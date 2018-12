De Buenas a Primeras (27/12/2018)

Voz 1855 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena Ser de primeros

Voz 2 00:16 con Marina Fernández igual

Voz 3 00:50 empieza el jueves veintisiete de diciembre con dieciocho grados en Gáldar Gran Canaria hay tiempo un día más sin demasiados cambios un poquito más de frío y niebla otra vez a orillas del Duero del Ebro Elena cuchillo China Octavio Ortega Paula Romero Noelia conde Arnau el Frederick Yeray Martín son algunos de los afortunados que este año han podido hacer un auténtico viaje en el tiempo un viaje de verdad en el tiempo reservado desde dos mil quince a sólo uno

Voz 1210 01:21 los pocos sólo cinco personas a semana elegidas por sorteo cada viernes de entre los visitantes al Museo de Altamira

Voz 3 01:28 Iker con trajes blancos mascarillas y un calzado especial se adentran durante treinta y siete minutos ni uno más ni uno menos en el mismo lugar en el que nuestros antepasados empezaron a pintar hace treinta y seis mil años los primeros trazos de lo que hoy se conoce como la Capilla Sixtina del arte rupestre la cueva de Altamira

Voz 2 01:47 sí lo colocamos todo ya como mascarilla el vida decirles que le llamara la atención lo que vemos ahí es la primera vez

Voz 1210 02:03 desde dos mil quince desde que se puso en marcha el sistema de visitas controladas por sorteo para evitar el deterioro de los bisontes los caballos que pintaron allí los moradores de la Cueva El museo ha tenido que cerrarla de nuevo

Voz 3 02:14 pero aunque es jueves no estamos físicamente en Cantabria sino aquí en la radio y vosotros ahí al otro lado en Museo de Altamira nos va a abrir esta mañana la puerta a esta obra maestra del arte paleolítico Marta Valderrama la cueva de Altamira no sólo forma parte del patrimonio de la humanidad también de nuestra infancia cuando la estudia vamos en el colegio

Voz 4 02:38 eh

Voz 5 02:42 mi del cine español que se ha encargado de contarnos cómo tres visitas fueron necesarias hasta su descubrimiento la primera por Modesto Cubillas en mil ochocientos sesenta y ocho mientras rescataba su perro de las grietas unas rocas la segunda en mil ochocientos setenta y cinco cuando Marcelino Sáenz de Sautuola la visitó pero no encontró nada relevante y la tercera y definitiva en mil ochocientos setenta y nueve cuando acudió acompañado de su hija María una protagonista indiscutible en esta historia desde ese momento el interés por la procedencia de estas pinturas aumentaba cada vez más

Voz 6 03:13 ya

Voz 8 03:24 esas pinturas tiene mil años jamás he visto nada igual incluso anterior cómo es posible que estuviéramos equivocados

Voz 5 03:33 por criterios de conservación la gruta se cerró al público en dos mil dos pero ha vuelto a abrir sus puertas en dos mil quince eso sí con un estricto régimen de acceso ilimitado a cinco personas a la semana para disfrutar de los doscientos setenta metros de la cueva atentamente

Voz 3 03:51 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a charlar en de buenas a primeras con Pilar Fatás directora del Museo de Altamira de cómo está funcionando este sistema de de visitas este sorteo que hace dos semanas se tuvo que suspender por primera vez para evitar daños en las pinturas seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro nuestro número de Whatsapp novecientos cien ochocientos el teléfono directo que es gratuito hace treinta y seis mil años teníamos ya la capacidad de abstracción caza vamos los animales que que después nos comíamos hacíamos herramientas para cortar para cazar y aprovechamos los materiales que teníamos a mano treinta y seis mil años después somos incapaces

Voz 1855 04:45 de poner el intermitente en una rotonda

Voz 6 04:48 Julia de Alicante desde Bilbao soy Doña nervios de acero al volante soportan largas acercamientos adelantamientos por la derecha balbuceos varios pero que pretendan que averigüe por dónde van a salir de una glorieta rotonda no lo llevo con dignidad por favor importantísimo

Voz 1210 05:10 Putin dijo el nivel es el tema de nuestra encuesta de Twitter hoy en arroba de buenas y que ha batido el récord de votos y de comentarios que tenéis ahí el rencor el Rey con comen en la punta de la lengua de los dedos también y que sólo estaba esperando que diéramos un poquito de P para soltarlo hoy os preguntamos qué os saca más de quicio de otros conductores en la carretera a gusto eh

Voz 3 05:31 pues sí yo os damos como siempre cuatro opciones que son que permite Twitter en las encuestas como siempre también habéis añadido algunas cosillas más que molestan cuando vais al volante vamos con los resultados empatados en lo más bajo de la tabla de cosas odiosas de otros conductores que te den las largas ocho por ciento de los votos y que te adelanten por la derecha nueve por ciento de los votos

Voz 1210 05:54 lo segundo que más nos molesta la carretera es que nos pongan los

Voz 0341 05:58 intermitentes esos amantes de las sorpresas

Voz 1210 06:00 es el gays votado el veintisiete por ciento Julia de Alicante hoy desde Bilbao a la que escuchábamos hace un minuto

Voz 3 06:07 por brecha pero en cabeza con un cincuenta y seis por ciento de los votos la conducta

Voz 1855 06:13 una más insoportable peligrosa estúpida

Voz 3 06:18 las que hemos puesto en nuestra encuesta que se te peguen al culo del coche vamos que no respeten la distancia de seguridad insoportable

Voz 1210 06:25 que la conducción saca lo peor de de casi todo el mundo

Voz 3 06:28 lo peor de mucha gente prueba de fuego para mí ver cómo se comporta alguien al volante para saber si si es de fiar o es un psicópata en potencia

Voz 9 06:37 suena no lo está twitter al volante todos somos dioses recubiertos de una carcasa indestructible o así nos vemos libres de todo controlo censura por nuestra armadura de fibra de carbono por tanto sale a flote nuestra verdadera naturaleza el egoísmo todas las actitudes de la encuesta son reprochables cuando son los demás los que lo hacen

Voz 1210 06:58 suena no el Descartes del oficial de la seguridad vial la encuesta encuestas

