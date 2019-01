De Buenas a Primeras (03/01/2019)

Voz 1 00:00 las cuatro y media a las tres y media en Canarias

Voz 4 00:49 qué tal cómo estáis empieza el jueves tres de enero ya podéis ir abrigados para que tiene frío frío heladas sobre todo en Aragón Cataluña las dos Castillas también en Madrid en ciudades como Vitoria Gasteiz la previsión es que la mínima roce los siete grados bajo cero cuidado también con la niebla sobre todo en provincias como Huesca Lleida en algo más de media hora vamos a hablar con Luismi Pérez para que nos dé más detalles y bueno cada año nuevo pues trae cambios y hoy de buenas vamos a hacer cuentas

Voz 5 01:31 me vais a que a la va

Voz 4 01:48 que por las malas nuevas nos quitamos el susto de encima y luego seguimos ya con el con el buen rollo

Voz 0159 01:53 sí pues agarra que vienen curvas eh ya mismo desde el uno de enero vamos tenemos más caros los carburantes los peajes estatales los expertos prevén que suba el precio de la luz

Voz 0159 02:05 en subir las tarifas de las principales operadoras de teléfonos y por tanto también nuestra claro claro este año pues a tener que pagar más por los viajes de media distancia de Renfe

Voz 4 02:14 bueno esperemos que no sea por el tren de Extremadura que yo sé ya sería un timo en toda la cara estafa de libro

Voz 0159 02:19 desde luego por el Extremadura amilanó se pero no se descarta que suban también los precios del AVE de los trenes de larga distancia

Voz 4 02:25 bueno también suben las tarifas de taxis en ciudades como Madrid y Barcelona el correo postal y los precios de las noches en hotel

Voz 1915 02:32 les aunque también tenemos que comentar las subidas buenas que nos benefician sube el sueldo el sueldo de los funcionarios las pensiones y el salario mínimo

Voz 4 03:02 aquí lo que no se cumple es eso de que todo lo que sube baja desde luego también tenemos más buenas noticias porque hay cosas por las que vamos a tener que pagar menos este año

Voz 0159 03:12 ver son menos que las que suben pero bueno Lassad

Voz 4 03:15 las hay baja el gas un poco muy poco también las bombonas de butano

Voz 0159 03:19 baja también el precio de mil doscientos medicamentos que ya son más baratos que hace tres días

Voz 4 03:23 así dicho todo muy rápido sabemos que es un poco así que lo mejor es que os queréis escuchándonos hasta las cinco y media que aunque la haya hecho no lo haya hecho ninguna gracia le hemos hecho madrugar a Eladio Meizoso redactor de la Ser de la sección de economía nos va a explicar todo esto más clarito y para que no quede ninguna duda vamos

Voz 10 03:48 buenos días me parecen poco feo hablar de fracasos yo hablaría más bien de readaptación conductuales por ejemplo el propósito de dejar de fumar yo lo que va de puta madre y ahora por nuestro gastando oye que no pasa nada me lo llevo bien

Voz 0159 04:10 bueno es una manera de verlo no no son fracasos son readaptación es conductual

Voz 4 04:14 sí es que hoy en nuestra encuesta de Twitter en arroba de buenas estamos preguntando por los propósitos de año nuevo pero no por lo que os habéis propuesto eso nos da un poco igual lo que queremos saber es cuál es el propósito de Año Nuevo que vais a abandonar antes

Voz 0159 04:27 claro nos da igual porque sabemos que que no los vais a cumplirse nadie lo hace seguro que embriagados

Voz 1915 04:32 el optimismo navideño habéis planeado muchas cosas para este año pero hoy tiramos de tópicos y yo estamos como siempre estas cuatro opción

Voz 4 04:39 otra opción es que red temprano no vais a cumplir

Voz 1915 04:41 con el veinte por ciento de los votos hacer ejercicio

Voz 0159 04:44 el ejercicio esto fíjate que no lo son es decir los hermanos Bruno se lo que es esto debe apunta el gimnasio no no me suena ya el acuerdo hasta luego el deporte

Voz 4 04:54 veinte por ciento de los oyentes que dicen que lo primero que van a dejar de hacer es a hacer ejercicio vamos el veintidós por ciento de los oyentes vais a volver a beber alcohol aún que prometía después de la juerga de noche

Voz 1 05:05 vieja que que nunca que que nunca volvería a ver

Voz 0159 05:13 bueno el veintisiete por ciento gris ahorrará algo una casita un cochecito no sé para pagarnos un un capricho pero tampoco va a ser posible este año tampoco Illa opción ganadora de la encuesta de hoy es comer menos y mejor

Voz 4 05:28 dichosas dietas Esther Esteban que tampoco no claro claro dotando como nos gusta de la comida todos que nos proponemos eso hacer una dieta o bueno no es saludable no Jerzy pero luego nada de nada notas de Bozal seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o también os podéis llamar en directo al novecientos cien ochocientos para hablar con nosotros el teléfono por cierto es gratuito no nos cuesta nada

Voz 11 05:49 unos días hoy seré muy breve porque desarrollarlos fracasos es una autoflagelación me uno a dos de las opciones ahorrará algo dejar el alcohol como la primera me fue imposible llevarla a cabo he seguido bebiendo para olvidar pero con moderación eh sólo algún Benito cervecita sirve asturiana Cabo ha

Voz 0159 06:11 bueno algo Annecy

Voz 11 06:14 otro estoy peor de lo que yo creía chao

Voz 1 06:19 pues está hoy Julià de Alicante Itu Julia Molina

Voz 4 06:23 que te has propuesto algo yo me he propuesto dormir

Voz 0159 06:25 menos si ir de momento lo he cumplido debido dormir bueno no sé cuánto hace que dormí pero fueron unas cinco horas así lo ir al gimnasio ya este año me lo propongo no te sale

Voz 4 06:35 exactamente sabes pronuncia pones yo soy pesimista de base así que yo estas cosas no no me lo tomo como un fracaso pero tampoco han propongo nada en concreto

