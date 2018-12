De Buenas a Primeras (19/12/2018)

Voz 1571 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

empieza el miércoles diecinueve de diciembre con ocho grados en Badajoz sin cambios en los termómetros y niebla y llovizna ya está ahora en parte del interior va a seguir lloviendo aunque mucho menos que ayer en Galicia el Cantábrico Castilla y León Castilla La

a los que estáis escuchándonos en directo hasta ahora a las cuatro y treinta y un minutos tres y treinta y ocho minutos en Canarias no hace falta que que os jugaremos los días empiezan cada vez antes o terminan cada vez más tarde o directamente Mi empiezan y terminan un poco como nos pasa a nosotros como siempre pues hay quien ha visto en esta locura de horarios que tenemos pues una oportunidad de hacer dinero una oportunidad de negocio así que desde hace algún tiempo la madrugada también suena así lo escuchamos muy de fondo pero sí es el sonido

Voz 6 01:50 o de una caja en un supermercado porque en ciudades como Madrid ya te puede hacer la compra a horas como estas Sergio diez hola

Voz 7 01:59 hola buenos días chicos cómo está es Sergio cuéntanos

Voz 1571 02:01 creo que éste tiene que ser uno de los focos supuestos que en España hasta abiertos veinticuatro horas los siete días de la semana que pinta tiene un súper por la noche pues está más animado de lo que yo me esperaba la verdad

Voz 7 02:23 son que con el hilo musical Se nota que que es como una ciudad que nunca duerme la verdad es como si fuera de día y bueno bastante gente comprando desde desde que he llegado luego en el interior de un supermercado grande eso es supermercados Carrefour Market de Lavapiés

Voz 1571 02:37 la plataforma pies sí justo exacto tienen muy poco

Voz 1491 02:40 el mercado dentro de de Madrid sí

Voz 0107 02:43 el de Madrid doce río cerquita de la estación

Voz 7 02:45 de Atocha se tienen once supermercados y dos hipermercados abiertos veinticuatro horas ya que ya hay hay once pero pero este fue uno de los dos primeros junto con el de Cuatro Caminos abrieron en el dos mil dieciséis al principio ese mismo año abrían hasta las doce de la noche les iba bien y empezaron abriera empezaron a abrir hasta la una ellas animaron se vinieron arriba y ese mismo año ya empezaron a abrir veinticuatro

Voz 1571 03:07 ya has dicho que había bastante actividad ahora mismo cuántas personas habrán el súper porque eso es bastante grande

Voz 7 03:11 eso sí sólo trabajando pues debe de haber unas quince o veinte me han dicho clima

Voz 1491 03:16 quince veinte personas con un supermercado

Voz 7 03:29 bueno seguridad también está abierto hasta el sushi Carrefour ahora mismo que estoy bien vamos que está a pleno rendimiento están cambiando la parte de de los lo están cambiando los panes poniendo unos nuevos sea que hay bastantes que hay bastantes compradores nos decían bueno ya hablaremos si queréis más adelante con con el gerente con Adriana que nos atenderá después pero pero que el perfil un poco vamos que me han comentado que varía mucho durante la noche que es mucha gente que está trabajando ahora mismo pues policías taxistas encargados de limpieza recogida de basuras y y bueno ir no dado algún dato curioso como que por ejemplo los que vienen a comprar a las doce de la noche que no todo lo mejor os sentís identificados equivale mucho a los que vienen a comprar a primera hora de la mañana se que es alguien que termina el turno que a trabajar se pasa por el supermercado acudió

Voz 0107 04:12 tengo que confesar que más de una vez cuando salido de la radio a las seis de la mañana has lo que directamente al Carrefour de la plaza piensan el que estas que yo

Voz 1491 04:20 sí lo hizo un poquito también por mí tengo que confesar que muchos días vengo de radio a trabajar con la compota a quien ETA con Sergio pues te dejamos un ratito para que investigue es un poco más y al margen de lo que te cuente Adrian y nos cuente después para que tú mismo no estabas Un un perfil de los compradores nocturnos que vayas viendo hasta ahora Sergio

Voz 7 04:40 exacto hasta ahora chicos

Voz 6 04:45 pues yo me pregunto si hacer la compra una hora o a otra condición a un poco al final el menú no se huy condicional lo que lo que nos apetece lo que fondo

Voz 1491 04:54 hemos en la cesta bueno lo oso preguntamos también a Sergio no que está que está comprando la gente lo que es seguro ha cambiado nuestra forma de consumir de consumir a a todos los niveles es la la crisis económica pero hay un sector que que lo ha sufrido especialmente el sector cultural

Voz 0107 05:10 en tan sólo diez años por ejemplo ha caído casi un sesenta por ciento la programación de espectáculos de danza un sesenta por ciento e obras de teatro se hacen un treinta por ciento menos y hasta se proyecto un veinticinco por ciento de lo que solía poner en cartel en los cines españoles

Voz 1491 05:25 es decir que se haya esfumado por ejemplo una cuarta parte de las sesiones cinematográficas una década tres actuaciones musicales esto si hablamos utilizando proporciones porque la traducción serían miles de conciertos de espectáculos defunciones de proyecciones en los que nunca ha llegado abrirse el telón Julia Molina

Voz 8 05:44 la cultura es uno de esos sectores que cuando la economía va mal se hunden cuando la economía mejora no es capaz de seguir el ritmo cuando nos falte el dinero en el bolsillo uno de los gastos que recortamos primero es el ocio menos cine menos música menos teatro así hemos visto cómo cerraban los cines el cierre del Palacio de la Música

Voz 0107 06:01 pero en plena Gran Vía de Madrid cierra cierra hoy sus puertas después de ochenta años o cómo se reducían las horas de teatro