Voz 0341 07:02 abierta en Twitter arroba de buenas podéis votar

Voz 1210 07:05 podéis comentar podéis mandarnos una nota de voz que es lo que más le gusta y contarnos si queréis alguna anécdota como ocho Ángel de Córdoba

Voz 10 07:12 mira que tenía un Citroën Saxo Bille les sonaba mucho la retribución cuando arrancaba el coche es una va común yo muy fuerte en una ocasión en un centro comercial estaba ahí mi misas según la retribución

Voz 11 07:26 aquí estoy todavía aquí

Voz 10 07:28 Córdoba hay un cantante famoso entre nosotros más para bien que se llama Felipe Conde no hay el tipo con la señora metiendo la compra en el coche con su jeep blanco mira me dije qué pasa

Voz 1855 07:44 escucha nunca con una correo que bueno pues con este pequeño

Voz 3 07:49 yo desahogo de de Ángel de Córdoba y costes

Voz 1855 07:51 yo diez en la producción Manuel Calero en la técnica

Voz 3 07:54 empezamos este jueves de buenas a primeras

Voz 13 09:05 eh ver

Voz 3 10:37 minuto de las cinco menos veinte de las cuatro menos veinte en Canarias unos pone el árbol llena en la casa de un millón y de luces aquí en la SER lo que hacemos en Navidad es a adornar la parrilla con con programas especiales como la lengua moderna sobre el papel se trata de un espacio

Voz 1491 10:54 sobre el buen uso del castellano pero en realidad es una excusa para que Valeria Rossi que que cuenten básicamente sus batallitas de digan alguna que otra

Voz 14 11:03 barbaridad todos los resumió muy bien de hecho en casa a la perfección con el relato que vamos a escuchar yo creo que nunca había escuchado a nadie contar así un accidente de moto adelante vale

Voz 6 11:11 yo vengo con mi sección hoy ya sabéis que he tenido un accidente de moto le voy a dar mucho bombo porque a mi abuela le hemos dicho que me he caído en una zanja de Carmena y paso de quién es claro por eso votamos sí tales está Carmena os voy a contar un poco lo que me ha pasado porque creo que si lo cuento me quedo más tranquila me da pena no disfrutar de la canción porque parece como que vivimos muy rápido después de un accidente te das cuenta que la tranquilidad del momento es lo que más se valora así

Voz 1491 11:44 buenos a explicación que que Valeria le había dado a su abuela y vamos a escuchar ahora la descripción del incidente porque lo tiene todo de borrachera a racismo

Voz 6 11:53 pues simplemente iba por Gran Vía lo cuento Iván de paquete con mi novio italiano una reconvención si es verdad entonces cuando íbamos a pasar por el carril de taxi tíos y metió nos dio volcánicos acordemos que por el carril taxi bus y también pueden ir las motos si las motos pueden ir lleva vamos haciéndolo todo bien podríamos salió de Tulsa por cierto de puesta esta canción porque salíamos del concierto yo estaba muy emocionada claro es que perdón que es muy bien otra vez todo ir de repente nada nos caímos yo me tiré ahí en la carretera pensaba que me había muerto entonces vino mogollón de gente ayudando Mittal el coche paró el coche que nos había cogido no puso ni ni intermitente ni nada bueno pues os podéis imaginar que racista era el tío que no tenía carné uno tenía carné de Angola que es lo mismo entonces bueno no habla mal no tenía carné no no quiere decir algo a la gente de Angola que no no en plan mal pero el caso es que el tío se quiso cambiar con la copiloto que era una portuguesa borracha hay que ser racista para pensar que una portuguesa borracha conduciendo mejor que un negro de Angola le ha es por favor negro siendo racista bueno consigo mismo le le pillaron segundo el al negro al negro conducía

Voz 0341 13:12 vamos a ver que nadie malinterprete a Valeria

Voz 1855 13:14 yo ya lo estaba haciendo se refiere seguramente

Voz 0341 13:17 aquel carné de conducir de Angola aquí tiene la misma validez que si tiene las escrituras de un edificio de La Habana

Voz 1855 13:22 pues en el momento del accidente varias puso

Voz 0341 13:24 muy nerviosa pero eso no le hizo perder la cordura un médico es un médico y un dentistas un dentista por mucho que se dentistas a su novio

Voz 6 13:31 sólo había sangre irá mi labios simplemente es Maqueda una quita pero creo que me queda sexy suma dicho mi madre entonces fue todo un dramón horrible dos me gustaría contar cómo la gente te ayudan ese momento y que me puso un poco clasista pija clasista sí porque estaba tirada a medio muerta entonces todo el mundo soy auxiliar de no sé qué sé yo pensando no hay ni un puto licencia un monoplaza más joder pero me estoy muriendo de repente alguien yo escucho latía la pareja de la de la chica es doctor era mentira me novios dentista sean es momento de enseñar tus complejos joder que la víctima soy yo soy médico dijo se inventó que era médico este cabrón me quiere matar

Voz 1491 14:14 dentista italiano y un poco cabrón monos esos primeros momentos siempre son complicados los primeros de llegar son siempre los agentes de movilidad que no son los que más ganas tiene de ver después de un accidente los aparece una pareja de Burgos que que viene a ver las luces de Navidad de la capital y ya por fin el Samur lo que pasa que Galeria tuvo la mala suerte de que la reconocieran

Voz 6 14:34 vino al Samur el Samur deberá tres chicos increíbles ocho horas hablando entre ellas porque parece cada primera vez que ayudaban a alguien me matan era uno becario total que me reconoce uno de cómica de tu tampoco soy muy famosa ya pero tuvo un momento que te reconozco sobre todo que que estaba destruida por aquí pero me reconoció tras la del Rose de mucha tenían muchas visitas dijo Etienne le puedes decir a Broncano que soy Pablo de enfermería un saludo que es un crack Pablo me Rayet tanto porque pensaba que mira a morir imaginados ese momento había sentido todo que le dije atención que estaba aliada con bronca para que sea es como si cuando

Voz 3 15:17 el tío todo el mundo flipando que no vio por ahí

Voz 6 15:19 por favor callados bajaron sangrando entonces total que todo esto estabas con tu novio al lado mi novio por ahí con los policías diciendo que estaba en rueda compró que es un poco mi amante también lo dije porque si estoy bien y salgo de está claro se lo cuento a Broncano claro pero si no tío saber bueno