Voz 0159 06:44 que intentar exportar poco a poco ya iremos viendo

Voz 4 06:46 en el dos mil diecinueve de momento no nos queda otra vamos a estar hasta las seis con vosotros y vosotras así de buenas a primeras

Voz 8 08:29 el devenir de esta primera explicó Aitor Albizua Julia Molly

Voz 4 08:58 son casi casi las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias

Voz 11 09:04 Eli como es Calloway Felipe Juan lujazo Belil grupos Soy Vanesa

Voz 4 09:15 hay Vanesa Vanesa que nos han amenizado estos últimos meses con esta nota de voz yo cada vez que la escucho en la carcajada en una nota de voz que en teoría mandó a sus amigos tenemos que volver a escucharla

Voz 11 09:26 el hijo feliz feliz Juan joven grupos Soy Vanesa

Voz 4 09:34 ha marcado tanda tendencia que estas Navidades de hecho en algunos bares ha escuchado más lo de grupo y hoy Vanesa que que un feliz año normal

Voz 0159 09:42 sí desde luego lo de que lo mando a un grupo de amigos yo yo tengo mis dudas solar porque no pueden ser muy amigos cuando los muy cabrones lo difundieron pero bueno el caso

Voz 1915 09:52 es que esto es una cosa que no falla cuando hablamos de virales tú mandas tan inocente en guardaba un amigo y cómo estás sin confianza pues te vienes arriba ya capas felicitando Juan Lino cantando Ginger jingels para toda España

Voz 12 10:05 vivimos tiempos confusos no es fácil para no ese es tu país para bilingües y fijémonos en este otro Whatsapp en este villancico

Voz 13 10:12 de dónde con el rumbo actual lo que yo vi cada vez que

Voz 4 10:31 yo tengo algún familiar y algún colega que que canta siguen y quiero pensar que Vanessa yo esto señor se han propuesto para dos mil diecinueve dará al menos unas clases de inglés porque esto no es

Voz 0159 10:41 ni medio normal pues no pero es que da normales están llenos los virales y esos con los que nos están acribillando todas las navidades los que tienen esas tres semanas de vacaciones

Voz 4 10:52 yo muchas veces cuando me llegan cosas así digo la gente tiene mucho mucho tiempo demasiado lo bueno que los Whatsapp estos que se difunden es que son transversales no se le hacen gracia tu abuela y a tus amigos y pueden ser además de cualquier cosa van desde en negro del whatsapp hasta el señor que está probando suerte con el amor

Voz 12 11:09 lo que surja es Robert Martínez natural de Torre del Mar en Vélez Málaga que ese postulado abiertamente para seducir a las mozas de la zona no le faltaban argumentos igual fíjate que hasta tenía además

Voz 14 11:21 ha hecho un vídeo conocerán me entre mujeres de uno de los treinta y cinco cincuenta y cuatro años tengo veintidós años de edad nada pues el hijo mujeres voz año más grande algo que año más pequeña y Bale is apenas tengo contactos Bolado droga eh practico la inteligencia de la cultura la filosofía la sabiduría saber estar la educación

Voz 1 11:46 es inteligente practicante pero bueno yo creo que a ver qué dice la Robert que hacer un digamos un nicho entre doce años arriba si hay veinticuatro años meando todo lo que vive

Voz 1915 11:58 bueno demasiado desapercibido ha pasado ese apenas tengo contacto con las drogas apenas apenas Pedro goce Britta escena

Voz 4 12:03 sí lo tienes que decidir si por algo será imaginamos la de chicas que habrán recibido este este vino

Voz 1 12:09 yo de su cuñado con la venga a ver si

Voz 4 12:11 con este te sale bien la cosa

Voz 0159 12:14 propio Rober habrá comentado este audio con su familia la cena de Nochebuena

Voz 12 12:17 no es Rober hombre que se limite a contar sus saberes también está muy interesado en dos cosas Pablo seducir por su espléndido trabajo y por qué no qué demonios seducir con lo que quizás sea el mejor pelo de todo Vélez no

Voz 14 12:28 Clara y tengo von puestos de trabajo en un futuro tendrá un puesto de trabajo practico varios deportes se deportistas soy de raza blanca vale julio agosto septiembre pues me produce un poco pero no mucho en en bien no soy de raza blanca vale

Voz 1 12:43 mira la magia de mi melena negro

Voz 14 12:46 estaba China ciento cuatro todo a vosotras espero está con alguna más con alguna de vosotros vale soy feminista está soltera sino que mira lo más temible

Voz 1 12:59 por la primera vez dicho dos veces es que es verdad que ahí está parte de atractivo es muy curioso que diga que tiene un buen trabajo pero con diecisiete licitaciones próximamente si hay suerte con la gracia de mi melena películas más bonito de raza blanca tres de tres meses y además es eso

Voz 0159 13:18 binario es blanco y negro y Robert por decirlo he Rober normalmente blanco en los meses de verano boreal trabajo bueno pero es regular aquí me ministro abierto a todo madre mía madre mía

Voz 4 13:29 es que además el problema con estos aunque eso con estos vídeos es que empiezan a circular de teléfono el teléfono y al final nadie sabe el origen de donde han salido así que alguna chica que lo haya escuchado esté interesada lo va a tener difícil para encontrar a súper Rober vamos

Voz 0159 13:42 dudamos que que haya alguien así pero bueno sí sí sí sí surge bueno que nos llamen nosotros y organizamos aquí un Sorpresa sorpresa

Voz 4 13:51 a hacer lo que sea por conseguir la fama por ejemplo hasta provocar esa desgracia para que el resto se echa unas risas

Voz 16 13:58 a City Ville

Voz 4 14:25 pues sí porque además tirar de los niños es ir a lo seguro cuando hablamos de vídeos audios que rodean por todas partes es un triunfo de estos asegurados en Internet son como los gatitos siempre vas a conseguir la

Voz 0527 14:37 esta tarde deberes dividido entre las especialidades de las matemáticas y la lengua la primera impecable hay que reconocerlo la segunda Bart se pueden mejorar

