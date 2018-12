De Buenas a Primeras (18/12/2018)

Voz 1860 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 8 00:50 empieza el martes dieciocho de diciembre con un grado en Zamora hay tiempo en general sin cambios días soleados y mucho frío en las horas centrales en Galicia va a llover con fuerza y el agua se va a extender por la tarde también Asturias Castilla y León Extremadura y Madrid es un hombre un hombre español de unos treinta y seis años

Voz 1621 01:13 antecedentes por algún otro delito

Voz 8 01:15 es el perfil del homicida habitual en España una de las conclusiones del primer informe oficial hasta la fecha sobre cómo se mata a nuestro país

Voz 1621 01:25 lo firma un equipo de investigadores de más de medio centenar de investigadores del Ministerio del Interior y arroja un puñado de datos muy interesantes

Voz 8 01:32 todo para esta época que vivimos en la que se sueltan mentiras alegremente muy peligrosas que por desgracia la realidad vuelve a desmontar una y otra vez el informe

Voz 1621 01:42 la del que vamos a hablar esta mañana analiza más de seiscientos homicidios cometidos entre dos mil diez dos mil doce homicidios resueltos por las Fuerzas de Seguridad del Estado es que son datos oficiales

Voz 8 01:52 pensemos que me seiscientos fueran diez para que sea una cifra más manejable de esos diez homicidios nueve los cometen hombres nueve de cada diez

Voz 1621 02:00 sólo uno de cada diez homicidios en España los comete una mujer siete de cada diez veces para matar a un hombre tres de cada diez para matar a otra mujer en la mayoría de los casos la droga está tras estos asesinatos que se producen además y sobre todo durante peleas o en episodios de violencia machista

Voz 8 02:19 por tomar este tipo de de violencia desgraciadamente de de actualidad siete de cada diez asesinos machistas son españoles como dice en el diario El País uno de los autores del estudio esto es que

Voz 1621 02:31 en Asia no política Julia Molino

Voz 9 02:33 primera vez que se han recopilado este tipo de datos en España y los resultados pese a todo son bastante positivos en nuestro país se produce un homicidio por cada ciento cincuenta y un mil quinientos habitantes una de las tasas más bajas de Europa que ya de por sí es el continente en el que menos se producen este tipo de crímenes que lo comete tiene un perfil muy concreto las estadísticas dicen que en el noventa por ciento de los casos el homicida es hombre la mayoría de veces es español reincidente de media tiene treinta y seis años y normalmente lo hace por una discusión o por violencia machista crear un perfil de este tipo es esencial para las fuerzas de seguridad les facilita las cosas cuando tiene que buscar sospechoso pero también es importante para los ciudadanos porque desmonta algunos mitos el primero que tenemos muchos crímenes el efecto es lógico los grandes casos son mediáticos Se mantienen en nuestra memoria colectiva durante mucho tiempo y nos hacen creer que son habituales pero no lo son el segundo que los extranjeros delinquen más que no es cierto del cien por cien de los homicidios más del sesenta por ciento los cometen españoles

Voz 8 03:36 a a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a charlar en de buenas a primeras con Juan José López Ossorio psicólogo del gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y miembro del equipo que ha estado los últimos tres años trabajando en este informe sobre los homicidios en España

Voz 8 04:33 nuestro tema en la encuesta de de hoy en arroba de buenas Diego de Zaragoza también ha votado solo en casa pero protestando en el seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 13 04:43 cuatro dentro de todas las momias de películas que habéis elegido voy a elegir la de Solo en casa porque además le echaron hace poquito son las típicas películas que cuando no sabes qué hacer y esta escalada de Canal de ponen saberlo dices ABBA aunque ya las visto cuatro o cinco seis veces pues

Voz 14 05:00 qué cambios ha bandeja asquerosa

Voz 1621 05:04 bueno es la opción más votada de de las cuatro que nos hemos dado arrasando con el cuarenta y siete por ciento de los votos yo he votado también por por se los celos la opción ganadora líder lidera la opción ganadora no son encuestas y que no son predicciones esto es realidad ya son datos muchos estáis protestando por los títulos que que se han quedado fuera pero ya nos hemos hecho más de una vez que Twitter

Voz 8 05:26 sólo nos deja poner cuatro pero nos encanta que nos ha es sugerencias bueno la segunda más votada este esta maravilla pero lo más

Voz 16 05:34 lo que nunca Irak es que por mucho que Jordi por mucho que suplica que nunca nunca debe comer después de medianoche entendido lo que tu gracias

Voz 0159 05:50 cómo puede estar que solo haya tenido un veintiuno por ciento de los votos los Gremlin

Voz 8 05:55 es un peliculón

Voz 1621 06:03 sí sí es peli bueno en sí ha votado por los grandes nos cuenta en Twitter en arroba de buenas que aunque la ley de estas criaturas esté más relacionada con la Segunda Guerra Mundial que con Navidad la película me reconcilia dice con estas festividades tan innecesarias e hipócritas reflexión reposada como siempre de de enanos no

Voz 8 06:24 Fernando desde Twitter bueno la sorpresa de la noche la segunda opción menos votada diecinueve por ciento de los votos nada

Voz 14 06:35 por supuestísimo lo actual y bonita Aurelia a parte del elenco de grandes estrellas que tiene la película son las historias

Voz 15 06:44 aquí para repetir

Voz 1621 06:57 yo decía que esta película era realmente un pueblo como la opción ñoña ayer cuando llega a casa a las seis de la mañana me ha dicho que son todas niñas sí sí pero yo creo que está sobre todo si te viste lo factoría llega a no me la vi sino que repasa algunas escenas melón gunner o te reafirman me reafirmo un poco pero me gusta más del del recuerdo que yo tenía