Voz 1315 06:08 hoy diez años después no estamos mejor los españoles vamos un veinticuatro por ciento menos al teatro de lo que se hacía en dos mil siete un siete por ciento menos al cine y un once por ciento haber música clásica eso sí de la sangría cultural Se salvan uno

Voz 8 06:28 los festivales de música la moda hecho que ya se celebre uno casi cualquier fin de semana y en cualquier parte de España arrasan según la SGAE han hecho que la música en directo consiga unos datos récord de recaudación

Voz 1491 06:45 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a alarde cómo ha cambiado nuestra forma de consumir cultura en estos diez años desde que se inició la crisis la ha convertido para los españoles en algo prescindible vamos a hablar de la manera en que el sector puede hacer frente pues a la erupción no de nuevas tecnologías como la plataforma Netflix de películas o Spotify la plataforma de música en definitiva muchas dudas que que nos genera este asunto y que lo vamos a trasladar a Rubén Gutiérrez del Castillo que es director general de la Fundación SGAE que es la que ha recopilado todos estos datos dos días quedan para el Consejo de Ministros que yo diría que ha despertado más expectación que la historia de los Consejos de ministros el que Pedro Sánchez desgobierno va a celebrar en Barcelona y sobre esto va a nuestra encuesta de hoy en en arroba de buenas técnicamente no si a nuestro estilo de alguna manera porque lo que os preguntamos es que otros puntos del planeta creéis que el Gobierno debería incluir en este Tour que ha iniciado con con el propósito de descentralizar los consejos de ministros es verdad por mirarlo no de alguna manera que no tenemos qué tenerlo siempre en Madrid compartir es vivir me decían a mí en el Koller

Voz 0107 08:03 bueno salir de excursión de La Moncloa hacia el mundo seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos como siempre os damos cuatro opciones y también como siempre os han sabido a poco arrasando con el cincuenta y tres por ciento los que queréis devolverle la broma Argentina y mandar al presidente a todos los ministros entiendo también que a los nueve mil efectivos de Policía Xosé a toda a todo a todo el personal todo el elenco eh pues al monumental al estadio del River que tengo creo yo

Voz 10 08:32 sí clamidia quiere a ver un partido de Boca River tengo que es llevarla a Hadi que yo hago todo Macri somos

Voz 0107 08:44 pues una pasta una apasionado

Voz 0107 08:54 Llodra con buen lugar un buen punto para

Voz 1491 08:56 a la gira dos mil dieciocho y diecinueve del Consejo de Ministros sería el Vaticano veintidós por ciento de los votos es que en el Vaticano organizan saraos como nadie

Voz 1491 10:56 Juan López está hoy ocupando el sitio de Sergio en la producción con Borja González al lado en la técnica empieza un día más de buenas a primeras ya pasó minuto de las cinco menos veinte de las cuatro menos veinte en Canarias estamos eh en una semana que podríamos llamar de de transigir

Voz 0107 11:25 sí puede ser no porque de repente a los políticos de esta ya

Voz 1491 11:28 todo por vestirse con con esto no es porque ya empiezan a a terminarse las cenas de empresa

Voz 15 11:38 comienza la temporada de del amigo invisible un evento que puede ser una maravilla si te toca alguien que que te cae bien a quién detienes a precio o un infierno si te sale el típico amigo que en realidad no es tan amigo

Voz 0107 11:50 cierto es de lo han tratado escena

Voz 15 11:53 Artes en La Ventana con Ban Ki eh Pachi te plan mallorquín de Inca al que le ha tocado pues de amigo invisible Suker de dueño de Facebook y que él todos los que tengáis Facebook ya sabes que es amigo de todo el personal en la red

Voz 16 12:10 social bueno yo escuché otro anuncio digo a lo mejor le he regalado al mar porque tiene pinta que lo aguzar no me oye mucha literatura no no yardas

Voz 9 12:22 lo que queremos todos

Voz 1571 12:25 has crecido con las aventuras de Theo que super fuerte no te acuerdas aquel simpático

Voz 0107 12:29 la gente pues estás de enhorabuena loco por Theo ha vuelto hola soy Teo y me echó más mayor más maduro pero no por eso vivir bonitas experiencias me acuerdo que gallega no te pierdas estas navidades las nuevas aventuras de Theo son tres nada menos Teo en la cola del paro de en el lupanar de Teo en el Getafe Sporting hola soy yo saludó no no es para decir que con las tres primeras entregas de regalos las mejores fotos de Theo en pelotas yo bueno por si alguien me quiere dejar un mensaje tengo un web blog un web

Voz 9 13:06 dejado el Bloc déjalo para visitarlo WWF se tiene que apostar

Voz 16 13:18 me va a gustar se hasta hace parece ha tenido cuatro tiros verdura pues es cierto

Voz 0107 13:22 el Chicken no han dejado no deja

Voz 9 13:27 salón te lo pasas bien ahí espero liarme con Beyoncé

Voz 0107 13:33 conserva la empresa también claro porque trabaja

Voz 16 13:36 venga no hace la música Llamada en espera ella es por gracias se titula cómo te llame plan respeta los incas Mallorca

Voz 1571 13:46 seguimos con el tema de redes sociales pasamos de Facebook a Tube Pilar de Francisco ha traído un testimonio que es como mínimo inquietante yo no tenía ni idea de que existía alguien en este mundo que pudiese compaginar ser youtuber con el trabajo de teleoperador bueno pues es el caso de Focus sin blogs que ha hecho en su canal de Youtube un alegato sobre las cosas buenas de ser teleoperador

