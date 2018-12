De Buenas a Primeras (26/12/2018)

Voz 0047 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

con Marina Fernández

Voz 1480 00:50 empieza el miércoles veintiséis de diciembre con trece grados en Manilva Málaga hay tiempo sin cambios mucha niebla ya a esta hora en todo el interior a orillas del Duero Tajo y el Ebro así que en esas zonas toca abrigarse bien y tener mucho cuidado con el coche y a pesar de los excesos de estos días en los que hemos caído casi todos casi todos los que hemos podido al menos a pesar de los excesos de estos días a esta hora hay quién se ha acercado hasta una chocolatería mítica centenaria

Voz 2 01:35 centro de Madrid no queremos ni imaginar cómo huele ahí dentro porque sería imposible contenerse de Sergio Díez buenos días

Voz 0455 01:45 buenos días chicos cómo está donde estaba Sergio cuenta

Voz 1621 01:48 Nos pues mira estoy en la chocolatería San Ginés

Voz 0455 01:50 que está en pleno centro de Madrid entre la Puerta del Sol el Teatro Real en el pasadizo hizo San Ginés y que bueno abre las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año algo que aún sorprende incluso a mucha gente querida aquí en Madrid y que desconoce este dato

Voz 1210 02:04 oye surgió hay muchos valientes ahí atribuyéndose un día veintiséis con un chocolate con churros

Voz 0455 02:08 pues mira ha sido justo empezar el programa ahí han entrenado cuatro cinco personas antes también he visto a otro grupitos de cuatro cinco debido momento en el que ha estado y sólo aquí pero vamos que salían tazas chocolates habían restos de churros a qué actividad ávido vamos ávido piensa animado eh

Voz 2 02:23 sea que San Ginés no para es como la radio pero a qué hora empieza a preparar el chocolate porque el el chocolate es marca de la casa

Voz 0455 02:30 ah claro el chocolate aquí no para porque ahora mismo están preparando tazas de algún algún café y chocolate sabes saques un funcionamiento continuo yo llegado bueno para que no la conozca una cafetería que tiene dos plantas la de Rivas la principal la de abajo era como un salón de tertulias no bueno porque tiene tiene hagamos de mil ochocientos noventa y cuatro esta cafetería qué tiene mucha historia recibió muchos apodos Valle Inclán usó vamos ubicó su Buñol modernista de Luces de bohemia inspirándose en este en esta cafetería un color característico el mármol blanco las paredes verdes con fotografías de personajes famosos que han visitado alguna vez a la chocolatería desde Paco León a Tony Curtis José Sacristán Concha Velasco Sara Montiel Marisol yo ahora mismo tienen un árbol de Navidad que bueno hemos visto a gente aquí que se acercaba también porque trabaja de noche algún agente de policía hay que bueno y otras

Voz 1210 03:21 buenas como les gusta Sergio el tope cultural en media hora o contactamos de nuevo hoy nos cuentas si alguien ha tenido que pese a una infusión por culpa de las de los ceban Manzanera parte te imaginas no Puerta de carbón

Voz 2 03:33 decide hoy a ver si dejas tu también tu retrato ahí en la en la pared

Voz 1480 03:37 de San Ginés donde unos meses y sobre el que se venga a ser

Voz 2 03:40 yo

Voz 1480 03:58 si los partidos en este caso ciudadanos cumplen lo pactado en dos mil diecinueve podríamos estrenar un nuevo derecho el derecho a elegir morir el derecho a evitar un sufrimiento insoportable

Voz 3 04:12 lo único que mantiene intocable en el y entonces ella se está enterando de todo como se va deteriorando su cuerpo y entonces pues claro eso conllevan sufrimiento muy difícil ponerse su

Voz 0259 04:28 esta enfermedad de la que hablaba en el diario El País Santiago Álvarez es la esclerosis lateral amiotrófica la enfermedad que

Voz 2 04:34 dejó inmóvil in expresiva muda pero totalmente consciente lúcida a su mujer Marwa

Voz 3 04:41 el que no se enfermos de la la noche la oscuridad cuando están solos tienen miedo debería de haber esa ley que impida este sufrimiento esa ley

Voz 0047 04:57 la ley que va despenalizar la eutanasia en España está empantanada aún en el Congreso desde el pasado verano cuando el PP y Ciudadanos empezaron a boicotear su tramitación parlamentaria pidiendo sin descanso una y otra ampliación del plazo de enmiendas que quieres hacer

Voz 3 05:11 José Blanco Blanco Tazón morir es lo que

Voz 1210 05:23 Maru ya no va a haber la eutanasia en vigor ya no va a poder elegir morirse ha tenido que soportar su enfermedad hasta el final

Voz 4 05:43 la muerte sigue siendo un tabú y por eso no hablamos de ella pero cuando alguien le pregunta que si la tenemos miedo lo que solemos contestar es que a lo que realmente tememos es al dolor al dolor físico por supuesto pero también al dolor psicológico de tener que seguir viviendo en condiciones insoportables condiciones como las de Paula una joven chilena que lleva viendo desde dos mil trece como se deteriora su cuerpo

Voz 5 06:07 venga que ya no conteniendo y sigo Quincy que no sabe ni si la quito y sufriendo sólo Chico m Viera

Voz 4 06:32 en el vídeo se puede ver cómo Paula está en la cama con las piernas rígidas hacia atrás tiene foto fobia por lo que siente ardores constantemente en el cuerpo que no hay forma de calmar una sensación que le impide incluso dormir han pasado veinte años desde que en España con Ramón Sampedro se abrió el debate por una muerte digna y aunque el ochenta y cuatro por ciento de los españoles respalda que exista una ley aún

Voz 6 06:52 no se ha llevado a cabo

Voz 1480 06:57 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a charlar con Mariola Loureiro jefa de Sociedad de la Cadena SER de del punto en el que está esa futura ley de cómo respiran los partidos ante su tramitación íbamos a charlar también con Fernando Marín presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente vamos a hablar de todas las personas que vienen reclamando la eutanasia de que les ha pasado también a los que se han atrevido a incumplir la ley para ayudar a morir a algún familiar o algún paciente seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos podemos decir que hemos superado los dos primeros asaltos de las Navidades menos Nochebuena y Navidad esperamos que con éxito se sabemos eso creemos que lo habéis hecho que en general lo hemos hecho con un poquito de ayuda alguna trampa

