De Buenas a Primeras (21/12/2018)

Voz 5 00:34 sí

Voz 1491 00:51 empieza el viernes veintiuno de diciembre con ocho grados en Orihuela Alicante Niebla en el centro y algún chubasco todavía en Galicia pero esta tarde van a subir las temperaturas y así se va a quedar todo el fin de semana yo no sé vosotros fueron que no llevo muchos hoy poco afortunada en el juego y no confió en mi suerte la verdad es que yo ya estoy pensando en eso

Voz 1491 01:19 es como los ya están desde hace una semana en el Teatro Real de Madrid esperando pues las cien mil bolas de números y las mil ochocientas siete bolas de premios de las que saldrá el gordo el Gordo de Navidad o lo que es lo mismo seiscientos ocho sesenta millones de euros

Voz 8 01:39 eh viene con novedades el el sorteo con cambios en la fiscalidad que es lo que nos importa a ver si te llevas los seiscientos ochenta millones del gordo pues no tienes que seguir pagándole un veinte por ciento Hacienda pero los premios de hasta diez mil euros que hay muchos van a estar

Voz 1491 01:53 exentos vamos que te los llevas limpito no se dicen mucho eso de que soñar es gratis es en este caso de gratis nada el año pasado nos gastamos en lotería más de dos mil millones de euros una barbaridad basada los sesenta de medio de media por habitante dice la asociación de loteros que este año vamos superar esa cifra que vamos a gastar todavía más ah eso sí las probabilidades de que nos toque y van a seguir siendo las mismas muy pocas Julia

Voz 1915 02:21 Molina así las posibilidades de que te toque la lotería son de una entre cien mil cuáles son las probabilidades de que te toque IT en un problemón con el décimo seguro que recordáis aquella señora que aseguró que lo había metido en la lavadora

Voz 9 02:34 no cada siete min cuatro pero no nada nada era

Voz 1915 02:40 a todo parte de una broma de salvados pero podría haber ocurrido si el universo es así de cruel contigo mañana apunta no intentes reconstruirlo Metro tal cual en un sobre y mándalo a la Sociedad Estatal de Loterías y es que con el sorteo del veintidós de diciembre puede pasar cualquier cosa

Voz 10 02:56 veintinueve hojas robadas es decir doscientos noventa de Simo del número dieciocho mil trescientos sesenta y uno fueron los que se llevaron el sábado por la noche de la parroquia de la Cruz Santa

Voz 1915 03:06 Corralejo lo contaba a nuestro compañero Jardiel Rodríguez desde Tenerife un ladrón robó casi seis mil euros en décimos un robo nada efectivo porque ladrón no los va a poder cobrar si tocan tampoco les salió muy bien al que intentó timar a sus amigos con los que había comprado un boleto no era del sorteo de Navidad pero funciona igual condenado por el Supremo por apropiación indebida intentó quedarse

Voz 1915 03:29 qué hacer entonces para que los amigos no te salgan rana pues una fotocopia del décimo y firmada por los dos eso sí sólo por si acaso

Voz 1491 03:39 pues de todo esto de qué hacer si perdemos el décimo nos lo roban los unos estropea pero de verdad o de cómo actuar si llevamos una participación compartida de un montón de información práctica que necesitamos saber cómo futuros millonarios vamos a hablar a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias con María del Mar Bermejo portavoz de la OCU Josep Manuel Iborra presidente de la Asociación de Administradores de Lotería Ana napalm

Voz 11 04:08 a las nueve de la mañana las ocho en Canarias de ese veintidós va a empezar una programación especial de A vivir que son dos días con Lourdes Lancho y con Pedro Blanco que se van a trasladar hasta el Teatro Real

Voz 1491 04:20 antes ya va a estar abierto el teatro proceso es de los que os animo a verlos allí en vivo y en directo pero siempre con el auricular ir escuchando la radio

Voz 1 04:33 oye oye frikismo no si no digo frikis en el buen sentido en inglés que apasionada por la lotería va hice lo pasa bien eh disfrazándose pues yo desde luego si me toca me disfrazó para que sea vamos es que tú te imaginas que toca que te toca me lo hay en Castilla es muchísimas veces

Voz 1491 04:53 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro queremos que nos contéis eso qué haríais si os toca así que de eso va en nuestra encuesta de hoy en arroba de buena

Voz 12 05:01 si me toca la lotería invito al equipo a marinas Nou Aitor Julia selfie Borja vamos de crucero allende los mares dejamos presentando el de buenas a primeras a Diego llena no muy seguro que lo hacen de manera los malos era arrancar los después de las seis

Voz 1491 05:20 me encanta Juliá poniendo además de aquí a trabajar enano Murphy a Diego

Voz 8 05:23 así como les pincha como como le como

Voz 1491 05:26 a sus rivales su competencia entre nuestros nuestros oyentes bueno muchísimas gracias Julia por llevarnos de viaje si te toca la lotería

Voz 8 05:33 en la encuesta de hoy os damos cuatro opciones como siempre es el máximo que nos permite Twitter pero podéis mandarnos notas de voz o escribirnos mensajes si tenéis claro lo que haríais cobren dinero y eso no está entre entre no

Voz 1491 05:46 Sofía nuestros vamos pues tenemos empate en las dos opciones menos votadas empate con el catorce por ciento de los votos sois los mismos los que compraría Is vuestra empresa con el dinero y los que Oslo gastaría

Voz 1915 05:57 esta fiesta segunda opción más votada

Voz 8 05:59 crecer del mapa treinta y cuatro por ciento de los votos

Voz 1491 06:02 la opción ganadora y como siempre la de Aitor cómo te gusta eh pero es que

Voz 8 06:09 lideró pues lideró la masa de de de buenas

Voz 1491 06:11 bueno menos mal que luego los martes la hizo lo bueno la opción ganadora la de Aitor la de dar la vuelta al mundo treinta y ocho por ciento de los votos y yo tengo que reconocer que votado lo de gastarnos todo en fiesta sí sí pero