Voz 8 07:20 pero por ejemplo esta historia de amor entre de escritor portugués anotó maravillosa muy bonita muy bonito pero muy bonita muy bonita Moaña todas no a mí canta Love actual y claro que siempre voto por una opción perdedor

Voz 1621 07:33 he leído mal pero mucho peor le ha ido a Pesadilla antes de Navidad la opción menos votada con un trece por ciento

Voz 8 07:55 Burton entre nuestros oyentes sí sí bueno los oyentes que están especialmente protestón es sí que han reclamado muchos muchos muchos títulos que se han quedado fuera después de las cinco los repasamos pero han reclamado un título por encima de todos los demás

Voz 18 08:10 el no te vayas mi película navideña ya que ve Jordi condiciones esquivó fabulosa volver a vivir

Voz 19 08:21 a ver si no estuvieran todas las cuatro que venga a vivir indica que sois jóvenes inconscientes por cierto sobre el anuncio de que a tu padre no Team fue en el fútbol más redondo que había visto en su vida era una maleta cuadros esos crímenes

Voz 1621 08:41 bendición los Veintisiete Qué bello es vivir las opciones antes de de confirmar del todo la encuesta pero al final pues no no encajó bueno podéis seguir votando en Twitter o mandarnos audios al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuál

Voz 8 08:56 o llamar al novecientos cien ochocientos Sergio Díez esta

Voz 1860 08:59 la al otro lado en la producción Borja González en la técnica Qué bello es vivir incluso a las cinco menos veinte de la mañana empieza de buenas a primeras

Voz 1 09:36 me gusta creerme disfrutando de cualquier soplo de aire me alegro de encontrarme tan alegre tan Feve también apreciable cuando me asomo a La Ventana IVE hoy por la mañana a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar también fabricada también voy cantando me gusta recrear me disfrutando de cualquier soplo de aire me alegro de encontrarme tan alegre tan despreciable

Voz 0159 10:51 a cuatro y cuarenta y un minutos tres y cuarenta y un minutos

Voz 8 11:05 muy bonito vivir y sabemos que sois muchos los que estés en ruta a esta hora no nos cansamos de pedirles precaución al volante de contaros bueno cualquier información que pueda ayudar a llegar a casa que es lo importante información como la de los puntos más peligrosos de nuestras carreteras que ha marcado en el mapa Marta Valderrama Se acercan las naves

Voz 1509 11:24 edades y con ellas los viajes la mítica operación salida empieza este viernes veintiuno

Voz 8 11:29 hombre

Voz 23 11:30 si el año pasado se produjeron cuatro millones de desplazamientos entre ir y volver este año no se va a quedar atrás somos muchos los que queremos volver a casa y reunirnos con la familia o aprovechar las vacaciones para hacer una escapada pero hay que ir con cuidado ya que un poco más

Voz 1509 11:46 desde el doce por ciento de la red viaria estatal tiene un riesgo elevado o muy elevado de que se pueda sufrir un accidente mortal Huesca es la provincia que cuenta con mayor proporción de tramos peligrosos con un cincuenta y dos por ciento Le sigue Teruel con un cuarenta y tres León con un XXXII Lleida con un XXXI el punto negro con más riesgo está en Ribadeo en Lugo concretamente en la N seiscientos cuarenta y dos y tiene una longitud de ocho con dos kilómetros la DGT recomienda para estas navidades evitar salir tanto el viernes veintiuno como el veintiocho entre las cinco de la tarde y las diez de la noche ya lo sabes lo importante es volver así que

Voz 6 12:29 de buenas a primeras

Voz 0159 12:37 el programa hablando de gente con talento nosotros

Voz 1621 13:12 tú lleva diecisiete años en el negocio está fuertemente instalado en en la miseria no sales

Voz 24 13:18 el pozo tiene una prueba que lo Arteta que yo llevo pues no se adaptan al canon de lo que entendemos por éxito en qué tipo artistas llevas globos por ejemplo llevan a una niña completa de la escucha escucha

Voz 1621 13:37 te gusta mucho de España e recordaba que se llama Rafa

Voz 24 13:40 cincuenta años

Voz 25 13:42 es algo que del señor de cincuenta y dos años Colombo no pero estamos los increíble

Voz 24 13:50 me da igual lo prejuicio anti muy grande un cacho carne metro aún Royo García Albiol no me diga claro

Voz 1621 13:56 así yo te juro que da escalofrío la gente no quiere ver

Voz 24 13:58 eso queremos esperar también llevó a arcano espada arcano espada es un rapero de derechas cuarenta y dos palos protesta contra la dictadura poner tal obra dando a España a la suya sí sí sí nos mía tengo una actuación

Voz 26 14:26 a su nombre torería siempre vela y con tus amigos luego cava

Voz 24 15:00 bueno bueno bueno arcano espada

Voz 1621 15:02 me mola mucho eh el rapero de derechas lo buscara en Spotify para ponerlo en favoritos ya ver si un día de estos abrimos el programa con una canción suya bueno aún así tiene un talento comedido o pobre en comparación con nuestro siguiente protagonista de de de buenas a primeras un hombres Simon Jones Simon Jones ya ha sido bautizado en Reino Unido como

Voz 14 15:22 el atracador educado

Voz 1315 15:25 pero la cola del banco para robar sin que nadie le dijera nada así informa The Telegraph se llama Simon Jones Time XXXVIII años y se quedó en silencio durante quince minutos en la fila de una sucursal de Reino Unido a la espera de que llegase su turno para robar al banco el caso es que nadie quiso acercarse a él porque temían herir su sensibilidad el día del robo era un día caluroso y Simon iba con abrigo guantes de látex azules una máscara facial

