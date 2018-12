De Buenas a Primeras (28/12/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser de primeras

Voz 2 00:10 con Marina Fernández igual

Voz 3 00:43 empieza el viernes veintiocho de diciembre con diez grados en Viveiro Lugo y tiempo un día más y muchos cambios con la misma niebla en el interior que que nos va a obligar a conducir toda vía con más cuidado es muy curioso cómo se olvida todo lo malo que bien diseñados estamos centralidad yo por ejemplo soy incapaz de recordar si tenía muchos deberes sonó cuando cuando iba al colegio cuando iban Instituto le he estado dando vueltas por el tema del programa de hoy yo creo que no eran demasiados y creo que tú con nostalgia

Voz 4 01:18 bien algo pero no puedo decir

Voz 3 01:20 circos seguridad es es un recuerdo real lo edulcorado por el paso del tiempo por supuesto habló de lo que recuerdo ahora de lo que pienso ahora que tenía entonces porque está claro que en su momento no para cualquier alumno siempre hay demasiados

Voz 5 01:33 pero eso está más claro que el agua el caso es que ahora no son sólo los alumnos los que se quejan sino

Voz 1621 01:38 tres que desde hace unos años han abierto un debate que viene iba cada cierto tiempo la mayoría creen que habría que reducir la cantidad de trabajo que los chavales tienen que hacer en casa pero muchos son partidarios de eliminar totalmente los deberes porque invaden el tiempo las familias vulneran el derecho de los niños al juego ya al esparcimiento

Voz 3 01:56 con esos argumentos que que acabamos de leer textualmente llegamos hace un par de años al extremo de de este asunto cuando la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres convocó la primera huelga de deberes de nuestra historia la primera y la última por cierto y con bastante polémica detractores incluso entre los padres porque consideraban que esta fórmula esta manera de protestar una huelga de deberes ponía en entredicho la autoridad de los profesores entre los alumnos

Voz 1621 02:22 si esto fue en dos mil dieciséis y el debate ha vuelto ahora en forma de ley de la primera ley en España que limita los deberes que establece el lo que los niños tienen que hacer la mayor parte del trabajo en el colegio

Voz 3 02:34 la aprobado este mismo martes esta semana a la Comunitat Valenciana y con ella de nuevo la polémica está servida opta Valderrama

Voz 6 02:42 así una jornada laboral en España es de ocho horas también lo es para los más pequeños de la casa aunque a ellos hay que sumarles los deberes y las extraescolares un niño en España entre una hora y tres horas y media de deberes según el informe PISA dos horas a la semana en actividades extraescolares esto ha provocado que muchos padres se quejen de que los niños no tienen tiempo para jugar recalcan que el juego es esencial para que los niños interactúen experimenten ya aprendan del entorno del mundo que les rodea pero sobre todo lo que más preocupa a los padres es que los niños no tienen tiempo para aburrirse por la sobrecarga de deberes motivo por el que se han estado quejando ya han conseguido que

Voz 7 03:19 Valencia se apruebe la primera ley que regula el exceso de deberes en los colegios

Voz 3 03:25 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a intentar aclarar si es cierto eso de que los niños tienen demasiados deberes vamos a preguntarle al pedagogo y profesor de Filosofía Gregorio Luri si es bueno o no que los escolares lleven trabajo a casa íbamos a charlar también con el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Valencia de esa ley que se acaba de aprobar en la

Voz 1855 03:46 Comunitat ID si ven a sus hijos sobrecargados de trabajo

Voz 1058 03:51 yo estoy historia transcurre durante unos días del año mil ciento setenta y siete mil años arriba abajo no queremos villanos los dedos en el mundo entero en este caso es un solo edificio representativo y unas afueras así que las cosas raras que puedan ver yo y a partir de ahora son peores

Voz 3 04:17 y hoy se estrena una de las películas más esperadas del año aprovechando la fecha el Día de los Inocentes vuelve a los cines de España el genio del humor surrealista José Luis Cuerda

Voz 5 04:27 hoy se estrena tiempo después nosotros como nos montamos en todos los trenes que están en marcha pues vamos a aprovechar la fecha así que en la encuesta de hoy de Twitter en arroba de buenas preguntamos cuál es vuestra comedia española

Voz 4 04:38 herida seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 1855 04:40 cuatro novecientos cien ochocientos primera opción la menos votada pedazo inventó la básicos

Voz 3 04:46 preferida de José Luis de Madrid ID Diego de Zaragoza El milagro de P Tinto

Voz 1704 04:51 por el millón y milagros de Pinto la vida es una cadena y nosotros somos los eslabones

Voz 9 04:56 la vuelven a un pinto yo soy un Pekín

Voz 1704 05:00 P Tinto es sólo una hora e Iraola haciendo lo más para que algún día olvidar las actuales nada de la viene por ejemplo Ocho apellidos vascos fue muy bueno haciendo de un gol que es muy buenos ánimos salvaguardar esta emisora

Voz 10 05:14 todo con la que se reía a

Voz 1606 05:16 no vamos a espuertas fue la de de Campeones entonces cuando les digo a los chicos que empezamos

Voz 1704 05:22 a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual qué coño es es tras consumir normales bueno elegir cada una pareja no tengo novia enviaron bien es verdad que o Adanero chavales señor ceses siete obra currado a tremenda gran película bueno esa es muy votación una pelota

Voz 5 05:38 campeones está bien pero que no están

Voz 4 05:41 Nuestras opciones no la segunda menos votado

Voz 5 05:43 está con el dieciocho por ciento todo un clásico el día de la bestia tu báltica

Voz 1704 05:47 la gira no truco con Taragona porque es muy largo detritus saudí no no para una invocación

Voz 11 06:02 que tiene sólo el dieciocho por ciento de los votos con toda la al ataque

Voz 1855 06:07 visteis cuando nos preguntamos por vuestra película navideña preferida no hay derecho

Voz 12 06:10 eso están tomando todas las preguntas la singles su importancia geográfica son verdad las ingles historia de las ingles las ingles en la Antigüedad las ingles de los americanos como hay que tocarla así les

Voz 5 06:25 el ruido de las las encuestas ha muy muy ajustada hasta el final pero ya sabéis que sólo puede ganar una opción esta obra maestra precisamente de cuerdas se ha quedado en la segunda posición con el treinta por ciento de los votos