Voz 17 14:45 uno más uno uno va a ser una dosis de mal dos cuatro m cuatro o de ocho más de ocho quince

Voz 0159 14:52 esto lo otro tarea español

Voz 17 14:55 sí es la tarea español que es lo que tienes

Voz 0159 14:59 Josep

Voz 17 15:00 diez palabras Cúcuta si es Planells diez palabras como gota acuérdese escribirlas a la casa la primera Jesús sus muy bien la segunda Anita muy bien la tercera

Voz 18 15:14 apunta no nos sirve eso sería posible

Voz 4 15:24 bueno el niño técnicamente no no se puede decir no tenga razón Tau tendría razón

Voz 0159 15:28 este año para esta niña clases de ortografía dictados

Voz 3 15:33 devuelves a primeras

Voz 16 15:42 entre tanto cachondeo es hora de ponernos

Voz 19 15:46 de seriedad porque el mismísimo Dios si no es coña dio sí sí parece que Dios se desaparecido a varios políticos

Voz 1 15:53 a líderes mundiales y bueno pues que les guía en su función de servir al pueblo

Voz 0159 15:59 pero hoy la cara B de Hora Veinticinco ha sido una cara a no es para menos con la con la Ayman

Voz 19 16:05 Ellos con la hablamos de Dios política y empezamos en Brasil

Voz 7 16:09 muy tú tú Youtube

Voz 20 16:15 pero así por encima de todo Dios por encima de todo

Voz 0055 16:19 hasta el análisis de Elián Brun hoy en El País

Voz 21 16:23 se recupera el pensamiento del nuevo Mundo

Voz 0055 16:26 Nuestro de Exteriores e ideólogo del Gobierno

Voz 4 16:29 sonaron

Voz 22 16:29 Ernesto Araújo escribe Dios que era un prisionero triste vuelve a circular libremente por el alma humana Dios ha vuelto hilar acción a buen

Voz 1667 16:42 del sonoro que fue creado como católicos se convirtió no hace mucho al credo Banjul

Voz 16 16:45 Nico que se ha ido haciendo más y más poderoso en Brasil Duran

Voz 1667 16:49 en la década de los ochenta de hecho el apoyo de los grandes líderes evangélicos y su base han sido una de las claves del triunfo de sonoro una conversión por interés político quizás a lo mejor por amor

Voz 21 17:00 Michel De Paula firmen un treinta y ocho años tercera esposa del presidente de Brasil es evangélica y según las crónicas dedica los domingos a trasladar a los sordomudos mediante el lenguaje de signo los cultos evangélicos de la iglesia Baptista actitud de árbol en el año dos mil dieciséis Hervelle sonaron viajó hasta Israel recibió el bautismo evangélico en el río Jordán de manos del pastor Heraldo que casualidades era también presidente del Partido Social Cristiano en el que militaba entonces bolso

Voz 4 17:33 sí pues de ese bautizo pasito a pasito hasta poner adiós a gobernar el destino de los Brasil

Voz 0159 17:40 pero cambiamos de escenario Severino Donate

Voz 1915 17:42 dado adiós en otras ceremonias presidenciales

Voz 8 17:46 bueno

Voz 20 17:51 mujer la ceremonia de toma de posesión del cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos Donald Trump

Voz 21 17:58 espejo en el que se miraba sonar pero vayamos al gran momento del juramento

Voz 23 18:02 mi sueño tira

Voz 16 18:05 mi aita

Voz 24 18:09 ahí llamaron ya ancho

Voz 16 18:12 sí pero pero éste no

Voz 21 18:15 tensión en cómo acaba el juramento

Voz 16 18:18 a Dios

Voz 1 18:20 ayúdame a este paso los que vamos a necesitar ayuda somos todos

Voz 1915 18:24 entonces el luego además cívico bueno que ese día antes de jurar los presidentes vayan a un servicio religioso

Voz 4 18:29 eso que vayan a misa para confesarse digo yo ser vamos a seguir con más ejemplos

Voz 21 18:36 Orban primer ministro de Hungría sostiene que a quienes tienen un sentimiento cristiano les corresponde un papel de vigías Dios nos han nombrado vigías también a los políticos dijo aquí en Madrid ha subido un estrado junto a un crucifijo en un acto organizado por la Fundación de la UE el sida San Pablo CEU Orban sostiene que Europa se avergüenza de sus raíces cristianas

Voz 0456 19:02 en el lugar de una democracia liberal nosotros hemos construido la democracia cristiana del siglo XXI que garantiza la dignidad humana la libertad y la seguridad que defiende la igualdad del hombre y de la mujer y el modelo tradicional de familia

Voz 1667 19:18 vamos a vernos a Polonia al diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis en el Santuario de la Divina Misericordia cerca de Cracovia que pasó allí escucha

Voz 0605 19:28 claro

Voz 21 19:30 ese día Jesucristo fue entronizado como Rey de la República de Polonia un acto de aceptación nacional del Reino de Cristo y de sumisión a su poder divino al que asistieron el presidente de Polonia varios ministros y diputados del Pardo ley y Justicia recordemos también la ceremonia en la que prometió su cargo el precio

Voz 21 19:56 Pedro Sánchez fue el primer presidente español de la democracia que prometió ante la Constitución y el Rey sin la presencia del crucifijo y la Biblia Un gesto que no dejaba de ser

Voz 22 20:07 cumplimiento de la Constitución española en materia de

Voz 21 20:10 esta religiosa

Voz 0159 20:14 la XXV ha pasado Jesús Bastante que es periodista redactor jefe de Religión Digital y que ha escrito varios libros con la religión

Voz 1667 20:21 me fondos cuál es la radiografía de mandatarios americanos que ponen adiós por encima de todos los mortales

Voz 25 20:26 pues la verdad es que eso es amplia y a todos los niveles no entienden y de izquierdas ni de derechas también hay que tener en cuenta la idiosincrasia de países como como Brasil en este caso donde las le gente un peso brutal problema no es tanto creo yo él se a religión sino no

