De Buenas a Primeras (02/01/2019)

Voz 1915 00:00 a y media las tres y media en Canarias

Voz 1 00:05 en la Cadena Ser de primeras con Aitor Albizua dijo Julia Molino

Voz 2 00:47 qué tal cómo estáis empieza el miércoles dos de enero ya dos de enero eh muchos seguimos casi casi con la resaca de Nochevieja pero hay que volver al trabajo estaréis de camino o ya con las manos en la masa y supongo que también vuelve para muchos de vosotros el insomnio en fin que esto de dos mil diecinueve va en serio para hoy no esperamos muchos cambios en el tiempo nieblas a primera hora heladas hasta que empieza a calentar el sol sol que en algunos casos como en la costa andaluza va a hacer que se superen los veinte grados en fin para que el mundo funcione hay gente despierta trabajando las veinticuatro horas del día

Voz 1915 01:40 lo sabemos todo sobre todo vosotros los que nos escucháis a esta hora sí pero el caso de hoy

Voz 2 01:44 es cuanto menos curioso vamos bajando poca poco sintonía a ver si podemos escucharlo lo que está pasando en este lugar

Voz 1915 01:55 hay hay silencio no de momento sí sí parece que no hay mucha actividad pero os podemos asegurar que es un sitio donde hay profesionales pendientes las veinticuatro horas del día también hasta ahora por si algo se tuerce

Voz 2 02:06 hay pendientes además novio nosotros los humanos sino pendientes

Voz 1915 02:10 los animales Sergio Díaz buenos días hola

Voz 2 02:14 oye hace una semana estabas en la chocolatería de San Ginés en Madrid hoy dónde dónde estás

Voz 0455 02:20 pues sí estoy en el centro de urgencias veterinarias Reina Cristina muy cerca de la estación de trenes de Atocha que en Madrid es un hospital veinticuatro horas para urgencias dedicado única y exclusivamente urgencias es de atención presencial es decir a diferencia de otras clínicas que puede haber en Madrid en otras ciudades que hay veterinarios de guardia si necesitas un servicio les llamas iban atenderse aquí están funcionando las veinticuatro horas del día y en cualquier momento sea le pasa algo a tu perro a tu gato porque es a los únicos animales salvo en los que están vamos a los elementos los que están especializados los que atienden perros y gatos pues puedes llevarlo aquí o hay muchas clínicas veterinarias que tienen acuerdos de forma que si te pasa algo a tu perro gato gato por la noche y eres cliente de esa clínica pues lo llevas aquí porque la idea de este lugar es que te atienden ya al día siguiente te derivan a tu veterinario habitual

Voz 3 03:09 simplemente si te pasa algo por la noche le pasa algo

Voz 0455 03:12 su perro a tu gato después llevar aquí eh hay lo atenderán estupendamente a que están Juanillo él que son dos veterinarios que están trabajando que luego yo creo que podremos hablar con Juan más adelante en nada llegar aunque ahora no se había ahora sería en todo caso algún coche porque estamos al lado de la carretera seguía una perrita llorando bueno aquí al siete animales hay cuatro perritos y tres gatos

Voz 1915 03:33 es íbamos a preguntar ha habido alguna urgencia en tiempo que aeróbico

Voz 0455 03:37 el ambiente es tranquilo desde que entrado yo no con con Asensio que decíamos y demás han tenido que operar hace poquito que tienen ahí bueno pues aún en un quirófano y y nada había ya os digo hay cuatro perros y tres gatos cuatro perros que están ya dormidos están relajados una perrita estaba llorando un poco porque ahora

Voz 1915 03:54 en esa voz poco

Voz 3 03:57 ha sido curioso porque hemos abierto la puerta

Voz 0455 03:59 en la perrita dejó de llorar que lo que quería era un poquito de atención y demás pero vamos que están aquí atendiendo la estupendamente Ina de los gatos sí que están más despiertos estaban activos se nota que son animales nocturnos no es

Voz 2 04:11 vosotros Donate Sergio puesto te vamos a dejar nada pendiente de lo que pase en el hospital veterinario irnos lo cuentas en un rato a partir de las cinco

Voz 0084 04:20 vale con más información checos venga un abrazo

Voz 1915 04:23 hasta ahora

Voz 3 04:26 oye no te he dicho nada pero que feliz año nuevo en realmente estamos haciendo un poco el paripé para que no sé cuándo

Voz 2 04:35 Nos hemos visto esta noche en la redacción después de la Nochevieja y todo pues ya nos hemos felicitado el Año Nuevo pero es que esto va nuestra encuesta de hoy

Voz 1915 04:42 claro por las fechas pues es lo que toca y en nuestra cuenta de Twitter en arroba de buenas os estamos preguntando a ver hasta cuándo felicita el año no

Voz 2 04:54 todos los algún familiar al amigo con el que no

Voz 1915 04:59 Luis pasado la Nochevieja escampe no cuando volvéis al trabajo como nosotros cuando es juntáis con alguien que de vez en cuando le es el año aunque haya pasado mucho tiempo

Voz 2 05:06 como siempre en nuestra encuesta tenemos cuatro opciones

Voz 1915 05:09 vamos de menos a más a ver la primera es la última en apoyos hasta el XXXI de diciembre sólo el diez por ciento

Voz 2 05:15 sólo apoya al diez por ciento es que claro no sería raro no felicitar el año nuevo solo y además cuando realmente ni siquiera empezado el año el treinta y uno de diciembre

Voz 1915 05:23 claro en todo caso pues debería Nereida próspero Año Nuevo giro feliz año es que súper confuso que año tengo que estar feliz este al que le queda un día en el que empieza mañana a mí no me extraña que los oyentes de de buenas a primeras pues no hayan votado mucho esta opción con él

Voz 2 05:37 del tres por ciento de los votos la segunda opción es siempre

Voz 1915 05:39 yo veo a alguien sea cuando sea en marzo en octubre en verano pues como Julia Alicante

Voz 5 05:44 hola o a peatones aquí la cita Julia de Alicante veréis cuando voy a Asturias en el verano de despido de gente que quizás ya no veré hasta el próximo año les felicitó el año que da la casualidad que regreso Navidad cielos vuelvo a ver pues no pasa amada tres trinos volvemos a felicitar el año el caso es darse un abrazo y tener buenos deseos para la gente que aprecias nos parece pues eso muy felices