Voz 15 14:08 sin blogs más de doscientos setenta mil seguidores cuenta las ventajas de ser teleoperadora esta youtuber se dedica parte de Youtube pues no habla con gente reales eso teleoperadora Ruiz youtuber ICE que esta profesión tienen muchas ventajas por ejemplo es el teleoperadora una ventaja puedes trabajar en chándal

Voz 0107 14:26 la gente puede hacer estas operadoras

Voz 15 14:28 a vosotros y Rosalía tres divas de este país cuenta también otra de las ventajas si el cliente puede este está insultando es esta

Voz 0978 14:38 portan de manera agresiva la venganza Cécile

Voz 15 14:40 me con un silencio bien frío

Voz 17 14:43 así que te puede y que cosas de que repetir coloca una bolsa de basura en los clientes no de cambiando diciendo algo desagradable pues poner toda la cara que te velará nada porque bebé si ya están tocando las narices hasta el punto de que te dan ganas

Voz 1058 14:59 insultarles lo pone el mundo

Voz 0107 15:02 de poder símbolo decisiones

Voz 1491 15:09 ahora ya vamos a ir cuesta abajo y sin frenos que entramos en el

Voz 0107 15:12 tengo Nos gusta ya vamos no tiene remedio lo que vamos a escuchar

Voz 15 15:19 ahora puede que sea el peor concurso en la historia de los concursos con mucha intención que que tuviera en el Canal Play se ha estrenado la nueva temporada de señoras fetén Un programa de humor que presentarla youtuber Avi Wert hay vamos a escuchar un momentito en el que hacen tensa culturas

Voz 18 15:37 las empezamos en tres dos uno como se dice Mesa en inglés ser cuánto vivían con y nueve las ballenas respiran con Elano en qué posición va a la persona que gana una carrera en tercera que en las vacas leche cuatro

Voz 0107 16:03 qué programa de televisión aparecen los tabiques esa es la única sí consistía en esto no

Voz 0127 16:14 acertar como haría un concursante de Gran Hermano cultura

Voz 0107 16:18 ya para acabar con con esta tortura

Voz 1571 16:20 tenemos que escuchar al Rey Messi es el rey del fútbol Pablo Motos es el Rey de la tele el rubios es el Rey de Youtube cómo será de lamentable esto qué hace para tener que terminar pidiendo perdón

Voz 19 16:32 a Rubio mus preguntar Rubio

Voz 0107 16:38 porque eres un crack

Voz 16 16:39 yo por querer su máquina para no es enserio gracias por qué es tan guapo no pensaríamos lo mismo si midiera excavando cuál es el chiste Moria

Voz 0107 16:51 es que somos

Voz 16 16:53 este plan que le hice el pago a la Pava cuando se va a dormir

Voz 15 16:59 Luz perdón a mí me ha hecho gracia

Voz 19 17:06 pues bien cuenta muchas más espantó Ros pasaje la vida como yo en un colegio de niñas impertinentes que se meten con nuestra familia por haberse arruinado mi único sueño para hasta Navidades conseguir una caja de buenos lápices

Voz 20 17:18 e interpretado ahí que es la hermana pequeña de las cuatro hermanas eh y que tiene un carácter para mí muy divertido porque tiene un punto común poco café

Voz 21 17:27 yo soy iban y de eso pero pero a la vez es una chica muy interesante con un talento inmenso para la pintura y que va a sufrir un un cambio en una evolución muy muy interesante ha convertido una mujer durante la obra

Voz 0107 19:00 es un poco como que estamos haciéndolo porque sobre todo porque todavía son las cinco menos diez cuatro menos dicen gracias que era un ahora hay diez para que se sienta Pepa Illa como que oficialmente no diga

Voz 1995 19:13 que el día que soy que días

Voz 1491 19:15 cómo que qué día es el miércoles diecinueve de diciembre además desde hace casi media hora desde hace veinte minutos que nosotros inauguramos inauguramos el día Aitor bueno ha sido una de las noticias del día seguro que voy a seguir hablando de del tema el Liverpool a césped pido a Mourinho Jan saltado todas las alarmas ante la posibilidad de que de que vuelva al Real Madrid y claro Toni Garrido eh no dejado escapar la oportunidad de ver si Mourinho es el diablo en persona o es sólo un Yorkshire de esos que que ladran mucho pero que que no muerden que sólo son incómodos

Voz 0488 19:49 podría ser la confirmación de que triunfa el bien que el viernes posible en el siempre estas personajes que juegan al mal en el fútbol es un mal indoloro no hacen el personaje quizá para encubrir carencias técnicas tácticas y entonces el personaje suple toda esa parte pero no no creo que Mourinho represente el mal me ni mucho menos el mal por desgracia tienen muchos mejores representantes Frascuelo psicosis pero sí es verdad que a largo plazo la esta especie de colmillo retorcido y de de discurso contra todos y cada al final no se justifica porque en todo lo que hace es cómo haces tu trabajo es lo único que tienes no

Voz 1995 20:32 pero por si necesitas ese tipo de personajes para comprobar que tú lo haces bien te sientas verte en un espejo como el de Mourinho el tipo además siempre con la palabra más allá de los rota para hablar de el mal del contrario y la victoria también servicios ese tipo de personaje para para reafirmar mismo yo yo sí lo hago bien esta

Voz 0488 20:53 claro que como como ejecuta hombre a le ha ido muy bien con lo mal que juegan en general sus equipos sea quiero decir el gran nivel que ha tenido como entrenador muchas veces superaba la lo que tú veías en el campo no ves entrenadores que tienen un perfil mucho más bajo en equipos mucho más modestos con muchos menos millones y han hecho cosas innovan teniendo un discurso tan destructiva el el discurso un poco Le iba subiendo peldaños que a lo mejor no llegaba por otras razones pero vamos nadie te dice que dentro de un mes esté aquí en Madrid de nuevo triunfando con el Real Madrid