Voz 8 06:25 pensaba que te gustaba tanto la pero porque para mí

Voz 1491 06:27 lo va a viajar dejar el trabajo desaparecer un poco todas las opciones menos la de comprar la empresa que yo necesito descansar

Voz 8 06:33 todos necesitamos descansar la encuesta siga abierta en Twitter podéis seguir votando yp para lo la lotería quedan todavía unas horas tenéis tiempo de pensar pues eso qué haríais con todo ese dinero y tiempo de contárnoslo también

Voz 13 06:46 el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

empieza de buenas a primeras

Voz 1491 08:43 falta minutos para las cinco menos veinte para las cuatro menos veinte en Canarias se avecinan días peligrosos para para la báscula para la báscula ahí vídeos que calculan que cada español va a engordar vamos a engordar ya me incluyo una media de dos kilos en Navidades y aquí en el equipo de de buenas firmamos tuvimos solo es una gran noticia a presentarse aquí el día siete de enero con esos datos de dulces de postres de cosas típicas navideñas ha hablado este jueves en La Ventana Luis Piedrahita que para nuestros nutricionistas se maneja muy bien con este tema e Aitor tú sabes cuáles son esas cajas de galletas de meta alrededor en esta terminal súper rápido bueno pues vamos a empezar con una reflexión de Piedrahita sobre sobre ese tema bueno reflexionó mejor dicho un trauma

Voz 16 09:35 iré a casa de un amigo que tenía juguetes maravillosos juguetes que uno no tenía el muy majadero los tenías impides se dijo cómo puedes o que te ofrecen eso es que te ofrezcan postre ya ya pera de agua eso eso es un dolor eso llegamos de fruta como cuando cuando cuando veías en casa la caja de galletas danesa es esa caja delata que esto esto los líneas

Voz 13 09:59 conocida Lucky esa caja de galletas

Voz 16 10:02 penas de mantequilla caca culpa nadie es ese ojalá habría allí estaba llena de botones desde ahí lo cual

Voz 13 10:12 esta es mi casa y bueno

Voz 8 10:17 años sin sabores de la vida oye pues no es el único Trauma que tiene Luis que que estoy viva

Voz 16 10:21 estante de acuerdo con el ir a un restaurante a comer un becerro que al pedir el postre te digan que sólo tienen Futre fruta es mi postre preferido la fruta si la fruta pues mira yo opino que eso debería ser anticonstitucional Pando pides postre sólo hay fruta

Voz 13 10:39 no bueno IBEX

Voz 16 10:40 de todas tus ilusiones ajusticiar sepultadas en la zanja de la decepción pedir postre que sólo haya fruta urge una palabra que dé nombre a esa noticia con sabor a Desengaño a ese naufragio de las expectativas cómo podemos llamar a esa frustración culinaria que saboreaba Moscú cuando piden postre y sólo hay fruta

Voz 17 11:04 yo propongo fruta

Voz 15 11:06 bueno mutación es muy bueno si la definición

Voz 5 11:10 que daría tal casi fruta afirma

Voz 18 11:20 la decepción que se experimenta cuando de postre sólo hay fruta chasco gastronómico resignación postrera pera de agua empapada en la

Voz 16 11:33 lágrimas de desilusión eso es

Voz 18 11:36 la ruta piano

Voz 1491 11:40 sí flotación aquí hay muchísima flotación en el equipo de de de bueno yo la flotación la tengo cuando no no me sirven fruta de postre bueno por lo menos me hay un arroz con leche un flan que no son postres gourmet pero son clásicos clásicos muy necesarios

Voz 1 11:57 Borja le encanta a González si no hay arroz con

Voz 1491 12:00 no no se mueve de del estudio hacía tiempo que Luis Piedrahita no venía tan filosófico a la radio porque acto seguido ha referido al patito feo de la Navidad hasta el carbón de los Reyes Magos está mejor visto

Voz 16 12:12 alguien alguien debería decir de una vez por todas la verdad sobre el dulces navideños verdades como que por ejemplo no le gustan a nadie me gusta si estuvieran ricos Roberto los comer íbamos todo el ahí no se caducará claro no hay las pesadillas por ejemplo eso no gusta a nadie cuando fue la última vez que pedía pesadillas

Voz 13 12:35 Laura jamás se cinco años

Voz 16 12:39 no es el único alimento creo yo que tú se lo das a las palomas no lo que no te escupen a la cara y más si es que mi madre hace eso pone un platito de pesadillas el veintiuno de diciembre

Voz 13 12:50 se los lleva el dos de febrero sin que nadie haya

Voz 16 12:53 tocado una sola pesadilla

Voz 13 12:55 porque en los turrones igual algo

Voz 0057 12:58 en los turrones oye tú eras más de de blando o duro mina toda una época en la que no me gustaban ninguno

Voz 1491 13:05 a esa época ahora pero este rollo que te cuentan de que con la edad cada vez te gusta además el dulce si es horrible pero es verdad entonces ahora me gusta mucho mucho de chocolate si Pérez que el turrón duro ya mato yo

Voz 1 13:18 eh colegas obleas hasta de sí sí sí el blando

Voz 8 13:21 el que menos me suele gustar pero el pedir a

Voz 1491 13:23 muy a mi mamá a mi abuela que ocurre fin

Voz 16 13:26 mito finito Finito finito Finito en tiras finitas entonces si poco a poco me lo como pero tampoco me gustan mucho pero eso sí sí sí sí

Voz 1491 13:34 y tengo que deje de las plantillas no puedo hablar porque las plantillas son una fruta

Voz 8 13:39 hoy vamos a escuchar sobre turrones otra clase magistral de de Luis le molesta muchísimo todo lo que se genera alrededor de los turrones sobre todo que se pervierte esta dicotomía entre blando duro

Voz 16 13:50 turrones lo mismo antes yo recuerdo antes había dos duro y blando Hardwicke y los dos junto con las pelas villas podían estar en una colección de minerales son como unos pedruscos ahí sólo dos tipos ahora no ahora ya hay pues ahora yo creo que ahora mismo hay más sabores de turrones

Voz 13 14:08 qué elementos de la tabla pedido muchos chocolate

Voz 16 14:14 el chocolate blanco trufa pistacho dulce de leche y creo que estoy haciendo más sabores de dos mil dos