Voz 6 06:11 eh

Voz 4 06:14 hombre pues también

Voz 2 06:16 no está bien visto que no falten las felicitaciones que no falten los abrazos y un cariño hito así siempre viene bien

Voz 1915 06:22 claro feliz año para ti también Julia ya sabéis que no falten tampoco las notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete

Voz 7 06:28 cuatro buenos días buenos los bueno que ya estamos en el dos mil diecinueve y mi mayor deseo es poderoso estar felicitando como mínimo hasta finales de octubre lujo o principios de noviembre desean desearos a todos y cada uno de vosotros sur feliz año nuevo algo se ese con dos narices clásicos vamos a por el miércoles ya para que el dos mil diecinueve

Voz 1915 06:51 hay que ver qué bien viene recibir tanto cariño es sobre todo el día que volvemos

Voz 2 06:56 pero si estamos a dos de enero ni siquiera ha amanecido Diego ha dicho que nosotros medita felicitar hasta octubre o hasta noviembre mía ya me estoy imaginando las felicitaciones de Diego todos los días de lunes a viernes un día tras otro otra semana otro mes escucha escucha

Voz 7 07:11 llegados a todos y cada uno de vosotros sur feliz año

Voz 4 07:14 yo luego feliz año nuevo feliz año nuevo Félix fallo en bucle bucles en bucle en bucle

Voz 1915 07:24 ganó darnos a ver suena suena duro vamos a tener que esperar a mañana para ver si Diego se ha tomado en serio la felicitación pero bueno en Twitter dice Miguel Ángel arroba Miguel Range setenta y cinco que él felicita el año hasta el treinta de junio y que a partir de ahí empieza con el feliz Navidad Julio Garrote dice que

Voz 2 07:42 a San Fermín bueno está bien sustituye una fiesta por otra tercera opción de la encuesta el veintinueve por ciento que nuestros oyentes son de los que felicitan el año nuevo sólo en enero claro es que Aíto

Voz 1915 07:53 todavía quedan los Reyes y todo pero bueno me encanta también una que ha puesto Nacho García que falta una opción astas hasta que se me pasa el pedo

Voz 3 08:03 pero además mira Herman Roas

Voz 2 08:05 es que ya soy fiel no recuerda que hasta San Antón Pascuas son es decir hasta

Voz 1915 08:09 diecisiete de enero Alfonso Alcalá coinciden que hasta el quince o veinte hasta que terminas encontrarte a todo el mundo aunque parece mucho hacer ese saludo que te obliga a parte felicitar el año

Voz 2 08:19 bueno yo creo que esto de la obra en sí un poco pero de las dos primeras semanas de de enero puede ser una buena unidad de medida para para felicitar el año es como edil comedido y educado por igual pues pues no pues no

Voz 1915 08:31 es lo que piensa la mayoría a esta hora el treinta y ocho por ciento de nuestros oyentes apuestan porque hoy ya no tenemos que facilitar felicitar el año hombre pues van tarde porque como del programa opinan que bueno que hay una norma no escrita que dice que la fecha límite para felicitar el Año Nuevo es el uno de enero hombre pero

Voz 2 08:47 cito sólo el uno de enero demasiado limitándose a mí no me da tiempo aunque ojo que luego tenemos aquí dos dos oficinas con todo el respeto e todo el cariño del mundo si faltara nadie todas las minorías eso tenemos dos usuarios en Twitter arroba María Pilar C2 Fumero Mora que dicen que nunca nunca felicitan el año hombre

Voz 1915 09:07 esto es un poco rancio si yo que sé aunque sea por Educación no no ser nosotros nos podéis felicitar o no con una nota de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro dan

Voz 2 09:16 de de todo corazón e os parezca bien o mal de parte de todo el equipo de de buenas a primeras también de parte de los buenistas o de los bueno Ros depende quién apretones da igual os deseamos un feliz dos mil diecinueve vaya todo lo mejor posible con Borja González en la técnica seguimos aquí en el primer programa del año de de buenas a primeras

Voz 8 09:37 de la noche en vela bailando cumbia como alma en pena de pasó la noche en vela bailando cumbia como alma en pena hasta el día quememos a las tal digan que hemos era que pasó la noche en vela bailando cumbia como alma en pena arranca

Voz 4 10:45 esta primera hora Albizua Julia Molina

Voz 9 11:23 cuatro y cuarenta y uno tres y cuarenta y uno en Canarias no sé si bailando con vía pero un año más los Especialistas secundarios volvieron anoche a dar las campanadas aquí en la SER y claro son los Especialistas secundarios les tenemos muchísimo cariño

Voz 0084 11:37 pero que esperábais pues nada menos que esto

Voz 10 11:40 ha habido una emergencia en el estudio

Voz 11 11:43 en la Cadena SER de uvas

Voz 12 11:46 podrido y resulta que

Voz 10 11:48 aquel Raquel tiene a sólo once uvas Íñigo tú eres la persona que se ha encargado de contarlo el error el errores es alguien tiene trece alguien tiene trece que tengo muchas pues mira si suele fallar una me parecen poco

Voz 1915 12:03 bueno es que a todos se nos va la mano no con las uvas alguna vez es que hay que revisarlas antes velar las quitarle las pepitas pero claro si quieres hacer un programa y que los tuiteros interactúen contigo pues hay algo de lo que no te puedes olvidar ya sabéis que es aportó

Voz 3 12:16 pues no lo sabe mira hemos puesto una foto porque nos Tomás gusta cuando tú te damos desde ahí pero esto es que esa uvas en Twitter Especialistas secundarios es secundario ha dicho el hashtag la gente comenta presiona que bueno aquí de hecho Blas doblez dice escuchando estamos por cierto es directo sobre las veintitrés cuarenta pero eso ya no eso ya no cuela porque va mejor pero aún segundo dos segundos tres segundos cuatro

Voz 10 12:47 no es directo Blas no sé si Blas donde van quince minutos para las pero no coches

Voz 3 12:52 a que calienta que se fastidie descargando me alegra escala a Malasaña

Voz 1915 13:02 bueno pero supongo que que esto les paso pero llevaría un poco tiempo de programaron a una hora Aitor una hora de programa incapaces de acordarse de decir bueno pero solos