Voz 8 15:48 estafas oscuras que también una botella el gerente expira

Voz 1315 15:50 como ante el juez que no se atrevió a decir nada porque pensó que tendría una enfermedad de la piel

Voz 1621 15:55 quería al llegar el turno de los jóvenes

Voz 1315 15:59 porque al llegar el turno del hombre le dijo a la persona que estaba atendiendo que llevaba ácido y una bomba y le obligó a darle todo el dinero que tenía ya

Voz 8 16:06 con el dinero se montó en el coche y se marchó

Voz 1315 16:08 pues de eso Simon fue detenido porque el coche sí que fue identificado y ahora ante el juez ha confesado su robo ya ha sido condenado a cuarenta meses de prisión

Voz 8 16:15 a ver lo de hacerse toda la cola para atracar el banco no sé a lo mejor que le puede servir de de atenuante no

Voz 1860 16:22 claro es un saber estar y un civismo me pasa

Voz 8 16:25 civil lo que hay que tener en cuenta además es en un banco antes de de atacarlos así de bien en la cárcel es seguro que va a ser pronto a la categoría de preso de de confianza que significa básicamente dormir compartir celda con con los políticos no vayan entrando igual estoy

Voz 1621 16:41 qué tienen que ver con con esta noticia que tenga aquí mira los presos de las cárceles españolas critican la entrada en masa de gente normal pero en donde publican esta podría ser ok diario pero es el Mundo Today

Voz 8 16:53 adiós vuelve a poner excusas para no ir a la cena de Navidad del Vaticano

Voz 0573 16:56 no le había tocado de amigo invisible al Papa Francisco que se quedó sin regalo

Voz 8 17:01 la demanda fue un bella porque el agua le hace orinar

Voz 0573 17:04 en la etiqueta no pone nada de esto dice el hombre que ha tenido que comprarse unos pantalones nuevos con su propio dinero

Voz 8 17:11 pide un viaje en globo le regalan una bici

Voz 0573 17:14 pensaba que un viaje en globo sería más emocionante ha dicho la persona que recibió el regalo y que tiene diez pedidos por entregar

Voz 8 17:20 dos de cada tres españoles creen que el portugués es castellano con acento portugués

Voz 0573 17:25 esto es muy parecido al gallego que es castellano con acento gallego

Voz 8 17:29 Mcdonald's ofrecerá un menú Premium que habrán comprado en otro sitio pagando

Voz 0573 17:34 poco más nuestro cocinero viral verde al lado por un bocadillo hecho de comida de verdad dicen desde la marca

Voz 8 17:40 animalistas exigen que Papa Noel sea transportado por seis brócoli

Voz 0573 17:44 la Fabri canción diademas con cuernos de reno deja a miles de renos sin su defensa natural

Voz 8 17:50 la frase en latín grabada en la entrada de la facultad de Filología significa los tontos pa letras hecho

Voz 0573 17:57 tirado casi un siglo después certifica que la frase sigue siendo cierta comenta el recto

Voz 8 18:02 Facebook monta un emotivo vídeo con todos los datos personales que te ha robado en dos mil dieciocho cobras

Voz 0573 18:08 veintitrés mil euros asestado buscando vuelos a París

Voz 9 18:11 te gusta Marisa ayer es un votante potencial de Vox

Voz 0573 18:13 ha dicho la web con música alegre y enseñando fotos tuyas que dice

Voz 9 18:16 quiera tú conocías

Voz 8 18:18 ir al gimnasio a darse de baja ya es el principal propósito de los españoles para el año nuevo

Voz 0573 18:23 este año si llevo años queriendo hacerlo pero me da pereza dicen los españoles

Voz 8 18:27 descubre tras quince años viendo la tele incómodo que la butaca es recrimina

Voz 0573 18:32 también acaba de descubrir que no le había quitado el plástico en la tele tras años viendo imágenes borrosas

Voz 27 18:39 de buenas a primeras

Voz 29 18:49 nada es gratuito en cómo

Voz 8 18:54 cuando son enviar no consigue

Voz 22 18:56 que alguien haga Ana no timo tanto

Voz 31 19:16 aquí lo seis tres

Voz 0159 19:30 dice Toni Garrido que

Voz 8 19:32 Vetusta Morla el grupo que estamos escuchando lo ha hecho todo este año menos una cosa sonar en un mitin de Vox y mira que es difícil porque es que han tirado

Voz 1621 19:41 de Rosalía de todo de todo no exagera eh porque mira hace pocos recibieron un Ondas no pudieron ir a la gala porque estaban en Las Vegas por sus tres nominaciones a los Grammys que agosto

Voz 0159 19:51 todavía no a recoger un Ondas porque estas recogiendo un Grammy

Voz 1621 19:54 te imaginas que Trillo no podemos hacer el programa porque estamos en Miami haciendo no sé que yo qué sé lo que sea lo que sea

Voz 8 20:00 Nos data faltón premio da igual que nos maten

Voz 1621 20:02 por favor bueno además este verano llenaron la Caja Mágica con casi cuarenta mil personas que estaban ahí coreando sus canciones en un par de semanas Papa van

Voz 1860 20:12 Madrid para celebrar con sus fans que están de

Voz 8 20:15 eh de cumpleaños primero porque su primer disco cumple diez años y sigue sonando

Voz 32 20:20 ah sí

Voz 17 20:42 eh

Voz 8 20:46 sí porque hace veinte años ya que ellos se juntaron para crear Vetusta Morla

Voz 33 20:53 posible viajar a uno mismo hace hace tantos años pero si yo creo que puedes viajar a al al proceso no a lo que queda de tilde de de entonces