Voz 13 14:19 eh Coco piña a la casita doce ni yo ternera jardinera y luego viene lo peor que son las combinaciones chocolate dulce de leche trufa cochinillo decía si se repiten no te das cuenta está el piñón que es mitad piña mitad Co Cos el polaco quien ya que es mi tan Campiña lo mismo pero engañando a veces que se mezclan tanto que ya se pone en contra de turrón no es digno el que hoy cojín ya no ahí precisamente en una

Voz 1491 15:00 tras navideñas por excelencia el cuña

Voz 13 15:04 en este caso las Represa

Voz 1491 15:05 sentado ese catedrático del turrón que es capaz de corregir te con una frase del tipo estás confundido este turrones de es de Jijona eh porque el de Agramunt nunca lleva obleas bueno pues parece señor Luis Piedrahita también tiene un nombre

Voz 16 15:22 ahí siempre surge el erudito de los turrones el Spezia listillo no el personaje que sabe de dulces navideños más que nadie quiere auditar la bandeja de turrones y falta un nombre para el Cata pastas una vida Nino éste que recomienda desaconseja tiene el criterio que les cómo podemos llamar al pesado de los turrones yo propongo

Voz 18 15:46 tontorrón y la definición quedaría tal

Voz 16 15:51 que así sea

Voz 19 15:59 todo

Voz 5 16:00 sí

Voz 18 16:01 doctor en dulces navideños estudioso de los turrones y asesor no solicitado el mazo de pesadilla pel mazo de polvorón pel mazapán eso es un tontorrón

Voz 5 16:17 de la el grupo mira la pegatina tiene su público en España pero luego van a China Australia y lo realizó el cantante te escoltado sermón sobre muestras de plástico y yo me voy sabes cómo llaman la pegatina muy sincero Madrid lo llaman la fiesta más grande de la incómodo para llenar pues regalando entradas gratis a todas las Maricarmen Ricard Mendes sábado la pegatina Pelé

Voz 13 16:48 a sus quince años se fiesta grande el Bicing Center de Madrid o antes este viernes pasarán

Voz 5 17:00 se que hace Román en casi todos los conciertos que muestra lógico

Voz 21 17:07 estas Navidad inscrito oyente escucha la SER el sorteo de la Lotería vendría a ser el cuento de Navidad ventas

Voz 5 17:17 cr estas navidades

Voz 22 17:21 cuando escuchan la SER dimitir después de Navidades después también claro es magnífica porque no parece que solamente que oigamos Navidad

Voz 1915 17:29 no no siempre siempre se podía como hace siempre

Voz 1491 17:32 para ser siempre ahora

Voz 5 17:35 nada

son las cinco menos doce minutos las cuatro menos doce minutos en Canarias

Voz 2 17:52 sois

Voz 1491 17:58 bueno pues ya está aquí como cada viernes hasta ahora y esperamos que con un tres erres Brian Pérez buenos días

Voz 1 18:04 buenos días chicos como Usain Bolt muy muy bien muy bien pues muy de viernes y muy muy de Tresserras es que hacerlas de los viernes motiva Amorós buen rollo venga

Voz 23 18:15 la sección hay vacaciones lo cierto es que tres Serres nuestras hoy pues este viernes os traigo reencuentro uy ruptura de altura uy rescisión

Voz 1 18:25 Jujuy más suyo y tres palito

Voz 8 18:29 venga pues empezamos pero el reencuentro en cuenta

Voz 1 18:31 en el reencuentro ha sido el de David Bustamante y Paula Echevarría que después de muchas vueltas separación divorcio pero no han vuelto no no no se han reencontrado para la fiesta navideña de su hija en el colegio para

Voz 24 18:44 no hay eh esto viene de de una gran polémica que ha sido que el actual novio de Paula Echevarría recientemente acompañaba a Paula ya la niña a la

Voz 1 18:55 las cosas de la niña entonces eso

Voz 1491 18:58 va a gustar

Voz 24 19:00 prensa rosa que no le gusta nada estas cosas y a David Bustamante menos pero se han juntado en la fiesta y Bono han ido los dos por separado pero ha pasado esto

Voz 5 19:10 yo no pido aire

Voz 1 19:17 bueno los dos Sanyo por separado parecía que iba a haber mal rollo pero la verdad que ha habido todo lo contrario estaba supera mal

Voz 24 19:22 los con la prensa han deseado felices fiestas llega incluso a la llegada estaba muy enfadada con la prensa pero ahora salida yo creo que se lo pasó muy bien en la en la fiesta de la niña atendió la prensa encantada de la vida incluso escuchábamos hoy el final que la niña le preguntaba mamá donde aparcado aparcados

Voz 1491 19:38 esta ha sido una de las rupturas de del año no de las más sonadas pero de nuestra es una de altura

Voz 1 19:44 hoy os trae una ruptura de altura eso esto es vamos que trasciende las rupturas españolas y culturas internacionales

Voz 1491 19:52 planetaria vale

Voz 1 19:54 sí es la ruptura de Paris Hilton heredera del imperio Hilton todo el mundo sabe quiénes Paris Hilton con Chris cívica que es un actor estadounidense

Voz 8 20:03 yo sabía que estaban juntos ya tampoco era

Voz 1491 20:05 bueno por primera vez nos centramos los dos de agua a la vez

Voz 1 20:08 pues mira pues llevaban la friolera de ocho años sólo estaban ya preparando la boda estaba los preparativos ya en marcha

Voz 1491 20:14 por eso estaba ya tan tranquilita claro estaba

Voz 1 20:16 parecía que incluso asentaba la cabeza pero pero

Voz 8 20:19 la Chalabi había pedido editor

Voz 1 20:21 sí sí le ha pedido tenía el anillo tenía una pedazo joya de uno coma seis millones de euros casi dos millones de dólares bueno un diamante en forma de pera enorme y ahí es donde está el problema con el anillo vale ella se ha dado cuenta por motivos que no aclarado a la prensa que no es su futuro marido

