contraataque a balón parado

Voz 2 06:36 Belo Monte

Voz 6 06:39 sí lo peor

Voz 3 06:40 vaya dos canastas Anteriormente la asistencia de Rudy Fernández ahora estas

Voz 2 06:43 bueno balón que recibo Otello Hunter tapón espectacular de Tabárez se levanta a todo el banquillo del Real Madrid

Voz 1509 06:52 la aplaudir esa donde del caboverdiano siete tapones puso en su último partido en la Liga Endesa ACB aquí ya lleva a uno no le ha puesto junto a bordo me lo ha puesto la fábrica

Voz 6 07:00 me desde siempre imperial si además estos japonesa en el inicio de partido pues son más que un tapón no todo el miedo que crean los rivales a partir de aquí yo creo que el el quinteto el CSKA trata de frenar un poco el partido

Voz 8 07:16 pero el Real Madrid no tiene que que dejarse llevar no tiene que dejarle el ritmo

Voz 6 07:21 Campazzo tiene que ser capaz de correr cuando sea necesario y hombre que que Taylor meta las bandejas

Voz 3 07:27 le ha puesto un sello estaba viendo el el tapón repetido lo ha dejado hay que en el en el tablero anota el tiro libre es verdad que el ritmo de el CSKA de Moscú está tratando de ralentizaron el partido en el en el tablero anota el tiro libre es verdad que el ritmo de el CSKA de Moscú están tratando de ralentizaron el partidos siete para el Real Madrid anotó el primer tiro libre Rudy el segundo dentro también dos puntitos para ruido para Campazzo cuatro para Tabares los ceso del Real Madrid tres para Claire Danes Hackett los seis del conjunto del CSKA de Moscú juega el CSKA jugando Nando De Colo en la defensa con Jeffrey Taylor muy habitual de Jeffrey Taylor sobre el base del equipo rival Varane exterior Clive Ur balón por dentro para Daniel Hackett puede a Campazzo ahí Clyde a punto de perder Se va para dentro vaca al personal

Voz 0458 09:59 diez Levante

Voz 11 10:01 Xavi si somos Palau qué tal hola hola qué tal

Voz 1704 11:49 nada bien las cosas bueno hoy el Madrid si los haciendo ver

Voz 0699 11:51 en Vitoria Joe cuatro puntos tres rebotes

Voz 3 11:54 es dos tapones de Walter Tavares asistencia y anteriormente una canasta extraordinaria de ronde Fernández un triple de Facundo Campazzo o lo que es lo mismo tiempo muerto del CSKA de Moscú siete trece

Voz 1509 12:06 mira el río abre y Marta Casas el choque ha movido ficha y tu This después de ese parcial seis puntos arriba al Real Madrid Sergio Rodríguez ya está botando el balón

Voz 3 12:16 hay que decir Quintana que en estos dos últimos ataques el Real Madrid ha encontrado claramente el ritmo que más le conviene sí

Voz 5 12:21 me debía la canasta gracias de Rudy espectacular y luego movida muy de la bola para final en el pase de extras encontrada capaz de meterse triple

Voz 3 12:28 ahí está tratando de trabajarse la posición Clyde con Anthony Randolph hola lanza no va a notar rebote de Tabares que es un colas soy debajo bola para Campazzo ahí está vota pueda buscar a Tamara es querida en además no Lanzaro anota el rebote lo toca creo que el Sans que has sido el que ha entrado sí también a la cancha Kyle Hines pero le van a dar la boda al conjunto visitante hay cambio en el Real Madrid Marta

Voz 1509 12:50 hay cambio del Real Madrid tendrá Sergio Llull dorsal veintitrés se sienta al argentino FACUA Campazzo habrá que ver Daimiel como es

Voz 3 12:57 la Sergio Llull ante el otro Sergio

Voz 6 12:59 sí es otro factor no la verdad que ha tenido problemas musculares no ha estado en el playoff pero yo creo que su experiencia es un grado tremendo no hay no hay que pensar que el vaya a estar sobrepasado por el partido por lo que se espera de él

Voz 1509 13:14 es la séptima falta Final Four de Sergio Llull la séptima

Voz 3 13:17 vaya y Higgins recupera el balón el Real Madrid juega Sergio Llull por fuera para Anthony Randolph

Voz 0699 13:22 es el balón no entra el Real Madrid Heinze de verdad que es que viéndolo en persona en más ancho que alto Chuck

Voz 0458 13:29 porque de noventa y ocho ayer hacía unas declaraciones

Voz 0360 13:32 pues chulas no graciosas diciendo que no iba a crecer por la noche por aquello de tener que defender a gente que es muy importante dentro enojó el Madrid pide

Voz 0699 13:39 qué pasa en canasta si no va a ser canasta lo que pide el Madrid revisión pero van