Voz 2 06:38 a la luz

Voz 3 06:41 que aguantarse es el vecino

Voz 2 06:44 que elige al alcalde el alcalde el que quiere que sean los vecinos

Voz 5 06:49 la corte maravilloso y la ganadora de las cuatro opciones que hemos dado un clásico una maravilla una locura de película la preferida de Jonathan

Voz 0796 06:56 a mí me ha costado decidirme pero al final me estoy elegido por ahí va el concepto es el concepto no es una buena película desde principios tal y el girar con Albert la lectura lo mejor

Voz 13 07:09 lo que Dios

Voz 14 07:13 el agua sepa melón más esta vez este colabore Said Hervás aunque como como comedia maravillosos y siempre siempre siempre presente entonces nosotros esta el discurso del Rey en Nochebuena entallado de regalo

Voz 1621 07:31 la encuesta sigue abierta en Twitter bogeys votar Boys comentar la pierde la gana podéis protestar porque no hemos puesto la que queríais

Voz 3 07:37 podéis mandarnos una nota de voz a seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que esta Sergio Díez al otro lado en la producción y no he Calero a los mandos para que os escuchemos en antena así con buen humor empieza este viernes de buenas a primeras

Voz 15 08:05 eh la una línea eh es muy

Voz 11 10:02 cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias

Voz 3 10:04 las Juan Carlos Ortega como muchos otros ha ido de vacaciones pero como siempre ha dejado su programa en buenísimas manos aunque esta vez siento decirte Juan que no ha sido en las de Marco Antonio Aguirre

Voz 1621 10:15 pues una pena

Voz 3 10:17 pues sí pero vamos que Ricardo San Juan que ha sido el elegido para el especial de Navidad no lo ha hecho nada mal

Voz 1621 10:22 no ha dado una clase de radio gratis para los oyentes regla número uno el protagonista de una entrevista debe ser siempre el entrevistado Hinault el periodista

Voz 18 10:29 buenas noches y feliz Navidad Ricardo feliz la vida

Voz 19 10:32 también para el para todos los tuyos que amiga Gracia cómo va a celebrar en la Navidad amigo Bernabé tiene ya preparado todo el Belén lo ha montado tiene usted el el árbol adornado con sus mil guirnaldas a mí me inspira usted lleno de ilusión la celebración de la llegada del Niño Dios en estas fechas

Voz 4 10:54 los cuéntenos lo amigo en radio escucha

Voz 19 10:56 en España espera su relato Los amigos de la radio están deseosos de oírle hablar de su preparación de cómo ha preparado el Willem y ha puesto sus figuritas cuéntenos menos porque están

Voz 1621 11:09 dos sabía si ha puesto este papel de

Voz 19 11:12 Plata precioso simulando el riachuelos cuento chino no se queden a usted mismo porque en estas fechas entrañables uno tiene que darse a los demás y no quedarse en nada dentro le escuchamos Bernabé deseamos con todo el amor del que era radio es capaz de ofrecer ICIT sabe que es mucho

Voz 18 11:32 no ha habido ningún baremo ya por Dios yo me nadie pero quien está dirigiendo Holy triste

Voz 19 11:43 comprobar que ni siquiera en estas entrañables fechas navideñas en la que celebramos el nacimiento del niño Dios podemos

Voz 1621 11:51 podemos llevarnos bien que que poca paciencia

Voz 4 11:53 ha tenido el Eloy era mi madre

Voz 1621 11:56 los presentadores que nuestra ocurre en Navidades buenos entraron de ganas de lucirse

Voz 1855 12:00 es que salir en antena después de tanto turrón tiene sus consecuencias en fin

Voz 11 12:05 eh la regla número uno ha quedado creo bastante clara regla número dos

Voz 1855 12:11 evita que la persona la que entre vistes

Voz 20 12:14 responda sólo con monosílabos

Voz 19 12:17 has puesto Vall

Voz 21 12:19 la piel Belén las puesto tienes hijos sí sí

Voz 19 12:27 miran con algarabía hay regocijo la llegada de los Reyes Magos si eres parca en palabras querida amiga de anoche había verdad sí sí Pero Dios Nuestro Señor no te ha dado el do de la comunicación fluida edad querida amiga

Voz 18 12:48 no no no pues me estás viendo vivo vamos

Voz 19 12:53 Petita llamada City París repetir y repetir la llamada ahí espero que cuando vuelva a saludarte exceso un poquito más comunicativa la radio es ritmo coño empezamos de nuevo en la no

Voz 15 13:07 cien mil

Voz 18 13:12 a Patricia desde Burgos buenas noches pues vemos que feliz Navidad

Voz 19 13:20 has montado ya lo has monta si si tienes hijos querida amiga radioescuchas sí

Voz 18 13:28 no cuántos son dos hijas está

Voz 2 13:32 contentos

Voz 18 13:33 si me estás volviendo a jode Bío Patricia la radio además de ritmo contenida yo yo eso no lo voy a poder queremos volver a intentarlo

Voz 19 13:46 no parece diciendo volvemos a ya me has jodido vivo en una ocasión y no no quiero que ocurra de nuevo Astra Casado has fracasado como oyente querida amiga

Voz 22 14:02 o mejor

Voz 1621 14:06 o de su propia medicina a Ricardo San Juan como si así de duro con todos los que llaman es que dárselo al final

Voz 1855 14:14 al final si no te preocupes sé que la tercera lección la más importante

Voz 3 14:17 es es lo bueno la de la de conectar con los oyentes y que te abran en antena una una magia que que ocurre las radios sí

Voz 1621 14:27 lo malo es que en estas fechas todos nos ponemos poco tiernos y retos y hay riesgo de que quizá se te habrán demasiado

Voz 18 14:34 Cobo se te presentan estas entrañables fiestas navideñas amiga y voy a las vas a pasarse y cómo es eso

Voz 19 14:45 querido amigo de la radio querido amigo de anoche dónde está tu familia Familia

