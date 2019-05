Carrusel Deportivo (17/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 cuarenta y tres y cuarenta y cinco anteriormente según el Fenerbahce setenta y tres Fax noventa y dos mañana al fútbol Primera División gran

Voz 0360 00:08 Carrusel desde la una de la tarde con el Atlético de Madrid el último de los partidos y después con la lucha por la Champions por la Europa League

Voz 0699 00:16 aquí por el descenso aunque sabéis que todo está pendiente de una carambola que ni tan siquiera en Girona creen que eso puede dar que es ganar su partido de que el Celta Palme lo

Voz 0360 00:23 ante

Voz 0699 00:23 sí que gran carrusel mañana fútbol de Segunda también mañana Joy con ese partido adelantado en La Romareda

Voz 0684 00:29 no sé todavía tiempo de descanso aunque han saltado ya los veintidós protagoniza están en principio ninguno de los dos equipos va a arrancar la segunda mitad de este Real Zaragoza uno Sporting uno

Voz 0699 00:40 recordamos que mañana a las seis de la tarde en Budapest FLA aquí nos narrará gran Lluís Flaquer la gran final

Voz 0360 00:46 de la Liga de Campeones femenina entre el Barça

Voz 0699 00:48 por primera vez un equipo español en la final de la Copa Europa enfrentará al Olympique de Lyon el logro francés se han impuesto en las tres últimas Champions de manera consecutiva mañana seis de la tarde el día más importante de fútbol internacional del año además en el amistoso de la selección de Bill da preparando el Mundial que arranca el siete de junio en Francia victoria de España con las no habituales o los menos habituales

Voz 0360 01:08 las que se tienen que ganar el book con veintitrés

Voz 0699 01:11 España cuatro Camerún cero hoy en ciclismo es un gran día Borja en el Giro ha ganado en España

Voz 1704 01:15 con el Guernica Ras Pello Bilbao de las tan ha sido la primera victoria para el ciclismo español ha impuesto en la séptima etapa con final en L'Aquila sigue como líder bancario contó además más cosas mañana tenemos semifinales del Master mil de Roma Rafa Nadal contra el río si chispas la primera semi Se va a jugar a las tres Rafa que ha ganado hoy en dos hecha a Verdasco resto de partidos de la jornada ganó swaps Man al japonés Nishikori y se medirá al ganador del Djokovic el potro que está a punto de comenzar porque ya están los tenistas sobre la pista del Foro Itálico además tenemos que recordar los recomendamos cuando bueno pues no ha podido ser ha perdido Javier Pérez por operadores británicos rinden en la final del Mundial de taekwondo de Manchester peros ha llevado una maravillosa medalla de plata

Voz 0699 01:54 a uno en Ronda comenzó la segunda parte en La Romareda Lluvero sí Arranz

Voz 0684 01:58 Barranco ya la segunda mitad rueda el balón sobre el césped de La Romareda la mueve el equipo blanquillo seguimos Zaragoza uno Sporting uno

Voz 0699 02:06 cuartos de final Liga Nacional de Fútbol Sala la lucha por el título Osasuna conseguido forzar hoy el tercero se ha impuesto en su tu partido así que el domingo tendremos el que va a ser definitivo ante Jaén Paraíso Interior les está jugando en Barcelona Xavi

Voz 0684 02:20 en el descanso de momento aquí en el Palau Blaugrana domina el Barcelona tres cero al Levante con goles de Diego sabios en propia puerta ya a tres hasta aquí la ronda

Voz 0699 02:31 Cobo preparado cuánto queda para que arranque el tercero de los cuartos en el Buesa Arena yo

Voz 2 02:35 dos treinta y cuatro para el arranque de este tercer cuarto el CSKA que lleva mucho tiempo sobre la cancha el Real Madrid que ha vuelto Marta apenas azul

Voz 1 02:43 esto es hace nada que acaban de salir los jugadores del Real Madrid cuando quedaban seis más o menos para que comenzara el tercer cuarto salí a los jugadores del CSKA así que supongo que dudes ha terminado más contento con el final del segundo cuarto Coco habló a Iron

Voz 0684 02:59 la Romareda lloro tengo primos hermanos que tocaba el equipo asturiano en esta segunda habita el Zaragoza que se hace un pequeño lío dentro del área y el más listo que introduce la pelota dentro de la portería de Cristian Álvarez marca de nuevo el Sporting marca de nuevo los en la Roma arena todos de la segunda mitad Real Zaragoza uno Sport y todo

Voz 0699 03:30 no se puede defender peor El del Sporting

Voz 0699 03:48 Marta en el dos arena hay mucha gente guapa que diría

Voz 1291 03:51 ahí son mucho bípedo mucho mucho está por aquí Ricky Rubio por ejemplo está Chapo uno Choni está Pablo Prigioni está Tiago Splitter mucho baskonista también hay por aquí y mucho beat que no ha querido faltar a esta cita que les está marcada en rojo por todos los amantes del baloncesto

Voz 0699 04:06 congelador NBA mucho jefes

Voz 1291 04:09 el Tino Pérez también por supuesto no iba faltar a la cita en el presidente del Real Madrid que no no se pierde ningún partido de la temporada practicamente de su sección de balonmano

Voz 0360 04:17 sí yo yo para lo que quiero un acuerdo siempre para lo que no no cuentan también algo más de Sergio Rodríguez no por mí sino por después de

Voz 0699 04:26 no hombre Sergio Rodríguez tiene la posibilidad de que seguir una temporada más que ha de Moscú se lo permite su contrato pero también tiene una posibilidad de cortar el contrato la próxima temporada ya estamos en eso en las posibilidades yo creo que existe la posibilidad de que Sergio Rodríguez pueda acortar el contrato busque lugares más Cary del Sol no

Voz 4 04:51 sí bueno haber tampoco igual tanto sol Un poco más que Moscú

Voz 0699 04:54 sí bueno un poco más no sí pero bueno el caso hay pocos lugares algunas claro

Voz 4 05:00 sí una pista más piensa las grandes capitales de la moda en el mundo

Voz 0360 05:08 bien bien a mí me viene a la cabeza piensa Euroliga todo Lang Lang Portabella a la primera viene de deduce no pero quiero decir pero no podría ser España imposible no

Voz 0699 05:20 a ver imposible del todo no tenemos billetes suficientes yo imposible de esto no es pero he no es la primera opción vale para para ser exactos

Voz 0360 05:31 bueno Milán tiene tanto dinero Daimiel más allá de que sí

Voz 0699 05:34 porque que tienen

Voz 0360 05:36 tiene dinerito no tiene dinero vender mucha ropa más y además cara me Many caras en marcha