Voz 3 13:45 la canasta yo creo eh vamos a ver qué pasa

Voz 13 13:48 ha metido ante canasta del CSKA

Voz 1509 13:51 dominarlo lo está protestando mucho Rudy Fernández sobretodo pero canasta que ya ha subido al marcador

Voz 3 13:56 nueve trece cuatro cero tres para llegar al final del primer cuarto domina el Real Madrid por cuatro me parece que va a haber mucha alternativa en este partido bola para Jeffrey R

Voz 0699 14:04 por es hora canasta los árbitros han dicho que sí pero eso sí en Palmira rebotes claro como he visto estos vamos

Voz 0360 14:09 al final de la Copa el rey te has atacado porque claro claro que a mí toca para mí Antoñito veremos a ver si tienen una importancia ahora al hace canasta al Madrid es nueve quince pero parecía que había tocado primero sobre Haro Tabares pero bueno no son parecía sí sí

Voz 6 14:25 la tocaba Haro desde luego no era canasta era legal lo que pasa que bueno pues Tabares acondicionando practicamente todos los tiros de CSKA desde debajo y en este pues no le han dejado

Voz 0699 14:34 noto al Chacho anota el Chacho buena nota

Voz 3 14:37 ha hecho un espectáculo está amagando un lado torciendo a otro ir soltando una bomba cuando ahora hay nueva falta personal del Real Madrid y es el primer jugador que llega a la segunda Marta

Voz 1509 14:47 la segunda falta personal de Rudy Fernández que se va con un cabreo monumental al banquillo entra Jaycee Carroll

Voz 0699 14:53 dos Peters sea asentado Nando De Colo en el conjunto del CSKA de Moscú que de momento

Voz 3 14:59 no está en el partido más o menos como quieres

Voz 0699 15:02 estar aunque Sergio Rodríguez hablábamos de los condicionantes que tiene el Real Madrid el Chacho Daimiel es un jugador que cambia absolutamente la cara del CSKA juega totalmente

Voz 3 15:13 Tinto cuando está Sergio Rodríguez en cancha de cuando no lo está

Voz 6 15:15 si juega distinto para mí juega un poco mejor porque esto de jugar sin bases puros bueno hemos visto a Filadelfia la NBA pues al final no le leído también hay aquí en el baloncesto FIBA no tiene porque ir también no yo creo que le han faltado balones a De Colo cuando no estaba Sergio y ahora puede nutrir mejor a sus compañeros

Voz 3 15:33 ahora falló ahora falla el Madrid ahora recupera el conjunto del CSKA de Moscú esta jugando Core Jiri

Voz 0699 15:39 sí es que es muy difícil saber es el dossier

Voz 3 15:43 ahí está tratando de penetrar con Jeffrey Taylor en la defensa balón exterior recibe Clay Burt Play Book con Jaycee Carroll se lo puede llevar dentro aposté arte va a tener que estar atento Tabárez lanzamiento de clave Borno anota rebote para caer Saëns elogiado Tabárez bueno para el Real Madrid contrataques rápidos

Voz 2 15:59 Andor caras hasta las ganas todavía habrá falta personal con lo cual a tiros un pan el reto

Voz 1509 16:09 Adele Xperia excremento Olano el tipo de a machacar Anthony Randolph la primera falta personal para el jugador del CSKA la cuarta de cómo

Voz 0360 16:15 no había fallado Oscar un par de tiros liberados Android Randolph que sabemos que es un hombre que os enchufa no le va a venir bien mentalmente esa jugada e importantes sobre todo

Voz 5 16:24 pido y capaz de meterlo oí enchufarse porque son que tiene que dar amplitud al Madrid en ataque esos tiros son muy importantes para que Madrid tenga espacio hay Tabares sigue haciendo estragos la pintura luego sala Gustavo Ayón

Voz 0699 16:34 en cancha Gabi deja cancha Marta está moviendo mucho el banquillo Pablo Laso muchísimo

Voz 1509 16:39 dimos ya asentado Jeffrey Taylor ya entrado el argentino Gabi de

Voz 3 16:42 adicional para dentro la máxima del Real Madrid más siete CSKA once Real Madrid dieciocho dos veintinueve para llegar a la conclusión del primer cuarto juega en ellos el balón es interior para casa

Voz 2 16:53 ahí es no anota Le Carré tapón de Tabares Anthony Randolph increíble Werder pero ávido falta personal es Im pre siguió Cee lo de Tabares

Voz 0699 17:04 parece increíble un momento Andoni para recordarla

Voz 0458 17:07 si la gente está escuchando el partido hoy no tiene demasiados conocimientos de baloncesto puede ver un informe a revisión fantástico a la figura de Tabares que viene viene a reflejar que era un gigantón que que que que ve en en en una isla y que tiene que jugar a básquet iban a buscarle Italia sintió Gran Canaria esté chaval hasta hace poco no sabía lo que era un balón de baloncesto