Voz 1210 07:46 por eso os preguntamos en la encuesta de hoy en nuestra cuenta de Twitter en arroba de buenas queremos saber cómo hacéis trampas para sobrevivir a los excesos navideños por Ramos como siempre cuatro opciones vamos con la menos votada el Valium parece que tenemos un montón de familias en España que se llevan bien que son más los oyentes de de buenas sólo echáis eh mano del Bali un diez por ciento de los que habéis votado eso sí los que lo necesitáis lo necesité de verdad

Voz 6 08:13 invitados dieciocho madres de familia Baldwin de verdad es aullido es ya hoy Guido de fondo

Voz 2 08:22 eh demuestra que Begoña de Madrid además de tener dieciocho imitados de ser madre de familia que como

Voz 1480 08:27 eso ya tendría bastante bueno además es que dueño de un perro así que entendemos perfectamente su situación nos hacemos cargo sesenta

Voz 2 08:33 Unió durísimo el de Begoña pero bueno tenemos un empate en la mitad de la tabla de la encuesta de hoy los débiles de estómago estáis divididos entre los que preferí prevenir como me all un diecinueve por ciento hilos que preferí curar con un almas que sois un veinte por ciento

Voz 1210 08:52 luego están los más tradicionales como Paco Tébar

Voz 1621 08:54 bajo la pequeñinos a cabo tomar

Voz 1210 08:57 en Barreno dedicar Donato y a resultas me cargaba la pantalla portátil tierra la tele pero me queda mejor que en brazos bendecir tremendo eh arrasando con el cincuenta y uno por ciento de los votos los llamados estómagos de acero que lo que no llevan bienes la resaca cabezona el espumoso el vino las cañas las copas el pasarán

Voz 2 09:20 ahí estoy joystick eh con la mayoría por fin tirando siempre de ibuprofeno con el cincuenta y uno por ciento de los que habéis vota

Voz 1210 09:28 además la encuesta sigue abierta en Twitter podéis seguir votando la cuenta es arroba de buenas

Voz 1480 09:32 o puedes mandarnos notas de voz al para el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro para contarnos cómo hacéis vosotros para digerir las Navidades o para contarnos como siempre bueno lo que apetezca

Voz 7 09:42 espero que aún guarda el calor del hogar el sabor de la sopa que nadie hace tan rica como la de casa el olor tan familiar de liso las risas los abrazos las emociones pero nadie se atreve ir a la cocina para ver las torres de platos Garro cientos los restos de comida que no sabes cómo reunirlos todos

Voz 1621 10:03 para reducir como también podéis

Voz 1210 10:05 contarnos un beso Julià de Alicante como aprovecha es las obras de estos días

Voz 1480 10:09 a mí hay cosas que están más al día siguiente o pasados dos días todos los días como poso maravilloso bueno Marta Valderrama está ya al otro lado del teléfono del seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos el teléfono directo y gratuito himno El Calero lo tenemos hoy en la técnica así que empieza este miércoles de buenas a primeras

Voz 8 10:30 así a qué es lo que en vez y

Voz 11 12:24 la Wii Fit fue Cham

Voz 8 12:28 no

Voz 0259 12:35 sí

Voz 8 12:38 me

Voz 1480 13:19 quedan dos minutos para las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias en la Cadena Ser tenemos un programa que se llama hacen Torres

Voz 1973 13:32 pienso en el que te cuentan historias increíbles casi todas la gente que supera todos los obstáculos del mundo para cumplir sus sueños y también tenemos mono justo lo contrario que es lo que hacen los Especialistas secundarios suelen hablar con gente un poco venida a menos y con testimonios en líneas generales bastante desagradable

Voz 1491 13:50 Martino llamo a principios de octubre para quejarse de una cosa que Diane muchísimo y que aquí compartimos

Voz 13 13:56 vamos con otro oyente que quiere otro ofendido sus nombres Martín hoy nos llama desde no lo vais a querer desde Cangas Morrazo ahí está sabes qué te parece bueno que te ofende Di Martino

Voz 14 14:10 a lo que se ponen de pie cuando aterriza el avión

Voz 1210 14:15 totalmente de lo que les pasa a la gente

Voz 14 14:18 qué quiere pues sólo hay una salida clara tardar media hora hasta que pongan en la rampa y los coches siete resultan ofensivos las personas que se levantan de risa enfermo volcando porqué Andrés

Voz 13 14:32 bueno pero una cosa Martino tienes que saber que también puedes quedarte sentados y nadie te obliga levantarte

Voz 14 14:37 a mí me das acción de de de si de verdad ya es suficientemente pequeño la Via como para genera un montón de gente que notar en mi orejas el RACE un pene calla

Voz 1210 14:50 a que sí Marina ahí estamos en contra de esa gentuza que se levanta en el avión para hacerla con las alegre

Voz 2 14:55 absolutamente en contra también en contra

Voz 1210 14:58 la de esos que hacen cola una hora antes para embarcar eso me da muchísimo coraje de buenas pero con cierto rencor un poquito de rencor pero bueno ayahuasca llamó unos días más tarde que Martino contó su experiencia al frente de un circo pero veréis rápidamente que eso no es lo que lo define hola

Voz 15 15:12 más tarde a su nombre por favor me llamó ayahuasca ayahuasca qué tal

Voz 14 15:16 no no dejan es decir que entiendo perfectamente la de ese para habilidad del anterior hoy dos porque yo también ralentizó circo sus intentos palabras por lo que veo no digamos a veces en el circo utilizar correctamente el vocabulario no es una prioridad no aquí ya mira te digo hoy aquí por ejemplo lo utilizaremos a Isaías Lafuente para recomendar a la foca más verbo apoyar bastante vilero no he tenido una idea con la que ha realizado un montón de que a que has ahorrado