Voz 2 05:43 juega el Madrid primer atraque del tercer cuarto ahora contamos con que quinteto comparece en este cuarto el Real Madrid cuando falla Campazzo el rebotes para ellos cuenta

Voz 1490 05:53 las a pasos Rudy Fernández Anthony Randolph Jeffrey Tate Lary editaban me refiero

Voz 2 05:58 quinteto si yo no me equivoco que comenzó el partido exactamente juegan ellos lanzamientos de tres de hierro rebotes como nuevo Paraguay desde el principio bueno para Campazzo cuarenta y tres cuarenta y cinco recordamos al resultado al descanso volar sería dar recibe Rudy Fernández Rudy Fernández va a buscar el bloqueo de Tabárez lanzamiento de tres derrotas eh

Voz 0684 06:15 hola Rubén Fernández al que sinceramente Quintana el tiempo que le he visto jugar el partido

Voz 0360 06:23 sí bueno que se metió en dos falta sí como mandan los cánones al banco para que no se tuviera problemas de falta acá

Voz 2 06:30 codazo de Sergio Rodríguez sobre el fango Campazzo se queda atendido al argentino el Chacho que abre los brazos diciendo pero si no he hecho nada no hecho nada los árbitros

Voz 0699 06:39 pero no tengo nada que no que no han pitado nada vamos a ver qué es lo que acaban diciendo yo creo que sí que hay contacto de el codo de Sergio Rodríguez sobre Campazzo lo que no sé si es intencionado e pero me da la impresión visto en directo eh Bolt supongan vosotros vais a tener repetición de que contacto sigue ahí sí si les das verdad ya lo están hablando los colegiado pero es decir si tienen dudas no hables

Voz 4 07:01 está prohibiendo Campazzo que revisen claro

Voz 0699 07:04 pero como no han pitado nada pues no hay nada que revisar que es es justo lo que están pitando los aficionados del Real Madrid como manga no sé

Voz 1490 07:12 lo que están protestando lo pedía también Pablo Laso el propio Campazzo la revisión de la jugada pero ya el balón en juego

Voz 0699 07:17 pero si no se pita no pueda haber repitieron

Voz 0360 07:19 exacto yo que es que es así pero bueno

Voz 0684 07:22 el valor ahora para ellos Clay jugando por fuera para ser Geremek el lanzamiento de tres no anota lanzó desde Moscú rebote para Kyle Hines Lines trabaja piden que se levante con Tabaré acaba soltando por fuera barco urbano urbano que votan

Voz 0699 07:35 dárselas dieron Sergio Rodríguez de Campazzo

Voz 0684 07:38 ha podido hablar ahora del argentino sobre el Chacho buena Exterior dobla al alza que cada canasta vaya a la persona de Walther Tabares usual hasta el clamor un habano volando idas fuerza personal de Tabares vaya canasto Mart

Voz 1490 07:55 Mata Dogo Alemán dada todo el Buesa Arena la tercera falta personal de Dita

Voz 0699 08:00 Álvarez bueno pues buf ya le gusta el clima ya sabe sí sí si efectivamente ya te dije que el clima era frío que es al que está acostumbrado en Mónaco está la canasta es plástica totalmente es preciosa por mucho que duela claro

Voz 2 08:15 tiro libre adicional para Krahe que lleva doce puntos al segundo foco con otra opción en el conjunto de Moscoso ahora ya lleva trece ahora al CSKA lleva cuarenta y seis para el Real Madrid lleva cuarenta y ocho lleva Campazzo marca jugada ganó cuatro ataca el Real Madrid buena por Anthony Randolph Rando para Walter Tavares Tabárez defendí con el Caixanova una marcha más en la defensa del CSKA vuela para Rudy Fernández defendido porque originó el balón estaré que trataba de Fernández amaga el personal de Heinze falta personal de Kyle Hines sobre Rudy Fernández nuevamente muy intenso

Voz 0360 08:44 Henry estaba pensando yo que el mejor mate FIBA que yo he visto en mi vida a uno de los mejores mate esquiva que yo he hecho en mi vida lo bien Vitoria es timing sobre David Andersen cuando Thao contra creo que era Tau entonces Zhao contra Kinder Bolonia un mate espectacular es que no he bueno que no era Óscar un enorme matador pero vamos saltó por encima de Andersen casi se lo comes

Voz 1938 09:08 espectacular el lituano el mate

Voz 0360 09:10 te pego Anders no especuló era pequeño bueno es miedo pequeño ten

Voz 0699 09:14 en la cancha literal que Dios le conserve la estatura aunque no le conserve tanto fuego

Voz 2 09:19 pues yo el primero Rudy Fernández va por el segundo anota Rudy el único que ha anotado en este cuarto para el Real Madrid puntitos para

Voz 0699 09:24 el cuarenta y nueve para el Real Madrid presión al remarcó que el balón bueno habrá Sergio Rodríguez doblete

Voz 2 09:30 creado sobre Campazzo acaba pasando

Voz 0699 09:32 porque hoy el Chacho el Chacho votando madre mía que duelo de bases ahí el vale

Voz 2 09:36 me exterior bola que recibe Clay Burt Clay porque la puede jugar con Anthony Randolph se le va a llevar un poquito más dentro lanzamiento yo creo que ha habido tapón

Voz 0699 09:44 no al recuperar el Real Madrid bolas

Voz 2 09:46 Jarro de Fernández tratando de atacar el Real Madrid estirar diferencia que están más tres cuarenta y nueve personal de que urbano que ahí no puede defender a edita bares

Voz 0699 09:54 la falta personal muy clara falta persa

Voz 0684 09:57 ante el ruso Marta la segunda falta personal de Cruz

Voz 1490 09:59 bueno a Rudy Fernández haciendo estiramientos después de vérselas hecho daño en la pierna derecha así sin la rodilla un poquito por la parte superior pero se lleva llevan tiempo ya quejándose

Voz 2 10:10 una cosa que me preocupa que son las tres faltas personales de Tabares eh

Voz 0699 10:13 con Sergio bola de Randolph se la come personal sí sí sí persona

Voz 2 10:16 él porque justo bajó y le tocaran en el brazo creo que de hecho ha sido Clay Bush

Voz 0699 10:21 el que el que ha cometido la falta personal Le que le va a llevar al tiro riendo L a tiro libre a Randolph mira a todos

Voz 2 10:28 no sólo preocupa lo mismo que a mí Marta exactamente tres falta

Voz 1490 10:30 las personales de Di Tabares Eva al banquillo entra Gustavo Ayón

Voz 0360 10:34 es que es un lío olvidada claro

Voz 2 10:37 Heinze vivirá más feliz

Voz 4 10:39 sí sí bueno es una manera de ser conservador queda mucho partido no también vamos a ver el asunto Rudy porque le ha caído una columna encima claro era Heinze el que hizo la falta Rudy lado bueno peor si si le golpeó le golpeó con la pierna en en el muslo de Rudy Randolph anota el primer