Voz 2 15:38 Pablo hijo de puta

Voz 0341 15:42 aquí el problema ya no es el accidente en sí o las heridas que tenía Valeria es que se puso en plan Tram a tirar Faith News sobre su relación o Fake relación con Broncano así que que hizo que que bueno creyó que era buena idea llamar al Samur para ver si el rumor se estaba haciendo viral

Voz 6 15:57 chicas de verdad quería agradecer a todo esto simplemente me gustaría deciros que os conté que me habían robado con Broncano y que estaba un poco a día con él pero es mentira era para que me cuide bien entonces no

Voz 2 16:13 su

Voz 6 16:17 es que me

Voz 15 16:18 miedo que igual yo les decía no le conocía mucho no me vais a cuidar

Voz 2 16:22 muchísimas gracias Lidia Virginia habéis contado ya mucha gente lo de David y Valeria

Voz 16 16:28 no hombre no no lo que pasa en la ambulancia se las

Voz 6 16:35 claro por eso me vais también

Voz 16 16:37 que sí que es verdad que Virginia yo un momento que no salimos de la ambulancia dijimos que está su novio fuera como puede día

Voz 3 16:57 Juan López de Estados

Voz 1855 16:58 a nacer el eco de las

Voz 3 17:01 ve ya no más

Voz 13 17:03 claro

Voz 1855 17:07 bueno que no se trata sólo de comer hasta reventar de gastarnos la extra y que no que la Navidad aunque sólo sea por su origen y tiene algo que ver con la idea de

Voz 3 17:19 nacimiento de otra cosa

Voz 1210 17:22 justito cerca de la fecha en la que los romanos celebraban su fiesta religiosa del Sol Invictus coincidencia más bien pensada

Voz 3 17:28 pues si con estas fechas como excusas a David Flores ha dedicado su cara B en Hora Veinticinco a la natalidad

Voz 1880 17:35 hace unos días salía un estudio sobre los datos de natalidad inmortalidad en nuestro país y nacen menos niños que nunca se el número de nacimientos registrados durante el primer semestre de este año fue de ciento setenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro no nacían tan pocos niños desde mil novecientos cuarenta y uno hace casi ochenta años en la posguerra Julio Pérez demógrafo del CSIC nos explica por qué

Voz 18 17:56 es que las familias tengan unas cargas excesivamente alta soy muy poca ayuda sobre todo que es muy difícil para los jóvenes formar a su vez ellos una familia tiene que ver con dice ahora les también con que los estudios periodo formación

Voz 1880 18:11 otra excusa Pablo para hablar de la natalidad de ayer por la tarde aquí en Madrid el servicio de Emergencias del suman un uno dos trajeron al mundo una niña asistieron parto domiciliario en Entrevías en el distrito de Puente de Vallecas y tanto la madre como la están perfectas sobre gramos como cambios ahora vamos al diccionario como definen la natalidad de dónde viene la palabra pues la natalidad según la RAE es el número proporcional de nacimientos en población tiempo determinados la palabra natalidad es también de origen latino está formada por nada tus nacido Alice que indica relación que es de cualidad Navidad nato nación son palabras que vienen de la misma raíz y un momentito paramos en el significado de nacimiento también nacimiento es el acto de nacer es el principio de algo

Voz 13 18:52 ya

Voz 3 18:58 también estado en Hora Veinticinco la filósofa Ana Carrasco profesora de la Universidad Complutense de Madrid para aclarar Nos todos los sentidos más allá de los que ya apuntaba Sara vítores que puede tener el término nacimiento porque qué es exactamente nacer

Voz 2 19:13 la natalidad es lo olvidado por excelencia porque hablamos de nacer está

Voz 19 19:18 hablamos de nacer ella está pero no deberíamos hacerlo de hecho la pregunta con la que me gustaría empezar es una pregunta que te que te hago aquí hago también a los oyentes no cuantas veces hemos nacido o cuántas veces han nacido

Voz 3 19:32 es verdad que nos dan a luz una vez

Voz 19 19:35 pero el hacemos muchas veces esto quiere decir algo importante que nacer no se agota en el momento en el que en el que comienza la vida si lo que tiene implicaciones muy relevantes que hacen de la natalidad una caída

Voz 6 19:46 Uría principal de la vida y por tanto del pensamiento decíamos antes que

Voz 19 19:51 venimos que no es que nos dan a luz y es verdad que la lo que sea lo desean hacer lo que sea el nacimiento tienen que ver con acto

Voz 6 19:57 pero la natalidad tiene que ver con un venir al mundo con un hacer mundo

Voz 19 20:02 es hacernos a nosotros en el mundo la verdad es que tampoco nosotros mismos podemos pensar en nuestro propio nacimiento en realidad es imposible el PSOE nuestra pimientos de hecho claro a quién le preguntamos cómo fue nuestro nacimiento podemos hablar de lo que fue uno estoy en Francia pero nuestra nación tiene que ver con historias historias relatos de la vivencia de el otro esto es alucinante no porque es un discurso de otro que no se integra

Voz 0341 20:24 también implica hasta cierto punto una ruptura con lo anterior

Voz 19 20:27 no necesariamente no necesariamente porque podíamos decir cuando nosotros nacemos pasa algo nuevo lo que tenemos es la posibilidad de independencia de ejercer un cambio porque en hacer realidad nacemos todos los días en el fondo lo lo biográfico tiene que ver no con una reproducción sino con una producción una regeneración de la sociedad y en este sentido una de las que elementos importantes es que cien nacimiento tiene que ver con como decía Pablo no con esa ruptura con introducir novedad con algo nuevo por ejemplo en el caso de los totalitarismos lo que interesa es que no haya nacimientos la que hablábamos

Voz 1855 21:02 al niño Jesús pero que a cero es porque

Voz 19 21:05 pica al comienzo de un tiempo nuevo una rebelión contra el orden establecido que es justamente lo que no sé

Voz 6 21:10 sí

Voz 2 21:13 Marina estoy pensando yo pero ves ahora mismo en España las cifras de natalidad que tenemos tendría que meterse gorrilla o a raíz de de líbero

