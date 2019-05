Carrusel Deportivo (17/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 ha habido rápido tiene que ser rápido vamos a Gmail con rápidos Ardi tiene que ser rápido balón para Sergio Ramos que estamos tardando mucho el Mono Jojoy bola para Sergio De Gaulle se le está escapando esto mola para ello Elche la va a tener que jugar yo el en la defensa Alec cierran dos seis segundos cinco una mandarina personal personal sobra Hernández mira mal venga vamos bueno no que estaba en un con perdón pitufos dio el Real Madrid que el tema mejor Marta que ha podido sacar del que se vaya Hernández

Voz 1490 00:28 lo libre sin ninguna duda a lo mejor se acababa vaya la posesión la falta personal de hacker preparador Rudy Fernández

Voz 1 00:34 hay que anotar está preparando Tabares para entrara en la cancha Bambones rebote si no les queda otro entra Tabares entrar Tabares en cancha Se retira treinta Donkey Reme Fernández al tiro libre más cuatro el CSKA de Moscú está en chino pero el cosas al Real Madrid el japonés a ver si es posible buena para primero dentro todos Rudy Fernández punto número nueve para el punto número ochenta y seis del Real Madrid ochenta y nueve CSKA de Moscú está a tiro de triple pero a ver si podemos estar a tiro de dos quedan veinticinco segundos tres décimas en el partido lanzar segundo rodee dentro vamos a ver porque habrá tiempo muerto va a haber tiempo muerto Marta Itu des a generar jugada

Voz 1490 01:16 a generar jugada quedan veinticinco coma tres segundos para llegar al final del partido rostros preocupados muy serios en el banquillo del Real Madrid dos puntos abajo al equipo de Pablo Laso

Voz 2 01:26 eso bueno quizá ahora Antony alimentados bases nueve no para para buscar buenos buenos tiradores más más que otra cosa no de tiros libres harán falta

Voz 3 01:34 me encontró sí bueno mirará eso no de los porcentajes de acierto en tiros libres pero bueno Hackett es un buen manejo de balón también lo puedo hacer

Voz 2 01:42 el que sí

Voz 3 01:46 sí sí y además saber lo que pasa que muchas veces en estos para entrar en el último minuto y medio tú piensas en la siguiente jugada pues si no se para el parto pido Llàcer Un cambio eh muy determinante para atacar o para defender y no tanto para lo contrario por ejemplo el Real Madrid ha defendido sin Taylor ha de coló en en ese ataque determinante de Colón no estaba Rudy con De coló porque no pudo parar el partido Pablo López

Voz 4 02:09 no Oscar a la ruleta hora de tiros libres si sale también Chacho además controla me imagino que era mejor un poco directos estar Tabares sentiste para sacar ventaja defensa pues nada salvo que reciba o te lo que es mal tirador el resto

Voz 2 02:22 hay que admitir yo que no son malos pero bueno pero por ejemplo de cola falló tiros libres oye yo pero yo tengo

Voz 0699 02:26 la cosa si el Real Madrid libera a Otello Hunter para que Red

Voz 1 02:29 viva

Voz 0699 02:31 y es el que hace falta personal sería guay Si estuviera Otello Hunter en cancha claro

Voz 2 02:34 Blair no fallado tres por ejemplo Hackett Tafalla uno De Colo llevan trece de catorce casi claro que

Voz 1 02:41 con todo juega el el vamos prácticamente sin cuatros es decir lo más que hay es un cuatro toda bajitos Daniel Hackett al fondo recibe obviamente Nando De Colo le cierran dos tratando de hacerle difícil el pase de cancha ahora hay que hacer la personal el hacían en Sergio Rodríguez Tabares personal es decir se va a ir Tabares al banco yo no me equivoco iba a haber dos tiros libres de Sergio Roberto Carlos ha sabido estar

Voz 1490 03:09 estáis Sergio Rodríguez ya preparado para esos dos tiros libres editado bares que se va al banquillo segundo jugador eliminado por faltas en el Real Madrid ha entrado treinta aunque