Voz 1995 21:04 cómo ha llegado de un punto a otro y a ese viaje

Voz 33 21:07 tan increíble y emocionante tenemos la suerte además que bueno que que como la tecnología con los años ha ido mejorando nuestras memorias digitales digamos pues tenemos tenemos muchos documentos de aquella época y precisamente esa idea del concierto es contraponer quiénes éramos entonces cuáles serán nuestras expectativas entonces es es es muy curioso vernos las grabaciones que tenemos de entrevistas un making of que hicimos del álbum no lo parecemos en polluelos asustados no sabemos qué va a pasar

Voz 27 21:36 ya hemos deja al trabajo a ver qué pasa con esto ha contado en esta edición en la que podamos tener para vivir con luego

Voz 1995 21:44 qué ha pasado después no tu caso trajo fijo

Voz 33 21:48 mira yo también este aniversario porque este veinticuatro septiembre S

Voz 1621 21:53 la radio Kiss en este evento

Voz 1995 21:56 el veinticuatro de diciembre de siquiera Puche y está bien tener un placer durante este tiempo Juanma seguido pensando bueno pues iba esto no ha visto consolidado el proyecto sigue con la excedencia oigo pues si estáis a tiempo yo creo que era del treinta de diciembre la puesto él apostaba que ya como ya es después del XXIV ya es como si enganchar ahí ya ya lo hacemos definido en Europa

Voz 1621 22:27 Juanma que es uno de los integrantes del grupo dice que todavía tiene un plan B pero yo creo que no le va a hacer falta aunque sea de momento volver a su antiguo puesto de trabajo porque el grupo va cada año

Voz 8 22:40 sí pero bueno en sus diez años de de discos han ido cambiando si esto aprobaron con

Voz 0159 22:45 kilos en dos mil dieciocho han apostado por otros porque

Voz 8 22:50 no es imposible no quedan siga sonando exactamente igual diez años

Voz 33 22:54 pues funciona de otra manera completamente dado cuenta revisando este este archivo no hay más interés que hacíamos de las canciones o lo que sucedía en algunas entrevistas no rescatando algunas entrevistas el ritmo que tenían los los programas de televisión o de radio antes era completamente distinto y no hoy no soportaría hemos probablemente un ritmo tan tan pausado no si se ha cambiado mucho

Voz 1995 23:17 bueno pues nunca sabes

Voz 33 23:25 mil Se dice que hay cierta regresión no de de de algunas tendencias que ya no se soportan tanto dice la gente está como volviendo de déjame ya de tanto vertiginoso un poquito de paz

Voz 1621 23:38 bueno aunque las cosas se hayan cambiado los sorprendentes que han conseguido mantenerse ahí eso pese a que por ese camino que ha durado veinte años muchos les han dicho supongo que más de una vez les han dicho eso de que que no vais a Granada que no vais a nada pues mira

Voz 34 23:53 se cuenta siempre la leyenda de que el directivo de la discográfica Decca Le dijo a y al director musical de los Beatles dijo aquello de los grupos con guitarra tienen los días contados

Voz 27 24:04 me dijo eso hemos vuelto a oir lo hoy si convoca Juanma Juan Magán

Voz 1995 24:12 bueno pues Juan Magán un directivo de la beca les dijo a los Beatles que los grupos con vosotros recordáis

Voz 35 24:18 ya que hablamos de un día Un día en el mundo rico resto horas frases que dijeron durante diez años para frustrar

Voz 1995 24:25 las vuestra carrera musical o alguna bueno tampoco tampoco las guardamos en el cajón de los rencores no pero pero sí que ha habido de todo no desde

Voz 1672 24:35 es el nombre que no vas a ningún lado desde que hacéis algo que que no es Ny muy independiente ni Moviment frío que si con con esa propuesta no va a ningún lado no pero me acuerdo el el el manager de Elvis no también que es lo mando a A

Voz 1995 24:52 Alemania durante un tiempo porque pensaba que el rock and roll en una cosa pasajera y que había que sacarlo de de Estados Unidos hasta aquí

Voz 1772 25:00 eh volver a volviera convertido

Voz 1995 25:02 en estrella de cine no pero pensaban los años cincuenta que el pop y el rock era una cosa que iba a durar dos o tres años no al final no se nosotros nos juntábamos somos amigos qué hacemos música que compartimos canciones y las compartimos con el público oí para nosotros eso es el más allá de lo que esté de moda o sea que tocar con guitarras sintetizadores al final las canciones están por encima de eso

Voz 8 25:35 bueno está claro que todavía tienen muy buena la luce como grupo de momento va a acabar el año por todo lo alto repasando estos diez años de trayectoria con quince mil personas pero no sabrían decir cuál ha sido

Voz 36 25:48 son fórmulas de creer lo que hemos hecho ha sido nuestro nuestra propia historia crear nuestro propio camino nuestra manera de de de ver la música hay la industria también no probablemente es lo que siempre decimos que sí que no es que tampoco es una fórmula cerrada Ny nos gusta sentar cátedra y dar lecciones a nadie simplemente es la fórmula que nos ha funcionado durante durante estos veinte años no sólo en la en la parte visible Cancio de los diez últimos sino en los diez anteriores también y bueno al final es es una realidad y un producto de de los seis que que es lo que ha ha funcionado muy bien lo que seguimos creando no

Voz 1621 26:49 su historia empezó con un día en el mundo así se llamaba el primer disco pero desde que los seis forman este grupo ya van setenta y seis mil días en el mundo parece que todavía les queda cuerda para rato

Voz 36 27:05 éxito surgen como hemos visto en esta sección de los sitios más insospechados algunos incluso tienen su origen en otras canciones