Voz 13 15:54 tú has oído nunca verdad duele ver cuál es esa idea que te echo

Voz 14 15:59 no mira yo pensaba esa idea ideó empleado del circo mio son contorsiones los contorsionistas no costosa contorsiones éramos todos porque para hacerlo que son los de ciudad en ciudad me caben todos emplean Renault Clio más vale Gijón setenta y se entre Málaga trapecista payaso tomador se eh administrativo inventar en ese en el que entendáis eh

Voz 1210 16:27 ya

Voz 1491 16:28 pero qué horror eh gran los oídos eh os dais Ayad tendría para tres o cuatro Ubis con ayahuasca bueno en pleno noviembre conocimos a Iñaki de Antequera que presentó en sociedad una nueva disciplina artística la que llevan a cabo los ciclistas toreros

Voz 13 16:44 claro me acompaña Iñaki de Antequera que es un sí quiso torero que tablilla que bueno

Voz 16 16:49 adiós a hola a Carla ahí gracias por la invitación

Voz 13 16:53 eh no quiero equivocarme exciclista torero torero ciclista sí que es verdad hace clic tan bueno como es dentro explica los oyentes

Voz 0084 17:03 como en la faena de un ciclista Toledo van a la traes

Voz 16 17:05 drama pero ha montado la veces vale la suelta de capota hace la suerte de la muleta la de varas las banderillas verdadera

Voz 13 17:16 cuarta parte de la veces cuando hace todo esto en bicicleta exactamente la verdad es que he visto algún vídeo de vosotros hoy toreando con la bicicleta

Voz 0480 17:25 artículo de de pagarme haberme traerme que arte no citando al toro con una chiquilina rematando una verónica mientras hago el caballito ahí con la que bueno a los gráficos al toro

Voz 17 17:36 ahí sí me voy siempre con de los toros

Voz 0480 17:51 esto básicamente el timbre es lo que nos distingue de los torero y bueno ciclista y también

Voz 1210 17:56 ya el colmo de los surrealistas llegó hace justo un mes cuando en La Ventana habló en directo Alberto Hurraco que por este nombre no sonara de nada pero es ni más ni menos que el sustituto de la Spice Girl pija el nuevo Victoria Beckham

Voz 15 18:09 hola buenas tardes y un saludo tenemos al teléfono a una persona nombren Alberto Rey Alberto I a Code donde Barbastro yo que tú que sabes bueno aquí Alberto no sé si se puede decir todavía vale tú vas a ser el sustituto de la Spice pija en la nueva gira así ha confirmado bueno pues enhorabuena lleva ante

Voz 1621 18:32 este aplauso

Voz 13 18:41 oye estoy viendo las fotos que no sólo es enviado como Spies hay bueno para decir a los oyentes que no pueden ver abiertos un señor de aproximadamente noventa y cinco noventa y ocho diez kilos menos a nivel coreografía avisó habló de cómo vais a hacerlo porque te veo

Voz 18 18:57 no no me han dicho que este poquito a ras de ese me da igual que si cojo confianza quiere palmas

Voz 15 19:06 estás que te tiempo que no durante lo que me han dicho que me vestuario que ella podría ser su padre su padre tú quieras que no no no

Voz 0455 19:23 podría ser su padre y el hermano pequeño hasta al ICO podría ser

Voz 18 19:28 en total una experiencia que Amir el cielo y eso yo lo pienso aprovechar los botones que nada nadie

Voz 1480 19:40 cinco menos diez cuatro menos diez en Canarias desde el tema de nuestra encuesta de hoy

Voz 2 19:44 en Twitter en arroba de buenas también podéis como

Voz 1491 19:47 Darnell seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro y es el tema de conversación del día como Nos están afectando los excesos de comida de estas fechas pero más allá de nuestro dolor

Voz 2 19:56 amagó o de conciencia o de nuestra

Voz 1491 19:59 las intoxicaciones alimentarias hay otro asunto importante asociado a esta tradición de ponernos hasta arriba en Navidad que es la cantidad de comida que de eso

Voz 0047 20:08 sí sí es un problema a nivel mundial para cosas

Voz 1210 20:10 es una idea Europa al catorce por ciento del desperdicio mundial de alimentos España es el séptimo país que más comida desperdicia del continente con siete coma siete millones de toneladas

Voz 2 20:20 siete coma siete millones de toneladas

Voz 1491 20:23 de comida una barbaridad a la que la asociación de fabricantes y distribuidores quiere poner freno con una campaña para un consumo equilibrado en estos días se llama una Navidad sin desperdicios y su responsable David Esteller nos explicaba en La Ventana en qué consiste para la primera medida la prevención no llegamos a tiempo para la Nochebuena y la Navidad pero sí para la Nochevieja

Voz 19 20:42 lo primero que deben ser las reacciones a saber aquí hay que comensales vamos a tener en casa ver si son de de mucho comercio de los comer normalmente conocemos a la familia y sabemos quién es más tragó Itzik quiénes de menos vida y entonces pues un poco ajustarnos a qué es lo que nos va a hacer falta para preparar los menús y que no hemos en exceso

Voz 20 20:59 ahora en las fiestas es es más interesante o más positivo hacer la compra casi a diario o hueso que no recomiendan para aprovecharlo de los precios que no suban mucho hay que hacer acopio y luego a ver cómo lo distribuidos

Voz 19 21:13 bueno esto es esto es un poquito cada cual decide lo que lo que quiere o lo que le interesa es si si los quieres es un producto fresco pésimo del día pues eh ir a última hora pero igual me encuentras lo que buscas si misivas con tiempo que congelan pues igual tienes tiempo de de encontrar lo que necesitas con más calma con más tiempo Ilich tenerlo ahí almacenado

Voz 1210 21:37 además han tenido una idea que a mí me parece súper chula te acuerdas de cuando éramos pequeños que nos regalaban un calendario de Adviento y cada día tenemos que abrir una cajita he nos comemos la chocolatina

Voz 1491 21:47 sí notan pequeños CEE hay gente que sigue quiero decir

Voz 2 21:50 concluyendo injuria Bolinaga tiene uno de pintalabios que ha hecho que algunos días con unas pintas bastante extravagantes pero bueno el orden de dos días al final nunca se respetaba no yo era muy de comérselo