Voz 6 17:25 efectivamente empieza a jugar tarde y sobretodo la evolución física hay de también de entendimiento de juego que ha tenido es tremenda por ejemplo desde que estaba en Cleveland que estuvo en aquella final con los casos que ganaron los de bronca

Voz 8 17:38 Irvine etcétera Él era un diesen

Voz 6 17:41 punto y ahora son turbios que es un jugador que cualquier día puede jugar treinta y tantos minutos y que es tres o cuatro veces más rápido de lo que era hace tres años y eso lo lo sumas a lo que hemos dicho antes la la estatura y el entendimiento el juego y es que es como cuando al ha sido el colegio llegaba uno más grande si nos quitaba el balón no dejaban jugar pero de momento no ha dejado jugar ACS en Dafoe de valoración será puesto

Voz 0699 18:04 a Kyle Hines que es un tanque

Voz 3 18:07 se lo ha puesto cuando Kyle Hines iba a machacar con las dos manos hice la puesto en el tramo alto del salto quiero decir es una barbaridad el tapón que acaba de poner Tabárez ahora juega Sergio no

Voz 2 18:18 hola anota ojitos como se ha puesto esto once XXII para el Real Madrid

Voz 3 18:23 dos punto para Sergio Llull uno cinco en mediano para llegar a la conclusión del primer cuarto en donde hay que decirlo el Real Madrid lo está bordando

Voz 0699 18:29 arrasando balón Vargas nota ahora asistencia

Voz 3 18:32 el Chacho evidentemente ellos tienen que notar alguna trece veintidós horas Sergio Llull en ataque tratamos de salir de la presión bueno presión de la defensa de Koke Heinze ahí está votando Sergio Llull ahora dando de ralentizar un poquito más el conjunto blanco marca jugada la número dos ahí están moviéndose te quedan once de posesión al Real Madrid recibe Gual Jessica relanzamiento de tres el balón muy cortito rebote para cubano jugando para Sergio Rodríguez en ataque el conjunto rajó al equipo de Moscú se queda en el bloqueo para lanzar de tres triple

Voz 0699 19:00 Sergio Rodríguez para mí Albert

Voz 2 19:03 SK dieciséis veintidós Se para el partido hay tiempo muerto Marta I XVI bueno al final del primer cuarto

Voz 1509 19:10 cinco puntos ya de Sergio Rodríguez que intentaba animar a los compañeros del CSKA de Moscú rostros muy serios en el conjunto Dikoudis ya escuchando las instrucciones de Pablo Laso todos los jugadores del Real Madrid

Voz 0699 19:21 creo que el triple de Sergio Rodríguez viene de un bloqueo de Kyle Hines al que es más fácil que rodear con lo cual es muy difícil defender

Voz 3 19:29 ese balón dieciséis veintidós Tiempo muerto en la cancha uno dieciséis para llegar al final del primer cuarto en el Buesa

Voz 0699 19:35 es más que el míster Quintana serán en cualquier equipo

Voz 0458 19:37 ejemplo Anadolu hemos visto cómo ha cambiado la plantea respecto a este año son dos proyectos a Sky Real Madrid que no han cambiado lo esencial es verdad Dani Hacker pesca en Madrid principal cambios que no está por supuesto Luka Doncic serrín no haga pelis que tiene poco papel pero son digamos dos proyectos que es lo fundamental

Voz 5 19:52 la semana que viene evoluciona no la columna vertebral es la misma que se enfrentó la temporada pasada con la diferencia de porque vemos a la que estaba ya fue muy importante el año pasado sobre todo en la final y ahora está creciendo una manera exponencial y dándole mucha seguridad a la defensa al Real Madrid y luego garantizando el rebote que eso le permitió al Madrid corren no que al inicio checa como un equipo más defensivo ha intentado cortar el ritmo a Real Madrid y con los cambios eso permitió al Real Madrid corren aunque bueno Sergio Rodríguez estando la contestación para que echara a su equipo al partido

Voz 0458 20:19 su Antonio habla muy bien de la figura de Pablo Laso el hombre que ha cambiado en la historia reciente del del Madrid el poder conseguir evolucionar a jugadores Franco Campazzo que es obvio que lo ha hecho el año pasado y creo que la semifinal aquella jugó tres cuatro minutos jugó ocho minutos Walter Tavares este año son dos jugadores

Voz 6 20:34 muy importante si con las estadísticas explícanos seis Final Four en siete años dos títulos y cuatro finales pero luego viéndoles como se comportan en cada uno de estos partidos tan importantes pues desde luego se desarrolla bastante bien lo que ha hecho Pablo Laso no esa confianza ellos saben en quién confiar en cada momento lo que tienen que hacer en este tipo de partidos y además prácticamente todos los jugadores pueden aparecer en un momento dado y ser determinante June

