De Buenas a Primeras (20/12/2018)

Voz 1491 00:50 de diciembre con siete grados en Villabona del Puente Zamora hay mucha niebla en todo el centro en toda la meseta en Galicia va a llover otra vez y en el sur Mediterráneo y Canarias brilla el sol es una queja muy habitual en la redacción de la será a estas horas entre los que trabajamos de noche preparando el de buenas a primeras au o el hoy por hoy no quedan palitos para remover el café de la máquina nueva palitos bueno pues a partir del dos mil veintiuno dentro de tres años los palitos para remover los patitos de plástico se van a acabar pero para siempre

Voz 1621 01:24 coño no estamos exagerando no vamos a volver a ver palitos de plástico ni bastoncillos para los oídos ni Pajín ni cubiertos de esos de usar y tirar ni vasos de plástico que usamos una vez tiramos a la basura así

Voz 1491 01:35 algunos está tirando de los pelos porque está muy acostumbrado a utilizar alguno de esos productos que piense que al menos eh vamos a dejar también también de verlos en nuestras playas porque estos objetos están entre los diez residuos que más nos encontramos cuando vamos una vuelta por la orilla o flotando en islas de basura como las que se forman en el mar

Voz 5 01:54 que esto es la contaminación que digo que es la contaminación limpio que se produce porra por el uso muchos productos que utilizamos diariamente que pasa medio ambiente a través de los vertidos

Voz 1621 02:05 contaminación invisible cuenta Silvia la corte del CSIC contaminación que no vemos pero que es muy perjudicial para el medio ambiente porque esos plásticos acaban también en el sistema por ejemplo de los peces que pecamos que terminamos comiéndonos

Voz 1491 02:18 por eso las asociaciones ecologistas aunque siempre en qué que ir más allá celebran esta medida esta iniciativa de la europea que hoy mismo va a pasar por el Consejo y que los diferentes países miembro van a tener que ir incorporando a sus leyes en los próximos tres años antes del dos mil veintiuno fecha de defunción de estos plásticos de usar y tirar Julia Molina

Voz 1915 02:39 se usan durante un par de minutos pero tardan en desaparecer

Voz 1305 02:42 quinientos años el caso de las pajita

Voz 1915 02:45 ese es uno de los más sangrantes cuando hablamos de contaminación especialmente en España el país que más las consume de toda Europa cada español utiliza a ciento diez al año vamos que cada día se desperdician trece millones del vaso a la basura de la basura muchas veces al mar con un resultado tortugas peces gaviotas alimentadas con plásticos de colores Greenpeace calcula que más de un millón de aves y más de cien mil mamíferos marinos mueren cada año por esto muertes innecesarias hubiésemos optado por otras alternativas reciclables igual de útiles

Voz 6 03:15 Bambú cartón cero o vidrio

Voz 1491 03:22 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a tener con nosotros en de buenas a primeras a nuestro compañero Javier Gregory que nos da explicar el impacto que puede tener esta esta iniciativa esta prohibición y con qué tipo de materiales se van a sustituir porque además es a sustituir las bajitas los bastoncillos o los cubiertos de plástico y por supuesto también los palitos de remover seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos yo diría que José Luis de Madrid ha entendido perfectamente lo que buscábamos con nuestra encuesta vuelve

Voz 7 04:03 por

Voz 8 04:04 sí claro

Voz 7 04:05 los pollos noche lo he tirado yo

Voz 9 04:10 huy es buen día

Voz 1621 04:15 en falta algunas canciones de decanto con

Voz 10 04:18 el cariño eh eh no no se el jurado de OT pero bueno no te escuchas bueno de demostrar anunció navideño preferido himno no hemos incluido en las cuatro opciones el vuelve a casa vuelve de turrón El Almendro

Voz 1621 04:31 estamos seguros de que sabréis perdonar nos de menos votados a más las cuatro opciones de hoy en arroba de buenas en Twitter la primera clásica hizo doce por ciento de los votos Freixenet

Voz 11 04:48 eh haber dicho

Voz 1606 04:50 quedaría todo el peso de Freixenet o un poquito el el más chispeante no vamos a decirlo así pero pues eso dedo patético y la era Cannes sino ya cansino de los que están ahora joder Campofrío Coca Cola que a una anuncios que estar entrando viene

Voz 12 05:08 no

Voz 1491 05:14 hay anuncios nuevo entrando muy bien pero nosotros queríamos tirar de nostalgia porque sabemos que es lo que funciona por eso esta segunda opción

Voz 11 05:29 pero pero

Voz 14 05:36 a los anuncios de la lotería al inolvidable calvo de la lotería hay narrador

Voz 1860 05:42 esto

Voz 14 05:44 a ver si nos toca la lotería pero parece que sí que sí

Voz 1606 05:47 ha pasado de moda porque sólo han votado este anuncio

Voz 1621 05:50 cinco por ciento que nuestros oyentes llena

Voz 1491 05:52 pero tampoco a mí me encanta Nissan Científic y si no lo que pasa es que hay mucha competencia yo Pérez desde el calvo hasta hoy eh me gustan siempre ya se quedan hay que tiran de emotividad a veces un poco barata pero que son las navidades sino pues fechas para tirar de de emotividad barata bueno el caso es que ha tenido más votos incluso queda lotería esto otro anunció veintiocho por ciento

Voz 11 06:18 cosa

Voz 14 06:22 ya te da la tendrás segunda más notaron que vamos a hacer así su democracia tengo que siempre me imaginaba como en las muñecas diabólicas de Zamora total amigos poco nunca me han gustado imaginarme camino del del Belén

Voz 1860 06:37 bueno pero

Voz 14 06:38 es algo incomprensible de verdad en la encuesta de hoy algo que roza lo odio

Voz 1621 06:42 eso un pelín bastante pedante

Voz 14 06:44 es el anuncio ganador

Voz 15 06:46 hola soy el un feliz navidad hojas y Navidad olas Toledo Feliz Navidad a veo feliz

Voz 1491 06:54 a escuchar por diez segundos una pesadilla ya que yo aquello fue toda una Navidad escuchándolos imparable que era era tierno pero me habrá pesado

Voz 16 07:04 yo le cuelgo pero no vuelvas a llamar como siempre se nos han quedado muchas opciones fuera e incluso algunas que ni conocemos te buenos días