Voz 1210 22:03 en lo suyo en dos días ya es que respetarlo era misión imposible pues los chicos y chicas de eco han diseñado un calendario de Adviento eso sí sólo para los cinco días principales del veintiséis al treinta y uno de diciembre con ideas para evitar el derroche alimentos

Voz 19 22:19 primero saber qué es lo que necesitamos que ya lo habíamos escuchado momentito cocinar con cabeza luego si no sobra que siempre no sobra porque siempre siempre preparamos demás pues darle una segunda vida a ese excedente que hemos tenido que lo podemos aprovechar pues para otros platos moral para alegrar algunos si vamos a restaurantes de cotillón es una celebrarlo fuera

Voz 14 22:40 sí pues que en unos de vergüenza decir

Voz 19 22:42 oye lo que me ha sobrado me lo llevo de hecho es algo que lo hemos pagado en unos debería dar corte darles una darles una oportunidad en esta placa darnos el el producto

Voz 0047 22:51 pues sí repasando los alimentos tienen segunda vida

Voz 2 22:55 ya está tercera es tan

Voz 0047 22:57 mejor en el congelador que en la basura eh hay que mantener la nevera y el congelador bien limpios

Voz 1210 23:02 el ordenados y tenemos que sacar nuestro lado más creativos siempre a la hora de cocinar hay que recordar la diferencia de las fechas de los productos y ajustar siempre las raciones con esto ya iremos viene sea menor

Voz 1491 23:14 hace siete años empezaron a trabajar en un proyecto destinado a frenar este problema ya los resultados me remito

Voz 19 23:20 pero las más de cuatrocientos cincuenta empresas que están ahora mismo adheridas a la iniciativa eh pues podemos decir que en cuestionarios auto colaborativos que hemos hecho con ellos pues que han reducido en un treinta por ciento la caseta

Voz 4 23:32 tú que yo soy desperdiciado

Voz 1210 23:34 no está mal eh mire no produce

Voz 19 23:36 eso pues lo que iba para entidades beneficiarias tipo bancos de Alimentos de socorro o parecido pues se ha incrementado en casi casi un trece por ciento lo cual consideramos que son cifras pues muy buenas muy válida

Voz 1210 23:49 pues sí vamos a tener que llamar aquí a David Esteller es decir el que se pase por aquí por casa Mario para enseñarnos a ahorrar un poquito también por mi casa eso sí en en no se han quedado solo ahí ya han dado un paso más han organizado el Primer Concurso Nacional entre las mejores escuelas de cocina que podríamos decir que se basa en hacer recetas con Coz y con comida reciclada lo hacen en el restaurante disfrutar de Barcelona y los encargados de elegir el mejor plato son tres chefs Mateu Casañas Edward Satrústegui y Oriol Castro Oriol también ese paso por la ventana y aprovechó para hablar de este proyecto

Voz 21 24:23 tendrán que ser de pensar en los desperdicios que puede tener un plato en estas navidades hay

Voz 22 24:29 elaborar

Voz 21 24:30 creatividad creativamente como pueden aprovechar esos desperdicios no que la idea es importante es muy bonita porque se podrá aprovechar todo el mundo no y al final cuando estamos en casa comemos siempre sobran cosas iba al ingenio para crear otros platos no están los pasan el a los restaurantes también cuando estamos cocinando tenemos desperdicios no se pueden aprovechar para hacer platos muy buenos diferentes no

Voz 14 24:51 eso es la filosofía que toda la vida se ha hecho en las

Voz 21 24:54 Casas no ir pensando pues las podemos hacer una escudella una cuando ya no esté caldo que sobra poquito de caldo de carne podemos hacer un arroz o podemos hacer unas croquetas no a finales de es imaginaciones que todos podemos hacer en casa no

Voz 20 25:08 pero todos los todos los ingredientes tendrán que sería digamos aprovechados o no luego los que concursan podrán también poner cosas de primera mano digamos

Voz 15 25:15 bueno puedan poner alguna cosa de primera mano

Voz 21 25:17 la lo lo más importante que sean aprovechar estas comidas que no sobran no de de estas fiestas no

Voz 1491 25:23 a ver qué hacen con todos los mazapanes que se va a quedar en todas las casas

Voz 2 25:27 eso es ganador lo lo anunciarán el dieciséis de enero ir recibirá un premio un tanto especial aunque yo soy más de del que propone Roberto

Voz 19 25:38 uno premios visibilidad al cocinero con sobres

Voz 1881 25:41 sí y darle pues eso para que esté para el lo que he intentado que ha creado tasas sobres

Voz 0455 25:48 esto que oír a un libro de recetas después

Voz 19 25:51 sí bueno veremos si hay muchas son buenos el jurado nos dirá si son aprovechables y a partir de ahí veremos si podemos hacer algo más

Voz 1210 25:58 oye pues si son buenas y que esperemos que sí que lo recojan en un libro igualmente hoy todo a cocinar buenos no creo no sé

Voz 2 26:05 orificios ya está bien de tanta comida a domicilio a ver si algún día te traes unos

Voz 1491 26:10 bueno saber si hacen el libro de cocina recia

Voz 2 26:12 nada hay ya has ido disfrutan más a la redacción

Voz 14 26:18 hay

Voz 0084 26:19 músicos cuyo legado ha quedado olvidado pero cuya influencia ha sido clave en la historia de la música popular

Voz 3 26:26 uno de ellos quizás el más grande es nuestro protagonista de esta noche

Voz 12 26:32 Alexandre

Voz 0084 26:37 a Arthur Alexander comenzó su carrera de casualidad y sus primeras canciones fueron un éxito uno de tal tamaño que este You Peter Moore es una de las primeras canciones que los Rolling Stones grabaron cuando entraron en un estudio las drogas las malas decisiones el alcohol arruinaron la carrera de Alexander que tras pasar por la cárcel y varios psiquiátricos acabó instalado en Cleveland donde acabó conduciendo autobuses en los años noventa regresó a la música pero murió unos meses después de que su disco llegas a las tiendas cuando los Beatles y los Stones nos dieron la oportunidad de grabar en un estudio ellos eligieron Ana nosotros You Peter mofó esto debería decírtelo todo me Arthur Alexander llegó a decir Keith Richards