Voz 2 10:57 por el segundo el segundo aventuro estiras que diferencia al Real Madrid será más cinco que es un poquito más cómodo que no lo que comenzó el cuarto cuarenta y seis cincuenta y uno más cinco el Real Madrid tratamos de hacer relajó sacrificio en la vida difícil a Sergio Rodríguez defendido ahora bordea Free Taylor falta personal de Jeffrey Taylor la segunda

Voz 1490 11:17 la del jugador del Real Madrid y hay cambio en el CSKA de Moscú se sienta curva no centra Nando De

Voz 0699 11:22 con lo que este equipo me gusta menos cuando juegan Nando De Colo y Sergio Rodríguez junto con un yo creo

Voz 4 11:28 qué ha querido hacerse Lie to this a Pablo Laso sacando bueno primero lo necesitaba CSKA ganó a Sergio y a Heinze a los dos americanos para que entre en el partido pero ha dejado a De color sentado un poco para dejar sin ocupación a Taylor en estos primeros instantes

Voz 0699 11:43 pero ahora ya bueno ajusta con la entrada del francés personal de Campazzo la segunda del argentino bueno ahora llegamos al momento en donde los árbitros van a pitar más me da la impresión de llevamos seis personal e incluso en en en dos minutos y medio eh

Voz 2 12:00 está claro en qué nivel de contactos vamos a ver

Voz 0699 12:03 qué es lo que decía antes de Daimiel que en las cosas cambian en la personales incluso en el mismo partido un cuarto a otro

Voz 2 12:10 Nando De Colo jugando por fuera el balón lo percibe que la Ivor Börse come el amagos pero no quiere tirar sabiendo de coro De3 no anota rebote de Kyle Hines que no estando Tabares es el que manda bola para el Chacho puede haber pero a apretar los árbitros no anota el Chacho buen rebote de Campazzo el barridos centraba esto bueno para el Real Madrid en este ritmo bola para Randolph que se puede ir hacia adentro lanzamiento en reverso una nota hay esas son de que no falla a punto de perder pierde pero el balón se te van a dar al CSKA

Voz 0699 12:36 la bola Brahimi es porque vence los colegiados

Voz 2 12:39 tocó a John Marta el último si metía la mala el mexicano

Voz 1490 12:41 no no han tenido dudas han señalado rápidamente balón para el CSKA

Voz 2 12:45 caballitos de cuarto a Quintana

Voz 1938 12:46 si os ha subido el nivel de Defensa el Madrid está entrenó a al mismo nivel de dureza y los árbitros para que no se vaya al partido desde mano estando a un poco

Voz 0699 12:54 más severos a de evitar Iván cuatro

Voz 0684 12:58 cuarta a falta personal en este cuarto del Real Madrid Marta llevamos tres mil

Voz 1490 13:03 son siete faltas en total lo que llevamos en tres minutos tercera falta personal de Rudy Fernández y gritos de fuera fuera de la afición del Real Madrid tres de Rudy tres

Voz 0699 13:11 de Tabárez este es un problema porque al final bueno yo estoy no

Voz 0360 13:14 Hackett quién ha vuelto pero no pero no tiene el mismo peso sino no era ni mucho menos tiene más jugadores en esa rotación claro

Voz 0699 13:21 tiros libres para Higgins lanza el primero anotó punto número cuatro para Cory Higgins

Voz 2 13:26 los número cuarenta y siete para el CSKA de Moscú cincuenta ir al Real Madrid más cuadro que conjunto blanco siete exactos para llegar al final del tercer guardo en un partido que voy a aventurar a decir que va a ser largo eh

Voz 0360 13:35 de pelear Roth no pero que además en duración va a ser largo hola

Voz 2 13:38 del segundo dentro anota cinco puntitos para el cuarenta y ocho cincuenta y uno juega el Real Madrid volar paso para Jeffrey Taylor Taylor jugando con Randolph Randolph jugando por fuera acampar con dificultades para recibir ahora recibe al argentino Sergio Rodríguez en la presión se quedan

Voz 0684 13:52 lo que no Gustavo Ayón ahora con poso tratando de sacar Chacho tapón que no lanza anota bien Campazzo les la falta personal a Sergio Rodríguez es un dos más uno de libro Klein tenis Gent de Argentina

Voz 1490 14:06 cada Ford está buscándole la falta ha sido la tercera falta personal de Sergio Rodríguez se ha puesto en pie todo el banquillo del Real Madrid

Voz 0699 14:14 esto que los ratones coloraos es una clavadita

Voz 0360 14:17 de Oscar a la que han sacado en la primera parte Sergio un rival no se sentido sido Campazzo ha sido Sergio Llull pero es clavadita espera meter el culo puesto tiro forzado y canasta

Voz 1938 14:27 la ventaja en el bloqueo a llevar la iniciativa I H cambio al para te va que va por detrás tiene capacidad para racionalizar

Voz 0360 14:34 con Paco anotó el adicional cuarenta

Voz 2 14:37 cincuenta y cuatro más seis para el Real Madrid juega el Chacho el Chacho quedó Blair para el lanzamiento de tres de originen no se atreve interior para acá el tapón

Voz 0684 14:44 Jeffrey Taylor Greco para el Real Madrid

Voz 2 14:46 bastante juez la defensa recuperación del Real Madrid balón para el conjunto blanco buen momento ahora para Notre cuarenta y ocho cincuenta y cuatro Marsella es una gran se quedaría una ventaja importante para el Real Madrid Campazzo para Gustavo Ayón cómoda el lanzamiento

Voz 0684 15:00 dos caras tan frívolo dos puntos para el mexicano se levanta el banquillo del Madrid

Voz 1490 15:06 lo celebran intentan dar ánimos desde el banquillo los compañeros que están en la pista

Voz 0699 15:10 otra buena defensa del Real Madrid eso es lo que tiene que ver

Voz 0684 15:13 euskara ahora personal de Jeffrey Taylor son

Voz 0699 15:15 de Nando De Colo o de Campazzo vamos a a quien será pitan ya advertencia de técnica a Rudy Fernández fe creo que la personales de Jeffrey Taylor Gilabert me lo creo y la advertencia de técnica para Roddick

Voz 2 15:26 antes por las protestas

Voz 0360 15:28 sé que calmarse porque puede cometer un error por ahí una de las grandes noticias Anthony para el Madrid es que Nando De Colo está sólo cuatro puntos sí

Voz 0684 15:36 sí sí Jersey advertencia de técnica no técnica

Voz 0699 15:40 te diga usted quedar cuarta

Voz 0684 15:42 Rudy Fernández tercera de Jeffrey Taylor ojo Nando De Colo al tiro libre ojo el banquillo el Real Madrid no se va a cuento de la técnica Rudy al banco más cabreados que una mona Yeda uno