Voz 37 27:17 eh

Voz 36 27:21 yo es Harrison creó Sanz en su primer número uno con los Beatles a partir de los primeros versos de este tema de James Taylor este algo en la manera en que se mueve Something in the West Moore son los versos del gran tema de su disco de debut de mil novecientos sesenta y ocho Taylor que debutó en el sello creado por los Beatles no se tomó mal el préstamo de Harrison no lo considera un robo

Voz 6 27:44 todo en la música son préstamos de otros artistas

Voz 37 27:59 sí este mes

Voz 8 28:12 en pleno debate sobre ese concepto absurdo de apropiación cultural la historia de Something in the way Symonds de James Taylor la canción que inspiró Something de George Harrison en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 37 28:27 va ganando T P diez de mí sí sí sí a mí

Voz 8 29:48 y

Voz 38 29:52 ah sí

Voz 39 30:00 son las cinco las cuatro en Cannes

Voz 1860 30:01 Arias

Voz 0127 30:06 Ana

Voz 8 30:06 Atón buenos días buenos días Pedro Sánchez comparece hoy

Voz 0127 30:09 del Senado para abordar su gestión al frente del Gobierno está previsto que hable de la situación política en Cataluña a tres días de que se celebre en Barcelona el Consejo de Ministros y puede que también una reunión entre Sánchez y Torra mientras en el Congreso ciudadanos va a forzar un debate sobre la aplicación del ciento cincuenta y cinco Óscar García cobre

Voz 1995 30:26 el debate y votación de esta tarde Ciudadanos quiere por un lado que el Congreso inste

Voz 33 30:30 el Gobierno ha que vía Quim Torra el requerimiento previo a la aplicación en Catalunya del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución es decir que le pregunte si acata o no la Carta Magna pero por otro lado Rivera quiere forzar la votación para según dice que el PSOE se retrate en la que se va a definir todo el mundo de quién está en la aplicación de la Constitución Cataluña y quiénes no quieren aplicar la Constitución para que no se enfade no sé ciudadano

Voz 1995 30:54 os pide a Sánchez que no vaya a Barcelona a hacer turismo político en referencia al consejo de ministros del viernes sino que aplique la Constitución

Voz 0127 31:00 coincidiendo con todo esto el Supremo celebra la vista previa para estudiar si es competente para juzgar a Oriol Junqueras ya los otros diecisiete líderes independentistas encausados los cuatro presos que están en huelga de hambre en la cárcel desde Donetsk han enviado más de cuarenta cartas a líderes europeos su portavoz Pilar Calvo ha leído un fragmento

Voz 40 31:18 sufrimos un proceso judicial que evidencia una vulneración muy severa de nuestros derechos fundamentales entre ellos el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad el derecho de representación política y el derecho a un proceso judicial con todas las garantías

Voz 0127 31:34 si fuera de España Italia pisa el acelerador para intentar que Bruselas dé el visto bueno a su proyecto de presupuestos antes de que termine el año confían en que bastará con la reducción del déficit que plantean del dos coma cuatro al dos pero algunos expertos apuntan a que si no bajan al uno coma nueve la Unión Europea les abrirá un proceso sancionador corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 1772 31:54 deprisa y corriendo esta mañana la Comisión Económica

Voz 0946 31:56 el Senado italiano examinará la reforma de presupuestos para el dos mil diecinueve para presentarla en el colegio de comisarios de la Unión Europea que se reúne mañana en Bruselas y evitar así el procedimiento de infracción después que el Gobierno de Roma rebajar el déficit al dos por ciento del Producto Interior Bruto una de las exigencias de la Comisión Europea y deprisa y corriendo el Ejecutivo espera la aprobación de los cambios en el Senado esta misma semana en la Cámara la próxima semana porque cualquier retraso más allá del treinta y uno de diciembre conllevaría la prórroga obligatoria e inmediata de los actuales y la imposibilidad de los cinco estrellas y la Liga de cumplir por ahora sus promesas electorales de renta de ciudadanía hay aumento de las pensiones a un mínimo de setecientos ochenta euros mensuales de jubilaciones anticipadas o amnistía fiscal

Voz 0127 32:44 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 8 33:07 cuánto al tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:10 días una repetición en la mayor parte del país es lo que nos espera en el tiempo respecto ayer es decir va a lucir mucho sol sobre todo en el Mediterráneo sur de la península en Canarias aquí con temperaturas que a esta hora dan lugar sensación de frío pero como está pasando durante todo el mes de diciembre pocas heladas es que tampoco sufrió muy contundente durante la tarde máximas justo a orillas del Mediterráneo incluso por encima de los quince grados la otra realidad realidad como está pasando prácticamente durante todo el mes en Galicia de buena mañana de hecho en un par de horas empezará a llover de manera intensa lo que habrá haciendo toda comunidad a especial atención una vez más en la Rías Baixas ya zonas cercanas están superando los tres mil litros acumulados a lo largo del año melosa hablamos un día de esta estación de este punto que Errejón recoge siempre mucha agua y más agua hoy en toda esta comunidad

Voz 1860 34:00 Leila que avanzó la jornada se desplazará astur

Voz 0978 34:03 días durante la tarde a Castilla y León también Extremadura especialmente al norte incluso en la Comunidad de Madrid en la misma ciudad de Madrid a lo largo de esta noche acabar lloviendo pero todo lo que se al de José del Atlántico del Cantábrico será lluvia bastante debilitada nada

Voz 8 34:18 es un poco pronto para para preguntar esto eh pero estamos interesados por el tiempo que que va a tener el presidente Pedro Sánchez bueno todo el Gobierno y en el Consejo de Ministros que tiene previsto celebrar en en Barcelona el viernes sabemos que va a tener que llevar escudo protector la cosas iban colectivas además