Voz 1491 20:42 ah es ella la que no la que ellas

Voz 1 20:44 la lectura de altura pero es que encima aparte de ruptura de altura dice que ella no va a devolver el anillo

Voz 8 20:49 a uno coma seis millones de que se queda con el peto

Voz 1 20:52 brusco de uno coma seis millones de euros ha dado a uno al otro claro el otro

Voz 24 20:58 el Eren pero aparte de que le den y me quedo el anillo

Voz 1491 21:01 madre ya de notado ha dado esta Rey que nunca iba a decir esto pero muy fan de Paris que ha dado estas razones dijo

Voz 1 21:10 bueno una entrevista a

Voz 13 21:12 a una radio en Estados Unidos decía que bueno que le

Voz 1 21:16 de hecho tal campaña de publicidad este chico que es que ella no va a devolver el anillo

Voz 8 21:21 bueno pues me ha dicho sólo eso ha dicho que ella

Voz 1 21:24 a mí no se va a meter en ábside de ligar para olvidar a este chico porque ella se merece algo más que la gente de Arsene

Voz 1491 21:30 la que ella calcula que él ha ganado bastante más que uno coma seis millones de de euros gracias a estar con ella

Voz 1 21:36 claro tienen que quedan y yo no le compensó entonces pues mira cómo no le compensa me lo quedo hay problema jaleo porque la ley canadiense que obliga a que cuando se produce una ruptura de matrimonio

Voz 8 21:48 piense o de California

Voz 1 21:50 de de California de California perdona perdona no nos vamos no nos vamos a aumentar las leyes la Ley de California dice que cuando hay ruptura hay que devolver

Voz 1491 21:59 yo pero claro para Paris Hilton pues a ver si de leyes tendría todo el sentido que devolverá el anillo no por mucho que le ha hecho ganar dinero a este señor y reclamárselos en forma de de anilla es que además pienso que padece que tiene poca abogado como no va a defender ahora bien fan

Voz 13 22:16 de Paris Hilton con su diamante en forma de pera

Voz 8 22:20 es una tontería un uno coma seis millones

Voz 13 22:22 es para una ni yo no yo no aunque no

Voz 8 22:25 en As mucha para ella era la única que tenemos los habrá pero un orgasmo en en en el pulgar sea puesto algo así debe ser no porque es un día grande

Voz 1491 22:33 ya pero no es esto no es la real es de la que nos has dado la rescisión novato de Liga

Voz 1 22:39 el PP va a ser la rescisión la de Rosa López Rosa de España ya sabido su contrato

Voz 24 22:48 qué musical con la

Voz 1 22:51 ahora universal eso que ha pasado pues a esta productora era la que le llevaba todo el tema musical desde que salió de Operación Triunfo la productora ha decidido rescindir el contrato por alegan y se habla distintos motivos vale que no ha llegado objetivos deben tan que que el efecto Rosa López ya no está en el mismo día antes bueno el caso es que esto ha sido un poco boom porque además Rosa estaba preparando pues nuevas canciones pues ahora se ha visto un poco

Voz 8 23:19 cada vez me da pena me da pena porque es un personaje que me gusto no es la música que hace pero me cae bien

Voz 1491 23:24 a mí también casi siempre resulta muy entrañable sí sí sí

Voz 1 23:27 siempre ha sido como una persona muy de

Voz 24 23:29 en de que de que se ha llevado muy bien con los fan además buena actitud ha tenido siempre buena actitud y bueno la verdad es que justo ha coincidido esta semana esta noticia con un concierto que ofrecía en el Real Café Bernabéu y en se mostraba de esta manera

Voz 1491 23:45 de hecho es lo mejor de esta carrera esto es lo más bonito que hay

Voz 13 23:48 no tiene sentido tuviera que no es lo mejor que le ha pasado en su vida

Voz 24 23:55 el invitado incluso amigos al concierto y bueno que ella al final el agradecimiento se debe a los fans ir aunque haya roto su contrato ella se debió a sus fans y que va a seguir lucha

Voz 1491 24:04 por levantarnos el ánimo Brian que me quedaba todos nuestros ánimos con con Rosa

Voz 13 24:10 bueno y claro que tenemos nos da ánimo al concursó hito los últimos concursos del año uno de los últimos bueno a ver qué tal si os da el concurso esta semana en nuestra eh

Voz 1 24:27 la lista primera pista es una guapa televisiva de las más guapas diría yo Pilar Rubio

Voz 1491 24:34 Cristina Pedroche ninguno de los dos ninguno de los eso española

Voz 13 24:39 es es que yo a decir que no se permitían reflejó no sé qué horror vamos a ver es asturiana

Voz 1 24:46 no es la reina

Voz 1491 24:49 es la que fue novia de Fernando Alonso esa chica de asturiana Lara Álvarez mano a medias no Lara Álvarez si es larga es no os vamos a dar y repartir el dinero a los nombres chica hemos esto tiene la bien es verdad que sí

Voz 1 25:06 a pie de buena o muy buena porque justo la siguiente pista iba a ser fue pareja del hombre más rápido de España vale Fernando Alonso así que ha sido ves venir más rápida aún bueno no os lo vamos a dejar en tablas bueno pues Lara Álvarez que además es noticia esta semana por la prensa rosa que a categoría de noticia IPE impensable todo como pareja como por ejemplo el cambio de look de Lara Álvarez que ha pasado que ha pasado de casta ni exima a menos encima

Voz 1491 25:37 no la he visto pero dale que te queda

Voz 1 25:39 bueno pues bueno he XXXII añitos

Voz 24 25:42 tiene periodista presentadora de televisión ha dicho también esta semana que le encantaría presentar otro tipo de realitys de los que viene presentando hasta ahora que ya sabemos

Voz 1 25:49 el es y también otro tipo de programas pero programas me nada invita a primeras cuando quiera no a presentarlo de que aquí ya estamos a actores y presentadores de altura ya tenemos Brian Pérez muchísimas gracias a vosotros soy buen fin de semana pasado bien en las Navidades hombre pero que yo la semana que viene todavía si ya pero entre es media tenemos una Nochebuena inaugurará hoy da vida vendré