Voz 26 20:43 hacer precisamente realidad la máxima club

Voz 25 20:46 esa mente dijo dijo alguien bastante relevante la religión que Jesús de ahora de Nazaret puede dar al César lo que es del César ya diez lo que es de Dios

Voz 4 20:53 esos perfiles americanos que no explicadas Jesús

Voz 1667 20:56 pueden comparar con los nacionalismos europeos de aquí

Voz 25 20:58 creo que la la raíz común que tienen es la defensa de unos supuestos valores tradicionales de defensa de la

Voz 27 21:05 Mónica familia esa mal llamada

Voz 25 21:07 vía tradicional que son que se quieren que se quieren recuperar ir se intenta echar la causa de todos los males a pues a las otras realidades

Voz 1667 21:16 oye cuál es la peculiaridad y las diferencias de los regímenes teocrático es musulmanes respecto a estos perfiles que nos acabas de explicar

Voz 25 21:22 hay bastantes diferencias en el sentido de que la la religión en determinados regímenes democráticos te puede costar la vida ojo también os dejamos el término teocrático porque en puridad Inglaterra es un país teocrático la reina de Inglaterra es es la cabeza de la Iglesia anglicana pero claro nadie dudaría que que Reino Unido suele

Voz 27 21:41 Gracia estable y una sociedad

Voz 25 21:44 en una sociedad moderna probaron desea más complicado decirlo de Arabia Saudí Irán o de Qatar donde sí que es verdad que el componente religioso la obediencia al libro y a las palabras del de de Mahoma el profeta de Alá son le

Voz 1 22:01 eh

Voz 29 22:40 sorprendidos yo el primero porque no imaginaba que en unas horas iba a votar en el Teatro Real sí que es verdad que son ya muchos un plazo no podía ir a con ese día tan bueno que baje que no a llover tampoco no va a llover no para todo va a ser la cabalgata todo te pero no os preocupéis somos muy pesados y hemos puesto dos días

Voz 4 22:59 en la Riviera en marzo ya quince diecisiete que nadie escapa si si no te preocupes pero las Sinfónica las engañado para ir a Rivera

Voz 29 23:06 a ello si no no creo que que fructifique estoy porque son muchos jamones mucha afónica maravillosos músicos Si bueno va a ser hundía completamente inolvidable

Voz 0159 23:19 la verdad es que normal que vaya a ser un día inolvidable porque además lo va a acompañar la Banda Sinfónica de Madrid para Pablo González Batista es una cura de humildad para de Pedro es un completo quebradero de cabeza

Voz 4 23:29 a una cura de humildad para empezar desde

Voz 29 23:32 luego tienes que dar un paso atrás y luego no distraer mucho porque yo me quedo absorto en él los arreglos que ha hecho el maestro César Guerrero oí y con el director que me manda demandas a él tiene poder en la mano lo de la batuta de los directores es poder real él mueve eso

Voz 4 23:49 el setenta músicos de eh

Voz 30 23:52 entonces aprendí a interpretar ese lenguaje

Voz 1 23:54 estoy en ello porque marcan como hacia arriba es diferente

Voz 8 23:58 no

Voz 0159 24:04 así de la Pan American

Voz 8 24:08 claro es que tocar

Voz 4 24:09 banda normal de repente tocar con la Sinfónica de Madrid en el Teatro Real no tiene que ser lo mismo y por eso decía que estaba aprendiendo ese nuevo lenguaje intentan entender al director de orquesta y también decía que tocar en un sitio así es algo que no se habría imagina

Voz 14 24:22 no nunca tú eres de Aluche

Voz 29 24:25 por lo tanto estás algunas paradas de metro Línea Verde del Teatro Real cuenta asqueado tú en ópera mucha muchas veces muchas veces y mirado siempre hacia la derecha he visto ahí en el decenas de operarios en la vida en la vida hoy a poder tocar ahí no has estado viendo conciertos sí sí sí en mi época de estudiante íbamos a a los ensayos no nunca he visto lo visto una ópera real pero bueno eso ensayo la verdad es que siempre es como si ves el espectáculo muy pocas veces separaban no mucha maravilloso acabar el concierto cero por cierto para obviamente ya no puedan porque no hay no creo porque una cosa intentaremos repetirlo en alguna otra ocasión no sé si en el Teatro Real se que eso es una es una una ocasión completamente irrepetible pero bueno no si no sé yo te dejo ahí la crisis por su padre que a ver si cuela porque el el disco ya grabado un fantástico DVD con las grabaciones en directo de estas colaboraciones tú Rey perdón que yo creo que yo creo que mucha de Blur mucha en mucha medida

Voz 4 25:32 para que tú lo puedes poner en casa es decir es verdad este sollozaba Santiago Seron con los Casal pellizco y eso

Voz 29 25:38 eso pasa

Voz 4 25:38 a todos los artistas tienen algo que que les identifica en el caso de Pedro es su guitarra pero no sólo identifica su sonido sino que su guitarra es como un pasaporte de esto que va pegando hay todos los viajes que ha hecho con sólo mirarla ya sabes que que no ha parado

Voz 29 25:53 hasta ver la funda de la guitarra de Pedro porque está llena absolutamente de pegatinas de sus viajes y es una perfecta metáfora de cómo la música de Jairo seguido enriqueciendo con las influencias que se le han ido pegando como la funda de intento que esas influencias pues forman parte el discurso que no lo aplasta como tú dices quiero siempre es una lucha por la sencillez que no has implícita no hace la melodía y encontrar todo eso que me que me interesa si usted no lo saben la música de Pedro que estamos escuchando es el camino más corto para viajar por ejemplo a la frontera de Estados Unidos con México recorrer Latinoamérica o pisar África sin moverse de Europa y por supuesto sin perder de vista las raíces las influencias del rock anglosajón con el que tú debes hasta la Jairo es un fantástico guitarrista gracias fantástico es verdad habría más especializó en Jimi Hendrix por ejemplo a me gusta mucho cuando era pequeñito y si lo que pasa que no no llegue me abstuvo de intentar