Voz 23 21:29 eh

Voz 1571 21:33 en Hoy por Hoy igual algún días llegamos a presentar pero está

Voz 0107 21:36 pero quién Larguero no no todo el Liverpool el pedido Mourinho has sido el Manchester a veces

Voz 6 21:44 es que si no me escribe Juan López las cosas de deportes no me entero de nada

Voz 1571 21:48 oye has visto a Toni hay que estaba pinchando a ver si sangraba y claro al final Tom calen acaba llamando influencer que oye una cosa te voy a decir ni tan mal eh que seguro que no tienen que madrugar tanto como como nosotros el PSOE claro

Voz 1491 22:02 pero tú qué te crees para estar tan guapo hay que echarle muchas horas

Voz 1995 22:05 la nana estará en mal momento pero podría ser peor con un poco de ayuda pueden empeorar los y eso otro que no pero soy del Atlético de Madrid y se me nota también en esto se nos deberíamos llevas mucho tiempo debería cuidar un poco lengua sea llamar a un intelectual influencer Flaubert intelectual ejerce influencia Bocuse a la gente que sigue siendo llevas veinte años en el país

Voz 0488 22:38 bueno a lo mejor como colaborador ocasional pero pero las columnas menos no bueno

Voz 1995 22:46 Henry mayores vamos a partir de ahí lo de emociones donde pero después de tanto tiempo escribiendo yo creo que que te llamen influencer

Voz 0488 23:01 no pero pero en frases una palabra digamos un palabro de moda no prescriptor una cosa Si bueno a veces lo eres a veces no

Voz 1995 23:10 el crees que tiene el país sigue teniendo o alguien que tiene una cruz cómo van las cosas pienso que

Voz 0488 23:15 nadie ni me escuchan y melé cuando

Voz 1995 23:18 pero cómo va sucediendo al mundo siempre apuesto por el sentido común por el respeto a los demás por la concordia porque seamos

Voz 0488 23:25 cívicos porque la gente se puede entender pese a tener diferencia radica avanzar el mundo dijo bueno me lee nadie

Voz 1571 23:31 me encanta el momento en el que Toni le dice oye que llevas veinte años escribiendo y claro él

Voz 1995 23:37 David preguntándole sorprendido veinte tanto no no que va

Voz 1571 23:42 Nos parece que David Trueba y nos debió escuchar ayer por la mañana porque ha dicho exactamente lo mismo que comentamos aquí nosotros

Voz 1491 23:50 bueno eso que se había leído también el informe del Ministerio del Interior no no no no no

Voz 19 23:56 que lo que que lo contamos nosotros lo contaban los dos excluidos

Voz 1491 24:02 me pasa como a David Trueba que me dado

Voz 6 24:04 sensación muchas veces de que no nos escucha nadie es lo que pasa es que cuando empiecen a darme palos puedo decir que ha sido el Liverpool Mourinho y no en Manchester

Voz 1491 24:12 que ya me voy a dar cuenta de que hay gente al otro lado bueno yo creo que Trueba eh sea leído la noticia de de ese informe al Ministerio de Interior y que además tiene bastante sentido común sabe que a pesar de todas las desgracias que que pasan que no pasan sobre todo a las mujeres España es uno de los países más seguros de la Unión Europea

Voz 1995 24:32 sí pero pero la humanidad es también fruto

Voz 0488 24:34 sensaciones no es decir el el por ejemplo España es el país uno de los países más seguros del mundo pero cuando los titulares y las portadas son una chica que sale a correr tranquilamente en sus primeros días en un lugar en el que va a dar clases por primera vez citar y es asesinada la sensación vuelvo a lo mismo las sensaciones primero de de desamparo sobre todo para las mujeres no vamos a una sensación

Voz 0107 25:00 en de inseguridad de

Voz 0488 25:02 decirse con constantemente víctimas de A

Voz 1995 25:05 no entonces es muy importante y ahí los medios

Voz 0488 25:07 juegan una baza definitiva en no dejar que las sensaciones ocupen la verdad sea es decir eso es una sensación es una sensación real hoy tenemos todos o desde ayer en que se encontró el cadáver de de esta chica tenemos todos una especie de sensación horrible no pero al mismo tiempo hay que seguir insistiendo en que España es uno de los países más seguros del mundo uno de los países en que menos cosas pasan uno de los países donde el mayor número de crímenes se cometen en el entorno familiar es decir no desconocidos sino en personas que están ahí pues en el rencor en una cosa que que debemos estudiar y vigilar la otra es este delito sexual etcétera no que que que también debemos ser mucho más hace

Voz 1995 25:51 es todavía más hincapié en que está pasando en porqué la mujer es una víctima constante de de esta cosa pero pero no olvidarnos nunca que comparado sea uno tiene que viajar mirar las estadísticas de asimilar lo que decía que empalar en este momento promete muy difícil tanto una tramposo puesto a sitios peores pues si hay claro que a Sito tigres no

Voz 1491 26:12 estoy con tomé hay hay sitios peores pero bueno lo ideal sería que que ninguno fuera malo no son las cuatro y cincuenta y seis las tres y cincuenta y seis en Canarias

Voz 1571 26:27 el ocho de abril de dos mil trece murió

Voz 0107 26:29 la primera ministra más polémica del Reino Unido Margaret

Voz 8 26:33 Avs es su hija a alforjas

Voz 0107 26:39 la polémica figura de Margaret Thatcher con varias canciones que retratan Susan

Voz 24 26:44 esos curas en el Gobierno tuvo un extraño resurgir tras su muerte una plataforma de Facebook se propuso llevar a de which is

Voz 9 26:51 a lo más alto de las listas de éxito la canción porque ubicarla hora El mago de Oz