Voz 1855 21:21 tampoco le iría muy bien mi de gorrilla Mi de Ryder está vítores de aprovechó también para recomendar

Voz 3 21:27 películas y series relacionadas con con los nacimientos no sólo de personas también de ideas como en la película Origen de Christopher Nolan cuál es el parásito más resistente

Voz 1880 21:44 un hombre intestinal es Leonardo Di Caprio es un ladrón prófugo en Estados Unidos que sea de especialista en infiltrarse en los sueños lo quedes robar ideas mientras están sus víctimas dormidas y una más es un documental sobre nacimientos

Voz 20 22:00 bien

Voz 1880 22:04 esta canción de Sinéad O'Connor pertenece a la banda sonora de el primer grito es un documental que presenta diez partos que tienen lugar en diez lugares diferentes con culturas completamente distintas Francia Estados Unidos India Vietnam Siberia todos ellos además del mismo día del veintinueve de marzo de dos mil seis

Voz 0341 22:21 sobre natalidad sobre el uso y el abuso de de mujeres para procrear se me ocurre la serie El cuento de la criada

Voz 21 22:29 os han dejado intactas con un propósito VIP

Voz 0268 22:32 cinco

Voz 6 22:33 igual que Vila sirvió

Voz 22 22:37 semillista los líderes de los bienes sus es sin fecundas engendrar Ace a sus hijos con ellas

Voz 1855 22:48 miedo

Voz 1880 22:50 en esta serie para que no la haya visto en un futuro distó pico es una sociedad con chicas jóvenes que se ven obligadas a vivir como esclavas dando hijos a las familias que las acoger en Estados Unidos un régimen teocrático puritano además sobretodo una adaptación de la novela de Margaret Atwood

Voz 3 23:14 pues sí lo peor es que no sólo en la ficción todas tenemos fechas marcadas en rojo en el calendario ahí en el futuro que nos generan inquietud

Voz 1491 23:33 dice en el caso de la protagonista de la siguiente historia en el caso de Silvia pensar en el cuatro de enero le hace temer directamente por su vida ese día el nombre queda maltratado física y psicológicamente durante años va a salir de la cárcel y antes de que eso suceda Silvia quiere conseguir para su perra de protección el mismo estatus que tienen los perros guía para que para que pueda acompañarla en cualquier momento

Voz 24 23:55 ya que ella pues es la que me trae tranquilidad las allí gracias a ella pues por primera vez pues salir sola sin que nadie me acompañar a una vida normal sólo pido que se modifique la ley foral de Navarra catorce barra dos mil quince para que ella pueda acompañarme a todos los lugares

Voz 1679 24:11 ya pide una modificación de esa ley porque tú sabes si esta posibilidad yo no y por eso te lo pregunto si esta posibilidad ya existe si se permite en otras comunidades

Voz 24 24:21 si en otras comunidades que sí que existe en Aragón Madrid y Murcia ahora en Gran Canaria se están estudiando para ver si es viable también para llevar estos perros

Voz 0341 24:36 más que va a hacer sino a Segunda el objetivo horas llegar a las doscientos mil doscientos mil firmas se queja de que el Parlamento no la quiera llevar

Voz 24 24:44 que cuando yo fui a entregar gracias a los medios que están todos apoyándome no bajó nadie del Parlamento tantos Reunidos ninguno quiso hablar conmigo ni a menos de momento ninguno que a mí lo que me sentó mal el aspecto de decir bueno estamos aquí una

Voz 11 25:00 carta cuando pasa algún caso más

Voz 24 25:02 al yo que eso estoy pidiendo ayuda desde hace muchísimos años mira para otro lado y no queréis es que no me quieren ayudar

Voz 0341 25:10 y hay que decir que precisamente ella cogió a su vi a su perra como medida de seguridad como protección contra él

Voz 24 25:16 llevo ya con esto unos bueno con lo de violencia genero o veintiún años hiló con su vi bueno para poder tener la perra y eso ya llevo dos años dos tres años porque ya sabía lo que iba a pagar que le iba a salir caro yo no me quería quedar esperándolo a él todas las medidas que le ponen pues le ha roto catorce pulseras claro luego caro él ha estado dos años en libertad condenado para llevar una pulsera de localización la reto catorce b El Il ha utilizado perdiendo cobertura no cargando la todo para pues a distancia pues maltratando Xicoy Krahe maltrato no me psicológicamente pues para ponerse en contacto conmigo

Voz 1855 25:59 idea es que somos amigos pero se vivía en realidad quién más sufre por sus hijos el pequeño

Voz 24 26:06 pues no hemos comentado nada de que está a punto de salir pues para que el el el querido puede llevar una vida normal claro para que vio bastante Gedi Illa quería ya pues ya con dieciocho añicos pues ya sabe lo que hay era mi me preocupa porque claro son fechas muy señaladas vas viendo muchas cosas pero la tele hoy encima que pedimos una pequeña ayuda para que alguien nos puede ayudar popular a subir estar tranquilos y ves que todo el mundo te cierra las puertas pues pues es ilusionados estamos

Voz 0341 26:39 a tu hija mayor también le aporta esa tranquilidad

Voz 1679 26:42 subí la misma que que me cuentas tú que te aporta

Voz 24 26:46 sí porque también caro cuando pues esta cría en casa o vamos las dos pues muchas veces a comprar ropa o algo ponentes día ya ve que hoy tranquila con su Suri pues ve que yo pues ya no me entra el miedo que ya no voy siempre tan alerta claro de aquí a también ella pues no tono tranquilidad también su y con ellos está enamorada muchísima

Voz 0341 27:06 a los críos

Voz 1855 27:12 Conor

Voz 0084 27:12 jóvenes cantante de Bright Eyes fue uno de los músicos jóvenes que alzaron la voz contra la administración de George Bush en la guerra de Irak lo hizo con una contundente canción que regaló en Internet When the president