Voz 1 03:18 pues hay que confiar al fallo desde el tiro libre de Sergio Rodríguez a ver si se produce no es una cosa fácil porque va a depender de una tira mucho además Sergio Rodríguez el primero dentro anotó Sergio Rodríguez ácido noventa ochenta y siete va está a tiro de tres el Real Madrid pero se nota este dado nos y luego hoy lanzar segunda nota veinte tres del Chacho tiempo muerto de Pablo Laso tiempo muerto de Pablo Laso bueno bueno no te lo voy a contar una cosa se iba jaque con una bronca Connie to this diciendo pero porqué lo paras la dicho Nano el tiempo Pablo Laso que le queda otro yo hay varios jugadores que están en otro planeta lo para esto pero Laso Marta nueve uno ocho siete a pensar ya anotar rápido

Voz 1490 04:07 cuatro puntos abajo diecisiete coma cuatro segundos para el final del partido eliminado Campazzo eliminado Tabares es el más difícil todavía para el Real Madrid

Voz 2 04:19 complicado lo tiene muy complicado el Madrid está en situación muy muy difícil tiene que anotar rápido Daimiel en una jugada de tres cuatro segundos si es posible

Voz 5 04:29 ha sido la falta lo principal los anotar

Voz 3 04:31 pero no por encima de que sea de dos tres anotar rápido y hacer falta

Voz 4 04:39 vamos fallar algún llegaré tirar eso buscarnos cementado si no tienen que qué tal lo más rápido posible y que son la canasta seguras ya de guardia Jaycee Carroll D2 hasta rápida ahí para con cuanto antes

Voz 2 04:53 lo falta mira ver cual bueno para que está con los jugadores me mira lo remite a Jaycee Carroll Rudy Fernández va Carlo no sé si los cigarros las

Voz 1490 05:04 a Llull Jaycee Carroll Rudy Fernández Creighton quien si Anthony Randolph

Voz 0699 05:09 primos de la megafonía que no una

Voz 1 05:11 bueno para Rudy Fernández venga vamos esto es un Catch and shout que dicen en la NBA a coger ya a notar Rudy Fernández van a tratar deliberada Jaycee Carroll que que buscan al primero no le encuentran buena para Serge de tres tres

Voz 6 05:26 a su modo de cambio ahora

Voz 1 05:32 CSKA de Moscú entra entrar Sergio Ramos

Voz 7 05:34 me digas haya canas se increíble

Voz 2 05:38 Iván Yubero de siete cero siete y anota esta

Voz 1 05:41 vamos a ver porque hay que hacer falta personal rápido que es lo cachorro de Fernández claros en la tenía que jugársela juega se va al banco marcha casa Rudy con la quinta

Voz 2 05:49 pero bueno no pero ha cambiado mucho Oscar Porcar anotando los dos si el Madrid tendrá catorce segundos para anotar un triple entiendo que Checa entonces también tendrá que hacer una falta personal pero ha cambiado este triple lo mete en la presión al tirador éticamente los dos

Voz 1 06:04 claro bendito sea Llull el que estaba hundido el que estaba jorobado por no decir otra cosa que canasto es increíble

Voz 7 06:12 sí que me gusta es increíble con cubano

Voz 5 06:15 ante de él que es un jugador grande que trata de evitar la falta pero con los ojos

Voz 7 06:18 los arriba ha tirado la metido ahí

Voz 1 06:21 ahora no hay factores que la presión lanzó primero dentro tendrá que ser el segundo que falló torcer segundos una décima pero el Madrid estaría a tiro de tres en el peor de los casos hay va por el segundo se va a tomar su tiempo la tiene ahí que elabora ahora empiece a botar mira a canasta flexión al alza dentro no ha sido el día en donde iba a follar Alec cambian el CSKA Karlheinz jornada de Colón efectivamente es el cambio el Real Madrid a tiro de tres noventa y tres noventa y ahora que hará el CSKA defenderá ahora una falta personal para que tienen de dos que hacer bueno para Sergio Llull dio el tiene confianza hay español del que será puede jugar lanza Beltrán Diarra nuevo Pfizer escapó el rebote la pelea por la coge y falta personal quedan dos segundos qué pena quedan dos segundos ya acabó

Voz 2 07:21 bueno ellos han notado Antoni por por no hacer falta personal lo pasas opina

Voz 5 07:26 sí yo también me extrañado porque además bueno ha sido un tiro más fácil que la anterior paro Mato adelante

Voz 2 07:31 estrategia NBA no hacer falta ya tenía un tiro hombre no se puede hablar Óscar de de de tiro cómodo porque era muy abalanzado hacia adelante pero podría haberlo