Voz 2 13:12 Especialistas secundarios a éstos se les perdona todo

Voz 1915 13:15 has lo avisaron nada más empezar el programa especial

Voz 10 13:18 un año más la SER comete la inconsciencia digamos sólo parate podríamos seriedad de permitir que seamos el último sonido del año que los oyentes van a oír es el último año le pero el primero primero porque este esto es a por uvas amigos conmigo a por uvas que apruebe su prueba de fin de año de Año Nuevo cuatro horas cuatro

Voz 3 13:42 que también estaban a por uvas otra cosa no

Voz 1915 13:45 pero sincero son sinceros si gráficos también

Voz 10 13:49 no quiero que escuchen este sonido mira esto es esto es dos mil dieciocho veis lo oyes no dos mil dieciocho está languideciendo ahora mismo en la cama bueno aún tiene constantes e está apurando los músicos no soy un experto podrá está ahí en los dos últimos minutillos debidas durar solamente no nos vamos a hacer es ponerle una almohada en la cara a dos mil dieciocho sea que ahí la verdad en la cara y no la vamos a levantar

Voz 3 14:11 hasta que no llegue dos mil diecinueve que vendrá con toda su juventud

Voz 10 14:14 dicha ir con toda su energía aunque pinta mal dos mil diecinueve oye que el gráfico a que transcurra muy bien sí sí has hecho muy bien pero escucha eso seguramente los oyentes lo compartía lo de ponerse de moda en la cara dos mil dieciocho

Voz 3 14:26 a me dijo la manta Caixa es lo que hace esto con la manta claro a ver

Voz 2 14:33 el beso caminado tampoco iba eh que te metan debajo de la manta después de que te tiren un pedido es otra forma de morir aunque yo prefiero el regalo de Donges

Voz 10 14:43 esto es una historia muy bonita que es una persona muy adinerada

Voz 13 14:48 o sea una persona con

Voz 14 14:51 con pasta no hacer un gesto realmente precioso es ese llama Don justo es dueño de una empresa de limpieza de la empieza de todos los sex shop de la Comunidad Europea encargamos de

Voz 10 15:04 de la Unión Europea es antiguos de la Unión Europea no

Voz 3 15:07 bueno es que hace mucho tiempo que trabajamos el tema no encargamos pues eso de quitar kleenex en fin bueno

Voz 10 15:15 oye usted cuál es la la movida que bueno vamos a ver

Voz 1415 15:19 todas las bolsas de cotillón que pueda haber esa misma noche por ejemplo en todas España

Voz 10 15:23 eh

Voz 2 15:24 he dentro de una bolsa hemos medido un millón de euros

Voz 10 15:29 un millón de euros dentro de una bolsa de cotillón

Voz 3 15:32 para alguien que se lo encuentre entre entre Mata suegras y toda esa

Voz 10 15:38 mierda que lleva más de un millón de euros billetes hemos sido cabrones y hay monedas de red de realiza el cotillón ese que pesa como los vaya a Espartero ése es el que yo

Voz 1915 15:53 oye que si me regalan a mí un millón de euros yo no le hago ascos porque venga monedas se yo aviso por si algún oyente se anima

Voz 2 15:59 no que te regalen un millón o que te ofrezcan trabajo en la uno que también sale

Voz 10 16:04 es rica porque Javi cansado no cobren es decir no no no no caso no cobra verdad que no pone dinero incluso

Voz 3 16:11 el tirantes cobra casado no cobra porque ya estuvo en la

Voz 10 16:13 no hay ganadores y entonces ya cansado está súper rico oí ya dijo el primer programa de ilustres dijo yo no voy a cobrar por esta mierda dijo como orgulloso hoy como el equipo vale pues es verdad seco dice que una vez ha sido a la uno una sola vez te para vivir el resto de su vida

Voz 3 16:29 bueno pues te he visto en la dos con la cosa esa cola cosa nada a ver si con la idea se refiera la idea al programa al concepto pero no esto no paga bueno a Alaska y coronas tú tienes yo era el gordito no maquillado gordito

Voz 1915 16:59 te digo que que lo descarte pero lo que sí que no descartó Seur en el mensaje de coronas comedia por encima de todo

Voz 10 17:05 oye un mensaje de paz de esperanza o de lo que tú quieras para los oyentes de la SER de cara al dos mil diecinueve que piensa en vuestros familias de que estéis todos los fines de año intentando evitar sí sí sería vivencias pues el agradecimiento de reproche velados dos cosas fondo vais a casi decís otra ser obligado a estar de año y rabia lo que mi madre mía

Voz 3 17:32 así con una cuando en octubre el señor Pitis acerca nosotros dice oye preparados para el fin de año digo

Voz 10 17:36 no lo voy con tu madre y tus hermanos

Voz 3 17:44 partida que todavía hay que partir de Estella

Voz 10 17:47 eh que bueno que un mensaje de buena voluntad por favor que que todo el mundo que pueda votos de Vox porque porque va a ser muy divertido vale nada más risas por el bien de los humoristas que cuanta más gente vote a Vox mejor Abascal presidente sería los primeros que vote a Vox pero es mejor que no lo meter en la urna sabes que vote figuras mente que lo diga por la calle

Voz 2 18:28 no Nixon todavía las seis ni esto que suena son los amaneceres de Carlos de Ita esto es el sonido de la vuelta de la periodista Chus García A vivir que son dos días con su sección

Voz 3 18:38 terruño todo para enseñarnos cómo

Voz 2 18:41 son las Navidades en los pueblos

Voz 16 18:44 sí

Voz 3 18:48 concretamente

Voz 1915 18:49 en Fuente del Arco en Badajoz no es que unas navidades en un pueblo sean algo extraordinario ni tremendamente distinto pero sí que tienen cosas diferentes allí por ejemplo pues no se lleva tanto eso de andar todo el día de centro comercial en centro componen

Voz 2 19:01 de hecho muchas este señor lo necesitan es lo mejor de los sitios pequeños y contradicción está tradición agrícola y ganadera que saben perfectamente lo que se llevan a la mesa porque muchas veces lo han criado o cultivado ellos mismos

Voz 0277 19:15 Jose puede explicarme lo que está haciendo que lleva Hacienda mano