Voz 24 26:58 fue escalando puestos en la lista tras la muerte de Tucker llegó al número dos lista de éxitos en Reino Unido no fue la única canción sobre la primera ministra que entró en listas aquellas semanas de primavera amén love with Margaret

Voz 1995 27:12 el grupo Sensi Bosch que apoyaba tachan se coló en el puesto treinta y cinco que también entra en la lista una canción de Elvis Costello su crítica a la Dama de Hierro de mil no

Voz 0488 27:21 ciento setenta y nueve Este from de Dirty Tao

Voz 25 27:25 a esto los dedos de seda Randa y que de filetes eh eh eh eh eh que eh no eh a la

Voz 1491 28:14 me como la muerte de Margaret Thatcher resucitó canciones como este tramo de del Tau de Elvis Costello la historia en eso

Voz 9 28:22 pasa con bar

Voz 25 28:57 no fue un estudio del cajón ante voy a verla

Voz 27 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:06 Ana corbata un buenos días buenos días el ministro español

Voz 0127 30:09 de pesca acaba de reunirse en Bruselas con representantes del sector para explicarles el acuerdo que han cerrado esta madrugada los países de la Unión Europea un acuerdo bueno en palabras de Luis Planas porque permite mantener la cuota de merluza en el caladero sur después de cuatro años consecutivos de recortes

Voz 28 30:24 pero el objetivo está conseguido y creo que puedo asegurar que en base al acuerdo aplazado hoy podremos cumplir en conjunto no

Voz 0127 30:33 con una flota de trescientos cincuenta barcos españoles más de tres mil quinientos pescadores que van a poder seguir faenando porque para dos mil diecinueve Se mantienen las mismas cifras que ha habido este año cinco mil toneladas de captura para España también hay en Bruselas en el Parlamento de Bélgica

Voz 29 30:48 poco después óptima de un acoso

Voz 0127 30:57 el primer ministro del país ha presentado su dimisión después de haber pedir días de haber perdido la moción de confianza presentada por los partidos socialistas flamenco y francófono el Rey belga ha anunciado que de momento deja su decisión sobre esta dimisión en suspenso noticia de esta noche Italia asegura que ha llegado a un acuerdo con Bruselas para aprobar los presupuestos de momento es sólo un acuerdo verbal tiene que hacerlo oficial hoy el colegio de comisarios pero abre la puerta a que el Gobierno de Giuseppe Conte escribe las sanciones europeas aquí en España la Guardia Civil va a tomar hoy declaración a Bernardo Montoya el único detenido por su presunta relación con el asesinato de Laura luego como en El Campillo esta noche se han repetido las concentraciones para condenar este crimen en Huelva también en el pueblo de Laura en Villabuena del puente Andre

Voz 0134 31:41 decenas de personas han guardado un minuto de silencio en su pueblo natal

Voz 8 31:46 a la investigación se centra ahora en los interrogatorios han detenido bien lo que se ha localizado en su casa en la misma calle que la vivienda de Laura lo Elmo puesto que la autopsia uno

Voz 0134 31:55 esa determinado que Laura murió de un golpe en la cabeza entre dos y tres días después de su desaparición los investigadores encuentran fundamental encontrar el móvil de la joven para situar donde estuvo esas cuarenta y ocho horas el arrestado salió de la cárcel hace dos meses tras cumplir una pena de más de dos años por robo con violencia antes había estado también en diecisiete años en prisión por el asesinato de una anciana varios vecinos han declarado que Montoya solía quedarse mirando Laura y que la joven había me han manifestado su inquietud a familiares cercanos

Voz 0127 32:24 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto

Voz 0107 32:26 la Cadena SER

Voz 6 32:42 pues buenas noticias para la pesca en España este miércoles que vamos a ver cómo viene en lo meteorológico Jordi Carbó

Voz 1491 32:48 Nos días muy buenos días nos esperan

Voz 0978 32:51 más nubes hoy que ayer además mucha precaución porque muchas de estas nubes serán en algunos momentos durante la mañana bancos de niebla pasará cerca de los ríos Duero

Voz 8 33:00 jo jo también del Guadalquivir Guadiana

Voz 0978 33:04 Clouseau en la Comunidad de Madrid y en general en zonas bajas porque hay inversión térmica es donde se concentrarán estas nubes pueden dejar incluso alguna llovizna como decíamos ratos reducir bastante la visibilidad durante la tarde semanas romper sin desaparecer del todo eso hará que se mantenga el ambiente frío lluvia esperamos ahora en Castilla La Mancha también en el Valle del Guadalquivir poca cosa durante el día se irán cayendo chubascos en Galicia el Cantábrico y Castilla y León pero nada que ver con la lluvia de ayer tampoco se espera tanto viento seguir haciendo mucho sol en el terráqueo ahora llueve un poco en Lleida Tarragona pero acabará desapareciendo esta lluvia al igual que la de Aragón insistimos que cabrá haciendo sol también en el sur de la península al igual que en Canarias y temperaturas sin grandes cambios frío muy moderado

Voz 1491 33:48 Jordi ayer fue noticia en casi todos los medios a la la

Voz 15 33:53 ventura desventura de un ciclista español que quería cruzar Siberia en bici José Andrés Vian que se llama este hombre se quitó el guante durante tres minutos nada más tres minutos YSL congeló la mano ha tenido que cancelar su aventura hito unos eres hablar del frío siberiano eh que que porque es particular porque que tiene de desprecio de frío siberiano que siempre se habla frío siberiano