Voz 1490 15:55 os quiero descomunal Rudy Fernández después de esa técnica cuatro lleva ya en su cuenta personal entra Fabian kosher

Voz 0360 16:04 bueno Hollande la anterior Oscar ya lo había protestado de Manuela han de manera muy clara levantando los brazos es lo que ha hecho también en la en la señalización y ha vuelto a levantar los brazos

Voz 1938 16:13 ya hemos ganado si la Euroliga al muy arbitraje es muy dura con el tema de los gestos como el lenguaje no verbal más duro igual lenguaje verbal y es lo que le ha penalizado y más ese árbitro que tiene facilidad para disparar y darle al gatillo

Voz 2 16:25 pues es un lío Joe si es un lío porque Rudy

Voz 0699 16:28 desde estaba haciendo un muy buen partido eso

Voz 2 16:30 qué oportuno de los defensores mejores del Real Madrid Jeffrey Taylor que estaba ayudando en la defensa está en tres es un lío porque Tabárez de venía de tener tres es un lío porque Nando De Colo Se va a ir al tiro libre Yeste no va a fallar es un lío porque el Real Madrid trataba de aumentar la diferencia estaba en un ritmo de partido que le convenía y ahora todo se ha trabado todos ha puesto más débil

Voz 0699 16:49 para el Real Madrid anota Nando De Colo el tiro cinco puntitos para él y ahora va a seguir en el tiro libre después de la técnica los tiros libres de la personal así que viva Nando De Colo mirando cuarenta

Voz 2 17:01 nueve cincuenta y seis lo que ha podido ser un break se puede quedar en que el CSKA

Voz 0699 17:04 jo pueda recortar diferencias lanza mira pues

Voz 2 17:07 este lo nota

Voz 0699 17:08 no anotó Nando De Colo Jeffrey Taylor esta OTAN empanada caído por el rebote queda un análisis especifican Panthers dicen que quedaba otro igual ahora sí mira Jeffrey Taylor como la

Voz 2 17:21 las vacas al tren y lanza Nando De Colo ese sí ése va dentro un puntito más para Nando De Colo pero falló un tiro libre cincuenta cincuenta y seis más seis Real Madrid cinco cincuenta y cinco para llegar al final del tercer cuarto a pasando muchas cosas han roto fue bien casero en cancha están preparados Vittek de Gustavo Ayón en el conjunto blanco jugando por fuera Rando Randolph rango para Gustavo para acampar sacan paso que se queda en la defensa con Cory Higgins Le puedo hacer un pequeño lío se lo va a llevar al centro vamos a ver en el cambio ahora ahora con Nando De Colo será va a tener que jugar casilla del Campazzo reverso lanza

Voz 0699 17:50 mascota Campazzo vaya efecto que está de Campazzo

Voz 2 17:55 ahora se levanta todo el banquillo kit quizás la canasta más bonita de este partido vallecana

Voz 0360 18:01 asegura Antoni

Voz 4 18:02 pues sí sí muy bonita además el él quería que hubiera un bloqueo quedarse contra de coló y tiene grandes recursos con lo pequeño que es para anotar así

Voz 0360 18:09 yo ahora ataque

Voz 0684 18:10 ahora la pierde el confundo al CSKA Moscú una perdió Nando De Colo va a haber cambios en los dos equipos

Voz 2 18:16 Marta cuéntanos el primero el CSKA se

Voz 1490 18:18 sienta Kyle Hines entra Otello Hunter y en el Real Madrid se sienta Jeffrey Taylor con esas tres faltas personales también se sienta treinta aunque sin a pista busca vayan al que le han tenido que poner un pequeño vendaje en el codo derecho y también ha entrado Gabriel D

Voz 0699 18:31 ya todo esto más ocho del Real Madrid Hypo posesión vuelva a hacer lo mismo el partido no se romperá creo yo pero es mucho mejor jugar en una ventaja de más

Voz 2 18:40 diez pero vamos de aquí a Lima juegas porque en casa

Voz 0699 18:42 ver atacando el Real Madrid Caser con Nando de Colo

Voz 2 18:45 se va por fuera recibe Randolph donde no

Voz 0699 18:48 estoy más

Voz 0684 18:50 eh

Voz 5 18:53 eh

Voz 0684 18:54 Beato de Randolph para el CSKA Masud en Madrid al tiempo muerto de Estudis en Madrid Marta se va a la máxima ventaja del partido

Voz 1490 19:03 máxima ventaja lo son los jugadores aplaudía del trabajo el movimiento de Anthony Randolph lo ha marcado impúdico preocupación en el banquillo del CSKA de

Voz 0684 19:12 los tú Randolph diez Campazzo diez Rudy Fernández ocho los máximos anotadores sólo jugadores clado notado en este cuarto ex jugador del tercero CSKA cincuenta Real Madrid

Voz 0699 19:23 se sentará en el Buesa Arena mucho

Voz 0360 19:26 no mister por supuesto pero es momento de partido eh

Voz 1938 19:28 sí sí de hecho por eso para sobre todo es hay siete dieciséis en este tercer cuarto está hablando de la dureza con la que está el Madrid en defensa encuentran soluciones no en ataque fluidas y trabajando como un equipo que es la mayor tu que tiene el Real Madrid aparte las grandes

Voz 0360 19:42 en este tiene más además se Antonio ha sido un momento mental importante sometió a la tercera falta personal de hasta tres hombre

Voz 4 19:50 es Silvio bien es bueno has ido ha sido un coste que muchas veces no está mal pagar decíais que tardaba en salir del Real Madrid El Vestuario estaría enfadado Pablo Laso porque en el segundo cuarto CSKA hizo ocho de once en tiros de campo eh faltaba defensa al Real Madrid y bueno pues el coste de las faltas ha compensado porque la dureza y la defensa han estado ahí para sumar este más nueve

Voz 0699 20:13 está claro que el Real Madrid ha salido de otra manera ha metido en el partido en una defensa más fuerte que en ese duelo de defensas el Real Madrid ha salido ganador y la póstumas once al partido ahora va a jugar en Madrid con Campazzo Caser Gabi Tech Randolph y Gustavo Ayón haber sido el CSKA Clay Moore Nando De Colo Cory Higgins Otello Hunter Alex Peters que ha entrado en cancha quintetos de los dos equipos juega Clay Ur para el com

Voz 2 20:38 hondo del CSKA de Moscú el balón para Hernando a ejercer el mundo de uno de base uno contra uno es decir el dorsal uno contra el dorsal uno Fabian qué hacer contra Nando De Colo votando Nando De Colo recibe hay por fuera Cory Higgins Higgins en el bloqueo con el Spider Se va a la línea de tres en la defensa con avidez no tienen las mucho claras bola para Alex Peter Peters por dentro para que Originals el balón por fuera ahora para Peters meterse en la penetración lanza tapones