Voz 7 07:40 esto fan más caro de la anterior vamos sí sí

Voz 2 07:44 bueno pues cincuenta noto el primero en cuanto a primeras somos lo que hay colorín colorado

Voz 1 07:50 ahí va Higgins al primero colorín colorado más cuatro para el CSKA de Moscú que se toma la venganza y la revancha del Real Madrid en Belgrado y que se va a plantar en la final seguramente la final que casi nadie esperaba entre el CSKA y el Anadolu Efes de Estambul segundo aventuro Mars cinco se quedando segundo a lanzar en a Sergio el desde el centro de la cancha Salgado CSKA de Moscú noventa y cinco Real Madrid noventa el guión que muchos pensábamos partió diez de diez mil alternativas más catorce del Real Madrid en el tercer cuarto más cinco del CSKA de Moscú al final el Real Madrid no podrá revalidar el título de campeón de la Euroliga aquí en el Buesa Arena en Álava los jugadores del Real Madrid y Marta Casas ya a despidió deportivamente de los del CSKA de Moscú

Voz 1490 08:49 se saludan rostros de decepción de tristeza del Real Madrid lo han tenido muy cerca pero al final esta vez la moneda ha salido cruz para el equipo de Pablo Laso

Voz 1 08:59 veintitrés puntos de Sergio Rodríguez veintitrés puntos de Nando de Colo los máximos anotadores del CSKA con dieciocho dieciocho de Fuencarral crece de Sergio Llull doce de Anthony Randolph mucha personal muy lastrado el Real Madrid el Real Madrid se queda en la orilla de esta final por ese quedan las semifinales lucharán el tercer y cuarto puesto contra Fenerbahce

Voz 2 09:21 noventa y cinco noventa derrota del Real Madrid yo quiero decir Oscar que a mí me parece un gran partido de Euroliga de toda la vida

Voz 4 09:29 el club si hubiera sido en Madrid muy emocionante se ha ido perdiendo consistencia se mete en problemas en en faltas ellos saben encontrar soluciones en ataque al final del partido en Madrid la costaba mucho más anotar en ese Ras final del último cuarto sobre todo la confianza en la línea de tres donde no haya estado a de su nivel habitual sin embargo en un nivel muy alto en la línea tres por encima de esos

Voz 2 09:54 las habituales mira lo que dice Rudy Fernández línea abierto también

Voz 0995 09:58 Marta Casas hasta con Milene ahora mismo Movistar de deportes y demás sí

Voz 8 10:02 a falta de cuatro tiros libres porque es hacían te vas Rudisha bueno yo creo que hay que estar muy orgullosos hemos luchado contra un gran equipo hemos estado en el partido hasta el último momento

Voz 9 10:13 y nada a reponer no ha hasta el viernes la liga regular

Voz 0995 10:18 gracias bueno Antoni eh

Voz 2 10:20 que son cuarenta y dos tiros libre en los que ha tirado intentado el CSKA de Moscú veinticuatro mal

Voz 10 10:25 pero eso necesariamente no tiene por qué significar

Voz 2 10:28 nada pero pero es llamativo eh

Voz 5 10:32 los veinticuatro eh es muy importante la falta al partido claro

Voz 7 10:35 cuántas son treinta y dos a veintidós eso es eso es bueno para Irlanda espita sí sí te entiendo

Voz 5 10:40 a mí hay un momento de partido cuatro minutos de partido que es desde que faltan ocho minutos hasta que faltan cuatro en el último cuarto ahí coincide además con que Sergio Rodríguez se va al banquillo y a partir de ese momento todo lo que pasa durante cuatro minutos para el Real Madrid es malo llegan los tres fallos de Llull

Voz 1490 11:00 Chico personal de interrumpa por aquí gustaba Jaume buenas por decir algo sensaciones simplemente te voy a preguntar lo habéis peleado hasta el final lo habéis tenido ahí ha escapado

Voz 0359 11:16 ver que es lo que va a pasar ya estaba no yo creo que no se puede decir más el esfuerzo se puso a la mejor hubo cosas que no salieron pero pero bueno sí

Voz 11 11:25 esa sí eso sí lo habéis peleado hasta el último segundo eso no se puede negar

Voz 1490 11:28 equipo siempre dejándolo todo dentro de la cancha

Voz 0359 11:31 si al final dejamos todo pero nos falta un poquito ahí al final cerrar el partido y gracias gracias