Voz 25 27:30 James seis días frases

Voz 0084 27:42 cuando los presidentes hablan con Dios el tema de Robert en la canción dura que critica por gobernar y actuar en nombre de Dios la canción empieza con estos versos cuando el presidente habla con Dios conversaciones son cortas o largas de violar los derechos de nuestras quieres que mande a los pobres hijos de los granjeros a la muerte una canción como esta se pueda aplicar a muchos presidentes ministros gobernantes incluso distintos temas La canción de Auvers ganó en dos mil seis un premio los galardones de la música independiente y se convirtió en uno de los temas más representativos del músico tanto que el propio artista reconoció años después que acabó harto de la canción pero el tema colocaría al joven músico de Nebraska como uno de los artistas más comprometidos de su generación como un tipo con una visión especial para describir la realidad

Voz 25 28:44 va a depender Tate más

Voz 23 29:01 bueno

Voz 25 29:03 de veinte may bicis censales fracaso tenso

Voz 1855 29:19 una canción sobre los riesgos de gobernar en nombre de algún Dios

Voz 1491 29:22 los Rovers is God en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Carles

Voz 25 29:28 vale

Voz 23 29:31 aquí

Voz 25 29:34 ya

Voz 26 29:36 eh

Voz 23 29:38 eh eh

Voz 27 29:42 eh eh

Voz 15 29:52 son

Voz 2 29:52 sin colas cuatro en Canarias buenos días buenos días el gobiernan

Voz 29 30:02 la Lucía estará presidido por el Partido Popular PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo de gobierno en el que la presidencia es para Juan Manuel Moreno Bonilla y la presidencia del Parlamento para los de Albert Rivera todo esto saldrá adelante con el apoyo de la ultraderecha de Vox Moreno Bonilla PP y Juan Marín Ciudadanos

Voz 14 30:16 si todo marcha tal como hemos previsto y si todos cumplimos nuestra acuerdo pues es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía

Voz 30 30:25 además esa acuerdo programático que finalmente se ha cerrado con noventa medida en mi caso me ha hablado con todos no sé lo que los demás habrán hablado pero yo sí he tenido la oportunidad de hablar con todos también de la composición de la mesa

Voz 29 30:39 pues después de un miércoles de negociaciones de Ciudadanos y PP con el resto de partidos Adelante Andalucía se queda fuera del pacto de la derecha no participará en las decisiones que se tomen en el órgano de el Parlamento Teresa Rodríguez diga ciudadanos que no pretenda limpiársela vergüenza del pacto con la extrema derecha a costa de Adelante Andalucía la Cámara parlamentaria se constituirá hoy mientras en Italia un terremoto ha sacudido la isla de Sicilia

Voz 15 31:05 es la desesperación de una de sus

Voz 0137 31:06 habitantes al ver las grietas en las paredes de su casa tras el temblor de cuatro coma ocho grados en la escala Richter de la pasada madrugada Ike ha dejado al menos diez heridos El presidente de Sicilia ha dicho que hoy pedirá al Gobierno que declare el estado de emergencia unas seiscientas personas han tenido que ser realojadas por daños en sus viviendas por miedo a los derrumbes de la economía Wall Street pega un subidón después de la peor noche la de su historia el consumo navideño provoca su mejor sesión desde hace nueve años su principal indicador el Dow Jones ha subido un cinco por ciento y ha ganado más de mil puntos por primera vez en la historia Master Card ha avanzado que las compras de Navidad crecerán un cinco coma ocho por ciento su récord en los últimos seis años y que eso ha disparado la cotización de grandes compañías como Amazon y una cosa más aquí en España el Defensor del Pueblo pide a los ayuntamientos que controlen el ruido que hacen durante las navidades Laura Marcos

Voz 1915 31:51 preocupado por las molestias que el ruido y la suciedad navideñas pueden ocasionar a los vecinos Francisco Fernández Marugán le pide al presidente de la Federación de Municipios y Provincias y que todos los ayuntamientos publiquen

Voz 6 32:02 en una lista de los locales autorizados para

Voz 1915 32:05 Izar eventos en estas fechas y apliquen el principio de proporcionalidad para multar a quienes incumplan e indemnizar a los afectados el Defensor del Pueblo aboga por realizar mediciones de ruido periódicas sin demora dice en cuanto se reciba la denuncia y sin avisar previamente al dueño del local ir recuerda a los consistorios que no tengan medios para hacerlo y que se considera ruido molesto a aquel que no hace falta medir para saber que es intolerable

Voz 1855 32:29 es todo más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 8 32:35 los informativos

Voz 1 32:41 de en esa primeras con Marina Fernández y Juan López

Voz 1406 32:50 si bien el jueves en lo informativo bajo sabe que no sé

Voz 3 32:52 en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días

Voz 1406 32:55 hola buenos días Marina pues un tipo que va a seguir siendo más de lo mismo un calco de los últimos días mira de hecho ahora mismo sí que tenemos una par de pequeñas variaciones en el tiempo uno es que en Galicia se ha vuelto a nublar ya las últimas horas ha llovido un poco lo ha hecho sobre todo la zona atlántica de A Coruña y en algunas zonas de Pontevedra ahora mismo llueve en otras zonas de esa comunidad

Voz 3 33:19 el segundo elemento que ha cambiado un poco

Voz 1406 33:21 es que han bajado un poquitín las temperaturas por tanto la mañana está siendo más fría se presentan más fría que la de ayer en cualquier caso otra vez manida con esas temperaturas más bajas en los valles hielos Llanos incluso cerca de las costas que en las montañas de las cordilleras volvemos a tener eso de la inversión térmica con un gran anticiclón que seguirá trayendo hoy nieblas que van a ser espesas y persistentes en el Duero en el Ebro así como el interior de Cataluña algunas nubes dispersas por el Mediterráneo pero que no son preludio de momento de ningún cambio de tiempo

Voz 1855 33:53 así que seguimos bajo los efectos de ese anticiclón tozudo ayer que también también afecta al mar que ocurre exactamente con el mar cuando tenemos un anticiclón como este encima

Voz 31 34:06 pues se produce lo que se llaman las mengua o como en algunas zonas del Mediterráneo las Min vas eso que que deja o mejor dicho que es a ver un anticiclón es un exceso de aire para que nos entendamos el aire pesa cuanto más aire hay más presión hace contra el suelo por tanto notamos como si dijéramos nosotros más pesadez en la cabeza aunque sobretodo la superficie del mar donde más se nota ese peso del aire y en qué se nota Marina pues del nivel del mar baja baja a razón de un palmo dos palmos aproximadamente