Voz 0684 21:00 estaba John Le queda nada segundo esfuerzo yo creo que no vale yo creo que está de fuera del límite de tiempo efectivamente anulada la canasta el balón en una buena defensa del Real Madrid se queja dudes le dice que no mire los hombres lo tienen claro bolas de fondo no lo tienen claro

Voz 0360 21:17 no lo van a mirar yo creo que yo creo que es ilegal en la canasta

Voz 2 21:20 sí

Voz 0699 21:20 vale pues vosotros yo yo estoy en el lío este de mirar el balón pero yo creo que está fuera pero

Voz 0360 21:26 yo quiero verlo haber estás sentado Ricky ahí al lado del monitor pues pues no no tiene razón eh yo creo eh bueno está muy al límite se extiende me voy

Voz 0699 21:38 cómo después de lo de triple será otra vez ya no no quiere creo eh o sea en directo yo creo que no lo acierto

Voz 0360 21:44 yo creo que no la suelta marca ya el cero cero pero

Voz 0684 21:48 hay que esperar mientras gol en La Romareda bueno todo el día como a Paco unas cacao acababa Darek Céspedes en saque de esquina desde el costado derecho lo puso P piel no Lasa ahí de Sporting Ipad Tucker alojada en el fondo de la portería de Dani Martín marca el capo a los veinte de la segunda mita hacer en La Romareda Real Zaragoza dos Sporting dos

Voz 3 22:21 qué forma de dirigir el esférico que puntería esto hay que celebrarlo con Plus Ultra seguro si tú también quieres acertar a la primera contrata tu seguro com Plus Ultra seguros en tren Plus Ultra punto de seguridad que se comparte esta ciertas Llull

Voz 0360 22:35 además ha no vale no vale yo ahora

Voz 0684 22:37 de lo que han Hunter sobre fue bien Caser todos al tiro libre y el Madrid da más once y la grada en el Real Madrid y lo está celebrando celebrando esta venta

Voz 1490 22:47 la de once puntos queden a favor del Real Madrid a favor de su equipo ya está Fabian coser preparado para lanzar dos días

Voz 2 22:53 los libre queda un siglo Daimiel pero se está poniendo el partido con un tonito blanco eh

Voz 4 22:57 sí se ha puesto bien yo creo que a ver la la confianza la experiencia hay el tener una rotación más amplia siempre le da posibilidades de planes BOC en positivo a a Pablo Laso no y es lo que ha ocurrido fíjate que ahora la segunda opción para defenderá de color kosher

Voz 0684 23:13 eso

Voz 4 23:14 magnífico defensor y que además conoce perfectamente a su rival particular es decir pese a las faltas de Rudy y de Taylor pues hay otras opciones

Voz 2 23:22 de máxima máxima ahora está más trece el Real Madrid que tendrá Fabian qué hacer con la Final Four que partido está haciendo también eh once puntos y gran defensa balón para Clyde vor a punto de perder el ansia falta personal hay falta personal en la defensa sobre que la Ivor la falta personal que le cae al Real

Voz 0699 23:38 Madrid una segunda de Anthony Randolph al tiro libre

Voz 2 23:40 Clive Voro cincuenta sesenta y tres que urbano preparado para entrenar en la cancha para el CSKA de Moscú no encuentra Óscar Quintana las soluciones en este cuarto eh

Voz 1938 23:49 no porque Madrid está muy sólidos sobre todo muy muy centrado en ataque y en defensa no no tienen los baches que hemos visto en el primer segundo cuarto está llevando a ritmo de partido pese a las situaciones que han sufrido con las faltas las técnicas siguen centrados siguen compitiendo con el Real Madrid no que sea como sea el partido siempre compite

Voz 2 24:07 y siempre saca lo mejor de los jugadores ante falló un tiro libre Nando De Colo ahora la feriado Clay Burt va por el segundo aquel Ivor es sí algo demasiado pedir catorce puntos para que la Eidur cincuenta y uno para el CSKA Moscú sesenta y tres para el Real Madrid más doce anota nuevamente será máxima ventaja del partido para el Real Madrid juega Campazzo pasa con Caser casa en la defensa con Nando De Colo Se le va a llevar para dentro lanza Caser aguantando en el aire

Voz 0684 24:32 hacer Boyacá de quedarse que para mí es el hombre

Voz 0699 24:36 el cuarto Daimiel más y favor

Voz 4 24:39 en realidad muy sólido es que jugó sólo creo que cinco minutos algo menos en la primera mitad de anotó nueve puntos y ahora bueno pues sale ganando

Voz 6 24:47 en el emparejamiento particular defiende Viena de color

Voz 0684 24:50 la idea

Voz 2 24:51 ahora anotó de tres Nando De Colo cincuenta y cuatro sesenta y cinco nueve puntitos para ver cómo pero trece para fue bien hacer como decíamos Dane el máximo anotador del Real Madrid catorce para Clyde creo el máximo anotador de el partido en el conjunto del CSKA de Moscú ahí está jugando

Voz 0684 25:07 no Fabián Caser no anota pero voy a sacar una nueva falta personal

Voz 1490 25:11 es la primera falta personal de Nando De Colo ya están preparados tanto Hackett como Sergio Rodríguez para volver a la pista

Voz 1704 25:18 de lo que estamos diciendo de coser los trece puntos son en sólo seis

Voz 1490 25:21 minutos que es la leche

Voz 0360 25:23 la cabeza de color sobre su mano izquierda parece quede claro no lo reconoce son grandes amigos olvidó algo

Voz 0699 25:28 no pero sí totalmente os debe ser que la amistad decir otra cosa Fabian que hacer el mundo entero sabe que por fin no no hace falta hacer muchos cautivó como se dice en el fútbol muy zurdo muy muy zurdo desgraciadamente falla el tiro libre se han sentado Clive word is Higgins ya vuelto Sergio Rodríguez que

Voz 2 25:50 este cuarto no ha anotado

Voz 0699 25:52 Lanza segundo Fabian casera ahí va eso sí catorce dos ahora así es máximo

Voz 2 25:57 anotador del partido con Sergio Rodríguez Ivor cincuenta

Voz 0699 26:00 cuatro sesenta y seis el Real Madrid en más doce

Voz 7 26:04 juega Hackett saque jugando con Otello Hunter Hunter que va a buscar a EE a Nando De Colo Nando De Colo el lado lanzaran a Al Gore Carrusel en Zaragoza lloro