Voz 2 11:39 el mexicano gracias Marta sigue abierta después también escucharemos en El Larguero los protagonistas de Antonio analizando el partido decía que en esos cuatro minutos han llegado los

Voz 5 11:47 fallos de Llull la cuarta de Tabares la técnica Laso la cuarta de Campazzo para mí hay en el partido pues eh ha volcado del todo para el Real Madrid no había Un parcial de diez a dos creo para CSKA y también eso ha permitido que se metiera de color no en el partido al que había entrado por Sergio Rodríguez por cierto de lo ha metido diecinueve puntos en la segunda mitad

Voz 2 12:08 cuarenta y seis puntos han hecho entrenando de Colo nuestro Chacho Rodríguez en fin estarán en la en la final y no se puede decir que haya sido de manera inmerecida una pena no siempre se puede Bono Marta un último paso por ahí sino ya para el larguero eh que estamos a dieciocho minutos de empezar con con Yago hay una nueva sesión

Voz 1490 12:23 sí nada ya poquito a poco han ido llegando los jugadores del Real Madrid

Voz 12 12:26 al vestuario va a llegar en nada a él

Voz 1490 12:29 el presidente del club también Florentino Pérez para dan ánimo seguro a toda la plantilla después del esfuerzo esta vez no ha podido ser cayó cruz y el Real Madrid eliminado en semifinales

Voz 2 12:39 estará Marta un abrazo hasta el larguero Joe algo más arriba sí

Voz 0699 12:42 Thomas el Real Madrid ha encajado en el último cuarto treinta puntos treinta en un cuarto y eso es mucho encajar no es el Real Madrid el equipo que mejor defienda del mundo pero no es el Real Madrid el equipo que está acostumbrado a encajar treinta en un cuarto decisivo y eso lo ha hecho el CSKA entre Sergio Rodríguez Nando De Colo la falta personales en un momento que narraba Antoni Daimiel el Real Madrid no todos los años puede estar en la final ni todos los años se puede ganar una Euroliga pero hoy el CSKA ha sido más pillo ya hecho más el partido que tenían ya han aprendido del año pasado hipertensa experiencia el CSKA alcanza la final el Real Madrid se tendrá que jugar el tercer puesto en un partido que nadie entiende un año más contra el Fenerbahce Fenerbahce y Real Madrid hoy estarían muy felices de coger un avión en Estambul y el otro más

Voz 2 13:29 un abrazo hasta ahora un abrazo hasta luego vamos gracias muchas gracias por escucharte desde aquí un abrazo Anthony gracias se como partido de tenis bueno

Voz 0995 13:38 primer set Del Potro seis cuatro ha ganado el patrono Del Potro perdón de diciendo homenaje a Toño hay que Del Potro ya está un máster en el que entregarán alguna medalla derivada de algún juegos olímpicos de lo que sea un detalle del baloncesto decíamos cinco de doce en Madrid en triples al final del tercer cuarto digno un cuarenta por ciento bueno pues dos de doce en el último cuarto acabado con siete de veinticuatro

Voz 2 13:59 gracias Borja hasta ahora seguimos en nada en quince minutos el larguero

Voz 14 14:23 no

Voz 1620 14:31 las olas en la que la desestabilizan en un primer momento en una primera hora de la segunda ola seré afloja el pañuelo africano con el que suelen llevar a en la espalda a estas mujeres y es ahí cuando pierde el rastro del bebé ya no lo vuelve a encontrar hasta que había sido hallado flotando por una moto acuática al sur de la isla de Gran Canaria esta mujer gracias a eso la intermediación de la jueza iba a ser puesta a disposición de la Comisión española Ayuda al Refugiado de un centro de acogida para mujeres para alguno de estos niños supervivientes pero finalmente ha sido hospitalizada nos confirmaran a última hora de esta tarde otra novedad angels llenas jueces hasta interesada a instancia de los abogados de intentar identificar con pruebas de ADN de manera correcta esa filiación entre la madre y la niña para que esa niña se fuera sea enterrada con su nombre y que la madre puede acompañarla en ese entierro también recordemos ayer fue encontrado el cuerpo de una mujer que es en teoría también se cree la mamá de una niña de siete años que llegó en ese grupo también la jueza va a intentar identificarla para enterrarla con su nombre

Voz 0194 15:29 lo único estábamos pendientes de esas ocho personas que estaban en el islote de Perejil al final han sido rescatadas a última hora de esta noche