Voz 3 20:59 el ataque el Real Madrid esas entradas Tabares Pablo Laso palabras un poquito de oxígeno entraba Gustavo Ayón juega el conjunto de Moscú en el último minuto del partido en el primer cuarto dieciséis veintidós para el Real Madrid juega el Chacho echó cogiendo chabola lanzamiento de dos del Chacho vaya Clínic machos qué canasta de Sergio Rodríguez siete puntos del jugador del CSKA de Moscú que ha sido el artífice de la remontada de su equipo juega Jaycee Carroll Carrol en la defensa con Sergio Rodríguez balón fuera para Sergio Llull Le quedan veinticinco segundos diez de posesión en esta al el lanzamiento detrás de Sergio Llull cortito el rebote lo Barrega avidez que buen rebote del argentino recupera el Real Madrid queda Serge el nuevo el interés para Gustavo yo estaba solo balón para la vida de aquel la penetración Doblas Exterior para Sergio hola mundo de perder puede recuperar Randolph vallas jugando trabada ahí están Randolph amaga lanzamiento enganchó una nota Se acabó la posesión pero quedan tres segundos al CSKA de Moscú no se ha dado cuenta lanza

Voz 2 21:53 viento de tres bueno madre mía que piedra al final

Voz 3 21:56 de Cary Gines nos vamos al final

Voz 2 21:59 el primer cuarto que ha sido bueno al Real Madrid

Voz 3 22:02 lo que al final ha sido bueno para el CSKA de Moscú dieciocho CSKA veintidós

Voz 2 22:07 Manet jugadores Marta en torno a sus técnicos

Voz 1509 22:10 hablando Pablo Laso con Chus Mateo con Paco Redondo con sus ayudantes en lamentaban después de esa oportunidad fallida en ese último ataque del Real Madrid ya los dos equipos escuchando

Voz 2 22:20 introducción siete de Sergio Rodríguez seis de Wilder Tabárez para mí las claves de los dos equipos al final del primer cuarto más cuatro Real Madrid CSKA dieciocho Real Madrid veintidós horas

Voz 0699 22:30 su buen comenzó Óscar del Madrid pero es verdad que

Voz 6 22:33 encajar un parcial de siete cero

Voz 5 22:35 he cantado Sergio Rodríguez sacando al partido aprovecha muy bien Sergio a las exitosa

Voz 14 22:39 el bloque director de grande con el cinco que no dan la ayuda de la pintura antes contaban con Barack Obama John y él a ha castigado esa más es que te enteras lo que sin bloqueo luego en Madrid

Voz 5 22:49 hay un par de tiros relativamente cómodos tendría que meter no ha metido oí ha provocado que los puntos de Sergio van Valdis en más de acortar esa diferencia llevaba en el primer parcial al Real Madrid

Voz 0458 23:00 no yo Daimiel Alfonso Reyes que tenía el hombre un dos cero uno dos cero dos pero no se le podía mover

Voz 6 23:06 sí bueno es una baza no cuando no tienes centímetros es una baza a jugar les muy fuerte muy difícil de mover y él tiene cierta facilidad para mover a los rivales ya trataba hacerlo un poquito contra Tabares y sobre todo ahora con con Ayón pero fíjate salvo el primer triple Clay Burt todas las canastas en juego de CSKA son responsabilidad directa de Sergio o bien en puntos o o vienen asistencias

Voz 0699 23:29 el dicen las estadísticas Borja Bono que por ejemplo el revés esta está doblando en rebotes al Checa dieciséis a ocho y cuatro rebotes en ataque ninguno de los rusos están tirando muy mal los dos equipos por fuera mejor el Checa Un poquito dos de seis al hizo uno de cinco en Madrid dobla en valoración veintinueve catorce al por ejemplo Tabares quince puntos de valoración más el sólo que todo el Sescam vámonos al segundo cuarto Joe

Voz 3 23:49 lo de cinco el tiro de tres el Real Madrid

Voz 0699 23:52 un equipo el Real Madrid que tira mucho triple eh

Voz 3 23:56 necesitar un mejor porcentaje de tiro de tres para ganar los partidos al final del encuentro ahora le vale para ganar el cuarto por cuatro puntos pero al final va a necesitar anotar más de tres que en un uno de cinco bueno bola para el CSKA Moscú comienza segundo cuarto quinteto del Madrid Marta indebida del Madrid ya todas las jugadas

Voz 1509 24:13 ese no son del quinteto titular Sergio Llull Jaycee Carroll David de Brighton

Voz 3 24:18 encantado Tom Keats está jugando Cory Hens para el conjunto del lanzamientos de Higgins no anota el rebote lo barre DEC lo que ayuda este tío en el rebote al además lo estrella contra qué urbanos cuando iba a perder la posesión muy inteligente Gabi DEC aplaude Mort a Pablo Laso en Carrusel en Zaragoza

Voz 3 25:08 Japón de Jaycee Carroll a Sergio Rodríguez a Ankara en la jugada posterior va a haber falta personal sobre Cory Higgins que se va a ir Marte