Voz 17 07:16 por razones evidentes menús de Navidad preferido es un antiguo anuncio ver Xicola

Voz 18 07:20 que empezaba con un tiro de cirujanos que

Voz 17 07:23 la Navidad época en que la gente está obligada a perdonar nos todo

Voz 15 07:27 las olas Toledo feliz nadie no nada de nada

Voz 1860 07:31 la biblia del catolicismo decía que teníamos que perdonar pero eso de que todo el mundo no sería que perdonarán nosotros todo eso no

Voz 1491 07:36 qué es lo que no es lo mismo no es bueno pues yo dice Pepsi Bono no lo conocemos muy no pero tenemos que callar a Edú como seas seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos Sergio Díez en la producción

Voz 1491 09:33 Medio minuto para las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 22 09:36 no

Voz 14 09:42 es verdad que hemos intentado empezar el programa

Voz 1491 09:46 con con algo que no fuera la Navidad pero claro a ver es que aquí en de buenas nos morimos de otros programas de la radio en la radio sosegada de Navidad pues es que no nos queda mucha más opción si ya hasta nos aguantamos punto mucho a veces en España miramos con envidia a Estados Unidos no sólo por las hamburguesas es un motivo de peso para para envidiarlos además tiene

Voz 1860 10:07 políticos pues que entran al trapo que van a programas de televisión que cantan que bailan que vamos que entran al trapo aquí tenemos pocos pero alguno tenemos Marta Estévez ha cazado a uno bueno en televisión un pequeño concurso a ver quién es el que canta este villancico con nada

Voz 23 10:29 vi a que debe blanco sueño You can está dar recordar tu infancia podemos a al llegar la blanca una vida

Voz 24 10:50 Fernando Martínez Maíllo cuando Nerea Navidad

Voz 14 10:53 sí lo tenía incluyendo el suyo

Voz 1860 11:01 donde era esto esto fue el otro día en en el programa de Cristina Pardo liarla parda pues hicieron un reportaje fue el único que se atrevió a cantar villancicos de todo tipo

Voz 1621 11:12 hombre a ver canta muy bien Carles Francino tampoco diría yo

Voz 1860 11:15 está bien a ver país

Voz 1621 11:18 está toro implacable ahí que pasa que pasan el control Fernando Martín mayor no canta bien

Voz 1491 11:23 no le ha gustado el resultado de hotel lo podía haber unido con ganas de atizarle a todo el mundo

Voz 1621 11:28 lo que pasa es que fue el único político enrollado que se puso a ahi

Voz 1860 11:31 a cantar a un que ya que estáis todos buenistas no estaría mal traerle un día de estos por si falta Alfonso Cardenal oye le ponemos a cantar ya explicarnos la historia de la canción a Fernando Martínez Maillo que te parece Marina

Voz 1491 11:42 a ver que para mí no canta mal pero tampoco te

Voz 1860 11:45 ah no pero sí notas de aquí cantando a capella pueden ser durísimo bueno para espectáculo el que ha tenido que sufrir en su propia casa famélico un oyente de La Ventana que tuvo la mala suerte de pillar a Papá Noel in fraganti mientras daba una vuelta de reconocimiento de cara a la noche del veinticuatro bueno pero no fue por mi culpa ojo

Voz 1606 12:03 no vuelve Bono este señor que ha hablado sin que le presentes famélico famélico a famélico es el morador del hogar allanado por Santa Claus la semana pasada y sin permiso verdad sí bueno lo cuento y te cuenta que curiosísima va que la otra noche me levante papel unas aguas menores si no que surja no soy yo de ponerme límites cuando voy al váter

Voz 14 12:23 vamos vamos al día no yendo

Voz 1606 12:27 es desviado algún ruidito sino la cocina me asomo a Papa Noel va Manuel en tu cocina con el traje todo pues no no no no iba caso al dime acaso pantalón de pana cazadora negra así como de motorista cae gordo pelo blanco Blanca pon bueno estaba en la nevera bebiendo cerveza y comiendo mi Maddalena has de chocolate digo nuestra ya que ésta sí bueno entre la cocina y le digo o Papa Noel sin mediar palabra te lo juro sin mediar palabra pega un salto hasta mi está en forma al tío si dices me da unos a mi Santa Santa Claus I más D más Manuel y me daba otra otra dos le digo Santa Claus pum rodillazo esto digo pero en España Nueno puñetazos en el pecho cuatro ya la cuarta castellano a todos tienen claro me encendí me fui para él haciendo Molinillo con pero sí si se empezamos a darnos porrazo patada robando lo porque se despertaron más hijos mi mujer que dantesco Madre de Dios no no orines que estrena La Ventana abrió contarlo

Voz 1860 13:29 por tanto que es importante muy importante Papa Noel reparte regalos ilusión y hostias como panes aquí

Voz 1491 13:37 eh yo no tenía ni la más remota idea de la vena violenta de Santa eh tú tampoco yo tampoco este allanamiento de morada saltado rápidamente a los medios y la casa de Papa Noel ha tenido que sacar un comunicado para explicar lo ocurrido

Voz 1860 13:50 pues sí pues le Zarzuela a ver pongan

Voz 1491 13:53 bueno serios que es evidente que este señor tiene problemas y adicciones

Voz 1606 13:57 cómo acabó este incidente no aprovechó un descuido para saltar parlamentario desaparecer que me dice sí si ya te he dicho que es tal como está Gil a pesar de todo yo ahora con mi familia tenemos un disgustó yo soy me defendí los otra explica en que no dijo ninguna palabra no atacó así de repente ya a ver si por este tema no no vamos a a dar mi casa sin regalo Mi creo que sí obviamente esto se trata sin duda alguna famélico de de de un escándalo y además este hecho Miguel Ángel Campos ocurrió realmente verdad eso es lo que sucedió bueno pues la la casa Noel ha permanecido en silencio hasta ahora porque Santa Claus resulta que ha hecho un comunicado oficial esta misma tarde que acaba de llegar a las redacciones eso es parece bien vamos a escuchar este comunicado de Santa Claus mientras toca el piano me dicen sea comunica y toca el piano escuchamos