Voz 8 26:13 no

Voz 0684 26:16 eh luego el marcado quería Dallas de remontada el equipo de Víctor despierta el centro perfecto el segundo con miedo con todo Álvaro para hacer el segundo en su cuenta parte el Narro marea setenta clavados del partido bufandas al viento Marc Álvaro Vázquez Real Zaragoza tres Sporting

Voz 0699 27:02 la tercera de Campazzo tercera de Camba

Voz 2 27:04 eso Marta otro que va al banco for obligado

Voz 1490 27:07 esto ya está sentado en la Argentina ha entrado Sergio Llull en pista también ha vuelto Trayvon Kinski sigue Gustavo Ayón con problemas en el codo les siguen poniendo hay un vendaje no está cómodo el mexicano no claramente no

Voz 2 27:17 el gol al tiro libre lanzó el primero dentro ya está diez puntos en doble dígito del francés como era de esperar ahí se va a ir a por el segundo tiro libre el partido de todas maneras ahora mismo está en una situación favorable al Real Madrid pero en este partido van a seguir pasando cosas lanza el segundo tiro libre Nando De Colo anotó once puntos para Nando De Colo ahora diez arriba el Real Madrid

Voz 0699 27:39 Olga Sergio Llull Sergio Llull Fabian Caser

Voz 2 27:41 de Anthony Randolph Tritón Kings el quinteto ahora mismo del Real Madrid juega por fuera el balón para Fabian Caser para Sergio Llull Llull jugando por fuera en el bote Tom Cruise buscando el bloqueo Tom Keynes amagó de trenes con Otello Hunter el balón para Sergio Llull Llull en la cabecera del lanzamiento detenga el lanzamiento de tres

Voz 0699 28:00 temía que mandarinas se han lanzado Llull recupera

Voz 0684 28:04 CSKA de Moscú vuela para Sergio Rodríguez ahí está el Chacho liberando ser el bloqueo pasito más no anota el riesgo para el Real Madrid contraataques rápido rápidos abrazos venga será porel dos pasito lanza Checa gastar a ser seguramente es lo que más se repite en la narración pero es que Marta lleva dieciséis

Voz 1490 28:22 seis puntos está liderando el Real Madrid ahora

Voz 0684 28:24 falta personal de ser sobre la defensa de Nando De Colo Claire

Voz 2 28:28 lo si ya todo lo hace de escándalo pues sería la leche

Voz 0684 28:30 la falda perdón de Fabian Caser

Voz 0699 28:33 la tercera es la tercera también sí

Voz 0360 28:37 sí que haber acumulación bueno ya estamos entrando las penas puertas el último cuarto no estamos ante esta pitando muchísimo eh Caser sin fallos en tiros de campo creo que ha fallado dos tiros libres a todo esto yo no reclamarle Hi5 decir luego fallan las te Castillo tiempo lleva jugar pero es la primera jugada que fue una falta en ataque él sacó eso es no recuerdo aún jugador que mediado el tercer cuarto sea el máximo anotador de un partido habiendo jugado sólo siete minutos que es usted muy amable

Voz 1490 29:02 en tiempo tal brutal hace poco un partido en la ACB que si no recuerdo mal hizo dieciocho puntos en doce minutos aproximadamente osea que ya está acostumbrada a aprovechar los minutos que

Voz 0360 29:11 a Pablo no son números de la locomotora Carroll por ejemplo John pero no tanto de Caser no no no

Voz 0699 29:16 más efectivamente más del microondas de Carroll pero hoy Fabián Caser está en ese ritmo cinco

Voz 2 29:21 del ocho sesenta y ocho anotó los tiros libres Nando De Colo para poner a su equipo a diez diez arriba al Real Madrid diez bajo el CSKA fugas sabían Caser volar Anthony Randolph porno al dentro buscando hay a punto de perder Donkey pero recuperando el quedan seis segundos de posesión tampoco está haciendo cosas raras bueno para Sergio yo cara hasta

Voz 0684 29:41 a mi persona o sea dos o bien el dime dónde posesión Sergio no

Voz 2 29:47 sí que canasta más importante acaba de anotar el menorquín Marta

Voz 1490 29:51 además sacándole la falta personal a Nando De Colo necesita recuperar sensaciones Sergio Llull cerraba el puño ya está preparado para lanzar el tiro libre vuelvo a Gustavo Ayón

Voz 2 30:00 con Guadiana aparece y desaparece en el partido según Le van colocando mano

Voz 0699 30:04 hay que las protecciones

Voz 1490 30:06 en el que se sientan Anthony Randolph

Voz 0699 30:08 ahí va adicional Sergio dio el padre y lanza la adicional dentro Si ya te apunto para Sergio en el Masters el Real madre el parte

Voz 2 30:16 lo tiene un tono blanco clarísimo pero todavía le quedan dos minutos este cuarto it diez al último

Voz 0360 30:21 pues mira vamos a aprovechar diez y media a nueve y media en Canarias la ronda en carros

Voz 0684 30:27 la Romareda Liga Un dos tres Duero en La Romareda por último tanto de Álvaro Vázquez cestas moría en el veintinueve caminado de treinta de la segunda mitad Real Zaragoza tres Sporting

Voz 1 30:42 Euroliga al final a cuatro en Vitoria yo en Guarente

Voz 2 30:45 siete para llegar al final del tercer cuarto Dome

Voz 1 30:47 al Real Madrid mando más trece CSKA cincuenta y ocho Real Madrid setenta uno

Voz 0360 30:52 la final espera Anadolu que ha derrotado duelo Fenerbahce setenta y tres noventa y dos

Voz 0699 30:57 amistoso de fútbol internacional hoy mañana la final de la Cham

Voz 0360 31:00 pues entre el Barça y el Olympique de Lyon España cuatro Camerún cero Pello Bilbao ha ganado la etapa de tiro Italia ya está en marcha la semifinal en Roma tenis Borja

Voz 1704 31:10 de momento está ganando Novak Djokovic por tres dos a Juan Martín del Potro recordemos Rafa Nadal jugará mañana en su partido de semis frente el griego y chispas a las tres de la tarde y en el Campeonato de la PGA de golf vaya exhibición de Brooks Copca menos diez en la segunda jornada tras nueve hoyos cinco golpes de ventaja sobre Jordan es Pizzi Tommy Fleetwood recordemos también la medalla de plata en el Mundial de taekwondo de Manchester para Javier Pérez Polo perdió frente al británico se rinden en menos de ocho kilos

Voz 0360 31:35 Liga Nacional Fútbol Sala playoff cuartos de final es el segundo encuentro Palau Abbey

Voz 0684 31:40 de guante blanco la segunda parte de momento todo sigue igual nueve cuarenta y cinco para el final Barça tres Levante