Voz 4 26:44 llegó un momento dice no voy a intentar copiar a esto porque es imposible

Voz 3 26:49 de primeras

Voz 7 27:01 cien tierna dedicada a su hija

Voz 7 27:12 con aquel disco póstumo Chuck Berry planeaba su regreso pero su tiempo acabó antes llegó como una despedida en aquel disco al que este fin de semana dedicamos el sofá Sonoro aparece la canción de esta noche donde Berry como un anciano se despide de sus hijos chicos vuestro padre se hace viejo el tiempo pasa

Voz 4 27:33 pero visto muchos atardeceres

Voz 7 27:35 Anta el legendario guitarrista su preciosa despedida

Voz 4 28:27 el legado de Chuck Berry a sus hijos fue entre otras cosas en forma de canción Darling esta canción hoy en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 0159 29:48 Julia Molina

Voz 4 30:07 son buenos días buenos días Pablo Casado y Albert Rivera

Voz 0127 30:10 esta en desmarcarse a través de Twitter de la amenaza de Vox de no respaldar un Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía si no se deroga la ley de violencia de género Javier Ortega Schmitt secretario general de Vox

Voz 4 30:20 son leyes que atentan contra nuestra Constitución

Voz 35 30:23 tenían contra nuestra convivencia y por tanto vamos a proponer y vamos a luchar por sustituirlas por unas leyes que nos traten de verdad

Voz 0159 30:30 bueno todos los españoles tanto Casado como Rivera

Voz 0127 30:32 estén en que mantienen su compromiso de financiar las leyes de lucha contra la violencia machista el presidente Extremadura ha dicho esta noche en Hora veinticinco que no le convencen las disculpas de Renfe por las averías de los trenes que han dejado tirados a más de ciento sesenta pasajeros este pasado uno de enero algunos de ellos tardaron once horas en llegar a su destino cuando lo normal es que el viaje dure seis Guillermo Fernández Vara

Voz 36 30:52 entonces no se puede ofender porque haya alguien que les porque lo son la demostración práctica lo que está ocurriendo es que es una inutilidad lo que está ocurriendo de verdad si Renfe es la empresa pública española no puede asegurar que mañana a las diez de la mañana el tren pueda salir que lo diga que lo suspenda pero ya para que organice su vida no puede eso es lo que está ocurriendo a olímpicos proceso

Voz 0127 31:14 hoy vamos a conocer los datos del paro del mes de diciembre un mes que suele ser bueno por la campaña de Navidad pero que este año no parece que vaya a ser tan bueno como los anteriores Eva

Voz 0159 31:23 el año pasado diciembre acabó con

Voz 0605 31:25 también parados menos el año dos mil diecisiete con trescientos mil desempleados menos la afiliación a la Seguridad Social en diciembre pasado fue algo más tímida con cuarenta y dos mil empleados más la ocupación en el comercio la sanidad y los servicios sociales suele compensar la pérdida de empleo en corto

Voz 1 31:43 producción hostelería e industria

Voz 0605 31:45 sí está tónica Se mantiene dos mil dieciocho volverá a cerrar en positivo en noviembre ese superaba el medio millón de empleos de incremento interanual el paro bajaba en algo más de doscientas mil personas datos positivos pero a la baja desde los picos de dos mil dieciséis en paro dos mil diecisiete en afiliación a la Seguridad Social

Voz 0127 32:05 desde hoy las personas que tuvieron un hijo en dos mil dieciséis y dos mil diecisiete ya pueden pedir que les devuelvan el IRPF de las prestaciones de maternidad

Voz 1915 32:12 la paternidad los interesados tienen que Rey

Voz 0127 32:15 Henar un formulario en la página web de la Agencia Tributaria y fuera de España madrugada de protestas ciudadanas en Perú para pedir la dimisión del fiscal general piden su dimisión porque hace sólo tres días anunció que apartaba del cargo a los fiscales que están investigando el caso de una enorme trama de corrupción que salpica al ex presidente Alan García y a la líder opositora Keiko Fujimori la presión social y también política han hecho que el fiscal general haya dado marcha atrás en su decisión pero tanto los ciudadanos como una parte de su sector le piden que renuncie más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 4 32:51 cadena SER

Voz 4 33:07 pues así viene el jueves en el informativo y como todos los días a esta hora miramos al cielo vamos a ver qué nos espera este jueves en cuanto al tiempo saludamos en directo a Luismi Pérez Luismi buenos días

Voz 0159 33:18 hola Luis hola buenos días Aitor buenos días Julia

Voz 4 33:20 qué tal cómo estás oye que que tiempo viene para este jueves

Voz 12 33:23 pues de momento más de lo mismo podemos decir que seguimos en esa rueda en la que cada día se va repitiendo la información del tiempo cosas de la anticiclón pero con pequeñísima es variaciones hoy vienen en forma de más nubes que van a ir apareciendo de hecho en zonas del Mediterráneo hacia el sur de la Comunidad Valenciana en Murcia también entre Mallorca y Menorca iremos teniendo algunos momentos de nubes incluso con algún chubasco poco importante ya ha entrado este mediodía siempre fugaz

Voz 4 33:52 en la isla de Menorca cerca del Cabo

Voz 12 33:54 la Nao aproximadamente en esa zona del sur de la Comunidad Valenciana nubes que también van a ir a más cerca de la Costa del Sol con algunas gotas poca cosa y un cielo muy enmarañado esta tarde Aitor Julia esta tarde va a quedar el cielo blanquecino en muchas zonas del país despertamos otra vez con nieblas entre la zona de Lleida y de Huesca en el niño también en el sur de Castilla y León y hoy también se han formado algunas nubes o incluso nieblas en zonas de cualquier de todas esas nubes compañeros esta tarde ese acabaran disipando en el caso de Canarias un cielo raso con algo de calima por tanto otra vez con ese polvo en suspensión temperaturas que no hay que decir que están bajando ahora mismo por ejemplo el Teruel tenemos siete grados