Voz 17 14:45 sobre los incidentes ocurridos recientemente visitar las casas son las que voy a ir en Nochebuena para comprobar el terreno lamentablemente tengo un problema con la corrida otro problema con la bebida y un tercer está con la gestión de la irán a causa de estos problemas se protagonizado de lamentable quiero pedir disculpas yo también quiero garantizar que la entrega de regalos se producirá con absoluta normalidad habitual incluidos los personas inocentes una exactos dicho esto frita caridad viva la ponía

Voz 1606 15:27 bueno pues ahí está el comunicado que ya debatirá hemos simplemente durante las próximas horas pero Miguel Ángel Campos como es como es Santa clavos en las distancias cortas Coco definen sus íntimos

Voz 1210 15:37 un jugador empedernido un charlatán un encantador de serpientes cumplí voy provincia con cacique

Voz 1606 15:43 Pau seguiremos investigando no duda que pueda gracias Campos finalmente todo aclarado no pensaba que me tendría que gastar yo mil euros en regalos José pues no quiero tanto no va a ser así famélico muchas gracias para aportar esta información

Voz 1621 15:58 porque yo entiendo que una persona con un trabajo normal lo tiene más difícil pero este señor tiene que irse a una clínica de desintoxicación el mismo veintiséis de diciembre

Voz 1491 16:08 el veinticinco buenas y Papa Noel y se deja llevar por sus adicciones si finalmente se queda sin trabajo siempre puede meterse en Linked In

Voz 1860 16:26 por ejemplo hacerse un perfil en Linked In esa red social

Voz 1491 16:28 que funciona como escaparate de currículum de de candidatos y también pues de de puestos disponibles gracias a Linked In esto parece un chiste de esos de el colmo de bueno pues gracias a Linkedin consiguió su trabajo la directora de Linkedin en España Porto

Voz 16 16:43 cuál pertenece la pregunta de inicio además parecer impertinente pero cómo consiguió usted su trabajo a través de In a través de del tenía una estaba suele que suele

Voz 1621 16:58 los que sea usted consiguió trabajo a través de su propia plataforma

Voz 25 17:02 eso es eso es a ver yo pues estaba trabajando en en Microsoft antes de trabajar en el que ven ahora estoy trabajando micros auto otra vez porque Microsoft compró hace dos años así sí que es mi karma trabajar en Microsoft pero estaba trabajando en en un rol global en Microsoft y un buen día pues me llama a reclutador una persona esa legión de talento del queden a través de la plataforma curiosamente Toni cuatro cinco meses antes es tuve en mi pueblo en Tulsa Oklahoma con un amigo mío del instituto él es consultor no de como de cazatalentos de selección de talento y criticó duramente de lo lamentable que era mi perfil en liquidez lamentable

Voz 0127 17:47 pues me dio como cuatro o cinco consejos para mejorarlo

Voz 1621 17:51 y usted lo aplicó lo digo yo que si la directora de de Linkedin con un perfil lamentable llegó a ser la directora de Linkedin con que hubiera tenido un poco de yo que sé un perfil mejor que sería adonde adonde habría llegado hablábamos antes de las redes sociales y alguien puede pensar que con toda esta revolución pues que también ha cambiado no la manera de la que tenemos de de presentar el currículum pero no no no en España somos tradicionales también para esto parece que que nos resistimos

Voz 25 18:18 tenemos que comete menos en cuenta cuentos así que como decía

Voz 6 18:22 sin mentir sin sentido

Voz 25 18:24 en el siguiente así que hay que contar nuestra historia profesional nuestra experiencia en anécdotas en vez de licitar competencias habilidades los tiempos etc tenemos que convertirnos en periodistas tenemos que tener una portada que llama la atención tenemos que contar qué es lo que nos motivan que te pueden empresa donde queremos trabajar qué tipo de en equipo donde sea activo de compañeros queremos tener qué tipo de responsabilidad social estamos buscando en la empresa que propósito estamos buscando en vez de eso es que la espera

Voz 16 19:02 es una oye yo estuve en el noventa y dos Este unos veintitrés

Voz 1491 19:08 de ahora que lo pienso mi currículum es bastante soso es si a pesar de que soy periodista bien no tiene nada muy especial

Voz 1860 19:13 pero ni nos soso de contenido eh

Voz 1491 19:16 en dos aleros pero así eso de formato

Voz 1621 19:18 pues una cosa todo esto tiene el lado positivo cualquier en caso de que de que nos echen Imaginarium dio nos quedamos sin trabajo que dicen de buenas

Voz 4 19:27 pues no hay un montón de

Voz 1860 19:30 vacantes o eso dice tenemos ven

Voz 25 19:32 de millones de vacantes abiertos veinte mil millones de de vacantes publicados en ahora mismo podemos confirmar que el año pasado conseguimos trabajos para cuatro millones de personas con los datos vemos que es muy difícil es muy difícil medirlo porque hay varias fuentes de de ingreso no da información de cómo ha afectado el candidato como el candidato ha llegado a aplicar usted

Voz 1491 19:59 pues de momento vamos a a intentar que no nos echen porque hay muchísimas

Voz 1860 20:04 vacantes pero por lo visto está bastante complicado cumplir con todo lo que piden las empresas

Voz 25 20:10 en cualquier momento en ese país hay un millón de vacantes que son difíciles cubrir es decir las empresas no en cuenta exactamente lo que están buscando y no solamente estamos hablando de las habilidades técnicas que todo el mundo se queja que sí sí sí que éstos tienen que ver con Vic tata o tienen que ver con inteligencia artificial es verdad que con bitcoins con e integración de sistemas de entre parte de usuario pero curiosamente medimos el año pasado cuáles fueron las competencias más demandadas difíciles cubrir en las empresas hizo

Voz 16 20:46 nos te tienes que tradicional

Voz 25 20:51 competencias a finales finales

Voz 16 20:56 ay pero esto dicho por una mujer de Tucson pero pero sí cuéntanos qué tiene que ver con la

Voz 25 21:04 las actitudes sino las es como tú afronta al trabajo que tienes enfrente los cuatro que son difíciles lo más demandados son diera comunicación sobretodo oral lo que hacéis vosotros así que nosotros está bien posicionados vale colaboración gestión de tiempo extienda el tiempo estos cuatro son las más demandadas difícil identificar en los currículums

Voz 27 21:35 y sí

Voz 28 21:38 eh

Voz 1491 21:42 bueno es algo que que más quién menos ha sentido alguna vez todos hemos pasado por ello lo estamos reviviendo estos días con el asesinato de Laura