Voz 0978 34:18 se les podría preguntar no a él seguro que nos daría

Voz 1571 34:21 hombre nos daría un gran testimonio porque

Voz 0978 34:24 esto tiene una página web que es interesante lo digo porque hay la tentación no de cuando pasa esto desde nuestra comodidad y a veces vidas aburridas pues como juzgar no a estas personas ir de entrada chapeau por intentarlo segundo Animos y sobre todo ánimos a su familia que seguro que lo ha pasado mal momentos de preocupación tercero bueno es que porque hay gente que es de Losada si se me permite incluso algo alocada que no siempre no siempre tiene que ser algo malo por ejemplo la ciencia avanza no porque podemos por ejemplo entender los límites del cuerpo humano de resistencia al frío por ejemplo o en otras muchas situaciones de manera que muchos ánimos a su familia Easyjet él algún día pues le apetece escuchar este programa pues también desde aquí una brazo ir bueno yo creo que el podría hacer una disertación del frío y más del frío de Siberia partimos de una idea que en el hemisferio norte el punto más frío es Siberia es una aparente anomalía porque si miramos en el hemisferio sur el frío el máximo frío Se da donde parece más lógico no en la Antártida es decir justo en el Polo Sur en cambio en el hemisferio norte no es exactamente así tiene sentido a través su a partir de la distribución de tierra y mar es decir similar a Mosul mapa un globo terráqueo veríamos como la sur el continente antártico es básicamente tierra Se sabe que la tierra se puede enfriar mucho más que el mar el mar de tiene calor hilo libera lentamente por eso las superficies a cosas cerca del mar por ejemplo siempre es más frío es más difícil que haga frío no

Voz 8 35:54 sí que pasa en el hemisferio norte

Voz 0978 35:57 que justo el polo norte en general no tiene demasiada tierra es casi todo océano en el océano Ártico la parte más al norte que tiene una extensión de tierra más grande que eso hace que tenga también la mayor distancia respecto al mar teniendo presente que todo lo que queda al norte de Siberia aunque también sea amar ahora mismo es como tierra porque está congelado pues da lugar a que sea esa zona la que pueda registrar las temperaturas más bajas tanto es así que ostenta el récord de frío a nivel mundial en un en un punto poblado porque en la Antártida sí que hace más frío las mínimas absolutas de la tierra se han registrado allí sembrada de los ochenta y uno o bajo cero pero es que en pantalla no bajo pero sí sí bueno para que Elvis es sabéis qué temperatura tiene más o menos un congelador estándar en el de casa década

Voz 8 36:44 a uno cinco grados mocos y si el congeladores gol cinco bajo ceros Malia estamos diciendo ya estamos hablando negativo no cinco bajo cero

Voz 0978 36:53 ah pues el termómetro se puede alcanzar tranquilamente los veinte veinticinco grados bajo cero a más de la calidad sí sí lo podéis comprobar en casa dependerá de la intensidad que tengas puesto el frío evidentemente largo pero sí es una temperatura de hecho cuando sabéis lo del anisakis no que que sí que tienes que congelar se Se recomienda sino se exige que esté por debajo de veinte grados bajo cero durante setenta y dos horas cuarenta y ocho setenta y dos horas eso lo podemos conseguir en nuestro congelador bueno ahí nos hacemos una idea de que suponen setenta y uno bajo cero que es el récord que tiene hoy mía hay con qué es la población rusa por excelencia reina del frío es donde hace mucho más frío y hablamos de ella porque ostenta este récord de un poquito más de setenta y un grados bajo cero pero perdón por el río pero que nos hagamos una idea geográfica dista tan sólo a unos trescientos kilómetros es decir como de Madrid a Zaragoza o Barcelona Zaragoza respecto al punto donde encontraron a José en su suman de manera que los registro los ahí posiblemente serán iguales o inferiores para que os hagáis una idea ido donde hay estación porque muchas estaciones ahí no hay injustamente la la que ostenta el récord de hoy Maicon hace nada hace un rato apenas hace una hora tenía cuarenta y siete grados bajo cero hoy cuando ha subido la máxima alcanzado los cuarenta y dos coma nueve bajo cero sin duda es es Gemma Ryan eso de de del frío es es escandalosamente frío insisto la idea el hecho de que esté tan lejos dar tan al norte es lo que da lugar a que el frío allí tenga todo el protagonismo además un experimento que sí puede hacer mucha gente que viaja a países del norte sobretodo EEUU y lo habréis visto el vídeo no que es lanzar un cubo de agua y se congela lo habéis visto este experimento alguna vez

Voz 1571 38:45 aires de convierte como directamente en escarcha o algo así

Voz 0978 38:47 así es Se sabe que yo tengo un amigo que lo hizo en Minnesota de estaba veintidós bajo cero salió tiró el cubo vídeo hice formaban pequeños cristales de hielo evidentemente lo que decíais del guante no sacarse el guante tres minutos y me parece aún mucho tiempo ha vivido sin duda un infierno pero un infierno helado

Voz 1571 39:10 el comentaba en declaraciones al mundo decía mala suerte bueno no sí sí seguramente mirando su blog ha tenido en la ruta

Voz 0107 39:21 no era la primera vez que lo hacía pero bueno pues hay veces que que pasen estas cosas hay que irse tan lejos para para sentir tanto frío Jordi o aquí en España podemos vivir algo parecido en algunos puntos

Voz 0978 39:34 hay una situación de hecho hay dos situaciones que son las reinas del frío en nuestro país y que pueden dar temperaturas más bajas que las que decíamos de nuestro congelador luego daremos algún ejemplo básicamente las dos situaciones es que venga aire frío una típica situación en invierno bien