Voz 1860 34:41 para unos espera eh

Voz 0978 34:44 escudo a lo mejor tampoco le hace falta bueno mira la verdad es que sí que se puede ahora mismo estoy mirando algunas cosillas básicamente porque como la situación situaciones muy monótona es más fácil hacer pronósticos a medio y a largo plazo hice mira sí ahora bueno pues pues los más a ver el tiempo soleado eso casi seguro con buena temperatura es decir una mañana algo fría que haga frío en Barcelona tampoco tiene que asustar a nadie unos siete ocho grados después durante la tarde a pasar una cosa que no sé yo si será buena hay un viento en Barcelona que altera alteradas personas del Poniente es el mismo viento que por ejemplo sopla en en Málaga cuando viene el norte también ahí Se sabe que es un viento que altera el estado de ánimo justamente ese día no sé si es el más adecuado el Barcelona puede tener este viento no muy fuerte pero es cierto que cuando hacemos pronóstico siempre decimos lo mismo uno de los consejos la gente sabes esas discusiones cotidianas que puede haber de tráfico y estas cosas mejor que las evite hay que respirar hondamente en estas situaciones ya iremos viendo eh porque no había mirado el pronóstico para el viernes

Voz 1772 35:50 ahora veo que se puede dar este viento muy sería

Voz 0978 35:53 es una cosa muy concreta en general sol insisto protección para granizo no hace falta hasta

Voz 8 35:59 qué puntos científico esto que no Estacas de contar Jordi

Voz 0978 36:01 Kerviel es bonita tras

Voz 1860 36:04 mal del todo

Voz 0978 36:06 hecho te podía cita al catedrático de Psiquiatría de Barcelona en el Hospital del Mar tiene un estudio bastante amplió hecho al respecto sí es más incluso en algunos países como es el caso de Israel en estas situaciones y que tiene un nombre muy concreto incluso en algunos delitos se considera como eximente es decir como atenuante del delito y delitos graves e incluso un día podemos hablar con más detalle de esto

Voz 1860 36:31 eso suele suele soplar en Cataluña

Voz 0978 36:35 en por ejemplo en Galicia en el nordeste

Voz 1860 36:38 sí mal en Galicia tenemos el País Vasco

Voz 0978 36:41 en todo sitio donde todas no

Voz 1860 36:43 tienen un efecto similar

Voz 0978 36:45 sí sí sí por ejemplo es un desastre para incendios forestales el gran incendio de Santander de que acabó arrasando toda la ciudad hace muchísimos años empezó con eso con un asegurada que provocó incendios muy fuertes en zonas de montaña próximas con ese viento pues se desplazó es un viento que no trae nada nada nada bueno o altera las personas a los seres vivos en general a los mamíferos sobre todo o eso o provoca desgracias en la naturaleza porque es un viento que crea unas condiciones muy muy nefastas de de una humedad bajísima hice temperaturas que suben repentinamente por eso pues se sabe que altera muchas cosas

Voz 1621 37:21 mira lo decíamos de coña iba a ser un tema

Voz 8 37:25 estando desde Moncloa y que lo tenga en cuenta porque puede soplar poniente el viernes altera al

Voz 0978 37:32 por sacarle imaginado a manifestantes policías habían escuchado el programa de hoy y espero que muchos lo escuchen por supuesto todos contando hasta diez no

Voz 1860 37:40 en Cataluña todavía no es atenuante no lo de

Voz 8 37:43 el poniente

Voz 0978 37:44 en España no vale no lo es ninguno

Voz 1860 37:47 yo creo que no hay ningún país que lo sea

Voz 0978 37:49 el fenómeno más brutal irá y viene en parte el nombre será en los Alpes el Forn hizo viento del norte que provoca no habéis visitado alguna vez las Dolomitas o todo lo que es la vertiente sur de los Alpes

Voz 8 38:01 no pero me han dicho que eso que es impresionante

Voz 0978 38:04 sobre todo porque en te encuentras con paisajes muy abruptos de de de pasar de un verde espectacular a todo lo contrario aquí en el Pirineo se llama por ejemplo en Huesca en algunos puntos el viento quitanieve porque literalmente lo que hace es eso es eh se lleva la nieve que ha podido la no no más más que levantarla la deshace porque la temperatura sube podemos tener por ejemplo en un punto de la cara norte de los Pirineos a una altura de mil metros unos cero grados a la misma altura en la vertiente sur la temperatura ser de diez grados y eso en una situación ya cálida pues incluso puede disparar mucho más la temperatura el fenómeno se llama fue ir a tiene muchos nombres es Siroco por ejemplo insisto en cualquier punto del planeta donde ella un sistema montañoso más o menos significativo que supere los dos mil se acerca a los tres mil metros it tengamos vientos perpendiculares a esa zona pues te va a pasar este fenómeno incluso a nivel planetario hay un desierto el desierto de atacar

Voz 1860 39:02 más que usted

Voz 0978 39:04 hay varios factores no que han creado este desierto pero uno de los principales es que están los Andes Icon alturas ahí de más de cinco mil metros y vientos perpendiculares que vienen del continente americano sudamericano Iván hacia el Pacífico pues bien este recorrido provoca este fenómeno humedad en la parte donde sopla el viento y luego cuando llega a la ladera del Pacífico llega tan reseco que que bueno que yo Evan en algunos puntos y y cuándo es la última vez que ha llovido en el desierto de Atacama sin duda Si eso es un fenómeno que es menos baladí de lo que mucha gente piensa insisto desde alterar el estado de ánimo de las personas siendo incluso atenuante en algunos países en determinados delitos a esto a modelar paisajes de manera contundente o provocar nuevos incendios los incendios más brutales que hemos tenido en España normalmente son provocados por esta situación Jordi