Voz 1855 34:40 se nota se nota se nota mucho sí sí

Voz 31 34:42 eso se nota porque todo lo que queda sumergido por ejemplo en una playa o en una zona en la que haya un espigón o no en la que haya un puerto todo lo que queda bajo el agua con esta situación anticiclónico queda al descubierto porque el mar eso baja unos cuarenta o cincuenta centímetros por tanto se ve perfectamente sobre todo en los puertos

Voz 1406 35:02 una línea una línea muy marcada del agua como ha bajado todo lo que queda

Voz 31 35:06 por encima toda esa parte descubierta son por ejemplo algas y plantas que siempre están bajo el agua son plantas acuáticas notamos ese olor tan característico amar Un mar un olor profundo un olor penetrante y es básicamente de esa de esas plantas que están quedando al descubierto y como es una situación bastante persistente queda con un

Voz 1855 35:26 la con olor incluso que puede llegar a ser de gran

Voz 31 35:29 la hable porque son plantas que se están descomponiendo hasta que no vuelva a subir el nivel del mar no vuelven a quedar por debajo por tanto vemos esa capa más verdosa de el agua que en un primer momento estaba más arriba Ike con el anticiclón ha bajado es una un efecto Marina como de una tapadera o como una tapadera de una sartén por ejemplo pues tú la pones ahí el mar que estaciones una prisión hacia abajo lo que hace descubrir mucha de esa parte que normalmente está bajo el agua

Voz 1855 35:55 vale ya afecta a todas partes Luismi porque me por ejemplo en el Mediterráneo entiendo que no hay mareas dice notarán además

Voz 1491 36:03 en Galicia que hay mayorías

Voz 1855 36:06 sube y baja de nivel y siempre hay momentos en los que hay zonas que quedan al tema muy atento

Voz 31 36:11 sí sí todo lo que es el Cantábrico y el Atlántico tanto la zona de de Cádiz como en Galicia no se nota tanto básicamente se nota poco por lo que dices no porque tenemos subidas y bajadas de del nivel del mar cada día tenemos esas dos subidas y dos bajadas en el Mediterráneo se nota mucho porque porque es como una bañera es un mar grande pero es un mar cerrado por tanto no está afectado por esas mareas o son insignificantes por tanto sobre todos en mares pequeños mares más cerrados donde se puede notar eso por ejemplo el Mediterráneo o podía ser caso del Caribe aunque el Caribe está más abierto hacia el Atlántico pero una parte en la que el mar se cierra por tanto allí se podría notar también estuvo eso del anticiclón

Voz 0341 36:48 el Luismi ese olor del que nos hablabas antes de las algas que llevan a ir tapadas Un tiempo tienen algún nombre característicos le puede llamar de alguna manera

Voz 31 36:56 que yo sepa no que yo sepa no a buen seguro que a buen seguro ya te lo digo porque hay nombres para todo que en algún pueblo en alguna zona costera hay pesquera los oriundos de la zona tendrán un nombre a mí no me suena ninguno aquí lo que conocemos es el fenómeno en general

Voz 6 37:11 podríamos decir que es eso de la mengua

Voz 31 37:14 las las el nivel del mar baja de hecho para ser exactos se llama en las aguas de enero o las mimas Jané que sería pues eh dicho en catalán en zonas del Mediterráneo y que en enero porque es justamente el año en el mes mejor dicho del año en el que normalmente tenemos más anticiclones por tanto que sea más fácil de ver ese fenómeno

Voz 1855 37:33 quién lo diría que este en enero porque normalmente también asociamos los anticiclones al buen tiempo no entre comillas ya hablaremos otro día

Voz 31 37:41 Marina pero la percepción de la gente de que en Navidades y en enero nieva mucho frío hace si no ahí no hay tu tía pero de que nieva mucho y de que su uno solo unos meses Borrás cosos la verdad es que cuando tiramos de Estadística no no es tal esa ese ambiente tan revuelto estadísticamente es el mes de enero de hecho desde Navidades ya está casi todo el mes de enero cuando las presiones atmosféricas son más altas en España y por tanto cuando más anticiclón hay cuando más nieblas hay y cuando está más bajo de nivel si quitamos lo que es la influencia de las mareas lo mismamente que en el Cantábrico y Atlántico pues son muy marcadas y todo cuando cuando hay luna llena o cuando hay luna nueva

Voz 0341 38:20 al hilo de de enero llevamos unos días viendo las redes sociales imágenes del mar sobre todo el Mediterráneo prácticamente plano esto se puede considerar ya calmas de enero aunque estemos en diciembre

Voz 31 38:30 sí sí de hecho casi que van ligadas porque por una parte el nivel del mar baja pero es que aparte como viene con anticiclón un anticiclón tozudo y pesado lo que provoca es muy poco viento por tanto no crea olas no crea crestas y el mar se ve como un espejo se ve de una forma muy plana por tanto ese mar llano es ese espejo que os estoy comentando es bastante típico también de estas fechas estos próximos días serán buenos para coger aquello de una piedra planada empezar a hacer saltar en el agua ver cuántas veces cuando hay olas no sirve cuando está muy planita pues esto puede venir muy bien a qué que propongo de aquí para para los días que quedan de Navidad

Voz 1855 39:07 para que sepamos de qué es lo que pasa en caso contrario Luismi y cómo afecta una buena borrasca al mar entendemos que es bueno que conocemos como como un temporal no

Voz 31 39:17 sí así es de hecho mira cuando hay un temporal de de mar imaginamos un temporal del oeste en Galicia o del suroeste o uno del norte en el Cantábrico y en se pueden juntar tres factores no el mismo viento el viento creará olas va on dudando ese mar cuanto más fuertes y más recorrido tiene imagínate un viento que llegue a Galicia y que arranque de casi de Alaska bueno no de Alaska de Terranova por ejemplo son cuatro mil kilómetros que tiene para ir haciéndose olas ese viento por tanto viento fuerte olas se destacables imaginemos olas de seis ocho diez metros lo que llaman arboladas son montañosas eso por un lado segundo cuando hay temporales de mar suelen venir borrascas que es lo que pasa que el nivel del mar