Voz 1621 21:52 el miedo ha sido el punto de partida de la cara B de Hora veinticinco

Voz 29 21:57 vive televisiones que recomendaban que las mujeres no saliéramos a correr o hacer deporte solas como que no queremos cobrar solas pasear solas y tener la misma sensación de seguridad que tienen los hombres Juan

Voz 0127 22:07 hacen lo mismo

Voz 29 22:09 queremos ir sin miedo por la viva parecías mujeres corriendo mirando hacia atrás pero corriendo a pesar del miedo

Voz 1305 22:15 que el atleta Begoña haber está impedía ayer a las mujeres no que es plantarle cara al miedo si lo hacía aquí en la Cadena Ser el lema es la calle

Voz 29 22:21 sí es nuestra moto de valentía

Voz 30 22:23 a punto de cerrar los ojos y decir no puedes yo no me puedo quejar en casa

Voz 29 22:28 por eso las carreras convocadas en Bilbao y Tenerife el viernes a las siete de la tarde y en Sevilla el domingo a las doce

Voz 14 22:37 bueno pues es una iniciativa que se ha puesto en marcha Carreras carreras populares para plantar cara a miedo y también en homenaje a Laura

Voz 1491 22:44 traído yo el diccionario dice la RAE el miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario y como segunda acepción le hemos recelo aprensión que alguien tiene que les suceda algo contrario a lo que desea

Voz 31 23:00 el infierno

Voz 1621 23:03 este es el momento la canción miedo de M Clan que Amaya Romero canto en la final dote del año pasado no no en la de esta noche

Voz 1860 23:11 no de confort altamente para empezar

Voz 1621 23:13 diré que es el final el miedo en este caso

Voz 1491 23:16 tras una ruptura por hora el miedo ha pasado la filóloga Ana Carrasco a la que ahora sí

Voz 1305 23:22 escucha el caso la característica el ser humano una emoción al ser humano no es inexorable así que no podemos evitar tener miedo lo que pasa es que ese miedo tiene varias implicación es una de las indicaciones que siempre tenemos miedo algo concreto envío tiene que ver con la expectativa de algo que te puede suceder pero que te puede suceder porque es pensado y es posible tenemos miedo a enfermar tenemos miedo a perder el trabajo hemos miedo como decía que nos pase algo por la calle y esto es importante porque si la filosofía aborda el miedo aborda el miedo no como el objeto de miedo sino que aborda ese objeto de miedo en tanto en cuanto forma parte de una sociedad ideal un orden dado los miedos son muchos he dicho antes que es una moción que forma parte del ser humano pero el miedo cambia según la sociedad según el orden de miedo a unas cosas otros con me que miedo tienes y te diré cómo es la sociedad

Voz 1860 24:13 Celina que viene claro pues además

Voz 1305 24:15 tener la parte positiva de que el miedo te activa es decir si tu tienes miedo a que te pase algo ir con cuidado por decirlo de alguna manera el miedo el miedo es una es una emoción

Voz 32 24:27 aún que hace que sal ves la vida el miedo te permito

Voz 1305 24:29 sobrevivir pero no te permite vivir

Voz 32 24:32 sí es algo determinado cuando tú tienes miedo tienes miedo a algo que forma parte de tu ámbito de cotidianidad

Voz 29 24:39 pues nada que que ataquen los marcianos tienes miedo a que te ataquen

Voz 34 24:54 por fin

Voz 1860 25:06 miedo en tanto en cuanto forma parte de una sociedad decía uno

Voz 1491 25:10 mira muy interesantes sí sí muy necesaria también para

Voz 1860 25:13 a poder romper moldes

Voz 31 25:15 en plena moda aunque nadie

Voz 29 25:20 hola cambiar ese orden quería que escucháramos a este tema es Lynne Stewart es una chica que va haciendo una comparativa en este tema entre los miedos de los hombres y de las mujeres ella misma dijo que no pretendía meterse con los hombres no pero entre los medios de las chicas pues dice cosas como no puedo ir hacia mi coche de madrugada mientras hablo por teléfono no puedo abrir las ventanas cuando estoy sola en casa no puedo ir a un bar sin mi acompañante todas estas cosas

Voz 1 25:46 sí

Voz 1305 25:53 este es el mensaje hay que hacerlo ya no te

Voz 29 25:56 si esta es la lucha es un tema de dos mil once de un grupo que sea más Alameda de Osuna es un grupo de ska reggae funk y quería hablaros de Aisa de la Cruz IES escritoras último ensayo se titula diccionario guerra ir son términos si definiciones explicados desde

Voz 1491 26:11 punto de vista de la mujer y claro entre esto

Voz 29 26:14 los términos define también el miedo creo que miel pero es ante todo una herramienta crucial para para el mantenimiento del mercado porque las mujeres vivimos con miedo no cerraba más comportando de una determinada manera sobretodo tendemos a coartar nuestra libertad de movimiento y acabábamos desplegando una serie de comportamientos que luego los dos discursos maciza hace conocía al considerar que son que son esenciales son naturales como la prudencia como como la discreción no

Voz 1621 26:43 en lo que queda claro es que el problema no es el miedo en sí siempre que no nos bloquee ese miedo el problema es externo es el motivo por el que en este caso las mujeres sienten miedo

Voz 1210 26:55 de examinará una de las canciones más duras de la última década afirmó la cantante inglesa Amy de Great con este Olmos Caffa

Voz 14 27:04 eh

Voz 4 27:23 para este cuando te dije que parajes

Voz 11 27:26 la canción que narra

Voz 4 27:27 la violación por parte de un conocido un tipo que se va pero que la cantante sabe que se volverá a encontrar Amy muestra sus dudas sobre el futuro encuentro que el que le dirá aquella noche quedan miedos ni un embarazo que no se consuma ya es saber tienes que venir a decir nombre sigue la canción antes de conocerte sólo era una niña pero quería tomarme y eso es lo que hiciste prosigue y Mike remata relató con la frase que da título a la canción casi tenemos ya

Voz 1491 28:28 en mi The Great con una canción tan dulce musicalmente como Duran su relato huy al sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 35 29:52 muy

Voz 36 29:59 las cinco las cuatro en Cannes

Voz 0127 30:01 días Ana

Voz 1491 30:06 Button buenos días buenos días Pedro Sánchez y quinto

Voz 0127 30:09 se van a ver hoy en Barcelona un día antes del Consejo de Ministros el Gobierno ha dejado muy claro qué tipo de reuniones Carmen Calvo dice presida