Voz 1621 39:51 hemos de incendios vamos a ir con lo que tocaba hoy estos sitios lo profundizar más todavía otro día sí ha pasado un mes desde que por fin se controlará uno de los incendios más fuertes más letales de California en Estados Unidos hubo ochenta y seis personas que fallecieron creo que escuchamos te sonido así ya se percibe que que es algo fuerte pero las imágenes son aún más sorprendentes parecen incluso de película el sonido es de lo que se llama El fenómeno fan

Voz 1860 40:19 yo o tornado de fuego como se produce esto

Voz 1621 40:23 porque no sé si os parece correcto

Voz 1860 40:25 sí he ido como sarna y ha dicho que no lo sé porque la pelea Serranito no sí sí sí nos cuenta Jordi algo el nombre Tornado

Voz 0978 40:39 es de origen etimológico de origen castellano de manera que si podríamos decir nado y bueno mira si os parece porque nos recuerda este concepto una película de esas de la sexta de la tarde el domingo que hablar

Voz 1860 40:54 Sarney la de los pabellones que un tornado no

Voz 0978 40:59 pues si os parece hacemos hay como una cuña

Voz 9 41:01 para ir dejamos este tema porque

Voz 0978 41:04 porque no lo podemos contar en muy brevemente y hablaremos si os parece mañana de este fenómeno no es una película de La Sexta sino vamos a hablar como lo has dicho Aitor que tu provincias muy bien el inglés

Voz 1860 41:14 Aíto mañana pero en buena ser como como pues no después nos cuentas lo que estés

Voz 0978 41:21 pero si creamos se creamos expectativas

Voz 1860 41:24 no somos nada de cebos eso se lo dejan eso sí que se lo dejamos a la tele nosotros a los oyentes lo dan

Voz 0978 41:29 todo todo al momento vamos cuánto tiempo tenemos para contarlo

Voz 1860 41:33 sí un par de minutos vamos allá

Voz 0978 41:36 no me da tiempo eh venga bueno resumiendo es lo que ha dicho Aitor no es conjugar dos palabras fuego tornado Tornado es un remolino que todos tenemos claro lo que es no esas trompas de algunas nubes con algunos incendios pues se puede coincidir los dos fenómenos este en concreto no es de del último incendio es este julio porque fue una cadena incendios prácticamente durante todo el mes de julio acabando pues como hemos no casi dos meses más tarde este en concreto que se dio cerca al norte de la ciudad de Reading que se calcula que sería comparable a un F3 eso es un tornado hay una categoría de tornados se llama Fujitsu tres equivaldría a vientos entre ciento ochenta y doscientos cincuenta kilómetros por hora imagínate eso

Voz 0313 42:24 con viento encima con fuego al con fuego perdón sí sí sí la tormenta perfecta estaríamos mañana

Voz 1860 42:32 venga mañana unos cuentas algo más ya veremos si te dejamos gracias

Voz 37 42:53 abre la puerta a que estoy el día habló que vengo con perras chiquilla que vengo a clavar

Voz 8 44:09 peliculón Xurxo apunta una de las opciones que que estuvieron

Voz 8 44:28 la Jungla de cristal mítico título también de película navideña pero hay otra que no estaba escapado que yo no

Voz 1621 44:35 conocía es la preferida de JB de Nacho Fernández

Voz 44 44:38 pide Adrian sinceramente tenía el suelo en casa pero yo no soy como un puesto de tuvo además el clásico más grande y navideño

Voz 14 44:45 Turbo Man más conocida como un padre en apuros

Voz 8 44:50 el título yo no tengo el placer pues no por turbo mal

Voz 45 44:58 navideña por excelencia sin duda La princesa prometida nunca olvidará la frase ésta que dice una frase mítica que dice

Voz 33 45:07 hola me llamo in lo mío Antonio tú matas Thiem padre pre pago

Voz 1621 45:40 Nos habéis dicho un montón de películas Antonio de Zaragoza se queda con Mary Poppins

Voz 46 45:45 a mi a mi niñez no recuerdo

Voz 14 45:49 la vida de sin ver Mary Poppins nunca sí

Voz 46 45:51 yo donde los haya con su super Cáritas

Voz 14 45:54 visto eso

Voz 1621 45:57 un hombre de traje

Voz 8 46:18 ahora en Navidad por de haberla visto en la actualidad es que se repita la programen mucho novedad yo por ejemplo recuerdo perfectamente estar en casa de mi abuela en una cama de mi abuela por la tarde viendo me ir con mis primas de no Mary Poppins pues además muy divertidos muy guay a mí me encanta

Voz 0313 46:59 le he estado dando algunas vueltas a cómo empezar hoy el programa porque no me resulta nada sencillo llevo toda la mañana haciendo cábalas pero creo que lo mejor es ir directamente al grano porque es que además se mezcla todo la amistad las malas noticias y la manera de afrontarlas así callaban mi amigo nuestro amigo Michael Robinson tiene cáncer ya está ya lo soltado a partir de ahora que hable él que es que me ha dado permiso para decirlo

Voz 1621 47:23 Michael buenas tardes hola qué tal que darles desde cuándo lo sabes

Voz 1546 47:27 en el Díez frente de octubre me tiene un busto en mi axila y luego pues miedo cuando lo sacaban miraba unas noticias tremendas que Michael tienes cáncer uno malo que no tiene cura y luego lo demás no recuerdo haber escuchado muy bien porque yo pensaba que una pesadilla que no era de verdad a exactamente que tienes me