Voz 12 27:26 una entre el seis sí

Voz 2 28:39 qué te versión en los rolling stone Il los bytes la medida del talento de Arthur Alexander en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 12 28:58 sí

Voz 1491 30:01 Nicolas cuatro en Canarias

Voz 1480 30:08 hay dado buenos días buenos días PP y Ciudadanos

Voz 20 30:10 que complete el acuerdo para gobernar Andalucía la próxima legislatura los dos partidos han acordado un total de noventa medidas antes de la constitución del Parlamento este jueves en la Mesa de la Cámara está previsto que Vox tenga un puesto mientras aquí en la SER Susana Díaz ha dicho sobre Cataluña que lleva demasiado tiempo habiendo una quiebra de la convivencia en la crisis territorial la presidenta andaluza en funciones abre la puerta a la necesidad del Gobierno para aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 24 30:34 no es un conflicto entre dos gobiernos de igual a igual es un gobierno que permanentemente está echando un pulso al Estado de Derecho la democracia que por lo tanto ante el Estado tiene garantía hay mecanismos constitucionales para hacer frente así lo he creído ante y lo sigo creyendo ahora

Voz 0084 30:52 se cree que sería por tanto aplicable el ciento cincuenta y cinco en este momento en Qatar

Voz 24 30:56 siempre que se resalte uno el Estado de derecho a la Constitución para protegernos

Voz 4 31:00 el presidente de la Comunitat Valenciana también en Lasheras

Voz 20 31:02 ha recomendado a Pedro Sánchez que acabe la legislatura Ximo Puig también ha pedido a los partidos que apoyaron la moción de censura que echarán a Rajoy del Gobierno que apoyen los presupuestos de Sánchez por responsabilidad

Voz 1210 31:12 sí efectivamente pues se agota al máximo la legislatura pero por una razón elemental porque España ha vivido en los últimos seis siete años de una incertidumbre permanente yo creo que que la estabilidad es un factor clave de la economía y en este momento si es posible que sea son unos presupuestos pues diríamos un tiempo razonable hasta un año que tampoco uno sería mucho que sean las próximas elecciones en las que habría que intentar ser conscientes que no se puede volver a poner al país en un callejón sin salida

Voz 20 31:41 hoy comienza la vista en la que se decidirá si los miembros de la manada tienen que entrar ya en la cárcel como han pedido la fiscalía será en la audiencia previa el de Navarra y el tribunal decidirá si los cinco jóvenes entran en prisión mientras esperan a que el Tribunal Supremo vea los recursos que han presentado sus abogados a la condena de nueve años de cárcel por abuso sexual durante los Sanfermines de dos mil dieciséis los cinco seguirán la vista por videoconferencia desde Sevilla sobre el caso de Laura lo Elmo han trasladado

Voz 2 32:04 novia de Bernardo Montoya el asesino confeso de la

Voz 20 32:07 joven a otra zona de la Prisión Provincial de Huelva donde también está presa después de que la mujer haya sido descubierta intentando ponerse en contacto con él el cambio de ubicación se debe a cuestiones de seguridad Montoya ingresó en la cárcel el pasado sábado y a esta hora trece dotaciones de bomberos intentan apagar un incendio que se ha originado en una chatarrería Madrid el fuego se ha iniciado en torno a las dos de la mañana y aunque no hay heridos se ha cortado la carretera M doscientos veinticinco en el término municipal de Loeches por precaución es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1480 33:05 y con acuerdo para el Gobierno en Andalucía Viena este miércoles en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días hola buenos días Marina

Voz 26 33:16 es un tiempo que va a seguir más o menos igual de hecho seguiremos con este anticiclón hay que sumarle otra palabra anticiclón tozudo importan todo el tiempo va a seguir siendo muy estancado muy estable y muy poco variado respecto a los últimos días eso en qué se va a traducir Marina pues en Sol en zonas elevadas del país si acaso con las nubes que hemos tenido en los últimos días estas nubes altas que dejan el cielo enmarañado o bien a primeras horas de la mañana y a últimas de la tarde salida ahí puesta de sol fotogénica estamos de suerte los que nos gustan las fotografías panorámicas y paisajísticas porque por lo menos el cielo da colores muy espectáculo Ares hizo oír otra vez la dualidad está en las nieblas que hay en el interior del país de hecho las tenemos ahora mismo espesa sobretodo en el Duero en el Tajo y en el Ebro y en el caso del Ebro hoy Marina va a ser difícil que se disipen por tanto en ciudades como Zara a goza en algunas zonas como Lleida en Huesca a qué iba a hacer frío todo el día en los Pirineos en cambio un ambiente muy suave y hoy como novedad también respecto ayer las nubes prodigado en algunas costas del Mediterráneo nubes fruto de la humedad no van a dejar lluvias

Voz 1491 34:20 Luismi anticiclón tozudo así que por ejemplo en Madrid que tenemos escenario dos anticontaminación la cosa no va a mejorar de momento

Voz 26 34:28 no de hecho la perspectiva es que no llueva hasta el año que viene parece eso también que sea el acabose al fin y a cabo solo nos quedan cinco días seis para que para que llegue en cualquier caso los mapas del tiempo no muestran cambios no muestran llegó

Voz 2 34:43 de nevadas no muestran llegada de lluvias

Voz 26 34:46 y lo que es importante y sobre todo al hilo de lo que decimos ahora es que no se ve ventilación no se ven entradas de viento fuerte sea de donde sea por tanto en las ciudades en las grandes ciudades en zonas muy industriales del país la contaminación a buen seguro irá a más no nos enseña que esos protocolos aumenten incluso más los próximos días

Voz 1491 35:04 la contaminación es una realidad pero en esto del tiempo también hay Faye News Luismi hoy quieres desmontar algunos falsos mitos aquí con no

Voz 1210 35:12 si uno por ejemplo el de los Aspe

Voz 1491 35:14 hizbolá no los espejismos estos de de las novelas de los cómics en el desierto cuando se ve un oasis pero que realmente no existe no los espejismos que son ese reflejo del cielo en la carretera en contra de lo que podemos pensar en no tienen que ver con el sol