Voz 1 30:16 no habrá una reunión de Gobierno habrá una reunión de los presidente quizá tengamos alguna reunió e desde luego yo lo haría con el señor aragonés pero no se trata de una reunión bilateral de gobierno

Voz 0127 30:29 dicen desde La Moncloa que a esa reunión informal en la que estarán Calvo y aragonés asistirán también la ministra Batet el sarta dic esta noche en breve

Voz 29 30:38 en Parla pro nota animo nos ha dado

Voz 1860 30:40 día adiós a cualquiera

Voz 0127 30:43 el orden del día previsto pero que esperan poder hablar de todo harta de asegura que en la reunión informal con la vicepresidenta va a estar además la consellera de Justicia catalana y hablan en la Generalitat de una minicumbre A8 entre gobiernos más cosas el ex comisario Villarejo que está en prisión preventiva ha mandado un escrito a la Audiencia Nacional en el que asegura que está sufriendo torturas y un trato degradante llega a comparar su situación en la cárcel de Estremera con la del periodista saudí asesinado Jamal caso y Carolina Gómez

Voz 0393 31:10 Villarejo asegura que está sufriendo un trato de que rebaja envilece su reclusión siendo despreciada y atropellada su dignidad personal e integridad moral ir relata algunos episodios en los que fundamenta su denuncia dice que el pasado veintiséis de noviembre tras un vis a vis familiar los funcionarios le trataron de manera degradante durante un cacheo haciéndoles sentir humillado intensificado estando desnudo y que el pasado diez de diciembre las otra visita le amenazaron con aislarle en comunicarle sino que coopera ve confesaba el lugar donde tenía toda la información también le dijeron supuestamente que a su amigo el juez le quedaban dos telediarios Villarejo dice que siente miedo que su inquietud es tal que los últimos días le ha venido a la mente el asesinato de Jamal casó geek que vigila cada semana los medicamentos que les suministran y que lo único que quiere salir con vida del infierno de Estremera para poder defenderse el ex comisario está en prisión preventiva por organización criminal cohecho y blanqueo en la llamada operación tan denme una trama de espionaje político

Voz 1860 32:01 inicial y en Estados Unidos es noticia de esta madrugada la Fiscalía de Illinois acusa a la Iglesia católica de haber encubierto a más de quinientos sacerdotes acusados de abusos sexuales a menores Andrea Villa

Voz 1305 32:12 el informe de la Fiscalía acredita que seiscientos noventa sacerdotes fueron acusados de abuso que la diócesis público sólo ciento ochenta y cinco la documentación no da nombres sino que quiere evidenciar la brecha entre las denuncias presentadas los casos que la Iglesia no consideró creíbles tres de cada cuatro la los archivos muestran un patrón cuando un sacerdote anunciado por una sola víctima la diócesis no lo consideraba verosímil

Voz 37 32:34 esto es que has hecho nada viniendo Jarvis

Voz 1305 32:39 dice la fiscal digan ha dicho que la Iglesia no puede tratarlo como un asunto interno personal porque se trata de crímenes en los últimos cuatro meses al menos dieciséis fiscales generales en ese país han iniciado investigaciones de gran alcance sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia más

Voz 0127 32:52 donación dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1305 32:55 Nos

Voz 11 32:57 servicios informativos

Voz 1 33:01 de Bulnes a primeras Marina Fernández

Voz 1491 33:04 para qué tipo pues con con una reunión en la agenda estas próximas horas la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra empezamos este jueves vamos a ver cómo viene en lo meteorológico Jordi Carbó buenos días buenos días no se espera mal

Voz 0978 33:22 es verdad muchas nubes bajas esa bancos de niebla afectando como ya prácticamente pasa ahora mismo a toda Castilla y León la Comunidad de Madrid Extremadura especialmente al norte o Castilla La Mancha y en zonas próximas a estas regiones nieblas que pueden reducir bastante la visibilidad y cómo se trata de una situación de marcado inversión térmica si subimos un poco en altura a cualquier punto de montaña estas nieblas de esa parecerán incluso acabará siendo un día radiante por ejemplo en la sierra de Madrid aquí donde no se vayan las nieblas pueden caer algunas lloviznas ambiente frío todo el día en nubes más activas en Galicia con chubascos pero también muchas pausas alternancia de nubes en el Cantábrico algún chubasco muy aislado y los últimos días mucho sol en el sur especialmente en Andalucía también el mediterráneo así como en Canarias con máximas igualmente que aquí hoy van a bajar un poco respecto ayer sensación de más frío durante más horas

Voz 1491 34:15 ya nos lo adelantadas el otro día Jordi no parece que vayamos a tener una Blanca Navidad y tiene más pinta de que puede ese marrón negro luzca porque la calidad del aire está empeorando de nuevo

Voz 0978 34:28 sí la verdad es que cada día vamos mirando los datos sobre todo cuando hay una situación meteorológica que que nos advierte no por experiencia sabemos que lo decíamos ahora no nieblas provocadas por inversión térmica es decir el tipo como si cogemos por ejemplo la Comunidad de Madrid nos encontramos con temperaturas a esta hora que son incluso positivas en cotas de mil doscientos mil trescientos metros de altura eh hace más frío en algunos valles en zonas más bajas y esto es una auténtica tapadera para que ese escape o la humedad o lo que me preguntabas no los contaminantes por eso de momento no hay zonas urbanas en el conjunto de la península demasiado contaminadas pero sí industriales impuesta que es maticemos esto no porque tenemos todos en la mente que al final es en las ciudades donde sabe mal por culpa de la contaminación pero hay tantos puntos ahora mismo por ejemplo en en zonas industriales de Murcia de Huelva también de Cádiz o de Cantabria en muchos sitios la calidad del aire ha empeorado muchísimo y es baja ahora mismo con tendencia que sea pobre que es la calificación el peor podríamos decir no de la calidad de la idea

Voz 1860 35:29 ayer por la tarde en Madrid empezaba a subir

Voz 0978 35:32 no con la contaminación la concentración de contaminantes is espera que hoy con esta situación que hemos descrito no ya ya lo hemos contado muchas veces no sólo la niebla signos y encima no pueden subir las temperaturas durante la tarde a penas pasaremos de los siete ocho grados tampoco se va a ventilar un mínimo el aire pero eso es muy probable que en uno o dos días también en zonas urbanas como el área metropolitana de Madrid la contaminación también empieza a dar los problemas típicos