Voz 5 19:19 pues enganchó para coger un cordero y cuánto tiempo tiene el Cordero Cordero tiene tres meses que ha comido ha comido todo natural amamantado es su madre y un poquito de cereal nuestros cultivamos prácticamente ecológico como poquito producto químico es decir tú los cría para autoconsumo claro que vamos a comer cordero que te he dicho y ahora lo había llevado al campo si tú me pudiera ayudar porque hay yo como te ayudo como diciéndole cosas así

Voz 0277 19:44 vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos dando oye que empiezan andaba ligero vamos vamos vamos vamos a la perra que les dices para que las vaya llevando a labor de goleaba

Voz 3 19:57 a

Voz 17 19:59 ante vale va

Voz 5 20:02 vale pero digo yo una cosa José para coger un cordero hay que llevar a los quinientos no hija pero vamos a ver si si quien lo vamos a tiene que es verdad que ese corderos grande no vamos a hacer aquí en el campo todo suelto con ese pequeño y

Voz 3 20:18 a ver si hay un como pesas Tábara fíjate cordero cerdo en Cannes

Voz 1915 20:25 la parte de España se iba un plato tradicional distinto en cada parte de España en cada casa que luego cada cada uno es un mundo en la de Pepa se prepara sopa lomo todo casero claro como debe ser

Voz 18 20:36 que estás preparando aunque pues mira voy a preparar una sopa sopa de boda como decimos aquí y luego pues lomo a la al horno o lo bien relleno o bien ensalza el pollo donde dónde saca el pues yo de mi de mi cosecha

Voz 3 20:54 el Corral

Voz 19 20:56 sí sí

Voz 18 20:58 lo hemos creado nosotros oí mira no hemos preparado puesto

Voz 0084 21:03 la ventaja de sopa de boda qué nombre tan bonito

Voz 18 21:07 sí así todo el mundo en fiesta el día de Navidad no claro claro su capital de Pollo Rico de Corral ahí de dañina en algunos casos también el lomo por todas partes que fuimos a ver a la tía Encarna que algunos oyentes recordarán este verano inodoro su receta gustosamente con Aíto frito día de esta que dice ahora y vino blanco también pasa como en caldereta más Homero ahí igual que un poquito frito checo ya sea eso queda mucho

Voz 2 21:45 como se nota que en que nos gusta oír hablar de comida

Voz 1915 21:48 vamos a dar caza de los programas en los que hayan hablado sobre platos para comer o cenar da igual si seguro que tenemos alguien al otro lado que estar ahora desayunando y Khedira pero como puede pueden estar ahí salvando por un lomo después del atracón navideño así claro pero bueno una cosa es comer y otra cosa muy distinta es prepararlo y claro en Navidad todos sabemos que los cocinan pues sacaban un poco

Voz 0084 22:11 está el delantal para estos días de Navidad

Voz 3 22:14 pues yo quiero que mi hija que lo haga yo le pondré cito unas gambitas al ajillo y unos mejillones ya está ya no lo hago más ya me siento la misa que me lo pongan a movían Toyota retiradas el anfitriona no ya no quiero cuenta yo con la cocina

Voz 0084 22:31 me ha me Mercedes la más lista Él se encarga del aperitivo ya que la de que que la cocinero tras otras

Voz 2 22:39 yo quiero saber si el hijo de Mercedes también se animan la comida de Reyes haya pues la dejan para

Voz 1915 22:45 la acatar lo los platos van pero bueno que si los hijos las nueras son tan preciosos como nosotros siempre está la opción del bar eso sí que no está nada mal tampoco sobre todo si estamos hablando de un bar de pueblo

Voz 0277 22:57 que huele de maravilla ahora mismo en esta cocina te ofrece llegué una cartilla española y luego te ofrecerá unos pimientos de piquillo rellenos de bacalao que bueno como hace en la parrilla con cebolla pimiento hago un poco de vino nada más especia minaba la especie Jobs lo uso solamente pimienta negra y cuánto tiempo tiene que estar al chucho dos horas al mismo vale ID postres y todo eso que sepan muy bien haces algo por Navidad Navidad estoy haciendo una crema de deshielo que estoy haciendo el mude turrón de turrón de almendra del blando no aseguró hoy que rico cielo hecho con huevo del campo que bien oye que le pides todo dos mil diecinueve previo a los Reyes Magos pues le pido salud trabajo bueno yo trabajo para los jóvenes que hay mucha gente para

Voz 2 23:56 bueno allí hasta ir a un bar es comer comida casera de la tierra suena un poco como a unas Navidades a la antigua usanza

Voz 1915 24:02 sí pero para los que llevan allí toda la vida las cosas han cambiado ya no se celebra igual que antes

Voz 0277 24:07 cómo era la Navidad de hace treinta o cuarenta años en fuente de la poco me veo hoy por qué mejor que hoy porque sí porque ser dimita frita Ina poquito de cualquier comíamos mejor que hoy pero por qué porque si votaba Tomás bollería mamá no Navia nada más que yo ahora qué es lo que pasa que acabamos uy ahora te lo digo porque queremos Mena no la familia pero veremos otra cosa es lo que te gusta de las Navidades Amina uno me gustan porque no te gusta porque no me han gustado nunca tú qué le pides a dos mil diecinueve ver yo le pido salud al o a los sirios Bambino Josep para los Reyes Magos yo quiero movie No me lo trae

Voz 1915 25:00 bueno Rosa los Reyes aún están a tiempo de escucharse a ver si este año tiene suerte se lo traen bueno y si no se lo traen pues arrostrar pues siempre le quedarán los sueños podrá soñar en su móvil romance con su móvil como hacen los líderes de los partidos políticos españoles que no sueñan con un móvil sino con lo que se les viene encima excede dos mil diecinueve

Voz 2 25:18 Luis Severino Donate sean metido en su cabeza en la cabeza de los líderes políticos para conocer a lo Bienvenido Mister Marshall con que sueñan nuestros políticos

Voz 20 25:27 el último censo recogido por el Instituto Nacional de Estadística sostiene que en España hay cuarenta y seis millones quinientos veintiocho mil veinticuatro habitantes

Voz 3 25:36 es va a ser difícil que a estas horas encontremos dormidos a todos

Voz 21 25:41 pero probó haremos con algunos miren el bueno de Pedro el pobre se quedó dormido