Voz 23 14:51 cómo se ha ido a vivir a Burkina Faso

Voz 18 14:55 y como es y querido Francisca

Voz 23 15:00 la toman las decisiones de una manera azarosa

Voz 19 15:06 el azar impregna las definiciones de tu familia

Voz 23 15:09 a robada de la caótica

Voz 19 15:13 el corazón roto que ahora mismo lo que otrora era que ganó con el que yo palpita el corazón está hecho jirones y está hecho añicos si ha roto como un cristal al escuchar la dramática historia dirá soledad con la que vas a vivir estas entrañables fiestas navideñas propongo querido amigo de la radio querido amigo vea no

Voz 0097 15:40 sí que te venga a mi casa que te vengas a mi casa esta Navidad

Voz 24 15:46 de de que

Voz 19 15:55 estaba emocionado querido amigo de la radio

Voz 24 15:59 cómo en el que no lo hagas caso a a sí

Voz 1357 16:05 si algo de realidad algo de Sergio arnedana

Voz 18 16:11 algo de sexualidad estás pidiendo algo de sexualidad

Voz 19 16:18 que estás falto de ello querido oyente

Voz 18 16:21 muy falto de yo querido amigo Francisco te digo que tendrás Mi cuerpo que podrás gozar del podio porque no quiero que te falta divina

Voz 11 16:44 y además este este villancico que nos da puesto aquí estoy exigió para cerrar este resumen de Ortega

Voz 1621 16:50 por calzador de haber sido yo casi una de esas películas la versión española de una peli de amigo desastre poco tipo con derecho a roce sin compromiso

Voz 11 16:59 yo por si acaso no voy a recordar los números de teléfono Francisco se anime a llamar tres minutitos que ampara las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias

Voz 25 17:17 la exprese con Brian Pérez

Voz 2 17:22 como cada viernes ya es momento de pasar tres errores que nos trae como siempre rayan Pérez buenos días buenos días

Voz 4 17:30 doce notas como un poco nerviosa que te pases si estoy un poco nervioso Cuéntame qué te pasa un poco nervioso porque son las primeras Tresserras

Voz 25 17:37 con Juan Juan Lorena Arroyo razón espero que no me lo pongo difícil

Voz 1855 17:41 espero que esté a la altura buena altura editores tipos de que

Voz 4 17:44 te me bueno bastante Pensacola zona enserio bueno pues lo vamos a hacer ahora con las tres erres que nos trae ahora los vamos ahora lo vamos a ver os traigo hoy rarito de Navidad muy bien vale tema romanticismo navideño me encanta rejuvenecido rejuvenecer este puede dar mucho de sí

Voz 5 18:02 estéticas y todo esto bueno y ahora lo vetó

Voz 1855 18:04 a retoques pero no están a pues los reto Quito

Voz 4 18:07 bueno pues vamos con rarito de Navidad vale los garitos de la Navidad este año tenían tenía que destacar el tridente del amor de Mirian Saavedra de Carlos Lozano idea Mónica Hoyos han estado en GH VIP en inversión en esta última edición Bono había incluso demandas de promedio por contar sus intimidades mitades en la tele desde cosas intimista y más privativas de la cama que no se vende contar en la tele ha pues

Voz 1855 18:31 de Carlos Lozano la una de la década los Lozán todo todo contra Carlos Lozano

Voz 4 18:35 o ellas también contando cosas de entre ellas de cuando la otra estaba con el otro peligrosa cruce cruce que es nuestra muy bonita bueno había demandas de por medio y eso que Mirian Saavedra llevaba tres meses

Voz 26 18:49 encerrada en GH VIP en Guadalix porque además ha resultado ser la ganadora de Felipe esté bueno Miriam Ségol ganó muy total Miriam se volvió se volvió loca bueno en la gala final en la que resultó ser ganadora ya dijo que seguía enamorada IAC iba el quid del asunto vale porque garitos porque rarito se este este tridente bueno Mónica Hoyos tras ver que su archienemigo resultaba ganadora pues ha huido de España completamente ni siquiera fue al debate final del programa de CDC como pude mono como Mocus de salió pero como pues de Mol pero en versión en versión tres erres y a la amiga Míriam Saavedra Carlos Lozano han pasado de las demandas en los juzgados a compromiso de boda en menos de un mes

Voz 11 19:40 bueno ya se sabe del amor al odio del odio al amor Un paso

Voz 27 19:43 eso

Voz 4 19:44 bueno hablando de amor vamos a ver al romanticismo nos venido que no hay nada que Nos guste más que un momento romántico en la prensa rosa Bono ING y sí

Voz 1855 19:53 es navideño mejor aún navideño mejor aún bueno

Voz 4 19:55 pues el momento romántico navideño por excelencia esta semana la prensa rosa lo ha dado Miley Cyrus que

Voz 1606 20:01 Nos ha anunciado por sorpresa a nadie

Voz 26 20:05 pues como escuchando esto Nos anunció su voto río concreto ya lo sabía mira B

Voz 4 20:13 es en algo en cada vez más temas pues habrá ya

Voz 1855 20:15 muy bien muy está sirviendo de algo que está está

Voz 4 20:18 vendiendo bueno el caso es ya os contaba os contaba hace poco que Miley Cyrus había sido una de las afectadas por los incendios en California que tienen genes Word le había ayuda o en la el pues a evaluar los daños de de su mansión quemada bueno pues tiene otra mansión de cinco millones mucho porque esto es lo bueno que tienen los famosos que es una Magallón pues tienen

Voz 20 20:38 otra

Voz 4 20:39 bueno en esta mansión de cinco millones de euros es en la que sean casa un bodrio había mucha especulación se separaban no se separaban pues bueno no sólo nos han separado sino que sean casado y ha publicado un vídeo Miley Cyrus para promocionar este río bailando descalza muy animada

Voz 2 21:00 bailaba Miley Cyrus un fan de I más D más dándolo todo ahí con su recién marido y también con un toque navideño en este vídeo en el que se le veía en la mansión pues pues

Voz 4 21:13 esta mansión que os decía cinco millones de euros seiscientos cincuenta

Voz 5 21:17 metros cuadrados bueno decorada con Navidad con los invitado

Voz 4 21:19 los más próximos a la pareja pues una boda en secreto

Voz 5 21:22 hemos entonces esa historia que donde hubo fuego

Voz 4 21:25 quedan rescoldos no

Voz 1855 21:28 perdón

Voz 11 21:30 te vamos a perdonar vamos con la última R Brian

Voz 4 21:33 por favor bueno terminamos con rejuvenecido es una historia de cambio personal de David Muñoz vale David Muñoz el cocinero que ha dicho bueno año nuevo vida nueva ir ha dado un giro radical a su físico y bueno pues esa puesto a saco opaco con el deporte