Voz 26 35:31 así es tienen que ver con con la luz básicamente tiene que haber un haz de luz que no tiene qué ser el sol y lógicamente el sol es el que tiene más potencia eso es indudable de día se ve mucho más que de noche por mucha iluminación que tengas pero sobre todo va ligado al fenómeno de la temperatura también es una muestra que tenemos Aires una muestra que tenemos un conjunto de gases que son los que nos permite Nati a mí hablar ahora mismo nuestros oyentes puedan estar escuchando lo que estamos diciendo ese aire que es lo que le pasa al aire a esa capa más bajas de la atmósfera con la temperatura elevada Marina lo que le pasa es que se dilata más Se se hace más ligera se hace más liviana hay que detener la idea como que como que se convierte en una especie de aire fantasma Se levanta Il evita del suelo se hace más más ligero esa temperatura cuanto más alta sea sea de noche sea de día eso es importantísimo saberlo sea de día o de noche ese aire tan ligero lo que hace es que se eleva hice hace más eh ya os digo se se dilata de una forma más evidente que le pasa al aire que se dilata Marina le pasa que cuando tiene una luz que el está incidiendo se convierte como un espejo un aire que es más frío no provoca esa dilatación del de por tanto es difícil que vea ese es esa especie de espejo es lo que significa que sí que tú vas de día hay puedes ver el cielo en el cielo la tierra poder pensar que en un desierto tenemos un oasis tenemos agua simplemente ese efecto pero por ejemplo cuando vamos de noche por carreteras de cuál quién punto del país sobretodo esas carreteras son sinuosas tienen subidas y bajadas hace esos sí lo que pasa es que muchas veces y lo abrí y a buen seguro que hará ahora algún algún oyente algún oyente lo pensará no cuando tenemos un coche de cara en de noche en verano sobre todo pero de noche parece que tengan siete u ocho coches de cara nos da la sensación de que ahí pues una caravana delante nuestro y no es así es un coche que simplemente uno o dos como mucho que te van llegando pero como el aire seguir va dilatando haciéndose efecto espejo uno detrás de otro da la sensación de que vino una caravana de coches contraté Ivins sólo uno

Voz 0047 37:42 el ataque es un poco esto poco espejismo

Voz 1491 37:45 también entonces y si de los

Voz 26 37:48 si el espejismo lo típico para que nos entendamos el típico espejismo es es el que están hay que estemos en un desierto en un sitio muy seco lógicamente sin una gota de agua y todo tierra o todo

Voz 1210 37:59 lo que sería Arena de golpe y porrazo parece que tenga

Voz 26 38:01 vamos sumar delante no ese mal no deja de ser el reflejo del cielo en la tierra por ese aire que se ha hecho más ligero pero hay muchos tipos de espejismo como por ejemplo ese el hecho de de pues cuando veamos un coche que viene de cara por ejemplo sirven muchos focos los de los del coche los los faros o bien otro espejismo también Marina es cuando estamos en una gran ciudad empieza a hacer más y más frío durante el invierno vemos como que las luces de las ciudad van parpadea Ando o no eso fijado alguna vez se ven como que no son luces fija sino que van haciendo ese parpadeo esa intermitencia eso está provocado por burbujas de aire caliente que salen de las calefacciones de las chimeneas de las casas de las calles que están más calientes que el entorno y hacen que las luces también tengan esa especie de espejismo

Voz 2 38:46 eh

Voz 1210 38:47 el Luismi siguiendo con las freak News la reina de los técnicos es pensar que cuanto más cerca estamos del sol más calor hace pero eso no es así no es verdad

Voz 26 38:54 no es así y de hecho mirad es curioso porque dentro de poco más de dos semanas centrados por tanto en el mes de enero es cuando vamos a estar más cerca del sol y en nuestro caso no vamos a tener unas temperaturas más altas que en julio eso es lo que la gente se cree en lo que la gente no lo que mucha gente vaya no todas se cree que hace más calor por el hecho de estar más cerca o más lejos del sol mira nosotros damos una vuelta al Sol en un año año y seis horas cada cuatro años se pone un día más porque hemos hecho ese año bisiesto de multiplicar por cuatro seis horas portando hay que sumarle un día se lo ponemos a febrero porque es el pobre que tiene menos mes el que tiene menos días les suma Museo Reina

Voz 1491 39:33 Alam

Voz 26 39:34 ahí estamos pues esa vuelta alrededor del Sol tiene forma como de huevo no es una vuelta y en totalmente circular sino en forma de huevo el punto más alejado del Sol de esa vuelta en nuestro caso sea el mes de julio es lo que se llama El a Feli o Félix es el sitio más alejado del Sol y el sitio más hace más cerca del Sol lleva perilla Elio aquello de que estamos en el perímetro del Sol no hay que decir que no es que estemos mucho más cerca pero sí algo más da en el mes de enero el hecho de que haga calor o no no viene determinado por la distancia a la que estemos del sol sino por la incidencia de sus rayos de sol osea no es lo mismo y eso se puede ver cualquier día un sol que está en el horizonte casi a las ocho de la tarde en verano a las nueve que ya se está poniendo a cuando está justo encima cuanto más verticales nos caigan esos rayos de sol tienen más potestad o tienen más capacidad para calentar el suelo y lógicamente más calor haga yp temperaturas altas durante más horas tanto de día como de noche por tanto en el mes de julio nuestro nuestro Julio nuestro agosto por tanto nuestro verano el sol incide de una forma casi vertical no vertical del todo pero sí de una forma bastante elevada eso es lo que hace Marina ahí Juan que tengamos muchas horas de sol caliente durante mucho rato

Voz 2 40:46 qué tiene que ver con el con tierra

Voz 26 40:49 el eje si nosotros estuviéramos recto como por ejemplo si os fijáis mirad hay una curiosidad cuando tú compras un globo terráqueo si complace compras una un globo una bola del mundo haya no te lo ponen recta siempre está torcida y bonito él en lista con poco torcido pues SG es fiel a lo que es nuestro eje está a unos veinticuatro grados inclinado hacia la derecha de esa manera nosotros al dar la vuelta al sol hay momentos en los que no Sol entre comillas a plomo y otras veces en los que el sol cae muy de lado cuando cae de lado es ahora en invierno de aquí lo que las noches sean largas y que los días no caliente en verano paso todo lo contrario los rayos de sol nos cae más verticales calientan más dura más al día