Voz 1855 40:00 por si sube

Voz 31 40:01 por tanto una ola de seis metros con un nivel del mar bajo no tendrá la misma influencia en un paseo marítimo por ejemplo que si a nivel del mar está más alto pero si encima esos días hay luna llena le sumas la pleamar con lo que tienes que sumarle a la ola de seis metros por lo menos tres más qué significa pues que si tú tienes un día de temporal que sopla el viento a cien por hora que tiene olas de seis metros que la borrasca es potente y profunda y además que estas en Luna nueva o luna llena tienes un temporal del mar de órdago por tanto muchas veces

Voz 1855 40:35 en los pasos mariachi es de los que incluso

Voz 31 40:38 te meten en las rías muchos kilómetros tiene una dentro ese es un efecto básicamente de de esos temporales y sobre todo cuando la marea está alta y cuando la presión es muy baja es cuando hay más afecciones más que las propias olas mira un ejemplo ya no han ligado a los temporales pero sabréis aquello de que Venecia se inunda de veces

Voz 1406 40:57 cuando se llama la a la alta

Voz 1855 40:59 sí de hecho este invierno hemos visto bueno este otoño este otoño este país si este otoño hemos visto que lo han querido pero bien

Voz 31 41:08 sí sí pues si os fijáis este otoño hemos tenido muchas borrascas en España ha llovido mucho pero esas borrascas luego se mueven hacia Italia bien qué es lo que pasa en Venecia que cuando llega la borrasca la prisión es tan baja o mejor dicho baja bastante el nivel del mar sube pero sin mareas sin temporales y sin viento es simplemente que el peso de aire es más pequeño por tanto pum sube el nivel del mar lo inunda todo lógicamente era una ciudad que está acostumbrada a ese tipo de fenómenos porque que sería Venecia sino tuviera

Voz 1855 41:38 la la ciudad sí pero los turistas no y la verdad es que esas imágenes de

Voz 1491 41:41 de turistas con ratito

Voz 1855 41:44 regula dicho mira eso es un buen eh

Voz 31 41:46 ocio cuando vienen temporal eso cuando van a bajar las presiones atmosféricas avisara a las tiendas de botas de agua decir ahora vais a hacer el agosto os voy avisando

Voz 1855 41:54 pues nada Luismi Llanos avisando entonces anticiclón para los italianos también eh bueno pues nada que se queden en casa antes los vendedores de botas de agua gracias Luismi venga buenos días hasta mañana

Voz 3 42:08 buenos días

Voz 23 42:27 sí tiene pinta ahora el claro ya eh

Voz 3 44:26 cinco hoy casi cuarto cuarto cuatro y cuarto en Canarias esta mañana estamos viviendo de desahogo sabíamos que esta encuesta iba a tener impacto porque hay niños hay mucho imbécil en la carretera muchos imbéciles una carretera y a ellos les dedicamos la pregunta de hoy en arroba de buena

Voz 1210 44:44 qué conducta os molesta más al volante que os saca más de quicio que os parece más Pelé

Voz 32 44:48 eso

Voz 6 44:53 va para la gente que adelanta por la derecha súper peligroso

Voz 33 44:56 que casi siempre por la experiencia que yo tengo en mi taxi cuando veo esas cosas suele suceder que gente que ya hacía

Voz 6 45:01 el límite por el carril de la izquierda

Voz 33 45:04 que la o la derecha el límite se lo salta osea que

Voz 6 45:08 doble infracción muy temerario

Voz 1210 45:10 hacemos un poco de lectura hora de comentario de tu Terje tenemos un chorro pero es día dice Miguel que es taxista

Voz 3 45:16 en Valencia que tienen pinta de ser así muy de conducción no

Voz 1210 45:21 eh

Voz 1855 45:24 seguro que tiene razón que dicen en Twitter

Voz 1210 45:27 bueno Javi Moreno Vicent Twitter que no soporta que le

Voz 0341 45:30 en el intermitente para cambiarse al carril de adelantamiento cuando está yendo por ese carril

Voz 1210 45:34 dice que parece que se van a embestir sin mirar y eso le pone

Voz 3 45:37 de los serbios nuestra compañera Almudena López sino confiesa queremos está todo eso pero que lo de las rotondas y da para varios capítulos lo de que no te pongan el intermitente y entonces no sepas no nosotros cuando va a salir a alguien

Voz 2 45:50 es que es azar

Voz 3 45:52 hay que se quedan muy a gusto de hecho bueno sería como la ruleta rusa de la carretera lo que quedaban a varios capítulos es lo de los carriles nos pones de acuerdo Óscar de Marcos odia que la gente circule por la izquierda pero Roy e Isabel Ruiz por ejemplo dicen en Twitter que lo peor es que te adelante en autovía hice vuelvan al carril derecho sin respetar el espacio haciéndote frenar y le echan la culpa a las campañas de la DGT que piden a la gente que circule por el carril derecho

Voz 1210 46:18 en campañas de la DGT os seguidores de de buenas como Javier Ramiro

Voz 0341 46:23 en Twitter hay que circular por la derecha

Voz 1210 46:25 es verdad que el carril ese lo tenemos un poco olvidado es verdad es verdad a Yolanda Campoy no le gusta que los coches vayan por el carril de en medio cuando hay tres carriles de autovía le pone la pone mala This is señala dice que pasa mucho entre Armiñán Vitoria en la uno y a Iñaki pues tampoco le gusta a Íñigo perdón no le gustó tampoco lo dejaré central ese tramo debe ser muy peligroso

Voz 3 46:47 lo de los carriles vaya vaya manías que tenemos bueno para plásticos esquí los una amigos unos que cuando se incorpora una vía rápida dan por hecho que les tíos que que ceder el paso cuando en realidades

Voz 1855 46:59 al revés Marimar protesta por lo

Voz 3 47:01 los acosadores dice que no esperan ni a que llegue a la discontinua Eamon Say Jonathan se inclina más por odiar a los que te ponen las largas