Voz 1606 21:52 está catas de no más fuerte que el vinagre con él

Voz 4 21:54 bien sea con el running a tope que Juande Running sabe sabe un rato puesto que ha puesto fuerte incluso él mismo a parte de que lo ha hecho la prensa rosa encargados de evaluar todo su cambió el mismo con el humor que le caracteriza en las redes sociales ha hecho el antes y el deseo pues vale ha subido su típica foto en la que el ve más rellenó mito C y luego en temas Rey en hito y en la que dice a la izquierda hace cinco años cuando comía como un cerdo que luego subía otra foto para que ponía a la derecha en la actualidad comiendo como un cerdo intentando correr como un galgo

Voz 10 22:29 para mí aparte de la foto

Voz 2 22:32 había un vídeo en la Maratón de Valencia en la que lo dio absolutamente todo corriendo pues o intentando al menos como dice él correr como un galgo bueno o la verdad pues está viendo yo pronóstico dos mil diecinueve pronóstico no pronostico no quería propósito

Voz 11 22:47 a ver que yo me entere Juan para el dos mil diez y nueve realmente funciona tanto lo de correr

Voz 1621 22:51 le sienta bien sienta bien pero no yo me niego a pensar que sea bueno

Voz 2 22:56 sí yo también correr no sé pero yo no voy

Voz 1855 22:59 empezar a correr los mil ya estaba pensando que te ibas a la gente con propósito

Voz 4 23:04 en antena que temo como propósito apuntarme a yoga o para despejar la mente para despejar la mente para estirar la espalda que me duele mucho y me han dicho que va muy bien y cada vez más gente de esta redacción de la Cadena SER se está apuntando

Voz 1855 23:19 más famosos y cada vez más famoso Si bueno yo

Voz 4 23:21 hay un famoso las no estoy yo

Voz 2 23:27 vamos con el concurso de la trama Gürtel tanto de Juan que bueno a ver cómo se te da la verdad que hasta ahora es decir que Aitor siempre ha estado muy muy muy buena muy buen nivel para acertar en el concurso

Voz 4 23:44 bueno primera pista de este concurso esto vale su segundo nombre es Noel como Papa Noel como nuestro técnico como nuestro técnico Noel pero no él es el primero y no el caso es el segundo esto

Voz 1855 23:58 el nombre que puede ser un chico una chica

Voz 4 24:01 pero es español mira denuncia Brian no me deja hacer preguntada no te dejó hacer que aquí te gusta mucho diseñar el propio concurso paralelo pero eso no puede ser convoque no es jefa Haifa bueno pues como estamos en Navidad te voy a decir que si no es nacional de España vale

Voz 27 24:19 yo no caigo el momento más la playa bueno

Voz 4 24:22 es la empresaria estrella de ley de Los Ángeles

Voz 27 24:26 la empresaria estrella de Los Ángeles bueno bueno bueno

Voz 4 24:30 eh no caigo el brote pensar en una empresaria de la farándula de la prensa rosa Los Angeles tiene un reality show con su vida

Voz 27 24:40 qué va a hacer quince temporadas quince temporadas ópera no es soprano eh

Voz 4 24:48 también es famosa por sus Ariz Hilton operaciones estéticas entre

Voz 27 24:53 ya en su trasero es está Kardashian no pero eso no lleva quince años skin cardos

Voz 2 25:01 quince años lleva ya que tras su uso o en Estados Unidos lo que pasa es que en España lo hemos conocido más tarde pero su son Estados Unidos lleva quince años de va contando su vida bueno quién te temporada quince temporadas el diputado ahí castiga casi casi son equivaler qué barbaridades llama Kim Kardashian de Mackie no que

Voz 4 25:21 Kardashian vale que nació el veintiuno de octubre mil novecientos ochenta XXXVIII añitos ha cumplido Kim Kardashian este año que yo sinceramente pensaba que era más mayor bueno el caso es que las Kardashian hermanas en general pero sobre todo Kim la han liado parda por estas Navidades como todo el famoseo de dinero se han montado una súper fiesta de la Navidad en una de sus mansiones la acosó iba dimensiones las tres erres bueno una fiesta temática de Navidad han montado increíble vamos a escuchar un poquito de una de las actuaciones musical

Voz 2 25:56 les que había en esta fiesta que era de nada más y nada menos que de John Yates que estaba era invitado estrella a la fiesta de la vale según Rato que no me entró en nada las hermanas los sus hijos bueno invitados como París Hilton también tú que decías Paris Hilton pues estaba en el ajo Bono escuchábamos aquí a John a John Legend que actuaba incluso tenían un muñequito de Green también para contrarrestar todo lo navideño bueno pues dicho esto chicos pues os deseo una muy muy muy feliz Navidad

Voz 4 26:30 los mandaron a esta navideña en alguna mansión Brian bueno yo mansión de momento no tengo entonces con me conformaría confrontar la fiesta en casa muy a mi familia muy bien así que bueno la semana que viene nos veo pero a la siguiente vuelve los traseros estupendo Brian muchísimas gracias buen fin de chicos igualmente hasta luego

Voz 29 26:50 de primeras

Voz 1606 26:52 los músicos hacen canciones por muchas razones

Voz 0455 26:55 Bruce Springsteen sostiene que la razón

Voz 10 26:57 es importante de todas es hacer canciones para recibir las de vuelta para escucharlas tender es probablemente la canción tierna de Blur la banda que abanderó

Voz 0084 27:15 tú vas es aquel movimiento que se conoció como brit pop este sábado dedicamos el sofá Sonoro a recorrer la historia de Blur y uno de los momentos más emocionantes de la banda tuvo lugar en el festival inglés de Glastonbury cuando el grupo cerrar su actuación de regreso con esta canción y el público en lugar de aplaudir

Voz 0796 27:35 se queda un largo rato cantando sin música el estribillo de Stendhal ante las lágrimas de Damon Albarn cantante de Blur pocas razones mejores que ésta para hacer una canción