Voz 0699 25:16 llega al tiro libre es la primera fue el Barça

Voz 2 25:18 ante el Real Madrid en el cuarto la primera falta personal

Voz 0699 25:21 también en la cuenta particular de vayan yo creo que le puedo decir

Voz 3 25:25 Pablo Laso a Jaycee Carroll que ataque un poco más al Chacho porque la primera jugada ya se lo ha llevado a atacarle para anotar dos tiros y luego en la defensa estado más duro

Voz 0699 25:33 es evidente que Jaycee Carroll tiene que defenderlo un poquito más fuerte y también es evidente que Sergio Rodríguez su Facultad es que es un gran atacante pero no está en buen defensa

Voz 3 25:42 así que por ahí hay que buscarle un poco mal ya todo esto en medio del ruido O'Higgins anota el primer tiro libre diecinueve veinticuatro en el marcador primer punto para Cory Higgins en el partido siete insisto Sergio Rodríguez el máximo anotador del equipo ruso seis para Walter Tavares cinco Rudy no cinco Randolph cinco Campazzo para el Real Madrid nota segundos sí que es también bueno para el Real Madrid a fondo diecinueve veinte veinticuatro ahora Camps hubiera el puntito en el marcador más cuatro para el conjunto blanco juega Sergio Llull Sergio el defendiéndose bola para crédito aunque en Santiago Nando De Colo ahí le puede te puede hacer daño con Alec Peters hay pueda estar lanzamiento de Tom Gates canasta

Voz 0699 26:18 trabajó muy bien tanques y poquito a poquito

Voz 3 26:22 para irse al Marsella primero todo a punto para tu Dayton Kings ataque al equipo ruso el balón por fuera para Alex Peters Peters jugando para Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez que además de Jaycee Carroll que balón interés para caer Heinze anotó bueno que salto Marrero de Kyle Hines ha quedado un poquito gordo para al final anota ahí ante Gustavo Ayón que evidentemente es bueno pero claro Daimiel sino esta Tabárez

Voz 5 26:42 no es lo mismo no no no es lo mismo no ha hay un poquito más de luz en la pintura del Real Madrid

Voz 8 26:48 sí bueno este Heinze está haciendo un grandísimo trabajo es un jugador muy experimentado es el rey de los intangibles más

Voz 3 26:56 dos De Colo que salió ahí como Pedro por su casa Jaycee Carroll que trató de frenarlo y lo frenó pero en fin

Voz 0699 27:02 esta amarte metió la mano al estadounidense primera falta

Voz 1509 27:04 son al de Jaycee Carroll segunda del Real Madrid en este cuarto

Voz 3 27:07 hemos hablado mucho de Sergio Rodríguez y de lo que ha cambiado el partido a mí hay que decir que seguramente soy un clásico Quintana me da mucho miedo este que batirá el tiro libre

Voz 5 27:15 sí es un gran jugador como decía antes Daimiel ha salido al principio en pocos asistido porque no le llegaban malas como a le gusta ahora con Sergio los jugando juntos va a ser aún más peligro los dos porque Sergio es un jugador generada no solamente para él sino para su compañero no es darle ventaja unas décimas de ventaja De Colo para tirar para tomar acciones de uno contra uno puede ser letal

Voz 3 27:33 Tacita al CSKA de Moscú ya se ha puesto ahí anotó el primer tiro libre Nando De Colo va por el segundo también la nota se malos cuatro puntos dejan más dos la diferencia del Real Madrid veinticuatro veintiséis decíamos que iba a ser un partido creo que va a ser de mucha alternativa directo This Marta vamos a despiste le pasan el balón esta dentro

Voz 1509 27:50 de la cancha el sexto ahí jugando dentro volar

Voz 3 27:52 a Gustavo Ayón buen balón interior personal es personal muy clara sobre Gustavo Ayón buen balón que Le dio Sergio Llull ahí trabajó bien Gustavo Ayón la falta personal que legal cese

Voz 1509 28:00 la la falta personal que si no me equivoco le cae a

Voz 3 28:03 cansan ains siempre yo creo que podría

Voz 5 28:06 sin ir más agresivo no hay buscaré dos pabellones según ha recibido también ha habido una acción antes en la que ha recibido la sacaba vierte estaba solo bajo la que en la última jugada de la primera parte del primer cuarto verdad

Voz 3 28:16 fue a Gustavo Ayón el balón para el Real Madrid una falta personal del CSKA dos para el Real Madrid empeñemos consumidos de este segundo cuarto sin mover Llull de quedan seis segundos cinco cuatro Se ir lanzamiento detrás de nuevo el mandarín Arzo no anotó rebote para el CSKA bola para Sergio Rodríguez madre mía lo que Sergio yo lanza el Chacho que canasta de Sergio Rodríguez vaya Chacho acaba de empatar el partido si en el primer tramo el factor era Walter Tavares claramente Daimiel en este segundo tramo el factor sea jugar Sergio Rodri