Voz 1210 47:10 Herman Roas tira de un clásico y cree que lo peor son los conductores que van hablando por el móvil o escribiendo mensajes yo creo que es incluso peor los metería en la cárcel del tirón Mikel Valverde habla de los que aparcan en doble fila supla sigo valenciano a aparcar en doble fila durante horas para ir al bar y cuando salen tajada en el aparcamiento de esta máquina de cómo deben aparcar e Isabel Perales Recio apoya una de nuestras opciones la más votada de hoy que el culo del coche es sin duda porque si por cualquier motivo doy un frenazo tendría un accidente por alcance

Voz 3 47:47 por Alcan que te sismos eh si terminología de de manual eh de manual de buena conductora cinco hoy dieciocho cuatro y dieciocho en Canarias

Voz 1491 47:58 a ibamos La con los deportes el mundo del fútbol

Voz 0341 48:02 que se espera Marina echa el freno que tengo que decir una cosa que es que no te lo he dicho en otro puesto no aquí en el guión pero un oyente José Luis Álvarez nos han mandado una nota de voz en relación a una pequeña gamba que metimos ayer

Voz 34 48:15 buenos días estaba oyéndonos como todos los días y fue un error de documentación pero estabais en teoría hablando de los éxitos de las de las mujeres en los deportes español en España hablabais María Herrero efectivamente María Herrero es una grandísima piloto pero no es la campeona del mundo compendio del mundo y a la que ha fieles Angelista es Ana Carrasco

Voz 0341 48:45 pues toda razón José Luis efectivamente era Ana Carrasco y María Herrera así que corregido quedaba debía segundo de buenas qué hago ya pidiendo perdón

Voz 1491 48:52 Sastre y encima no puedes decir lo de que no volverá a ocurrir tal punto

Voz 1855 48:57 mañana porque habrá un tercero que puede ocurrir

Voz 1491 49:00 mañana mismo bueno podemos ir ya entonces con el larguero bueno sí José Luis seguidor del Atlético de Madrid esto le va a interesar porque Lucas Hernández parece que tiene claro que es Eva al Bayern lo ha contado Pedro Fullana

Voz 35 49:13 el problema es que Lucas no da su brazo a torcer la decisión de salir está prácticamente tomada no quiere cambiarla al jugador les seduce mucho jugar en el Bayern el proyecto que le han vendido en Alemania por qué no decirlo los ocho coma cinco millones de euros netos que le dan por temporada que es una cifra ahora mismo inalcanzable para el Atlético de Madrid así que ante esta dice cultural Yago la negociación es esta semana están cambiando un poco porque lo que estaba haciendo desde el Atlético Madrid es tratar de hacer como mínimo que el Lucas se quede hasta el mes de junio el futbolista está de vacaciones a la espera de que se resuelva su futuro ahora mismo como digo el club prioriza esa opción que se queda hasta junio porque al menos pararía en el golpe deportivo la insisten en esa vía en el destrozo que provocaría su salida que él se comprometió en verano en esa renovación que realizó que se quedaba toda la temporada y que además a final de este año le iban a revisar el contrato sólo iban a mejorar de cara a las

Voz 31 50:07 muchísimas temporadas si el futbolista no

Voz 35 50:10 no da su brazo a torcer ya han abierto otra vía que ese la diplomática entre clubes han hablado con el Bayern para que no ejecute la cláusula ahora en enero

Voz 0341 50:18 pero el equipo que más se juega hoy es el Athletic Club de Bilbao que en un rato va a abrir las urnas para elegir al nuevo presidente los candidatos a suceder a Josu Urrutia son Aitor el reggae Alberto Uribe Etxeberria crees que Aitor Albizua o ir a votar

Voz 1855 50:32 a ver yo creo que es que directamente ha pedido las vacaciones esta semana para eso

Voz 0341 50:35 no podemos llamarlo mañana en directo vaqueros algunas una lectura de los comicios

Voz 1855 50:38 no no debemos llevaba llamarlo mañana en directo tan

Voz 0341 50:42 de padre o más que nuestra Aitor está Yago de Vega que espera que mejoren las cosas

Voz 1991 50:47 veremos veremos que ese nuevo presidente lo que está claro es que el que se marche a Josu Urrutia que habrá hecho cosas bien eh habrá hecho cosas mal en lo deportivo hemos visto buenas temporadas la TDT que incluso llegó a ganar o volvió a ganar un título eh después de el último que lo había conseguido en el doblete en el ochenta y cuatro saque ya había llovido le ganó la Supercopa en el dos mil quince al al Barcelona es un título menor pero es un título y en los tiempos que corren no es poco y luego hemos visto el probablemente al Athletic más hermético y menos comunicativo de de los últimos años las relaciones con los medios de comunicación eran iba a decir pocas por no decir nulas es decir aquí comparecía cuando le daba la gana el presidente ante los medios de comunicación en imposible pedir una entrevista ni con él ni con practicamente nadie el staff técnico ni el staff directivo del del Athletic han pasado también entrenadores que tampoco hablaban con los medios de comunicación no es el Athletic que conocía de toda la vida he visto aquí a entrenadores del Athletic que han hablado con total normalidad con los medios de comunicación presidentes que se han reunido han charlado han dialogado ya han estado en entrevistas con los medios de comunicación sin ningún tipo de de problema

Voz 1491 51:55 aquí en El Larguero de esta noche hemos vivido un choque de trenes un un encontronazo entre las dos Españas Yago

Voz 1855 52:01 de Vega amante de lo indie del modernismo frente Antón Meana hombre de

Voz 1491 52:06 la camisa de náutica es obvio que no tiene el mismo gustó en cuanto a villancicos

Voz 3 52:12 pues bien

Voz 1210 52:27 pues ya sabéis y no sois buenos durante el año mas llegar Santa Claus pero una en el revólver que es lo que dice la canción de Vélez Killers es un villancico de aquella manera agria manera más clásico de elige tu uno y lo ponemos

Voz 0055 52:47 no fue así el burrito habanero por ejemplo que está muy de moda ahora

Voz 1210 52:49 dos mil euritos a Valero tubos que hay Pablo

Voz 0055 52:52 dos habanero que es lo que es lo que se lleva ahora sí

Voz 1210 52:54 pues el lleva donde pues en los niños que envía conocías el burrito habanero

Voz 1855 52:59 yo no habían oído hablar del burritas Granero en mi vida en mi vida