Voz 1491 39:50 la sensación térmica desciende muchos claro

Voz 0978 39:53 y sobre todo que que aporta aire frío justo que después venga un anticiclón el anticiclón de hecho la zona en Siberia está todo el invierno regida por un anticiclón apenas sopla viento esto es lo que hace que no pare de que de perderse calor es una de las maneras de enfriarse en invierno pues bien los fríos más contundentes en nuestro país los tenemos con estas situaciones no con con noches rasas después de caiga un poco de frío esto da lugar por ejemplo al récord de la población de Calamocha que ostenta la temperatura más baja en una población española es decir gente que lo ha sufrido y lo olvido treinta grados bajo cero

Voz 1571 40:26 en Qala que Bárbara efectivamente

Voz 0978 40:29 de hecho es el triángulo del frío no es entre las provincias de Teruel Guadalajara Zaragoza en ese triángulo del frío que se llama es donde con tanta facilidad Se baja muchísimos grados bajo cero la otra situación que nos puede provocar frío tiene que ver con la de Siberia no es que no llegue directamente hay de de Siberia pero sí un poco los con lazos más más más externos primero hablamos de una temperatura tan baja que no llegue ya significativo por ejemplo ha habido en los últimos años dos situaciones paradigmática en este sentido una en mil novecientos ochenta y cinco cuando se registraron en muchos puntos del Mediterráneo ciudades como Barcelona por ejemplo mínimas en el centro de la ciudad de hasta siete ocho grados bajo cero que esos muchísimo pero el récord absoluto en un observatorio donde no vive nadie pero sí que hay una estación tomando datos es Design de un invierno de mil novecientos cincuenta y seis que nos llegó una siberiana como se dice popularmente irse alcanzaron los treinta y dos grados bajo cero que hasta ahora el récord de frío en en España en la Península Ibérica pendientes eso sí porque los últimos años han ido poniendo más estaciones incluso a más alturas que ésta de están el llanto de están ciento ir no sé yo si cuando llegue otra siberiana ya veremos si algún día Jean no son cada invierno igual de contundentes pero cada quince veinte años se suelen presentar a ver si podemos batir este récord no porque casi siempre habremos de récords de temperaturas altas que es lo que toca cuando el prietas está calentando pero los récords de temperaturas frías también son abatibles insisto puede

Voz 1491 41:58 no sé si tenemos interés Jordi

Voz 8 42:01 bueno yo yo sí para poder contar notarlo locos estos meteorólogos cero una cosa que siempre lo dice un amigo mío el frío conserva el calor destruye

Voz 15 42:12 verdad amén el calor me me adormece extrema más espabilado con un poquito de frío

Voz 1491 42:19 es que con frío sino espabila ahora treinta y ocho grados bajo cero no sé yo qué efecto te

Voz 8 42:23 a mí el balón el actor Jordi un abrazo gracias Dios hasta mañana de vaivén Wendy

Voz 6 44:33 cinco hoy cuarto cuatro y cuarto en Canarias últimamente no supermercado supermercados también hace bastante frío no sé si siberiano pero te refieres a la selección de los yogures los congelados pero pero al final tienes un tan grandes si si es como si en todo el supermercado hiciera muchísimo frío en verano cuando vas yo sí yo me pongo yo digo que sí claro porque el cambio

Voz 1571 44:58 Tura buenos que no uno

Voz 1491 45:01 Torres Frye nombre no sabemos si por la noche en un poquito la la calefacción en el súper veinticuatro horas que es donde tenemos hoy a Sergio Sergio hola

Voz 7 45:11 hola de nuevo chicos es está es pues muy bien les

Voz 1491 45:14 la calefacción a a esos clientes que nos decías que son sorprendentemente numerosos en unos supermercados veinticuatro horas

Voz 7 45:21 mira la verdad es que no sé si las pero aquí frío no tengo frío hacía en la calle es verdad que me toman nunca me toma un café que me ha venido muy bien

Voz 0107 45:28 y lo digo con un poquito de de de tono no

Voz 7 45:31 claro me encanta me encanta ir a sitios donde se trabaja cerrado no hay cómo va la cosa

Voz 1571 45:38 ahora que has visto en en el súper pues es que

Voz 7 45:40 qué hay de todo es que lo estaba comentando aquí con con Adrián que ahora me presentaré es que es tanto los mostradores puesto es que puedes comprar prácticamente cualquier cosa de las que puedes comprar durante el día tienen dos plantas aquí tienes supermercado y más actividad en la de arriba abajo están pues Pepa hay mucha más actividad pero de trabajadores que están reponiendo no es la parte pues de pastas de compra más habitual no que también hay algún un creyente que hace a ese tipo de compra estas horas pero lo más habitual es pasar y comprar una Coca Cola o algo para para llevar no pero vamos que nos ha dicho que ahora Oslo pues lo confirmará en persona que por comprarse compra hasta pescados sabes que hay productos frescos que la gente compra a estas horas de la mañana que los dejan ahí listos por la noche siempre siempre y cuando que puedan dura y clientes hemos visto pues desde estudiantes que están ahí todavía tomándose algo en ese es el aviso les había oído Reyes

Voz 0107 46:25 estas había con nuestra

Voz 7 46:28 autores del metro bueno que estaban en temas de obras y de de revisión de las estaciones de

Voz 0107 46:34 en la M tratamiento trabaja por la noche

Voz 7 46:36 venían les quedaba un poquito apenas una hora de turno están tomando salgo antes de devolver a bajar a la estación así que muy variado también desenvolvió deciros en la descripción que el hilo musical yo estoy muy contento con él porque y no es navideño mira que a mí me gusta la Navidad a estar mucho tiempo de vez en cuando a ver alguna canción pero no es insiste no es machaconamente navideño así que ya sabes

Voz 1491 46:57 ahora ya Carey hay pero en los estantes entendemos que ya está Turró con las flores de pascua