Voz 15 27:49 eh eh

Voz 30 28:23 ya ah

Voz 3 28:51 un aperitivo del programa sofá Sonoro de este sábado que Alfonso Cardenal le dedica a Blur y a momentos como el que vivió la banda en las Tom Vori después de cantar este tema

Voz 1855 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 31 30:07 hay daba buenos días buenos días PP y Ciudadanos se preparan en Andalucía para comenzar las negociaciones sobre el Gobierno de la Junta la ultraderecha de Vox ya ha dicho que prefiere llegar a acuerdos concretos y no entrar en el pacto de gobierno ni reclamar consejerías el Partido Popular quiere tener un esquema del Ejecutivo conciudadanos al terminar las navidades de momento este jueves el Parlamento ya se ha constituido y se ha hecho efectivo el acuerdo entre naranjas y Popilar populares la presidenta de la Cámara es Marta bosque de Ciudadanos

Voz 32 30:32 me presento ante ustedes ya ante la andaluza como una servidora de servidores creo firmemente en el ejercicio de servicio público que representa la política he tenido el honor de servir como diputada de este Parlamento de Andalucía durante la pasada legislatura con la satisfacción de haber facilitado con mi trabajo medidas reales que han empezado a mejorar la vida de los andaluces

Voz 31 30:56 el Consejo de Ministros aprobará hoy varias medidas de calado por un lado la subida de las pensiones que aumentarán con el IPC de forma indefinida terminando así con el sistema de revalorización de dos mil trece aprobado por el PP el aumento será de uno coma seis por ciento en dos mil diecinueve ido un tres por ciento para las pensiones mínimas y las no contributivas y por otro un cambio en la ley que protege a los menores contra la violencia los delitos de abusos sexuales a menores tardarán mucho más en prescribir hasta ahora ese plazo empezaba a contarse desde que el menor cumplía los dieciocho años

Voz 1855 31:23 que ahora empezará a correr desde que la víctima tenga tren

Voz 31 31:26 sobre la exhumación de Franco la Delegación del Gobierno en Madrid desaconseja entrar los restos del dictador en la catedral de la Almudena en pleno centro de la capital por motivos de seguridad argumenta que se podría producir conflictividad social en la zona entre detractores y partidarios de Franco además advierte de que en caso de altercado los cuerpos de seguridad no podrían entrar en la cripta de la catedral por tratarse de un lugar de culto en Vigo treinta y siete mil personas han salido a la calle para pedir una sanidad digna Feijóo atiende la sanidad no se vende decían gran dicho a gritos al presidente de la Xunta los profesionales sanitarios del Área de Vigo iniciaron un llamamiento a los habitantes de la ciudad no asistirá a la manifestación por lo que dicen es una situación insostenible aseguran que hay sobrecarga de trabajo política cero sustituciones demoras inaceptables para los pacientes en las consultas especializadas y sobre Alcoa este jueves los sindicatos y la empresa han llegado a un acuerdo para extender hasta el quince de enero el plazo para negociar el ERE en gigante del aluminio quiere aplicar en sus plantas de Avilés Se A Coruña y que pone en peligro el puesto de trabajo de cerca de setecientas personas

Voz 7 32:30 durante la reunión de casi diez horas celebrada en Madrid los trabajadores

Voz 31 32:33 han manifestado esperando a que terminasen las negociaciones finalmente la empresa se ha comprometido a presentar un plan social para los trabajadores despedidos y la plantilla presentar alternativas al cierre de las dos factorías es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1606 32:46 cadenas se

Voz 15 32:49 servicios informativos

Voz 3 32:57 de Bulnes a primeras con Marina Fernández y Juan López y así vamos a despedir la semana en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días hola buenos días Marina

Voz 33 33:25 un tiempo que de momento sigue más o menos como los últimos días sí que hay que destacar que ahora mismo las nubes bajas las nieblas son todavía más espesas in más extensas que los últimos días a esta hora se han añadido gran parte de zonas como Extremadura de la Comunidad de Madrid de Castilla La Mancha a esas nieblas que ya teníamos los últimos días en Galicia en Castilla y León en gran parte del Ebro del interior de Cataluña así como en zonas del Mediterráneo hay muchas nubes bajas hay que advertir también hoy que en el Cantábrico se va ir nublando iba a acabar lloviendo débilmente por tanto ya es una variación respecto a los últimos días gran parte de las nieblas Marina a partir de este mediodía se van a disipar pero las del Duero islas del Ebro no por tanto seguirá el frío estancado en esas zonas con perspectiva que el fin de semana sí que tengamos algunas lluvias por fin después de tanto estancamiento pero sólo en el sudeste del país en Valencia Alicante Murcia llene el este de Castilla La Mancha así como de Andalucía sobretodo a partir de mañana por la tarde

Voz 3 34:26 Luismi nos fiamos no no nos has dado ninguna portería

Voz 1855 34:29 de los Santos Inocentes no podría haber dicho que va

Voz 33 34:31 nevar mucho en Sevilla o en Valencia o va granizada en en Santander pero no es el caso no vaya a ser que luego la gente vaya despistada que son días de mucho movimiento

Voz 1855 34:41 monas así que tiempo sin cambios pero con mucha mucha niebla está niebla de invierno que dices que tiene diferentes nombres en función de si es más o menos espesa o de si es más o menos fría

Voz 33 34:52 así es de hecho hay dos tipos básicos de de niebla la está las nieblas producidas en gotas de agua producidas en en un sitio en el que la temperatura no es bajo cero y la niebla que se presenta con temperaturas negativas por tanto está Daniela que todo el mundo conoce Illa niebla el adora la niebla helador cuando Se cuando tenemos una temperatura ya que es bajo cero decimos todo esto de niebla senadoras porque los próximos días irán a más es que las temperaturas poquito a poco van a ir bajando va a ser un anticiclón todavía el que va a haber pero cada vez más frío por tanto esas nieblas senadoras que es lo que provocan bien pues que se formen cristales de hielo que poco a poco van dejando todo blanco como si hubiera nevado así esas nieblas Marina son persistentes esa cantidad de hielo lo que se llama hacen sellada ese ese ese aspecto blanco del paisaje pues lo que puede provocar son problemas básicamente en los cables eléctricos cables de teléfono en las ramas de los árboles se va acumulando tanto hielo con esa niebla que es persistente siempre bajo cero que acaba cediendo esa superficie por tanto se hinchan árboles hinchan esos palos de de de teléfono y acaban cediendo o colapsando son situaciones extremas pero hay algunos años que cuando la anticiclones pesado y cuando la temperatura fría sucede si esa niebla se da en temperaturas sobre cero esa niebla que tenemos que todo el mundo conoce que tenemos ahora no