Voz 6 28:46 sí sin duda de todavía no ha conseguido el Madrid fatigar lo no que van ha tratado de hacer con carro la hora en el emparejamiento con Llull que le ataca constantemente pero el sigue con el oxígeno necesario para ser determinante en ataque

Voz 3 28:59 aunque a punto de perder está muy espeso el Real Madrid en ataque se gira no va el rebote largo el rebote para Nando De Colo hay allá y estamos en la fase del Guarnizo peor del Real Madrid que llevamos de encuentro personal clarísima sobre Nando De Colo de Gabriel tiene el Chacho que anima a los suyos

Voz 2 29:13 es impresionante lo de Sergio Rodríguez llevan dada

Voz 1509 29:16 lo ha todo el banquillo del CSKA de Moscú a todos los seguidores que hay aquí en el Buesa Arena ahí está intentando animar también a los compañeros que tienen piso volveremos hemos pasado de un once

Voz 0458 29:24 veintidós ese aún XXVI iguales cese

Voz 3 29:28 la clave de ese cambio Sergio Rodríguez que no empezó como titular el partido que por cierto es una cosa que hace mucho durante toda la temporada y no legal los galones desde el principio pero luego les da todos los galones en los partidos importantes a Sergio Rodríguez

Voz 0699 29:41 que por cierto puede estar jugando sus últimos partidos en el CSKA de cuenta más de momento en este cuarto cuanto estos vale juega el CSKA pero vas a contar más apriétale

Voz 6 29:52 Dani Junco pero pero por supuesto pero pero

Voz 0699 29:55 donde nos pega al aire por aire latino aire

Voz 8 29:57 me

Voz 0699 29:59 más allá del horizonte del mar no no no del Ancho mar no no no aire más las

Voz 0360 30:03 si ves a excavó Trini de Pésaro

Voz 0699 30:06 no habrá llevo plástica tampoco al Aris Tesalónica no lo veo

Voz 2 30:11 hay falta personal

Voz 0699 30:13 Marta la falta personal en el Real Madrid es la cuarta de este cuarto

Voz 1509 30:17 la cuarta de este cuarto y la primera de Sergio

Voz 0699 30:20 qué te espérate que pasen a Madrid

Voz 3 30:22 si no juega Hernando de colon los en el lanzamiento no anotó el rebotes para traición quinto balón para Sergio Llull Llull jugando en ataque para el Real Madrid ahí está jugando fuera recibe Carroll carrera lanzamiento meta ahí no nota tampoco eso sí el rebote para Carroll jugando fuera para Gabi DEC el Real Madrid está cortado en ataque empate a veintiséis juega Sergio Llull para el Real Madrid necesita una canasta el Real Madrid ya he hasta la cara hasta Sergio Llull convenza otro mundo para Lloll que hay que decirlo Marta está jugando mucho en este barrio

Voz 0699 30:56 digo eh está jugando mucho además ha venido bueno venía

Voz 1509 30:58 renqueante después de perderse el partido de playoff y Pablo Laso lo ha venido guardando hoy más minutos

Voz 2 31:03 Madre de Dios triple de Sergio Rodríguez que no se casi una pierna doce puntos para el Chacho le ha dado la vuelta

Voz 3 31:11 partido veintinueve veintiocho está preparado sabían Caser no diría yo que no sea para la defensa de Sergio Rodríguez que ahora a cometer una falta personal que le va a dar tres tiros a Jaycee Carroll

Voz 1509 31:22 llevaba las manos a la cabeza Sergio Rodríguez se lamentaba por esa falta personal en el lanzamiento de tres de Jaycee Carroll tres tiros libres va a tener el jugador del Real Madrid

Voz 0699 31:30 yo quiero mucho a Sergio Rodríguez pero creo que sí ha sido falda personal impuestos a querer hoy quiero que gane Madrid sea que no hay que verla que verla

Voz 3 31:38 yo creo que al final sí que puede tocar se mete en el

Voz 0699 31:40 cilindro no

Voz 6 31:42 de debajo de Carroll me permite

Voz 5 31:45 os vean las piernas yo creo que sí es arriba

Voz 6 31:48 pero si ese equilibrio

Voz 3 31:50 vosotros tenéis la el el post instan Ripley que no tengo yo anota el primer Jaycee Carroll veintinueve iguales en el marcador seis once para llegar al descanso segundo Jaycee Carroll anota el segundo pero como era tiro de tres tendrá un tercero cuatro fundido para Jaycee Carroll poquito a poquito nuevamente ahora el Real Madrid ha vuelto a recuperar el mando de las operaciones manda más uno ahí va por el tercero seguido estafa Fabian Caser preparada para entrar si anota el tercero lanza Jaycee Carroll anota el cambio

Voz 1509 32:17 la gente se sienta Jaycee Carroll y ya está el francés Fabián trocear en la pista