Voz 1491 26:16 a punto para la semana que viene nos cuentas cómo han pasado las Navidades los famosos venga un abrazo

Voz 1 26:21 esto

Voz 0084 26:26 tipos educado se devuelven los honores en mil novecientos sesenta y cinco Otis Redding editó Otis Blue el disco al que esta semana dedicamos el sofá Sonoro la gran joya del Soul man contiene la mejor canción de amor

Voz 15 26:40 de su carrera este chulo

Voz 0084 26:52 con esta canción Reding presentó el álbum unos meses antes de editarlo el tema enamoró a los Rolling Stone que lanzaron su propia versión unas semanas después de escucharla aquello motivó a Redding que decidió devolver el tributo a los ingleses grabando en su disco una versión salvaje incendiaria de Satisfaction una versión que catapultó a Otis Redding en Europa y que fue su manera de devolver el favor a los Stones y a su vez de enseñarles que cuando el cantaba El Mundo separaba

Voz 1491 28:18 no conversación de canciones entre dos grandes los Rolling Stones Mi y Otis Redding Satisfaction en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

zonas vinícolas cuatro en Canarias

Voz 1915 30:07 Ana Button buenos días buenos días Pedro Sánchez y Quim Torra volvieron a verse anoche en un acto de la patronal catalana después de su reunión en Pedralbes y los dos insistieron en una misma idea la de seguir con el diálogo entre Administración

Voz 0771 30:19 nos corresponde a todos abrir una etapa en la que la confrontación de paso la concordia diferente la gesticulación y el ruido diálogo diálogo y más diálogo lo que hemos decidido desplazarnos en el diálogo para encontrar una solución democrática que que ambos gobiernos hemos hemos compartido me parece

Voz 1915 30:40 me parece una idea esencial se emplazaron a una nueva reunión el próximo mes de enero para seguir acercando posturas aunque hoy en el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona bajo un enorme despliegue policial ya se incluyen algunos asuntos que afectan a Cataluña Eladio Meizoso

Voz 0527 30:54 el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la licitación de contratos para el mantenimiento y mejoras en veinticinco tramos de carreteras en Cataluña por un importe conjunto de ciento doce millones de euros además de otras dos obras de mejora en la A dos y Nadal XXVII cuyo importe todavía no conocemos del Consell jo pero muy oportuna la fecha el consejo de administración de Adif aprobaba ayer la inversión de otros quince millones de euros también en mejoras en Cataluña el ministro Ávalos había reconocido un déficit de inversión en esa comunidad en los últimos años decía que el Ministerio de Fomento aprobaba presupuestos con obras allí que luego no se ejecutaban ahora va a ser distinto lo que se presupueste se ejecutará ese el mensaje en ese Consejo

Voz 1491 31:36 de Ministros va a aprobar además la subida del salario mínimo a novecientos euros y el aumento del sueldo de los empleados públicos un dos coma veinticinco por ciento en Andalucía ciudadanos anunciado esta noche que alcanzado un principio de acuerdo en materia programática con el PP para gobernar en Andalucía y mientras Vox amenaza con forzar un adelanto electoral si el PP no abre una negociación oficial con ellos para garantizarles un puesto en la Mesa del Parlamento hoy va a pasar a disposición judicial Bernardo Montoya el autor confeso del asesino del asesinato de Laura lo Elmo tiene que declarar ante un juez dar su versión de los hechos la que dio ante la Guardia Civil de Huelva se ha ido desmontando a medida que los investigadores han encontrado pruebas resultados de la autopsia Ana Terradillos

Voz 0125 32:19 de momento se presenta como autor confeso del crimen ICOM muchas pruebas que le incriminan como la autopsia o los restos biológicos que se han encontrado en su casa o en esa manta que se encontraba ayer en un punto de la Nacional cuatrocientos treinta y cinco la manta que según él utilizó para trasladar a la víctimas desde su casa al escenario donde se encontró el cuerpo de la víctima además ayer también se encontró una bolsa de Laura lo Elmo con las llaves de su coche con el monedero con las llaves de su casa también con productos de higiene personal en el camino que lleva al cementerio de El Campillo en el mismo municipio donde se encontró el cadáver de la víctima todo indica que Montoya violó a Lauren su domicilio y que después la trasladó hasta el lugar donde apareció el pasado lunes de momento no se ha localizado el móvil de la vía

Voz 1 33:05 más información dentro de media hora y en Cadena SER

Voz 1491 33:07 esto con

Voz 1491 33:17 hola buenas y vamos a terminar la semana en lo informativo vamos a ver cómo viene el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:40 buenos días hoy va a ser un punto de inflexión

Voz 15 33:42 ya que a partir de esta tarde

Voz 0978 33:45 sobre todo empezarán a subir las temperaturas iba a ser lo más destacable hasta prácticamente el día veinticuatro índigo destacables que a muchos no va a sorprender incluso a nosotros que estamos mirando mapas esperamos valores que no son demasiado habituales para las fechas nos referimos a que a partir de mañana por ejemplo y hasta el martes máximas de más veinte grados serán habituales en muchos puntos del Mediterráneo pero es que en el resto por encima de los quince incluso en el Cantábrico pero como decíamos hoy será el día de transición porque todavía un poco lo que ha pasado los últimos días muchas nieblas persistentes donde no se vayan sensación de frío toda la jornada todavía algunos chubascos en Galicia pero cada vez más débiles a partir de mañana desaparecerán las nieblas se irán de todo el país de todo el interior a partir del domingo

Voz 1491 34:30 no no estamos hablando ya las horas para ver si tenemos suerte unos comer

Voz 1 34:35 hemos en en millonarios mañana hay ojalá no volveremos más Mello millonarios

Voz 1491 34:43 pero no especialmente por no volver más bueno el otoño también está agotando sus últimos momentos cuando cuando entra exactamente el invierno

Voz 0978 34:53 veintitrés veintitrés veintitrés horas veintitrés minutos hora oficial es cuando aquí en España vamos a dar la bienvenida a esta estación que no sé si a vosotros pero a mí me encanta