Voz 1855 36:15 días de momento es de hecho la que tener

Voz 33 36:18 los ahora solamente sellada o elabora adora en algunos puntos de Castilla y León y hoy también en zonas de Aragón pero la mayoría de esas nieblas son de agua son las que todo el mundo conoce niebla que significa que es visibilidad inferior a un kilómetro si esa visibilidad es inferior a doscientos metros es cuando ya hablamos de niebla densa

Voz 4 36:36 de es una niebla muy densa cuando bajan de cincuenta metros

Voz 33 36:38 los por ejemplo hay sitios del país en los que cuando hay niebla muy muy espesa Se cortan incluso autovías como podría ser Mondoñedo

Voz 4 36:46 sí en Galicia crías vía también persigue dicho eso es como en invierno cuando hay nieve

Voz 33 36:51 bien Pajares en El Port de la Bonaigua se cierran por la nieve pues Sellés por la niebla es tan tan densa que por seguridad se cierra no se cortan durante algunas horas esa autovía por tanto Marina si bajamos de cincuenta metros que es ver es no ver tres en un burro directamente

Voz 4 37:07 es una niebla muy densa pero Luis

Voz 5 37:09 esto de la niebla no es algo exclusivo del invierno en verano en algunas costas como la mediterránea por ejemplo también es Davis es habitual que se forme una especie de Bruma así que parece que el sol nunca acaba de salir esto entendemos que es otra versión de la niebla no

Voz 33 37:22 sí es de hecho mira de tipos de niebla de agua de las que todo el mundo conoce y cuatro las dos más conocidas son las de invierno que se llama nieblas de irradiación son porque se forman porque el aire se va enfriando poco a poco la noches larga y por tanto se llega condensar ese aire forma forman hablas por eso se forman sobretodo en zonas de interior que es donde más baja la temperatura

Voz 1855 37:43 en zonas de de Río verdad

Voz 33 37:46 sí en zonas de Río en zonas cercanas sobre todo a los valles del Ebro del Duero del Tajo Guadiana y en cambio las zonas de alta montaña quedan al margen de esa niebla es todo lo contrario es lo que tienen un ambiente suave un ambiente seco las pistas de esquí por ejemplo se ponen nerviosas porque no les Nieva esos cuando hay anticiclón sucede eso en cambio las nieblas del mar sobre todo las del Mediterráneo son más de primavera y verano principios de verano sobre todo dan por qué porque el mar está todavía frío venimos del invierno no venimos de principios de primavera es cuando más frío está en cambio por encima de ese agua a un kilómetro de altura más o menos entra una masa de aire caliente que lógicamente es la que hay en el mes de mayo junio ese contraste compañeros de temperatura es la que crea niebla en la costa Yesa niebla se llama The App de sin Asia al principio a ción hizo nieblas que hace la pascua a la gente que quiere ir a la playa por qué porque la niebla sólo se forma en la playa y hacia adentro no se meten tierra firme

Voz 4 38:45 por tanto podemos tener días en los que en Bali

Voz 33 38:47 confía en Murcia en Palma de Mallorca o en Barcelona la temperatura no baje de catorce grados dos o tres kilómetros tierra adentro tengan XXV pero claro tres kilómetros tierra adentro no tenemos agua para ir a la playa

Voz 0455 38:59 no

Voz 5 38:59 claro el Luismi no sé si tengo que ver yo te pregunto de la ignorancia más absoluta en la panza de burro tiene que ver con esto no

Voz 33 39:05 no bien bien de hecho la panza de burro son tipos de nubes bajas

Voz 1855 39:09 la panza de burro necesitamos una explicación algunos necesitamos más explicación porque no sabemos lo que hacen

Voz 5 39:14 estas típicas de Canarias no que si estás

Voz 4 39:17 se ponen es es parecido a lo que lo explico alucinantes producir claro

Voz 5 39:19 no es lo mismo así es mira la niebla estamos hablando

Voz 33 39:22 de que es una capa de nubes bastante estrecha aunque es muy densas estrecha

Voz 4 39:26 hay veces no es ningún

Voz 33 39:28 no es ninguna tontería hay veces que en un edificio por ejemplo de diez plantas la niebla se queda del octavo piso hacia abajo y tú te vas al terrado Yves la niebla por debajo con un sol espléndido eso sucede cuando la niebla densa pero estrecha en cambio cuando las nubes tienen un poquito más de grosor son unas nubes que se conocen como estrato cúmulos tienen ya a lo mejor pues unos quinientos mil metros de grosor hay que decir esa como ese movimiento vertical que tienen cuando se forman esas nubes sí que es cuando vemos como eso como una especie de panza de burra vista desde debajo como

Voz 4 40:00 algo muy a algún abonado de color gris

Voz 33 40:03 que eso es bastante típico en Canarias con el mar de nubes que se llama son esas nubes que se forman por el alisios las el viento que viene casi siempre allí en esas islas afortunadas ir también cuando tenemos esas nubes bajas antes de un frente frío antes de la llegada jet de lluvias son bastante típicas en zonas de del oeste o del norte del país nubes que nos están avisando que el tiempo va a cambiar un poco

Voz 1855 40:24 Luis menos lo escribía ayer un oyente en Twitter y estamos totalmente de acuerdo cuanto aprendemos en esta sección de del tiempo de de buena sea

Voz 33 40:33 para eso estamos nosotros aquí tanto Jordi como un servidor aquí para poder enseñar un poquito eso de las conversaciones de ascensor pero

Voz 1855 40:41 poquito más pero vamos a ser auténticos ves que te va a querer subirse con nosotros das censor Luismi muchas gracias al buen fin de semana igualmente hasta luego

Voz 3 42:42 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro nuestro número de guasa novecientos cien ochocientos el teléfono

Voz 11 42:48 no directo al que ahora mismo se llama hice pues si no encontráis comunicando porque tenemos a Sergio Díez ahí hablando con alguno de