Voz 1621 35:56 y ahora Jordi te vamos a pedir que que nos traduzca al castellano en siguiente titular a ver la Aemet la Agencia Estatal de Meteorología pone en marcha la nueva estación automática de sondeos en Huelva esto es porque es porque lo de sondeos elecciones o a encuestas que que no al tiempo vamos

Voz 0978 36:14 bueno y al final la meteorología no deja de ser una ciencia que intenta investigar buscar indicios e incluso evidencias para después lanzar un pronóstico no se saben las leyes de la física del comportamiento de la atmósfera sea elaboran muchos cálculos que lo hace en el súper ordenadores ir estos al final nos dicen desde la teoría pues como se va a comportar la atmósfera por ejemplo esta inversión térmica que decimos Si va a alargarse veinticuatro cuarenta y ocho o más horas y cómo se hace eso pues hay que dar alimento a estos modelos los alimentos son los datos como todo lo que ese modelos matemáticos les gusta con los algoritmos hacer muchos cálculos podríamos decir que es el Rey el regalo de Navidades no que nos da la Agencia Estatal de Meteorología bueno no estamos todos porque lo pagamos con nuestros impuestos

Voz 1860 37:01 como Aires Jordi yo soy el regalo de la Aemet estas Navidades el

Voz 0978 37:08 es bueno recordar no estas cosas que que se invierte dinero día intenciones es conseguir cosas que que nos beneficien is sondeo bueno lo dice la misma palabra lo que hace es un sondeo de la atmósfera es un globo que se lanza con Elio de manera que puede ir subiendo sube hasta los treinta kilómetros de altura

Voz 1860 37:26 es donde nos interesa a nosotros que tome datos

Voz 0978 37:28 sí nos vaya dando información meteorológica no da datos constantemente por vía radio de temperatura de humedad de dirección del viento de velocidad del viento así como de la presión atmosférica que sirve para que calcule la altura encima tiene un GPS y eso

Voz 1860 37:44 da lugar a que se pueda configurar una

Voz 0978 37:47 áfrica que que nos da muchísimas pistas de hecho por ejemplo en la cultura anglosajona dentro de la meteorología el Rayo sondeo que es el resultado de los datos que envía esta sonda en muchas veces por cierto se puede observar visualmente muchos puntos de España pues ven en la escuela anglosajona todavía utiliza porque tú puedes anunciar por ejemplo una tormenta a partir de qué temperaturas se formará Si esta tormenta va tres granizo de qué tamaño base en el granizo si va a rachas de fuerte intensidad estas rachas de vientos fuertes y esto se puede calcular con esto con Un sondeo es un instrumento que la mayoría de la gente desconoce pero que nos ayuda muchísimo muchísimo a pronóstico sin duda hacía falta uno en esa zona de la península porque pensar que es por donde entran muchas borrascas y podemos analizar estos datos incorporarlos a los modelos para hacer pronósticos pues nos equivocaríamos menos

Voz 1491 38:36 claro claro esto que decías no de de que hay que ir como a la formación de la tormenta por eso entiendo que

Voz 1860 38:43 suben estos globos de helio tan alto como decías a treinta kilómetros de altura si si os acordáis bueno tú no estabas

Voz 0978 38:50 ese día cuando hablamos del calentamiento

Voz 1860 38:53 lo repentino estratosférico

Voz 0978 38:56 a los dos

Voz 1860 38:58 pues mira me falla la memoria el

Voz 0978 39:02 para analizar eso se tiene que ir a treinta kilómetros de altura IU no es baladí no porque ahí es donde cambia la atmósfera os acordáis de ese señor que se tiró desde XXXVIII kilómetros de altura en caída libre no sí sí sí sí poder recuperar el vídeos se ve cómo el señor cuando está cayendo al principio a una velocidad ate abismal pero quedan mil kilómetros por hora no se mueve ni una parte de todo lo que lleva que que es susceptible de moverse no pues por qué porque a esa altura unos treinta y ocho kilómetros la atmósfera es tan liviana tiene tan poca actividad qué qué pasa eso no que no hay ni rozamiento si se baja hasta los treinta kilómetros que es cuando empezó a tener problemas este señor es cuando ya la atmósfera la atmósfera en su capa más baja que es la genera la que genera la meteorología pues ya se sabe

Voz 1491 39:47 a los treinta kilómetros la sensación era un poco espacial

Voz 0978 39:52 correctamente aunque en realidad estaba cayendo insisto una velocidad abismal pero cayendo cayendo

Voz 1491 39:57 la circulación quedaba era era esa y no tanto la de un a caída ya en la atmósfera que que ahí ese rozamiento claro

Voz 0978 40:06 de hecho mira es recuperando poco lo de José el ciclista del que hablábamos ayer que no me acuerdo de su apellido a este señor en realidad cuando uno lo mira claro las cosas pueden mirar de muchas maneras no yo lo siento pero lo miro así cuando empezó a caer dar vueltas os acordáis que que fue un momento que preocupo bastante a los que estaban monitorizado su caída a ahí pues fue no estábamos viendo lo que sí

Voz 1860 40:31 vórtice es decir todo objeto que sube o

Voz 0978 40:34 bajan en la atmósfera tiende a generar este móvil movimiento circular no en espiral casi y eso es lo que da lugar a las bajas vuelos anticiclones que giran en una inyección otra pues bien ese señor dio fe con su cuerpo y su valentía y su locura a que lo pudiéramos comprobar no nosotros fíjate hablando de sondeo llegamos a esos treinta kilómetros para analizar cosas como lo que puede pasar con con las capas altas que después nos puedan repercutir en un invierno más

Voz 1860 40:59 crudo o menos crudos pues desde carbón muchísimas gracias hasta mañana hasta mañana bueno

Voz 38 41:05 sí

Voz 11 41:22 no Pendás no

Voz 1491 42:17 cinco hoy doce cuatro doce minutos en Canarias hasta mañana estamos preguntando cuál es vuestro anuncio navideño preferido por las marcas han entrado si es sí que habéis votado más ahora las marcas han entrado en una especie de carrera de de competición por sacar anunció más llamativo más gracioso más emocionante