Voz 1 34:33 los bajo cero es que para para Brigada

Voz 4 34:37 pues sí yo acabo de mirar y en Vitoria Gasteiz por ejemplo hacía menos tres menos cuadro así que también hace fresquito decías las nieblas que la niebla suele ser traicionero que tener cuidado en la carretera sobre todo por la mañana y hoy además nos quieres hablar de un fenómeno con un nombre que al menos yo no conocía son los penacho de los humos en las chimeneas industriales para situar a los oyentes exactamente de qué estamos hablando ver

Voz 12 35:00 a ver ese el la forma que adopta ese humo o ese vapor cuando ese vapor condensado por tanto no deja de ser una nube lo que sale de esas chimeneas de fábricas de zonas industriales es la forma que adopta porque en función de las condiciones meteorológicas y de las condiciones sobre todo atmosféricas hay que recordar la capa más baja de la atmósfera que es la troposfera

Voz 4 35:21 si se dan los fenómenos meteorológicos pues no

Voz 12 35:23 siempre está de la misma manera hay veces que está más receptiva formar nubes otras veces que está más estable lo que se llama un tiempo más tranquilo en definitiva y en función de cómo este ese aire que no se ve pero se palpa para decirlo de alguna manera esos penacho si esas formas de de las plumas que se llama de las el de la la forma de esa de ese humo o de ese vapor condensado cuando sale de las fábricas es de una forma u otra himnos está diciendo exactamente qué condiciones tiene la atmósfera y sobretodo compañeros lo que se prevé de cara a las próximas horas por tanto el aire no se ve pero nos da pistas por ejemplo en esa forma el del humo de como puede ser el tiempo futuro eh

Voz 1915 36:05 siguen algún tipo de patrón estas formas

Voz 12 36:08 sí de hecho haber en función de cómo esté tiene en tienen unos patrones o lo que nosotros llamamos una serie de formas mira os voy a decir cuatro cuatro tipos básicos de de esa forma por tanto cuando alguien se fije en una chimenea por ejemplo de de fábrica So de industrias que estén todo el día trabajando básicamente de grandes incluso centrales térmicas en las que sale gran cantidad de condensación de ese vapor del calor que hay dentro de que hay dentro de a de la fábrica o de de la industria general pues hay cuatro formas básicas la primera es por ejemplo una que se está viendo mucho estos días el humo sale de vamos a llamarle así el humo ese vapor condensado sale de la chimenea indirectamente sea plana cae hace como una especie como de Boomerang para que nos entendamos una forma de DC invertida

Voz 4 36:55 ya que crean aquí encima de la chimenea como una hace hacia abajo no con el pico que claro

Voz 12 37:00 sí es como que como que tiene una tapadera justo cuando sale el humo Isère hacia el suelo que es lo que nos está diciendo nos está diciendo que la moto eras muy estable es muy pesada que por encima de la capa de podríamos decir de la chimenea hay un aire cálido en cambio la zona más baja tocando al suelo el aire está más frío que no se está diciendo eso que hay anticiclón que hay una situación muy estable muy tozuda por ejemplo la que estamos teniendo hoy o la que llevamos hace casi tres semanas

Voz 4 37:27 sí y qué es lo que provoca que el aire como no puede ser

Voz 12 37:29 vender ese humo no tiene más narices que bajar hacia el suero que no se indica eso contaminación abundante no se pueden dispersar los contaminantes días cargados días húmedos con nieblas por ejemplo si tenemos que hacer labores del campo labores de de fumigación de árboles por ejemplo es un buen momento que porque pasa la avioneta y en ese caso rápidamente el producto químico o el fruto biológico al que sea rápidamente cae sobre los árboles

Voz 1915 37:56 claro no se dispersar va bien es como que es más difícil

Voz 12 37:59 siente vale entonces hoy encontraríamos esta forma

Voz 4 38:01 más así es esa forma en la que el humo calla

Voz 12 38:04 hacia el suelo después tenemos otra en la que el humo sube verticalmente directamente osea sale de la chimenea ICV como si fuera una columna hacia arriba eso que nos está diciendo que el aire es nulo que no está soplando el viento de ninguna manera en ninguno de los de los tramos en los que sube es evaporó ese humo que nos dice eso pues que el viento es muy es es muy es muy escaso y en este caso que puede ser eh motivo o puede estar avisándonos sobre todo en verano que por la tarde puede haber algún chubasco pero poca cosa no

Voz 4 38:36 aquí hay un tiempo demasiado revuelto ya esto

Voz 1 38:39 privando que que estamos aprendiendo y que un penacho

Voz 4 38:42 el nueve no tanto información

Voz 12 38:46 la mucho de hecho mirad en en meteorología hasta lo que se llama los en las corrientes ascendentes o descendentes

Voz 0159 38:52 o lo que se llaman las corrientes a día bálticas de las

Voz 12 38:54 tres otro día ya lo explicamos qué

Voz 4 38:57 ya lo explicaremos mejor dicho como de ciencia ficción

Voz 12 39:00 parece de película de de de miedo corrientes había su ascenso a diabético pues es una

Voz 1915 39:05 hombre sí sí sí de hecho a ver para

Voz 12 39:08 conocen o para centrar lo que sería ese penacho nos está avisando del de la situación

Voz 7 39:13 termodinámica

Voz 12 39:15 por tanto vamos a tiene una tiene una capital importancia así sabes observarlo te puede estar dando muchas pistas por tanto ahora lo que decíamos de esta columna de humo que sube pues el tiempo puede ser algo inestable pero no demasiado en cualquier caso vámonos a un caso en el que sí que nos está avisando que el tiempo está revuelto y hay tiempo va a ser tormentosos mira ese penacho sube empieza a subir y además se va inclinando porque el viento lo va a lo va estirando podíamos decir pero a la vez que sube y lo hace en forma de vaivenes lo hacen forma como de badenes lo hace en forma como de subidas y bajadas