Voz 1620 15:36 sí entorno a las diez de la noche no ha confirmado el Ministerio del Interior a la Cadena Ser que han sido finalmente puestos a disposición de Marruecos que han sido los marroquíes los que han llegado a la española perejil recordemos la expandió presumida de Perejil pues resulta que para esto para el Gobierno de España en este caso según fuentes del interior hay un acuerdo de cooperación que prima de cooperación en materia migratoria como perejil está más cerca de la zona de rescate marroquí bueno de hecho geográficamente está donde está por finalmente dicen fuentes de de Interior que por esa cooperación entre ambos países finalmente a siete personas seis hombres y una mujer han sido llevados por Marruecos a su territorio recordemos Ángels que esta embarcación estaba en dificultades de madrugada llegó a la isla de Perejil desesperado de Josep cayó al personal mar desaparecida la dan por muerto otro joven de Costa de Marfil la verdad que es muy polémico algunas organizaciones de derechos humanos Comín como Caminando Fronteras pues critican al Gobierno porque tendrían que haber sido tratados como náufragos Hinault como inmigrantes en situación

Voz 0194 16:29 muchísimas gracias buenas noches movidas la cabeza Cármenes dramática la historia de esa madre que es todo esto es dramático como la obligan a subirse al barco es dramático como pierde a su hija que ese es decir le desata el pañuelo que lleva adherido al cuerpo ir cómodo

Voz 0378 16:46 después tiene que estar sin poder estar con el cadáver de de su hija que está en comisaría hasta hasta que un juez se entera es es todo inhumano porque si ya es dramático lo que sufren estas personas cruzando el Mediterráneo que te que te pasa una cosa de esto pero solamente cuando tenemos una imagen como la de I Airlines aquel niño es senos remueven los corazón y yo lo que quiero es que la gente piense que es

Voz 0194 17:16 una madre y una hija que piensen en eso que da igual la nacionalidad que da igual de donde vengan que da igual es una madre y una hija es la historia de una madre que ha perdido una hija en esas circunstancias que la gente lo imagine sacándolo de cualquier tipo de contexto para ver si así les les puede afectar hoy sienten algo cuando escuchen noticias de este tipo venga la crónica internacional se completa en el Reino Unido

Voz 1667 17:39 el líder de la oposición británica Jeremy Corbijn ha enviado una carta a Theresa May para confirmar que han roto las negociaciones del Brexit Abella pocas esperanzas y ahora ya no queda ninguna han intentado acercar posiciones antes de que el Parlamento vuelva a votar el mes que viene el acuerdo entre Bruselas y Londres para el Brexit antes votarán en las elecciones europeas Corbijn ha hablado esta mañana

Voz 15 18:02 acabo de escribir una carta a la primera ministra para decirle que después de las conversaciones que hemos mantenido hemos llegado a lo que creo que es una conclusión natural la primera ministra ha anunciado la fecha en la que va a dejar el cargo se han incrementado las críticas entre bastidores por parte del Gabinete conservador de otros que no están de acuerdo con estas negociaciones por lo que damos las conversaciones por termina

Voz 0194 18:23 saludamos a esta hora María Ferrer directora el Diario de Mallorca muy buen

Voz 10 18:25 las noches buenas noches que nos encontramos en la portada del Diario de Mallorca

Voz 16 18:30 pues mañana vamos a encontrar más detalles sobre el asesinato de una mujer de nacionalidad colombiana que hacía muchos años que vivía en Mallorca y con el que eso está buscando como presunto sospechoso de la autoría del asesinato a su viejo son viejos un adolescente de dieciséis años nosotros la mañana en el periódico en la información de que la policía sospecha que ha huido a Bélgica con su novia de esa es una de las informaciones principales de la portada y Diario de Mallorca de mañana

Voz 0194 19:00 de qué más podemos encontrar

Voz 16 19:02 pues sacamos muchos detalles de las informaciones autonómicas y locales que comas pues desde la campaña no haberlos tema efectivamente y luego adelantamos también en temas muy muy interesante que es un decreto el cuadro hoy el Gobierno autonómico en uno de sus últimos Consejos de Gobierno porel que va a prohibir que se dispensan bebidas con azúcar y bollería en los hospitales y en los colegios públicos de Baleares

Voz 10 19:27 bueno es una buena noticia iba a decir una buena iniciativa exacto María muchísimas gracias gracias a vosotros buenas noches