Voz 0699 31:47 pero aquí la ronda yo Vitoria que oigas seis hoy me dan ganas de tener dos inalámbrico Marte con el madre y sexo con el CSKA osea Xavi Xabi es decir algo más para ganar

Voz 0360 31:57 Madrid pagará Real Madrid seguro

Voz 0699 32:00 a mí también estaba en la grada tu amigo marchó pocas mostró postreras es la reacción grabadores ahí lo tienes ya como todo comentario

Voz 0684 32:10 anotó ahora Otello Hunter sesenta y dos setenta años

Voz 2 32:13 no perdió Pol al Real Madrid en un campo atrás es de ser el CSKA de Moscú se meten más nueve para el Real

Voz 0699 32:19 Audrey jugando Sergio Llull vamos a entrar en el último minuto

Voz 2 32:21 el cuarto el balón para Sergio Llull votando se queda con Otello Hunter será puede hacer balón interior para Gustavo Ayón Ayón ahí será puede jugar a Ginés de buen corte de Cardedeu claro

Voz 0684 32:32 Jota anotó gabinete cortando perfectamente

Voz 2 32:34 zona seis dos siete tres para el Real Madrid juega Sergio Rodríguez en ataque para el conjunto rajado para el cese el lanzamiento del chat Db3

Voz 0699 32:41 triple

Voz 0684 32:42 tenerle de Sergio Rodríguez que vuelve a enganchar a la votación diecinueve de Sergio Rodríguez Daimiel

Voz 4 32:49 sí otra vez muy bien con un bloqueo directo deja a Llull detrás ahora sin coló en pistas muy importante para ellos que Sergio aparezca otra vez

Voz 2 32:56 sí sería muy importante que no pareciera mucho para el Real Madrid seis dos siete tres juega Sergio Llull defendido por Daniel Hackett ahí se queda se libera Sergio Llull asistencia de buscarla

Voz 0684 33:06 zona pasos

Voz 0699 33:08 no está bien a John por lo que sea no es no está cómoda en el partido claramente está molesto

Voz 2 33:16 es algo se le nota muy fácil Marta John cuando no está cómodo

Voz 0699 33:20 y además está entrando y saliendo mucho

Voz 1490 33:22 el problema que había tenido en el codo horas había quitado ya ese apósitos que la habían puesto ese pequeño vendaje se lamentaba el mexicano ya bota el balón con su mano derecha Sergio Rodríguez

Voz 2 33:30 sí pero es que no puedo hacer otra cosa porque tiene tres Tavares el quiere guardar para el último cuarto bueno pues bueno para está casi en el en el mismo tiempo de posesión que queda de cuarto el CSKA Moscú seis cinco siete tres juegan ellos el balón mucho en las manos de Sergio Rodríguez ahora defendido morfológicas cuatro tres Interior

Voz 0684 33:47 era Otello Hunter devotas guardan viene lo va a perder afortunadamente yo creo que le queda al

Voz 0699 33:53 sesión al Real Madrid a pesar de que el reloj está cero yo creo que quedaría algo y creo que lo gana no sé si lo van a revisar si no remiso en serio a final del tercer cuarto no esperen que esperan que que que puede quedar algo eh

Voz 0360 34:06 se le dan una visión enhorabuena encima asegura yo creo yo creo que si ahora no creo que me equivoque pero más de medio segundo poder quedarme porque la pelota sale

Voz 0699 34:14 cuando estamos un poquito queda no será mucho pero lo suficiente como para terminar de jugar inventar algo igual cercado segundo Oscar de cerca donde inventar alguna cosa más

Voz 0360 34:28 vamos a por ahí Keller hay esto menos igual está mirando si la pelota sale cuando cuando se tira no se es Clive aunque vaya al suelo y el acento sacar otra Hunter sale directamente antes que saber si sale primero por fondo no Antoni creo mirando ahí eso sí se Davis de deposición de algo más de ti

Voz 0699 34:47 se agota yo creo que lo van a dar ocho décimas bueno balones a la olla hombre totalmente o bola Felipe Reyes que es capaz de hacer un lanzamiento antes

Voz 2 34:57 el segundo un tan irme a espaldas

Voz 0699 35:00 vamos

Voz 0360 35:00 para eso tiene que estar sobre la que partido de Rudy Fernández en un partido con dos décimas

Voz 0699 35:05 sí sí sí sí y una jugada parecida a las Merry cuando jugaba en el Real Madrid también con un palmeo en el último la última vez que tenemos

Voz 2 35:11 nuestra edad nuestra memoria bola para Gustavo Ayón

Voz 0684 35:14 van a John para Sergio Llull mandaron al centro de la cancha al cubo de Rubik casi final del tercer cuarto CSKA de Moscú sesenta

Voz 0699 35:22 cinco Real Madrid setenta y

Voz 0684 35:25 pudo ser por más pero el Real Madrid se va más ocho al final de este tercer cuarto

Voz 2 35:30 en los jugadores que se van a reunir con Pablo Laso

Voz 0684 35:32 después de que Pablo Laso se reune consigo mismo y Marta

Voz 0699 35:36 el primero tiene una reunión con Chus Mateo con

Voz 1490 35:38 toca Lincoln Paco Redondo con Pepe Blanco que es el delegado están hablando ahí los cinco mientras hay otra conversación paralela de los jugadores del Real Madrid mientras que en el banquillo el CSKA ya están todos los jugadores escuchando

Voz 2 35:50 en fin diecinueve puntos perdona de Sergio

Voz 0684 35:52 Rodríguez máximo anotador del partido dieciséis spoken Caser máximo anotador del Real Madrid CSKA sesenta y cinco Real Madrid setenta y tres Le quedan diez minutos para saber quién se mide al Efes en la final de la Euroliga en el voto

Voz 0360 36:04 así seguramente Óscar estará pensando que podría haber sido peor

Voz 1938 36:08 sí tanto en el primer cuarto con nuestro tercero la diferencia el Madrid el trabajador a diferencia del al final lo arreglaba último los minutos ha sido capaz de reducir la diferencia hay que el asalto haya sido menos doloroso lo que parecía durante

Voz 0360 36:22 la mayor parte el mismo desconectado al Chacho

Voz 1704 36:25 pues el Madrid lo tiene la mano a Andoni Ésa fue la primera si si esa

Voz 9 36:30 fue la primera piedra porque Campazzo con continuos contactos siendo duro contra Sergio Rodríguez e lo sacó del partido impidió que pudiera anotar que pudiera crear para sus compañeros al final

Voz 4 36:41 el ha sacado el ritmo ofensivo a CSKA al Real Madrid con su defensa le ha costado muchas faltas pero el de no ser por los tiros libres creo que doce puntos del CSKA en este tercer cuarto han llegado desde la línea de tiros libres pues no apenas hubieran sumado no hay en ataque pues es verdad que coser ha resuelto casi todos los juncos