Voz 4 39:49 esta irregular us IDC sí ha así

Voz 12 39:52 eso va subiendo y lo vemos de forma ondulada que nos dice eso que el aire tiene turbulencias que el aire está muy revuelto

Voz 4 39:59 tanto revuelto es muy fácil

Voz 12 40:02 que haya tormentas de tarde imaginad que sólo Bates una mañana del mes de agosto esa forma del penacho pues por la tarde donde hayáis visto ESAC chimenea de esa manera habrá tormenta casi segura

Voz 0159 40:14 bueno es el tiempo más inestable

Voz 12 40:16 después está el que sale el humo de la chimenea indirectamente sea plana pero no cae se queda en forma como de ido bien que nos está indicando eso que está soplando el viento laminar o sea al viento el viento más horizontal y el humo no tiene más narices que a plantearse lógicamente no puede subir ni bajar sino lo que hace es dispersarse hacia hacia el sitio de donde esté soplando el viento que nos dice eso que el tiempo puede ser Ventoso que puede ser un poco más revuelto ICOM poca lluvia llega llover es en forma de lluvia débil de lluvia fina de lluvia de gota pequeñita no de lluvia en forma de tormentas

Voz 1915 40:50 a partir de ahora mirar las chimeneas

Voz 4 40:53 terminé mi Up del tiempo en los últimos nada pero es que me me quedé alucinando

Voz 1 40:58 Luismi que que tengas un buen jueves muchísimas gracias a vosotros muy buenos días hasta luego

Voz 10 42:03 los EP propósito que voy a dejar yo este año dos mil diecinueve de dejar el alcohol si tomarlo las productoras doce para que robe también poquito mareado por lo demás bueno hacer deporte

Voz 0159 42:20 se dicho esta Diego de los niños deporte lo oye estamos la Twitter

Voz 4 42:27 qué propósito de año nuevo vais a abandonar antes y tenemos cuatro opciones

Voz 0159 42:30 si va ganando por ahora comer menos y mejor hilo entendemos la verdad porque esto quién quiere cumplir esto nadie nadie mira de hecho bueno pero bueno en Twitter Álvaro Elorrio así que dieta ni hablamos yo yo hice lo mismo además bueno después tenemos ahorrar por fin algo con un veintisiete por ciento de los votos nadie no van a ahorrar

Voz 4 42:55 es difícil y además con la subida de gastos de precios también que vamos a hablar con el hombre

Voz 0159 43:01 pero es que esto lo han votado sin saber todavía todas las subidas de precios que va a haber por explique por eso todo el rato igual la la encuesta revienta bueno voló tenemos un diez por ciento los votos dejar el alcohol es todo

Voz 0159 43:17 con un veintiuno por ciento por bueno ese verbo que nos cuesta tanto conjugará digo y a mí hacer deporte es que es complicado ya ya lo habla

Voz 4 43:24 hemos en el programa de Nochevieja que es muy complicado y la mayoría no cumplimos los propósitos ayer hablábamos de hasta cuándo hay que felicitar el año nuevo y de hecho a mí por la calle kilo hay un par de sitios pues todavía he recibido un par de felicitaciones de año nuevo himno siguen llegando felicitaciones también a nuestro número de whatsapp es el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 38 43:48 lo primero feliz año nuevo no y luego pues en cada año hasta donde la Beruete el interés porque hay gente que el año nuevo nunca vuelve aceptada por la que a lo mejor estado cuatro meses atrás que tengan

Voz 39 44:05 buenas de lo que queda feliz año lo primero ahí ni primer feliz año sirve para vosotros y hasta que acabe entre amigos familia y todo pues el veintinueve de enero

Voz 40 44:17 con hay algún Gabor sexto

Voz 1 44:21 pero bueno

Voz 4 44:26 m a los dos Jabois gracias por mandarnos a estas notas de voz son casi casi las

Voz 4 44:38 y hace tan sólo unas horas hemos conocido que Rafa Nadal no va a competir en el torneo de Brisbane el único de categoría menor que se había propuesto disputar este año el motivo una distensión en el muslo izquierdo Rafa quería jugar pero le han recomendado que no les

Voz 1915 44:52 los compañeros de Larguero han entrevistado esta noche a Toni Nadal tío y antiguo entrenador del tenista pues para preguntarle por Rafa que lleva sin competir desde el ocho de septiembre por lesiones por otros problemas querían saber si el que se entrene directamente en el Open de Australia puede ser un problema pero bueno Toni confía mucho en su sobrino el hecho de no haber jugado ningún torneo previo y realmente ningún partido oficial en van a ser ciento treinta días entre el último contra Del Potro el primero que jueguen en en Australia que él ha dicho que va a estar en cinco seis días IVAs bastaron al cien por cien le puede lastrar mucho no tener ese bagaje competitivo

Voz 41 45:26 claro que no de todos modos a ver a mí no me gustan a mí me gusta analizar las cosas uno cuando decide ir actuará Budavi abrirse si después del Open de Australia es porque sabe que estos partidos le van a ir muy bien para afrontar con garantías el Open de Australia cuando donde no lo ha podido hacer pues habrá un pelín menos de garantías al principio pero toda vez que entras en competición si logras tener un cuadro lo más asequible las dos primeras rondas pues después y está expuestos ya estas otra vez competición

Voz 1 46:06 te cambio es cierto que

Voz 41 46:08 para la primera ronda pues llevas cuatro meses sin competir y creo que también él no es un novato lleva muchos años entonces sabe más o menos amistosas que vienen estas las condiciones pero claro hubiera sido lo preferible jugador ven acabar el torneo de de algo

Voz 4 46:34 la boda de Abudavi

Voz 41 46:36 pero yo confío en que aun así las cosas vayan bien Clavell tiene una característica que ha sido muy importante casi siempre ha vuelto muy bien después de una lesión entonces no tengo que pensar que no vuelva