Voz 1860 42:35 de todo más comercial claro

Voz 1491 42:38 bueno de forma que que en estas fechas ya estamos esperando ver pues el anuncio de la Lotería el anuncio de Campofrío pero creo que estamos todos de acuerdo en que esto de crear expectación en torno a un anuncio de Navidad se lo inventó Freixenet

Voz 39 42:50 pues hemos currículo muchos cosas hemos luchado como decimos a los pero hay algo sobre vías no hemos hecho bien

Voz 40 43:07 la

Voz 1491 43:15 mi hermana menos dándonos estas fiestas que

Voz 1621 43:19 lo pasábamos en los últimos meses del año esperando a ver

Voz 14 43:21 quién iba a ser el protagonista del anuncio de así siempre año tras año nos hemos encontrado a gente por ejemplo que no recordábamos como a Plácido Domingo ya una jovencísima Ana Obregón

Voz 41 43:40 vale

Voz 1491 43:43 ese falta de Ana Obregón mimos apuesta por un clásico con la voz de de

Voz 29 44:01 aromas San Basilio y con la voz de nuestros oyentes Jose

Voz 14 44:05 de Madrid salvo escuchábamos tres media que hay que reconocerlo cantaba bien

Voz 1491 44:10 sí bueno habrá gente buenista

Voz 29 44:21 hola amigos sin que no se vive en Twitter que incluso les le emociona eh

Voz 1491 44:25 este anunció unos manda como siempre un abrazo desde Melilla que le mandamos devuelta Antonio nos propone un viaje en el tiempo hasta los no

Voz 1860 44:31 venta cuidado que el cambio brusco

Voz 14 44:42 la verdad del mire yo no no no no no le pongo en encaran imagen nada no sé qué de verdad que es esto esto

Voz 1491 44:51 que son cada yo creo cada vez que Barrón

Voz 14 44:53 sí pero este final del anunciará mítico

Voz 42 44:59 y un verde oro verde oro rondó

Voz 1491 45:04 pero mira cómo funciona nadie contado antes ya te ha enganchado bueno para ellas

Voz 1860 45:09 que para mí es uno de los top top top es este uno de los mejores de Navidad de todos los tiempos

Voz 14 45:23 muchos me me es desde luego y también muchas risas mula habitación ya final esto es lo que cuenta no solo algo así pues eso es lo que dice Darío precisamente en Twitter que lo que más les gusta el anuncio es este momento final te metías con nuestro oyente pero lo tuyo ha sido lamentable imitación porque está improvisando ya

Voz 1491 45:47 bueno seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro desde apetece contarnos cuál es vuestro anuncio de Navidad preferido novecientos cien ochocientos si queréis charlar un rato con nosotros a ese número que es gratis cientos lo decimos es directo es al que ha llamado Guillermo Jiménez Guillermo buenos días

Voz 8 46:04 hola qué tal Guillermo

Voz 43 46:06 no

Voz 30 46:08 yo estoy muy el hombre

Voz 8 46:09 qué nos contaba Sergio Díez qué que eres agricultor en un pueblo de Badajoz

Voz 30 46:15 sí sí como no van llenos de pelos nada Albee

Voz 8 46:21 ya y que que tienes tantos cierras Guillermo

Voz 30 46:24 se quién plenamente melocotones

Voz 8 46:28 estás

Voz 30 46:29 pues todo estoy casi todos todos no

Voz 16 46:33 vas a la a la plantación al huerto va solo o acompañado

Voz 30 46:37 no no voy porque quién es el otro

Voz 8 46:42 a es que no sonoras Guillermo bueno te acompañamos nosotros en la radio que es Guillermo qué es lo primero que hace es cada día cuando llegas

Voz 30 46:51 fue lo primero que hago entender una fuman porque estos animales yo estoy allí hice del todo los va de animales de la zona al ciervo

Voz 8 47:06 y supongo que son especies protegidas o qué

Voz 30 47:10 sí claro que sí es una porción de terreno lo está protegida Hay sus allí allí allí unos comen los yo no

Voz 1491 47:20 Guillermo a los jabalíes a los ciervos les gustan los melocotón Eros

Voz 30 47:25 sí sí es muy claro cuando hay en verano la se como como yo cuando fui cogiendo pues mucho un terreno el melocotón pero el hueso no hermoso lo vi con una no melillense

Voz 8 47:41 claro no hay dónde comer ya ya ya qué tipo de melocotón trabajas tú UAW bueno no sabía ni qué había tantas

Voz 30 47:52 si no hay muchos más es más normal yo empiezo un sobre un término entiende desde septiembre

Voz 8 48:02 por qué tienes que empezar tan temprano Guillermo contamos por qué es tan importante irá a una hora tan tan tan tan temprana a cuidar de tubos de tus árboles

Voz 30 48:11 pues te digo porque porque eso ello pero jabalí enseñado toman cualquier cosa contarle no hay forma le conviene pues la presencia de amiga

Voz 8 48:28 pero has tirado algo que madrugar

Voz 1491 48:31 y es que madrugar para evitar que que los animales y te destrocen el pueblo la plantación

Voz 30 48:39 sí eso no hay ahí ahí completamente unos del negro yo creo que ha tenido una siendo amigos

Voz 1860 48:48 de verdad así porque todas las noches te visita o qué

Voz 30 48:51 sí sí toda la noche pero que ya no ya ya me ocurrió todo el viaje a que ya ya ya prácticamente claro que ocurrió el año pasado el año pasado infinitamente

Voz 8 49:05 si donde número

Voz 30 49:07 yo no me muestro oí otras cosas mal si resulta que esto no les para que para que sea él

Voz 8 49:14 les pones la radio para que para que este vaya

Voz 1491 49:17 Jean

Voz 30 49:17 si las noches de los cambios no pues sí sí

Voz 1860 49:21 a ver si les va a empezar a gusta de acercar yo creo que eso es acerca ni siquiera no

Voz 30 49:25 no puedo hablar hablar por hablar

Voz 1860 49:29 no les hablar poco la calma y ahora el faro también seguro

Voz 30 49:33 sí es bueno pues me ocurrió yo creo que kafkiano yo creo que en castellano porque allí también tengo música clásica yo sí claro como la música clásica tiene sí bueno pues tengo sí que te estoy hablando que se me cuando porque todo lo que toca