Voz 7 47:05 o eso totalmente de hecho hay gente que se que comprar turrón

Voz 1491 47:09 con quién estás Sergio pues mira estoy con Adriana

Voz 7 47:11 por qué es gerente de Carrefour Market de aquí en Lavapiés sí que os está escuchando ya chicos

Voz 1491 47:16 Adrián qué tal buenos días buenas no sé si buenos días o buenas noches Patti buena

Voz 0931 47:20 las noches todavía para ti buenas noches batutas cuando

Voz 1491 47:23 estás al salir perdón tú te acuestas al terminar al salir

Voz 0931 47:28 no yo suelo estar durante el día lo que pasa es que hoy hemos venido un poquito antes para atenderlos

Voz 1491 47:32 hasta que te hemos hecho madrugar

Voz 0931 47:34 sí pero no pasa nada muchas veces tenemos que venir por la noche también nos López

Voz 1491 47:37 Don harás sí sí por supuesto bueno que que eso de comprar la gente a estas horas es el mismo tipo de cliente que que el de digamos la las horas de sol

Voz 0931 47:48 bueno hay de todo hay clientes que vienen sobre todo

Voz 7 47:50 va a comprar cosas preparadas para coches

Voz 0931 47:53 en el momento como ahí sandwiches au bebidas frías o el sushi también que tenemos que tenemos su y luego hay gente también que viene pues ese hacer compras ahora es que por su trabajo por lo que sea no puede no pueden hacerlo durante el día te pueden venir a las doce de la noche como a las seis de la mañana

Voz 1571 48:10 están todos los puestos abiertos por ejemplo la carnicería es todo eso también está abierto

Voz 0931 48:14 no eso por la noche está cerrado solamente que dejamos todo preparado y cortado aquí en la tienda bien

Voz 0107 48:20 claro claro esto para que se pueda llevar hay gente que compra

Voz 0931 48:22 por la noche pescado y carne y de todos no

Voz 1571 48:25 os decía antes Sergio que tenía como unos once establecimientos ya abiertos

Voz 1491 48:28 eso mismo me va a preguntar yo eso significa que la cosa funciona Adrián

Voz 0931 48:32 sí sí funcionan muy bien casi todos están en el centro de Madrid tenemos en Cuatro Caminos por ejemplo en Quevedo el Príncipe de Vergara tenemos en la calle Orense no hay casi todos por el centro Madrid decía Iker

Voz 1491 48:45 son bastante movimiento porque si habéis ido aumentando cada vez más el número de de Centros Abiertos es porque hay negocio

Voz 0931 48:54 si al final Le Madrid es una ciudad que que es que es veinticuatro horas y hay muchísima gente que trabaja por la noche y entonces había que darles un servicio a a la gente que está trabajando con nosotros por la noche también entonces tenemos muchos clientes como de servicios de policía de sanitarios de limpieza taxistas y conductores de ahí

Voz 0107 49:15 bueno eso es nuestros clientes principales por la noche aunque

Voz 0931 49:18 como te decía antes ahí también hay también gente que hace la compra normal claro

Voz 1491 49:22 qué tal lleva el equipo el horario

Voz 0107 49:26 el equipo nocturno esto es complicado

Voz 1491 49:28 a veces sí sí porque son horarios

Voz 0931 49:31 encajan a ellos perfectamente y además lógicamente tienen un un complemento por trabajar de noche entonces si salen elegidos horario oí ya te digo que les

Voz 1571 49:39 encaja estudia mucha gente que tiene otros trabajos durante el día aquí les viene muy a trabajar por la noche Adrian la noche suele ser como más problemática no se entre borrachos entre que hay menos gente o suele ser problemática o no

Voz 0931 49:53 hay hay épocas verano a lo mejor hay más movimiento oí también Nos montar en las fiestas de Lavapiés aquí en hombre pero claro eso da vidilla

Voz 0107 50:02 entonces seguramente pasado alguna vez por por vuestro mercados y algunas pero sí pero nada nada

Voz 0931 50:09 cortante

Voz 0107 50:11 pues Adrián muchísimas gracias por pegar del madrugón para tener

Voz 1491 50:14 Nos mala cuando lo necesites y que vaya muy bien

Voz 1571 50:18 Sergio lo único que ya que no voy a pasar luego por el súper y te voy a pedir que me compres unas cosillas

Voz 7 50:23 vale que queda iba a traer turrón duro

Voz 1571 50:25 vale pues para Marina turrón turrón duro yo quiero qué papel higiénico pero tiene que ser de doble capa eh este cómodo muy y de muchos rollos no si uno con seis vivo solo con seis años

Voz 0107 50:35 Valero dibujos dar la gente que no higiénico en la Cadena SER ya pero no me voy a ir

Voz 1571 50:40 a la que a mi casa

Voz 0107 50:42 te pero ya no que ir al baño tomate necesito tomate

Voz 1571 50:45 Damien pavo pavo cortadito en lonchas vale lo más fino posible

Voz 7 50:49 bueno se intentará pero vamos que aquí de todo sea que seguro que

Voz 1571 50:52 puedo controlarlo pues venga vaga Trapiello

Voz 0107 50:54 la Sergio hasta luego chico cinco y veinte

Voz 1571 50:57 si uno cuatro y veintiuno en Canarias

Voz 1375 51:10 en un día en el que la gran noticia ha estado en Manchester hoy han despedido a Mourinho por malos resultados yp por algo parecido a lo que ya le pasó en el Chelsea por algo parecido a lo que le pasó en el Real Madrid enfrentado con todos dentro y fuera ya empieza a no ser noticia que despidan a Mourinho

Voz 1491 51:31 bueno el protagonista del día Mourinho que has sido despedido después de de ganar sólo siete de los diecisiete partidos de Liga que ha jugado su equipo el entrenador portugués que no se puede decir que de buena