Voz 1491 35:04 deberíamos hacer como hay alguna fiesta no sé si no

Voz 1 35:06 algún país lo está como para dar

Voz 8 35:09 eso a cada una de las de las estas Maiso

Voz 1491 35:12 los zifios San Juan

Voz 1 35:14 sí sí o sí pero pero algo

Voz 0978 35:17 yo creo que sí que existe la la la fiesta sí es es esos Tricio de hecho en todos los Equinoccio sin los sustitutos y y fiestas lo que pasa es que yo creo que al final el hecho cultural no es sobre todo el religioso ha ido coma absorbiendo muchas pero da la Navidad no deja de ser como una fiesta de de del invierno no como lo es San Juan verano bueno que ahora no

Voz 1 35:39 estarme está reclamando un catering no no lo bestia a hacer esta noche a las veintitrés y me toca la lotería mañana lo tenemos claro

Voz 0978 35:48 pero celebra así como en general pero no no hay una fiesta

Voz 8 35:50 en concreto oye qué podemos esperar de este invierno

Voz 0978 35:54 venga vamos a lo seguro que es de lo que va a durar porque sabemos los astrónomos nos llevan mucha ventaja en esto de hacer pronósticos sabemos que llegará hasta el día veinte de marzo es más incluso nos dicen que va a durar ochenta y nueve días y veinte horas es decir a las veintitrés veintitrés Aitor puedes poner el cronómetro para verificar este dato y comprobar que aquí no damos cosas que no son verdad ir básicamente

Voz 16 36:16 fue una estación que de lo que podemos esperar

Voz 0978 36:19 ya astronómica mente es es un hecho muy evidente no que es como se van a alargar los días

Voz 1 36:24 eh a partir de mañana pues dos tres

Voz 0978 36:27 minutos más de insolación de luz del día vamos a tener cada jornada que pase yo digo que esto parece nimio pero al final cuando hayan pasado diez diez días tendremos treinta minutos más de sol cuando ya pasado veinte una hora más de sol de manera que este es el cambio

Voz 1 36:42 astronómico quizá más

Voz 0978 36:45 Drenthe no hay muchos dichos populares además que hacen referencia a esto IU básicamente esto en lo meteorológico y ahí ya sabes que siempre es un poquito más complicado y la idea es que bueno si os parece vamos a recurrir al pronóstico que ha hecho la Agencia Estatal de Meteorología como últimamente lo está bordando bastante pues yo creo que los podemos el citar ni teniendo presente estas cosas que íbamos citando no el niño S el calentamiento repentino estratosférico que van rondando por ahí que podrían alterar un poco estos pronósticos pero lo que nos ha dicho la Agencia Estatal de Meteorología es que en lo que respecta a las temperaturas bajas era un invierno en la línea de lo que es habitual de la media esto nos hace pensar que como el mes de diciembre ha sido de todo menos frío la verdad es que para que entre dentro de la media es probable que los meses de enero de febrero tengamos temperaturas un poco por debajo de la media que esto cuadra vía con estos pronósticos con estos escenarios que estamos dando de más largo plazo en lo que respecta la precipitación bastante optimista porque verdad es que hemos entrado una racha no lo parece en algunos puntos del país pero mostró una racha bastante seca ya llevan en mucho

Voz 8 37:50 puntos del Mediterráneo casi un mes sin lluvia

Voz 0978 37:52 aquí la Agencia Estatal de Meteorología apunta que en toda la Península Baleares va a llover por encima de la media teniendo presente que no es lluvioso el invierno en la mayor parte del país y sobre todo el interior y el Mediterráneo o en los Pirineos no es cuando cae más precipitaciones teniendo presente esto Agencia Estatal de Meteorología no está apuntando a que este invierno pues pues eso podría ser más lluvioso

Voz 1 38:14 ya con más precipitaciones también más nivoso

Voz 0978 38:16 que marca la media normalmente ayer hablábamos con Guillermo

Voz 8 38:19 un agricultor de de Badajoz nos comentaba que necesitaba

Voz 1 38:22 el río mucho con eso para que lo otro año no había sido todo lo frío que acostumbradas temperaturas están por debajo de la media pues Wall

Voz 0978 38:32 y además es que el frío claro mucha gente dice son caprichosos los agricultores no básicamente porque en cada fecha tiene que hacer lo que tocan hoy es cuando mejor se comportó la agricultura porque el frío interesa por muchas cosas un año que ha sido tan lluvioso hongos y otros parásitos abundan más que los combate el frío heladas de cinco días a los bajo cero muchas de estas especies eh que son perjudiciales para la agricultura no lo superan Si no hace el frío que tiene que hacer pues claro un año aunque ya tenemos más de extenso elementos perniciosos pues todavía Se podría complicar más de manera que confiamos a ver si le podemos dar buenas noticias a lo largo de las próximas semanas de que se confirma el frío

Voz 1491 39:11 ir más allá de la meteorología Jordi y vamos a hablar de tu otra pasión algo especial en el cielo en el calendario de los próximos meses en el calendario de de este invierno que estamos a punto de estrenar yo que sea un eclipse

Voz 0978 39:25 venga tenemos cosas para los Nati lunáticos y para los no sé cómo decirlo los amantes de los planetas cada día cuando salga el sol justo lo que veremos las los dos cuerpos más brillantes van a ser el planeta Júpiter también el planeta y podremos ver ya lo iré viene porque ahora me colapsado un poquito pero la idea es que podremos ver Júpiter salir también a partir de enero durante las mañanas a Saturno ir durante las noches justo cuando se esconde el sol el que veremos es el planeta rojo el planeta Marte eh eclipses tengo dos uno curioso y el otro más normal ABC el de luna la noche del veintiuno de enero eclipse total de Luna que será visible en todo el país y que os parece un eclipse de Saturno bueno

Voz 1491 40:10 muy interesante es la Romagna tú a turnos destacando sin anillos sea que todo lo que Tiger

Voz 13 40:17 turno para interesante es un día le dedica

Voz 0978 40:19 Nos un espacio entero a Saturno pero bueno un eclipse no sé ni si es correcto no astronómica mente pero la idea es que la noche del dos de febrero en la luna tapará Saturno se podrá ver pero cuando la luna vaya avanzando lo cubrirá por eso será un satélite un eclipse de Saturno sino existe lo podemos acuñar a