Voz 8 50:02 que esto se quedó

Voz 30 50:04 no pero estoy diciendo estoy imposible

Voz 8 50:09 yo creo que gustó número sido algo a Guillermo asiente

Voz 1860 50:12 desde que la vamos a las fieras

Voz 8 50:17 leyendo estoy poner heavy metal

Voz 30 50:20 no llegará el momento sí

Voz 8 50:22 claro Guillerme qué tal se venden los melocotones hola qué tal se venden los melocotones

Voz 30 50:29 bueno pues yo me tengo que empezar a vender porque resulta que es que vale una producción las el kilo dos

Voz 8 50:40 ya lo saben

Voz 30 50:42 creo que tampoco lo campo doscientos muy acertados más trescientos nueve lo ven claro

Voz 8 50:51 sabe lo lo lo lo tuve

Voz 30 50:54 cuando a unos cincuenta

Voz 8 50:56 claro es que hay mucha gente que no sabe lo duro y lo caro que eso

Voz 30 51:00 el céntimo en cualquier supermercado por lo tanto los los los los dos negro que yo esto no nombro oye

Voz 8 51:08 pues lo hago aquí tienen una previsión

Voz 30 51:10 quien bien te grandísima aquí hay dos que tienen tienen tiempo en el buque media diaria

Voz 8 51:16 claro Guillermo y qué tal qué tal ha ido este otoño así lluvioso qué tal para tu huerto técnico obviamente ha ido mal

Voz 30 51:25 malo malo malo porque esta estos árboles necesitan años necesitan muchísimo frío miles de euros que la producción sea buena

Voz 8 51:36 ah sí yo estoy globos yo primavera sí es cierto ha sido más más cálido y contiene

Voz 30 51:41 el problema pero puede que estemos Athié

Voz 8 51:44 así por ejemplo ahora con él dormir diecinueve que está ya ahí a la vuelta de la esquina viene un invierno frío y puede ser que sabe

Voz 1491 51:53 arregle la cosa

Voz 30 51:54 sí sí sí sí sí de fábula de Zorba de pasar que si sigue el el la primavera les hacen brotar de un pueblo se pues Guille

Voz 8 52:07 vamos a pedirle a Jordi Carbó vamos

Voz 1491 52:09 mucho mucho frío a nuestro meteorólogo en mucho mucho frío para tus melocotones

Voz 8 52:14 hola hola muchísimas gracias

Voz 1860 52:16 por por llamar muchísimas gracias por escuchar por ir ganando oyentes aunque sean jabalíes y ciervos para de buenas a primeras

Voz 30 52:23 sí eso yo no te he visto allí es al mismo pleno

Voz 8 52:28 lejos hasta pero también nosotros un abrazo muy fuerte buena noche

Voz 30 52:32 el día

Voz 44 52:35 de primeras la Sociedad Española de Radiodifusión les desea una feliz Navidad y una buena entrada en el año dos mil diecinueve a es escucha usted amable ratio escucha el sorteo de la lotería en la SER el cuento de Navidad hacer el programa de fin de año con los especialistas secundario en la Navidad en su transistor

Voz 11 53:11 eh

Voz 14 53:12 el complejo

Voz 11 53:16 eh

Voz 26 53:22 hola muy buenas me llamó Pablo Martín es el de Santander pero vivo en Colonia

Voz 11 53:29 Hasier sea desde hace

Voz 26 53:31 hace dos años que trabajó aquí como bailarín de la compañía de danza de la ópera clásica

Voz 1491 53:45 pues nuestro protagonista de hoy en vayas donde vayas Pablo lo acabamos de escuchar nos lleva hasta la fría Polonia de la mano también como siempre de Marina García buenos días buenos días

Voz 1860 53:54 Lina Aitor qué tal cómo estás supongo que Pablo baila para aplacar el feminicidio que ella no dormía efectivamente ellos traigo un bailarín en Polonia que además lleva viviendo fuera de casa desde los trece años sólo por perseguir su sueño ha realizado cursos por todo el mundo dado a otras ciudades es un santanderino muy luchador la ciudad en la que vive Gross Love está al sureste del país muy cerca de Alemania de la República Checa y es un muy buen enclave europeo decidió irse porque para un bailarín es un muy buen sitio

Voz 26 54:25 decidí venirme a Polonia porque las ofertas de trabajo dentro del mundo del arte en España están muy reducida Si no hay muchas compañías de danza en las que uno se pueda

Voz 1491 54:37 por mar de una manera profesional

Voz 26 54:41 al nivel que yo quería entonces decir es que me quería ir fuera fuera de España porque me gusta mucho

Voz 45 54:48 pésimo las culturas diferentes me encanta la antropología de cada país y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención por eso decidí también meterme en este mundo y bueno me vine a Polonia y la verdad es que están siendo dos años bastante intensos de trabajo pero bueno estoy bastante contento

Voz 1491 55:07 al margen de esos objetivos profesionales que que es verdad que muchas veces inspiran las aventuras de de nuestros protagonistas vemos también algo en común que es esa bueno es impulso no puede creer por querer experimentar Hay

Voz 1860 55:20 la sensación de que en realidad para volver a casa siempre hay tiempo

Voz 1621 55:24 si esa inquietud además por conocer cómo culturas diferentes a ver qué hay más allá porque entiendo también que Pablo no no ha elegido así al azar Polonia no porque tiene fama además en lo decía él en el tema de la danza como de cuidarla de darle mucho valor

Voz 1860 55:41 allí directamente admiran muchísimo su trabajo más que en España

Voz 26 55:45 algo que me ofrece vivir en Polonia es la sensación de que mi trabajo está muy valorado aquí en los países del norte de Europa la danza el Ballet son artes que está muy valoradas como por ejemplo puede estar valorado el fútbol en España el teatro siempre está lleno de espectadores ya sea un martes la gente viene a ver óperas viene a ver el vale en hacemos muchísimas funciones entonces la hacer muchas funciones también ganaba muchísima más experiencia aislando

Voz 4 56:15 o por un sueño de Santander a Polonia

Voz 1860 56:18 esta seríamos menos el título esta semana sí pero estaría una película de de superación

Voz 1491 56:24 qué va y le exige

Voz 26 56:26 fue una disciplina tremenda no

Voz 1491 56:29 como cualquier tipo de de arte