Voz 22 25:49 ante el espejo

Voz 23 25:51 veamos con qué sueña

Voz 24 25:57 observamos una sala llena de incitado Pedro apostaría su camisa blanca

Voz 3 26:02 a qué es la ceremonia de toma de posesión de su segundo mandato como presidente del Gobierno les rogamos el que se reclama silencio a los asistentes dará comienzo la toma de posesión ahora dieron su nombre Doña Susana Díaz Pacheco como como presidenta pero diez les pido disculpas es una mala pesadilla sin mayor interés cambiemos de domicilio ahí está el bueno de Pablo

Voz 0455 26:31 no se confundan el Pablo este

Voz 3 26:33 es el de la escalera derecha en que señora

Voz 23 26:38 qué caso Elizarán

Voz 24 26:40 también sueña que es presidente de Gobierno parece estar en una recepción real a la espera de que empiecen los saludos ensaya lo que tiene que decir viva mira el suelo y repite derivar momento que el rey eso amigo José María José María Alfredo Aznar López

Voz 25 27:00 en este sueños emperador del Imperio romano germánico Rey de España Nápoles Sicilia Cerdeña duque titular de Borgoña archiduque de Austria soberano de los Países Bajos reina de Inglaterra si reina de Inglaterra y por ende poseedor de todos los saberes del orbe benefactor del mundo

Voz 24 27:19 no me interesa cambiemos de sueño

Voz 22 27:24 prevemos con el otro Pablo Iglesias Turrión

Voz 1415 27:30 el decreto trescientos cincuenta y cuatro

Voz 3 27:33 ya el Palacio de la Zarzuela también sueña con ser presidente del que se nombra presidente del Gobierno y conducirlo

Voz 18 27:41 me aburro siguientes sueño

Voz 3 27:45 eh reconocen esa Albert veamos en que ocupa su su consigue

Voz 26 27:52 sino abre una puerta

Voz 2 27:58 hay una mesa Pierre que baraja

Voz 3 28:01 si hace tres montones

Voz 24 28:04 sólo él sabe lo que se juega tiene que decidir dónde apuesta

Voz 27 28:09 en el montón de la derecha en el montón de Leioa

Voz 3 28:12 mira

Voz 27 28:13 en el del centro no lo tiene claro cada segundo piensa una cosa distinta

Voz 3 28:19 un sueño más y lo dejo claro

Voz 22 28:26 está todo ameno si es Santiago A vivir que sueño

Voz 29 28:38 feliz

Voz 3 28:39 dos mil diecinueve a veces

Voz 0084 28:41 cuando un padre intenta ayudar a sus hijos solamente empeoran las cosas cuando Lucas Nelson le dejó su novia su padre el legendario Willie Nelson se lo llevó de gira pero las cosas no salieron como P

Voz 30 28:55 sí de

Voz 0084 29:01 la chica que había dejado a Lucas se llamaba Georgia y su padre cada noche cantaba Georgia On My Mind Georgia en mi memoria Lucas pidió a su padre que la sacase del repertorio el viejo Willy se rió se negó que aquella experiencia sale en la canción esta noche olvídate de Georgia el tema que Lucas grabó en su disco del año pasado una maravilla en la que el músico cierra las heridas tres aquella ruptura y la gira con su padre

Voz 31 29:28 el nuevo Penney y ya eh

Voz 30 29:38 puedes muy eh

Voz 3 29:44 además

Voz 32 29:45 a mí

Voz 31 29:49 hay nada

Voz 3 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias Ana corbata un buenos días buenos días en su primer discurso

Voz 0127 30:08 eso ya oficialmente como presidente de Brasil el ultraderechista Jean sonaron ha prometido combatir la ideología de género y ha repetido una de las máximas que tanto hemos oído a Donald Trump con Estados Unidos Brasil por encima de todo Andrea Villoria

Voz 10 30:22 hace

Voz 34 30:23 Brasil encima de todo dios encima de todos ha dicho bolso sonaron en un discurso de marcado tono ultraconservador sobre todo en lo social

Voz 35 30:31 pues la familia esto está yo no sé

Voz 6 30:39 combatieron asegura que va

Voz 34 30:41 a unir al pueblo respetando la idea de familia la tradición judeocristiana y que va a convocar a combatir la ideología de género ha insistido también en en el derecho del ciudadano a defenderse con armas de fuego una ley que previsiblemente será de las primeras que apruebe su Gobierno aplausos y silbidos en una investidura en la que sólo han asistido doce jefes de Estado ninguno de ellos europeo

Voz 0127 31:04 aquí en España Un sondeo de Sigma Dos para el diario El Mundo señala que si hoy hubiera elecciones generales el PSOE sería la primera fuerza pero no obtendría el apoyo suficiente como para gobernar sí que sumarían mayoría absoluta PP Ciudadanos iba ex al que esta encuesta da más de cuarenta escaños sobre el papel que vaya a jugar la ultraderecha en Andalucía donde hoy se retoman las negociaciones de PP y Ciudadanos para la composición del Gobierno esto es lo que ha dicho esta noche en Hora Veinticinco el Secretario General del PP Teodoro García Gemma

Voz 36 31:31 yo creo que ahora a los partidos políticos saben que estamos todos bajo la lupa de que hacemos cada uno de nosotros con la oportunidad que los ciudadanos nos han dado yo creo que eso va a garantizar que cualquiera que tenga pensamientos bloquearla la legislatura pues creo que eso va a hacer que alguno se lo piense dos veces si es que está pensar poco

Voz 0127 31:50 el diario El País publica hoy que la inmigración irregular alcanzó en dos mil dieciocho su máximo más de cincuenta y siete mil personas sin papeles llegaron España es el doble que en dos mil diecisiete este primer día de dos mil diecinueve Salvamento Marítimo ha rescatado a ciento once inmigrantes a bordo de tres pateras en medio del Mediterráneo siguen dos barcos de ONGs alemanas con medio centenar de personas rescatadas a bordo porque ningún Gobierno europeo les abre sus puertos Nicolás

Voz 2 32:15 bueno él es el barco que lleva desde

Voz 1620 32:17 veintidós de diciembre con las treinta y dos personas rescatadas abordó ha empezado a lanzar señales de seria advertencia al Gobierno europeo