Voz 1 40:39 desde hoy mismo bueno pues acuñado queso otros Jordi que te vas de vacaciones no vamos a ver

Voz 0978 40:45 pensar un poquito eh sí sí hasta después de Reyes pues mira ya que no nos lo podemos permitir lo vamos a hacer y vamos a descansar para estar aquí con muchas más fuerzas que ya sabes que los que trabajamos a estas horas Nos falta de todo

Voz 13 40:58 Irán son dos

Voz 1491 41:01 próximos días mucho descanso

Voz 13 41:04 además se dejó de mirar mapas dejó de mirar no me lo creo

Voz 0978 41:07 escuchar qué hago miro porque desde bien pequeñito era mi afición ya miro nubes intento averiguar qué tiempo va a hacer porque no puedo evitarlo

Voz 1 41:15 pero tenemos que tenemos que ir a Molina que ya también a dedicar a mirar a esta hora cuando tenga unos días libres por no tenemos que conseguir una sintonía para cuando Jordi Julia se pongan intensos con nuestros planes de mirar nubes

Voz 1 41:35 ante el peligro de que pase es una buena Navidad que empieces viene el año Jordi Jordi

Voz 13 41:39 no muy fuerte felices fiestas a todos igual

Voz 26 42:32 sí

Voz 15 43:13 lo tengo clarísimo

Voz 29 43:34 muy enfrentado me encanta el plan B Apple me encanta bien Abdel de Alcoy Nos vamos contigo hombre premiemos contigo seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos hoy estamos fantaseando al máximo os estamos preguntando en la encuesta de hoy en arroba de buenas qué haríais si mañana nos toca la lotería

Voz 30 43:57 bueno Rosi buenos días en algún cuesta en Twitter el votado los compraría la empresa mi jefe conmoción control en realidad lo que haría sería hito derecho al banco y cancelar la hipoteca

Voz 29 44:10 yo vi dormido seguir pagando mensualidades claro que sí siempre

Voz 8 44:14 CC Antonio para bien para ponernos un poco como los totalmente la mayoría diríais a dar la vuelta al mundo seguidos muy de cerca de los que preferiría es directamente desaparecer como

Voz 1491 44:26 el empatados estáis los que gastaría es todo en fiesta vamos los que estaríamos todo en fiesta hilos que compraría es la empresa como ha tenido que hacer Antonina de Zaragoza porque damos sólo opciones de la verdad

Voz 8 44:37 pero arroba hace falta escribe en Twitter que comprar la empresa

Voz 1 44:41 una solemne tontería digo yo que depende qué empresas a

Voz 8 44:44 yo creo que no lo que se trata de comprar la empresa con los jefes de no así suenan más atractiva para así poder hacer lo que tú que ya ir más allá y todo vale vale perdón perdón Ángel arroba Lito Varela dice debo de ser muy raro porque no cambiaría nada sencillamente lo invertiría me lo tomaría todo con más calma y algún capricho

Voz 1491 45:05 yo dice la voz de la sabiduría Ángel también me iba a gastarme no todo en fiesta bueno Andrés Carmelo se comprarían billetes sólo de ida para irse a otro planeta lejos del mundanal ruido

Voz 29 45:16 lo que no sé es cómo nos iba a escuchar desde tan lejos

Voz 1491 45:18 verdad que no ha pensado en eso Andrés Carmelo en una

Voz 8 45:21 la versión más de este mundo Javi invertiría en un hogar todo pagado en una isla paz y tranquilidad

Voz 1491 45:28 es que ni tan mal mía los hay con fantasías culinarias Carlos Pereira se dedicaría a comer corazones de sandía hay cabezas de gamba y tirarlos sobrante

Voz 8 45:37 yo creo que eso es ser rico vamos no no no no volvería a cocinar ya cocino poco pero no volvería cocinar iría aprobando por ahí los buenos restaurantes en cada una de las ciudades maravilla eh cuál es el mejor restaurante a ver pues hay que vamos fenomenal

Voz 1491 45:52 la de arroba Darío jazz y no está mal a ver desde que lo haga estarían que de buenas a primeras se hiciera a mediodía bueno bueno durante las vacaciones porque hoy no nos puede escuchar en directo no nos importaría no

Voz 8 46:06 nada yo me estoy imaginando de doce a dos antes de comer comer siesta Jack

Voz 29 46:10 esa así justo antes de José Antonio Marcos Esparza genial para darle paso a la hora Qahtani Omar vamos vamos salud veo su

Voz 1491 46:19 las Bingley dieciséis las cuatro y dieciséis en Canarias

Voz 13 46:26 y queremos mandarle un saludo a Joaquín

Voz 1491 46:29 desde aquí Joaquín Joaquín sí

Voz 13 46:31 aquí estás ahí Joaquín a ver es

Voz 1491 46:35 de un rato en el Larguero el jugador del Betis ha hecho una confesión que sufre muchísimo insomnio oye pues a nosotros nos gusta pensar que todos los que tenéis insomnio pues nos esté escuchando ahora mismo

Voz 13 46:49 el tema de

Voz 0969 46:50 es grande por el tema de las noches de insomnio

Voz 31 46:53 si supiera vacas flacas

Voz 0969 46:55 me escribe que me para por la calle Joaquín pero yo tengo el mismo problema que tú de tengo les digo no que yo no tengo ilusión

Voz 5 47:01 lo pasa que yo me tengo una siesta de cuatro

Voz 0969 47:06 no puedo no puedo dormir

Voz 31 47:10 estoy especulando el puesto

Voz 0969 47:12 es la gente que que flipa las inmersos sí que es verdad que soy superan

Voz 1375 47:17 sí oye ya esa ya es ahora a esas horas cuando te despiertas te te te te pide el cuerpo ponerte de contar chistes ahí no