Voz 0194 19:33 es lo que pueden encontrar mañana los lectores del diario de Mallorca nos queda Pablo el cuaderno de frases vamos a pelo

Voz 1667 19:38 con las frases de Pedro Almodóvar cuya última película dolor y Gloria se ha estrenado hoy en el Festival de Cannes it tiene opciones de hacerse con la Palma de Oro nuestra compañera Pepa Blanes hablado y con el incluso de política

Voz 17 19:49 eh porque da la impresión por el ruido que hacen que el

Voz 18 19:52 eso de que tengamos un partido de ultraderecha

Voz 17 19:57 no no

Voz 18 19:57 es decir no estamos no sólo no estamos acostumbrados sino es espantosa la idea es espantosa es espantosa

Voz 1667 20:06 la el embajador venezolano en Madrid Mariví sea ha asegurado que pedirá al nuevo Gobierno español que se replantee las relaciones bilaterales y su posición respecto a Donald Trump ahora que ya sabemos que el Gobierno y la oposición negocian en Noruega el embajador asegura que el Ejecutivo está dispuesto a hablar de todo siempre que sea dentro de la Constitución

Voz 18 20:23 el Gobierno ha dicho que un diálogo sin condiciones arroja no se puede llegar una mesa de diálogo

Voz 19 20:32 lo atado

Voz 18 20:34 pero los límites lo pone la Constitución la vigencia de la Constitución

Voz 1667 20:39 en de la actualidad internacional Taiwan que se ha convertido hoy en el primer país de Asia que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo los ayuntamientos van a poder empezar a registrar estas uniones a partir del veinticuatro de mayo la aprobación que coincide con el Día Internacional contra la homofobia se ha celebrado en las calles así

Voz 1 20:56 ah sí

Voz 7 21:01 sonido Taiwán España fue pionera

Voz 1667 21:03 en el matrimonio homosexual aunque su posición sobre los derechos al colectivo LGTB han caído en los últimos años por falta de avances Malta lidera esta clasificación según el informe anual de la ONG ILGA para la que Bélgica Luxemburgo Portugal han adelantado ya a España la siguiente historia parece de película las autoridades argentinas han localizado en los Andes un cuerpo momificado que según varios indicios es el de un valenciano que desapareció hace veintinueve años en su ascensión al cerro rincón situado en la provincia argentina de Mendoza el joven argentino cree que se trata de él porque el cuerpo que fue hallado el pasado domingo contenía su documentación el forense confirmará su identidad vamos a contar que cuando el cadáver fue extraído de un glaciar inferior se encontraba totalmente muy momificado y todavía consumo mochila a la espalda lo cual hace pensar a la Unidad de Rescate que la persona accidentada caminaba por el filo de Sendero Cayo Flagey e historia hace veintinueve Anel que les estaban buscando el Ayuntamiento de Cádiz que ha decretado un día de luto por la muerte de Juan Carlos Aragón autor de más de cuarenta agrupaciones carnavalera sigue ganador de cinco premios en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla Nuestro gaditano de cabecera que es Josema que es el becario exacto nos ha dicho que nos tenemos que ir con una de las agrupaciones más famosas que es los Yesterday su pasodoble aunque diga Blas Infante

Voz 20 22:27 sí

Voz 0684 22:43 perdona que no eh vamos a vamos es lo que prima antigua sí hemos yo la boda de siete al pueblo Juan Carlos Aragonés ha muerto claro pues te pones la serie Peggy