Voz 0360 36:59 Mas en el Palau sabe cuál

Voz 0684 37:01 todo el Barça efectivamente de Adolfo cuatro a cero por tanto vamos directos al tercer partido el domingo a las ocho

Voz 0360 37:09 yo en la cancha Igor Rakocevic regatea Mike James vaya eso sí que era un tirador Daimiel Rakocevic así como las enchufado e gran anotador compulsivo a veces iba un poco a su bola pero lo resolvía muchos partidos un tirador en la en el partir del Efes que se llama a su madre mía hace mal le ya quién ha sido quién ha sido Oscar el mejor tirador ahora que estamos en Vitoria que ha temido en la época moderna el Tau Baskonia son diferentes versiones porque es una cuestión patilla otras Macijauskas me gusta Macijauskas instaron Vargas hizo el famoso nueve de nueve también triple pero Macijauskas era era vamos tremendo el tuyo Daimiel si yo creo que Macijauskas si era como más regular siempre se dedicaba sobre todo a eso y lo hacía todos los días sí sí más Jasaitis se dedicó a otra cosa en Vitoria Pete Mickael también vale pero ahora el CSKA de Moscú lanzamiento

Voz 0699 38:05 te Lohan canasta de Hunter muy buena canasta de cinco metros enlaces nada para poner al menos seis en el CSKA de Moscú seis siete siete tres lo decíamos este partido basta

Voz 2 38:16 al final quinteto del Real Madrid Marta Serge

Voz 1490 38:19 el Llull Fabian coser Gabi de treinta años

Voz 0684 38:22 ahora hasta de Fabian caos trabajando mano izquierda dieciocho

Voz 0699 38:26 los puntos de Fabian kosher seis siete siete cinco juega Sergio Rodríguez para el CSKA de Moscú jugando por fuera el balón para que originen Higgins a punto de perder Otello Hunter vamos a versionada eh falta personal de Gustavo Ayón si falta personal de Gustavo Ayón a la fe

Voz 2 38:43 alta personal de momento Tabárez Marta siguen

Voz 0699 38:45 el banco a gastar a John hasta que si hay remedio

Voz 1490 38:49 va a apurar todo lo que pueda Pablo Laso está el caboverdiano mirando con atención ha sido la tercera falta personal de gusta vaya

Voz 0699 38:54 no todos tienen tres esto es una cosa ya es el club de los tres

Voz 1490 38:59 mira Taylor Tabares gustaba Jones Abu Campazzo y con cuatro que está Rudy Fernández y con tres también para bien cosas sí sí

Voz 2 39:06 está muy cargado de personales el Real Madrid pero es verdad que es una rotación amplia

Voz 0699 39:09 si no pasa nada en el baloncesto moderno es muy raro ver a un par de jugadores con cinco faltas personales a abandonar el partido ya juegas Sergio Rodríguez ahí está el Chacho los tres por favor qué desequilibrio que cinta canasta veintiún puntos para Sergio Rodríguez que barbaridad

Voz 0360 39:24 hace lo que quiere sí si el partido cerca

Voz 0699 39:27 yo Rodríguez contra Fabian Caser simplificando lo fue a Sergio Llull Llull que se van a leer trata de frenar el Chacho

Voz 10 39:33 no es todo

Voz 0684 39:36 a Sergio le saca la falda abandona la Sergio Rodríguez de Sergio Sergio tiro porque Banega la corriente ahora que gran canasta de Sergio Llull que está poco a poco Marta adquiriendo más confía

Voz 0699 39:48 vale poco más grande que llevan nueve

Voz 1490 39:51 juntos daba un grito de de rabia después de sacan hasta diez puntos se Quintana de Sergio

Voz 0360 39:57 el partido sí trabajando lo he tenido buenas sensaciones no hay mejor defensa tú sabes como hasta esta temporada Sergio ayude si la pasa o regular Fito pero es bueno si se suma al sobre todo corazón que tiene Herrero tanto

Voz 2 40:14 juega Sergio Rodríguez valor interés para Otello Hunter gran asistencia canasta

Voz 0699 40:18 esa conexión también hay que decirlo

Voz 2 40:20 enfado afortunadamente el CSKA de Moscú siete uno siete ocho el partido se mueven en ventaja más siete para el Real Madrid jugar Sergio Llull ocho dieciséis para llegar al final del partido jugando fuera abrazó a ser hombres no pasa nada tu tira hacer si lo metes toro bola para Lloll Lloll es el

Voz 0684 40:34 me gustaba Palmer palmera ya ya ya a Tabares ya me valora el Real Madrid hay cambios en el conjunto del CSKA por fortuna se se mire como se sienta Sergio Rodríguez

Voz 1490 40:47 bueno sienta Connie to this dándole voces dándole ánimos cerrando el puño ya está el canario en el banquillo ha donando de

Voz 2 40:53 el espectáculo es sesenta va a Sergio Rodríguez recorría todo el camino su entrenador mostrándole los dos puños animándole diciendo de vamos vamos importantísimo el Chacho en el CSKA de Moscú ya en este partido pero lo importante es que el Real Madrid manda por siete sigue jugando ahí corriges a punto de perder tapón de Gustavo Ayón le quedan seis segundos procesión va a entrar a cancha Rudy Fernández

Voz 1490 41:14 mira Rudy Fernández entra por el argentino Gabi de con muchas ganas el mallorquín no está disfrutando de muchos minutos al haberse cargado de tantas faltas

Voz 2 41:22 bueno pues Rudy Fernández sabe que tendrá que defender así Casado para Ancelotti alrededor era el partido el balón interior para Kyle Hines a punto de sacar la persona así a las saca los otros dicen que no recupera el Real Madrid volaban a Sergio Llull interés Bravo estaba y por fuera en la rotación para Rudy Fernández Rudy para Sergio y Gaulle Se será juega De3 el balón con

Voz 0699 41:41 ticos se veía que se quedaba corto balón

Voz 2 41:43 no todo lo que se va como una a canasta hay allá

Voz 0684 41:47 anotó Nando De Colo que entra de el partido Daimiel quince fuera de goles sí ha suscitó dudas

Voz 4 41:52 Sergio entra fresco porque ha estado bastante tiempo descansando están a cinco y este jugadores muy peligroso no porque también ha tenido una temporada digamos liviana no ha sido tan protagonista en temporada regular

Voz 0699 42:03 la experiencia es un grado e iban ganando de catorce anos osea íbamos ganado

Voz 0684 42:06 de catorce nos fiábamos ya se han puesto ahí lanzó prepara Sergio llegó el triple que no entra rebote vale

Voz 0360 42:13 ellos pues sí pero pero son tiros yo qué debe hacer porque si se falla pero está muy liberado por su puesto