Voz 0969 47:26 levantar de la cama o que te vas al sofá te vas a John Saro claro claro me me quedó en la tele porque bueno Mi tanto mi niña pronto yo me quedo viendo la tele y tú sabes de CHA de que te enciende la bombilla y tira p'alante muchas veces las cosas no nos pueden no ser prepara mal Huguet uno puede decir bueno pues mañana había hace una nuestro paro Said te se te enciende la bombilla Hay es como realmente las cosas que salen natural es como como más admiten no

Voz 8 47:54 a ver si es que realmente a esta hora somos un montón de gente que parece que somos los cuatro que estamos aquí más Julia la Alicante Diego de Zaragoza pero

Voz 1 48:01 que va que va que va de Alcoy Antonio amenazada por lo menos claro

Voz 8 48:04 que somos muchísimos más mucho y además está comprobado que estar despierto hasta ahora es bueno para la salud sino unir a Joaquín que tiene treinta y ocho años y el sábado va a cumplir quinientos un partidos en Primera División casi nada

Voz 1375 48:17 está contra veintisiete años patrón con treinta y ocho como si como si tuviera veinticinco no

Voz 0969 48:24 no es fácil mano la verdad es que mucha gente me lo dice no que que que hombre que me dan la enhorabuena porque bueno ya no es jugar no sino ir a la forma en la que me encuentro no siempre digo que hombre zarpó está muy bien pero porque siempre oye para poder seguir disfrutando de lo que tu vida pues de categoría pero yo es que me siento bien Manu que no lo primero que me sabe sigo haciendo hombre no tengo la agilidad que tenía con veinte años está claro pero pero bueno puedo seguir jugando puedo seguir encarando metiendo goles siendo público importante y eso es lo que me hace lo que le hace ser el visionado Si yo hubiera que eso lo lo lo no lo tengo pues a lo mejor ya mi decisión hubiera sido otra

Voz 1491 49:08 la gran pregunta a partes y nos está escuchando Joaquín Si estás escuchando manifiesta T la otra gran pregunta es qué hará cuando se retire porque mira yo sé cualquier previsión le montó un programa nos libramos de Pablo Motos fuera

Voz 0969 49:23 pero después me encantaría hacer muchísimos más otras cosa tuvo me conocen un poquito y sabe sabe que me encantaría pues bueno tengo tengo espero tener muchas cosas por hacer y me encantaría de bueno pues en la radio la televisión a mí me llama mucho la tensión todas esas cosas como bueno la vez que aquí vamos haciendo cosa no que que bueno que está bien

Voz 0978 49:46 no tienes eso lo sabe mejor que nadie lo sabe

Voz 1375 49:48 nosotros también que cada vez que sale Un vídeo de Joaquín una entrevista Joaquín

Voz 10 49:53 para Heinze Julio como dicen los chavales obligue

Voz 8 49:57 la gente se pega la tele antes de que Joaquín fiche por la tele tenemos que seguir atentos al mercado de fichajes porque la intranquilidad crece por momentos en el Atlético de Madrid a esta hora nadie pueda asegurar que Lucas no juegue en el Bayern de Munich a partir de enero Luca

Voz 1375 50:12 las Hernández no ha dicho ni si no no ha dicho a los atléticos tranquilos que esto es mentira sino que apostó un tuit con un arbolito de Navidad hay un emoticonos tal y creo que hace un rato ha puesto otro tuit donde red tuitean algo de Mendi jugador francés algo de vacile entre los franceses y tal pero de su futuro ni palabra su representante García Quilón ni palabra según pasan las horas crece el pesimismo más que otra cosa en torno a su futuro Pedro

Voz 23 50:37 sí es que ese es el problema es muy sencilla la solución si Lucas tiene claro que se tiene que quedar y que no hay

Voz 17 50:44 más allá de lo que se ha publicado sale lo dice y no hay ningún problema eso es lo que estamos creando algunos compañeros suyos de El Vestuario el agente el florista tampoco aparece tampoco ha dicho nada el Bayern juega con la incertidumbre cada vez que se le pregunta y esto hace que muchos ya incluso dentro del vestuario

Voz 0978 51:00 no ponga la mano en el fuego por el francés

Voz 8 51:07 cinco y veintiuno cuatro y veintiuno en Canarias además de todo esto de la lotería otro de los síntomas que nos indican que esto del dos mil dieciocho ya se está terminando son las listas las recopilaciones en este caso

Voz 1491 51:18 quienes en este caso de palabras así como es habitual por estas fechas la Fundéu ha hecho ya público el listado de las doce palabras finalistas a convertirse en palabra del año este dos mil dieciocho tenemos por ejemplo

Voz 13 51:30 el arancel

Voz 1915 51:33 el más afectado por los aranceles respecto a otras oleadas de impone aranceles del diez por ciento

Voz 8 51:38 palabra de moda lo decía ahora Marta del Vado gracias a la guerra comercial abierta por Donald Trump contra prácticamente todo el que el que le molesta en la lista por ejemplo también está la palabra bar hubo partidos

Voz 1 51:50 no ha sido muy justo es el pensado lo mismo

Voz 9 51:53 creemos que una temporada con el Barza

Voz 5 51:57 dos momentos cumbre tanta polémica al principio con Alvar de y cuánto joe

Voz 1491 52:03 esto entre bar Ivars ya he hecho desde que se ha instalado este sistema bueno yo me quedo con micro machismo o nacional

Voz 8 52:09 mismo hombre pues muy descriptivas para para este año yo por ejemplo no sabía lo que significaba data ismos data mismo olor lo he buscado imponen Wikipedia que es literal el término utilizado para describir la mentalidad la filosofía o la religión creada por el significado emergente de Big Data la inteligencia artificial y el Internet de las

Voz 1491 52:28 excusas religión sí sí sí esto nos va a comer en esa lista de candidatas también están micro plásticos Mena los menores extranjeros no acompañados hizo des carbonizada

Voz 8 52:42 también los nadie personas que parecen invisibles para la sociedad sobre Turín

Voz 1491 52:47 cómo estás sería más o menos la foto resumen de las preocupaciones y de los intereses de los que hablamos castellano este dos mil dieciocho

Voz 8 52:55 es que quizá lo diferente respecto a otros años es que hay menos política y más conciencia medioambiental