Voz 1491 41:29 en aplomo pero aplomo de verdad vamos ahí está podemos dar fe de Madrid

Voz 26 41:36 hacia el sur nos que te caiga a plomo es que ETA de va dando golpes directamente la sabes en la cabeza cuando directamente golpes ya no digamos pues en el sur de extremo sur del país o en el Guadalquivir por tanto Marina Juan hace calor pero no porque estemos cerca del sol sino por los rayos como nos caen y es curioso porque en julio que es cuando hace más calor es cuando estamos más lejos del sol

Voz 1210 41:57 puedo dar una cosita friki una apunta mundial hay un bueno estoy todo esto lo trabajó un señor que se llamaba Milutinovic banco Beach que era un serbio si si alguien va al justo al Danubio entre Croacia y Serbia tiene la casita donde trabajaba este señor ya una exposición que trata todo esto ya es impresionante sea sí de hecho otro día así queréis

Voz 26 42:16 comentamos pero estoy de muy buen vino también

Voz 1210 42:19 un poco después

Voz 1491 42:21 aquí no está hablando pues otro ya comentaremos pero esto de los ciclos de Milán como Beach una cosa

Voz 26 42:28 qué tiene que ver con el sol y con las temperaturas que tenemos a nivel mundial

Voz 1210 42:32 cosas así

Voz 2 42:33 Luis López muchísimas gracias a información Luismi gracias hasta mañana hasta mañana

Voz 27 42:41 ve muy bien hoy quizá no hacer Poveda sí

Voz 1621 43:04 sí sí sí

Voz 27 43:08 sí

Voz 28 43:10 en

Voz 1621 43:13 no

Voz 29 43:15 eh

Voz 19 43:18 no

Voz 1480 44:01 cinco y catorce cuatro catorce en Canarias vamos a volver a San Ginés a la chocolatería de Centro de Madrid donde hemos dejado a Sergio diez pensando es que todavía le de chocolate con churros después de Nochebuena y de Navidad Sergio hola

Voz 0455 44:17 buenos días chicos pues por respeto al trabajo no me ánimo todavía pero vamos que alguno va a caer yo creo que sí

Voz 2 44:22 Sergio no aprovechas nada las salidas de buenas a primera Trinca verlos sintió Newcastle

Voz 24 44:27 ha de Mercamadrid mío un pan de la panadería

Voz 2 44:31 como en no vengas por unos churros unas porras

Voz 1621 44:34 con materialistas me parece bien

Voz 0455 44:36 se nota se nota que yo creo que está conexiones apetecía especialmente porque ha vivido directo a con lo que solemos cerrar que es un poco el obsequio no pues ahí en directo mira pues opina el producto estrella en San Ginés como una chocolatería os diré que es el chocolate lógicamente que elabora con receta propia que se puede comprar en paquetes para llevar bueno también están los churros y las por rascar se producen cerca de unos cuatro mil churros diarios en una jornada normal en una jornada normal digo no como la de Nochevieja que es una jornada espectacular

Voz 2 45:03 nada anormal normal total

Voz 0455 45:06 bueno estoy estoy alucinado porque en cuestión de dos minutos esto bueno oscuras ha comentado que justo cuando llega algunas pocas personas propio general está vacío pues en cuestión de dos tres minutos han llegado como ocho nueve

Voz 0084 45:17 personas en grupos distintos en pareja

Voz 0455 45:19 los grupos de amigos y demás Ivonne me comenta Roberto que ser el camarero San Ginés que tengo aquí a mi lado que puede ser porque como la discoteca Joy Eslava está al lado pues ser un plan habitual de salir de marcha y luego tomarse aquí hay un desayuno

Voz 2 45:32 las

Voz 0455 45:33 es que abre bueno la Joy Eslava no pero esto es que habrá todos

Voz 2 45:35 este año se que sí sí sí luego mensajes

Voz 0455 45:38 pero que si me dice Roberto que ha osea que son un una combinación una simbiosis

Voz 2 45:42 una sin vídeos y Roberto buenos días

Voz 31 45:45 buenos días señorita que tal como está

Voz 2 45:47 nada

Voz 31 45:48 pues aquí en el imperio del chocolate quemara

Voz 2 45:52 Villa es ese es un imperio que ya me gustaría tener a mi yo aquí en este imperio radiofónico pero sin nada de dulce

Voz 31 45:59 a qué bueno paró ahí te mando un poco con mucho amor y con mucho cariño eh

Voz 2 46:04 bueno hay qué tal el ambiente en Navidades hay más gente que en otras épocas del año o más

Voz 31 46:09 sí aquí en Navidad de bueno siempre tenemos siempre tenemos aquí siempre tenemos mucho trabajo y en Navidad claro pero sé que las baterías Akin es un icono aquí en Madrid para las fiestas de siempre tenemos en fin de año todo tipo de fiesta a todo el mundo se va de marcha y termina en San Ginés tomándose sus chocolates y churro como la tradición de toda la vida no de ahora de toda la vida

Voz 1210 46:32 Berto estoy cuál es la la hora punta cuál es el momento en el que el grupo de camareros estáis ahí dándolo todo que no te ayuda

Voz 31 46:37 como siempre la mayoría es en la tarde fue una tarde puede las comidas es que no no puedo decirle en con esa actitud porque ahora la noche también en la mañana también osea que una aquí

Voz 2 46:52 como somos tan conocidos como

Voz 31 46:55 somos el mejor chocolate yo diría del mundo pues no tenemos una cantidad de viajeros gane a los franceses ni a nadie diría que siempre estamos con mucho mucho mucho

Voz 0455 47:06 decía Roberto chicos que es más en esta época del año por la tarde creo buenos me corregirá sino en la en una zona de hoy abren el yo el Joy chocó Joy no me decías sí que sirven también chocolate y churros dentro de la propia Joy Eslava

Voz 24 47:18 por supuesto ahí también tenemos el salón que lo abrimos buenos días para todos porque no damos abasto tampoco eh abrimos también para