Voz 3 32:21 estoy recordando eh bueno yo como de memoria irregular creo que fue venga seria hizo una muy buena Four en vena

Voz 0699 32:27 sí sobre todo también en el partido frente al final

Voz 3 32:29 Patxi si es bueno pues saber ha entrado mira para defender desde el principio a Sergio Rodríguez balón por fuera el balón para Core se en emparejado hará con Tom Kers bola para el ex líder que puede a Sergio Llull se vaya al poste

Voz 2 32:43 sólo canastas de Hans rozando la persona

Voz 0699 32:46 a a Jano se juntos pins esto no es lo mismo es que no

Voz 3 32:51 estando Walter Tavares Jaime se siente mucho más cómodo

Voz 0699 32:53 es una canasta Quintana de los Warriors

Voz 0360 32:56 divide con cinco sí pero del tiene que dar la segunda ida Innova

Voz 3 33:03 personal de Fabian Caser el Real Madrid centran el bono a cinco XXXVIII y cambio de base en el conjunto blanco

Voz 1509 33:09 se sienta Sergio Llull entra Paco Campazzo y esa falta de Fabian kosher que siguen lamentándose sobre Nando De Colo no me gusta Antoni la tendencia que son tomando el partido

Voz 6 33:19 bueno yo creo que queda mucho partido van a pasar muchas cosas recordad que el año pasado la semifinal el primer cuarto creo que estaba treinta veinte para CSKA luego el segundo y el tercer cuarto fueron muy favorables al Real Madrid hay que jugar mucho con con la fatiga de los jugadores el Real Madrid tiene una rotación más amplias y que afecta

Voz 2 33:36 pierde la Core genes contrataque del Real Madrid asistencia tan pasó Cassel era vale edad canasta hay falta personal será un dos más uno para Fabián Casas

Voz 0699 33:47 Marta hizo muy bien el pase encontró

Voz 1509 33:49 el hueco Baku Campazzo encontrando al francés y le ha sacado la segunda falta personal importante a Sergio Rodríguez

Voz 3 33:56 falta personal de Sergio Rodríguez que al final encima sería una

Voz 0699 33:59 Calleja de Fabian porque no no manera

Voz 3 34:01 la de de evitarlo así que habrá tiros libres para Fabián casera para tratar de estirar un poquito más la diferencia que no está más dos del Real Madrid XXXI XXXIII ahí está el francés amigo de Nando De Colo se llevan bastante bien los dos lanzamiento de Fabien Caser no anota el rebotes para Kyle Hines el balones para el CSKA de Moscú sube volaran Nando De Colo queda una jugada la número dos mirando Sergio Rodríguez emparejado confían que hacer sube a los dos franceses balón por fuera refiere sólo al sprinters desde dos yo creo que la de dos yo creo que era de dos yo creo que estaba pensando pero

Voz 0699 34:35 Fernando de tres para mí abanderó se viene pilla bastante cerquita Peters se lavan de tres treinta y cuatro treinta y tres uno arriba CSKA pudo hacer Caser para Campazzo está hasta luego se pueden revisar que antes en el otro partido me han hecho lanza casa

Voz 2 34:49 SER triple triple de Fabian Caser es el segundo triple del Real Madrid en el partido

Voz 3 34:58 veinte cuatro treinta y seis juega Chacho juega Sergio rodea con Facundo Campazzo en el emparejamiento se va a ir al bloqueo que él ahí se queda lanza Sergio Rodríguez Alemania

Voz 0699 35:07 es que llegó a catorce puntos Sergio Rodríguez catorce Sergio XXXVI del CSKA

Voz 3 35:13 sí

Voz 0699 35:13 no no encuentra la manera en Madrid desde la bombilla como si fueran Bodiroga

Voz 5 35:18 pero es una decisión en la que han tomado defender bloqueo directo para entendernos como lo había hecho Portland el primer partido el bloqueo directo pues por ejemplo otro ejemplo más reciente

Voz 3 35:28 Lanza una nota rebote largo bola para en Caser bola extra pero con doce segundos de posesión ahora

Voz 0699 35:33 muy tú dices que te verdad se pasa el partido jugando en cancha

Voz 3 35:36 bueno aparador para Campazzo lástima asistencia para espalda recupera al CSKA de Moscú bola para ello se va Hernando de Colo que bien Fabián Caser sobre vote a punto de robar pero por lo menos hace que Nando De Colo no entre claro bola de fondo para el CSKA de Moscú se va a sentar que necesita oxígeno bueno para el Real Madrid

Voz 0699 35:53 Jesús Rodríguez catorce puntos lleva ya el base canario

Voz 1509 35:55 no va a entrar al hacker ETA a la pista del Buesa Arena

Voz 0699 35:58 se va a sentar Serge radar yo diría que va a revisar triple fija de tú porque los árbitros han ido Volta Auxerre sic hacia lista en RIP le porque creo que ellos mismos tienen dudas de que el lanzamiento de Peters