Voz 1915 32:24 es que no me hizo feo

Voz 37 32:26 hola lo ves fue eh

Voz 3 32:30 las horas la doctora de abortar

Voz 1620 32:32 ha sido que la comida empieza a escasear y aunque bajen la cantidad a repartir esto sería especialmente peligroso para los niños que van a bordo otro problema el de agua potable porque la tiene limitaba y no tienen capacidad de potabilizar a bordo del tiempo está empeorando de manera muy preocupantes enfrentan a olas de tres metros que podrían superar los cuatro en los próximos días el estrés y el cansancio de estas personas de las que ningún Gobierno europeo aceptan sus puertos se suma a la de otros diecisiete náufragos que están a bordo del barco de la otra ONG alemana si hay ambas organizaciones piden una solución urgente a unos Estados europeos que siguen dificultando el rescate en el Mediterráneo central

Voz 0127 33:12 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1620 33:15 la BNS

Voz 0455 33:18 inicios informativos

Voz 1 33:21 de primeras con Aitor Albizua Julia

Voz 2 33:24 Molina pues así viene este miércoles en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Luismi Pérez buenos días hola buenos días

Voz 38 33:35 Aitor un tiempo que viene más o menos igual que en los últimos días sí que hay dos pequeñas novedades respecto a lo que hemos tenido las dos últimas semanas del mes de diciembre y este primer día al menos ayer de dos mil diecinueve es que las nieblas son un poquito más extensas hoy se han formado aparte de en el Ebro y en el niño que son hemos tenido estos últimos días los tenemos también esos bancos de niebla ahora mismo en el tajo en el Guadiana en algunas zonas del Duero sigue hay que decir Aitor que esas nieblas no van a persistir las del Ebro si el Ebro y el interior de Cataluña van a volver a ser tozudas

Voz 3 34:10 tanto frío en esa zona y un segundo

Voz 38 34:13 lo que está empezando a cambiar mínimamente es que está haciendo más frío las noches están haciendo más frescas de hecho ahora mismo las heladas se prodigan por gran parte del interior de la península sigue hay que decir que esta tarde va a ser suave en cambio van a subir las temperaturas respecto a las de ayer en el caso de las costas de Andalucía la Costa del Sol tendrá hoy casi veintidós veintitrés grados caso de Málaga algo de viento va a soplar también en la desembocadura del Ebro y hacia el norte de Girona allí en él Ampurdán el viento del norte la tramontana típica

Voz 2 34:42 bueno muy bien y seguro que mucha gente todavía de vacaciones que pueda estar disfrutando de esas tempranas

Voz 39 34:46 haberse cálidas que menos decías mira también ha

Voz 38 34:50 a título de ejemplo también hay que destacar la diferencian muy marcada de temperaturas que va ver entre las que hay ahora que excavará esta tarde por ejemplo ayer en Teruel teníamos diecisiete grados por la tarde One pero si despertamos a ocho grados bajo cero ya son veinticinco grados de diferencia aquello que si veis que reviente

Voz 1915 35:09 las piedras no extrañe claro claro si hay tanta gente en Fez

Voz 2 35:12 Emma

Voz 38 35:13 así es como refugiados

Voz 2 35:15 cambios oye Luismi vamos a hablar de de los volcanes una de las noticias que hemos podido escuchar informar también en los últimos días es el devastador volcán en Indonesia que provocó el tsunami centenares de muertes qué influencia tienen las erupciones volcánicas por ejemplo en el clima

Voz 38 35:30 pues mira pueden tener de forma muy puntual eso sí una incidencia bastante destacable eso sí no es una incidencia o una afectación que dure muchos años que no que no durará lustros siglos pero sí que de forma puntual durante año y medio dos años

Voz 0084 35:46 se puede ver e influir se puede influir en ese en ese

Voz 38 35:50 tiempo futuro con ese pequeño clima futuro yo explico minimamente porque en tipos de volcanes hay bastantes hay cuatro tipos básicos ir nosotros nos tenemos que fijar sobretodo Aitor en los que dejan en los que expulsan más cenizas básicamente más material que se llama Pyro clásico aparte de la lava o magma que es lo mismo pues ese esa ceniza esos gases que día a la atmósfera sobretodo las grandes erupciones especialmente de los volcanes que están en el ámbito tropical ese esos esos volcanes tienen bastante potestad tienen bastante potencia en este caso como para enviar las cenizas muy arriba y cuando hablamos de muy arriba es que llega esa ceniza a ocho diez doce kilómetros de altura ya es lo que pasa con esa ceniza pues que luego se va repartiendo por la moda será de todo el mundo ya os digo sobretodo tiene que llegar muy arriba a lo que se llama la estratosfera era los doce catorce quince kilómetros de altura

Voz 0084 36:44 ese ese esa ceniza

Voz 38 36:47 todo ese material eh

Voz 2 36:49 yo miro clásico no Pyro clásicos

Voz 38 36:52 sí sí que son tipos de materiales que se expulsan de una erupción volcánica cuando llegan a exalta atmósfera lo que ya se llama la estratosfera empiezan a repartir y qué es lo que hace es a ceniza pues hace como una especie de velo como una pequeña sábana al sol alrededor de todo el mundo que lo que provoca es que el sol no incida con tanta fuerza IES imperdonable y estos son habas contadas que si hay menos incidencia de sol es que calentar amén Nos por tanto durante un periodo de un año y medio dos años después de esa gran erupción volcánica podemos tener un enfriamiento a nivel global global el caso España sí sí Llanos aquello de puede pasar en Estados Unidos y en Japón no aussie en Canadá Ino en Israel por ejemplo no pasa a nivel mundial es como un cambio climático pero hacia un enfriamiento eso que dura año y medio dos años aproximadamente en el caso de España las grandes erupciones que se han producido con ese gran material de de de ceniza que se expulsa se ha demostrado de que enfría el tiempo en España y lo hace más lluvioso por ejemplo no gran no es que sea una gran cantidad de agua más no nos volvemos por ejemplo en los Monegros como si fuera la costa