Voz 21 24:08 no a Ramoneda el dietario

Voz 1667 24:15 Sánchez a todos

Voz 22 24:17 de Iceta se da por amortizada Manuel crucial al candidato a la presidencia del Senado no debía ser muy preciso el retrato robot con el que el presidente trabajaba para tan alto cargo qué hay en común entre un profesional de la política cuarenta años en la pelea bregado en mil batallas expansivo y un punto exhibicionista y el filósofo de guardia profesoral en las formas y siempre un punto tenso como manera de estar el mundo francamente poca cosa salvo que ambos vienen de la escudería PSC parece que es lo que toca la manera en que Sánchez de entiendes lo distensión con Cataluña también el PSC escasa de ida y vuelta de Meritxell Batet la candidata presidente al Congreso de Diputados pero hay que decir que Batet ha sido una de las revelaciones del Gobierno de los diez meses y que muchos la imaginaban como número dos del Gobierno la moda Sánchez para esta temporada se llama PSC extraños misterios de la comunicación política han Negre Karanka Carrión Bauer la sucesora de Angela Merkel al frente a Democracia Cristiana alemana lo tiene claro no puede haber cooperación con los populistas de derechas así lo ha dicho en el país dejando además un mensaje directo al PP esta fue probablemente la causa de su debacle que lo sepa Casado en la derecha europea hay gente solvente que no está por las alianzas lúgubres a pesar de todos los europeos siguen queriendo en Europa tienen miedo a perderla así se deduce de un sondeo realizado en catorce países por encargo el Consejo Europeo de Relaciones Internacionales dos tercios de los cincuenta mil encuestados temen que la Unión se disuelvan los próximos años y sólo un ocho por ciento piensa que la pérdida no sería grave tal es el nivel de angustia que un treinta y ocho por ciento no descarta que pueda darse una situación de guerra osea que en el desconcierto que viven las viejas naciones los ciudadanos creen que la seguridad sólo puede venir de una Europa unida

Voz 0194 26:13 y esta semana lo dejamos aquí Carmen del Riego Juan Carlos Jiménez Carlos Cué buenas noches y buena hablo nosotros vamos el lunes mes obligarse abrigarse bueno sí abrigarse versar un par de días que luego que tengan feliz fin de semana

Voz 0538 26:42 por eso veinticinco años

Voz 2 26:45 el Arcelor

Voz 0538 26:50 servicios informativos

Voz 1667 26:51 no

Voz 23 26:56 ser más Madrid ciento cuatro puntos

Voz 0995 27:00 no

Voz 24 27:00 cómo te sientes cuando tienes que llevar tu coche al taller sería bueno saber que te va a costar repararlo o el tiempo que estará situado en Cautivo punto com te damos precio cerrado al instante garantizado reserva cita a través de la web en un taller cercano sin sorpresas hay para tu comodidad recogemos tu coche itrio devolvemos cuando esté listo aunque cinco punto com tú mecánico

Voz 0995 27:21 afianza sabes cuento el y tu piso más de lo que piensa es seguro

Voz 0538 27:25 el piso valoremos gratis tu casa la vendimia

Voz 25 27:28 es al mejor precio contacte con nosotros en el novecientos ciento diez ciento seis o piso punto es

Voz 22 27:34 si te digo que nunca tendrán problemas de empleo de eso

Voz 0995 27:36 yendo aplicaciones móviles para ellos y te divertir es cobrando una pasta ayudando a los demás con tu arte sita en la tecnología y los entornos virtuales matricula tiene el curso de Técnico Superior en aplicaciones multiplicada

Voz 25 27:47 forma de Centro de Estudios Visuales de doble titulación internacional y cien por cien de empleabilidad informa TNC v punto com tales

Voz 26 27:55 entonces en acción Hasta ahora sólo existían los bancos pero ahora también tienes justo lo contrario de presentamos vine ex una tarjeta gratuita sin comisiones ni condiciones con la que puede sacar dinero gratis en cualquier cajero del mundo pagar en el extranjero con el mejor tipo de cambio y enviar y recibir dinero de tus amigos al instante descarga debate diez euros de bienvenida entrando en tu cuenta sin banco puntos

Voz 27 28:18 no hace milenios y quinientos antes que Cristóbal Colón un explorador vikingo

Voz 24 28:25 soy la

Voz 28 28:34 seguirlo Venture tu imaginación es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti síguenos en Ser aventureros punto es quién redes sociales

Voz 7 28:55 de mil dólares Kathryn ser

Voz 0538 29:01 poner dial radiofónico y no encuentro nada será culpa mía será será en medio de comunicación no

Voz 29 29:15 porque ese será que no has escuchado La Ser si la SER también la escuchado y no no me gustó no no te tenías que decir que no que no ha escuchado la SER

Voz 1620 29:23 eso no es en contra no pero yo yo no puedo mentir

Voz 29 29:26 la la la SER la escuchado no no me gusta mucho mucho mucho relativismo moral Cadena SER Si no te gusta la radio a lo mejor es porque no has oído Laser tenga sentido yo decía

Voz 0538 29:42 que no había oigo Laser pero la Serla

Voz 18 29:45 cadena SER no no podemos gustar a todos pero nos conformamos con gustar Piatti