Voz 1 46:52 o sea que es cuando por ejemplo hasta los treinta tenía treinta y siete años Federer que es una barbaridad XXXVII

Voz 27 46:57 aquí hay siete es no sé que sí sí pero yo unos cuantos dices si iba a jugar hasta los treinta y cinco yo confío que si después

Voz 4 47:09 con lo que tú crees que mejore también Rafa Nadal de la de la lesión y cambiamos de deporte pasamos al fútbol hasta mañana no hay partidos en la Liga española pero la inglesa no ha parado en llevan tres jornadas en apenas ocho

Voz 1915 47:20 días y el caso es que el Manchester United desde que destituyó a José Mourinho ha ganado los cuatro partidos que ha jugado esto es el karma ya aproxima posiciones de Champions y claro pues los jugadores y los aficionados están en una nube oye que le pasas de Manchester United que parece que con Solskjaer desde que se despidió a José Mourinho ha recuperado cierto halo de de equipo invencible pero pero mucho más competitivo hoy de nuevo victoria Newcastle

Voz 41 47:46 él ha cambiado la cara Azón cuatro partidos cuatro victorias con Solskjaer hoy ácida el primero en el que además no han recibido goles hoy ácido cero dos en Newcastle los otros fueron cinco uno cuatro uno tres uno osea todos están siendo victorias por más de un gol con la mejor versión de ocupado ya ha vuelto a marcar también Lukaku bueno un mensajito el otro día aborígenes estará mixta diciendo que ahora juegan con mucha posesión con un fútbol mucho más ofensivo y que están disfrutando

Voz 4 48:12 vive hoy en El Larguero han tenido tiempo para todo incluso para hablar de motos y las motos más habituales es sino de motos extremas Álvaro Benito ha entrevistado a Raúl Torras ya Ramón que son dos motoristas que han competido en los circuitos urbanos más peligrosos a nivel mundial

Voz 1915 48:29 los dos además son Mossos d'Esquadra pues apasionados de los deportes de riesgo Raúl es el único representante de nuestro país en el TT de la Isla de Man una carrera muy conocida por los apasionados de la velocidad el mítico TT de la Isla de Lehman que está en Gran Bretaña no

Voz 27 48:45 sí es una isla que está digamos para que la gente la ubique en el mar de Irlanda que sería entre lo que sería Gran Bretaña Irlanda es una pequeña isla a tres horas en ferry desde Liverpool

Voz 1 48:58 qué es tan famoso porque es tan famoso la la la la aprobada la Isla de Man porque es tan peligrosa sobre todo

Voz 27 49:04 bueno famosa es porque es que ahí empezó todo la primera carrera de Moto2 que hubo en el mundo digamos ya con ciento diez años de historia fue en la Isla de Man

Voz 1915 49:13 me me estaba contando mi compañero Paco Hernández es una carrera con fríamente más de ciento diez años historia donde han muerto más de doscientos participantes que son una cosa que ya te

Voz 27 49:22 no se pongan un poco de cosa sí imagínate pues que no es un circuito como la gente lo pueda entender es como si tú en un lugar de participar en un rally de coches lo haces en moto das una vuelta queda sesenta kilómetros pues ahí con una mil en lugar de dar nota que son sesenta kilómetros sería dar seis vueltas que son trescientos sesenta kilómetros a unos promedios superiores a doscientos kilómetros por hora vas vas pues esto pues pues carreteras públicas cerradas al tráfico y ahora vas por una carretera digamos que que va a la montaña y ahora pues lo cruzas el pueblo doquier Michael hay entre farolas y bordillos y tal y ahora pasos por otra zona es muy muy característico no el peligro es esto que no hay escapatoria casi te sales en ese muro tienes un árbol tiene un monte tienes pues bueno llevamos muchos Hachette allí que esquivar no

Voz 1 50:26 Ramón hilillo aquellos que Kicker

Voz 1915 50:28 tenis motos y el fútbol inglés Nos ha quedado unas

Voz 1 50:31 acción deportiva muy poco mainstream una cosa te voy a decir que que

Voz 4 50:34 esto da eh no han Gere el espacio de los deportes

Voz 1915 50:45 bueno son las cinco y veinte las cuatro y veinte en Canarias

Voz 42 50:59 yo trabajo en Chicago que se llama creen pasta pizza es un restaurante que está en camada ve que es como un centro comercial que es muy caribeño con veintidós años vivir en el Caribe la verdad que no me voy a quejar

Voz 4 51:14 pues nada que nos vamos al Caribe porque Gemma es nuestra protagonista de este jueves en vayas donde vayas

Voz 43 51:24 luego eh

Voz 0159 51:38 a lo mejor además eh Marina García buenos días diera el Caribe hay que ver las Islas Caimán ya esto es nuestro top cinco destinos exóticos que Halle nada nada nada buenos días buenos y unos llevas estaríamos poquitito mejor pero bueno ahora bien no quejarse un adelanto allí se encuentra una lo muy aventurera por naturaleza es Gemma es original de un pueblo de Manresa tiene veintidós años y antes de vivir en las Islas Caimán vivían los posa que tiene experiencia en el extranjero exterior tiene experiencia compuesto piel a todo el Archipiélago el Caiman por tres islas es un territorio que depende de los de Reino Unido se encuentra al noroeste de Jamaica entre Cuba y Honduras cuatrocientos kilómetros al sur de Cuba y Honduras

Voz 4 52:26 yo me estaba haciendo así en la cabeza estaban las Caimán y para que la gente se sitúa

Voz 0159 52:29 pues para que los oyentes sitúe ahí en ese centro del campo eso es totalmente fácilmente en un sitio paradisíaca posible Fred que extraordinarias playas bueno conocidas en todo el mundo pero además de ser un paraíso tropical paraíso fiscal a mira qué bien de los más grandes del planeta según datos publicados recientemente existe el doble them por esas que de personas en las Islas cien mil compañías registradas entre estos dos paraísos y así me explicaba Gemma cómo es vivir en el medio del crimen lo que más me gusta de las islas caimanes qué bueno está