Voz 1915 38:02 vendrá pero sí que es cierto

Voz 38 38:04 de que la lluvia aumenta ya además con esas temperaturas un poquito más bajas pues se pueden producir nevadas más importantes a mí me viene ahora mismo al recuerdo el año mil novecientos noventa y dos mil novecientos noventa y dos olimpiadas de Barcelona estaba muy pendiente antes de las Olimpiadas de Barcelona de haber qué tiempo iba a hacer en la Ciudad Condal porque es que cada día llovía noventa y dos pasó eso Easy recordáis au sino os lo digo en el noventa y dos

Voz 1915 38:28 una erupción volcánica de

Voz 38 38:30 de de un volcán que Sama Pina tuvo que existe todavía lógicamente que está en Filipinas y lanzó tal cantidad de cenizas hacia el aire que dejó ensombrecido un poquito el sol hizo bajar la temperatura una media de un grado Khedira un grado de nada hombre a nivel mundial ya a nivel global seno del medio es muchísimo

Voz 2 38:48 no pero además es curioso que una cosa que es el fuego que produce pues que parece que vamos a hacer calor no que produzcan ultimando contrario Río

Voz 38 38:58 lo que está alrededor de ese volcán lógicamente no tendrá un enfriamiento tendrá vamos será aquello el infierno claro que lo mejor dicho en cualquier caso la ceniza que es Love se reparte Hinault en el sitio más cercano a ese volcán sino a muchísimos miles de kilómetros de allí eso se va repartiéndose va como difuminando pero esas pequeñas partículas de ceniza que se expanden por todo el mundo solas que eso las que le dan como si fuera pues un pequeño pequeñas Amanita al sol que hace que la temperatura baje también pasó en otros casos como el mismo ha comentabas hace un momento ese volcán que hemos tenido en Indonesia que provocó el el ese tsunami que es el acató bien acató hace ciento veinte ciento treinta años reventó literalmente y creó también un cambio climático a nivel local o por ejemplo el otro gran Nur eh otro gran volcán que sucedió lo mismo de enfriarse el clima o el tiempo durante dos años más o menos fue el Montes San Henze en en Estados Unidos que también tuvo una erupción explosiva que se llama es que literalmente revienta la montaña

Voz 1915 40:01 oye Luis mi hija estás hablando antes de de los volcanes que están cerca del trópico pero qué pasa con los que no están tan cerca que no tienen tanta capacidad para enviar las cenizas tan arriba eso es que provoca

Voz 38 40:10 así es de hecho que también hay muchos por ejemplo pues en Islandia es una zona en la que hay muchos volcanes activos además a Alaska como no en nuestro país en Canarias no es que haya volcanes propiamente activos ahora mismo pero sí que hay una actividad sísmica ahí de algo que quizás en algo un día pues pues pues vuelva a tener una una erupción volcánica que es lo que las afectaciones de esos volcanes entre comillas eh vamos a llamarles así más de andar por casa eh a nivel climático muy poco básicamente porque las cenizas no llegan tan arriba porque al estar en latitudes más altas ya no se reparte esa ceniza por el mundo el trópicos como que como que gestó

Voz 1915 40:48 justo en medio es donde la Mostra tiene más denso

Voz 38 40:50 nada es más ancha hice puede repartir mejor al nosotros los que no lo que nos puede afectar muy negativamente todos ha dicho esa la aviación recordáis sí sí sí

Voz 3 41:03 si no os voy a decir el nombre

Voz 38 41:04 ese volcán porque no me quiero dar a conjurar

Voz 3 41:08 pero sí que es verdad que

Voz 38 41:09 esos volcanes lo que en la aviación cuando la aviación se separa se tienen que cerrar el tráfico aéreo es porque ese esa ceniza no es como la de un incendio forestal un incendio forestal es una ceniza vegetal en este caso es una ceniza mineral que significa eso compañeros que esa ceniza está creada de pequeñas partículas de roca que lo que va haciendo en los motores de los aviones es impregnarse los motores hasta que los para es como G

Voz 1915 41:36 miedo como que se va como que se va petrificado

Voz 38 41:38 nunca mejor dicho un avión o los motores por tanto si separa los motores pues apaga y vámonos

Voz 1915 41:43 ya ya eh eso es lo que nos puede afectar ya

Voz 38 41:46 a nivel más local pues sí también lluvia de cenizas lluvia de SCO de de escoria es que se llama que son esos pequeños fragmentos de roca que salen del volcán del cráter pero más allá a nivel climático es difícil que den más de sí el Etna eso sí Elena lo tenemos muy cerca cerca desde el punto de vista geográfico en que están Sicilia en Siria

Voz 1915 42:05 de lo que podría pasar es que una gran erupción del delito

Voz 38 42:08 la provocar un terremoto importante y un tsunami en el Mediterráneo no es descabellado pensar que algún día pueda haber un gran petardo

Voz 0084 42:16 decirlo así es que que traiga

Voz 38 42:19 pues o las muy importantes a la costa mediterránea al Cantábrico no porque quedan a resguardo pero la costa mediterránea algún día no es descabellado pensar lo que puede pasar

Voz 2 42:27 hoy hay hablas de eso de Lena también decías la actividad sísmica en Canarias pero se prevé alguna erupción de un volcán aquí en España no no

Voz 38 42:35 a ver las cosas de este tipo avisan suelen avisarnos aquello que de un día para otro la montaña se abra I colapse se monta y una caldera llena de Alava no sí que es cierto de que eso primero empieza a dar síntomas en forma de pequeños temblores de pequeñas de pequeños sismos en Canarias es donde más posibilidad de que se pueda se pueda producir una erupción volcánica aunque es bastante escasa que sea una erupción importante escasa en los próximos diez quince años pero sí que es verdad que hay hay pequeños volcanes sobretodo subterráneos o submarinos que sí que pueden dar un poco más más de actividad hemos otras zonas sísmicas o de de volcanes en en España como podía ser la zona de Olot en Cataluña que eso está completamente apagado no hay síntomas que nos hagan pensar que los próximos cincuenta años mínimo vaya a correr la lava por ahí

Voz 3 43:24 esperemos esperemos

Voz 39 43:27 pero sí que es verdad que a nivel

Voz 38 43:30 de volcanes no pero a nivel de sismos y de terremotos sí que podemos tener