Voz 31 47:26 para satisfacer a todo el mundo aquí que se pueda tomar su chocolate y churros

Voz 2 47:30 a Roberto nos comentaba reelegido que lleva ya más de un año trabajando ahí así que entiendo que le tocó la noche de fin de año de del año

Voz 4 47:37 pasado está preparado para la de este año

Voz 31 47:41 aparte yo soy camarero vocación a mí me encanta mi trabajo siempre me ha encantado trabajar aquí en San Ginés y lo he logrado hoy estoy muy contento

Voz 2 47:51 sí ahora que hay dos pasos se puede comprar una pizza casi un bocadillo incluso hamburguesas y toda la noche mucha competencia hay más competencia pero el chocolate sigue triunfando no nosotros lo competencias

Voz 31 48:04 unas y desde nosotros somos los mejores en lo que hacemos y tenemos la exclusividad aquí no solamente en España yo creo que en toda Europa en todo el mundo porque tenemos franquicia por todas partes y entonces podemos decir con mucho orgullo que somos uno de los mejores chocolates del mundo

Voz 1210 48:22 sin ninguna duda Robert Marina van van muchos turistas juegos mayoritariamente gente de

Voz 31 48:28 mera el estaba comentando aquí a este muchacho que mire habla bueno aquí todos los camareros está muy bien preparado yo uno de ellos yo hablo yo tengo dos máster y hablo cuatro idiomas y aquí uno de los dos idiomas que menos a el castellano por la cantidad de dinero es impresionante el español es lo mínimo que hablo yo aquí

Voz 2 48:54 pero así por la noche Roberto además de la gente que va de la Joy Eslava hasta San Ginés qué tipo de clientela tienen

Voz 31 49:02 los extranjeros vienen las veinticuatro horas también por la

Voz 2 49:05 noche en sí sí ahora el amaño

Voz 31 49:07 no no no ya a las siete ya tengo ya el Tour completo echarte de sino son de coreano de chinos japoneses

Voz 1491 49:16 si se portan bien se portan bien sí sí sí

Voz 31 49:19 claro que es que lo conocen de su país ya viene indirectamente a vernos aquí se bajan del avión

Voz 0455 49:24 el el metro chocolate con churros como debe ser Marina Juan yo es que me además que se puede hacerlo bajo la la jugada inversa que desde hace unos años si un San Ginés en Tokio imágenes en China los a quienes en Nueva York en muchas partes del mundo saque también me gusta pensar aquella españoles toman desayunando ahora algo de nuestra parte del mundo por supuesto

Voz 2 49:46 por supuesto claro que sí pues Roberto muchísimas gracias que vaya muy bien sobre todo que vaya muy bien la noche del treinta y uno que a un con toda esa vocación que tiene seguro que que es duro muy duro

Voz 0047 49:59 Alberto una pregunta más sólo cuantas veces te piden el quita manchas cebra Lin a lo largo del día

Voz 31 50:05 como dije anteriormente aquí los camareros estamos muy bien muy bien

Voz 0047 50:09 taxi analizado ya nosotros ni siquiera usa

Voz 31 50:12 vamos a eso no no no no no no

Voz 0455 50:14 qué tipo de chocolate lo no nosotros no el

Voz 31 50:17 no se nos cae casi no no no es una cosa muy profesionales ahí es donde está el detalle de la casa de decir si usted no viera venir a grabar como graba la televisión aquí nosotros lo hacemos un servicio en el salón de abajo y los camareros bajan con una bandeja

Voz 0084 50:32 con cuatrocientos la bandeja

Voz 31 50:35 que caiga ninguno pues nada Roberto

Voz 2 50:37 cualquier día nos tiene que invitar para que lo veamos no

Voz 24 50:39 no no no no no ya están invitados a verme ahora en fin de año de que se tome su chocolate con churros para nosotros es un placer haber hablado con ustedes

Voz 2 50:51 un placer también para nosotros Roberto un abrazo muy fuerte y paro usted ánimo Con la noche de Sergio feliz Navidad legalmente hasta luego

Voz 25 51:02 ya

Voz 6 51:08 eso sí

Voz 24 51:09 es pasión por el trabajo y la avería porque como pasional Roberto te maravilla

Voz 2 51:19 pero también te digo que cualquier otro día Sergio me habría dado muchísima envidia porque la verdad es que siempre lo mandamos a a sitios donde hay comida lo que los gusta

Voz 24 51:28 la comida pero no yo no tengo el cuerpo después de Nochebuena Navidad polvorones

Voz 1480 51:35 Nos hemos comido ahí que les había sobrado

Voz 2 51:37 los compañeros que he trabajado estos vidas un chocolate ahora mismo me agobia más que me seduce eh y eso que que

Voz 0047 51:46 en fin yo no sufro el estómago tengo que reconocer no como el treinta y nueve por ciento de los oyentes de buenas porcentaje en el que yo me incluyo que tiran de Al Max o bien de

Voz 32 51:57 por para sobrevivir a estos excesos navideños

Voz 0047 52:00 es el tema de nuestra encuesta hoy en Twitter arroba de buenas de que medicamento tirar más de que ayudita observa

Voz 1210 52:07 para empalmar la cena de Nochebuena con la comida de Navidad sin morir en el intento

Voz 32 52:16 José Antonio desde Zaragoza lo primero darle la enhorabuena Marina porque mi opción ganadora yo como siempre ejerciendo de Pepito Grillo mejor opción es el autocontrol

Voz 0047 52:29 los sobre arte

Voz 32 52:31 los excesos sino tienes que tirar de él

Voz 33 52:34 no no ni de ningún otro medicamento

Voz 2 52:37 es que que oyentes responsables tenemos

Voz 1210 52:40 sabiduría muchas gracias Antonio de Zaragoza

Voz 2 52:42 es verdad esta vez he ganado estoy con la mayoría gracias por esa enhorabuena tan merecida el cincuenta y uno por ciento Somos de ibuprofeno o lo que es lo mismo somos en definitiva de externos más con el alcohol que con la comida bueno con la comedia también nosotros hemos pero no nos hace daño