Voz 3 42:56 nosotros sabíamos que iba a caer muchísimos palos por la encuesta de de hoy por las cuatro opciones que os damos os estamos preguntando cuál es vuestra comedia española favorita

Voz 1 43:07 esto es de color Scola cometía negro diga va por favor airbag en lo que supuso que averigüen así una comedia son una cosa muy seria bien Morrazo tienes Pepa la comedia Marco ningún derecho hace más exitosa Mujeres al borde de un alto poder he puesto las tantas y que un poquito más reporta algo yo sí que yo estoy como Serrano yo no estoy curado

Voz 0796 43:39 estuvo llamo les la calle y me están esperando en estudios ya que tuve

Voz 4 43:42 trabajo Murcia

Voz 3 43:45 gente de Ortega eh nos encanta pero parece una una caricatura

Voz 1606 43:51 de lo mucho que está enfadado José Luis tampoco está de acuerdo con las opciones quedamos pero no sólo ha tomado tan a la tremenda

Voz 18 43:59 bajo impresionantes porque los cuando el otro no tan bueno hay tantas como una guerra para visitarse voluntad

Voz 3 44:16 son muchas son tantas que Jiri Jiri signos Don tirón de orejas en Twitter y nos pregunta en serio ninguna de Berlanga es verdad que podíamos haber metido alguna de Berlanga

Voz 4 44:27 las cosas como son otro muy crítico es Arturo

Voz 1621 44:29 Valoria ya los dicho tú que es una semana dar muchos palos con la encuesta dice joe nada es una Belle Epoque

Voz 2 44:36 bueno pues si iba

Voz 1621 44:38 Juan M MG noventa y cuatro dice que le gustan las cuatro vinos recomendados que dice que son poco famosas unas el mundo es nuestro y la otra no digas nada que apuntadas quedan de Jean Boyero Beats diciendo que su nombre así gamba alcanzado ajenos

Voz 2 44:52 en el mundo es nuestro me encanta tu capacidad

Voz 3 44:55 para inventar otra pronunciación de cualquier cosa que te encuentras es sobre el papel esto ningún Ariel no es nuestro ni no digas nada yo no varios oyentes como Miranda hay Tony Dientes de bala apuestan por Días de fútbol es cierto que esta escena Alberto San Juan y de Pilar Castro sino inolvidable

Voz 1704 45:14 digamos que la películas el espacio pues te parece que las naves espaciales este caballos la caballería también baja cállate ya que las toda la noche diciendo una cosa yo soy una mujer nuestra porque fenómeno extraña han es muy cachas

Voz 1621 45:39 es tal Herman Roas Nos dice que su comida favoritas primos la verdad es un peliculón de hemos dicho por Twitter que se cayó en la última fase de clasificación

Voz 2 45:49 a ver si Twitter dejarse cinco opciones seguramente habríamos

Voz 1621 45:52 os digo que no gusta mucho ir Beatriz anda un pelín despistada Nos propone Aterriza como puedas también nos gusta mucho aquí a a Leslie Nielsen prácticamente lo venera

Voz 11 46:00 no tanto como al cerdo todo lo que nos

Voz 1621 46:03 en su concepto pero es que no

Voz 11 46:05 Aterriza como puedas no es española ya nos gustaría FA Noruega himnos de nos lleva a un

Voz 3 46:11 plástico con incluido su favorita es Vente a Alemania Pepe

Voz 1621 46:15 Holanda e a tope y Javier arroba peleones en Twitter también Nos da varias opciones Fuera de carta como La vaquilla o al otro lado de la cama que también es muy buena

Voz 1855 46:24 también vamos a cerrar con Vic Perseo que propone una película que aún no se ha rodado pero que hemos tratado mucho aquí cree que es el mejor filme español de comedia es Lopetegui de entrenador del Real Madrid sin duda podría

Voz 0057 46:41 funcionado Le veo yo veo tocado no veo como entrenador que acaba de ganar un partido en en una jornada de

Voz 25 46:47 salió costo psicología no se ha impuesto como lo estoy contento dicho usted lo veo sonreír

Voz 1855 46:56 sí estoy contento bueno es que estoy contento cinco diecisiete cuatro y diecisiete en Canarias

Voz 15 47:04 y aguanta un segundito

Voz 10 47:07 mira mira tensa el ambiente porque va a sumar porla

Voz 0796 47:12 puerta principal Altiero elegido nuevo presidente del Athletic es oficiales nueve mil doscientos sesenta y cuatro votos paralicen y nueve mil ciento sesenta y nueve para Alberto Uribe Echevarría repito nueve dos seis cuatro para el ganador mueve unos seis nueve lo están anunciando también los carteles Aitor el dice que ha ganado pues que la Larramendi

Voz 1855 47:34 toda esta misma noche poco antes de las doce desde hacía oficial la victoria de Aitor el y en las elecciones a la presidencia del Athletic de Bilbao cocinero de cincuenta y un años de edad va a suceder a Josu Urrutia al frente de uno de los clubes más especiales de menos no sólo porque sea el de de Aitor Albizua empieza eligiendo bien porque su director deportivo va a ser un comentarista de la casa Nasser Rafa Alkorta qué tal buenas noches

Voz 1606 47:59 buenas noches bueno enhorabuena no pues sí sí muchas gracias la verdad es que ha sido

Voz 0097 48:05 un día muy largo y bueno pues mucha tensión al final no porque parece mentira después de veinte mil de socios que se acercaron

Voz 1606 48:14 notar que la diferencia Seat ajusta no Rafa vas como director deportivo no con el

Voz 0097 48:21 sí sí bueno yo ya tenía un proyecto preparado desde hacía tiempo con con otros profesionales y bueno siempre había pensado que que teníamos que estar preparados no por si acaso alguien es demandaba verbos acordaba de nosotros tener preparado era el bueno pues muchas reflexiones y hacer un buen dossier y donde explicamos lo nuestras nuestras reflexiones sobre sobre el Atleti sobre la cantera sobre el fama pues eh sólo todo no

Voz 5 48:52 no no es pequeña la verdad que nos hacen y lo llevándose corta ahora hay que ponerse a recursos humanos a buscar un buen comentarista palos partido del Madrid