Voz 1915 43:34 por eso entiendo me mucho a sureste

Voz 38 43:36 todo lo que es desde más o menos la ciudad de Alicante hacia el sur hasta más o menos Malaga el epicentro es Murcia y Almería tiene cada año terremotos importantes no hay que decir el que hubo en Lorca hace unos años

Voz 1915 43:49 ha habido varios en de Lorca uno de ellos sí sí

Voz 38 43:52 sí se muestra en los Pirineos también una zona en la que hay actividad sísmica que de vez en cuando pues alguna teja de alguna casa se cae de aquí de momento no pasa puede estar en la mala suerte que vayas tú por ahí te caiga la teja en la cabeza pero a nivel para hacer un poco de Coña a nivel desastroso podemos tener algunos de vez en cuando en la zona esa de Almería y Murcia

Voz 2 44:10 vale bueno pues Luismi es de esperemos que hayas empezado bien el año y es un placer empezar este dos mil diecinueve escuchándote Haití Ike escuchando todo lo que sabes en este caso de volcanes Louis B

Voz 38 44:20 igualmente habrá azaroso

Voz 12 44:32 cuatro Take me nada sí pero no mala eh porque ahora te te

Voz 4 46:10 de bueno esta primeras

Voz 1915 46:11 con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 12 46:42 esta

Voz 2 46:56 cinco y diecisiete cuatro y diecisiete en Canarias como se trata de empezar bien el año hay quien aprovecha bueno pues a estas fechas para buscarse

Voz 1915 47:04 un compañero de vida no estamos hablando de ligar que también está muy bien una mascota que es una cosa más seria que buscar sonriente porque bueno no existe la opción de de de

Voz 2 47:14 dejarlo bueno de es una cosa para que la gente se lo piense muy bien en Alemania por ejemplo se ha prohibido que se adopten perros

Voz 1915 47:20 en estas fechas la idea es que se lo piensen antes de hacerlo porque un animal necesita muchos cuidados lo saben bien los que trabajan cada día con ellos los veterinarios

Voz 2 47:30 a día a cualquier hora que los animales para estos son como nosotros se pueden poner enfermos en cualquier momento para eso se necesitan centros de urgencias veterinarias como el Hospital Veterinario Reina Cristina en Madrid donde está ahora mismo Sergio Sergio hola con quién estás

Voz 0455 47:47 buenos días chicos pues mira este con Juan Egido que es uno de los veterinarios del turno de noche que lleva aquí dieciocho años desde que se abrió este hospital en el año dos mil

Voz 2 47:55 bueno he estado hablando a hacer un avance

Voz 0455 47:57 así titulares no tipo sumario muy rápido porque hemos hablado largo y tendido de muchísimas cosas en primer lugar que está súper bien que recuerdes lo que habéis dicho porque la verdad es que es un compromiso serio lo del tema de los animales me contaba pues es un tema muy serio porque claro que llega a la gente siempre que el periodo vacacional como diciendo hay algunas personas que insensibles me atreví Ademar que llegan diciendo que sus mascotas pues quería es que estamos machacadas que a lo mejor no no pueden tirar para adelante como forzando un poquito el momento de la despedida no es verdad es que es bastante bastante Penella pero bueno vamos a contar muchas cosas tenemos curiosidades navideñas de cuáles son las intoxicaciones más habituales también me he dicho que me ha sorprendido porque crees preguntar cuál ha sido la intoxicación más habitual en general o una que será muy a menudo que os sorprendería

Voz 1915 48:43 cuando la Sergio y hizo cuando hablas de intoxicar

Voz 0455 48:46 dime si te refieres a que comenta

Voz 1915 48:48 tanto como nosotros y acaban empatados

Voz 0455 48:51 pues mira tanto en algunos casos y que ahora os dirá Juan que hable voy a dar ya mismo la palabra para para que para no quitarle tampoco protagonismo pero vamos que si tanto en la comida tanto en el tipo de comida como en la cantidad a veces como en otro tipo de hábito

Voz 19 49:03 los más ligados pues

Voz 0455 49:06 la consumo lúdico de drogas que a lo mejor el perrito también por error sea llevado a la boca así que doy paso a Juani que ya le pregunta es lo que quiera

Voz 2 49:14 han ingerido veterinario del Hospital Reina Cristina qué tal buenos días hola buenos días qué tal cómo estáis cómo son esas intoxicaciones que que decía Sergio

Voz 20 49:25 pues bueno son de varios tipos en la época que estamos de Navidad pues suele haber más consumo de chocolate cuanto más puro es el chocolate más tanto por ciento del cacao pues el chocolate es una sustancia que es tóxica para el metabolismo de los perros y los gatos Illes produce un cuadro de gastroenteritis muchos más

Voz 39 49:47 también en otras sustancias como la otros otros alimentos perdón como las uvas las pasas las nuestra Maqueda el ajo la cebolla y el marisco y reacciones alérgicas

Voz 20 50:02 estas excesivas de huesos de pro de distintos tipos de carnes basados incluso pues lo que comentaba antes otro compañero de ciertas sustancias que se consumen de forma lúdica por así decirlo

Voz 40 50:18 sí que si están ahí

Voz 20 50:21 mascotas claro

Voz 2 50:24 terminan también absorbiendo

Voz 20 50:26 dichas sustancias y con el mismo efecto que en las personas

Voz 2 50:30 Juan hablamos de intoxicaciones porque entiendo que es el caso más habitual de de las urgencias en un hospital como este

Voz 20 50:35 no es ese el polaco en la que estamos sí que pelota lo más habitual pues son tipos de atropellos dramatismos o heridas ocho problemas respiratorios Edipo Nico Porro además cardiacos gastroenteritis vemos tory ponencias epilepsia animales epilépticos también matizados

Voz 1915 51:00 yo ahora mismo Juan que casos tenéis ahí en el hospital

Voz 20 51:04 mira ahora tenemos esta noche en concreto tenemos siete siete pacientes ingresados tres gatos y perros un garito que ha llegado esta tarde a mis compañeros con un problema respiratorio no podía ventilar bien ya a dos días respirando Mali la han hecho una examen radiológico y han descubierto pues que tenía un derrame cerebral la han tenido que ese tras la han sacado nada más y nada menos que trescientos sesenta mil litros de de de líquido que tienen los pulmones y evidentemente después de esa presión pues el animalito estalla hemodinámicamente estable ventilando con normalidad y con oxígeno