Voz 2 36:10 vaya si donde Bossi está pisando el partido

Voz 0699 36:13 está parado después del cambio creo eh osea no lo sé porque no no voy bajen si sale claro sí sí revisando van a revisar el triple yo creo que estaba pisando yo Vale Buena Vista muy buena vista parece que están pisando es lo que han revisando en cualquier caso puede ser cuestión de centímetros

Voz 3 36:31 no sé y yo he lista en Ripley dirá o no

Voz 0699 36:34 a ver si lo dan de tres eh trepalense nada pues pues mala vista a mí pero no bueno yo jugando primero e también parece que estaba pisando lleva a poco refuerzos las botas broma gastada también te digo es decir si ellos lo han tenido que genera distan Ripley tendrá sin duda que ya

Voz 2 36:51 tiempo muerto empotra XXXVI tras cincuenta y seis para llegar al descanso el partido hay carro verlo en Madrid nos roba en Yemen pata ahora mismo catorce puntos de Sergio Rodríguez de largo ahora mismo el mejor del partido en cualquiera de los dos ex vamos

Voz 0699 37:07 a ver cómo sigue el partido de segunda opción en La Romareda

Voz 1509 38:00 tiempo muerto que ya llega a su fin salen los dos equipos a la pista el Real Madrid que va a jugar con Campazzo con Fabian coser con Gabi de contra Eaton Kinsey con gusta vayan así que no mueve ficha Pablo Laso

Voz 0699 38:10 importante es que no está Sergio Rodríguez en el CSKA y si no volviera hasta el descanso pues tampoco pasa Viana catorce Points en once minutos Óscar eh

Voz 5 38:19 sí sí lo estábamos diciendo que lo está enganchando el primer cuarto y aprovechó muy bien la situación te director el cinco al Madrid sondeo tapando apuntó ya sea John Tavares está haciendo muchísimo daño

Voz 3 38:28 luego cuento cómo fue ayer en la comparecencia de prensa de Sergio Rodríguez antes del partido juega Nando De Colo la pierde tocaron balón Nando De Colo dice que le tocaron el balón pero yo creo que al final sigue sonando recordará si gol en Carrusel en Zaragoza

Voz 0699 39:28 no pues Kyle Hines viven mucho más feliz viendo a Gustavo Ayón enfrente que cuando ves Walter Tavares

Voz 3 39:33 hola Daniel Hackett saque por fuera avanzando de colon anotó el Real Madrid en el último ataque empate a treinta y seis en el marcador jugarle al Jaén recupera capiteles es sacar todos los balones Sáenz bola para acampar son los varones que recupera Gabi de trabajo este que no se ve que hace el argentinos impresionante buena para Campazzo Campazzo que Armada jugaba con catorce segundos de lesión ahí está jugando cabecera de hay falta personal sobre Fabian Caser la falta personal que va a hacer que además se produzca el cambio en el mal

Voz 0699 39:59 sí sí ya está editada

Voz 1509 40:02 esa la pista se sienta el mexicano Gustavo Ayón ya ha sido la tercera falta personal de

Voz 3 40:06 que la tercera falta personal de Dani Hackett primer jugador en problemas de faltas por lo tanto Hackett Marta también ha movido ficha Itu dice

Voz 1509 40:15 sienta Hackett ya entrado Cory Higgins

Voz 3 40:17 la cancha bola para el Real Madrid en el bonus ya los dos equipos es decir todo lo que sea de falta personal se va a tirar de aquí al descanso balón para Trade Tom Gates en el lanzamiento de banda vamos a ver quién recibe anhelado Tabares como decíamos en cancha que es precisamente el que recibe buena para Fabien que hacer Caser que puede buscar Atom que es por dentro ahí está Tom que esa ayuda venga saltan

Voz 0699 40:37 hoy el lanzamiento en pasos a Jay por pensar

Voz 3 40:41 pensó en qué hacer qué hago me voy dentro tiro no tiro pues el pensamiento le hace cometer pasos

Voz 2 40:47 recupera el balón el CSKA de Moscú

Voz 0458 40:50 falto de agresividad de la decisión de domingo sí bueno para ellos Felipe esperando la oportunidad

Voz 3 40:56 el IPE esperando la oportunidad va a que espera todavía un poquito Clay Bud Light jugando borro suena el lanzamiento de origen hay falta personal la falta personal de Fabian Caser Marta

Voz 1509 41:06 pero que es la segunda del el francés si la segunda falta personal de coser además va a tener tiros libres

Voz 0699 41:12 bueno lo de Hackett Óscar es una buena noticia para Madrid perecer a falta personal

Voz 5 41:15 el una rotación de volver a ajustar buena dice hasta que coser no pasa pasar bloqueo pero le puja a Heinze para decirle que

Voz 0699 41:23 es duro como Segre por lo menos lo ha tirado