Voz 1855 49:00 no hay claro hay pocos un género que se hace

Voz 5 49:02 poco encima se lo llevan gratis Yago de Vega

Voz 4 49:05 ha intentado sacar a la ceguera

Voz 5 49:07 pero nada de nada no de manera

Voz 1606 49:09 Nos han quitado Rafa Alkorta eso sí la cláusulas de varios millones se os va a costar para cosas me va a costar conseguirlo de nuevo a costa os puede costar algún algún chinos puedo llevar a llevárselo había había que había teníamos mucha ilusión poder ver Athletic de Rafa pensamos que muchos aficionados tienen ganas de conocer este Athletic y creo creo es una oportunidad para todos de nuevo de nuevo utilizamos el término no

Voz 1855 49:32 ese efecto efecto corta no hay que decir que has de una jornada democrática ejemplar en Bilbao tanto club como los candidatos a la de una nobleza enorme nuevo presidente de la atlética ha explicado la importancia de haber ganado sólo por ochenta y cinco votos

Voz 1606 49:47 ganar por ochenta y cinco votos eso significa que eran dos proyectos muy ilusionantes no yo creo que sí ha sido me gusta tu lectura ha asilo reconocido en el ahora mismo delante de nuestros compañeros creo que son dos programas muy importantes creo que son dos programas que se han exigido mucho porque llevaban tiempo dibujando se llevaban tiempo creándose yo quedo con con los dos programas los voy a leer los voy a leer muy despacio porque eran eran un trabajo en abierto era un trabajo de entrega al socio y creo que tienen ideas que merece la pena que dentro de tres años y medio que en caso de que consigamos llevar a cabo nuestro trabajo fuéramos capaces de haber llevado muchos de esos puntos del programa a cabo me conformaría me conformaría con que varios de esos puntos estuvieran estuvieran consolidados

Voz 4 50:32 la otra votación de la noche hasta aquí en la SER

Voz 5 50:34 el debate de los jueves de El Larguero en muchos países de Europa se está jugando al fútbol estos días el hecho en Inglaterra tienen el tradicional Boxing Day que son porrón de partidos en un mismo día aquí sin embargo hay división de opiniones empezamos por el sector más tradicional que son Talavera Meana estos España aquí en Navidades no juega al fútbol

Voz 1606 50:52 los cuál es el mejor momento para ver un partido de fútbol en Navidad decirme alguno pues cualquier día del año

Voz 34 50:58 lo pongo a de gente no si cualquier día del año el veintisiete de diciembre no

Voz 4 51:04 el fútbol lo digo la cinco y la gente llena el estadio pero esto de querer meter

Voz 5 51:09 fútbol a todas horas sólo perjudica al fútbol en Talavera que los machacan

Voz 18 51:13 con calzador Meana meter con calzador meterlo contra

Voz 5 51:16 todo un país pero no por el hecho de que sea traición

Voz 18 51:19 algo ha detectado que evidentemente puede evolucionar pero en Inglaterra había fútbol era el Boxing Day el día que habrías las cajas los regalos que estaban en la basura una tradición muy arraigada pero que

Voz 19 51:30 te he aquí en

Voz 18 51:33 a nosotros ni mejor ni peor pero distinto las a la familias según el mucha gente viaja mucha gente no la verdad árabe eran sucias mucha gente no está en su ciudad

Voz 1855 51:41 no pude ver en el otro bando estaba Jesús Gallego un perfil más más abierto con más influencias británicas el director de la veinticinco Deportes ha tirado de lógica para intenta explicar porqué si debe haber fútbol en estas fechas

Voz 35 51:55 Navidad hay cine si en Navidad hay teatro sí en Navidad hay transporte público si en Navidad hay conciertos si en Navidad villancicos y en Navidad abren las tiendas sí porque no va a haber fútbol déjame déjame que saluda nunca ha habido pero las cosas hay que cambian estamos viendo que en la apremian hay fútbol en Italia por primera vez hay fútbol y aquí tenía cambia la realidad

Voz 5 52:21 por cierto Marina estamos a veintiocho diciembre K cuatro no no no que va cuatro días de nada para el larguero de más risas de todo el año

Voz 1855 52:29 así el larguero del día uno que es el preferido de los que no entendemos muchos de deportes desde El Larguero de los gazapos que es como la UVI de de Isaías pero pero en plan bestia no sin sin ninguna iniciativa didáctica sólo para hacer daño

Voz 5 52:43 esta noche José Palacio y Marta Casas han hecho una pequeña muestra la verdad que promete muchísimo si alguna vez

Voz 4 52:49 hacéis Radio hoy os quedáis tranquilos no

Voz 5 52:51 solución es así es la petición de todas

Voz 0447 52:54 será ante el Almunia este fin de semana el día cuatro de junio en Los Rosales el motivo saber cuál los dos equipos que han conseguido es el primeros de su grupo la preferente se de son gol

Voz 6 53:08 mierda mierda Bono tenemos también la versión educada te digo la verdad no sé con cuál quedarme

Voz 4 53:15 bien conocer los planes el resto unos trescientos cincuenta

Voz 36 53:18 han movilizado al eh

Voz 4 53:20 ha realizado perdón a la

Voz 5 53:23 perdón los otros trescientos cincuenta Le ha protagonizado algún incidente sevillano de y hasta hombre luego se recupera y logra cerrar hay más bien bueno esto voy a hacer ahora me hace muchísima ilusión porque es pararle paso

Voz 0447 53:35 la Alfonso Ojea que es todo un referente

Voz 5 53:37 en la Cadena SER pero aquí se quedó a mitad de camino entre guerra guarra Robert Capa fotografió la guerra civil en Vallecas

Voz 6 53:47 Guerra que que en guión tendría que ir con diez todo bueno por lo que parece en El Larguero especial también va a haber espacio para el cazador cazado os dé a par

Voz 1855 53:57 a Isaías Lafuente esto es lo que pasa cuando el programa de sexo de la SER se te queda corto

Voz 0796 54:03 compañeros de la SER se meten mucho en su papel Rafael Urturi por ejemplo nos envía esta vigilancia de contigo negro de Contigo Dentro de verlo que estaría yo pensaba hay hay

Voz 5 54:14 cambio eh

Voz 1855 54:15 además la directora de Contigo Dentro que es oyente de de de buenas y podría hacernos una lectura de de que estaría pensando Isaías Lafuente para decir contigo