Voz 8 47:53 este ha sido el sonido de del día en la Cadena Ser y casi casi nos atrevemos a decir que en España es el testimonio de Michael Robinson contándole a su amigo a Carles Francino que tiene cáncer que tiene un melanoma que no tiene cura con metástasis seguramente ah y haya tenido tanta repercusión porque no estamos acostumbrados a escuchar a alguien hablar con tanta crudeza de su propia enfermedad precisamente por eso lo ha querido contar Michael tú has decidido

Voz 1546 48:19 darlo porque por aquí no iba a ser los secretos Los Secretos se acaban sabiendo a ir luego te quitan estás yo me siento un poco farsante decir bien no no no está bien yo estoy bien pero no no está bien una cosa es cáncer esta esto es un compañero de viaje desaforadamente nuestra vida a una década muy pocas personas padece de de un diagnóstico horrible no ha si no conocemos a alguien no es su familia recto o en directo cáncer intento de nosotros no no ese estigma ah yo pienso que debemos de poder hablar de esto muy claramente

Voz 1621 49:13 cómo os podéis imaginar la la noticia se ha propagado rápidamente por las redes y con ello también han ido apareciendo poco a poco sus mensajes de cariño mensajes de ánimo miles de personas han mandado tweets mensajes de Facebook para Michael que como le ha contado a Manu Carreño pues no se lo espero

Voz 1546 49:32 te muy bien o si estoy recibiendo muchos mensajes de ánimo y me emociona me emociona a la vez a alguien puede sentirse arropado tan sumamente pues bien acompañado no ha no me no me falte el aliento estoy muy sorprendida

Voz 8 50:00 ha contado Robinson que las cuarenta y ocho horas que estuvo esperando los resultados de la biopsia fueron muy complicadas que pensaba que era una pesadilla sin embargo hubo un momento en el que éste dio cuenta de que lo que estaba pasando no tenía por qué por qué cambiarla contrario le dio el poder de seguir siendo como es

Voz 1546 50:19 eh colega Diego Zarzosa tomó son cerveza tomé te inmersión cerveza iconos doce de más chiqueros conclusión de que está bien de que la medicina ha hablado no es que tengo un melanoma n mala mala salida a pero mientras tanto yo tengo la potestad de decidir como yo podré decir a IMI sentí en ese momento en empotrado de poder ya de como yo podré decir llego a casa me levanto por la mañana ya sereno IV Souto de que me parece buena idea ya decidio no toma control de como yo podré decir muy difícil si puede afrontar eso

Voz 1621 51:11 era su relación con Seve Ballesteros y los médicos que trataron al golfista durante su enfermedad pero tuvo la suerte de que su mujer Un día se lo recordó así que buscó una segunda opinión alguien que le diese esperanza y fue el doctor Cristóbal Belda Johnny sin

Voz 1546 51:25 doblado momento de lo que yo había olvidado de Cristobal a es le llamo en dos horas y estuve hablando con un señor que lejos de decirme que esto no tiene solución merecía de que aquel igual yo estoy curo yo no no quiere decir que lo puedes controlar gritaban no sé qué no no no no no yo hablo de arte inmunes a Pío el acreedor de el premio no veo de dos mil dieciocho con la ciencia son tejano que creo logia Emiliano es su segundo abordo es un padre la inmunología yo yo encontré una persona que me decía que pues tú tienes luz hay hay hay luz

Voz 8 52:22 pues ojalá que haya luz y que Michael Robinson pueda seguir adelante y ir recuperarse le mandamos un abrazo vamos ya con nuestro tiene un punto de la semana y vamos a hablar de cómo se salva la vida de centenares de niñas condenadas un matrimonio forzado ya ser también madres prematuras

Voz 1621 52:40 si las cifras de esta realidad son contundentes los datos de la ONG Plan Internacional indican que actualmente una niña contraen matrimonio forzado cada dos segundos en total calcula esta organización que el catorce por ciento de las niñas en países en vías de desarrollo se van a casar and

Voz 8 52:56 pues de cumplir los quince y que de seguir con esta tendencia el problema va a afectar a más de ciento cuarenta millones de niñas en dos mil veinte Pablo Morán buenos días

Voz 14 53:14 día sí es una línea telefónica que ha puesto en marcha el Gobierno del país en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer para ayudar a las niñas en riesgo de contraer matrimonio forzado se llama Child Line es un servicio gratuito que funciona las veinticuatro horas del día los siete días de la semana de momento funciona en la región de Anantapur desde hace dos años donde trabaja la Fundación Vicente Ferrer la buena noticia es que está funcionando bastante bien cuando se puso en marcha apenas gestionaban cincuenta y siete casos al mes y hoy hay mucha más gente mucha más niñas que conocen esa línea de ayuda no es lo explicaba este sábado Door in Ready responsable del proyecto

Voz 48 53:51 el priman de Iker Mier van Fifty tu van a Nené

Voz 1509 53:57 cada mes nos llegan entre ciento cincuenta y ciento ochenta casos casos de todo tipo como los niños que buscan cobijo porque les han abandonado sin comida les ofrecemos condiciones para rehabilitarse de enero a octubre de este año hemos rescatado a trescientas sesenta y siete niñas al menos hemos frenado su matrimonio forzado después de es llamar a la gente comienza a darse cuenta de la realidad que cada vez tenemos más niñas que nos llaman Innova oiga Orenga disparen mi matrimonio sólo tengo catorce años y mis padres quieren casarme pero yo no quiero quiero continuar mis estudios así que venga a Ibón Díez soplido

Voz 14 54:37 es muy curioso también como lo pusieron en marcha primero dieron a conocer en todas las aldeas de Anantapur un número misterioso el diez nueve ocho y cuando todo el mundo se preguntaba qué significaba entraron ellos a explicar para qué servía